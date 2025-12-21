Bezpłatne szablony do śledzenia nastroju, które pomogą Ci zwiększyć samoświadomość

Jeśli Twoje dni zmieniają się od „słonecznych z nutką espresso” do „częściowo pochmurnych z nieoczekiwanymi spotkaniami”, jesteś po prostu zwykłym człowiekiem. Ta codzienna huśtawka emocjonalna jest właśnie powodem, dla którego warto mieć sposób na śledzenie swoich emocji.

Szablon do śledzenia nastroju pozwala w wizualny sposób monitorować swoje nastroje, dodawać notatki dotyczące wyzwalaczy zmian nastroju oraz oznaczać kolorami wzorce, które często giną w natłoku codziennych spraw.

Są one idealne dla osób pragnących rozwinąć samoświadomość, terapeutów monitorujących postępy oraz trenerów wellness zachęcających do zdrowych nawyków emocjonalnych.

W tym przewodniku znajdziesz darmowe szablony do śledzenia nastroju, które pomogą Ci poprawić uważność i zapewnić Ci wsparcie w zakresie długotrwałego dobrego samopoczucia psychicznego.

🧠 Czy wiesz, że: Badania pokazują, że osoby, które regularnie zapisują swoje uczucia — podobnie jak w przypadku prowadzenia dziennika nastrojów — często odczuwają zauważłą poprawę swojego zdrowia psychicznego.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje na temat śledzenia nastroju, prowadzenia dziennika i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia depresji, lęku, ADHD lub jakiegokolwiek innego zaburzenia zdrowia psychicznego. Jeśli masz obawy dotyczące swojego nastroju lub zdrowia psychicznego, skonsultuj się z licencjonowanym terapeutą, doradcą lub pracownikiem służby zdrowia.

12 najlepszych szablonów do śledzenia nastroju w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony ClickUp i inne szablony do śledzenia nastroju:

Czym są szablony do śledzenia nastroju?

Szablon do śledzenia nastroju to gotowy wykres lub strona dziennika, który pomaga w spójny sposób rejestrować codzienne nastroje. Standaryzuje on zapisywane dane, takie jak data, pora dnia, ocena nastroju, intensywność i krótka notatka, dzięki czemu każdy wpis jest porównywalny z poprzednim.

Szablony te mogą mieć formę stron do wydrukowania, arkuszy kalkulacyjnych, widoków aplikacji lub dziennika nastrojów typu bullet journal, który wykorzystuje emoji lub kody kolorystyczne.

Korzystanie z szablonu do śledzenia nastroju eliminuje konieczność ustawień: możesz bezpośrednio wybrać skalę (na przykład 1–5 lub kilka różnych etykiet nastroju), zdefiniować kolory i po prostu wypełniać pola każdego ranka lub wieczora.

Z czasem ten codzienny proces tworzy jeden dziennik nastrojów, w którym możesz śledzić swoje nastroje, przeglądać wzorce snu, rutynowe czynności lub wydarzenia, a w razie potrzeby przedstawić jasny zapis terapeucie lub lekarzowi.

👀 Ciekawostka: Wykazano, że wyrażanie uczuć słowami („Czuję niepokój i dezorientację”) zmniejsza aktywność ciała migdałowatego i zwiększa aktywność przedczołową związaną z kontrolą. Jest to jeden z powodów, dla których proste etykiety w narzędziu do śledzenia nastroju mogą pomóc w utrzymaniu równowagi w danej chwili.

Czym charakteryzuje się dobry szablon do śledzenia nastroju?

Dobry szablon do śledzenia nastroju ułatwia i przyspiesza rejestrowanie danych oraz pozwala na łatwe porównanie wyników z różnych dni. Zapewnia przejrzystą strukturę i pokazuje trendy bez konieczności dodatkowej analizy.

Kluczowe cechy szablonu do śledzenia nastroju:

Prosta skala nastrojów (liczby, emotikony lub słowa) z opcją rejestrowania wielu nastrojów w razie potrzeby.

Stała przestrzeń na datę i godzinę, dzięki czemu codzienne wpisy dotyczące nastroju są uporządkowane według tygodni.

Miejsce na zapisanie intensywności i krótką notatkę dotyczącą snu, wydarzeń lub wyzwalaczy

Przejrzysta legenda kolorów, którą wystarczy ustawić raz i można jej używać wielokrotnie, dzięki czemu wpisy pozostają spójne.

