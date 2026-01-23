Jak korzystać z wtyczek ChatGPT: przewodnik krok po kroku

Nadal traktujesz ChatGPT jako zwykłego chatbota dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Tracisz pieniądze!

Oto dlaczego Twoje obecne podejście generuje koszty:

Koszt zmiany kontekstu: kopiujesz dane z zewnętrznego narzędzia do ChatGPT, aby zadać pytanie, a następnie wracasz do narzędzia, aby zastosować odpowiedź. Za każdym razem, gdy zmieniasz zakładki, tracisz koncentrację, tempo i energię poznawczą.

Odłączone cykle pracy: ChatGPT działa w próżni. Nie wie o arkuszu kalkulacyjnym, który zaktualizowałeś 10 minut temu, ani o wytycznych dotyczących marki Twojego klienta. Ponieważ nie jest zsynchronizowany z Twoimi plikami, specjalistycznymi narzędziami ani czatami, wynik jest ogólny.

Masz AI, ale nie masz automatyzacji: Oczywiście, możesz poprosić GPT o szybkie przygotowanie raportów lub projektów. Ale czy może ono automatycznie generować ten raport bez Twojej pomocy?

Wtyczki ChatGPT zmieniają platformę z prostego interfejsu czatu w potężne centrum dowodzenia. Przewiń w dół, aby poznać najnowsze informacje na temat wtyczek ChatGPT i dowiedzieć się, jak z nich korzystać.

Bonus: Pokażemy Ci również, jak korzystać z aplikacji komputerowej ClickUp, aby zastąpić tę chaotyczną sieć wtyczek ChatGPT. 🤩

Czym są wtyczki ChatGPT i dlaczego warto z nich korzystać

Wtyczki ChatGPT to dodatki, które umożliwiają użytkownikom połączenie czatów AI z usługami zewnętrznymi.

Sam ChatGPT potrafi myśleć, wyjaśniać i sugerować.

Jednak dzięki odpowiedniej integracji może uzyskać dostęp do danych na żywo z systemów zewnętrznych, takich jak dokumenty PDF, bazy danych, narzędzia do projektów lub strona internetowa, i działać na ich podstawie.

🚨 Ważna uwaga: Chociaż oryginalna funkcja „wtyczek” ChatGPT została wycofana w kwietniu 2024 r., nadal można przenosić pracę bezpośrednio do czatów na dwa sposoby:

Niestandardowe GPT: Potraktuj je jako mini wersje ChatGPT zaprojektowane do wykonywania określonych zadań. Na przykład GPT obsługi klienta, które odpowiada tylko na zapytania dotyczące wewnętrznej dokumentacji.

Aplikacje ChatGPT: oficjalny zamiennik wtyczek ChatGPT. Są to integracje aplikacji innych firm, które można włączyć w interfejsie ChatGPT, aby rozszerzyć jego funkcje. Na przykład można generować obrazy i wideo za pomocą aplikacji Canva bez opuszczania ChatGPT.

Typowe zastosowania

Zarówno niestandardowe moduły GPT, jak i oficjalne aplikacje innych firm znacznie zwiększają możliwości ChatGPT. Oto kilka typowych obszarów, w których można z nich korzystać:

1. Badania i gromadzenie informacji

Chcesz poprzeć swoją propozycję sprawdzonymi danymi?

Wybierz niestandardowy GPT do badań (np. ScholarGPT ). Ma on bezpośrednie połączenie z ogromną biblioteką zawierającą ponad 200 milionów zasobów, zapewniając dokładne statystyki, podsumowania raportów i fakty — wszystko z formalnymi cytatami.

Jeśli chcesz analizować ogromne Arkusze Google w ciągu kilku sekund, wybierz Data Analyst GPT. Po prostu udostępnij swój plik, powiedz AI, czego szukasz, a ona natychmiast wygeneruje podsumowania raportów i gotowe do prezentacji wykresy.

2. Pomoc w kodowaniu

Tradycyjny ChatGPT ma ograniczone możliwości. Często tracisz czas na ponowne wyjaśnianie swojego stosu technologicznego lub stylu kodowania na początku każdej sesji czatu.

Zamiast tego używaj niestandardowych GPT, takich jak Code Copilot i PythonGPT. Rozumieją one już nowoczesne standardy programowania, biblioteki, których należy unikać, oraz najlepsze praktyki.

Wystarczy wrzucić swój kod, a one pomogą Ci go przerobić, wygenerować testy jednostkowe i zautomatyzować dokumentację.

✅ Sprawdzone fakty: Około 63% programistów używa ChatGPT specjalnie do zadań związanych z pracą (trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich badanych zawodów). źródło: Uniwersytet Chicagowski

3. Automatyzacja cyklu pracy

Jeśli często korzystasz z ChatGPT w pracy, wiesz, jak uciążliwe jest przełączanie się między różnymi obszarami roboczymi (e-maile, kalendarze, czaty, narzędzia do zarządzania projektami).

Łącząc ChatGPT z ulubionymi aplikacjami, możesz uzyskać dostęp do pracy i zarządzać nią bezpośrednio z tego interfejsu. Możesz tworzyć szkice odpowiedzi na e-maile, wyszukiwać wolne terminy spotkań w czasie rzeczywistym i aktualizować statusy zadań w narzędziach do zarządzania projektami za pośrednictwem czatu.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby przekonać się, jak przełączanie się między ChatGPT a narzędziami do pracy negatywnie wpływa na wydajność Twojego zespołu. 👇🏼

4. Zarządzanie zawartością

Korzystając z wtyczek OpenAI, możesz pobrać streszczenia zawartości przechowywane na dysku Google Drive do ChatGPT. Następnie poleć AI, aby przeanalizowała te pliki i wygenerowała szkice, teksty na media społecznościowe lub obrazy zgodne z Twoimi wymaganiami.

