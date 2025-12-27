Snagit vs. ClickUp Clips: które narzędzie do przechwytywania ekranu jest lepsze?

Funkcja przechwytywania ekranu pojawiła się w Xerox PARC w latach 70. XX wieku, kiedy inżynierowie potrzebowali szybkiego sposobu na pokazanie tego, co dzieje się na ekranie komputera, bez konieczności zapraszania kogoś do swojego biurka.

To proste „Pokażę Ci” ma teraz różne, bardziej zaawansowane wersje w postaci narzędzi do przechwytywania ekranu. Od indywidualnych twórców wyjaśniających cykle pracy po małe firmy dokumentujące procesy w różnych strefach czasowych — oczekiwania są coraz wyższe.

W tym wpisie na blogu porównamy dwa najlepsze narzędzia do przechwytywania ekranu: Snagit i ClickUp Clips, aby sprawdzić, które z nich lepiej pasuje do Twojej pracy.

Oto krótkie porównanie tych dwóch narzędzi do przechwytywania ekranu:

Aspekt Snagit ClickUp Clips Główny cel Samodzielne przechwytywanie ekranu, dodawanie adnotacji i nagrywanie wideo do samouczków i dokumentacji Wbudowana, szybka funkcja nagrywania ekranu do komunikacji zespołowej, raportowania błędów i prezentacji zadań w ramach cyklu pracy nad projektami. Opcje przechwytywania Zrzuty ekranu, przechwytywanie przewijania, wideo z całego ekranu/części ekranu, okna aplikacji Ekran, bieżąca zakładka, okno aplikacji lub tylko dźwięk; do 45 minut Zaawansowane narzędzia do edycji Zaawansowane adnotacje (tekst, strzałki, podświetlenia), podstawowe przycinanie wideo, szablony, stemple Podstawowe przycinanie; transkrypcja AI z sygnaturami czasowymi, adnotacje głosowe Możliwości AI Brak natywnych funkcji Automatyczna transkrypcja, wyszukiwanie transkrypcji za pomocą ClickUp Brain, konwersja na zadania Integracje Ograniczone; eksport do plików/linków, działa z każdą platformą Natywne dla ClickUp (dokumenty, czat, zadania); ponad 1000 aplikacji poprzez ekosystem ClickUp. Udostępnianie/współpraca Udostępnianie plików, linki; brak natywnej widoczności zespołu Automatyczne osadzanie w zadaniach/komentarzach/czacie; dostęp dla zespołu, komentarze z sygnaturą czasową Ceny Subskrypcja 39 USD/rok (2025+); jednorazowe opcje starszej wersji ~63 USD Zawarte we wszystkich planach ClickUp (od Free Plan do Enterprise Plan) Platformy Windows, Mac; samodzielna aplikacja Oparty na sieci w ClickUp; dostęp międzyplatformowy Mocne strony Najwyższa precyzja adnotacji, Unlimited nagrywanie, intuicyjny interfejs użytkownika dla profesjonalistów Integracja cyklu pracy, zwiększenie wydajności dzięki AI, bezpłatne dla zespołów PM. Ograniczenia Brak AI, brak kontekstu zespołowego, dodatkowe koszty aktualizacji Tylko wideo (bez zaawansowanych zrzutów ekranu), limit 45 minut, wymaga konta ClickUp.

Czym jest ClickUp?

Doświadcz konwergencji dzięki ClickUp Zastąp samodzielne narzędzia zintegrowanym obszarem roboczym ClickUp AI.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, która łączy szeroki zakres narzędzi do pracy w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Pozwala uniknąć chaosu w pracy, oferując zadania, dokumenty, czat, tablice, automatyzację i wiele więcej.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, integruje ono funkcje AI bezpośrednio z codziennymi obszarami roboczymi, takimi jak zadania, dokumenty, czaty i cykle pracy, zamiast dodawać je jako dodatki, co pozwala uniknąć konieczności przełączania się między różnymi środowiskami.

Ekskluzywne informacje o tym, jak to działa!

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się kilku doskonałym funkcjom, które sprawiają, że ClickUp jest doskonałą alternatywą dla Snagit:

Funkcja nr 1: Intuicyjne nagrywanie ekranu

Dla zespołów, które polegają na jasnej komunikacji i płynnym przekazywaniu zadań, ClickUp Clips zmienia sposób przechwytywania, wyjaśniania i wykorzystywania informacji.

