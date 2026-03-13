Najlepsze alternatywy dla Secody (2026): porównanie i rekomendacje katalogów danych

W przeszłości specjaliści ds. danych poświęcali 80% swojego czasu na zarządzanie danymi, pozostawiając jedynie 20% na rzeczywistą analizę, co sprawia, że ta rola jest tak cenna.

Nowoczesny katalog danych z wbudowanymi funkcjami AI może to rozwiązać.

Secoda łączy się bezpośrednio z Twoimi źródłami danych, mapując pochodzenie i metadane, aby zapewnić kontekstową AI, która skaluje się wraz z Twoją organizacją. Niedawno została również przejęta przez firmę Atlassian i obecnie stanowi część strategii Atlassian w zakresie AI i infrastruktury danych.

W tym przewodniku omówiono najlepsze alternatywy dla Secody, ich mocne strony oraz sposoby na znalezienie rozwiązania idealnego dla Ciebie i Twojego zespołu. 🤝

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Secody?

Zanim zaczniesz oceniać alternatywy, zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które warto wziąć pod uwagę. 🤖

Zakres metadanych i szczegółowość ścieżki pochodzenia: Poszukaj platformy, która prowadzi śledzenie ścieżki pochodzenia na poziomie kolumn w całym stosie danych, a nie tylko powierzchowne połączenia między tabelami

Funkcje zarządzania danymi: Daj pierwszeństwo narzędziom, które zapewniają wsparcie dla egzekwowania zasad, kontroli dostępu i cykli pracy Daj pierwszeństwo narzędziom, które zapewniają wsparcie dla egzekwowania zasad, kontroli dostępu i cykli pracy związanych z zarządzaniem danymi , a nie za pomocą rozwiązań zastępczych

Jakość wyszukiwania i odkrywania: Oceń, jak dobrze platforma wyświetla wiarygodne, istotne zasoby w magazynach danych, narzędziach BI i potokach danych. Dobre praktyki Oceń, jak dobrze platforma wyświetla wiarygodne, istotne zasoby w magazynach danych, narzędziach BI i potokach danych. Dobre praktyki w zakresie zarządzania wiedzą znacznie to ułatwiają, bez konieczności ręcznego przypisywania etykiet.

Integracja z istniejącą infrastrukturą: Wybierz platformę, która zapewnia połączenie z Twoim obecnym katalogiem danych oraz narzędziami do transformacji i analizy danych bez konieczności przeprowadzania niestandardowych prac inżynieryjnych.

Skalowalność dla rozwijających się środowisk danych: Upewnij się, że platforma nie zwalnia ani nie ulega awariom w miarę rozwoju infrastruktury danych

Elastyczność wdrożenia: Zastanów się, czy narzędzie oferuje wsparcie dla preferowanego przez Ciebie modelu wdrożenia, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie open source, hostowane w chmurze, czy zarządzane przez Enterprise.

Najlepsza alternatywa to nie zawsze ta z największą liczbą funkcji. To taka, która pasuje do stopnia dojrzałości Twojej firmy w zakresie zarządzania danymi, ustawień technicznych oraz skali działania Twoich zespołów ds. danych.

Zanim zdecydujesz się na konkretne narzędzie do katalogowania danych, sprawdź, co warto wziąć pod uwagę. 👇

✅ Stabilność cen i pakietów: Sprawdź, czy ceny są stałe po przejęciu, czy mogą ulec zmianie. Niektórzy dostawcy zmieniają strukturę poziomów cenowych lub wycofują starsze wersje planów po przejęciu

✅ Umowy SLA dotyczące wsparcia: Sprawdź, czy czasy reakcji i dostępność dedykowanego wsparcia technicznego są gwarantowane umownie, czy też oferowane nieformalnie

✅ Formaty eksportu: Upewnij się, że możesz eksportować metadane, mapy pochodzenia danych i dokumentację w standardowych formatach, aby nie być uzależnionym od jednego rozwiązania w razie konieczności migracji

✅ Bezpieczeństwo i RBAC: Sprawdź, czy kontrola dostępu oparta na rolach oraz dzienniki audytowe spełniają Twoje wymagania dotyczące zgodności, zwłaszcza w przypadku zmian w strukturze własnościowej

✅ Ciągłość integracji: Upewnij się, że istniejące łączniki i umowy API zostaną zachowane pod nową własnością i nie zostaną wycofane bez uprzedzenia

Rozwiązanie tych kwestii na samym początku uchroni Cię przed niespodziankami długo po podpisaniu umowy.

