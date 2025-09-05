10 najlepszych alternatyw dla trybu Google AI, które możesz wypróbować już teraz

Tryb AI Google dobrze radzi sobie z wyszukiwaniem odpowiedzi, ale co się dzieje, gdy trzeba coś zrobić z tymi odpowiedziami?

Różne narzędzia AI wyróżniają się w różnych dziedzinach. Niektóre są stworzone z myślą o płynnej integracji z aplikacjami, inne doskonale radzą sobie z analizą danych, a jeszcze inne specjalizują się w zrozumieniu kontekstu branżowego.

Jeśli szukasz alternatyw dla trybu Google AI Mode, które poradzą sobie z ciężkimi zadaniami w codziennej pracy, te opcje oferują coś wyjątkowego na tabeli. 🎯

Najlepsze alternatywy dla trybu Google AI w skrócie

Oto porównanie najlepszych alternatyw dla trybu Google AI. 👇

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla trybu Google AI?

Oto dlaczego warto zapoznać się z alternatywami dla trybu Google AI Mode:

więcej niż wyszukiwanie: *Wyszukiwarka AI Google doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, ale możesz potrzebować narzędzi, które tworzą, budują lub wykorzystują te informacje

Specjalistyczne zalety: Różne platformy zostały stworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach, takich jak tworzenie zawartości, analiza danych lub automatyzacja cyklu pracy, których nie jest w stanie zapewnić wyszukiwarka Google

*integracja z cyklem pracy: Większość profesjonalistów potrzebuje AI, która zapamiętuje kontekst, integruje się z istniejącymi narzędziami i dostosowuje się do sposobu ich pracy, a nie tylko do sposobu wyszukiwania

doskonałość w konkretnych zadaniach:* Specjalnie zaprojektowane alternatywy dla trybu Google AI często zapewniają lepsze wyniki w przypadku intensywnej pracy twórczej, złożonych analiz lub wymagań specyficznych dla danej branży

Płynny przepływ procesu: Najlepsze Najlepsze inteligentne narzędzia wyszukiwania nie limitują się do bycia dostawcą odpowiedzi. Stają się one częścią Twojego cyklu pracy i sprawiają, że cały proces przebiega w bardziej inteligentny sposób

🔍 Czy wiesz, że... Tylko 8,5% osób twierdzi, że zawsze ufa przeglądom AI Google w wynikach wyszukiwania. To wyraźny znak, że użytkownicy nadal podchodzą ostrożnie do tego, by AI kształtowała to, co widzą w Internecie.

Najlepsze alternatywy dla trybu Google AI

Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom dla trybu Google AI. 🤖

jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp* Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do przechodzenia od wniosków AI do realizacji zadań przez zespół w jednym miejscu)

Przekształcaj spostrzeżenia w przypisane zadania ClickUp za pomocą ClickUp Brain

Narzędzia AI świetnie sprawdzają się w udzielaniu odpowiedzi. Jednak dla większości Teams nie jest to problem.

Prawdziwe wyzwanie zaczyna się po uzyskaniu odpowiedzi: trzeba zdecydować, co z nią zrobić, przekształcić ją w zadanie, przydzielić odpowiednią osobę, monitorować postępy i śledzić realizację.

ClickUp pomaga w tym, łącząc Twoje spostrzeżenia, cykle pracy i działania zespołu, dzięki czemu możesz przejść od pomysłu do realizacji bez żadnych opóźnień. To właśnie sprawia, że jest to jedna z najbardziej zakończonych alternatyw dla trybu Google AI.

Zamień odpowiedzi AI w widoczny postęp

ClickUp Brain nie jest chatbotem nakładającym się na Twoją pracę; to asystent, który doskonale zna Twój obszar roboczy. Rozumie Twoje projekty, właścicieli, osie czasu, cykle pracy, zależności, a nawet połączone aplikacje, takie jak Google Drive.

