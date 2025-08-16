Jotform vs. Typeform: który kreator formularzy jest odpowiedni dla Ciebie?

Masz problem z wyborem między Jotform a Typeform?

Oba cieszą się dobrą reputacją, pomagając zespołom tworzyć piękne, praktyczne formularze, ale ich podejście znacznie się różni.

Podczas gdy Jotform oferuje zaawansowane funkcje, szablony i zaawansowaną logikę formularzy, Typeform stawia na elegancki, przyjazny dla użytkownika wygląd i bardziej konwersacyjny charakter.

Na pierwszy rzut oka trudno wybrać. Jednak podczas pracy nad wieloma projektami, tworzenia szablonów formularzy opinii lub zarządzania interakcjami z klientami narzędzie do tworzenia formularzy powinno być wygodne i dostosowane do Twoich potrzeb.

W tym artykule porównamy rzeczywiste różnice między Typeform a Jotform. A jeśli szukasz Typeform i Jotform, mamy to, czego potrzebujesz. ✨

Jotform vs. Typeform w skrócie

Funkcja / Narzędzie Jotform Typeform ClickUp (bonus) Projekt formularza i interfejs użytkownika Tradycyjne formularze, wysoce konfigurowalne, wielostronicowe, wsparcie CSS Konwersacyjny, jedno pytanie na raz, nowoczesny i angażujący Kreator typu „przeciągnij i upuść”, możliwość dostosowania, wsparcie wizualne i instrukcje, integracja z cyklami pracy Logika warunkowa Zaawansowane (pokaż/ukryj pola, niestandardowe powiadomienia, przekierowania) Skoki logiczne (dynamiczne rozgałęzianie, inteligentna walidacja) Zintegrowana logika warunkowa dla formularzy i cykli pracy Integracje płatności ponad 40 bram płatniczych (Stripe, PayPal, Square itp.), płatności cykliczne, brak dodatkowych opłat Stripe, Square (ograniczone opcje) Natywne płatności ClickUp nie są obsługiwane, ale można je połączyć poprzez integracje Analizy i raportowanie Wbudowane narzędzia analityczne, wizualne raporty, eksport do Excela/Ark Podstawowe funkcje analityczne, integracja z Google Analytics i Facebook Pixel Niestandardowe pulpity, raporty ankiet, analizy oparte na AI Integracje Arkusze Google, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp itp. Arkusze Google, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier itp. ponad 1000 integracji, automatyzacji, połączeń formularzy z zadaniami, dokumentami, czatem i nie tylko Wsparcie dla urządzeń mobilnych Formularze zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, gromadzenie danych offline za pośrednictwem aplikacji Formularze dostosowane do urządzeń mobilnych Aplikacja mobilna, formularze dostępne i możliwe do wypełnienia na urządzeniach mobilnych Łatwość obsługi Bogaty zestaw funkcji, niewielka krzywa uczenia się w przypadku funkcji zaawansowanych Niezwykle łatwy w obsłudze, minimalna krzywa uczenia się Intuicyjne formularze, zarządzanie projektami, dokumenty i automatyzacja w jednym miejscu automatyzacja Zautomatyzowane cykle pracy, powiadomienia e-mail, przekazywanie danych do CRM Ograniczona automatyzacja Zaawansowana automatyzacja, wyzwalacze i agenci AI we wszystkich formularzach i wszystkich zadaniach Ceny (miesięczne) Free, Bronze 39 USD, Silver 49 USD, Gold 129 USD, Enterprise (niestandardowy) Podstawowy 29 USD, Plus 59 USD, Business 99 USD, Growth Essential 119 USD, Pro 349 USD, Niestandardowy Free Forever; dostępne płatne plany Najlepsze dla Teams potrzebujące zaawansowanych formularzy, płatności i głębokiej personalizacji Przyjazne dla użytkownika, angażujące ankiety, opinie i pozyskiwanie potencjalnych klientów Teams potrzebujące formularzy + zarządzania projektami, automatyzacji, dokumentów, pulpitów i AI — wszystko w jednej platformie

Czym jest Jotform?

za pośrednictwem Jotform

Jotform to potężny i elastyczny kreator formularzy online, zaprojektowany w celu uproszczenia tworzenia, zarządzania i analizowania formularzy do różnych zastosowań. Ten kreator formularzy online pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie formularzy i zarządzanie nimi za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.

