Jak wyszukiwać w kanałach Slacka, wiadomościach prywatnych i plikach

Próbujesz znaleźć ten jeden dokument, który ktoś wrzucił na kanał w zeszłym tygodniu, ale teraz przeglądasz 400 wiadomości, notatki „Noted 🙌” i memy z ekspresem do kawy.

Ponowne przewijanie? Nie, dziękuję.

Zamiast tracić popołudnie na przeszukiwanie chaosu, oto jak mądrzej wyszukiwać w Slacku. Pokażemy Ci filtry, skróty i proste sztuczki, które pomogą Ci szybko znaleźć to, czego potrzebujesz.

Jak wyszukiwać w Slacku

Masz mnóstwo kanałów, mnóstwo prywatnych wiadomości i plików pojawiających się z każdej strony. Ale rzecz w tym, że efektywne korzystanie ze Slacka oznacza możliwość znalezienia tego, czego potrzebujesz, bez utraty zmysłów.

Rozbijme to na proste kroky. ⚒️

Krok 1: Otwórz pole wyszukiwania

W górnej części okna Slacka znajduje się pasek wyszukiwania. To Twój punkt wyjścia. Kliknij go na pulpicie lub dotknij na urządzeniu mobilnym.

Chcesz to zrobić nieco szybciej? Skorzystaj z tych skrótów, aby przejść bezpośrednio do wyszukiwania:

Mac: Naciśnij ⌘ + G , aby rozpocząć wyszukiwanie, lub ⌘ + F , aby wyszukiwać w określonym kanale lub wiadomościach prywatnych.

Windows/ Linux: Naciśnij Ctrl + G lub Ctrl + F

Krok 2: Wpisz, czego szukasz

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło, takie jak słowo kluczowe, fraza lub temat, w polu wyszukiwania Slacka. Podczas wpisywania automatycznie pojawią się sugestie ostatnich zapytań lub zaznaczone zostaną pasujące części zawartości. Możesz wybrać jedną z sugestii lub nacisnąć klawisz Enter , aby wyświetlić pełne wyniki.

za pośrednictwem Slacka

🔍 Czy wiesz, że... Oczekuje się, że globalny rynek oprogramowania do współpracy zespołowej wzrośnie do 60,38 mld dolarów przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 11,9% w okresie prognozy (2024-2032).

Krok 3: Uściślij wyszukiwanie za pomocą modyfikatorów

Teraz przejdźmy do rzeczy. Slack oferuje szereg modyfikatorów wyszukiwania, które pozwalają precyzyjnie dostosować wyniki wyszukiwania. Działają one jak filtry, pomagając zawęzić wyniki i ukryć niepotrzebne informacje:

in:: Wyszukaj w określonym kanale lub wiadomości prywatnej (np. in:#design, in:@maria)

from:: Znajdź wiadomości od konkretnej osoby (np. from:@james)

has:: Wyszukuj tylko wiadomości zawierające gwiazdki, emoji lub pliki (np. has:star, has:👍, has:link)

to:: Widok wiadomości wysłanych bezpośrednio do Ciebie (to:me)

before:/after:/on: Wyszukuj wiadomości według daty (np. before:2025-05-01)

Cytaty: Używaj „dokładnych fraz”, aby wyszukiwać wiadomości słowo w słowo.

📌 Przykład: Szukasz raportu marketingowego, który Sara wysłała na kanale marketingowym. Oto podpowiedź, którą możesz wypróbować: „raport marketingowy w: #team-marketing od: @sara”.

Krok 4: Sortuj według wiadomości, plików, kanałów lub osób

Po naciśnięciu klawisza Enter Slack dzieli wyniki wyszukiwania na zakładki:

Wiadomości — wszystko, co dotyczy czatu

Pliki , dla dokumentów udostępnianych, plików PDF, obrazów itp.

Kanały , jeśli próbujesz zapamiętać, gdzie znajduje się dany temat

Ludzie, kiedy szukacie profilu danej osoby

Kliknij zakładkę, która odpowiada Twoim potrzebom, a znajdziesz się na właściwej drodze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: użyj AI Slacka, aby podsumować długie wątki lub nadrobić zaległości w nieprzeczytanych wiadomościach na ruchliwych kanałach. To świetny sposób, aby zapoznać się z istotą sprawy bez konieczności przewijania godzinnej zawartości.

