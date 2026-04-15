Jak zastrzeżona technologia agentowa zmienia sposób pracy

Różnica między chatbotem a agentem sprowadza się do jednej rzeczy: kontekstu. Opatentowana technologia agentowa osadza ten kontekst bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wraz z pamięcią, uprawnieniami i możliwością wykonywania zadań. Jednak nie wszyscy agenci są zbudowani w ten sposób.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest nasza autorska technologia agentowa, jak działa na poziomie systemowym i dlaczego zmienia sposób wykonywania pracy. Zobaczysz również, jak ClickUp wykorzystuje ten model, aby wprowadzić do Twojego obszaru roboczego inteligentnych, świadomych kontekstu i przypominających ludzi agentów, znanych jako Super Agenci.

Czym jest zastrzeżona technologia agentowa?

Opatentowana technologia agentowa to architektura agenta AI, która działa w oparciu o natywny model danych platformy. Zapewnia ona agentom takie same wzorce dostępu, uprawnienia i pamięć, jak członkom Twojego zespołu. Mówiąc prościej, architektura ta odróżnia AI, która jedynie wykonuje komendy, od takiej, która rozumie Twoje cykle pracy.

Wypełnia to istotną lukę, często pomijaną przez generyczne agenty AI. Zadają one pytanie, otrzymują odpowiedź i natychmiast zapominają o rozmowie. Dzieje się tak, ponieważ brakuje im trwałej pamięci i nie są w stanie nauczyć się preferencji Twojego zespołu, co zmusza Cię do nieustannego powtarzania tego samego.

Nasza autorska technologia agentowa traktuje agentów AI jak pełnoprawnych użytkowników Twojej platformy. Dzięki temu zyskujesz:

Ujednolicona widoczność: przeglądaj swoje zadania, dokumenty, czaty i integracje jako jeden połączony system, a nie jako kilkanaście oddzielnych źródeł danych, które trzeba wykonywać zapytania na nie

Znane sposoby interakcji: komunikuj się z nimi tak jak z członkiem zespołu — wysyłaj bezpośrednie wiadomości, używaj @wzmianek w komentarzach lub przydzielaj im zadania bezpośrednio

Bezpieczne granice: Dziedzicz te same poziomy uprawnień, co każdy inny użytkownik, dzięki czemu widzą oni tylko to, na co im zezwoliłeś

Możliwości agenta pozwalają na naturalny przepływ kontekstu, ponieważ stanowią one integralną część struktury platformy.

🔎 Czy wiesz, że... Organizacje korzystają obecnie średnio z 3,6 oddzielnych narzędzi AI, co wiąże się z większym niepokojem i spadkiem wydajności. Ta frustracja jest wynikiem używania ogólnych agentów AI, które są po prostu dołączone do narzędzi, a nie wbudowane w nie.

Dlaczego własny kontekst jest prawdziwym kluczem do sukcesu agentów AI

Własny kontekst to konkretne, wewnętrzne dane, które definiują sposób działania Twojej firmy. Obejmuje on hierarchie projektów, dane historyczne dotyczące zadań, związki w zespole oraz udokumentowane decyzje.

Kiedy agent AI tworzy cotygodniową aktualizację projektu bez tego kontekstu, generuje ogólny szablon. Następnie spędzasz 15 minut na ręcznym uzupełnianiu brakujących szczegółów.

Ten ręczny nadzór osłabia wydajność automatyzacji i sprowadza AI do roli podstawowego narzędzia do przewidywania tekstu, a nie prawdziwego współpracownika. Ogólne agenty znają jedynie to, co ręcznie wpisujesz w podpowiedzi. Natomiast autorski agent widzi całą historię operacyjną, ponieważ działa tam, gdzie odbywa się Twoja praca.

Ta głęboka integracja pozwala agentowi automatycznie zrozumieć:

Który członek zespołu jest odpowiedzialny za konkretne zadanie w oparciu o jego aktualne obciążenie pracą

Najnowsze decyzje strategiczne omawiane w oknie czatu Box

Wszystkie konkretne elementy oznaczone jako ważne podczas wczorajszego nagranego spotkania

Nie da się przeprowadzić automatyzacji procesów przy użyciu AI, jeśli dane są przechowywane w oddzielnych narzędziach.

