Jak korzystać z podpowiedzi Galaxy AI w celu zwiększenia kreatywności i wydajności

Galaxy AI to nie tylko zbiór inteligentnych funkcji — to kreatywny pomocnik wbudowany bezpośrednio w urządzenie Samsung. Dzięki odpowiednim podpowiedziom możesz szkicować pomysły, porządkować myśli i przekształcać szkicowe notatki w dopracowaną zawartość.

Podpowiedzi Galaxy AI sprawdzają się, gdy potrzebujesz iskry kreatywności. Nie możesz wymyślić nagłówka? W ciągu kilku sekund wygeneruje dziesięć opcji. Potrzebujesz inspiracji do projektu? Może naszkicować różne warianty lub zaproponować nowe podejście.

Możesz nawet planować harmonogramy lub trasy podróży za pomocą jednej, dobrze skonstruowanej podpowiedzi.

Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak korzystać z podpowiedzi Galaxy AI, aby osiągnąć wszystkie cele do zrobienia. Dowiesz się, które podpowiedzi działają najlepiej, jak je formułować i jak uwolnić potencjał kreatywności i wydajności wbudowany w urządzenie Galaxy.

🧠 Czy wiesz, że... Pierwszy program powszechnie uznawany za „prawdziwą AI”, Logic Theorist, został napisany w 1956 roku i zdołał udowodnić dziesiątki twierdzeń matematycznych, którymi wcześniej zajmowali się wyłącznie matematycy.

Czym jest Galaxy AI?

za pośrednictwem Galaxy AI / AI

Galaxy AI to pakiet funkcji sztucznej inteligencji firmy Samsung, wbudowanych w telefony, tablety i laptopy, działających na urządzeniach i w chmurze. Oferuje narzędzia do pisania, generowania obrazów, wsparcia wideo i codziennych zadań związanych z zawartością.

Funkcja narzędzia marketingowego opartego na AI zawiera zestaw generatorów i asystentów, które można łączyć i dopasowywać do różnych zadań, w tym:

Tłumaczenie na żywo: tłumaczy rozmowy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz swobodnie rozmawiać w różnych językach.

Pomoc w czacie: Przepisuje Twoje wiadomości w różnych tonach, aby komunikacja była bardziej przejrzysta.

Tłumacz: Jest dostawcą dwukierunkowego tłumaczenia na podzielonym ekranie podczas rozmów twarzą w twarz.

Pomoc w tworzeniu notatek: automatycznie podsumowuje notatki, tworzy szablony i formatuje tekst.

Pomoc w transkrypcji: zamienia nagrania głosowe w przejrzyste transkrypcje i streszczenia.

Zaznaczanie w celu wyszukiwania: pozwala zaznaczyć dowolny element na ekranie, aby natychmiast go wyszukać.

Edycja generatywna: usuwa obiekty lub rozszerza tło za pomocą generowania obrazów AI.

Asystent fotograficzny: poprawia jakość obrazów i sugeruje zmiany jednym dotknięciem.

Szkic do obrazu: przekształca proste szkice w realistyczne obrazy.

Wspomaganie klawiatury AI: sugeruje bardziej przejrzysty i dopracowany tekst podczas pisania.

Podsumowania AI: skracają długie artykuły lub dokumenty do szybkich, czytelnych podsumowań.

Hybrydowa AI: łączy szybkie przetwarzanie na urządzeniu z zaawansowaną inteligencją opartą na chmurze.

🧠 Ciekawostka: Jednym z pierwszych robotów, które łączyły percepcję, rozumowanie i działanie, był robot Shakey. Opracowany pod koniec lat 60. XX wieku Shakey potrafił planować, poruszać się i „rozumować” przed wykonaniem zadań, co stanowiło ogromny kamień milowy w robotyce AI.

Jak działają podpowiedzi Galaxy AI?

Podpowiedzi Galaxy AI działają jak instrukcje, które mówią systemowi, co chcesz, aby stworzył, ukształtował lub udoskonalił.

