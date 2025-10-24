75 darmowych szablonów wyzwań Soft Challenge do śledzenia codziennych postępów

Dla wielu pracowników umysłowych życie stało się niepokojąco siedzące. Siedzący tryb życia stał się naszym domyślnym ustawieniem podczas dojazdów do pracy, pracy przy biurku i niekończącego się przewijania ekranu. Łagodne codzienne wyzwania pomagają pozostać aktywnym i budować zdrowe nawyki bez konieczności stosowania rygorystycznych metod.

Nie potrzebujesz wyczerpującego harmonogramu, aby poczuć się lepiej — wystarczy konsekwencja. Bezpłatny szablon 75 Soft Challenge zapewnia właśnie to. Pomaga w śledzeniu codziennych nawyków, sprawdzać postępy w realizacji osobistych celów i kontynuować swoją przygodę z fitnessem bez stresu.

Niezależnie od tego, czy skupiasz się na zdrowym odżywianiu, codziennej aktywności fizycznej, czy relaksowaniu się z książką zamiast niekończącego się przewijania ekranu, 75 Soft Challenge jest dostosowane do prawdziwego życia — w tym napiętych harmonogramów, wymagań zawodowych, a nawet spotkań towarzyskich, które mogą skłonić Cię do odejścia od wyznaczonego celu.

Solidny szablon pomoże Ci zachować konsekwencję przez cały czas. Dowiedz się więcej na ten temat.

Czym jest 75 szablonów miękkich wyzwań?

75 szablonów Soft Challenge to gotowe do użycia narzędzia, które pomogą Ci monitorować codzienne zadania przez 75 dni. Szablony te zazwyczaj zawierają sekcje dotyczące spożycia wody, ćwiczeń, czytania, posiłków i innych codziennych nawyków związanych z wyzwaniem.

Zostały one zaprojektowane, aby pomóc Ci zachować konsekwencję, rejestrować postępy i trzymać się osobistych celów bez konieczności tworzenia planu od podstaw.

Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na samodoskonaleniu, dobrym samopoczuciu pracowników, czy po prostu potrzebujesz przejrzystego systemu wspierającego Twoją codzienną rutynę, te szablony są stworzone dla każdego, kto chce pozostać odpowiedzialny bez poczucia przytłoczenia.

Co sprawia, że szablon wyzwania 75 Soft jest dobry?

Solidny szablon 75 Soft upraszcza sprawy i pomaga zachować codzienną konsekwencję. Powinieneś być w stanie otworzyć go, śledzić to, co ważne, i iść dalej.

Codzienny tracker zadań : zaznaczaj wykonane ćwiczenia, przeczytane książki, wypite wody i inne codzienne zadania

Elastyczny układ : dostosuj przestrzeń do swoich osobistych celów i rutyny

Narzędzia do śledzenia pomiarów ciała : rejestruj zmiany zachodzące w Twoim ciele na bieżąco

dziennik nawyków: Śledź *nawyki, które budujesz lub z których rezygnujesz

Kalendarz postępów : sprawdź, ile dni pozostałeś na dobrej drodze

Monitorowanie posiłków i spożycia wody : rejestruj posiłki i spożycie wody w jednym miejscu

Miejsce na nastrój lub refleksje : Zapisz, jak się czujesz lub co wyróżniło się tego dnia

Wersja do wydrukowania lub cyfrowa : używaj na swoim urządzeniu lub wydrukuj — cokolwiek Ci odpowiada

Minimalistyczny design: Skup się na śledzeniu postępów bez zbędnych elementów i rozpraszających czynników

🔎 Czy wiesz, że... Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 147% i odpowiada za 80% przypadków cukrzycy typu 2. Jednak konsekwentna rutyna obejmująca śledzenie spożycia wody, zbilansowane posiłki i aktywność fizyczną zmniejsza to ryzyko.

