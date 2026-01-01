Najlepsze alternatywy dla Gamma AI do prezentacji i zawartości

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś stworzyć prezentację za pomocą Gamma AI, wiesz, jakie mieszane uczucia towarzyszą temu zadaniu. Gamma to wydajny kreator prezentacji AI, ale eksportowanie do Google Slides lub PowerPoint nie jest operacją, którą można wykonać jednym kliknięciem.

Nawet jeśli prezentacja AI wygląda na dopracowaną, wprowadzanie poprawek w projekcie lub dodawanie własnych obrazów może wydawać się dziwnie skomplikowane.

Właśnie dlatego warto rozważyć solidną alternatywę dla Gamma AI. W tym artykule porównujemy najbardziej wiarygodne oprogramowanie do prezentacji AI służące do projektowania, edycji i udostępniania prezentacji między zespołami. Poznasz mocne strony, kompromisy i to, czego możesz się spodziewać po migracji z Gamma AI.

Najnowszy raport Statista wykazał, że ponad 48% specjalistów ds. marketingu i kreatywnych wykorzystuje sztuczną inteligencję do projektowania i automatyzacji cykli pracy dotyczących tworzenia zawartości, w tym narzędzi do prezentacji. Pokazuje to, jak szybko rozwija się ta przestrzeń.

Alternatywy dla Gamma AI w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Gamma AI, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kluczowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Tworzenie, zarządzanie i edycja prezentacji w jednym wspólnym obszarze roboczym Tablice do mapowania przepływu, dokumenty do pisania, Brain i BrainGPT do tworzenia szkiców AI i zamiany mowy na tekst, zadania do przeglądów i wersjonowania, pulpity nawigacyjne do śledzenia. Dostępne są bezpłatne plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw. Prezentacje. AI Natychmiastowe slajdy generowane przez AI, które pasują do Twojej marki Generuj prezentacje na podstawie tekstu, dostosuj je do wizerunku marki, współpracuj w czasie rzeczywistym, eksportuj do Google Slides i PowerPoint. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 198 USD miesięcznie. Plus AI Integracja z Google Slides i wspólne cykle pracy Wbudowana w Google Slides, konspekt do prezentacji, sugestie dotyczące tonu i układu, wspólna edycja i komentarze. 7-dniowa wersja próbna bezpłatna i płatne plany już od 15 USD miesięcznie za użytkownika. Tome Prezentacje oparte na narracji Szybkie tworzenie prezentacji opartych na dokumentach lub historiach, wbudowana funkcja generowania obrazów AI, współpraca w czasie rzeczywistym, eksport do Slides lub PowerPoint. Płatne plany już od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Aplikacja MagicSlides. Szybkie tworzenie slajdów na podstawie szablonów w Google Slides Cykl pracy paska bocznego, podpowiedzi do prezentacji, motywy, natychmiastowa edycja i eksport w Slides. Bezpłatne i płatne plany już od 8 USD miesięcznie za użytkownika. Visme Markowe prezentacje multimedialne dla wszystkich zespołów Zestawy marek, szkice AI, wykresy i animacje, eksport do Slides, PowerPoint, PDF, udostępnianie linków Free Plan i płatne plany już od 12,25 USD miesięcznie za użytkownika. Beautiful. ai Zautomatyzowane projektowanie i spójność marki Inteligentne slajdy z automatycznym układem, blokadą marki dla czcionek i kolorów, integracją z Drive i Slack, eksportem do PowerPoint lub PDF. Płatne plany już od 12 USD miesięcznie za użytkownika. GenPPT Tworzenie prezentacji AI opartych na danych Przesyłaj arkusze kalkulacyjne lub podsumowania, automatyczne wykresy i analizy, eksportuj do PowerPoint, PDF, Google Slides. Niestandardowe ceny Twistly AI Wizualne opowiadanie historii i markowe prezentacje Prezentacje oparte na tekście i obrazach, automatyczne palety i przejścia, biblioteka zasobów, eksport do Slides lub PowerPoint, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Bezpłatne i płatne plany już od 4,99 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho Show Wspólne zarządzanie prezentacjami Współedytowanie w czasie rzeczywistym z komentarzami, formatowanie AI, importowanie plików PowerPoint, prezentacje na żywo z przeglądarki, eksport do formatów PPTX, PDF, HTML. Bezpłatne i płatne plany niestandardowe z niestandardowymi cenami

Czego należy szukać w alternatywach dla Gamma AI?

Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje w Google Slides, prezentacje sprzedażowe czy aktualizacje dla zespołu, Twoje następne narzędzie do prezentacji AI powinno zapewniać zarówno swobodę twórczą, jak i niezawodną kontrolę.

Ponieważ prawdziwym testem dla twórcy prezentacji AI nie są elementy wizualne ani motywy, ale to, jak AI wpisuje się w Twój cykl pracy.

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci znaleźć odpowiednią alternatywę dla Gamma AI, dostosowaną do Twoich potrzeb. Powinna ona umożliwiać:

Twórz i edytuj piękne prezentacje dzięki elastycznym opcjom niestandardowego dostosowywania i eksportowania.

Wsparcie dla Google Slides, PowerPoint i wielu formatów ułatwia udostępnianie.

Oferuj inteligentne szablony i sugestie zawartości generowane przez AI, które pozwalają zaoszczędzić czas.

Dodaj funkcje współpracy i informacji zwrotnej dla zespołów pracujących nad wspólnymi prezentacjami.

Zachowaj spójność marki dzięki edytowalnym motywom, czcionkom i narzędziom do prezentacji opartym na AI.

Zapewnij bezpłatny plan lub wersję próbną, aby umożliwić przetestowanie rozwiązania przed podjęciem decyzji.

Należy pamiętać, że chociaż Gamma jest redaktorem prezentacji opartym na AI, jego alternatywy można podzielić na trzy kategorie:

Generatory slajdów AI

Dodatki AI do Google Slides/PowerPoint

Kompleksowe pakiety zawartości + współpracy

Zacznijmy.

🧩 Ciekawostka: Prognozuje się, że globalny rynek oprogramowania do prezentacji AI będzie rósł o ponad 22% rocznie do 2030 r., ponieważ coraz więcej zespołów zastępuje tradycyjne tworzenie slajdów narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które realizują automatyzację projektowania i tworzenia zawartości.

10 najlepszych alternatyw dla Gamma AI

Oto najlepsze narzędzia do prezentacji AI, które warto wziąć pod uwagę, obejmujące najlepsze przypadki użycia, przykłady, zakres niestandardowego dostosowywania, przepływ współpracy, jakość eksportu, funkcje AI, integracje, ceny i kluczowe kompromisy.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, zarządzania i edycji prezentacji w jednym wspólnym obszarze roboczym)

Twórz, zarządzaj i skaluj prezentacje w jednej przestrzeni współpracy dzięki ClickUp

Każda świetna prezentacja zaczyna się od pomysłu, ale zbyt często pomysły te rozpraszają się po wątkach e-maili, wiadomościach czatu, współdzielonych dyskach i niedokończonych szkicach.