Podobnie, możesz korzystać z oficjalnych aplikacji innych firm do tworzenia zawartości, takich jak Canva, aby przejść od wstępnego projektu do gotowego projektu bez konieczności przełączania się między zakładkami.

✅ Sprawdzanie faktów: Według badania przeprowadzonego przez Exploding Topics zadania związane z pisaniem stanowią 40% wszystkich zastosowań ChatGPT. W rzeczywistości większość zapytań dotyczących pisania koncentruje się na modyfikowaniu lub edytowaniu istniejącego tekstu, a nie na generowaniu całkowicie nowych zawartości od podstaw.

Korzyści wynikające z instalacji wtyczek ChatGPT

Technologie AI są tak potężne, jak Twoja umiejętność ich wykorzystania.

Dla użytkowników ChatGPT oznacza to zainstalowanie odpowiednich wtyczek, aby połączyć pomoc czatu z działaniem opartym na AI.

Daje to wiele korzyści:

Koniec z przełączaniem zakładek: wtyczki eliminują konieczność przeszukiwania dziesiątek zakładek przeglądarki internetowej w poszukiwaniu danych. Niezależnie od tego, czy pobierasz cytaty z pliku CSV, porównujesz ceny na stronie konkurencji, czy tworzysz grafikę — wszystko to możesz zrobić z poziomu interfejsu czatu.

Bezpośrednie wykonywanie dla większej wydajności: Tradycyjny ChatGPT może jedynie sugerować. Natomiast wtyczki pozwalają tworzyć szkice wiadomości e-mail, aktualizować wiersze w narzędziach do śledzenia projektów i dodawać wydarzenia do kalendarza bez opuszczania rozmowy.

Mniej halucynacji AI: Gdy duże modele językowe, takie jak ChatGPT, mają dostęp do Twoich wewnętrznych narzędzi i danych na żywo, ich wyniki stają się dokładniejsze, bardziej kontekstowe i znaczące. Eliminuje to halucynacje AI i konieczność ciągłego projektowania podpowiedzi.

Specjalistyczna wiedza na żądanie: niestandardowe modele GPT są wstępnie skonfigurowane z konkretnymi instrukcjami i narzędziami potrzebnymi do wykonywania niszowych zadań. Uzyskujesz lepsze wyniki szybciej, ponieważ nie musisz uczyć AI podstaw swojego zadania za każdym razem, gdy rozpoczynasz nową rozmowę.

Spójny, inteligentny obszar roboczy: ChatGPT ewoluuje w prawdziwego inteligentnego asystenta, który zarządza plikami, aktualizuje kalendarz, przenosi zadania za pomocą narzędzi do zarządzania projektami, a nawet publikuje zawartość na żywo.

📮 ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI; 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby zrobić bardziej zaawansowane zadania. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu, który działa podobnie jak wysyłanie tekstów. Zespoły mogą od razu zacząć od prostych pytań i próśb, a następnie w naturalny sposób odkrywać bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności przechodzenia przez trudny proces nauki, który powstrzymuje tak wiele osób.

Jak ustawić wtyczki ChatGPT krok po kroku

Mimo że wtyczki ChatGPT zostały wycofane, nadal możesz korzystać z podobnych funkcji, używając niestandardowych GPT i oficjalnych aplikacji innych firm w ChatGPT.

Oto jak zacząć korzystać z obu rozwiązań:

1. Korzystanie z niestandardowych GPT

Niestandardowy GPT to specjalistyczna wersja ChatGPT przeznaczona do konkretnego zadania lub zastosowania. Są one tworzone przez indywidualnych użytkowników, Teams lub firmy bez użycia kodu.

Chociaż tylko płatni użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe modele GPT, każdy może korzystać z modeli dostępnych publicznie.

📌 Przykłady popularnych niestandardowych GPT: DesignerGPT : Generuje i hostuje rzeczywiste strony internetowe na podstawie jednej podpowiedzi. Zawiera HTML/CSS, wysokiej jakości obrazy i aktywny link do responsywnej strony. Generuje i hostuje rzeczywiste strony internetowe na podstawie jednej podpowiedzi. Zawiera HTML/CSS, wysokiej jakości obrazy i aktywny link do responsywnej strony.

Logo Creator : specjalistyczne narzędzie, które projektuje profesjonalne logo w oparciu o tożsamość marki, paletę kolorów i inne konkretne potrzeby. specjalistyczne narzędzie, które projektuje profesjonalne logo w oparciu o tożsamość marki, paletę kolorów i inne konkretne potrzeby.

Konsensus : potęga badawcza, która zapewnia połączenie czatu z bazą danych zawierającą ponad 200 milionów recenzowanych artykułów naukowych. potęga badawcza, która zapewnia połączenie czatu z bazą danych zawierającą ponad 200 milionów recenzowanych artykułów naukowych.

Video GPT by VEED : przekształca podpowiedzi tekstowe w wideo gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. Ten GPT zajmuje się pisaniem scenariuszy, materiałami filmowymi, muzyką w tle i napisami, aby stworzyć zakończone wideo. przekształca podpowiedzi tekstowe w wideo gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. Ten GPT zajmuje się pisaniem scenariuszy, materiałami filmowymi, muzyką w tle i napisami, aby stworzyć zakończone wideo.

Hot Mods : Prześlij dowolne zdjęcie, aby zastosować zaawansowane transformacje artystyczne i „dzikie” modyfikacje wizualne. Prześlij dowolne zdjęcie, aby zastosować zaawansowane transformacje artystyczne i „dzikie” modyfikacje wizualne.

Aby uzyskać dostęp do niestandardowego GPT i korzystać z niego:

Zaloguj się: Zaloguj się na swoje konto ChatGPT.

