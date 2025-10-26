Free szablony kart bitewnych do tworzenia konkurencyjnych strategii sprzedaży

Zrobione swoją pracę, przygotowałeś argumenty, a Twój produkt jest oczywistym wyborem.

Jednak potencjalny klient zmienia zdanie w momencie, gdy zobaczy konkurenta, który oferuje produkt o kilka dolarów taniej. To rodzaj sytuacji, która zasługuje na własny mem (i szczerze mówiąc, taki mem już istnieje).

Karty bitewne są tutaj szybkim rozwiązaniem.

Dzięki odpowiedniemu szablonowi karty bitewnej Twój zespół będzie miał gotowy scenariusz działania, który pozwoli mu radzić sobie z zastrzeżeniami, podkreślać cechy wyróżniające i kierować rozmowę z powrotem na właściwe tory, bez konieczności szukania odpowiednich słów w danej chwili.

W tym wpisie na blogu udostępnimy bezpłatne szablony kart bitewnych od ClickUp, pierwszego zintegrowanego obszaru roboczego AI dla sprzedaży, aby Twoje transakcje nie wymknęły się z rąk.

Najlepsze szablony kart bitewnych w skrócie

Oto tabela podsumowująca najlepsze szablony kart bitewnych:

Czym są szablony kart bitewnych?

Szablon karty bitewnej to gotowy schemat, który pomaga zespołom sprzedaży uporządkować informacje o konkurencji i punkty do omówienia w jednym miejscu.

Przedstawiciele handlowi używają kart bitewnych, aby szybko uzyskać odpowiednie informacje podczas rozmowy sprzedażowej. Obejmują one takie tematy, jak mocne i słabe strony konkurencji, wskazówki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz cechy wyróżniające Twój produkt.

🔍 Czy wiesz, że... Nazwa „karta bitewna” nie jest tylko dla pozoru. Oddziały wojskowe używały kart szybkiego odniesienia, aby ocenić siłę przeciwnika i planować działania. Członkowie zespołów sprzedażowych zapożyczyli później ten format, aby przechytrzyć konkurencję w salach konferencyjnych zamiast na polu bitwy.

Co sprawia, że szablon karty bitewnej jest dobry?

Solidny szablon karty bitewnej jest przejrzysty, praktyczny i stworzony z myślą o szybkości działania. Najlepsze z nich zawierają:

Przegląd konkurencji: jasny obraz tego, z kim konkurujesz i jak mają pozycję

Mocne i słabe strony: Proste punkty pokazujące, w czym konkurenci przodują, a gdzie mają braki

Twoja przewaga: Porównania, które pokazują, w jaki sposób Twój produkt zapewnia większą wartość

Odpowiedzi na zastrzeżenia: krótkie, gotowe do użycia kontrargumenty na najczęściej słyszane przez przedstawicieli handlowych zastrzeżenia

Dowody w zasięgu ręki: szybkie statystyki, zdobyte kontrakty niestandardowe lub fragmenty przypadków, które natychmiast zwiększają wiarygodność

Przejrzysty układ: Projekt, który pozwala na szybkie przeglądanie informacji, Projekt, który pozwala na szybkie przeglądanie informacji, poprawia wydajność sprzedaży

Zawsze aktualne: świeże informacje, dzięki czemu przedstawiciele handlowi nie opierają się na nieaktualnych twierdzeniach, które już nie mają racji bytu

11 szablonów kart bitewnych

Karty bitewne działają najlepiej, gdy są łatwe do tworzenia, aktualizowania i udostępniania. ClickUp dla zespołów sprzedaży sprawia, że jest to możliwe.

Dzięki szablonom ClickUp możesz przechowywać porównania konkurencji w jednym miejscu, gotowe do użycia, gdy tylko Twój zespół ich potrzebuje. Przedstawiciele handlowi mogą je otworzyć w ciągu kilku sekund podczas rozmowy, menedżerowie mogą je aktualizować w miarę zmian dotyczących konkurencji, a wszyscy są zgodni co do tego, jak radzić sobie z zastrzeżeniami i podkreślać kluczowe czynniki wyróżniające.

Oto 11 darmowych szablonów kart bitewnych, które możesz od razu włączyć do swojego zestawu narzędzi sprzedażowych.

1. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyprzedź rywali, optymalizując każdy etap sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Sales Pipeline Template.

