Jak stworzyć skuteczny plan szkolenia w zakresie wiedzy o produkcie?

Startup technologiczny ma zamiar zaprezentować swoje nowe narzędzie AI klientowi z sektora Enterprise. Klient zadaje szczegółowe pytania dotyczące jego współpracy z systemami CRM, stojącej za nim technologii i bezpieczeństwa danych. Przedstawiciel handlowy nie jest jednak w stanie jasno odpowiedzieć na te pytania, więc klient wybiera konkurenta, który dostarcza jasnych i wyczerpujących odpowiedzi.

Sytuacja ta nie jest wcale taka rzadka. Forbes raportuje, że 73% niestandardowych klientów uważa, że dogłębna znajomość produktu jest najważniejszą cechą pracownika działu sprzedaży. Potrzeba solidnej wiedzy produktowej nie dotyczy jednak tylko sprzedaży; jest ona kluczowa dla wszystkich działów, od marketingu po wsparcie.

Solidny plan szkoleniowy w zakresie wiedzy produktowej jest niezbędny, aby uniknąć utraty szans i zwiększyć efektywność zespołu. W tym artykule podzielimy się planem działania krok po kroku, aby wyposażyć zespół w wiedzę o produktach, której potrzebują, aby doskonalić się w swoich rolach.

Czym jest szkolenie z wiedzy produktowej?

Szkolenie z wiedzy produktowej edukuje pracowników na temat produktów lub usług firmy, w tym ich funkcji, korzyści i przypadków użycia. Szkolenie to zapewnia, że członkowie personelu, od sprzedaży po obsługę klienta, w pełni rozumieją, do czego służą produkty, w jaki sposób zaspokajają potrzeby klientów i jak wypadają w porównaniu z ofertą konkurencji.

Teams z dogłębną wiedzą o produktach mogą lepiej sprzedawać, skuteczniej zarządzać zapytaniami klientów i pomóc wyróżnić organizację na tle konkurencji.

Korzyści ze szkolenia w zakresie wiedzy produktowej

Korzyści płynące ze szkoleń z zakresu wiedzy produktowej wykraczają daleko poza zwiększenie sprzedaży. Oto jak mogą one pozytywnie wpłynąć na całą organizację:

Podniesienie morale pracowników: Kiedy pracownicy czują się pewni swoich umiejętności, są bardziej zaangażowani i zadowoleni ze swojej pracy

Kiedy pracownicy czują się pewni swoich umiejętności, są bardziej zaangażowani i zadowoleni ze swojej pracy Zwiększona reputacja marki: Doświadczony zespół może pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i budowaniu lojalności klientów

Doświadczony zespół może pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i budowaniu lojalności klientów Zwiększone możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej: Dogłębne zrozumienie linii produktów może pomóc zespołom zidentyfikować dodatkowe produkty lub usługi, które mogą być interesujące dla klientów

Dogłębne zrozumienie linii produktów może pomóc zespołom zidentyfikować dodatkowe produkty lub usługi, które mogą być interesujące dla klientów Szybsze wdrażanie nowych pracowników: Dobrze wyszkoleni pracownicy mogą szybko stać się wydajnymi członkami zespołu, skracając czas i zasoby potrzebne do wdrożenia

Dobrze wyszkoleni pracownicy mogą szybko stać się wydajnymi członkami zespołu, skracając czas i zasoby potrzebne do wdrożenia Lepsza obsługa klienta: Gdy pracownicy wsparcia mają dogłębną wiedzę na temat produktów, które obsługują, mogą zapewnić klientom dokładniejszą i skuteczniejszą pomoc

Gdy pracownicy wsparcia mają dogłębną wiedzę na temat produktów, które obsługują, mogą zapewnić klientom dokładniejszą i skuteczniejszą pomoc Lepsze umiejętności negocjacyjne: Solidne zrozumienie funkcji i korzyści produktu może pomóc przedstawicielom handlowym w skuteczniejszych negocjacjach z klientami

Solidne zrozumienie funkcji i korzyści produktu może pomóc przedstawicielom handlowym w skuteczniejszych negocjacjach z klientami Większa innowacyjność: Pracownicy posiadający wiedzę na temat swoich produktów są lepiej przygotowani do identyfikowania możliwości ulepszeń i innowacji

Cele szkolenia z wiedzy o produkcie

Kiedy myślisz o wprowadzeniu nowej funkcji produktu, Twój zespół powinien wiedzieć o niej wszystko. Taki jest cel szkolenia z wiedzy o produkcie. Wykracza ono poza wiedzę o tym, czym jest produkt, a kończy się na zrozumieniu, w jaki sposób wpisuje się on w życie niestandardowych klientów i jak skutecznie komunikować jego wartość.

