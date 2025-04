Czym jest wiedza ukryta? Definicja, korzyści i przykłady

"Nie ma ustawionej metody; po prostu wiem, co działa." ✨

Taką odpowiedź można uzyskać, gdy zapyta się sprzedawcę o to, jak konsekwentnie zamyka transakcje.

I tak, może to być frustrujące, jeśli szukasz odpowiedzi, które możesz zastosować we własnej pracy, ale dla wielu ekspertów ich wiedza pochodzi z lat prób i błędów oraz subtelnych obserwacji, a nie z podręczników czy sesji szkoleniowych.

To jest właśnie wiedza specjalistyczna

Filozof Michael Polanyi po raz pierwszy sformułował termin "wiedza ukryta" w odniesieniu do umiejętności lub intuicji, które nabywamy poprzez osobiste doświadczenie, ale których nie potrafimy wyrazić słowami.

Na tym blogu zbadamy pochodzenie tej koncepcji, jej ewolucję i dlaczego jej uchwycenie jest niezbędne dla powodzenia organizacji. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Wiedza milcząca to niemal wrodzone poczucie znajomości czegoś, zdobyte poprzez osobiste doświadczenie. Często jest trudna do wyrażenia lub udokumentowania

Różni się od wiedzy jawnej, która jest ustrukturyzowana i łatwo udostępniana za pośrednictwem podręczników lub baz danych

Metody dzielenia się wiedzą ukrytą obejmują mentoring, opowiadanie historii i osadzanie nauki w cyklu pracy

Przechwytywanie wiedzy ukrytej, choć trudne, może pomóc we wspieraniu innowacji, współpracy i rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu krytycznych spostrzeżeń organizacyjnych

Narzędzia takie jak ClickUp pomagają usprawnić dokumentację i sprzyjają udostępnianiu wiedzy

Zrozumienie wiedzy ukrytej

**Wiedza milcząca to zbiór osobistych spostrzeżeń i doświadczeń, które są trudne do wyrażenia lub udokumentowania. Obejmuje ona umiejętności, intuicję, osąd i pomysły zdobyte dzięki osobistemu doświadczeniu i kontekstowi.

Jednostki nieustannie zdobywają osobistą wiedzę, która zmienia ich zachowania i postrzeganie, czyniąc z niej nieprzechwyconą formę ekspertyzy. Ta "wiedza plemienna" rozprzestrzenia się nieformalnie w organizacjach. Oto w jaki sposób jest ona zazwyczaj pozyskiwana:

Zdobywanie praktycznego doświadczenia w rzeczywistych sytuacjach

Obserwowanie i podpatrywanie doświadczonych osób

Ścisła współpraca z mentorem w celu uczenia się poprzez praktykę i informacje zwrotne

Słuchanie osobistych doświadczeń i lekcji

Wiedza ukryta przejawia się na wiele sposobów. Możesz ją zdobyć poprzez niewerbalne wskazówki podczas negocjacji (jeśli jesteś w sprzedaży) lub podczas tworzenia sztuki opartej na instynkcie i emocjach.

przykład: Podczas wdrażania nowych pracowników menedżerowie często dzielą się spostrzeżeniami i praktycznymi poradami, takimi jak poruszanie się po polityce firmy. Te spostrzeżenia nie są udokumentowane, ale są nieocenione dla przyspieszenia krzywej uczenia się.

🧠 Ciekawostka: Starożytne cywilizacje, takie jak Sumerowie, używały glinianych tabliczek do zarządzania wiedzą, prowadząc rejestry handlu, praw i historii. Były to jedne z pierwszych prób przechowywania i udostępniania zbiorowej wiedzy.

Tacit vs. wiedza ukryta vs. wiedza jawna

Aby skutecznie wykorzystać wiedzę organizacyjną, należy ocenić różnicę między wiedzą milczącą, ukrytą i jawną.

