20 najlepszych narzędzi organizacyjnych opartych na AI, które zwiększą Twoją wydajność w 2025 roku

Nawet najbardziej zorganizowani profesjonaliści czują się przytłoczeni — nie przez bałagan na biurku, ale przez przepełnione skrzynki odbiorcze, zmieniające się priorytety i ciągłe obciążenie umysłowe związane z utrzymaniem projektów na właściwym torze.

Narzędzia organizacyjne oparte na AI zostały zaprojektowane z myślą o nowej rzeczywistości. Wykraczają one poza archiwizację i planowanie, przewidując potrzeby, dostosowując plany w czasie rzeczywistym, automatycznie rejestrując elementy do wykonania i wyświetlając kluczowe informacje, zanim jeszcze zaczniesz ich szukać.

W tym przewodniku zebraliśmy najskuteczniejsze narzędzia AI zwiększające wydajność w miejscu pracy, które pomogą Ci wyeliminować zakłócenia, zachować koncentrację oraz zarządzać swoją pracą w sposób przejrzysty i precyzyjny.

📖 Przeczytaj również: Przykłady zastosowań AI w zespołach Enterprise

👀 Czy wiesz, że... Na długo przed pojawieniem się sztucznej inteligencji koncepcja syntetycznych pomocników już fascynowała świat. W 1921 roku czeski dramaturg Karel Čapek wprowadził słowo „robot” w swojej sztuce Rossum’s Universal Robots. Roboty te były sztucznymi ludźmi zaprojektowanymi do służenia ludziom, a ich nazwa pochodzi od czeskiego słowa robota, oznaczającego „przymusową pracę”

Narzędzia AI są obecnie wszechobecne, ale nie każde narzędzie, które twierdzi, że „zwiększa wydajność”, faktycznie rozumie sposób Twojej pracy.

Oto, co odróżnia prawdziwą aplikację AI zwiększającą wydajność od zwykłej aplikacji na ekranie głównym:

Inteligencja kontekstowa: Wybierz narzędzia, które nie tylko przechowują informacje, ale także je rozumieją — przypisują etykiety, podsumowują i organizują zawartość w oparciu o Twoją aktywność w czasie rzeczywistym, wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego

Natywne integracje: Poszukaj narzędzi AI, które płynnie łączą się z istniejącymi aplikacjami — kalendarzami, systemami CRM, dokumentami i tablicami zadań — i umożliwiają łatwą komunikację między nimi

Inteligentna automatyzacja: wybierz aplikacje, które przewidują Twoje potrzeby, automatyzują działania następcze, grupują zadania i minimalizują konieczność podejmowania ręcznych decyzji

Niestandardowe cykle pracy: Priorytetem jest elastyczność. Doskonałe narzędzia AI dostosowują się do Twoich unikalnych cykli pracy i stosu technologicznego, a nie na odwrót

Współpraca w czasie rzeczywistym: Korzystaj z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które zapewniają spójność działań zespołu dzięki automatycznym aktualizacjom — eliminując potrzebę wysyłania kolejnych wiadomości z pytaniem „jaki jest status?”.

Podsumowując? Jeśli nie odciąża to Twojego umysłu, to jest tylko zbędnym obciążeniem. Wymieniona poniżej lista zaawansowanych narzędzi opartych na technologii AI nie tylko zarządzają zadaniami — poprawiają koncentrację, eliminują bałagan, oszczędzają czas poprzez automatyzację rutynowych zadań i pomagają wyprzedzić konkurencję o dwa kroki.

🧠 Ciekawostka: Na początku lat 50. Arthur Samuel przeszedł do historii, tworząc program komputerowy, który potrafił grać w warcaby — a co bardziej imponujące, uczył się i z czasem stawał się coraz lepszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych programów, które działały według ustalonych zasad, program Samuela doskonalił się, grając przeciwko sobie i zapamiętując, które ruchy prowadziły do wygranej lub przegranej. Była to jedna z pierwszych demonstracji uczenia maszynowego, w ramach którego komputer mógł dostosowywać i rozwijać swoje strategie w oparciu o doświadczenie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz spotkaniami, planujesz intensywną pracę nad kluczowymi zadaniami, czy próbujesz śledzić dziesiątki aplikacji, te łatwo dostępne narzędzia organizacyjne oparte na AI upraszczają Twój dzień i zwiększają wydajność zespołu.

Oto krótkie zestawienie najlepszych opcji wdrożenia agenta AI w różnych przypadkach użycia.

Narzędzie Najlepsze dla Wyróżniająca się funkcja Ceny (miesięczne) ClickUp Zarządzanie projektami za pomocą zadań i celów opartych na AI Łączy zarządzanie zadaniami, dokumentami i celami z AI Free, płatne od 7 USD/użytkownik + 7 USD za AI Notion AI Elastyczne zarządzanie wiedzą i kreatywna zawartość Pisanie z wykorzystaniem AI w obszarze roboczym i rozszerzanie w czasie rzeczywistym Free, płatne od 12 USD/użytkownika Asana Strukturalne planowanie zadań dzięki przejrzystości zapewnianej przez AI Automatycznie ustala priorytety zadań i sugeruje kolejne kroki Free, płatne od 10,99 USD/użytkownik Trello Osoby myślące wizualnie, które preferują tablice zamiast arkuszy kalkulacyjnych Automatyzuje działania związane z kartami na podstawie zachowań Free, płatne od 6 USD/użytkownik Motion Profesjonaliści korzystający z kalendarza, którzy chcą, aby ich dzień sam się planował Automatyczne planowanie zadań w trybie dynamicznym Od 29 USD/użytkownik Odzyskaj AI Ochrona czasu na skupienie się i automatyzacja planowania Synchronizuj nawyki, spotkania i inteligentne przeplanowywanie zadań Free, płatne od 10 USD/użytkownika Mem Łatwe zapisywanie pomysłów i osobista wiedza Automatyczne linkowanie i pobieranie notatek w kontekście Free (beta), cena zostanie podana wkrótce Todoist /AI Codzienna wydajność dzięki inteligentnemu ustalaniu priorytetów Inteligentne ustalanie priorytetów zadań na podstawie zachowań Free, płatne od 5 USD/użytkownika Akiflow Ogranicz chaos związany z zadaniem w wielu narzędziach i kalendarzach Scentralizuj rejestrowanie zadań i blokowanie czasu Od 34 USD/użytkownik BeforeSunset AI Świadome planowanie i śledzenie czasu w jednym miejscu Łagodne planowanie dnia dzięki AI Od 18 USD/użytkownika Otter. ai Przekształcanie spotkań w transkrypcje z możliwością wyszukiwania Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym z podsumowaniem AI Free, płatne od 16,99 USD/użytkownik Fireflies. ai Rejestrowanie i podsumowywanie rozmów zespołu Transkrypcje /AI z możliwością wyszukiwania informacji Free, płatne od 18 USD/użytkownika Avoma Wspomagane przez AI informacje o spotkaniach i rozmowach Analizowanie niepowodzeń spotkań za pomocą narzędzi analitycznych i coachingu Od 19 USD/użytkownika Grammarly Pisz jasno i pewnie Sugestie uwzględniające ton wypowiedzi i funkcje przepisywania Free, płatne od 12 USD/użytkownika Perplexity Labs Szybkie wyszukiwanie informacji i wiedzy dzięki /AI Podsumowania badań poparte cytatami Wersja Free, wersja Pro za 20 USD miesięcznie Qodo Integralność kodu i wspólne tworzenie oprogramowania Generowane przez AI PR, testy i przeglądy kodu Free, płatne od 30 USD/użytkownika Cursor Kodowanie wspomagane AI i dokumentacja techniczna Generowanie kodu w linii i wsparcie repozytoriów Free, płatne od 20 USD/użytkownik Document360 Strukturalne bazy wiedzy i czyszczenie zawartości za pomocą AI Tworzenie etykiet i strukturyzowanie wiedzy wspomagane przez AI Niestandardowe ceny Miro Wizualna współpraca i burza mózgów Klastry /AI i struktury burzy mózgów Free, płatne od 8 USD/użytkownik Zapier Połączenie narzędzi i automatyzacja cyklu pracy Generowanie zapów w języku naturalnym w ponad 6 tysiącach narzędzi Free, płatne od 29,99 USD/użytkownik

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Od asystentów AI planujących spotkania po narzędzia podsumowujące całe dokumenty w kilka sekund — sztuczna inteligencja w zakresie wydajności jest teraz potężniejsza i bardziej spersonalizowana niż kiedykolwiek.

