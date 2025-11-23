Moveworks vs. Glean — która platforma AI jest odpowiednia dla Twojego zespołu?

Prawie 60% naszego czasu spędzamy na wyszukiwaniu, udostępnianiu i aktualizowaniu informacji na różnych platformach i narzędziach. To jasno pokazuje, ile czasu tracimy na wyszukiwanie informacji w godzinach pracy, korzystając z różnych aplikacji firmowych.

Glean i Moveworks są silnymi konkurentami w rozwiązywaniu tego wyzwania dzięki swoim funkcjom wyszukiwania w przedsiębiorstwie i zarządzania wiedzą opartym na AI.

Chociaż obie platformy oferują zaawansowane funkcje AI w zakresie obsługi pracowników i automatyzacji procesów, pewne limity skłaniają zespoły do poszukiwania najlepszych alternatyw.

W tym artykule porównujemy Moveworks i Glean oraz wskazujemy, co należy wziąć pod uwagę, oceniając narzędzia oparte na AI, które mają na celu poprawę świadczenia usług i platform zarządzania usługami dla pracowników.

Glean vs. Moveworks — najlepsza alternatywa w skrócie

Funkcja Glean Moveworks ⭐ Najlepsza alternatywa: <2>ClickUp Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie Semantyczne wyszukiwanie oparte na LLM w ponad 250 źródłach danych; skuteczne w odzyskiwaniu rozproszonej wiedzy Wyszukiwanie semantyczne z silnikiem wnioskowania; zoptymalizowane pod kątem rozwiązywania zgłoszeń i ustrukturyzowanych wniosków wewnętrznych. Połączenie wyszukiwania korporacyjnego obejmujące zadania, dokumenty, czat i zintegrowane aplikacje — z natychmiastowymi, gotowymi do działania odpowiedziami. Automatyzacja zadań i przepływu pracy Wykonanie działań w granicach limitu; skupia się na podsumowywaniu, wyszukiwaniu i organizowaniu informacji. Głęboka automatyzacja zadań IT/HR/finansowych; obsługuje resetowanie, dostęp, zatwierdzanie i tworzenie zgłoszeń. Agenci AI są wyzwalaczami działań, aktualizują zadania, kierują zapytania i automatyzują cykle pracy IT/HR bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Asystenci AI Glean Assistant do podsumowywania, generowania zawartości i odpowiadania na zapytania w kontekście przedsiębiorstwa. Asystent wsparcie AI, który odpowiada na zapytania, tworzy wiadomości i podejmuje działania na czacie. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: wyszukiwanie, odpowiadanie, podsumowywanie, tworzenie zadań, aktualizowanie dokumentów i wykonywanie cykli pracy Zarządzanie wiedzą Mocne strony: sprawdzone odpowiedzi, wyselekcjonowane huby, często zadawane pytania, linki Go; idealne rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników i dokumentacji wewnętrznej. Skupia się bardziej na rozwiązywaniu problemów z wsparciem niż na zarządzaniu zawartością. Scentralizowane dokumenty, zadania, czat i wiedza — wszystko połączone dzięki połączeniu z AI i natychmiastowemu wyszukiwaniu kontekstu. Elastyczność dla programistów Wsparcie API, ale ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania cyklu pracy Agent Studio do tworzenia agentów dostosowanych do konkretnych zadań i niestandardowych automatyzacji za pomocą narzędzi low-code. Twórz niestandardowe agenty AI, automatyzacje, integracje i przepływy pracy IT bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Czat + współpraca Podsumowania i odpowiedzi w pasku bocznym; nieprzeznaczone do cykli pracy opartych na działaniach w czacie. Obsługuje cykle pracy IT/HR bezpośrednio w Slack/Teams, rozwiązując zadania na czacie. ClickUp Chat automatycznie przekształca wiadomości w zadania, podsumowania, decyzje i zsynchronizowane aktualizacje projektów. Integracje Ponad 250 źródeł, w tym Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Ponad 100 systemów obejmujących tożsamość, HR, ITSM, aplikacje do przesyłania wiadomości Integruje się z GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce i innymi — wszystko zintegrowane w jednym obszarze roboczym. Bezpieczeństwo + uprawnienia Wyszukiwanie z uwzględnieniem ścisłych uprawnień; respektuje kontrolę dostępu w przedsiębiorstwie. Zarządzanie z wykorzystaniem oceny zawartości, cytatów i cykli pracy weryfikacyjnych Szczegółowe uprawnienia dotyczące zadań, list, dokumentów i przestrzeni; bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie bez dodatkowych kosztów ustawień. Siła zastosowania Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie i odkrywania wiedzy Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi pracowników i przekierowywania zgłoszeń Najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują wyszukiwania + automatyzacji + zarządzania pracą w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI.