Kiedy wpisujesz podpowiedź, platforma wykorzystuje ją do zrozumienia formatu, tonu, długości i celu oczekiwanego wyniku. Dotyczy to pisania, tworzenia podsumowań, planowania i generowania obrazów.

Jasna podpowiedź pomaga Galaxy AI zidentyfikować główne zadanie, niezależnie od tego, czy potrzebujesz uporządkowanego konspektu, krótkiego streszczenia, dopracowanego szkicu czy koncepcji wizualnej. System tworzy następnie wynik na podstawie podanych przez Ciebie szczegółów, więc im bardziej podpowiedź jest zbliżona do celu, tym dokładniejszy i bardziej użyteczny będzie wynik.

🎥 Obejrzyj: AI nie jest już tylko dla techników — to Twój nowy osobisty asystent. W tym wideo pokażemy Ci dokładnie, jak wykorzystać AI do zarządzania powtarzalnymi zadaniami, generowania nowych pomysłów i utrzymywania projektów na właściwym torze.

Dlaczego podpowiedzi Galaxy AI są przydatne

Szablony podpowiedzi Galaxy AI poprawiają jakość i precyzję tworzonych przez platformę treści, dzięki czemu są przydatne w zadaniach kreatywnych i związanych z pracą. Pomagają one w:

Ustawienie pożądanego tonu, struktury i formatu tekstu

Przekształcanie dodatkowych informacji w przejrzyste podsumowania lub konspekty

Wytyczne dotyczące koncepcji kampanii i kierunków zawartości

Dodawanie szczegółów w celu uzyskania lepszych obrazów

Skrócenie czasu poświęcanego na dopracowywanie lub przerabianie szkiców

Wsparcie szybszego postępu w różnych rolach i projektach

🔍 Czy wiesz, że... Według badania ClickUp AI Sprawl pracownicy korzystający z w pełni zintegrowanej sztucznej inteligencji są 2,78 razy bardziej skłonni do korzystania z niej w ciągu dnia. Integracja AI i jej wpływ na użytkowanie

Rodzaje podpowiedzi Galaxy AI

Oto 25 podpowiedzi Galaxy AI uporządkowanych według przypadków użycia. 📝

Podpowiedzi dotyczące tworzenia zawartości

za pośrednictwem Galaxy AI

Sporządź konspekt 900-słowowego wpisu na blogu dotyczącego etycznego wykorzystania AI w salach lekcyjnych. Uwzględnij nagłówki H2 i H3, przykłady z życia wzięte z placówek edukacyjnych, potencjalne obawy zgłaszane przez nauczycieli oraz krótkie sekcje wprowadzenia i zakończenia. Przepisz ten szkic, aby poprawić jego przejrzystość i przepływ. Zachowaj oryginalne znaczenie, ale skróć rozwlekłe zdania, popraw niezręczne przejścia, popraw strukturę akapitów i zapewnij spójny ton w całym tekście. Stwórz pięć wstępów do biuletynów e-mailowych (każdy o długości 70–90 słów) dotyczących nowych trendów w kreatywności cyfrowej. Zróżnicuj ton: jeden inspirujący, jeden oparty na danych, jeden konwersacyjny, jeden prowokacyjny i jeden skupiony na opowiadaniu historii. Napisz 5-minutowy scenariusz na YouTube, wyjaśniający, jak przekształcić długą zawartość w krótkie Clips. Dodaj znaczniki czasowe do edycji zdjęć, sugestie dotyczące pierwszych 10 sekund oraz trzy praktyczne wnioski. Opracuj 10 pomysłów na posty na LinkedIn dla twórcy uczącego podstaw budowania marki osobistej. Połącz różne formaty: trzy wątki edukacyjne, trzy szybkie porady, dwa posty obalające mity i dwa wglądy za kulisy.