Oto tabela porównawcza, która może w tym pomóc. 💪

Kryteria | Wiedza ukryta | Wiedza niejawna | Wiedza jawna |

| --------------- | ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Definicja | Wiedza zdobyta z osobistego doświadczenia i trudna do wyrażenia | Wiedza, która nie jest łatwa do wyrażenia, ale wyuczona poprzez doświadczenie | Namacalne, skodyfikowane informacje, które można łatwo udokumentować i udostępniać |

natura | Subiektywne, poznawcze i eksperymentalne uczenie się | Nieformalna, intuicyjna wiedza i zależność od kontekstu | Obiektywna, racjonalna i techniczna wiedza | Struktura | Nieustrukturyzowana wiedza | Nieustrukturyzowana wiedza struktura | Nieustrukturyzowana i zależna od kontekstu | Mniej ustrukturyzowana niż wiedza jawna, ale bardziej niż milcząca | Ustrukturyzowana i zorganizowana, często udokumentowana w podręcznikach/bazach danych | Trudna do przeniesienia | Trudna do udokumentowania trudna do przekazania i opiera się na osobistej interakcji i doświadczeniu | Trudna do przekazania i często udostępniana poprzez dyskusje lub praktykę | Łatwa do przekazania poprzez pisanie, diagramy lub bazy danych | Łatwa do przekazania poprzez pisanie, diagramy lub bazy danych | Trudna do przekazania i opiera się na osobistej interakcji i doświadczeniu | Trudna do przekazania i często udostępniana poprzez dyskusje lub praktykę

| Przykłady | Zadania oparte na umiejętnościach, takie jak prowadzenie samochodu, gotowanie, jazda na rowerze itp. | Intuicja w sprzedaży, interpretacja mowy ciała, najlepsze praktyki w pracy itp. | Udokumentowane informacje, takie jak podręczniki użytkownika, polityka firmy, raporty z badań itp. |

| Dokumentacja | Trudne do udokumentowania | Nie formalnie udokumentowane | Łatwo udokumentowane i przechowywane w różnych formatach |

Wiedza milcząca vs. ukryta vs. jawna

Zabawny fakt: Michael Polanyi w swojej książce Personal Knowledge (1958) spopularyzował koncepcję tacit knowledge. Słynne jest jego stwierdzenie: "Wiemy więcej, niż możemy powiedzieć", podkreślające, jak duża część naszej wiedzy jest intuicyjna lub trudna do wyrażenia.

Korzyści z przechwytywania wiedzy ukrytej

Pomyśl o tym: Badanie z 2023 r. wykazało, że małe i średnie Businessy mogłyby uniknąć kosztownych zakłóceń poprzez bardziej efektywne zarządzanie wiedzą ukrytą. Wynik?

Mniejsza utrata wiedzy i lepsza wydajność

-dowód na to, że nawet najmniejsze kroki w zarządzaniu wiedzą mogą prowadzić do dużych rezultatów

Podkreśla to, dlaczego przechwytywanie wiedzy ukrytej, choć stanowi wyzwanie, jest niezbędne do zwiększenia wydajności, wspierania innowacji i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Oto jak to pomaga. 💁

Wzrost wydajności i innowacyjności

Przechwytywanie wiedzy ukrytej umożliwia pracownikom szybkie i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami. Mogą oni wykorzystać swoje intuicyjne zrozumienie i rzeczywiste doświadczenia, pomagając im szybciej rozwiązywać problemy, obniżać koszty i usprawniać operacyjne cykle pracy.

Udostępnianie głębokich, opartych na doświadczeniu spostrzeżeń napędza kreatywność, inspirując świeże pomysły i podejścia, które mogą wyróżnić produkty i usługi na konkurencyjnych rynkach.

Wspiera również kulturę współpracy wśród członków Teams.

🧠 Ciekawostka: Filozofia postkrytyczna, której orędownikiem jest Michael Polanyi, podkreśla, że cała wiedza ma wymiar osobisty. Podważa ideę, że wiedza może być czysto obiektywna i docenia zaufanie i intuicję związane z tym, jak rozumiemy świat.

