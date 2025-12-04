Zoom vs. ClickUp SyncUp: które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojego zespołu?

Jest 9:55 rano. Twój zespół łączy się na Zoomie. Podejmowane są decyzje. Pojawiają się zadania do wykonania. Trzydzieści minut później kopiujesz notatki do tablic zadań i przekazujesz linki, aby nic nie umknęło.

Oto rozdroże. Zoom to wiodąca platforma do wideokonferencji, stworzona z myślą o rozmowach wideo i niezawodnym udostępnianiu ekranu. ClickUp SyncUp jest bliżej pracy. Możesz planować spotkania, robić notatki z nich i uruchamiać automatyczne tworzenie zadań połączonych z zadaniami i właścicielami.

Ta funkcja jest ważna z jednego powodu. Indeks trendów pracy firmy Microsoft pokazuje, że przeciętny pracownik spędza 57% czasu na spotkaniach, wysyłaniu e-maili i czatowaniu. To dużo rozmów, które muszą szybko przełożyć się na działania.

W tym przewodniku porównujemy Zoom i ClickUp SyncUp, aby zespoły zdalne mogły wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do ich codziennych działań, niezależnie od tego, czy potrzebują najlepszych w swojej klasie połączeń, czy spotkań, które mają płynny przepływ w stronę pracy.

Zoom vs. ClickUp SyncUp w skrócie

Porównując Zoom i ClickUp SyncUp, wybierasz między samodzielną platformą do wideokonferencji a warstwą spotkań, która znajduje się w Twoim obszarze roboczym do zarządzania projektami.

Oto przegląd ich kluczowych funkcji, możliwości tworzenia zadań i innych zaawansowanych funkcji:

Funkcja ClickUp SyncUp Spotkania Zoom Główny obszar zainteresowania Wbudowane w ClickUp jako część zintegrowanego obszaru roboczego AI do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej. Samodzielna platforma do wideokonferencji, umożliwiająca organizowanie i dołączanie do spotkań online oraz webinarów. Codzienne spotkania i aktualizacje projektów Uruchom SyncUps z list, widoków lub zadań, aby zespoły mogły przeglądać tablice, aktualizować zadania i rozmawiać w tym samym miejscu. Prowadź rozmowy wideo w jakości HD z funkcją udostępniania ekranu i czatu, ale tablice i trackery zazwyczaj znajdują się w oddzielnym narzędziu do zarządzania projektami. Zarządzanie zadaniami i projektami Pełna hierarchia zadań i projektów wraz z właścicielami, terminami, zależnościami, pulpitami nawigacyjnymi i automatycznym tworzeniem zadań na podstawie spotkań. Brak natywnego zarządzania projektami; elementy wynikające z spotkań Zoom muszą być tworzone w narzędziach zewnętrznych. Notatki ze spotkań i automatyczne elementy do wykonania ClickUp Brain i AI Notetaker tworzą podsumowania, przeszukiwalne transkrypcje i zadania, które są bezpośrednio połączone z dokumentami i widokami. Zoom AI Companion generuje podsumowania i sugerowane elementy działania, które nadal wymagają wprowadzenia do narzędzi projektowych. Udostępnianie ekranu i nagrywanie ekranu Udostępniaj swój ekran w SyncUps i zapisuj SyncUps oraz Clips w Clips Hub wraz z transkrypcjami i komentarzami powiązanymi z zadaniami. Udostępniaj ekrany podczas spotkań w Zoom i nagrywaj sesje na lokalnym lub chmurowym nośniku danych, a następnie udostępniaj linki osobno. Planowanie i integracje Planuj spotkania, podczas których zarządzasz pracą, i korzystaj z integracji ClickUp–Zoom, aby rozpoczynać spotkania Zoom z poziomu zadań ClickUp. Planuj spotkania Zoom z poziomu aplikacji Zoom lub zintegrowanego kalendarza i dodawaj linki Zoom do wydarzeń w Google lub Outlooku. Raportowanie i widoczność po spotkaniach Pulpity kontrolne pokazują w czasie rzeczywistym, jak zmiany wynikające ze spotkań wpływają na obciążenie pracą, tempo realizacji zadań i terminowość dostaw. Analizy koncentrują się na wykorzystaniu i jakości spotkań, a nie na wynikach projektów lub kondycji sprintów. Najlepsze dla Zespoły, które chcą mieć funkcje SyncUp, notatki ze spotkań i automatyczne tworzenie zadań powiązanych z zarządzaniem projektami w jednym obszarze roboczym. Teams, które potrzebują znanej alternatywy dla Zoom do spotkań osobistych i szybkich rozmów wideo na różnych urządzeniach