Szkolenie z wiedzy o produkcie ma na celu osiągnięcie kilku kluczowych celów:

Zwiększenie wiedzy na temat produktu: Wyposażenie pracowników w dogłębną wiedzę na temat produktu - funkcji, korzyści i unikalnych punktów sprzedaży

Wyposażenie pracowników w dogłębną wiedzę na temat produktu - funkcji, korzyści i unikalnych punktów sprzedaży Poprawa obsługi klienta: Umożliwienie pracownikom zapewnienia dokładnej, pomocnej i skutecznej obsługi klienta

Umożliwienie pracownikom zapewnienia dokładnej, pomocnej i skutecznej obsługi klienta Zwiększenie efektywności sprzedaży: Umożliwienie pracownikom śmiałego odpowiadania na pytania, wątpliwości i zastrzeżenia klientów, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży

Umożliwienie pracownikom śmiałego odpowiadania na pytania, wątpliwości i zastrzeżenia klientów, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży Zwiększenie satysfakcji klienta: Zapewnienie klientom pozytywnych i satysfakcjonujących doświadczeń z produktem

Zapewnienie klientom pozytywnych i satysfakcjonujących doświadczeń z produktem Wzmocnienie lojalności wobec marki: Budowanie zaufania i lojalności wśród klientów poprzez wykazanie się wiedzą i znajomością produktu

Budowanie zaufania i lojalności wśród klientów poprzez wykazanie się wiedzą i znajomością produktu Napędzanie innowacji: Zachęcanie pracowników do kreatywnego myślenia o ulepszeniach produktów i nowych zastosowaniach

Rodzaje szkoleń z zakresu wiedzy o produkcie

Nie wszystkie szkolenia z wiedzy o produktach są sobie równe. Różne rodzaje szkoleń zaspokajają różne potrzeby i style uczenia się, co sprawia, że kluczowe jest wybranie odpowiedniego podejścia dla swojego zespołu.

Oto niektóre z najpopularniejszych podejść:

Nauka asynchroniczna

Asynchroniczne uczenie się obejmuje szkolenie w różnym czasie, umożliwiając uczącym się pracę we własnym tempie. Może to obejmować:

Kursy online: Moduły do samodzielnej pracy,wideo szkoleniowe dotyczące produktówi quizy

Moduły do samodzielnej pracy,wideo szkoleniowe dotyczące produktówi quizy Materiały drukowane: Podręczniki, broszury i zeszyty ćwiczeń

Podręczniki, broszury i zeszyty ćwiczeń Podcasty: nagrania audio na tematy związane z produktami

Zalety nauki asynchronicznej

Elastyczność: Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji

Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji Samodzielne tempo: Uczestnicy mogą postępować z materiałem we własnym tempie

Uczestnicy mogą postępować z materiałem we własnym tempie Efektywność kosztowa: może być tańsza niż tradycyjne szkolenia stacjonarne

może być tańsza niż tradycyjne szkolenia stacjonarne Skalowalność: Łatwiejsze skalowanie w różnych regionach geograficznych i strefach czasowych, ponieważ obecność trenerów w czasie rzeczywistym nie jest wymagana

Nauka synchroniczna

Synchroniczne uczenie się obejmuje szkolenie, które odbywa się w czasie rzeczywistym, a uczestnicy wchodzą w interakcje ze sobą i instruktorem. Może to obejmować:

Szkolenie w klasie: Sesje osobiste z moderatorem

Sesje osobiste z moderatorem Wirtualne klasy: Spotkania online z możliwością korzystania z wideo i audio

Spotkania online z możliwością korzystania z wideo i audio webinary: prezentacje na żywo z elementami interaktywnymi

Zalety nauki synchronicznej

Interakcja w czasie rzeczywistym: Uczestnicy mogą zadawać pytania, omawiać tematy i otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne

Uczestnicy mogą zadawać pytania, omawiać tematy i otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne Współpraca: Działania grupowe mogą sprzyjać pracy zespołowej i udostępnianiu wiedzy