🎥 Poznaj najlepszych agentów AI do tworzenia zawartości:

Podpowiedzi dotyczące marketingu i mediów społecznościowych

za pośrednictwem Galaxy AI

Stwórz 30-dniowy kalendarz zawartości na Instagram dla marki wellness wprowadzającej na rynek nową linię suplementów. Uwzględnij cotygodniowe tematy, połączenie relacji/karuzeli/historie, szablony podpisów i optymalne czasy publikacji dla odbiorców dbających o zdrowie. Napisz pięć wariantów reklam na Facebooku dla aplikacji do nauki języków skierowanej do zapracowanych profesjonalistów. Stwórz jedną reklamę informacyjną, dwie reklamy promujące funkcje i dwie reklamy konwersyjne z ofertami z limitem czasowym. Każda z nich powinna mieć mniej niż 125 znaków. Wygeneruj 12 przyciągających uwagę haseł TikTok dla wideo z poradami dotyczącymi wydajności. Każde hasło powinno mieć mniej niż 10 słów, zawierać przerwy w schemacie i opcje nakładania tekstu oraz mówionych wstępów. Opracuj przewodnik dotyczący głosu marki dla serwisu oferującego subskrypcję kawy premium. Zdefiniuj 4–5 podstawowych cech głosu, podaj zalecenia i przeciwwskazania dla każdej z nich, dołącz 8–10 próbki zwrotów i porównaj je z próbkami głosów konkurencji. Napisz siedem opisów na Instagram (100–150 znaków) dotyczących wprowadzenia na rynek letniej kolekcji ekologicznej odzieży plażowej. Uwzględnij informacje o materiałach przyjaznych dla środowiska, dodaj jasne wezwania do działania, dodaj 2–3 odpowiednie hashtagi i zróżnicuj poziom energii.

Podpowiedzi dotyczące edukacji i nauki

za pośrednictwem Galaxy AI

Zamień te rozproszone notatki z wykładów w uporządkowany przewodnik do nauki. Uporządkuj je za pomocą przejrzystych nagłówków, zamień akapity na punkty, zaznacz kluczowe terminy i dodaj na końcu pięciopunktową listę kontrolną do powtórki. Wyjaśnij fotosyntezę uczniom 7. klasy, używając języka potocznego. Podziel proces na 4–5 prostych kroków, użyj zrozumiałej analogii, unikaj żargonu naukowego i dodaj jednozdaniowe podsumowanie, które uczniowie będą mogli zapamiętać. Stwórz 45-minutowy plan lekcji na temat prywatności cyfrowej dla uczniów szkół średnich. Uwzględnij cele nauczania, 10-minutową dyskusję na początek, dwa praktyczne zadania, pytania do refleksji i zadanie domowe. Podsumuj tę 12-stronicową pracę badawczą na temat zmian klimatycznych w 150-słowowym wyjaśnieniu dla studentów pierwszego roku. Wybierz trzy kluczowe wnioski, krótko wyjaśnij metodologię i dodaj kontekst wyjaśniający, dlaczego te badania są ważne. Utwórz 10 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących II wojny światowej, obejmujących daty, kluczowe postacie i najważniejsze wydarzenia. Uwzględnij trzy łatwe, cztery średnio trudne i trzy trudne pytania wraz z poprawnymi odpowiedziami i krótkimi objaśnieniami.

🔍 Czy wiesz, że... Ponad 80% ludzi na całym świecie chce bardziej rygorystycznych zabezpieczeń prawnych dotyczących AI i prywatności, co wskazuje, że szerokie zapotrzebowanie społeczne na silniejsze regulacje stało się już powszechne.