Zwiększenie kapitału wiedzy i retencji

Zachowanie pamięci instytucjonalnej ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego powodzenia, zwłaszcza gdy pracownicy odchodzą lub przechodzą na emeryturę. Zapewnia to, że cenna wiedza i spostrzeżenia pozostają w organizacji, aby zapewnić ciągłość operacyjną.

Udostępnianie zespołom udokumentowanej wiedzy ukrytej pomaga im rozwijać nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wyzwaniami rynkowymi. Kultura udostępniania wiedzy przyciąga również największe talenty, pokazując zaangażowanie firmy w rozwój zawodowy.

Przykład: Wyobraźmy sobie odchodzącego na emeryturę menedżera ds. zasobów ludzkich, który posiada mnóstwo niepisanej wiedzy na temat zwiększania satysfakcji pracowników. Ich program mentorski pozwala firmie zachować te bezcenne lekcje, pomagając utrzymać pozytywną kulturę pracy.

Ponadto nowi pracownicy mogą uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i najlepszych praktyk od doświadczonych kolegów, aby lepiej przyczynić się do rozwoju organizacji.

Przeczytaj również:

Jak stworzyć skuteczny plan szkolenia z wiedzy o produkcie?

Wyróżnij swoją firmę na rynku

Powiedzmy, że jesteś w stanie uchwycić spostrzeżenia doświadczonych pracowników, którzy wyróżniają się w podejmowaniu decyzji i obsłudze klienta. Pomaga to firmie uzyskać przewagę konkurencyjną. Możesz osadzić tę wiedzę w swoich procesach, aby uzyskać pozycję lidera w zakresie innowacji i zadowolenia klientów.

Wiedza ukryta przyczynia się również do rozwoju kultury organizacyjnej opartej na ciągłym uczeniu się. Kiedy pracownicy uznają, że ich doświadczenie ma wartość, są bardziej skłonni do angażowania się w ciągły rozwój zawodowy.

Ciekawostka: Wiedza milcząca ma wiele nazw oprócz "wiedzy plemiennej". Obejmują one "wiedzę eksperymentalną" i "wiedzę know-how"; odnoszą się one do idei, że czasami nie można wyjaśnić, skąd coś wiesz.

Usprawnij i ustandaryzuj: Użyj metody

Szablon procesów i procedur ClickUp

do dokumentowania cykli pracy, najlepszych praktyk i zdobytych doświadczeń w zorganizowanym formacie, który można udostępniać, zapewniając zespołowi łatwy dostęp do cennej wiedzy ukrytej i możliwość jej wykorzystania.

Jak przekształcić wiedzę ukrytą w wiedzę jawną

Przekształcanie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną polega na przekształcaniu osobistego doświadczenia i intuicyjnej wiedzy specjalistycznej w namacalne, możliwe do udostępnienia spostrzeżenia. Udostępnienie jej w całej organizacji sprzyja współpracy, innowacjom i ciągłemu uczeniu się wśród Teams.

Niezbędne jest zbudowanie kultury, która zachęca do dokumentowania i udostępniania spostrzeżeń tak, jakby było to drugą naturą. Oznacza to stworzenie środowiska, w którym udostępnianie wiedzy jest wpisane w codzienne działania.

Przyjrzyjmy się niektórym

strategie zarządzania wiedzą

do przechwytywania i udostępniania wiedzy ukrytej. 📃

Krok #1: Audyt i identyfikacja luk w istniejącej wiedzy

Przeprowadź dokładny przegląd swojej obecnej bazy wiedzy. Sprawdź każdą zawartość pod kątem:

Zrozumiałości: Czy w pełni wyjaśnia tematy? Poszukaj luk i pominiętych szczegółów

Przystępności: Czy zawartość jest łatwa do zrozumienia i zastosowania? - Zastanów się, jak możesz skuteczniej przekazywać informacje

Możliwość zastosowania: Czy zawartość umożliwia użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów? Przeanalizuj, w jaki sposób pracownicy stosują te informacje

Przykład: Wyobraźmy sobie sklep detaliczny w okresie świątecznej gorączki. Jeden z doświadczonych pracowników dokładnie wie, jak przestawić elementy w magazynie, aby uzyskać szybszy dostęp w godzinach szczytu, ale nigdy nie udostępniał tego procesu innym. Dokumentując swoją metodę, sklep skraca czas uzupełniania zapasów o 10%, dzięki czemu półki pozostają pełne, a klienci wychodzą zadowoleni.