Poniżej przedstawiamy starannie wybrane narzędzia, które na nowo definiują pojęcie organizacji. Każde z nich oferuje własny rodzaj inteligencji — niektóre automatyzują kalendarz, inne zamieniają notatki w plany działania, a kilka z nich zostało stworzonych, aby działać jak dodatkowy mózg dla Twojego zespołu.

Zacznijmy od platformy, która oferuje wszystkie powyższe funkcje, a nawet więcej.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami z wykorzystaniem zadań i celów opartych na sztucznej inteligencji)

Wypróbuj ClickUp za darmo Uprość zarządzanie zadaniami, zapewnij inteligentniejsze interakcje i dogłębniej analizuj wzorce zachowań klientów dzięki ClickUp

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, zawsze była preferowanym obszarem roboczym dla zespołów, które chcą mieć wszystko — zadania, dokumenty, pulpity, cele — w jednym miejscu.

Jednak dzięki dodaniu ClickUp Brain narzędzie to ewoluowało z narzędzia organizacyjnego w silnik inteligencji, który dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i rozwija się wraz z Twoimi potrzebami.

Podaj komendę swoim obszarom roboczym dzięki ClickUp Brain Max — używaj głosu do tworzenia, podsumowywania i zarządzania zadaniami bez użycia rąk

ClickUp szybko przekształcił się w platformę wydajności opartą na AI — jest bardziej wszechstronny niż kiedykolwiek:

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI w Twoim obszarze roboczym, który pomaga błyskawicznie tworzyć zadania na podstawie języka naturalnego, podsumowywać projekty i dostarczać inteligentne sugestie dotyczące przepływu pracy.

ClickUp Brain Max, najnowszy dodatek, to wersja Brain przeznaczona na komputery stacjonarne, obsługująca funkcję zamiany mowy na tekst. Dzięki Brain Max możesz używać poleceń głosowych do dyktowania zadań, proszenia o podsumowania i interakcji z ClickUp bez użycia rąk — idealne rozwiązanie do wielozadaniowości lub zapewnienia dostępności.

Teraz możesz wybierać spośród różnych dużych modeli językowych (LLM) w ramach Brain, takich jak GPT-4 lub Claude, dostosowując odpowiedzi AI do swoich potrzeb — niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać bardziej kreatywne, techniczne czy skoncentrowane na prywatności wyniki.

Agenci AI stali się jeszcze bardziej wydajni i można ich jeszcze lepiej dostosować do własnych potrzeb. Agenci ci mogą automatyzować wieloetapowe procesy, eskalować przeszkody, przydzielać zadania i komunikować się z członkami zespołu w oparciu o wyzwalacze czasu rzeczywistego i zasady organizacyjne. Możesz wdrożyć wyspecjalizowanych agentów AI do powtarzających się zadań administracyjnych, działań następczych związanych ze sprzedażą lub kreatywnego burzy mózgów — uwalniając swój zespół od powtarzalnych zadań.

Płynnie organizuj, planuj i realizuj swoje projekty dzięki ClickUp Brain

Załóżmy, że zaczynasz tydzień z chaotyczną listą pomysłów, notatek ze spotkań i luźnych zadań. ClickUp Brain przychodzi z pomocą — sugeruje podzadania, udoskonala opisy zadań i organizuje priorytety w oparciu o kontekst w czasie rzeczywistym. W ciągu kilku minut Twoje miejsce pracy odzwierciedla to, co musisz zrobić i jak to osiągnąć.

Pomyśl o ClickUp jak o swoim drugim mózgu. ClickUp oferuje wsparcie w zarządzaniu wiedzą, pomagając w intuicyjnym dostępie do informacji. Możesz czerpać wnioski z notatek dotyczących poprzednich projektów, automatycznie łączyć połączone dokumenty, a nawet w ciągu kilku minut przekształcić doraźne sesje burzy mózgów w standardowe procedury operacyjne, dzięki czemu wiedza instytucjonalna pozostaje żywa i dostępna do wyszukiwania.

Podczas współpracy z członkami zespołu ClickUp staje się Twoim nawigatorem wiedzy. Zapytaj: „Gdzie jest najnowsza prezentacja?”. ClickUp Brain znajdzie odpowiedź, nawet jeśli jest ona ukryta w komentarzu do dokumentu z zeszłego miesiąca. Może podsumować długie dyskusje dotyczące projektu lub przekształcić nieuporządkowane notatki w dopracowane standardowe procedury operacyjne.

Ustaw wyzwalacze, a agenci AI ClickUp AI wykonają pracę za Ciebie

Wyobraź sobie, że jesteś zasypany powtarzalnymi zadaniami administracyjnymi — aktualizacjami statusu, działaniami następczymi, przekazywaniem zadań. Agenci ClickUp AI po cichu przejmują kontrolę. Reagują na wyzwalacze, eskalują przeszkody i przydzielają zadania w oparciu o wcześniej ustalone reguły, korzystając z automatyzacji ClickUp. Zamiast mikrozarządzania, ustalasz warunki, a oni zajmują się resztą.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automatyzacji

Wraz z rozwojem projektu rośnie potrzeba widoczności. Zamiast ręcznie tworzyć raporty, po prostu zapytaj: „Jak śledzimy cele na drugi kwartał?” Pulpity ClickUp odpowiadają za pomocą inteligentnych wizualizacji, generowanych automatycznie na podstawie danych dotyczących zadań na żywo. Otrzymujesz nie tylko liczby, ale także opis.

Korzystaj z pulitów ClickUp, aby uzyskać wgląd w wyniki swojego zespołu w czasie rzeczywistym

W tle ClickUp Brain nieustannie się uczy. Sygnalizuje ryzyko, wskazuje spadki wydajności i wykrywa zbędną pracę, zanim nabierze ona tempa. Informacje ClickUp nie tylko podsumowują bieżącą sytuację — wskazują również braki.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz sprintami produktowymi, rozwijasz start-up, czy prowadzisz kampanie międzyfunkcyjne, ClickUp to miejsce, w którym inteligentna organizacja spotyka się z łatwą realizacją — natywnie i na każdym poziomie przepływu pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z podpowiedzi AI w szablonach zadań, aby zapewnić spójne dane powstania zadań we wszystkich zespołach

Przepisz procedury operacyjne, notatki ze spotkań lub aktualizacje w pożądanym tonie dzięki ClickUp Brain

Podsumowuj długie wątki komentarzy, aby pomóc użytkownikom szybko nadrobić zaległości

Śledź postępy OKR dzięki generowanym przez AI spostrzeżeniom i analizom wydajności

Zidentyfikuj wąskie gardła, powielające się zadania i nierównomierny rozkład obciążenia pracą w listach

Limitacje ClickUp

Funkcje AI są dostępne tylko w płatnych planach

Niektóre niestandardowe dostosowania wymagają czasu na ustawienia dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Korzystam z ClickUp od samego początku i z fascynacją obserwuję jego ewolucję w kierunku kompleksowego narzędzia zwiększającego wydajność. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI, ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, automatyzując rutynowe procesy i dostarczając inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Korzystam z ClickUp od samego początku i z fascynacją obserwuję jego ewolucję w kierunku kompleksowego narzędzia zwiększającego wydajność. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania. Jednym z wyróżniających się dodatków jest narzędzie AI, ClickUp Brain. Zmieniło ono sposób, w jaki zarządzam zadaniami i projektami, automatyzując rutynowe procesy i dostarczając inteligentnych sugestii, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% osób korzysta z fizycznych dzienników, aby śledzić swoje cele, a aż 38% ich nie śledzi. A co, gdybyś mógł śledzić swoje cele z większą precyzją i łatwością? Wprowadź ClickUp, gdzie struktura planera łączy się z mocą automatyzacji. Od ustawiania zadań i terminów po śledzenie postępów za pomocą wizualnych pulpitów, ClickUp pomaga zachować porządek i skupienie. Dzięki przypomnieniom opartym na AI i zautomatyzowanym cyklom pracy nigdy więcej nie przegapisz żadnego kamienia milowego. 💫 Rzeczywiste wyniki: użytkownicy ClickUp dokonują raportowania o dwukrotnym wzroście wydajności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Toniesz w notatkach z rozmów telefonicznych? Pozwól ClickUp AI generować natychmiastowe podsumowania spotkań sprzedażowych bezpośrednio w sekcji komentarzy do zadań. Użyj podpowiedzi, takich jak „Podsumuj kluczowe zastrzeżenia i kolejne kroki” lub „Podkreśl sygnały zakupowe”, aby automatycznie wygenerować działania do wykonania. Dodaj podsumowanie do zadania CRM, aby następny członek zespołu, który je przejmie, miał pełny kontekst. Skraca to czas przekazywania zadań o połowę i poprawia realizację zadań. To jak przekazywanie pałeczki — tylko płynniej, szybciej i mądrzej.