Czym jest ClickUp?

Zachowaj porządek, działaj szybciej i zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp.

ClickUp to zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji, który łączy zadania, dokumenty, czat, spotkania i sztuczną inteligencję w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły mogą planować, realizować zadania i przeprowadzać raportowanie bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami.

Wyobraź sobie kierownika działu prowadzącego wdrożenie międzyfunkcyjne.

Aktualizacje pojawiają się na czacie Zoom, informacje o działaniach następczych trafiają do Skrzynki odbiorczej, a najnowsze zmiany zakresu są ukryte w osobistych notatkach. Każda zmiana wymaga skupienia i utrudnia dostrzeżenie rzeczywistych postępów.

ClickUp został stworzony, aby ograniczyć rozproszenie pracy, łącząc wszystko w jednym obszarze roboczym.

Dzięki ClickUp SyncUp i ClickUp Meetings zespoły mogą szybko rozpoczynać rozmowy wideo z poziomu tych samych list i zadań ClickUp, z których już korzystają, rejestrować notatki ze spotkań w kontekście oraz bezpośrednio powiązać decyzje z właścicielami i terminami.

ClickUp AI Notetaker i ClickUp Brain przekształcają te rozmowy w podsumowania i elementy do wykonania, dzięki czemu „rozmawialiśmy o tym” automatycznie staje się „jest w systemie”.

Jeśli nadal korzystasz z Zoom do większych spotkań lub rozmów zewnętrznych, integracja ClickUp–Zoom pozwala rozpoczynać lub dołączać do spotkań Zoom z poziomu zadań ClickUp, dokumentów i Chat oraz dołączać link do spotkania i nagranie jako załącznik do zadania.

Jeden z użytkowników ujął to w prosty sposób:

Możliwość tworzenia niestandardowych widoków, pulpitów i pól jest niesamowita. Podoba mi się również szeroki zakres oferowanych funkcji, od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po współpracę nad dokumentami i wyznaczanie celów. To naprawdę wszechstronne środowisko pracy.

Oceny i recenzje klientów:

Oceny i recenzje klientów:

G2 : 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Funkcje ClickUp

Oto, w jaki sposób funkcje ClickUp pomagają zespołom pracującym zdalnie zastąpić „rozmowy telefoniczne, kopiowanie notatek, a następnie aktualizowanie Tablicy” spotkaniami, które odbywają się bezpośrednio w ramach cykli pracy związanych z zarządzaniem projektami.

Funkcja nr 1: Czat ClickUp

Przekształcaj wiadomości w zadania za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat łączy komunikację w czasie rzeczywistym z zarządzaniem pracą, dzięki czemu rozmowy nigdy nie odbiegają od zadań, na które mają wpływ.

Zespoły mogą rozmawiać na czacie w kanałach lub poprzez bezpośrednie wiadomości, udostępniać pliki i jednym kliknięciem zamieniać dowolną wiadomość w zadanie ClickUp. Dzięki temu decyzje, pliki i zadania pozostają w tym samym obszarze roboczym, co ułatwia ich śledzenie i lokalizowanie.

