Czym jest wyszukiwanie głębokie? Przewodnik po wyszukiwarkach Enterprise opartych na AI

Teams toną w morzu informacji. Przeciętny pracownik umysłowy przełącza się między aplikacjami prawie 1200 razy dziennie.

Oznacza to spędzanie prawie 50 minut do 1,8 godziny każdego dnia na poszukiwaniu odpowiedzi w dokumentach, czatach i bazach danych.

Widzisz problem? Kluczowa wiedza jest rozproszona w systemach, które nie komunikują się ze sobą. Tradycyjne wyszukiwanie nie pozwala na połączenie wszystkich elementów. Szuka pasujących słów i zwraca listę linków.

Wprowadź: wyszukiwanie głębokie. Rozumie ono intencję stojącą za Twoim pytaniem, tworzy połączenia między powiązanymi koncepcjami w całej Twojej pracy i przedstawia jasne, praktyczne odpowiedzi.

Poniżej przedstawiamy, czym jest wyszukiwanie głębokie, jak zmienia ono sposób wyszukiwania informacji przez zespoły oraz jak pomaga poświęcać mniej czasu na wyszukiwanie, a więcej na realizację zadań.

Czym jest wyszukiwanie głębokie?

Wyszukiwanie głębokie to oparte na AI podejście do wyszukiwania w przedsiębiorstwie, które wykorzystuje zaawansowane silniki wyszukiwania LLM i duże modele językowe do zrozumienia znaczenia i intencji stojących za pytaniem.

Nie ogranicza się ona jedynie do dopasowywania słów kluczowych. Wykorzystując sztuczną inteligencję, rozumie kontekst, związki i pojęcia. Następnie pobiera odpowiednie informacje i kluczowe wnioski z połączonych źródeł danych, takich jak duże zbiory dokumentów.

Aby zrozumieć, dlaczego ma to znaczenie, warto porównać wyszukiwanie głębokie z tradycyjnym wyszukiwaniem opartym na słowach kluczowych. Oto różnice między nimi:

Funkcja Tradycyjne wyszukiwanie słów kluczowych Wyszukiwanie głębokie oparte na AI Metoda wyszukiwania Dopasowuje dokładne słowa kluczowe i frazy Rozumie intencje wyszukiwania, kontekst i semantykę Wyniki Lista linków/plików, w których pojawiają się słowa kluczowe Zbiera odpowiedzi wraz z cytowanymi źródłami. Rozumienie kontekstu Niski. Wyszukiwania są traktowane osobno. Wysoki. Rozumie projekt, osobę i kontekst rozmowy. Radzenie sobie z niejednoznacznością Słabe. „Apple” może oznaczać owoc lub firmę. Silna. Wnioskuje znaczenie na podstawie roli użytkownika i ostatnich działań. Złożoność zapytań Najlepsze rozwiązanie do prostych, opartych na faktach wyszukiwań Doskonała w przypadku złożonych, wieloczęściowych pytań Nauka Zwraca te same wyniki dla tego samego zapytania. Ulepsza się wraz z użyciem i opiniami

Wyszukiwanie słów kluczowych sprawdza się dobrze, jeśli dokładnie wiesz, czego szukasz, ale wyszukiwanie głębokie działa, gdy nie wiesz. Różnica ta wynika z faktu, że większość pytań związanych z pracą nie jest jednoznaczna ani izolowana. Brzmią one na przykład tak:

„Co zostało ustalone w sprawie tego projektu?”

„Dlaczego zmieniliśmy oś czasu?”

„Co blokuje wykonanie tego zadania?”

„Czy ktoś już rozwiązał ten problem?”

Odpowiedź na te pytania wymaga kontekstu, historii i interpretacji — inteligentnego wyszukiwania. Rozumienie semantyczne umożliwia głębokie wyszukiwanie w celu połączenia powiązanych dyskusji, decyzji i dokumentów, nawet jeśli nie używają one dokładnie tych samych słów.

To właśnie sprawia, że jest ona „głęboka”.

