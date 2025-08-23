Grok 4 vs ChatGPT: Który chatbot AI wygra w 2025 roku?

Środowiska technologiczne nie mogą przestać dyskutować na temat Grok 4 i ChatGPT.

Grok 4 firmy xAI, stworzony przez Elona Muska, ma pozycję jako odważna, nieocenzurowana alternatywa, podczas gdy ChatGPT firmy OpenAI nadal ewoluuje, zyskując lepsze rozumowanie i użyteczność.

Oba twierdzą, że zapewniają trafniejsze odpowiedzi i szybsze wyniki, ale prawdziwy test polega na tym, jak sprawdzają się podczas debugowania kodu, przeszukiwania badań, tworzenia jasnych tekstów lub zarządzania rozmowami z klientami.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się dokładnie, czym wyróżnia się każde z tych narzędzi, jakie są ich wady i które z nich lepiej sprawdzi się w mojej pracy. Przyjrzymy się również, dlaczego ClickUp ma przewagę nad obydwoma narzędziami.

Zacznijmy. 🤖

Czym jest Grok 4?

za pośrednictwem Grok

Grok 4 to zaawansowany model AI firmy xAI, zaprojektowany w celu dostarczania trafnych i aktualnych odpowiedzi dzięki integracji natywnych narzędzi AI oraz wyszukiwaniu w czasie rzeczywistym w Internecie i na platformie X.

Usługa jest dostępna w ramach subskrypcji SuperGrok i Premium+ oraz API xAI i oferuje zaawansowane rozumowanie logiczne, analizę obrazów oraz interakcję głosową.

Funkcje Grok 4

Przyjrzyjmy się wyróżniającym się funkcjom Grok i ich wartość dla programistów oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących /AI.

Funkcja nr 1: Uczenie się przez wzmocnienie na dużą skalę i intensywne rozumowanie wieloagentowe

Poznaj zaawansowane możliwości rozumowania w zadaniach technicznych

Grok 4 został przeszkolony przy użyciu masowego uczenia się wzmacniającego na Colossusie xAI, klastrze superkomputerowym wyposażonym w 200 000 procesorów graficznych.

Umożliwia to precyzyjne, bogate w wiedzę dziedzinową rozumowanie w matematyce, kodowaniu i naukach ścisłych, osiągając najwyższą wydajność w testach porównawczych (np. ARC-AGI, Humanity’s Last Exam), znacznie przewyższającą Grok 3.

Ponadto Grok 4 Heavy idzie o krok dalej, oferując wielu agentów pracujących równolegle w celu wzajemnej weryfikacji odpowiedzi.

Funkcja nr 2: Korzystanie z natywnych narzędzi i integracja wyszukiwania w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dokładne informacje z różnych kanałów mediów społecznościowych

Grok 4 samodzielnie wybiera i wykorzystuje narzędzia, w zakresie od interpreterów kodu po wyszukiwanie w sieci i X, aby zebrać najnowsze dane potrzebne do udzielenia trafnych odpowiedzi.

DeepSearch, wyszukiwanie w sieci oraz analiza obrazów i plików są wbudowane w pakiet funkcji Grok i zintegrowane podczas szkolenia, a nie dodane później.

Funkcja nr 3: Wielomodalne wprowadzanie danych, tryb głosowy i możliwości API

Analizuj tekst, obrazy i dane głosowe na żywo

Grok 4 oferuje pełną interakcję multimodalną na tabeli, płynnie obsługując tekst, obrazy i głos. Zaawansowany tryb głosowy pozwala prowadzić naturalne rozmowy, a nawet skierować kamerę na dowolny obiekt w celu uzyskania interpretacji sceny na żywo.

Programiści otrzymują również dostęp do potężnego API z oknem kontekstowym o pojemności 256 000 tokenów, wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym w Internecie, serwisie X i wiadomościach, a także zabezpieczeniami na poziomie Enterprise (SOC 2 Type II, RODO, CCPA).