Ktoś pracuje nad projektem w Google Slides, inna osoba przepisuje tekst w dokumencie Word, a opinie pojawiają się w postaci zrzutów ekranu. To właśnie rozproszenie pracy, kiedy każdy krok projektu odbywa się w innym miejscu. Spowalnia to pracę zespołów, zwiększa liczbę błędów i sprawia, że kontrola wersji staje się prawie niemożliwa.

Teraz dodaj do tego odłączone narzędzia do tworzenia prezentacji AI. Jedno narzędzie generuje slajdy, drugie pisze zawartość, a trzecie tworzy obrazy generowane przez AI. Wynik? Rozproszenie AI, które prowadzi do powstania być może pięknych, ale niespójnych prezentacji, których naprawianie zajmuje więcej czasu niż ich tworzenie.

ClickUp, jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy AI, łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy, eliminując zarówno rozproszenie pracy, jak i sztucznej inteligencji.

Co więcej, nie musisz budować wszystkiego od podstaw. Szablony prezentacji projektów ClickUp zapewniają gotowy cykl pracy do planowania prezentacji, przypisywania właścicieli, śledzenia zatwierdzeń i połączonych slajdów z podstawowymi zadaniami, a wszystko to w ramach tej samej przestrzeni roboczej.

Oto krótkie podsumowanie tego, jak możesz wykorzystać ClickUp, aby osiągnąć sukces w swoich prezentacjach i strategiach dotyczących zawartości:

Planuj i współpracuj wizualnie dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

Planuj, współpracuj i realizuj swoje pomysły dzięki Tablicom ClickUp Whiteboards

Zanim powstanie pierwszy slajd, zespoły potrzebują historii. ClickUp Whiteboards zapewnia czyste płótno, na którym można ją szybko narysować.

Możesz zapisywać pomysły w formie notatek samoprzylepnych, grupować je w sekcje, szkicować ogólny przepływ slajdów, a nawet generować wizualizacje zgodne z wizerunkiem marki za pomocą wbudowanego generatora obrazów AI, gdy potrzebujesz szybkich grafik koncepcyjnych lub motywów slajdów.

Kiedy coś wygląda na solidne, zamień tę notatkę w zadanie jednym kliknięciem, aby ustawić właścicieli, terminy i listy kontrolne. Ponieważ tablice ClickUp pozostają połączone z resztą Twojego obszaru roboczego, każdy przepływ zmian w historii trafia bezpośrednio do zadań, które napędzają ostateczny projekt.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz również poprosić ClickUp Brain o podsumowanie sesji burzy mózgów lub automatyczne wygenerowanie tytułów slajdów na podstawie notatek z Tablicy. Skraca to czas przygotowań i gwarantuje, że żadna idea nie zostanie utracona między burzą mózgów a produkcją. Natychmiastowo rejestruj pomysły i przekształcaj je w zadania do wykonania dzięki ClickUp Brain Aby dowiedzieć się, jak AI może zapewnić wsparcie dla pisania i kreatywności poza prezentacjami, zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym autorów zawartości opartych na AI.

Twórz i udoskonalaj swoje dokumenty dzięki ClickUp Docs i ClickUp BrainGPT

Połącz swoje dokumenty z cyklem pracy, aby uzyskać dopracowaną prezentację dzięki ClickUp Docs

Masz już przepływ. Teraz zamień go w słowa. Przenieś wszystko z ClickUp Tablic do ClickUp Dokumentów, aby prezentacja miała jedno źródło informacji.

Autorzy tworzą projekty nagłówków i punktów do omówienia w dokumencie. Projektanci mogą następnie wkleić makiety obok tekstu. Menedżerowie dodają komentarze w miejscu, w którym podejmowane są decyzje.

Zobacz, jak członkowie zespołu współpracują nad Clipami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym dzięki funkcji ClickUp Collaboration Detection.

Ponadto dzięki funkcji wykrywania współpracy ClickUp możesz natychmiast zobaczyć, kiedy członkowie zespołu przeglądają lub edytują te same slajdy lub dokumenty. W ten sposób możesz uniknąć nakładających się zmian i koordynować aktualizacje w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas tworzenia prezentacji użyj ClickUp Clips, aby nagrać krótkie wideo wyjaśniające slajdy, kluczowe dane lub wybory projektowe. Nagrywaj i udostępniaj prezentacje slajdów, aby uzyskać szybszą asynchroniczną informację zwrotną dzięki ClickUp Clips Możesz dołączyć te Clips bezpośrednio do zadań związanych z prezentacją, aby członkowie zespołu mogli przejrzeć Twoje instrukcje, zostawić komentarze i zapoznać się z materiałem bez konieczności prowadzenia rozmowy na żywo. Dzięki temu wszyscy mogą łatwo zrozumieć Twoją wizję i przekazać swoje opinie.

Dzięki temu ClickUp Brain i ClickUp BrainGPT mogą tworzyć konspekty prezentacji na podstawie istniejących dokumentów i zadań, przekształcać notatki ze spotkań w sekcje slajdów oraz przepisywać notatki prelegenta zgodnie z tonem Twojej marki.

Ponieważ czerpią one z rzeczywistego kontekstu Twojego obszaru roboczego, a nie z pustej podpowiedzi, narracja pozostaje spójna w różnych zestawach, kampaniach i kanałach.

Zamień notatki głosowe w zawartość gotową do prezentacji dzięki funkcji AI Talk to Text w ClickUp BrainGPT

Późną nocą lub w podróży użyj funkcji Talk to Text, aby zapisać swoje pomysły. ClickUp BrainGPT transkrybuje je i umieszcza w dokumencie, gotowym do przeglądu.

Po uruchomieniu programu Slides lub PowerPoint Twoja narracja jest już dobrze skonstruowana, spójna z Twoją marką i prawie zakończona.

📌 Przykład: Weźmy przypadek założyciela startupu przygotowującego prezentację dla inwestorów. Korzysta on z ClickUp Docs, aby zebrać najważniejsze informacje, w tym trendy rynkowe, biografie członków zespołu i wskaźniki wzrostu, a ClickUp BrainGPT organizuje te zapisy w spójny przepływ. Później założyciel nagrywa notatki głosowe wyjaśniające nowy kamień milowy w finansowaniu; ClickUp BrainGPT automatycznie je przechwytuje i integruje. Zamiast przełączać się między wieloma narzędziami, cały proces tworzenia prezentacji, od pomysłu do realizacji, odbywa się w jednym obszarze roboczym ClickUp.

Najlepsze jest to, że możesz przełączać się między wieloma modelami LLM premium, takimi jak ChatGPT, Claude, Gemini i inne. W ten sposób możesz wykorzystać zalety każdego modelu w zależności od swoich potrzeb.