Różnica ta staje się oczywista w momencie zadania prawdziwego pytania dotyczącego pracy. Kiedy więc zapytasz „Jaki jest status uruchomienia Atlasa?”, wyszukiwanie głębokie wykorzystuje duże modele językowe, aby zrozumieć, że:

„Atlas” to nazwa projektu, a nie książka z mapami.

„Status” prawdopodobnie oznacza aktualną fazę, przeszkody i następny kamień milowy.

Odpowiedź znajduje się w zadaniach, osiach czasu, ostatnich komentarzach i dokumentach dotyczących celów.

Zamiast zmuszać Cię do przeszukiwania szerokiego zakresu narzędzi, wyszukiwanie głębokie tworzy połączenie tych sygnałów w jedną, użyteczną odpowiedź przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Jak działa wyszukiwanie głębokie

Wyszukiwanie głębokie rozumie, w jaki sposób zadania, dokumenty, rozmowy i decyzje są ze sobą powiązane. W praktyce oznacza to:

Rozbijaj złożone pytania na prostsze elementy

Większość pytań dotyczących pracy ma charakter wielowarstwowy. Zawierają one wiele celów, założeń i ukrytych pytań uzupełniających.

Kiedy zadajesz pytanie typu: „Podsumuj opinie z testów beta i nasze priorytety dotyczące wersji V2”, wyszukiwanie głębokie nie traktuje go jako pojedynczego zapytania.

Rozkłada pytanie na podstawowe elementy, a następnie wyszukuje odpowiednie źródła i wyodrębnia najbardziej znaczące informacje przy użyciu zaawansowanej AI:

Znajdź wszystkie istotne dokumenty z opiniami, wyniki ankiet i komentarze oznaczone etykietą „beta”.

Zidentyfikuj wspólne tematy, opinie i sugerowane ulepszenia.

Porównaj z planem rozwoju produktu V2 i planami sprintów.

Połącz te dwa elementy w podsumowanie „tego, co usłyszeliśmy” i „tego, co robimy”.

Pozwala to zaoszczędzić czas, który poświęciłbyś na ręczne wyszukiwanie, nawet jeśli masz zorganizowany cykl pracy dotyczący zarządzania dokumentami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Formułuj zapytania wyszukiwania w sposób konkretny. Zamiast „aktualizacje projektu”, zapytaj „jakie przeszkody zgłosił w tym tygodniu zespół projektowy?”. Im więcej kontekstu, tym lepsze wyniki.

📮 To, co spowalnia pracę zespołów, to nie sama praca, ale niekończące się wyszukiwanie Pracownicy spędzają prawie 30% dnia na przeszukiwaniu różnych narzędzi. Sprawdź, jak wyszukiwarka ClickUp BrainGPT Enterprise Search gromadzi informacje z zadań, dokumentów, komentarzy i aplikacji w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły mogą szybciej przystąpić do pracy. Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search sprawia, że wyszukiwanie jest kontekstowe i z połączeniem, zmieniając sposób współpracy zespołów.

Zbierz odpowiedzi z różnych źródeł

Kontekst pracy rzadko ogranicza się do jednego miejsca. Jedna decyzja może być rozłożona na dokument, komentarz do zadania, podsumowanie spotkania i wiadomość uzupełniającą na czacie.

Tradycyjna wyszukiwarka znajduje każdy element osobno i pozostawia użytkownikowi zadanie połączenia wszystkich elementów w całość.

Wyszukiwanie głębokie robi to za Ciebie. Pobiera odpowiednie informacje ze wszystkich podłączonych źródeł: dokumentów, zadań, czatów, e-maili, a nawet połączonych plików z Google Drive lub OneDrive.