Czym jest Glean?

za pośrednictwem Glean

Każdego dnia pracownicy spędzają dużo czasu na zadawaniu tych samych pytań — gdzie jest ta polityka HR? Jak zresetować hasło? Jaka jest najnowsza wersja prezentacji? Opóźnienia te wynikają nie tylko z tego, że dane firmy są rozproszone w zbyt wielu aplikacjach korporacyjnych, ale także z nieefektywnej komunikacji z klientami.

To jest miejsce, gdzie Glean staje się krokiem. Jest to oparta na AI platforma do zarządzania usługami dla pracowników, która zapewnia szybkie i dokładne odpowiedzi dzięki połączeniu ze wszystkimi narzędziami. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania w przedsiębiorstwie natychmiast wyświetla istotne informacje i:

✅ Ujednolica dane i historię użytkowników w różnych systemach korporacyjnych, umożliwiając płynne wyszukiwanie informacji DHEASZ Rozumie zachowania użytkowników dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i uczeniu maszynowemu DHEASZ Obsługuje rutynowe zapytania poprzez inteligentne sugestie i czat AI, zmniejszając obciążenie zespołów wsparcia DHEASZ Umożliwia pracownikom łatwe generowanie zawartości, podsumowywanie wątków i automatyzację powtarzalnych zadań

Funkcje Glean

Cechą wyróżniającą Glean jest to, że łączy się on z danymi Twojej firmy i automatyzuje sposób, w jaki ludzie wyszukują informacje, zarządzają nimi i podejmują działania, dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi. Te kluczowe funkcje zapewniają wsparcie w czasie rzeczywistym i szybsze wdrażanie. Sprawdźmy je.

Funkcja nr 1: Wyszukiwanie semantyczne oparte na AI z uwzględnieniem kontekstu

Glean jest dostawcą zaawansowanego wyszukiwania semantycznego przy użyciu dużych modeli językowych, zapewniając pracownikom szybszy dostęp do rozproszonych informacji. Jednak nadal w dużym stopniu opiera się na ustrukturyzowanych źródłach wiedzy, aby zapewnić dokładne wyniki.

Funkcje wyszukiwania korporacyjnego tego narzędzia dostosowują się w zależności od tego, kto wyszukuje, jaką pełni rolę i jakie były jego ostatnie działania, tworząc spersonalizowane, ujednolicone środowisko wyszukiwania.

Ponadto Glean respektuje istniejące poziomy uprawnień, dzięki czemu poufna zawartość pozostaje chroniona.

2. Funkcja nr 2: Asystent Glean i agenci AI

za pośrednictwem Glean

Asystent Glean odpowiada na pytania pracowników, podsumowuje zawartość i pomaga w tworzeniu dokumentów, wykorzystując kontekst przedsiębiorstwa.

Kolejna zaleta: możesz również tworzyć niestandardowe agenty AI, które automatyzują rutynowe zadania, pełnią funkcję wyzwalacza wieloetapowych cykli pracy i wykonują działania w ramach grafu wiedzy przedsiębiorstwa — wszystko to z uwzględnieniem uprawnień i kontekstu. Pomaga to zespołom IT i wsparcia technicznego zmniejszyć liczbę zgłoszeń, jednocześnie poprawiając jakość świadczonych usług.

👀 Ciekawostka: Sztuczna inteligencja jest najskuteczniejsza, gdy ogranicza rutynowe zapytania i powtarzalne zadania, czyli dokładnie tam, gdzie wyszukiwanie korporacyjne i automatyzacje ClickUp mają największy wpływ.

