Być może nie zdajesz sobie sprawy, że Twoja sieć telekomunikacyjna generuje więcej danych w ciągu jednego dnia niż większość branż w ciągu miesiąca.

W skali globalnej daje to łącznie 188 eksabajtów miesięcznie. To ogromna ilość danych, a AI zmienia sposób, w jaki interpretujemy wszystkie te informacje.

Jednak samo włączenie AI do sieci nie wystarczy. Aby w pełni wykorzystać jej wartość, nadal potrzebna jest współpraca pracowników — inżynierów sieci, analityków danych i zespołów operacyjnych. Jeśli nie dysponujesz jednym, ujednoliconym systemem do śledzenia postępów, udostępniania kontekstu i koordynowania działań, sytuacja może szybko ulec stagnacji. A kiedy tak się stanie, nawet najlepsze narzędzia AI nie przyniosą oczekiwanych wyników.

W tym przewodniku dowiesz się, jak AI zmienia telekomunikację oraz jak możesz skuteczniej planować, zarządzać i organizować swoje inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją, korzystając z narzędzi takich jak ClickUp.

Gotowi? Zaczynamy. ⚒️

Stos AI zmieniający telekomunikację

Zacznijmy od przyjrzenia się podstawowym technologiom AI, które umożliwiają tę transformację. Obejmują one:

1. Uczenie maszynowe i głębokie uczenie się

Uczenie maszynowe (ML) to w zasadzie rozpoznawanie wzorców na dużą skalę. Algorytmy uczą się na podstawie danych historycznych sieciowych, aby przewidywać przyszłe zachowania, takie jak prognoza wzrostów ruchu lub identyfikowanie nietypowych działań sygnalizujących problem.

Z kolei głębokie uczenie się jest bardziej zaawansowaną podgrupą uczenia maszynowego; służy do interpretacji danych nieustrukturyzowanych, takich jak nagrania głosowe i strumienie wideo.

W Twoim świecie technologie AI umożliwiają przewidywanie odejść klientów, wykrywanie anomalii, a nawet prognozę ruchu. Zaletą tych modeli jest to, że z czasem stają się coraz inteligentniejsze, ponieważ przetwarzają coraz więcej danych, więc jeśli dysponujesz czystymi, scentralizowanymi potokami danych, masz ogromną przewagę.

2. Generatywna AI

Podczas gdy uczenie maszynowe świetnie sprawdza się w przewidywaniu, generatywna AI zajmuje się tworzeniem nowych zasobów zawartości. Zapewne słyszałeś o dużych modelach językowych (LLM) – są to silniki, które potrafią w ciągu kilku sekund sporządzać projekty komunikatów dla klientów, generować skrypty konfiguracyjne sieci lub podsumowywać złożone raporty dotyczące incydentów.

Zadania, które wcześniej zajmowały inżynierom wiele godzin, takie jak sporządzanie szczegółowej analizy przyczyn źródłowych lub tworzenie nowych artykułów do bazy wiedzy, można teraz zakończyć w ciągu kilku minut.

Chociaż nadal potrzebna jest osoba do weryfikacji wyników, zwłaszcza w przypadku spraw związanych z obsługą klienta lub zgodnością z przepisami, sztuczna inteligencja znacznie skraca czas poświęcany przez zespół na dokumentację.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia AI poprawiły wydajność pracowników o około 15% w badaniach przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach, głównie poprzez pomoc w pisaniu dokumentacji, podsumowywaniu informacji i szybszej komunikacji.

3. Cyfrowe bliźniaki

Cyfrowy bliźniak to wirtualna replika lub symulacja fizycznej sieci telekomunikacyjnej. To coś w rodzaju cyfrowej piaskownicy. Można go używać do symulowania zmian, takich jak testowanie nowych lokalizacji anten 5G, modelowanie zwiększenia obciążenia lub uruchamianie scenariuszy odzyskiwania danych po awarii, zanim jeszcze dotknie się rzeczywistej infrastruktury.