Nie ogranicza się on jedynie do wyświetlania listy źródeł. Czyta je, identyfikuje najważniejsze punkty i łączy je w jedną spójną odpowiedź sformułowaną jasnym językiem, z odniesieniami do oryginalnej zawartości w celu weryfikacji. Zobacz, jak działa połączony cykl pracy. 👇🏼

🔔 Przyjazne przypomnienie: Wyszukiwanie głębokie działa tylko tak dobrze, jak Twoje dane. Nieaktualne dokumenty, duplikaty i nieuporządkowana organizacja powodują nieuporządkowane wyniki. Regularne audyty zawartości i odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie do zarządzania wiedzą sprawiają, że wyszukiwanie jest użyteczne.

Do czego można wykorzystać wyszukiwanie głębokie

Narzędzia do głębokiego wyszukiwania, takie jak Enterprise AI Search, działają najlepiej, gdy poszukiwana odpowiedź nie znajduje się w jednym pliku, ale jest wpleciona w samą strukturę pracy zespołu.

Oto kilka przykładów zastosowań wyszukiwania głębokiego 👇

1. Wdrażanie nowych pracowników

Pierwsze tygodnie w nowej roli często przypominają lawinę informacji. Nie musisz dawać nowym pracownikom długiej listy linków i modlić się, żeby sami połączyli fakty.

Mogą zadawać proste pytania badawcze.

📌 Przykład: Jakie są najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia spotkania inauguracyjnego z klientem?

Wyszukiwanie głębokie konsoliduje zatwierdzony szablon spotkania, podkreśla ostatnie przykłady powodzenia w rozpoczęciu projektu i eksponuje porady z poprzednich dyskusji na temat tego, co się sprawdziło.

🏅 Wynik? Nowi członkowie zespołu szybciej się wdrażają, ponieważ uczą się na podstawie rzeczywistych wyników, a nie przestarzałych folderów lub wyjaśnień z drugiej ręki.

👀 Czy wiesz, że... Gdy wiedza znajduje się głównie w rozmowach, a nie w dokumentacji, organizacje mają tendencję do powtarzania tych samych decyzji co 12–18 miesięcy, w miarę zmian w Teams.

2. Przygotowanie do recenzji

Oceny wyników pracy mogą czasem zamienić się w testy pamięci. Menedżerowie próbują odtworzyć miesiące pracy na podstawie rozproszonych notatek, częściowo zapamiętanych sukcesów i wszelkich dokumentów, które akurat mają pod ręką.

Wyszukiwanie głębokie zmienia tę sytuację. Menedżer może zadawać pytania takie jak:

Jakie były kluczowe osiągnięcia tej osoby w ostatnim kwartale?

Jakie projekty kierowali lub odblokowali?

Jakie opinie otrzymali w ramach zadań i dyskusji?

System syntetyzuje sygnały z zadań, komentarzy, aktualizacji projektów i dokumentacji, aby przedstawić rzetelne podsumowanie wpływu.

Oceń wydajność dzięki wyszukiwarkom opartym na AI za pomocą ClickUp Brain.

🏅 Wynik: Recenzje stają się bardziej sprawiedliwe, oparte na dowodach i znacznie mniej zależne od tendencji do faworyzowania najnowszych informacji.

👀 Czy wiesz, że... Badania naukowe dotyczące wyszukiwania informacji pokazują, że ludzie wielokrotnie zmieniają treść tego samego zapytania, ponieważ nie wiedzą, jak sformułować je „poprawnie”. Systemy interpretujące intencje użytkownika ograniczają tę konieczność wielokrotnego powtarzania zapytania.

3. Audyty projektów

Załóżmy, że tworzysz kompleksowy raport sześć miesięcy po wprowadzeniu produktu na rynek. Problem polega na tym, że nikt nie pamięta, dlaczego podjęto kluczowe decyzje.

W przypadku audytów opartych na pamięci mogą pojawić się luki. Wyszukiwanie głębokie wypełnia te luki, rekonstruując ścieżkę decyzji dotyczących projektu w oparciu o osie czasu, zależności i rozmowy.

Audytorzy i kierownicy projektów mogą zadawać pytania takie jak:

Gdzie nastąpiła zmiana zakresu i kto ją zatwierdził?

Które zależności spowodowały opóźnienia lub konieczność ponownej pracy?