Alternatywy dla Secody w skrócie

Oto przegląd wszystkich narzędzi omówionych w tym przewodniku. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze rozwiązanie dla Ceny* ClickUp Dokumentacja oparta na AI, Brain, pulpity nawigacyjne, wyszukiwanie Enterprise, automatyzacje Zespoły ds. danych, Enterprise, zespoły międzyfunkcyjne Free Forever; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Atlan Pochodzenie danych na poziomie kolumn, wyszukiwanie w języku naturalnym, słowniki biznesowe, zarządzanie politykami Inżynierowie danych, zespoły ds. zarządzania, Enterprise Niestandardowe ceny Alation Wykrywanie zasobów oparte na uczeniu maszynowym, generatywna AI Ask Alation, analiza zapytań behawioralnych Przedsiębiorstwa zarządzające regulowanymi cyklami pracy danych Niestandardowe ceny Collibra Wykrywanie anomalii, kontrole jakości w magazynie danych, automatyzacja reguł uczenia maszynowego, nadzór nad AI Enterprise z branż podlegających regulacjom Niestandardowe ceny DataHub Zapytania o metadane w języku naturalnym, kompleksowa historia pochodzenia danych, precyzyjne zasady dostępu Inżynierowie danych, zespoły open source Bezpłatne (open source) Amundsen Ranking zbiorów danych w stylu PageRank, automatyzacja pozyskiwania metadanych, widoki pochodzenia danych Inżynierowie danych, analitycy, zespoły open source Bezpłatne (open source) OpenMetadata Ujednolicony graf metadanych, redaktor pochodzenia danych bez kodowania, kontrola dostępu oparta na rolach Zespoły ds. danych rozbudowujące zarządzanie oprogramowaniem open source Bezpłatne (open source) Wybierz gwiazdkę Pochodzenie na poziomie kolumn, informacje o wykorzystaniu, automatycznie generowane diagramy ER, synchronizacja z dbt Teams ds. danych zarządzające kosztami hurtowni danych i pochodzeniem danych Niestandardowe ceny Katalog Fivetran Ponad 700 łączników źródłowych, obsługa zmian schematów, replikacja niemal w czasie rzeczywistym Zespoły ds. danych zarządzające automatyzacją procesów Dostępny jest bezpłatny Free Plan; niestandardowe wyceny Metaphor Wyszukiwanie w prostym języku angielskim, śledzenie pochodzenia danych, funkcje współpracy społecznościowej Teams poprawiające umiejętności w zakresie danych i ich wyszukiwania Niestandardowe ceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Najlepsze alternatywy dla Secody

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do dokumentacji danych opartej na AI i współpracy zespołowej)

Przeszukuj internet, swój obszar roboczy, połączone narzędzia innych firm lub zapytaj najlepsze modele AI — wszystko to za pomocą obszaru roboczego ClickUp

Większość narzędzi do katalogowania danych pomaga w wyszukiwaniu i zarządzaniu danymi. Jednak związane z tym zadania, takie jak zarządzanie projektami, dokumentacja danych, współpraca między zespołami i automatyzacja cyklu pracy, nadal są rozproszone po różnych narzędziach.

ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc wszystko w jednej zintegrowanej przestrzeni roboczej AI, która działa jako warstwa wiedzy łącząca Twoje projekty, dokumentację i sztuczną inteligencję bez konieczności przełączania się między kontekstami.

Oto, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów: ⬇️

Zarządzanie wiedzą wspomagane AI dzięki ClickUp Brain

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji ClickUp dla zespołów zajmujących się danymi jest ClickUp Brain – warstwa AI, która łączy zadania, dokumentację, rozmowy i historię projektu w system wiedzy z możliwością wyszukiwania. Sztuczna inteligencja może streszczać dokumenty, generować aktualizacje na podstawie aktywności zadań oraz odpowiadać na pytania, korzystając z informacji z całego obszaru roboczego ClickUp.

Zarządzając dokumentacją i wiedzą dotyczącą zarządzania, możesz zadawać Brain pytania dotyczące własności zbiorów danych, poprzednich przeglądów zgodności lub historycznych decyzji związanych z konkretnymi zasobami danych.

W przypadku audytów zgodności Brain może pobrać status otwartych zadań audytowych, oznaczyć wszelkie nierozwiązane elementy i sporządzić podsumowanie bez konieczności ręcznego jego tworzenia.

Duże zespoły zajmujące się danymi często borykają się z problemem fragmentacji wiedzy.

Funkcja Enterprise Search w ClickUp rozwiązuje ten problem, indeksując informacje w całym obszarze roboczym i połączonych narzędziach, dzięki czemu zespoły mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują, w jednym miejscu. System może pobierać odpowiedzi z zadań, dokumentów, rozmów i aplikacji zewnętrznych, łącząc je w odpowiedzi kontekstowe.

Filtrowanie kontekstowe pozwala sortować wyniki według projektu, statusu lub osoby przypisanej, dzięki czemu wyniki są zawsze trafne, a zarządzanie uprawnieniami gwarantuje, że poufne dokumenty dotyczące zarządzania danymi są dostępne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

Wyszukuj dowolne treści w ekosystemie ClickUp dzięki funkcji Enterprise Search

Zasady bezpieczeństwa ClickUp zapewniają kontrolę dostępu opartą na rolach oraz dzienniki audytowe w całym obszarze roboczym, a dane klientów są przechowywane w AWS zgodnie z certyfikatem SOC 2 typu 2. Dzięki ponad 100 integracjom ClickUp dane z narzędzi takich jak Tableau, Arkusze Google, Airtable itp. płynnie i bezpiecznie przepływają do Twojego obszaru roboczego .

Dokumentacja i podręczniki dotyczące zarządzania danymi w ClickUp Docs

Skuteczne zarządzanie danymi wymaga przejrzystej dokumentacji: definicji zbiorów danych, zasad zarządzania, przewodników dla analityków oraz standardowych procedur operacyjnych dotyczących postępowania z danymi wrażliwymi.

Dzięki ClickUp Docs zyskujesz środowisko do współpracy, umożliwiające tworzenie wewnętrznych stron wiki i baz wiedzy, które są bezpośrednio połączone z zadaniami i cyklami pracy.

