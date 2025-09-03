Free opcje szablonów formularzy darowizn, które upraszczają zbieranie funduszy

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) znów zyskuje na znaczeniu. Korzyści z niej płynące nie ograniczają się jednak tylko do organizacji charytatywnych — mają one również pozytywny wpływ na pracowników organizacji.

Jednakże, podczas gdy firmy mogą finansować daną sprawę, Business i organizacje pozarządowe są odpowiedzialne za usprawnienie procesu przekazywania darowizn.

Oznacza to umożliwienie bezbłędnego przekazywania darowizn, gromadzenie dokładnych informacji o darczyńcach oraz uproszczenie śledzenia płatności.

Aby Ci w tym pomóc, przedstawiamy najlepsze szablony formularzy darowizn, które ułatwiają tworzenie formularzy darowizn, skuteczne zbieranie funduszy i zarządzanie płatnościami.

Czym są szablony formularzy darowizn?

Szablony formularzy darowizn to gotowe, dostosowywalne formularze, które organizacje non-profit i charytatywne wykorzystują do zbierania darowizn i niezbędnych informacji o darczyńcach.

Zasadniczo mają one jedno zadanie: uprościć proces przekazywania darowizn, ułatwiając tworzenie, udostępnianie i zarządzanie formularzami darowizn online. Oto, w jaki sposób ograniczają one pracę ręczną:

✅ Akceptuj darowizny jednorazowe lub cykliczne

✅ Dodaj wymagane pola dotyczące kwoty darowizny, danych kontaktowych i partnerów płatniczych

✅ Oferuj opcjonalne pola na komentarze, rodzaj darowizny lub prezenty przekazane na cześć kogoś

✅ Umożliwia pełną niestandardową personalizację, aby dopasować go do wizerunku organizacji i celów zbiórki funduszy

✅ Zintegruj się z zaufanymi systemami płatności, takimi jak PayPal lub Stripe

Najlepsze szablony formularzy darowizn w skrócie

Oto tabela podsumowująca najlepsze szablony formularzy darowizn, zawierająca prawidłowe linki do stron docelowych i pobierania każdego szablonu:

Co sprawia, że szablon formularza darowizny jest dobry?

Użytkownicy serwisu Reddit jasno wskazali, czego organizacje non-profit oczekują od szablonów formularzy darowizn online. Idealny szablon formularza darowizny zapewnia równowagę między prostym procesem przekazywania darowizn a płynnym i bezpiecznym doświadczeniem dla darczyńców.

Dużym plusem jest wsparcie dla wielu metod płatności. Podsumujmy inne funkcje, które powinien posiadać idealny szablon formularza darowizny:

Zawiera tylko niezbędne pola , aby nie przytłaczać potencjalnych darczyńców zbyt dużą ilością danych do wprowadzenia

Oferuje wsparcie dla zarówno darowizn jednorazowych, jak i cyklicznych dzięki przejrzystym opcjom

Umożliwia darczyńcom dostosowanie niestandardowej kwoty darowizny lub wybór jednej z sugerowanych wartości

Oferuje integrację z zaufanymi partnerami płatniczymi, takimi jak PayPal lub Stripe

Wyjaśnia, w jaki sposób darowizny stanowią wsparcie dla organizacji charytatywnej lub sprawy, budując zaufanie

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zarządzanie organizacją non-profit wymaga czegoś więcej niż tylko charytatywnych intencji — artykuł „Korzystanie z ClickUp do prowadzenia wpływowej organizacji non-profit” pokazuje, jak usprawnić działalność, zachować porządek i skoncentrować wysiłek na tym, co najważniejsze: swojej misji.

15 najlepszych szablonów formularzy darowizn

Oto 15 najlepszych szablonów formularzy darowizn dostępnych z wsparciem dla osób organizujących zbiórki funduszy i organizacji charytatywnych.

Każdy z poniższych szablonów zawiera idealny przykład zastosowania oraz rodzaj informacji o darczyńcach, które pomaga zebrać.

