Najlepsze szablony pulpitu nawigacyjnego Smartsheet do śledzenia pracy

Amerykański aktor i pisarz Steven Wright powiedział kiedyś: „Jeśli wszystko wydaje się iść dobrze, to najwyraźniej nie wiesz, co się dzieje”.

Może to zabrzmieć cynicznie, ale kierownicy projektów wiedzą, jak łatwo harmonogramy, budżety i aktualizacje statusu projektu mogą się rozpaść bez jasnej widoczności w projekcie.

Właśnie w tym zakresie szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet może mieć ogromne znaczenie. Szablony te służą jako jedno źródło informacji, konsolidując dane dotyczące projektów, wskaźniki i aktualizacje w czasie rzeczywistym zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy.

Dzięki wbudowanym układom do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, budżetów, harmonogramów i zasobów pulpity nawigacyjne Smartsheet oferują usprawnione podejście do szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, eliminując potrzebę tworzenia od podstaw szablonu pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami.

Poniżej znajduje się lista najlepszych szablonów pulpitu nawigacyjnego Smartsheet, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

Szablony pulpitów nawigacyjnych Smartsheet w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

Czym są szablony pulpitu nawigacyjnego Smartsheet?

Podczas zarządzania złożonymi projektami informacje często są rozproszone: aktualizacje w wiadomościach e-mail, terminy w arkuszach kalkulacyjnych, a budżety w oddzielnych narzędziach. Ta fragmentacja zarządzania pracą spowalnia proces podejmowania decyzji i utrudnia orientację w sytuacji.

Właśnie dlatego wiele zespołów decyduje się na korzystanie z pulpitów nawigacyjnych Smartsheet. Łączą one aktualizacje w czasie rzeczywistym, status zadań i dane dotyczące wydajności, służąc jako jedno narzędzie do wizualizacji danych, dzięki czemu kierownicy projektów i interesariusze mogą uzyskać pełny obraz sytuacji na pierwszy rzut oka.

Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet to gotowy, konfigurowalny układ zaprojektowany, aby pomóc Ci w realizacji tych zadań, a także w następujących obszarach:

Wyświetla kluczowe wskaźniki za pomocą wykresów, diagramów i widżetów, które aktualizują się na żywo .

Centralizuje wszystkie informacje o projekcie , dzięki czemu są one dostępne w jednym widoku.

Udostępniaj informacje członkom zespołu lub kierownictwu, aby zapewnić lepszą widoczność i spójność działań.

Dostosuj niestandardowe układy, kolory i komponenty do potrzeb swojego zespołu lub działu.

Automatycznie odzwierciedla zmiany w danych Smartsheet w czasie rzeczywistym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz problem z porządkowaniem chaotycznych arkuszy kalkulacyjnych? Dowiedz się, jak przekształcić surowe dane w przejrzyste wizualizacje, korzystając z przewodnika krok po kroku „Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel?”. Zacznij podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje. Oto samouczek wideo, który pomoże Ci to zrobić lepiej:

Co sprawia, że szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet jest dobry?

Funkcjonalny pulpit nawigacyjny może wyświetlać dane, ale dobry szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet przekształca surowe informacje o projekcie w łatwe do interpretacji, ustalenia priorytetów i podjęcia działań wnioski.

Dla kierowników projektów, analityków i zespołów biznesowych różnica ta może oznaczać wykrycie opóźnienia, zanim zakłóci ono oś czasu, lub zidentyfikowanie ryzyka budżetowego, zanim się ono nasili.

Oto jak rozpoznać dobry szablon pulpitu nawigacyjnego:

✅ Nadaj priorytet kluczowym wskaźnikom, umieszczając je u góry lub na środku, aby zapewnić natychmiastową widoczność.

✅ Wykorzystuje przejrzyste, spójne etykiety, które pomagają użytkownikom zrozumieć dane bez nieporozumień.

✅ Stosuje wizualną hierarchię — grupowanie, kolory i rozmiar czcionki — aby wyróżnić kluczowe wskaźniki wydajności.

✅ Zawiera skuteczne wykresy i diagramy, które prezentują złożone dane w przystępnych formatach.

✅ Zapewnia intuicyjny projekt, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko poruszać się po aplikacji i czerpać wartość.

Free szablony pulpitu nawigacyjnego Smartsheet

Oto 7 bezpłatnych szablonów pulpitu Smartsheet, które pomogą Ci zarządzać kampaniami marketingowymi, nadzorować budżety lub zarządzać zasobami międzyfunkcyjnymi.