Wszystko zachowuje się tak samo jak w rzeczywistości, ale tutaj żadne działania nie mogą uszkodzić rzeczywistego systemu, co pozwala wykrywać problemy, które w przeciwnym razie spowodowałyby awarie usług lub niezadowolenie klientów, unikając jednocześnie ryzyka związanego z testowaniem w środowisku rzeczywistym.

Pamiętaj tylko, że cyfrowy bliźniak jest tak dobry, jak dane, które do niego trafiają; nieaktualny bliźniak może wprowadzać w błąd.

3. Inteligentna automatyzacja

Dzięki inteligentnej automatyzacji cała sieć może działać w trybie automatycznym . W jaki sposób? Zamiast ręcznego rozwiązywania problemów lub dostosowywania ustawień przez ludzi, system może samodzielnie podejmować decyzje, podejmować działania i radzić sobie ze złożonymi scenariuszami, wykorzystując zarówno wstępnie ustawione reguły cyklu pracy, jak i informacje oparte na AI.

Dla Twojego zespołu wygląda to następująco:

Automatyczne naprawianie: automatyczne usuwanie typowych usterek sieciowych w momencie ich wykrycia.

Dynamiczna alokacja przepustowości: zmiana obciążenia sieci w czasie rzeczywistym w oparciu o zapotrzebowanie

Inteligentna eskalacja zgłoszeń: Wykorzystanie analizy nastrojów do identyfikacji sfrustrowanych klientów i natychmiastowej eskalacji ich zgłoszeń.

Zasadniczo ten model z udziałem człowieka pozwala inżynierom skupić się na naprawdę złożonych problemach, które wymagają ich wiedzy specjalistycznej, podczas gdy automatyzacja zajmuje się wszystkimi powtarzalnymi, nudnymi zadaniami.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twoje obszary robocze i jest już zabezpieczona? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem AI, jednocześnie zapewniając połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Przykłady zastosowań AI w telekomunikacji

Skoro omówiliśmy już technologię, przyjrzyjmy się, gdzie faktycznie znajduje ona zastosowanie w codziennej działalności. Oto aplikacje o dużym znaczeniu, które obecnie zapewniają realną wartość zespołom telekomunikacyjnym.

Optymalizacja sieci i zarządzanie ruchem

Ruch sieciowy jest czasami nieprzewidywalny, a próba ręcznego zarządzania nim jest jak skazanie się na porażkę. W przypadku 5G sytuacja staje się znacznie bardziej skomplikowana. Jest więcej komórek, więcej przekazywania połączeń i znacznie więcej ruchomych elementów, niż jakikolwiek zespół ludzki jest w stanie śledzić.

Sztuczna inteligencja może analizować dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, aby zrównoważyć obciążenia, zmniejszyć opóźnienia i zapobiegać przeciążeniom, zanim wpłyną one na klientów. Gdy już do nich dojdzie, zarządzanie ruchem oparte na sztucznej inteligencji pozwala utrzymać stałą jakość usług (QoS) bez marnowania pieniędzy na dodatkową przepustowość „na wszelki wypadek”.

Konserwacja predykcyjna

Wszyscy zgadzamy się, że nieplanowane awarie to koszmar. Powodują one utratę przychodów, spadek zaufania klientów i wprowadzają zespoły wsparcia technicznego w stan paniki. Stosowanie podejścia opartego na kalendarzu jako środka zapobiegawczego, polegającego na wymianie części według ustalonego harmonogramu, również nie jest wystarczające. Nigdy nie wiadomo, co naprawdę należy zmienić, a co nie.

AI stosuje inne podejście. Analizując dane z czujników, otoczenie i dotychczasowe wzorce awarii, może przewidzieć, kiedy sprzęt może ulec awarii. Dzięki temu Twój zespół może rozwiązać problemy, zanim one wystąpią, zmieniając cały harmonogram konserwacji z reaktywnego gaszenia pożarów na proaktywną, zaplanowaną pracę.