Najlepsze 75 szablonów do śledzenia miękkich wyzwań w skrócie

13 darmowych szablonów do śledzenia postępów w ramach wyzwania 75 Soft Challenge

Nie musisz tworzyć swojego trackera od podstaw. Te gotowe szablony 75 Soft pomogą Ci dobrze zacząć, zachować porządek i ukończyć wyzwanie. Zaczynamy:

1. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź cały swój plan treningowy dzięki szablonowi dziennika ćwiczeń ClickUp

Jeśli już korzystasz z ClickUp w pracy, warto dodać do tej samej przestrzeni śledzenie swojej kondycji fizycznej i wyzwania 75 Soft Challenge. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp zamienia trening w zadanie, które można odhaczyć — wraz z notatkami, liczbą powtórzeń, czasem, sprzętem, a nawet szczegółami dotyczącymi trenera. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zbudować zrównoważony styl życia łączący pracę i prywatność

Nie potrzebujesz osobnej aplikacji ani notatnika. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, a widoki pozwalają w ciągu kilku sekund przełączać się między planami tygodniowymi a pełnym dziennikiem.

🌟 Kluczowe funkcje:

Ustal zadania dla każdej sesji treningowej

Używaj pól niestandardowych do śledzenia powtórzeń, czasu trwania i rodzaju ćwiczeń

Organizuj treningi według statusu, np. „zakończone”, „opuszczone” lub „do zrobienia”

Wizualizuj swój tygodniowy plan działania dzięki wielu widokom

🔑 Idealne dla: początkujących lub entuzjastów fitnessu, którzy szukają centralnej przestrzeni do zarządzania treningami, codziennymi zadaniami i śledzenia postępów w jednej aplikacji.

2. Szablon ClickUp Personal Habit Tracker

Pobierz darmowy szablon Wypracuj lepsze nawyki dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Jeśli Twoje wyzwanie 75 Soft Challenge dotyczy bardziej zdrowych nawyków, a mniej treningów, ten szablon ClickUp Personal Habit Tracker jest właśnie dla Ciebie. Jest to proste, usprawnione narzędzie do śledzenia postępów, w którym możesz ustawić niestandardowe cele, takie jak „przeczytaj 15 stron” lub „wypij 64 uncje” i obserwować swoje postępy.

Nie tylko zaznaczasz pola — budujesz rytm. ClickUp pozwala oznaczać, filtrować i ustalać priorytety nawyków, dzięki czemu Twoja rutyna nie ulegnie zakłóceniu, nawet gdy życie stanie się chaotyczne.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Śledź codzienne cele , korzystając z pól niestandardowych dla konkretnych nawyków, takich jak liczba kroków, czytanie lub nawodnienie

Widok postępów w formacie tabeli lub listy, w zależności od tego, jak lubisz organizować swoje zadania

Używaj aktualizacji statusu, aby oznaczać nawyki jako otwarte lub zakończone

Grupuj nawyki według priorytetu lub typu, korzystając z wbudowanych tagów

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy korzystają z szablonu 75 Soft Template, aby stworzyć strukturę i poczucie odpowiedzialności w zakresie nawyków niezwiązanych z fitnessem, takich jak czytanie, sen lub świadome odżywianie

3. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj i przygotuj swoje cotygodniowe posiłki dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Ten szablon pozwala kontrolować planowanie posiłków bez konieczności poświęcania temu całego czasu. Szablon planowania posiłków ClickUp umożliwia organizowanie przepisów, tworzenie list składników i śledzenie celów związanych ze zbilansowaną dietą w jednym pulpicie.

To świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy realizują program 75 Soft Challenge i chcą uniknąć zamawiania posiłków na ostatnią chwilę lub nieplanowanych odstępstw od diety. Możesz przeciągać i upuszczać posiłki do kalendarza, sortować je według rodzaju, a nawet rejestrować wartości odżywcze, takie jak kalorie netto i białko. Możesz również śledzić wszystkie swoje posiłki, od porannej rutyny po wieczorną przekąskę. Jest to szybkie, wizualne i elastyczne rozwiązanie.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Śledź posiłki za pomocą pól niestandardowych , takich jak węglowodany netto, kalorie i rodzaj posiłku

Uporządkuj przepisy i listy zakupów w osobnych folderach, aby mieć do nich szybki dostęp

Skorzystaj z widoku tablicy i kalendarza, aby stworzyć mapę posiłków na cały tydzień.

Ustaw statusy dla każdego zadania związanego z posiłkami, aby wiedzieć, co jest przygotowane, w toku lub zrobione.

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy chcą stosować szablon wyzwania 75 soft, jednocześnie dbając o ścisłe i łatwe do zarządzania planowanie posiłków, odżywiania i zakupów spożywczych.

🔊 Co standardowi klienci mówią o ClickUp?