Osobiście preferujemy Claude do zadań wymagających dogłębnej analizy i złożonych zadań, natomiast Gemini i ChatGPT lepiej nadają się do szybkich edycji i zadań podsumowujących.

📖 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Chat, aby natychmiast udostępniać pomysły, zbierać opinie i organizować wszystkie dyskusje dotyczące prezentacji wraz z slajdami i zadaniami. Przechowuj opinie dotyczące prezentacji i dyskusje na temat slajdów w jednym miejscu wraz z zadaniami dzięki ClickUp Chat

Zarządzaj recenzjami, opiniami i wersjami projektów za pomocą zadań ClickUp

Generuj podsumowania zadań, aktualizacje postępów, tłumaczenia i elementy do wykonania za pomocą zadań ClickUp

Teraz, gdy projekt jest już gotowy, zbieraj opinie w jednym miejscu. Zamień prezentację w zadanie ClickUp, podziel slajdy na podzadania i przypisz do każdego z nich właściciela, listę kontrolną i termin wykonania.

Dodaj recenzentów, ustaw opcję „projekt po zatwierdzeniu kopii” i pozwól automatyzacji powiadamiać odpowiednie osoby, gdy nadejdzie ich kolej.

Abyś mógł od razu przystąpić do działania, ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony. Planuj, twórz szkice i organizuj swoje następne prezentacje szybciej dzięki szablonowi prezentacji ClickUp. Zapewnia on gotowe obszary robocze, w których możesz nakreślić pomysły, przypisać opinie i skoordynować działania zespołu, zanim jeszcze otworzysz program do tworzenia prezentacji AI.

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje slajdy, opinie i materiały wizualne za pomocą szablonu prezentacji ClickUp, aby zapewnić płynniejszą współpracę i szybszą realizację.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz również użyć ClickUp Brain do podsumowania wątków komentarzy w przejrzystym dzienniku zmian lub liście kontrolnej kolejnych kroków, aby projektanci i autorzy mogli dokładnie zobaczyć, co zmieniło się między wersjami.

🤔 Czy wiesz, że: W niedawnej ankiecie 28% projektantów zgłosiło, że używa narzędzi AI do tworzenia prezentacji dla interesariuszy, a 79% używa AI do pisania zawartości lub kopii slajdów — co pokazuje, jak zespoły kreatywne polegają obecnie na AI, aby uzyskać szybsze i bardziej spójne wyniki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Scentralizuj burzę mózgów, pisanie, projektowanie i informacje zwrotne w jednym hubie współpracy dzięki tablicom, dokumentom i zadaniom.

Użyj ClickUp Brain i BrainGPT do tworzenia szkiców, podsumowań i automatyzacji zawartości slajdów za pomocą funkcji Talk to Text.

Wizualizuj przepływ prezentacji i przekształcaj koncepcje w zadania za pomocą tablic ClickUp Whiteboards.

Zarządzaj recenzjami zawartości, opiniami na temat slajdów i wersjami projektów bezpośrednio w zadaniach ClickUp.

Śledź wydajność, terminy i ponowne wykorzystanie prezentacji za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów ClickUp.

Płynnie współpracuj z ClickUp dla zespołów marketingowych , aby zapewnić kompleksową spójność kreatywną.

Ograniczenia ClickUp

Może wydawać się skomplikowana dla zespołów, które potrzebują tylko podstawowego, bezpłatnego generatora slajdów AI.

Aby w pełni wykorzystać możliwości obszaru roboczego, konieczne jest wcześniejsze ustawienie widoków, automatyzacji i uprawnień.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7 / 5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6 / 5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzent G2 udostępnił:

ClickUp to świetna, kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami i projektami. Bardzo podoba mi się jej możliwość dostosowania — można dostosować widoki, pulpity nawigacyjne i cykle pracy do sposobu działania zespołu. Możliwość ustalania priorytetów, przypisywania zadań i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym pozwala wszystkim zachować spójność.

ClickUp to świetna, kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami i projektami. Bardzo podoba mi się jej możliwość dostosowania — można dostosować widoki, pulpity nawigacyjne i cykle pracy do sposobu działania zespołu. Możliwość ustalania priorytetów, przypisywania zadań i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym pozwala wszystkim zachować spójność.

2. Prezentacje. AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia natychmiastowych slajdów generowanych przez AI, które pasują do Twojej marki)

za pośrednictwem Presentations.AI

Dla zespołów, które chcą w ciągu kilku minut przejść od pomysłu do gotowej prezentacji, Presentations. AI to prosty w obsłudze program do tworzenia prezentacji AI, zaprojektowany do automatycznego tworzenia przejrzystych slajdów z elementami identyfikacji wizualnej marki.

Jest ona szczególnie popularna wśród zespołów marketingowych i start-upów, które często muszą przygotowywać prezentacje, ale nie mają czasu na ręczne projektowanie każdego układu. Platforma wykorzystuje funkcje AI do pisania tekstów, sugerowania elementów wizualnych i tworzenia sekwencji slajdów na podstawie wprowadzonych przez użytkownika podpowiedzi.

To, co wyróżnia tę aplikację, to naturalne dopasowanie do nowoczesnych cykli pracy. Możesz przesłać dokument Word, a system przekształci go w w pełni ustrukturyzowaną prezentację wygenerowaną przez AI, zawierającą obrazy, nagłówki i przejścia.

Każdy slajd jest dopasowany do kolorów Twojej marki, a do dalszej personalizacji możesz go wyeksportować bezpośrednio do Google Slides lub PowerPoint.

Prezentacje. Najlepsze funkcje AI

Twórz zakończone prezentacje na podstawie tekstu lub konspektów przy minimalnej interwencji ręcznej.

Edytuj, oznaczaj marką i eksportuj slajdy do Google Slides i PowerPoint.

Współpracuj nad prezentacjami w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji komentowania i dostępu opartego na rolach.

Uzyskaj dostęp do stale powiększającej się biblioteki inteligentnych szablonów do wykorzystania w marketingu, sprzedaży i inwestycjach.

Wykorzystaj funkcje AI do przeformułowania tekstu, dostosowania tonu i poprawy czytelności slajdów.

Prezentacje. Ograniczenia AI

Ograniczona zaawansowana kontrola projektu w porównaniu z pełnymi pakietami oprogramowania do prezentacji

AI może czasami nadmiernie upraszczać układy, co wymaga ręcznych poprawek.

Narzędzia do brandingu są coraz lepsze, ale nadal są mniej elastyczne niż Visme lub Beautiful. ai.

Prezentacje. Ceny AI

Starter: Free

Pro: 198 USD za użytkownika rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Prezentacje. Oceny i recenzje AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🎥 Przygotowanie prezentacji dla klienta to coś więcej niż tylko zestawienie ładnych slajdów — to szansa na przekonanie odbiorców, zbudowanie zaufania i sfinalizowanie transakcji. W tym wideo pokażemy Ci, jak stworzyć prezentację dla klienta od podstaw: strukturę, narrację, elementy wizualne i wskazówki dotyczące prezentacji, które naprawdę robią wrażenie. Jeśli chcesz, aby spotkania z klientami kończyły się pytaniem „kiedy możesz zacząć?”, a nie „pozwól mi to przemyśleć”, to jest to plan dla Ciebie.