🧠 Ciekawostka: Prawie 48% pracowników i 52% liderów boryka się z chaotyczną i fragmentaryczną pracą.

Żaden agent AI nie jest w stanie stworzyć pełnego obrazu sytuacji, jeśli musi wypełniać luki między platformami, które nie komunikują się ze sobą. W tym przypadku podstawą dla agentycznej sztucznej inteligencji jest zintegrowany obszar roboczy AI, taki jak ClickUp. Konsoliduje ona dane, komunikację i projekty w jednym, ujednoliconym środowisku, a agent wykracza poza proste generowanie tekstu, dostarczając wyniki organizacyjne uwzględniające kontekst.

Przyszłość pracy to konwergencja + AI

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na szukaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twój obszar roboczy ClickUp może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Zapewnia on natychmiastowe wglądy i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Jak działa autorska technologia agentowa „pod maską”

Opatentowane modele AI typu agentic posiadają trzy odrębne warstwy pamięci, które odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie budują wiedzę ukrytą. Bez tego agent traktuje każdą interakcję jak pierwszą, co oznacza, że nie może się uczyć, dostosowywać ani doskonalić.

1. Pamięć krótkotrwała

Pamięć krótkotrwała rejestruje Twoje bieżące działania, zapewniając trafność w czasie rzeczywistym. Ta warstwa prowadzi śledzenie bieżącego wątku rozmowy, zadania, które przeglądasz, oraz dokumentu, który właśnie zamknąłeś.

📌 Ponieważ agent zachowuje ten bieżący kontekst, wystarczy po prostu powiedzieć „zaktualizuj termin wykonania tego zadania”, bez konieczności ponownego określania, o które zadanie chodzi. Wymaga to głębokiej, natywnej integracji z warstwą danych platformy, której większość narzuconych narzędzi AI nie jest w stanie odtworzyć.

2. Pamięć preferencji

Pamięć preferencji obserwuje konkretne wzorce i niepisane zasady stosowane przez Twój zespół. Zamiast wymagać ręcznej konfiguracji, agent uczy się Twoich konwencji formatowania, standardów nazewnictwa i typowych cykli pracy poprzez obserwację.

📌 Rozpoznaje na przykład:

Twój zespół inżynierów zawsze uwzględnia sekcję dotyczącą ryzyka wdrożenia w swoich aktualizacjach dotyczących projektu

Przeglądy projektów trafiają do tego samego konkretnego kierownika

Podsumowania projektów muszą mieć określoną strukturę punktową z tym samym tekstem nagłówka dla każdej sekcji, za każdym razem, na potrzeby przeglądu przez kierownictwo

3. Długotrwała pamięć epizodyczna

Długotrwała pamięć epizodyczna służy jako stały zapis konkretnych wydarzeń, decyzji i wyników w całym Twoim obszarze roboczym. Ta warstwa pozwala agentowi odwoływać się do kontekstu historycznego, np. pamiętając, że konkretne podejście marketingowe nie powiodło się w ostatnim kwartale z powodu ograniczeń budżetowych.

W przeciwieństwie do izolowanego systemu pamięć ta istnieje w formacie, który ludzie mogą przeglądać i edytować — podobnie jak dokument ClickUp. Tworzy ona scentralizowany hub wiedzy dla całej organizacji.

ClickUp Docs i zadania ClickUp są natywnie połączone. Pomaga to agentowi zrozumieć powiązanie między briefem projektu a bieżącą pracą. Ta integracja gwarantuje, że wiedza Twojego zespołu będzie się kumulować, a nie zanikać.