1. Szablon pulpitu nawigacyjnego projektu Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Śledzenie wielu zadań, priorytetów i terminów w ramach projektu nigdy nie jest proste, zwłaszcza gdy aktualizacje pochodzą od różnych osób i z różnych miejsc.

Ten szablon pulpitu nawigacyjnego projektu Smartsheet zapewnia widok wszystko w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje on oznaczenia kolorystyczne, takie jak wykresy kołowe i harmonogram zadań, aby pokazać status zadań, podział priorytetów i kluczowe terminy projektu w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem wdrażania klienta, koordynujesz wdrożenie między zespołami, czy prowadzisz cotygodniowy sprint marketingowy, wystarczy wprowadzić dane, a wykresy zaktualizują się automatycznie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź status zadań, priorytet i osie czasu dzięki automatycznie aktualizowanym wykresom, dzięki czemu postępy są widoczne na pierwszy rzut oka.

Wykrywaj zaległe elementy i przeszkody w czasie rzeczywistym, aby spotkania standupowe skupiały się na podejmowaniu decyzji, a nie na poszukiwaniu danych.

Udostępniaj wszystkim zainteresowanym jeden aktualny widok, dzięki czemu aktualizacje zastąpią prezentacje statusu.

✨ Idealny dla: kierowników projektów, którzy potrzebują widoku zadań, priorytetów i osi czasu w czasie rzeczywistym w szybko zmieniających się projektach.

🧠 Czy wiesz, że: Chociaż 53% firm uważa, że ich klienci są zadowoleni z samoobsługi, rzeczywisty wskaźnik powodzenia wynosi zaledwie 14%. Artykuł Jak stworzyć pulpit klienta (+ przykłady) pokazuje, jak to naprawić za pomocą pulpitów, które faktycznie rozwiązują problemy klientów.

2. Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet dla kadry kierowniczej

za pośrednictwem Smartsheet

Według raportu NerdWallet przeciętny właściciel małej firmy w Stanach Zjednoczonych pracuje prawie 60 godzin tygodniowo. Przy takim harmonogramie ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę, jest przeglądanie arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu ważnych informacji.

Ten szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet Executive Dashboard Template gromadzi najważniejsze wskaźniki wydajności w jednym, łatwym do odczytania widoku. Zaprojektowany z myślą o wysokim poziomie widoczności, pomaga zespołom kierowniczym w śledzeniu danych finansowych, sprzedaży i wyników działów w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do spotkania zarządu, przeglądasz cele kwartalne, czy monitorujesz projekty obejmujące całą firmę, ten pulpit pozwala wszystkim skupić się na wskaźnikach, które mają wpływ na podejmowane decyzje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zbierz wskaźniki KPI dotyczące finansów, sprzedaży i operacji na jednym ekranie, aby kierownictwo mogło najpierw zobaczyć to, co najważniejsze.

Porównaj wyniki kwartalne z celami, aby wcześnie wykrywać problemy z tempem realizacji.

Przeanalizuj dane według działów, aby przyspieszyć i usprawnić działania następcze.

✨ Idealny dla: kadry kierowniczej i właścicieli firm, którzy chcą mieć szybki dostęp do kluczowych wskaźników efektywności wysokiego poziomu bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

3. Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet do monitorowania wskaźników KPI

za pośrednictwem Smartsheet

Bez jasnego widoku wyników w czasie trudno jest stwierdzić, czy Twój zespół osiąga postęp, czy pozostaje w tyle. Jednak ręczne porównywanie postępów z miesiąca na miesiąc lub z roku na rok może być czasochłonne i podatne na błędy.

Ten szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet KPI Performance ma funkcję wbudowanych wykresów słupkowych, wykresów liniowych i wykresów pierścieniowych, które ułatwiają monitorowanie trendów i wizualizację kluczowych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym.

Otrzymasz przejrzysty widok wyników miesięcznych, postępów od początku roku i porównań historycznych. Ponadto szablon zawiera wstępnie wypełnione dane marketingowe i operacyjne, ale można go w pełni dostosować do potrzeb dowolnego działu, zespołu lub usługi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Wizualizuj trendy miesięczne i od początku roku za pomocą wykresów liniowych, wykresów słupkowych i pierścieniowych, dzięki czemu wzorce wydajności będą oczywiste.