Obsługa klienta oparta na AI

Pamiętasz czasy frustrujących menu telefonicznych IVR? Zostały one zastąpione przez konwersacyjną AI, która naprawdę rozumie potrzeby klientów. Te oparte na AI chatboty i wirtualni asystenci mogą pobierać dane z kont, przetwarzać zmiany planów i dostarczać aktualne informacje o awariach bez konieczności przekazywania sprawy do konsultanta.

Dzięki temu pracownicy mogą zająć się tylko najbardziej złożonymi i delikatnymi problemami klientów. Dodatkowo, dzięki analizie nastrojów, AI może w czasie rzeczywistym wskazać sfrustrowanych klientów i przekierować ich do specjalistycznego zespołu, który zajmie się nimi w priorytetowym trybie. Wynikiem jest szybsze rozwiązanie, niższe koszty wsparcia i większa satysfakcja klientów.

Wykrywanie oszustw i bezpieczeństwo

Oszustwa telekomunikacyjne to nieustanna walka. Masz do czynienia ze wszystkim, od wymiany kart SIM i oszustw związanych z subskrypcjami po złożone oszustwa związane z podziałem przychodów międzynarodowych (IRSF) i przejmowaniem kont. Systemy oparte na regułach są zbyt powolne, aby nadążyć za oszustami, którzy nieustannie zmieniają swoje taktyki.

Sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z wykrywaniem tych zagrożeń. Potrafi wykrywać anomalie w czasie rzeczywistym, takie jak nietypowe wzorce połączeń, nagłe zmiany lokalizacji lub nietypowe wykorzystanie danych, a także sygnalizować lub blokować podejrzane działania, zanim poniesiesz poważne straty. Modele głębokiego uczenia się są tutaj naprawdę potężnym narzędziem, ponieważ potrafią uczyć się nowych sygnatur oszustw w miarę ich pojawiania się, pomagając Ci być o krok przed nimi.

Korzyści płynące z AI w telekomunikacji

Jeśli powyższe przykłady zastosowań nie wyjaśniają jeszcze w pełni, jak transformacyjna może być AI dla zespołów telekomunikacyjnych, oto wymierne korzyści, które mogą pojawić się w całej firmie po jej wdrożeniu:

Wydajność operacyjna: dzięki zmniejszeniu liczby zadań wykonywanych ręcznie i szybszej reakcji na incydenty, wykwalifikowani inżynierowie i technicy będą mieli więcej czasu i będą mogli skupić się na bardziej wartościowych projektach strategicznych, zamiast tylko gaszenia pożarów.

Doświadczenie klienta: spersonalizowane usługi, krótszy czas oczekiwania i proaktywne rozwiązywanie problemów zapewnią lepsze spersonalizowane usługi, krótszy czas oczekiwania i proaktywne rozwiązywanie problemów zapewnią lepsze doświadczenia klientów , wyższy poziom satysfakcji klientów, a co najważniejsze, zmniejszą liczbę odejść klientów.

Redukcja kosztów: Optymalizacja harmonogramów konserwacji, ograniczenie strat spowodowanych oszustwami oraz automatyzacja zadań związanych z obsługą klienta mają pozytywny wpływ na wyniki finansowe — dzięki automatyzacji i AI można osiągnąć Optymalizacja harmonogramów konserwacji, ograniczenie strat spowodowanych oszustwami oraz automatyzacja zadań związanych z obsługą klienta mają pozytywny wpływ na wyniki finansowe — dzięki automatyzacji i AI można osiągnąć nawet 25-procentową oszczędność całkowitych kosztów posiadania sieci 5G.

Niezawodność sieci: proaktywne rozwiązywanie problemów i inteligentniejsze planowanie obciążenia oznaczają mniej przestojów i bardziej niezawodną sieć dla klientów.

Wyróżnienie konkurencyjne: Możliwość szybszego wdrażania usług 5G i tworzenia nowych, innowacyjnych ofert pomoże Ci wyróżnić się na bardzo zatłoczonym rynku.

Wyzwania związane z wdrażaniem AI w telekomunikacji

Wdrożenie AI nie jest tak proste, jak przełączenie przełącznika. Napotkasz pewne bardzo realne trudności i lepiej wiedzieć, czego się spodziewać.