Działania grupowe mogą sprzyjać pracy zespołowej i udostępnianiu wiedzy Połączenie społeczne: Uczniowie mogą budować relacje z rówieśnikami i instruktorami

Blended learning

Podejście blended learning łączy naukę asynchroniczną i synchroniczną, aby stworzyć bardziej kompleksowe doświadczenie szkoleniowe. Może to obejmować:

Odwrócone klasy: Uczniowie uczą się nowego materiału poza klasą, a następnie uczestniczą w zajęciach praktycznych lub dyskusjach w klasie

Uczniowie uczą się nowego materiału poza klasą, a następnie uczestniczą w zajęciach praktycznych lub dyskusjach w klasie Kursy hybrydowe: Połączenie sesji online i osobistych

Zalety nauczania mieszanego

Elastyczność: Oferuje równowagę między nauką we własnym tempie a interakcją w czasie rzeczywistym

Oferuje równowagę między nauką we własnym tempie a interakcją w czasie rzeczywistym Spersonalizowany proces uczenia się: Uczniowie mogą wybrać format, który najlepiej odpowiada ich potrzebom

Uczniowie mogą wybrać format, który najlepiej odpowiada ich potrzebom Zwiększone zaangażowanie: Może zwiększyć motywację i uczestnictwo uczniów

Wspólne uczenie się i teoria społecznego uczenia się w szkoleniach z wiedzy o produktach

Wspólne uczenie się obejmuje uczniów pracujących razem, aby osiągnąć wspólny cel. Teoria społecznego uczenia się sugeruje, że ludzie uczą się poprzez obserwowanie i naśladowanie innych

Oba podejścia można zastosować w szkoleniach z zakresu wiedzy o produktach poprzez takie działania jak:

Projekty grupowe: Teams mogą współpracować w celu opracowania prezentacji produktów lub stworzenia materiałów szkoleniowych

Teams mogą współpracować w celu opracowania prezentacji produktów lub stworzenia materiałów szkoleniowych Mentoring rówieśniczy: Doświadczeni pracownicy mogą udostępniać swoją wiedzę nowym członkom zespołu

Doświadczeni pracownicy mogą udostępniać swoją wiedzę nowym członkom zespołu studia przypadków: uczestnicy mogą analizować rzeczywiste scenariusze i omawiać najlepsze praktyki Michael Pici, dyrektor ds. sprzedaży w HubSpot, omówił wartość odgrywania ról w poście na blogu, podkreślając, że zapewnia to bezpieczne środowisko do odkrywania swoich mocnych i słabych stron oraz potencjalnych przeszkód. Powiedział-

_Pracowanie nad hipotetycznym scenariuszem z członkiem zespołu lub trenerem daje ci możliwość zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron oraz bloków o niskiej stawce

Michael Pici, dyrektor ds. sprzedaży w HubSpot

Szkolenie z wiedzy o produkcie dla różnych działów

Szkolenia z wiedzy o produktach są niezbędne we wszystkich działach, nie tylko w teamach sprzedażowych. Każdy zespół korzysta z dostosowanego podejścia do zrozumienia i wsparcia produktu w jego unikalnej roli.

Zespół sprzedaży: Katalizator szybszego zamykania transakcji

Tigo, wiodący dostawca usług kablowych, stanął w obliczu wyzwań związanych z informowaniem swoich szeroko rozproszonych przedstawicieli handlowych, co prowadziło do niespójnej obsługi i niskiej wydajności. Po przejściu na szybkie, przyjazne dla urządzeń mobilnych lekcje szkoleniowe z wiedzy o produktach, Tigo zwiększyło sprzedaż o 66% w ciągu trzech miesięcy .