Przełączaj wskaźniki według zespołu lub inicjatywy, aby przeglądy były dostosowane do odbiorców.

Podkreśl różnice w stosunku do poprzedniego okresu, aby natychmiast wyróżnić obszary wymagające poprawy.

✨ Idealne dla: zespołów, które muszą śledzić trendy wydajności w czasie i przedstawiać postępy za pomocą przejrzystych, konfigurowalnych wizualizacji.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony pulpitów nawigacyjnych w programie Excel ułatwiające wizualizację danych

4. Szablon pulpitu nawigacyjnego KPI Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Kiedy koncentrujesz się na wynikach, a nie na wysiłku, potrzebujesz sposobu, aby szybko sprawdzić, czy Twój zespół osiąga spotkanie z oczekiwaniami, czy też marnuje czas i zasoby.

Szablon pulpitu nawigacyjnego KPI wydajności pomaga dokładnie to śledzić. Funkcja unikalnego pola „Poziom wydajności”, które oblicza wydajność w stosunku do ustalonych celów miesięcznych, zapewniając wynik procentowy w czasie rzeczywistym na podstawie rzeczywistych wyników.

Ten szablon, zawierający wstępnie wypełnione dane dotyczące sprzedaży, można łatwo dostosować do potrzeb każdego zespołu lub działu, od rozwoju produktów po obsługę klienta.

Wystarczy wprowadzić dane dotyczące projektu lub usługi, a pulpit nawigacyjny automatycznie zaktualizuje się, pokazując, gdzie wyniki są dobre, a gdzie jest miejsce na poprawę!

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź przychody, wydatki i zmiany rok do roku w jednym widoku, aby utrzymać widoczność trendów dotyczących gotówki i wzrostu.

Filtruj według produktu lub regionu, aby rozmowy dotyczące prognozy opierały się na tych samych faktach.

Wystarczy jedna aktualizacja w arkuszu źródłowym, aby wszystkie wykresy odzwierciedlały dane w czasie rzeczywistym.

✨ Idealny dla: menedżerów, którzy chcą mierzyć wydajność zespołu i porównywać rzeczywiste wyniki z miesięcznymi celami wydajnościowymi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość zgadywania, czy Twoje cele są realizowane zgodnie z planem? Blog Jak stworzyć pulpit nawigacyjny OKR (z szablonami) pokazuje, jak przekształcić niejasne cele w jasne, możliwe do śledzenia wyniki — dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, dokąd zmierza.

5. Szablon pulpitu finansowego Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Aby zrozumieć sytuację finansową swojej firmy, nie musisz już przeglądać niekończących się arkuszy kalkulacyjnych ani statycznych raportów.

Szablon pulpitu finansowego Smartsheet zapewnia przejrzyste, wizualne podsumowanie najważniejszych danych finansowych: od przychodów ze sprzedaży i trendów wydatków po porównania rok do roku. Pomaga w śledzeniu rozwoju firmy i szacowaniu przyszłych wyników na podstawie bieżących wyników.

Wystarczy wprowadzić dane liczbowe, a pulpit nawigacyjny automatycznie zaktualizuje się, wyświetlając wykresy odzwierciedlające wyniki finansowe w czasie rzeczywistym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź przychody, wydatki i zmiany rok do roku w jednym widoku, aby utrzymać widoczność trendów dotyczących gotówki i wzrostu.

Filtruj według produktu lub regionu, aby rozmowy dotyczące prognozy opierały się na tych samych faktach.

Wystarczy jedna aktualizacja w arkuszu źródłowym, aby wszystkie wykresy odzwierciedlały dane w czasie rzeczywistym.

✨ Idealny dla: zespołów finansowych i liderów biznesowych, którzy potrzebują prostego, wizualnego podsumowania wyników finansowych i wzrostu.

6. Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet do zarządzania sprzedażą

za pośrednictwem Smartsheet

Gdy wyniki są dostępne na wielu platformach, śledzenie aktywności sprzedażowej w różnych produktach, regionach i segmentach klientów może szybko stać się przytłaczające.

Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet do zarządzania sprzedażą łączy wszystkie informacje w jednym wizualnym obszarze roboczym. Śledź wyniki sprzedaży według produktu, regionu lub typu klienta i uzyskaj natychmiastową widoczność w obszarach, które osiągają cele, oraz te, które wymagają uwagi.

