15 najlepszych alternatyw dla Snagit do łatwego przechwytywania i edycji ekranu

Snagit to popularne narzędzie do przechwytywania i nagrywania ekranu w celu tworzenia zawartości. Jest intuicyjny, łatwy w użyciu i dość wszechstronny, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi do wycinania dla komputerów Mac i Windows.

Oprogramowanie umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu, nagrywanie wysokiej jakości wideo na ekranie i dodawanie adnotacji w celu płynnej komunikacji procesów.

Jednak gdy potrzeby związane z edycją wideo wzrosną, narzędzie to może okazać się niewystarczające. Chociaż Snagit jest świetny dla początkujących, przełączanie się między narzędziami w celu zakończenia jednego projektu może być frustrujące. A jeśli to nie było wystarczająco ograniczające, Snagit nie ma planu Free. 😑

Jako ktoś, kto doświadczył tych rozczarowań w przeszłości, pozwól mi pomóc ci znaleźć najlepszą dostępną alternatywę Snagit.

Od solidnych narzędzi do edycji po darmowe oprogramowanie do nagrywania ekranu - każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynajmy!

Czego należy szukać w alternatywie dla Snagita?

Szukając idealnej alternatywy dla Snagit, wziąłem pod uwagę kilka atrybutów, aby znaleźć najlepsze dostępne opcje.

Oto kilka funkcji, których należy szukać:

Możliwości edycji: Zdecyduj się na potężne narzędzie, które oferuje zaawansowane funkcje edycji, takie jak dodawanie przejść, animowanie tekstu i edycja dźwięku. Snagit nie posiada tych funkcji, więc bardziej wszechstronna alternatywa jest korzystna

Zdecyduj się na potężne narzędzie, które oferuje zaawansowane funkcje edycji, takie jak dodawanie przejść, animowanie tekstu i edycja dźwięku. Snagit nie posiada tych funkcji, więc bardziej wszechstronna alternatywa jest korzystna Kompatybilność: Szukaj narzędzi do edycji, które są kompatybilne z różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi. Snagit został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników systemów Windows i Mac. W celu zwiększenia elastyczności, warto wybrać narzędzie, które działa również dla użytkowników Linuksa

Szukaj narzędzi do edycji, które są kompatybilne z różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi. Snagit został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników systemów Windows i Mac. W celu zwiększenia elastyczności, warto wybrać narzędzie, które działa również dla użytkowników Linuksa Koszt: Wybieraj narzędzia do edycji, które oferują darmowy plan lub mają rozsądną cenę za swoje funkcje, aby zarządzać budżetem

Wybieraj narzędzia do edycji, które oferują darmowy plan lub mają rozsądną cenę za swoje funkcje, aby zarządzać budżetem Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie, które wymaga minimalnej lub zerowej krzywej uczenia się. Ułatwi ci to regularne korzystanie z niego

Oceniając narzędzia w oparciu o te czynniki, znalazłem 15 najlepszych alternatyw dla Snagit, aby kontynuować tworzenie zawartości bardziej efektywnie.

15 najlepszych alternatyw Snagit do łatwego przechwytywania i edycji ekranu

Oto 15 najlepszych narzędzi do nagrywania ekranu, których można używać jako alternatywy dla Snagita:

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia komunikacji z wbudowanym nagrywaniem ekranu)

ClickUp to w pełni funkcjonalny pakiet do zarządzania pracą, będący świetną alternatywą dla Snagita. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom współpracy, jest to jedno z moich najlepszych rozwiązań do przechwytywania i edycji zrzutów ekranu i nagrań ekranu.