Dzięki temu doskonale nadaje się do generowania długich formularzy kodów, tworzenia złożonej dokumentacji i wrażliwych zastosowań.

🧠 Ciekawostka: Halucynacje w AI nie oznaczają tego samego, co w prawdziwym życiu. Odnoszą się one do sytuacji, w których model z przekonaniem tworzy rzeczy, takie jak źródła, cytaty lub fakty, nie mając świadomości, że są one błędne.

Ceny Grok 4

Standard: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Heavy: 300 USD/miesiąc na użytkownika

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać Grok AI do zwiększenia wydajności

Czym jest ChatGPT?

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to asystent konwersacyjny AI firmy OpenAI. Został zaprojektowany, aby pomagać użytkownikom w zakresie zadań, w tym pisaniu, kodowaniu, badaniach i przedsięwzięciach twórczych.

Ta alternatywa dla Grok AI wykorzystuje zaawansowane modele wnioskowania, aby zapewnić odpowiedzi uwzględniające kontekst, i została zintegrowana z różnymi narzędziami w celu zwiększenia swoich możliwości.

Funkcje ChatGPT

Poniżej przedstawiono trzy wyróżniające się funkcje, które wyróżniają ChatGPT w przestrzeni AI.

Funkcja nr 1: Sklep GPT z konfigurowalnymi asystentami /AI

Dostosuj niestandardowych asystentów /AI do swoich unikalnych potrzeb dzięki GPT Store

Sklep GPT Store umożliwia użytkownikom tworzenie i dostosowywanie niestandardowych asystentów AI bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Możesz definiować konkretne instrukcje, przesyłać pliki i ustawiać preferencje, aby dostosować zachowanie AI do swoich potrzeb.

Ta funkcja pomaga osobom prywatnym i Business opracowywać specjalistyczne narzędzia AI do zadań takich jak obsługa klienta, data powstania i analiza danych.

🧠 Ciekawostka: Sondaż AP-NORC wykazał, że 60% dorosłych Amerykanów korzysta z narzędzi AI do wyszukiwania informacji, a odsetek ten wzrasta do 74% w przypadku osób poniżej 30 roku życia. Tylko 40% używa AI do zwiększania wydajności w pracy, a jeszcze mniej osób ufa jej w przypadku zakupów lub rozrywki. Młodsi użytkownicy polegają na AI podczas burzy mózgów, podczas gdy osoby starsze są znacznie bardziej ostrożne.

Funkcja nr 2: Dogłębne badania i autonomiczne przeglądanie stron internetowych

Przeprowadzaj dogłębne badania bez wysiłku dzięki Deep Research

Deep Research to agent AI zintegrowany z ChatGPT, który samodzielnie przegląda internet w celu zebrania informacji na określony temat.

Po otrzymaniu Twojej podpowiedzi Deep Research może zadać pytania wyjaśniające przed rozpoczęciem wieloetapowego procesu badawczego. Następnie przeprowadza kompleksowe wyszukiwanie, ocenia i syntetyzuje informacje z różnych źródeł.

Funkcja nr 3: Agent do inteligentnej automatyzacji zadań

Zautomatyzuj data powstania prezentacji dzięki ChatGPT Agent

Agent ChatGPT rozszerza możliwości asystenta, umożliwiając mu wykonywanie zadań takich jak wypełnianie formularzy, uruchamianie kodu i interakcja z aplikacjami zewnętrznymi.

Dzięki bezpośrednim połączeniom z narzędziami takimi jak Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook i Notion, integruje się płynnie z codziennymi cyklami pracy. Oznacza to, że może tworzyć szkice wiadomości, aktualizować pliki i przenosić dane między systemami bez konieczności stosowania nieporęcznych rozwiązań zastępczych.