Kalendarz, wykres lub tabela, które pomagają szybko rozpoznać wzorce.

Format dopasowany do Twojej rutyny: dziennik z punktami, plik PDF do wydrukowania, arkusz kalkulacyjny lub aplikacja do codziennego śledzenia nastroju.

Wystarczająco dużo przestrzeni, aby dodawać notatki, ale nie tak dużo, aby codzienne zapisywanie nastrojów stało się uciążliwe.

👀 Ciekawostka: Twój nastrój jest bardziej przewidywalny, niż myślisz. Większość ludzi przechodzi cykle zmian nastroju co 7–10 dni, a narzędzia do śledzenia nastroju po prostu uwidaczniają te wzorce.

12 najlepszych darmowych szablonów do śledzenia nastroju

Kiedy śledzenie nastroju odbywa się w losowych aplikacjach do notatek, rozproszonych wpisach w dzienniku lub na karteczkach samoprzylepnych, trudno jest utrzymać ten nawyk lub wyciągnąć znaczące wnioski na temat tego, co wpływa na Twoje samopoczucie psychiczne.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy. Chociaż ClickUp jest zazwyczaj używany do zarządzania projektami, jego elastyczność sprawia, że jest również potężnym narzędziem do śledzenia osobistego samopoczucia.

Twoje dzienniki nastrojów, dziennik wdzięczności, śledzenie nawyków i cele związane z dobrym samopoczuciem mogą być przechowywane w jednym, dostosowywalnym obszarze roboczym. Ponadto AI ClickUp pomaga identyfikować wzorce i ustawiać przypomnienia, aby zachować spójność.

Zapoznajmy się razem z kilkoma szablonami do śledzenia nastroju:

1. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź i organizuj rutynowe czynności związane z umysłem, ciałem i duchem za pomocą szablonu planu samoopieki ClickUp.

Kiedy dbanie o siebie odbywa się za pomocą karteczek samoprzylepnych i osobnego dziennika nastrojów, trudno jest stwierdzić, co faktycznie pomaga. Szablon planu dbania o siebie ClickUp pomaga zebrać cele związane z dbaniem o siebie i zadania związane z nastrojem w jednej liście i kalendarzu, dzięki czemu można sprawdzić, jak często je realizujesz i jak się po tym czujesz.

Ten szablon listy wykorzystuje niestandardowe statusy, takie jak „Osiągnięte”, „Rozczarowanie”, „Nie na dobrej drodze”, „Wstrzymane” i „Nie rozpoczęte”, a także pola niestandardowe dotyczące rodzaju samoopieki, rodzaju dobrego samopoczucia, celów i notatek.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Organizuj rutynowe czynności, refleksje i dzienniki nastrojów w jednym obszarze roboczym, który naprawdę możesz utrzymać.

Śledź swoje nawyki w odniesieniu do codziennego nastroju, snu i energii, aby wcześnie dostrzegać wzorce i dostosowywać się do nich.

Przełącz widoki, aby zaplanować tydzień, przejrzeć postępy i zachować kontekst związany z pracą.

Korzystaj z przejrzystych statusów i pól niestandardowych, aby przeglądy były szybkie i szczere.

Współpracuj z trenerem lub terapeutą i zapisuj opinie tam, gdzie odbywa się praca.

✨ Idealne dla: osób prywatnych, terapeutów i trenerów wellness, którzy potrzebują uporządkowanego narzędzia do codziennego śledzenia nastroju, łączącego rejestrowanie nastroju z budowaniem nawyków i przejrzystymi podsumowaniami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Praktyka monitorowania nastroju jest skuteczna, gdy refleksja jest szybka i powtarzalna. Użyj ClickUp Brain, aby podsumować codzienne notatki w formie krótkiego podsumowania nastroju, zaznaczyć powtarzające się wyzwalacze nastrojów (sen, kofeina, czas spędzany z innymi ludźmi) i zaproponować jeden mały nawyk do wypróbowania następnego dnia. Ponieważ ClickUp Brain uczy się na podstawie kontekstu Twojego obszaru roboczego ClickUp, każdy cotygodniowy przegląd staje się coraz dokładniejszy, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na poprawę swoich nawyków. Zmień rozproszone notatki w trendy, kolejne kroki i delikatne przypomnienia dzięki ClickUp Brain

2. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz darmowy szablon Śledź i zarządzaj nawykami dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker.