Jakie ryzyka zostały zidentyfikowane, ale nigdy nie zostały ograniczone?

Wyszukiwanie głębokie pobiera dane z historii zadań, zmian statusu, komentarzy i dokumentów wspierających, aby pokazać, jak faktycznie przebiegał projekt, a nie tylko jak został podsumowany.

🏅 Wynik: Audyty projektów przestają być retrospektywnymi wyjaśnieniami, a stają się popartymi dowodami spostrzeżeniami, które Teams mogą wykorzystać do poprawy przyszłych wyników.

4. Znajdowanie poprzednich decyzji i kontekstu

Zespoły często pamiętają, co zostało postanowione, ale zapominają, dlaczego. Kiedy pytania powracają po kilku miesiącach, kontekst jest zagubiony wśród notatek ze spotkań, komentarzy i rozmów pobocznych.

Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce możesz zadawać pytania:

Dlaczego wybraliśmy takie podejście?

Jakie alternatywy zostały omówione?

Kto zatwierdził ostateczną decyzję?

W ten sposób uzyskasz spójny widok na proces decyzyjny.

Dzięki ClickUp Brain każda transkrypcja spotkania, decyzja i dyskusja będzie dostępna do wyszukiwania.

🏅 Wynik: zespoły i analitycy badawczy działają z pewnością siebie, dysponując aktualnymi informacjami.

👀 Czy wiesz, że... Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester wykazało, że pracownicy spędzają nawet 30% tygodnia pracy na wyszukiwaniu informacji. Funkcja głębokiego wyszukiwania bezpośrednio rozwiązuje ten problem, który negatywnie wpływa na wydajność.

Wyszukiwanie głębokie a badania głębokie

Wyszukiwanie głębokie jest często mylone z głębokimi badaniami.

Oczywiście, oba rozwiązania opierają się na AI, ale rozwiązują zupełnie różne problemy. Kluczowe różnice są następujące 👇

Aspekt Wyszukiwanie głębokie Dogłębne badania Cel Pobieraj informacje z połączonych aplikacji i dokumentów, aby uzyskać jasny obraz tego, co już wiadomo. Zagłęb się w dany temat i opracuj nowe pomysły, strategie lub plany w oparciu zarówno o swoje dane, jak i kontekst zewnętrzny. Pytanie główne „Jakie informacje posiadamy już na temat X?” „Co powinniśmy zrobić w sprawie X?” lub „Jakie są konsekwencje X?”. Sposób myślenia użytkownika Potrzebujesz konkretnej odpowiedzi lub podsumowania znanych danych. Chcesz sformułować opinię, planować kolejne kroki lub opracować nowe podejście. Przykład „Jakie były trzy główne przyczyny utraty klientów w ostatnim kwartale, zgodnie z naszymi raportami?” „Biorąc pod uwagę trendy rynkowe i nasze dane dotyczące odejść klientów, jakie nowe strategie utrzymania klientów powinniśmy przetestować w następnym kwartale?” Wynik Bezpośrednia odpowiedź, która odsyła do rzeczywistych dokumentów, notatek lub raportów, pokazując dokładnie, skąd pochodzą informacje. Pisemne podsumowanie, lista pomysłów lub plan, który łączy dane wewnętrzne z kontekstem zewnętrznym i sugeruje kolejne działania. Zakres informacji Ograniczone do obszaru roboczego i połączonych aplikacji, takich jak Salesforce. Wykorzystuje dane wewnętrzne oraz szerszą wiedzę AI i informacje publiczne, aby sugerować nowe możliwości. Wykorzystywane do Zapoznanie się z projektem Znalezienie udokumentowanych procesów Zebranie dowodów do raportów Udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące przeszłych działań Burza mózgów nad pomysłami na kampanięSporządzanie sekcji planu strategicznegoTworzenie hipotez do przetestowaniaZnajdowanie nowych możliwości rynkowych