🔍 Czy wiesz, że... Aplikacje AI nie uczą się stopniowo. Po przeszkoleniu model nie może nauczyć się nowych rzeczy, chyba że zostanie ponownie przeszkolony lub dostosowany przy użyciu nowych danych. Dlatego nie zapamiętuje najnowszych wiadomości, chyba że jest połączony z przeglądarką internetową lub narzędziami zewnętrznymi.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do zarządzania projektami

Grok 4 a ChatGPT: porównanie funkcji

Właśnie sprawdziliśmy, co sprawia, że Grok 4 i ChatGPT są tak potężnymi narzędziami. Grok 4 wyróżnia się wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, multimodalnymi danymi wejściowymi i super wydajnym rozumowaniem. Z drugiej strony ChatGPT oferuje dopracowane wyniki, płynną integrację, konfigurowalnych asystentów AI i inteligentną automatyzację.

Oto krótkie porównanie Grok i ChatGPT.

Możliwości Grok 4 ChatGPT Podstawowa funkcja Real-time, reasoning-first A.I. z zaawansowanym wyszukiwaniem w X i Internecie Wyrafinowana, multimodalna konwersacyjna A/AI z szeroką integracją narzędzi i stabilnością Filozofia „Maksymalne dążenie do prawdy” z dowcipną, czasem buntowniczą osobowością Pomocny i przyjazny asystent skupiony na bezpiecznych i uporządkowanych odpowiedziach Świadomość w czasie rzeczywistym Pobieranie aktualnych trendów społecznościowych i internetowych poprzez integrację z DeepSearch/X Wymaga wtyczek przeglądarki lub Deep Research w celu uzyskania aktualnych danych; nie jest to funkcja natywna Rozumowanie i rozwiązywanie problemów Wyjątkowe wyniki w testach technicznych (AIME, poziom naukowy PhD); rozumowanie „wieloczynnikowe” w modelu Heavy Doskonała struktura rozumowania i logika; szczegółowe analizy krok po kroku i spójne wyniki Integracje i ekosystem Ograniczone głównie do ekosystemu X, minimalna integracja z rozwiązaniami innych firm Oferuje wsparcie dla wtyczek, dostępu do API i łączników do narzędzi takich jak Gmail, Teams, Notion Niestandardowa personalizacja Ograniczona personalizacja; ściśle powiązane z wizją produktu Elona Muska Wysoka elastyczność dzięki niestandardowym modelom GPT, funkcjom pamięci i dostosowanym cyklom pracy Szybkość i responsywność Szybki i konwersacyjny, z krótkimi, zwięzłymi wynikami Może działać wolniej w przypadku złożonych zapytań, ale jest lepszy w przypadku szczegółowych, długich formularzy Okno kontekstowe Do 256 000 tokenów, przydatne w przypadku długich rozmów i złożonych dokumentów Różni się w zależności od modelu, przy czym GPT-4 oferuje znacznie mniejsze okno kontekstowe $$a$$$ większe Idealne dla Specjaliści techniczni potrzebujący dogłębnego rozumowania, aktualnych danych i dokładności w dziedzinie STEM Twórcy, Enterprise, Teams skupione na automatyzacji oraz zwykli użytkownicy potrzebujący niezawodności i wszechstronności dzięki integracjom *Ceny Brak Free Plan; ceny zaczynają się od 30 USD/użytkownika Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownika

Teraz zestawmy kluczowe obszary, w których się pokrywają, i zobaczmy, gdzie każdy z nich się wyróżnia.

Funkcja nr 1: Dane w czasie rzeczywistym i rozpoznawanie kontekstu

Korzystając z AI do badań lub podejmowania decyzji, musisz mieć pewność co do aktualności i trafności danych. Oto, jak każde z tych narzędzi AI radzi sobie z informacjami na żywo.

Grok 4

Grok 4 oferuje funkcje wyszukiwania w czasie rzeczywistym w serwisie X, Internecie i serwisach informacyjnych, dzięki czemu odpowiedzi są zawsze aktualne i bezpośrednio powiązane z najświeższymi informacjami.