Poznaj ekosystem: W pasku bocznym znajdź sekcję „GPT” i kliknij „ W pasku bocznym znajdź sekcję „GPT” i kliknij „ Poznaj GPT ”.

Poznaj niestandardowe modele GPT

Tutaj możesz:

Wyszukiwanie: Wpisz konkretne zadanie w pasku wyszukiwania. Na przykład wpisanie „Humanize content” (Humanizuj zawartość) spowoduje wyświetlenie listy GPT przeszkolonych specjalnie w celu udoskonalenia i dopracowania tekstu AI.

Lub przejrzyj: Przejrzyj listę niestandardowych GPT dostępnych do użycia w każdej kategorii — pisanie, wydajność, badania i analiza, edukacja, styl życia, DALL-E i programowanie.

Oceń: Kliknij na GPT, aby wyświetlić jego opis, informacje o twórcy, możliwościach i ocenach użytkowników. Pomoże Ci to dokonać mądrego wyboru wtyczek.

Niestandardowy GPT firmy Canva

Uruchomienie: Możesz wybrać opcję „Conversation Starter” (Rozpocznij rozmowę), aby skorzystać z gotowej podpowiedzi, lub kliknąć „Start Chat” (Rozpocznij czat), aby wprowadzić niestandardową podpowiedź.

2. Korzystanie z oficjalnych aplikacji innych firm

Jak prawidłowo korzystać z wtyczek ChatGPT? Za pośrednictwem aplikacji w ChatGPT.

Zastąpiły starszą wersję systemu wtyczek, zapewniając bardziej stabilne i wydajne działanie.

Aby włączyć wtyczki lub aplikacje w ChatGPT (jak je obecnie nazywamy), wykonaj poniższe kroki:

Dostęp do ChatGPT App Store : Zaloguj się na swoje konto i kliknij przycisk „Aplikacje” na pasku bocznym. Jest to oficjalna platforma handlowa dla wszystkich integracji ChatGPT. Zaloguj się na swoje konto i kliknij przycisk „Aplikacje” na pasku bocznym. Jest to oficjalna platforma handlowa dla wszystkich integracji ChatGPT.

Odkryj sklep z aplikacjami ChatGPT

Połącz swoje narzędzia: Przeglądaj kolekcje lub wyszukaj konkretne narzędzie. Po znalezieniu potrzebnej aplikacji kliknij „Połącz”, aby rozpocząć połączenie. Sprawdź uprawnienia i kliknij „Zezwól”, aby autoryzować synchronizację.

Niestandardowa aplikacja ChatGPT firmy Canva

Uruchom integrację: Twoja aplikacja będzie gotowa w ciągu kilku sekund. Kliknij „Rozpocznij czat”, aby od razu przejść do działania.

Użyj funkcji „Wzmianki”, aby uzyskać szybszy dostęp: Wywołaj dowolną aplikację w trakcie połączenia, wpisując „ @”, a następnie nazwę aplikacji. Na przykład: „@Canva, utwórz post w mediach społecznościowych dotyczący naszej wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku”

Dodatkowo: możesz również kliknąć ikonę „+” obok paska podpowiedzi, aby szybko wybrać aplikację z listy połączonych aplikacji bez opuszczania bieżącej interakcji z ChatGPT.

Oto krótkie zestawienie różnic między niestandardowymi GPT a oficjalnymi aplikacjami innych firm w ChatGPT: ⬇️

Aspekt Niestandardowe modele GPT Oficjalne aplikacje innych firm Są to Wstępnie skonfigurowane wersje ChatGPT stworzone do konkretnych zadań lub ról Bezpośrednia integracja między ChatGPT a zewnętrznymi narzędziami lub usługami Główny cel Specjalistyczne rozumowanie, cykle pracy lub wiedza ekspercka w ramach ChatGPT Podejmowanie rzeczywistych działań w aplikacjach zewnętrznych z poziomu ChatGPT Kto je tworzy? Osoby prywatne, Teams lub firmy (nie jest wymagana znajomość kodowania) Oficjalni partnerzy zatwierdzeni i obsługiwani przez dostawcę narzędzia Wymagania dotyczące ustawień Natychmiastowe użycie, jeśli są publiczne; data powstania wymaga ChatGPT Plus lub wyższej wersji. Jednorazowe połączenie aplikacji z zatwierdzeniem uprawnień Dostęp do danych na żywo Ograniczone do narzędzi wyraźnie dodanych przez twórcę. Natywny dostęp do danych w czasie rzeczywistym z aplikacji połączonej Możliwość podjęcia działania Głównie działania doradcze lub oparte na logice Możliwość tworzenia, edytowania, aktualizowania lub pobierania danych bezpośrednio w narzędziach zewnętrznych. Zachowanie kontekstu Silne w ramach określonego zadania lub zestawu instrukcji Silny w całym połączonym obszarze roboczym danych Poziom niestandardowego dostosowania Wysoka kontrola nad instrukcjami, tonem i zachowaniem Ograniczone do tego, co oferuje wsparcie integracji aplikacji. Najlepsze dla Powtarzalne zadania związane z pełnioną rolą, takie jak badania, kodowanie lub pisanie Wykonanie cyklu pracy, takie jak projektowanie, planowanie, aktualizowanie lub publikowanie Przykłady GPT do badań, asystenci kodowania, GPT do pisania tekstów związanych z konkretną marką Canva, narzędzia do pracy z danymi, aplikacje zwiększające wydajność, narzędzia do projektowania i tworzenia wideo Idealny użytkownik Zaawansowani użytkownicy, którzy chcą dostosować zachowanie AI Teams, które chcą, aby ChatGPT robił zadania, a nie tylko sugerował rozwiązania

🧠 Ciekawostka: W przełomowym badaniu GPT-4. 5 oficjalnie zdał test Turinga, co od 1950 roku było „świętym Graalem” AI. W ślepych testach uczestnicy nie byli w stanie odróżnić GPT-4 od prawdziwej osoby w 73% przypadków.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w Australii

Najlepsze wtyczki ChatGPT, które warto wypróbować

Jeśli masz już na myśli konkretne narzędzie, które chcesz podłączyć do ChatGPT (np. menedżer zadań AI ), to świetnie.