Wiedza o produkcie jest potężnym narzędziem sprzedaży, umożliwiającym:

Głębokie zrozumienie: Gdy przedstawiciele handlowi mają dogłębną wiedzę na temat funkcji produktu, korzyści i unikalnych punktów sprzedaży, mogą śmiało odpowiedzieć na zapytania i zastrzeżenia klientów

Gdy przedstawiciele handlowi mają dogłębną wiedzę na temat funkcji produktu, korzyści i unikalnych punktów sprzedaży, mogą śmiało odpowiedzieć na zapytania i zastrzeżenia klientów Spersonalizowane podejście: Wiedza na temat produktu umożliwia przedstawicielom handlowym dostosowanie swoich ofert do indywidualnych potrzeb klientów, wykazując autentyczne odsetki od ich problemów

Wiedza na temat produktu umożliwia przedstawicielom handlowym dostosowanie swoich ofert do indywidualnych potrzeb klientów, wykazując autentyczne odsetki od ich problemów Wiarygodny autorytet: Dobrze poinformowany zespół sprzedaży projektuje wizerunek wiarygodności, dzięki czemu klienci są bardziej skłonni zaufać ich rekomendacjom

Dobrze poinformowany zespół sprzedaży projektuje wizerunek wiarygodności, dzięki czemu klienci są bardziej skłonni zaufać ich rekomendacjom Skuteczne różnicowanie: Podkreślając przewagi konkurencyjne produktu, przedstawiciele handlowi mogą pozycjonować go jako najlepsze rozwiązanie problemów klientów

Zespół wsparcia klienta: Podnoszenie jakości obsługi klienta 75% niestandardowych klientów poleci firmę na podstawie pozytywnych doświadczeń związanych z obsługą.

Znajomość produktów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wydajnej i skutecznej obsługi klienta, oferując takie korzyści jak:

Rozwiązywanie problemów: Gdy agenci wsparcia mają dogłębne zrozumienie produktu, mogą szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy klienta

Gdy agenci wsparcia mają dogłębne zrozumienie produktu, mogą szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy klienta Dokładne informacje: Znajomość produktu eliminuje potrzebę zgadywania, zapewniając, że niestandardowi klienci otrzymują dokładne i pomocne informacje

Znajomość produktu eliminuje potrzebę zgadywania, zapewniając, że niestandardowi klienci otrzymują dokładne i pomocne informacje Zadowolenie klienta: Wykazując się wiedzą i kompetencjami, zespoły wsparcia mogą budować zaufanie i zadowolenie wśród klientów

Wykazując się wiedzą i kompetencjami, zespoły wsparcia mogą budować zaufanie i zadowolenie wśród klientów Proaktywne wsparcie: Doświadczony zespół może przewidzieć potencjalne problemy i zapewnić proaktywne rozwiązania, zapobiegając eskalacji problemów

Zespół marketingowy: Tworzenie skutecznej zawartości 68% niestandardowych treści śledzi uchwyty społecznościowe marki, aby być na bieżąco z nowymi produktami i usługami.

Marketerzy muszą tworzyć jasne, spójne komunikaty, co wymaga dogłębnego zrozumienia produktu, aby zapewnić jego rezonans z docelowymi odbiorcami. Znajomość produktu jest kamieniem węgielnym powodzenia kampanii marketingowych, wpływając na nie na wiele sposobów:

Ukierunkowane komunikaty: Zrozumienie korzyści płynących z produktu pozwala marketerom dostosować komunikaty do konkretnych segmentów klientów

Zrozumienie korzyści płynących z produktu pozwala marketerom dostosować komunikaty do konkretnych segmentów klientów Wiarygodna zawartość: Dokładne informacje o produkcie zapewniają, że materiały marketingowe są wiarygodne i godne zaufania

Dokładne informacje o produkcie zapewniają, że materiały marketingowe są wiarygodne i godne zaufania Skuteczne pozycjonowanie: Wiedza na temat produktu pomaga marketerom pozycjonować produkt na właściwym rynku i na tle konkurencji

Wiedza na temat produktu pomaga marketerom pozycjonować produkt na właściwym rynku i na tle konkurencji Spójny przekaz: Wspólne zrozumienie produktu przez zespół marketingowy zapewnia spójny przekaz we wszystkich kanałach

Zespół HR: Szybsze szkolenie nowych pracowników 83% nowych pracowników którzy czują, że otrzymali wysokiej jakości szkolenie, które pomoże im odnieść sukces, prawdopodobnie pozostanie w organizacji.