Dzięki natywnej integracji narzędzi może na bieżąco pobierać aktualne trendy i kontekst społecznościowy.

ChatGPT

ChatGPT nie pobiera samodzielnie aktualizacji na żywo z kanałów społecznościowych.

Jednak dzięki funkcji Deep Research i architekturze agentów może on w czasie rzeczywistym przeszukiwać internet, gromadzić informacje z wiarygodnych źródeł i dostarczać cytowane streszczenia.

🏆 Zwycięzca: Grok 4, ponieważ jest dostawcą wglądu w trendy i media społecznościowe w czasie rzeczywistym.

Funkcja nr 2: Wielomodalne tryby wprowadzania i wyprowadzania danych

Zobaczmy, jak wypadają w porównaniu z multimodalnym wejściem i wyjściem.

Grok 4

Grok 4 przetwarza tekst, obrazy i głos, a nawet potrafi analizować długie dokumenty lub analizować scenę na żywo za pomocą aparatu.

Ponadto jego API zawiera ogromne okno kontekstowe o pojemności 256 000 tokenów, dzięki czemu idealnie nadaje się do dużych, złożonych podpowiedzi.

ChatGPT

ChatGPT oferuje również wsparcie dla wielomodalnych danych wejściowych — tekst, głos, obrazy — oraz eksportuje dane za pośrednictwem ekosystemu GPT, wtyczek, interpretera kodu i funkcji Deep Research. Zapewnia rozszerzalność i wszechstronność w kreatywnych cyklach pracy, kodowaniu i zwiększaniu wydajności.

🏆 Zwycięzca: Remis! Grok 4 wygrywa, jeśli potrzebujesz dużych okien kontekstowych lub analizy sceny za pomocą kamery, natomiast ChatGPT ma przewagę, jeśli zależy Ci na dopracowanym, wszechstronnym ekosystemie z wieloma rozszerzeniami.

Funkcja nr 3: Rozumowanie, automatyzacja zadań i integracja przepływu pracy

Oprócz odpowiadania na pytania, prawdziwym testem jest to, jak dobrze /AI potrafi myśleć, działać i dopasować się do Twojego cyklu pracy.

Grok 4

Wersja Heavy programu Grok 4 została stworzona z myślą o głębokim, długotrwałym formularzu rozumowania.

Wykorzystuje ustawienie wieloagentowe do rozwiązywania problemów technicznych w matematyce, kodowaniu i logice naukowej, osiągając doskonałe wyniki w trudnych testach porównawczych, takich jak AIME i Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT stawia na automatyzację zadań dzięki trybowi agenta. Może wykonywać wieloetapowe czynności (rezerwacje, badania lub integracje aplikacji), dając Ci możliwość interwencji w kluczowych krokach.

Dzięki złącza do narzędzi takich jak Gmail, GitHub, kalendarz i Notion, idealnie wpisuje się w codzienne cykle pracy.

🏆 Zwycięzca: Ponownie remis! Grok 4 sprawdza się, jeśli potrzebujesz uporządkowanego rozumowania i technicznej dokładności, natomiast ChatGPT wygrywa w zakresie automatyzacji cyklu pracy i integracji z rzeczywistym światem.

Grok 4 vs ChatGPT na Reddicie

Zajrzeliśmy na Reddit, aby sprawdzić, jakie stanowisko zajmują użytkownicy w debacie na temat Grok 4 i ChatGPT.