Zespoły mogą tworzyć dokumentację techniczną, współpracować w czasie rzeczywistym, przekształcać zadania do wykonania w zadania ClickUp oraz korzystać z historii wersji, aby śledzić ewolucję dokumentacji w miarę zmian w zbiorach danych.

Przechowuj wszystkie dane na jednej platformie, aby uzyskać szybsze i bardziej wydajne wyniki dzięki ClickUp Dokumentom

Jest to szczególnie przydatne, gdy inżynierowie i interesariusze biznesowi muszą koordynować działania bez polegania na wewnętrznych narzędziach komunikacyjnych, które całkowicie wykraczają poza obszar pracy. A dla użytkowników Enterprise Docs Hub ułatwia znalezienie najnowszej wersji dowolnego dokumentu bez konieczności przeszukiwania starych wiadomości na czacie lub wątków e-mailowych.

Monitorowanie inicjatyw związanych z zarządzaniem danymi za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Kolejnym wyzwaniem dla liderów ds. danych jest widoczność w bieżących działaniach związanych z zarządzaniem. Od inicjatyw dotyczących zgodności z przepisami po wdrażanie katalogów — wysiłki te często obejmują wiele zespołów i trwają wiele miesięcy.

ClickUp Dashboards pozwala tworzyć konfigurowalne widoki raportów, które śledzą wszystko — od postępów w projektach i dystrybucji obciążenia pracą po gotowość do zapewnienia zgodności z przepisami i wskaźniki operacyjne. Dzięki konsolidacji danych z zadań, cykli pracy, zależności i osi czasu projektów kierownictwo zyskuje jasny obraz inicjatyw związanych z zarządzaniem w całej organizacji.

Śledź wszystkie zadania audytowe i kamienie milowe tworzenia dokumentacji z poziomu pulpitu nawigacyjnego ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Duża krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Opinia użytkownika:

Uważam, że ClickUp jest łatwy w użyciu dla całego zespołu, co jest świetną zaletą. Bardzo podoba mi się elastyczność i wszechstronne aplikacje oferowane przez ClickUp. Dane, które mogę wprowadzać do bazy, są naprawdę bogate i przydatne do działań następczych w każdym rodzaju zadania, w obsłudze posprzedażowej oraz w procesach sprzedaży. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ pozwala na płynne przekazywanie zadań między członkami zespołu, dzięki czemu każdy wie, co zostało zrealizowane dla klienta, i może odpowiednio podjąć dalsze działania oraz zamknąć sprawę.

Uważam, że ClickUp jest łatwy w użyciu dla całego zespołu, co jest świetną zaletą. Bardzo podoba mi się elastyczność i wszechstronne aplikacje oferowane przez ClickUp. Dane, które mogę wprowadzać do bazy, są naprawdę bogate i przydatne do działań następczych w każdym rodzaju zadania, w obsłudze posprzedażowej oraz w procesach sprzedaży. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ pozwala na płynne przekazywanie zadań między członkami zespołu, dzięki czemu każdy wie, co zostało zrealizowane dla klienta, i może odpowiednio podjąć dalsze działania oraz zamknąć sprawę.

📮 ClickUp Insight: 22% naszych respondentów nadal podchodzi z rezerwą do wykorzystania AI w pracy. Spośród tych 22% połowa martwi się o prywatność swoich danych, a druga połowa po prostu nie jest pewna, czy może ufać informacjom przekazywanym przez AI. ClickUp rozwiązuje oba problemy, stosując solidne środki bezpieczeństwa oraz generując szczegółowe linki do zadań i źródeł przy każdej odpowiedzi. Oznacza to, że nawet najbardziej ostrożne zespoły mogą zacząć czerpać korzyści ze wzrostu wydajności, nie martwiąc się o to, czy ich informacje są chronione i czy uzyskują wiarygodne wyniki.

2. Atlan (najlepsze rozwiązanie do wspólnych obszarów roboczych z danymi i aktywnego zarządzania metadanymi)

Atlan łączy się bezpośrednio z narzędziami takimi jak Snowflake, dbt i Tableau, aby zautomatyzować śledzenie pochodzenia danych, katalogowanie i zarządzanie w jednym wspólnym obszarze roboczym. Na bieżąco aktualizuje metadane z podłączonych źródeł, zamiast polegać na ręcznym wprowadzaniu danych, a także wyświetla kontekst dzięki połączeniu ze Slackiem i Chrome.

Linia pochodzenia na poziomie kolumn śledzi przepływ danych od źródła danych do raportu końcowego, zapewniając wsparcie dla analizy wpływu i debugowania w złożonych środowiskach. Funkcje oparte na AI generują zapytania SQL na podstawie języka naturalnego i automatycznie aktualizują opisy zasobów.

Najlepsze funkcje Atlan

Zarządzaj i egzekwuj zasady dotyczące danych na dużą skalę, korzystając ze słowników biznesowych, które tworzą wspólny zasób terminów dla zespołów technicznych i biznesowych

Rozszerz możliwości platformy, korzystając z ponad 100 gotowych łączników i architektury opartej na API

Ustalaj i śledź własność danych bezpośrednio w zasobach, aby odpowiedzialność nie została utracona między zespołami

Zidentyfikuj skutki dla dalszych etapów procesu przed wprowadzeniem zmian, korzystając z mapowania zależności w różnych potokach danych

Ograniczenia Atlan

W złożonych środowiskach widoki pochodzenia danych i wyszukiwanie mogą wydawać się ograniczone

Krzywa uczenia się jest stroma, a niektóre funkcje wymagają dodatkowych ustawień, aby działały skutecznie

Ceny Atlan

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Atlan

G2: 4,5/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Atlan?