Dzięki wbudowanym wykresom i uporządkowanym polom ten szablon pomaga potencjalnym klientom i menedżerom ds. klientów skupić się na wynikach, odkrywać trendy i rozliczać zespoły z wyników.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Monitoruj potencjalne transakcje, wskaźniki skuteczności i rezerwacje według produktu lub regionu, aby zapewnić przejrzystość dynamiki rozwoju.

Wykrywaj trendy w poszczególnych segmentach, aby coaching i zmiany budżetowe były oparte na danych.

Udostępniaj przedstawicielom handlowym aktualne widoki dotyczące wyników, aby cele pozostawały na pierwszym planie.

✨ Idealne dla: potencjalnych klientów i menedżerów ds. obsługi klientów śledzących wyniki w różnych produktach, regionach i segmentach klientów, ponieważ rozwiązanie to oferuje takie możliwości.

7. Szablon pulpitu nawigacyjnego podsumowującego zarządzanie portfolio projektami Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Kiedy jesteś odpowiedzialny za wiele projektów, nie chodzi tylko o śledzenie postępów poszczególnych projektów — chodzi o zrozumienie, w jaki sposób wszystkie one współdziałają, aby osiągnąć cele biznesowe.

Szablon pulpitu nawigacyjnego Smartsheet do zarządzania portfelem projektów zapewnia szerszy obraz sytuacji. Pobiera dane z każdego projektu. Dane takie jak status, budżet, ryzyko i postępy są przekształcane w przejrzyste pulpity nawigacyjne i podsumowania.

Ta aplikacja pomaga kadrze kierowniczej i menedżerom portfolio zidentyfikować obszary, w których należy przydzielić zasoby, wskazać projekty, które pozostają w tyle, oraz ocenić ogólną wydajność portfolio. Jest to szczególnie przydatne podczas przeglądów kwartalnych i planowania strategicznego.

Ponadto dzięki wizualnym wykresom i podsumowaniom ten pulpit nawigacyjny portfolio projektów pokazuje kluczowe szczegóły, takie jak status, priorytet, budżet w porównaniu z rzeczywistymi wynikami oraz ogólny postęp, dzięki czemu możesz podejmować lepsze decyzje na poziomie portfolio.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zbierz informacje o statusie projektu, budżecie i ryzyku, aby w ciągu kilku minut uzyskać obraz kondycji portfolio.

Porównuj priorytety i postępy w różnych programach, aby zasoby były kierowane tam, gdzie przynoszą największe korzyści.

Śledź budżet w porównaniu z rzeczywistymi wynikami dla poszczególnych projektów, aby na czas wprowadzać korekty.

✨ Idealny dla: kadry kierowniczej i menedżerów portfolio, którzy muszą monitorować wiele projektów i podejmować strategiczne decyzje dotyczące zasobów, wymagające szybkiej reakcji.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do wizualizacji danych dla projektów

Limit pulpitu Smartsheet

Użytkownicy społeczności Smartsheet wskazali kilka limitów, które mogą mieć wpływ na skalowalność i elastyczność, zwłaszcza w przypadku większych zespołów lub projektów wymagających przetwarzania dużych ilości danych.

Ograniczenia te dotyczą głównie limitów widżetów, limitów wyświetlania danych i obciążenia arkusza:

Plany Pro ograniczają liczbę widżetów na pulpicie nawigacyjnym do 10. Próba dodania większej liczby wyzwalaczy, podpowiedź o aktualizację i limit ilości informacji o projekcie, które można wyświetlić jednocześnie.

Widżety raportów mają limit wyświetlania wynoszący 500 wierszy. Jeśli raport zawiera zgrupowane dane, limit ten może zostać osiągnięty wcześniej niż oczekiwano, co może mieć wpływ na ilość danych, które można uzyskać w widoku w szablonie pulpitu nawigacyjnego.

Każdy arkusz Smartsheet oferuje wsparcie dla do 20 000 wierszy, 400 kolumn i 500 000 komórek. Importowane pliki nie mogą przekraczać 50 MB, co może stanowić ograniczenie w przypadku większych projektów lub raportowania obejmującego wiele działów.

Istnieją ograniczenia na poziomie systemu dotyczące linków do komórek, korzystania z API i dzienników aktywności. Limity te mogą wpływać na sposób, w jaki zespoły tworzą automatyzacje lub przeglądają historyczne zmiany.