1. Szablon formularza darowizny ClickUp

Pobierz Free szablon Korzystaj z wbudowanej automatyzacji i integracji z partnerami płatniczymi dzięki szablonowi formularza darowizny ClickUp

Czy kiedykolwiek czułeś, że proces przekazywania darowizn wymaga więcej pracy, niż powinien? ClickUp to rozumie.

Szablon formularza darowizny ClickUp został stworzony, aby pomóc organizacjom non-profit i charytatywnym poświęcać mniej czasu na wypełnianie formularzy, a więcej na faktyczne zbieranie funduszy.

Możesz łatwo gromadzić informacje o darczyńcach, zarządzać płatnościami i przeprowadzać automatyzację podziękowań — wszystko to bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami.

Niezależnie od tego, czy organizujesz jednorazową zbiórkę funduszy, czy potrzebujesz wsparcie w zakresie cyklicznych darowizn, ten konfigurowalny formularz zapewnia porządek, bezpieczeństwo i prostotę zarówno dla Ciebie, jak i dla darczyńców.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zbieraj informacje o darczyńcach, zarządzaj płatnościami i zastosuj automatyzację do wysyłania podziękowań

W pełni konfigurowalny, aby dopasować się do wizerunku i potrzeb Twojej organizacji non-profit

Integracja z zaufanymi partnerami płatniczymi zapewnia bezpieczne i płynne przekazywanie darowizn

✨ Idealne dla: organizacji non-profit i charytatywnych, które chcą uprościć przyjmowanie darowizn, zautomatyzować działania następcze i bezpiecznie gromadzić informacje o darczyńcach w jednym miejscu.

2. Szablon darowizn ClickUp

Pobierz Free szablon Poświęć mniej czasu na sortowanie plików, korzystając z szablonu darowizn ClickUp

Darowizny były tradycyjnie zarządzane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i wiadomości e-mail. Jednak nigdy nie kończyło się to dobrze — dane ginęły, darczyńcy byli pomijani, a cały proces darowizn wydawał się bardziej chaotyczny niż pomocny.

Szablon darowizn ClickUp zapewnia organizacjom non-profit centralną platformę do śledzenia wpłat, organizowania informacji o darczyńcach i skutecznego spotkania celów związanych z pozyskiwaniem funduszy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o darczyńców jednorazowych, czy o darowizny cykliczne, formularz ten pomaga rejestrować wszystkie szczegóły, pozostając jednocześnie zgodnym z celami Twojej organizacji.

Ponadto możesz również nawiązać połączenie ze swoimi partnerami płatniczymi, monitorować wyniki kampanii i szybko uzyskać dostęp do historii darczyńców — wszystko w jednym obszarze roboczym.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Centralizuje wszystkie darowizny i dane darczyńców w jednym obszarze roboczym

Śledź postępy w zbieraniu funduszy i historię darczyńców na jednym ekranie

Dostosowuje się zarówno do jednorazowych, jak i cyklicznych kampanii darowizn

✨ Idealne dla: zespołów zajmujących się zbieraniem funduszy, które potrzebują scentralizowanego systemu do śledzenia jednorazowych i cyklicznych darowizn z pełną widocznością darczyńców.

3. Szablon listu z prośbą o darowiznę ClickUp

Pobierz Free szablon Zapewnij spójność, pewność i uporządkowanie procesu przekazywania darowizn dzięki szablonowi listu darowizny ClickUp

Pierwszym krokiem do zbierania darowizn jest dotarcie do darczyńców, co czasami może stanowić wyzwanie.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musi tak być! Jest to szczególnie prawdziwe, gdy masz do dyspozycji dobrze skonstruowany list.

W tym miejscu ClickUp’s Donation Letter Template wykonuje krok. Ten szablon pomaga organizacjom non-profit i charytatywnym w tworzeniu jasnych, przekonujących komunikatów, które przemawiają do potencjalnych darczyńców.