Silosy danych : AI potrzebuje ujednoliconych, czystych danych, aby działać, ale większość operatorów ma do czynienia z chaotycznym zbiorem fragmentarycznych, starszych wersji systemów, które nie komunikują się ze sobą.

Braki kadrowe: Znalezienie i zatrzymanie analityków danych oraz inżynierów ML jest wystarczająco trudne, ale znalezienie takich, którzy rozumieją również specyfikę telekomunikacji, jest jeszcze trudniejsze.

Złożoność integracji: Twoje nowe narzędzia AI muszą nawiązywać połączenia z siecią istniejących platform OSS/BSS, systemów CRM i infrastruktury sieciowej, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne.

Kwestie regulacyjne i dotyczące prywatności: Obsługujesz wrażliwe dane klientów, a przepisy dotyczące prywatności i wyjaśnialności AI znacznie zwiększają nakłady związane z zapewnieniem zgodności z przepisami.

Zarządzanie zmianami: Sprawienie, aby technicy terenowi i pracownicy wsparcia technicznego naprawdę zaufali rekomendacjom opartym na AI i postępowali zgodnie z nimi, jest wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także kulturowym.

Wyzwania te są znaczące, ale można im sprostać dzięki jasnej strategii i narzędziom, które zmniejszają złożoność, a nie ją zwiększają.

Przyszłość AI w telekomunikacji

Tempo innowacji nie zwalnia, a kilka kluczowych trendów kształtuje przyszłość AI w branży telekomunikacyjnej.

Sztuczna inteligencja agentyczna stanowi znaczącą zmianę. Są to autonomiczne systemy AI, które mogą samodzielnie podejmować działania, a nie tylko wydawać zalecenia. Wyobraź sobie AI, która nie tylko wykrywa usterkę sieci, ale także diagnozuje jej przyczynę i samodzielnie stosuje odpowiednie rozwiązanie.

Sztuczna inteligencja agentyczna zapewnia rzeczywistą wartość, gdy wykracza poza analizę i zaczyna podejmować kontrolowane działania w ramach operacyjnych cykli pracy. Dzięki Super Agentom w ClickUp zespoły telekomunikacyjne mogą tworzyć nadzorowane agenty AI, które monitorują projekty, analizują dane operacyjne i są wyzwalaczami działań w przypadku pojawienia się problemów. Na przykład Super Agent może podsumowywać raporty dotyczące incydentów sieciowych, generować zadania następcze dla zespołów inżynierów, prowadzić śledzenie kamieni milowych w procesie wdrażania infrastruktury lub wykrywać ryzyka w projektach wdrożeniowych na dużą skalę. Zamiast czekać na ręczne podpowiedzi, agenci ci stale monitorują aktywność w ramach zadań, dokumentów i aktualizacji. Dla operatorów telekomunikacyjnych zarządzających złożoną infrastrukturą AI przestaje być narzędziem do raportowania, a staje się warstwą operacyjną, która pomaga koordynować pracę zespołów, utrzymywać widoczność i kontynuować realizację kluczowych projektów. Zobacz, jak to działa. 👇🏼

Zmierzamy również w kierunku sieci 6G opartych na AI, w których inteligencja jest wbudowana w infrastrukturę od podstaw, a nie dodawana jako element dodatkowy. Jednocześnie AI brzegowa umożliwi powstanie nowej klasy aplikacji o ultra niskim opóźnieniu poprzez przetwarzanie danych bliżej użytkownika, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji takich jak pojazdy autonomiczne i rzeczywistość rozszerzona.

Operatorzy, którzy odniosą powodzenie w nowej erze, to ci, którzy z powodzeniem wdrożą AI w całym łańcuchu wartości, traktując ją jako podstawę działalności operacyjnej, a nie tylko serię odizolowanych projektów pilotażowych — już teraz 50% kadry kierowniczej w branży telekomunikacyjnej zgłasza wymierny wpływ wdrożeń generatywnej AI.