Możesz nagrywać ekran, kamerę i dźwięk, a następnie natychmiast osadzać te nagrania bezpośrednio w zadaniach, dokumentach, czatach lub komentarzach ClickUp bez opuszczania obszaru roboczego.

Nagrywaj ekran lub głos, aby przedstawić zespołowi ważne aktualizacje lub zmiany za pomocą ClickUp Clips.

Oto, w jaki sposób może to pomóc:

Wiele opcji nagrywania: przechwytuj cały ekran, pojedyncze okno lub zakładkę przeglądarki wraz z opcjonalnym dźwiękiem.

Scentralizowane przechowywanie: uzyskaj dostęp do wszystkich zapisanych nagrań w Clips Hub , aby móc je organizować, wyszukiwać i ponownie przeglądać.

Komentarze z oznaczeniem czasu: Dodawaj komentarze w konkretnych momentach Clipu, aby wszyscy wiedzieli, do której części wideo odnosi się dana uwaga.

Praktyczne informacje: Twórz zadania bezpośrednio z Clipów, łącząc nagrania z praktycznymi zadaniami i przechowując opinie i informacje o dalszych działaniach w jednym miejscu.

Płynne udostępnianie i osadzanie: Osadzaj klipy w zadaniach, dokumentach, czacie lub komentarzach lub udostępniaj je zewnętrznie za pomocą linku.

Klipy głosowe dla wyjaśnienia: Dodawaj komentarze głosowe do Clipów, aby szybko wyjaśnić subtelne kwestie lub udzielić wskazówek.

💡 Porada dla profesjonalistów: Oznaczaj lub używaj etykiet dla Clipów w hubie dla powtarzających się procesów, takich jak wdrażanie nowych pracowników, samouczki dotyczące oprogramowania lub aktualizacje produktów.

Funkcja nr 2: transkrypcje oparte na AI

Dzięki włączonej funkcji ClickUp Brain każdy nagrany Clip jest automatycznie transkrybowany. Oznacza to, że Twój zespół może czytać tekst podczas odtwarzania Clipu lub szybko przejrzeć transkrypcję w poszukiwaniu kluczowych punktów bez konieczności ponownego oglądania całego wideo.

Uzyskaj dostęp do transkrypcji generowanych przez ClickUp Brain, aby uniknąć ponownego oglądania Clipów.

Pełny zapis z oznaczeniami czasowymi jest dostępny w prawym pasku bocznym, a kliknięcie fragmentu powoduje natychmiastowe przejście do tego momentu w Clipie, co zapewnia płynną nawigację.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie Twoich Clipów, aby uzyskać szybki wgląd w informacje

Dodatkowo, gdy zadajesz pytanie ClickUp Brain, przeszukuje ono wszystkie transkrypcje Clipów, aby znaleźć odpowiedzi. Dzięki temu Twoje nagrania stają się przeszukiwalną bazą wiedzy, idealną dla zespołów asynchronicznych lub podczas wdrażania nowych członków.

Możesz również po prostu poprosić program do tworzenia transkrypcji AI o podpowiedź dotyczącą zarysu rozmowy.

Załóżmy na przykład, że właściciel małej firmy nagrywa instrukcję obsługi nowego pulpitu do raportowania dla klientów. Zamiast wysyłać zespołowi pełne wideo, kopiuje kluczowe fragmenty transkrypcji pokazujące, które wskaźniki należy sprawdzać codziennie.

Twórca zawartości przeglądający samouczek może również zaznaczyć dokładne instrukcje z transkrypcji, aby uwzględnić je w projekcie bloga lub SOP.

📮 ClickUp Insight: 50% respondentów naszej ankiety twierdzi, że piątek jest ich najbardziej wydajnym dniem. Może to być zjawisko charakterystyczne dla współczesnej pracy. W piątki zazwyczaj odbywa się mniej spotkań, co w połączeniu z kontekstem zgromadzonym w ciągu tygodnia pracy może oznaczać mniej zakłóceń i więcej czasu na głęboką, skoncentrowaną pracę. Chcesz utrzymać piątkową wydajność przez cały tydzień? Wykorzystaj asynchroniczną komunikację dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko! Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips, uzyskaj natychmiastowe transkrypcje dzięki ClickUp Brain lub poproś sztuczną inteligencję ClickUp Notetaker o podsumowanie najważniejszych punktów spotkania!

Jeśli potrzebujesz komunikacji w czasie rzeczywistym lub komunikacji w miejscu pracy hybrydowej, skorzystaj z ClickUp Chat. Wysyłaj wiadomości, twórz kanały i organizuj wątki bezpośrednio w swoim obszarze roboczym.

Wysyłaj asynchroniczne aktualizacje do swojego zespołu za pomocą ClickUp Chat

Działa równolegle z zadaniami, dokumentami i Clipami, więc:

Rozmowy pozostają w połączeniu z pracą

Jednym kliknięciem możesz zamienić wiadomość czatu w zadanie.

Wbudowane wątki i bezpośrednie wiadomości sprawiają, że asynchroniczne aktualizacje są przejrzyste.

Na przykład, jeśli członek zespołu obejrzy Clip dotyczący zmian w projekcie, ale ma dodatkowe pytanie, może je zadać bezpośrednio na czacie.

Skorzystaj z szybkich połączeń audio lub wideo ze swoim zespołem, korzystając z ClickUp SyncUps

A jeśli chcesz uzyskać jasność w rozmowach twarzą w twarz, ClickUp SyncUps to lekkie połączenia głosowe i wideo, które możesz rozpocząć bezpośrednio z czatu lub kanału bez konieczności przenoszenia zespołu do Zoom lub Teams. Dzięki temu możesz:

Natychmiast nawiąż połączenie ze swoim zespołem

Udostępnij swój ekran, jeśli w danej chwili pomocne są elementy wizualne.

Zapisz sesję i zapisz ją w Clips Hub wraz z transkrypcjami i podsumowaniami AI.

Załóżmy na przykład, że wprowadzasz nowego członka zespołu. Możesz nagrać Clip z instrukcjami krok po kroku, użyć czatu, aby asynchronicznie odpowiadać na pytania, oraz zorganizować krótkie spotkanie SyncUp, aby przeprowadzić prezentację na żywo.

🚀 Zaleta ClickUp: Wypowiedz swoje pomysły, notatki, skrypty lub instrukcje, a funkcja Talk to Text w ClickUp zamieni je w jasny, dopracowany tekst w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii ClickUp BrainGPT funkcja Talk to Text staje się skrótem zwiększającym wydajność. Sztuczna inteligencja rozumie kontekst, stosuje inteligentne formatowanie i może automatycznie łączyć @wzmianki, zadania, dokumenty lub linki na podstawie tego, co mówisz. Uzyskaj dostęp do wszystkich poprzednich transkrypcji rozmów z ClickUp BrainGPT Na przykład, jeśli podczas przeglądania nagrań Clips przeprowadzasz burzę mózgów nad scenariuszem wideo, możesz przełączyć się na funkcję Talk to Text, aby naturalnie wyrazić swoje myśli. ClickUp natychmiast zamienia wypowiedziane słowa na uporządkowany szkic w redaktorze. Możesz nawet dołączyć @wzmianki o członkach zespołu, oznaczyć zadania do dalszych działań lub stworzyć konspekt następnego samouczka.

Ceny ClickUp

Oto, co ma do powiedzenia Alexis Valentin, dyrektor ds. globalnego rozwoju biznesowego w Pigment:

Funkcje ClickUp, takie jak możliwość wykonania zrzutu ekranu za pomocą wtyczki ClickUp, a następnie automatycznego dołączenia go do zadania jako załącznika, ułatwiają nam codzienne życie.

Funkcje ClickUp, takie jak możliwość wykonania zrzutu ekranu za pomocą wtyczki ClickUp, a następnie automatycznego dodania go jako załącznika do zadania, ułatwiają nam codzienne życie.

Poznaj inne narzędzia do nagrywania ekranu:

Czym jest Snagit?

za pośrednictwem Snagit

Snagit (obecnie część Camtasia) to oprogramowanie do przechwytywania i nagrywania ekranu dla systemów Windows i macOS. Rozszerza podstawowe funkcje zrzutu ekranu o zaawansowane narzędzia do edycji, adnotacji i tworzenia wideo, umożliwiające tworzenie zawartości wizualnej, takiej jak samouczki i dokumentacja.