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania wiedzą i kreatywnej organizacji zawartości)

za pośrednictwem Notion AI

Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twoje notatki mogły Ci odpowiadać i nadawać sens Twojemu chaosowi? Notion AI jest bardzo blisko tego ideału.

Notion AI to dynamiczny partner myślowy stworzony dla profesjonalistów zarządzających cyklami pracy opartymi na pomysłach i dokumentach. Zwiększa wydajność bezpośrednio w Twoim miejscu pracy, rozszerzając szkice, przeformułowując niezręczne fragmenty i dostosowując ton podczas pisania.

Notion AI jest teraz prawdziwym „partnerem do myślenia”. Podsumowuje, tłumaczy i przeprowadza burzę mózgów bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, a jego wyszukiwanie kontekstowe automatycznie wyświetla odpowiednie notatki i dokumenty. Najnowsze aktualizacje obejmują ulepszoną integrację z narzędziami zewnętrznymi, dzięki czemu zarządzanie wiedzą przebiega płynnie. Sztuczna inteligencja Notion dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, pomagając Ci szybciej organizować i tworzyć zawartość.

Jego moc wykracza poza pisanie. Notion AI może wyróżniać kluczowe punkty z długich notatek ze spotkań, podsumowywać strony zawierające wiele informacji badawczych i ujawniać spostrzeżenia zawarte w połączonych dokumentach. Jest to szczególnie pomocne podczas pracy z wieloma źródłami zawartości i konieczności uzyskania jasności bez konieczności przeglądania każdej zagnieżdżonej bazy danych.

Najlepsze funkcje Notion AI

Dostosuj ton i strukturę istniejących zawartości, aby były zgodne z wytycznymi marki

Wyodrębniaj i ujawniaj połączenia między stronami za pomocą inteligentnych wskazówek wyszukiwania

Twórz nowe koncepcje, przerabiaj szkice lub natychmiast tworzyć konspekty stron

Limit AI Notion

Funkcje AI są głównie związane z tekstem, a nie z zadaniami lub cyklami pracy

Ograniczone funkcje automatyzacji w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Notion AI

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Notion AI: zawarte w planie Business, dostępne jako dodatek w innych planach

Oceny i recenzje Notion AI

G2 : 4,7/5 (ponad 6700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

*Uwielbiam Notion. Korzystam z tego produktu już od ponad 5 lat i staram się wprowadzić go we wszystkich firmach, w których pracowałem. To, co udało im się osiągnąć, przyspieszając działanie programu i dodając mnóstwo funkcji do już bogatego zestawu funkcji, było cudowne (np. Notion AI, przebudowa formuł, układy i formularze)

*Uwielbiam Notion. Używam tego produktu już od ponad 5 lat i staram się wprowadzić go we wszystkich firmach, w których pracowałem. To, co udało im się osiągnąć, przyspieszając działanie programu i dodając mnóstwo funkcji do już bogatego zestawu funkcji, było cudowne (np. Notion AI, przebudowa formuł, układy i formularze)

3. Asana (najlepsze rozwiązanie do planowania zadań z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Asana

Nawet Twoja lista rzeczy do zrobienia zasługuje na osobistego asystenta — a Asana AI jest gotowa do pomocy.

Dzięki grupowaniu zadań opartemu na AI i predykcyjnemu ustalaniu priorytetów Asana pomaga zorganizować obciążenie pracą, zanim sprawy wymkną się spod kontroli. AI nie tylko wyznacza terminy wykonania zadań — analizuje również pilność, zależności między zadaniami i obciążenie pracą członków zespołu, aby wskazać, na czym należy się skupić w następnej kolejności.

Sztuczna inteligencja Asany umożliwia teraz inteligentne przydzielanie zadań, automatyczne ustalanie priorytetów i śledzenie celów w czasie rzeczywistym. Nowe funkcje obejmują oparte na sztucznej inteligencji przewidywanie ryzyka związanego z projektem i sugestie dotyczące jego ograniczania. Sztuczna inteligencja Asany ogranicza ręczne planowanie, zapewnia spójność działań zespołów i gwarantuje, że cele są zawsze w centrum uwagi.

Podczas planowania projektu AI Asana pomaga podzielić cele na konkretne kroki, jednocześnie wcześnie wykrywając potencjalne przeszkody. Przepisuje opisy zadań, aby były bardziej przejrzyste, identyfikuje powtarzające się zadania i zaznacza przekroczone terminy — wszystko to bez konieczności ciągłego nadzoru. Otrzymujesz samodostosowujący się plan działania w czasie rzeczywistym, który pozostaje dokładny nawet w przypadku zmian.

Najlepsze funkcje Asany

Wykrywaj wąskie gardła i otrzymuj powiadomienia przed przekroczeniem terminów

Podziel cele na podzadania, korzystając z inteligentnych sugestii dotyczących planowania

Otrzymuj informacje o działaniach następczych i kolejnych krokach na podstawie ostatnich działań

Ograniczenia Asana

Funkcje AI są dostępne wyłącznie w planach premium

Może wymagać ręcznego wprowadzenia danych w celu optymalizacji sugestii zadań

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowane: 30,49 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asany

G2 : 4,4/5 (ponad 11 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co o Asana mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na G2 brzmi:

Asana zapewnia mi przejrzystą strukturę, dzięki której mogę podzielić większe inicjatywy na mniejsze, łatwe do śledzenia zadania. Pomaga również ograniczyć potrzebę zbędnych aktualizacji lub spotkań dotyczących statusu, ponieważ wszystko jest przejrzyście dokumentowane. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie zmniejszyło to liczbę nieporozumień, pomogło nam bardziej konsekwentnie dotrzymywać terminów i sprawiło, że nasz proces projektowania przebiega znacznie płynniej.

Asana zapewnia mi przejrzystą strukturę, dzięki której mogę podzielić większe inicjatywy na mniejsze, łatwe do śledzenia zadania. Pomaga również ograniczyć potrzebę zbędnych aktualizacji lub spotkań dotyczących statusu, ponieważ wszystko jest przejrzyście dokumentowane. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie ograniczyło to nieporozumienia, pomogło nam bardziej konsekwentnie dotrzymywać terminów i sprawiło, że nasz proces projektowania przebiega znacznie płynniej.

4. Trello (najlepsze rozwiązanie dla osób myślących wizualnie, które preferują tablice zamiast arkuszy kalkulacyjnych)

za pośrednictwem Trello

Notatki samoprzylepne są świetne — dopóki nie masz ich 200 i nie masz pojęcia, co jest czym. Trello pomaga zamienić ten bałagan w porządek.

Kultowy system kart i tablic Trello już teraz ułatwia wizualizację zadań, cyklu pracy i postępów w projektach. Teraz, dzięki automatyzacji Butler i najnowszym ulepszeniom opartym na sztucznej inteligencji, Trello pomaga zespołom być o krok do przodu.

Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji Trello sortuje teraz karty, wysyła przypomnienia o terminach i sugeruje usprawnienia przepływu pracy w oparciu o zachowania zespołu. Rozszerzone możliwości Butler AI automatyzują powtarzalne działania na tablicy, ułatwiając zarządzanie projektami osobom myślącym wizualnie.

Zamiast ręcznie przenosić karty lub ustawiać przypomnienia, sztuczna inteligencja przewiduje Twój następny ruch — automatyzując działania, takie jak przydzielanie członków zespołu, ustalanie terminów lub tworzenie list kontrolnych na podstawie Twoich wzorców użytkowania.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz planem rozwoju produktu, planujesz zawartość, czy nawet organizujesz ślub, sztuczna inteligencja Trello zapewnia większą strukturę bez konieczności wykonywania dodatkowych kliknięć. Uczy się, które zadania się powtarzają, którzy członkowie zespołu są za co odpowiedzialni i jak zazwyczaj przebiegają Twoje projekty, a następnie stosuje tę logikę do przyszłych tablic.