Wiedza o produktach jest niezbędna do szkolenia nowych pracowników we wszystkich działach. Zapewnia ona solidne podstawy do zrozumienia oferty firmy i przyczynia się do jej powodzenia poprzez:

Przyspieszenie onboardingu: Dobrze zorganizowany program szkoleniowy z zakresu wiedzy produktowej może przyspieszyć proces onboardingu nowych pracowników

Dobrze zorganizowany program szkoleniowy z zakresu wiedzy produktowej może przyspieszyć proces onboardingu nowych pracowników Udostępnianie wiedzy: Doświadczeni pracownicy mogą dzielić się swoją wiedzą z nowymi pracownikami, wspierając kulturę udostępniania wiedzy

Doświadczeni pracownicy mogą dzielić się swoją wiedzą z nowymi pracownikami, wspierając kulturę udostępniania wiedzy Zmniejszenie liczby błędów: Dobre zrozumienie produktu może pomóc w zapobieganiu błędom i pomyłkom, zwłaszcza na początkowych etapach zatrudnienia

Dobre zrozumienie produktu może pomóc w zapobieganiu błędom i pomyłkom, zwłaszcza na początkowych etapach zatrudnienia Zaangażowanie pracowników: Szkolenie produktowe może pomóc nowym pracownikom poczuć się bardziej zaangażowanymi i zmotywowanymi, gdy poznają ofertę firmy

Wdrażanie skutecznego programu szkoleniowego w zakresie wiedzy o produkcie

Aby uzyskać najlepsze wyniki z pomysłów na szkolenia z wiedzy o produktach, potrzebujesz dobrze zaplanowanego programu, który zaspokoi potrzeby Twojego zespołu i wesprze Twoje cele biznesowe. Oto jak stworzyć program szkoleniowy, który wyposaży pracowników w wiedzę potrzebną do odniesienia sukcesu.

Określ grupę docelową szkolenia z wiedzy o produktach

Po pierwsze, kogo szkolisz? Czy twój zespół sprzedaży będzie olśniewał klientów, czy też będzie to obsługa klienta gotowa rozwiązać każdy problem? Zrozumienie odbiorców docelowych pomaga dostosować szkolenie do ich konkretnych potrzeb. ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga tworzyć bazę wiedzy i opracowywać szkolenia z zakresu wiedzy o produktach. ClickUp dla Teams zajmujących się zasobami ludzkimi może pomóc w zarządzaniu zespołami i efektywnym przydzielaniu szkoleń przy użyciu funkcji zarządzania zespołami i osobami przypisanymi. Można również tworzyć Pola niestandardowe do śledzenia określonych wymagań szkoleniowych dla różnych ról, takich jak poziom wiedzy o produkcie lub data zakończenia szkolenia.

Oto przykład zastosowania dla teamów sprzedażowych:

Utwórz pola niestandardowe, aby śledzić zrozumienie Twoich produktów przez każdego sprzedawcę, w tym funkcji, korzyści i cen

Twoich produktów przez każdego sprzedawcę, w tym funkcji, korzyści i cen Przypisywanie modułów szkoleniowych dotyczących różnych technik sprzedaży, takich jak radzenie sobie z obiekcjami, zamykanie sprzedaży i negocjacje

dotyczących różnych technik sprzedaży, takich jak radzenie sobie z obiekcjami, zamykanie sprzedaży i negocjacje Upewnij się, że twój zespół jest biegły w używaniu oprogramowania CRM do zarządzania potencjalnymi klientami, szansami i informacjami o klientach

Określ właściwy cel szkolenia produktowego dzięki ClickUp dla zespołów HR

Ustawienie celów nauczania wokół wiedzy o produkcie

Wyjaśnijmy teraz cele. Co chcesz, aby Twój Teams był w stanie zrobić po szkoleniu? Weźmy pod uwagę takie umiejętności jak demonstrowanie funkcji produktu, wyjaśnianie korzyści dla klientów lub rozwiązywanie typowych problemów.

Możesz użyć Cele ClickUp funkcja umożliwiająca ustawienie celów SMART dla programu szkoleniowego z zakresu wiedzy o produkcie:

Szczegółowe: Jasno zdefiniuj, co Twój team powinien osiągnąć. Przykład: "Członkowie teamu wykażą się dogłębną znajomością podstawowych funkcji produktu, korzyści i przypadków użycia"

Jasno zdefiniuj, co Twój team powinien osiągnąć. Przykład: "Członkowie teamu wykażą się dogłębną znajomością podstawowych funkcji produktu, korzyści i przypadków użycia" Wymierny: Ustawienie wymiernego celu w celu zmierzenia powodzenia. Przykład: "80% zespołu osiągnie wynik 85% lub wyższy w ocenie wiedzy o produkcie"