Oprócz funkcji pisania, szablon prowadzi również śledzenie każdego zgłoszenia darowizny, rejestruje odpowiedzi i porządkuje informacje o darczyńcach, ułatwiając dalsze działania.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Pomaga w tworzeniu jasnych i przekonujących próśb o darowizny

Rejestruje każdą interakcję z darczyńcą i prowadzi śledzenie działań następczych

Umożliwia uporządkowanie całej komunikacji na potrzeby przyszłych działań informacyjnych

✨ Idealne dla: koordynatorów ds. kontaktów zewnętrznych, którzy tworzą przekonujące listy z prośbą o darowizny, jednocześnie rejestrując każdą interakcję z darczyńcą i prowadząc śledzenie dalszych działań

👋🏾 Skorzystaj z pomocy asystenta AI, który pomoże Ci uporządkować te skomplikowane zadania związane ze śledzeniem darowizn!

4. Szablon planu zbiórki funduszy ClickUp

Pobierz Free szablon Zadbaj o spójność działań swojego zespołu i śledzenie funduszy dzięki szablonowi planu zbiórki funduszy ClickUp

Wiesz, czego potrzebuje większość kampanii darowizn? Szablonu zbiórki funduszy, który kompleksowo opisuje każdą scenę procesu darowizn od początku do końca.

W końcu świetna kampania fundraisingowa zaczyna się od solidnego planu — dokładnie takiego, jaki zapewnia szablon planu fundraisingowego ClickUp.

Ten szablon formularza pomaga organizacjom non-profit i charytatywnym w definiowaniu celów i opracowywaniu strategii. Ponadto jest on szczególnie przydatny do śledzenia postępów i koordynowania zadań między Teams.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Przedstawia cele, strategie i osie czasu zbiórki funduszy w jednym miejscu

Śledź postępy i obowiązki zespołu na każdej scenie kampanii

Dzięki jasnym, praktycznym krokom wszyscy będą działać zgodnie z planem

✨ Idealne dla: menedżerów kampanii tworzących strategiczne plany pozyskiwania funduszy z jasno określonymi celami, osiami czasu i śledzeniem postępów

Pobierz Free szablon Śledź komunikację, terminy i działania następcze dzięki szablonowi formularza sponsorskiego ClickUp

Nie każdy darczyńca przekazuje darowiznę — niektórzy są sponsorami — co wymaga innego podejścia.

Szablon formularza sponsorskiego ClickUp pomaga stworzyć połączenie sponsorów z kampaniami zbierania funduszy dzięki uporządkowanym, łatwym do wypełnienia formularzom, które pozwalają zebrać odpowiednie informacje o darczyńcach.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz funduszy, sprzętu czy rzeczowego wsparcie, ten niestandardowy formularz pomoże Ci zbudować znaczące, długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi i sponsorami społecznymi.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Rejestruje dane sponsorów i rodzaje wsparcia za pomocą ustrukturyzowanych formularzy

Automatycznie prowadzi śledzenie komunikacji, terminów i działań następczych

Buduj trwałe związki z partnerami biznesowymi i sponsorami

✨ Idealne dla: organizacji kontaktujących się z korporacyjnymi sponsorami i partnerami społecznymi za pomocą ustrukturyzowanych, profesjonalnych formularzy zgłoszeniowych.

📮 ClickUp Insight: Około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie wiadomości do 1–3 osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co, gdyby wszystko było już udokumentowane i łatwe do znalezienia? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain możesz pominąć wielokrotne wymiany wiadomości. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w swoim obszarze roboczym — ClickUp Brain natychmiast pobierze odpowiedzi z Twoich dokumentów lub połączonych narzędzi innych firm.

6. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Pobierz Free szablon Zadbaj o powodzenie każdego wydarzenia dzięki szablonowi ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Wyobraź sobie, że możesz stworzyć mapę zadań, gromadzić informacje o darczyńcach, prowadzić śledzenie kampanii zbierania funduszy i zarządzać płatnościami — wszystko w jednym centralnym obszarze roboczym. Tak właśnie wygląda szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych ze zbieraniem funduszy.