Podpowiedzi dotyczące wydajności i cyklu pracy

za pośrednictwem Galaxy AI

Przekształć notatki ze spotkania w dopracowany opis projektu. Struktura z jasnymi sekcjami: cele projektu, granice zakresu, trzyfazowa oś czasu, kluczowe wyniki wraz ze specyfikacjami, interesariusze, zakres budżetu i nierozwiązane kwestie. Zaprojektuj szablon tygodniowego planu dla niezależnego projektanta obsługującego 4–6 aktywnych klientów. Uwzględnij sekcje dotyczące zadań projektowych, terminów klientów, prac administracyjnych, przypomnień o dalszych działaniach oraz systemu rankingowego priorytetów. Opracuj sześciokrokowy proces zarządzania prośbami klientów o wprowadzenie poprawek w ramach wielu rund informacji zwrotnych. Spraw, aby był on praktyczny, wykorzystując szablony dla każdego kroku, dodając wskazówki dotyczące kontroli wersji i drzewo decyzyjne dotyczące rozszerzania zakresu projektu. Podsumuj ten 45-minutowy zapis spotkania w przejrzystym dokumencie działania. Wyodrębnij podjęte decyzje, przygotuj listę kolejnych kroków wraz z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi, zidentyfikuj przeszkody wymagające wkładu kierownictwa i przygotuj notatkę dotyczącą wszelkich elementów wymagających dalszego rozpatrzenia. Stwórz trzy profesjonalne wersje biografii o długości 50, 100 i 150 słów dla konsultanta ds. marketingu. Użyj pewnego siebie, ale przystępnego tonu, podkreśl obszary specjalizacji, uwzględnij godne uwagi wyniki i używaj zwięzłego języka.

🧠 Ciekawostka: Według starożytnych mitów ludzie wymyślili inteligentne maszyny: w greckich legendach, takich jak kuźnia Hefajstosa, bogowie stworzyli „żywych” metalowych sług; w zasadzie były to wczesne roboty science fiction wykonane z brązu.

Podpowiedzi dotyczące generowania obrazów

za pośrednictwem Galaxy AI / AI

Wygeneruj ilustrowany pejzaż miejski o zachodzie słońca z sylwetkami drapaczy chmur. Użyj stylu malarstwa cyfrowego, ciepłych pomarańczowych i fioletowych gradientów na niebie, delikatnej mgły atmosferycznej oraz spokojnego, ale energetycznego nastroju. Stwórz zdjęcie produktu przedstawiające luksusowy flakon perfum na minimalistycznej białej powierzchni. Dodaj delikatne cienie, kierunkowe oświetlenie z lewej strony, subtelne odbicia szkła, złotą nakrętkę oraz elegancką czcionkę z szeryfami na etykiecie. Zaprojektuj ilustrację przedstawiającą młodego wynalazcę: 12-latka o ciekawskim wyrazie twarzy, z potarganymi włosami, okularami ochronnymi na czole, dżinsową kurtką z naszywkami, plecakiem wypełnionym narzędziami, w ciepłych, ziemistych kolorach, w czystym stylu wektorowym odpowiednim do animacji. Wygeneruj spokojną tapetę na pulpit przedstawiającą las w rozdzielczości 4K. Dodaj wysokie sosny, delikatne poranne światło słoneczne prześwitujące przez gałęzie, lekką mgłę przy ziemi, bogatą paletę zielonych kolorów, płytką głębię ostrości i skup się na pierwszym planie. Stwórz futurystyczną scenę obszaru roboczego z profesjonalistą pracującym przy minimalistycznym, unoszącym się biurku. Dodaj półprzezroczyste wyświetlacze holograficzne pokazujące wizualizacje danych, nastrojowe niebiesko-białe oświetlenie, eleganckie technologie, rośliny dodające ciepła, poczucie skupienia i innowacyjności.

🔍 Czy wiesz, że... 88% organizacji twierdzi, że regularnie korzysta z AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej, jednak większość przedsiębiorstw pozostaje w fazie eksperymentów lub pilotażu, a tylko około jedna trzecia twierdzi, że ich inicjatywy związane z AI osiągnęły prawdziwą skalę.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu zawartości

Wskazówki dotyczące optymalizacji podpowiedzi Galaxy AI

Aby uzyskać najlepsze wyniki z Galaxy AI, konieczne jest przemyślane projektowanie podpowiedzi.

Oto kluczowe strategie pozwalające zmaksymalizować jakość wyników:

Na początku podaj ograniczenia: na początku podpowiedzi podaj liczbę słów, wymagania dotyczące formatu i specyfikacje dotyczące tonu. Galaxy AI nadaje priorytet wczesnym instrukcjom i zapewnia dokładniejsze wyniki, gdy ograniczenia są podane na początku.