Sztuczna inteligencja ClickUp może również podsumowywać długie wątki i sugerować zadania na podstawie rozmowy, co jest szczególnie przydatne po intensywnym dniu wymiany wiadomości. Zamiast przewijać logi czatu Zoom lub rozproszone wiadomości prywatne, otrzymujesz przejrzyste podsumowania i praktyczne zadania w samym czacie ClickUp.

📌 Przykład: Zespół produktowy omawia błąd na kanale czatu ClickUp, dołącza zrzuty ekranu i uzgadnia sposób naprawy. Kierownik projektu przekształca wiadomość w zadanie w ClickUp, przypisuje je inżynierowi i ustala termin wykonania. Po zakończeniu naprawy status zadania, komentarze i załączniki pokazują pełną historię. Nie musisz już polegać na starych wątkach czatu.

Funkcja nr 2: ClickUp SyncUp (i integracja z Zoom)

Połącz zadania i notatki podczas rozmów dzięki ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp umożliwia prowadzenie lekkich rozmów wideo bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp.

SyncUp można uruchomić z listy, zadania lub czatu i kontynuować pracę w obszarze roboczym ClickUp podczas trwania połączenia.

Udostępnianie ekranu, komentarze i linki do zadań znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia aktualizowanie statusu i szybkie stand-upy, a także sprawia, że łatwiej jest je przeprowadzać i śledzić. Ponieważ SyncUps są częścią ClickUp Chat, nie potrzebujesz osobnej aplikacji do spotkań w celu wewnętrznej weryfikacji.

Jeśli jednak potrzebujesz pełnoprawnego spotkania Zoom (na przykład w celu przeprowadzenia zewnętrznej prezentacji lub webinarium), możesz uruchomić spotkania Zoom z poziomu ClickUp zadań ClickUp, dokumentów i Chat, korzystając z integracji Zoom.

Integracja ClickUp z Zoomem umożliwia dodawanie połączeń Zoom do kalendarza ClickUp.

Link dołączenia jest automatycznie dodawany jako komentarz do zadania, osoby przypisane i obserwujący otrzymują powiadomienie o rozpoczęciu spotkania, a linki do nagrań można dołączyć do tego samego zadania, aby ułatwić dostęp do nich.

📌 Przykład: Zdalny zespół inżynierów organizuje codzienne spotkanie SyncUp na podstawie listy sprintów. Podczas rozmowy otwierają tablicę, przeglądają przeszkody i tworzą nowe zadania. W przypadku comiesięcznego webinarium dla klientów CSM rozpoczyna spotkanie Zoom z zadania ClickUp, prowadzi prezentację, a następnie umieszcza link do nagrania Zoom w tym samym zadaniu, aby dział sprzedaży i wsparcia mógł ponownie obejrzeć rozmowę bez konieczności ponownego proszenia o link.

💡 Ciekawostka: Badania sugerują, że nawet jedna trzecia spotkań jest niepotrzebna, a nieefektywne spotkania stanowią główną przeszkodę dla wydajności. Narzędzia, które łączą dyskusję z zadaniami, pomagają ograniczyć tę stratę.

Funkcja nr 3: ClickUp Brain i AI Notetaker

Użyj ClickUp Brain, aby generować natychmiastowe podsumowania z transkrypcji spotkań

ClickUp Brain i ClickUp AI Notetaker zamykają pętlę między „rozmawialiśmy o tym” a „jest to w systemie”.

AI Notetaker może automatycznie dołączać do spotkań, robić notatki, zaznaczać kluczowe decyzje i zamieniać zadania do wykonania w zadania ClickUp zaraz po zakończeniu spotkania (niezależnie od tego, czy korzystasz z ClickUp SyncUp, czy Zoom).

Użyj ClickUp AI Notetaker, aby automatycznie rejestrować notatki ze spotkań i zaznaczać kluczowe decyzje.