Oto dwie z jego zaawansowanych funkcji, które udowadniają dlaczego:

Użyj ClickUp Clips, aby bez wysiłku tworzyć nagrania ekranu i kamery internetowej

Z ClickUp Clip , mogę robić zrzuty całego ekranu lub określonych regionów i udostępniać je mojemu zespołowi. Pozwala mi również zmienić dowolne nagranie ekranu w zadanie, co oznacza, że mogę go użyć do zrobienia zadania i udostępniania pomysłów, co nie jest możliwe do zrobienia ustnie.

dzięki ClickUp Brain, transkrybuj wszystkie nagrania ekranu dokładnie w ciągu kilku sekund - wszystko dzięki mocy sztucznej inteligencji

Jeśli to nie było wystarczająco pomocne, ClickUp Brain idzie o krok dalej. Pozwala mi transkrybować zawartość mojego przechwyconego nagrania ekranu w celu łatwego zrozumienia. Tak więc, niezależnie od zawartości ekranu komputera, mogę generować dokładne transkrypcje - ze znacznikami czasu i fragmentami - i udostępniać je mojemu zespołowi, aby zminimalizować ryzyko błędnej komunikacji.

ClickUp najlepsze funkcje

Jednoczesne przechwytywanie ekranu i kamery internetowej w celu tworzenia wciągających samouczków i prezentacji

Dodawanie komentarzy lub instrukcji do nagrań i natychmiastowe udostępnianie ich za pomocą połączonych linków w celu łatwej współpracy

Automatyczne przechowywanie nagrań w chmurze, zapewniające łatwy dostęp z dowolnego urządzenia

Osadzanie Clipów bezpośrednio wDokumenty ClickUp dla bardziej kompleksowej dokumentacji projektu

Umożliwiaj bardziej wydajne dyskusje i podejmowanie decyzji poprzez udostępnianie clipów do wglądu zespołu

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Icecream Screen Recorder (najlepszy do podstawowego nagrywania i edycji ekranu)

via Icecream Screen Recorder Icecream Screen Recorder to narzędzie do przechwytywania ekranu dostępne dla systemów Windows, Mac i urządzeń z systemem Android.

Dla mnie, prosty interfejs narzędzia jest jego najlepszym aspektem. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, to również przekonasz się, że jest ono bardzo wszechstronne.

Icecream Screen Recorder posiada prawie wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia podstawowej zawartości zrzutu ekranu. Umożliwia również nagrywanie dźwięku i dodawanie widoku z kamery internetowej do nagrania ekranu.

Najlepsze funkcje Icecream Screen Recorder

Możliwość korzystania z podstawowych funkcji edycji zrzutów ekranu, takich jak adnotacje, kształty i tekst

Przechwytywanie całego ekranu lub wybranych obszarów w zależności od potrzeb

Łatwe zarządzanie zrzutami ekranu i materiałami wideo w aplikacji

Eksportowanie przechwyconej zawartości w wielu formatach, w tym MP4 i JPEG

Icecream Screen Recorder limity

Limit zaawansowanych funkcji edycji w porównaniu do innych edytorów

Wersja Free posiada znaki wodne na nagraniach

Czytaj więcej: Najlepsze darmowe rejestratory ekranu bez znaków wodnych

Cennik Icecream Screen Recorder

Free Forever

Licencja na 1 rok: $29.95 (rozliczana rocznie)

$29.95 (rozliczana rocznie) Dożywotnia licencja: $79.93 (jednorazowo)

$79.93 (jednorazowo) Pakiet wideo PRO: $217 (jednorazowo)

Icecream Screen Recorder oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (20+ recenzji)

4.1/5 (20+ recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 30 recenzji)

3. Greenshot (najlepszy do szybkiego robienia zrzutów ekranu i dodawania do nich adnotacji)

via Greenshot Greenshot to dedykowane narzędzie do zrzutów ekranu, które umożliwia przechwytywanie pełnoekranowych obrazów internetowych, przewijanie obrazów internetowych i wybieranie sekcji stron internetowych, a także dodawanie adnotacji, podświetlanie i rozmywanie ich.

Narzędzie jest lekkie i łatwe w użyciu. Szczególnie podoba mi się jego szybki czas reakcji - dzięki niemu wykonywanie zrzutów ekranu wideo jest bardzo łatwe.

Najlepsze funkcje programu Greenshot

Szybkie wykonywanie zrzutów ekranu za pomocą konfigurowalnych skrótów klawiaturowych

Dodawanie adnotacji do zrzutów ekranu za pomocą szeregu opcji, w tym strzałek, pól tekstowych i podświetleń

Automatyczne zapisywanie zrzutu ekranu w schowku w celu szybkiego wklejenia do innych aplikacji

Natychmiastowa edycja zrzutu ekranu za pomocą wbudowanego edytora obrazów

Limity Greenshot

Ograniczone funkcje edycji zrzutów ekranu

Brak funkcji nagrywania wideo

Ceny Greenshot

Free Forever

Oceny i recenzje Greenshot

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

4. ShareX (najlepszy do niestandardowego i zaawansowanego udostępniania zrzutów ekranu)

via ShareX Gdybym miał polecić tylko jedno w miarę funkcjonalne narzędzie do przechwytywania ekranu dla systemu Windows, byłby to ShareX. Jest wszechstronne i oferuje wiele funkcji edycji.

Umożliwia przechwytywanie obrazów pełnoekranowych, niestandardowych obrazów regionów, aktywnych okien i wielu innych, a także ekranów i GIF-ów. Jeśli chodzi o edycję, ShareX pozwala zrobić znacznie więcej niż tylko dodawać adnotacje - możesz pikselować, przycinać i dodawać naklejki do zrzutów ekranu.

Najlepsze funkcje ShareX

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji edycji obrazu, w tym efektów i upiększania

Nagrywanie wysokiej jakości wideo i zrzutów ekranu w wielu formatach

Wyodrębnianie tekstu z zrzutów ekranu za pomocą wbudowanego OCR

Udostępnianie zawartości bezpośrednio na różnych platformach i serwisach internetowych

Limity ShareX

Zagracony interfejs użytkownika

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny ShareX

Free Forever

ShareX oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (70+ recenzji)

4.8/5 (70+ recenzji) Capterra: NA

5. Screenpresso (najlepszy do tworzenia szczegółowych tutoriali z zrzutami ekranu)

via Screenpresso Następna na mojej liście najlepszych alternatyw dla Snagita jest Screenpresso, narzędzie do zrzutów ekranu, które podwaja się jako rejestrator ekranu .

Oprogramowanie jest dość łatwe w nawigacji i posiada wbudowany redaktor, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między aplikacjami, aby stworzyć samouczek z zrzutami ekranu.

Screenpresso umożliwia publikowanie wyników na Dysku Google, Dropbox, OneDrive itp. w celu bezpośredniego udostępniania ich zespołowi - moim zdaniem jest to znaczący plus.

Najlepsze funkcje Screenpresso

Tworzenie samouczków z adnotacjami i lektorem

Wykorzystanie solidnego wbudowanego edytora do dodawania adnotacji i ulepszania przechwyconych obrazów

Szybkie udostępnianie przechwyconych obrazów za pomocą prostego łącza URL

Bezpieczny dostęp do kopii zapasowych przechwyconych obrazów w chmurze

Limity Screenpresso

Krótki czas trwania nagrań wideo w wersji Free

Ograniczone wsparcie dla formatów eksportu plików

Ceny Screenpresso

Free Forever

Pro: $14.99/użytkownika (jednorazowo)

$14.99/użytkownika (jednorazowo) Enterprise: $438 (jednorazowo)

Screenpresso oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: NA

6. Loom (najlepszy do nagrywania i udostępniania zrzutów ekranu wideo)

via Loom Loom to popularne, profesjonalne narzędzie do nagrywania ekranu z zaawansowanymi możliwościami edycji i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Umożliwia ono tworzenie wysokiej jakości wiadomości wideo z wykorzystaniem AI oraz ich edycję, udostępnianie i osadzanie w celu ułatwienia współpracy. Co więcej, narzędzie to pozwala również podsumowywać wideo z ekranu za pomocą AI .

Niedawno zmienili jednak włączenie planu Free, więc teraz będziesz potrzebować płatnego planu, jeśli chcesz edytować wideo w Loom.

Loom najlepsze funkcje

Nagrywanie ekranu podczas przechwytywania materiału z kamery internetowej

Przechwytywanie zarówno akcji na ekranie, jak i dźwięku, w tym wejścia mikrofonuGenerowanie transkrypcji Jeśli potrzebujesz narzędzia do przechwytywania zrzutów ekranu i określonych elementów ekranu, Monosnap jest jedną z najlepszych darmowych alternatyw Snagit. Jest on dostępny zarówno dla systemu Windows, jak i Mac.

Narzędzie oferuje podstawowe funkcje nagrywania i edycji ekranu. Dla mnie najlepszym aspektem Monosnap jest jego długa lista integracji.

Najlepsze funkcje Monosnap

Przechwytywanie pełnoekranowych, częściowo ekranowych lub przewijanych okien

Dodawanie tekstu, adnotacji i kształtów do zrzutów ekranu

Integracja z usługami w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox, w celu przechowywania i udostępniania danych

Natychmiastowe wykonywanie zrzutów ekranu za pomocą konfigurowalnych skrótów klawiszowych

Limity Monosnap

Zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji

Może mieć problemy z wydajnością na niższych urządzeniach

Ceny Monosnap

Free Forever

Niekomercyjne: $3/miesiąc

$3/miesiąc Komercyjny: $10/użytkownika/miesiąc

Monosnap oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

11. OBS Studio (najlepsze do przechwytywania zrzutów ekranu wideo w wysokiej jakości)

via OBS Studio Inną alternatywą dla Snagita, którą gorąco polecam, jest OBS Studio, wszechstronny program do nagrywania ekranu narzędzie .

Oprogramowanie posiada zakres innowacyjnych funkcji. Pozwala na miksować wideo i audio ustawić sceny, zmienić układ wideo itd. Ponadto zapewnia wsparcie dla wszystkich systemów operacyjnych - Windows, MacOS i Linux.

OBS Studio najlepsze funkcje

Nagrywanie ekranów w wysokich rozdzielczościach do 4K

Tworzenie złożonych przejść scen z wieloma źródłami do nagrywania

Ulepszanie przechwytywanej zawartości za pomocą filtrów wideo i efektów

Miksowanie dźwięku z zaawansowanymi opcjami muzyki w tle i wejścia mikrofonowego

Streamuj na żywo bezpośrednio na platformy takie jak YouTube i Twitch

Limity OBS Studio

Skupia się głównie na nagrywaniu wideo, a nie na zrzutach ekranu

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się

Ceny OBS Studio

Free Forever

OBS Studio oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (120 recenzji)

4.6/5 (120 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,050 recenzji)

12. Droplr (najlepszy do prostych, edytowalnych zrzutów ekranu)

via Droplr Droplr to potężna alternatywa dla Snagita, dzięki rozszerzeniu zakresu funkcji i prostemu interfejsowi użytkownika.

Droplr umożliwia nagrywanie zawartości audio i wideo ekranu oraz przesyłanie i zapisywanie ich za pomocą dowolnej aplikacji do przechowywania w chmurze. Dodatkowo, narzędzie generuje połączony link do natychmiastowego udostępniania przechwyconego materiału swojemu zespołowi.

Najlepsze funkcje Droplr

Nagrywanie wideo wraz ze zrzutami ekranu

Przechowywanie zrzutów w chmurze w celu uzyskania do nich dostępu i zarządzania nimi

Współpraca z zespołem przy użyciu udostępnianych linków i komentarzy

Płynna integracja z różnymi narzędziami i aplikacjami zwiększającymi wydajność, takimi jak Slack, Dokumenty Google itp.

Limity Droplr

Podstawowe narzędzia do edycji zrzutów ekranu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z połączeniem

Ceny Droplr

Pro Plus: $8/miesiąc

$8/miesiąc Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Droplr oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (390+ recenzji)

4.5/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 opinii)

13. Shottr (najlepszy do podstawowych zrzutów ekranu na Maca)

via Shottr Shottr to narzędzie do zrzutów ekranu zaprojektowane specjalnie dla systemu macOS. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i podstawowe funkcje wspierające codzienną komunikację i współpracę.

Narzędzie umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu (zarówno pełnoekranowych, jak i przewijanych), ich edycję, dodawanie tła, usuwanie obiektów, łączenie dwóch zrzutów i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Shottr

Edycja zrzutów ekranu z opcjami takimi jak kadrowanie, dodawanie adnotacji, nakładanie, zmiana rozmiaru itp.

