Czym jest aktywacja użytkowników i dlaczego ma ona znaczenie dla Twojego produktu?

Ponad 50% użytkowników rezygnuje z aplikacji lub narzędzia, jeśli nie rozumie intuicyjnie, jak z niego korzystać.

Oznacza to, że ponad połowa nowych użytkowników może odejść tylko dlatego, że nie zrozumiała, jak Twój produkt wpisuje się w ich życie i pracę.

Chcesz mieć entuzjastycznych użytkowników, którzy doceniają wartość Twojego produktu i sprawiają, że staje się on integralną częścią cyklu pracy. W tym miejscu pojawia się aktywacja użytkowników.

W tym blogu omówimy rolę aktywacji użytkowników jako kluczowego elementu ścieżki klienta. Wyjaśnimy również, dlaczego ma ona kluczowe znaczenie dla powodzenia Twojego produktu, jak mierzyć wskaźniki aktywacji użytkowników i jak zwiększyć aktywację użytkowników na każdym etapie cyklu życia użytkownika.

Czym jest aktywacja użytkowników?

Aktywacja użytkownika to moment, w którym nowy użytkownik doświadcza podstawowej wartości produktu. Zwykle ma to miejsce po zakończeniu wstępnej rejestracji i wykonaniu kluczowych czynności, które pozwalają mu cieszyć się zaletami produktu. W tym momencie przechodzi on z etapu nowej rejestracji do etapu osoby, która korzysta z produktu w celu rozwiązania problemu. Gdy to nastąpi, użytkownik jest uznawany za aktywowanego.

Wyobraź sobie klienta ClickUp, który po raz pierwszy wypróbowuje to narzędzie. Tworzy projekt, konfiguruje pulpit, tworzy swojego pierwszego Super Agenta lub osiąga inny kluczowy kamień milowy. W pewnym momencie coś zaskakuje i użytkownik zdaje sobie sprawę, jak to narzędzie zmieni sposób jego pracy w najbliższej przyszłości.

Aktywacja użytkownika już nastąpiła. Teraz jest znacznie bardziej prawdopodobne, że użytkownik zacznie regularnie korzystać z ClickUp, a w przyszłości może nawet stać się ambasadorem marki i polecać Twój produkt innym bez oczekiwania wynagrodzenia pieniężnego.

Należy pamiętać, że konkretne kamienie milowe różnią się w zależności od produktu.

Na przykład: W Canva aktywacja użytkownika ma miejsce, gdy użytkownik projektuje i pobiera swoją pierwszą grafikę.

W Dropbox aktywacja ma miejsce, gdy użytkownik przesyła swój pierwszy plik.

W Zoom aktywacja ma miejsce, gdy użytkownik organizuje lub dołącza do swojego pierwszego spotkania.

Aktywacja użytkowników a moment olśnienia

Te dwa pojęcia są często mylone, ale dotyczą różnych etapów podróży użytkownika.

Podczas gdy moment olśnienia odzwierciedla początkowe uświadomienie sobie przez użytkownika wartości produktu, aktywacja odnosi się do tego, co dzieje się później.

Oto zestawienie aktywacji użytkowników w porównaniu z momentem olśnienia:

Aspekt Aha! Moment Aktywacja użytkowników Typ Wgląd emocjonalny Kamień milowy zachowań Skup się Zrozumienie wartości Doświadczanie wartości Czas Wcześniej (podczas wdrażania lub pierwszego kontaktu) Później (po podjęciu kluczowych działań) Wskaźnik Trudne do oszacowania Mierzalne poprzez działania użytkowników Przykład „Wow, mogę tutaj organizować rozmowy zespołowe!” Wysyła pierwszą wiadomość do członka zespołu Cel Rozbudź zainteresowanie i motywację Potwierdź użyteczność i zwiększ retencję

Aby zidentyfikować czynniki wywołujące moment olśnienia, możesz również przetestować metody badań użytkowników, aby zwizualizować, co użytkownicy myślą, czują i oczekują podczas wczesnych interakcji.

🧠 Ciekawostka: Oryginalna wersja mapy empatii została opracowana przez zespół XPLANE w ramach zestawu narzędzi „Gamestorming”. Później trafiła zarówno do programu nauczania Uniwersytetu Stanforda, jak i artykułów w Harvard Business Review. Oznacza to, że to, co obecnie wydaje się prostym narzędziem opartym na czterech kwadrantach (mówi, myśli, robi, czuje), ma swoje korzenie w kreatywnej facylitacji i zostało przyjęte w środowisku akademickim i komercyjnym, aby pomóc zespołom przejść od założeń do prawdziwej empatii wobec użytkowników.

Dlaczego aktywacja użytkowników ma znaczenie

Oto dlaczego aktywacja użytkowników jest tak ważna:

Poprawia wyniki wdrażania użytkowników: Aktywacja zapewnia, że nowi użytkownicy zakończą przepływ wdrażania z powodzeniem, zmniejszając zamieszanie i pomagając im osiągnąć wartość bez tarć.

Zmniejsza odpływ klientów i zwiększa retencję: Aktywowani użytkownicy rozumieją, w jaki sposób Twój produkt im pomaga, dzięki czemu są mniej skłonni do rezygnacji w krytycznych pierwszych dniach i tygodniach.