3. Funkcja nr 3: Zarządzanie wiedzą i zweryfikowane odpowiedzi

za pośrednictwem Glean

Teams mogą scentralizować swoją wiedzę dzięki zweryfikowanym często zadawanym pytaniom, linkom Go Links i wyselekcjonowanym hubom zasobów. Funkcje Glean ograniczają liczbę zapytań pracowników i przyspieszają proces wdrażania nowych pracowników, ułatwiając znalezienie wiarygodnych, aktualnych odpowiedzi, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia przestojów.

za pośrednictwem Glean

Glean obsługuje ponad 250 źródeł danych, w tym Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support i Microsoft Teams.

Ponadto nie ma ryzyka ujawnienia poufnych danych, ponieważ Glean indeksuje i tworzy połączenia z aplikacjami korporacyjnymi, aby dostarczać odpowiednią zawartość do właściwych osób.

5. Funkcja nr 5: Natywna automatyzacja zapewniająca wydajność w miejscu pracy

za pośrednictwem Glean

Dzięki integracji z narzędziami takimi jak Slack, Zoom i Microsoft 365, Glean dostarcza podsumowania, sugestie działań i odpowiedzi oparte na AI tam, gdzie pracują pracownicy.

Od podsumowywania wątków po tworzenie wiadomości e-mail w programie Outlook — celem jest zwiększenie produktywności i ograniczenie powtarzalnych zadań we wszystkich działach.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik umysłowy wysyła 25 wiadomości dziennie tylko po to, aby znaleźć informacje i kontekst, tracąc cenny czas na przeszukiwanie rozproszonych czatów i e-maili. Wyobraź sobie, że zadania, projekty, wiadomości i wiedza znajdują się w jednym połączonym obszarze roboczym, a wszystko to jest połączone dzięki AI. Nie musisz sobie tego wyobrażać. Masz ClickUp. Wypróbuj już dziś!

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Czym jest Moveworks?

za pośrednictwem Moveworks

Pracownicy potrzebują natychmiastowych odpowiedzi — to już ustaliliśmy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o resetowanie hasła, wyszukiwanie zasad czy sprawdzanie salda urlopowego, gdy informacje są rozproszone w różnych systemach przedsiębiorstwa, zespoły wsparcia są przeciążone, a praca przebiega wolniej.

Moveworks rozwiązuje ten problem dzięki platformie opartej na AI do zarządzania usługami dla pracowników, która rozumie zapytania w języku naturalnym, wyszukuje odpowiednie informacje i automatyzuje odpowiedzi w narzędziach, z których już korzysta Twoja firma.

Dzięki temu Moveworks może wykonywać następujące do zrobienia czynności:

✅ Zapewnia wsparcie w czasie rzeczywistym dla działów IT, HR i finansów dzięki asystentowi AI przeszkolonemu na podstawie danych Twojej firmy✅ Rozwiązuje rutynowe zapytania i automatyzuje zgłoszenia do pomocy technicznej za pomocą inteligentnych agentów, którzy obsługują zadania bez konieczności eskalacji do człowieka✅ Umożliwia wyszukiwanie w przedsiębiorstwie w źródłach ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, oferując szybkie, spersonalizowane odpowiedzi oparte na kontekście

Funkcje Moveworks

Moveworks United, oparte na AI rozwiązanie, pomaga użytkownikom zautomatyzować wsparcie, przyspieszyć cykl pracy i usprawnić świadczenie usług w całej organizacji. Oto kluczowe funkcje tego procesu:

1. Funkcja nr 1: Asystent AI z funkcją rozumowania konwersacyjnego

za pośrednictwem Moveworks

Moveworks dostawca asystenta AI zaprojektowanego do wewnętrznych procesów wsparcie, ale wymaga on ustrukturyzowanych danych, stabilnych artykułów wiedzy i ciągłej konserwacji, aby zapewnić dokładność odpowiedzi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie oprogramowania, tworzenie e-maili czy aktualizację danych uwierzytelniających, użytkownicy mogą podejmować działania bezpośrednio na czacie, bez konieczności oczekiwania na pomoc pracowników obsługi klienta.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz problem ze znalezieniem właściwej wersji pliku lub uzyskaniem zatwierdzeń? Blog Optymalizacja cyklu pracy związanego z zarządzaniem dokumentami pokazuje, jak rozwiązać ten problem za pomocą przejrzystego, ustrukturyzowanego procesu.