Dodatkowo, warto zastanowić się nad opiniami zespołu lub wskaźnikami wydajności, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Celem jest wskazanie wszelkich luk w wiedzy lub umiejętnościach, które mogłyby skorzystać z dokumentacji. Można również użyć oprogramowanie bazy wiedzy aby wykryć inne słabe punkty.

**Klasztory w średniowieczu pełniły rolę centrów zarządzania wiedzą. Mnisi starannie kopiowali i przechowywali teksty, zapewniając przetrwanie krytycznej wiedzy przez wieki.

Krok #2: Włącz celowe uczenie się do codziennego cyklu pracy

Wiedza ukryta jest często pomijana ze względu na swój niematerialny charakter. Zdobywanie jej jest procesem celowym, a możliwości uczenia się powinny być osadzone w codziennych cyklach pracy. Oto kilka sposobów:

Mentoring i shadowing: Sparowanie doświadczonych pracowników z nowymi członkami zespołu w celu praktycznej nauki. Nowi pracownicy będą obserwować procesy, wykonywać zadania ze wskazówkami i wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami, tworząc ustrukturyzowaną pętlę informacji zwrotnej

Sparowanie doświadczonych pracowników z nowymi członkami zespołu w celu praktycznej nauki. Nowi pracownicy będą obserwować procesy, wykonywać zadania ze wskazówkami i wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami, tworząc ustrukturyzowaną pętlę informacji zwrotnej Kawiarenki wiedzy: Prowadzenie dyskusji grupowych na określone tematy. Rotuj członków Teams pomiędzy grupami, aby dzielić się różnymi perspektywami. Wykorzystaj końcową dyskusję, aby uchwycić nowe spostrzeżenia i przełomowe rozwiązania

Prowadzenie dyskusji grupowych na określone tematy. Rotuj członków Teams pomiędzy grupami, aby dzielić się różnymi perspektywami. Wykorzystaj końcową dyskusję, aby uchwycić nowe spostrzeżenia i przełomowe rozwiązania Społeczności dla praktyki: Stwórz grupy, w których pracownicy mogą spotykać się regularnie w celu omówienia wyzwań i burzy mózgów. To nieformalne podejście zachęca do ciągłego dialogu i kultury współpracy

Przykład: Wyobraź sobie startup technologiczny, w którym starszy programista łączy się w pary z nowym pracownikiem. Senior prowadzi ich przez debugowanie złożonych problemów, przekazując lata doświadczenia w jednym cyklu projektu.

Krok #3: Dokumentowanie zdobytych doświadczeń

Regularnie zastanawiaj się nad wnioskami wyciągniętymi z projektów i procesów. Skup się na uchwyceniu abstrakcyjnych umiejętności, spostrzeżeń i decyzji podejmowanych na miejscu, które przyczyniły się do powodzenia lub wskazały obszary wymagające poprawy.

Korzystanie z

szablony wiki

mogą zdziałać cuda, aby uchwycić te szczegóły, które często zawierają najcenniejszą wiedzę ukrytą do kształtowania przyszłych strategii.

Przykład: Wyobraź sobie agencję marketingową świętującą powodzenie kampanii. Używając

Dokumenty ClickUp

teams dokumentuje techniki burzy mózgów i strategie split-testów, zapewniając, że mogą one być powielane w przyszłych kampaniach.

🧠 Ciekawostka: Format wiki, którego pionierem był Ward Cunningham w 1995 roku, stał się kamieniem węgielnym zarządzania wiedzą. Wikipedia, najbardziej znany przykład, stała się największym repozytorium wiedzy tworzonym wspólnie.

⚙️ Bonus: Dowiedz się

jak stworzyć wiki

do udostępniania pomysłów i organizowania wszystkiego w jednym miejscu.