Wspiera cykle rozwoju oparte na produkcie: gdy użytkownicy osiągają kamienie milowe aktywacji, są bardziej otwarci gdy użytkownicy osiągają kamienie milowe aktywacji, są bardziej otwarci na korzystanie z funkcji wyższego poziomu , które wspierają ich cele. Są również bardziej skłonni do zapraszania współpracowników i przyczyniają się do organicznego wzrostu opartego na poleceniach.

Optymalizacja inwestycji w produkt i wdrażanie: wskaźniki SaaS , takie jak dane dotyczące aktywacji, pokażą Ci, gdzie użytkownicy napotykają trudności. Dzięki tym danym na temat interakcji użytkowników z Twoim produktem będziesz w stanie wprowadzić odpowiednie ulepszenia w zakresie wdrażania użytkowników lub UX.

📌 Studium przypadku: Historia aktywacji Miro: Według Kate Syuma, byłej dyrektor ds. rozwoju w Miro, firma podzieliła aktywację na trzy etapy — ustawienia, olśnienie i nawyk — zapewniając, że użytkownicy nie tylko zarejestrowali się, ale także doświadczyli podstawowej wartości produktu i wykształcili długoterminowe nawyki. Na początku zbyt dopracowany przepływ wdrażania nowych użytkowników spowodował spadek ocen „zaproszenia członków zespołu” i „rozpoczęcia pracy od szablonu”, co dowiodło, że samo piękno nie wystarczy. źródło: GrowthUnhinged W fazie rozwoju firma Miro wprowadziła proces wdrażania oparty na współpracy z robotami, a następnie uprościła go do poziomu podpowiedzi „Say Hi” (powiedz „cześć”). Był to prosty krok, który zachęcił nowych współpracowników do działania (i wzmocnił ich moment olśnienia). Połączyli analizę danych jakościowych (wywiady z użytkownikami) i ilościowych, aby zdefiniować wskaźniki aktywacji, gdzie aktywacja jest połączona z długoterminową retencją i wykorzystaniem. Każdy eksperyment przebiegał zgodnie z następującym procesem: uruchomienie → nauka → iteracja. Zespół skalował tylko te inicjatywy, które przynosiły wymierne efekty. Przekształcił aktywację klientów i wdrażanie nowych użytkowników z centrum kosztów w czynnik napędzający rozwój.

Koszt słabej aktywacji użytkowników

Słaba aktywacja użytkowników nie tylko spowalnia rozwój — po cichu zmniejsza przychody, dynamikę produktu i obciążenie zespołu. Gdy nowi użytkownicy nie osiągają momentu olśnienia, każda zainwestowana w pozyskanie użytkownika złotówka staje się mniej efektywna, a wszystkie wskaźniki utrzymania klientów spadają.

Zrozumienie prawdziwych kosztów słabej aktywacji jest pierwszym krokiem do jej poprawy. Przyjrzyjmy się zatem, ile naprawdę kosztuje brak aktywacji 👇.

Kategoria Problem Przykład i spostrzeżenie Marnowane koszty pozyskania klienta (CAC) Użytkownicy rejestrują się, ale nigdy nie osiągają wartości, marnując wydatki na pozyskanie klientów. Jeśli aktywuje się tylko 20%, Twój CAC wynoszący 50 USD zamieni się w 250 USD na aktywnego użytkownika. Utrata przychodów i niższa wartość w całym okresie użytkowania (LTV) Nieaktywni użytkownicy nie dokonują aktualizacji, nie odnawiają subskrypcji ani nie wydają pieniędzy. Słaba aktywacja może zmniejszyć o połowę stosunek LTV:CAC. Wyższe wskaźniki rezygnacji Użytkownicy rezygnują z produktu, zanim doświadczą jego wartości Wczesna rezygnacja często wynika z problemów związanych z wdrażaniem lub aktywacją. Koszt alternatywny Potencjalny wzrost utracony z powodu niewielkich nieefektywności aktywacji Wzrost aktywacji o 10% może zwiększyć MRR o około 40% w ciągu 12 miesięcy.

👀 Czy wiesz, że... Aktywacja jest dźwignią, która odblokowuje lejek AARRR. Jak podkreśla Dave McClure w swojej książce „Startup Metrics for Pirates”, każdy wskaźnik wzrostu zależy od jednej rzeczy: tego, jak szybko użytkownicy osiągają swój pierwszy kamień milowy powodzenia. Aktywacja to moment, w którym cały lejek albo przyspiesza, albo się załamuje, ponieważ: Pętle poleceń działają tylko wtedy, gdy aktywni użytkownicy stają się ambasadorami marki.

Bez silnej akwizycji nikt nie wejdzie do lejka, ale bez aktywacji nowi użytkownicy nigdy nie doświadczą wartości.

Przychody rosną tylko wtedy, gdy aktywni użytkownicy dokonują konwersji i przechodzą na wyższy poziom.

Retencja poprawia się, gdy użytkownicy szybko dostrzegają wartość produktu i często do niego wracają. źródło: The Product Compass Innymi słowy: aktywacja to nie tylko jeden etap lejka — to silnik napędzający wszystkie dalsze wskaźniki. Gdy jest słaba, rozwój staje się nieprzewidywalny i kosztowny. Gdy jest silna, wszystkie elementy produktu zaczynają się nawzajem wzmacniać.