Gdy dokumentacja i zadania współistnieją, agent może wypełnić lukę między historycznymi decyzjami a bieżącymi działaniami poprzez:

Połączenie specyfikacji technicznych bezpośrednio z aktywnymi sprintami ClickUp , aby zapewnić programistom dostęp do najnowszego kontekstu

Przekształcaj komentarze i informacje zwrotne w zadania do wykonania jednym kliknięciem

Korzystanie z ClickUp Docs Hub do filtrowania i wyświetlania odpowiednich stron wiki lub retrospektyw projektowych dokładnie wtedy, gdy członek zespołu ich potrzebuje

Możliwość przeglądania i edytowania tej pamięci w ramach dokumentu zapewnia przejrzystość i łatwość zarządzania wiedzą agenta. Możesz przeglądać historię wersji, dostosowywać uprawnienia i korygować rozumienie agenta w czasie rzeczywistym. Taki nadzór gwarantuje, że wraz z rozwojem bazy wiedzy agent pozostaje przewidywalnym, odpowiedzialnym i godnym zaufania współpracownikiem, który napędza Twoje działania.

Dlaczego większość agentów AI nie buduje zaufania (i jak to naprawić)

🔎 Czy wiesz, że? 22% respondentów naszej ankiety nadal podchodzi z rezerwą do korzystania z AI w pracy. Spośród tych 22% połowa martwi się o prywatność swoich danych, a druga połowa po prostu nie jest pewna, czy może ufać informacjom przekazywanym przez AI.

Ta nieufność wynika z czterech podstawowych problemów strukturalnych:

Nieprzejrzystość : uniemożliwia wgląd w tok rozumowania agenta lub konkretne dane, na podstawie których doszedł on do wniosku

Niejasność uprawnień : Wywołuje niepokój dotyczący tego, do jakich poufnych informacji agent ma dostęp lub jakie może modyfikować

Niespójność : Powoduje, że agent dostarcza różne wyniki dla tego samego zadania, ponieważ nie posiada pamięci trwałej

Brak odpowiedzialności: Pozostawia Cię bez ścieżki audytu, która pozwoliłaby zdiagnozować lub naprawić błędy, gdy agent podejmie niewłaściwe działanie

Zaufanie wymaga przejrzystości w pracy, a nie niejasnych obietnic dotyczących dokładności. Aby działać skutecznie, agenci muszą funkcjonować w ramach systemu zapewniającego pełną widoczność i precyzyjną kontrolę.

Taki poziom niezawodności można osiągnąć tylko poprzez wbudowanie agentów bezpośrednio w główny obszar roboczy. W ten sposób korzystają oni z dokładnie tych samych zestawów uprawnień i dzienników audytowych, co użytkownicy-ludzie. Gdy agent przestrzega tych samych zasad co Twój zespół, z nieprzewidywalnego narzędzia staje się niezawodnym współpracownikiem.

Chcesz uzyskać przewodnik krok po kroku dotyczący wdrażania AI w cyklach pracy Twojego zespołu?

Jak superagenci ClickUp działają jako pełnoprawni użytkownicy, a nie skrypty działające w tle

Łatwo jest postrzegać tradycyjne narzędzia do automatyzacji jako nieporęczne skrypty działające w tle, które działają w izolacji. Nie potrzebujesz agenta, który siedzi z boku i czeka na podpowiedzi. Potrzebujesz czegoś, co faktycznie współpracuje z Tobą — w ramach Twoich cykli pracy, z pełnym kontekstem i możliwością podejmowania działań.

Mówiąc najprościej, w idealnym scenariuszu AI nie powinna być traktowana jako dodatek.

To właśnie wyróżnia ClickUp Brain. Jako najbardziej kompletna i świadoma kontekstu sztuczna inteligencja do pracy na świecie, buduje ona ciągłe, kontekstowe zrozumienie Twojego obszaru roboczego. Nie opiera się na izolowanych podpowiedziach ani jednorazowych danych wejściowych, aby rozpocząć pracę. Rozumie, jak ewoluują Twoje projekty, jak współpracuje Twój zespół, jakie priorytety ulegają zmianie i gdzie praca zostaje zablokowana. Jest otoczeniowa — osadzona w tym samym środowisku, w którym istnieje kontekst Twojej pracy.

Każda interakcja wzbogaca ten kontekst, co oznacza, że Twoja AI ulepsza się w miarę postępów w pracy. Ten trwały kontekst z kolei sprawia, że superagenci ClickUp są czymś więcej niż tylko asystentami.

Superagenci nie działają jak skrypty działające w tle, które uruchamiają się na podstawie warunków i generują wyniki. Pracujesz z nimi tak samo, jak z ludźmi w swoim zespole. Zasadniczo przydzielasz im zadania, włączasz ich do rozmów i oczekujesz, że będą odpowiedzialni za wyniki.