Ustawienie wymiernego celu w celu zmierzenia powodzenia. Przykład: "80% zespołu osiągnie wynik 85% lub wyższy w ocenie wiedzy o produkcie" Achievable: Wybierz cele, które są ambitne, ale osiągalne. W tym celu ocena powinna opierać się na materiałach szkoleniowych i rzeczywistych scenariuszach

Wybierz cele, które są ambitne, ale osiągalne. W tym celu ocena powinna opierać się na materiałach szkoleniowych i rzeczywistych scenariuszach Istotne: Dostosuj cele product managera z ogólnymi celami szkoleniowymi

Dostosuj cele product managera z ogólnymi celami szkoleniowymi Określony w czasie: Wyznacz jasny termin osiągnięcia celu. Przykład: "Ocena zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni od zakończenia programu szkoleniowego"

Ustawienie SMART celów szkoleniowych w zakresie wiedzy o produktach za pomocą ClickUp Goals

Po zidentyfikowaniu swoich celów możesz użyć funkcji Szablon ram szkoleniowych ClickUp który dostarcza ustrukturyzowane podejście do definiowania programu szkoleniowego.

Pobierz ten szablon

Zdecyduj o strukturze swojego szkolenia z wiedzy o produkcie dzięki szablonowi ClickUp Training Framework

Oto jak ten szablon pomaga w tworzeniu celów edukacyjnych dotyczących wiedzy o produktach:

Zdefiniuj konkretne umiejętności: Podziel wiedzę, którą chcesz przekazać. Czy jest to demonstrowanie kluczowych funkcji, wyjaśnianie korzyści czy rozwiązywanie typowych problemów?

Podziel wiedzę, którą chcesz przekazać. Czy jest to demonstrowanie kluczowych funkcji, wyjaśnianie korzyści czy rozwiązywanie typowych problemów? Zorganizuj treści szkoleniowe: Stwórz zadania dla każdej umiejętności, określając zawartość (np. wideo, dema, przewodniki) i działania (np. odgrywanie ról, quizy)

Stwórz zadania dla każdej umiejętności, określając zawartość (np. wideo, dema, przewodniki) i działania (np. odgrywanie ról, quizy) Daty i terminy: Ustawienie terminów dla każdego zadania, aby zapewnić jego terminowe zakończenie i zapobiec opóźnieniom

Ustawienie terminów dla każdego zadania, aby zapewnić jego terminowe zakończenie i zapobiec opóźnieniom Osoby przypisane: Przydziel zadania konkretnym członkom zespołu, aby jasno zdefiniować obowiązki i śledzić indywidualne postępy

Przydziel zadania konkretnym członkom zespołu, aby jasno zdefiniować obowiązki i śledzić indywidualne postępy Załączniki: Dołącz odpowiednie materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje, konspekty, lubwideo szkoleniowebezpośrednio do szablonu w celu łatwego dostępu

Dołącz odpowiednie materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje, konspekty, lubwideo szkoleniowebezpośrednio do szablonu w celu łatwego dostępu Listy kontrolne: Twórz listy kontrolne w ramach zadań, aby podzielić złożone działania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kroki

Twórz listy kontrolne w ramach zadań, aby podzielić złożone działania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kroki Widoki: Niestandardowy widok szablonu dostosowany do twoich preferencji. Wybieraj spośród różnych widoków, takich jak lista, tablica, kalendarz lub Box, aby zwizualizować swój program treningowy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Pobierz ten szablon

Opracowanie spójnego programu szkoleniowego

Spójny program szkoleniowy gwarantuje, że wszyscy będą na bieżąco i zapewnią niestandardową obsługę klienta. Szablon planu wdrożenia szkoleń ClickUp może pomóc w stworzeniu mapy podróży szkoleniowej i upewnieniu się, że wszyscy są na pokładzie.

