Najlepsze alternatywy dla Sage Intacct dla nowoczesnych zespołów finansowych

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje życie jest kontrolowane przez arkusze kalkulacyjne, wątki e-mailowe i zatwierdzenia rozproszone po różnych narzędziach? Jeśli Sage Intacct zaczyna nie radzić sobie z potrzebami wielu podmiotów, zaawansowanymi żądaniami raportowania lub nowymi integracjami, czas poszukać alternatyw.

Celem nie jest natychmiastowe wycofanie i zastąpienie dotychczasowych narzędzi. Chodzi o znalezienie systemu ERP, który będzie zgodny z rygorystycznymi wymogami audytowymi, kontrolą zarządzania finansami oraz realiami zespołów pracujących w wielu branżach.

W tym przewodniku porównano wiarygodne oprogramowanie księgowe do konsolidacji, księgowości projektowej i cykli pracy wymagających zgodności z przepisami. Znajdziesz tu mocne strony, kompromisy i informacje o tym, czego można się spodziewać podczas migracji.

Zobaczysz również, jak ClickUp może funkcjonować jako warstwa operacji finansowych obok księgi głównej — centralizując zadania, zatwierdzanie, listy kontrolne zamknięcia i pulpity nawigacyjne.

10 alternatyw dla Sage Intacct w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Sage Intacct, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kluczowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Zespoły każdej wielkości zajmujące się operacjami finansowymi równolegle z ERP Zatwierdzanie i automatyzacja, listy kontrolne z zadaniami i podzadaniami, pola niestandardowe i statusy niestandardowe, dokumenty i standardowe procedury operacyjne z historią wersji, czat i przypisane komentarze, pulpity nawigacyjne dla BvA, gotówki i przeterminowanych należności. Dostępny bezpłatny plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw. G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Duże zespoły poszukujące globalnego, wielopodmiotowego systemu ERP o dużej głębi Konsolidacje wielu spółek zależnych i wielu walut, rozpoznawanie przychodów zgodnie z ASC 606, zapasy i realizacja zamówień, księgowość projektowa, pulpity nawigacyjne SuiteAnalytics, integracje SuiteApps. Niestandardowe ceny G2: 4,1/5 (4300+) Capterra: 4,2/5 (1700+) Acumatica Średnie i duże zespoły, które potrzebują elastycznego systemu ERP z rozbudowaną księgowością projektową. Księgowość projektowa z budżetami i WIP, wersje dystrybucyjne i budowlane, wiele firm i konsolidacje, pulpity nawigacyjne oparte na rolach i zaawansowane raportowanie, otwarte API i integracje z rynkiem. Niestandardowe ceny G2: 4,4/5 (ponad 1500) Capterra: 4,5/5 (ponad 300) Certinia (FinancialForce) Organizacje usługowe w Salesforce PSA i księgowość projektowa, rozliczanie subskrypcji i kamieni milowych zgodnie z ASC 606, obsługa wielu podmiotów i walut, natywna analityka Salesforce, integracje AppExchange. Niestandardowe ceny G2: 4,1/5 (ponad 1100) Capterra: 4,0/5 (ponad 50) SAP S/4HANA w chmurze Enterprise stosujące standardy SAP Globalna księgowość i zgodność z przepisami, wbudowane analizy w czasie rzeczywistym, rozszerzenia SAP BTP, księgowość aktywów i kalkulacja kosztów produktów, obszary robocze i zatwierdzanie oparte na rolach. Niestandardowe ceny G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Zespoły skupione wokół produktów Microsoft w dużych organizacjach Ujednolicone GL/AP/AR i projekty, raportowanie Power BI, zatwierdzanie w automatyzacji Power Automate i Copilot, natywna integracja z Microsoft 365, konsolidacje wielu firm i podstawowe konsolidacje. Płatne plany od 70 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Średniej wielkości zespoły poszukujące modułowego systemu ERP z silną kontrolą kosztów Zintegrowana księgowość, zapasy i MRP, zakupy i projekty, konfigurowalne cykle pracy, e-commerce i płatności, integracje z rozwiązaniami innych firm. Płatne plany od 31,01 USD miesięcznie za użytkownika. G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Małe i średnie zespoły przechodzące z podstawowej księgowości Fakturowanie, AP/AR, kanały bankowe, śledzenie czasu i projekty, podstawowe zarządzanie zapasami, dodatki do płac i płatności Płatne plany od 19 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,0/5 (3550+) Capterra: 4,3/5 (8170+) Gravity Software Enterprise poszukujące rozwiązań do księgowości wielu podmiotów na platformie Microsoft Power Platform Scentralizowana księga główna dla wielu podmiotów z raportowaniem międzyfirmowym, raportowaniem wymiarowym, rozszerzeniami ekosystemu Microsoft, zatwierdzaniem i ścieżkami audytu. Płatne plany od 210 USD/miesiąc G2: 4,2/5 (30+) Capterra: zbyt mało recenzji Xledger Zespoły finansowe działające w chmurze z podmiotami międzynarodowymi Zautomatyzowane uzgadnianie zobowiązań i rachunków bankowych, konsolidacje wielu firm i wielu walut, pulpity budżetowania i prognozowania, wbudowane cykle pracy i kontrole. Niestandardowe ceny G2: 4,3/5 (50+) Capterra: zbyt mało recenzji

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Sage Intacct?

Zmiana podstawowego systemu finansowego to nie tylko poszukiwanie nowych funkcji. Potrzebujesz kontroli, której możesz dziś zaufać, a także możliwości skalowania w miarę wzrostu liczby podmiotów, walut i wniosków o raportowanie.

Skorzystaj z tej szybkiej, przyjaznej dla dyrektorów finansowych listy kontrolnej, aby wybrać idealną alternatywę dla Sage Intacct dla swojej organizacji. Powinna ona spełniać następujące wymagania:

Obsługuj konsolidacje wielu podmiotów, transakcje międzyfirmowe i wpisy w wielu walutach bez konieczności stosowania rozwiązań zastępczych.

