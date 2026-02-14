ClickUp Accelerator niestandardowa sztuczna inteligencja dla Enterprise: jak dokonać wyboru

Wiesz, że musisz wdrożyć AI, aby pozostać konkurencyjnym, ale droga do tego celu jest niejasna.

Wybór niewłaściwego podejścia może prowadzić do „zmęczenia pilotażowego”, w wyniku którego obiecujące projekty AI pochłaniają budżety i utkną w martwym punkcie, zanim ktokolwiek z zespołu zdąży z nich skorzystać.

Ta niepewność nie tylko spowalnia dział IT, ale jest też jednym z kluczowych wyzwań związanych z AI, które sprawiają, że wszystkie działy tkwią w ręcznych, nieefektywnych cyklach pracy.

W tym przewodniku wyjaśniono, kiedy warto wybrać gotowe do wdrożenia rozwiązania ClickUp Super Agents z wsparciem ekspertów ClickUp, a kiedy lepiej stworzyć od podstaw niestandardowy system sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, abyś mógł podjąć właściwą decyzję w oparciu o wielkość zespołu, oś czasu i zasoby techniczne.

Dlaczego decyzje dotyczące AI dla przedsiębiorstw mają obecnie tak duże znaczenie?

Gartner przewiduje, że 30% rozwiązań zostanie porzuconych po fazie weryfikacji koncepcji. Nie dlatego, że technologia nie działa, ale dlatego, że zespoły spędzają 18 miesięcy na tworzeniu niestandardowych rozwiązań, które stają się przestarzałe, zanim ktokolwiek z nich skorzysta.

Prawdopodobnie borykasz się z co najmniej jednym z poniższych problemów:

Rozproszenie pracy : Praca Twojego zespołu jest rozproszona między dziesiątkami różnych aplikacji — przeciętna firma korzysta obecnie Praca Twojego zespołu jest rozproszona między dziesiątkami różnych aplikacji — przeciętna firma korzysta obecnie ze 101 różnych aplikacji SaaS . Przechodzisz od narzędzia do zarządzania projektami do aplikacji do czatu, a następnie do dokumentów, tracąc koncentrację i kontekst przy każdej zmianie. Ta fragmentacja zmusza zespoły do marnowania czasu na przełączanie się między aplikacjami, poszukiwanie kontekstu i walkę z silosami informacyjnymi

Rozrost sztucznej inteligencji: Co gorsza, różne działy rozpoczynają własne eksperymenty z AI w izolacji. Dział marketingu ma AI do tworzenia tekstów, dział sprzedaży ma AI do obsługi wiadomości e-mail, ale żadne z tych narzędzi nie komunikuje się ze sobą, więc informacje pozostają fragmentaryczne. Ta nieplanowana proliferacja narzędzi AI jest klasycznym przykładem Co gorsza, różne działy rozpoczynają własne eksperymenty z AI w izolacji. Dział marketingu ma AI do tworzenia tekstów, dział sprzedaży ma AI do obsługi wiadomości e-mail, ale żadne z tych narzędzi nie komunikuje się ze sobą, więc informacje pozostają fragmentaryczne. Ta nieplanowana proliferacja narzędzi AI jest klasycznym przykładem rozrostu sztucznej inteligencji , prowadzącym do marnowania pieniędzy, powielania wysiłków i całkowitego braku kontroli nad śladem AI w organizacji.

Rozproszenie kontekstu: Ponieważ informacje są rozproszone w wielu różnych miejscach, żadne narzędzie AI nie jest w stanie uzyskać pełnego obrazu sytuacji, co stanowi problem znany jako rozproszenie kontekstu. Nie jest ono w stanie połączyć rozmowy z klientem w narzędziu do czatu z planem projektu w hubie pracy, przez co nie może zapewnić prawdziwie inteligentnej pomocy. Zespoły tracą godziny na wyszukiwanie potrzebnych informacji, przełączanie się między aplikacjami i powtarzanie aktualizacji na wielu platformach.

To stawia Cię przed strategicznym wyborem.

Czy inwestujesz znaczne środki w ogromny, niestandardowy projekt infrastrukturalny, który może nie przynieść wartości przez rok?