Szablon ClickUp Sales Pipeline zapewnia Twojemu zespołowi przejrzysty, etapowy widok możliwości klientów, umożliwiający porównywanie, ustalanie priorytetów i podejmowanie zdecydowanych działań. Każdy wiersz zawiera najważniejsze informacje — dane kontaktowe, wartość możliwości, rodzaj planu, datę zamknięcia, rodzaj płatności i status płatności — dzięki czemu dane finansowe i konkurencyjne pozostają w jednym miejscu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Umieść pozycje na poszczególnych scenach procesu sprzedaży, takich jak Odnowione , Wymagające uwagi i W trakcie realizacji , aby uzyskać natychmiastowy wgląd w konkurencję.

Śledź rodzaje płatności i statusy, aby zidentyfikować bezpieczne finansowo i podatne na ryzyko konta w szablonie planu sprzedaży

Użyj znaczników pilności (Pilne, Wysokie, Normalne), aby zdecydować, gdzie Twój zespół powinien konkurować najintensywniej.

📌 Idealne dla: zespołów śledzących transakcje na każdym etapie lejka sprzedażowego, jednocześnie identyfikujących momenty, w których przedstawiciele handlowi muszą działać szybko, aby utrzymać tempo.

🚀 Zalety ClickUp: Zespoły sprzedaży często muszą radzić sobie z notatkami dotyczącymi konkurencji pochodzącymi z rozmów telefonicznych, rozproszonych recenzji i rozmów w mediach społecznościowych. ClickUp Brain skupia te istotne informacje w przejrzystych wnioskach i natychmiast wyświetla najbardziej istotne informacje. Wyposaż przedstawicieli handlowych w odpowiednie informacje, korzystając z ClickUp Brain, aby tworzyć bardziej precyzyjne i inteligentne karty bitewne. W ciągu kilku sekund narzędzie AI do analizy konkurencji tworzy przystępne podsumowanie, które można bezpośrednio osadzić w kartach bitewnych. Kiedy przedstawiciel handlowy otwiera dokument podczas rozmowy na żywo, widzi zastrzeżenia konkurencji, zalecane kontrargumenty i dowody wspierające zebrane w jednym miejscu. 📎 Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj wzmianki o konkurencji z rozmów rozpoznawczych i przygotuj listę trzech najczęściej powtarzanych przez ich przedstawicieli zastrzeżeń wraz z przykładami z wsparciem. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu AI w sprzedaży tutaj:

2. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Scentralizuj dane klientów i interakcje, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Szablon CRM ClickUp oferuje uporządkowany sposób zarządzania całym cyklem życia klienta. Potencjalni klienci, transakcje, konta i kontakty są uporządkowane w przejrzyste etapy, dzięki czemu łatwo można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda okazja i kto podejmuje decyzje.

Każdy rekord zawiera kluczowe informacje, takie jak dane kontaktowe, wartość transakcji, prawdopodobieństwo, cykl rozliczeniowy i poziom konta, dzięki czemu informacje o konkurencji i relacjach nigdy nie są rozproszone po różnych narzędziach zwiększających produktywność sprzedaży.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą wbudowanych pytań i schematów kart bitewnych (takich jak BANT), aby zapewnić, że każdy przedstawiciel zbiera te same informacje o konkurencji.

Śledź transakcje według statusu ( Na dobrej drodze , W zagrożeniu , Blok ) i porównuj kolumny, takie jak etap, rabat, prawdopodobieństwo i wartość prognozowana, aby ocenić możliwości.

Przypisz kontakty do ról, takich jak użytkownik końcowy, influencer, decydent lub lider , aby zespoły wiedziały, na kogo powinny się skierować jako cel w walce z konkurencją.

potencjalnych klientów, transakcji, kont i kontaktów, aby zobaczyć konkurencję bez Przełączaj się między widokami, aby zobaczyć konkurencję bez konieczności zmiany kontekstu

📌 Idealne dla: Organizacji sprzedażowych centralizujących interakcje z klientami w celu stworzenia jednego źródła informacji i przygotowania przedstawicieli handlowych do udzielania niestandardowych odpowiedzi podczas rozmów o wysokiej stawce.

3. Szablon zarządzania kontem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij nadzór nad kontami, aby zapewnić wyjątkową obsługę dzięki szablonowi zarządzania kontami ClickUp.