Jeśli Twoje nawyki są zapisane w aplikacjach innych niż ta, w której śledzisz swoje codzienne nastroje, trudno jest dostrzec, które z nich dodają Ci energii, a które ją odbierają. Szablon ClickUp Personal Habit Tracker Template oferuje widoki tabelaryczne i listowe, w których każdy nawyk jest zadaniem o statusie „Otwarte” lub „Zakończone”.

Możesz grupować nawyki według tematów, dodawać pola niestandardowe dotyczące częstotliwości lub liczby celów oraz używać priorytetów, tagów i podzadań, aby podzielić duże cele na mniejsze kroki.

ClickUp Automatyzacja zajmuje się powtarzającymi się zadaniami i przypomnieniami, a ClickUp Brain podsumowuje, jak często realizujesz swoje codzienne nawyki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zapisz wszystkie nawyki w jednym miejscu i aktualizuj je w ciągu kilku sekund.

Zamień niejasne cele w codzienne cele, które możesz faktycznie zmierzyć.

Przełącz widoki, aby planować, realizować i przeglądać bez utraty tempa.

Wykorzystaj priorytety i podzadania, aby przejść od małych sukcesów do większych rutynowych działań.

Rób krótkie notatki na temat tego, co Ci pomogło lub było blokiem, aby w następnym tygodniu móc wprowadzić poprawki.

✨ Idealne dla: Każdego, kto chce mieć prosty, uczciwy tracker nawyków, który zamienia cele w codzienne działania i sprawia, że cotygodniowe podsumowania są łatwe.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do śledzenia nawyków

📮 ClickUp Insight: Zdrowie i kondycja fizyczna to najważniejsze cele osobiste respondentów naszej ankiety, ale 38% z nich przyznaje, że nie prowadzi regularnie śledzenia swoich postępów. 🤦To duża rozbieżność między intencjami a działaniami! ClickUp może pomóc Ci poprawić kondycję fizyczną dzięki dedykowanym szablonom do śledzenia nawyków i powtarzającym się zadaniom. Wyobraź sobie, że bez wysiłku budujesz te rutyny, rejestrujesz każdy trening i utrzymujesz silną passę medytacji. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności — ponieważ utrzymanie się na właściwej drodze zaczyna się od rzeczywistego zobaczenia tej drogi.

3. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Osiągaj swoje cele i rozwijaj się dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp.

Duże cele mogą wydawać się oderwane od codziennego nastroju i motywacji, jeśli są zapisane w oddzielnych dokumentach. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp łączy cele kwartalne i refleksje w jedną listę, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak postępy w realizacji planu rozwoju mają się do Twojego samopoczucia w ciągu tygodnia.

Ten szablon oparty na liście zawiera niestandardowe statusy, takie jak „Cel osiągnięty”, „Na dobrej drodze”, „Nie na dobrej drodze”, „Wstrzymane” i „Nie rozpoczęte”, a także 11 pól niestandardowych. Dodatkowo możesz polegać na widokach ClickUp, takich jak funkcje śledzenia czasu i etykiet.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zamień wielkie ambicje na kwartalne kamienie milowe i cotygodniowe zadania, które możesz zrealizować.

Zobacz trendy postępów na pierwszy rzut oka i zauważ, gdzie wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Przechowuj zasoby, notatki i osie czasu w jednej przestrzeni, aby ułatwić przeglądanie.

Zarezerwuj czas bezpośrednio z zadań, aby intencje przekształciły się w zobowiązania w kalendarzu.

Zastanów się nad sukcesami i wyciągniętymi wnioskami, aby udoskonalić swój plan w każdym cyklu.

✨ Idealny dla: profesjonalistów i studentów, którzy potrzebują ustrukturyzowanego planu doskonalenia umiejętności, śledzenia wyników i przeprowadzania prostych cotygodniowych przeglądów.

💡 Przyjazna wskazówka: Utwórz dedykowany folder „Dziennik” w ClickUp Docs, aby wszystkie wpisy, podpowiedzi i refleksje były uporządkowane w jednym miejscu. Ułatwi to wyszukiwanie, odwoływanie się i powracanie do poprzednich wpisów w razie potrzeby. Scentralizuj swoje myśli i wykonuj śledzenie swoich postępów dzięki dedykowanemu ClickUp Dokumentowi

📖 Przeczytaj również: Jak wyznaczyć cele rozwoju osobistego w życiu i pracy

4. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj cały dzień za pomocą szablonu dziennego planera ClickUp.