Krok 5: Wyszukiwanie w określonym kanale lub wiadomościach prywatnych

Jeśli jesteś już na kanale lub w wiadomości prywatnej, gdzie Twoim zdaniem znajdują się potrzebne informacje, możesz jeszcze bardziej ułatwić sobie zadanie:

Naciśnij ⌘ + F (Mac) lub Ctrl + F (Windows/Linux) , a wyszukiwanie obejmie tylko tę przestrzeń.

Wpisz słowo kluczowe w głównym pasku wyszukiwania, a następnie in:#nazwa-kanału lub in:@nazwa-użytkownika.

To szybki skrót, na którym polegają doświadczeni użytkownicy.

Na przykład, szukaj w #design-review, jeśli wiesz, że makieta została udostępniona w ostatni wtorek.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej

Krok 6: Szybsze wyszukiwanie plików

Potrzebujesz prezentacji, dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego? Oto jak je uzyskać:

Wpisz słowo kluczowe w pasku wyszukiwania.

Kliknij zakładkę Pliki w wynikach wyszukiwania.

Używaj modyfikatorów, takich jak from:@alex lub in:#finance , aby zawęzić obszar wyszukiwania.

To lepsze rozwiązanie niż przewijanie zakładki „pliki” w każdym kanale, zwłaszcza gdy walczysz z terminem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli nie masz pewności, do którego kanału należy dana rozmowa, skorzystaj z podstawowej wyszukiwarki, wpisując nazwę kanału lub powiązane słowa kluczowe, a następnie kliknij zakładkę „Kanały”. Slack wyświetli listę wyników pasujących do nazw kanałów, tematów lub opisów.

Krok 7: Użyj filtrów, aby znaleźć więcej informacji

Po wyszukaniu Slack oferuje jeszcze więcej opcji filtrowania. Kliknij Filtry, aby zawęzić wyniki według:

Zakresy dat

Kto wysłał wiadomość

W którym kanale to jest?

To jak mini wyszukiwarka bazy wiedzy, która pomaga uporządkować komunikację w zespole.

Krok 8: Wypróbuj polecenia / (dla zaawansowanych użytkowników)

Chcesz wyszukiwać, pozostając w oknie wiadomości?

✅ Wypróbuj to: /search in:#nazwa-kanału from:@nazwa-użytkownika

Działa to tak samo jak pasek wyszukiwania i jest szybkie dla użytkowników, którzy korzystają z poleceń /.

Ograniczenia wyszukiwania w Slacku

Slack to świetne narzędzie do szybkich rozmów i aktualizacji zespołu, ale jeśli chodzi o późniejsze wyszukiwanie czegoś, nie zawsze jest to proste. Oto kilka najczęstszych problemów, które mogą skłonić Cię do poszukiwania alternatyw dla Slacka. 👇

Slack przeszukuje tylko wiadomości wewnętrzne i pliki udostępnione w Slacku: nawet jeśli pliki z Google Drive lub Dropbox są połączone, nadal musisz przeszukiwać te narzędzia osobno, aby uzyskać pełną zawartość.

Interfejs wyszukiwania wydaje się nieporęczny: bez znajomości dokładnych słów kluczowych lub modyfikatorów wyszukiwanie w Slacku może przypominać metodę prób i błędów — zwłaszcza dla nowych użytkowników.

Zbyt wiele nieistotnych wyników: Nawet jeśli wiesz, czego szukasz, Slack często wyświetla nieaktualne rozmowy lub niepowiązane pliki, utrudniając lokalizację właściwego.

Rozproszone wiadomości i pliki tekstowe: Zawartość znajduje się na różnych lokalizacjach, takich jak kanały, wiadomości prywatne, czaty grupowe i wątki, co oznacza, że musisz ręcznie przechodzić między nimi.

Dziwne zachowanie modyfikatorów i problemy z funkcjami: Chociaż ujednolicone wyszukiwanie Slacka pomaga zmniejszyć silosy wewnątrz Slacka, jego komendy czasami nie działają lub zachowują się w nieprzewidywalny sposób. Małe literówki lub dodatkowe przestrzenie mogą zakłócić wyszukiwanie, co jest frustrujące, gdy się spieszysz.

🎥 Omówimy wyszukiwanie semantyczne, trafność NLP, łączniki, bezpieczeństwo oraz sposób, w jaki zintegrowany obszar roboczy ClickUp AI ujednolica dane, dzięki czemu Twój zespół otrzymuje odpowiedzi natychmiast, zamiast przedzierać się przez chaos.

Lepsze wyszukiwanie dzięki ClickUp

Więc zapoznałeś się z zaletami i wadami Slacka, ale nadal grzebiesz w nieistotnych wynikach lub przełączasz się między narzędziami?