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym funkcjom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

4. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Priorytetowo traktuj swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne dzięki szablonowi planu dbania o siebie ClickUp.

Jeśli 75 miękkich wyzwań polega zarówno na zwolnieniu tempa, jak i na byciu obecnym, to ten szablon idealnie się do tego nadaje. Szablon planu dbania o siebie ClickUp pomaga wygospodarować czas na nawyki, które nie są śledzone przez smartwatch — odpoczynek, rutynowe czynności, sen i regenerację.

Możesz dostosować je do swojej codziennej rutyny, ustawić przypomnienia o zadaniach związanych z dbaniem o siebie i używać pól do śledzenia nastroju lub poziomu energii. Zostały one stworzone z myślą o prostocie, aby planowanie dbania o siebie nie stało się kolejnym obowiązkiem.

🌟 Kluczowe funkcje:

Dodaj codzienne zadania związane z dbaniem o siebie, takie jak prowadzenie dziennika, pielęgnacja skóry lub czas na cyfrowy detoks.

Śledź poziom swojej energii emocjonalnej lub fizycznej dzięki polom niestandardowym.

Ustaw powtarzające się przypomnienia, aby nie pomijać dni odpoczynku lub czasu na refleksję.

Stwórz elastyczną rutynę, która zapewnia wsparcie zarówno dla wydajności, jak i czasu wolnego.

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy budują codzienne nawyki związane z regeneracją, uważnością i rozwojem osobistym, stosując bardziej zrównoważone podejście do zdrowia.

🚀 Rzeczywisty wpływ ClickUp: Teams korzystające z szablonów ClickUp raportują 83% skrócenie czasu wdrażania planów projektów — dzięki gotowym podręcznikom, które eliminują czas poświęcany na organizowanie i operacjonalizację pracy. Trzymanie się czegoś takiego jak 75 Soft Challenge staje się drugą naturą.

5. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj cały swój dzień, korzystając z szablonu dziennego planera ClickUp.

Ten szablon dziennego planera od ClickUp to coś więcej niż zwykła lista rzeczy do zrobienia — to osobiste centrum dowodzenia. Możesz podzielić swój dzień na zadania w różnych kategoriach, takich jak cele osobiste, fitness lub praca, i ustalić priorytety za pomocą wbudowanych flag i filtrów.

Widok kalendarza i lista pomaga uporządkować codzienną rutynę w przejrzysty i łatwy w zarządzaniu sposób. Bez bałaganu. Bez zamieszania. Jeśli bierzesz udział w 75 Soft Challenge, ten szablon pomoże Ci uporządkować treningi, czas na czytanie, dbanie o siebie i posiłki — wszystko w jednym miejscu.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Organizuj swój dzień według rodzaju zadania, priorytetu lub terminu wykonania.

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby zaplanować codzienne nawyki i sprawy niepodlegające negocjacjom.

Śledź postępy we wszystkich działaniach, korzystając z widoku tablicy lub listy.

Wybierz niestandardowe sekcje dotyczące spożycia wody, aktywności fizycznej lub czytania.

🔑Idealne dla: każdego, kto buduje powtarzalną codzienną rutynę łączącą strukturę z elastycznością — zwłaszcza podczas 75 miękkich wyzwań lub fazy rozwoju osobistego.

💡 Porada dla profesjonalistów: Prawie 60% pracowników spędza czas na przechodzeniu między różnymi narzędziami, aby zarządzać prostymi rutynowymi zadaniami. ClickUp eliminuje tę niepotrzebną różnorodność narzędzi i łączy Twoje nawyki, zadania, notatki i aktualizacje w jednym widoku — dzięki czemu Twoje 75 miękkich wyzwań nie zostanie zakłócone przez cyfrowy chaos.

6. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zajmij się codziennymi priorytetami dzięki szablonowi codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp.

Dla tych, którzy lubią porządek i przejrzystość, ten szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp trafia w sedno. Został stworzony, aby pomóc Ci planować dzień przy minimalnym wysiłku.

Twórz zadania, ustalaj terminy, organizuj je według kategorii (np. fitness, posiłki, czytanie) i śledź swoje postępy w 75 miękkich wyzwaniach bez bałaganu. Wyróżnia się to, jak łatwo jest podzielić duże cele na mniejsze części i je realizować.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Twórz uporządkowane listy rzeczy do zrobienia z polami takimi jak kategoria zadania, lokalizacja i licznik serii.