Napięte dni stają się lżejsze, gdy zadania i priorytety są zawarte w jednym prostym planie, który faktycznie można realizować. Szablon dziennego planera ClickUp zapewnia widoki zadań i kalendarza, dzięki czemu można przekształcić prostą listę zadań w realistyczny harmonogram dostosowany do aktualnego samopoczucia.

Możesz organizować zadania w kategorie, takie jak „Osobiste”, „Praca” lub „Cele”, oraz stosować pola niestandardowe do szacowanego czasu lub bloków skupienia. Następnie możesz polegać na niestandardowych statusach zadań (otwarte, zakończone), aby śledzić postępy.

Chcesz porównać swój plan z nastrojem? Dodaj proste pole nastroju dziennego lub wykonaj połączenie listy śledzenia nastroju, aby łatwo śledzić swoje nastroje w odniesieniu do codziennego harmonogramu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Organizuj zadania według kategorii i pilności, aby następne właściwe działanie było oczywiste.

Przeciągnij zadania do kalendarza, aby chronić czas na skupienie się i ograniczyć nadmierne obciążenie.

Przełącz widoki, aby planować poranek, prowadzić śledzenie przebiegu dnia i podsumowywać wieczór.

Dodawaj szybkie notatki i podzadania, aby zachować kontekst pracy zamiast przechowywać go w głowie.

Korzystaj z przejrzystych wizualizacji, aby zobaczyć, co zostało już zrobione, a co nadal wymaga uwagi.

✨ Idealny dla: osób prywatnych i profesjonalistów, którzy potrzebują praktycznego terminarza, który pozwala przekształcić priorytety w harmonogram i zapewnić widoczność postępów.

💡 Szybki trik: Chcesz zautomatyzować śledzenie swoich nastrojów? Skonfiguruj powtarzające się zadania lub powiadomienia w ClickUp Reminders, aby przypominały Ci o codziennym lub cotygodniowym prowadzeniu dziennika. Regularne przypomnienia pomogą Ci wyrobić sobie nawyk prowadzenia dziennika i sprawią, że nigdy nie przegapisz żadnej sesji. Z czasem ta rutyna sprawi, że refleksja stanie się naturalną częścią Twojego dnia. Wypracuj nawyk regularnego prowadzenia dziennika dzięki automatycznym przypomnieniom ClickUp.

📖 Przeczytaj również: Proste codzienne nawyki pozwalające zmaksymalizować wydajność

5. Szablon codziennych notatek ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapisuj swoje najlepsze pomysły dzięki szablonowi ClickUp Daily Notes Template.

Jeśli zapisujesz swoje myśli w losowych dokumentach i na wpół wypełnionych dziennikach, niemal niemożliwe jest przeanalizowanie codziennych nastrojów i sukcesów. Szablon ClickUp Daily Notes Template służy jako kompleksowa strona do zapisywania pomysłów, zadań do wykonania i krótkich refleksji.

Wszystko, od „co zostało zrobione” po „jak się dzisiaj czułem”, znajduje się w jednym przejrzystym miejscu. Ten przyjazny dla początkujących szablon listy zawiera widok codziennych notatek do szybkiego wprowadzania wpisów oraz widok listy notatek do dłuższych wątków, ze statusami „Do zrobienia”, „Sprawdzone” i „Zakończone”, które pozwalają przekształcić notatki w działania.

Możesz również przyporządkowywać wpisy do typu (np. spotkanie, osobista kontrola) i dodawać krótkie komentarze do śledzenia codziennych kamieni milowych.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przechowuj wszystkie codzienne notatki, pomysły i zadania w jednej uporządkowanej przestrzeni zamiast w wielu aplikacjach.

Korzystaj z widoków „Notatki dzienne” i „Lista notatek”, aby oddzielić krótkie wpisy od dłuższych wątków.

Porządkuj notatki według statusów „Do zrobienia”, „Sprawdzone” i „Zakończone”, aby zapewnić sobie ciągłość działań.

Dodawaj krótkie komentarze lub etykiety, aby prowadzić śledzenie kamieni milowych lub osobistych refleksji w kontekście.

Do każdego wpisu dodaj prostą linię nastroju, aby później móc stworzyć połączenie między uczuciami a tym, co faktycznie się wydarzyło.