Załóżmy, że konsolidujesz opinie klientów w dokumencie ClickUp Doc i prosisz ClickUp Brain o znalezienie najczęstszych skarg. Natychmiast podsumuje on najważniejsze problemy, takie jak powolne wdrażanie nowych pracowników lub niejasne ceny. Następnie może wygenerować i przydzielić zadania członkom zespołu, ustalić terminy i połączyć dokument źródłowy w celu uzyskania kontekstu.

Zautomatyzuj działania zespołu

Automatycznie odpowiadaj na pytania dotyczące statusu, korzystając z agenta Answers Autopilot w ClickUp

ClickUp Autopilot Agents opiera się na asystencie AI, zaprojektowanym w celu automatyzacji ręcznych działań następczych, które spowalniają realizację projektów. Istnieją dwa rodzaje:

Gotowe agenty odpowiadają na pytania i tworzą aktualizacje, a także są gotowe do wdrożenia w odpowiedzi na określone wyzwalacze

Niestandardowe Agenty pozwalają tworzyć własną logikę automatyzacji bez konieczności pisania kodu

Załóżmy, że przesłany formularz jest oznaczony jako „pilny” i „dotyczący klienta”, ale tylko w przypadku transakcji powyżej 10 000 USD. Niestandardowy agent Autopilot automatycznie sprawdzi wszystkie trzy warunki, a następnie utworzy zadanie, przypisze je do potencjalnego klienta, doda termin i opublikuje aktualizację na czacie.

Dodaj niestandardowe instrukcje dla swoich niestandardowych agentów autopilota ClickUp

Wypowiadaj podpowiedzi głosowe i natychmiast podejmuj działania

Kiedy jesteś głęboko zaangażowany w realizację zadania, wpisywanie podpowiedzi i klikanie w menu może spowolnić Twoją pracę. ClickUp Brain MAX to komputerowy asystent AI obsługiwany głosowo, stworzony z myślą o szybkiej interakcji.

Załóżmy, że jesteś w trakcie przeglądania projektu komunikatu prasowego. Otwierasz Brain MAX i mówisz: „Spraw, aby ten akapit brzmiał bardziej formalnie i dodaj wypunktowaną listę kluczowych statystyk z naszego raportu za II kwartał”

Połączona AI pobiera kontekst z połączonego dokumentu, przepisuje zawartość zgodnie z preferowanym tonem, pobiera odpowiednie dane z raportu za drugi kwartał z Twojego obszaru roboczego i wstawia wszystko do dokumentu.

Możesz również poprosić Brain MAX o generowanie obrazów, tworzenie zadań, a nawet planowanie spotkań.

Poproś ClickUp Brain MAX o wsparcie w planowaniu spotkań i nie tylko

Najlepsze funkcje ClickUp

Limit ClickUp

Jeśli Twoje Teams nie są przyzwyczajone do platform typu „wszystko w jednym”, takich jak ClickUp, przygotuj się na pewną naukę

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił:

ClickUp AI naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym Free poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Dokument. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

🧠 Ciekawostka: Pierwsza koncepcja sieci neuronowej została zaproponowana już w 1943 roku przez neurofizjologa i matematyka — Warrena McCullocha i Waltera Pitta — na dziesięciolecia przed pojawieniem się mocy obliczeniowej niezbędnej do jej uruchomienia.

2. Perplexity /AI (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Perplexity AI

Pomyśl o Perplexity AI jak o przyjacielu, który czyta wiadomości i wraca z odsetkami fragmentami. Zadajesz pytanie i zamiast ściany wyników wyszukiwania otrzymujesz prostą odpowiedź wraz z wsparciem dowodowym.

Platforma pobiera informacje z wielu źródeł i łączy je w spójną, sensowną narrację. Możesz nawet skoncentrować zapytania wyszukiwania na konkretnych dziedzinach, takich jak literatura akademicka, teksty techniczne lub fora dyskusyjne, takie jak Reddit.

Inteligentną cechą Perplexity jest sposób, w jaki obsługuje pytania uzupełniające. Możesz zagłębiać się w tematy bez konieczności rozpoczynania od nowa za każdym razem. Całe doświadczenie przypomina posiadanie asystenta badawczego, który nigdy nie męczy się niekończącymi się pytaniami „a co z...”.