Wielu użytkowników dodaje, że brak prawdziwej funkcji drążenia danych z pulpitów nawigacyjnych lub raportów, co utrudnia analizowanie kluczowych wskaźników lub zagłębianie się w dane bazowe w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nadal śledzisz wskaźniki HR w wielu różnych narzędziach? Ar tykuł „Jak usprawnić procesy za pomocą pulpitu nawigacyjnego HR” pokazuje, jak inteligentniej zarządzać zespołami, korzystając z jednego widoku wszystkich danych w czasie rzeczywistym.

Alternatywne szablony Smartsheet

Chociaż Smartsheet oferuje przydatne narzędzia, użytkownicy często napotykają ograniczenia, takie jak limit wierszy, ograniczenia widżetów i ograniczone możliwości drążenia danych.

ClickUp pomaga rozwiązać te problemy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają wsparcie dla nieograniczonej liczby widżetów, głębszych warstw danych i aktualizacji w czasie rzeczywistym dla wszystkich projektów, zespołów i działów, bez naruszania sztywnych limitów.

Oto osiem szablonów pulpitu ClickUp, których możesz używać do śledzenia projektów i utrzymywania widoczności.

1. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Monitoruj status projektu i zapewnij spójność działań zespołów dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp.

Kiedy osie czasu się nie realizują, rzadko wynika to z jednego poważnego problemu. To drobne przeszkody, które sumują się niezauważalnie.

Szablon pulpitu ClickUp zarządzanie projektami pomaga wcześnie wykrywać opóźnienia. Oferuje on wizualny widok zadań, terminów i obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można rozwiązywać problemy, zanim spowolnią one pracę.

Ten pulpit nawigacyjny, zaprojektowany z myślą o kierownikach projektów prowadzących inicjatywy międzyfunkcyjne, podkreśla aktywne zadania, zaległe elementy i kluczowe wyniki, dzięki czemu zawsze jesteś o krok do przodu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Wyświetlaj aktywne zadania, zaległe zadania i obciążenie, aby przeszkody miały widoczność, zanim staną się problemem.

Filtruj według osób przypisanych, etykiet lub sprintów, aby każdy zespół dokładnie wiedział, czym należy się zająć w następnej kolejności.

Połącz listy, wykresy i wykresy burndown, aby planowanie, śledzenie i raportowanie odbywały się jednocześnie.

✨ Idealny dla: menedżerów nadzorujących szybko zmieniające się projekty, którzy potrzebują widoczności w potencjalne przeszkody i postęp w czasie rzeczywistym.

📖 Przeczytaj również: Przewodnik dla początkujących po pulpitach nawigacyjnych w ClickUp

2. Szablon pulpitu nawigacyjnego raportów analitycznych ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Działaj szybko dzięki analizom i śledź wyniki oraz trendy, korzystając z szablonu pulpitu nawigacyjnego raportów analitycznych ClickUp.

Załóżmy, że w ostatnim kwartale przeprowadziłeś trzy kampanie, ruch w sieci wzrósł, a liczba rezygnacji spadła. Jednak wyjaśnienie przyczyn tych zmian jest trudne, gdy wszystkie dane są przechowywane w oddzielnych arkuszach kalkulacyjnych.

Szablon pulpitu ClickUp Analytics Report łączy wszystko w jednym miejscu dzięki konfigurowalnym wykresom i wizualnym podsumowaniom, które pomogą Ci zrozumieć, co poszło nie tak.

Masz dostęp do wzorców, trendów i kluczowych wskaźników wydajności w kontekście. Zamiast przeszukiwać rzędy liczb, możesz natychmiast zidentyfikować, co działa, a gdzie należy wprowadzić zmiany.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przekształcaj surowe dane w wykresy i linie trendów, aby uzyskać jasny obraz sytuacji bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Porównuj okresy i kampanie, aby łatwo wyjaśnić sukcesy i spadki.

Udzielaj udostępniania tylko do odczytu widoków, aby interesariusze mogli przeglądać najnowsze dane liczbowe.

✨ Idealne dla: zespołów, które muszą przekształcić surowe dane w przejrzyste wizualizacje i podejmować decyzje oparte na trendach, a nie domysłach.

👀 Ciekawostka: Termin „pulpit” (pulpit nawigacyjny) pochodzi z lat 40. XIX wieku i dosłownie oznacza „deskę, która odrzuca błoto”. Powozy nie miały przednich szyb, więc ta drewniana deska była najlepszą ochroną przed rozpryskującym się błotem!