3. Plus AI (najlepsze rozwiązanie do integracji z Google Slides i cykli pracy zespołowej)

za pośrednictwem Plus AI

Plus AI to narzędzie do tworzenia prezentacji AI, które integruje się bezpośrednio z Google Slides, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów już korzystających z Google Workspace.

Działa jako wbudowany asystent prezentacji AI, który pomaga generować, edytować i ulepszać slajdy bez opuszczania obszaru roboczego. Możesz również poprosić narzędzie o podpowiedź w zakresie tworzenia szkiców, dopracowywania tonu, a nawet projektowania prezentacji generowanych przez AI, które dostosowują się do wytycznych Twojej marki.

Kontekstowe funkcje AI tego narzędzia mogą przepisywać akapity, podsumowywać dane lub sugerować układ graficzny w oparciu o intencje zawartości. Dzięki temu jest ono szczególnie przydatne dla zespołów sprzedaży i marketingu przygotowujących szybkie, oparte na danych prezentacje.

Członkowie zespołu mają również możliwość wspólnej edycji slajdów w czasie rzeczywistym, dodawania komentarzy i wspólnego dostosowywania projektów.

Najlepsze funkcje Plus AI

Integruje się bezpośrednio z Google Slides, umożliwiając natywne wsparcie AI w obszarze roboczym.

Generuje, edytuje i optymalizuje slajdy przy użyciu kontekstowych funkcji AI.

Oferuje wsparcie dla podsumowań danych, dostosowywania tonacji i automatycznego formatowania tekstu slajdów.

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad wspólnymi prezentacjami i opiniami podczas udostępniania.

Sprawdza się dobrze w przypadku szybkich aktualizacji biznesowych, prezentacji ofertowych i slajdów edukacyjnych.

Plus ograniczenia AI

Wymaga konta Google Slides; nieodpowiednie dla użytkowników preferujących PowerPoint.

Ograniczona funkcja offline i elastyczność projektowania w porównaniu z narzędziami samodzielnymi.

Złożone elementy wizualne lub duże zbiory danych mogą wymagać ręcznego dopracowania.

Ceny Plus AI

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Dodatkowo oceny i recenzje AI.

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Plus AI

Użytkownik udostępnił swoją opinię:

Gorąco polecam Plus wszystkim, którzy chcą szybko tworzyć piękne prezentacje. To najlepsze narzędzie AI dla Google Slides, które pozwoliło mi zaoszczędzić wiele godzin pracy i frustracji.

Gorąco polecam Plus wszystkim, którzy chcą szybko tworzyć piękne prezentacje. To najlepsze narzędzie AI dla Google Slides, które pozwoliło mi zaoszczędzić wiele godzin pracy i frustracji.

🧩 Ciekawostka: Ponad połowa respondentów ankiety tworzy obecnie prezentacje co najmniej raz w tygodniu, a znaczna część robi to kilka razy w tygodniu.

4. Tome (najlepsze rozwiązanie do prezentacji opartych na narracji)

za pośrednictwem Tome

Tome to kreator prezentacji AI, który stawia na pierwszym miejscu fabułę. Został stworzony z myślą o twórcach, którzy chcą, aby ich slajdy były spójne i angażowały emocjonalnie, a nie były tylko szablonowe. Pomaga użytkownikom przekształcić surowe pomysły w uporządkowane, bogate wizualnie prezentacje.

Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia prezentacji, propozycji kampanii marketingowych i opisów produktów, w których opowiadanie historii jest równie ważne jak projekt.

Tome działa w ten sposób, że możesz zacząć od podpowiedzi lub załadować dokument Word. Następnie automatycznie generuje prezentację AI zakończoną tytułami, układami i sugestiami dotyczącymi tonu. Zintegrowana funkcja generowania obrazów AI wypełnia slajdy kontekstowo dokładnymi elementami wizualnymi, dzięki czemu nie musisz szukać zdjęć stockowych ani ręcznie projektować elementów.

Współpraca również przebiega bez wysiłku. Użytkownicy mogą zmieniać kolejność slajdów, przepisywać sekcje lub zastępować elementy wizualne własnymi obrazami, podczas gdy członkowie zespołu wspólnie edytują dokument w czasie rzeczywistym. Każdy projekt znajduje się w wspólnym obszarze roboczym, a gotowe prezentacje można eksportować do Google Slides lub PowerPoint w celu ostatecznego dostarczenia klientowi.

Najlepsze funkcje Tome

Twórz oparte na fabule prezentacje AI na podstawie krótkich podpowiedzi lub przesłanych konspektów.

Skorzystaj z wbudowanej funkcji generowania obrazów AI, aby uzyskać natychmiastowe efekty wizualne.

Twórz interaktywne prezentacje, które płynnie łączą tekst, multimedia i przejścia.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu edycji i komentowaniu.

Eksportuj do Google Slides lub PowerPoint do użytku profesjonalnego.

Ograniczenia Tome

Opcje dostosowywania slajdów są bardziej ograniczone niż w tradycyjnych narzędziach do prezentacji.

Niektóre eksportowane zestawy wymagają dostosowania formatu.

Pełna współpraca zespołowa jest dostępna wyłącznie w ramach płatnych planów.

Ceny Tome

Tome Plus: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Wyłącznie w Tome: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Tome

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Aplikacja MagicSlides (najlepsza do szybkiego tworzenia slajdów na podstawie szablonów)

za pośrednictwem MagicSlides.app

MagicSlides. app to oparty na AI kreator prezentacji przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą tworzyć prezentacje bezpośrednio w Google Slides, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowych narzędzi.

Jego mocną stroną jest szybkość tworzenia dobrze zorganizowanych prezentacji na podstawie krótkiej podpowiedzi, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia prezentacji AI dla studentów, zespołów marketingowych i profesjonalistów, którzy potrzebują szybkich wyników bez utraty jakości.

Narzędzie działa jako pasek boczny w Google Slides. Użytkownicy wpisują temat, wybierają ton i styl wizualny, a system generuje zakończony zestaw slajdów wraz z tekstem, tytułami i układami.

Aplikacja MagicSlides. wyróżnia się również w zakresie wczesnego tworzenia szkiców. Na przykład menedżer zawartości podsumowujący wyniki kwartalne może wkleić kluczowe punkty do narzędzia, a ono automatycznie utworzy sekwencje slajdów z formatowanymi nagłówkami i punktami do omówienia. Użytkownicy mogą dostosowywać kolory, edytować treść lub natychmiast eksportować gotowy zestaw slajdów, a wszystko to w ramach Google Slides.