Dzięki dodaniu przeglądarki Comet możesz teraz używać tego narzędzia AI również do zarządzania kalendarzem, śledzenia wiadomości e-mail i tworzenia pomysłów.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Wykonuj jednocześnie zapytania do wielu baz danych i źródeł, aby zebrać wyczerpujące informacje na dowolny temat wraz ze szczegółowymi odniesieniami do źródeł dla każdego twierdzenia

Uzyskaj dostęp do najświeższych wiadomości i bieżących wydarzeń dzięki funkcjom przeszukiwania sieci w czasie rzeczywistym

Organizuj wątki badawcze w kolekcjach , tworząc wspólne i ukierunkowane repozytoria wiedzy dla projektów

Analizuj przesłane dokumenty, w tym pliki PDF, CSV i tekstowe, aby podsumować zawartość lub wyodrębnić klucz dane

Limit Perplexity AI

Czasami może być dostawcą sprzecznych informacji z różnych źródeł bez jasnego rozwiązania

Wydajność spada zauważalnie podczas obsługi bardzo technicznych lub specjalistycznych zapytań

Limitowane opcje niestandardowego dostosowywania stylu odpowiedzi lub preferencji formatu

Ceny Perplexity AI/AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

enterprise Pro: *40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI w praktyce?

W komentarzu na Reddicie napisano:

Wiele osób ze środowisk technologicznych zaczęło preferować tę aplikację zamiast Google. Pamiętaj, że Perplexity AI nie ma na celu zastąpienia Open AI. Ma ona zastąpić Google. Wyniki są lepsze, a dodatkowo oferuje koncepcję wątków i bibliotek. Z pewnością zmierzają we właściwym kierunku.

3. You. com (najlepsze rozwiązanie dla spersonalizowanych doświadczeń /AI)

za pośrednictwem You.com

You. com pozwala spersonalizować wyszukiwanie zgodnie z własnym sposobem myślenia, a nie zgodnie z tym, jak powinny według algorytmów. Platforma łączy tradycyjne wyszukiwanie w Internecie z czatem AI, dzięki czemu można zadawać pytania w naturalny sposób i uzyskiwać sensowne wyniki.

A co najlepsze? Możesz kontrolować, które źródła są traktowane priorytetowo. Wyniki wyszukiwania zawierają podsumowania generowane przez AI, ale nadal możesz przejść do oryginalnych źródeł, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów. Możesz nawet wyszukiwać w określonych przedziałach czasowych lub wykluczać określone typy zawartości.

Ponadto masz dostęp do kilku wiodących modeli LLM, takich jak GPT-4 i Claude, oraz specjalistycznych trybów do różnych zadań, takich jak badania, data powstania obrazów i kodowanie.

You. com najlepsze funkcje

Projektuj niestandardowych asystentów AI o określonych osobowościach, obszarach wiedzy specjalistycznej i stylach reagowania na powtarzające się zadania

Przełączaj się między różnymi trybami wyszukiwania w zależności od tego, czy potrzebujesz faktograficznych badań, czy kreatywnej inspiracji

Twórz zarówno długi tekst, jak i zasoby wizualne w ramach tej samej platformy

Wyklucz określone strony internetowe lub typy zawartości z wyników wyszukiwania, aby uniknąć nieistotnych lub niskiej jakości informacji

Limit serwisu You.com

Ma mniejszą bazę użytkowników, co może wpływać na zakres i głębokość pokrycia niszowych zapytań

Chociaż tryb badawczy oferuje cytaty, mogą one być mniej widoczne i spójne

Użytkownicy dokonują raportowania, że platforma może działać wolno lub z opóźnieniami, zwłaszcza w przypadku zadań wymagających intensywnego wykorzystania AI lub przesyłania plików

Ceny You.com

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

enterprise: *Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje You. com

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o You.com w prawdziwym życiu?

Z recenzji G2:

Podoba mi się wygoda korzystania z tej aplikacji, ponieważ nie trzeba przechodzić między stronami. Wypróbowałem tłumacza podczas komunikacji z europejskimi klientami, a także podczas burzy mózgów nad przygotowaniem prezentacji projektu. Uważam, że jest łatwy w użyciu.