A może znajdziesz sposób na szybkie działanie dzięki gotowemu, zintegrowanemu rozwiązaniu?

Dla rozwijających się zespołów, zwłaszcza tych zatrudniających od 100 do 1000 pracowników, wybór ten ma kluczowe znaczenie. Przyjrzyjmy się, jak ClickUp Accelerator i niestandardowa sztuczna inteligencja dla Enterprise wypadają w takim scenariuszu.

Czym jest ClickUp Accelerator?

Chcesz zautomatyzować cykle pracy i czerpać korzyści z AI już teraz, ale nie masz zespołu inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym ani roku czasu, aby czekać na niestandardowe rozwiązanie.

To opóźnienie oznacza, że Twój zespół nadal tonie w powtarzalnych zadaniach, które obniżają wydajność firmy, podczas gdy konkurenci, którzy już korzystają z AI, coraz bardziej się od nas oddalają.

ClickUp Accelerator rozwiązuje właśnie ten problem. Jest to gotowe rozwiązanie umożliwiające wdrożenie AI do codziennego cyklu pracy.

Program został zaprojektowany, aby pomóc zespołom szybko wdrożyć gotowe do produkcji cykle pracy AI bez konieczności tworzenia wszystkiego od podstaw.

Kluczową ideą jest tutaj konwergencja. Accelerator działa w ramach zintegrowanego obszaru roboczego ClickUp AI, gdzie wszystkie poniższe elementy są połączone i synchronizowane w czasie rzeczywistym:

Projekty i zadania (co się dzieje)

Dokumenty (źródło prawdziwych informacji)

Rozmowy zespołowe (decyzje i koordynacja)

Raportowanie (widoczność i odpowiedzialność)

Zamiast kopiować i wklejać informacje do asystenta, który nie ma pojęcia, co naprawdę się dzieje, Accelerator utrzymuje połączenie między AI a pracą w miarę jej zmian. Oto krótkie podsumowanie. 👇🏼

Co zyskujesz dzięki ClickUp Accelerator

Przejdźmy teraz do szczegółów dotyczących współpracy różnych obiektów w Accelerator:

1) Gotowe do użycia w działach agenty AI do gotowych, przetestowanych cykli pracy

Accelerator zawiera gotowe Super Agents , które obsługują typowe, powtarzalne zadania wykonywane przez większość zespołów co tydzień. Potraktuj je jako „wyspecjalizowanych asystentów” do rzeczywistych cykli pracy, a nie puste okno czatu.

Praktyczne wyniki obejmują takie elementy, jak:

Aktualizacje statusu projektu , które możesz udostępniać interesariuszom bez konieczności pisania od podstaw (postępy, sukcesy, przeszkody).

Podsumowania rozpoczęcia i elementów działania na podstawie notatek i szczegółów projektu

Podsumowania ryzyka lub problemów , dzięki którym możesz dostrzec potencjalne zagrożenia, zanim przerodzą się one w poważny problem.

Pierwsza wersja zawartości dla typowych potrzeb marketingowych (briefy, teksty na media społecznościowe, teksty na strony docelowe, warianty reklam), gdy dane wejściowe już istnieją w zadaniach/dokumentach.

Co jest ważne? Agenci ci są zaprojektowani tak, aby być wyzwalaczami tam, gdzie znajdują się informacje (zadanie, dokument lub wątek czatu), dzięki czemu działają w rzeczywistym kontekście, a nie na podstawie ogólnych podpowiedzi.

Zautomatyzuj cykl pracy od początku do końca dzięki superagentom AI bez kodowania w ClickUp.

2) Prowadzone ustawienia i wdrożenie, dzięki czemu uruchomienie następuje w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.

Większość wysiłków związanych z „wdrażaniem AI” kończy się niepowodzeniem, ponieważ zespoły nigdy nie tworzą połączenia między AI a rzeczywistymi cyklami pracy. Praktycznym rozwiązaniem jest wprowadzenie z przewodnikiem.