Wprowadź zatwierdzanie gotowe do audytu, dostęp oparty na rolach i zakończone dzienniki zmian.

Twórz raportowanie w czasie rzeczywistym dzięki elastycznym pulpitom nawigacyjnym.

Zagłęb się w księgowość projektów, usługi i produkcję, aby nie musieć korzystać z oddzielnych narzędzi.

Zintegruj płynnie z systemami płacowymi/HCM, CRM, kanałami bankowymi, wydatkami, podatkami i płatnościami.

Zrównoważ wysiłek wdrożeniowy, całkowity koszt i długoterminowe wsparcie dostawcy.

Najlepsze alternatywy dla Sage Intacct dla zespołów finansowych

Sage Intacct sprawdza się w wielu zespołach, ale nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem — zwłaszcza gdy pojawiają się potrzeby związane z wieloma podmiotami, zaawansowanym raportowaniem lub nowymi integracjami. Oto najsilniejsze alternatywy, które warto rozważyć, a także ich porównanie pod względem kontroli, skali i całkowitych kosztów.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do obsługi operacji finansowych wraz z systemem ERP)

Scentralizuj zamknięcia, zatwierdzanie, budżety i raportowanie w jednym obszarze roboczym dzięki ClickUp dla zespołów finansowych

Wiele firm odczuwa uciążliwość rozproszenia pracy — zadania, zatwierdzenia, pliki i dowody rozrzucone po wiadomościach e-mail, arkuszach kalkulacyjnych, czatach i punktowych aplikacjach biznesowych.

Dodaj do tego rozrost AI, a codzienne procesy staną się powolne i kosztowne.

Teams ostatecznie polegają na oddzielnych systemach do przyjmowania wniosków, zatwierdzania, zarządzania pracownikami i współpracy.

ClickUp dla zespołów finansowych eliminuje te problemy, łącząc procesy zatwierdzania, listy kontrolne zamknięcia, dokumentację i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym z księgą główną. Pomaga to zespołom finansowym standaryzować procesy, automatyzować przekazywanie zadań i śledzić postępy bez konieczności zmiany narzędzi.

Oto krótki przegląd możliwości wykorzystania różnych funkcji ClickUp:

Elastyczne, zautomatyzowane procesy zatwierdzania, które kontrolujesz dzięki ClickUp Automations

Oszczędzaj czas dzięki cyklom pracy, które działają samodzielnie dzięki automatyzacji ClickUp

Zapobiegaj opóźnieniom pod koniec miesiąca spowodowanym zatorami w skrzynkach e-mailowych dzięki automatyzacji ClickUp, gdzie praca przebiega samodzielnie. Wystarczy raz skonfigurować proste wyzwalacze i działania, a zadania będą realizowane bez konieczności ciągłego przypominania.

📌Przykład. Rachunek powyżej 10 000 USD trafia do działu FP&A i kontrolera. Jeśli zostanie oznaczony jako pilny, termin płatności zostanie przesunięty na dzień dzisiejszy, a na czacie zespołu pojawi się przypomnienie. Po dołączeniu załączników wymagających dowodów status zmienia się na „Gotowy do zaksięgowania” i wszyscy otrzymują powiadomienie.

Przejrzystość i odpowiedzialność w zakresie zadań związanych z zamknięciem dzięki zadaniom ClickUp

Podziel zamknięcie miesiąca, uzgodnienia i zatwierdzanie na możliwe do śledzenia kroki za pomocą zadań ClickUp.

Aby zapewnić widoczność przygotowań i przeglądów, zadanie ClickUp przypisuje każdemu kroku właściciela i termin wykonania, a przejrzysty interfejs pokazuje, co należy wykonać dzisiaj i jutro.

Podziel duże zadania, takie jak rozliczenia bankowe, rozliczenia międzyokresowe i analiza przepływów, korzystając z list kontrolnych i podzadań.

Dodaj kontekst do pracy dzięki polom niestandardowym i zapewnij przejrzystość dzięki jasnym statusom.

Obsługuj powtarzające się zadania za pomocą szablonów i harmonogramów cyklicznych

Śledź postępy dzięki widokom listy lub tablicy i filtruj według podmiotu lub działu, aby uzyskać lepszą widoczność.

Ponieważ zadania te są realizowane równolegle z systemem ERP i innymi aplikacjami biznesowymi, sprawiają wrażenie jednego systemu, a nie kolejnej serii arkuszy kalkulacyjnych.

Aktualizacje, które nie zakłócają przepływu pracy dzięki ClickUp Chat i Dokumentom

Dzięki ClickUp Chat możesz prowadzić rozmowy i zatwierdzać dokumenty na koniec miesiąca w jednym wspólnym wątku.

Zadbaj o spójność działań zespołów poprzez centralizację komunikacji.

Rozpocznij wątek w odpowiednim zadaniu za pomocą ClickUp Chat, aby wszyscy mieli dostęp do kontekstu. Połącz swoje SOP w ClickUp Docs z historią wersji, aby wszyscy pracowali w oparciu o jedno źródło informacji.

Dołączaj załączniki, przypisuj komentarze odpowiednim recenzentom, dodawaj osoby obserwujące, aby zapewnić widoczność, i zapraszaj gości z ograniczonymi uprawnieniami, gdy jest to konieczne. Audytorzy mogą dyskretnie śledzić przebieg procesu i być na bieżąco bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań.

Dzięki temu zespoły złożone z wielu podmiotów mogą współpracować bez względu na strefy czasowe.

Recenzje i raportowanie, które napędzają zmiany dzięki pulpitom ClickUp

Wizualizuj postępy w zamykaniu, stan gotówki i wiek należności za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Od przeterminowanych płatności po budżet w porównaniu z rzeczywistymi liczbami — śledź to, co interesuje dział finansowy, dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp. Każdy widżet pobiera dane na żywo z zadań i pól niestandardowych, dzięki czemu nigdy nie przeglądasz nieaktualnych liczb.