🔍 Czy wiesz, że... Teams korzystające z ClickUp Brain odnotowują oszczędności sięgające nawet 86%, po prostu dlatego, że powtarzalne zadania wykonują się same.

4. 1min. AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego syntezowania informacji)

za pośrednictwem 1min.AI

Zadaj pytanie 1min. AI, a w ciągu 60 sekund otrzymasz wyczerpującą odpowiedź zakończoną kluczowymi faktami i odpowiednim kontekstem. Ta alternatywa dla trybu Google AI Mode doskonale radzi sobie z przetwarzaniem złożonych tematów wyszukiwania i sprowadzaniem ich do tego, co naprawdę musisz wiedzieć.

Nie traci czasu na fantazyjne animacje ani skomplikowane interfejsy. Wystarczy przesłać plik, a program go przetworzy. To takie proste, $$a.

Aplikacja łączy wiele narzędzi od OpenAI, Anthropic, Midjourney i innych w jednej platformie. Jest to nie tylko narzędzie do wyszukiwania, ale także pomoc w tworzeniu zawartości, od edycji plików audio po pisanie tekstów lub generowanie obrazów za pomocą AI.

1 min. Najlepsze funkcje AI

Przetwarzaj wiele wyników wyszukiwania jednocześnie, aby uzyskać istotne informacje w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznego przeglądania

Generuj szybkie podsumowania popularnych tematów, najświeższych wiadomości i bieżących wydarzeń, aby szybko je zrozumieć

Wyodrębniaj konkretne dane i statystyki z wyników wyszukiwania, używając pytań w języku naturalnym zamiast wyszukiwania słów kluczowych

Współpracuj z dokumentami, wyodrębniając tekst lub czatując z plikami PDF, aby szybko znaleźć informacje

1 min. Limit AI

Szybkie przetwarzanie czasami kosztem niuansów i kontekstu na rzecz szybkości

Ograniczona zdolność do obsługi bardzo kreatywnej lub subiektywnej zawartości

Skupienie się na zwięzłości może spowodować pominięcie ważnych szczegółów w złożonych scenariuszach

1 min. Ceny AI

Free

Pro: 8 USD/miesiąc

business: *12,5 USD miesięcznie

enterprise: *8,5 USD miesięcznie za użytkownika

1 min. Oceny i recenzje /AI

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 360 recenzji)

Co użytkownicy mówią o 1min. AI w praktyce?

W recenzji G2 na temat tej wyszukiwarki opartej na /AI napisano:

Bardzo doceniam szybkość i łatwość obsługi. Platforma zapewnia wyniki, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkiego tworzenia szkiców, podsumowań lub pomysłów na zawartość, gdy masz napięty harmonogram. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, a wydajne wsparcie AI pozwala zrealizować zadanie.

5. Microsoft 365 Copilot (najlepszy do integracji z pakietem Office)

za pośrednictwem Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot umożliwia wyszukiwanie i czatowanie w tej samej przestrzeni. Zadaj pytanie, a program pobierze informacje z Internetu, odpowie w formacie rozmowy i w razie potrzeby poda linki do źródeł.

Działa w przeglądarkach Bing i Microsoft Edge, więc możesz z niego korzystać podczas przeglądania stron internetowych. Ponadto działa w oparciu o model GPT-4 i Prometheus firmy Microsoft, pobierając dane w czasie rzeczywistym. Możesz również tworzyć obrazy lub podsumowywać strony bez przełączania zakładek.

Jej podstawową wartością jest wykorzystanie wewnętrznych danych Twojej organizacji (e-maili, dokumentów, czatów, kalendarza) w celu zapewnienia pomocy dostosowanej do kontekstu.