Opinia użytkownika:

W Atlan najbardziej cenię to, jak przekształca pracę z danymi w prawdziwie oparte na współpracy i płynne doświadczenie. Łącząc ludzi, dane i kontekst na jednej platformie, pozwala zespołom naprawdę zrozumieć dane i im zaufać. Niezwykle łatwo jest mi dokonać lokalizacji tego, czego potrzebuję, dokumentować swoją pracę i utrzymywać porządek bez typowego zamieszania. Atlan jest wyraźnie zaprojektowany tak, aby dane służyły ludziom, a nie zmuszały ich do dostosowywania się do danych. Jego płynna integracja z nowoczesnymi narzędziami pozwala zespołom pracować wydajniej, a cały proces związany z danymi staje się bardziej ludzki, przejrzysty i przyjemny.

W Atlan najbardziej cenię to, jak przekształca pracę z danymi w prawdziwie oparte na współpracy i płynne doświadczenie. Łącząc ludzi, dane i kontekst na jednej platformie, pozwala zespołom naprawdę zrozumieć dane i im zaufać. Niezwykle łatwo jest mi dokonać lokalizacji tego, czego potrzebuję, dokumentować moją pracę i utrzymywać porządek bez typowego zamieszania. Atlan jest wyraźnie zaprojektowany tak, aby dane służyły ludziom, a nie zmuszały ich do dostosowywania się do danych. Jego płynna integracja z nowoczesnymi narzędziami pozwala zespołom pracować wydajniej, a cały proces związany z danymi staje się bardziej ludzki, przejrzysty i przyjemny.

3. Alation (najlepsze rozwiązanie do katalogowania danych Enterprise i zarządzania danymi)

za pośrednictwem Alation

Alation to platforma analityki danych oparta na AI, która pełni rolę scentralizowanego katalogu, umożliwiając organizacjom wyszukiwanie i ufanie danym przechowywanym w bazach danych, hurtowniach danych i jeziorach danych.

Platforma wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy rzeczywistych zachowań użytkowników podczas wyszukiwania zapytań i automatycznie wyświetla sprawdzone zasoby, dzięki czemu katalog jest dokładny i oparty na rzeczywistym wykorzystaniu, a nie na ręcznej dokumentacji. Automatyzuje zarządzanie danymi, śledzenie pochodzenia danych oraz ekstrakcję metadanych, skracając czas poświęcany przez zespoły na wyszukiwanie wiarygodnych danych.

Ask Alation natychmiast przekształca pytania sformułowane prostym językiem angielskim na kod SQL lub Python, udostępniając dane użytkownikom biznesowym bez wiedzy technicznej. Data Products Marketplace pozwala zespołom wyszukiwać i wykorzystywać produkty danych podlegające zarządzaniu w całej organizacji, a natywne integracje z narzędziami BI, takimi jak Tableau i Power BI, zapewniają połączenie analiz z wiarygodnymi danymi.

Najlepsze funkcje Alation

Szybciej odkrywaj zaufane zasoby danych, korzystając z rekomendacji opartych na uczeniu maszynowym i rzeczywistym zachowaniu użytkowników podczas zadawania zapytań

Zapewnij zgodność z wymogami dzięki automatycznemu śledzeniu pochodzenia danych w przepływach między systemami

Skróć czas poświęcany na wnioski o dostęp, zapewniając użytkownikom biznesowym samoobsługowy dostęp do zarządzanych produktów danych

Ustaw standardy jakości danych i monitoruj je bezpośrednio na platformie bez konieczności zmiany narzędzi

Zarządzaj cyklami pracy i przypisuj prawa własności do danych w ramach wszystkich zasobów z jednego miejsca

Ograniczenia Alation

Podczas przeglądania dużych zasobów wydajność zauważalnie spada

Funkcje związane z jakością danych i śledzeniem pochodzenia danych w różnych systemach mają pewne braki w porównaniu z wyspecjalizowanymi narzędziami

Ceny Alation

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Alation

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Alation?

Opinia użytkownika:

Uważam, że Alation jest fantastyczny pod względem innowacyjności produktów i jestem pod wrażeniem jego ciągłego rozwoju, w tym testowania nowej funkcji opartej na AI. Wyróżnia się doskonała obsługa klienta – zespół Alation jest bardzo przystępny i konsekwentny w kontaktach z klientami. Od początkowej sprzedaży aż po odnowienie oprogramowania, angażują się w zrozumienie perspektywy klienta i dążą do zapewnienia mu powodzenia. Jestem wdzięczny za łatwość ustawień, którą ułatwił zespół usług profesjonalnych Alation w ramach programu Right Start, dzięki czemu proces wdrożenia przebiegł płynnie i bez problemów.