Krótko mówiąc, dogłębne wyszukiwanie pozwala uzyskać to, co już wiesz, dzięki czemu nie tracisz czasu na szukanie faktów. Dogłębne badania pomagają ustalić, co należy zrobić dalej, wykorzystując zarówno własne dane, jak i źródła internetowe.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa respondentów codziennie korzysta z trzech lub więcej narzędzi, zmagając się z „ rozproszeniem aplikacji ” i chaotycznym cyklem pracy. Chociaż może się to wydawać wydajne i intensywne, w rzeczywistości kontekst po prostu gubi się w różnych aplikacjach, nie wspominając już o energii zużywanej na pisanie. BrainGPT łączy wszystko w jedno: wystarczy jedno słowo, a Twoje aktualizacje, zadania i notatki trafią dokładnie tam, gdzie powinny w ClickUp. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i chaosem — teraz możesz cieszyć się płynną, scentralizowaną wydajnością.

Jak korzystać z funkcji Deep Search w ClickUp

Teraz, gdy już wiesz, co potrafi wyszukiwanie głębokie, następne pytanie brzmi: jak wykorzystać je w swoim cyklu pracy?

Nie można jej po prostu włączyć i wyłączyć. Najlepiej działa, gdy jest częścią narzędzi, z których już korzysta Twój zespół. Tam, gdzie spotykają się projekty, dokumenty, rozmowy i cele.

Wprowadź: ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI.

Wykorzystuje wyszukiwanie oparte na AI w każdym aspekcie pracy, pomagając znaleźć odpowiedzi i podjąć odpowiednie działania bez opuszczania obszaru roboczego. Eliminuje niepotrzebne rozproszenie pracy, skupiając wszystkie zadania w ramach jednej platformy.

Poniżej pokazujemy, jak to zrobić 👀

Przeszukuj każdy zakątek pracy

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search została zaprojektowana tak, aby znaleźć odpowiedzi w Wszystkim materiałach, z którymi pracuje Twój zespół.

Wyszukiwanie obejmuje:

Zasoby i obiekty ClickUp , w tym zadania, dokumenty, Tablice, pulpity nawigacyjne, czaty, przestrzenie, foldery, listy i załączniki.

Obiekty integracji stron trzecich, takie jak dokumenty, źródła internetowe, arkusze kalkulacyjne, slajdy, pliki PDF i foldery z połączeń narzędzi, z których korzystasz na co dzień.

To, co jest indeksowane, zależy od dostępu. Jeśli użytkownik, który konfiguruje połączenie, może wyświetlić dane w podłączonym narzędziu i jest to obsługiwany typ obiektu, staje się on możliwy do wyszukania. Dzięki temu wyniki pozostają dokładne, zgodne z uprawnieniami i trafne.

Oto, jak to ułatwi Ci życie. 😎

Ponieważ cała Twoja praca znajduje się już w ClickUp, wyszukiwarka Enterprise Search zapewnia dogłębne wyszukiwanie i widoczność w czasie rzeczywistym w całym obszarze roboczym.

Rozwiąż problem ukrytych kosztów związanych z rozrostem pracy dzięki wyszukiwarce ClickUp Enterprise AI Search.

Oto jak z niego korzystać 👇

Na pasku narzędzi ClickUp otwórz ClickUp AI.

W sekcji Wyszukiwanie modelu wybierz opcję Wyszukiwanie głębokie.

Wpisz złożone pytanie w języku naturalnym i naciśnij Enter.

Znajdź trudne do zlokalizowania informacje w całym obszarze roboczym dzięki wyszukiwarce ClickUp Enterprise AI Search.

Następnie możesz również podjąć następujące działania 👇

Kopiowanie: Skopiuj tekst, aby wkleić go ręcznie w innej lokalizacji. Możesz również ręcznie skopiować dowolną część wygenerowanego tekstu.

Utwórz zadanie: Utwórz zadanie na podstawie odpowiedzi.

Utwórz dokument: Utwórz dokument lub plik PDF na podstawie odpowiedzi.

Spróbuj ponownie: ten wybór generuje nieco inną odpowiedź.