Szablon zarządzania kontami ClickUp pozwala nadzorować konta klientów i możliwości w jednym miejscu. Konta są uporządkowane według scen, takich jak Odnowione, Wymagające uwagi i Wymagające pielęgnowania, co ułatwia oddzielenie bezpiecznych klientów od tych zagrożonych i wymagających większego zaangażowania.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Monitoruj zaangażowanie klientów za pomocą etykiet takich jak Aktywny, Zagrożony lub Nieaktywny , aby skoncentrować wysiłki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Przechowuj dane konta (kontakt, e-mail, rodzaj planu) w jednym miejscu, aby mieć do nich szybki dostęp i móc szybciej kontaktować się z klientami.

Dostosuj niestandardowe kolumny do śledzenia danych, takich jak data ostatniego kontaktu, i obliczania wartości według poziomu konta.

📌 Idealne dla: menedżerów nadzorujących portfolio klientów, którzy muszą wzmocnić działania mające na celu utrzymanie klientów, oznaczyć konta zagrożone i szybko reagować na oferty konkurencji.

Użytkownik ClickUp udostępnia:

Przejście na ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowane hub dla wszystkich naszych zespołów i użytkowników, umożliwiające organizowanie własnej pracy, a jednocześnie śledzenie projektów innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi oferowanych przez ClickUp doskonale nadaje się dla zespołów obsługi klienta, sprzedaży i rozwoju, umożliwiając wydajne i skuteczne zarządzanie projektami w całej firmie!

4. Szablon matrycy porównawczej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oceń przewagi konkurencyjne dzięki szablonowi matrycy porównawczej ClickUp

Szablon matrycy porównawczej ClickUp zapewnia uporządkowany sposób porównywania wielu opcji obok siebie. Elementy są uporządkowane według etapów, takich jak „Do przeglądu”, „W trakcie”, „Zaakceptowane” i „Niezaakceptowane”, co ułatwia zawężenie wyboru i śledzenie postępów oceny.

Każdy wpis zawiera lokalizację, numer kontaktowy, stronę internetową i kryteria oceny, takie jak atmosfera, menu, obsługa klienta, cena i odległość, dzięki czemu porównania są spójne i łatwe do przejrzenia.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Porównaj opcje według standardowych atrybutów (np. atmosfera, obsługa, cena), aby szybko dostrzec mocne i słabe strony

Dodaj wsparcie w postaci linków do stron internetowych, zdjęć lub notatek, aby mieć do nich szybki dostęp podczas podejmowania decyzji

Wykorzystaj wskaźniki wizualne (oceny emoji lub ikony), aby punktacja była intuicyjna i natychmiast zrozumiała dla zarządzania projektami sprzedażowymi

Wybierz niestandardowe atrybuty, które odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie oceny, niezależnie od tego, czy chodzi o dostawców, produkty, usługi czy partnerów

📌 Idealne dla: osób podejmujących decyzje, które oceniają wielu dostawców lub produkty i dostarczają zespołom sprzedaży uporządkowane porównania, na których mogą się oprzeć podczas rozmów z kupującymi.

🧠 Ciekawostka: Firma Gartner odkryła, że przedstawiciele handlowi ignorują karty bitewne, które są zbyt długie, zaawansowane technologicznie lub abstrakcyjne. Preferują oni zwięzłe, praktyczne karty. Krótkie i przejrzyste karty bitewne sprawiają, że przedstawiciele handlowi czują się pewniej w starciu z konkurencją.

5. Szablon tablicy do analizy konkurencji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przeanalizuj mocne i słabe strony konkurencji dzięki szablonowi tablicy do analizy konkurencji ClickUp

Szablon tablicy do analizy konkurencji ClickUp ocenia konkurentów, przedstawiając ich obecność na rynku i poziom satysfakcji klientów. Układ kwadrantowy dzieli firmy na liderów, konkurentów, podmioty osiągające wysokie wyniki i podmioty niszowe, ułatwiając porównanie ich mocnych i słabych stron na pierwszy rzut oka.

Ponadto pozycja każdego konkurenta jest oparta na jasnych kryteriach, dzięki czemu możesz dokładnie umieścić swoją ofertę w szablonie analizy konkurencji.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj nazwy konkurentów, szczegóły produktów lub niestandardowe etykiety bezpośrednio do tabeli, aby zapewnić uporządkowane śledzenie

Skorzystaj z wbudowanej legendy, aby szybko zinterpretować pozycję produktów względem innych

Dostosuj osie lub kategorie, aby skupić się na wskaźnikach, które mają największe znaczenie dla Twojej strategii marketingowej produktu

📌 Idealne dla: Liderów marketingu i wsparcia sprzedaży, którzy tworzą mapy graczy rynkowych, aby zapewnić przedstawicielom handlowym lepszą pozycję i gotowe do użycia argumenty sprzedażowe.