Na jednym ekranie możesz sprawdzić status wykonania zadań, zaległe zatwierdzenia i pilne przeszkody. Jeśli coś wygląda nie tak, wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do zadania i je naprawić.

Udostępnij link na żywo kierownictwu, aby mogli zobaczyć rzeczywistość w czasie rzeczywistym. Nie są wymagane eksporty arkuszy kalkulacyjnych ani prezentacje slajdów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przyspiesz zamknięcie dzięki ClickUp Brain. Poproś Brain o sporządzenie analiz przepływów, opisów JE i list kontrolnych roll-forward na podstawie kontekstu zadania ClickUp, a następnie użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby na bieżąco rejestrować notatki z instrukcji. Wykorzystaj agentów AI, aby powiadamiać osoby zatwierdzające, aktualizować statusy po załącznikach dowodowych i publikować przejrzyste podsumowania dla kierownictwa — wszystko to bez dodatkowych narzędzi. Zacznij oszczędzać czas poświęcany na przeglądy na koniec miesiąca i analizę odchyleń, za pomocą automatyzacji za pomocą ClickUp Brain. ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX pomagają zespołom finansowym zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, eliminując żmudne zadania związane z tworzeniem i wyszukiwaniem dokumentów, dzięki czemu można skupić się na analizach, prognozach przepływów pieniężnych i zamykaniu ksiąg zamiast na przepisywaniu aktualizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekazuj zatwierdzenia i przekazywania zadań za pomocą automatyzacji ClickUp.

Śledź BvA, środki pieniężne, wiek należności i postępy w zamykaniu transakcji na pulpitach nawigacyjnych ClickUp.

Ustandaryzuj kroki zamknięcia i audytu dzięki zadaniom, polom niestandardowym, statusom i dokumentom.

Zbieraj wnioski zakupowe i standaryzuj proces wdrażania dostawców za pomocą formularzy ClickUp z ścieżkami audytu.

Współpracuj w jednym miejscu dzięki komentarzom do zadań, czatowi i dokumentom z wersjami.

Organizuj prace finansowe według podmiotów lub działów i przeprowadzaj raportowanie w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może spowolnić proces wdrażania, ale bezpłatne kursy na ClickUp University mogą w tym pomóc.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzent G2 napisał:

Ujednoliciliśmy nasze zamknięcie miesiąca w ClickUp. Właściciele i terminy są jasne, a pulpity nawigacyjne pokazują, co pozostało do zrobienia, bez konieczności śledzenia aktualizacji.

Ujednoliciliśmy nasze zamknięcie miesiąca w ClickUp. Właściciele i terminy są jasne, a pulpity nawigacyjne pokazują, co pozostało do zrobienia, bez konieczności śledzenia aktualizacji.

2. Oracle NetSuite (najlepszy wybór dla globalnych, wielopodmiotowych systemów ERP)

za pośrednictwem NetSuite

Kiedy firmy rozszerzają swoją działalność na różne podmioty, waluty i systemy podatkowe, ustawienia ogólnego oprogramowania księgowego zaczynają zawodzić. NetSuite to system ERP w chmurze stworzony z myślą o konsolidacji wielu spółek zależnych, rozpoznawaniu przychodów i szczegółowej kontroli w wielu branżach.

Dzięki temu oprogramowaniu zespoły finansowe zyskują jedno źródło informacji o zamówieniach, fakturach, projektach i zarządzaniu finansami, a także SuiteAnalytics do tworzenia widoków według ról i wskaźników KPI.

Największą zaletą jest skalowalność. Eliminacja wielopodmiotowości, przeszacowanie wielu walut i lokalizacja są funkcjami natywnymi, więc nie musisz łączyć oddzielnych systemów.

Możesz dodać oprogramowanie CRM i PSA (automatyzacja usług profesjonalnych), aby zmniejszyć koszty integracji, lub zachować istniejące systemy i połączyć je za pomocą SuiteTalk i SuiteApps.

Najlepsze funkcje NetSuite

Konsoliduj wiele podmiotów, wiele spółek zależnych i wiele walut dzięki automatycznym eliminacjom.

Rozpoznaj przychody zgodnie z ASC 606 i harmonogramami gotowymi do audytu.

Zarządzaj zapasami i realizacją zamówień dzięki planowaniu popytu i śledzeniu kosztów dostawy.

Śledź rozliczenia projektów pod kątem czasu, wydatków, WIP i rentowności.

Twórz widoki dla kadry kierowniczej i kontrolerów za pomocą skoroszytów i pulpitów nawigacyjnych SuiteAnalytics.

Rozszerz platformę dzięki SuiteApps i integracjom w zakresie podatków, płatności i handlu elektronicznego.

Ograniczenia NetSuite

Może wprowadzać złożoność dla mniejszych zespołów, które mają tylko podstawowe potrzeby księgowe.

Wdrożenie i dostosowanie niestandardowe do indywidualnych potrzeb mogą wymagać znacznego wysiłku bez pomocy doświadczonych partnerów.

Zaawansowane moduły zwiększają całkowity koszt i wymagają jasnej własności nadzorującej ich utrzymanie.

Ceny NetSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4,1/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o NetSuite

Recenzent G2 napisał:

Bardzo doceniam to, jak NetSuite upraszcza pracę na wielu rynkach. Funkcje lokalizacji i integracje znacznie ułatwiają koordynację globalnych projektów i zmniejszają wysiłek ręczny. Widoczność finansów i cyklu pracy jest również dużą zaletą, która pozwala utrzymać projekty na właściwym torze.

Bardzo doceniam to, jak NetSuite upraszcza pracę na wielu rynkach. Funkcje lokalizacji i integracje znacznie ułatwiają koordynację globalnych projektów i zmniejszają wysiłek ręczny. Widoczność finansów i cyklu pracy jest również dużą zaletą, która pozwala utrzymać projekty na właściwym torze.