Jednak jego możliwości wykraczają daleko poza podstawowy proces tworzenia formularzy. Przez lata Jotform ewoluował w wielofunkcyjną platformę z zaawansowanymi funkcjami formularzy, takimi jak aplikacja mobilna, redaktor formularzy PDF, wsparcie dla podpisów elektronicznych i potężne integracje.

Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów i organizacji, które chcą zautomatyzować gromadzenie danych i usprawnić cykle pracy administracyjnej.

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, przetwarzasz płatności, wdrażasz nowych pracowników, czy rejestrujesz uczestników wydarzeń, Jotform zapewnia narzędzia do łatwego tworzenia funkcjonalnych i atrakcyjnych wizualnie formularzy.

Funkcje Jotform

Jotform zapewnia kompleksowe narzędzia do usprawnienia tworzenia formularzy i gromadzenia danych. Upraszczają one proces tworzenia, udostępniania i zarządzania formularzami dla zespołów programistów o różnym poziomie wiedzy technicznej. Oto zestawienie funkcji Jotform:

1. Kreator formularzy typu „przeciągnij i upuść”

Prosty interfejs kreatora formularzy Jotform oparty na przeciąganiu i upuszczaniu umożliwia użytkownikom projektowanie formularzy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Dodawaj i dostosowuj pola formularzy, widżety i łączniki, aby spełnić swoje potrzeby. Dostępne są również opcje umieszczania pól tekstowych, list rozwijanych, pól wyboru, pól przesyłania plików i widżetów na obszarze roboczym oraz zmiany ich kolejności w razie potrzeby.

Zacznij od zera lub wybierz jeden z tysięcy gotowych szablonów. Zaawansowane opcje projektowania ułatwiają dopasowanie formularzy do tożsamości marki poprzez dostosowanie kolorów, czcionek i ustawień układu — nie są wymagane żadne umiejętności projektowe ani techniczne.

2. Logika warunkowa

Logika warunkowa pozwala formularzom dynamicznie wyświetlać lub ukrywać pola w zależności od odpowiedzi użytkownika, co skutkuje bardziej spersonalizowanym doświadczeniem i przyspiesza proces gromadzenia danych.

Dzięki funkcji logiki warunkowej Jotform możesz dostosować interfejs użytkownika na podstawie odpowiedzi wprowadzonych danych. Pozwala to wyświetlać lub ukrywać pola formularza, wysyłać niestandardowe powiadomienia lub przekierowywać użytkowników po przesłaniu formularza, w zależności od odpowiedzi na konkretne pytania.

Taka dynamiczna interakcja usprawnia proces wypełniania formularzy i gwarantuje, że respondenci otrzymują tylko istotne pytania, co zmniejsza liczbę rezygnacji i poprawia dokładność danych.

3. Integracje płatności

Jotform oferuje wsparcie dla ponad 30 bezpiecznych bram płatniczych, w tym Stripe, PayPal i Square.

Oprócz wbudowanej funkcji pobierania płatności możesz łatwo uzyskać opinie klientów i tworzyć formularze zamówień, strony rejestracji wydarzeń, formularze darowizn lub usługi oparte na subskrypcji bez ponoszenia dodatkowych opłat transakcyjnych od samego Jotform.

Narzędzie to pozwala również skonfigurować płatności cykliczne, ustawić faktury lub dodać opcje podatkowe i wysyłkowe w ciągu kilku minut.

4. Responsywność mobilna

Formularze Jotform są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, zapewniając intuicyjny interfejs dla użytkowników smartfonów i tabletów.

Ponadto aplikacja Jotform Mobile Forms umożliwia użytkownikom gromadzenie danych nawet w trybie offline. Po przywróceniu połączenia internetowego wszystkie odpowiedzi są automatycznie synchronizowane z chmurą.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów terenowych, badaczy lub personelu obsługującego wydarzenia, którzy pracują w środowiskach o słabej łączności.