Organizując wydarzenie charytatywne, musisz zajmować się zbyt wieloma elementami jednocześnie: miejscem, wolontariuszami, darowiznami i terminami.

Ten szablon pomaga organizacjom non-profit i charytatywnym utrzymać wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym osiom czasu, przypisywaniu zadań i śledzeniu statusu Twój zespół może skupić się na działaniach, a nie na logistyce.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Organizuje zadania, osie czasu i budżety dla każdego wydarzenia

Przypisuje obowiązki i śledzi status w czasie rzeczywistym

Centralizuje informacje o darczyńcach, płatnościach i koordynacji wolontariuszy

✨ Idealne dla: organizatorów wydarzeń, którzy muszą pogodzić pracę wolontariuszy, wynajem sal, budżety i darowizny — wszystko w jednym obszarze roboczym.

🧠 Ciekawostka: 91% pracowników twierdzi, że cel ich firmy dał im poczucie przynależności w trudnych czasach, takich jak pandemia i zmiany gospodarcze. Okazuje się, że praca dla organizacji zorientowanej na misję jest dobra zarówno dla świata, jak i dla morale!

7. Szablon SOP dla organizacji non-profit ClickUp

Pobierz Free szablon Ogranicz powtarzalne czynności i kontynuuj realizację swojej misji, korzystając z szablonu SOP dla organizacji non-profit ClickUp

Tylko osoba prowadząca organizację non-profit rozumie ogromną liczbę zadań, które trzeba wykonać każdego dnia — działania informacyjne, wolontariat, darowizny i wszystko inne.

Szablon SOP dla organizacji non-profit ClickUp pomaga uporządkować tę złożoność, umożliwiając tworzenie procedur krok po kroku dla każdej części organizacji.

Największą zaletą jest możliwość wizualizacji cyklu pracy i dokumentów, co jest bardzo pomocne podczas prowadzenia kampanii zbierania funduszy.

Szablon zawiera również szczegółowe listy kontrolne, śledzenie statusu i łatwe linki między powiązanymi zadaniami — wszystko to można w pełni dostosować do własnych potrzeb.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Standaryzacja cyklu pracy dzięki procedurom krokom po kroku

Ogranicza powtarzalne czynności i zapewnia spójność pracy Teams

Konfigurowalne listy kontrolne i śledzenie statusu dla każdego procesu

✨ Idealne dla: zespołów operacyjnych, które chcą ujednolicić cykl pracy, ograniczyć powtarzalne zadania i zapewnić, że wszyscy postępują zgodnie z tymi samymi zasadami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, jak zorganizować kolejną zbiórkę funduszy, nie wyczerpując przy tym swojego zespołu? Free szablony zbiórek funduszy na wydarzenia i cele charytatywne zawierają gotowe do użycia szablony, które pomogą Ci lepiej planować, prowadzić promocję i zbierać więcej funduszy.

8. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń non-profit

Pobierz szablon Free Chcesz, aby Twoje cele były w zasięgu ręki? Wypróbuj szablon ClickUp do planowania wydarzeń non-profit

Planowanie wydarzenia non-profit oznacza pełnienie wielu funkcji — od koordynatora logistyki po kierownika ds. zbiórki funduszy. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń non-profit łączy wszystkie te funkcje w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz śledzić arkuszy kalkulacyjnych ani wątków e-mailowych.

Oto jak działa ten szablon: możesz mapować osie czasu, przydzielać zadania, śledzić budżety, a nawet zbierać darowizny związane z wydarzeniem.