3. Acumatica (najlepsze rozwiązanie dla elastycznego systemu ERP dla średnich przedsiębiorstw z rozbudowaną funkcją księgowości projektowej)

za pośrednictwem Acumatica

Gdy rozwijająca się firma potrzebuje bardziej zaawansowanych funkcji księgowości projektowej, dystrybucji i budowy, Acumatica wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Jest to system ERP w chmurze stworzony dla średnich zespołów, które chcą mieć szeroki zakres funkcji bez konieczności łączenia oddzielnych systemów.

Kierownictwo finansowe zyskuje kontrolę nad zarządzaniem finansami, przychodami i kosztami, podczas gdy dział operacyjny zarządza zapasami, zamówieniami i obsługą terenową w jednym miejscu.

Atutem Acumatica jest jej elastyczność. Możesz dodawać moduły w miarę rozwoju firmy, mapować zatwierdzenia do swoich kontroli i generować raporty według podmiotów, projektów lub linii produktów. Otwarte API ułatwiają integrację z innymi systemami, dzięki czemu Twoje rozwiązania technologiczne pozostają w połączeniu.

Najlepsze funkcje Acumatica

Prowadź kompleksową księgowość projektów z uwzględnieniem budżetów, WIP, czasu i wydatków, zmian zamówień oraz rentowności.

Zarządzaj dystrybucją dzięki modułom zarządzania zamówieniami, zakupami i zapasami, a także modułom dla budownictwa i produkcji.

Wsparcie dla wielu firm, wielu walut i konsolidacji dzięki zatwierdzeniom gotowym do audytu.

Twórz pulpity nawigacyjne oparte na rolach i wskaźniki KPI dla kontrolerów, działu FP&A i operacji dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania.

Stwórz połączenie z CRM, e-commerce, podatkami i płatnościami poprzez otwarty interfejs API i integracje z zewnętrznymi platformami handlowymi.

Ograniczenia Acumatica

Szeroki zakres możliwości może wymagać wdrożenia przez partnera w celu odpowiedniego dostosowania.

Planowanie jest niezbędne do zarządzania modułami i wykorzystaniem, aby koszt był zgodny z ROI.

Zespoły, które dopiero zaczynają korzystać z pełnego systemu ERP, mogą potrzebować czasu na wdrożenie się i przyjęcie cykli pracy.

Ceny Acumatica

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acumatica

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Acumatica

Recenzent G2 napisał:

W Acumatica najbardziej podoba mi się elastyczność i łatwość obsługi systemu. Po zapoznaniu się z ekranami nawigacja między różnymi modułami, takimi jak Projekty, Dystrybucja i Produkcja, jest bardzo prosta.

W Acumatica najbardziej podoba mi się elastyczność i łatwość obsługi systemu. Po zapoznaniu się z ekranami nawigacja między różnymi modułami, takimi jak Projekty, Dystrybucja i Produkcja, jest bardzo prosta.

4. Certinia (dawniej FinancialForce) (najlepsze rozwiązanie dla organizacji usługowych korzystających z Salesforce)

za pośrednictwem Certinia

Certinia została stworzona z myślą o zespołach usługowych, które już korzystają z Salesforce. Łączy zarządzanie finansami, księgowość projektową i PSA na jednej platformie, dzięki czemu działy finansów, dostaw i sprzedaży pracują na tych samych danych CRM. Rozliczenia, przychody i wykorzystanie są ze sobą zsynchronizowane, co ogranicza konieczność ponownej pracy dla kontrolerów i PMO oraz pomaga chronić marże.

Ponieważ jest to rozwiązanie natywne dla Salesforce, pasuje do cykli pracy, z których już korzystasz: zatwierdzania, obiektów i pulpitów nawigacyjnych. Ponadto otrzymujesz rozliczenia w ramach subskrypcji, rozpoznawanie przychodów zgodnie z ASC 606 oraz konsolidacje wielu podmiotów.

Zarządzanie zasobami i prognoza zapewniają liderom jasny obraz obciążenia i zysków w podziale na projekty lub praktyki.

Najlepsze funkcje Certinia

Zarządzaj PSA i księgowością projektów dzięki śledzeniu czasu, wydatków, WIP i marży.

Zautomatyzuj rozliczanie subskrypcji i kamieni milowych dzięki rozpoznawaniu przychodów zgodnie z ASC 606.

Zarządzaj konsolidacjami wielu podmiotów i wielu walut dzięki zatwierdzeniom gotowym do audytu.

Wykorzystaj natywne narzędzia analityczne Salesforce do raportowania opartego na rolach w obszarach sprzedaży, dostaw i finansów.

Rozszerz możliwości dzięki AppExchange i integracji z systemami płatności, podatkowymi i innymi.

Ograniczenia Certinia

Wymaga podstawowej wiedzy na temat Salesforce i umiejętności administracyjnych, co może zwiększyć wysiłek związany z wdrożeniem.

Produkcja i zapasy magazynowe są mniejsze niż w przypadku pakietów stworzonych dla tych branż.

Licencjonowanie i dodatki mogą podwyższyć całkowity koszt dla mniejszych zespołów.

Ceny Certinia

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Certinia

G2: 4,1/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Certinia

Recenzent G2 napisał:

W Certinia Financial Management Cloud najbardziej podoba mi się łatwa integracja z Salesforce oraz centralizacja danych finansowych, co znacznie upraszcza raportowanie i śledzenie.

W Certinia Financial Management Cloud najbardziej podoba mi się łatwa integracja z Salesforce oraz centralizacja danych finansowych, co znacznie upraszcza raportowanie i śledzenie.

5. SAP S/4HANA w chmurze (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw stosujących standardy SAP)

za pośrednictwem SAP

Jeśli Twój zespół finansowy działa w kilku krajach, SAP S/4HANA w chmurze pomaga ujednolicić podstawowe zasady rachunkowości. Otrzymujesz globalny plan kont z lokalnymi raportami podatkowymi i ustawowymi, a także funkcje obsługi wielu walut i lokalizacji, które ograniczają konieczność stosowania rozwiązań tymczasowych na koniec okresu rozliczeniowego.