2. Funkcja nr 2: Zaawansowana wyszukiwarka dla przedsiębiorstw

za pośrednictwem Moveworks

Możliwości wyszukiwania korporacyjnego Moveworks wykraczają poza dopasowywanie słów kluczowych dzięki wykorzystaniu rozumienia semantycznego i silnika wnioskowania w celu uzyskania precyzyjnych, trafnych informacji. Użytkownicy mogą przeszukiwać wewnętrzne bazy wiedzy, pliki PDF, wiadomości e-mail i rekordy systemowe za pomocą jednego zapytania i uzyskać odpowiedzi zakończone cytatami źródłowymi.

Moveworks zawiera również wbudowane funkcje zarządzania AI, takie jak ocena zawartości, kontrole weryfikacyjne i cytaty oparte na źródłach, dzięki czemu odpowiedzi pozostają dokładne i zgodne z przepisami w miarę rozwoju bazy wiedzy.

3. Funkcja nr 3: Automatyzacja agentów i studio agentów

Moveworks umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych agentów w celu automatyzacji zadań, wyzwalania działań i wykonywania cykli pracy w systemach przedsiębiorstwa.

Dzięki Agent Studio programiści mogą wdrażać potężne agenty zadań przy użyciu prostych poleceń w języku naturalnym, bez konieczności stosowania skomplikowanych integracji. Oprogramowanie obsługuje szeroki zakres automatyzacji, od segregowania zgłoszeń do wsparcia technicznego po wyzwalacze łańcuchów cyklu pracy w działach IT, HR i finansów.

4. Funkcja nr 4: Zarządzanie usługami w czasie rzeczywistym

za pośrednictwem Moveworks

Od tworzenia zgłoszeń i wysyłania zatwierdzeń po sprawdzanie statusu wniosków — Moveworks automatyzuje cały cykl zarządzania usługami.

Jego inteligentne systemy selekcji i przekazywania zadań zmniejszają obciążenie zespołów wsparcia, minimalizują eskalacje i zapewniają szybki czas reakcji.

Moveworks łączy się z ponad 100 systemami, od Salesforce Service Cloud i Microsoft Teams po platformy tożsamościowe i HR, zapewniając kompleksową funkcjonalność. Działa tam, gdzie pracują pracownicy, umożliwiając im wyszukiwanie, podejmowanie działań i rozwiązywanie rutynowych zadań bez konieczności zmiany narzędzi.

Ceny Moveworks

Niestandardowe ceny

🧠 Czy wiesz, że: Przeciętny menedżer traci ponad 683 godziny rocznie na rozpraszające czynniki, ale AI może zwiększyć wydajność nawet o 40%. Dowiedz się, jak to zrobić, w artykule Jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności.

Porównanie funkcji Glean i Moveworks

Chociaż oba narzędzia mają pewne podobieństwa, specjalizują się również w niektórych aspektach, co czyni je jednymi z najlepszych alternatyw na rynku. Aby zrozumieć, którego z nich użyć, aby uzyskać pożądane wyniki, zobaczmy, jak ich funkcje sprawdzają się w rzeczywistych przypadkach użycia:

Glean oferuje solidną wyszukiwarkę dla przedsiębiorstw, która łączy się z ponad 100 źródłami danych, w tym Google Workspace, Slack i Salesforce. Jego możliwości przetwarzania języka naturalnego i indeksowania semantycznego zapewniają dokładne wyszukiwanie informacji w rozdrobnionych systemach.

Moveworks oferuje funkcje wyszukiwania, ale jest bardziej dostosowany do rozwiązywania zgłoszeń i inicjowania zadań niż do zapewnienia wsparcia eksploracyjnej pracy opartej na wiedzy.

🏆 Zwycięzca: Glean — najlepszy do szybkiego wyszukiwania informacji we wszystkich narzędziach i systemach

Funkcja nr 2: Automatyzacja zadań i przepływu pracy

Moveworks został stworzony w celu automatyzacji zadań, takich jak resetowanie haseł, dostęp do oprogramowania i przesyłanie formularzy, bez konieczności angażowania pracowników. Jest głęboko zintegrowany z platformami ITSM i wykorzystuje framework sztucznej inteligencji jako wyzwalacz działań zaplecza.