Zarządzanie inicjatywami AI w telekomunikacji w ClickUp

Projekty AI w telekomunikacji to wielofunkcyjne przedsięwzięcia. Wymagają one współpracy inżynierów sieci, analityków danych, menedżerów produktu i działu obsługi klienta.

Każdy zespół odpowiada za inny element układanki i często korzysta z różnych narzędzi do zarządzania swoją pracą. Wynik? Nie ma jednego źródła prawdy.

Nazywa się to „rozproszeniem pracy” — fragmentacją działań roboczych między wieloma niepołączonymi narzędziami i platformami. Rozmowy giną w wątkach Slacka, plany są zapisywane w arkuszach kalkulacyjnych, zadania są śledzone w Jira, a kluczowe decyzje są ukryte w łańcuchach e-maili. To przepis na brak spójności i zastój w postępach.

Możesz położyć kres chaosowi związanemu z rozproszoną pracą, przenosząc swoje zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne i komunikację w jedno miejsce dzięki ClickUp, zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI — jednej, bezpiecznej platformie, na której projekty, dokumenty, rozmowy, analizy i inne elementy współistnieją z AI wbudowaną jako warstwa inteligencji.

Zlikwiduj chaos w miejscu pracy, realizując każdy aspekt projektu w zintegrowanym obszarze roboczym AI ClickUp.

Oto, jak można powstrzymać rozrost i skutecznie zarządzać inicjatywami związanymi z AI:

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w swoją pracę

Wykorzystaj pełny kontekst danych ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

Ponieważ ClickUp Brain rozumie Twoje projekty, rozmowy zespołu, zadania i dokumenty, może on wyciągać wnioski z całego obszaru roboczego, tworzyć aktualizacje projektów, podsumowywać długie wątki komentarzy i odpowiadać na pytania, korzystając z rzeczywistych danych Twojego zespołu.

Dla Ciebie oznacza to, że możesz zadać pytanie „Co blokuje wdrożenie konserwacji predykcyjnej?” i uzyskać natychmiastową odpowiedź na podstawie zadań, komentarzy i dokumentów projektowych.

Możesz nawet wpisać @brain w dowolnym komentarzu do zadania, aby uzyskać kontekstową odpowiedź bezpośrednio w miejscu, w którym pracujesz.

Oprzyj swoje inicjatywy na jednym źródle informacji

Dzięki hierarchii ClickUp możesz łatwo przypisać każdą inicjatywę do odpowiedniego miejsca.

Twórz przestrzenie dla działów takich jak Network Ops lub Customer Experience, używaj folderów dla głównych projektów, takich jak „Fraud Detection AI” (AI do wykrywania oszustw), oraz list dla konkretnych strumieni pracy.

Dzięki temu masz jedno źródło informacji, a każdy zespół nadal korzysta z preferowanego widoku — niezależnie od tego, czy jest to tablica Kanban ClickUp do codziennych zadań, wykres Gantt ClickUp do planowania długoterminowego, czy prosty widok listy ClickUp.

Przełączaj się między preferowanym widokiem a śledzeniem projektów bez żadnych problemów dzięki widokom ClickUp.

W tych samych przestrzeniach można przechowywać dokumentację, taką jak specyfikacje techniczne, instrukcje operacyjne i notatki ze spotkań, powiązane z konkretnymi zadaniami, które im służą, korzystając z ClickUp Docs.

Niech Twoje dokumenty towarzyszą pracom, którym zapewniają wsparcie, dzięki ClickUp Docs.

Dzięki funkcjom edycji w czasie rzeczywistym, takim jak ClickUp Comments i ClickUp @wzmianki, Twój zespół może płynnie współpracować. Rozmowy pozostają powiązane z zadaniami i dokumentami, więc nigdy nie musisz szukać kontekstu.

Na przykład, jeśli programista potrzebuje wyjaśnień dotyczących wymagań dotyczących potoku danych, może bezpośrednio dokonać wzmianki na temat inżyniera danych w specyfikacji. Inżynier odpowiada w tym samym dokumencie, decyzja jest natychmiast rejestrowana i wszyscy pozostają w zgodzie.