Najlepsze funkcje Trello

Zautomatyzuj rutynowe czynności dzięki regułom i wyzwalaczom Butlera wzbogaconym o AI

Uzyskaj niestandardowe cykle pracy oparte na strukturach poprzednich projektów

Synchronizuj urządzenia za pomocą inteligentnych powiadomień, aby utrzymać przepływ momentum

Limitacje Trello

Ograniczona funkcja AI poza regułami automatyzacji

Najlepiej nadaje się do prostszych cykli pracy; mniej wydajny w przypadku złożonych potrzeb projektu

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Po pięciu latach użytkowania Trello pozostaje jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i intuicyjnych wizualnie narzędzi do zarządzania projektami, z jakimi pracowałem. Styl tablicy Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść” ułatwia organizowanie zadań i przepływu pracy, zarówno w przypadku projektów indywidualnych, jak i współpracy zespołowej. Doceniam również to, jak narzędzie to jest stale ulepszane dzięki takim funkcjom, jak szablony, widoki kalendarza i dodatki, które dostosowują się zarówno do prostych, jak i złożonych cykli pracy.

Po pięciu latach użytkowania Trello pozostaje jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i intuicyjnych wizualnie narzędzi do zarządzania projektami, z jakimi pracowałem. Styl tablicy Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść” ułatwia organizowanie zadań i przepływu pracy, zarówno w przypadku projektów indywidualnych, jak i współpracy zespołowej. Doceniam również to, jak narzędzie to jest stale ulepszane dzięki funkcjom takim jak szablony, widoki kalendarza i dodatki, które dostosowują się zarówno do prostych, jak i złożonych cykli pracy.

5. Motion (najlepsze rozwiązanie dla profesjonalistów korzystających z kalendarza, którzy chcą, aby ich dzień planował się sam)

za pośrednictwem Motion

Twój kalendarz stał się właśnie bardziej inteligentny — i nie potrzebuje przerw na kawę.

Zaprojektowany z myślą o zapracowanych profesjonalistach, którzy toną w ciągłych zadaniach, spotkaniach i zmieniających się priorytetach, Motion automatycznie reorganizuje Twój dzień w oparciu o terminy, okna skupienia i nieoczekiwane przerwy. Pobiera Twoje zadania z wielu źródeł i dopasowuje je do Twojego kalendarza jak mistrz Tetrisa z AI — bez konieczności kiwnięcia palcem.

Funkcja automatycznego planowania oparta na AI Motion optymalizuje czas skupienia i automatycznie zmienia harmonogram zadań w miarę zmiany priorytetów. Codzienne plan oparte na AI i inteligentne rozwiązywanie konfliktów zapewniają dostosowanie kalendarza w czasie rzeczywistym.

Załóżmy, że pracujesz nad ofertą, przygotowujesz się do rozmowy z klientem i zajmujesz się trzema wewnętrznymi spotkaniami. Motion dzieli każde zadanie na bloki, równoważy je w ramach dostępnych godzin i dynamicznie zmienia harmonogram w przypadku wystąpienia konfliktów. Jest to szczególnie pomocne, gdy życie (lub Twój zespół) rzuca Ci kłody pod nogi w środku dnia.

Najlepsze funkcje Motion

Uzyskaj menedżera zadań, kalendarz i planer projektów w jednym interfejsie AI

Skorzystaj z rekomendacji dotyczących czasu skupienia, aby chronić intensywną pracę

Otrzymuj inteligentne powiadomienia, gdy spotkania lub terminy zaczynają się nakładać

Ograniczenia ruchowe

Sugestie AI mogą wymagać dopracowania w oparciu o osobiste preferencje

Mniej odpowiednie dla nieustrukturyzowanych, kreatywnych cykli pracy

Ceny Motion

AI Workplace: 29 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

AI Employees Starter: 49 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

AI Employees Light: 148 USD/miesiąc

AI Employees Standard: 446 USD/miesiąc

AI Employees Plus: 894 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje filmów

G2 : 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Co o Motion mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika serwisu G2:

Uwielbiam funkcję AI time fill ins. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, wypełnia ona moją przestrzeń projektami/zadaniami, które należy wykonać. Jest to stosunkowo łatwe do wdrożenia w zespole i połączenia kalendarzy wszystkich członków. Korzystamy z tego na co dzień, a nawet kontaktowaliśmy się z wsparciem techniczną w celu rozwiązania problemu związanego z przejściem z planu zespołowego na indywidualny. Zajęli się tym bez żadnych problemów. Polecam.

Uwielbiam funkcję autouzupełniania czasu przez AI. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, funkcja ta wypełnia moją przestrzeń projektami/zadaniami, które należy zrobić. Wdrożenie tego rozwiązania w zespole jest stosunkowo łatwe, wystarczy, że wszyscy będą korzystać z kalendarzy i połączą je ze sobą. Korzystamy z niego na co dzień, a nawet skontaktowaliśmy się z wsparciem techniczną w sprawie przejścia z planu zespołowego na indywidualny. Obsługa poradziła sobie z tym bez żadnych problemów. Polecam.

6. Reclaim AI (najlepsze rozwiązanie do ochrony czasu skupienia i automatyzacji inteligentnego planowania)

za pośrednictwem Reclaim AI

Twój Kalendarz Google nie potrzebuje więcej kolorowych oznaczeń — potrzebuje mózgu.

Reclaim AI zamienia reaktywne planowanie w proaktywne zarządzanie czasem, automatycznie chroniąc Twój najcenniejszy zasób: skupioną uwagę. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się spotkaniami, intensywną pracą, nawykami czy osobistymi sprawami, Reclaim inteligentnie blokuje czas, dostosowując się do zmian w ciągu dnia — bez konieczności ręcznego przeciągania wydarzeń.

Zaawansowany asystent planowania Reclaim AI wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby chronić czas skupienia i optymalizować rozmieszczenie spotkań. Nowe funkcje obejmują śledzenie nawyków oparte na sztucznej inteligencji oraz dynamiczne dostosowywanie kalendarza, dzięki czemu jest to proaktywny menedżer kalendarza.

Chcesz biegać trzy razy w tygodniu lub zawsze przygotowywać się przed spotkaniem 1:1? Po prostu ustaw regułę, a Reclaim włączy ten czas do Twojego harmonogramu — jak w zegarku. To sprawia, że jest to ratunek dla zespołów zdalnych, freelancerów i profesjonalistów pełniących wiele funkcji, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko pustej przestrzeni w kalendarzu — potrzebują inteligentnej struktury. Dzięki Reclaim Twój kalendarz w końcu pracuje dla Ciebie.

Odzyskaj najlepsze funkcje AI

Synchronizuj wiele kalendarzy, aby uzyskać płynną widoczność

Ustal priorytety zadań na podstawie terminów, obciążenia spotkaniami i niestandardowych zasad

Chroń czas na skupienie, korzystając z rozwiązywania konfliktów opartego na AI

Prognozuj dostępność zespołu dzięki dynamicznym informacjom o udostępnianym kalendarzu

Pokonaj limity AI

Przeznaczone wyłącznie dla użytkowników Kalendarza Google

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami lub zadaniami

Odzyskaj ceny AI

Lite : Free Forever

Starter : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Odzyskaj oceny i recenzje AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

7. Mem (najlepszy do łatwego zapisywania pomysłów i organizowania osobistej wiedzy)

za pośrednictwem Mem.ai

Niektóre aplikacje wymagają od Ciebie uporządkowania myśli. Mem po prostu słucha — i zapamiętuje.

Mem to osobisty system do robienia notatek oparty na sztucznej inteligencji, który rejestruje pomysły w momencie ich pojawienia się, automatycznie je łączy i umożliwia wyszukiwanie bez konieczności tworzenia folderów, tagów czy wykonywania skomplikowanych operacji umysłowych. Jest przeznaczony dla osób, które myślą na głos, działają szybko i nie mają czasu na zastanawianie się, gdzie umieścić daną notatkę.