5. Integracja z aplikacjami innych firm

Jotform integruje się z różnymi aplikacjami innych firm, w tym Arkuszami Google, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp i Salesforce. Integracje te umożliwiają automatyczną synchronizację odpowiedzi, powiadomienia w czasie rzeczywistym oraz płynniejsze przekazywanie zadań między zespołami lub narzędziami.

Można również skonfigurować automatyczne cykle pracy, takie jak przekazywanie nowych przesłanych formularzy do systemu CRM lub wyzwalanie alertów e-mail, bez konieczności korzystania z dodatkowych platform automatyzacji.

6. Zaawansowana analityka formularzy

Jotform zawiera wbudowane narzędzia analityczne, które pomagają użytkownikom śledzić wydajność formularzy, wskaźniki przesłanych formularzy i zachowania użytkowników.

Dzięki wizualnym raportom i trendom odpowiedzi możesz zidentyfikować punkty rezygnacji, zoptymalizować pytania pod kątem przejrzystości i podejmować świadome decyzje dotyczące struktury i zawartości formularza. Te informacje są nieocenione dla poprawy zaangażowania i zapewnienia jakości danych.

Ceny Jotform

Starter: Free

Brąz: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka: Pierwszy formularz online został stworzony w 1993 roku przez naukowców z National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Zawierał on jedno pole tekstowe, które umożliwiało użytkownikom wyszukiwanie dokumentów na stronie internetowej NCSA.

Czym jest Typeform?

za pośrednictwem Typeform

Typeform to innowacyjna platforma internetowa, która przekształca tradycyjne tworzenie formularzy w dynamiczne, interaktywne doświadczenie.

Znany ze swoich eleganckich, konwersacyjnych formularzy, Typeform pozwala użytkownikom tworzyć angażujące ankiety, quizy, formularze kontaktowe i sondaże — bez pisania ani jednej linii kodu.

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów i użytkowników, przeprowadzasz ankiety wśród pracowników, czy prowadzisz kampanię generowania leadów, Typeform pomaga tworzyć formularze, które bardziej przypominają ludzkie rozmowy niż statyczne kwestionariusze.

Ponadto Typeform oferuje atrakcyjne połączenie elastyczności projektowania, logiki warunkowej i płynnej integracji dla firm poszukujących odpowiedniego kreatora formularzy, który pozwoli im udoskonalić strategię gromadzenia danych.

Unikalne podejście do interakcji z użytkownikiem wyróżnia Typeform spośród tradycyjnych kreatorów formularzy. Zamiast przedstawiać wszystkie pytania naraz, Typeform wyświetla je pojedynczo, naśladując naturalny przepływ dialogu.

Ten interfejs konwersacyjny sprawia, że formularze są bardziej angażujące i zwiększa wskaźniki odpowiedzi poprzez zmniejszenie obciążenia poznawczego użytkowników.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Typeform

Funkcje Typeform

Typeform umożliwia tworzenie dynamicznych i przyjaznych dla użytkownika formularzy, które reagują na opinie pracowników. Funkcje te mają na celu zapewnienie użytkownikom bardziej spersonalizowanego i angażującego doświadczenia.

1. Interfejs konwersacyjny

Projekt Typeform wyświetla pytania jednocześnie, symulując rozmowę. Ta metoda zwiększa zaangażowanie użytkowników i skutkuje wyższym wskaźnikiem zakończenia formularza.

Największym atutem Typeform jest jego układ przypominający rozmowę oraz przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzięki indywidualnemu przedstawianiu pytań kreator formularzy Typeform zapewnia respondentom spersonalizowane doświadczenie. Takie podejście idealnie sprawdza się w przypadku formularzy kontaktowych, ankiet dotyczących zaangażowania pracowników oraz formularzy opinii, gdzie ton i prostota mają ogromne znaczenie.

2. Skoki logiczne

Funkcja Logic Jumps w Typeform wprowadza inteligentną walidację formularzy i dynamiczne rozgałęzianie, umożliwiając dostosowanie formularza na podstawie poprzednich odpowiedzi respondenta. Pomaga to użytkownikom tworzyć trafne, spersonalizowane doświadczenia i usprawnić gromadzenie danych.