Wykorzystaj technikę „złego przykładu”: Pokaż Galaxy AI, czego nie chcesz, obok tego, czego chcesz. „Unikaj korporacyjnego żargonu, takiego jak synergia” daje lepsze wyniki niż niejasne prośby, takie jak „nieformalny ton”.

Dodaj punkt kontrolny jakości: Zakończ złożone podpowiedzi słowami „Przed udzieleniem odpowiedzi określ trzy najważniejsze elementy tego zapytania”. Galaxy AI ustali lepsze priorytety i wychwyci nieporozumienia przed wygenerowaniem wyniku.

Warstwowe podpowiedzi: Najpierw poproś o zarys, przejrzyj go, a następnie poproś o rozszerzenie. Pozwala to wcześnie wykryć problemy strukturalne i uzyskać lepsze wyniki końcowe.

Najpierw przetestuj w skrajnych przypadkach: Przed wykonaniem rutynowych zadań uruchom scenariusze stanowiące wyzwanie (zaawansowane technicznie, nietypowe formaty). Jeśli system dobrze radzi sobie ze złożonymi zadaniami, doskonale sprawdzi się w przypadku prostszych zleceń.

📮ClickUp Insight: 31% respondentów uważa, że ograniczenie pisania na klawiaturze o 40% pozwoliłoby na szybszą komunikację i lepszą dokumentację. Wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić, mając więcej czasu. Funkcja Talk-to-Text w Brain MAX pozwala uchwycić każdy szczegół, każdy pomysł i każdy element z czterokrotnie większą prędkością niż podczas pisania na klawiaturze. Dzięki temu nigdy nie będziesz musiał rezygnować z kluczowych szczegółów ani przejrzystości.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj podpowiedzi AI z negacją. „Napisz to bez korporacyjnego żargonu” lub „wyjaśnij to, ale nie używaj terminów technicznych” pomaga uniknąć generowania ogólnych, nieprecyzyjnych treści przez AI.

Typowe błędy, których należy unikać

Galaxy AI działa dobrze przy jasnych wskazówkach, ale pewne nawyki mogą wpływać na wyniki w niepożądany sposób. Oto, czego należy unikać.

Błąd ❌ Co może pójść nie tak 🚩 Zrób to zamiast tego ✅ Podpowiedzi, które brzmią jak myśli, a nie zadania AI wybiera fragmenty i generuje chaotyczne, nieprecyzyjne wyniki. Napisz prośbę w formie jasnej instrukcji, a nie chaotycznej listy pomysłów. Zmiana celów w trakcie podpowiedzi Wynik łączy niepowiązane ze sobą elementy (np. streszczenie + scenariusz + podpis). Zablokuj jeden cel na podpowiedzi, aby wyniki były przejrzyste. Proszenie o ton, ale nie podawanie żadnych wskazówek Domyślnym ustawieniem AI jest nijaki, neutralny głos. Wzmianka o nastroju, tempie lub osobowości, które chcesz uzyskać. Dostarczanie słów kluczowych bez hierarchii /AI nadmiernie podkreśla losowe słowa i ignoruje priorytety. Wyjaśnij, co jest najważniejsze, a co stanowi opcjonalne szczegóły. Żądanie formatów, które są ze sobą sprzeczne Sprzeczne instrukcje powodują niespójną strukturę Dopasuj format i cel (np. konspekt vs. akapit) Pomijanie ograniczeń w zadaniach kreatywnych Wyniki obrazów i tekstów stają się niejasne lub zbyt dosłowne. Dodaj limity: styl, kąt, kadrowanie, długość lub ostrość Używanie wypełniaczy, które utrudniają zrozumienie intencji AI błędnie interpretuje wyrażenia niepewności („może”, „tak jakby”, „coś w rodzaju”) Pisz jasne i konkretne instrukcje Przekazywanie informacji zwrotnych bez wyznaczania nowego kierunku AI powtarza ten sam wzór z niewielkimi zmianami. Określ, co należy zmienić, a co zachować.