Ustal terminy, przypomnienia i wizualne paski postępu dla każdego zadania.

Ustal priorytety na podstawie pilności i ważności dzięki wbudowanym etykietom.

Korzystaj z wielu widoków — kalendarza, listy, tablicy, wykresu Gantt — aby planować swój dzień na swój własny sposób.

🔑Idealne dla: każdego, kto potrzebuje przejrzystego, praktycznego narzędzia do codziennego śledzenia zadań, nawyków i osobistych celów, które zapewnia widoczność i możliwość realizacji od rana do wieczora.

🔎 Czy wiesz, że... Jeśli obecne trendy się utrzymają, do 2030 r. odsetek osób nieaktywnych fizycznie na całym świecie wzrośnie do 35%. Szablony pomagają odwrócić ten trend, tworząc strukturę i zwiększając odpowiedzialność.

7. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznacz jasne cele i śledź długoterminowy rozwój dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp.

Dzięki temu przestaniesz kręcić się w kółko z niejasnymi celami i zaczniesz pracować nad swoim rozwojem osobistym. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp zapewnia strukturę, nie przeszkadzając w pracy.

Dzięki wbudowanym opcjom statusu, takim jak „na dobrej drodze” i „cel osiągnięty”, łatwo jest zorientować się, na jakim etapie się znajdujesz. Za pomocą tego szablonu do wyznaczania celów możesz zaplanować osobiste cele, podzielić je na kamienie milowe i rejestrować małe sukcesy.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Podziel cele rozwojowe na kwartały, tygodnie lub niestandardowe osie czasu.

Używaj pól niestandardowych, aby rejestrować postępy, bloki czasowe i osiągnięcia.

Przełączaj się między widokami planowania, takimi jak kroki działania, narzędzia do śledzenia postępów i podsumowania.

Regularnie zastanawiaj się nad swoimi postępami, korzystając z pól przeglądu, takich jak „Jak bardzo jesteś zadowolony ze swoich postępów?”.

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy korzystają z szablonu 75 Soft Challenge w ramach szerszego planu dbania o siebie, skupionego na nastawieniu, rutynie i mierzalnych postępach.

8. Szablon osobistej wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij swój dzień i osiągnij swoje cele dzięki szablonowi ClickUp Personal Wydajność.

Jeśli próbujesz pogodzić treningi, czytanie, posiłki i dbanie o siebie z pracą lub dodatkowymi zajęciami, ten szablon pomoże Ci wszystko pogodzić. Szablon osobistej wydajności ClickUp to coś więcej niż lista zadań — to kompletny system do śledzenia czasu, organizowania celów i rejestrowania postępów.

Możesz pogrupować zadania osobiste, takie jak przygotowywanie posiłków lub szybkie spacery, wraz z celami związanymi z pracą, nie tracąc przy tym koncentracji. Dzięki szczegółowym opcjom statusu i przypomnieniom w czasie rzeczywistym nic nie umknie Twojej uwadze.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Podziel swoje zadania na 15 niestandardowych statusów i zobacz dokładnie, co jest w toku, a co jest zrobione.

Ustal priorytety swoich codziennych nawyków i osobistych celów dzięki widokom listy i tablicy.

Planuj zadania i śledź czas pracy dzięki wbudowanemu timerowi ClickUp.

Ustaw przypomnienia, etykiety i filtry, aby zachować czujność i dotrzymać harmonogramu.

🔑 Idealne dla: każdego, kto łączy śledzenie 75 miękkich wyzwań z napiętym harmonogramem dnia i chce uprościć planowanie bez pomijania szczegółów.

🔎 Czy wiesz, że... Globalny koszt braku aktywności fizycznej wynosi 54 miliardy dolarów rocznie w zakresie opieki zdrowotnej i 13,7 miliarda dolarów w zakresie utraty wydajności. Małe codzienne działania śledzone za pomocą bezpłatnego planera mogą naprawdę wiele zmienić.

9. Szablon 75 trudnych wyzwań wellness ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź pod kontrolą każdego dnia dzięki szablonowi ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Ten szablon jest przeznaczony dla wszystkich osób realizujących ustrukturyzowane wyzwania wellness, takie jak szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge, który zawiera pełny zestaw codziennych działań, cotygodniowych punktów kontrolnych i kamieni milowych wyzwania.