Zacznij więc tworzyć quiz lub formularz onboardingowy z Logic Jumps, które zapewniają wyświetlanie tylko istotnych pytań, oszczędzając czas zarówno użytkownikowi, jak i respondentowi.

3. Integracja multimediów

Ulepsz swoje formularze za pomocą obrazów, wideo i plików GIF, aby stworzyć bogate wizualnie i interaktywne doświadczenia. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku opowiadania historii marki, prezentacji produktów, ankiet dla pracowników lub quizów dla nowych pracowników.

Wsparcie multimedialne przekształca statyczne ankiety w angażujące formularze, które przyciągają uwagę użytkowników i doskonale nadają się do gromadzenia wysokiej jakości danych.

4. Konfigurowalne szablony i branding

Zachowanie spójności marki jest niezwykle ważne, a Typeform oferuje konfigurowalne szablony, które zapewniają wsparcie w tym zakresie.

Od wyboru czcionek i kolorów charakterystycznych dla marki po przesyłanie logo i dostosowywanie stylów układu — możesz dostosować każdy formularz do swojej identyfikacji wizualnej. Dzięki temu nawet tradycyjne treści formularzy, takie jak formularze kontaktowe lub strony rejestracji, będą wyglądały profesjonalnie i estetycznie.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze szablony Typeform do usprawnienia gromadzenia informacji

5. Integracja z aplikacjami innych firm

Typeform integruje się z popularnymi platformami innych firm, takimi jak Arkusze Google, Slack, HubSpot i Mailchimp, ułatwiając automatyzację cyklu pracy i efektywne zarządzanie zebranymi danymi.

Ponadto możesz płynnie synchronizować odpowiedzi w celu analizy, wyzwalania e-maili lub przesyłania potencjalnych klientów do systemu CRM. Integracje te zapewniają wsparcie w podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych i podejmowaniu działań w czasie rzeczywistym na podstawie zebranych danych.

6. Nieograniczona liczba formularzy i odpowiedzi

Użytkownikom płatnych planów Typeform oferuje elastyczność tworzenia nieograniczonej liczby formularzy bez ograniczeń liczby odpowiedzi, dzięki czemu nadaje się dla skalowalnych firm i rozwijających się zespołów.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas prowadzenia wielu kampanii jednocześnie lub zarządzania ankietami w całej firmie bez ograniczeń.

Ceny Typeform

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Dodatkowo: 59 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Niezbędny do rozwoju: 119 USD/miesiąc

Growth Pro: 349 USD/miesiąc

Growth Custom: Niestandardowe ceny

Jotform vs. Typeform: porównanie funkcji

Przy wyborze odpowiedniego kreatora formularzy decyzja często zależy od drobnych szczegółów i zaawansowanych funkcji — projektu formularza, integracji, możliwości dostosowania, analizy danych i ceny.

Zarówno Typeform, jak i Jotform oferują atrakcyjne rozwiązania, ale są dostosowane do różnych cykli pracy i preferencji użytkowników.

Poniżej znajduje się szczegółowe porównanie Typeform i Jotform w sześciu kluczowych obszarach, które pomoże Ci określić, która platforma jest lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.

Funkcja 1: Projekt formularza i interfejs użytkownika

Typeform jest znany z unikalnego stylu formularzy konwersacyjnych, które naśladują dialog jeden na jeden. To podejście do projektowania pozwala na wyświetlanie jednego pytania na raz, prowadząc użytkowników przez płynny i angażujący proces.

Minimalistyczny układ pomaga zmniejszyć przeciążenie poznawcze, co często skutkuje poprawą wskaźników zakończenia i bardziej przemyślanymi odpowiedziami. Jest to idealne rozwiązanie dla formularzy opinii, ankiet dotyczących zaangażowania pracowników i quizów wymagających interakcji i skupienia użytkownika.

Jotform natomiast pozostaje przy bardziej tradycyjnym układzie formularzy, ale oferuje dużą elastyczność projektowania. Uzyskaj dostęp do konfigurowalnych szablonów dla różnych branż, od opieki zdrowotnej po edukację i e-commerce.