ClickUp, aplikacja do pracy, która łączy wszystko w jednym miejscu. Wiadomości, pliki, decyzje i zadania znajdują się w jednym miejscu, a asystent wyszukiwania oparty na AI rozumie kontekst i przechowuje wszystko w jednym systemie. Dzięki ClickUp Chat możesz współpracować w kanałach tematycznych lub wiadomościach prywatnych, zamieniać wiadomości w zadania i powiązać każdą dyskusję z projektem.

Dzięki ClickUp Chat możesz współpracować w kanałach tematycznych lub wiadomościach prywatnych, zamieniać wiadomości w zadania i powiązać każdą dyskusję z projektem.

Dodatkowo, ClickUp SyncUps pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie rozmowy audio lub wideo (z udostępnianiem ekranu) bezpośrednio z dowolnego czatu. Szybkie decyzje i współpraca w czasie rzeczywistym odbywają się tam, gdzie już pracujesz.

Wyszukiwanie w Enterprise: znajdź wszystko, gdziekolwiek jesteś

Funkcja Enterprise Search w ClickUp umożliwia przeszukiwanie ClickUp i zintegrowanych narzędzi (Slack, Google Drive, Dropbox, SharePoint, Jira i innych) za pomocą jednego paska wyszukiwania. Nie musisz już przełączać się między zakładkami lub platformami — po prostu wpisz zapytanie i natychmiast zobacz wyniki ze wszystkich aplikacji w połączeniu.

ClickUp Enterprise Search gromadzi wszystkie informacje związane z Twoją pracą w jednym miejscu.

Wyszukiwanie w obszarze roboczym Enterprise: administratorzy mogą włączyć tę funkcję, aby wszyscy użytkownicy obszaru roboczego mogli wyszukiwać pliki i wiadomości, do których ma dostęp konto administratora. W przypadku Slacka indeksowane są tylko kanały publiczne.

Osobiste wyszukiwanie Enterprise: Skonfiguruj własne prywatne połączenia, aby przeszukiwać swoje osobiste pliki i wiadomości w obsługiwanych aplikacjach. (Uwaga: osobiste wyszukiwanie Enterprise dla Slacka nie jest dostępne).

Indeksowanie w czasie rzeczywistym: nowe wiadomości Slack i pliki z innych aplikacji są indeksowane szybko — zazwyczaj w ciągu kilku minut — dzięki czemu wyniki wyszukiwania są zawsze aktualne.

Uprawnienia i prywatność: to, co możesz znaleźć, zależy od Twojego dostępu w aplikacji źródłowej i ustawień integracji. Administratorzy mogą kontrolować, które dyski, foldery lub kanały są indeksowane do wyszukiwania w całym obszarze roboczym.

Jeśli byłeś nieobecny lub po prostu chcesz uzyskać krótkie podsumowanie, wpisz „Catch me up” w dowolnym kanale czatu ClickUp lub wiadomości prywatnej. ClickUp Brain podsumuje najważniejsze aktualizacje, decyzje i udostępnione pliki z ostatnich kilku dni, dzięki czemu nie będziesz musiał przewijać długich wątków. Dlaczego jest to tak potężne narzędzie? Zapewnia wyszukiwanie oparte na AI.

Otrzymasz zwięzłe, praktyczne podsumowanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Pomaga być na bieżąco — idealne rozwiązanie dla zapracowanych zespołów i menedżerów. Funkcja „Catch me up” w czacie ClickUp zapewnia natychmiastowe podsumowanie ostatnich aktualizacji.

ClickUp Brain: Znajdź kontekst w kilka sekund

Masz dość nieporęcznych modyfikatorów wyszukiwania? Po prostu zapytaj. ClickUp Brain, Twój asystent oparty na AI, pomaga błyskawicznie dokonać lokalizacji plików, zadań, dokumentów lub notatek ze spotkań — bez konieczności podawania dokładnych słów kluczowych.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi i porady.

Wyszukiwanie w języku naturalnym: zadawaj pytania prostym językiem angielskim — bez konieczności stosowania dokładnych słów kluczowych lub skomplikowanych filtrów. Na przykład: „Pokaż mi ostateczną prezentację marketingową Slacka za II kwartał oraz najnowszą umowę z klientem z Dropbox”.

Odpowiedzi kontekstowe: ClickUp Brain rozumie Twoje miejsce pracy i połączone aplikacje, wyświetlając najbardziej odpowiednie zadania, dokumenty, pliki, a nawet wiadomości Slack.