Tymczasem Glean może podsumowywać i wyświetlać zawartość, ale nie posiada równoważnych cykli pracy opartych na działaniach.

🏆 Zwycięzca: Moveworks — lepszy do obsługi wewnętrznych operacji wsparcia i automatyzacji rutynowych zapytań

Funkcja nr 3: Integracja platform komunikacyjnych

Obie platformy integrują się z Microsoft Teams i Slack, ale Moveworks obsługuje kompleksowe cykle pracy bezpośrednio na czacie — takie jak rozwiązywanie zgłoszeń do wsparcia, przesyłanie zatwierdzeń lub aktualizowanie rekordów.

Pasek boczny Glean pomaga wyszukiwać i podsumowywać dokumenty, ale nie zakończone wieloetapowe cykle pracy w czacie.

🏆 Zwycięzca: Moveworks — silniejszy silnik działania w ramach platform współpracy

💡 Porada dla profesjonalistów: Powtarzające się zadania marnują Twój czas? Przewodnik po wykorzystaniu automatyzacji przepływu pracy opartej na sztucznej inteligencji w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności pokazuje, jak usprawnić pracę i zwiększyć zwrot z inwestycji dzięki inteligentnym narzędziom AI.

Funkcja nr 4: Zarządzanie wiedzą i odkrywanie

Glean umożliwia zespołom tworzenie wyselekcjonowanych kolekcji, zweryfikowanych odpowiedzi i hubów zasobów, dzięki czemu idealnie nadaje się do wdrażania nowych pracowników, badań i współpracy wewnętrznej.

Z drugiej strony Moveworks koncentruje się bardziej na rozwiązywaniu zgłoszeń niż na organizowaniu wiedzy instytucjonalnej.

🏆 Zwycięzca: Glean — lepiej dostosowany do zespołów zarządzających dużymi ilościami zawartości wewnętrznej i dokumentacji

Funkcja nr 5: Elastyczność programistów i dostosowywanie agentów

Moveworks udostępnia AI Agent Studio dla programistów, umożliwiające tworzenie i wdrażanie agentów do konkretnych zadań przy użyciu narzędzi low-code, co pozwala na głęboką automatyzację w systemach przedsiębiorstwa.

Glean, oferując API i wsparcie AI, koncentruje się bardziej na zapytaniach wyszukiwania i dostępie do informacji niż na projektowaniu procesów.

🏆 Zwycięzca: Moveworks — lepsze środowisko programistyczne do tworzenia automatyzacji dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa

👀 Ciekawostka: Sporządzenie listy rzeczy do zrobienia przed snem może pomóc Ci szybciej zasnąć, ponieważ pozwala uporządkować myśli.

Glean vs. Moveworks na Reddicie

Użytkownicy Reddit doceniają zaawansowane funkcje wyszukiwania korporacyjnego i synchronizacji slajdów Glean, szczególnie przydatne do organizowania notatek z zajęć i wyszukiwania materiałów na różnych urządzeniach. Jak podkreślił jeden z użytkowników:

Nie lubię używać dwóch różnych aplikacji do zajęć, ale uwielbiam możliwość synchronizacji slajdów i dźwięku z Glean.

Jednak kilku użytkowników zgłosiło słabą jakość transkrypcji i nadmierny hałas w tle, szczególnie na laptopach. Inni stwierdzili, że korzystanie z aplikacji mobilnej powoduje szybkie wyczerpywanie się baterii, a interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny.

Niedawno po raz pierwszy użyłem Glean i nagranie było fatalnej jakości (zarejestrowało więcej szumów w tle niż głos wykładowcy).

Tymczasem menedżerowie IT podkreślili zdolność Moveworks do odciążenia wsparcia technicznego od dużej części zgłoszeń, zmniejszenia obciążenia działu wsparcia technicznego i poprawy świadczenia usług przez zespoły IT i HR.