✨ Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą szybko sporządzać codzienne notatki z wbudowaną funkcją śledzenia i delikatnym sprawdzaniem, jak minął dzień.

📖 Przeczytaj również: How to Elevate Wydajność dzięki bullet journalingowi (Jak zwiększyć wydajność dzięki bullet journalingowi)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp BrainGPT to komputerowy asystent AI, który ułatwia utrzymanie konsekwentnych nawyków związanych z śledzeniem nastroju i zrozumienie czynników wpływających na stan emocjonalny na podstawie wszystkich zarejestrowanych danych. Uzyskaj szybkie i dokładne transkrypcje głosu na tekst dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain GPT. Oto jak to zrobić: Rejestruj nastroje natychmiast za pomocą głosu : użyj : użyj funkcji Talk to Text , aby zapisać swoje samopoczucie bez konieczności pisania tekstu. Po prostu opowiedz o swoim nastroju, poziomie energii lub tym, co wpływa na Twoje emocje, a funkcja ta przekształci to w zarejestrowany wpis.

Zadaj zapytania dotyczące swoich wzorców emocjonalnych : zadaj zapytania takie jak „W które dni tygodnia odczuwam największy niepokój?” lub „Jak zmienił się mój nastrój odkąd zacząłem ćwiczyć?”. Aplikacja analizuje zarejestrowane dane, aby wykryć trendy, które mogłyby zostać przeoczone podczas ręcznego przeglądania wpisów.

Wyszukiwanie poprzednich wpisów według uczuć lub wydarzeń : znajdź konkretne wpisy dotyczące nastroju, wyszukując emocje, wyzwalacze emocji lub wydarzenia życiowe we wszystkich swoich wpisach.

Wybierz AI dostosowaną do swoich potrzeb: uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, w tym Claude, GPT i Gemini. Korzystaj z różnych modeli w zależności od potrzeb — niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać empatyczne odpowiedzi pozwalające przetworzyć emocje, analityczne spostrzeżenia dotyczące wzorców nastrojów, czy kreatywne podpowiedzi do prowadzenia dziennika.

6. Szablon do śledzenia uczuć autorstwa Freepik

Za pośrednictwem Freepik

Dla młodszych użytkowników lub wszystkich, którzy wolą opowiadanie historii od surowych wykresów, układ scenariusza może sprawić, że śledzenie nastroju będzie mniej onieśmielające. Szablon wektorowy „Mój scenariusz uczuć” na Freepik oferuje stronę w stylu komiksu, którą można wydrukować lub edytować, a następnie wypełnić rysunkami lub notatkami dotyczącymi tego, co czułeś i co wydarzyło się tego dnia.

Możesz dostosować grafikę w redaktorze Wepik lub Freepik, wyeksportować ją jako obraz do wydrukowania i włożyć do segregatora lub bullet journal. Każda ramka staje się mini sceną w dzienniku nastrojów, co jest szczególnie przydatne dla dzieci, którym łatwiej jest wyrażać emocje poprzez rysunki niż skale lub liczby.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przejrzyj różne style śledzenia nastroju, aby dopasować je do swojego gustu i zdolności koncentracji.

Wydrukuj czyste strony do bullet journal lub skorzystaj z wersji cyfrowych, jeśli to pomoże Ci zachować konsekwencję.

Używaj prostych legend, aby szybko śledzić swoje nastroje i rozpoznawać wzorce na pierwszy rzut oka.

Zacznij od kalendarza, przejdź do koła emocji i powtarzaj, aż znajdziesz odpowiednią metodę.

Prowadź dziennik w jednym miejscu, aby historia Twoich codziennych nastrojów była spójna.

✨ Idealne dla: Każdego, kto potrzebuje elastycznego, drukowalnego narzędzia do śledzenia nastrojów, które można szybko niestandardowo dostosować i które oferuje wiele opcji stylistycznych.

👀 Ciekawostka: Pierścienie nastroju, które stały się popularne w latach 70., zmieniają kolor w zależności od temperatury, a nie emocji, ale pomogły one spopularyzować ideę, że nastrój można „zobaczyć” poprzez kolor, co jest obecnie podstawową ideą wielu kolorowych narzędzi do śledzenia nastroju.