🔍 Czy wiesz, że... 66% osób twierdzi, że regularnie korzysta z AI, a 83% uważa, że AI przyniesie szerokie korzyści. Jednak tylko 46% czuje się komfortowo, ufając systemom AI.

Ograniczenia Galaxy AI

Galaxy AI jest niezawodnym narzędziem do codziennych zadań związanych z kreatywnością i wydajnością, ale nadal ma ograniczenia, które wpływają na uzyskiwane wyniki. Na przykład:

Niektóre funkcje Galaxy AI zużywają kredyty, a narzędzia do obrazów zużywają wiele kredytów jednocześnie. Często nie jest jasne, ile będzie kosztowało wykonanie zadania, dopóki nie zostanie ono uruchomione.

Niektóre generatory (takie jak asystent pisania długich tekstów) działają dobrze, podczas gdy inne wydają się niedopracowane lub generują płytkie, powtarzalne wyniki.

Słabe rozumowanie złożone; zadania wieloetapowe (strategie, struktury, wielopoziomowe instrukcje) często są sprowadzane do powierzchniowych list.

Galaxy AI nie jest głęboko zintegrowane z narzędziami zwiększającymi wydajność lub publikującymi treści, więc nadal potrzebujesz zewnętrznych aplikacji do rzeczywistego wykonania cyklu pracy.

Jak ClickUp Brain rozwiązuje ograniczenia Galaxy AI

Galaxy AI pomaga generować pomysły, ale nie pozostaje w połączeniu z Twoją pracą. Odpowiada na pytania, nie rozumiejąc Twoich zadań, projektów, dokumentów ani decyzji podjętych już przez Twój zespół. Ta luka zmusza Cię do samodzielnego łączenia elementów, co spowalnia Twoją pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem jako pierwsze na świecie kontekstowe środowisko pracy AI. Nie musisz zmieniać narzędzi ani odbudowywać tła za każdym razem, gdy wysyłasz podpowiedź.

Pozostajesz w jednym obszarze roboczym, a ClickUp Brain rozumie zadanie w momencie, gdy o nie poprosisz. Eliminuje to również rozproszenie AI, ponieważ nie pracujesz z wieloma asystentami w oddzielnych aplikacjach. Zapewnia 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

Zobaczmy, jakie wsparcie oferuje on dla Twoich codziennych cykli pracy. 🔄

Uzyskaj odpowiedzi oparte na Twojej rzeczywistej pracy

Sprawdź status operacyjny powierzchni i jasne kolejne kroki w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain znajduje się w Twoich zadaniach, dokumentach, listach kontrolnych i strukturach projektów. Kiedy zadajesz pytanie, pobiera ono informacje z rzeczywistej pracy wykonanej przez Twój zespół, takiej jak wymagania, notatki, aktualizacje i połączone zasoby.

Galaxy AI nie może tego zrobić, ponieważ nie ma dostępu do kontekstu operacyjnego. W rezultacie utkniesz w pętli rozrostu pracy, przechodząc z urządzenia Galaxy AI na laptopa w celu wyszukania pliku.

Z Brain jest inaczej.

Załóżmy, że koordynujesz projekt rozbudowy obejmujący wiele zespołów. Prosisz ClickUp Brain o podsumowanie aktualnego statusu prac w działach inżynierii, finansów i operacji. Narzędzie to przegląda aktywność w Twoim obszarze roboczym i przedstawia dokładny obraz postępów, opóźnień i kolejnych kroków. Teraz możesz wykorzystać te informacje do poinformowania kierownictwa, dostosowania osi czasu i przydzielenia zadań do wykonania.

ClickUp Brain oferuje również swoim użytkownikom dostęp do wielu modeli LLM premium, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, bezpośrednio z ClickUp. Dzięki temu możesz wybrać styl myślenia, którego potrzebujesz, bez otwierania oddzielnego narzędzia.