Wbudowane funkcje kontroli. Dostęp oparty na rolach, zatwierdzanie cyklu pracy i kontrole podziału obowiązków zapewniają przejrzystą ścieżkę audytu, a procesy od zamówienia do płatności i od zakupu do płatności przebiegają zgodnie z określonymi krokami, dzięki czemu każda lokalizacja działa w ten sam sposób.

Zespoły produkcyjne i podlegające regulacjom otrzymują w ramach jednego systemu funkcje kalkulacji kosztów produktów, identyfikowalności partii lub serii, zarządzania jakością oraz księgowości aktywów.

Raportowanie jest wbudowane, a pulpity nawigacyjne pokazują budżety, odchylenia i przeterminowane płatności bez konieczności eksportowania danych. Możesz też przejść od wskaźnika KPI do transakcji źródłowej. Liderzy widzą spójne widoki według podmiotu, zakładu lub regionu.

Najlepsze funkcje SAP S/4HANA w chmurze

Standaryzacja księgowości dla wielu podmiotów i walut dzięki lokalizacji i automatycznej zgodności z przepisami

Korzystaj z wbudowanych narzędzi analitycznych do raportowania w czasie rzeczywistym i uzyskiwania informacji na koniec okresu rozliczeniowego.

Rozszerz procesy dzięki SAP BTP i gotowym integracjom z systemami płacowymi, podatkowymi i innymi.

Wsparcie zaawansowanych scenariuszy dotyczących księgowości aktywów, kalkulacji kosztów produktów i łańcucha dostaw.

Skaluj dzięki obszarom roboczym opartym na rolach i cyklom pracy zatwierdzania dla kontrolerów i usług wspólnych.

Limitacje SAP S/4HANA w chmurze

Szeroki zakres może powodować komplikacje dla zespołów bez doświadczenia w pracy z SAP.

Programy wdrożeniowe wymagają silnego wsparcia partnerów i wewnętrznej własności.

Niestandardowe dostosowania i dodatki mogą zwiększyć całkowity koszt.

Ceny SAP S/4HANA w chmurze

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP S/4HANA w chmurze

G2: 4/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 350 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SAP S/4HANA w chmurze

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się szybkość działania systemu — transakcje i raporty są generowane błyskawicznie. Na przykład, kiedy wyświetlam dane dotyczące zapasów, są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, co bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji.

Bardzo podoba mi się szybkość działania systemu — transakcje i raporty są generowane błyskawicznie. Na przykład, kiedy wyświetlam dane dotyczące zapasów, są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, co bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji.

6. Microsoft Dynamics 365 (najlepsze rozwiązanie dla zespołów korzystających z produktów Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Dynamics 365 sprawdzi się idealnie, jeśli Twój zespół już korzysta z Microsoft 365 i Power BI. Pojedyncze logowanie, integracja z Outlookiem i Teams oraz znany interfejs sprawiają, że wdrożenie jest łatwe.

Business Central jest odpowiedni dla średnich firm zajmujących się podstawową księgowością, zarządzaniem zapasami i lekką produkcją. Projekty, czas i proste zatwierdzanie są wbudowane, a kanały bankowe przyspieszają uzgadnianie sald. W miarę wzrostu potrzeb dodawaj rozszerzenia z AppSource.

Dynamics 365 Finance ma na celu obsługę większych organizacji. Otrzymujesz silniejsze kontrole, konsolidacje wielu firm i planowanie budżetu, a także bardziej szczegółowe zasady dotyczące gotówki, kredytów i podatków. Lokalizacje zapewniają wsparcie dla zgodności z przepisami w różnych regionach.

Automatyzacja łączy wszystko w jedną całość: Power Automate kieruje zatwierdzeniami i przekazywaniem zadań, Power Apps obsługuje wnioski dostawców lub przeglądy wydatków, Power BI tworzy pulpity nawigacyjne na żywo, dodatki do programu Excel przyspieszają raportowanie, a zabezpieczenia ról oraz historia audytów zapewniają działowi finansowemu niezbędną kontrolę.

Najlepsze funkcje Dynamics 365

Ujednolicenie księgi głównej, AP/AR, projektów i środków trwałych w ramach jednego systemu ERP

Twórz raportowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą programów Excel i Power BI.

Usprawnij procesy zatwierdzania i przekazywania zadań dzięki Power Automate i Copilot.

Połącz sprzedaż i obsługę dzięki natywnej integracji z Microsoft.

Wsparcie dla wielu firm, wielu walut i podstawowych konsolidacji

Ograniczenia Dynamics 365

Wybór modułów i licencjonowanie wymagają planowania w celu zarządzania kosztami.

Zaawansowana produkcja lub globalna konsolidacja mogą wymagać dodatków.

Wdrożenie różni się w zależności od partnera, co ma wpływ na osie czasu i wyniki.

Ceny Dynamics 365

Business Central: 70 USD/miesiąc za użytkownika

Finanse: 210 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Dynamics 365

G2: 4,0/5 (ponad 870 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 190 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Dynamics 365

Recenzja Capterra mówi:

Moje ogólne doświadczenia z Dynamics 365 są pozytywne ze względu na jego solidną integrację z narzędziami Microsoft, elastyczność w dostosowywaniu i zaawansowane możliwości automatyzacji, choć czasami utrudnia to stroma krzywa uczenia się i złożone konfiguracje.

Moje ogólne doświadczenia z Dynamics 365 są pozytywne ze względu na jego solidną integrację z narzędziami Microsoft, elastyczność w dostosowywaniu i zaawansowane możliwości automatyzacji, choć czasami utrudnia to stroma krzywa uczenia się i złożone konfiguracje.

7. Odoo (najlepsze rozwiązanie dla modułowego systemu ERP z silną kontrolą kosztów)

za pośrednictwem Odoo

Odoo ułatwia rozpoczęcie pracy. Większość zespołów zaczyna od księgowości, a następnie dodaje sprzedaż, zapasy, projekty lub CRM w zależności od potrzeb. Ponieważ wszystko znajduje się w jednej bazie danych, dane pozostają zsynchronizowane.