Jeśli jednak jesteś nowicjuszem w tej dziedzinie i nie masz pojęcia, od czego zacząć, nie martw się.

Wybraliśmy pięć popularnych wtyczek ChatGPT, które sprawią, że Twoja codzienna praca będzie znacznie szybsza i mniej stresująca.

1. Figma

za pośrednictwem ChatGPT

Większość twórców używa ChatGPT do tworzenia wstępnych pomysłów lub opracowywania kreatywnych koncepcji. Interfejs konwersacyjny AI ułatwia sugerowanie poprawek lub ulepszeń.

Jednak po zintegrowaniu aplikacji Figma, ChatGPT wykorzystuje silnik projektowy Figma, aby zrealizować Twoje pomysły. W ciągu kilku sekund generuje obrazy, diagramy, slajdy prezentacji, mapy witryn, posty w mediach społecznościowych, ilustracje itp.

Po zrobieniu możesz przenieść plik do programu Figma w celu dokonania ostatecznych poprawek z zachowaniem idealnej rozdzielczości.

2. Agentforce Sales

za pośrednictwem ChatGPT

Ręczne przeszukiwanie systemów CRM jest czasochłonne. Zwłaszcza gdy przedstawiciel handlowy jest w trakcie rozmowy telefonicznej i potrzebuje danych w ciągu kilku sekund.

Integracja ChatGPT + Salesforce rozwiązuje ten problem. Twój zespół może „rozmawiać” z CRM, aby wyświetlić listę potencjalnych klientów, z którymi nie nawiązano jeszcze kontaktu, lub podsumować historię konkretnego konta przed ważnym spotkaniem.

Jest to również idealne rozwiązanie do zamykania pętli: wystarczy wpisać „Zaktualizuj tę szansę do statusu Zamknięte-Wygrane” bezpośrednio na czacie.

3. Przekształcanie głosu na tekst

za pośrednictwem ChatGPT

Niestandardowa funkcja GPT Voice-to-Text jest skonfigurowana tak, aby odbierać dane audio (nagrania głosowe lub mowę na żywo), konwertować je na tekst, a następnie przetwarzać, podsumowywać, analizować lub podejmować działania na podstawie tego tekstu w ramach tej samej rozmowy.

Najlepsze jest to, że zamienia mowę na użyteczny tekst z wynikami uwzględniającymi kontekst.

Innymi słowy, po 15-minutowej rozmowie telefonicznej GPT zamienia nagranie na krótkie podsumowanie spotkania i podaje listę podjętych decyzji. Możesz nawet poprosić go o wygenerowanie działań wraz z właścicielami zadań i sporządzenie projektu e-maila z dalszymi informacjami.

4. HubSpot

za pośrednictwem ChatGPT

Nadal klikasz zakładki HubSpot, aby znaleźć status potencjalnego klienta? To stary sposób pracy.

Zamiast tego poproś ChatGPT o wyświetlenie ostatnich interakcji z klientami, podsumowanie zgłoszeń w zakresie wsparcia technicznego lub określenie, które kampanie marketingowe generują największe przychody.

Możesz również aktualizować etapy transakcji w HubSpot, generować raporty na podstawie analizy danych w czasie rzeczywistym lub tworzyć spersonalizowane e-maile bezpośrednio za pomocą interfejsu ChatGPT.

5. Replit

za pośrednictwem ChatGPT

Dla twórców stron internetowych i aplikacji ChatGPT jest doskonałym partnerem do burzy mózgów. Jednak integracja z Replit sprawia, że staje się on współtwórcą.

Dzięki integracji Replit x ChatGPT możesz teraz tworzyć całe strony internetowe, oprogramowanie i aplikacje w ChatGPT. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego prototypowania.

Opisz swój pomysł (np. „Stwórz pulpit nawigacyjny do śledzenia tygodniowych celów mojego zespołu”) a Replit Agent zajmie się przygotowaniem projektu, napisaniem kodu i skonfigurowaniem pulpitu nawigacyjnego na żywo.

Możesz testować, udoskonalać i wdrażać swoją aplikację bezpośrednio za pośrednictwem wtyczki.

👀 Czy wiesz, że? W latach 40. XX wieku pionier o nazwisku W. Grey Walter stworzył Tortoises. Były to pierwsze na świecie elektroniczne roboty autonomiczne. Ich zachowanie było tak biologiczne, że „głodowały” one energii elektrycznej i szukały swojej stacji ładującej, gdy poziom naładowania był niski.

Jak efektywnie korzystać z wtyczek ChatGPT

Oto kilka prostych, praktycznych wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z niestandardowych GPT i aplikacji ChatGPT:

Przed wyborem niestandardowych GPT dokładnie je sprawdź: przed użyciem publicznego GPT poświęć chwilę na sprawdzenie, kto je opracował, do czego zostało zaprojektowane i jakich danych wejściowych wymaga. Wiele GPT nie sprawdza się nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że są używane do niewłaściwych zadań.

Wybierz GPT przeznaczone do jednego zadania: Unikaj uniwersalnych GPT, które rzekomo potrafią wszystko. GPT przeznaczone wyłącznie do debugowania w języku Python lub analizy słów kluczowych SEO zawsze będzie lepsze od GPT ogólnego przeznaczenia.