Najlepsze funkcje Microsoft 365 Copilot

Prześlij zdjęcia i uzyskaj informacje AI na temat tego, co znajduje się na zdjęciu — niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikację obiektów, analizę wykresów czy interpretację odręcznych notatek

Uruchamiaj fragmenty kodu, formuły lub zapytanie logiczne bezpośrednio w Bing Chat, aby testować pomysły lub rozwiązywać problemy techniczne bez konieczności przełączania się między narzędziami

Przełączaj się między czatem AI a tradycyjnymi wynikami wyszukiwania, aby porównać odpowiedzi lub zbadać różne perspektywy w tym samym oknie

Zintegruj się bezpośrednio z aplikacjami Microsoft 365, aby tworzyć dokumenty Word, prezentacje PowerPoint na podstawie konspektów lub analizować dane w Excelu przy użyciu języka naturalnego

Ograniczenia Microsoft 365 Copilot

Czasami w wynikach wyszukiwania priorytetowo traktuje usługi Microsoft (takie jak Edge lub Office), co może zafałszować wynik

Opiera się on na indeksie wyszukiwania Bing, który może wyświetlać inne lub mniej liczne źródła niż narzędzia Google AI

Aby uzyskać pełny dostęp, w tym dostęp do zaawansowanych funkcji i dłuższych sesji czatu, wymagane jest konto Microsoft

Ceny Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Free

Microsoft 365 Business Basic i Copilot: 36 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard i Copilot: 42,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (ponad 105 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W 1956 roku podczas warsztatów w Dartmouth College po raz pierwszy użyto terminu „sztuczna inteligencja”. W warsztatach wzięło udział tylko pięć osób, ale miejsce to uznaje się za kolebkę pola sztucznej inteligencji.

6. ChatGPT Pro (najlepszy do złożonych operacji wyszukiwania)

za pośrednictwem ChatGPT Pro

ChatGPT Pro obsługuje zapytania wymagające poważnego zastanowienia. Poproś go o zbadanie skomplikowanego tematu, a on przeanalizuje, porówna i przemyśli znalezione informacje.

Narzędzie to pozwala zachować kontekst podczas długich sesji badawczych, dzięki czemu można zadawać pytania uzupełniające oparte na poprzednich wyszukiwaniach bez konieczności ponownego wyjaśniania całego projektu.

Gdy potrzebujesz zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, porównać różne perspektywy lub rozwiązać złożone zagadnienia badawcze, ChatGPT Pro może wykonać za Ciebie ciężką pracę analityczną, której nie są w stanie podjąć się podstawowe wyszukiwarki intranetowe.

Najlepsze funkcje ChatGPT Pro

Zachowaj obszerne historie rozmów obejmujące godziny lub dni bez utraty kontekstu i konieczności powtarzania wyjaśnień

Porównaj i zestaw ze sobą różne punkty widzenia na kontrowersyjne lub skomplikowane tematy, aby uzyskać wyważone zrozumienie wyników wyszukiwania od dostawcy

Podziel złożone pytania badawcze na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części i systematycznie pracuj nad każdym elementem

Analizuj dane z przesłanych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i obrazów, aby generować podsumowania, wnioski i wizualizacje

Twórz wysokiej jakości obrazy, szkicuj różnorodne formaty zawartości i debuguj fragmenty kodu w ramach jednego interfejsu konwersacyjnego

Limit ChatGPT Pro

Miesięczne koszty subskrypcji mogą się sumować, zmuszając indywidualnych użytkowników do rozważenia alternatyw dla ChatGPT

ChatGPT może z pewnością generować brzmiącą wiarygodnie, ale fałszywą lub sfabrykowaną zawartość, w tym wymyślone cytaty lub cytaty

Czas odpowiedzi może się różnić w okresach bardzo dużego zapotrzebowania

Jego wiedza opiera się na danych publicznych i przesłanych plikach; nie ma on dostępu do prywatnych danych Twojej firmy, czatów ani e-mail, które są niezbędne do zrozumienia kontekstu

Ceny ChatGPT Pro

Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (ponad 825 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT Pro w praktyce?

