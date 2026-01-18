Jak zastąpić codzienne spotkania na Zoomie za pomocą ClickUp SyncUp

O godzinie 10:00 wszyscy członkowie zespołu przerywają pracę, aby dołączyć do rozmowy na Zoomie. Podejmowane są decyzje i sporządzana jest lista elementów do wykonania. Dwadzieścia minut później ręcznie kopiujesz notatki do tablic zadań i narzędzia do zarządzania projektami, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

To jest codzienne spotkanie standupowe w Zoom dla Ciebie.

Chociaż Zoom sprawdza się dobrze w przypadku dyskusji na żywo, w codziennych spotkaniach istnieje rozbieżność między rozmową o pracy a śledzeniem jej realizacji.

Z kolei ClickUp SyncUps jest bliżej pracy.

Uruchom SyncUp z czatu ClickUp, utrwal dyskusję i śledź postępy związane z właścicielami, terminami i zadaniami bez konieczności odtwarzania kontekstu w innym narzędziu.

Ta zmiana ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek, ponieważ współczesne zespoły działają w różnych strefach czasowych, chronią godziny intensywnej pracy i potrzebują odpowiedzialności, aby funkcjonować w ramach swojego systemu realizacji zadań.

I nie, nie potrzebujesz do tego kolejnego codziennego spotkania.

Poniżej pokazujemy, jak zastąpić codzienne spotkania na Zoomie aplikacją ClickUp SyncUp.

Dlaczego codzienne spotkania w Zoom tracą na znaczeniu

Oto dlaczego te 15-minutowe spotkania standupowe w Zoom tracą na znaczeniu:

Odłączenie od rzeczywistej pracy

Spotkania poranne odciągają Cię od pracy, aby porozmawiać o pracy. Twój zespół spędza dzień w narzędziach do zarządzania projektami i na tablicach zadań, gdzie faktycznie następuje postęp. Następnie zatrzymują się, aby opisać słownie to, co jest już widoczne w tych systemach.

Aktualizacje udostępniane podczas spotkań w Zoom nie synchronizują się ze statusami zadań. Wzmianki o przeszkodach nie są powiązane z rzeczywistymi zależnościami między zadaniami i terminami. W zasadzie otrzymujesz równoległy system aktualizacji, który wymaga ręcznej obsługi.

📮ClickUp Insight: 27% respondentów naszej ankiety uważa, że cotygodniowe aktualizacje można zastąpić alternatywnymi rozwiązaniami asynchronicznymi, a 25% twierdzi to samo o codziennych spotkaniach. Jeśli ta zmiana zmusi zespoły do korzystania z większej liczby narzędzi, może to spowodować rozproszenie informacji i dodatkowe koszty. ClickUp rewolucjonizuje pracę zespołową, centralizując dyskusje za pomocą wątków komentarzy, umożliwiając szybkie rejestrowanie aktualizacji za pomocą ClickUp Clips i nie tylko — wszystko w ramach jednej platformy. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak Trinetrix ograniczyły liczbę zbędnych spotkań o 50%!

Brak odpowiedzialności

Obietnice składane podczas codziennych spotkań nie są najskuteczniejszym sposobem dokumentowania ważnych informacji i kluczowych decyzji ani egzekwowania ich realizacji. Trudno jest konsekwentnie zapamiętywać pytania i elementy poruszane podczas spotkań.

👀 Czy wiesz, że... Według indeksu Work Trend Index firmy Microsoft nieefektywne spotkania są głównym czynnikiem zakłócającym wydajność. Okazało się również, że 57% osób ma trudności z nadrobieniem zaległości, jeśli dołącza do spotkania z opóźnieniem, 55% twierdzi, że kolejne kroki są niejasne, a 56% uważa, że trudno jest podsumować przebieg spotkania. ClickUp SyncUps zmniejsza tę lukę, umożliwiając nagrywanie rozmów i generowanie transkrypcji oraz podsumowań z Clips Hub.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do spotkań i asystenci spotkań

Jeśli rozważasz wykorzystanie agentów AI podczas spotkań, obejrzyj ten wideo, aby podjąć świadomą decyzję:

Obciążenie związane ze zmianą kontekstu

Twój mózg pracuje ciężej podczas wideokonferencji. To, co dla Ciebie może wydawać się przyjaznym, nieformalnym spotkaniem, dla niektórych członków zespołu może być psychicznym wyzwaniem. Dla takich członków zespołu codzienne spotkania stają się przeszkodą samą w sobie.

Poza tym spotkania standupowe powodują obciążenie poznawcze, utrudniając powrót do głębokiej pracy. Po rozmowie telefonicznej może minąć od 45 minut do kilku godzin, zanim uda Ci się ponownie skupić swoją wydajność na pracy.

👀 Czy wiesz, że... Syndrom powrotu do pracy po spotkaniu to czas i energia umysłowa potrzebna mózgowi do regeneracji po spotkaniach, zanim będzie mógł powrócić do wydajnej pracy. Badania dotyczące spotkań wskazują, że powrót do zadań może w niektórych przypadkach trwać nawet 45 minut.

Przestrzegaj sztywnego harmonogramu

Jeśli masz zespół rozproszony geograficznie, poranna telekonferencja dla niektórych członków zespołu jest dla innych czasem podsumowania.

Czy ma sens odpowiadanie na pytanie „Co będę dzisiaj robić?”, gdy zbliża się koniec dnia pracy?

Jeśli Twój zespół pracuje w różnych strefach czasowych lub ma rozłożone w czasie harmonogramy, model aktualizacji oparty na asynchroniczności jest zazwyczaj bardziej realistyczny niż stałe rozmowy na żywo.

Zmuszanie wszystkich do udziału w rozmowie telefonicznej, ignorując ich naturalny rytm wydajności, tworzy fałszywe poczucie spójności, nie wspominając już o zmęczeniu Zoomem.

👀 Czy wiesz, że... Pozornie nieszkodliwe spotkania na Zoomie powodują pięć różnych rodzajów zmęczenia spotkaniami: ogólne, wizualne, społeczne, motywacyjne i emocjonalne. Skala zmęczenia i wyczerpania Zoomem (skala ZEF), opracowana przez naukowców ze Stanford, pozwala naukowo zmierzyć to zjawisko.

Długie, nieefektywne spotkania

Spotkania standupowe powinny trwać 15 minut. Jednak gdy członek zespołu zgłasza przeszkodę lub problem (co zdarza się prawie codziennie), szybkie spotkanie standupowe może zamienić się w 45-minutową sesję rozwiązywania problemów.

Cały zespół musi uczestniczyć w rozmowach, które wymagają udziału tylko 2-3 osób. Te dodatkowe minuty spotkań standupowych składają się na godziny straconego czasu w ciągu tygodni.

📮 ClickUp Insight: ClickUp odkrył, że 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej. Ale czy cały ten czas jest naprawdę potrzebny? Skąd nasze sceptyczne podejście? Tylko 12% respondentów udzielili oceny, że ich spotkania są bardzo efektywne. Śledzenie wskaźników, takich jak generowane zadania, wskaźniki realizacji i wyniki, może pokazać, czy dłuższe spotkania naprawdę przynoszą wartość. Pomogą Ci w tym narzędzia ClickUp do zarządzania spotkaniami! Wykorzystaj ClickUp AI, aby podsumować nagrane spotkania i przekształcić te notatki w dokumenty. Udostępnij dokument innym lub powiąż go z zadaniami, które można śledzić — wszystko w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Zobacz, które spotkania faktycznie przynoszą wyniki, a które tylko zabierają czas Twojemu zespołowi!

Spadek zaangażowania

Spotkania standupowe zostały zaprojektowane w celu koordynacji pracy i poprawy współpracy. Jednak 55% pracowników przyznaje, że podczas spotkań standupowych sprawdza e-maile. Nie można ich za to winić.

Spotkania standup tracą swoją skuteczność, gdy te same przeszkody i problemy pojawiają się codziennie bez widocznego rozwiązania. Ta infografika autorstwa Zippia pokazuje, że spotkania rzadko są w 100% wydajne (a nawet w połowie).

Czy to oznacza, że należy całkowicie zrezygnować ze spotkań? Niekoniecznie. Istnieją jednak sposoby, aby uczynić je bardziej wydajnymi.

Jak to zrobić? Pokażemy Ci to poniżej.

Czym jest ClickUp SyncUp i jak działa w Teams?

Współpracuj ze swoim zespołem natychmiastowo, korzystając z ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do spotkań i współpracy, które umożliwia natychmiastowe nawiązywanie połączeń audio i wideo w ramach obszaru roboczego ClickUp.

SyncUp można uruchomić z kanału czatu ClickUp lub wiadomości prywatnej, w tym za pomocą komendy /SyncUp.

🚀 Zaleta ClickUp: Korzystając z funkcji Talk-to-Text, członkowie zespołu mogą rozmawiać o postępach, przeszkodach lub kolejnych krokach. ClickUp BrainGPT przekształca mowę na tekst, który można wykorzystać w całym cyklu pracy, co zmniejsza trudności związane z pisaniem aktualizacji. ClickUp BrainGPT twierdzi, że działa szybciej niż pisanie na klawiaturze i pozwala zaoszczędzić czas w skali tygodnia. Jeśli używasz tych liczb, zachowaj sformułowanie „średnio” i podaj link do strony produktu ClickUp. Dyktuj aktualizacje spotkań za pomocą funkcji Talk to Text ClickUp BrainGPT twierdzi, że działa szybciej niż pisanie na klawiaturze i pozwala zaoszczędzić czas w skali tygodnia. Jeśli używasz tych liczb, zachowaj sformułowanie „średnio” i umieść link do strony produktu ClickUp.

Jak ClickUp SyncUp zastępuje codzienne spotkania standupowe

Dla zespołów, które chcą uciec od codziennych spotkań na Zoomie i codziennych spotkań standupowych, SyncUp oferuje idealne rozwiązanie pośrednie.

Oto dlaczego jest to najlepsza alternatywa dla Zoom do spotkań i wideokonferencji 👇

1. Transkrypcje i podsumowania generowane przez AI, zawierające streszczenie spotkania.

W przeciwieństwie do codziennych spotkań na Zoomie, nagrane SyncUps przechowują wszystkie notatki, wideo i kluczowe decyzje, które są dostępne długo po zakończeniu rozmowy. Wszystko pozostaje w tym samym obszarze roboczym, gdzie znajdują się Twoje projekty.

W hub Clips możesz uzyskać dostęp do transkrypcji i podsumowań nagranych spotkań SyncUp.

Ponadto masz do dyspozycji ClickUp Brain, który może również pełnić funkcję AI podsumowującej transkrypcje i udzielać odpowiedzi w kontekście obszaru roboczego ClickUp.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe podsumowania z transkrypcji spotkań.

Członkowie zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, mogą uzyskać szybkie podsumowanie bez konieczności oglądania całego nagrania.

⭐ Dodatkowa zaleta: Dzięki ClickUp Enterprise Search możesz wyszukiwać informacje w ciągu kilku sekund, używając podpowiedzi w języku naturalnym. Na przykład, jeśli byłeś nieobecny przez tydzień, możesz po prostu poprosić asystenta AI o dostarczenie szczegółów spotkania i elementów działań z zeszłotygodniowego SyncUp. Uzyskaj podsumowania spotkań uwzględniające kontekst z zadań, dokumentów, czatów i połączonych aplikacji

📚 Więcej informacji: Jak wykorzystać AI podczas rozmów wideo

2. Wbudowana odpowiedzialność i przejrzystość

Możesz uruchomić SyncUp z dowolnej wiadomości prywatnej lub kanału w ClickUp Chat, dzięki czemu spotkania, dyskusje, projekty i zadania będą w jednym miejscu.

Udostępniaj aktualizacje dla całego zespołu, publikując je w wiadomościach czatu „Ogłoszenia”, „Dyskusja” lub „Pomysły” w ClickUp Chat.

Wszyscy obserwujący ten kanał mają pełny kontekst. Nie tracisz czasu na szukanie informacji w różnych narzędziach.

W czacie możesz:

Organizuj dyskusje według tematu lub projektu za pomocą wątków rozmów i zadań, aby opinie i zadania następcze były łatwe do śledzenia.

Oznaczaj członków zespołu za pomocą @wzmianki w każdym nowym zadaniu, aby ich powiadomić.

Prowadź prywatne rozmowy za pomocą bezpośrednich wiadomości (w przypadku spotkań jeden na jeden) lub utwórz dedykowane kanały do dyskusji na temat projektów.