Zmień GPT zamiast nadmiernie powtarzać podpowiedzi: Jeśli zauważysz, że wielokrotnie przepisujesz tę samą podpowiedź, spróbuj innego GPT. Publiczne GPT są wstępnie skonfigurowane. Przeciwdziałanie ich działaniu tylko spowolni Twoją pracę.

Włącz pamięć i odniesienia do czatu: W przypadku połączenia narzędzia zewnętrznego z ChatGPT upewnij się, że zezwalasz mu na odwoływanie się do zapisanych pamięci i czatów. W ten sposób ChatGPT przywołuje wcześniejsze dane wejściowe (pliki, ograniczenia, decyzje) bez konieczności ich powtarzania.

Połącz możliwości: użyj jednej wtyczki do zebrania lub analizy informacji, a następnie innej do strukturyzacji lub pisania. Takie połączenie jest szybsze niż zmuszanie jednej wtyczki do wykraczania poza jej możliwości.

Wypróbuj prompt-perfect GPT : Masz świetny pomysł, ale nie masz dobrej podpowiedzi? Poproś Prompt Perfect GPT, aby najpierw go udoskonalił, tak aby AI łatwo zrozumiała, czego potrzebujesz. Masz świetny pomysł, ale nie masz dobrej podpowiedzi? Poproś Prompt Perfect GPT, aby najpierw go udoskonalił, tak aby AI łatwo zrozumiała, czego potrzebujesz.

Wypróbuj tematy do rozmowy: pokazują one idealny sposób, w jaki twórca zamierzał, abyś korzystał z niestandardowego GPT. Jeśli nie masz podpowiedzi na temat rozmowy, po prostu kliknij na nie, aby rozpocząć czat i uzyskać wysokiej jakości wynik.

Uporządkuj pasek boczny: usuń nieużywane moduły GPT i aplikacje, zachowując tylko te, które konsekwentnie zapewniają wartość dodaną. Mniejszy, przemyślany zestaw narzędzi zwiększa przejrzystość.

👀 Czy wiesz, że? W kontrolowanym badaniu porównującym humor, żarty generowane przez ChatGPT 3. 5 zostały ocenione jako zabawniejsze niż żarty tworzone przez uczestników ludzkich w wielu zadaniach komediowych — a ChatGPT przewyższył większość ludzi pod względem tego, jak zabawne były postrzegane jego odpowiedzi.

Ograniczenia wtyczek ChatGPT

Wtyczki OG ChatGPT były dostępne tylko dla subskrybentów Plus. Na szczęście każdy może korzystać z niestandardowych GPT i aplikacji innych firm. (Hurra! )

Jednak one również nie są idealne. Limity obejmują 👇

1. Nasilające się rozprzestrzenianie narzędzi dla zespołów i złożonych zadań

Wtyczki ChatGPT w pewnym stopniu konsolidują pracę, ale nie ograniczają rozrostu narzędzi ani liczby narzędzi, którymi zarządzasz.

Nadal płacisz za swoje oryginalne konta i utrzymujesz je. W rzeczywistości im więcej GPT jest przypiętych do paska bocznego, tym więcej czasu spędzasz na próbach zarządzania Wszystkim (tzw. rozrost pracy ).

Największą przeszkodą jest jednak to, że ChatGPT może wykonywać tylko jedną główną czynność aplikacji naraz.

📌 Przykład: Nie można poprosić @Canva o stworzenie projektu i przeniesienie go do Google Drive za jednym razem. Zamiast tego należy ręcznie skopiować i wkleić tekst projektu oraz obraz do ChatGPT. Następnie należy wywołać @GoogleDrive, aby utworzyć dokument i zapisać ten zasób.

Ponadto większość tych aplikacji oferuje jedynie uproszczoną wersję prawdziwego oprogramowania.

Możesz więc sprawdzić status potencjalnego klienta w HubSpot za pośrednictwem ChatGPT. Jeśli jednak chcesz zbudować złożoną automatyzację cyklu pracy, musisz opuścić ChatGPT i zalogować się do pełnej wersji witryny HubSpot.

📚 Więcej informacji: Jak zoptymalizować zarządzanie projektami dzięki automatyzacji

2. Kwestie związane z integralnością danych i prywatnością

Po połączeniu aplikacji takiej jak HubSpot lub Canva, udzielasz ChatGPT dostępu do danych tej aplikacji. Chociaż OpenAI stosuje środki bezpieczeństwa, może nie zapewniać szczegółowych kontroli bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych w różnych branżach.

Ponieważ niestandardowe modele GPT są szkolone na różnorodnych zestawach danych, zawsze istnieje możliwość, że informacje wewnętrzne Twojej firmy zostaną wykorzystane jako dane szkoleniowe.

3. Jakość niestandardowych modeli GPT jest bardzo zróżnicowana.

Publiczne niestandardowe modele GPT są tworzone przez różne osoby o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej. Dwa modele GPT o podobnych opisach mogą dawać zupełnie różne wyniki. Nie ma gwarancji głębi, dokładności ani rygoru, chyba że sam je przetestujesz.

4. Każdy niestandardowy GPT jest oddzielnym silosem.

Niestandardowe moduły GPT nie udostępniają sobie wiedzy. Jeśli poświęcisz godzinę na nauczanie modułu „Marketing Strategist GPT” o swojej marce, kontekst ten zostanie utracony po przełączeniu się na moduł „Logo Creator GPT”.

Ponieważ agenci ci są odizolowani, często będziesz musiał powtarzać kontekst lub ponownie przesyłać te same pliki.