Na tej podstawie ClickUp Brain może podsumować długie dyskusje, zaproponować właścicieli i terminy realizacji oraz zapewnić spójność dokumentów i zadań.

Dzięki ClickUp Brain MAX zespoły mogą korzystać z funkcji Talk to Text, aby przekazywać aktualizacje głosowo zamiast pisania tekstu na klawiaturze.

Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby zacząć dyktować notatki i instrukcje

Średnio użytkownicy ClickUp Brain MAX zgłaszają oszczędność 1,1 dnia tygodniowo, czterokrotnie szybszą pracę niż podczas pisania na klawiaturze oraz obniżenie kosztów narzędzi nawet o 88% dzięki połączeniu wielu pomocników AI w jednym obszarze roboczym.

ClickUp Brain MAX działa również na modelach AI premium, takich jak Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek i Claude. Podczas mówienia edytuje tekst pod kątem jasności i tonu, a następnie dostarcza dopracowany tekst do dokumentów i aktualizacji zadań.

📌 Przykład: Po międzyfunkcjonalnej rozmowie dotyczącej planowania AI Notetaker generuje podsumowanie zawierające decyzje i działania, a następnie tworzy zadania dla działów projektowania, inżynierii i analityki w odpowiednich listach. Kierownik projektu szybko przegląda podsumowanie, dostosowuje dwa terminy i gotowe. Nie ma potrzeby kopiowania punktorów z podsumowania Zoom do oddzielnego narzędzia do zarządzania projektami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz mieć spójny format podsumowań za każdym razem? Zacznij od szablonów notatek, dzięki czemu przekazywanie zadań będzie przejrzyste i łatwe do wyszukiwania.

Oto doskonały przewodnik pokazujący, jak ClickUp Brain sprawia, że robienie notatek staje się dziecinnie proste:

Ceny ClickUp

📮 ClickUp Insight: W naszej ankiecie 88% zespołów już korzysta z AI, aby przyspieszyć codzienną pracę. Połącz ClickUp Brain z SyncUp, aby skrócić czas spotkań, uzyskać natychmiastowe podsumowania spotkań i przekształcić decyzje w automatyczne tworzenie zadań — dzięki czemu kolejne kroki trafiają do zadań ClickUp bez ręcznego wprowadzania danych.

Czym jest Zoom?

Zoom to wiodąca platforma do wideokonferencji, która pomaga zespołom, klientom i partnerom szybko nawiązać połączenie dzięki niezawodnej jakości obrazu, dźwięku i udostępnianiu ekranu.

Zoom Meetings stanowi podstawę Zoom Workplace, oferując wideo HD, czat podczas spotkania, reakcje i nagrywanie Wszystkiego, od codziennych spotkań standupowych po globalne webinaria.

za pośrednictwem Zoom

W typowym dniu kierownik projektu może uruchomić link do spotkania Zoom z Kalendarza Google i udostępnić swój ekran, aby omówić plan działania. Użytkownicy mogą następnie uzyskać dostęp do czatu spotkania, aby uzyskać szybkie linki, i skorzystać z nagrań w chmurze, aby później przejrzeć fragment spotkania.

Ponadto Zoom AI Companion może generować podsumowania spotkań, elementy do wykonania i podpowiedzi dotyczące dalszych działań.

Zoom integruje się również z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Google Workspace, dzięki czemu można planować spotkania Zoom, udostępniać nagrania i prowadzić podstawowe działania następcze za pośrednictwem aplikacji, z których już korzysta Twój zespół.

Oceny i recenzje klientów:

G2: 4,5/5 (54 000+)

Capterra: 4,6 (14 000+)

Funkcje Zoom

Zoom koncentruje się na płynnym prowadzeniu rozmów wideo i pomaga zespołom zachować spójność po zakończeniu rozmów dzięki podsumowaniom AI, nagraniom i czatowi.