Platforma przechwytuje zrzuty ekranu całych ekranów, określonych obszarów, okien lub przewijaną zawartość, taką jak długie strony internetowe. Użytkownicy mogą nagrywać wideo z ekranu z nakładkami audio i kamerą internetową, a następnie edytować je do wielu formatów, takich jak pliki GIF lub MP4.

🧠 Ciekawostka: Termin „screencast” został ukuty w 2004 roku, kiedy dziennikarz Jon Udell poprosił czytelników o nazwanie „tej nowej rzeczy, dzięki której można nagrywać ekran jak film”. Użytkownicy Joseph McDonald i Deeje Cooley zaproponowali nazwę „screencast”, a Udell publicznie ją przyjął na swoim blogu. Od tego czasu słowo to stało się oficjalne.

Funkcje Snagit

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które sprzyjają asynchronicznej współpracy w miejscu pracy:

Funkcja nr 1: Tryby przechwytywania

Zrzutuj dokładnie to, czego potrzebujesz, dzięki Snagit ( źródło )

Snagit zapewnia dużą kontrolę nad tym, co przechwytujesz. Możesz przechwycić cały ekran, określony obszar, okno aplikacji, a nawet długie, przewijane strony, takie jak artykuły internetowe lub dokumenty. Przechwytywanie przewijania jest przydatne, gdy nie chcesz ręcznie łączyć zrzutów ekranu.

Oferuje również wsparcie dla przechwytywania z czasem, wielu monitorów, widoczności kursora i konfigurowalnych ustawień wstępnych. W ten sposób, po skonfigurowaniu, powtarzanie tego samego typu przechwytywania jest szybkie i spójne.

Funkcja nr 2: Edycja obrazów i adnotacje

Zamień zrzuty ekranu w przejrzyste, łatwe do udostępnienia objaśnienia dzięki Snagit ( źródło )

Wartość programu Snagit wynika w dużej mierze z jego redaktora. Oferuje on proste narzędzia, takie jak strzałki, podświetlenia, tekst, kroki i rozmycie. Dzięki temu można przekształcić surowe zrzuty ekranu w gotowe do prezentacji materiały.

Funkcje takie jak Smart Move pomagają w czystym przemieszczaniu elementów, a Smart Redact może automatycznie ukrywać poufne informacje, takie jak adresy e-mail lub numery.

Wyodrębnij użyteczny tekst z obrazów za pomocą Snagit ( źródło )

Snagit może wyodrębniać edytowalny tekst z obrazów za pomocą funkcji OCR. Możesz pobierać tekst bezpośrednio ze zrzutów ekranu, co jest pomocne podczas kopiowania danych z materiałów wizualnych, zeskanowanych dokumentów lub ekranów interfejsu użytkownika.

W połączeniu z szablonami i przetwarzaniem wsadowym ułatwia to ponowne wykorzystanie przechwyconych informacji w raportach lub dokumentach wewnętrznych.

Ceny Snagit

Osoby prywatne: 39 USD/rok

Studenci/nauczyciele: 20 USD/rok

Business: 48 USD/rok za

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z pierwszych kultowych screencastów, jakie kiedykolwiek powstały, był screencast dla aplikacji internetowej Backpack z 2005 roku. Wideo to miało tak duży wpływ, że pomogło zapoczątkować nowoczesny styl prezentacji produktów, który nadal można spotkać w marketingu SaaS. Pokazało ono, że nagrywanie ekranu może dosłownie zdefiniować tożsamość produktu.

Snagit vs. ClickUp Clips: porównanie funkcji

Porównując Snagit i ClickUp Clips, nie ograniczaj się do podstawowych funkcji nagrywania i zrzutów ekranu. Oba narzędzia mają różne podejście. ClickUp łączy nagrywanie ekranu z pełną platformą do zarządzania pracą, podczas gdy Snagit jest samodzielnym pakietem do przechwytywania i edycji.

Aby ułatwić sprawę, porównajmy funkcje oferowane przez oba programy.