📖 Przeczytaj również: Produktywne rzeczy do zrobienia w wolnym czasie

7. Szablon dziennika nastrojów autorstwa Template. Net

Za pośrednictwem Szablon.Net

Jeśli chcesz mieć szablon do śledzenia nastroju w bullet journal bez konieczności projektowania go od podstaw, darmowy szablon do śledzenia nastroju w bullet journal od Template.net jest dobrym punktem wyjścia. Możesz zastosować własny kod kolorystyczny w ich redaktorze i zacząć śledzić swoje samopoczucie emocjonalne za pomocą miesięcznej siatki, która idealnie pasuje do Twojego planera.

Szablon można edytować i pobrać w wielu formatach (w tym Dokumenty Google, Arkusze Google, PDF i pliki projektowe), dzięki czemu można go wykorzystać jako stronę do wydrukowania lub zachować w formie cyfrowej.

Możesz wykorzystać przestrzeń przeznaczoną na każdy dzień do zapisania krótkiej notatki dotyczącej nastroju, a następnie przejrzeć cały miesiąc, aby rozpoznać wzorce dotyczące snu, rutyny lub czasu spędzanego w towarzystwie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przejrzyj różne style śledzenia nastroju i wybierz ten, który faktycznie będziesz wypełniać.

Wydrukuj strony do dziennika lub zachowaj je w formie cyfrowej, aby łatwo je aktualizować.

Skorzystaj z prostej legendy, aby szybko śledzić swoje nastroje i rozpoznawać wzorce na pierwszy rzut oka.

Zmieniaj układy, aby dowiedzieć się, co pomaga Ci uzyskać wgląd w swoje samopoczucie i zachować spójność.

Przechowuj wszystko w jednym miejscu, aby Twoja historia emocjonalna pozostała porównywalna w czasie.

✨ Idealne dla: wszystkich, którzy potrzebują szablonu do śledzenia nastroju w formie dziennika, który można wydrukować lub edytować i który działa od razu po niewielkich ustawieniach.

Czy pragniesz prawdziwego kierunku, jasności i celu w swoim życiu, unikając typowych pułapek, które sprawiają, że większość planów życiowych kończy się niepowodzeniem? W tym wideo poprowadzimy Cię przez proces tworzenia planu życiowego w pięciu prostych, praktycznych krokach.

8. Szablon PDF do śledzenia nastroju autorstwa Craft

Za pośrednictwem Craft

Jeśli lubisz regularne sprawdzanie nastroju w ciągu dnia, szablon Mood Tracker firmy Craft oferuje prostą tabelę w aplikacji przypominającej dokument. Dzieli on każdy dzień na poranne, popołudniowe i wieczorne segmenty, z przestrzenią na notatkę o nastroju i krótkim komentarzem w każdym przedziale czasowym.

Miesięczny przegląd pozwala przewijać lub drukować pojedyncze strony, aby zobaczyć, jak zmieniał się Twój stan emocjonalny w czasie. Ponieważ układ jest prostą siatką, szablon sprawdza się zarówno jako dokument cyfrowy, jak i drukowany dziennik nastrojów, w którym można ręcznie zaznaczać lub dodawać adnotacje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Wykorzystaj przedziały czasowe rano, po południu i wieczorem, aby uchwycić różne nastroje w ciągu dnia.

Przez cały miesiąc prowadź śledzenie nastrojów na jednej stronie, aby łatwo dostrzegać powtarzające się wzorce.

Dostosuj niestandardowe etykiety i słowa opisujące nastrój, aby tracker pasował do Twojego języka.

Wydrukuj stronę lub zachowaj ją w Craft, w zależności od swoich nawyków.

Połącz kody kolorów z krótkimi notatkami, aby stworzyć połączenie między uczuciami a wydarzeniami.

✨ Idealny dla: Każdego, kto preferuje drukowany dziennik nastrojów z przejrzystym układem miesięcznym i miejscem na krótkie notatki.

🛠️ Możesz również wypróbować: Śledzenie nastroju, uczucie „jeszcze jednej rzeczy” na liście? Skorzystaj z Free internetowego timera Pomodoro i ustaw 5-minutowe bloki skupienia, naciśnij przycisk start, a następnie szybko oceń swój nastrój, dodaj jednowierszową notatkę i zapisz. Delikatny dźwięk przypomina o konsekwencji bez nadmiernego zastanawiania się, a większość timerów działa w trybie cyklu, dzięki czemu nawyk się utrwala.