Oprogramowanie pomaga wysyłać faktury, dopasowywać dane bankowe i śledzić podatki. Jeśli sprzedajesz produkty, wykonaj połączenie modułów sprzedaży i zapasów, aby oferty, zamówienia i stan magazynowy były ze sobą zsynchronizowane. Jeśli świadczysz usługi, dodaj moduł projektów, aby śledzić czas, wydatki i dostawy.

W miarę rozwoju Twojej firmy Odoo dostosowuje się do Twoich potrzeb. Dodaj zatwierdzenia, listy kontrolne i pola niestandardowe, aby dopasować system do swojego sposobu pracy, a także dostosuj ekrany za pomocą Studio. Włącz obsługę wielu firm i wielu walut, gdy rozpocznie się ekspansja.

Możesz podłączyć płatności, podatki lub e-commerce z rynku, włączyć tylko te aplikacje, których potrzebujesz, i zachować spójność nazw i szablonów, aby raportowanie pozostało przejrzyste.

Najlepsze funkcje Odoo

Korzystaj ze zintegrowanego oprogramowania księgowego z funkcjami fakturowania, połączeń z bankiem i podatków.

Dodaj zarządzanie zapasami, MRP, zakupy i realizację projektów w tym samym pakiecie.

Dostosuj ekrany i cykle pracy, zachowując spójność raportowania.

Stwórz połączenie z e-commerce i płatnościami dzięki integracjom z zewnętrznymi platformami handlowymi.

Kontroluj całkowity koszt, włączając tylko te aplikacje, których potrzebujesz.

Odoo limitations

Zaawansowane konsolidacje i głębokość wielu podmiotów mogą wymagać niestandardowych rozwiązań.

Wybór aplikacji i rozszerzeń wymaga zarządzania, aby uniknąć fragmentacji.

Większe zespoły mogą przerosnąć niektóre zaawansowane funkcje.

Ceny Odoo

Free (oprogramowanie typu open source)

Standard: 31 USD/miesiąc na użytkownika

Niestandardowe: 47 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4,2/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 1270 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Odoo

Recenzja G2 mówi:

Wdrożenie było bardzo szczegółowe. Firma Odoo zapewniła nam odpowiedni zespół ds. zarządzania projektami, który uważnie wysłuchał naszych potrzeb, a także zaproponował sposoby usprawnienia naszych cykli pracy.

Wdrożenie było bardzo szczegółowe. Firma Odoo zapewniła nam odpowiedni zespół ds. zarządzania projektami, który uważnie wysłuchał naszych potrzeb, a także zaproponował sposoby usprawnienia naszych cykli pracy.

8. QuickBooks (najlepszy dla zespołów przechodzących z podstawowej księgowości)

za pośrednictwem QuickBooks

QuickBooks to oprogramowanie księgowe dla małych firm i rozwijających się zespołów, które potrzebują podstawowych funkcji: fakturowania, wydatków, AP/AR i podstawowego raportowania. Kanały bankowe przyspieszają uzgadnianie sald, a powtarzające się faktury z funkcją przechwytywania paragonów usprawniają wykonywanie rutynowych zadań.

Zespoły lubią znane im rozwiązania. Możesz zacząć tego samego dnia, śledzić proste projekty i czas oraz dzielić raporty według klas lub lokalizacji. QuickBooks Online łączy się z listą płac i płatnościami za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, a szybki eksport do Excela ułatwia udostępnianie danych liczbowych.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli, QuickBooks oferuje bardziej szczegółowe raportowanie, role i uprawnienia oraz podstawowe funkcje związane z zapasami — elementy, pojemniki, punkty ponownego zamówienia — a także pola niestandardowe i zapamiętane raporty do przeglądów na koniec miesiąca i przeglądów gotówki.

QuickBooks Enterprise oferuje więcej możliwości dla zespołów, które wykraczają poza podstawowe funkcje. W miarę rozwoju firmy nawiąż połączenia z narzędziami CRM, płatnościami rachunków i wydatkami oraz dbaj o porządek w nazewnictwie i planie kont, aby zapewnić płynniejsze aktualizacje.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Z łatwością zarządzaj zobowiązaniami/należnościami, fakturami, przekazami bankowymi i podstawowym raportowaniem.

Dodaj śledzenie czasu, projekty i podstawowe zarządzanie zapasami.

Wykonaj połączenie między aplikacjami do obsługi płac, płatności i CRM, aby rozszerzyć swój zestaw narzędzi.

Zapewnij przewidywalność kosztów dla zespołów o podstawowych potrzebach księgowych.

Ograniczenia QuickBooks

Konsolidacje wielu podmiotów i zaawansowane funkcje kontrolne mają limit.

Moduły branżowe są lżejsze niż pełne pakiety systemów ERP.

Rosnąca złożoność może skłonić Cię do poszukiwania alternatywnych rozwiązań lub większych pakietów.

Ceny QuickBooks

Prosty start: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Essentials: 37,50 USD/miesiąc za użytkownika

Dodatkowo: 57,50 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 137,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje QuickBooks

G2: 4,0/5 (ponad 3550 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 8170 recenzji)

Co użytkownicy mówią o QuickBooks

Ta recenzja G2 pokazuje, w jaki sposób QuickBooks pomaga:

QuickBooks Online sprawia, że obsługa kont jest znacznie łatwiejsza i bardziej zorganizowana.

QuickBooks Online sprawia, że obsługa kont jest znacznie łatwiejsza i bardziej zorganizowana.

9. Gravity Software (najlepsze rozwiązanie do księgowości wielu podmiotów na platformie Microsoft Power Platform)

za pośrednictwem Gravity Software

Oprogramowanie Gravity Software zostało stworzone z myślą o księgowości wielu podmiotów w środowisku Microsoft, więc jest znane zespołom korzystającym z produktów tej firmy. Kontrolerzy otrzymują jedną bazę danych dla każdego podmiotu zamiast żonglować oddzielnymi plikami.