Początek był powolny, ale kiedy już się rozkręciło, działało naprawdę dobrze. Z ostatnich informacji od kierownika SD wynika, że rozwiązuje/odchyla około 45% wszystkiego, czym się zajmuje.

Jeśli jednak nie chcesz poświęcić niezbędnego wysiłku na ustawienie narzędzia, może to sprawić kłopoty. Użytkownicy otrzymują ostrzeżenie, że Moveworks wymaga przejrzystych, dobrze zorganizowanych artykułów i ciągłego monitorowania, żeby działać jak należy.

Potrzebujesz zespołu dedykowanych pracowników, którzy codziennie analizują dane, aby uzyskać widok na wyniki dotyczące informacji. *

Spotkanie ClickUp — najlepszą alternatywę dla Glean i Moveworks.

Rzecz w tym, że zarówno Glean, jak i Moveworks działają w izolacji. Glean nie ma możliwości wykonywania zadań, a Moveworks opiera się na sztywnych cyklach pracy i ustrukturyzowanych danych. ClickUp wypełnia obie te luki dzięki platformie opartej na sztucznej inteligencji.

To, co wyróżnia ClickUp, to konwergencja, a nie pakietowanie. Zamiast przeskakiwać między narzędziem wyszukiwania, takim jak Glean, a narzędziem do automatyzacji, takim jak Moveworks, ClickUp łączy zadania, wiedzę, czat i przepływy pracy w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI. Oznacza to mniej narzędzi, mniej przeróbek i znacznie większą przejrzystość.

Wykonuj różnorodne zadania dzięki ClickUp Brain

Uzyskaj odpowiedzi i twórz zadania jednym kliknięciem dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain nie tylko wykonuje czynności do zrobienia, takie jak podsumowywanie dokumentów czy odpowiadanie na zgłoszenia do wsparcia technicznego.

Łączy on precyzję wyszukiwania Glean z automatyzacją zadań Moveworks, ale w ramach szerszej przestrzeni roboczej, która obejmuje zarządzanie projektami, dokumenty i czat w czasie rzeczywistym.

Dzięki natychmiastowym odpowiedziom, tworzeniu zadań przez sztuczną inteligencję i zintegrowanym aktualizacjom zapewnia zespołom kontekstową, gotową do działania inteligencję, a wszystko to z jednego centrum dowodzenia.

Szybsze odpowiedzi dzięki Brain MAX

ClickUp Brain MAX zapewnia zespołom natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi pobierane z zadań, dokumentów, czatów i połączonych narzędzi. Dzięki funkcji Talk to Text możesz wypowiadać pytania lub aktualizacje i zamieniać je w zadania, podsumowania lub dokumentację w ciągu kilku sekund. Dzięki temu wszystkie informacje są dokładne i powiązane z rzeczywistą pracą, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Płynne wyszukiwanie dzięki ClickUp Brain MAX

Zautomatyzuj rzeczywiste cykle pracy dzięki ClickUp Agents.

Agenci ClickUp mogą automatycznie przestrzegać zasad, wykonywać działania, aktualizować dane, kierować zadaniami i świadczyć wsparcie dla procesów IT lub HR. Pracują oni w ramach Twoich projektów, dokumentów i czatów, dbając o spójność wszystkich elementów bez konieczności ręcznego nadzoru.

Ustaw agenty ClickUp Autopilot, aby wyeliminować żmudną pracę związaną z odpowiadaniem na powtarzające się, typowe pytania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz uzyskać szybsze odpowiedzi, inteligentniejsze projekty i zawartość, która pisze się sama? Najlepsze narzędzia do dzielenia się wiedzą, automatyzacji projektów i pisania pokazują , jak ClickUp Brain wprowadza AI do codziennej pracy — bez konieczności stosowania zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych.

Wyszukiwanie wiedzy spotyka się z możliwością działania w ClickUp Enterprise Search

Znajdź dowolny dokument, zadanie lub współpracownika w różnych narzędziach błyskawicznie dzięki funkcji Connected Search w ClickUp

Podczas gdy Glean i Moveworks oferują funkcje wyszukiwania w przedsiębiorstwie, ClickUp Enterprise Search idzie o krok dalej. Rozumie intencje użytkownika, pobiera odpowiedzi ze wszystkich narzędzi i łączy połączone wyniki wyszukiwania z zadaniami, dokumentami i projektami w czasie rzeczywistym.