Najlepsze funkcje aplikacji MagicSlides.

Generuj pełne prezentacje bezpośrednio w Google Slides.

Natychmiast zamień konspekty lub streszczenia w dopracowane slajdy.

Wybierz spośród wielu motywów do profesjonalnych prezentacji.

Edytuj i eksportuj bez przełączania się między platformami.

Usprawnij tworzenie wstępnych wersji i wewnętrznych aktualizacji dla Teams.

Limity aplikacji MagicSlides.

Działa tylko z Google Slides, co ogranicza elastyczność na innych platformach.

Przed ostatecznym dostarczeniem slajdy wymagają czasami ręcznego formatowania.

Mniej zaawansowana automatyzacja projektowania w porównaniu z większymi narzędziami do prezentacji AI, takimi jak Beautiful. ai.

Ceny aplikacji MagicSlides.

Free

Niezbędne: 8 USD miesięcznie

Pro: 16 USD/miesiąc

Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji MagicSlides.

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o aplikacji MagicSlides.

Recenzent udostępnił :

Wypróbowałem Magicslides do tworzenia prezentacji opartych na AI. Narzędzie to sprawdza się całkiem dobrze do generowania szybkich szkiców slajdów, ale zdecydowanie jest miejsce na ulepszenia.

Wypróbowałem Magicslides do tworzenia prezentacji opartych na AI. Narzędzie to sprawdza się całkiem dobrze do generowania szybkich szkiców slajdów, ale zdecydowanie jest miejsce na ulepszenia.

📮ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że Twoja praca jest widoczna i pozwala Ci skupić się na tym, co ważne, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmuje się resztą.

6. Visme (najlepsze rozwiązanie do tworzenia multimedialnych prezentacji z elementami brandingowymi dla różnych zespołów)

za pośrednictwem Visme

Visme jest przeznaczone dla zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko slajdów. Możesz tworzyć prezentacje, raporty i jednostronicowe dokumenty w jednym miejscu, bez konieczności czekania na projektantów. Wystarczy raz ustawić swoją markę (kolory, czcionki i logo), a każdy szablon będzie ją odzwierciedlał.

W przypadku powtarzających się zadań, takich jak prezentacje lub comiesięczne przeglądy, skopiuj plik bazowy, zamień dane i zablokuj układy, aby uniknąć poprawek w ostatniej chwili. Narzędzie AI może tworzyć szkice na podstawie podpowiedzi i sugerować elementy wizualne. Otrzymasz również obszerną bibliotekę wykresów, animacji i krótkich wideo, które pomogą Ci jasno wyjaśnić trudne tematy.

Po zakończeniu pracy możesz wyeksportować prezentację do Google Slides, PowerPoint lub PDF albo udostępnić link umożliwiający śledzenie. Zespoły ds. zawartości mogą tworzyć i dystrybuować materiały z tego samego obszaru roboczego, zamiast korzystać z wielu różnych narzędzi.

Najlepsze funkcje Visme

Wprowadź zestawy elementów marki we wszystkich szablonach, aby każdy slajd był zgodny z wizerunkiem marki.

Generuj pierwsze wersje prezentacji na podstawie podpowiedzi za pomocą narzędzia do tworzenia prezentacji AI, a następnie dopracuj układ i multimedia.

Twórz historie danych za pomocą wykresów, animacji i filmów wideo, aby uzyskać profesjonalne prezentacje.

Eksportuj do wielu formatów i przesyłaj pliki do Google Drive dla Teams korzystających z Google Slides lub PowerPoint.

Ponownie wykorzystuj układy powtarzających się raportów i prezentacji, aby zaoszczędzić czas w kolejnych kwartałach.

Ograniczenia Visme

Zaawansowana kontrola projektu może nadal wymagać ręcznych poprawek po utworzeniu szkiców przez AI.

Szeroki zestaw funkcji może wydawać się zbyt rozbudowany dla zespołów, które potrzebują jedynie lekkiego generatora slajdów.

Niektóre cykle pracy eksportu opierają się na zewnętrznych aplikacjach lub ostatecznym formacie w pakietach biurowych.

Ceny Visme

Podstawowa: Free

Pakiet startowy: 12,25 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24,75 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny dla 10 i więcej użytkowników

Oceny i recenzje Visme

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Visme

Recenzent G2 pisze:

Visme oferuje szeroki zakres przyjaznych dla użytkownika szablonów, dzięki czemu jest zarówno kreatywny, jak i łatwy w nawigacji. To doskonałe, łatwe w użyciu narzędzie z wieloma szablonami do tworzenia wideo, prezentacji i infografik.

Visme oferuje szeroki zakres przyjaznych dla użytkownika szablonów, dzięki czemu jest zarówno kreatywny, jak i łatwy w nawigacji. To doskonałe, łatwe w użyciu narzędzie z wieloma szablonami do tworzenia wideo, prezentacji i infografik.

7. Beautiful. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji projektowania i zapewnienia spójności marki)

za pośrednictwem Beautiful.ai

Beautiful. ai jest przeznaczone dla zespołów, które chcą uzyskać dopracowane slajdy bez konieczności mikrozarządzania elementami projektu. Automatyzuje układ, odstępy i wyrównanie podczas dodawania tekstu, obrazów lub wykresów, dzięki czemu prezentacje wyglądają schludnie przy minimalnym wysiłku.

Zacznij od inteligentnego slajdu, a układ sam się zreorganizuje, aby zachować równowagę. AI sugeruje również odpowiedni format wizualny dla Twojej zawartości, co jest przydatne w przypadku prezentacji, raportów dla klientów i aktualizacji dla kierownictwa.

Wbudowana kontrola marki. Administratorzy mogą zablokować czcionki, kolory i umiejscowienie logo, aby zachować spójność marki we wszystkich prezentacjach. Działa z Google Drive, Dropbox i Slack, ułatwiając udostępnianie, a po gotowości można eksportować do PowerPoint lub PDF.

Najlepsze funkcje Beautiful.ai

Zautomatyzuj dostosowywanie projektów dzięki inteligentnym szablonom slajdów.

Zachowaj kontrolę nad marką dzięki zablokowanym kolorom, czcionkom i pozycjom logo.

Sugeruj odpowiednie układy przy użyciu wbudowanych funkcji AI.

Zintegruj z Google Drive, Slack i Dropbox, aby przeprowadzać udostępnianie plików.

Eksportuj gotowe prezentacje do formatów PowerPoint lub PDF.

Ograniczenia Beautiful.ai

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania dla zespołów preferujących ręczne projektowanie slajdów.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają planu Pro lub Team.

Nie ma wsparcia dla edycji offline.

Ceny Beautiful.ai / AI

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Teams : 40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Piękne. Oceny i recenzje AI

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Beautiful. ai

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się bot AI, który tworzy piękne slajdy z doskonałą oprawą wizualną. Dzięki temu można stworzyć całą prezentację w krótkim czasie. Jest lepszy od innych platform ze względu na liczne dostępne szablony i dokładność. Dodatkowym atutem są sugestie dotyczące skrócenia lub zmiany tonu tekstu.