3. Szablon pulpitu nawigacyjnego ClickUp do raportów marketingu cyfrowego

Pobierz bezpłatny szablon Zrozum, co wpływa na wyniki, dzięki wizualnemu raportowaniu w szablonie pulpitu nawigacyjnego ClickUp Digital Marketing Report.

Jeśli prowadzisz kampanie w kanałach e-mailowych, społecznościowych i płatnych, wiesz już, że najtrudniejszą częścią nie jest ich uruchomienie, ale zebranie wyników w sposób, który ma sens.

Szablon pulpitu ClickUp Digital Marketing Report pomaga uniknąć rozproszonych eksportów i ręcznego śledzenia. Zapewnia jedno miejsce, w którym można zobaczyć widok kluczowych wskaźników wydajności, porównywać wyniki kanałów i udostępniać aktualizacje w czasie rzeczywistym zespołowi lub klientom.

Zamiast ręcznie kompilować dane co tydzień, zespoły marketingowe mogą szybko dostrzec, co działa, zoptymalizować alokację budżetu i jasno przedstawić wyniki interesariuszom.

Ponadto baza danych bez kodowania ułatwia organizowanie i filtrowanie danych z wielu kampanii.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Skonsoliduj wskaźniki KPI kanałów w jednym miejscu, aby zmiany budżetu były oparte na informacjach, a nie domysłach.

Używaj narzędzi do śledzenia CTR, CPA, ROAS i konwersji według kampanii, aby optymalizacje były precyzyjne.

Eksportuj gotowe do klienta migawki, dzięki czemu aktualizacje zajmują tylko kilka minut, a nie całe przedpołudnie.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych, które muszą konsolidować dane kampanii i przekształcać je w przejrzyste, praktyczne raporty.

🚧 Dowiedz się, jak łatwo tworzyć raporty z projektów:

4. Szablon pulpitu nawigacyjnego ClickUp IT Roadmap

Pobierz bezpłatny szablon Ustal priorytety zadań na podstawie wysiłku i wpływu dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego ClickUp IT Roadmap.

W branży IT brak jednej zależności może zniweczyć całe wdrożenie. Instance: jeśli zaplanowano wdrożenie systemu, ale jedna integracja API nie jest gotowa, całe wdrożenie zostaje opóźnione o dwa tygodnie.

Taka sytuacja zdarza się częściej niż powinna.

Szablon pulpitu nawigacyjnego ClickUp IT Roadmap pomaga zapobiegać opóźnieniom, przedstawiając wszystkie projekty, zależności i harmonogramy w jednym widoku. Niezależnie od tego, czy migrujesz infrastrukturę, ustawiasz nowe urządzenia, czy zarządzasz narzędziami wewnętrznymi, możesz ustalać priorytety zadań na podstawie ich wpływu, wyznaczać terminy i śledzić postęp realizacji zadań w różnych zespołach.

Jest to szczególnie przydatne, aby wyprzedzać przeszkody, informować kierownictwo i upewniać się, że plan działania faktycznie odpowiada rzeczywistości.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Mapa inicjatywy, zależności i osie czasu, aby wcześnie wykrywać ryzyko związane z realizacją.

Ustal priorytety według wpływu i wysiłku, aby kolejność działań odpowiadała obciążeniu.

Śledź gotowość wdrożenia w różnych zespołach, aby uruchomienie nastąpiło w planowanym terminie.

✨ Idealny dla: zespołów IT, które muszą zarządzać złożonymi zależnościami i zapewnić płynną, terminową realizację projektów.

📮 ClickUp Insight: 33% osób nadal uważa, że wielozadaniowość równa się wydajność. W rzeczywistości wielozadaniowość tylko zwiększa koszt przełączania się między zadaniami. Kiedy Twój mózg przeskakuje między zakładkami, czatami i listami kontrolnymi, najbardziej ucierpi Twoja zdolność do głębokiej koncentracji. ClickUp pomaga Ci skupić się na jednym zadaniu, gromadząc wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu! Pracujesz nad zadaniem, ale musisz sprawdzić coś w Internecie? Po prostu użyj głosu i poproś ClickUp Brain MAX o wyszukanie informacji w Internecie w tym samym oknie. Chcesz porozmawiać z Claude'em i dopracować projekt, nad którym pracujesz? Możesz to zrobić bez opuszczania swoich obszarów roboczych! Wszystko, czego potrzebujesz — czat, dokumenty, zadania, pulpity nawigacyjne, wiele modeli LLM, wyszukiwanie w Internecie i wiele więcej — znajduje się w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI, gotowym do użycia!