Ten niestandardowy szablon formularza został stworzony w celu uproszczenia planowania, aby Twoja organizacja mogła skupić się na wpływie na społeczność, a nie na listach kontrolnych.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Planuj osie czasu wydarzeń, zadania i budżety w jednym widoku mapy

Ułatwia zbieranie funduszy i promocję każdego wydarzenia

Umożliwia uporządkowany plan i zmniejsza natłok wiadomości e-mail

✨ Idealne dla: Teams organizacji non-profit koordynujących wydarzenia związane z pozyskiwaniem funduszy, od logistyki po kontakt z darczyńcami, bez konieczności zagłębiania się w łańcuchy e-maili.

💡 Porada dla profesjonalistów: Poszukiwanie sponsorów za pomocą nieuporządkowanych formularzy i niekończących się e-maili może być męczące. Free szablony formularzy sponsorskich zawierają 12 gotowych szablonów, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów, budowanie zaufania, tworzenie nowych możliwości i szybsze pozyskiwanie wsparcia.

9. Szablon formularza członkostwa ClickUp

Pobierz Free szablon Od niestandardowych formularzy po zautomatyzowane cykle pracy — zapewnij spójność dzięki szablonowi formularza członkowskiego ClickUp

Zarządzanie członkostwem nie powinno być trudniejsze niż zarządzanie darowiznami — a dzięki szablonowi formularza członkostwa ClickUp nie jest.

Niezależnie od tego, czy budujesz społeczność internetową, czy prowadzisz organizację non-profit, ten szablon dla organizacji non-profit pozwala szybko i bezpiecznie gromadzić dane członków, nie pomijając żadnego kroku.

Możesz uporządkować podstawowe informacje, śledzić postęp w procesie rejestracji i przechowywać wszystko w jednym miejscu.

Ten szablon jest również idealny dla Teams, które chcą skrócić czas poświęcany na zadania administratora, zapewniając jednocześnie wszystkim rejestrującym się osobom płynną i uporządkowaną obsługę.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Bezpiecznie gromadzi i porządkuje dane członków

Automatyzuje proces rejestracji i prowadzi śledzenie statusu członkostwa

Skróć czas poświęcany na zadania dla administratorów dzięki łatwym, ustrukturyzowanym cyklom pracy

✨ Idealne dla: menedżerów społeczności i organizacji non-profit, którzy rejestrują nowych członków, dbając jednocześnie o czystość, bezpieczeństwo i porządek danych.

🧠 Ciekawostka: Jedna czwarta konsumentów i prawie tyle samo inwestorów twierdzi, że nie toleruje firm o wątpliwej etyce. Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Czynienie dobra jest również dobre dla Business.

10. Szablon formularza darowizny finansowej autorstwa Jotform

za pośrednictwem Jotf lub m

Chcesz zebrać fundusze dla swojej organizacji non-profit lub nowego projektu? Ten szablon formularza darowizny finansowej opracowany przez Jotform oferuje szybki sposób na zbieranie darowizn i informacji o darczyńcach bez konieczności tworzenia formularza od podstaw.

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz program społeczny, czy prosisz o dodatkowe darowizny na rzecz istniejącej inicjatywy, ten internetowy formularz darowizny pomoże Ci z łatwością zebrać niezbędne informacje.

Ponadto szablon ten integruje się z wiodącymi partnerami płatniczymi i umożliwia dostosowanie formularza, dzięki czemu Twoja organizacja może dostosować wygląd i komunikaty do swojej misji.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Ustawienia bez kodowania umożliwiają szybkie tworzenie dostosowanych formularzy darowizn

Integracja z partnerami płatniczymi w celu ułatwienia zbierania funduszy

Idealne rozwiązanie do wniosków o dotacje i nowych inicjatyw związanych z pozyskiwaniem funduszy

✨ Idealne dla: Teams ubiegających się o dotacje lub fundusze od darczyńców i poszukujących szybkiego, dostosowywalnego sposobu na zbieranie wniosków o darowizny online.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz zamienić jednorazowych darczyńców w długoletnich zwolenników? Nasz blog, Najlepsze oprogramowanie CRM dla organizacji non-profit, pomoże Ci znaleźć odpowiednie narzędzia do budowania silniejszych związków i zwiększania liczby powtarzających się darowizn.