5. Sklep z aplikacjami może jeszcze nie mieć Twojego narzędzia

Sklep z aplikacjami ChatGPT jest nadal w fazie początkowej (jest to funkcja w wersji beta). Chociaż obecni są w nim główni gracze, tacy jak Salesforce, to mniejsze narzędzia i specjalistyczne oprogramowanie nie mają jeszcze oficjalnych aplikacji.

6. Nadal obowiązują ograniczenia użytkowania

Nawet w płatnym planie Plus lub Teams dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli nie jest nieograniczony. Jeśli korzystasz z wymagającego dużej ilości zasobów niestandardowego GPT przez kilka godzin, osiągniesz limit wiadomości.

W takim przypadku AI zostanie obniżona do mini modelu, który nie jest wystarczająco inteligentny, aby obsługiwać złożone narzędzia lub wykonywać instrukcje wymagane przez Twój specjalistyczny GPT.

🧠 Ciekawostka: Kanadyjska platforma AI o nazwie BlueDot oficjalnie wykryła wybuch epidemii COVID-19 przed Światową Organizacją Zdrowia (WHO). 31 grudnia 2019 r. sztuczna inteligencja zidentyfikowała skupisko przypadków „niezwykłego zapalenia płuc” w Wuhan, analizując dane dotyczące biletów lotniczych i doniesienia prasowe, przewidując drogę wirusa do Tokio i Bangkoku na kilka dni przed wydaniem oficjalnych ostrzeżeń.

ClickUp jako alternatywa dla wielu wtyczek AI

Jeśli codziennie korzystasz z pięciu różnych aplikacji do pracy, dodanie odpowiednich wtyczek ChatGPT nie rozwiąże problemu chaosu.

Dlaczego? Ponieważ żadne dwie wtyczki ChatGPT nie synchronizują się ze sobą.

Twoja praca nadal nie działa. Twoja automatyzacja jest ograniczona. Nadal ręcznie przenosisz informacje między narzędziami. Jak rozwiązać ten problem bez utraty prostoty i funkcjonalności?

Wprowadź ClickUp — pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI.

Łączy zarządzanie wiedzą AI, komunikację, wykonywanie zadań i zarządzanie projektami w jednym miejscu. Zobaczmy, jak wbudowana kontekstowa sztuczna inteligencja ClickUp zastępuje popularne wtyczki ChatGPT i ujednolica pracę ⭐

ClickUp Brain, natywna sztuczna inteligencja platformy, stanowi podstawową warstwę inteligencji dla całego obszaru roboczego. Obsługuje wiele narzędzi AI w ClickUp, dzięki czemu można wykonać prawie wszystko za pomocą jednej kontekstowej sztucznej inteligencji.

Zastąp wiele wtyczek za pomocą ClickUp Brain.

Ten asystent AI rozumie Twoje zadania, dokumenty, rozmowy, właścicieli, terminy i priorytety w czasie rzeczywistym. Dlatego nie potrzebujesz oddzielnych GPT do pisania, podsumowywania lub analizowania. Ta sama sztuczna inteligencja działa wszędzie.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Zadaj pytania takie jak „Co jest zablokowane w tym tygodniu?” lub „Które zadania mają zależność od tego uruchomienia?”.

Generuj podsumowania z dokumentów, komentarzy lub całych projektów

Przepisz zawartość, używając rzeczywistej marki, projektu i kontekstu odbiorców.

Zamień dyskusje w elementy do wykonania bez konieczności ponownej podpowiedzi lub ponownego wyjaśniania.

Wyszukiwanie Enterprise: jedna odpowiedź dla wszystkich Twoich zadań

Jednym z głównych powodów, dla których zespoły polegają na wtyczkach ChatGPT, jest wyszukiwanie informacji. ClickUp zastępuje tę funkcję wyszukiwarką Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search pomaga zebrać wszystkie informacje dotyczące pracy w jednym miejscu.

Zadawaj pytania w języku naturalnym, a narzędzie przeszuka aplikacje zewnętrzne, zasoby ClickUp (zadania, dokumenty, Tablice, pulpity nawigacyjne, czaty, przestrzenie, foldery, listy i załączniki) oraz obiekty integracji stron trzecich (dokumenty, arkusze kalkulacyjne, slajdy, pliki PDF), aby dokonać lokalizacji odpowiednich informacji.

Funkcja Talk to Text pozwala zapisywać pomysły bez przerywania przepływu pracy.

Funkcja Talk to Text w ClickUp, obsługiwana przez BrainGPT, samodzielną aplikację komputerową, wykracza poza wpisywane podpowiedzi. Wygłaszaj pomysły, notatki ze spotkań lub aktualizacje zadań i natychmiast przekształcaj je w uporządkowany tekst, zadania lub dokumenty. BrainGPT może następnie udoskonalić, podsumować lub przekształcić te dane wejściowe w kolejne kroki, które można podjąć.

Zamień swój głos w działanie dzięki funkcji Talk to Text

🎥: Aby szybko uzyskać przegląd działania ChatGPT i dowiedzieć się, dlaczego ClickUp Brain jest lepszym rozwiązaniem, obejrzyj to wideo.

Dostęp do wielu modeli zewnętrznych

ClickUp Brain zapewnia wsparcie dla wielu podstawowych modeli AI w ramach jednego obszaru roboczego ClickUp. Brain działa jako warstwa koordynacyjna, kierując żądania do różnych modeli, jednocześnie egzekwując uprawnienia ClickUp, ustawienia bezpieczeństwa i kontrole zarządzania AI.

Zobacz, jakie wsparcie oferuje Brain dla wielu modeli w kontekście Twoich zadań, dokumentów itp.