Jeden z recenzentów udostępnił:

Zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Grok 4 jest znacznie inteligentniejszy niż Grok 3. Jest mniej cenzurowany niż ChatGPT, co jest zaletą, jeśli zajmujesz się pisaniem kreatywnym. Chociaż ChatGPT pisze lepiej. Do kodowania najlepiej nadaje się Grok 4, a następnie ChatGPT i Grok 3…

Zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Grok 4 jest znacznie inteligentniejszy niż Grok 3. Jest mniej cenzurowany niż ChatGPT, co jest zaletą, jeśli zajmujesz się kreatywnym pisaniem. Chociaż ChatGPT pisze lepiej. Do kodowania najlepiej nadaje się Grok 4, a następnie ChatGPT i Grok 3…

Oto opinie użytkowników Reddita na temat użyteczności i niezawodności:

Dla mnie osobiście to trudny wybór. Mam SuperGrok i ChatGPT Plus. Grok 4 był naprawdę przyjemny w użyciu w porównaniu z np. O3. Czasami może nie być zbyt szybki, ale w moich testach z podpowiedziami dawał najdłuższe i najbardziej wyczerpujące odpowiedzi. Jedynym minusem jest to, że nie mogę jeszcze korzystać z trybu towarzyszącego. GPT jest tańszy i szybszy, ale do ciężkich zadań polegałbym na Grok. Gdybym miał kupić tylko jedno narzędzie do moich potrzeb, bez wątpienia wybrałbym Grok.

Dla mnie osobiście to trudny wybór. Mam SuperGrok i ChatGPT Plus. Grok 4 był naprawdę przyjemny w użyciu w porównaniu z np. O3. Czasami może nie być zbyt szybki, ale w moich testach z podpowiedziami dawał najdłuższe i najbardziej wyczerpujące odpowiedzi. Jedynym minusem jest to, że nie mogę jeszcze korzystać z trybu towarzyszącego. GPT jest tańszy i szybszy, ale do ciężkich zadań polegałbym na Grok. Gdybym miał kupić tylko jedno narzędzie do moich zastosowań, bez wątpienia wybrałbym Grok.

A oto, co użytkownicy zauważyli w zakresie limitów wydajności:

Aby dać Państwu pewne wyobrażenie, pracowałem nad projektem z Grok 3 przez 7 miesięcy i nie udało mi się go ukończyć, ponieważ nie był wystarczająco inteligentny. Po wydaniu Grok 4 ukończyłem projekt w 2 godziny...

Aby dać Państwu pewne wyobrażenie, pracowałem nad projektem z Grok 3 przez 7 miesięcy i nie udało mi się go ukończyć, ponieważ nie był wystarczająco inteligentny. Po wydaniu Grok 4 ukończyłem projekt w 2 godziny...

W ogólnym porównaniu użytkownicy Reddit skomentowali:

Oba produkty są dobre i podobnie wydajne, ale mają różne mocne i słabe strony. Kupiłem miesięczny dostęp do SuperGrok, ale zamierzam pozostać przy ChatGPT. Generowanie wideo i obrazów jest lepsze w ChatGPT, a aplikacje działają płynniej. Tryb głosowy w ChatGPT jest o wiele bardziej płynny i naturalny. Grok jest czasem miły, bo nie karci, ale nie podoba mi się jego osobowość ani poczucie humoru...

Oba produkty są dobre i podobnie wydajne, ale mają różne mocne i słabe strony. Kupiłem miesięczny dostęp do SuperGrok, ale zamierzam pozostać przy ChatGPT. Generowanie wideo i obrazów jest lepsze w ChatGPT, a aplikacje działają płynniej. Tryb głosowy w ChatGPT jest o wiele bardziej płynny i naturalny. Grok jest czasem miły, bo nie karci, ale nie podoba mi się jego osobowość ani poczucie humoru...

czy wiesz, że... *Naukowcy rozpoczęli tworzenie modeli AI, które komunikują się z innymi modelami AI w celu debugowania, oceny, a nawet wzajemnego szkolenia. Nazywa się to współpracą wieloagentową i jest to sposób, w jaki przyszłe systemy AI mogą zacząć rozwijać bardziej złożone możliwości.