Sztuczna inteligencja Mem łączy połączone notatki, zapewnia kontekstowe przypomnienia i umożliwia wyszukiwanie w języku naturalnym. Najnowsza funkcja oparta na sztucznej inteligencji sugeruje odpowiednie notatki z przeszłości na podstawie bieżącej pracy, tworząc „żywą sieć” pomysłów.

Zacznij pisać lub mówić do Mem, a AI wychwyci kontekst — niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację projektu, podsumowanie spotkania, czy pomysł, który przyszedł Ci do głowy późnym wieczorem. Połączone są Twoje myśli z powiązanymi notatkami, sugeruje odpowiednie osoby lub osie czasu, a nawet zachęca Cię do ponownego przejrzenia starych spostrzeżeń, które pasują do bieżącej pracy. Zamiast statycznych notatników, Mem tworzy żywą sieć wszystkiego, co kiedykolwiek zapisałeś.

Najlepsze funkcje Mem

Natychmiast zapisuj notatki za pomocą głosu lub tekstu, bez konieczności tworzenia struktury folderów

Automatycznie połączone powiązane pomysły, projekty i wcześniejsze notatki za pomocą kontekstowej sztucznej inteligencji

Wyszukuj informacje z przeszłości dzięki wyszukiwaniu w języku naturalnym i inteligentnym filtrom

Wyświetlaj terminowe przypomnienia lub połączenia z historii notatek

Synchronizuj z kalendarzem i kontaktami, aby wzbogacić notatki o kontekst spotkań

Limity pamięci

Mniej ustrukturyzowane niż tradycyjne aplikacje do robienia notatek

Może wydawać się zbyt minimalistyczny dla użytkowników potrzebujących formalnych systemów organizacyjnych

Ceny pamięci

Free w fazie alfa i beta

Ceny zostaną ogłoszone po pełnym wydaniu produktu

Oceny i recenzje Mem

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Asystent AI Todoist (najlepszy do codziennej wydajności dzięki inteligentnemu ustalaniu priorytetów)

za pośrednictwem Todoist

Twoja lista rzeczy do zrobienia właśnie przeszła z papierowego terminarza do poziomu partnera zwiększającego wydajność.

Asystent AI Todoist pomaga w podejmowaniu decyzji, ułatwiając określenie kolejnych kroków bez nadmiernego obciążenia. Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi sprawami, dodatkowymi projektami, czy napiętym harmonogramem pracy, ta funkcja AI inteligentnie ustala priorytety zadań na podstawie terminów, pilności i kontekstu.

AI Todoist oferuje teraz inteligentne planowanie, sugestie dotyczące priorytetów i wykrywanie nawyków. Nowe funkcje obejmują automatyzację powtarzających się zadań i spersonalizowane informacje dotyczące wydajności, dzięki czemu jest to delikatny, ale potężny partner w zakresie wydajności.

Todoist AI sugeruje optymalne planowanie, wykrywa powtarzające się wzorce, a nawet przypomina o zapomnianych elementach podczas dodawania nowych zadań. Dostosowuje się do Twojego stylu pracy, oferując delikatną automatyzację zamiast sztywnej struktury. Jest idealny dla użytkowników indywidualnych, studentów i profesjonalistów, którzy chcą zachować porządek bez nadmiernego zastanawiania się.

Najlepsze funkcje asystenta AI Todoist

Automatycznie ustalaj priorytety zadań na podstawie pilności, kontekstu i nawyków

Wykrywaj wzorce w powtarzających się zadaniach i automatyzuj data powstania

Otrzymuj powiadomienia lub przypomnienia o niedokończonych elementach

Zintegruj się płynnie z kalendarzem i pocztą e-mail, aby uzyskać wsparcie w planowaniu

Ograniczenia asystenta AI Todoist

Funkcje AI są nadal podstawowe w porównaniu z bardziej rozbudowanymi platformami do zarządzania zadaniami

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w przypadku złożonych cykli pracy

Ceny Todoist

Początkujący : Free (nie obejmuje asystenta AI)

Pro : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Istnieje tak wiele sposobów na podział elementów listy (jeśli tak je ustawisz), że naprawdę łatwo jest wykorzystać Todoist na różne sposoby lub dostosować system, jeśli z czasem zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian.

Istnieje tak wiele sposobów na podział elementów listy (jeśli tak je ustawisz), że naprawdę łatwo jest wykorzystać Todoist na różne sposoby lub dostosować system, jeśli z czasem zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian.

za pośrednictwem Akiflow

Pusta skrzynka odbiorcza to świetna sprawa, ale co z pustym listą zadań w Slacku, Gmailu, Notion i Kalendarzu Google? Akiflow zostało stworzone właśnie z myślą o tym.

Akiflow to inteligentny planer dzienny, który konsoliduje zadania ze wszystkich ulubionych narzędzi i pomaga w świadomym blokowaniu dnia. Nie tylko centralizuje zadania do wykonania, ale także nadaje im kontekst, umieszczając je w kalendarzu zgodnie z priorytetami i dostępnością.

Sztuczna inteligencja Akiflow konsoliduje zadania z wielu platform i wykorzystuje inteligentny silnik ustalania priorytetów do codziennego planowania. Sugestie dotyczące blokowania czasu oparte na AI pomagają precyzyjnie zaplanować dzień.

Jeśli jesteś osobą, której obowiązki są rozproszone — wiadomości na Slacku, wątki e-mailowe, aktualizacje w Asana — Akiflow działa jak filtr, który przekształca rozproszone zadania w jeden spójny plan. Interfejs jest przejrzysty, przepływy pracy intuicyjne, a wynikiem jest jasny, skoncentrowany plan dnia, który można opracować jeszcze przed pierwszym łykiem kawy.

Najlepsze funkcje Akiflow

Korzystaj z funkcji „przeciągnij i upuść” do blokowania czasu na planowanie dnia

Przyspiesz planowanie dzięki skrótom klawiaturowym umożliwiającym szybkie wprowadzanie danych

Dodaj automatyczne przypomnienia, aby uniknąć niedotrzymywania zobowiązań

Ustal priorytety na dany dzień w oparciu o pilność zadań i konflikty w kalendarzu

Ograniczenia Akiflow

Brak natywnych funkcji współpracy zespołowej

Nastawione na pulpit; ograniczona funkcja mobilna

Ceny Akiflow

Pro Monthly: 34 USD/miesiąc

Pro Yearly: 19 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Akiflow

G2 : 5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Co o Akiflow mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika serwisu G2:

Dzięki połączeniu wszystkich moich narzędzi w jednym, usprawnionym interfejsie, każdy członek naszego zespołu może skupić się na tym, co naprawdę ważne. Stało się to moim niezbędnym towarzyszem, pomagającym mi zachować porządek i kontrolę nad codziennymi zadaniami.

Dzięki połączeniu wszystkich moich narzędzi w jednym, usprawnionym interfejsie każdy członek naszego zespołu może skupić się na tym, co naprawdę ważne. Stało się to moim nieodzownym pomocnikiem w utrzymaniu porządku i kontrolowaniu codziennych zadań.

10. BeforeSunset AI (najlepsze rozwiązanie do świadomego planowania i śledzenia czasu w jednym miejscu)

za pośrednictwem BeforeSunset AI

Niektóre dni mijają szybko. Inne ciągną się w nieskończoność. BeforeSunset AI pomaga zrozumieć sens obu.

Ta przemyślana aplikacja zwiększająca wydajność łączy świadome planowanie ze strukturą opartą na AI, pomagając Ci wyznaczyć cele i pozostać na dobrej drodze — bez zamiany dnia w sztywną listę kontrolną. Idealna dla freelancerów, pracowników zdalnych i niezależnych profesjonalistów, oferuje wystarczającą automatyzację, aby pomóc Ci skupić się na pracy, nie przytłaczając Cię nadmiarem funkcji.

Sztuczna inteligencja BeforeSunset dostarcza informacji przydatnych w codziennym planowaniu, śledzeniu czasu i optymalizacji koncentracji. Nowe funkcje obejmują refleksyjną analizę wydajności i spersonalizowane rytuały planowania, dzięki czemu aplikacja ta jest świadomym asystentem planowania w pozycji.

Rozpocznij dzień od prostego rytuału planowania. BeforeSunset AI sugeruje kolejność zadań, szacuje czas ich wykonania i proponuje bloki czasowe sprzyjające koncentracji. Możesz dostosować plan do swoich potrzeb, a narzędzie odpowiednio go zmodyfikuje. W trakcie pracy narzędzie zachęca do rejestrowania zakończonych zadań, oznaczania pominiętych zadań i refleksji nad przebiegiem dnia.