Organizuje Twoje nawyki, cele i oceny w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz się zastanawiać, czy codziennie piłeś wodę, czy też Twoje ćwiczenia fizyczne są zakończone. Niezależnie od tego, czy robisz to samodzielnie, czy w grupie, wszystko jest przejrzyste i spójne.

🌟 Kluczowe funkcje:

Przydzielaj i śledź codzienne zadania, takie jak treningi, czytanie lub zdrowe odżywianie.

Monitoruj swój postęp przez 75 dni dzięki wizualnym aktualizacjom statusu.

Korzystaj z wielu widoków, aby zarządzać harmonogramami, kamieniami milowymi i ocenami.

Rejestruj sukcesy, analizuj je co tydzień i w razie potrzeby dostosowuj swój plan.

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy korzystają z bezpłatnego szablonu wyzwania 75 Soft lub 75 Hard i potrzebują kompleksowego narzędzia do śledzenia postępów, zawierającego strukturę, przypomnienia i przejrzysty widok postępów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli korzystasz z siłowni do wykonywania ćwiczeń 75 Soft, oprogramowanie do zarządzania siłownią może usprawnić wszystko — od rezerwacji sesji po śledzenie frekwencji.

10. 75 szablonów miękkich wyzwań autorstwa LaToya Rachelle

za pośrednictwem LaToya Rachelle

Ten szablon 75 miękkich wyzwań wyróżnia się ciepłym, osobistym podejściem do budowania nawyków. Stworzony przez LaToya Rachelle, został starannie zaprojektowany, aby połączyć dbanie o siebie, zdrowie fizyczne i codzienne rutyny w jednym formacie do wydrukowania. Nie tylko śledzisz pola wyboru — budujesz intencje na każdy dzień.

Układ jest spokojny i łatwy do śledzenia, idealny, jeśli wolisz dzienny planner, który możesz trzymać w ręku, zaznaczać i nad którym możesz się zastanawiać.

🌟 Kluczowe funkcje:

Wydrukuj i spersonalizuj swój dziennik wyzwań, w którym znajdziesz przestrzeń na refleksje i notatki

Śledź nawyki, takie jak czytanie, nawadnianie organizmu i aktywność fizyczna, dzięki przejrzystym codziennym raportom

Skoncentruj się na zrównoważonych celach, które sprzyjają postępom bez presji

Zbuduj dyscyplinę w sposób elastyczny, świadomy i motywujący

🔑Idealne dla: wszystkich, którzy preferują papierowe, bezpłatne szablony 75 soft challenge, łączące praktyczność z odrobiną osobistej inspiracji.

11. Szablon planera miękkiego wyzwania na 75 dni autorstwa 101 Planners

za pośrednictwem 101 Planners

Ten planer 75 miękkich wyzwań autorstwa 101 Planners to łatwe w użyciu rozwiązanie do wydrukowania, które kładzie nacisk na prostotę i strukturę. W przeciwieństwie do większości szablonów, ten dzieli wyzwanie na jasno oznaczone, edytowalne sekcje, które pozwalają na śledzenie nawyków i zastanawiać się nad nimi w trakcie realizacji.

Możesz wypełniać formularz bezpośrednio w pliku PDF lub wydrukować go i wypełnić ręcznie. Nie ma tu żadnych zbędnych elementów – tylko przestrzeń na zapisywanie postępów, zaznaczanie codziennych nawyków i realizację osobistych celów.

🌟 Kluczowe funkcje:

Pobierz w pełni edytowalny plik PDF, aby dostosować go niestandardowo cyfrowo lub wydrukować do codziennego użytku

Śledź aktywność fizyczną, posiłki, czytanie, spożycie wody i wiele więcej na jednym arkuszu

Rejestruj postępy dzięki 75-dniowemu widokowi kalendarza, który zapewnia pełną widoczność

Dodawaj osobiste refleksje lub poprawki w miarę postępów w wyzwaniu

🔑 Idealne dla: wszystkich, którzy szukają prostego, darmowego szablonu 75 miękkich wyzwań do pobrania, bez konieczności rejestracji i z dużą elastycznością.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Aplikacja do śledzenia nawyków zapewnia strukturę i odpowiedzialność w czasie rzeczywistym. Wybierz taką, która posiada liczniki pass, przypomnienia i konfigurowalne cele.