Spotkanie ClickUp — najlepszą alternatywę dla ChatGPT i Grok 4

Zarówno ChatGPT, jak i Grok 4 stoją przed wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją jako samodzielni asystenci, ponieważ nie zarządzają projektami, nie automatyzują cyklu pracy ani nie centralizują wiedzy.

ClickUp stosuje inne podejście, wbudowując AI w narzędzia, z których już korzystają Teams. Zamiast przełączać się między asystentami i oprogramowaniem do zarządzania projektami, otrzymujesz jedną połączoną platformę.

Oto, jak podnosi pasek. 🤩

ClickUp’s One Up #1: Kontekstowa AI dokładnie tam, gdzie pracujesz

Generuj pomysły z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym ClickUp Brain

ClickUp Brain to asystent AI zintegrowany z ClickUp. Działa w Twoim obszarze roboczym i pomaga Ci wykonywać zadania ClickUp oraz pracować z dokumentami. Możesz go używać do podsumowywania rozmów, udostępniania aktualizacji, tworzenia zawartości i generowania pomysłów bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Jedną z najważniejszych funkcji ClickUp Brain jest zrozumienie kontekstu obszaru roboczego. Rozumie Twoje projekty, członków zespołu i cykle pracy, zapewniając dostosowane sugestie i automatyzacje w oparciu o dane z obszaru roboczego w czasie rzeczywistym.

Weźmy na przykład program wdrażania niestandardowych klientów. Poproś ClickUp Brain o przygotowanie serii wiadomości e-mail powitalnych, a narzędzie pobierze kroki szkoleniowe z listy kontrolnej, wskazówki dotyczące tonu wypowiedzi z dokumentu oraz szczegóły dotyczące klienta z zadań. Otrzymasz sekwencję wiadomości e-mail dostosowaną do klienta, zgodną z tonem Twojej marki i harmonogramem projektu.

Możesz nawet przełączać się między ClickUp Brain, ChatGPT, Claude i Google Gemini bez opuszczania aplikacji. Generuj obrazy, zadania, wiadomości i projekty bez skomplikowanych podpowiedzi lub ręcznego wprowadzania danych.

Przełączaj się między wiodącymi modelami AI w ClickUp Brain

W przypadku bardziej zaawansowanych projektów ClickUp Brain MAX rozszerza tę moc, tworząc zakończonego asystenta AI na pulpit. Łączy najlepsze modele AI, dane ClickUp i kontekst pracy oraz potężną automatyzację, a wszystko to w bezpiecznym i płynnym środowisku komputerowym.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dyktuj zadania, zapytania wyszukiwania, a nawet całe dokumenty za pomocą głosu. Funkcja Talk to Text oparta na sztucznej inteligencji Brain MAX działa w dowolnym miejscu na komputerze, umożliwiając pracę bez użycia rąk. Dostosuj sposób transkrypcji i interpretacji swojego głosu, w tym słownictwo i styl, aby uzyskać prawdziwie spersonalizowane doświadczenie.

Zautomatyzuj powtarzające się cykle pracy

AI zasila również agenty ClickUp Autopilot, które przejmują powtarzalne cykle pracy. Instance agenci raportów tygodniowych i dziennych publikują aktualizacje w przestrzeni lub na liście, a agent Team StandUp podsumowuje, co zespół zrobił.

Ustaw wyzwalacze i otrzymuj aktualizacje, raporty i odpowiedzi za pomocą ClickUp Autopilot Agents

Weźmy na przykład kanały wsparcia. Członkowie zespołu często zadają te same pytania dotyczące produktu. Zamiast odrywać menedżera od pracy, aby udzielił odpowiedzi, agent automatycznych odpowiedzi wkracza do akcji, czerpiąc informacje bezpośrednio z dokumentów, zadań i czatów. Wynik? Szybsze odpowiedzi, mniej powtórzeń i zespół, który może skupić się na naprawdę ważnych zadaniach. Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej dostosowanego do swoich potrzeb, możesz stworzyć niestandardowych agentów Autopilot za pomocą kreatora bez kodowania. Agenci ci dostosowują się do zasad obowiązujących w Twoim obszarze roboczym i reagują na wyzwalacze, takie jak nowe zadania kreatywne, zaktualizowane dokumenty lub zaproszenia do sesji planowania sprintów.