Jeśli chodzi o asynchroniczne aktualizacje, możesz nagrać Clip ClickUp. To rozwiązanie sprawdza się dobrze w przypadku przedstawiania pomysłów, udostępniania opinii i asynchronicznych spotkań.

Nagrywaj swój ekran lub udostępniaj klipy głosowe natychmiast dzięki ClickUp Clips

Każdy może komentować wideo, dodawać notatki z oznaczeniem czasu i kontynuować rozmowę asynchronicznie. Możesz nawet udostępniać Clip w Dokumentach, Czatach lub Komentarzach.

Twoi współpracownicy mogą obejrzeć opinie w dogodnym dla siebie czasie.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak dodać komentarz z datą i godziną do nagrań SyncUp:

SyncUps rozwiązuje podstawowy problem spotkań w Zoomie: ustne aktualizacje łatwo zapomnieć i trudno powiązać je z konkretnymi zadaniami. SyncUps pozwala skupić rozmowę na zadaniach i ich realizacji.

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony do robienia notatek dla lepszej organizacji

3. Elastyczność dla zespołów hybrydowych i globalnych

Codzienne spotkania zakładają, że wszyscy mogą pojawić się w tym samym czasie. Nie sprawdza się to jednak w przypadku zespołów hybrydowych i globalnych, rozproszonych po różnych strefach czasowych i harmonogramach pracy.

ClickUp SyncUp eliminuje to ograniczenie. Niektórzy członkowie zespołu mogą dołączyć na żywo, gdy jest to sensowne. Inni mogą wnosić swój wkład asynchronicznie poprzez nagrane aktualizacje, notatki głosowe lub Clips.

Wszyscy nadal uczestniczą w spotkaniach, nie musząc być online dokładnie w tym samym czasie. `

Ponadto członkowie zespołu mogą przejrzeć nagranie, transkrypcje lub podsumowanie, aby uzyskać kontekst.

Przejrzyj podsumowanie codziennych spotkań standupowych przygotowane przez AI, aby poznać kluczowe elementy, które należy podjąć.

Aktualizacje, decyzje i przeszkody pozostają dostępne w zadaniach, dokumentach i czacie — gotowe, gdy każdy członek zespołu rozpoczyna dzień.

Kroki przejścia z codziennych spotkań w Zoom na ClickUp SyncUp

Na początek musisz korzystać z ClickUp, aby móc czerpać korzyści z ClickUp SyncUp.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączy wszystkie Twoje zadania, aplikacje, dane i cykle pracy.

Oto jak przejść z codziennych spotkań w Zoom na ClickUp SyncUp.

1. Przeanalizuj obecne praktyki spotkań i problemy

Przeprowadź ankietę wśród członków zespołu i sprawdź spotkania standup pod kątem następujących parametrów:

Aspekt audytowy Co należy sprawdzić Czas Średni czas trwania spotkania, czas potrzebny na zebranie aktualnych informacji oraz to, czy dany przedział czasowy jest odpowiedni dla wszystkich stref czasowych Zaangażowanie Trendy dotyczące frekwencji, kto bierze udział, a kto pozostaje bierny oraz czy wielozadaniowość jest powszechna Konkretne wyniki Powtarzające się przeszkody, wskaźnik realizacji elementów i to, czy zobowiązania stają się zadaniami Jakość dyskusji Niezależnie od tego, czy format pozostaje w „statusie”, czy też przechodzi w rozwiązywanie problemów, które wymaga udziału tylko części osób Zmiana kontekstu Niezależnie od tego, czy format pozostaje w „statusie”, czy też przechodzi w rozwiązywanie problemów, które wymaga tylko podgrupy osób

Pod koniec tej kontroli powinieneś uzyskać konkretne odpowiedzi na te 4 parametry:

Czy regularne spotkania są konieczne, czy też Twój zespół odniesie korzyści z tematycznych spotkań kilka razy w tygodniu?

Czy synchroniczne spotkania standupowe oferują wartość, której nie mogą zapewnić asynchroniczne spotkania dotyczące statusu?

Jakie konkretne aspekty — rozwiązywanie problemów, usuwanie przeszkód, uzgadnianie postępów, podejmowanie decyzji — faktycznie wymagają rozmowy w czasie rzeczywistym?

Czy spotkania pomagają w koordynacji, czy też stały się rytuałem, który Twój zespół wykonuje bez zastanowienia?