Transakcje międzyfirmowe są proste: wpisy należności i zobowiązań można wprowadzić za pomocą kilku kliknięć, zasady eliminacji zapewniają płynność konsolidacji na koniec okresu, a wspólny plan kont z wymiarami dla podmiotu, działu lub projektu pozwala zachować spójną strukturę.

Raportowanie pozostaje przejrzyste dzięki widokom opartym na rolach i drążeniu danych od skonsolidowanych liczb do poszczególnych wpisów. Excel i Power BI obsługują dzielenie danych bez konieczności ponownego tworzenia raportów, a zatwierdzenia i ścieżki audytu są przenoszone wraz z rekordem.

Codziennie uprawnienia są jasno przypisane do obowiązków, a cykle pracy zapewniają spójność przeglądów — dzięki temu Gravity jest praktyczną alternatywą dla Sage bez konieczności przechodzenia na pełny system ERP dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje oprogramowania Gravity

Scentralizuj księgowość ogólną wielu podmiotów dzięki transakcjom międzyfirmowym i eliminacjom.

Wykorzystaj raportowanie wymiarowe do analizy według podmiotu, działu lub projektu.

Rozszerz możliwości dzięki integracji z ekosystemem Microsoft i integracjom z rynkiem.

Zautomatyzuj procesy zatwierdzania i zapewnij ścisłą kontrolę ścieżek audytu w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Zwiększ możliwości bez konieczności zmiany systemów

Ograniczenia oprogramowania Gravity

Specyfika branży może wymagać dodatków do produkcji lub operacji na polu.

W przypadku większych konsolidacji globalnych mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia.

Jakość wdrożenia zależy od doświadczenia partnera.

Ceny oprogramowania Gravity Software

Pakiet startowy: 375 USD/miesiąc dla pierwszego użytkownika

Użytkownik Power Apps: 355 USD/miesiąc za pierwszego użytkownika

Organizacje non-profit: 210 USD/miesiąc dla pierwszego użytkownika

Oceny i recenzje oprogramowania Gravity

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Gravity Software

Recenzent G2 napisał:

Gravity jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających wiele podmiotów (i obsługujących wiele walut), a także dla biur rodzinnych lub prywatnych. Bardzo podoba mi się to, że transakcje międzyfirmowe nie wymagają dodatkowej pracy, a wpisy do dziennika są tworzone automatycznie w systemie. Koniec z podwójnym wprowadzaniem danych!

Gravity jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających wiele podmiotów (i obsługujących wiele walut), a także dla biur rodzinnych lub prywatnych. Bardzo podoba mi się to, że transakcje międzyfirmowe nie wymagają dodatkowej pracy, a wpisy do dziennika są tworzone automatycznie w systemie. Koniec z podwójnym wprowadzaniem danych!

10. Xledger (najlepsze rozwiązanie dla zespołów finansowych działających w chmurze i obsługujących podmioty międzynarodowe)

za pośrednictwem Xledger

Xledger to platforma oparta na chmurze, przeznaczona do zarządzania finansami wielu firm. Automatyzuje ona rejestrowanie faktur, kieruje zatwierdzeniami i dopasowuje pozycje bankowe, a proces wdrażania dostawców pozostaje przejrzysty dzięki kontroli duplikatów.

Najważniejszą zaletą są konsolidacje. Możesz łączyć wiele podmiotów i walut zgodnie z harmonogramem, raz ustawić reguły eliminacji i ponownie je wykorzystać, zachować spójność przeszacowania kursów walutowych oraz przechodzić od sum grupowych do pozycji źródłowych. Ma połączenie z CRM, płacami i podatkami, a API umożliwia przenoszenie danych do i z systemu.

Pulpity kontrolne są aktualizowane w czasie rzeczywistym, a raportowanie dotyczące środków pieniężnych, należności i odchyleń jest łatwe. Role i ścieżki audytu zapewniają ścisłą kontrolę. To narzędzie doskonale nadaje się dla zespołów rozproszonych, które potrzebują szybkich zatwierdzeń mobilnych i systemu skalowalnego w różnych regionach.

Najlepsze funkcje Xledger

Zautomatyzuj rejestrowanie faktur, zatwierdzanie i uzgadnianie rachunków bankowych.

Konsoliduj księgi wielu podmiotów i wielu walut z możliwością przeglądania transakcji

Twórz modele budżetowe i prognozowe za pomocą pulpitów nawigacyjnych, które można udostępniać.

Wykorzystaj wbudowane cykle pracy i role, aby zapewnić silną kontrolę finansową.

Zintegruj z narzędziami CRM, płacowymi i podatkowymi w miarę rozszerzania się procesów.

Ograniczenia Xledger

Mniejszy ekosystem dodatków niż w przypadku innych alternatyw dla Sage Intacct

Zaawansowane przepływy branżowe mogą wymagać usług lub niestandardowego dostosowania.

Ceny i pakiety są mniej przejrzyste niż w przypadku narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ceny Xledger

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Xledger

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Xledger

Recenzja G2 mówi:

1. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika, ponieważ wszystkie wymagane opcje są łatwo dostępne na pulpicie strony głównej. 2. Aktualizacje są dostarczane i instalowane w tle bez wpływu na pracę. 3. Automatyzacja niektórych zadań, takich jak uzgadnianie rachunków bankowych, pomogła zaoszczędzić dużo czasu.

1. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika, ponieważ wszystkie wymagane opcje są łatwo dostępne na pulpicie strony głównej. 2. Aktualizacje są dostarczane i instalowane w tle bez wpływu na pracę. 3. Automatyzacja niektórych zadań, takich jak uzgadnianie rachunków bankowych, pomogła zaoszczędzić dużo czasu.

Czego można się spodziewać podczas i po migracji z Sage Intacct

Przejście z Sage Intacct jest jak refaktoryzacja podstawy finansowej firmy. Planuj ścieżkę, przetestuj dane i daj zespołom czas na przyjęcie nowych cykli pracy.