Ponadto możesz zmieniać kolejność sekcji, korzystać z formatów wielostronicowych lub stosować pola warunkowe. Jotform obsługuje również osadzanie CSS i zmiany układu, dając zaawansowanym użytkownikom większą swobodę tworzenia złożonych projektów formularzy.

Zwycięzca: Typeform dzięki interfejsom zorientowanym na zaangażowanie użytkowników.

Funkcja 2: Integracje i przetwarzanie płatności

Oba narzędzia oferują szerokie możliwości integracji z popularnymi aplikacjami, takimi jak Arkusze Google, Slack, Mailchimp i HubSpot, pomagając zautomatyzować cykle pracy i synchronizować zebrane dane w czasie rzeczywistym.

Istnieje jednak znacząca różnica, jeśli chodzi o przetwarzanie płatności.

Jotform jest liderem z ponad 40 integracjami bram płatniczych, w tym PayPal, Stripe, Square, Authorize.net, a nawet platformami regionalnymi. Możesz skonfigurować płatności cykliczne, ustawienia podatkowe, listy produktów i wiele więcej — wszystko to bez ponoszenia dodatkowych opłat transakcyjnych od Jotform.

Chociaż Typeform jest skuteczny w pozyskiwaniu potencjalnych klientów i ankietach, obsługuje węższy zakres bram płatniczych — głównie Stripe i Square. To ograniczenie sprawia, że nie jest to idealne rozwiązanie dla formularzy e-commerce lub formularzy opartych na darowiznach, które wymagają różnych metod transakcji.

Zwycięzca: Jotform ze względu na doskonałe możliwości przetwarzania płatności i elastyczność.

Funkcja 3: Logika warunkowa i dostosowywanie

Dynamiczne formularze w dużym stopniu opierają się na logice warunkowej, aby spersonalizować ścieżkę respondenta.

Jotform i Typeform oferują wsparcie dla tej funkcji, umożliwiając użytkownikom dostosowanie kolejnego pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi. Dzięki temu ankiety są bardziej inteligentne, cykle pracy są usprawnione, a gromadzone dane są bardziej trafne.

Jednak Jotform wykracza poza standardowe rozwiązania, oferując głębszą personalizację dzięki niestandardowym widżetom, kodowaniu HTML/CSS oraz dodawaniu obliczeń lub automatycznych odpowiedzi. Dzięki temu Jotform ma przewagę w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak formularze rejestracyjne obliczające opłaty na podstawie wyborów lub formularze zgłoszeniowe, które automatycznie wypełniają określone wartości.

Typeform stosuje bardziej uproszczone podejście, przedkładając użyteczność nad złożoność. Chociaż poprawia to komfort użytkowania dla twórców formularzy, ogranicza to możliwość głębszej personalizacji technicznej, której mogą potrzebować niektórzy zaawansowani użytkownicy.

Zwycięzca: Jotform ze względu na bardziej elastyczne i wyczerpujące funkcje dostosowywania.

Funkcja 4: Analityka i raportowanie

Jotform zapewnia dogłębną analizę formularzy, oferując użytkownikom dostęp do trendów przesłanych formularzy, lokalizacji użytkowników, współczynników konwersji i punktów rezygnacji.

Raporty można wizualizować na pulpicie Jotform lub eksportować do programu Excel, Arkuszy Google lub narzędzi innych firm dzięki integracji. Można nawet generować wizualne wykresy do prezentacji lub przeglądów wewnętrznych.

Typeform zawiera podstawowe funkcje analityczne, takie jak liczba odpowiedzi, wskaźnik ukończenia i średni czas na odpowiedź. Integruje się również z Google Analytics i Facebook Pixel w celu dokładniejszego śledzenia, ale nie posiada tak kompleksowych narzędzi do raportowania jak Jotform. Użytkownicy często muszą polegać na zewnętrznych platformach, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Zwycięzca: Remis — Jotform wyróżnia się natywnym raportowaniem, natomiast Typeform dobrze łączy się z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi.

Funkcja 5: Ceny i skalowalność

Koszt ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku skalowania użytkowania w różnych zespołach lub działach.