2. Zdefiniuj nowy protokół spotkań

Kiedy już zrozumiesz, co powinno się dziać podczas spotkania, ustal zasady, które zapewnią wsparcie dla tego procesu.

Niektóre Teams zachowują tradycyjną strukturę spotkań, ale przenoszą je do trybu asynchronicznego.

Inni stosują hybrydową komunikację w miejscu pracy: domyślnie asynchroniczne aktualizacje, a synchroniczne spotkania na żywo tylko wtedy, gdy konieczna jest dyskusja lub podjęcie decyzji.

W tym miejscu ClickUp Chat i SyncUp łączą się. Czat staje się przestrzenią do ciągłej współpracy i działań następczych, podczas gdy SyncUps zajmuje się ustrukturyzowanymi sprawdzaniem postępów, nagraniami, podsumowaniami i zadaniami do wykonania — bez zmuszania wszystkich do codziennych spotkań na Zoomie.

⭐ Bonus: Ustal zasady komunikacji podczas spotkań dla zespołu. Mogą być tak proste, jak 👇 Korzystaj z asynchronicznych aktualizacji, gdy: Udostępnianie postępów lub statusu

Wskazywanie niepilnych przeszkód

Dostarczanie rutynowych aktualizacji Użyj SyncUps, gdy: Problem wymagający natychmiastowego rozwiązania

Decyzja wymaga dyskusji w czasie rzeczywistym.

Wiele zainteresowanych stron wymaga uzgodnienia Użyj Clips, gdy: Kontekst ma znaczenie, ale czas nie ma znaczenia.

Musisz wyjaśnić coś wizualnie lub werbalnie.

Obecność na żywo nie jest możliwa. Wykorzystaj tematyczne SyncUps do: Sesje poświęcone rozwiązywaniu problemów

Planowanie tygodniowe

Retrospektywy

📚 Czytaj więcej: Najlepsze platformy czatu do komunikacji asynchronicznej

3. Skonfiguruj swoje pierwsze SyncUp

Możesz uruchomić SyncUp bezpośrednio z:

Kanał

DM

Każda lokalizacja z włączoną funkcją ClickUp Chat

Kliknij ikonę SyncUp (symbol aparatu lub wideo) na pasku narzędzi lub w nagłówku, aby rozpocząć rozmowę.

Aby zarejestrować sesję, kliknij ikonę nagrywania.

Nagraj swoje SyncUp

Możesz dodać uczestników, poprzez udostępnianie linku SyncUp lub zapraszając ich.

4. Przeszkol członków zespołu w zakresie korzystania z ClickUp SyncUp

Upewnij się, że Twój zespół wie, jak korzystać z SyncUps:

Upewnij się, że Twój zespół ma prawidłowo ustawione powiadomienia, aby nie przegapił połączeń, gdy konieczna jest koordynacja.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do udostępniania ekranu podczas zdalnych spotkań

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z Super Agents, czyli wspieranych przez AI członków zespołu ClickUp. Zostały one zaprojektowane, aby oszczędzać czas, zwiększać wydajność i dostosowywać się do Twojego obszaru roboczego dzięki inteligencji i interakcjom przypominającym ludzkie. Super agenci doskonale radzą sobie z takimi cyklami pracy: Briefy kreatywne: Tworzenie briefów kreatywnych w oparciu o kontekst zadania lub czatu, w tym praktyczne ulepszenia mające na celu standaryzację przyjmowania zleceń i przyspieszenie procesu zatwierdzania.

Opis funkcji: Przekształcanie wniosków dotyczących funkcji w uporządkowane briefy, umożliwiające zespołom Agile dostosowanie zakresu, efektywne oszacowanie czasu i ograniczenie konieczności ponownej pracy.

E-maile z podsumowaniem: przekształcanie notatek ze spotkań AI Notetaker w zwięzłe, gotowe do wysłania do klienta e-maile z podsumowaniem, zawierające decyzje, właścicieli i terminy wykonania, aby jasno określić kolejne kroki.

Przełączanie się między rozmowami w Zoom a ClickUp SyncUp

Być może nie jesteś jeszcze gotowy, aby całkowicie zrezygnować z Zoom. Jeśli Twój zespół nadal korzysta z Zoom do połączeń zewnętrznych lub dużych webinarów, integracja ClickUp Zoom może pomóc w ograniczeniu przełączania się między kontekstami.