Funkcja nr 1: AI Companion do notatek i elementów do wykonania

Za pośrednictwem Zoom

AI Companion firmy Zoom słucha podczas spotkań Zoom i po zakończeniu rozmowy tworzy uporządkowane podsumowanie spotkania zawierające rozdziały, kluczowe punkty i sugerowane elementy działania.

Gospodarze mogą przeglądać i edytować te podsumowania na stronie Podsumowania w Zoom, udostępniać je uczestnikom oraz wykorzystywać ich zawartość do tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem lub wewnętrznych aktualizacji.

📌 Przykład: Success Manager organizuje kwartalne spotkanie podsumowujące działalność firmy. Po rozmowie AI Companion generuje podsumowanie zawierające decyzje i kolejne kroki. Menedżer wprowadza kilka poprawek, wysyła je do klienta, a następnie przekazuje kluczowe elementy do swojego narzędzia do zarządzania projektami, aby śledzić ich realizację.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli potrzebujesz dedykowanego narzędzia do przechwytywania danych, AI note takers for Zoom może automatycznie oznaczać mówców i tematy w celu tworzenia podsumowań, które można udostępniać.

Funkcja nr 2: Kalendarz i planowanie

Za pośrednictwem Zoom

Zoom ułatwia planowanie spotkań za pomocą narzędzi, z których już korzystasz. Dzięki dodatkom Zoom Scheduler i kalendarzowi możesz publikować informacje o dostępności, udostępniać linki do rezerwacji i dodawać linki do spotkań Zoom do wydarzeń w Kalendarzu Google lub Microsoft 365 za pomocą kilku kliknięć.

Uczestnicy wybierają termin, otrzymują automatyczne przypomnienia i dołączają bezpośrednio z zaproszenia w kalendarzu.

📌 Przykład: Menedżer ds. partnerów wysyła link do harmonogramu do klientów korporacyjnych. Wybierają oni termin spotkania, wydarzenie pojawia się w obu kalendarzach wraz z linkiem do Zoom, a przypomnienia e-mailowe są wysyłane automatycznie — bez konieczności potwierdzania dostępności.

💡 Ciekawostka: Według indeksu Work Trend Index firmy Microsoft pracownicy są powiadamiani co około dwie minuty — co daje około 275 przerw dziennie związanych z spotkaniami, wiadomościami e-mail i czatem.

Funkcja nr 3: Czat zespołowy i współpraca podczas rozmów telefonicznych

Za pośrednictwem Zoom

Zoom Team Chat oferuje kanały i wiadomości prywatne, dzięki którym zespoły mogą prowadzić rozmowy między spotkaniami, udostępniać pliki i przypinać ważne wątki.

Podczas spotkań Zoom uczestnicy mogą korzystać z czatu, tablic i adnotacji podczas udostępniania ekranu, aby wyjaśnić decyzje w czasie rzeczywistym. Nagrania w chmurze rejestrują sesję, dzięki czemu każdy, kto ją przegapił, może później przejrzeć jej przebieg.

📌 Przykład: Rozproszony zespół produktowy omawia prototyp podczas rozmowy w Zoom, jednocześnie zapisując krótkie notatki i linki na czacie spotkania. Następnie przypinają wątek podsumowujący na czacie zespołu i dołączają nagranie w chmurze, aby nowi interesariusze mogli szybko zapoznać się z sytuacją bez konieczności planowania kolejnej rozmowy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zapewnić płynniejsze prezentacje i rozwiązywanie problemów, ten przewodnik po oprogramowaniu do udostępniania ekranu zawiera wskazówki dotyczące ustawień i najlepsze praktyki.

Ceny Zoom

Podstawowy: Free

Zalety: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 21,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli rozważasz limity planu i pojemność pamięci dla nagrań, ten zestawienie cen Zoom pomoże Ci dopasować funkcje do Twojego budżetu.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: porównanie funkcji

Przyjrzyjmy się teraz funkcjom Zoom i ClickUp SyncUp, aby sprawdzić, które narzędzie do spotkań najlepiej pasuje do Twojej codziennej pracy.