ClickUp Accelerator pomaga dostosować obszar roboczy do stanu, w którym AI może być niezawodnie użyteczna. W praktyce oznacza to zazwyczaj:

Zmiana rozproszonego cyklu pracy na jeden system operacyjny : praca z klientami w : praca z klientami w zadaniach ClickUp , notatki projektowe w dokumentach ClickUp , koordynacja zespołu w wątkach ClickUp Chat , raportowanie w Dashboards – wszystko połączone.

Standaryzacja danych wejściowych, aby wyniki AI były spójne : stosowanie spójnych struktur zadań (jasne nazwy zadań, właściciele, statusy, terminy i połączone dokumenty), dzięki czemu podsumowania statusów i wyniki planowania opierają się na wiarygodnych sygnałach.

Szybkie uruchamianie gotowych cykli pracy: wyniki, które Twój zespół może zrobić natychmiast, np. otrzymywanie cotygodniowych aktualizacji projektu w ciągu kilku minut zamiast godziny poświęcanej na poszukiwanie aktualizacji.

Zobacz, jak taki cykl pracy działa dzięki połączonemu czatowi, zadaniom, dokumentom i kontekstowej AI:

3) Wsparcie ekspertów i szkolenia, dzięki którym AI nie stanie się produktem, który nie zostanie wykorzystany.

Dla firm największym ukrytym kosztem nie jest oprogramowanie, ale czas stracony w wyniku niespójnego wdrażania narzędzi. Zespół ekspertów Accelerator pomaga zespołom:

Przyjmij powtarzalny rytm , np. „jak przeprowadzamy cotygodniowe aktualizacje”, „jak rozpoczynamy projekt”, „jak śledzimy ryzyko”, bez konieczności każdorazowego wymyślania procesu od nowa.

Ogranicz powtórną pracę , pokazując, jak raz uchwycić właściwy kontekst we właściwym miejscu (aby zespół nie musiał przepisywać tych samych informacji w wiadomościach e-mail, dokumentach i czacie).

Skaluj system tak, aby wraz z dodawaniem nowych osób lub projektów cykl pracy pozostawał spójny, a widoczność nie uległa pogorszeniu.

Zasadniczo nie kupujesz tylko rozwiązania AI, ale także szybszą ścieżkę do faktycznego wdrożenia AI w cyklu pracy.

Zobacz, jak nasz GVP Kyle Coleman wykorzystuje Super Agents do przyspieszenia procesów raportowania:

Dlaczego Accelerator działa lepiej niż osobne narzędzia AI?

Większość narzędzi AI nie sprawdza się w rzeczywistym zastosowaniu biznesowym, ponieważ funkcjonują one poza systemem, w którym odbywa się praca. Powoduje to trzy powtarzające się problemy:

Kontekst zostaje utracony: ktoś musi ręcznie wprowadzać aktualizacje AI z zadań, dokumentów i rozmów. Wyniki są ogólne: ponieważ AI nie dysponuje najnowszymi informacjami na temat projektu. Zespoły wykonują dodatkową pracę: utrzymywanie „rzeczywistego cyklu pracy” w jednym miejscu i „cyklu pracy AI” w innym.

ClickUp Accelerator został zaprojektowany w oparciu o odwrotne podejście: najpierw zbierz wszystkie zadania, a następnie zastosuj do nich AI.

Gdy zadania, dokumenty, czat i raportowanie są ze sobą połączone, AI może niezawodnie pomóc w pracach o wysokim stopniu wykorzystania, takich jak podsumowania statusu, dokumenty startowe, działania do wykonania i projekty zawartości, bez konieczności ciągłego ręcznego wyjaśniania.

To właśnie sprawia, że wydaje się on „gotowy do produkcji”, a nie tylko „fajnym demo”.

Czym jest niestandardowa AI dla przedsiębiorstw?

Czasami potrzeby Twojej firmy wykraczają poza to, co może bezpiecznie i niezawodnie obsłużyć gotowy produkt AI.

Twoje cykle pracy mogą być bardzo wyspecjalizowane, model danych może być unikalny, a wymagania dotyczące zgodności i bezpieczeństwa mogą być na tyle rygorystyczne, że nie można korzystać z narzędzi ogólnego przeznaczenia bez znacznych niestandardowych dostosowań. W takich przypadkach podejście „kup narzędzie i zacznij jutro” nie sprawdza się.