📌 Na przykład, gdy pojawi się wzmianka o Super Agencie w dokumencie, to:

Rozumie pełny kontekst tego dokumentu i całego projektu

Wykonuje zadania, aktualizuje postępy i podejmuje kolejny logiczny krok w oparciu o stan Twojego obszaru roboczego

Interpretuje instrukcje w czasie rzeczywistym i odpowiednio kontynuuje bieżący wątek pracy

Chcesz sprawdzić, którzy Super Agenci pasują do Twojego zespołu?

To zmienia sposób, w jaki działa delegowanie zadań.

Zamiast dzielić pracę na instrukcje, definiujesz oczekiwany rezultat. ClickUp zajmuje się koordynacją w tle, aktywując odpowiednich agentów z odpowiednimi możliwościami. Pojedyncze żądanie może być wyzwalaczem dla wieloagentowego cyklu pracy obejmującego planowanie, realizację i raportowanie, bez konieczności ręcznego łączenia narzędzi.

Jak działają superagenci ClickUp?

🧠 Każdy Super Agent działa w oparciu o pamięć, która obejmuje krótkotrwałą, długotrwałą i epizodyczną świadomość tego, nad czym pracował wcześniej. Oznacza to, że nie powtarza błędów, nie traci kontekstu ani nie wymaga ponownego instruowania. Opiera się na wcześniejszej pracy w taki sam sposób, jak zrobiłby to człowiek w zespole.

🔓 Każdy agent działa również w oparciu o bezpieczny dostęp do wiedzy w Twoim obszarze roboczym, oparty na uprawnieniach. Może pobierać informacje z zadań, dokumentów, historii czatu, podłączonych narzędzi i wcześniejszych decyzji, aby generować wyniki oparte na Twojej pracy, a nie na ogólnych wzorcach.

💪🏼 Autonomia jest wbudowana w sposób działania tych agentów. Nie czekają oni na ciągłe zatwierdzanie, aby kontynuować pracę. Potrafią ustalać priorytety zadań, aktualizować statusy, generować raporty i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym. Jednocześnie pozostają w pełni zgodni z Twoimi uprawnieniami i kontrolami, dzięki czemu działają w tych samych granicach, co każdy użytkownik w Twoim obszarze roboczym.

Ponieważ Super Agenci są wbudowani bezpośrednio w ClickUp, działają z uwzględnieniem otoczenia. Nieustannie prowadzą śledzenie zmian w Twoim obszarze roboczym i reagują na nie bez konieczności wyraźnych wyzwalaczy. Praca nie zatrzymuje się, ponieważ ktoś zapomniał o kontynuacji lub aktualizacji zadania. System działa nieprzerwanie.

👀 Najlepsze jest to, że: jako zespół przestajecie zarządzać zadaniami lub koordynować działania między narzędziami. Zamiast tego technologia ta pomaga wam uporać się z nadmiarem narzędzi i zacząć pracować w ramach jednego systemu, który już rozumie, co należy zrobić. Łatwiej jest realizować całe cykle pracy bez ręcznego przekazywania zadań. Możecie zachować widoczność w czasie rzeczywistym bez spotkań dotyczących statusu i skalować wyniki bez zwiększania nakładów na koordynację. Wszystko to postępuje nawet wtedy, gdy nie pracujecie aktywnie nad realizacją zadań.

🤝 Studium przypadku: Jak firma Bell Direct zwiększyła wydajność operacyjną o 20% dzięki ClickUp Super Agents Bell Direct udowadnia, że nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć autorską agentową AI. Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował cały cykl pracy dotyczący przyjmowania i klasyfikacji zgłoszeń — od początku do końca — bez pisania kodu ani dodawania nowych narzędzi. Ich agent AI, Delegator, działa autonomicznie w ClickUp, obsługując przychodzące e-maile od klientów tak samo, jak zrobiłby to człowiek, ale szybciej i na większą skalę. Wyniki mówią same za siebie: 20% wzrost wydajności operacyjnej , co oznacza, że przy tych samych zasobach można wykonać więcej pracy w krótszym czasie

Uwolniono obciążenie odpowiadające obciążeniu 2 pełnoetatowych pracowników, które jest teraz dostępne do realizacji strategicznych zadań o wysokiej wartości

Ponad 800 e-maili od klientów dziennie sortowanych w czasie rzeczywistym

Jak rozpocząć pracę z autorską technologią agentową

Technologię agentic należy oceniać pod kątem tego, jak głęboko jest ona zintegrowana z Twoją pracą, a nie na podstawie jej funkcji.