Według recenzji G2:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, że pomaga mi z łatwością i przejrzystością rozpocząć codzienne zadania związane z pisaniem. Używam go regularnie do tworzenia szkiców listów, e-maili i zasad, czyli rzeczy, które często wymagają czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt. ChatGPT daje mi solidny punkt wyjścia w oparciu o moje przemyślenia lub uwagi, udostępnianie, pomagając mi przekształcić moje pomysły w coś uporządkowanego i spójnego. Zdejmuje presję związaną z pustą stroną, która może być jedną z największych przeszkód podczas pisania czegokolwiek od podstaw.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po co korzystać z jednego modelu LLM, skoro można uzyskać dostęp do wszystkich najlepszych modeli LLM na jednej platformie? Oprogramowanie do zarządzania wiedzą ClickUp pozwala przełączać się między modelami LLM, takimi jak GPT, Gemini lub Claude, w zależności od potrzeb — podsumowywania, pisania, planowania lub wsparcia w podejmowaniu decyzji. Uzyskaj dostęp do wiodących modeli LLM w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain, platformie AI ClickUp

7. Claude /AI (najlepszy do rozmów wymagających subtelnych niuansów)

za pośrednictwem Claude

Ta alternatywa dla trybu Google AI rozumie intencje stojące za zapytaniami wyszukiwania, zwłaszcza gdy szukasz analizy, a nie tylko faktów.

Podpowiedź Claude'a o zbadanie dylematu etycznego lub złożonego problemu społecznego, a otrzymasz przemyślaną analizę różnych punktów widzenia zamiast uproszczonych odpowiedzi. Wyszukuje on informacje z uwzględnieniem niuansów i przedstawia wiele perspektyw w sposób obiektywny, podając kontekst wyjaśniający, dlaczego źródła mogą być stronnicze lub niekompletne.

Jest szczególnie ceniony za duże okno kontekstowe, które pozwala przetwarzać i analizować obszerne dokumenty, bazy kodu lub historie rozmów w jednej podpowiedzi. Dla profesjonalistów sprawia to, że jest to doskonały wybór do zadań wymagających głębokiego zrozumienia kontekstu.

Najlepsze funkcje Claude AI

Radź sobie ze złożonymi kwestiami etycznymi i społecznymi, które wymagają dokładnego rozważenia różnych punktów widzenia interesariuszy

Zapewnij kontekst historyczny i kulturowy dla wyszukiwanych tematów, aby pomóc zrozumieć, jak obecne problemy rozwijały się w czasie

Analizuj złożone dokumenty i długie teksty, zapewniając jednocześnie kontekstowe informacje zwrotne uwzględniające ton, strukturę i docelowych odbiorców

Organizuj poszczególne rozmowy w projektach, aby oddzielić różne cykle pracy i bazy wiedzy

Claude AI limit

Wiele wersji Claude AI nie posiada wsparcia dla przeglądania stron internetowych w czasie rzeczywistym ani dostępu do dynamicznych źródeł danych, co limituje jego zdolność do dostarczania aktualnych wiadomości, cen akcji, prognoz pogody lub wydarzeń

Nawet płatne plany mają surowe limity wiadomości — wielu użytkowników osiąga limity użytkowania już po kilkudziesięciu podpowiedziach, co daje wynik wielogodzinnych blokad

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maks.: Od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 55 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wykorzystanie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Czynniki takie jak limit czasu, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszych kroków w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz odblokować potężną automatyzację, a nawet zbudować niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces uczenia się. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

8. Pi by Inflection AI (najlepsze rozwiązanie do swobodnych rozmów podczas wyszukiwania)

za pośrednictwem Inflection AI

Pi sprawia, że wyszukiwanie przypomina rozmowę z kompetentnym przyjacielem. Zamiast wpisywać słowa kluczowe i liczyć na szczęście, możesz zadawać pytania w naturalny sposób i uzyskać odpowiedzi odpowiadające Twojej ciekawości. Pi zapamiętuje poprzednie wyszukiwania i może połączyć nowe pytania z Twoimi wcześniejszymi odsetkami.

Działa dobrze, gdy swobodnie zgłębiasz tematy, a nie prowadzisz dogłębne badania, takie jak nocne poszukiwania w Wikipedii, ale z bardziej angażującą rozmową. Jego siła tkwi w naturalnym przepływie języka i emocjonalnie inteligentnym tonie.