ClickUp’s One Up #2: A/AI w dokumencie

Generuj nową zawartość lub edytuj istniejąca zawartość za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Dokument

Dokumenty ClickUp to żywe dokumenty bezpośrednio powiązane z Twoimi zadaniami, projektami i bazą wiedzy. Każdy dokument jest natywnie zintegrowany z Twoim obszarem roboczym, dzięki czemu aktualizacje i zadania pozostają powiązane z rzeczywistą pracą.

Dzięki AI w Dokumentach możesz:

Pisz lepiej: Po prostu poproś AI o poprawienie, skrócenie lub rozszerzenie tekstu lub zmianę tonu

bądź na bieżąco: *najedź kursorem na tytuł dokumentu, kliknij Zapytaj AI > Podsumowanie, aby uzyskać zwięzłe streszczenie. Idealne rozwiązanie, aby w kilka sekund zapoznać się z 10-stronicową propozycją

szybkie odpowiedzi: *Użyj funkcji Ask AI, aby przeprowadzić zapytanie dokumentu tak, jakbyś pytał kolegę z zespołu. Potrzebujesz informacji o zatwierdzonym procesie z dokumentu dotyczącego zasad? AI przeszuka zawartość i udzieli bezpośredniej odpowiedzi

działaj natychmiast: *Zaznacz wymagania lub notatki ze spotkania, a następnie wybierz opcję „Generuj elementy”, aby natychmiast utworzyć zadania z terminami wykonania

ułatw współpracę między regionami:* zaznacz tekst lub cały dokument, a AI przetłumaczy go płynnie

wspieraj zespoły techniczne:* Podsumowuj odniesienia do API lub twórz uporządkowaną dokumentację techniczną za pomocą AIO. Zmniejsza to liczbę błędów i zapewnia spójną wiedzę o produkcie wśród inżynierów i pracowników wsparcia techn

Załóżmy, że zespół ds. powodzenia klienta tworzy podręcznik dla klienta. Podczas tworzenia projektu /AI pobiera połączone zadania, komentarze i dokumenty, aby zaproponować nowe sekcje. W wyniku powstaje dokumentacja, która jest zawsze zgodna z najnowszymi aktualizacjami produktu i procesami.

ClickUp’s One Up #3: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI

ClickUp został stworzony jako platforma do zarządzania projektami, a ta podstawa sprawia, że jego funkcje AI są znacznie bardziej skuteczne. Każde zadanie, kamień milowy i zależność w oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp są ze sobą połączone, dzięki czemu wyniki AI są zawsze osadzone w kontekście.

Oto kilka przykładów, w jaki sposób zintegrowana sztuczna inteligencja ClickUp AI usprawnia codzienne zadania związane z zarządzaniem projektami

*zrób więcej w krótszym czasie: ClickUp Brain podsumowuje aktualizacje projektów, notatki ze spotkań i długie wątki komentarzy, a następnie generuje na ich podstawie zadania, podzadania i działania do wykonania. Sugeruje również najlepszych osób przypisanych na podstawie obciążenia pracą, wiedzy specjalistycznej i dotychczasowej aktywności

usprawnij współpracę: *generuje raporty z postępów i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Ponadto kategoryzuje i podsumowuje informacje o zadaniach w polach niestandardowych /AI, co pozwala na lepszą organizację informacji

*zwiększ wydajność i produktywność: ClickUp AI pomaga pracować mądrzej dzięki dostosowanym rekomendacjom opartym na Twojej roli i obowiązkach. Wszystko jest śledzone za Ciebie, od ryzyka projektowego po kamienie milowe. Co więcej, kalendarz ClickUp AI pomaga planować czas w oparciu o priorytety, zadania i zaplanowane wydarzenia

Planuj spotkania za pomocą języka naturalnego, korzystając z kalendarza opartego na ClickUp AI

Co więcej, Brain MAX umożliwia tworzenie, aktualizowanie i zarządzanie zadaniami ClickUp, dokumentami, czatami i wydarzeniami kalendarza bezpośrednio z poziomu pulpitu.