Pobierz ten szablon

Łatwe wdrażanie planu szkoleń z wiedzy o produkcie dzięki szablonowi ClickUp Training Rollout Plan Template

Oto jak z niego korzystać:

Ocena potrzeb: Użyj statusu Ocena, aby śledzić wstępne oceny potrzeb szkoleniowych Planowanie: Twórz zadania dla każdej sesji szkoleniowej, definiując cele, trenerów, okna dialogowe i zasoby Wykonanie: Zaktualizuj statusy zadań do Trening podczas sesji i Zakończone po ich zakończeniu Ocena: Używaj pól niestandardowych do zbierania informacji zwrotnych i oceny skuteczności szkolenia Ciągłe doskonalenie: Analizuj dane, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i odpowiednio dostosuj przyszłe plany szkoleniowe

Pobierz ten szablon

Stwórz unikalną propozycję sprzedaży

Pomaganie interesariuszom w zrozumieniu wartości szkolenia produktowego - w jaki sposób przynosi ono korzyści pracownikom i firmie - zapewni potrzebne zaangażowanie i udział. Pulpity ClickUp to świetny sposób na wizualizację i śledzenie kluczowych wskaźników dotyczących szkoleń produktowych! Możesz tworzyć pulpity do śledzenia takich wskaźników, jak wskaźnik zakończonych szkoleń i wskaźnik zadowolenia pracowników. Możesz także utworzyć pulpit, aby pokazać wzrost zadowolenia klientów po wdrożeniu nowego programu szkoleniowego.

Wizualizuj wpływ szkolenia z wiedzy o produkcie za pomocą pulpitów ClickUp

Wypróbuj różne metody skutecznego szkolenia z wiedzy o produktach

Możesz użyć kombinacji metod, takich jak sesje na żywo, interaktywne quizy i dostęp do scentralizowanej bazy wiedzy, aby utrzymać zaangażowanie zespołu i zachować informacje. Szablon bazy wiedzy ClickUp jest tutaj cennym zasobem.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-415.png Stwórz scentralizowany hub dla swoich szkoleń z wiedzy o produktach dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*3f162q\*\_gcl\_au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Pobierz ten szablon /%cta/

Oto jak to może pomóc:

Stanowić jedno źródło prawdy: Przechowywać wszystkie informacje związane z produktem, w tym funkcje, często zadawane pytania, przewodniki rozwiązywania problemów i najlepsze praktyki, w jednym miejscu

Przechowywać wszystkie informacje związane z produktem, w tym funkcje, często zadawane pytania, przewodniki rozwiązywania problemów i najlepsze praktyki, w jednym miejscu Zapewnienie łatwego dostępu: Umożliwienie członkom zespołu szybkiego dostępu do bazy wiedzy za każdym razem, gdy potrzebują informacji, skracając czas spędzony na poszukiwaniu odpowiedzi

Umożliwienie członkom zespołu szybkiego dostępu do bazy wiedzy za każdym razem, gdy potrzebują informacji, skracając czas spędzony na poszukiwaniu odpowiedzi Wyposażenie bazy wiedzy w potężną funkcję wyszukiwania: Umożliwienie członkom zespołu szybkiego zlokalizowania odpowiednich informacji poprzez wprowadzenie słów kluczowych lub fraz

Umożliwienie członkom zespołu szybkiego zlokalizowania odpowiednich informacji poprzez wprowadzenie słów kluczowych lub fraz Usprawnienie cyklu pracy: Zintegrowanie bazy wiedzy z innymi narzędziami używanymi przez zespół, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami lub platformy komunikacyjne, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu systemów

Pobierz ten szablon

A to jeszcze nie wszystko. Możesz użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia szczegółowych materiałów szkoleniowych z obrazami, materiałami wideo i elementami interaktywnymi. Ułatwia to wdrażanie nowych członków zespołu, zapewnianie ciągłych szkoleń i dokumentowanie procesów wewnętrznych.

Twórz, udostępniaj i edytuj materiały szkoleniowe dotyczące wiedzy o produktach za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs płynnie integruje się również z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiając połączenie zadań, projektów i dyskusji bezpośrednio z dokumentacją.

Z ClickUp Brain można przekształcić dane w historie za pomocą AI.