Uruchamiaj rozmowy Zoom z poziomu obszaru roboczego ClickUp dzięki integracji ClickUp Zoom.

Możesz również nagrywać rozmowy audio i wideo w Zoom. Jednak aby po każdej rozmowie transkrypcje były publikowane w ClickUp, potrzebujesz płatnego konta Zoom Professional.

W przypadku wewnętrznych spotkań standupowych SyncUp jest często bardziej praktycznym rozwiązaniem. Nagraj swoje spotkanie SyncUp, uzyskaj dostęp do transkrypcji w Clips Hub i skorzystaj z ClickUp AI, aby podsumować spotkanie.

Przenieś podsumowanie do dokumentu jednym kliknięciem, a następnie zamień tekst dokumentu na zadania, aby żadne działania nie zostały pominięte.

🧠 Ciekawostka: Rekord Guinnessa w kategorii największego spotkania na Zoomie został ustanowiony w lipcu 2024 r., kiedy to ponad 20 000 uczestników dołączyło do jednej rozmowy podczas wydarzenia online.

📚 Czytaj więcej: Jak automatycznie robić notatki podczas spotkań w Zoom?

Korzyści wynikające z używania ClickUp SyncUp zamiast Zoom

Potrzebujesz krótkiego podsumowania, dlaczego SyncUps są lepsze niż spotkania Zoom do codziennych spotkań? 👇

Wbudowana odpowiedzialność za tworzenie zadań: użyj ClickUp Brain lub aplikacji BrainGPT, aby przekształcić punkty dyskusji w przypisane zadania z terminami, zamieniając każde zobowiązanie w element pracy, który można śledzić.

Zmniejsza koszty związane ze zmianą kontekstu: Rozpocznij rozmowy bezpośrednio z obszaru roboczego, w którym znajdują się Twoje zadania i projekty, eliminując spadek wydajności związany z przechodzeniem między Zoomem a narzędziem do zarządzania projektami.

Przeszukiwalna historia spotkań powiązana z pracą: Nagrania są przechowywane w Clips Hub, co zapewnia szybki dostęp do nich, wraz z transkrypcjami i streszczeniami, które można szybko przejrzeć.

Bez dodatkowych nakładów związanych z planowaniem : SyncUps pozwala na natychmiastową koordynację działań w przypadku problemów wymagających szybkiego rozwiązania, bez konieczności zmiany narzędzi lub planowania spotkań

Śledzenie wydajności: Śledzenie zadań ClickUp zapewnia bezpośredni wgląd w postępy zespołu w realizacji zadań.

📚 Czytaj więcej: Jak poprawić współpracę w miejscu pracy

Przykład: Zespół marketingowy korzystający z ClickUp SyncUp zamiast Zoom

Aby zobaczyć, jak to działa w praktyce, przyjrzyjmy się przykładowi z życia wziętego.

Zespół marketingowy prowadzi dynamicznie zmieniającą się kampanię świąteczną i zastępuje codzienne spotkania na Zoomie aplikacją ClickUp SyncUp.

Podczas kampanii świątecznej praca przebiega bardzo szybko. Kalendarze zawartości, kreacje reklamowe, strony docelowe i przepływy wiadomości e-mail są realizowane jednocześnie.

Zamiast zbierać wszystkich na codziennym spotkaniu w Zoomie, każdy członek zespołu udostępnia aktualności w specjalnym dokumencie lub zadaniu. Kiedy potrzebna jest synchronizacja, zespół może przejść do SyncUp bez opuszczania ClickUp i przeglądać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Recenzje projektów i zatwierdzenia kopii są publikowane bezpośrednio przy odpowiednich zadaniach.

Zobacz automatycznie podsumowane postępy kampanii i przeszkody.

W miarę napływania aktualizacji zespół wykorzystuje ClickUp Brain do kompilowania ich w przejrzyste informacje na poziomie kampanii.

Menedżer ds. marketingu nie musi przewijać wiadomości ani uczestniczyć w rozmowach, aby zrozumieć, co się dzieje. Może zobaczyć podsumowania, takie jak „Kalendarz zawartości SEO zakończony”, „Kreacje reklam świątecznych w trakcie przeglądu” lub „Tekst wiadomości e-mail oczekuje na ostateczne zatwierdzenie”.