Ta ujednolicona funkcja wyszukiwania nie tylko pomaga znaleźć dane, ale także umożliwia natychmiastowe podjęcie działań.

Automatyzacje ClickUp stworzone z myślą o IT

Ustaw reguły raz, oszczędzaj godziny każdego tygodnia dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp dla zespołów IT otwiera drzwi do elastyczności na dużą skalę.

Dzięki ponad 100 szablonom, dynamicznym osobom przypisanym i integracjom z narzędziami takimi jak GitHub, Salesforce i ServiceNow, zespoły mogą zautomatyzować wszystko, od routingu zgłoszeń po reagowanie na incydenty, bez konieczności pisania ani jednej linii kodu, korzystając z funkcji automatyzacji w ClickUp.

Otrzymasz również wyzwalacze oparte na AI, które analizują dane i sugerują działania, poprawiając ogólną wydajność w miejscu pracy.

Twórz szybciej i planuj mądrzej. ClickUp pomaga zespołom produktowym przekształcić wnioski oparte na AI w praktyczne plany projektów.

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp

Zamień rozmowy w czasie rzeczywistym na rzeczywistą pracę dzięki ClickUp Chat

W przeciwieństwie do Glean lub Moveworks, ClickUp Chat oferuje więcej niż tylko wsparcie rozmów. Przekształca wiadomości w zadania, podsumowuje wątki i automatycznie synchronizuje się z projektami.

Dzięki AI CatchUp i kontekstowi połączonemu w czasie rzeczywistym historia czatów nigdy nie jest izolowana. ClickUp Chat to jedyne narzędzie do czatu, w którym współpraca, podejmowanie decyzji i realizacja zadań odbywają się w tej samej przestrzeni, co czyni je najlepszym narzędziem do współpracy opartym na sztucznej inteligencji na rynku.

Szablon wsparcia IT ClickUp jest praktycznym rozszerzeniem wszystkiego, o czym rozmawialiśmy: łączy zalety automatyzacji zadań Moveworks z możliwością wyszukiwania wiedzy Glean, ale w jednym zunifikowanym obszarze roboczym.

Pobierz darmowy szablon Pomóż zespołom szybciej rozwiązywać problemy przy mniejszym wysiłku, korzystając z szablonu wsparcia IT ClickUp.

Ten szablon IT umożliwia zespołom IT centralizację zgłoszeń, śledzenie postępów i automatyzację rutynowych odpowiedzi — bez konieczności zmiany narzędzi lub tworzenia złożonych przepływów pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nadal przełączasz się między zakładkami, aby znaleźć to, czego potrzebujesz? Artykuł „Jak połączona sztuczna inteligencja eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę” pokazuje, w jaki sposób ClickUp przekształca rozproszone informacje w natychmiastowe, praktyczne wnioski — dzięki czemu możesz skupić się na realizacji zadań.

Koniec z pracą w kółko dzięki ClickUp

Podsumowując: użyj Glean, jeśli priorytetem jest szybkie, semantyczne wyszukiwanie w przedsiębiorstwie. Do automatyzacji i samoobsługi pracowników doskonale nadaje się Moveworks.

Jednak dzięki ClickUp możesz mieć to, co najlepsze z obu rozwiązań.

Niezależnie od tego, czy automatyzujesz wsparcie IT, podsumowujesz dokumenty, czy przekształcasz czat w uporządkowane zadania, ClickUp zamienia pasywne wyszukiwanie w prawdziwą wydajność. Dzięki funkcjom takim jak Connected Search, automatyzacja i AI Chat Twój zespół może wreszcie przestać przełączać się między narzędziami.

Wyniki mówią same za siebie.

Według QubicaAMF zespoły korzystające z ClickUp oszczędzają ponad 5 godzin tygodniowo, które wcześniej traciły na wyszukiwanie informacji. Pomnóż to przez liczbę działów, a oszczędność czasu i wzrost wydajności będą ogromne. Zarejestruj się w ClickUp już teraz, aby ujednolicić swoje narzędzia i wreszcie zrobić swoją pracę!