Korzystaj z wielu modeli LLM bez konieczności przełączania się między narzędziami dzięki ClickUp Brain.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przejrzyj ten projekt i podsumuj najważniejsze ryzyka, właścicieli i oczekujące decyzje. Zaproponuj kolejne kroki do podjęcia podczas następnego przeglądu.

Oto różne sposoby wykorzystania ClickUp Brain w celu osiągnięcia tak potrzebnej wydajności:

Zadaj ClickUp Brain pytania dotyczące swojego obszaru roboczego

Marketing: Zamień chaotyczny Zamień chaotyczny dokument ClickUp dotyczący planowania kampanii w uporządkowany brief, który zawiera wnioski z połączonych zadań badawczych i notatek dotyczących wyników osiągniętych w przeszłości.

Inżynieria: Poproś ClickUp Brain o przeanalizowanie raportów błędów w sprincie i zaznaczenie powtarzających się wzorców na różnych platformach lub urządzeniach, aby Twój zespół mógł szybciej usunąć przyczyny źródłowe.

HR i operacje kadrowe: Przekształć długą dyskusję na temat wyników w przejrzysty plan rozwoju w dokumencie, który odzwierciedla cele zapisane w Przekształć długą dyskusję na temat wyników w przejrzysty plan rozwoju w dokumencie, który odzwierciedla cele zapisane w zadaniach ClickUp.

Obsługa klienta: Podsumuj najczęściej powtarzające się problemy z wielu zgłoszeń do wsparcia technicznego połączonych z zadaniem dotyczącym funkcji, aby zespół ds. produktu mógł dostrzec rzeczywiste trendy.

Finanse: Przejrzyj projekt prognozy i poproś ClickUp Brain o przedstawienie ryzyka, oczekujących działań właściciela i zbliżających się terminów przed zamknięciem miesiąca.

💡 Porada dla profesjonalistów: Sztuczka „przeciwieństwa” działa. Jeśli coś jest zbyt formalne, poproś, aby zostało sformułowane „tak, jak napisałbym w tekście do przyjaciela”. Zbyt nieformalne? „Jak powiedziałbym to mojemu szefowi?”. Szybko się dostosowuje.

Zarządzaj swoją pracą za pomocą prostych podpowiedzi w BrainGPT.

Wykorzystaj ClickUp BrainGPT jako swojego superasystenta AI do obsługi różnych narzędzi i zadań

BrainGPT rozszerza możliwości ClickUp Brain, zapewniając zespołom dostęp do najpotężniejszych modeli LLM i najwyższego poziomu wydajności do wykonywania złożonych zadań.

Podczas gdy Galaxy AI pomaga generować pomysły, podsumowania i kreatywne wyniki na Twoim urządzeniu, BrainGPT to superaplikacja AI na komputery stacjonarne, która wkracza do akcji, gdy potrzebujesz głębszego rozumowania, bardziej szczegółowej analizy lub generowania zawartości na dużą skalę w swoich obszarach roboczych.

Zapewnia szybsze odpowiedzi, wyższą jakość wyników i bardziej niezawodną obsługę długich dokumentów. Jest to idealny komputerowy towarzysz AI, gdy cykl pracy przechodzi od mobilnej kreatywności do pełnej realizacji. Wkrótce BrainGPT stanie się Twoją jedyną warstwą AI dla wszystkiego, od badań po działanie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podobnie jak Brain, BrainGPT również zawiera wiele modeli LLM. Dzięki temu możesz wykorzystać supermoce każdego narzędzia AI i dopasować je do swojego przypadku użycia, na przykład: Narracje strategiczne mają lepszy przepływ dzięki Claude .

Teksty przeznaczone dla klientów zyskują na jakości dzięki ChatGPT .

Badania i analizy techniczne są bardziej przejrzyste dzięki Gemini .

Synteza wysokiego poziomu działa niezawodnie dzięki DeepSeek .

Generowanie obrazów i zadania wymagające 100% kontekstu pracy za pośrednictwem ClickUp Brain Przełączaj modele LLM w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenia z AI.