Typowe wyzwania w procesie aktywacji użytkowników

Kiedy użytkownicy rejestrują się, ale nie aktywują konta, problemy zazwyczaj mieszczą się w jednej z trzech kategorii: problemy związane z doświadczeniem produktu, problemy techniczne lub związane z ustawieniami oraz problemy w zakresie zaangażowania lub motywacji.

1. Doświadczenie związane z produktem

Słabe wrażenia użytkownika podczas pierwszego użycia: jeśli interfejs produktu jest nieuporządkowany, nieintuicyjny lub wolno się ładuje, użytkownicy mogą zrezygnować z niego, zanim zdążą poznać jego potencjał.

Brak możliwości dostosowania: Limit możliwości dostosowania zmniejsza przydatność produktu w różnych rolach lub przypadkach użycia, co powoduje, że ludzie odwracają się od niego.

Niezgodne oczekiwania: Rozbieżności między obietnicami marketingowymi a rzeczywistością produktu powodują wczesne wycofanie się użytkowników.

2. Bariery ustawień i techniczne

Błędy lub problemy z wydajnością: Problemy techniczne podczas wdrażania mogą podważyć zaufanie do produktu.

Skomplikowane ustawienia: Produkty, które przed użyciem wymagają rozbudowanych ustawień, powodują ogromne utrudnienia. Im dłużej trwa rozpoczęcie pracy, tym więcej użytkowników rezygnuje z tego procesu.

Złożoność integracji: Trudne lub słabo udokumentowane integracje uniemożliwiają użytkownikom połączenie produktu z istniejącymi cyklami pracy.

3. Zaangażowanie i przyjęcie

Brak wskazówek kontekstowych: Twoi użytkownicy będą potrzebować wskazówek dotyczących dalszych działań. Bez podpowiedzi, samouczków lub podpowiedzi mogą czuć się zagubieni i nie osiągnąć kluczowych kamieni milowych aktywacji.

Ograniczenia czasowe: długie sekwencje wdrażania sprawiają, że aktywacja użytkowników wydaje się czasochłonna i łatwa do odłożenia na później dla wielu osób.

Wyzwania związane z przyjęciem produktu przez zespół: Gdy wielu członków zespołu polega na produkcie, staje się on integralną częścią codziennych cykli pracy, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo rezygnacji w porównaniu z kontami pojedynczych użytkowników.

📌 Wyzwania związane z wczesną aktywacją Figma: Nawet jeden z najbardziej sukcesu przynoszących produktów PLG na świecie borykał się na początku z problemami związanymi z aktywacją, które bezpośrednio odzwierciedlały typowe bariery związane z wdrażaniem oprogramowania SaaS. Niewłaściwe oczekiwania: Użytkownicy oczekiwali narzędzia podobnego do Sketch i nie dostrzegli prawdziwej wartości Figma: współpracy wielu użytkowników.

Stroma krzywa uczenia się: Nieznane cykle pracy spowalniały użytkowników w osiągnięciu pierwszego poziomu powodzenia.

Trudności związane z czystą kartą: bez szablonów lub plików startowych wielu użytkowników nie wiedziało, jak zacząć.

Niski poziom przyjęcia przez zespół: Użytkownicy indywidualni rzadko aktywują produkt, ponieważ moment olśnienia wymaga współpracy.

Ograniczone wskazówki: Wczesne dokumenty i samouczki nie podawały użytkownikom jasnych wskazówek dotyczących kolejnych kroków prowadzących do aktywacji. Oto, co Claire Butler, pierwsza osoba zatrudniona w dziale biznesowym firmy Figma, miała do powiedzenia na temat ograniczania dostępu do funkcji produktu na etapie aktywacji użytkowników: Kiedy zastanawiasz się nad wprowadzeniem ograniczeń dostępu do swojego produktu, pomyśl o tym, jak możesz skierować klientów w stronę tego magicznego momentu i sprawić, by jak najszybciej go doświadczyli. Kiedy zastanawiasz się nad wprowadzeniem ograniczeń dostępu do swojego produktu, pomyśl o tym, jak możesz skierować klientów w stronę tego magicznego momentu i sprawić, by jak najszybciej go doświadczyli.

Strategie zwiększające aktywację użytkowników

Oto kilka strategii, które pomogą Ci zaprojektować płynniejsze przepływy, wcześnie wykrywać problemy i tworzyć doświadczenia, które przekształcą nowych użytkowników w lojalnych, długoterminowych klientów.

Strategia nr 1: Uprość proces wdrażania nowych użytkowników

Wdrożenie użytkownika to pierwsze wrażenie, jakie wywiera Twój produkt, nadające ton wszystkim dalszym działaniom. Jeśli jest ono nieporęczne, mylące lub przeładowane informacjami, użytkownicy nie pozostaną na tyle długo, aby dostrzec wartość, którą tak ciężko pracowałeś, aby zbudować.

W rzeczywistości słaba obsługa nowych użytkowników jest trzecim najważniejszym powodem rezygnacji klientów, zaraz po niewłaściwym dopasowaniu produktu i braku zaangażowania.

Kluczem do sukcesu jest sprawienie, aby pierwsze kilka minut było przyjemne i nie wymagało wysiłku. Zacznij od przejścia przez własny proces wdrażania, tak jakbyś nigdy wcześniej nie widział produktu. Gdzie się wahasz? Gdzie proces się przedłuża? Te momenty są punktami tarcia. Uprość je.

Kilka sposobów na płynniejsze wdrażanie nowych użytkowników:

Bądź bezpośredni i zorientowany na działanie: używaj jasnych wezwań do działania, takich jak „Utwórz swój pierwszy projekt” zamiast „Możesz utworzyć projekt, jeśli chcesz”.

Ogranicz żargon: zastąp zbyt techniczne terminy językiem potocznym, którego faktycznie używają Twoi użytkownicy.

Instrukcje powinny być przejrzyste: jedna instrukcja na podpowiedź, jedna czynność na przycisk.

Testuj kopię z prawdziwymi użytkownikami: to, co ma sens dla Twojego zespołu, może być niezrozumiałe dla nowych użytkowników.

Jednak wdrażanie użytkowników nie jest projektem jednorazowym. Jest to żywa, dynamiczna część Twojego produktu, która wymaga ciągłego świeżego spojrzenia i inteligentnych modyfikacji.

⭐️ Przykład z życia wzięty

Proces wdrażania Dropbox jest często opisywany jako przejrzysty, prosty i intuicyjny. Zapewnia on wystarczającą ilość wskazówek, aby pomóc użytkownikom w przesłaniu pierwszego pliku, udostępnieniu folderu lub zsynchronizowaniu urządzenia, nie przytłaczając ich zbędnymi funkcjami.

za pośrednictwem Dropbox

Ułatwiając pierwsze kroki, nagradzając je i bezpośrednio wiążąc z wartością (np. „prześlij plik → zobacz, jak działa synchronizacja”), Dropbox zmniejszył opór i pomógł użytkownikom szybko doświadczyć „pierwszej wartości” — co zwiększyło aktywację, retencję i długoterminowe zaangażowanie.

Oto, jak pomaga ClickUp

Strategia nr 2: Edukacja użytkowników, naucz użytkowników, jak szybko osiągnąć wartość

Przejrzysta edukacja zmniejsza niejasności, skraca krzywą uczenia się i zapewnia, że nowi użytkownicy dokładnie wiedzą, co mają zrobić dalej. Dzięki uproszczeniu odkrywania funkcji i prowadzeniu użytkowników przez ich pierwsze znaczące działania, produkty znacznie poprawiają aktywację i długoterminową retencję.

Skuteczna edukacja użytkowników zazwyczaj obejmuje: Przewodniki , które pokazują podstawowe działania, zamiast zmuszać użytkowników do samodzielnego ich odkrywania.

Fragmenty wideo lub mikrodemonstracje dla złożonych cykli pracy, w których obrazy przekazują informacje szybciej niż tekst.

Kontekstowe podpowiedzi , które pojawiają się tylko wtedy, gdy są potrzebne, zapobiegając przeciążeniu poznawczemu.

Krótka, łatwa do przejrzenia zawartość pomocy , która wyjaśnia, dlaczego dana funkcja jest ważna, a nie tylko jak działa.

Biblioteki szablonów lub przykładowe projekty, dzięki którym użytkownicy nigdy nie zaczynają od pustej kartki

Pamiętaj, że celem nie jest nauczenie użytkowników Wszystkiego — chodzi o przekazanie im tyle informacji, ile potrzeba, aby osiągnęli swoje pierwsze powodzenie. Gdy podczas wdrażania użytkownicy otrzymują odpowiednie informacje we właściwym czasie, czują się pewni siebie, w pełni wspierani i zdolni do osiągania postępów.

⭐️ Przykład z życia wzięty

Slack wykorzystuje proste, interaktywne wskazówki, takie jak „Utwórz kanał” lub „Wyślij wiadomość”, aby poprowadzić użytkowników przez produkt, pomagając im osiągnąć szybkie sukcesy bez przytłaczania ich.

za pośrednictwem Slacka

Ponadto Slackbot prowadzi użytkowników przez pierwsze kroki, podaje wyjaśniające przykłady, a nawet odpowiada na podstawowe komendy, dzięki czemu nauka przebiega w formie rozmowy, a nie technicznej instrukcji.

Strategia nr 3: Wykorzystaj testy A/B

Aktywacja użytkowników nie jest zgadywanką, ale eksperymentem. Testy A/B pozwalają zespołom produktowym porównać dwa (lub więcej) przepływy wdrażania nowych użytkowników, aby określić, który z nich szybciej prowadzi użytkowników do pierwszego momentu wartości.

Dzięki systematycznemu testowaniu różnych wersji tekstów, układu interfejsu użytkownika, długości samouczków, listy kontrolnej lub wskazówek, zespoły mogą dokładnie określić, co faktycznie wpływa na zachowania użytkowników, zamiast opierać się na przypuszczeniach. Nawet niewielkie zmiany, takie jak bardziej przejrzyste wezwanie do działania lub zmniejszenie liczby kroków w procesie wdrażania, mogą znacząco zwiększyć aktywację.