Najlepsze funkcje BeforeSunset AI

Twórz plany dzienne z wykorzystaniem sugestii AI dotyczących czasu trwania i kolejności zadań

Przejrzyj zakończone zadania i pominięte elementy, aby je przeanalizować

Wizualizuj trendy wydajności bez przytłaczających wykresów

Ograniczenia BeforeSunset AI

Ograniczona integracja z narzędziami do zarządzania zadaniami lub kalendarzem innych producentów

Najlepiej nadaje się do użytku indywidualnego; nie jest idealny do cyklu pracy zespołowej

Ceny BeforeSunset AI

Pro : 18 USD/miesiąc

Team Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje BeforeSunset AI

G2 : 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o BeforeSunset AI?

Recenzja na G2 brzmi:

BeforeSunset AI to ekscytująca koncepcja, która pozwala mi planować dzień z pomocą AI. Mogę po prostu dodawać i dostosowywać zadania, a także ustawiać osobne timer dla każdego z nich. Dostępnych jest również wiele opcji, takich jak „Zakończ bieżący dzień” i „Zrób sobie przerwę”. Krótko mówiąc, może zastąpić istniejące kalendarze dzięki integracji ze sztuczną inteligencją

BeforeSunset AI to ekscytująca koncepcja, która pozwala mi planować dzień z pomocą sztucznej inteligencji. Mogę po prostu dodawać i dostosowywać zadania, co pozwala mi również ustawić osobne timer dla każdego zadania. Dostępnych jest również wiele opcji, takich jak „Zakończ bieżący dzień” i „Zrób sobie przerwę”. Krótko mówiąc, może zastąpić istniejące kalendarze dzięki integracji sztucznej inteligencji

📖 Przeczytaj również: Najbardziej dochodowe pomysły biznesowe oparte na AI

11. Otter. ai (najlepsze narzędzie do przekształcania spotkań w praktyczne, przeszukiwalne transkrypcje)

za pośrednictwem Otter.ai

Ty pojawiasz się na spotkaniach. Otter pojawia się, aby zapamiętać wszystko, o czym zapomniałeś.

Otter. ai to narzędzie do transkrypcji oparte na AI, które zwiększa wydajność spotkań, rejestrując rozmowy w czasie rzeczywistym i przekształcając je w edytowalny tekst z możliwością wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w rozmowie przez Zoom, spotkaniu osobistym, czy sesji burzy mózgów, Otter po cichu słucha, transkrybuje i przyczepia kluczowe etykiety, dzięki czemu możesz pozostać zaangażowany bez konieczności robienia notatek.

Największe zalety tego rozwiązania ujawniają się po zakończeniu spotkania. Otter oznacza czasowo najważniejsze fragmenty, automatycznie identyfikuje mówców i umożliwia tworzenie elementów bezpośrednio na podstawie transkrypcji. W przypadku zespołów, które często synchronizują działania lub prowadzą rozmowy z klientami, pozwala to wszystkim zachować spójność — nawet jeśli całkowicie opuścili spotkanie. Możesz udostępniać linki, przypisywać komentarze i wyszukiwać poprzednie rozmowy w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatycznie identyfikuj mówców i zaznaczaj kluczowe frazy

Zamień transkrypcje w dokumenty, które można udostępniać i nad którymi można wspólnie pracować

Przeszukuj całą zawartość spotkań za pomocą zapytań w języku naturalnym

Synchronizuj z Zoom, Google Meet i kalendarzem, aby automatycznie dołączać do spotkań

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność może się różnić w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku wielu rozmówców

Ograniczone opcje formatowania i edycji w aplikacji

Ceny Otter. ai

Podstawowy : Free

Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Otter.ai pomógł mi w sporządzaniu notatek i tworzeniu protokołów ze spotkań jednocześnie. Pomaga mi to zaoszczędzić mnóstwo czasu, który poświęcam na sporządzanie notatek, a następnie tworzenie protokołów. Dzięki temu ciężka praca staje się pracą inteligentną. Nawet jeśli pominę jakiś punkt, nie muszę się martwić, ponieważ wszystko zostanie uwzględnione. Jeśli nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu, jednym kliknięciem otrzymuję jego podsumowanie.

Otter.ai pomógł mi w sporządzaniu notatek i jednoczesnym tworzeniu protokołów ze spotkań. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu, który poświęcałem na sporządzanie notatek, a następnie tworzenie protokołów. Sprawia, że ciężka praca staje się pracą inteligentną. Nawet jeśli pominę jakiś punkt, nie muszę się martwić, ponieważ wszystko zostanie uwzględnione. Jeśli nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu, jednym kliknięciem otrzymuję jego podsumowanie.

12. Fireflies. ai (najlepsze narzędzie do rejestrowania, podsumowywania i śledzenia rozmów zespołu)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Spotkania się kończą. Elementy znikają. Fireflies dba o to, aby tak się nie stało.

Fireflies. ai to asystent spotkań oparty na AI, który dołącza do rozmów, transkrybuje rozmowy i wyodrębnia najważniejsze fragmenty, dzięki czemu nie musisz polegać wyłącznie na swojej pamięci podczas dalszych działań. Działa z większością popularnych narzędzi konferencyjnych i dostarcza transkrypcje, podsumowania i najważniejsze fragmenty, które można wyszukiwać, udostępniać i przypisywać.

Sztuczna inteligencja Fireflies śledzi słowa kluczowe, grupuje tematy i wysyła automatyczne przypomnienia. Nowe integracje z systemami CRM i platformami zwiększającymi wydajność sprawiają, że jest to potężne narzędzie do analizy rozmów.

Prawdziwa wartość pojawia się, gdy Twój zespół zacznie z nich regularnie korzystać. Fireflies prowadzi śledzenie powtarzających się tematów, automatycznie oznaczając rozmowy według tematów, a nawet umożliwia komentowanie konkretnych fragmentów transkrypcji. Dla zespołów sprzedaży, powodzenia klienta lub międzyfunkcyjnych aktualizacji projektów jest to prosty sposób na utrzymanie wysokiego poziomu spójności i ograniczenie nieporozumień.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Nagrywaj i transkrybuj spotkania na popularnych platformach

Generuj podsumowania i zadania do wykonania oparte na AI

Komentuj i współpracuj bezpośrednio w transkrypcjach

Przeszukuj poprzednie spotkania według słów kluczowych, prelegentów lub tematów

Zintegruj się z narzędziami CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność, aby przyspieszyć działania następcze

Fireflies. ai limit

Wymaga starannych ustawień, aby uniknąć dołączania do niezamierzonych spotkań

Podsumowania mogą wymagać weryfikacji w przypadku złożonych dyskusji

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Fireflies.ai w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Szczerze mówiąc, to ogromna oszczędność czasu. Sposób, w jaki automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa i zamienia wszystko w przeszukiwalne transkrypcje, całkowicie zmienia zasady gry. Nie muszę się martwić, że przegapię jakieś szczegóły lub będę musiał robić notatki — wszystko jest po prostu tam, gotowe do przejrzenia.

Szczerze mówiąc, to ogromna oszczędność czasu. Sposób, w jaki automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa i zamienia wszystko w przeszukiwalne transkrypcje, całkowicie zmienia zasady gry. Nie muszę się martwić, że przegapię jakieś szczegóły lub będę musiał robić notatki — wszystko jest po prostu tam, gotowe do przejrzenia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj folderów z wieloma widokami, aby skoordynować działania wszystkich osób zaangażowanych w sprzedaż. Nie każda rola w zespole sprzedaży potrzebuje tego samego widoku. Przedstawiciele handlowi uwielbiają tablice do śledzenia transakcji na poszczególnych etapach, menedżerowie polegają na widokach kalendarza lub osi czasu do planowania, a pracownicy operacyjni preferują tabele do sortowania danych potencjalnych klientów. Zamiast powielać informacje, skonfiguruj wiele widoków w jednym folderze w ClickUp CRM. Oznacz każdy widok odpowiednio i przypnij te, które chcesz wyświetlać jako pierwsze. Dzięki temu wszyscy będą zgrani, a każda osoba będzie mogła pracować w preferowanym przez siebie formacie — koniec z chaosem związanym z pytaniem „gdzie jest ta transakcja?”.

13. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań i rozmów wspomagane AI)

za pośrednictwem Avoma

Jeśli Twoje spotkania są pełne spostrzeżeń, ale Twoje notatki już nie — Avoma chce z Tobą porozmawiać.

Avoma to coś więcej niż narzędzie do transkrypcji — to platforma analizująca rozmowy, zaprojektowana do rejestrowania, analizowania i organizowania spotkań na dużą skalę. Nagrywa i transkrybuje rozmowy dotyczące sprzedaży, sukcesów klientów i synchronizacji wewnętrznej, a następnie wykorzystuje AI do podsumowywania dyskusji, identyfikowania trendów i wyróżniania elementów, które należy podjąć.

Sztuczna inteligencja Avoma dostarcza informacje na temat spotkań, analizę nastrojów i praktyczne rekomendacje. Nowe funkcje obejmują coaching oparty na sztucznej inteligencji i śledzenie wyników, co sprawia, że jest to najlepszy wybór w zakresie analizy rozmów.

To, co wyróżnia Avoma, to nacisk na strukturę. Podziela spotkania według mówców, tematów i nastrojów, oferując więcej niż tylko transkrypcję z możliwością wyszukiwania. Jako narzędzie AI dla liderów marketingu i sprzedaży, oferuje wskazówki coachingowe, które pomagają przedstawicielom handlowym ulepszyć prezentacje i działania następcze.

Najlepsze funkcje Avoma

Automatycznie nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj spotkania

Podziel rozmowy według tematu, rozmówcy i nastroju

Śledź tematy i słowa kluczowe w rozmowach zespołu

Twórz wspólne notatki i udostępniaj spostrzeżenia po spotkaniu

Oferuj analizę rozmów do celów coachingu i śledzenia wyników

Ograniczenia Avoma

Zaprojektowane przede wszystkim dla zespołów mających kontakt z klientami

Pełna funkcjonalność wymaga wykupienia płatnego planu

Ceny Avoma

Startup: 29 USD/miesiąc

Organizacja: 39 USD/miesiąc

Enterprise: 39 USD/miesiąc (tylko rozliczenie roczne)

Dodatek Conversation Intelligence: 35 USD/miesiąc

Dodatek Revenue Intelligence: 35 USD/miesiąc

Dodatek Lead Router: 25 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

14. Grammarly (najlepsze narzędzie do jasnego i pewnego pisania)

za pośrednictwem Grammarly

Twój mózg ma pomysły. Grammarly dba o to, aby nie były one chaotyczne.

Grammarly to asystent pisania oparty na AI, który większość ludzi zna — i to nie bez powodu. Sprawdzaj gramatykę, ortografię i ton wypowiedzi podczas pisania e-maili, dokumentów i na platformach takich jak Slack czy Notion. Oprócz wychwytywania literówek Grammarly pomaga brzmieć bardziej pewnie, zwięźle lub empatycznie, w zależności od intencji.

AI Grammarly oferuje dostosowanie tonu, przepisywanie całych zdań i tworzenie pomysłów na zawartość. Rozszerzone integracje i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym zapewniające przejrzystość i zaangażowanie sprawiają, że jest to narzędzie zapewniające przejrzystość pisania dla profesjonalistów.

Dla profesjonalistów, którzy muszą szybko odpowiadać na wiadomości lub tworzyć formalne raporty, sugestie Grammarly w czasie rzeczywistym usprawniają komunikację bez spowalniania pracy. Wykrywa niejasne sformułowania, sugeruje alternatywne słowa, a nawet zaleca przeróbki, gdy tekst jest niejasny. Jego wykrywacz tonu jest szczególnie pomocny w zapobieganiu sytuacjom, w których coś brzmi zbyt ostro.

Najlepsze funkcje Grammarly

Uzyskaj pełne przeróbki zdań, aby komunikacja była bardziej zwięzła i angażująca

Skorzystaj z sugestii stylistycznych dotyczących formalności, płynności i profesjonalizmu

Pracuj w różnych przeglądarkach, e-mail i popularnych narzędziach zwiększających wydajność

Limit Grammarly

Niektóre zaawansowane sugestie wymagają ręcznej weryfikacji

Wersja bezpłatna oferuje funkcję z limitem

Ceny Grammarly

Free

Pro: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Biznes: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maila. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie AI w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

15. Perplexity Labs (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wyszukiwania informacji opartego na AI i kontekstowego pozyskiwania wiedzy)

za pośrednictwem Perplexity Labs

Nie musisz już otwierać 17 zakładek, aby znaleźć odpowiedź na jedno pytanie — Perplexity Labs zrobiło to za Ciebie.

Perplexity Labs jest przeznaczone dla wszystkich, którzy potrzebują kompetentnych odpowiedzi bez zbędnych informacji. Oparte na najnowocześniejszych modelach językowych, jest to konwersacyjny asystent badawczy oparty na AI, który wyszukuje, cytuje i podsumowuje informacje ze źródeł internetowych i akademickich. Zadajesz pytanie, a ono odpowiada nie tylko odpowiedzią, ale także podaje źródła, kontekst i opcje dalszych działań.

Wyszukiwarka Perplexity oparta na sztucznej inteligencji dostarcza odpowiedzi poparte cytatami i danymi internetowymi w czasie rzeczywistym. Nowe funkcje obejmują podsumowywanie zawartości akademickiej i technicznej, co sprawia, że narzędzie to może zajmować pozycję asystenta badawczego.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które zalewają Cię linkami, Perplexity zapewnia przejrzyste, poparte cytatami streszczenia, dzięki czemu możesz szybko ocenić informacje. Jest to szczególnie przydatne dla badaczy, studentów, marketerów i analityków, którzy więcej czasu poświęcają na weryfikację faktów niż na ich wyszukiwanie.

Najlepsze funkcje Perplexity Labs

Odpowiadaj na złożone zapytania, korzystając z danych w czasie rzeczywistym i źródeł internetowych

Podsumowuj artykuły naukowe i długą zawartość wraz z cytatami

Uzyskaj przejrzyste źródła i linki do weryfikacji

Ograniczenia Perplexity Labs

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania tonu wypowiedzi lub formatowania

Nie zastąpi narzędzi badawczych przeznaczonych do konkretnych dziedzin

Ceny Perplexity Lab

Free

Pro: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise Pro: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Perplexity

G2 : 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

16. Qodo (najlepsze rozwiązanie do zapewnienia integralności kodu i współpracy przy tworzeniu oprogramowania oparte na /AI)

za pośrednictwem Qodo.ai

Przeglądy kodu często wydają się być przeszkodą. Qodo zamienia je w supermoc.

Qodo to platforma oparta na AI, stworzona z myślą o nowoczesnych zespołach programistów, która pomaga pisać, testować i udoskonalać kod z precyzją na poziomie maszynowym. Od analizowania pull requestów po rekomendowanie lepszych praktyk w całym repozytorium, system wieloagentowy Qodo działa jak recenzent działający za kulisami, który uczy się, jak Twój zespół pisze kod — i poprawia się z każdym commitem.

Sztuczna inteligencja Qodo zapewnia inteligentne przypomnienia, wgląd w projekty i automatyzację przeglądu kodu. Nowe funkcje współpracy dla zespołów programistów sprawiają, że jest to doskonały wybór dla zapewnienia integralności kodu i wydajności.

Qodo może wykrywać błędy, sugerować opisy PR, egzekwować konwencje nazewnictwa i generować testy jednostkowe. Wynik? Szybsze wydania, mniej błędów i zadowoleni inżynierowie. Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym programistą, czy pracujesz w zespole, Qodo zapewnia stałą jakość kodu bez przeszkadzania w pracy.

Najlepsze funkcje Qodo

Wykrywaj problemy związane z kodem i ryzyko związane z zgodnością zgłoszeń w czasie rzeczywistym

Generuj opisy PR przy użyciu AIA

Poznaj i wdrażaj najlepsze praktyki dotyczące repozytoriów

Wsparcie wielu repo i rozpoznawanie kodu na poziomie przedsiębiorstwa

Wykorzystaj wbudowane lub niestandardowe agenty MCP do zadań specjalistycznych

Ograniczenia Qodo

Limitowana wartość dla zespołów nieposługujących się kodowaniem

Wciąż rozszerzamy integrację z innymi platformami programistycznymi

Ceny Qodo

Twórca : Bezpłatne

Teams : 38 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Qodo

G2 : 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

17. Cursor (najlepszy do kodowania wspomaganego AI i dokumentacji technicznej)

za pośrednictwem Cursor

Debugowanie o 2 w nocy nie jest już tak samotne, gdy masz po swojej stronie Cursor.