9. Kolorowy szablon do śledzenia nastroju autorstwa InkPx

Za pośrednictwem InkPx

Kolorowy szablon do śledzenia nastroju autorstwa InkPx zawiera jasną paletę barw i przejrzystą siatkę, dzięki czemu rejestrowanie nastrojów staje się przyjemniejsze. Przed wydrukowaniem można dostosować czcionki i kolory, dodać lub usunąć tekst oraz wybrać rozmiar A4 lub US Letter.

Niektóre układy wykorzystują siatki w stylu kalendarza, inne wykresy w stylu tabel, a kilka pozwala na zaznaczanie wielu nastrojów dziennie za pomocą kodów kolorystycznych i krótkich notatek. Wynikiem jest kolorowa strona dziennika nastrojów, którą można włożyć do segregatora lub osobistego terminarza.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Wybierz spośród palet kolorów tęczy, które sprawiają, że aktualizacje są szybkie i satysfakcjonujące.

Użyj prostej legendy, aby wpisy były spójne i możliwe do porównania w czasie.

Śledź jeden nastrój lub łącz różne uczucia, aby odzwierciedlić niuanse swojego stanu emocjonalnego.

Połącz kolorowe kropki z krótką notatką, aby stworzyć połączenie między wyzwalaczami nastroju, takimi jak sen, rutyna lub wydarzenia.

Obserwuj trendy na przestrzeni tygodni i zdobywaj informacje, które możesz wykorzystać w praktyce.

✨ Idealny dla: Każdego, kto szuka wesołego szablonu do śledzenia nastroju, który można wydrukować i który zachęca do regularnego zapisywania wpisów i jasnych refleksji.

10. Szablon do śledzenia nastroju autorstwa La La Land

Za pośrednictwem La La Land

Jeśli chcesz, aby Twój dziennik nastrojów był przyjemny i motywujący, a nie kliniczny, darmowy szablon do śledzenia nastrojów La La Land jest kolorowym punktem wyjścia. Możesz wydrukować stronę i włożyć ją do swojego pamiętnika lub notatnika, a następnie używać jej jako prostego dziennika nastrojów, aby śledzić swoje samopoczucie w ciągu miesiąca.

Projekt pochodzi z jednego z ilustrowanych dzienników La La Land, dzięki czemu otrzymujesz spokojny układ graficzny, który łączy miejsca na codzienne nastroje z przestrzenią na krótkie refleksje. Możesz również pobrać szablon w formacie JPG z ich bloga, zapisać go, wydrukować i dodać własne kody kolorów lub symbole opisujące Twoje nastroje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Wybierz spokojne, artystyczne układy, które sprawiają, że szybkie aktualizacje są satysfakcjonujące.

Używaj prostych symboli, aby wpisy były spójne i łatwe do przejrzenia.

Śledź jeden nastrój lub mieszaj uczucia, aby odzwierciedlić różne nastroje w ciągu dnia.

Dodaj krótkie opisy kontekstowe, aby uzyskać wgląd w wyzwalacze i wsparcie.

Zachowaj wszystkie strony razem, aby historia była porównywalna i pomocna.

✨ Idealne dla: Każdego, kto pragnie mieć spokojny, nadający się do wydrukowania układ nastroju, który zachęca do regularnego sprawdzania nastroju i delikatnej refleksji.

💡 Przyjazna wskazówka: Skonfiguruj pulpity nawigacyjne ClickUp, aby wizualizować wzorce nastrojów, częstotliwość prowadzenia dziennika i rozwój osobisty w czasie. Dynamiczne wykresy i widżety pomagają w śledzeniu Twojej podróży i identyfikacji trendów lub obszarów wymagających poprawy. Wizualizacja postępów może być motywująca i dostarczać cennych informacji zwrotnych na temat Twojego rozwoju. Śledź swój nastrój i postępy w prowadzeniu dziennika w sposób wizualny dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów samoopieki

11. Arkusz kalkulacyjny „Prosty wykres codziennych nastrojów” autorstwa Therapist Aid

Za pośrednictwem TherapistAid

Jeśli preferujesz przejrzystą strukturę i liczby, arkusz Daily Mood Chart (Codzienny wykres nastrojów) od Therapist Aid umożliwia śledzenie swoich uczuć w ciągu dnia w formie arkusza kalkulacyjnego.

Możesz go używać razem z terapią poznawczo-behawioralną (CBT) lub innymi metodami terapeutycznymi, żeby zobaczyć, jak Twoje otoczenie i emocje są ze sobą połączone, zamiast próbować zapamiętać wszystko w głowie. Dzięki temu szablonowi możesz zapisywać swoje emocje co kilka godzin w tabeli obejmującej cały dzień.