Uważam, że Alation jest fantastyczny pod względem innowacyjności produktów i jestem pod wrażeniem jego ciągłego rozwoju, w tym testowania nowej funkcji opartej na AI. Wyróżnia się doskonała obsługa klienta – zespół Alation jest bardzo przystępny i konsekwentny w kontaktach z klientami. Od początkowej sprzedaży aż po odnowienie oprogramowania, angażują się w zrozumienie perspektywy klienta i dążą do zapewnienia mu powodzenia. Jestem wdzięczny za łatwość ustawień, którą ułatwił zespół usług profesjonalnych Alation w ramach programu Right Start, dzięki czemu proces wdrożenia przebiegł płynnie i bez problemów.

4. Collibra (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania danymi i politykami na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Collibra

Collibra to platforma analizy danych klasy korporacyjnej, która pomaga organizacjom zarządzać danymi i zasobami AI na dużą skalę. Oparta na koncepcji Data Confidence™, pełni rolę scentralizowanego systemu ewidencyjnego, zapewniając zespołom biznesowym i IT wspólną przestrzeń do wyszukiwania i certyfikacji danych w całej organizacji.

Uczenie maszynowe proaktywnie wykrywa anomalie w danych, a zautomatyzowane cykle pracy zastępują rozproszone arkusze kalkulacyjne i ręczne procesy zapewniania zgodności. Rozwiązanie zarządza również cyklem życia modeli AI i agentów, gwarantując, że są one oparte na wiarygodnych danych i zgodne z wewnętrznymi oraz regulacyjnymi standardami.

Najlepsze funkcje Collibry

Monitoruj stan potoku danych od początku do końca dzięki wykrywaniu anomalii i alertom o naruszeniu reguł w całej chmurze danych

Automatycznie generuj reguły jakości danych oparte na uczeniu maszynowym, aby wykrywać nieprawidłowe dane bez konieczności ręcznego tworzenia reguł

Nadzoruj przypadki użycia AI w środowisku produkcyjnym dzięki dedykowanym narzędziom do monitorowania i raportowania ryzyka

Zautomatyzuj raportowanie zgodności w regulowanych środowiskach danych bez ręcznego pobierania danych

Śledź pochodzenie danych na poziomie szczegółowym w celu zapewnienia wsparcia dla wymagań audytowych i przeprowadzenia analizy wpływu

Ograniczenia Collibry

Ustawienia i widoki pochodzenia danych mogą wydawać się skomplikowane bez dedykowanego wsparcia administratora

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że opcje dostosowywania cyklu pracy są ograniczone, a materiały szkoleniowe wydają się niekompletne

Ceny Collibra

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Collibra

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Collibra?

Opinia użytkownika:

Uważam, że bardzo łatwo jest powiązać podstawowe funkcje platformy z kluczowymi problemami biznesowymi i zaproponować Collibrę jako narzędzie, które może rozwiązać te problemy, a tym samym generować wartość poprzez oszczędności kosztów.

Uważam, że bardzo łatwo jest powiązać podstawowe funkcje platformy z kluczowymi problemami biznesowymi i zaproponować Collibrę jako narzędzie, które może rozwiązać te problemy, a tym samym generować wartość poprzez oszczędności kosztów.

5. DataHub (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania metadanymi i wyszukiwania danych w oprogramowaniu open source)

za pośrednictwem DataHub

Dla inżynierów danych zarządzających złożonymi potokami i dużymi ekosystemami danych dobrym wyborem jest DataHub. Pomaga on organizować i rozumieć dane poprzez scentralizowanie metadanych z różnych zestawów danych, pulpitów nawigacyjnych, potoków i modeli uczenia maszynowego w jednym, ujednoliconym widoku.

Ten katalog danych typu open source obsługuje wyszukiwanie oparte na przeszukiwaniu, kompleksowe śledzenie pochodzenia danych, zarządzanie własnością oraz monitorowanie jakości danych. Zespoły mogą definiować umowy dotyczące danych, śledzić dane osobowe (PII) oraz stosować zasady zarządzania w całym ekosystemie danych.

Narzędzie to, pierwotnie stworzone przez LinkedIn do obsługi metadanych na dużą skalę, zapewnia zespołom inżynierów danych elastyczną platformę, którą mogą wdrożyć i rozbudować tak, aby pasowała do ich własnej infrastruktury, bez konieczności dostosowywania się do planów rozwoju dostawcy.

Najlepsze funkcje DataHub

Wysyłaj zapytania dotyczące metadanych bezpośrednio za pomocą Ask DataHub, aby uzyskać odpowiedzi uwzględniające kontekst dotyczące zbiorów danych, pochodzenia, własności i zasad

Śledź zależności danych w całym łańcuchu, od początku do końca, w różnych zestawach danych i potokach

Synchronizuj metadane w sposób ciągły z różnych źródeł danych, korzystając z automatycznych cykli pracy pozyskiwania danych

Kontroluj, kto może mieć widok na, edytować lub wyszukiwać określone zasoby, korzystając ze szczegółowych zasad dostępu i ról

Zdefiniuj i monitoruj umowy dotyczące danych, aby ustalić oczekiwania dotyczące jakości między producentami a konsumentami

Ograniczenia DataHub

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że interfejs wydaje się nieporęczny, a wydajność spada przy dużych zbiorach danych

Ceny DataHub

Bezpłatne (open source)

Oceny i recenzje DataHub

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DataHub?

Opinia użytkownika:

DataHub jest prosty w obsłudze i pomaga mi utrzymać porządek w danych. Świetnie nadaje się do udostępniania i zarządzania zbiorami danych, a kontrola wersji to duży plus. Zdecydowanie polecam!