ClickUp

Dzięki ClickUp SyncUp możesz rozpoczynać rozmowy wideo bezpośrednio z list, widoków lub zadań. Twoja tablica sprintu, lista zadań do wykonania lub mapa drogowa są już otwarte w momencie rozpoczęcia spotkania, dzięki czemu możesz aktualizować statusy, dodawać osoby przypisane i dostosowywać terminy realizacji w czasie rzeczywistym.

Ponieważ SyncUps działa w ramach ClickUp, komunikacja zespołowa, zarządzanie projektami i spotkania standup odbywają się w tym samym obszarze roboczym, a nie w rozproszonych zakładkach.

Zoom

Zoom został stworzony przede wszystkim z myślą o wideorozmowach na żywo. Teams mogą organizować spotkania Zoom z wykorzystaniem wideo HD, udostępniania ekranu, pokoi do rozmów w mniejszych grupach i czatu, co sprawdza się dobrze w przypadku zdalnych spotkań i szybkich konsultacji.

Jednak Twoje tablice i trackery zazwyczaj znajdują się w innym narzędziu, więc nadal przełączasz się między Zoomem a systemem zarządzania projektami, aby sprawdzić zadania, właścicieli i osie czasu.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa w kategorii cyklicznych spotkań i wewnętrznych aktualizacji, gdzie potrzebujesz połączeń wideo i aktualizacji projektów w jednym miejscu.

Funkcja nr 2: Od notatek ze spotkań do automatycznego tworzenia zadań

ClickUp

ClickUp Brain i AI Notetaker pomagają przejść od notatek ze spotkań do działania bez dodatkowej pracy administracyjnej. AI Notetaker może dołączać do spotkań Zoom lub SyncUp, tworzyć inteligentne podsumowania i generować dokumenty z notatkami ze spotkań zawierające zadania ClickUp, które są bezpośrednio połączone z zadaniami ClickUp.

Następnie możesz skorzystać z funkcji automatycznego tworzenia zadań, aby przypisać właścicieli, ustawić terminy wykonania oraz przechowywać notatki ze spotkań i działania następcze w tym samym obszarze roboczym.

Zoom

AI Companion firmy Zoom może generować podsumowania spotkań, podkreślać kluczowe punkty rozmów i sugerować zadania do wykonania po spotkaniu Zoom.

Są one przydatne do zapamiętania tego, co zostało powiedziane, ale nadal trzeba je przenieść do narzędzia do zarządzania projektami, albo poprzez integrację, albo ręczne kopiowanie i wklejanie. Dodaje to dodatkowy krok między „zdecydowaliśmy” a „jest to teraz śledzone zadanie z właścicielem”.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki automatyzacji tworzenia zadań oraz przechowywaniu notatek ze spotkań, podsumowań i zadań w jednym miejscu, zamiast w oddzielnych aplikacjach.

Funkcja nr 3: Komunikacja w zespole i asynchroniczna współpraca

ClickUp

ClickUp łączy SyncUps, ClickUp Chat, dokumenty i Tablice w jednym obszarze roboczym. Zespoły mogą przeprowadzić szybką synchronizację SyncUp, śledzić wątki w ClickUp Chat i jednym kliknięciem przekształcić wiadomości lub komentarze w zadania.

W przypadku współpracy asynchronicznej możesz udostępniać nagrania ekranu za pomocą ClickUp Clips i pozwolić Brain podsumować długie aktualizacje. Dzięki temu ludzie mogą nadrobić zaległości w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności organizowania kolejnego spotkania.

Zoom

Zoom oferuje zaawansowaną współpracę podczas rozmów: czat podczas spotkania, reakcje, ankiety i Tablice sprawiają, że sesje na żywo są bardziej interaktywne. Zoom Team Chat pozwala kontynuować rozmowy między połączeniami dzięki kanałom i wiadomościom prywatnym.