📮 ClickUp Insight: 32% czytelników naszego bloga nadal uważa, że pełny kalendarz oznacza wydajność, a 21% utożsamia długie godziny pracy z commitment. Jednak wypełnianie dnia spotkaniami i zadaniami tylko przybliża Cię o krok do wypalenia zawodowego. Agenci ClickUp Autopilot zmieniają zasady gry, automatycznie odpowiadając na rutynowe pytania, segregując zgłoszenia i zarządzając niestandardowymi cyklami pracy w oparciu o Twój unikalny kontekst pracy. Dzięki agentom Autopilot pracującym cicho w tle Twój harmonogram pozostaje zrównoważony, priorytety są jasne, a wydajność w końcu staje się trwała. Odpowiadaj na powtarzające się pytania w kanałach czatu ClickUp, automatyzuj raportowanie dzienne i tygodniowe, segreguj i przypisuj wiadomości, dodawaj przypomnienia i nie tylko dzięki ClickUp Autopilot Agents

6. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podkreśl wyjątkowe funkcje swojego produktu, aby wyróżnić się na tle konkurencji dzięki szablonowi matrycy funkcji produktu ClickUp

Możesz użyć szablonu matrycy funkcji produktu ClickUp, aby porównać modele produktów pod kątem ich unikalnych funkcji. Produkty są pogrupowane w kategorie, takie jak Nowe modele, Funkcje sprzętowe i Funkcje oprogramowania, co ułatwia podział kluczowych funkcji i zalet według typu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

typ procesora , pamięć RAM , pamięć ROM , żywotność baterii ) Podkreśl, w czym jeden model przewyższa drugi, dzięki standardowym polom niestandardowym ClickUp

Śledź nowe produkty w dedykowanej kategorii, aby ocenić je w porównaniu z istniejącymi punktami odniesienia

Interpretuj różnice techniczne (np. rozmiar pamięci RAM, rozdzielczość wyświetlacza) na pierwszy rzut oka dzięki polom oznaczonym kolorami

📌 Idealne dla: zespołów skupionych na produktach, które podkreślają cechy wyróżniające w przejrzystym formacie, ułatwiającym sprzedawcom przekształcenie zalet technicznych w przekonujące argumenty.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Dokuments, aby wzbogacić informacje o konkurencji dzięki formatowi tekstu. Dodaj pogrubione podkreślenia do kluczowych argumentów, używaj tabel do porównań lub wstawiaj ramki, aby wyróżnić najważniejsze punkty. Dzięki edycji w trybie współpracy na żywo menedżerowie i przedstawiciele handlowi mogą wspólnie udoskonalać zawartość w czasie rzeczywistym, dzięki czemu karty bitewne nigdy nie będą przestarzałe ani statyczne. Przechowuj wszystkie zastrzeżenia, kontrargumenty i aktualizacje dotyczące konkurencji w uporządkowany sposób w ClickUp Dokument, aby finalizować transakcje Dwadzieścia cztery cykle pracy wykorzystują AI do tworzenia dokumentacji, aby stworzyć aktualne źródło informacji, które pozwoli Twojemu zespołowi zawsze reagować z pewnością siebie.

7. Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oceń oprogramowanie dla swojego celu za pomocą szablonu porównania oprogramowania ClickUp

Szablon porównania oprogramowania ClickUp pomaga porównać opcje oprogramowania za pomocą spójnych pól oceny. Produkty są podzielone na grupy, takie jak Nowe, Dostępne i Niedostępne. Dzięki temu łatwo można sprawdzić, które rozwiązania są gotowe do wdrożenia, które są rozważane, a które nie wchodzą w grę.

Wszystkie wiersze zawierają szczegółowe informacje, takie jak ocena klientów, cena podstawowa, sprzedaż, twórca, oprogramowanie do projektowania, podgląd i kluczowe funkcje, dzięki czemu zespoły mogą szybko ocenić konkurencyjne narzędzia.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wyświetl podgląd wizualizacji produktu bezpośrednio w szablonie karty bitewnej sprzedaży, aby szybko sprawdzić jakość projektu

Wykorzystaj bolączki klientów i oceny, aby zweryfikować wyniki we wszystkich obszarach

Dostosuj pola niestandardowe do potrzeb oceny, takich jak wsparcie, bezpieczeństwo i skalowalność

📌 Idealne dla: Liderów oceniających różne rozwiązania programowe i dostarczających swoim zespołom oparte na faktach informacje, które zapewniają wsparcie w rozmowach dotyczących konkurencji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórz podejście dostosowane do konkretnych osób. To samo porównanie konkurencji nie będzie miało takiego samego wpływu na dyrektora ds. technologii, jak na kierownika ds. zaopatrzenia. Użyj widoków warstwowych lub zakładek, aby przedstawiciele handlowi mogli dostosować prezentację do osób obecnych w pomieszczeniu.