W tym miejscu pojawia się niestandardowa AI dla przedsiębiorstw.

Jest to dostosowany do potrzeb system AI, który Twoja firma tworzy wewnętrznie (lub zleca jego stworzenie partnerowi usługowemu) w celu zapewnienia wsparcia dla określonych cykli pracy biznesowej. Zamiast wdrażać gotowy pakiet AI, projektujesz architekturę od początku do końca. W praktyce oznacza to zazwyczaj jedno z dwóch:

Budowanie zunifikowanego systemu od podstaw

Lub zestawienie rozwiązania od wielu dostawców i połączenie go z własnymi pracami inżynieryjnymi.

Dużą zaletą jest kontrola. Możesz dostosować system do swoich konkretnych wymagań: sposobu rozumowania, danych, do których ma dostęp, tego, co może generować, sposobu rejestrowania działań oraz tego, jak wpisuje się w procesy zatwierdzania i zgodności.

Oto, co zazwyczaj obejmuje niestandardowy projekt AI dla przedsiębiorstw:

1) Wybór i realizacja strategii LLM

Musisz zdecydować, czy:

Skorzystaj z modelu hostowanego za pośrednictwem API.

Skorzystaj z prywatnego wdrożenia

Wsparcie dla wielu modeli (ze względu na koszty, wydajność lub zasady).

Następnie musisz zająć się praktycznymi kwestiami: aktualizacjami modeli, zarządzaniem wersjami/podpowiedziami, kontrolą kosztów, opóźnieniami i niezawodnością.

2) Tworzenie bezpiecznego dostępu do danych (problem potoku)

AI jest przydatna tylko wtedy, gdy potrafi odnaleźć odpowiedni kontekst biznesowy. Często wymaga to:

ETL lub potoki danych w celu ujednolicenia danych z narzędzi takich jak CRM, systemy zgłoszeń, dokumenty, przechowywanie plików, analityka produktów i wewnętrzne bazy danych.

Warstwa wyszukiwania (często „wyszukiwarka” lub indeks wiedzy), dzięki której model może szybko znaleźć odpowiednie informacje.

Ścisłe uprawnienia, dzięki czemu AI widzi tylko to, co użytkownik ma prawo zobaczyć.

W tym miejscu wiele projektów utknie, ponieważ „uzyskanie danych” jest prawie zawsze trudniejsze niż generowanie tekstu.

3) Definiowanie zabezpieczeń i kontroli zgodności

AI klasy Enterprise zazwyczaj wymaga:

Dzienniki audytowe (kto o co pytał, do jakich danych uzyskano dostęp, co zostało wygenerowane)

Zasady przechowywania danych i reguły redagowania

Cykl pracy zatwierdzania (zwłaszcza jeśli wyniki AI mają wpływ na klientów lub są wrażliwe pod względem zgodności z przepisami)

Zasady postępowania z danymi wrażliwymi (dane osobowe, umowy, dane kadrowe, zawartość podlegająca regulacjom)

4) Tworzenie doświadczenia użytkownika (UI + integracja cyklu pracy)

Sam model nie jest produktem użytkowym. Zespoły potrzebują miejsca, w którym będą mogły z nim współpracować, na przykład:

Aplikacja internetowa czy portal wewnętrzny

Integracja z narzędziami, z których już korzystają (czat, system zgłoszeń, CRM, zarządzanie projektami)

Doświadczenia oparte na rolach (pracownicy wsparcia technicznego vs. menedżerowie vs. pracownicy działu finansowego)

5) Koordynacja dostawców, umów i niezawodności

Jeśli korzystasz z usług wielu dostawców (dostawca modeli, baza danych wektorowych/wyszukiwanie, narzędzia ETL, obserwowalność, bezpieczeństwo), posiadasz również:

Umowy z dostawcami i ich przedłużenia

Zarządzanie incydentami w przypadku awarii jednej zależności

Zmieniające się interfejsy API i przełomowe aktualizacje

Ciągłe monitorowanie i ocena wydajności

Podsumowanie

Rozwiązanie niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb nie jest „złym wyborem”, ale wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Najlepiej postrzegać je jako zakład o wysokim ryzyku i wysokich zyskach: można uzyskać coś naprawdę wyróżniającego się, ale tylko wtedy, gdy dysponuje się możliwościami inżynieryjnymi, budżetem i długoterminowym planem własności i utrzymania.