DataHub jest prosty w obsłudze i pomaga mi utrzymać porządek w danych. Świetnie nadaje się do udostępniania i zarządzania zbiorami danych, a kontrola wersji to duży plus. Zdecydowanie polecam!

6. Amundsen (Najlepsze rozwiązanie do odkrywania danych open source i wyszukiwania dla inżynierów danych)

za pośrednictwem Amundsen

Amundsen stosuje podejście oparte na wyszukiwaniu w odniesieniu do problemu metadanych. Jego algorytm rankingowy wyświetla zbiory danych w oparciu o rzeczywiste wzorce użytkowania, a nie o to, jak niedawno ktoś zaktualizował dokumentację, dzięki czemu zasoby, z których Twój zespół już korzysta, zazwyczaj pojawiają się jako pierwsze, bez konieczności prowadzenia listy przez kogokolwiek.

Narzędzie tworzy połączenia między zbiorami danych a potokami ETL, pulpitami nawigacyjnymi i zapytaniami, które są od nich zależne, zapewniając zespołom jaśniejszy widok na przepływ danych w całej organizacji. Ta widoczność pomaga również zespołom zrozumieć, skąd pochodzą dane, w jaki sposób są przekształcane i jakie systemy niższego szczebla na nich polegają.

Najlepsze funkcje Amundsen

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o zbiorach danych, w tym o właścicielach, częstotliwości aktualizacji i statystykach użytkowania, w jednym widoku

Wizualizuj źródła danych oraz zależności za pomocą wbudowanych widoków pochodzenia danych

Wzbogacaj i dokumentuj zbiory danych wspólnie, dodając etykiety i adnotacje bezpośrednio do zasobów

Przeglądaj dane tabel bezpośrednio z wyników wyszukiwania bez konieczności wysyłania zapytania do systemu źródłowego

Połącz metadane z różnych źródeł, korzystając z frameworka pozyskiwania danych Databuilder i jego rozszerzalnej architektury potoku danych

Ograniczenia Amundsen

Możliwości w zakresie zarządzania są ograniczone w porównaniu z platformami klasy Enterprise

Wydajność spada w przypadku bardzo dużych zbiorów danych lub złożonych środowisk

Ceny Amundsen

Bezpłatne (open source)

Oceny i recenzje Amundsen

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Amundsenie?

W recenzji na Reddicie napisano:

Potrzebowaliśmy szybkiego rozwiązania i z naszego doświadczenia wynikało, że Amundsen był łatwiejszy w obsłudze z tych dwóch (nie można się pomylić, wybierając żadne z nich). Musieliśmy wprowadzić modyfikacje w celu zapewnienia wsparcia dla bazy danych graficznej, a Amundsen był łatwy do modyfikacji.

Potrzebowaliśmy szybkiego rozwiązania i z naszego doświadczenia wynikało, że Amundsen był łatwiejszy w obsłudze z tych dwóch (nie można się pomylić, wybierając żadne z nich). Musieliśmy wprowadzić modyfikacje w celu zapewnienia wsparcia dla bazy danych graficznej, a Amundsen był łatwy do modyfikacji.

🔍 Czy wiesz, że... Nazwa Amundsen pochodzi od Roalda Amundsena, norweskiego odkrywcy, który jako pierwszy dotarł na biegun południowy.

7. OpenMetadata (Najlepsze rozwiązanie do ujednoliconego zarządzania metadanymi i obserwowalności danych)

za pośrednictwem OpenMetadata

OpenMetadata ujednolica wykrywanie danych, obserwowalność i zarządzanie w nowoczesnych stosach danych. Centralizuje metadane z potoków, hurtowni, pulpitów nawigacyjnych i modeli ML w jednym ujednoliconym grafie, przełamując silosy między narzędziami takimi jak Snowflake, Airflow i dbt.

Platforma oferuje wsparcie dla automatycznego pozyskiwania metadanych za pośrednictwem ponad 100 łączników, oferując wbudowane funkcje śledzenia pochodzenia danych, monitorowania jakości danych oraz współpracy. Redaktor pochodzenia danych typu „no-code” pozwala każdemu członkowi zespołu wizualnie mapować i aktualizować przepływ danych bez konieczności zgłaszania zgłoszenia.

Oparte na architekturze API i podejściu „schema-first”, rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o skalowalności w środowiskach danych Enterprise, pozostając jednocześnie dostępnym zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych.

Najlepsze funkcje OpenMetadata

Przeszukuj tabele, pulpity nawigacyjne, potoki i usługi, korzystając ze słów kluczowych, powiązań i logicznych zapytań

Zarządzaj uprawnieniami do aktualizacji metadanych, etykiet, własności i pochodzenia przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach

Monitoruj wiarygodność danych za pomocą wbudowanych funkcji profilowania, testów jakości i sprawdzania aktualności

Zautomatyzuj pozyskiwanie danych w całym swoim środowisku dzięki łącznikom usług i potokom uruchamianym jednym kliknięciem, opartym na Airflow

Skonfiguruj klasyfikacje warstw danych, aby nadać priorytet wysiłkom związanym z zarządzaniem w odniesieniu do zasobów krytycznych w porównaniu z zasobami niekrytycznymi

Ograniczenia OpenMetadata

Jest to stosunkowo nowa platforma, więc rozbudowanie społeczności i dojrzałość funkcji pozostają w tyle za uznanymi narzędziami

Wstępne ustawienia i integracja z istniejącymi cyklami pracy mogą wymagać znacznego niestandardowego dostosowania

Ceny OpenMetadata

Bezpłatne (open source)

Oceny i recenzje OpenMetadata

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OpenMetadata?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

Osobiście uważam, że openmetadata to świetne narzędzie. Nie wiem, dlaczego nie jest wystarczająco popularne. Ich oprogramowanie open source ma pewne problemy, ale zapewnia dużą elastyczność. Bardzo łatwo je rozbudować.