Użytkownik ClickUp udostępnia:

ClickUp to najbardziej niezawodna platforma do zarządzania, która pomogła naszej firmie na wiele sposobów w utrzymaniu procesów i cyklu pracy oraz w terminowym zrobieniu zadań.

ClickUp to najbardziej niezawodna platforma do zarządzania, która pomogła naszej firmie na wiele sposobów w utrzymaniu procesów i cyklu pracy oraz w terminowym zrobieniu zadań.

Twórz inteligentniejsze cykle pracy

Ale to nie wszystko.

Twórz cykle pracy automatyzacji, aby zaoszczędzić godziny ręcznej pracy dzięki ClickUp Automations

Automatyzacje ClickUp pozwalają zaoszczędzić wiele godzin ręcznego wysiłku. Działają one zgodnie z prostymi regułami „gdy to się stanie, zrób to”, które można ustawić w ciągu kilku minut. Po aktywacji działają one cicho w tle, dzięki czemu projekty są realizowane bez konieczności ciągłego ręcznego wprowadzania danych.

Oto przykłady automatyzacji, na których polegają Teams: Zaktualizuj status zadania po zakończeniu testów kontroli jakości i powiadom inżyniera

Publikuj podsumowania w kanałach dla interesariuszy po zakończeniu cyklu testów

Twórz zadania do wykonania dla nierozwiązanych błędów

📖 Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurentów ChatGPT

Utrzymuj współpracę powiązaną z kontekstem

Omawiaj projekty bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp Chat

ClickUp Chat sprawia, że dyskusje stają się częścią cyklu pracy. Każda wiadomość znajduje się obok zadań i dokumentów, dzięki czemu kontekst nigdy nie ginie między narzędziami.

Teams mogą zadawać pytania, udostępniać decyzje i tworzyć elementy bezpośrednio w tym samym miejscu, w którym odbywa się praca. Funkcja FollowUps zamienia elementy w zadania, SyncUps umożliwia prowadzenie rozmów głosowych i wideo, a oparta na AI funkcja Catch Me Up pomaga członkom zespołu szybko nadrobić zaległości.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety narzędzi zwiększających wydajność. Tak niskie wskaźniki sugerują, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do rezygnacji z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy sztuczna inteligencja może wykonać cykl pracy na podstawie zwykłego tekstu wprowadzonego przez użytkownika? ClickUp Brain potrafi! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili 3 lub więcej aplikacji naszą aplikacją Wszystko do pracy!

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać narzędzia AI do maksymalizacji wydajności

Wykorzystaj wiedzę AI w praktyce dzięki ClickUp

Chociaż Grok 4 wyróżnia się lepszym rozumowaniem i danymi w czasie rzeczywistym, a ChatGPT – inteligencją konwersacyjną, żadne z tych rozwiązań nie integruje się w pełni z codziennym cyklem pracy.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyprzedza konkurencję.

Dzięki ClickUp Brain AI pomaga tworzyć zawartość, ustalać priorytety zadań i automatyzować aktualizacje projektów bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. W połączeniu z rozbudowanymi funkcjami zarządzania projektami ClickUp, takimi jak raportowanie w czasie rzeczywistym, planowanie i automatyzacja zadań, Teams mogą działać szybciej, zachować spójność i ograniczyć ilość rutynowych zadań we wszystkich projektach.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i pozwól AI pracować razem z Tobą! ✅