Kluczowe różnice między ClickUp Accelerator a niestandardową sztuczną inteligencją

Decyzja między gotowym do wdrożenia programem a niestandardowym rozwiązaniem sprowadza się do pięciu kluczowych czynników. Potraktuj każdy z nich jako pytanie, które należy zadać zespołowi, aby ustalić, która ścieżka jest dla Ciebie najbardziej sensowna.

Czas do uzyskania wartości

Realizacja niestandardowego projektu AI może zająć od 6 do 18 miesięcy, zanim pojawi się pierwsza wersja. Do czasu jej uruchomienia potrzeby Twojej firmy mogą ulec zmianie, co sprawi, że rozwiązanie będzie już nieaktualne.

W tym przypadku sprawdza się podejście „podłącz i działaj”. Dzięki ClickUp Accelerator Twój zespół otrzyma działającą sztuczną inteligencję w ciągu kilku dni. Ponieważ agenci AI są wstępnie skonfigurowani, a Guided Onboarding pozwala zespołowi szybko się wdrożyć, już podczas pierwszego sprintu można zacząć obserwować wyniki i automatyzować cykle pracy.

Możesz od razu udowodnić wartość AI, budując impet do szerszego wdrożenia, zamiast walczyć o budżet na projekt, który jeszcze nic nie przyniósł.

Wymagania dotyczące kosztów i zasobów

Masz ustalony budżet i nie możesz sobie pozwolić na zatrudnienie całego zespołu drogich analityków danych i inżynierów ds. uczenia maszynowego.

Niestandardowe projekty AI mogą szybko stać się studnią bez dna, generując nieprzewidywalne koszty związane z rozszerzaniem zakresu projektu, infrastrukturą chmury i wysokimi wynagrodzeniami wyspecjalizowanych pracowników — przejście od fazy pilotażowej do produkcji kosztuje zazwyczaj od 5 do 20 milionów dolarów.

źródło: Gartner

Całkowity koszt własności to ogromne, otwarte pytanie.

ClickUp Accelerator eliminuje niepewność finansową dzięki przewidywalnej inwestycji. Dzięki ClickUp Accelerator otrzymujesz technologię AI, wsparcie ekspertów i praktyczne szkolenia w jednym przejrzystym pakiecie.

Nie ma potrzeby zatrudniania nowych ról ani zarządzania siecią umów z dostawcami. Uzyskujesz dostęp do funkcji AI klasy korporacyjnej bez nieprzewidywalnych kosztów i problemów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Złożoność wdrożenia

Jeśli Twoje dane są rozproszone między systemami CRM, arkuszami kalkulacyjnymi i aplikacjami do czatu, masz zupełnie nowy problem.

Sama próba połączenia wszystkich tych systemów z centralnym modelem AI jest koszmarem integracyjnym. Jest to częsta przeszkoda w przypadku niestandardowych projektów AI, zmuszająca zespoły do poświęcania miesięcy na tworzenie i utrzymywanie kruchych integracji i oprogramowania pośredniczącego.

Możesz ominąć ten problem, działając w ramach zintegrowanego obszaru roboczego AI, takiego jak ClickUp.

Zamiast tworzyć i utrzymywać oddzielną „warstwę AI” (oraz potoki do jej zasilania), możesz uruchomić AI tam, gdzie już odbywa się praca.

ClickUp obsługuje duży ekosystem integracji, a w przypadku wielu połączonych aplikacji może zapewnić dostępność i aktualność informacji dzięki indeksowaniu Enterprise Search , przy czym niektóre źródła obsługują aktualizacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pośrednictwem zdarzeń/webhooków. W praktyce oznacza to, że Twój zespół poświęca mniej czasu na łączenie systemów, a więcej na wykorzystywanie AI w rzeczywistej pracy, w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, że Twoja AI może odpowiadać na pytania, korzystając z informacji pochodzących z narzędzi innych firm, z których już korzysta Twoja firma (np. Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox i Box), a Twoje automatyzacje działają w różnych narzędziach, a nie tylko na jednej platformie.