⭐️ Przykład z życia wzięty

Pinterest jest powszechnie znany ze swojej rygorystycznej kultury testów A/B, szczególnie w obszarach takich jak wdrażanie nowych użytkowników i wczesne przepływy użytkowników.

Jedno z głównych testów A/B skupiało się na uproszczeniu początkowego przepływu wyboru zainteresowań. Dzięki zmniejszeniu liczby wymaganych wyborów i poprawie przejrzystości podpowiedzi, serwis Pinterest odnotował znaczny wzrost aktywacji nowych użytkowników, ponieważ użytkownicy szybciej uzyskiwali dostęp do spersonalizowanego kanału informacyjnego.

Przetestowali również różne wersje samouczka „Zapisz swój pierwszy pin”. Wersja, która od razu zachęcała użytkowników do wykonania prostej czynności (zapisania pinu), osiągnęła lepsze wyniki niż wersje bardziej pasywne, co oznacza, że więcej użytkowników osiągnęło swoje pierwsze powodzenie w ciągu kilku minut.

Strategia nr 4: Gamifikacja całego doświadczenia

Każdy lubi odnosić sukcesy. Niezależnie od tego, czy chodzi o skreślenie pozycji z listy rzeczy do zrobienia, czy odblokowanie małej odznaki, postępy dają poczucie satysfakcji. Gamifikacja wykorzystuje to uczucie, aby jeszcze bardziej zaangażować użytkowników w korzystanie z produktu. Dzieje się tak, ponieważ gamifikacja odwołuje się do kilku uniwersalnych czynników motywujących: postępów, nagród i uznania.

Ale jak to zrobić prawidłowo? Oto jak:

Paski postępu : pokaż użytkownikom, jak daleko są od zakończenia ustawień. Wizualny wskaźnik sprawia, że ludzie chcą dokończyć to, co zaczęli.

Odznaki osiągnięć : świętuj małe kamienie milowe, takie jak „Pierwszy utworzony projekt” lub „Piąte logowanie”. Uznanie, nawet wirtualne, ma ogromną moc.

Systemy punktowe : przyznawaj użytkownikom punkty za działania mające znaczenie dla aktywacji, takie jak zakończenie samouczków lub zaproszenie członków zespołu.

Wyzwania i serie: Zachęcaj do konsekwentnego angażowania się, nagradzając codzienne lub cotygodniowe korzystanie z aplikacji. Pomyśl o tym, jak aplikacje fitness prowadzą śledzenie serii, aby budować nawyki.

⭐️ Przykład z życia wzięty

Na przykład Duolingo wykorzystuje serie, punkty XP i grywalizowane wskaźniki postępów, aby zachęcić użytkowników do powrotu i zakończenia lekcji, co zwiększa wskaźniki wczesnej aktywacji.

za pośrednictwem Duolingo

📚 Więcej informacji: Przykłady aktywacji marki wraz ze strategiami zwiększającymi zaangażowanie

Strategia nr 5: Spersonalizowane ścieżki onboardingowe klientów niestandardowych

Wyobraź sobie, że dwóch użytkowników rejestruje się w Twoim produkcie tego samego dnia. Jeden z nich jest freelancerem pracującym samodzielnie, a drugi jest kierownikiem zespołu w 50-osobowej firmie. Jeśli pokażesz im ten sam przepływ wdrażania, jeden z nich będzie zdezorientowany. Freelancer nie potrzebuje kroków „zaproś swój zespół”. Kierownik zespołu nie chce przechodzić przez samouczki dla początkujących.

Jak więc zapewnić obu stronom doskonałe pierwsze wrażenia? Oto jak to zrobić:

Śledź zachowania, aby udoskonalić personalizację : jeśli użytkownik ciągle pomija jakiś krok, jest to sygnał. Wykorzystaj te dane, aby dostosować przyszłe doświadczenia, tak aby każda interakcja z czasem stawała się coraz bardziej inteligentna.

Zadaj odpowiednie pytania na początku : zacznij od „Opowiedz nam trochę o sobie” i zapytaj o rolę użytkownika, wielkość firmy i główny cel. Odpowiedzi użytkowników na : zacznij od „Opowiedz nam trochę o sobie” i zapytaj o rolę użytkownika, wielkość firmy i główny cel. Odpowiedzi użytkowników na pytania ankiety dotyczącej produktu będą miały wpływ na to, co zobaczą dalej.

Inteligentnie rozgałęziaj przepływ użytkownika : marketerzy mogą trafić do sekcji poświęconej ustawieniom kampanii, analityce i integracjom. Programiści mogą zostać przekierowani bezpośrednio do dokumentacji API lub środowiska sandbox. Każdy użytkownik powinien mieć poczucie, że Twój produkt został stworzony specjalnie dla niego.

Stosuj stopniowe ujawnianie informacji: nie przytłaczaj użytkowników, przedstawiając im wszystkie funkcje naraz. Zacznij od prostych rozwiązań, a następnie ujawniaj kolejne, gdy użytkownicy poczują się już swobodnie. Na przykład, pokaż freelancerom, jak zautomatyzować powtarzające się zadania dopiero wtedy, gdy opanują już podstawy.