Najlepsze funkcje Pi by Inflection AI

Zagłębiaj się w temat, zadając dodatkowe pytania, aby odkryć powiązane pomysły lub punkty widzenia, które mogły umknąć Twojej uwadze na początku

Wybierz poziom szczegółowości, niezależnie od tego, czy szukasz szybkiej odpowiedzi, czy chcesz zgłębić dany temat

Skorzystaj z przewodnika kroku po kroku, gdy zaczynasz pracę nad czymś nieznanym i potrzebujesz pomocy w rozłożeniu tego zadania na poszczególne elementy

Korzystaj z asystenta na wielu platformach, w tym w Internecie, aplikacjach mobilnych i komunikatorach, aby prowadzić ciągłą rozmowę

Wyraź swoje myśli i pomysły za pomocą funkcji czatu głosowego, która ułatwia korzystanie z aplikacji podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie lub w podróży

Limit Pi by Inflection AI

Mniej skuteczne w przypadku zadań technicznych lub badań faktograficznych w porównaniu z innymi alternatywami dla trybu Google AI Mode

AI nie oferuje wsparcia dla danych wizualnych, co oznacza, że nie można przesyłać obrazów, zrzutów ekranu ani innych danych wizualnych do analizy

Koncentracja na rozmowie oznacza, że może nie być dostawcą bezpośrednich odpowiedzi, gdy ich potrzebujesz

Ograniczone opcje integracji lub eksperymentalne funkcje dla profesjonalnych lub wydajnościowych cykli pracy

Ceny Pi by Inflection AI

Free

Pi by Inflection AI – oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Pi by Inflection AI?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnia swoją opinię:

Pi nadal jest jednym z najlepszych towarzyszy AI do przyjaźni/rozmów/osobowości, z dodatkową zaletą dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, a połączenie tych wszystkich rzeczy może być świetną zabawą! Nie jest to tak rozbudowane narzędzie do zwiększania wydajności pracy jak ChatGPT czy Claude itp., ale nie ma takiego celu. Modele dostępne za pośrednictwem API 3.0 firmy Inflection AI są bardziej do tego przystosowane. Pi nadal świetnie nadaje się do organizacji zadań i motywowania, a także lepiej sprawdza się w codziennych rozmowach niż AI zwiększająca wydajność pracy.

🧠 Ciekawostka: Modele AI potrafią mówić w dziesiątkach języków, ale osiągają gorsze wyniki w językach, które mają mniejsze udostępnianie w danych szkoleniowych. Dlatego angielski nadal zapewnia najbardziej spójne wyniki.

9. Leo od Brave (najlepszy wybór dla osób ceniących prywatność w asystencie /AI/)

za pośrednictwem Brave

Brave Leo to asystent AI, który stawia prywatność na pierwszym miejscu, wbudowany bezpośrednio w przeglądarkę internetową Brave. Obsługuje on zapytania wyszukiwania bez tworzenia cyfrowego śladu Twojej ciekawości. AI przetwarza pytania lokalnie, gdy jest to możliwe, dzięki czemu wrażliwe wyszukiwania pozostają na Twoim urządzeniu.

Możesz poprosić Leo o wyszukanie informacji dotyczących zdrowia, porad finansowych lub kontrowersyjnych tematów bez obawy, że po zakończeniu wyszukiwania będą Ci towarzyszyć reklamy celowe. Oprogramowanie do wyszukiwania dla Enterprise przegląda również strony, które już masz w widoku, w celu uzyskania kontekstu.