Uczyń proces szkolenia z wiedzy o produkcie bardziej angażującym dzięki ClickUp Brain

Twórz spersonalizowane raporty, prezentacje i materiały marketingowe, które podkreślają pozytywny wpływ Twojego produktu na życie klientów:

Personalizuj ścieżki nauki: Twórz dopasowane programy szkoleniowe w oparciu o indywidualne potrzeby i poziom umiejętności z pomocą AI

Twórz dopasowane programy szkoleniowe w oparciu o indywidualne potrzeby i poziom umiejętności z pomocą AI Interaktywne quizy i oceny: Burza mózgów z AI w celu tworzenia testów dla uczestników i identyfikowania luk w wiedzy w programie szkoleniowym

Burza mózgów z AI w celu tworzenia testów dla uczestników i identyfikowania luk w wiedzy w programie szkoleniowym Korepetycje oparte na AI: Dostarczanie informacji zwrotnych i wskazówek w czasie rzeczywistym

Pamiętaj o najlepszych praktykach w szkoleniach z wiedzy o produktach

Oto kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać podczas projektowania i wdrażania programu szkoleniowego z zakresu wiedzy o produktach:

Dostosuj szkolenie do konkretnych ról

Dostosuj szkolenie do konkretnych potrzeb każdej roli. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą skupiać się na funkcjach i korzyściach związanych z produktem, podczas gdy pracownicy obsługi klienta mogą potrzebować umiejętności rozwiązywania problemów. Nowi menedżerowie produktu mogą potrzebować głębszej wiedzy, aby zwiększyć swoje umiejętności umiejętności zarządzania produktem .

Spraw, aby szkolenie było angażujące i interaktywne

Włącz elementy interaktywne do swoich sesji szkoleniowych, aby uniknąć biernego uczenia się. Wykorzystaj ćwiczenia z odgrywaniem ról, symulacje i studia przypadków, aby pomóc pracownikom zastosować ich wiedzę w rzeczywistych scenariuszach.

Zapewnij praktyczne doświadczenie

Pozwól pracownikom korzystać z Twoich produktów lub usług z pierwszej ręki. Pomóż im lepiej zrozumieć ich pracę i zidentyfikować potencjalne wyzwania lub limity.

Zachęcaj do udostępniania wiedzy

Stwórz kulturę udostępniania wiedzy w swojej organizacji. Zachęcaj pracowników do omawiania swoich doświadczeń i spostrzeżeń ze współpracownikami.

Regularnie oceniaj skuteczność swojego programu szkoleniowego

Korzystaj z ankiet, quizów i wskaźników wydajności, aby śledzić wiedzę pracowników i identyfikować obszary wymagające poprawy. ClickUp dla Teamów produktowych może pomóc w śledzeniu wydajności szkoleń z zakresu wiedzy o produkcie poprzez mapę wizji produktu, dostosowanie zespołu i przyspieszenie strategii szkoleń z zakresu wiedzy o produkcie.

Możesz go użyć do:

Tworzenia modułów szkoleniowych: Dzielenia wiedzy produktowej na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania

Dzielenia wiedzy produktowej na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania Przydzielania zadań: Przydzielania tych zadań członkom zespołu w oparciu o ich role i obowiązki

Przydzielania tych zadań członkom zespołu w oparciu o ich role i obowiązki tworzenia forów dyskusyjnych: ułatwiania otwartych dyskusji i udostępniania wiedzy członkom zespołu

ułatwiania otwartych dyskusji i udostępniania wiedzy członkom zespołu Zachęcaj do współpracy: Używaj wzmianek i @komentarzy, aby wspierać współpracę i informacje zwrotne

Używaj wzmianek i @komentarzy, aby wspierać współpracę i informacje zwrotne Automatyzacja: UstawienieAutomatyzacja ClickUp aby wyzwalać akcje na podstawie określonych wydarzeń, takich jak wysyłanie przypomnień o nadchodzących sesjach szkoleniowych lub aktualizowanie statusów zadań

Trenuj mądrzej, a nie ciężej z ClickUp

Szkolenia z wiedzy o produktach rozwijają umiejętności pracowników w zakresie utrzymywania zadowolenia klientów i zwiększania sprzedaży, utrzymując ich zaangażowanie w proces. Ale bądźmy szczerzy; opracowanie programu szkolenia produktowego może być wyzwaniem. ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która przekształca szkolenia w angażujące i usprawnione doświadczenie.

Dzięki ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje materiały szkoleniowe - podręczniki, FAQ i przewodniki - w jednym dostępnym hubie. Możesz także przypisywać szkolenia jako zadania, śledzić postępy i płynnie współpracować ze swoim zespołem.

Gotowy, aby poszerzyć wiedzę swojego zespołu na temat produktów i rozwinąć swój Business? Wypróbuj ClickUp i zarejestruj się za Free już dziś .