⭐️ Przykład z życia wzięty

Powodzenie Canvy wynika z wysoce skutecznego procesu wdrażania, który obejmuje segmentację użytkowników, interaktywne samouczki i ciągłe pętle informacji zwrotnych.

za pośrednictwem projektowania UX

Nowi użytkownicy otrzymują dostosowane do ich roli lub celów doświadczenie oraz praktyczne samouczki i szablony, dzięki czemu nie zaczynają od zera. Ułatwia to wykonanie pierwszych zadań i pomaga niemal natychmiast dostrzec wartość produktu.

Pomiar powodzenia aktywacji użytkowników

Nie można poprawić tego, czego nie mierzy się. Oto wskaźniki, które należy śledzić, aby wiedzieć, czy wysiłek związany z aktywacją użytkowników przynosi efekty:

Wskaźnik zakończenia procesu wdrażania

Ten wskaźnik śledzi odsetek użytkowników, którzy zakończyli wszystkie etapy wdrażania (samouczki, ustawienia profilu lub prezentacja produktu). Pomaga on zidentyfikować, czy użytkownicy rezygnują podczas ustawień lub etapów edukacyjnych, co może sygnalizować problemy na początku korzystania z produktu.

🛠️ Formuła: Wskaźnik ukończenia procesu wdrażania = (użytkownicy, którzy zakończyli proces wdrażania ÷ użytkownicy, którzy rozpoczęli proces wdrażania) × 100

✅ Jak to poprawić:

Uprość kroki rejestracji , aby użytkownicy mogli zakończyć ustawienia w ciągu kilku minut. Usuń zbędne pola, ogranicz liczbę kliknięć i skróć samouczki.

Prowadź użytkowników za pomocą wskazówek kontekstowych, takich jak listy kontrolne, paski postępu, podpowiedzi i wbudowane wskazówki, aby pomóc im zrozumieć, co należy zrobić dalej.

Wskaźnik aktywacji (użytkownicy osiągający pierwszą wartość)

Jest to najbardziej bezpośrednia miara aktywacji. Pokazuje procent nowych użytkowników, którzy zakończyli kluczowe działania definiujące powodzenie Twojego produktu. Działania te mogą obejmować założenie konta, utworzenie projektu lub zaproszenie członka zespołu — wszystko, co wskazuje na rzeczywiste zaangażowanie użytkownika.

🛠️ Formuła dla wskaźnika aktywacji: Wskaźnik aktywacji = (liczba aktywowanych użytkowników ÷ całkowita liczba nowych użytkowników) × 100

Wskaźnik czasu do uzyskania pierwszej wartości

Ten wskaźnik (czasami nazywany TTFV) informuje, ile czasu zajmuje nowemu użytkownikowi osiągnięcie pierwszego powodzenia. Im krótszy jest ten czas, tym szybciej udowadniasz wartość produktu.

🛠️ Jak mierzyć: Zapisz czas między rejestracją a zakończeniem pierwszej kluczowej czynności, takiej jak wysłanie wiadomości, przesłanie pliku lub uruchomienie kampanii.

Aby zrozumieć, dlaczego TTFV wzrasta lub maleje, połącz go z narzędziami do zbierania informacji zwrotnych o charakterze jakościowym:

NPS (Net Promoter Score): Śledzi ogólne nastroje i lojalność po wdrożeniu.

CSAT (wskaźnik satysfakcji klienta): mierzy satysfakcję w kluczowych momentach, takich jak zakończenie ustawień.

CES (Customer Effort Score): pokazuje, jak łatwe lub trudne są dla użytkowników kluczowe działania.

Wskaźnik utrzymania użytkowników

Wskaźnik utrzymania użytkowników mierzy odsetek użytkowników, którzy nadal korzystają z produktu w danym okresie (często tygodniowym lub miesięcznym). Jest to podstawowy wskaźnik pozwalający zrozumieć liczbę aktywnych użytkowników dziennie i ich bieżące trendy.

🛠️ Formuła: Wskaźnik retencji = (liczba powracających użytkowników ÷ całkowita liczba użytkowników na początku okresu) × 100

✅ Jak to poprawić:

Dostarczaj wartość wcześnie i konsekwentnie , eksponując funkcje o dużym znaczeniu poprzez ukierunkowane podpowiedzi, rekomendacje lub ścieżki wdrażania nowych użytkowników.

Ponownie zaangażuj nieaktywnych użytkowników za pomocą spersonalizowanych wiadomości e-mail, podpowiedzi w aplikacji lub kampanii cyklu życia, które pomogą im powrócić i zakończyć znaczące działania.

Wskaźnik poleceń

Wskaźnik poleceń informuje, ilu użytkowników zaprasza lub poleca innym Twój produkt. Jest to jeden z najlepszych wskaźników satysfakcji i postrzeganej wartości, ponieważ użytkownicy rzadko polecają narzędzia, którym nie ufają lub których nie lubią używać.

🛠️ Formuła: Wskaźnik poleceń = (liczba poleconych użytkowników ÷ całkowita liczba aktywnych użytkowników) × 100

✅ Jak to poprawić:

Ułatw polecanie poprzez umieszczenie przycisków udostępniania, zaproszeń do zespołu i podpowiedzi „Zaproś kolegę” bezpośrednio w kluczowych momentach powodzenia.