Najlepsze funkcje Leo od Brave

Udostępniaj poufne zapytania i dane osobowe lokalnie na swoim urządzeniu, bez obaw o wysyłanie danych do zewnętrznych serwerów lub tworzenie profili użytkowników

Efektywnie badaj złożone tematy w różnych źródłach dzięki jednoczesnym podsumowaniom z wielu zakładek przeglądarki

Blokuj skrypty śledzące i reklamy, aby chronić prywatność użytkowników, jednocześnie otrzymując rekomendacje zawartości na podstawie aktualnej historii przeglądania

Zachowaj prywatność użytkowników dzięki anonimowym, nie rejestrowanym rozmowom, które nie wymagają posiadania konta ani logowania, aby korzystać z nich w trybie Free

Limit Leo firmy Brave

Mniejsze możliwości modelu w porównaniu z platformami AI opartymi na chmurze

Mniej zaawansowanych funkcji ze względu na ograniczenia projektowe związane z priorytetowym traktowaniem prywatności

Ceny Leo firmy Brave

Free

Leo Premium: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Leo w Brave

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Opera One’s Aria (najlepsza do zintegrowanego przeglądania stron internetowych)

za pośrednictwem Opera One

Opera One traktuje AI jako część doświadczenia przeglądania, a nie jako dodatkową funkcję. Czytasz złożony artykuł? AI, Aria, może podzielić go na klucz punkty bezpośrednio na stronie. Utknąłeś na stronie w obcym języku? Natychmiastowe tłumaczenie, które zachowuje oryginalny format.

Sugestie AI pojawiają się, gdy są pomocne, i znikają, gdy nie są potrzebne, co pozwala uniknąć irytujących wyskakujących okienek. Wszystko synchronizuje się między urządzeniami, dzięki czemu rozmowy i preferencje są dostępne wszędzie.

Najlepsze funkcje Aria w Opera One

Uzyskaj dostęp do aktualnych i wyczerpujących odpowiedzi na zapytania oparte na wyszukiwaniu internetowym w czasie rzeczywistym

Tłumacz całe strony internetowe i wybrane fragmenty tekstu, zachowując oryginalny format, obrazy i elementy interaktywne

Wchodź w interakcje ze stronami internetowymi za pomocą trybu kontekstu strony, który podsumowuje, tłumaczy lub odpowiada na pytania dotyczące bieżącej strony

Kontroluj funkcje przeglądarki, takie jak organizowanie zakładek, za pomocą komend w języku naturalnym

Generuj zarówno tekst, jak i obrazy bezpośrednio w przeglądarce, używając prostej komendy wiersza poleceń lub interfejsu czatu

Twórz inteligentne odpowiedzi na dyskusje na forach, wątek komentarzy i rozmowy online, wykorzystując odpowiednią zawartość stron jako materiały referencyjne

Limit Aria w Opera One

Ograniczone opcje niestandardowego dostosowywania zachowania i odpowiedzi AI

W wersjach na pulpitach (zwłaszcza w wersji dla programistów) wywołanie Aria może być wyzwalaczem awarii przeglądarki, zawieszania się systemu lub nadmiernego zużycia procesora/pamięci RAM — nawet jeśli sama Aria nie jest aktywnie używana

Zdolność Aria do przywoływania kontekstu trwającej rozmowy ma limit

Ceny Opera One Aria

Free

Oceny i recenzje Opera One Aria

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Modele AI nie są szkolone w oparciu o dane z internetu. Większość danych jest pobierana z książek, Wikipedii, forów i stron internetowych, a następnie zamrażana w określonym momencie. Kiedy więc wyszukiwarka LLM informuje, że ma ograniczenie do 2023 lub 2024 roku, jest to dosłowne – nie wie nic więcej, chyba że zostanie zaktualizowana.

Praca wygląda inaczej w ClickUp

Wiedza o tym, co należy zrobić, nigdy nie jest trudna. Trudnością jest przekształcenie tych pomysłów w działania, utrzymanie spójności zespołu i wyprzedzanie wszystkiego, gdy się zmienia. Właśnie w tym zakresie większość narzędzi AI pozostawia wiele do życzenia.

ClickUp tego nie robi.

Daje Ci odpowiedzi, ale także generuje kolejne zadania, powiadamia odpowiednią osobę, aktualizuje oś czasu projektu i gromadzi wszystkie rozproszone elementy w jednym miejscu. Dzięki temu badania nie pozostają w dokumencie, działania następcze nie giną w czacie, a praca nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na przydzielenie jej komuś.

Jeśli Twój zespół potrzebuje mniej przełączania się i więcej działania, ClickUp jest już do tego przygotowany.