5. Szablon pulpitu nawigacyjnego ClickUp Marketing Report

Pobierz bezpłatny szablon Korzystaj z automatyzacji raportowania bez konieczności ręcznego formatowania, korzystając z szablonu pulpitu nawigacyjnego ClickUp Marketing Report.

Właśnie zakończyłeś miesięczną kampanię, ale teraz nadchodzi trudniejsza część: przekształcenie wszystkich danych dotyczących wydajności w raport, który Twój zespół będzie mógł faktycznie wykorzystać.

Szablon pulpitu ClickUp Marketing Report pomaga przejść od rozproszonych wskaźników do ustrukturyzowanego raportowania opartego na historiach. Łączy wskaźniki KPI, wyniki kampanii i wizualne pulpity nawigacyjne, dzięki czemu można wyjaśnić, co zadziałało, a co nie, oraz na czym należy się skupić w przyszłości.

Niezależnie od tego, czy śledzisz zaangażowanie, alokację budżetu czy wydajność kanałów, ten szablon pomoże Ci tworzyć przejrzyste, wysokiej jakości raporty, które zapewnią spójność działań zarówno Twojego zespołu, jak i interesariuszy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Połącz wydatki, zasięg i zaangażowanie, aby narracja i liczby były spójne.

Segmentuj według kanału, odbiorców lub zasobów, aby zdobyta wiedza była przydatna w praktyce.

Wdrożenie automatyzacji odświeżania na podstawie zadań wykonywanych na żywo, aby raporty nigdy nie były nieaktualne.

✨ Idealny dla: marketerów, którzy chcą zaoszczędzić czas na raportowaniu, jednocześnie dostarczając jasnych, wizualnych informacji, które wspierają mądrzejsze decyzje dotyczące kampanii.

📖 Przeczytaj również: Jak utworzyć pulpit KPI w programie Excel

6. Szablon raportu projektu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wizualizuj zakres projektu i podkreślaj ryzyko bez konieczności tworzenia od podstaw osobnego raportu, korzystając z szablonu raportu projektu ClickUp.

W połowie sprintu zdajesz sobie sprawę, że kluczowy element projektu utknął w martwym punkcie — a nie zostało to zaznaczone w ostatniej aktualizacji. Brzmi znajomo?

Tylko jeden na 200 projektów informatycznych przynosi zamierzone korzyści na czas i w ramach budżetu, więc tego rodzaju potknięcia zdarzają się częściej, niż ktokolwiek by sobie tego życzył.

Szablon raportu projektu ClickUp pomaga wcześnie wykrywać problemy, gromadząc wszystkie informacje o projekcie — zadania, osie czasu i aktualizacje — w jednym uporządkowanym widoku. Ułatwia to wykrywanie przeszkód, mierzenie postępów i udostępnianie spójnych aktualizacjami z zespołem i interesariuszami.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zbierz zakres, kamienie milowe i ryzyka w jednym pulpitach, aby status był jednoznaczny.

Podkreślaj zmiany i właścicieli, aby działania następcze były natychmiastowe i konkretne.

Rejestruj zmiany i decyzje, aby historia była weryfikowalna bez dodatkowych dokumentów.

✨ Idealny dla: kierowników projektów, którzy chcą wcześnie wykrywać ryzyka i utrzymywać realizację na właściwym torze dzięki jasnym, wiarygodnym raportom z postępów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie dotrzymujesz terminów, ponieważ informacje o projekcie są rozproszone? Przykłady i szablony pulitów do zarządzania projektami pokazują, jak zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu, aby móc wcześnie wykrywać zagrożenia i realizować zadania zgodnie z planem.

7. Szablon KPI ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Korzystaj z spójnego raportowania i scentralizowanych wskaźników dzięki szablonowi KPI ClickUp.

Większość zespołów definiuje swoje wskaźniki KPI, ale wyzwaniem jest ich konsekwentne śledzenie. Bez regularnych kontroli cele tracą na znaczeniu, a postępy ulegają zahamowaniu.

Szablon KPI ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając jedno miejsce do śledzenia, wizualizacji i przeglądania najważniejszych wskaźników kluczowych.