Osobiście uważam, że openmetadata to świetne narzędzie. Nie wiem, dlaczego nie jest wystarczająco popularne. Ich oprogramowanie open source ma pewne problemy, ale zapewnia dużą elastyczność. Bardzo łatwo je rozbudować.

8. Select Star (Najlepsze rozwiązanie dla automatyzacji wykrywania danych i śledzenia pochodzenia na poziomie kolumn)

za pośrednictwem Select Star

Select Star nie wymaga zmiany sposobu przechowywania ani zarządzania danymi. Analizuje istniejącą infrastrukturę i natychmiast rozpoczyna dokumentowanie zasobów, mapowanie pochodzenia na poziomie kolumn oraz ujawnianie, w jaki sposób faktycznie uzyskuje się dostęp do danych w magazynie danych i narzędziach BI.

Funkcja analizy kosztów w Snowflake łączy wykorzystanie danych bezpośrednio z wydatkami na hurtownię danych, dzięki czemu możesz sprawdzić, które zasoby generują koszty. Ciągła synchronizacja z DBT automatycznie zapewnia dokładność dokumentacji, a automatycznie generowane diagramy powiązań między encjami pomagają nowym członkom zespołu szybko się wdrożyć bez konieczności śledzenia osoby, która zbudowała system.

Wybierz najlepsze funkcje Star

Śledź pochodzenie danych na poziomie kolumn w ramach integracji dzięki skalowalnym widokom, które są łatwe w nawigacji

Zidentyfikuj nieużywane lub zbędne zbiory danych, analizując wzorce dostępu w całej hurtowni danych

Automatycznie wykrywaj i mapuj związki między tabelami przy użyciu dzienników zapytań bez konieczności ręcznej konfiguracji

Synchronizuj dokumentację zasobów danych z projektem dbt dzięki ciągłym, automatycznym aktualizacjom

Limit funkcji Select Star

Zaawansowane funkcje raportowania i szczegółowe informacje o wykorzystaniu mają limit w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami klasy korporacyjnej

Wybierz cennik Star

Niestandardowe ceny

Wybierz oceny gwiazdkowe i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Select Star?

Opinia użytkownika:

W Select Star najbardziej podoba mi się to, jak od samego początku platforma jest przyjazna w obsłudze i intuicyjna. Interfejs jest przejrzysty, dobrze zorganizowany i znacznie ułatwia poruszanie się po złożonych zbiorach danych. Funkcja wyszukiwania jest bardzo wydajna. Mogę szybko znaleźć odpowiednie tabele, kolumny lub pulpity nawigacyjne bez konieczności pytania innych. To doskonałe narzędzie do wdrażania się w nowe środowiska danych i szybszego zrozumienia powiązań między zbiorami danych. Ogólnie rzecz biorąc, Select Star naprawdę usprawnia odkrywanie danych i współpracę między zespołami.

W Select Star najbardziej podoba mi się to, jak od samego początku platforma jest przyjazna w obsłudze i intuicyjna. Interfejs jest przejrzysty, dobrze zorganizowany i znacznie ułatwia poruszanie się po złożonych zbiorach danych. Funkcja wyszukiwania jest bardzo wydajna. Mogę szybko znaleźć odpowiednie tabele, kolumny lub pulpity nawigacyjne bez konieczności pytania innych. To doskonałe narzędzie do wdrażania się w nowe środowiska danych i szybszego zrozumienia powiązań między zbiorami danych. Ogólnie rzecz biorąc, Select Star naprawdę usprawnia odkrywanie danych i współpracę między zespołami.

9. Fivetran Catalog (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji zarządzania pochodzeniem danych i metadanymi potoków danych)

za pośrednictwem Fivetran

Fivetran to w pełni zarządzana, natywna dla chmury platforma integracji danych, która realizuje automatyzację procesów ELT, przenosząc dane z aplikacji SaaS, baz danych i plików do scentralizowanej hurtowni danych lub jeziora danych bez konieczności wprowadzania niestandardowych zmian inżynieryjnych.

Rozwiązanie automatycznie obsługuje zmiany schematów, konserwację API oraz synchronizację danych historycznych, dzięki czemu potoki nie wymagają ręcznej interwencji w miarę ewolucji źródeł. Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności, w tym SOC 2, RODO, HIPAA i ISO 27001, są dostępne od razu po wdrożeniu.