Szybciej uzyskaj pomoc od członków zespołu w dokumentach dzięki funkcji wzmianek w ClickUp.

Pożegnaj się z przytłaczającą, ręczną pracą polegającą na śledzeniu aktualizacji statusu. Możesz po prostu skonfigurować reguły, aby zająć się tą żmudną pracą za pomocą ClickUp automatyzacji.

Na przykład, gdy zadanie „Data Pipeline” zostanie oznaczone jako zakończone, może ono automatycznie wywołać zadanie „Model Training” i powiadomić zespół ds. analizy danych, dzięki czemu cały zespół może skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Pozwól ClickUp Automatyzacjom zająć się nudnymi i powtarzalnymi zadaniami za Ciebie.

Śledź postępy dzięki panelom kontrolnym działającym w czasie rzeczywistym

Porzuć statyczne prezentacje i uzyskaj widok ogólny na swoje inicjatywy związane z AI dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Możesz pobierać dane bezpośrednio z zadań ClickUp, śledzenia czasu ClickUp i pól niestandardowych ClickUp, aby stworzyć jeden pulpit nawigacyjny, który pokazuje stan projektu, tempo pracy zespołu i nadchodzące kamienie milowe. Teraz kierownictwo może śledzić postępy w czasie rzeczywistym bez konieczności każdorazowego zamawiania raportu.

Śledź postępy swojego projektu wizualnie dzięki pulpitom ClickUp Dashboards.

Zarządzanie AI w telekomunikacji jest złożone, ale cykl pracy nie musi być chaotyczny. Pomóż swojemu zespołowi działać szybciej, wspólnie, dzięki strukturze i inteligencji zapewnianej przez ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Zacznij wykorzystywać AI w swoim zespole telekomunikacyjnym

AI w telekomunikacji jest obecnie niezbędna. Stanowi ona podstawowy motor zapewniający niezawodność sieci, zadowolenie klientów i wydajność operacyjną.

Prawdziwym wyzwaniem nie jest podjęcie decyzji o wdrożeniu AI, ale ustalenie, jak skoordynować ludzi, dane i cykle pracy niezbędne do osiągnięcia powodzenia.

Właśnie ten problem koordynacji powoduje niepowodzenie większości inicjatyw. Można go jednak rozwiązać, zaprzestając rozpraszania pracy między niepołączonymi narzędziami i rozpoczynając działanie z jednego, inteligentnego obszaru roboczego.

Firmy telekomunikacyjne, które odniosą sukces, to te, które traktują AI jako podstawę swojej działalności — i będą potrzebowały platformy roboczej stworzonej z myślą o tej ambicji.

Chcesz połączyć swoje inicjatywy związane z AI? Zacznij bezpłatnie z ClickUp. ✨

Często zadawane pytania (FAQ)

Potrzebujesz połączenia umiejętności technicznych, takich jak inżynieria danych i uczenie maszynowe, dogłębnej wiedzy z zakresu operacji telekomunikacyjnych oraz silnych umiejętności zarządzania zmianą, aby pomóc pracownikom pierwszej linii zaufać i przyjąć zalecenia oparte na AI.

Uczenie maszynowe analizuje istniejące dane w celu tworzenia prognoz, takich jak przewidywanie ruchu sieciowego, podczas gdy generatywna AI tworzy całkowicie nową zawartość, taką jak projekty odpowiedzi działu obsługi klienta.

Najbardziej sukcesywne zespoły korzystają ze scentralizowanego obszaru roboczego, w którym inżynierowie, operatorzy i specjaliści ds. analizy danych mogą udostępniać zadania, dokumenty i pulpity nawigacyjne, aby uniknąć rozproszenia kontekstu, które spowalnia realizację projektów międzyfunkcyjnych.

Tradycyjna automatyzacja opiera się na sztywnych, zaprogramowanych skryptach i menu, podczas gdy konwersacyjna AI wykorzystuje język naturalny do zrozumienia intencji klienta i może pobierać dane w czasie rzeczywistym, aby rozwiązywać problemy bez konieczności przechodzenia przez frustrującą strukturę menu telefonicznego.