8. Szablon karty bitewnej sprzedaży autorstwa HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Ten szablon karty bitewnej porządkuje informacje o konkurencji w formie arkusza szybkiego dostępu dla zespołów sprzedaży. Zawiera on sekcje dotyczące odpowiedzi na pytanie „Jak wygrywamy”, aktualności dotyczących konkurencji oraz studia przypadków lub referencje klientów, dzięki czemu zespoły zawsze mają gotowe argumenty.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zbieraj podstawowe informacje (lokalizacja, pracownicy, przychody, klienci), aby szybko poznać kontekst

Podaj listę mocnych i słabych stron konkretnych konkurentów w punktach, aby ułatwić przeglądanie

Zachowaj sekcję poświęconą aktualizacjom lub wzmiankom w mediach, aby zespoły były na bieżąco z działaniami konkurencji

📌 Idealne dla: przedstawicieli handlowych, którzy chcą mieć pod ręką szybki dostęp do informacji o konkurencji, aby móc reagować na zastrzeżenia klientów podczas cyklu sprzedaży.

9. Szablon karty bitewnej sprzedaży autorstwa Gong

za pośrednictwem Gong

Szablon karty bitewnej Gong służy jako strategiczny arsenał do zawierania konkurencyjnych transakcji. Został stworzony, aby porównywać funkcje, udoskonalać scenariusze rozmów i dostarczać przedstawicielom gotowe do użycia teksty, które sprawiają, że potencjalni klienci przestają pytać „Czym się wyróżniacie?”, a zaczynają pytać „Gdzie mam podpisać?”

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się to rozwiązanie:

Opracuj odpowiedzi Jak wygrywamy , które podkreślają korzyści, dowody i znaczenie

Zadaj pytania, które pomogą kupującym dostrzec słabe strony konkurencji

Zbierz i uporządkuj dowody, takie jak opinie społecznościowe, aby poprzeć swoje twierdzenia

📌 Idealne dla: Teams doskonalących umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami dzięki ustrukturyzowanym odpowiedziom i strategicznym pytaniom, które przechylają rozmowę na ich korzyść.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W razie potrzeby dodaj plotki dotyczące planów konkurencji. Subtelna notatka, taka jak „Konkurent X podobno wycofuje ten produkt”, pomaga przedstawicielom handlowym ukształtować niepewność w umyśle kupującego.

10. Szablon karty bitewnej sprzedaży autorstwa Figma

za pośrednictwem Figma

Szablon karty bitewnej Figma zapewnia zespołom sprzedażowym szybki dostęp do zawartości wspierającej sprzedaż, która pomaga w analizie konkurencji podczas rozmów na żywo. Uporządkowuje informacje o konkurencji, upraszcza radzenie sobie z zastrzeżeniami, podkreśla cechy wyróżniające i kieruje potencjalnych klientów w stronę mocnych stron Twojej firmy.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zbieraj historie sukcesów z poprzednich transakcji, aby dać przedstawicielom handlowym pewność siebie i prawdziwe przykłady w pozycji

Zadaj niestandardowym klientom pytania, które ujawnią słabe strony konkurencji i skieruj uwagę na swoje atuty

Zapewnij szybki widok cen i pakietów, aby przygotować przedstawicieli handlowych na zastrzeżenia dotyczące kosztów

📌 Idealne dla: Specjalistów ds. sprzedaży, którzy koncentrują się na poprawie orientacji na klienta poprzez podkreślanie czynników wyróżniających i kierowanie rozmów w stronę unikalnych atutów.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz pracy na komputerze, stworzony specjalnie z myślą o zwiększeniu wydajności zespołów sprzedaży. Dzięki głębokiej integracji z systemem CRM, e-mailami, kalendarzami i dokumentami sprzedażowymi Brain MAX zawsze ma pełny obraz Twoich procesów sprzedaży, transakcji i komunikacji z klientami. Wystarczy wypowiedzieć lub wpisać aktualizacje, a Brain MAX natychmiast zapisze notatki, zaplanuje działania następcze i wyświetli odpowiednie informacje o kliencie — nie musisz już przeszukiwać rozproszonych narzędzi. Proaktywnie wyszukuje nowe możliwości, sygnalizuje ryzyko i sugeruje kolejne kroki, pomagając Twojemu zespołowi zaoszczędzić czas i szybciej finalizować transakcje. Dzięki inteligentnej automatyzacji, funkcji zamiany głosu na tekst i analizom w czasie rzeczywistym Brain MAX zapewnia uporządkowany i praktyczny cykl pracy w dziale sprzedaży, dzięki czemu zawsze jesteś o krok do przodu.