Funkcja nr 1: Przechwytywanie i nagrywanie

ClickUp

ClickUp Clips koncentruje się na szybkości i kontekście. Możesz nagrywać ekran (wraz z dźwiękiem), a Clip automatycznie dołącza się do zadania, dokumentu lub czatu. Nie ma potrzeby eksportowania ani przesyłania plików — wszystko trafia do centrum Clips Hub i jest gotowe do komentowania lub przekształcenia w zadania do wykonania.

Snagit

Snagit oferuje przechwytywanie całego ekranu, regionu, okna, przewijania, przechwytywanie obrazów krok po kroku, nieograniczoną długość wideo i nakładki z kamery internetowej. Daje to większą kontrolę nad tym, co chcesz przechwycić, dzięki czemu nadaje się do samouczków i dokumentacji.

🏆 Zwycięzca: Remis! ClickUp jest szybszy w przypadku asynchronicznych aktualizacji zespołu, a Snagit jest lepszy do szczegółowego, samodzielnego przechwytywania. Wybór zależy od tego, czy ważniejszy jest dla Ciebie kontekst, czy głębia przechwytywania.

Funkcja nr 2: AI i współpraca

ClickUp

ClickUp Brain działa w aplikacjach Clips, zadaniach ClickUp, dokumentach i czacie. Nagrania są automatycznie transkrybowane, można je przeszukiwać i łatwo odnaleźć później.

Dodatkowo możesz zadawać pytania narzędziu do transkrypcji AI, czerpać wnioski z poprzednich Clipów i zachować kontekst rozmów dzięki komentarzom i czatowi.

Snagit

Snagit zapewnia prostotę: nie oferuje transkrypcji, podsumowań ani współpracy opartej na AI. Udostępnianie odbywa się zazwyczaj poprzez eksport plików lub linki, a opinie są zarządzane w innym miejscu.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Wynika to z faktu, że narzędzia AI są wbudowane w sposób pracy zespołów.

Funkcja nr 3: Integracje i dostępność platformy

ClickUp

ClickUp został stworzony, aby stanowić centrum Twojej pracy. Łączy się natywnie z ponad 1000 narzędzi, takich jak Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira i wiele innych. Dzięki tej integracji możesz synchronizować zadania, uruchamiać automatyzacje oraz utrzymywać rozmowy i aktualizacje bezpośrednio powiązane z bieżącą pracą.

Co więcej, platforma działa w przeglądarce internetowej, na komputerach stacjonarnych (Mac i Windows) oraz urządzeniach mobilnych (iOS i Android).

Snagit

Z drugiej strony Snagit umożliwia eksportowanie zrzutów do Google Drive, OneDrive, e-mailu lub własnego Screencast firmy TechSmith. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze, jeśli Twoim celem jest udostępnianie gotowych materiałów wizualnych, ale nie łączy Twojej pracy z szerszym systemem.

Jest to narzędzie przeznaczone przede wszystkim na komputery stacjonarne, dostępne w systemach Windows i Mac. Działa dobrze na nowoczesnych urządzeniach i wydaje się być ściśle zintegrowane z systemem operacyjnym. Przechwytywanie mobilne jest możliwe dzięki aplikacji TechSmith na iOS, ale jest to raczej narzędzie uzupełniające.

🏆 Zwycięzca: ClickUp, ze względu na szeroki zakres integracji i elastyczność w różnych urządzeniach i lokalizacjach.

ClickUp Clips vs. Snagit na Reddicie

Zwróciliśmy się do serwisu Reddit, aby uzyskać ostateczne zrozumienie tego, co prawdziwi użytkownicy sądzą o debacie ClickUp vs. Snagit. Chociaż nie było żadnych konkretnych wątków dotyczących tych dwóch platform, zebraliśmy kilka indywidualnych recenzji.

Użytkownicy Snagit mieli same dobre rzeczy do powiedzenia na temat tej platformy:

Używam Snag-it od dawna (ponad dwie dekady) i uważam, że jest świetny w tym, co robi, nie próbując robić zbyt wiele. Oczywiście istnieją inne narzędzia, które wykonują różne zadania — chodzi o to, aby wszystko było proste (mniej więcej).

Używam Snag-it od wieków (no, od ponad dwóch dekad) i jest on świetny w tym, co robi, nie próbując robić zbyt wiele.