Jednak decyzje i linki nadal muszą być przenoszone do narzędzi do zarządzania projektami i dokumentacji, co oznacza, że po zakończeniu spotkania kontekst może ulec zmianie.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki możliwości prowadzenia komunikacji zespołowej, asynchronicznych aktualizacji i zarządzania projektami w jednym miejscu.

Funkcja nr 4: Udostępnianie ekranu i udostępnianie nagrań ekranu

ClickUp

W SyncUp możesz udostępniać swój ekran bezpośrednio z ClickUp, aby przeglądać zadania, pulpity nawigacyjne lub dokumenty. Gdy potrzebujesz asynchronicznych wyjaśnień, ClickUp Clips pozwala nagrywać krótkie wideo ekranowe lub głosowe i udostępniać je w ramach zadań, dokumentów lub czatu.

Wszystkie klipy i synchronizacje są przechowywane w hubie klipów wraz z transkrypcjami i komentarzami, dzięki czemu nagrania ekranu pozostają załącznikami do pracy, którą opisują.

Zoom

Zoom doskonale nadaje się do udostępniania ekranu na żywo i długich nagrań. Spotkania Zoom można nagrywać lokalnie lub w chmurze, a następnie wysyłać link do uczestników lub interesariuszy. Dzięki temu idealnie nadaje się do prezentacji, szkoleń i sesji z klientami.

Jednak linki do nagrań zazwyczaj znajdują się w wiadomościach e-mail, czacie lub narzędziach do przechowywania danych, a nie w zadaniach lub planach projektów, które będą ich później potrzebować.

🏆 Zwycięzca: Remis. Zoom sprawdza się dobrze w przypadku długich sesji na żywo i webinarów, natomiast ClickUp jest lepszy do udostępniania nagrań ekranu bezpośrednio w zadaniach i dokumentach.

Funkcja nr 5: Planowanie spotkań i praca z kalendarzami

ClickUp

ClickUp umożliwia planowanie spotkań, podczas których zarządzasz swoją pracą. Skorzystaj z widoku kalendarza, aby wyświetlić zadania i wydarzenia razem, a następnie użyj integracji ClickUp–Zoom, aby rozpocząć spotkania Zoom z poziomu zadań lub umieścić linki Zoom w komentarzach do zadań, gdy rozpocznie się rozmowa.

W ten sposób możesz planować spotkania, dołączać linki dołączenia i śledzić działania następcze w tym samym narzędziu do zarządzania projektami, zamiast żonglować wieloma kalendarzami.

Zoom

Zoom integruje się z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi narzędziami do planowania, dzięki czemu jednym kliknięciem można dodawać linki Zoom do wydarzeń.

Zoom Scheduler i linki do rezerwacji ułatwiają udostępnianie dostępności klientom lub partnerom oraz automatyczne dodawanie spotkań do kalendarzy wszystkich osób. W przypadku połączeń zewnętrznych i sesji z klientami ten przepływ jest znany i wydajny.

🏆 Zwycięzca: Remis. Zoom wygrywa w zakresie zewnętrznego planowania i rezerwacji, natomiast ClickUp jest lepszy, jeśli chcesz planować spotkania bezpośrednio z tego samego miejsca, w którym zarządzasz zadaniami.

Funkcja nr 6: Widoczność w pracy po spotkaniach

ClickUp

Panele ClickUp zapewniają liderom widoczność w czasie rzeczywistym w to, co dzieje się po spotkaniach. Możesz śledzić obciążenie pracą, wykresy burndown, prędkość i niestandardowe wskaźniki KPI na podstawie zadań utworzonych lub zaktualizowanych w SyncUps i notatkach AI Notetaker.

Ponieważ raportowanie odbywa się na podstawie zadań ClickUp realizowanych na żywo, łatwo jest sprawdzić, czy spotkania faktycznie przyczyniają się do postępów w realizacji projektów, czy tylko wypełniają kalendarz.