Lubisz lub nie lubisz: Oceń odpowiedź pozytywnie lub negatywnie, aby pomóc nam ulepszyć ClickUp AI.

Uzyskaj bogate w kontekst odpowiedzi na swoje pytania.

ClickUp Brain został stworzony, aby wyeliminować rozrost AI poprzez wbudowanie inteligencji bezpośrednio w cykle pracy.

Ta kontekstowa AI rozumie Twoją pracę, narzędzia, dane przedsiębiorstwa i kontekst.

Kiedy więc zapytasz BrainGPT: „Co hamuje ten projekt?”, otrzymasz informacje o przeszkodach związanych z rzeczywistymi zadaniami, odpowiednimi danymi, zależnościami i właścicielami.

Analizuj złożone dane pochodzące z wielu źródeł danych

Brain łączy wiele zewnętrznych modeli AI i źródeł danych, działając jako warstwa koordynacyjna.

Nie musisz przełączać się między ChatGPT, Claude, Gemini i różnymi dyskami, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji. Wybiera odpowiedni model do zadania, opierając każdą odpowiedź na danych z Twojego obszaru roboczego.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w swoim obszarze roboczym.

Przeprowadzaj wyszukiwania za pomocą głosu

Wpisywanie tekstu nie zawsze jest najszybszym sposobem wyszukiwania, zwłaszcza gdy pomysły pojawiają się w trakcie spotkania lub podczas przeglądania pracy.

Funkcja Talk to Text w ClickUp pozwala przeprowadzać wyszukiwania i zadawać pytania za pomocą głosu, nie przerywając przepływu pracy.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i wykonuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT.

Możesz mówić naturalnie, a BrainGPT przekształca Twoje dane wejściowe w zapytanie uwzględniające kontekst, które przeszukuje zadania, dokumenty, rozmowy i powiązane dane.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zachęcaj zespoły do traktowania wyszukiwania jak wspólnej pamięci. Naucz ich dodawać etykiety, aktualizować tytuły i dodawać pytania i odpowiedzi, aby system mógł się stale ulepszać. Wyszukiwanie jest tak inteligentne, jak ludzie, którzy je zasilają.

🚀 Zaleta ClickUp: Super agenci ClickUp idą o krok dalej w zakresie wyszukiwania — od znalezienia odpowiedzi do podjęcia działania. Super agenci mogą: Monitoruj swój obszar roboczy w sposób ciągły

Wykrywaj wzorce, zagrożenia lub brakujące informacje.

Wyzwalacz wieloetapowych działań wyzwala działania na podstawie znalezionych informacji. Przykład: Super Agent może monitorować zatrzymane projekty, brakujące zatwierdzenia lub nierozwiązane przeszkody, a następnie automatycznie je ujawniać lub podejmować z góry określone działania. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o Super Agents 👇

Najlepsze praktyki dotyczące wyszukiwania głębokiego dla Teams

Aby w pełni wykorzystać wartość wyszukiwarki Enterprise AI Search, postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami ⭐

1. Skoncentruj się na właściwych pytaniach

Wyszukiwanie głębokie jest najbardziej skuteczne w dużych obszarach roboczych zawierających wiele danych oraz w przypadku złożonych wyszukiwań wieloetapowych. Jeśli potrzebujesz pojedynczego pliku lub masz proste pytanie dotyczące konkretnej lokalizacji, szybszym rozwiązaniem będzie użycie standardowej podpowiedzi AI lub filtra lokalizacji.

Pamiętaj, że wyszukiwanie głębokie działa najlepiej, gdy decyzje, aktualizacje i wyniki są dokumentowane tam, gdzie faktycznie odbywa się praca. Im bardziej przejrzysty jest Twój system rejestracji, tym dokładniejsze będą odpowiedzi.

2. Zadawaj naturalne pytania

Sformułuj swoje zapytanie tak, jakbyś pytał o to kolegę z zespołu, który zna się na tej pracy.

❌ Wpisanie „budżet na III kwartał”

✅ Wypróbuj „Jakie były trzy powody realokacji budżetu na III kwartał dla zespołu marketingowego?”.