11. Szablon formularza oddania krwi autorstwa Jotform

za pośrednictwem Jotform

Darowizny nie zawsze mają charakter pieniężny. Jeśli współpracujesz ze szpitalem, bankiem krwi lub organizacją non-profit zajmującą się zdrowiem, ten szablon formularza darowizny krwi firmy Jotform ułatwia rejestrację dawców i gromadzenie ważnych informacji o nich.

Przede wszystkim formularz ten można w pełni dostosować do własnych potrzeb, dodając logo, dostosowując pola i dopasowując go do wizerunku marki bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Ponadto funkcje zgodne z HIPAA zapewniają bezpieczeństwo danych wrażliwych, jednocześnie usprawniając proces przekazywania darowizn, od przesłanych formularzy po działania następcze.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Rejestruje dawców krwi i gromadzi ważne informacje dotyczące zdrowia

Pola z możliwością dostosowania i branding dla każdej organizacji

Funkcje zgodne z HIPAA zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych

✨ Idealne dla: szpitali, banków krwi i organizacji non-profit zajmujących się zdrowiem, które gromadzą bezpieczne informacje o dawcach krwi zgodne z HIPAA.

🧠 Ciekawostka: Ponad 170 milionów osób jest zarejestrowanych jako dawcy organów w Stanach Zjednoczonych, ale tylko około 3 na 1000 umiera w sposób umożliwiający oddanie organów. Dlatego rejestracja jako dawca może mieć decydujące znaczenie dla ratowania życia.

12. Szablon formularza prośby o darowiznę na cele charytatywne autorstwa 123FormBuilder

za pośrednictwem 123FormBuilder

Dla większości organizacji pozarządowych regularne prośby o darowizny są prawdziwym błogosławieństwem. Jednak nieuporządkowana skrzynka odbiorcza nie jest dobrym rozwiązaniem.

Ten szablon formularza darowizny od 123FormBuilder oferuje usprawniony i prosty sposób bezpiecznego i wydajnego zbierania wniosków — bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania lub technologii.

Ponadto możesz dostosować formularz, umieścić go na swojej stronie internetowej i w ciągu kilku minut rozpocząć gromadzenie szczegółowych informacji o darczyńcach lub wniosków o finansowanie.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Usprawnij proces składania wniosków o darowizny dzięki prostemu formularzowi online

Łatwo osadź go na swojej stronie internetowej, aby darczyńcy mieli do niego szybki dostęp

Bezpiecznie gromadzi i porządkuje informacje o darczyńcach

✨ Idealne dla: organizacji pozarządowych obsługujących dużą liczbę wniosków o darowizny, które potrzebują przejrzystego, bezpiecznego procesu przyjmowania darowizn bez technicznych komplikacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Arkusze kalkulacyjne odchodzą do lamusa. Zamiast tego sprawdź inteligentniejsze narzędzia, które pomogą Ci z łatwością planować, prowadzić śledzenie i realizować projekty związane z misją organizacji w artykule Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla sukcesu organizacji non-profit!

13. Szablon formularza anulowania subskrypcji darowizny autorstwa 123FormBuilder

za pośrednictwem 123FormBuilder

Darowizny cykliczne mogą budzić obawy. Chociaż może to wyglądać jak zerwanie z bankiem, ten niestandardowy szablon formularza gwarantuje, że tak nie jest.

Stworzony z myślą o organizacjach non-profit i charytatywnych formularz rezygnacji z subskrypcji darowizn zapewnia darczyńcom pełen szacunku i bezpieczny sposób rezygnacji z bieżących wpłat.

Szablon ten można w pełni dostosować do własnych potrzeb, łatwo osadzić na stronie internetowej i pomaga on zbierać cenne opinie, jednocześnie chroniąc poufne informacje o darczyńcach.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zapewnia darczyńcom łatwy i pełen szacunku sposób rezygnacji z darowizn dostawca

Zbieraj opinie, aby poprawić przyszłe doświadczenia darczyńców

Chroni poufne dane darczyńców dzięki bezpiecznej obsłudze formularzy

✨ Idealne dla: organizacji non-profit obsługujących cykliczne darowizny i pragnących zapewnić przejrzystość, szacunek i łatwość rezygnacji.