Pracuj mądrzej, korzystając z zadań, plików i źródeł internetowych

Zbierz pliki, zadania i dokumenty ze wszystkich połączonych aplikacji w jednym widoku dzięki ClickUp Enterprise Search

Możesz użyć ClickUp Enterprise Search w BrainGPT, aby pobrać dane z podłączonych narzędzi, takich jak GitHub, Google Drive i SharePoint, i wyświetlić wyniki tuż obok zadań projektowych. Pomaga to traktować cyfrową przestrzeń roboczą jako jedną zunifikowaną bazę wiedzy.

Załóżmy, że planujesz audyt zgodności. Pytasz BrainGPT: „Wyświetl wszystkie dokumenty związane z zgodnością z RODO z Google Drive, SharePoint i poprzednich zadań audytowych”. BrainGPT zwraca skonsolidowaną listę, którą możesz dołączyć bezpośrednio do zadania zgodności jako załącznik.

Zamień myśli na konkretne działania

Natychmiastowe zamienianie mowy na tekst dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT

Brain MAX zawiera funkcję ClickUp Talk to Text — mówisz, a ona pisze i formatuje, pomagając Ci pracować o 400% szybciej. Wystarczy nacisnąć klawisz skrótu, a na dole ekranu pojawi się pływający pasek. Ty mówisz, a ClickUp Brain MAX zamieni Twoją mowę na tekst.

Załóżmy, że przeglądasz proces i chcesz przeprowadzić burzę mózgów nad sformułowaniem nowej sekcji SOP. Naciskasz klawisz skrótu, wypowiadasz swój szkic akapitu, czekasz, aż Brain MAX go transkrybuje, a następnie wklejasz tekst bezpośrednio do dokumentu. Myślisz na głos i zapisujesz dopracowany tekst bez przerywania przepływu pracy.

Uwolnij swój potencjał twórczy, za pomocą automatyzacji zadania.

Agenci ClickUp AI zostali zaprojektowani, aby odciążyć Cię od powtarzalnych, czasochłonnych zadań, dzięki czemu możesz skupić się na pracy kreatywnej i strategicznej.

Korzystaj z gotowych lub twórz niestandardowe agenty ClickUp AI Autopilot.

W przeciwieństwie do ręcznych cykli pracy lub samodzielnych narzędzi, agenci ci działają „zawsze w kontekście, zawsze włączone”, nasłuchując pytań, przedstawiając spostrzeżenia, generując raporty i automatycznie zarządzając cyklami pracy.

Podczas gdy Galaxy AI zapewnia kreatywność na urządzeniu (podpowiedzi do pisania, obrazy, przepisywanie tekstu i tworzenie pomysłów), agenci ClickUp AI wykorzystują to, co generujesz, i przekształcają to w praktyczną, zorganizowaną pracę. Pomagają tworzyć zadania, zarządzać terminami, podsumowywać decyzje i synchronizować wszystko — wypełniając lukę między inspiracją a realizacją.

Poznaj ClickUp: Galaktyka wydajności

Świeże pomysły zawsze są świetne, zwłaszcza gdy pojawiają się w momencie, gdy Twoja praca potrzebuje impulsu.

Podpowiedzi Galaxy AI pomagają nadać tempo pracy, utrzymać ciągłość myśli i nieco ułatwić codzienne zadania. Gdy już opanujesz sposób kierowania podpowiedziami, Twoja kreatywność i wydajność staną się bardziej przewidywalne i mniej chaotyczne.

ClickUp daje Ci przestrzeń do dalszego rozwijania tych pomysłów.

Planujesz, piszesz, tworzysz i organizujesz wszystko w jednym miejscu, a ClickUp Brain + Brain MAX pozostaje w stałym połączeniu z Twoją rzeczywistą pracą. Czytają Twoje zadania, pobierają informacje z dokumentów, rozumieją Twoje osie czasu i pomagają działać szybciej bez utraty kontekstu. To właśnie tam wszystkie Twoje wysiłki związane z podpowiedziami przynoszą efekty.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