Podoba mi się bot AI, który tworzy piękne slajdy z doskonałą oprawą wizualną. Dzięki temu można stworzyć całą prezentację w krótkim czasie. Jest lepszy od innych platform ze względu na liczne dostępne szablony i dokładność. Dodatkowym atutem są sugestie dotyczące skrócenia lub zmiany tonu tekstu.

8. GenPPT (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prezentacji AI opartych na danych)

za pośrednictwem GenPPT

GenPPT jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą, aby dane opowiadały jasną historię bez konieczności zmagania się ze slajdami. Wystarczy przesłać arkusz kalkulacyjny lub krótkie podsumowanie, a program w ciągu kilku minut zamieni je w gotowy zestaw slajdów z wykresami, spostrzeżeniami i tekstem.

Ta alternatywa dla Gamma AI sprawdza się dobrze w przypadku analityków, nauczycieli i zespołów biznesowych. Wybierz typ prezentacji, np. wyniki sprzedaży, przegląd marketingowy lub podsumowanie dla inwestorów, a narzędzie uporządkuje Twoje dane w przejrzyste sekcje z odpowiednimi elementami wizualnymi.

Kiedy nadejdzie czas udostępnienia, wyeksportuj do PowerPoint, PDF lub Google Slides. Możesz na bieżąco dostosowywać wykresy, dzięki czemu zarówno dokładność, jak i wygląd pozostają na właściwym poziomie.

Najlepsze funkcje GenPPT

Automatycznie konwertuj arkusze danych i raporty na zakończone prezentacje.

Generuj wizualizacje slajdów, takie jak wykresy, diagramy i wskaźniki KPI, przy minimalnym wysiłku ręcznym.

Wsparcie eksportu do programów PowerPoint i Google Slides w celu elastycznej edycji.

Dodaj podsumowania i spostrzeżenia AI, aby automatycznie podkreślać trendy.

Dostosuj czcionki, układy i kolory w niestandardowy sposób, aby dopasować je do wyglądu Twojej marki.

Limits of GenPPT

Ograniczona kontrola nad projektowaniem kreatywnym w porównaniu z narzędziami ukierunkowanymi na projektowanie

Najlepiej sprawdza się w przypadku prezentacji opartych na danych, gorzej w przypadku zawartości nastawionej na opowiadanie historii.

Od czasu do czasu konieczne jest sprawdzanie dokładności analiz generowanych przez AI.

Ceny GenPPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GenPPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o GenPPT

Jeden z użytkowników mówi:

Genialna prezentacja AI, która osiągnęła idealną równowagę między techniczną głębią a przystępnością. Przejrzyste przykłady i angażująca forma sprawiły, że złożone pojęcia stały się łatwe do zrozumienia. Połączenie praktycznych zastosowań i przyszłych implikacji sprawiło, że wszyscy byli zaangażowani.

Genialna prezentacja AI, która osiągnęła idealną równowagę między techniczną głębią a przystępnością. Przejrzyste przykłady i angażująca forma sprawiły, że złożone pojęcia stały się łatwe do zrozumienia. Połączenie praktycznych zastosowań i przyszłych implikacji sprawiło, że wszyscy byli zaangażowani.

9. Twistly AI (najlepsze rozwiązanie do wizualnego opowiadania historii i tworzenia prezentacji związanych z marką)

za pośrednictwem Twistly AI

Twistly AI jest przeznaczone dla zespołów, które chcą, aby prezentacje były wizualną opowieścią, a nie zbiorem korporacyjnych slajdów. Wystarczy wrzucić krótki lub długi raport, a program zamieni go w przyciągającą uwagę prezentację opartą na obrazach.

Data powstania jest prosta. Wklej tekst, a Twistly automatycznie zrównoważy układ, typografię i przepływ. Wybiera palety kolorów, przejścia i ikony pasujące do tematu, a następnie tworzy slajdy z edytowalnym tekstem, gotowymi grafikami i obrazami AI, które pasują do Twojej marki.

Ta alternatywa dla Gamma AI dobrze współpracuje z eksportami Google Slides, jeśli chcesz mieć dodatkową kontrolę na końcu. Zespoły mogą wspólnie edytować, zostawiać opinie w czasie rzeczywistym i przechowywać logo, czcionki i kolory we wspólnej bibliotece zasobów, dzięki czemu każdy nowy zestaw pozostaje zgodny z wizerunkiem marki.

Najlepsze funkcje Twistly AI

Konwertuj dokumenty lub konspekty na nowoczesne prezentacje AI.

Generuj obrazy AI, które pasują do kontekstu slajdu i tożsamości marki.

Zastosuj automatyczne układy i przejścia, aby uzyskać spójność wizualną.

Przechowuj zasoby marki i szablony, aby można było je ponownie wykorzystać w całym zespole.

Eksportuj do Google Slides lub PowerPoint w celu ostatecznej dostawy.

Ograniczenia Twistly AI

Ograniczona analityka lub śledzenie zaangażowania w udostępnionych prezentacjach

Zaawansowana edycja projektów może być czasochłonna poza przepływem AI.

Wymaga stabilnego połączenia do renderowania slajdów zawierających dużo obrazów.

Ceny Twistly /AI

Free wersja próbna

Pakiet startowy: 4,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Twistly AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Twistly AI

W jednej z recenzji napisano:

To niesamowite, jak szybko zamienia prosty tekst w ładnie wyglądające slajdy. Integracja działa idealnie i jest o wiele lepsza i szybsza niż zwykłe narzędzia oparte na przeglądarce, nie muszę przełączać się między zakładkami i eksportować plików.

To niesamowite, jak szybko zamienia prosty tekst w ładnie wyglądające slajdy. Integracja działa idealnie i jest o wiele lepsza i szybsza niż zwykłe narzędzia oparte na przeglądarce, nie muszę przełączać się między zakładkami i eksportować plików.

10. Zoho Show (najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania prezentacjami)

za pośrednictwem Zoho Show

Zoho Show to oparte na przeglądarce narzędzie do tworzenia prezentacji dla zespołów, które cenią sobie współpracę i łatwy dostęp. Możesz tworzyć, edytować i prezentować w tym samym miejscu, co dokumenty i arkusze, co sprawia, że jest to dobre rozwiązanie dla małych firm i zespołów pracujących zdalnie.

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z komentarzy i śledzenia zmian. Zacznij od dostosowywalnych szablonów lub zaimportuj plik PowerPoint i udoskonal go. Formatowanie AI pomaga w wyrównywaniu, rozstawianiu i czystym układzie, dzięki czemu slajdy wyglądają na gotowe do udostępnienia przy minimalnym wysiłku.