14. Szablon formularza darowizny na opiekę i wsparcie osób starszych autorstwa Venngage

za pośrednictwem Venngage

Jeśli Twoja organizacja charytatywna lub non-profit zajmuje się opieką nad osobami starszymi, formularz darowizny powinien odzwierciedlać profesjonalizm, zaufanie i łatwość obsługi.

Szablon formularza darowizny na opiekę i wsparcie osób starszych firmy Venngage ma przejrzysty, przystępny wygląd, który można w pełni niestandardowo dostosować — od kolorów i ikon po branding i komunikaty.

Ten szablon formularza działa również dobrze w różnych formatach cyfrowych i można go łatwo udostępniać lub osadzać na stronie internetowej lub w materiałach drukowanych.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Przejrzysty, przystępny projekt buduje zaufanie darczyńców

W pełni konfigurowalny, aby dopasować się do wizerunku Twojej organizacji charytatywnej

Działa w formatach cyfrowych i drukowanych, co ułatwia udostępnianie

✨ Idealne dla: Organizacji charytatywnych wspierających opiekę nad osobami starszymi, które potrzebują dopracowanego, dostępnego formularza, który buduje zaufanie darczyńców od pierwszego kliknięcia.

15. Szablon formularza darowizny na pomoc medyczną autorstwa Venngage

za pośrednictwem Venngage

Kampanie pomocy medycznej często wymagają pilnej i skutecznej komunikacji, a ten szablon formularza darowizny firmy Venngage właśnie to zapewnia.

Niezależnie od tego, czy zbierasz fundusze na leczenie, sprzęt czy pomoc w sytuacjach kryzysowych, ten dostosowywalny formularz ułatwi Ci przedstawienie swojej sprawy.

Ten szablon formularza darowizny określa również wymaganą kwotę darowizny i integruje się z Twoimi partnerami płatniczymi.

Ponadto szablon jest w pełni edytowalny, dzięki czemu Twoja organizacja charytatywna lub non-profit może dostosować jego wygląd do swojej marki i misji.

💫 Dlaczego pokochasz ten szablon

Podkreślaj pilne sprawy dzięki efektownemu, edytowalnemu projektowi

Określa potrzeby związane z darowiznami i integruje się z partnerami płatniczymi

Inspiruje do działania w ramach kampanii pomocy medycznej dowolnej wielkości

✨ Idealne dla: kampanii pomocy medycznej, które wymagają atrakcyjnego wizualnie, dostosowywalnego formularza darowizny, który inspiruje do podjęcia pilnych działań.

Zbieraj darowizny i pozyskuj fundusze bez wysiłku dzięki ClickUp

Jeśli kiedykolwiek straciłeś darczyńcę, ponieważ Twój formularz darowizny zawierał nieistotne pytania, czas to przemyśleć.

Ostatecznie formularz służy jako pośrednik między intencją potencjalnego darczyńcy a jego rzeczywistym wkładem. Dlatego potrzebujesz narzędzia, które ułatwia kompleksowe zarządzanie darczyńcami.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz cyklicznymi darowiznami, śledzisz informacje o darczyńcach, czy dostosowujesz niestandardowy formularz dawstwa krwi, ClickUp pomaga usprawnić wszystko, od przyjmowania darowizn po ich wpływ. Jak powiedział Philip Storry z SYZYGY: "udostępnianie"

Nasze Teams wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, komu należy przydzielić dane zadanie.

Nasze Teams wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, kto powinien zostać przypisany do danego zadania.

Zarejestruj się teraz w ClickUp — Twoja przyszła jaźń (i Twoje przepełnione arkusze kalkulacyjne) będą Ci wdzięczne.