Zoom

Zoom zapewnia analizy dotyczące spotkań, takie jak liczba uczestników, jakość połączeń i wykorzystanie funkcji. Dzięki temu jest bardzo przydatny dla zespołów IT i operacyjnych.

Jednak bez oddzielnego zestawu raportowania nie tworzy połączenia tych punktów danych z wynikami projektów, stanem sprintów ani terminami dostaw. Nadal potrzebujesz innego narzędzia, aby zrozumieć wpływ spotkań Zoom na rzeczywistą pracę.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wyraźnie wygrywa pod względem widoczności po spotkaniu, łącząc zmiany wynikające ze spotkania bezpośrednio z pracą i obciążeniem.

ClickUp vs. Zoom na Reddicie

Użytkownicy Reddit twierdzą, że narzędzia te służą do różnych zadań. Zoom szybko łączy ludzi, a ClickUp przekształca decyzje w zadania, które można śledzić.

W przypadku ClickUp wielu użytkowników docenia cykle pracy od spotkania do działania:

W ClickUp zostanie utworzony dokument zawierający przegląd, najważniejsze wnioski, kolejne kroki i kluczowe tematy... wszystko w ładnym formacie i łatwe do przeczytania.

W przypadku Zoom użytkownicy Reddita podkreślają jego niezawodność i znajomość — zwłaszcza w przypadku osób z zewnątrz:

W przypadku Zoom użytkownicy Reddita podkreślają jego niezawodność i znajomość — zwłaszcza w przypadku osób z zewnątrz:

W kontaktach z osobami z zewnątrz Zoom jest najbezpieczniejszym wyborem… prawie wszyscy znają Zoom, a jego interfejs użytkownika jest bardzo prosty.

Jednak inni zwracają uwagę , że streszczenia generowane przez AI mogą pomijać szczegóły i wymagają weryfikacji:

Jednak inni zwracają uwagę , że streszczenia generowane przez AI mogą pomijać szczegóły i wymagają weryfikacji:

Zoom AI Companion działa dobrze… ale niedokładności i uogólnienia mogą zmienić znaczenie tego, co się wydarzyło.

Zoom AI Companion działa dobrze… ale niedokładności i uogólnienia mogą zmienić znaczenie tego, co się wydarzyło.

ClickUp idealnie synchronizuje Twoją pracę

Zoom sprawia, że zbieranie ludzi razem jest łatwe i znajome. W przypadku szybkich spotkań, prezentacji dla klientów i dużych webinarów zapewnia niezawodną jakość wideo, proste dołączanie i przejrzysty przepływ działań następczych.

Z kolei ClickUp pomaga zarządzać całą komunikacją i współpracą w jednym obszarze roboczym opartym na AI, który zapewnia, że Ty i Twój zespół jesteście na bieżąco.

Pomaga śledzić postępy projektu, umożliwia udostępnianie plików i automatyzację powtarzalnych zadań. Możesz rozpocząć pracę z bezpłatnym planem i łatwo zarządzać wieloma projektami, korzystając ze scentralizowanego zarządzania zadaniami i ponad 1000 integracji ClickUp. Masz listę zadań do wykonania? ClickUp pomoże Ci je zrealizować dzięki funkcji śledzenia projektów i automatycznemu tworzeniu cykli pracy.

Oba narzędzia mają swoje mocne strony, ale jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże Ci uzyskać dostęp do spotkań, zarządzać cyklem pracy w projektach i ustalać priorytety zadań, ClickUp jest idealnym narzędziem dla Ciebie.

Oba narzędzia mają swoje mocne strony, ale jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże Ci uzyskać dostęp do spotkań, zarządzać cyklem pracy w projektach i ustalać priorytety zadań, ClickUp jest idealnym narzędziem dla Ciebie.