Ceny Typeform są uzależnione od liczby odpowiedzi miesięcznie i zaczynają się od wyższego poziomu niż w przypadku wielu konkurentów. Chociaż oferuje eleganckie formularze, stosunek wartości do funkcji może nie uzasadniać kosztów dla małych zespołów lub tych, którzy potrzebują nieograniczonej liczby przesłanych formularzy.

Z drugiej strony Jotform oferuje bardziej hojne plany bezpłatne i płatne, w tym wsparcie dla miesięcznych przesłanych formularzy, przechowywanie i pola formularzy.

Jego bezpłatny plan jest szczególnie konkurencyjny, zapewniając użytkownikom dostęp do podstawowych funkcji z mniejszą liczbą ograniczeń. Organizacjom potrzebującym nieograniczonej liczby formularzy i większych limitów odpowiedzi Jotform zapewnia większą wartość w skali.

Zwycięzca: Jotform jest idealnym rozwiązaniem dla rozwijających się zespołów dzięki przystępnym cenowo, skalowalnym planom.

Funkcja 6: Doświadczenie użytkownika i krzywa uczenia się

Typeform wyróżnia się łatwością obsługi. Minimalistyczny redaktor, podgląd w czasie rzeczywistym i dobrze zorganizowany interfejs sprawiają, że jest niezwykle przystępny — nawet dla użytkowników niezaznajomionych z narzędziami do tworzenia formularzy. Struktura krok po kroku i gotowe szablony skracają czas ustawień i eliminują niejasności.

Chociaż Jotform oferuje wiele funkcji, może wydawać się nieco bardziej złożony ze względu na zaawansowane ustawienia, widżety i narzędzia do dostosowywania. Początkujący użytkownicy mogą potrzebować więcej czasu, aby zrozumieć interfejs i funkcjonalność, szczególnie podczas zagłębiania się w logikę warunkową lub integracje.

Zwycięzca: Typeform za najlepszą w swojej klasie prostotę, szybką naukę obsługi i płynne działanie.

Jotform vs. Typeform na Reddicie

Aby lepiej zrozumieć różnice między Jotform i Typeform w praktyce, przeanalizowaliśmy opinie użytkowników na Reddicie, którzy udostępnili swoje doświadczenia z korzystaniem z każdej z tych platform.

Wielu użytkowników Reddit docenia szerokie możliwości integracji i niestandardowe opcje dostosowywania Jotform:

JotForm jest naprawdę fantastyczny. Mnóstwo integracji, super konfigurowalny format PDF, a jeśli chcesz, otrzymasz instrukcje, jak samodzielnie hostować formularz.

JotForm jest naprawdę fantastyczny. Mnóstwo integracji, super konfigurowalny format PDF, a jeśli chcesz, dostaniesz instrukcje, jak samodzielnie go hostować.

Jednak niektórzy użytkownicy zgłosili zastrzeżenia dotyczące wydajności i cen Jotform

Korzystam z Jotform od dłuższego czasu i muszę przyznać, że jest dobry, ALE! Nie jest idealny, a jeśli weźmie się pod uwagę cenę, to jest raczej kiepski. Kilka razy moje formularze nie działały poprawnie podczas przesyłania przez użytkowników, a generowane pliki PDF zawierały wiele błędów.

Korzystam z Jotform od dłuższego czasu i muszę przyznać, że jest dobry, ALE! Nie jest idealny, a jeśli weźmie się pod uwagę cenę, to jest raczej kiepski. Kilka razy moje formularze nie działały poprawnie podczas przesyłania przez użytkowników, a generowane pliki PDF zawierały wiele błędów.

Z drugiej strony, Typeform jest często chwalony za atrakcyjny interfejs użytkownika:

Typeform jest zdecydowanie lepszym narzędziem. Zaletą Typeform jest to, że użytkownicy chętnie wypełniają formularze.

Typeform jest zdecydowanie lepszym narzędziem. Zaletą Typeform jest to, że użytkownicy chętnie wypełniają formularze.

Niektórzy użytkownicy wyrazili obawy dotyczące struktury cenowej Typeform:

Jako marketer bardzo lubię Typeform, ponieważ formularze wielokrokowe zapewniają wyższy współczynnik konwersji. Jednak jest to bardzo drogie rozwiązanie.

Jako marketer bardzo lubię Typeform, ponieważ formularze wielokrokowe zapewniają wyższy współczynnik konwersji. Jednak jest to bardzo drogie rozwiązanie.

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Jotform i Typeform

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, jest kompleksową alternatywą, która zapewnia zaawansowane funkcje tworzenia formularzy oraz narzędzia do zarządzania projektami, automatyzacji i analizy.

Ta integracja zapewnia natychmiastowe połączenie gromadzonych danych z cyklami pracy, co zwiększa wydajność i produktywność.

Przewaga ClickUp nr 1: Zintegrowany kreator formularzy

Gromadź dane i przekształcaj odpowiedzi w działania dzięki formularzom ClickUp

Formularze ClickUp umożliwiają projektowanie niestandardowych formularzy bezpośrednio połączonych z cyklami pracy. Każdy przesłany formularz automatycznie generuje zadania z określonymi parametrami, takimi jak osoby przypisane, terminy i poziomy priorytetów. Taka funkcjonalność ogranicza pracochłonne wprowadzanie danych i pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu.

Przyspiesza to przejście od gromadzenia danych do działań, które można podjąć. Prosty interfejs typu „przeciągnij i upuść” obsługuje różne typy pól, w tym pola tekstowe, listy rozwijane i pola wyboru, aby spełnić szeroki zakres wymagań dotyczących gromadzenia danych.

To, co wyróżnia formularze ClickUp, to kompleksowe uwzględnienie wszystkich aspektów cyklu pracy. Wykorzystaj przesłane dane do tworzenia zadań na odpowiedniej liście, wypełniania pól niestandardowych, a nawet przypisywania zadań konkretnym członkom zespołu bez opuszczania platformy. Ponadto zintegrowana logika warunkowa może wspierać złożone cykle pracy.

Krótko mówiąc, formularze ClickUp pomagają Ci:

Oszczędzaj czas dzięki intuicyjnemu kreatorowi formularzy: Szybko twórz i dostosowuj formularze bez żadnych umiejętności technicznych, dzięki czemu możesz skupić się na gromadzeniu potrzebnych informacji

Uzyskaj wgląd w dane dzięki analizie opartej na sztucznej inteligencji AI: Natychmiast przekształcaj odpowiedzi w dane, które można wykorzystać w praktyce, co pomoże Ci szybciej podejmować mądrzejsze decyz

Poprowadź respondentów za pomocą bloków informacyjnych i opisów pytań: Dodaj jasne instrukcje i pomocny kontekst bezpośrednio w formularzach, aby poprawić jakość odpowiedzi

Zwiększ przejrzystość dzięki wizualizacjom i instrukcjom w tekście: Używaj obrazów i opisowego tekstu obok pytań, aby formularze były bardziej atrakcyjne i łatwiejsze do wypełnienia

Zachowaj porządek dzięki scentralizowanemu hubowi formularzy: Uzyskaj dostęp do wszystkich formularzy i odpowiedzi, zarządzaj nimi i śledź je w jednym wygodnym miejscu

Wzmocnij swoją markę dzięki opcjom dostosowywania: spersonalizuj obrazy okładek, tła i kolory przycisków, aby każdy formularz odzwierciedlał Twój niepowtarzalny styl

Usprawnij cykle pracy dzięki płynnej integracji z ClickUp: Automatycznie zamień przesłane formularze w zadania, zapewniając połączenie i wykonalność zadań Twojego zespołu

Scentralizuj opinie, aby usprawnić współpracę: Zbierz wszystkie opinie w jednym miejscu, co ułatwi przeglądanie i reagowanie na uwagi zespołu lub klientów

ClickUp – przewaga nr 2: zaawansowana automatyzacja

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Dzięki automatyzacji ClickUp eliminowane są powtarzalne zadania.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do tworzenia formularzy, automatyzacje ClickUp są częścią większego ekosystemu cyklu pracy. Możesz inicjować działania na podstawie przesłanych formularzy, czasu, aktywności zadań, zależności i zmian statusu w całym obszarze roboczym. Ta funkcja umożliwia tworzenie zaawansowanych, kompleksowych procesów do prowadzenia kampanii marketingowych, wdrażania klientów i zarządzania zgłoszeniami IT.

Dowiedz się więcej o automatycznych cyklach pracy w ClickUp, oglądając ten krótki film wideo:

ClickUp – przewaga nr 3: kompleksowe pulpity

Wizualizuj postępy i podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki pulpitom ClickUp

Panele ClickUp zapewniają ogólny przegląd projektów i wydajności zespołu. Twórz niestandardowe raporty z wykorzystaniem licznych widżetów do pomiaru parametrów, takich jak czas, postęp sprintu i przeglądy sprzedaży.

Pulpit nawigacyjny zapewnia widoczność, której nie oferują alternatywy dla Typeform i Jotform. Pozwala śledzić wydajność, tworzyć raporty z ankiet i prezentować wyniki interesariuszom w jednym miejscu. To ujednolicone przedstawienie pomaga zespołom podejmować bardziej świadome decyzje i realizować cele.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz odpowiednie zadania i listy w pulpitach ClickUp, aby uzyskać przejrzysty, ogólny przegląd wyników finansowych, co pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji opartych na danych.

ClickUp ma przewagę nr 4: ClickUp Brain

Twórz formularze i szybciej uzyskuj wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to wbudowany w platformę asystent AI, którego zadaniem jest zwiększenie ogólnej wydajności. ClickUp Brain pomaga Twojemu zespołowi pracować mądrzej, a nie ciężej, podsumowując zadania, tworząc aktualizacje projektów i odpowiadając na zapytania dotyczące zawartości obszaru roboczego.

Chcesz stworzyć e-mail, podsumować spotkanie lub wygenerować pytania do ankiety obsługi klienta? ClickUp Brain zarządza tym wszystkim bez zmiany narzędzi lub kontekstu.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej w zakresie możliwości AI, Brain MAX, komputerowy towarzysz AI od ClickUp, oferuje funkcje zamiany mowy na tekst, zaawansowane wyszukiwanie dla przedsiębiorstw, dostęp do wielu modeli LLM, natychmiastowe generowanie obrazów i wiele więcej w jednej aplikacji komputerowej!

Możesz użyć ClickUp Brain jako kreatora formularzy AI i wygenerować strukturę opinii klientów. Oto jeden z naszych przykładów: Przykładowa struktura formularza opinii klienta stworzona przez ClickUp Brain

🎁 Bonus: szablon formularza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz formularze bez wysiłku dzięki szablonowi formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp upraszcza proces tworzenia formularzy i zarządzania nimi, udostępniając je zespołom dowolnej wielkości. Szablon ten usprawnia gromadzenie danych i porządkuje przesłane formularze, umożliwiając szybką kontrolę i podjęcie działań.

Dlaczego Ci się spodoba:

Twórz unikalne formularze dzięki intuicyjnemu projektowi, który obejmuje szeroki zakres typów pól, takich jak pola tekstowe, listy rozwijane i pola wyboru

Zoptymalizuj cykl pracy, abyś mógł skoncentrować się na analizowaniu odpowiedzi i podejmowaniu trafnych decyzji

Gromadź i organizuj przesłane przez użytkowników dane, aby uzyskać lepszy wgląd w sytuację

Rozstrzygnij debatę Jotform vs. Typeform dzięki ClickUp

Wybierając między Jotform a Typeform, należy wziąć pod uwagę unikalne cechy obu narzędzi, takie jak szeroka integracja i logika formularzy w Jotform lub elegancki, przyjazny dla użytkownika wygląd Typeform.

Jeśli jednak szukasz platformy, która gromadzi informacje i przekształca je w działania, nie musisz już dłużej szukać. ClickUp przewyższa standardowe narzędzia do tworzenia formularzy AI dzięki w pełni zintegrowanym formularzom, automatyzacji i pulpitom.

Integruje dane z cyklami pracy, automatyzuje procedury, zwiększając możliwości zespołu, i zapewnia przejrzystą widoczność postępów — wszystko w jednej lokalizacji. Zamiast zarządzać kilkoma narzędziami, dlaczego nie skonsolidować wszystkiego w jednej platformie?

Zarejestruj się za darmo już dziś i przekonaj się, jak wygląda tworzenie formularzy, gdy jest nastawione na wydajność.