Dostęp do sztucznej inteligencji jest abstrakcyjny dzięki Brain, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas wykonywania zadań, pracy z dokumentami, komentowaniem i innymi czynnościami w ClickUp bez opuszczania platformy lub zarządzania oddzielnymi subskrypcjami sztucznej inteligencji. W zależności od funkcji i powierzchni, Brain może automatycznie wybrać model lub pozwolić użytkownikom na jego wybór, kontrolując jednocześnie, jakie zawartości z obszaru roboczego, jeśli w ogóle, są przekazywane do podpowiedzi.

Taka konstrukcja pozwala zespołom korzystać z różnych zalet modeli bez fragmentacji cyklu pracy lub bezpośredniego udostępniania danych z obszaru roboczego zewnętrznym narzędziom AI, jednocześnie zapewniając scentralizowane, podlegające audytowi i spójne z ograniczeniami danych ClickUp wykorzystanie AI.

📌 Przykład: ChatGPT do codziennych zadań wykonawczych. Claude do długich analiz i syntez. Gemini do zadań wymagających dużej ilości informacji i odniesień.

Automatyczne podsumowania spotkań i elementy do wykonania dzięki AI Notetaker

Dzięki ClickUp AI Notetaker Twoje punkty rozmowy nie znikną w trakcie spotkania. Rozmowa jest rejestrowana na bieżąco, a wypowiedziane aktualizacje, decyzje i kolejne kroki zamieniają się w uporządkowane notatki w ClickUp.

Następnie wkracza ClickUp Brain. Odczytuje on kontekst spotkania, rozumie, co zostało postanowione, co należy zrobić i kto jest w to zaangażowany. Elementy do wykonania nie pozostają ukryte w akapitach. Pojawiają się jako rzeczywista praca.

Od tego momentu natychmiast rozpoczyna się realizacja. Tworzone są zadania, właściciele są jasno określeni, istnieją terminy, a każde zadanie jest połączone z dokładnym momentem, w którym zostało omówione. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego podjęto daną decyzję, ślad jest już dostępny.

Spotkania stają się wtedy bramą do realizacji zadań, a Brain dyskretnie przenosi kontekst do przodu, dzięki czemu Teams nie muszą tego robić.

Karty AI do tworzenia streszczeń wykonawczych

ClickUp przekształca statyczne dane z pulpitu nawigacyjnego w interaktywne informacje dzięki kartom AI. Na przykład umieść kartę AI z podsumowaniem, aby automatycznie wyświetlać informacje dostosowane do potrzeb kadry kierowniczej.

Dodaj karty AI do swoich pulpitów nawigacyjnych, aby szybko udostępniać niestandardowe informacje.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji zapewniających solidne wsparcie dla wielu platform. Wystarczy wybrać narzędzia, których potrzebujesz do pracy, włączyć je i połączyć z obszarem roboczym ClickUp w mgnieniu oka. Nie ma potrzeby zatrudniania programisty ani zmiany starszej wersji kodu w starym systemie. Stwórz zintegrowany zestaw technologii AI za pomocą ClickUp Integrations.

Automatyzacja zadań i projektów: zastąp wiele cykli pracy z wykorzystaniem wtyczek

W najlepszym przypadku integracje ChatGPT zapewniają usługę typu „raz i gotowe”. Polecasz sztucznej inteligencji utworzenie zadania, a ona je wykonuje. Polecasz jej przeniesienie zadania, a ona to robi.

Ta automatyzacja jest nieporęczna, niekompletna i nadal wymaga ręcznej obsługi.

Zadania ClickUp są z natury dynamiczne i oferują ogromne możliwości automatyzacji bez kodowania.

Zacznij od podzielenia projektów na zadania — dodaj opisy, terminy, osoby przypisane, listy kontrolne QA, niestandardowe statusy, podzadania itp. Jeszcze lepiej, poproś Brain, aby utworzył je i przypisał w Twoim imieniu. Pomyśl o automatyzacji zadań opartej na AI na wyciągnięcie ręki.

Aby mieć wszystko pod kontrolą, wizualizuj te zadania za pomocą widoków ClickUp, takich jak listy, tablice Kanban, kalendarze, wykresy Gantta i inne.

Następnie połącz je z automatyzacją ClickUp, aby uruchamiać działania w oparciu o rzeczywiste zmiany, takie jak aktualizacje statusu, terminy realizacji lub zmiany osób przypisanych.

Na przykład, gdy copywriter przenosi zadanie do statusu „Zakończone”, należy zaktualizować status do „Oczekujące na zatwierdzenie”, powiadomić redaktora i ustawić nowy termin przeglądu.

Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i uzyskać natychmiastowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym.

Możesz łączyć nieograniczoną liczbę kroków, aby zautomatyzować całe cykle pracy:

Gdy status zadania zmieni się na „W trakcie przeglądu”, dodaj pole niestandardowe „Uwagi recenzenta”, dodaj recenzenta i powiadom go e-mailem, a następnie przenieś zadanie do listy przeglądu.

Jeśli pole niestandardowe „Budżet zatwierdzony” ma wartość Prawda/Tak, utwórz zadanie faktury, zaktualizuj pole zbiorcze projektu i opublikuj na czacie zespołu.

📚 Czytaj więcej: Jak zbudować cykl pracy oparty na AI

🚀 Zaleta ClickUp: Podczas gdy automatyzacje bez kodowania reagują na wyzwalacze, ClickUp Super Agents proaktywnie monitorują Twoje obszary robocze i podejmują działania w oparciu o kontekst, logikę i intencje. Przyspiesz swoje cykle pracy dzięki Super Agents Pomyśl o nich jak o zawsze aktywnych współpracownikach AI, którzy: Obserwuj zadania, listy i przestrzenie w tle

Interpretuj warunki, takie jak priorytet, obciążenie pracą, umiejętności lub terminy.