Przegląd przepływu migracji

Krok 1 → Przejrzyj i wybierz swoją ścieżkęOceń zakres, podmioty i raporty, które należy zachować, aby zdefiniować wymagania i wybrać alternatywy dla Sage Intacct.

Krok 2 → Mapowanie danych i kontroliDostosuj strukturę kont, podmioty, procesy zatwierdzania i raportowania do nowej platformy.

Krok 3 → Test w środowisku testowymPrzeprowadź pełną symulację sald otwarcia, sald próbnych i zamknięcia testowego przy użyciu próbkowych danych.

Krok 4→ Przejdź na nowy system bez obawZamroź transakcje, przeprowadź ostateczne kontrole, przeprowadź migrację, a następnie otwórz nowy okres.

Krok 5 → Stabilizacja i usprawnienieŚledź problemy, szkol użytkowników końcowych i standaryzuj procesy za pomocą list kontrolnych i standardowych procedur operacyjnych (SOP).

Jeśli nadal rozważasz opcje wykraczające poza te, które omówiliśmy, oto trzy narzędzia finansowe zyskujące popularność w specjalistycznych cyklach pracy:

BlackLine : Wymagania dotyczące uzgadniania, dopasowywania transakcji i zarządzania zadaniami zamykającymi są automatyzowane, aby zmniejszyć wysiłek ręczny. Wymagania dotyczące uzgadniania, dopasowywania transakcji i zarządzania zadaniami zamykającymi są automatyzowane, aby zmniejszyć wysiłek ręczny.

Tipalti : usprawnia globalne rozliczenia dostawców, wdrażanie dostawców, zgodność podatkową i płatności transgraniczne na dużą skalę. usprawnia globalne rozliczenia dostawców, wdrażanie dostawców, zgodność podatkową i płatności transgraniczne na dużą skalę.

FloQast : Koordynuje zamknięcie finansowe za pomocą list kontrolnych, certyfikatów i dokumentacji gotowej do audytu. Koordynuje zamknięcie finansowe za pomocą list kontrolnych, certyfikatów i dokumentacji gotowej do audytu.

Sage traci, ClickUp zyskuje

Zmiana systemu ERP to poważna decyzja, ale także szansa na uproszczenie codziennych operacji finansowych. Niezależnie od wybranego narzędzia, cel pozostaje ten sam: przejrzysta kontrola, wyraźna widoczność i mniej czasu poświęcanego na e-maile i arkusze kalkulacyjne.

Wybierając oprogramowanie dla swojego zespołu finansowego, należy priorytetowo traktować przejrzysty interfejs użytkownika, niezawodne ścieżki audytu, ścisłe połączenia z zarządzaniem pracownikami oraz to, jak dobrze platforma integruje się z istniejącymi aplikacjami biznesowymi i narzędziami AI.

W przypadku międzynarodowych firm rozwijających się na rynkach zagranicznych porównaj, w jaki sposób poszczególni dostawcy radzą sobie z konsolidacją, lokalizacją i kontrolą. Dopasuj opcje do swojego planu rozwoju i wymagań dotyczących skalowalności, aby uniknąć konieczności ponownej pracy w przyszłości.

Najlepsza alternatywa to taka, która pasuje do Twoich obecnych procesów i zapewnia wsparcie dla przyszłości, którą budujesz.

Właśnie w tym zakresie ClickUp stanowi uzupełnienie systemu ERP. Centralizuje procesy zatwierdzania, dokumentację, pulpity nawigacyjne i współpracę, dzięki czemu koniec miesiąca, audyty i planowanie przebiegają szybciej bez konieczności dodawania kolejnego systemu.

Jeśli jesteś gotowy usprawnić pracę finansową niezależnie od tego, który system ERP wybierzesz, wypróbuj ClickUp już dziś i zapewnij sobie kontrolę, kontekst i dynamikę w jednym miejscu.

Często zadawane pytania (FAQ)

QuickBooks Online i Odoo oferują niższe ceny wejścia dla zespołów o podstawowych potrzebach księgowych, podczas gdy Gravity Software zapewnia głębię wielu podmiotów po średniej cenie rynkowej. Jeśli nie jesteś gotowy na zmianę platformy, połącz swoją obecną księgowość z ClickUp jako warstwą operacji finansowych, aby scentralizować zatwierdzanie, zamykać listy kontrolne i raportować (często jest to najbardziej opłacalny krok w perspektywie krótkoterminowej). Zawsze bierz pod uwagę całkowity koszt wykraczający poza licencje, w tym wdrożenie, integracje i zarządzanie zmianami.

SAP S/4HANA Cloud i Microsoft Dynamics 365 oferują wydajne natywne silniki cykli pracy, a modułowe aplikacje Odoo umożliwiają elastyczną automatyzację. Aby koordynować pracę w różnych systemach, skorzystaj z ClickUp. Jego funkcje automatyzacji i AI mogą kierować zatwierdzeniami, przypisywać zadania, wysyłać przypomnienia i publikować podsumowania wraz z dowolnym systemem ERP, dzięki czemu procesy przebiegają od początku do końca bez konieczności polegania wyłącznie na cyklach pracy ERP.

Tak, ale należy zaplanować wdrożenie i zarządzanie zmianami. Mniejsze zespoły często zaczynają od QuickBooks lub Odoo, a następnie przechodzą na NetSuite lub Acumatica w miarę rozwoju firmy i wzrostu złożoności wielu podmiotów.

ClickUp centralizuje listy kontrolne, procesy zatwierdzania i dokumentację, oferując pulpity nawigacyjne umożliwiające śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Uzupełnia on systemy księgowe i ERP, ograniczając rozproszenie zadań i standaryzując cykle pracy.

Skoncentruj się na zarządzaniu płacami lub kapitałem ludzkim, CRM, kanałach bankowych, wydatkach, podatkach i zaawansowanej analityce. Potwierdź integracje stron trzecich w zakresie wielu walut, konsolidacji i synchronizacji danych, aby dane finansowe lub operacyjne pozostały spójne.