11. Szablon karty bitewnej SaaS Sales autorstwa SmartBug

za pośrednictwem SmartBug

Szablon karty bitewnej SaaS firmy SmartBug konsoliduje dane dotyczące konkurencji, pułapki związane z zastrzeżeniami, informacje o cenach i integracjach. Gwarantuje, że wszystkie te elementy są dostosowane do bolączek potencjalnych klientów, dzięki czemu przedstawiciele handlowi przystępują do rozmów przygotowani, a nie zgadując.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wykorzystaj pytania „pułapki sprzedażowe” i wyzwalacze sprzeciwu, aby przygotować przedstawicieli handlowych na potencjalne opory potenc

Porównaj ceny konkurencji z kosztami rezygnacji z zakupu u Ciebie, aby stworzyć poczucie pilności

Wykorzystaj informacje o integracji konkurencji, aby pomóc przedstawicielom handlowym porównać ekosystemy funkcji i zdobyć dodatkowe punkty

📌 Idealne dla: firm SaaS konkurujących na zatłoczonych rynkach i przygotowujących przedstawicieli handlowych za pomocą porównań cenowych i wyzwalaczy do argumentów odpierających zastrzeżenia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeprowadź testy A/B dotyczące komunikatów zawartych w kartach. Na przykład wypróbuj dwa różne podejścia do pozycji względem konkurencji i prowadź śledzenie, które z nich prowadzi do większej liczby transakcji.

Zwiększ swoje szanse dzięki ClickUp

Każda rozmowa handlowa przypomina grę w pokera.

Twoi konkurenci blefują, potencjalni klienci rozważają swoje karty, a najlepiej przygotowany gracz wygrywa pulę. Karty bitewne zapewniają silną rękę i ostrzejsze reakcje niż kolejna prezentacja.

ClickUp oferuje pełen zestaw narzędzi: konfigurowalne szablony kart bitewnych, aktualizacje na żywo oraz łatwy sposób na wyposażenie zespołu bez spowalniania jego pracy. Transakcje przebiegają zgodnie z planem, a przedstawiciele handlowi nie ulegają presji.

Często zadawane pytania

Karta bitewna to zwięzłe, strategiczne narzędzie wykorzystywane przez zespoły sprzedaży do szybkiego uzyskania dostępu do istotnych informacji o produktach, konkurencji i pozycjonowaniu rynkowym. Pomaga przedstawicielom handlowym skutecznie odpowiadać na pytania klientów, radzić sobie z zastrzeżeniami i wyróżniać swoją ofertę podczas rozmów sprzedażowych.

Aby stworzyć kartę bitewną, zacznij od zebrania kluczowych informacji o swoim produkcie, jego funkcjach i konkurentach. Uporządkuj te dane w przejrzyste sekcje, takie jak zalety produktu, porównania z konkurencją, radzenie sobie z zastrzeżeniami i kluczowe komunikaty. Dla przejrzystości używaj punktorów lub krótkich akapitów i upewnij się, że zawartość jest dostosowana do konkretnych potrzeb Twojego zespołu sprzedaży.

Tworzenie karty bitewnej wymaga skupienia się na praktycznych informacjach, które sprzedawcy mogą wykorzystać w czasie rzeczywistym. Używaj jasnego i zwięzłego języka, podkreślaj najważniejsze punkty i tak zorganizuj zawartość, aby można ją było szybko przejrzeć. Dodaj wskazówki dotyczące pokonywania zastrzeżeń, czynniki wyróżniające konkurencję i fakty, które można szybko sprawdzić.

Karta bitewna sprzedaży to zazwyczaj jednostronicowy dokument lub karta cyfrowa z jasno określonymi sekcjami, często zawierająca tabele, punkty lub wyróżnione pola. Jest ona uporządkowana wizualnie, aby umożliwić szybkie odniesienie, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą szybko znaleźć informacje na temat funkcji produktu, porównania konkurencji i radzenia sobie z zastrzeżeniami.