Dlaczego?

🤝 Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę użyteczni, najczęstszą odpowiedzią nie była szybkość ani moc. Prawie 40% respondentów ankiety ClickUp stwierdziło, że potrzebują agenta doskonale rozumiejącego kontekst ich pracy.

Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek rozwiązanie oparte na AI, skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy jest to prawdziwa okazja:

Czy agent korzysta z tego samego modelu danych co użytkownicy, czy jest to oddzielny system, który wysyła zapytania do Twojego obszaru roboczego za pośrednictwem API?

Czy możesz sprawdzić i edytować to, co agent zapamiętał na temat Twojej pracy, czy też jego pamięć jest czarną skrzynką?

Czy agent dziedziczy te same ograniczenia uprawnień, co członkowie Twojego zespołu, czy też ma swój własny, odrębny zestaw zasad?

Czy agent może przeglądać zadania, dokumenty i czat jako jeden zintegrowany system, czy też wymaga oddzielnych połączeń dla każdego narzędzia?

Zacznij od przetestowania potencjalnego rozwiązania w przypadku, w którym kontekst ma kluczowe znaczenie, np. podczas generowania aktualizacji statusu projektu lub przygotowywania się do spotkania z klientem. Jeśli okaże się, że musisz podawać agentowi informacje, które już istnieją gdzie indziej w Twoim obszarze roboczym, oznacza to, że agentowi brakuje prawdziwego kontekstu.

Superagenci ClickUp to idealny punkt wyjścia. Mają natychmiastowy dostęp do pełnego kontekstu Twojego zespołu, więc nie trzeba niczego łączyć ani ponownie wprowadzać.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest różnica między autorską technologią agentową a ogólnymi agentami AI?

Opatentowana technologia agentowa jest wbudowana w natywną architekturę platformy, umożliwiając agentom AI dostęp do tego samego modelu danych, uprawnień i kontekstu, co użytkownikom ludzkim. Ogólne agenty AI działają zewnętrznie, opierając się na interfejsach API i podpowiedziach, co ogranicza ich pamięć, świadomość kontekstową oraz zdolność do samodzielnego wykonywania zadań.

Czy zespoły mogą przeglądać i edytować informacje, które agenci AI zapamiętali na temat ich pracy?

Tak, w zastrzeżonych systemach agentowych pamięć AI jest często przechowywana w formatach czytelnych dla ludzi, takich jak dokumenty lub bazy wiedzy. Pozwala to zespołom przeglądać, edytować i korygować to, co wie agent. Natomiast wiele ogólnodostępnych narzędzi AI przechowuje pamięć w nieprzejrzystych systemach, których nie można sprawdzić ani kontrolować.

W jaki sposób agenci AI obsługują uprawnienia, gdy różni członkowie zespołu mają różne poziomy dostępu?

Agenci AI w systemach własnościowych dziedziczą tę samą strukturę uprawnień, co użytkownicy, na przykład kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC). Dzięki temu agenci mogą przeglądać lub przetwarzać wyłącznie dane, do których mają uprawnienia, co zapobiega ujawnieniu poufnych informacji i zapewnia zgodność z politykami bezpieczeństwa organizacji.

Agentowa sztuczna inteligencja działa autonomicznie w Twoim obszarze roboczym, zachowując kontekst między sesjami i wykonując działania, takie jak aktualizacja zadań lub generowanie raportów. Narzędzia takie jak ChatGPT czy Copilot to asystenci oparci na podpowiedziach, którzy generują odpowiedzi, ale nie mają trwałej pamięci, głębokiej integracji ani możliwości samodzielnego wykonywania cykli pracy.