Krok #4: Dostosuj Teams do wizji organizacji

Aby utrzymać kulturę ciągłego uczenia się, upewnij się, że pracownicy rozumieją i dostosowują się do szerszych celów organizacji.

Gdy Teams rozpoznają, w jaki sposób ich wiedza przyczynia się do szerszego obrazu, jest bardziej prawdopodobne, że będą skutecznie identyfikować, udostępniać i dokumentować cenną wiedzę ukrytą.

Krok #5: Opowiadanie historii

Opowiadanie historii jest jednym z najskuteczniejszych

transferu wiedzy

strategie. Opracowuje wyciągnięte wnioski i praktyczne doświadczenia, służąc wielu celom, takim jak:

Poprawa retencji , ponieważ historie są z natury zapamiętywalne dzięki możliwym do powiązania narracjom, które rezonują emocjonalnie

, ponieważ historie są z natury zapamiętywalne dzięki możliwym do powiązania narracjom, które rezonują emocjonalnie dostarczanie kontekstowych spostrzeżeń , które pomagają innym zrozumieć niuanse konkretnych doświadczeń, szczególnie w złożonych sytuacjach, w których bezpośrednie wyjaśnienia nie są wystarczające

, które pomagają innym zrozumieć niuanse konkretnych doświadczeń, szczególnie w złożonych sytuacjach, w których bezpośrednie wyjaśnienia nie są wystarczające Zwiększanie zaangażowania i uczestnictwa poprzez środowisko, w którym pracownicy czują się komfortowo, wnosząc swój wkład w

**Uruchomiony w 2012 r. Graf Wiedzy Google to nowoczesne narzędzie do zarządzania wiedzą, które łączy miliardy faktów i powiązań do zrobienia lepszego wyniku wyszukiwania. Jest to doskonały przykład udostępniania wiedzy w oparciu o technologię.

Tacit Knowledge i zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą ukrytą umożliwia organizacjom przechwytywanie, udostępnianie i efektywne wykorzystywanie wiedzy. Zapewnia to, że krytyczne informacje pozostają dostępne i możliwe do wykorzystania w różnych Teams.

Oto kilka narzędzi, których można użyć do skutecznego zarządzania wiedzą. 👇

Systemy zarządzania wiedzą (KMS)

Samouczki wideo

Platformy współpracy

Narzędzia do wizualizacji

Wewnętrzne bazy wiedzy

ClickUp

, aplikacja Wszystko do pracy, eliminuje kłopoty z procesu dokumentacji! 🤩

To wszechstronne narzędzie do współpracy, które usprawnia cykl pracy oraz organizuje i przechwytuje dane i spostrzeżenia. Z

Zarządzanie wiedzą ClickUp

aplikacja staje się idealnym systemem zarządzania wiedzą.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego funkcji. 👀

ClickUp Docs

Stwórz ClickUp Docs dla wszystkich swoich baz wiedzy ukrytej Dokumenty ClickUp jest doskonałym, opartym na chmurze oprogramowanie do zarządzania wiedzą zaprojektowane do tworzenia, organizowania i zarządzania dokumentami, umożliwiając jednocześnie płynną współpracę.

Od tworzenia projektów i wiki po rozwijanie wewnętrznych baz wiedzy, Docs jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów dążących do konsolidacji cyklu pracy nad dokumentacją.

Eksperci merytoryczni mogą tworzyć repozytoria najlepszych praktyk, aby szczegółowo opisać cykl pracy lub procesy decyzyjne. Na przykład, projektant graficzny może nakreślić, w jaki sposób konceptualizuje branding, zakończony połączonymi zadaniami tworzenia zasobów i osadzonymi wizualizacjami referencyjnymi dla łatwego dostępu.

Repozytorium najlepszych praktyk

Możesz dokumentować przykłady z życia udostępniane podczas sesji mentorskich.

Na przykład, mentor sprzedaży może napisać w Dokumentach przewodnik krok po kroku dotyczący poruszania się po złożonych negocjacjach z klientem. Może również wzbogacić go o osadzone wideo z sesji odgrywania ról!