Im więcej kontekstu dostarczysz, tym lepsza będzie odpowiedź.

3. Śledź dalsze działania

Kiedy wyszukiwarka sugeruje pytania uzupełniające, skorzystaj z nich. Pomogą Ci one zawęzić zakres wyszukiwania bez konieczności rozpoczynania od nowa, dzięki czemu będziesz mógł zagłębić się w temat i uzyskać pełny obraz sytuacji.

4. Weryfikacja i działanie

Sprawdź źródła wyświetlane przez wyszukiwarkę, aby upewnić się, że są one trafne i dokładne. Następnie wykorzystaj uzyskane informacje, tworząc zadanie, dokument lub notatkę.

5. Określ wykluczenia

Jeśli są informacje, których nie potrzebujesz, powiedz Deep Search, żeby je zignorował.

📌 Przykład: „Wyklucz zadania marketingowe” lub „Dane źródło danych z lat 2023–2025” zapewniają trafność wyników wyszukiwania.

6. Przygotuj wzmiankę o formacie wyjściowym

Jeśli potrzebujesz listy, podsumowania lub kolejności według priorytetów, poproś o to. Może to być na przykład: „Wymień pięć największych zagrożeń związanych z projektem, uszeregowanych według ważności”. Pozwala to zaoszczędzić czas i ułatwia podjęcie działań na podstawie wyników wyszukiwania.

7. Podsumuj długą zawartość

Jeśli wyniki zawierają długie dokumenty lub wątki, poproś ClickUp BrainGPT o ich podsumowanie. Pozwala to zaoszczędzić czas, zapewnia, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta, i pomaga skupić się na pracy zamiast samodzielnego czytania wszystkich treści.

🔔 Przyjazne przypomnienie: Nie zawsze potrzebujesz pełnego, dogłębnego wyszukiwania w całym obszarze roboczym. ClickUp umożliwia korzystanie ze sztucznej inteligencji z dowolnego miejsca — bezpośrednio w zadaniu, dokumencie, komentarzu lub przestrzeni — gdy pytanie dotyczy konkretnego zadania. Ta oparta na lokalizacji sztuczna inteligencja automatycznie odnosi pytanie do wyświetlanego elementu, dzięki czemu odpowiedzi są trafne i szybsze. Zadaj pytanie AI z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym. Użyj tej funkcji, gdy: Przeglądasz zadanie i chcesz poznać jego historię lub przeszkody.

Jesteś w dokumencie i potrzebujesz wyjaśnień lub podsumowania

Potrzebujesz informacji dotyczących jednego projektu, a nie całego obszaru roboczego. Wyszukiwanie głębokie pomaga w odkrywaniu treści w różnych obszarach roboczych. AI oparta na lokalizacji sprawdza się lepiej, gdy kontekst jest już jasny, a potrzebujesz tylko odpowiedzi.

Limity wyszukiwania głębokiego, które należy wziąć pod uwagę

Oto kilka istotnych limitów wyszukiwania, o których należy pamiętać:

1. Odpowiednie uprawnienia dostępu

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise AI Search widzi tylko to, do czego ma uprawnienia. Prywatne foldery, przestrzenie lub połączone aplikacje nie będą wyświetlane, chyba że udzielisz dostępu. Zapewnia to bezpieczeństwo danych, ale oznacza również, że niektóre odpowiedzi mogą nie być wyświetlane, jeśli znajdują się w obszarach o ograniczonym dostępie.

2. Jakość danych

Wyszukiwanie głębokie działa tylko w przypadku uporządkowanych plików i folderów. Oznacza to, że nie może odczytywać danych cichych, czyli informacji przechowywanych w niepołączonych narzędziach, plikach lokalnych lub rozmowach. Zadania bez tytułu, niejasne dokumenty lub decyzje ukryte w czacie również utrudniają wyszukiwaniu głębokiemu połączenie wszystkich elementów.