Podsumuj i podejmij działania: błyskawicznie podsumowuj długie wątki, generuj notatki ze spotkań lub twórz elementy do wykonania na podstawie rozmów.

Przestrzeganie uprawnień: zobaczysz tylko wyniki, do których masz dostęp, w oparciu o swoje uprawnienia w ClickUp i integracji.

📌 Przykładowa podpowiedź: Wystarczy wpisać „Pokaż mi ostateczną prezentację marketingową za II kwartał oraz notatki ze spotkania z klientem Acme Corp z 15 kwietnia”. ClickUp Brain wyświetli ostateczną wersję pliku prezentacji, połączy połączone zadanie ClickUp i wyświetli dokładne notatki ze spotkania lub podsumowanie.

📮 ClickUp Insight: 30% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do wyszukiwania i gromadzenia informacji. Ale czy istnieje sztuczna inteligencja, która pomaga znaleźć ten jeden zagubiony plik w pracy lub ten ważny wątek na Slacku, którego zapomniałeś zapisać? Tak! Wyszukiwarka ClickUp oparta na AI może błyskawicznie przeszukiwać całą zawartość Twojego obszaru roboczego, w tym zintegrowane aplikacje innych firm, wyświetlając informacje, zasoby i odpowiedzi. Zaoszczędź nawet 5 godzin tygodniowo dzięki zaawansowanej wyszukiwarce ClickUp!

Zarządzanie wiedzą w ClickUp: jedno źródło prawdy

Właśnie w tym zakresie ClickUp naprawdę wyróżnia się na tle alternatyw dla Slacka. Dzięki funkcji zarządzania wiedzą ClickUp możesz przechowywać, organizować i wyszukiwać zbiorową wiedzę swojego zespołu — od standardowych procedur operacyjnych po notatki zespołu, dokumenty i inne materiały referencyjne — wszystko w jednym obszarze roboczym ClickUp.

Przechowuj i uzyskaj natychmiastowy dostęp do całej wiedzy swojej firmy dzięki ClickUp Knowledge Management.

Ujednolicona przestrzeń robocza: przechowuj procedury operacyjne, dokumenty projektowe, notatki ze spotkań i inne materiały w ClickUp Docs. Łącz dokumenty, zadania i czaty, aby uzyskać płynny kontekst.

Pełna możliwość wyszukiwania: Wszystko — zadania, dokumenty, komentarze, czaty i pliki z połączonych aplikacji — można natychmiast wyszukać.

Koniec z zagubionymi plikami: nie musisz już prosić współpracowników o ponowne wysłanie linków ani przeszukiwać starych wątków. Wszystko znajduje się tam, gdzie pracujesz.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj czatu ClickUp, aby prowadzić rozmowy dokładnie tam, gdzie odbywa się praca — w ramach zadań. Koniec z zagubionymi wiadomościami prywatnymi i rozproszonymi wątkami. Gdy krótka rozmowa przeradza się w element do wykonania, ClickUp Docs pozwala natychmiast je zarejestrować i powiązać z cyklem pracy. Żegnajcie, niekończące się przewijanie Slacka.

Bezpieczeństwo, prywatność i najlepsze praktyki

Silne szyfrowanie: wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania (TLS 1. 2/1. 3) i przechowywania (AES-256).

Przetwarzanie danych: ClickUp AI i Enterprise Search nie wykorzystują Twoich danych do szkolenia modeli AI. Zewnętrzni dostawcy AI nie przechowują żadnych danych.

Kontrola administratora: administratorzy decydują, co jest indeksowane i kto może tworzyć połączenia integracyjne. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podłączaj dyski/foldery udostępniane, a nie osobiste.

Automatyczne aktualizacje: jeśli plik lub wiadomość zostanie usunięta w aplikacji źródłowej, zostanie również usunięta z indeksu ClickUp.

Zapomnij o niekończących się wątkach, ClickUp Ci pomoże.

Masz pracę do zrobienia, a nie czaty do przeglądania. Slack ułatwia prowadzenie rozmów, ale gdy przychodzi czas na znalezienie informacji, może okazać się niewystarczający — zwłaszcza gdy Twoje pliki i notatki znajdują się w innych narzędziach.

ClickUp, aplikacja do pracy, która łączy wszystko w jednym miejscu. Wiadomości, pliki, decyzje i zadania znajdują się w jednym miejscu, a asystent wyszukiwania oparty na AI rozumie kontekst i tworzy ujednolicony system.

Po co więc tracić czas? Zaoszczędź go, rejestrując się w ClickUp już dziś za darmo! ✅