12. 75 Soft Challenge od Notability

za pośrednictwem Notability Gallery

Dla tych, którzy wolą pracować na iPadzie lub tablecie, szablon 75 soft challenge w aplikacji Notability oferuje w pełni cyfrowe, przyjazne dla pisma odręcznego doświadczenie. Nie jest to zwykły tracker — jest przejrzysty wizualnie, można go dostosować do własnych potrzeb i służy do dodawania adnotacji.

Niezależnie od tego, czy lubisz robić notatki, zaznaczać kamienie milowe, czy podkreślać sukcesy, elastyczność aplikacji Notability pozwala Ci to wszystko robić. Możesz nawet zsynchronizować notatki głosowe ze swoimi wpisami, dzięki czemu Twoja droga do sprawności fizycznej będzie bardziej refleksyjna i osobista.

🌟 Kluczowe funkcje:

Pobierz cyfrowy planner i dodawaj adnotacje bezpośrednio za pomocą Apple Pencil lub rysika

Odhaczaj codzienne nawyki, takie jak picie wody, ruch i czytanie, bezpośrednio w swoich notatkach

Dodawaj notatki głosowe, zdjęcia postępów lub codzienne refleksje dotyczące nastroju

Przechowuj wszystko w jednej aplikacji bez drukowania i zewnętrznych narzędzi

🔑Idealne dla: użytkowników iPadów, którzy chcą w interaktywny sposób zarządzać swoim wyzwaniem 75 soft challenge — z pełną swobodą rysowania, nagrywania lub pisania.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Ćwiczenia neuroplastyczności, takie jak zamiana rąk podczas wykonywania prostych zadań, codzienne prowadzenie dziennika lub nauka nowych ruchów, mogą przeprogramować mózg, aby szybko się dostosowywał.

13. 75-dniowe wyzwanie Soft Challenge do wydrukowania za darmo od SnapyBiz

za pośrednictwem SnapyBiz

Ten 75-dniowy darmowy szablon do wydrukowania od SnapyBiz jest super elastyczny. Wyróżnia go edytowalny układ – puste kolumny i wiersze, które pozwalają Ci stworzyć wyzwanie na swój własny sposób. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na aktywności fizycznej, codziennych zadaniach, ścisłej diecie czy czytaniu, możesz dostosować ten szablon do swoich potrzeb.

Oferuje również trzy poziomy trudności — łatwy, średni i trudny — dzięki czemu nie jesteś ograniczony do jednego uniwersalnego planu. Ponadto szablony są sformatowane w rozmiarach A4, A5 i US Letter, więc drukowanie w domu jest bardzo proste.

🌟 Najważniejsze funkcje:

Wybierz jeden z edytowalnych formatów PDF, aby w pełni dostosować dokument do swoich potrzeb

Dostosuj poziom trudności wyzwania do swojego aktualnego tempa

Śledź codzienne nawyki dzięki minimalistycznemu, łatwemu do zaznaczania układowi

Wykorzystaj je jako planer, listę kontrolną lub wizualny dziennik — wszystko z jednego wydruku

🔑 Idealne dla: każdego, kto chce stworzyć wyzwanie 75-soft dostosowane do swojego stylu życia i preferowanej metody śledzenia postępów.

Bądź na bieżąco z 75 Soft Challenge przy użyciu ClickUp

Nie potrzebujesz skomplikowanego systemu ani drogiej aplikacji, aby wyrobić sobie lepsze nawyki — potrzebujesz czegoś, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz śledzenie spożycia wody, posiłków, czy też wygospodarowujesz czas na dbanie o siebie, te 75 darmowych szablonów miękkich wyzwań ułatwi Ci zachowanie konsekwencji.

Wybierz jeden, który pasuje do Twojego stylu — bezpłatne wydruki, wersje cyfrowe, ustrukturyzowane lub elastyczne — i zresetuj swoją codzienną rutynę.

Czy chcesz mieć jedno narzędzie, które pozwoli Ci przechowywać wszystko w jednym miejscu — nawyki, cele, plany posiłków, treningi i postępy?

Wypróbuj szablon 75 miękkich wyzwań ClickUp Free, aby usprawnić swoje wyzwania i zachować porządek od pierwszego dnia.