Na przykład narzędzie do automatyzacji w ClickUp oferuje szerokie możliwości połączeń między aplikacjami poprzez integracje.

📮ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI; 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby wykonać bardziej zaawansowane zadania. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu, który działa podobnie jak wysyłanie tekstów. Zespoły mogą od razu zacząć od prostych pytań i próśb, a następnie w naturalny sposób odkrywać bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności przechodzenia przez trudny proces nauki, który powstrzymuje tak wiele osób.

Ryzyko związane z utrzymaniem i wdrożeniem

Po tym wszystkim może uda Ci się uruchomić niestandardowe narzędzie AI. Ale sześć miesięcy później daje ono dziwne odpowiedzi, a jedyny inżynier, który wiedział, jak działa, odszedł z firmy.

To jest ukryte zagrożenie związane z niestandardowymi rozwiązaniami: dryf modelu.

Wraz ze zmianami danych modele AI stają się mniej dokładne, a bez dedykowanego zespołu, który je ponownie szkoli i utrzymuje, stopniowo tracą swoją skuteczność, aż stają się bezużyteczne — tylko w 2024 r. zgłoszono 233 incydenty związane z AI, co stanowi wzrost o 56,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

A co, gdybyś mógł łatwo zająć się całą konserwacją zaplecza dzięki ciągłym aktualizacjom i wsparciu ekspertów? Tak, wszystko to jest zawarte w ClickUp Accelerator. Program zapewnia również zasoby do zarządzania zmianami i szkolenia odświeżające, aby zapewnić, że Twój zespół nadal efektywnie korzysta z narzędzi. Otrzymujesz niezawodną sztuczną inteligencję, która jest zawsze konserwowana i aktualizowana bez konieczności samodzielnego zarządzania nią.

📖 Więcej informacji: Typowe wyzwania związane z wdrażaniem AI i sposoby ich pokonywania

Kiedy ClickUp Accelerator jest właściwym wyborem

Rozwijasz start-up lub organizację, prawdopodobnie zatrudniającą od 100 do 1000 pracowników, i odczuwasz trudności związane z rozrostem narzędzi. Zespoły pracują w różnych działach i musisz szybko wykazać korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, aby uzyskać poparcie kierownictwa dla szerszej strategii.

Nie masz własnego zespołu ds. AI i nie możesz czekać rok na wyniki.

Jeśli to brzmi jak Twoja sytuacja, ClickUp Accelerator jest właściwym wyborem. Jest przeznaczony dla zespołów, które muszą skonsolidować swoją pracę w jednej platformie opartej na sztucznej inteligencji i wdrożyć gotowe do produkcji generatywne narzędzia AI bez ryzyka i kosztów związanych z tworzeniem niestandardowych rozwiązań.

Możesz ominąć paraliż analityczny i przejść od razu do automatyzacji najważniejszych międzyfunkcyjnych cykli pracy.

Kiedy niestandardowa AI dla przedsiębiorstw ma sens

Czasami jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie niestandardowe. Jeśli Twoja firma opiera się na naprawdę unikalnym, zastrzeżonym modelu danych, który zapewnia Ci przewagę konkurencyjną, może być konieczne stworzenie niestandardowego rozwiązania, aby go chronić i wykorzystać.

To samo dotyczy sytuacji, gdy działasz w branży podlegającej ścisłej regulacji, w której wymagania dotyczące zgodności są tak specyficzne, że żadne standardowe narzędzie nie jest w stanie ich spełnić.

Organizacje posiadające dojrzałe zespoły inżynierów danych i budżet pozwalający na utrzymanie długoterminowego projektu rozwojowego mogą uzasadnić koszt niestandardowych rozwiązań AI dla tych niszowych zastosowań.

Niektóre firmy osiągają powodzenie dzięki strategii hybrydowej: wykorzystują niestandardową sztuczną inteligencję do kilku podstawowych, specjalistycznych zastosowań, a do codziennych cykli pracy udostępnianych przez wszystkie działy używają programu takiego jak ClickUp Accelerator.