Eksportuj do formatów PPTX, PDF lub HTML i udostępniaj linki, aby umożliwić szybkie przeglądanie. Możesz nawet prezentować na żywo z poziomu przeglądarki i zdalnie sterować slajdami, podczas gdy widzowie śledzą prezentację. Jeśli już korzystasz z Zoho, aplikacja łączy się z WorkDrive i Zoho CRM, dzięki czemu zawartość i przekazywane informacje pozostają w jednym cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Show

Oferuj wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom i wspólnej edycji na żywo.

Importuj i udoskonalaj pliki PowerPoint z pełną kompatybilnością.

Automatyczne wyrównywanie i formatowanie slajdów przy użyciu optymalizacji układu AI.

Organizuj prezentacje na żywo bezpośrednio w przeglądarce z możliwością zdalnego sterowania.

Eksportuj do wielu formatów, w tym PPTX, PDF i HTML.

Ograniczenia Zoho Show

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami prezentacji AI.

Mniej zaawansowanych opcji animacji i multimediów niż u konkurencji.

Ceny Zoho Show

Free

Plan profesjonalny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Show

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Show

Recenzent G2 pisze:

Zoho Show jest łatwy w użyciu i działa świetnie na każdym urządzeniu — zwłaszcza mobilnym, co idealnie nadaje się do szybkiej edycji w podróży. Wbudowana wyszukiwarka obrazów Google przyspiesza proces tworzenia wizualizacji, a import z programu PowerPoint zachowuje oryginalne formatowanie, co ułatwia współpracę.

Zoho Show jest łatwy w użyciu i działa świetnie na każdym urządzeniu — zwłaszcza mobilnym, co idealnie nadaje się do szybkiej edycji w podróży. Wbudowana wyszukiwarka obrazów Google przyspiesza proces tworzenia wizualizacji, a import z programu PowerPoint zachowuje oryginalne formatowanie, co ułatwia współpracę.

🤔 Czy wiesz, że: Według ankiety ponad połowa pracowników na całym świecie twierdzi, że w ciągu ostatniego roku korzystała z AI w pracy, a około 14% korzysta z generatywnej AI codziennie.

Typowe błędy popełniane podczas przechodzenia z Gamma AI

Przejście z Gamma AI na nowy program do tworzenia prezentacji AI może wydawać się szybką aktualizacją, ale wiele zespołów przyspiesza ten proces i traci czas na zmianę formatowania lub ponowne szkolenie pracowników. Celem nie jest tylko znalezienie innego narzędzia — chodzi o przebudowę płynniejszego, bardziej niezawodnego cyklu pracy, który będzie odpowiadał potrzebom Twojego zespołu w zakresie zawartości i współpracy.

Poniżej przedstawiono najczęstsze pułapki, na które napotykają zespoły, oraz sposoby ich uniknięcia.

Wybierając wyłącznie na podstawie ceny i ignorując wierność eksportu

Tańsze narzędzie do tworzenia slajdów /AI nie jest korzystne, jeśli każdy eksport się psuje. Wiele zespołów odkrywa problemy z układem, zamianą czcionek lub brakującymi elementami wizualnymi dopiero po zakończeniu migracji.

✅ Rozwiązanie: Przed podjęciem decyzji stwórz mały zestaw „testów obciążeniowych” z wykresami, kolorami marki, niestandardowymi czcionkami i animacjami, a następnie wyeksportuj go do programu PowerPoint, Google Slides i pliku PDF.

Sprawdź, jak bardzo eksportowany plik jest zgodny z wersją wyświetlaną na ekranie i ile wymaga poprawek. Jeśli Twój zespół pracuje w edytowalnych plikach PPTX lub Google Slides, wierność eksportu powinna być kwestią bezdyskusyjną, a nie tylko miłym dodatkiem.

Zakładając, że generowanie AI jest jedynym czynnikiem, pomijając branding i współpracę

Kuszące jest wybranie narzędzia, które generuje najbardziej efektowny pierwszy szkic. Problem pojawia się później, gdy każdy zestaw slajdów wymaga ręcznych poprawek, aby był zgodny z wytycznymi marki, lub gdy zespoły nie mają wspólnego miejsca do przeglądania zmian.

✅ Rozwiązanie: Oceniając alternatywy dla Gamma AI, nie ograniczaj się do funkcji „prompt to slides”. Sprawdź, czy możesz zablokować zestawy marek, przechowywać wspólne zasoby oraz przechowywać komentarze, zatwierdzenia i wersje w jednym miejscu. Dobry kreator prezentacji AI powinien wspierać cotygodniową współpracę Twojego zespołu, a nie tylko robić wrażenie w ciągu pierwszych pięciu minut.

Migracja zestawów bez konieczności dostosowywania cyklu pracy lub szablonów

Innym częstym błędem jest przeciąganie starych prezentacji Gamma do nowego narzędzia i nadzieja, że „po prostu będą działać”. Różne platformy obsługują układy, przestrzenie i czcionki na swój własny sposób, więc skopiowane i wklejone slajdy szybko zamieniają się w nieuporządkowane, niespójne prezentacje.

✅ Rozwiązanie: Potraktuj zmianę jako okazję do przemyślenia systemu slajdów. Zacznij od zaprojektowania niewielkiego zestawu szablonów wzorcowych wielokrotnego użytku w nowej platformie, dostosowanych do Twojej marki i typowych zastosowań, takich jak prezentacje sprzedażowe, kwartalne przeglądy biznesowe (QBR) lub wewnętrzne recenzje.

Po przetestowaniu i zatwierdzeniu tych szablonów przebuduj lub przenieś najczęściej używane zestawy, aby wszystko było spójne w przyszłości.

Nawet intuicyjne narzędzia AI mają nowe podpowiedzi, ustawienia i zachowania eksportu. Zespoły często nie doceniają czasu potrzebnego na opanowanie nowych funkcji, co prowadzi do niekonsekwentnego korzystania z nich i wielu momentów typu „jak to się robi?”.

✅ Rozwiązanie: Zaplanuj krótkie sesje wdrożeniowe dla różnych ról: autorów w zakresie podpowiedzi i struktury, projektantów w zakresie kontroli układu oraz menedżerów w zakresie przepływów zatwierdzania i udostępniania.

Jednocześnie zapewnij sobie kontrolę nad procesem, wyjaśniając, kto jest właścicielem szablonów, kto może zmieniać ustawienia marki oraz w jaki sposób przechowywane są dane i eksporty. Kilka godzin poświęconych na uporządkowaną konfigurację ustawień opłaci się później w postaci szybszych i bardziej niezawodnych prezentacji.

Jeśli nadal rozważasz opcje wykraczające poza główne alternatywy dla Gamma AI, oto trzy narzędzia do prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które zyskują popularność dzięki unikalnym cyklom pracy i kreatywnej automatyzacji:

Sendsteps.ai: Kreator prezentacji, który łączy zawartość generowaną przez AI z interaktywnością odbiorców. Pomaga użytkownikom tworzyć piękne prezentacje i ankiety w czasie rzeczywistym w ciągu kilku minut, idealne dla nauczycieli i trenerów korporacyjnych, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie odbiorców.