Nagradzaj promowanie poprzez zachęty, takie jak przedłużone wersje próbne, odblokowywanie funkcji lub korzyści dla zespołu, które motywują użytkowników do udostępniania Twojego produktu.

Wskaźnik rezygnacji

Wskaźnik rezygnacji to odsetek użytkowników (lub klientów), którzy przestają korzystać z produktu lub anulują subskrypcję w określonym okresie. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoja firma w dużym stopniu opiera się na subskrypcjach lub powtarzających się źródłach przychodów.

🛠️ Formuła: Wskaźnik rezygnacji = (liczba nieaktywnych użytkowników w danym okresie ÷ całkowita liczba użytkowników na początku okresu) × 100

✅ Jak to poprawić:

Wcześnie identyfikuj wyzwalacze odejść użytkowników , analizując wzorce rezygnacji i tworząc interwencje (ankiety, wskazówki lub podpowiedzi dotyczące wsparcia) zanim użytkownicy odejdą.

Wzmocnij pętle informacji zwrotnych od klientów, abyś mógł dostrzegać powtarzające się frustracje i szybko je rozwiązywać poprzez ulepszenia UX lub przepływy wsparcia.

Wskaźnik konwersji z wersji próbnej na płatną

Ten wskaźnik jest jednym z najważniejszych wskaźników aktywacji użytkowników w przypadku produktów z bezpłatną wersją próbną. Dzięki niemu można sprawdzić, ilu użytkowników bezpłatnej wersji próbnej staje się płacącymi klientami po upływie określonego okresu. Pokazuje on postrzeganą wartość produktu i adekwatność jego ceny.

🛠️ Formuła: Wskaźnik konwersji z wersji próbnej na płatną = (liczba użytkowników wersji próbnej, którzy przeszli na wersję płatną ÷ całkowita liczba użytkowników wersji próbnej) × 100

✅ Jak to poprawić:

Podkreśl wartość premium podczas wersji próbnej za pomocą podpowiedzi dotyczących funkcji, przewodników i szablonów przypadków użycia, które pomogą użytkownikom szybciej osiągnąć moment olśnienia.

Zoptymalizuj ceny i długość wersji próbnej w oparciu o zachowania użytkowników — skróć, przedłuż lub spersonalizuj wersje próbne, aby zwiększyć szansę na konwersję.

Lojalność użytkowników

Wskaźnik lojalności użytkowników mierzy, jak często użytkownicy wracają do Twojego produktu w danym okresie. Porównuje zaangażowanie aktywnych użytkowników w krótszym okresie z ich zaangażowaniem w dłuższym okresie. Wyższy wskaźnik oznacza dobre zaangażowanie i utrzymanie użytkowników.

🛠️ Formuła: Lojalność użytkowników = dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) ÷ miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) × 100

✅ Jak to poprawić:

Zachęcaj do powtarzających się nawyków poprzez powtarzające się zadania, automatyzacje, zapisane widoki lub cykle pracy, z których użytkownicy korzystają codziennie lub co tydzień.

Rozszerz przypadki użycia na różne zespoły, aby wielu członków zespołu byli zależni od produktu: więcej użytkowników = więcej interakcji = większa lojalność.

Wskaźniki wykorzystania funkcji i zaangażowania

Gdy aktywacja ustabilizuje się, śledź wykorzystanie funkcji, aby sprawdzić, czy użytkownicy nadal odkrywają i korzystają z kluczowych funkcji. Pomaga to zidentyfikować, co przemawia do odbiorców, a gdzie edukacja produktowa może być niewystarczająca.

🛠️ Formuła: Wskaźnik wykorzystania funkcji = (liczba unikalnych użytkowników funkcji ÷ całkowita liczba użytkowników) × 100

Korelacja między utrzymaniem klientów a poleceniami

Aktywacja stanowi pomost między pozyskaniem klienta a długoterminową wartością. Poprawa aktywacji zazwyczaj skutkuje odnowieniami, aktualizacjami i poleceniami.

🛠️ Użytkownicy, którzy aktywują się w ciągu 48 godzin, częściej odnawiają subskrypcję lub szybciej przechodzą na wyższy poziom. Dowodzi to, że skuteczne wdrożenie nowych użytkowników pomaga ich zatrzymać. Przygotowaliśmy listę bezpłatnych szablonów analitycznych, które można wykorzystać w tym celu.

Najlepsze praktyki dotyczące optymalizacji strategii aktywacji klientów

Poprawa aktywacji to ciągły proces polegający na zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy odkrywają wartość produktu, i pomaganiu im w szybszym jej osiągnięciu. Te najlepsze praktyki pomogą zespołom produktowym zaprojektować przepływy wdrażania nowych użytkowników, które prowadzą do stałego zaangażowania i zachęcają użytkowników do odkrywania funkcji premium.

✅ Ucz się od swoich najlepszych klientów i obecnych użytkowników.

Poszukaj zachowań, które odróżniają najbardziej zaangażowanych użytkowników od pozostałych. Te wzorce pokazują, które działania użytkowników konsekwentnie prowadzą do aktywacji.