Współpraca w czasie rzeczywistym

Pracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

To także świetny sposób na burzę mózgów lub prowadzenie sesji rozwiązywania problemów na żywo.

Członkowie Teams mogą współtworzyć dokument w czasie rzeczywistym, rejestrując zawiłości dyskusji. Zapewnia to zachowanie wiedzy ukrytej i kontekstualizację w ramach cyklu pracy zespołu.

Hierarchiczna struktura i możliwość wyszukiwania

Tworzenie zagnieżdżonych stron dla działowych baz wiedzy ukrytej z ClickUp Docs

Możesz używać zagnieżdżonych stron w Docs, aby kategoryzować wiedzę ukrytą w oparciu o dział, projekt lub temat. Na przykład, zespół obsługi klienta organizuje wskazówki dotyczące obsługi typowych problemów w ramach szerszych kategorii, takich jak "Zapytania rozliczeniowe" lub "Rozwiązywanie problemów technicznych"

Docs oferuje również solidną funkcję wyszukiwania, dzięki czemu członkowie zespołu mogą szybko zlokalizować określone fragmenty wiedzy ukrytej, takie jak krok rozwiązywania problemów udostępniany przez technika IT.

ClickUp Brain

Edytuj bazy wiedzy milczącej za pomocą ClickUp Brain, aby informacje były łatwe do odczytania

ClickUp Brain

to oparty na AI asystent w ClickUp, który łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę organizacyjną. Podczas sesji burzy mózgów członkowie Teams mogą używać Brain do tworzenia podsumowań dyskusji w czasie rzeczywistym, podkreślając kluczowe wnioski i strategie udostępniane przez ekspertów.

Brain łączy również powiązane zadania, projekty i dokumenty w Doc, tworząc scentralizowany zasób wiedzy specyficznej dla zespołu.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie informacji w ramach codziennego cyklu pracy, aby je przechowywać

Brain to także świetny sposób na odzyskiwanie wiedzy ukrytej w codziennych cyklach pracy. Aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi, wystarczy zadawać pytania na platformie!

Funkcja AI Writing Assistant generuje kompleksowe szablony do dokumentowania wiedzy specjalistycznej, zapewnia sugestie dotyczące gramatyki i tonu oraz tworzy pomoce wizualne, takie jak tabele lub listy kontrolne.

Przeczytaj również:

Jak zostać menedżerem bazy wiedzy?

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp

The

Szablon bazy wiedzy ClickUp

zapewnia dobrze zorganizowane ramy do tworzenia cyfrowej biblioteki informacji do zarządzania zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

To

szablon bazy wiedzy Free

dzieli się na sekcje dla artykułów wiedzy, FAQ i innych zasobów, umożliwiając Teams organizowanie i dostęp do krytycznych informacji. Jest korzystny przy tworzeniu centrów pomocy i stanowi doskonałe narzędzie do poprawy obsługi klienta i wewnętrznego udostępniania wiedzy.

Ac'knowledge' Tacit Knowledge With ClickUp (Ac'knowledge' Tacit Knowledge With ClickUp)

Wiedza milcząca ukrywa się na widoku - podczas zwykłych rozmów, spotkań i dyskusji na korytarzach. Rozwija się w niezarejestrowanych momentach i nieformalnych wymianach. Jest to jednak nieoceniony zasób, którego formalne szkolenie nie może nauczyć.

Platformy takie jak ClickUp ułatwiają przechwytywanie, organizowanie i udostępnianie tej ukrytej wiedzy.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Docs można scentralizować kluczowe procesy, dokumentować spostrzeżenia i tworzyć bazę wiedzy z możliwością wyszukiwania. ClickUp Brain może pomóc w generowaniu zawartości, udoskonalaniu pomysłów i zapewnieniu, że dokumentacja jest przejrzysta i skuteczna.

Gotowy, aby wykorzystać moc wiedzy ukrytej swojego zespołu?

Zarejestruj się w ClickUp

za Free już dziś! ✅