Następnie możesz wybrać etykiety, takie jak szczęśliwy, smutny, zły, zmęczony, podekscytowany, niespokojny lub inne, i dokonać oceny intensywności w skali od 1 do 10. Dostępna jest również kolumna z notatkami, w której można krótko opisać, co działo się w danym momencie, aby zapewnić większą przejrzystość.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zapisuj jedną ocenę na każdy dzień i dodawaj krótkie notatki bez zbędnego bałaganu.

Porównaj tygodnie na pierwszy rzut oka, aby rozpoznać wzorce emocji i uczuć.

Używaj prostych symboli lub flag, żeby łatwo rozpoznać trudne dni.

Śledź intensywność wraz z wydarzeniami, aby uzyskać wgląd w przyczyny i skutki.

Eksportuj lub drukuj dziennik nastrojów, gdy chcesz uzyskać podsumowanie do przeglądu.

✨ Idealne dla: osób prywatnych i terapeutów, którzy preferują przejrzysty arkusz kalkulacyjny do konsekwentnego śledzenia codziennych nastrojów i analizowania postępów podczas sesji.

12. Szablon arkusza monitorowania nastroju w formacie PDF opracowany przez Uniwersytet McGill

Za pośrednictwem Uniwersytetu McGill

Arkusz monitorowania nastroju Uniwersytetu McGill to arkusz roboczy w stylu klinicznym, stosowany w programach terapii poznawczo-behawioralnej i zaburzeń nastroju. Zawiera tabelę, w której można dokonać oceny swojego nastroju każdego dnia (zły, całkowicie spokojny lub zmęczony) i dodawać notatki dotyczące snu lub wydarzeń, które mogły mieć wpływ na stan emocjonalny.

Ponieważ arkusz jest przeznaczony do stosowania w warunkach terapeutycznych, kolumny i sformułowania są spójne, dzięki czemu wyniki można łatwo porównać między tygodniami lub udostępnić terapeucie lub lekarzowi. Możesz wydrukować kopie do segregatora lub wkleić je do dziennika, a następnie przynieść zakończony miesięczny dziennik nastrojów do przejrzenia podczas wizyt.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Korzystaj z prostego w obsłudze trackera, który można wydrukować i który umożliwia szybkie wprowadzanie codziennych aktualizacji.

Dodaj krótkie notatki do ocen nastroju, aby nie stracić kontekstu.

Przeglądaj wiersze, aby zobaczyć zmiany trendów bez tworzenia osobnego wykresu.

Wykorzystaj pola poranne i wieczorne, aby uchwycić różne nastroje w ciągu dnia.

Przynieś zwięzły zapis na sesje i szybciej uzyskaj wgląd w swoje emocje.

✨ Idealne dla: osób prywatnych i terapeutów, którzy potrzebują uporządkowanego szablonu do śledzenia nastroju w stylu klinicznym, umożliwiającego spójne codzienne monitorowanie i krótkie podsumowania sesji.

Łatwe śledzenie nastroju dzięki ClickUp

Dobre dni rzadko pojawiają się przypadkowo; zazwyczaj wynikają one z drobnych wyborów, które powtarzasz i zauważasz. Niezależnie od tego, czy rejestrujesz pojedynczy nastrój dnia, czy swoje osobiste preferencje, odpowiedni szablon do śledzenia nastroju pozwala na płynny przepływ refleksji poprzez identyfikację wzorców.

Jeśli chcesz mieć jedną przestrzeń, w której będziesz mógł śledzić swoje codzienne nastroje, notatki i nawyki, ClickUp będzie idealnym notatnikiem, w którym będziesz mógł zapisywać wszystkie informacje. 📕

W ClickUp możesz prowadzić listę śledzenia nastroju obok zadań, zaplanować delikatne przypomnienia w kalendarzu i poprosić ClickUp Brain o podsumowanie trendów i sugestie dotyczące kolejnych kroków.

Wszystkie te funkcje są dostępne bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do śledzenia nawyków i nastroju. Pomaga to zachować porządek i wspiera postępy w odkrywaniu siebie i autorefleksji.

Gotowy na inspirację? Zarejestruj się w ClickUp i odkryj idealny sposób na dokumentowanie swojej drogi do dobrego samopoczucia.