3. Wymagana ocena ludzka

Wyszukiwanie głębokie przeprowadza przeszukiwanie bazy wiedzy, pokazuje źródła i sugeruje połączenia, ale nie podejmuje decyzji. Ty i Twój zespół nadal jesteście odpowiedzialni za interpretację wyników i podejmowanie działań na ich podstawie.

4. Zakres zapytań i wydajność

Złożone zapytania mogą trwać dłużej, ponieważ wyszukiwanie dogłębne skanuje dane bardziej szczegółowo. Podsumowanie wszystkich informacji dotyczących tożsamości marki zajmie więcej czasu niż przegląd priorytetów jednego zespołu na ten tydzień. W przypadku szybkich wyszukiwań szybszym rozwiązaniem może być standardowe wyszukiwanie lub czat oparty na AI.

5. Weryfikacja źródeł

AI może czasami generować wiarygodne, ale nieprawidłowe informacje. ClickUp Deep Search zmniejsza to ryzyko, opierając odpowiedzi na Twoim obszarze roboczym i pokazując linki do źródeł. Zawsze jednak sprawdzaj te źródła, aby upewnić się, że informacje są dokładne.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze wyszukiwarki oparte na AI, które powinieneś mieć w swoim zestawie narzędzi technologicznych

Przyszłość wyszukiwania głębokiego

Wyszukiwanie głębokie już teraz zmienia sposób, w jaki zespoły pozyskują informacje, ale to dopiero początek. Oto, dokąd zmierza:

1. Stań się bardziej przewidujący i świadomy kontekstu

Wyszukiwanie głębokie zrozumie Twoją rolę, zadania, kalendarz i etap projektu. Znajdzie odpowiednie dokumenty, przypomni Ci o poprzednich decyzjach i wskaże potencjalne konflikty, zanim staną się problemami.

2. Automatyzacja wyszukiwania odpowiedzi i raportowania

Możesz automatycznie generować brief projektu na podstawie podobnych zadań z przeszłości lub otrzymywać cotygodniowe raporty statusu na podstawie aktualizacji zadań, nastrojów na czacie i zmian w dokumentach — wszystko to za pomocą jednej podpowiedzi.

3. Wyzwalaj działania, a nie tylko odpowiedzi

Wyszukiwanie głębokie może zacząć sugerować działania, a nie tylko wyświetlać najbardziej trafne wyniki. Na przykład może zaznaczyć opóźnioną zgodę klienta, zaproponować wysłanie przypomnienia, dostosować oś czasu i powiadomić zespół za pomocą jednego kliknięcia.

4. Spersonalizuj wiedzę dla każdej roli

Zamiast ogólnego paska wyszukiwania, wyszukiwarka głęboka nauczy się wzorców działania Twojego i Twojego zespołu, aby dostarczać informacje, które tylko Ty uznasz za ważne. Na przykład, jeśli jesteś marketingowcem, może zwrócić uwagę na nowe dane dotyczące wyników kampanii.

5. Połącz pracę między platformami i zespołami

Wyszukiwanie głębokie będzie działać na wielu platformach i w autoryzowanych obszarach roboczych, ułatwiając znalezienie odpowiednich informacji niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Znajdź odpowiedzi ukryte w swojej pracy dzięki ClickUp Deep Search.

Wyszukiwanie informacji w pracy nie musi spowalniać Twojej pracy.

Utrata wydajności i opóźnienia w podejmowaniu decyzji są skutkiem ubocznym informacji uwięzionych w silosach i rozproszonym kontekście.

Wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search rozumie kontekst, złożone zadania i sposób przepływu wiedzy w rzeczywistej pracy. Zamiast zmuszać zespoły do przeszukiwania folderów, czatów i pulpitów nawigacyjnych, wyświetla odpowiedzi oparte na zadaniach, dokumentach, rozmowach i powiązanych narzędziach.

Jeśli chcesz przestać przeszukiwać swoje dokumenty i zacząć pytać o to, co chcesz wiedzieć, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp. Znajdź odpowiedzi ukryte w swoich dokumentach.