Wykonuj wieloetapowe kroki bez konieczności ich każdorazowego wyzwalania. 📌 Przykład działania Super Agenta: Skanuje nowe zadania dodane do listy „Blogi do przypisania”, ocenia wymagania każdego zadania, sprawdza dostępność i doświadczenie autorów oraz automatycznie przypisuje zadania — bez konieczności stosowania zasad lub ręcznej selekcji.

Aby dowiedzieć się, jak zbudować agenta AI, obejrzyj to wideo:

📚 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do tworzenia agentów AI do automatyzacji cyklu pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym – dokumenty, czat i pulpity nawigacyjne w jednym miejscu

Wtyczki ChatGPT bez wątpienia przyspieszają pracę. Jeśli jednak pracujesz w zespole, wiesz, że współpraca w czasie rzeczywistym w ramach interfejsu czatu jest praktycznie niemożliwa.

Nie można wspólnie edytować zasobów. Nie ma możliwości komunikacji grupowej. Mimo że raporty są generowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym, mają one charakter statyczny.

ClickUp zastępuje to wszystko wspólną komunikacją, współpracą i wbudowanym wsparciem analitycznym. Oto jak to działa:

ClickUp Docs do wspólnej edycji na żywo: Nie musisz przełączać się między dokumentami Google lub Word. Utwórz dokument Nie musisz przełączać się między dokumentami Google lub Word. Utwórz dokument ClickUp Doc , zaproś wielu użytkowników do jednoczesnej edycji, oznaczaj członków zespołu w komentarzach i korzystaj z Brain do tworzenia lub edycji zawartości opartej na AI. Ponadto możesz zaznaczyć dowolny tekst w dokumencie ClickUp Doc i natychmiast przekształcić go w śledzone zadanie ClickUp.

Współpracuj w ClickUp Docs dzięki edycji na żywo, komentarzom zespołu i kontekstowemu wsparciu AI.

ClickUp Chat do natychmiastowej synchronizacji zespołu: Każda lista zadań ClickUp ma własną sekcję czatu, w której członkowie zespołu mogą wymieniać się pomysłami, udostępniać opinie, zostawiać sugestie i umieszczać linki do plików w ramach Każda lista zadań ClickUp ma własną sekcję czatu, w której członkowie zespołu mogą wymieniać się pomysłami, udostępniać opinie, zostawiać sugestie i umieszczać linki do plików w ramach ClickUp Chat.

Komunikuj się ze swoim zespołem i twórz zadania w oknie czatu dzięki ClickUp Chat.

Panele ClickUp zapewniające wspólną widoczność: korzystaj z gotowych korzystaj z gotowych paneli ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb w zakresie raportowania. Mogą one pobierać dane bezpośrednio z zadań, pól niestandardowych, śledzenia czasu i automatyzacji.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i aktualizacje AI dzięki panelom ClickUp Dashboards.

Zastąp wtyczki ChatGPT wszechstronną aplikacją ClickUp

Wtyczki ChatGPT nie są już dostępne. Chociaż ich alternatywy (niestandardowe GPT i integracje aplikacji innych firm) spełniają swoje zadanie, nie upraszczają one życia zawodowego.

Wciąż spędzasz większość czasu na ręcznym przenoszeniu danych między narzędziami, zarządzaniu wieloma aplikacjami i przechodzeniu między zakładkami.

Przechodząc do wysoce połączonego ekosystemu, takiego jak ClickUp, możesz łatwo połączyć sztuczną inteligencję, zadania, swój zespół i narzędzia zewnętrzne w jednej przestrzeni. To wszystko bez dodatkowych kosztów i skomplikowanych ustawień.

Chcesz zobaczyć, jak to działa? Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak bardzo spokojniejszy stanie się Twój dzień pracy, gdy wszystko będzie w jednym miejscu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kiedy wtyczki ChatGPT były dostępne, sklep z wtyczkami służył jako centralne miejsce do ich przeglądania i instalowania. Z czasem przekształcił się on w sklep ChatGPT App Store, w którym obecnie można znaleźć wtyczki innych producentów i integracje aplikacji.

To zależy od tego, której wtyczki chcesz używać. Użytkownicy ChatGPT Plus mają pełny dostęp do App Store, a także do niestandardowych GPT. Użytkownicy wersji Free mogą korzystać z niektórych niestandardowych GPT i aplikacji, ale podlegają surowym ograniczeniom użytkowania i tracą dostęp po osiągnięciu dziennego limitu wiadomości.

Nie. Nie można używać wielu wtyczek ChatGPT jednocześnie. Można przełączać się między różnymi niestandardowymi GPT lub aplikacjami, ale nie można używać dwóch lub więcej wtyczek w tej samej kolejce.

Traktuj wtyczki jak każde inne oprogramowanie innych firm. Instaluj tylko aplikacje od sprawdzonych, znanych twórców i unikaj udostępniania poufnych haseł, informacji dotyczących płatności lub tajemnic firmowych na czacie. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, korzystaj z planów Enterprise, które wykluczają dane z modeli szkoleniowych, i zawsze sprawdzaj okno „Uprawnienia” przed udzieleniem aplikacji dostępu do swoich kont zewnętrznych.

Najlepsze wtyczki zwiększające wydajność to takie, które pomagają wykonywać zadania dwa razy szybciej lub nawet szybciej, nie powodując nadmiernego zagracenia istniejącego zestawu narzędzi technologicznych. Przykład: zintegrowane środowisko pracy ClickUp oparte na sztucznej inteligencji łączy w sobie wiele narzędzi zwiększających wydajność, takich jak ClickUp Docs do pisania i edycji, ClickUp Brain do kontekstowej sztucznej inteligencji, ClickUp Enterprise AI Search do szybkiego wyszukiwania informacji/plików oraz ClickUp AI Notetaker, który transkrybuje spotkania i generuje kluczowe działania.