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie aktualizacji

Przejrzyj całą kampanię w jednym miejscu

Kierownik ds. marketingu przegląda postępy kampanii w jednym miejscu — ClickUp.

Wszystkie aktualizacje, decyzje i przeszkody są dostępne w ClickUp. Jeśli coś wymaga uwagi, menedżer może od razu zająć się tym zadaniem lub rozpocząć SyncUp tylko z odpowiednimi interesariuszami.

Reszta zespołu działa dalej bez zbędnych spotkań.

Nadrób zaległości natychmiast, jeśli opuścisz jeden dzień podczas intensywnego tygodnia premiery.

Jeśli Twój kierownik ds. marketingu jest nieobecny przez jeden dzień lub ma zaplanowane kolejne spotkania, nie pozostaje w tyle.

Podpowiedź ClickUp Brain o wyświetlenie wszelkich pominiętych aktualizacji. W ciągu kilku sekund otrzymasz zwięzłe podsumowanie tego, co zostało dostarczone, co jest w bloku i co wymaga podjęcia decyzji. Wszystko to bez konieczności oglądania nagrań lub ścigania ludzi w celu uzyskania aktualnych informacji.

Podpowiedź ClickUp Brain o dostarczenie Ci informacji, które przegapiłeś

Zastanów się nad codziennymi spotkaniami standupowymi dzięki ClickUp SyncUp

Komunikacja powinna ułatwiać koordynację, a nie powodować zakłócenia.

Jeśli Twój zespół nadal codziennie omawia te same przeszkody lub recytuje aktualizacje jak obowiązkowe zadanie, to znak, że Twoje spotkania wymagają zmiany.

Dzięki ClickUp SyncUp zyskujesz narzędzie komunikacyjne, które działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Nie musisz przełączać się między narzędziami, budować kontekstu ani martwić się o przekształcanie ustnych zobowiązań w zadania, które można śledzić. W pełni połączony obszar roboczy ClickUp sprawia, że koordynacja i realizacja zadań przebiegają w sposób ciągły.

Chcesz zastąpić spotkania w Zoomie spotkaniami SyncUp? Wypróbuj ClickUp SyncUp już teraz.

Często zadawane pytania

SyncUp jest zintegrowany bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym ClickUp, gdzie znajdują się już Twoje zadania, dokumenty i projekty. Tutaj możesz nawiązywać połączenia bez konieczności przełączania się między narzędziami lub odtwarzania kontekstu. Z kolei Loom oferuje jednokierunkowe nagrywanie wideo niezależne od Twojej rzeczywistej pracy. Wątki Slacka są częścią szerszej oferty komunikacyjnej Slacka.

SyncUps są dostępne we wszystkich planach po włączeniu ClickUp Chat. Dostępność i limity mogą się zmieniać w zależności od planu.

Asynchroniczne spotkania pozwalają członkom zespołu z różnych stref czasowych wnosić swój wkład bez konieczności dostosowywania się do tego samego harmonogramu. Uczestnicy mogą udostępniać aktualności w godzinach swojej najwyższej wydajności, nie przerywając intensywnej pracy, a wszystko, co zostało omówione podczas rozmowy, jest zapisywane.

ClickUp AI może generować transkrypcje i podsumowania nagranych spotkań SyncUp z Clips Hub, a następnie pomóc Ci wyodrębnić kluczowe decyzje i elementy działania bez konieczności oglądania całego nagrania.

SyncUp działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Możesz nawiązywać połączenia z dowolnego kanału lub wiadomości prywatnej i łączyć odpowiednie zadania oraz dokumenty, dzięki czemu dyskusje odbywają się równolegle z rzeczywistą pracą. Każde SyncUp automatycznie łączy się z zadaniami, które można wykonać, zamieniając ustne zobowiązania w zadania, które można śledzić.

W wielu zespołach tak. SyncUps i asynchroniczne aktualizacje mogą zmniejszyć potrzebę organizowania powtarzających się spotkań, zwłaszcza gdy aktualizacje i decyzje są powiązane z zadaniami i mają widoczność w jednym miejscu. Korzystaj z SyncUps na żywo, gdy potrzebna jest dyskusja w czasie rzeczywistym.