Od przychodów i odejść klientów po zakończone zadania i zaangażowanie — możesz monitorować wyniki w czasie rzeczywistym i zapewnić wszystkim spójność działań.

Został zaprojektowany dla zespołów, które chcą być odpowiedzialne bez zbędnych nakładów związanych z raportowaniem: tylko jasne wskaźniki, proste wizualizacje i wspólne cele, które pozostają na pierwszym planie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Scentralizuj wskaźniki KPI zespołu, aby nie tracić koncentracji między spotkaniami.

Ustal cele i progi, aby sukcesy i ostrzeżenia były wyraźnie widoczne.

Zaplanuj częstotliwość przeglądów, aby postępy były rozliczane co tydzień.

✨ Idealny dla: menedżerów i kierowników zespołów, którzy chcą skupić się na kluczowych wskaźnikach KPI i zapewnić ich realizację.

👀 Ciekawostka: Pulpit samochodu nadal ma wpływ na projektowanie. Nawet dzisiaj narzędzia BI czerpią inspirację z pulpitów samochodów: alerty oznaczone kolorami, widżety przypominające prędkościomierz i pierścienie postępu przypominające wskaźnik paliwa to elementy interfejsu użytkownika nawiązujące do ich motoryzacyjnych przodków.

8. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zapewnij swojemu zespołowi przejrzystość potrzebną do bardziej efektywnej sprzedaży dzięki szablonowi raportu sprzedaży ClickUp.

Wiele zespołów sprzedaży śledzi wyniki, ale problem polega na tym, że często ograniczają się one do powierzchniowych danych liczbowych. Bez głębszego wglądu w trendy i zachowania wzrost staje się grą w zgadywanie.

Szablon raportu sprzedaży ClickUp pomaga zespołom sprzedaży wyjść poza podstawowe wskaźniki, wizualizując cały cykl sprzedaży w jednym miejscu. Łączy dane dotyczące wydajności, trendy klientów i aktywność zespołu w raporcie, który jest naprawdę przydatny.

Śledź wyniki sprzedaży w podziale na produkty, przedstawicieli handlowych lub regiony.

Wizualizuj trendy, aby dostrzec strategie przynoszące najlepsze wyniki i obszary wzrostu.

Zrozum zachowania kupujących i zidentyfikuj możliwości usprawnienia procesów.

Dbaj o to, aby Twój zespół skupiał się na limitach, procesach i rzeczywistych wynikach.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź rezerwacje, potencjał sprzedaży i tempo według przedstawiciela handlowego lub regionu, aby coaching był skierowany (w celu osiągnięcia celu).

Wizualizuj konwersję na poszczególnych etapach, aby wyraźnie dostrzec wąskie gardła.

Dostosuj pulpity nawigacyjne do limitów, aby wszyscy mogli śledzić postępy w realizacji celów w czasie rzeczywistym.

✨ Idealny dla: kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych, którzy chcą mieć widoczność w wynikach zespołu i możliwości sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Przewyższaj wyniki dzięki lepszym pulpitom nawigacyjnym w ClickUp

Szablony pulpitów nawigacyjnych to coś więcej niż tylko pomoce wizualne — to prawdziwe narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji.

Dla kierowników projektów, analityków i kierowników działów posiadanie jednego widoku kluczowych wskaźników, statusu projektu i aktualizacji w czasie rzeczywistym może decydować o tym, czy pozostaną w czołówce, czy też zostaną w tyle.

Szablony pulpitu nawigacyjnego Smartsheet stanowią solidny punkt wyjścia, ale ich limit może hamować pracę zespołów właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebują one przejrzystości.

Z drugiej strony, dzięki elastycznym pulpitom nawigacyjnym, nieograniczonej liczbie widżetów i bardziej zaawansowanym opcjom niestandardowego dostosowywania, ClickUp pozwala zespołom na śledzenie postępów, wykrywanie przeszkód i skuteczniejsze koordynowanie działań między działami.

I to nie tylko teoria — firma Hawke Media odnotowała 70-procentową redukcję opóźnień w realizacji projektów w ciągu pierwszego roku korzystania z ClickUp do raportowania dla kadry kierowniczej.

Krótko mówiąc, jeśli chcesz tworzyć pulpity nawigacyjne, które faktycznie pobudzają do działania, zarejestruj się w ClickUp już teraz!