Jakie działania podejmują użytkownicy o wysokim wskaźniku retencji w pierwszym tygodniu? Czy proces wdrażania jest szybciej zakończony lub użytkownicy wcześniej odkrywają konkretną funkcję?

Przeprowadź z nimi wywiad, aby zrozumieć, dlaczego te działania są cenne. Często odkryjesz drobne spostrzeżenia, takie jak funkcja, która pozwala im zaoszczędzić czas.

Po opracowaniu mapy wykorzystaj je, aby na początku swojej podróży poprowadzić nowych użytkowników podobnymi ścieżkami.

✅ Zidentyfikuj przyczyny rezygnacji użytkowników

Połącz wywiady z szybkimi badaniami opartymi na sprawdzonych metodach badania użytkowników, aby dowiedzieć się, jak prawdziwi użytkownicy interpretują proces wdrażania nowych użytkowników i jak może to pomóc w utrzymaniu użytkowników.

Obejrzyj powtórki sesji użytkowników lub mapy cieplne, aby zobaczyć, gdzie pojawiają się niejasności.

Przeprowadzaj ankiety dotyczące produktu zaraz po opuszczeniu strony, pytając „Co Cię powstrzymało?”.

Połącz badania jakościowe (wywiady, testy użyteczności) z danymi ilościowymi, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.

✅ Twórz wczesne sygnały rzeczywistej wartości

Osiągnięcie momentu olśnienia może zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku złożonych produktów. Pomóż użytkownikom wcześnie doświadczyć wartości produktu:

Oferuj interaktywne wersje demonstracyjne, które pozwalają użytkownikom „zobaczyć” wyniki bez konieczności pełnych ustawień.

Dołącz przykładowe pulpity nawigacyjne lub gotowe szablony pokazujące postępy.

Świętuj wczesne kamienie milowe, takie jak „Pierwsze utworzone zadanie” lub „Ustawienia zakończone w 50%”.

✅ Bądź proaktywny dzięki wsparciu i ulepszeniom

Nie czekaj, aż użytkownicy poproszą o pomoc. Staraj się przewidywać ich potrzeby.

Skonfiguruj powiadomienia o braku aktywności lub nieosiągniętych kamieniach milowych i podejmuj działania następcze, korzystając z pomocnych podpowiedzi.

Skontaktuj się z użytkownikami, wysyłając krótkie wiadomości „Potrzebujesz pomocy?”, gdy zaangażowanie spadnie.

Nieustannie testuj nowe pomysły dotyczące wdrażania nowych użytkowników i zbieraj opinie, aby szybko wprowadzać zmiany.

✅ Zachęcaj do aktywacji

Czasami niewielka motywacja może zdziałać wiele. Zachęty mogą skłonić użytkowników do zakończenia kluczowych kamieni milowych aktywacji. Oto, co mamy na myśli:

Oferuj powitalne nagrody lub ekskluzywne korzyści za ukończenie ustawień.

Zachęcaj użytkowników do polecania produktu, oferując im coś namacalnego (dodatkowe punkty, bonusowe funkcje lub rabaty).

Nagradzaj osiągnięte kamienie milowe, aby wzmocnić pozytywne zachowania na wczesnym etapie postępu.

👀 Czy wiesz, że... Dropbox zwiększył liczbę użytkowników o prawie 3900% po wprowadzeniu nagród za polecanie, oferując dodatkową przestrzeń dyskową użytkownikom, którzy zakończyli proces rejestracji lub zaprosili znajomych.

Zmień aktywację użytkowników w motor wzrostu dzięki ClickUp

Aktywacja użytkowników to ciągły proces, który określa, w jaki sposób użytkownicy nawiązują połączenie z Twoim produktem i jaką wartość z niego czerpią.

Im szybciej osiągną ten punkt wartości, tym silniejsza będzie retencja i wzrost przychodów.

Często zadawane pytania

Aktywacja użytkownika to etap w procesie obsługi klienta SaaS, w którym nowi użytkownicy zaczynają zdawać sobie sprawę z rzeczywistej wartości produktu. Na przykład w ClickUp aktywacja może nastąpić, gdy nowy użytkownik utworzy swoje pierwsze obszar roboczy, doda kilka zadań i zaprosi współpracowników do współpracy.

Śledź wskaźniki zachowań użytkowników, takie jak wskaźnik aktywacji użytkowników, czas do uzyskania pierwszej wartości i zaangażowanie w funkcje. Wskaźniki te pokazują, jak szybko użytkownicy przechodzą od rejestracji do znaczącego wykorzystania produktu.

Niektóre z najczęstszych błędów w procesie aktywacji użytkowników to długie przepływy ustawień, niejasne propozycje wartości i nadmiar funkcji. Upewnij się, że przepływy wdrażania nowych użytkowników są skoncentrowane zarówno na oczekiwaniach nowych, jak i obecnych klientów.

Nie ma ustalonej liczby ani punktu, ale idealnie byłoby, gdyby użytkownicy osiągnęli wartość w ciągu kilku minut od rejestracji. Im krótsza droga do pierwszego sukcesu, tym wyższy wskaźnik aktywacji i długoterminowa retencja. Skoncentruj się na skróceniu czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości i usunięciu zbędnych kroków z procesu wdrażania użytkowników.