Cursor to redaktor kodu oparty na sztucznej inteligencji, stworzony dla programistów, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko podświetlania składni. Integruje on konwersacyjną sztuczną inteligencję bezpośrednio z Twoim środowiskiem programistycznym, pomagając generować, edytować i wyjaśniać fragmenty kodu podczas pracy. Zamiast przełączać się między Stack Overflow a IDE, Cursor przechowuje pytania, odpowiedzi i kod w jednym przepływie.

Niezależnie od tego, czy piszesz od podstaw, porządkujesz starszą wersję kodu, czy próbujesz dowiedzieć się, dlaczego ta jedna linia ciągle psuje kompilację, Cursor oferuje sugestie kontekstowe i edycję w linii. Rozumie Twoje repo, odwołuje się do Twoich plików i udziela odpowiedzi opartej na rzeczywistym projekcie, nad którym pracujesz.

Najlepsze funkcje Cursor

Generuj, refaktoryzuj i wyjaśniaj kod zgodnie z wsparciem AI

Zintegruj podpowiedzi w języku naturalnym bezpośrednio w redaktorze kodu

Odwołuj się do rzeczywistych plików projektu, aby uzyskać dokładniejsze sugestie

Szybciej nawiguj i edytuj duże bazy kodu dzięki kontekstowej pomocy AI

Ograniczenia kursora

Najlepiej nadaje się dla indywidualnych programistów lub małych firm

Ograniczone możliwości integracji poza podstawowymi środowiskami programistycznymi

Ceny Cursor

Hobby : Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Ultra: 200 USD/miesiąc

Teams: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje kursora

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

18. Document360 (najlepsze rozwiązanie do tworzenia ustrukturyzowanych baz wiedzy i organizacji zawartości wspomaganej przez AI)

za pośrednictwem Document360

Jeśli wiki Twojej firmy przypomina raczej szufladę z niepotrzebnymi rzeczami, Document360 pomoże Ci ją uporządkować.

Ta platforma została zaprojektowana, aby pomóc zespołom w tworzeniu przejrzystych, uporządkowanych i łatwych do przeszukiwania baz wiedzy — zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i użytkowników zewnętrznych. Sztuczna inteligencja Document360 umożliwia inteligentne wyszukiwanie, rekomendacje zawartości i automatyczne tagowanie. Nowe funkcje obejmują utrzymanie bazy wiedzy i wykrywanie duplikatów, co sprawia, że jest to narzędzie optymalizujące zarządzanie wiedzą.

Niezależnie od tego, czy piszesz instrukcje dla klientów, tworzysz wewnętrzne standardowe procedury operacyjne, czy też tworzysz centra onboardingowe, Document360 zapewnia szczegółową kontrolę nad układem, dostępem i wersjonowaniem. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów wsparcia, menedżerów produktu i zespołów zajmujących się marketingiem treści, którzy poszukują prostego i skalowalnego sposobu na uporządkowanie swoich treści.

Najlepsze funkcje Document360

Twórz publiczne lub prywatne bazy wiedzy z dostosowywalnymi układami

Wykorzystaj AI do automatycznego tagowania, podsumowywania lub sugerowania kategorii zawartości

Zachowaj kontrolę nad wersjami dzięki funkcji przywracania i ograniczeniom dostępu

Zintegruj z narzędziami wspierania, systemami CRM i platformami internetowymi

Analizuj wykorzystanie dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym wydajności zawartości

Ograniczenia Document360

To bardziej system dokumentacji niż pełnoprawna przestrzeń do współpracy

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla początkujących użytkowników

Ceny Document360

Professional : Ceny niestandardowe

Biznes : Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Document360

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

19. Miro (najlepsze rozwiązanie do wizualnej współpracy i burzy mózgów z wykorzystaniem struktury AI)

za pośrednictwem Miro

Miro to platforma do współpracy wizualnej dla zespołów, które myślą w kategoriach diagramów, przepływów i tablic.

Dzięki funkcjom opartym na AI Miro pomaga szybciej uporządkować rozproszone pomysły w uporządkowane wyniki — niezależnie od tego, czy opracowujesz mapę produktu, planujesz warsztaty, czy przeprowadzasz sprint projektowy. Sztuczna inteligencja Miro automatyzuje tworzenie diagramów, zapewnia inteligentne szablony i grupuje pomysły do burzy mózgów. Nowe narzędzia oparte na AI ułatwiają prowadzenie warsztatów i wspólną kreatywność, dzięki czemu stają się one centralnym elementem innowacji zespołowych.

Zamiast ręcznie porządkować myśli lub godzinami oznaczać karteczki samoprzylepne, możesz pozwolić Miro uporządkować je za pomocą kilku kliknięć. Ułatwia to również współpracę między różnymi działami, umożliwiając wszystkim asynchroniczny udział w projekcie, niezależnie od strefy czasowej.

Najlepsze funkcje Miro

Wykorzystaj klasteryzację i podsumowywanie oparte na AI, aby bez wysiłku organizować zawartość powstałą podczas burzy mózgów

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów diagramów, kanw i sesji planowania produktów

Łatwo łącz się z narzędziami takimi jak Figma, Jira, Notion, Slack i innymi

Limits Miro

Tablice mogą stać się przytłaczające, jeśli zawierają zbyt wiele elementów

Niektóre funkcje AI mają limit i są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

za pośrednictwem Zapier

Gdyby Twoje aplikacje mogły się ze sobą komunikować, Zapier byłby ich tłumaczem i osobistym asystentem.

Zapier to narzędzie do automatyzacji bez kodowania, które pomaga wypełnić luki między ulubionymi aplikacjami. Sztuczna inteligencja Zapier umożliwia tworzenie cykli pracy w języku naturalnym, chatboty AI i generowanie kodu. Nowe funkcje obejmują tabele danych oparte na sztucznej inteligencji i sugestie dotyczące optymalizacji cyklu pracy, co czyni go potężnym narzędziem do automatyzacji bez kodowania.

Zapier sprawia, że tworzenie cykli pracy (zwanych „Zaps”) jest jeszcze łatwiejsze dzięki nowym funkcjom AI. Wystarczy opisać, czego chcesz, prostym językiem, a narzędzie stworzy gotową do uruchomienia automatyzację dla wszystkich połączonych narzędzi. To ogromna korzyść dla użytkowników bez wiedzy technicznej, którzy chcą usprawnić zadania bez pisania logiki lub poruszania się po skomplikowanych kreatorach.

Najlepsze funkcje Zapier

Zautomatyzuj automatyzację w ponad 6000 aplikacjach bez konieczności pisania kodu

Wykorzystaj /AI do generowania Zapsów za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Ustaw wieloetapowe cykle pracy z logiką warunkową i filtrami

Monitoruj i edytuj cykle pracy z poziomu scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego

Otrzymuj powiadomienia, jeśli automatyzacja nie działa lub wymaga aktualizacji

Limitacje Zapier

Może być kosztowne w miarę wzrostu skali użytkowania

Niektóre zaawansowane działania wymagają planów premium

Ceny Zapier

Free

Professional : 29,99 USD/miesiąc

Zespół : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Notatki samoprzylepne i inne szybkie rozwiązania nadal mają swoje zastosowanie, ale nie są w stanie sprostać tempu i złożoności współczesnych cykli pracy. Narzędzia oparte na AI idą o krok dalej — tworzą połączenie informacji, przewidują potrzeby i automatyzują powtarzalne zadania, które spowalniają pracę.

Niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem, zarządzasz klientami, czy śledzisz osobiste projekty, narzędzia z tej listy pomogą Ci przekształcić rozproszone pomysły w uporządkowane, możliwe do zrealizowania plany.

ClickUp łączy te funkcje w jednej platformie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, automatyzacji, funkcji Brain i pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym — dzięki czemu projekty przebiegają płynnie, cele pozostają widoczne, a zespoły są zgrane.

Pracuj inteligentnie. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo .