10 najlepszych narzędzi do zarządzania kampusem (2025)

Prowadzenie szkoły lub uniwersytetu to złożona, nieustanna operacja. Zarządzasz rekrutacją, frekwencją, harmonogramami zajęć, czesnym, zaangażowaniem studentów, wsparciem absolwentów... i wieloma innymi sprawami.

Aby przetrwać jeden dzień, musisz żonglować kilkunastoma różnymi narzędziami.

Problem polega na tym, że większość z nich nie komunikuje się ze sobą. W rezultacie to, co powinno być usprawnione, ginie w gąszczu e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i pominiętych działań następczych.

Właśnie dlatego coraz więcej szkół podstawowych, średnich i wyższych ponownie analizuje sposób zarządzania operacyjnego w całym kampusie.

Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania kampusem, które faktycznie łączy wszystkie elementy — dane studentów, program nauczania, operacje i komunikację — to trafiłeś we właściwe miejsce. W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze narzędzia, które warto rozważyć w tym roku, wraz z ich rzeczywistymi zaletami, wadami i informacjami o cenach, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla Twojej instytucji.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania kampusem?

Oprogramowanie do zarządzania kampusem powinno pomóc Ci ujednolicić cykle pracy akademickiej, administracyjnej i operacyjnej w jednym miejscu. Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

Scentralizowane dane studentów: Średnio Scentralizowane oprogramowanie do zarządzania kampusem przechowuje dokumentację akademicką, informacje o frekwencji, dane osobowe i historię komunikacji w jednym bezpiecznym systemie Średnio 60% czasu zespołu zajmuje wyszukiwanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji w niepołączonych systemach.Scentralizowane oprogramowanie do zarządzania kampusemprzechowuje dokumentację akademicką, informacje o frekwencji, dane osobowe i historię komunikacji w jednym bezpiecznym systemie

Cykl pracy związany z rekrutacją i zapisami studentów: Chcesz zautomatyzować powtarzalne, czasochłonne zadania, takie jak przesłane formularze, zbieranie dokumentów i zatwierdzanie? Większość narzędzi do zarządzania kampusem jest obecnie tworzona z myślą o zapewnieniu płynnego procesu wdrażania nowych studentów

Planowanie akademickie i harmonogramowanie: Wybierz narzędzia, które pomogą Ci zarządzać planami zajęć, kalendarzami kursów, harmonogramami wykładowców i zadaniami dla studentów przy minimalnym wysiłku ręcznym

Narzędzia komunikacyjne: Dzięki wbudowanemu czatowi, ogłoszeniom i interaktywnym portalom aplikacje te pomagają w płynnej koordynacji działań studentów, nauczycieli, rodziców i pracowników

Śledzenie wydajności i analityka: Wizualne pulpity i raporty mogą być ogromnym atutem, ponieważ umożliwiają monitorowanie ocen, frekwencji, zaangażowania i wskaźników KPI instytucji bez konieczności stosowania oddzielnych narzędzi analitycznych

Dostęp mobilny i portale samoobsługi: Zapewnij studentom i wykładowcom całodobowy dostęp do niezbędnych zasobów za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub pulpitów internetowych

Integracja i skalowalność: Upewnij się, że oprogramowanie łączy się z narzędziami takimi jak LMS (system zarządzania nauczaniem) i SIS (system informacji o studentach), aby można je było skalować wraz z rozwojem Twojej instytucji

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kampusem w skrócie

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kampusem dla Twojej instytucji

Teraz, gdy masz już pod ręką listę kontrolną, zapoznaj się z poniższymi rekomendacjami dotyczącymi narzędzi do zarządzania kampusem, które warto wypróbować:

1. ClickUp (najlepszy kompleksowy system do zarządzania cyklem pracy akademickiej i administracyjnej)

Wypróbuj ClickUp za darmo Dostosuj widoki, zadania, dokumenty, tablice i automatyzację ClickUp do sposobu pracy Twojej instytucji

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp zapewnia instytucjom edukacyjnym ujednoliconą platformę do zarządzania każdym aspektem życia kampusu, bez konieczności przełączania się między niepołączonymi systemami. Niezależnie od tego, czy nadzorujesz rekrutację, zarządzasz zadaniami wykładowców, czy śledzisz postępy studentów, możesz dostosować ClickUp do wszystkich swoich potrzeb, dostosowując go do struktury swojej instytucji.

Wizualizuj wszystko, od profili studentów po spis wyposażenia, w jednym miejscu dzięki ponad 15 widokom ClickUp, w tym listom, tabelom i tablicom Kanban.

Każdy dział w Twojej instytucji może pracować w dostosowywalnych przestrzeniach projektowych ClickUp, w których przechowywane są kluczowe dane. Dzięki temu możesz mieć oddzielne cykle pracy dla kadry akademickiej, operacji, HR i wydarzeń, a jednocześnie monitorować je wszystkie w jednym narzędziu. To się nazywa wydajność!

A skoro już poruszyliśmy ten temat, pokażemy Ci, jak automatyzacja ClickUp pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

Załóżmy, że w sezonie rekrutacyjnym student składa wniosek za pomocą niestandardowego formularza ClickUp, który wysłałeś. Formularz ten automatycznie tworzy zadanie ClickUp na liście „Proces rekrutacji” wraz ze wszystkimi wypełnionymi danymi.

Następnie zadanie jest automatycznie przypisywane do pracownika działu rekrutacji wraz z terminem weryfikacji dokumentów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Agenci ClickUp Autopilot działają jak członkowie zespołu AI, którzy monitorują zadania i podejmują działania zgodnie z Twoimi instrukcjami. W celu weryfikacji dokumentów możesz przeszkolić niestandardowego agenta ClickUp, aby sprawdzał, czy wymagane pola niestandardowe w przesłanych formularzach (takie jak „Przesłano transkrypcję” lub „Dowód tożsamości”) zostały wypełnione. Jeśli jakichś dokumentów brakuje, agent może automatycznie zmienić status zadania na „Brakujące dokumenty” i wysłać e-mail z przypomnieniem do kandydata. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów status zmienia się na „Gotowe do przeglądu” — nie są wymagane żadne ręczne kontrole. Skorzystaj z ClickUp Autopilot Agents, aby skrócić czas wykonywania codziennych zadań

Pod koniec tygodnia zespół rekrutacyjny ma pełną widoczność nad tym, które wnioski są w toku, zakończone lub utknęły w martwym punkcie — i nikt nie grzebie w arkuszach kalkulacyjnych ani nie przegląda niekończących się łańcuchów e-maili.

Współpraca między różnymi rolami przebiega płynnie. Twoi wykładowcy, pracownicy i zespoły wsparcia studentów mogą dodawać komentarze do zadań w celu podjęcia dalszych działań. Mogą również współpracować w czasie rzeczywistym na tablicach ClickUp i w dokumentach ClickUp, aby tworzyć plany lekcji, aktualizować dokumenty dotyczące zasad lub przygotowywać materiały na wydarzenia.

Wbudowane narzędzia do planowania, takie jak kalendarz AI ClickUp, pomagają zarządzać wszystkim, od kalendarzy zajęć po spotkania międzydziałowe. Dzięki kanałom poświęconym konkretnym projektom lub zadaniom w czacie ClickUp zespoły mogą prowadzić szybkie dyskusje lub udostępniać aktualizacje kontekstowe , dzięki czemu każda rozmowa pozostaje powiązana z zadaniem, którego dotyczy.

Chcesz sprawdzić, które działy są przeciążone lub którzy studenci są stale zagrożeni? Wypróbuj niestandardowe karty, wykresy i raporty w pulpitach ClickUp. Możesz też po prostu poprosić swojego asystenta AI, ClickUp Brain, aby pobrał te dane z Twojego obszaru roboczego.

Oceń wyniki studentów i pracowników oraz odkryj trendy dzięki ClickUp Brain

Wreszcie, dzięki ClickUp Docs Hub i bezpiecznej bazie wiedzy, wiedza instytucjonalna pozostaje zachowana i łatwo dostępna. Od zasad obowiązujących w szkole, przez podręczniki dla uczniów, po przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów informatycznych — wszystko to można tworzyć, przechowywać i udostępniać w ramach tej samej platformy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz uporządkowane dokumenty do współpracy z zagnieżdżonymi stronami, edycją w czasie rzeczywistym i komentarzami zespołu za pomocą ClickUp Docs

Płynnie zbieraj dane studentów lub pracowników za pomocą konfigurowalnych formularzy ClickUp, które są bezpośrednio przesyłane do list zadań

Śledź cele i kluczowe wyniki w różnych działach za pomocą wbudowanych pulpitów ClickUp Goals i postępów

Dostosuj swój obszar roboczy za pomocą ClickApps — włączaj lub wyłączaj funkcje w zależności od potrzeb swojej instytucji

Podsumowuj długie wątki lub e-maile, natychmiast aktualizuj zadania i wyciągaj wnioski z obszaru roboczego za pomocą komend głosowych w aplikacji komputerowej ClickUp Brain MAX

Limity ClickUp

Ogromna elastyczność może przytłaczać początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Doceniam to, że całość pracy szkoły jest widoczna dla całego zespołu administratorów.

Doceniam to, że całość pracy szkoły jest widoczna dla całego zespołu administratorów.

📮 ClickUp Insight: Praca nie powinna być zgadywanką, ale zbyt często tak właśnie jest. Nasze badanie dotyczące zarządzania wiedzą wykazało, że pracownicy często tracą czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów (31%), baz wiedzy firmy (26%), a nawet osobistych notatek i zrzutów ekranu (17%), aby znaleźć to, czego potrzebują. Dzięki funkcji Connected Search w ClickUp każdy plik, dokument i rozmowa są natychmiast dostępne na stronie głównej, dzięki czemu odpowiedzi można znaleźć w ciągu kilku sekund, a nie minut. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

2. Alma SIS (najlepszy system SIS stworzony przez nauczycieli, zapewniający głębokie zaangażowanie rodziców)

Alma SIS to oparty na chmurze system informacji o studentach, szeroko stosowany w okręgach szkolnych i szkołach społecznych w Stanach Zjednoczonych. Został zaprojektowany w celu uproszczenia rejestracji obecności, oceniania, planowania i zapewnienia zgodności z przepisami stanowymi w jednym intuicyjnym interfejsie.

Co wyróżnia to oprogramowanie? Zostało stworzone przez nauczycieli, którzy rozumieją znaczenie łatwości obsługi i szybkiego wdrożenia oprogramowania do zarządzania kampusem. Nauczyciele, administratorzy, a nawet rodziny często w ciągu kilku minut oswajają się z tym narzędziem.

Integracja w czasie rzeczywistym z Google Classroom, Canvas, Schoology i Microsoft Teams eliminuje powielanie danych — oceny i frekwencja są automatycznie synchronizowane między systemami.

Najlepsze funkcje Alma SIS

Uprość współpracę z rodzicami, studentami i wykładowcami dzięki nowoczesnym portalom opartym na rolach

Zautomatyzuj planowanie zajęć, śledzenie obecności i generowanie kart oceny

Wizualizuj trendy akademickie dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i raportowaniu zgodności z przepisami

Dostosuj karty, transkrypcje i analizy do potrzeb konkretnej szkoły

Limity Alma SIS

Jego narzędzia do udostępniania plików i współpracy otrzymują niższe oceny w recenzjach online w porównaniu z konkurencją

Jego narzędzie do tworzenia harmonogramów głównych jest obsługiwane przez narzędzie zewnętrzne, które niektórzy administratorzy uważają za mniej intuicyjne

Ceny Alma SIS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Alma SIS

G2: 4,2/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 430 recenzji)

Co mówią o Alma SIS prawdziwi użytkownicy?

Prosto z recenzji Capterra:

SIS ALMA jest przyjazny dla administratorów, uczniów, nauczycieli i rodziców. Kiedy ja, jako administrator ALMA, potrzebuję pomocy, obsługa klienta jest łatwo dostępna i zawsze służy pomocą w ciągu kilku chwil. Kiedy korzystam z niego jako nauczyciel, wiem, że moje oceny są bezpieczne i łatwo dostępne dla uczniów i rodziców, dzięki czemu mogą oni być na bieżąco z postępami swoich dzieci.

SIS ALMA jest przyjazny dla administratorów, uczniów, nauczycieli i rodziców. Kiedy ja, jako administrator ALMA, potrzebuję pomocy, obsługa klienta jest łatwo dostępna i zawsze służy pomocą w ciągu kilku chwil. Kiedy korzystam z niego jako nauczyciel, wiem, że moje oceny są bezpieczne i łatwo dostępne dla uczniów i rodziców, dzięki czemu mogą oni być na bieżąco z postępami swoich dzieci.

🧠 Ciekawostka: Na IU International University of Applied Sciences, dzięki wykorzystaniu AI tutor Syntea, czas nauki skrócił się o około 27% po około trzech miesiącach w porównaniu z grupami niekorzystającymi z AI. Kluczowy czynnik wyróżniający? Spersonalizowane nauczanie!

3. Campus 365 (najlepsze rozwiązanie dla modułów o wysokim stopniu konfiguracji)

Campus 365 oferuje jeden z najbogatszych katalogów modułów w branży — ponad 80 modułów obejmujących rekrutację, sprawy akademickie, finanse, transport, bibliotekę, akademik i zajęcia na żywo, a wszystko to dostępne za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Zostało zaprojektowane, aby pomóc szkołom w skalowaniu dzięki scentralizowanym pulpitom, które zapewniają administratorom widoczność operacji w czasie rzeczywistym, od pobierania opłat po wskaźniki wyników w nauce.

Łatwość obsługi to główna zaleta tego systemu ERP dla szkół. Użytkownicy twierdzą, że dzięki przejrzystemu interfejsowi i intuicyjnym cyklom pracy mogą wdrożyć nowych pracowników w ciągu kilku minut, nawet w środowiskach o niskim poziomie zaawansowania technologicznego. Kolejną zaletą jest wsparcie techniczne dostępne przez całą dobę w formie czatu, telefonu i pomocy na żywo, a także szkolenia w formie webinarów i sesji na miejscu.

Najlepsze funkcje Campus 365

Zarządzaj ponad 80 modułami akademickimi i administracyjnymi z jednego pulpitu

Prowadź zajęcia online na żywo bez konieczności korzystania z narzędzi lub wtyczek innych firm

Wspieraj nadrzędne instytucje, uczniów i pracowników dzięki aplikacjom mobilnym i wielojęzycznej obsłudze

Zautomatyzuj pobieranie opłat, śledzenie obecności i planowanie zajęć akademickich

Limity Campus 365

Moduł zajęć na żywo może mieć problemy z obsługą dużych wirtualnych sal lekcyjnych

Stopień dostosowania różni się w zależności od modułu — złożone cykle pracy mogą wymagać wsparcia w zakresie dostosowania

Ceny Campus 365

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Campus 365

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Campus 365 prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Oprogramowanie jest intuicyjne i łatwe w użyciu. Doceniam fakt, że pozwala mi dostosować różne ustawienia do wszelkich potrzeb.

Oprogramowanie jest intuicyjne i łatwe w użyciu. Doceniam fakt, że pozwala mi dostosować różne ustawienia do wszelkich potrzeb.

4. Ellucian (najlepszy skalowalny pakiet ERP + SIS przeznaczony dla szkolnictwa wyższego)

Ellucian obsługuje publiczne i prywatne uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych, oferując solidne rozwiązania do raportowania, CRM, SIS i ERP dostosowane specjalnie do cyklu pracy w szkolnictwie wyższym. Studenci mogą składać wnioski online, śledzić postępy i planować studia, a doradcy i pracownicy otrzymują pulpity i raporty umożliwiające identyfikację studentów zagrożonych niepowodzeniem oraz usprawnienie rekrutacji.

Narzędzia analityczne Ellucian umożliwiają instytucjom wykrywanie trendów, takich jak spadki liczby zapisów lub obszary wymagające szczególnej uwagi w zakresie utrzymania studentów, oraz podejmowanie proaktywnych działań. Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o skalowalności i zapewnia wsparcie w zakresie zgodności z amerykańskimi przepisami dotyczącymi pomocy finansowej.

Najlepsze funkcje Ellucian

Zintegruj dane dotyczące cyklu życia studentów, od rekrutacji po zaangażowanie absolwentów

Zarządzaj kadrami, płacami i operacjami ERP wraz z danymi akademickimi

Twórz płynnie działające portale dla doradców i pulpity do kontroli stopni naukowych

Ograniczenia Ellucian

Wymaga dedykowanego zespołu IT i formalnego szkolenia w zakresie wdrożenia

Wdrożenie może być droższe niż w przypadku lekkich platform SIS

Ceny Ellucian

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ellucian

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 3,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Ellucian prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Chwalę firmę Ellucian za ostatnie aktualizacje wyglądu i działania produktu. Teraz jest on łatwiejszy w użyciu i łatwiejszy do obsługi (administratorzy nie potrzebują już Java!).

Chwalę firmę Ellucian za ostatnie aktualizacje wyglądu i działania produktu. Teraz jest on łatwiejszy w obsłudze i wsparciu (administratorzy nie potrzebują już Java!).

5. PowerSchool (najlepszy system SIS dla szkół podstawowych i średnich, szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych i oferujący wiele integracji)

PowerSchool jest szeroko stosowany w okręgach szkolnych K-12 w Stanach Zjednoczonych i oferuje podstawowy system SIS, dziennik ocen, śledzenie frekwencji, planowanie oraz silne wsparcie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi raportowania przez dedykowane zespoły regionalne. Integruje się z systemami LMS, takimi jak Canvas i Schoology, obsługuje portale dla rodzin i uczniów oraz działa w bezpiecznej infrastrukturze opartej na ISO-27001/Azure.

Jego największą zaletą jest rozbudowany silnik dostosowywania. Okręgi mogą tworzyć niestandardowe pola, strony, raporty i automatyzację, a nawet korzystać z wtyczek, aby dostosować się do unikalnych cykli pracy.

Szkoły doceniają elastyczność tych rozwiązań, ale zgłaszają również, że wdrożenie, nawigacja i złożoność starszych wersji baz danych wymagają wykwalifikowanych administratorów.

Najlepsze funkcje PowerSchool

Skorzystaj z certyfikowanych przez państwo szablonów raportowania i cykli pracy zapewniających zgodność z przepisami

Synchronizuj frekwencję, oceny i harmonogramy między portalami w czasie rzeczywistym

Zintegruj je płynnie z Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF i narzędziami innych firm

Hostuj lokalnie, w chmurze lub w modelu hybrydowym, w trybie zarządzanym lub samodzielnym

Ograniczenia PowerSchool

Wymaga wiedzy technicznej i wsparcia personelu w zakresie wewnętrznych dostosowań

Czas reakcji wsparcia technicznego i dokumentacja mogą być niejednolite

Ceny PowerSchool

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PowerSchool

G2: 4,2/5 (ponad 730 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią o PowerSchool prawdziwi użytkownicy?

Długoletni użytkownik G2 relacjonuje:

Nasza dzielnica korzysta z PS SIS od 9 lat, zawsze jako instancja hostowana. Przez te wszystkie lata nie mieliśmy żadnych problemów z przestojami ani utratą danych. Szkolenia dla administratorów są niesamowite.

Nasza dzielnica korzysta z PS SIS od 9 lat, zawsze jako instancja hostowana. Przez te wszystkie lata nie mieliśmy żadnych problemów z przestojami ani utratą danych. Szkolenia dla administratorów są niesamowite.

👀 Czy wiesz, że... Ivy Tech Community College wykorzystuje Google Cloud i uczenie maszynowe do przewidywania wyników studentów z 80% dokładnością, przetwarzając ponad 12 milionów punktów danych dziennie! Ich platforma oparta na sztucznej inteligencji zidentyfikowała 16 000 studentów zagrożonych niepowodzeniem w ciągu zaledwie jednego semestru i pomogła tysiącom z nich poprawić oceny. Dzięki samoobsługowej analityce dostępnej dla prawie połowy pracowników Ivy Tech przeszło z reaktywnego raportowania do proaktywnego wsparcia studentów na dużą skalę.

6. Fedena (najlepszy modułowy, ekonomiczny system SIS/ERP dla małych i średnich instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, obejmujących szkoły podstawowe i średnie)

Stworzony dla instytucji z ograniczonym wsparciem IT, Fedena zapewnia automatyzację na poziomie ERP, raportowanie i narzędzia angażujące dla instytucji K-12 w całych Stanach Zjednoczonych. Możesz go używać do zarządzania wszystkim, od rekrutacji i frekwencji po transport i hostele.

Ponadto przystępna cena i intuicyjny interfejs użytkownika sprawiają, że jest ono bardziej dostępne dla mniejszych szkół niż niektóre inne narzędzia z tej listy.

Integruje się z Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams i obsługuje rozszerzenia wtyczek oraz moduły, które można dostosować do własnych potrzeb, zapewniając elastyczny cykl pracy.

Najlepsze funkcje Fedena

Zautomatyzuj cykle pracy związane z rekrutacją i opłatami dzięki modułom rejestracji i płatności

Wprowadź przyjazne dla urządzeń mobilnych portale dla rodziców/uczniów z aktualizacjami frekwencji i ocen w czasie rzeczywistym

Zintegruj kursy online, nagrane wykłady, quizy i narzędzia do współpracy

Generuj niestandardowe raporty i pulpity dotyczące frekwencji, wydajności i operacji

Ograniczenia Fedena

Mniejsza skalowalność w przypadku dużych okręgów w porównaniu z systemami dla przedsiębiorstw, takimi jak PowerSchool

Jakość wsparcia różni się w zależności od regionu; niektórzy recenzenci zwracają uwagę na wolniejsze aktualizacje funkcji

Ceny Fedena

Standard: 999 USD/rok

Premium : 1399 USD/rok

Ultimate: 1699 USD/rok

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fedena

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Fedena prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika G2:

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra platforma do zarządzania studentami. Przyjazna dla użytkownika, ale dla wielu osób wymagane jest wstępne szkolenie. Łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje, takie jak zarządzanie frekwencją, informacje osobiste, zarządzanie egzaminami, oceny i raporty, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra platforma do zarządzania studentami. Przyjazna dla użytkownika, ale dla wielu osób wymagane jest wstępne szkolenie. Łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje, takie jak zarządzanie frekwencją, informacje osobiste, zarządzanie egzaminami, oceny i raporty, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

7. Blackbaud Student Information System (najlepszy system SIS dla prywatnych niezależnych szkół podstawowych i średnich w Stanach Zjednoczonych)

👀 Czy wiesz, że... Od 2023 r. 54% instytucji zintegrowało swoje systemy SIS z platformami LMS i innymi platformami dla administratorów.

Czy chcesz również zunifikowanego środowiska, w którym funkcje LMS, portale studenckie, rozliczenia i zarządzanie rekrutacją są dostępne po jednym zalogowaniu? Blackbaud to solidny wybór.

Wykładowcy i administratorzy korzystają z niego, aby uzyskać całościowy widok 360° na całą ścieżkę edukacyjną każdego studenta — od wykazów ocen po zadania i zajęcia pozalekcyjne.

A wisienka na torcie? Automatyczne zgłoszenia na kursy, listy oczekujących, cykle pracy związane z ocenianiem oraz konfigurowalne zatwierdzanie oparte na rolach zmniejszają tarcia administracyjne i zapewniają wsparcie w zakresie zgodności z amerykańskimi wymogami dotyczącymi raportowania i akredytacji.

Najlepsze funkcje Blackbaud SIS

Wykorzystaj dostęp za pomocą pojedynczego logowania dla rodziców, studentów, wykładowców i pracowników dzięki pulpitom opartym na rolach

Usprawnij ocenianie i konfigurację wykazów ocen dzięki elastycznym modelom oceny

Umożliwiaj ujednolicone planowanie, zatwierdzanie wniosków o udział w kursach i synchronizację list uczestników w czasie rzeczywistym

Korzystaj z pulpitów międzydziałowych, aby pomóc administratorom monitorować frekwencję, trendy akademickie i zgodność z przepisami

Limity Blackbaud SIS

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że moduły często sprawiają wrażenie dodatków, a nie czystego, ujednoliconego systemu

Ceny Blackbaud SIS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Blackbaud SIS użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Doskonała platforma do zarządzania danymi uczniów, rodziców, klas, nauczycieli, doradców, internatu i wszystkimi innymi danymi związanymi z uczniami. Mamy niezwykle skomplikowany harmonogram dnia, a oprogramowanie jest w stanie dostosować się do naszych potrzeb.

Doskonała platforma do zarządzania danymi uczniów, rodziców, klas, nauczycieli, doradców, internatu i wszystkimi innymi danymi związanymi z uczniami. Mamy niezwykle skomplikowany harmonogram dnia, a oprogramowanie jest w stanie dostosować się do naszych potrzeb.

8. Academia ERP (najlepsze dla instytucji potrzebujących elastycznego, modułowego systemu ERP, który można skalować w różnych kampusach)

Jeśli Twoja szkoła lub uczelnia ma dość dostosowywania cyklu pracy do oprogramowania, Academia ERP może być odświeżającą zmianą. Zostało zaprojektowane do obsługi wszystkich zadań, od rekrutacji i spraw akademickich po kadry, finanse, a nawet zarządzanie akademikami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz jednym kampusem, czy dwudziestoma, modułowa konfiguracja Academia pozwala na płynną skalowalność i dostosowanie niemal wszystkiego bez konieczności ciągłego wzywania pomocy informatycznej.

Co najbardziej cenią użytkownicy? Wbudowane narzędzia komunikacyjne. Studenci i rodzice otrzymują aktualizacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji, e-maila lub SMS-ów, a pulpity nawigacyjne pomagają pracownikom kontrolować frekwencję, oceny, opłaty i wiele innych informacji.

Najlepsze funkcje Academia ERP

Zautomatyzuj kluczowe cykle pracy, od zapytań, przez rekrutację, po zarządzanie opłatami, dzięki konfigurowalnym modułom

Wysyłaj alerty w czasie rzeczywistym i spersonalizowane powiadomienia za pomocą wbudowanych wiadomości SMS, e-mail i aplikacji

Umożliw studentom, rodzicom i wykładowcom dostęp do portali mobilnych z bezpiecznym widokiem transkrypcji, frekwencji i ocen

Generuj pulpity i raporty dotyczące frekwencji, finansów, wyników w nauce i danych z wielu kampusów

Limity Academia ERP

Niektóre instytucje zgłaszają, że dokumentacja i wsparcie mogą się różnić w zależności od regionu, zwłaszcza w przypadku wdrożeń poza Stanami Zjednoczonymi

Ceny oprogramowania Academia ERP

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Academia ERP

G2 : 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Academia ERP użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 udostępnia:

System usprawnił proces rekrutacji, zminimalizował liczbę błędów ręcznych przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i ogólnie poprawił nasz system zarządzania studentami.

System usprawnił proces rekrutacji, zminimalizował liczbę błędów ręcznych przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i ogólnie poprawił nasz system zarządzania studentami.

🧠 Ciekawostka: 72% systemów SIS oferuje obecnie dostęp mobilny, zwiększając elastyczność pracy pracowników i studentów.

9. Workday Student (najlepsze rozwiązanie dla dużych uczelni poszukujących zunifikowanego systemu obsługi studentów, kadr i finansów)

Workday Student został stworzony dla instytucji szkolnictwa wyższego, które już korzystają z wielu systemów i chcą, aby wszystkie one współpracowały ze sobą. Jeśli korzystasz już z Workday do zarządzania kadrami i finansami, dodanie modułu dla studentów pozwoli Ci zintegrować całą instytucję w jednym miejscu. Moduł ten obsługuje rekrutację, doradztwo, planowanie programów nauczania, rozliczenia i wiele innych funkcji, zapewniając jednocześnie pracownikom i studentom narzędzia samoobsługi, które naprawdę działają.

Nie jest to jednak rozwiązanie typu „plug-and-play”. Wdrożenie wymaga czasu i planowania, ale po uruchomieniu otrzymujesz widok wszystkiego w czasie rzeczywistym — postępy studentów, trendy rekrutacyjne, status pomocy finansowej — wszystko zsynchronizowane z danymi kadrowymi i finansowymi.

Najlepsze funkcje Workday Student

Koordynuj procesy rekrutacji, pomocy finansowej, programów nauczania i rozliczeń

Zapewnij analitykę predykcyjną i raportowanie dotyczące retencji, rekrutacji i wyników w nauce

Zapewnij portale samoobsługi dla studentów, doradców i pracowników

Łatwo skaluj oprogramowanie do obsługi dziesiątek tysięcy studentów na dużych uniwersytetach badawczych

Limity Workday Student

Gotowe raporty mogą nie obejmować wszystkich potrzeb

Wdrożenie może wymagać doświadczonego zespołu IT oraz długiego okresu przygotowań

Ceny Workday Student

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday Student

G2 : 4,0/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Workday Student prawdziwi użytkownicy?

Na G2 jeden z użytkowników udostępnia następującą opinię:

Workday to doskonała platforma dla profesorów do publikowania ogłoszeń i zadań. Jest łatwa w użyciu, a powiadomienia są bardzo przydatne, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dodatkową zaletą jest funkcja doradztwa akademickiego.

Workday to doskonała platforma dla profesorów do publikowania ogłoszeń i zadań. Jest łatwa w użyciu, a powiadomienia są bardzo przydatne, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dodatkową zaletą jest funkcja doradztwa akademickiego.

10. Skyward (najlepsze rozwiązanie dla amerykańskich okręgów szkolnych K–12, które priorytetowo traktują stabilność, zgodność z przepisami i zaangażowanie rodzin)

Skyward jest rozwiązaniem wybieranym przez wiele okręgów szkolnych w Stanach Zjednoczonych, i to nie bez powodu. Istnieje już od dziesięcioleci, co widać w bogactwie funkcji zaprojektowanych z myślą o rzeczywistych wyzwaniach stojących przed okręgami szkolnymi. Niezależnie od tego, czy śledzisz frekwencję, obsługujesz listę płac, generujesz raporty dla władz stanowych, czy pomagasz rodzicom być na bieżąco, Skyward wykona to z cichą niezawodnością.

Portale dostępowe dla rodzin i uczniów są proste, ale skuteczne, pomagają zmniejszyć liczbę połączeń telefonicznych i zapewniają rodzinom bezpośredni dostęp do informacji o tym, co dzieje się na co dzień. A dla zespołów IT Skyward oferuje elastyczny hosting (w chmurze lub lokalny) oraz solidne opcje eksportu danych dla okręgów, które cenią sobie kontrolę. Interfejs może wydawać się nieco przestarzały, ale w zamian otrzymujemy system, który po prostu działa — nawet w najbardziej pracowite dni szkolne.

Najlepsze funkcje Skyward

Scentralizuj dokumentację studentów, oceny, finanse, kadry i harmonogramy w jednym systemie

Umożliw nadrzędnym użytkownikom dostęp do danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portali Family Access lub Student Access

Wsparcie raportowania danych państwowych za pomocą Ed-Fi i niestandardowego eksportu CSV/API

Ułatw korzystanie z niestandardowych formularzy i pól danych, aby śledzić unikalne potrzeby danego okręgu

Ograniczenia Skyward

Interfejs wydaje się przestarzały; kilku użytkowników zgłasza trudności w nawigacji i powolny cykl pracy dla nauczycieli

Ceny Skyward

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Skyward

G2 : 3,8/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Skyward prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Skyward bardzo ułatwił wyszukiwanie informacji o uczniach, wprowadzanie ocen i kopiowanie zadań. Łatwo było również wprowadzać informacje o frekwencji. Podoba mi się również to, że różne szkoły mogą zmieniać układ Skyward zgodnie ze swoimi potrzebami.

Skyward bardzo ułatwił wyszukiwanie informacji o uczniach, wprowadzanie ocen i kopiowanie zadań. Łatwo było również wprowadzać informacje o frekwencji. Podoba mi się również to, że różne szkoły mogą zmieniać układ Skyward zgodnie ze swoimi potrzebami.

Zajęcia, komunikacja, zgodność z przepisami — zarządzaj wszystkim za pomocą ClickUp

Jeśli z tego wpisu należy wyciągnąć jeden wniosek, to jest to, że niezależnie od tego, czy prowadzisz małą szkołę podstawową, czy rozległy system uniwersytecki, istnieje rozwiązanie do zarządzania kampusem odpowiednie dla Ciebie. Jednak wiele dostępnych narzędzi po prostu dodaje kolejne zakładki do przeglądarki, nie zmniejszając faktycznego obciążenia.

ClickUp jest inny. Łączy wszystko — projekty, ludzi, procesy — w jednym miejscu, które jest naprawdę łatwe w użyciu. Potrzebujesz formularza do zbierania opinii studentów? Pulpitu do rekrutacji? AI, która pomaga szybciej pisać lub podsumowywać raporty? Otrzymasz to wszystko bez konieczności zarządzania wieloma rozproszonymi systemami.