Jak zdecydować, które podejście jest odpowiednie dla Twojego zespołu

Nadal nie możesz się zdecydować? Skorzystaj z tej prostej struktury, aby podjąć decyzję. Przejrzyj te pytania wraz ze swoim zespołem i zobacz, do jakich wniosków dojdziecie.

Jak szybko potrzebujesz zobaczyć wyniki? W ciągu następnego kwartału Możesz poczekać ponad 12 miesięcy Czy masz dedykowanych inżynierów AI/ML? Nie, albo są już przeciążeni. Tak, przy dostępnym obciążeniu Czy Twoje cykle pracy są naprawdę wyjątkowe? Są one standardowe, z pewnymi modyfikacjami. Wysoce wyspecjalizowane i zastrzeżone Czy stać Cię na nieograniczony budżet? Nie, potrzebujemy przewidywalnych kosztów. Tak, dysponujemy dedykowanym budżetem na badania i rozwój. Czy Twoje dane stanowią podstawową przewagę konkurencyjną? Nie, naszą przewagą jest nasz proces. Tak, nasz model danych jest naszym sekretnym składnikiem sukcesu.

Jeśli większość odpowiedzi znajduje się w kolumnie „Accelerator”, wybór jest oczywisty. Szukasz szybkości, przewidywalności i niskiego ryzyka, aby rozpocząć korzystanie z AI. Jeśli skłaniasz się ku „niestandardowemu AI”, upewnij się, że jesteś szczery co do zasobów i czasu, które jesteś gotów poświęcić.

Jak rozpocząć pracę z ClickUp Accelerator

Zdecydowałeś, że szybkie, kierowane podejście jest dla Ciebie odpowiednie. Co dalej? Rozpoczęcie pracy z ClickUp Accelerator jest proste i ma na celu wyjaśnienie procesu wdrażania AI.

Zaczynamy od konsultacji dotyczącej akceleratora z naszym zespołem ekspertów. Będziemy współpracować z Tobą, aby zrozumieć Twoje cele, ocenić gotowość Twojego zespołu i opracować najbardziej efektywne przypadki użycia dla poszczególnych działów. Następnie proces ustawień z przewodnikiem ClickUp zapewni Ci wsparcie. Oferujemy praktyczne szkolenia skupiające się na osiągnięciu pierwszych sukcesów w ciągu pierwszych kilku tygodni.

Najlepsze jest to, że możesz przetestować sztuczną inteligencję w rzeczywistych cyklach pracy bez obawy o długoterminowe uzależnienie od jednego dostawcy. Ponieważ agenci AI i automatyzacje są wbudowane w ClickUp, nie musisz migrować do nowego systemu — po prostu aktywujesz nowe, potężne funkcje w środowisku, w którym Twój zespół już pracuje.

Chcesz zobaczyć, jak to działa? Sprawdź, czy Accelerator pasuje do Twojego zespołu, rozpoczynając bezpłatną przygodę z ClickUp lub umów się na konsultację już dziś!

Często zadawane pytania

Accelerator obejmuje gotowe agenty AI, szkolenia z przewodnikiem, wsparcie ekspertów i ciągłe aktualizacje, a wszystko to w ramach zintegrowanego obszaru roboczego, który eliminuje problemy z integracją, z jakimi borykają się użytkownicy niestandardowych rozwiązań.

Dzięki Accelerator możesz zobaczyć działającą sztuczną inteligencję w ciągu kilku dni lub tygodni. Niestandardowe projekty AI zazwyczaj wymagają wielu miesięcy, a nawet lat, aby osiągnąć produkcję i zapewnić zwrot z inwestycji.

Tak, możesz korzystać z Acceleratora równolegle z istniejącymi niestandardowymi narzędziami. Pozwala to na stopniowe przenoszenie cykli pracy w miarę uzyskiwania wyników, zmniejszając ryzyko związane z migracją podczas testowania zintegrowanego podejścia.

Oczywiście. Accelerator obsługuje głęboką personalizację dzięki konfigurowalnym agentom ClickUp, potężnym automatyzacjom cyklu pracy ClickUp oraz integracjom z gotowymi łącznikami ClickUp, dzięki czemu można go dostosować do większości potrzeb przedsiębiorstwa bez konieczności tworzenia go od podstaw.