Organizowanie i przeszukiwanie historii wykonanych zrzutów ekranu

Niestandardowe skróty klawiaturowe dla szybkiego dostępu

Limity Shottr

Limit zaawansowanych funkcji w porównaniu do konkurencji

Brak wsparcia dla innych systemów operacyjnych, takich jak Windows i Linux

Ceny Shottr

Free Forever

Poziom podstawowy: $8

$8 Friends Club: $25

Shottr oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

14. FastStone Capture (najlepszy do lekkiego przechwytywania i edycji zrzutów ekranu)

via Przechwytywanie FastStone FastStone Capture to kolejne solidne narzędzie do przechwytywania ekranu, z którego korzystałem i które przypadło mi do gustu. Umożliwia ono łatwe wykonywanie zrzutów ekranu i dodawanie adnotacji do stron internetowych, obiektów na ekranie, menu i nie tylko. Dodatkowo, oferuje funkcje nagrywania ekranu, które pozwalają na przechwytywanie aktywności na ekranie.

FastStone jest również dostępny jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome, dzięki czemu można z niego korzystać na różnych urządzeniach - a to dla mnie znaczący plus.

Najlepsze funkcje FastStone Capture

Przechwytywanie zrzutów ekranu przy użyciu różnych metod, w tym odręcznych i przewijania okien

Dodawanie adnotacji i ulepszanie zrzutów za pomocą wbudowanego edytora

Łatwe udostępnianie zrzutów za pośrednictwem poczty e-mail i usług w chmurze, takich jak OneNote, Word, Excel itp.

Przenośna wersja narzędzia zapewniająca dostęp w podróży bez konieczności instalacji

Limity FastStone Capture

Przestarzały interfejs użytkownika

Minimalne możliwości edycji wideo

Ceny FastStone Capture

Lifetime License: $19.95 (jednorazowo)

$19.95 (jednorazowo) Licencja rodzinna: $49.95 (jednorazowo)

FastStone Capture oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (27 recenzji)

4.7/5 (27 recenzji) Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (najlepszy do dodawania adnotacji i udostępniania zrzutów ekranu)

via MangoApps Recorder MangoApps to platforma obszaru roboczego, która dostarcza zestaw funkcji. Jednak jego narzędzie do przechwytywania wideo wyróżnia się dla mnie.

MangoApps Recorder (dawniej TinyTake) umożliwia tworzenie, dodawanie adnotacji i udostępnianie zrzutów ekranu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Narzędzie ma również intuicyjny interfejs i konfigurowalne możliwości.

Najlepsze funkcje MangoApps Recorder

Dodawanie komentarzy i adnotacji do zrzutów ekranu

Automatyczne przesyłanie nagrań do chmury dla łatwego dostępu

Współpraca przy użyciu udostępnianych łączy i komentarzy do nagrań

Limity MangoApps Recorder

Brak planu Free; płatne plany są stosunkowo droższe

Może mieć problemy z wydajnością na starszych urządzeniach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy i usterki

Ceny aplikacji MangoApps Recorder

Podstawowy: $99/miesiąc

$99/miesiąc Standard: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Pro: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MangoApps Recorder

G2: 4.2/5 (ponad 120 recenzji)

4.2/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 140 recenzji)

Przechwytywanie i edycja zrzutów ekranu z najlepszą alternatywą dla Snagit - ClickUp

Zrzuty ekranu i nagrania ekranu mogą wydawać się drobnostką, ale tak nie jest. Ponieważ zasoby te ułatwiają tworzenie zawartości, komunikację i współpracę, zapewnienie ich najwyższej jakości i optymalizacji jest niezbędne.

Chociaż Snagit pomaga w pewnym stopniu, ma różne wady, które sprawiają, że nie nadaje się do moich różnych wymagań. Oceń różne alternatywy Snagit w kontekście swoich indywidualnych wymagań, aby wybrać to, co jest dla Ciebie odpowiednie.

Jeśli nie jesteś w stanie dokonać wyboru, to po prostu wybierz ClickUp.

To kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą wykorzystuje AI, aby pomóc w przechwytywaniu i edycji nagrań ekranu, dzięki czemu można tworzyć, komunikować się i współpracować. Ponadto oferuje naprawdę szeroki zakres narzędzi zapewniających kreatywność i wydajność. Więc nie czekaj - zarejestruj się na ClickUp już dziś.