Najlepsze funkcje katalogu Fivetran

Pobieraj dane z aplikacji SaaS, baz danych i pamięci masowej w chmurze, korzystając z gotowych łączników bez konieczności pisania niestandardowego kodu

Monitoruj stan synchronizacji łączników i otrzymuj powiadomienia, gdy potoki wymagają uwagi, bez konieczności ręcznego sprawdzania

Replikuj zmiany w bazie danych niemal w czasie rzeczywistym, przy minimalnym obciążeniu systemów źródłowych

Koordynuj transformacje dbt Core bezpośrednio w Fivetran po załadowaniu danych

Chroń wrażliwe pola, korzystając z kontroli danych na poziomie kolumn w połączeniu z modelem RBAC oraz certyfikatami zgodności

Limity katalogu Fivetran

Niektóre łączniki mają problemy z niezawodnością, w tym brakujące lub wadliwe integracje

Ceny katalogu Fivetran

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fivetran Catalog?

Opinia użytkownika:

Fivetran wyróżnia się w jednej dziedzinie: niezawodnej synchronizacji danych z wielu narzędzi SaaS do centralnej hurtowni danych, takiej jak BigQuery. Ustawienia przebiegają niezwykle szybko — większość łączników działa w zasadzie na zasadzie „plug-and-play”, wymagając minimalnej konfiguracji. Szczególnie cenię sobie bogatą bibliotekę łączników, automatyczne zarządzanie schematami oraz solidny system alertów. Dla małego zespołu bez pełnoetatowego inżyniera danych to przełomowe rozwiązanie. Eliminuje mnóstwo pracy ręcznej i pozwala nam skupić się na uzyskiwaniu wniosków, a nie na zmaganiach z interfejsami API.

Fivetran wyróżnia się w jednej dziedzinie: niezawodnej synchronizacji danych z wielu narzędzi SaaS do centralnej hurtowni danych, takiej jak BigQuery. Ustawienia przebiegają niezwykle szybko — większość łączników działa w zasadzie na zasadzie „plug-and-play”, wymagając minimalnej konfiguracji. Szczególnie cenię sobie bogatą bibliotekę łączników, automatyczne zarządzanie schematami oraz solidny system alertów. Dla małego zespołu bez pełnoetatowego inżyniera danych to przełomowe rozwiązanie. Eliminuje mnóstwo pracy ręcznej i pozwala nam skupić się na uzyskiwaniu wniosków, a nie na zmaganiach z API.

🧠 Ciekawostka: Nazwa Fivetran to gra słów nawiązująca do języka programowania Fortran. Założyciele początkowo zamierzali stworzyć arkusz kalkulacyjny do obsługi dużych zbiorów danych, ale opinie użytkowników nieustannie wskazywały na jedno: po prostu przenieście nasze dane z Salesforce do Redshift. Zmienili więc kierunek działania i tak powstała firma zajmująca się tworzeniem potoków danych.

10. Metaphor (Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania danych opartego na powiązaniach i wyszukiwania kontekstowego)

za pośrednictwem Metaphor

Metaphor opiera się na założeniu, że odkrywanie danych jest w równym stopniu problemem społecznym, co technicznym, dlatego wzorce użytkowania i dyskusje zespołowe są wyświetlane w tym samym widoku obok informacji o pochodzeniu i własności danych.

Kontekst buduje się naturalnie z biegiem czasu, a nie w oparciu o to, że administrator danych dokumentuje wszystko po fakcie. Kanał aktywności wyświetla popularne zasoby i utrzymuje rozmowy przypisane do danych, których faktycznie dotyczą, dzięki czemu wiedza instytucjonalna pozostaje łatwa do odnalezienia, zamiast być pogrzebana w wątkach czatu.

Najlepsze funkcje Metaphor

Wyszukuj zasoby danych, używając zwykłego języka angielskiego, i uzyskaj wyniki kontekstowe wraz z informacjami o własności, wykorzystaniu i wskaźnikach zaufania

Scentralizuj dyskusje i aktualizacje dotyczące danych dzięki integracji ze Slackiem, Microsoft Teams i Chrome

Stosuj etykiety zarządzania danymi i kontrole dostępu zarówno dla użytkowników technicznych, jak i biznesowych, korzystając z istniejących narzędzi

Śledź konkretne zasoby, aby otrzymywać powiadomienia o zmianach dotyczących własności, dokumentacji projektu lub wzorców użytkowania

Wyświetlaj wskaźniki jakości danych i wiarygodności wraz z wynikami wyszukiwania, aby użytkownicy mogli ocenić zasoby przed ich wykorzystaniem

Ograniczenia metafory

Aktualizacje planu rozwoju produktu i wprowadzanie nowych funkcji odbywają się rzadziej niż oczekiwano

Ceny Metaphor

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Metaphor

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Metaphor?

Opinia użytkownika:

Ogólne wrażenia z pracy z zespołem są świetne. Plany dotyczące przyszłości produktu są ambitne i wpisują się w naszą wizję przyszłości katalogów danych i wyszukiwania danych.

Ogólne wrażenia z pracy z zespołem są świetne. Plany dotyczące przyszłości produktu są ambitne i wpisują się w naszą wizję przyszłości katalogów danych i wyszukiwania danych.

Zamień chaos danych w przejrzystość dzięki ClickUp

Większość narzędzi do katalogowania danych spełnia swoje zadanie i na tym kończy. Dokumentacja nadal znajduje się w osobnej wiki, a ważne rozmowy giną w wątkach czatu, do których nikt już nie wraca.

ClickUp wypełnia tę lukę, tworząc połączenie między samą pracą a dokumentacją, zadaniami i otaczającym ją kontekstem. Dzięki temu, gdy Twój zespół potrzebuje odpowiedzi, są one już dostępne.