Decktopus AI: Zaprojektowany z myślą o zapracowanych profesjonalistach, Decktopus automatycznie generuje inteligentne slajdy, notatki prelegenta i układy graficzne. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i marketingu, które chcą zaoszczędzić czas na przygotowywaniu dopracowanych, zgodnych z wizerunkiem marki prezentacji.

Gamma SlidesGPT: Szybkie narzędzie do tworzenia prezentacji AI, które nie wymaga logowania i natychmiast przekształca dokument Word lub podpowiedź w gotową do edycji prezentację Google Slides. Idealne dla tych, którzy chcą tworzyć slajdy przy minimalnym wysiłku i uzyskać piękne wyniki.

ClickUp wkracza na scenę

Zmiana narzędzi do tworzenia prezentacji to nie tylko tworzenie slajdów, ale także przemyślenie sposobu, w jaki pomysły są realizowane. Niezależnie od tego, czy preferujesz szybkie narzędzia do tworzenia prezentacji oparte na AI, takie jak Plus AI, czy oprogramowanie do projektowania prezentacji, takie jak Visme, cel pozostaje ten sam: mniej majsterkowania, więcej opowiadania historii.

Wybierając kolejną alternatywę dla Gamma AI, poszukaj narzędzi, które wykraczają poza szablony — takich, które łączą narzędzia do współpracy, konfigurowalne szablony i funkcje AI, które naprawdę rozumieją Twoją markę.

Najlepsza alternatywa to taka, która zapewnia Ci wsparcie w zakresie kreatywności dzisiaj i będzie skalowalna wraz z rozwojem Twojego zespołu jutro.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Łączy dokumenty, Tablice i ClickUp Brain, dzięki czemu możesz planować, pisać i prezentować pomysły w jednym miejscu. Od tworzenia konspektów za pomocą funkcji Talk to Text po udoskonalanie dzięki analizom opartym na AI — ClickUp pomaga zaoszczędzić czas podczas tworzenia naprawdę wyjątkowych slajdów.

Jeśli chcesz tworzyć inteligentniejsze i bardziej wyraziste prezentacje, wypróbuj ClickUp już dziś za darmo i zamień każdy pomysł w coś, co warto pokazać.

Często zadawane pytania

Wiele alternatyw dla Gamma AI kładzie większy nacisk na kontrolę cyklu pracy i marki, a nie tylko na prezentacje internetowe. Na przykład narzędzia takie jak Plus AI i MagicSlides działają natywnie w Google Slides lub PowerPoint, więc generowanie, edycja i współpraca w zakresie sztucznej inteligencji odbywa się w narzędziu do tworzenia slajdów, z którego już korzysta Twój zespół. Inne, takie jak Visme i Beautiful. ai, kładą nacisk na zaawansowane funkcje zarządzania marką, takie jak zestawy marek, zablokowane czcionki/kolory i wspólne biblioteki zasobów, a także bogate opcje eksportu multimediów. Platformy takie jak ClickUp wykraczają poza samo tworzenie slajdów, łącząc AI z zadaniami, dokumentami, tablicami i pulpitami nawigacyjnymi, dzięki czemu można zarządzać całym cyklem pracy związanym z prezentacją (a nie tylko gotowym zestawem slajdów) w jednym miejscu.

Tak. Gamma oferuje wsparcie dla eksportu do PowerPoint (PPTX), PDF, PNG i Google Slides w ramach płatnych planów, dzięki czemu można przenosić prezentacje do standardowych narzędzi do prezentacji w celu dalszej edycji. Notatki wskazują, że większość układów przenosi się dość dobrze, ale złożone projekty mogą wymagać niewielkiego czyszczenia w PowerPoint lub Slides po eksporcie.

Tak, kilka narzędzi do prezentacji AI oferuje bezpłatne poziomy lub wersje próbne o możliwościach porównywalnych z podstawowym przepływem „prompt-to-deck” Gamma. 1. MagicSlides i Presentations. AI oferują bezpłatne plany do generowania slajdów opartych na sztucznej inteligencji bezpośrednio w lub dla Google Slides/PowerPoint. Zoho Show oferuje również bezpłatny plan do wspólnych prezentacji opartych na przeglądarce z formatowaniem wspomaganym przez AI. 2. Jeśli chcesz zarządzać całym cyklem pracy związanym z prezentacją (pomysły → zawartość → recenzje → zadania), ClickUp oferuje plan Free Forever z Tablicami, dokumentami, zadaniami i pulpitami nawigacyjnymi, a dodatkowo możesz dodać ClickUp Brain jako warstwę AI za pomocą płatnych dodatków.

Nie ma jednego „zwycięzcy”, ale kilka narzędzi wyróżnia się w zależności od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze: 1. Prezentacje. AI bardzo wyraźnie pozycjonuje się w zakresie automatycznej synchronizacji marki (logo, kolory, czcionki) i „wysokiej jakości eksportu do PowerPoint bez problemów z układem”, co jest mocną stroną, jeśli priorytetem jest bezpieczne dla marki przekazywanie plików PPTX. 2. Visme koncentruje się na zestawach marek, szablonach wielokrotnego użytku i eksporcie multimediów (PPTX, PDF, linki internetowe), dzięki czemu dobrze nadaje się dla zespołów marketingowych i projektowych, które potrzebują ścisłej kontroli marki w wielu formatach. 3. Beautiful. ai oferuje zablokowane ustawienia marki i inteligentne slajdy, które automatycznie dostosowują układy, jednocześnie zapewniając czysty eksport do PowerPoint lub PDF. 4. Jeśli bardziej zależy Ci na spójności marki na poziomie procesu (zawartość, zatwierdzenia, dokumenty będące źródłem prawdy) niż na samym renderowaniu slajdów, ClickUp doskonale sprawdza się w centralnym przechowywaniu kopii, zasobów i wytycznych, jednocześnie umożliwiając eksportowanie gotowych prezentacji za pomocą Google Slides lub PowerPoint.

Zacznij od wyeksportowania kilku reprezentatywnych zestawów Gamma do formatu PPTX lub Google Slides i przetestuj, jak wyglądają one w wybranym narzędziu, aby wcześnie wykryć wszelkie problemy związane z układem lub czcionką. Następnie odbuduj niewielki zestaw szablonów głównych natywnie na nowej platformie (prezentacja, QBR, raport) zamiast kopiować i wklejać wszystkie stare slajdy. Zdefiniuj prosty przepływ informacji dotyczących briefów, generowania AI, projektowania i zatwierdzania w nowym stosie i udokumentuj go. Na koniec przeprowadź krótkie sesje szkoleniowe dla autorów, projektantów i osób zatwierdzających, aby przed wdrożeniem w rzeczywistych projektach wyjaśnić kwestie związane z podpowiedziami, kontrolą marki i ustawieniami eksportu.