Oczywiście istnieją inne narzędzia, które wykonują różne zadania — chodzi o to, aby wszystko było proste (mniej więcej).

Użytkownik uważa, że cena jest nieuzasadniona, ponieważ początkowo było to narzędzie Free:

Chociaż jestem fanem Snagita (i Camtasia), nie chcę być zmuszany do wykupienia subskrypcji produktu, który nawet po krótkim wyszukiwaniu w Google oferuje szeroki zakres alternatywnych rozwiązań dostępnych w klasycznej sprzedaży lub nawet bezpłatnych / open source. Szczerze mówiąc, ostatecznie jest to program do robienia zrzutów ekranu z adnotacjami i nagrywaniem wideo. Był wart swojej poprzedniej ceny, ale nie jest wart potrójnej ceny i ciągłej opłaty za użytkowanie, która wiąże się z subskrypcją.

Chociaż jestem fanem Snagita (i Camtasia), nie chcę być zmuszany do wykupienia subskrypcji produktu, który nawet po krótkim wyszukiwaniu w Google oferuje szeroki zakres alternatywnych rozwiązań dostępnych w klasycznej sprzedaży lub nawet bezpłatnych / open source. Szczerze mówiąc, ostatecznie jest to program do robienia zrzutów ekranu z adnotacjami i nagrywaniem wideo. Był wart swojej poprzedniej ceny, ale nie jest wart potrójnej ceny i ciągłej opłaty za użytkowanie, która wiąże się z subskrypcją.

Użytkownik ClickUp powiedział:

Witam, mam ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi zadaniami/projektami/bazą wiedzy. Wypróbowałem praktycznie wszystkie poważne narzędzia komercyjne dostępne na rynku. W ClickUp podoba mi się to, co reklamują: jedna aplikacja do wszystkiego. Bardzo podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a baza wiedzy jest również całkiem solidna. Niedawno wprowadzili ogromne ulepszenia czatu, więc zamierzamy zastąpić również Slacka.

Witam, mam ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi zadaniami/projektami/bazą wiedzy. Wypróbowałem praktycznie wszystkie poważne narzędzia komercyjne dostępne na rynku. W ClickUp podoba mi się to, co reklamują: jedna aplikacja do wszystkiego. Bardzo podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a baza wiedzy jest również całkiem solidna. Niedawno wprowadzili ogromne ulepszenia czatu, więc zamierzamy zastąpić również Slacka.

Inny użytkownik uznał, że scentralizowało to informacje:

Odpowiednio skonstruowany system eliminuje silosy informacyjne między działami. Dzięki temu, gdy informacje są aktualizowane lub zmieniane w jednym dziale, wszystkie pozostałe działy pobierają informacje z tego samego źródła, więc ich dane są aktualizowane jednocześnie, nawet jeśli przeglądają je w zupełnie inny sposób. ClickUp to absolutnie zabójczy system. Pod względem stosunku ceny do jakości i łatwości obsługi nie widziałem jeszcze nic, co mogłoby się z nim równać.

Odpowiednio skonstruowany system eliminuje silosy informacyjne między działami. Dzięki temu, gdy informacje są aktualizowane lub zmieniane w jednym dziale, wszystkie pozostałe działy pobierają informacje z tego samego źródła, więc ich dane są aktualizowane jednocześnie, nawet jeśli przeglądają je w zupełnie inny sposób.

ClickUp to absolutnie zabójczy system. Pod względem stosunku ceny do jakości i łatwości obsługi nie widziałem jeszcze nic, co mogłoby się z nim równać.

Które narzędzie do przechwytywania ekranu jest najlepsze?

Werdykt został wydany! 🏁

Snagit doskonale spełnia swoje zadanie. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie dopracowanych zrzutów ekranu, szczegółowych adnotacji lub samodzielnych samouczków z podstawowymi funkcjami edycji, zapewnia on spójność. Jednak gdy rozmowa przechodzi do podejmowania decyzji, działań następczych i współpracy, nie spełnia on oczekiwań.

Dzięki ClickUp Clips nagrania są dostępne bezpośrednio w zadaniach, dokumentach i komentarzach, wraz z transkrypcjami AI, opiniami z oznaczeniem czasu i możliwością przekształcenia poszczególnych momentów w dalsze działania. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