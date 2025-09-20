10 najlepszych alternatyw dla Veed.io do edycji wideo w 2025 roku

Veed.io świetnie nadaje się do tworzenia wideo na media społecznościowe. Umożliwia szybką edycję i automatycznie dodaje napisy.

Jeśli jednak potrzebujesz pamięci masowej, współpracy zespołowej, automatycznej zmiany rozmiaru, edycji zbiorczej lub wsparcia samouczków YouTube, webinarów i klipów podcastów, musisz rozważyć bardziej zaawansowane narzędzia do edycji wideo.

Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom dla Veed.io, które pozwalają pokonać te ograniczenia podczas edycji wideo. Udostępniamy kluczowe funkcje, ceny i ograniczenia, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.

Czego należy szukać w alternatywach dla Veed.io?

Zanim zarejestrujesz się w kolejnym narzędziu, zrób krok i zadaj sobie pytanie: czego potrzebuje Twój cykl pracy wideo, czego nie zapewnia Ci Veed? Oto zaawansowane funkcje, które warto uwzględnić w procesie tworzenia zawartości wideo.

Głębia edycji: Jeśli Veed wydaje się zbyt podstawowy dla Twoich projektów, poszukaj narzędzi wideo z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak wielościeżkowe osie czasu, warstwy audio i niestandardowe przejścia

Lepsza współpraca: Potrzebujesz czegoś więcej niż samodzielnej edycji wideo online? Postaw na alternatywy dla Veed.io, które zapewniają wsparcie dla komentarzy, uprawnień opartych na roli i folderów udostępnianych, dzięki czemu przekazywanie opinii i zatwierdzanie przebiega bezproblemowo

obsługa brandingu i szablonów: *Wybierz narzędzia, które pozwalają zapisywać zasoby marki, ponownie wykorzystywać szablony wideo i automatycznie dostosowywać rozmiar do różnych platform społecznościowych. Nie chcesz przecież ponownie przesyłać logo lub ponownie wpisywać czcionek za każdym razem, gdy przesyłasz wideo

funkcje AI i automatyzacja: *Veed oferuje funkcję Magic Cut i automatyczne napisy, ale inne narzędzia wideo idą o krok dalej. Poszukaj narzędzi AI, które usuwają cisze, generują klipy społecznościowe lub szybko zmieniają przeznaczenie dłuższych filmów

Elastyczne i skalowalne ceny: Jeśli przeszkadza Ci znak wodny lub ceny dla zespołów, wybierz alternatywę dla Veed z lepszymi bezpłatnymi poziomami, skalowalnymi cenami lub planami indywidualnymi i biznesowymi z płatnością zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Nisza dopasowana do Twoich procesów: Niektóre redaktory są stworzone dla YouTuberów, inne dla marketerów lub podcasterów. Znajdź narzędzie do edycji wideo dostosowane do Twojego procesu pracy — niezależnie od tego, czy tworzysz tutoriale, filmy na TikToka, czy filmy promujące markę

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Veed.io w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Veed.io:

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Szablony wizualnych scenariuszy, zarządzanie zadaniami, współpraca w czasie rzeczywistym, niestandardowe widoki Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże korporacje Dostępny bezpłatny plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Kapwing Data powstania wideo z wykorzystaniem AI, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus Małe firmy, twórcy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD za członka miesięcznie Descript Edycja tekstowa, synchronizacja skryptów, wsparcie wielu kamer, narzędzia głosowe oparte na AI Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD za członka miesięcznie InVideo AI Link do wideo, filmy bez twarzy, ponad 5000 szablonów, edycja Magic Box Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie CapCut Edycja dostosowana do urządzeń mobilnych, efekty, filtry, kontrola prędkości Twórcy, małe firmy 7-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie HeyGen Awatary AI, awatary niestandardowe, wsparcie wielu języków, narzędzia do edycji Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free strona z wideo AI; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Synthesia Awatar AI, generowanie scenariuszy, klonowanie głosu, ponad 140 języków Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free strona wideo AI; płatne plan zaczynają się od 29 USD miesięcznie Colossyan Creator Konwertuj dokumenty/slajdy na wideo, nagrywaj ekran, twórz sceny z wieloma awatarami, korzystaj z narzędzi do budowania marki Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 27 USD miesięcznie Camtasia Zaawansowane nagrywanie ekranu, adnotacje, quizy, inteligentne powiększanie/przesuwanie Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Uproszczone Klipy AI, automatyczne napisy, publikowanie w mediach społecznościowych, inteligentna edycja Małe firmy, zespoły ds. zawartości Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Veed.io

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom, limitom, opiniom użytkowników i planom cenowym każdego z tych narzędzi.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami wideo i współpracy zespołowej)

Organizuj pomysły, zadania i współpracuj wizualnie za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

Jeśli zarządzasz projektami wideo wykraczającymi poza samą edycję, ClickUp, aplikacja do pracy, oferuje wszystkie potrzebne narzędzia w jednym miejscu. Możesz zacząć od użycia ClickUp Tablic, aby zaplanować oś czasu produkcji i nakreślić zarys serii filmów.

Możesz przeciągać, upuszczać i zmieniać kolejność pomysłów w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem i od samego początku zapewnić wszystkim jednakowy poziom wiedzy. Jest to szczególnie przydatne podczas wczesnych sesji burzy mózgów, planowania przepływu scenariusza lub śledzenia elementów wizualnych, takich jak przejścia między scenami i listy ujęć.

Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia pracy, możesz skorzystać z zadań ClickUp, aby podzielić cykl pracy produkcji wideo na jasne, łatwe do zarządzania kroki. Możesz przydzielać obowiązki, ustalać terminy i śledzić postępy, aby zakończyć projekty na czas.

Na przykład zacznij od zadania związanego z tworzeniem scenariusza, do którego dołączysz szkic, przypiszesz go scenarzyście, będziesz współpracować za pośrednictwem ClickUp Doków i ustalisz termin przeglądu. Następnie przejdź do tworzenia scenariusza, a potem do filmowania. Każda scena lub ujęcie może być śledzone jako oddzielne zadanie, z listami kontrolnymi dotyczącymi ustawień kamery, lokalizacji i sprzętu.

Zarządzaj zadaniami ClickUp, ustalaj terminy i usprawniaj cykl pracy tworzenia wideo dzięki zadaniu ClickUp

W fazie edycji nagrań lektorskich i animowanych napisów użyj statusów zadań, takich jak „W trakcie”, „Wymaga sprawdzenia” i „Ostateczny eksport”, aby śledzić postęp każdego wideo.

Po wdrożeniu cyklu pracy skorzystaj z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI do pomocy przy tworzeniu scenariuszy. Niezależnie od tego, czy tworzysz pierwszy scenariusz, dopracowujesz scenę, piszesz animowane napisy czy transkrybujesz surowy materiał filmowy, sztuczna inteligencja może pomóc Ci w generowaniu czystych kopii przy pomocy wielu modeli LLM (np. Gemini, Claude i innych) z tego samego interfejsu.

A kiedy potrzebujesz skontaktować się ze swoim zespołem, ClickUp Brain może również tworzyć dla Ciebie projekty wiadomości e-mail, komentarzy lub aktualizacji zadań w oparciu o kontekst Twojego projektu. Możesz również zapytać go o status konkretnych zadań. Na przykład, możesz chcieć wiedzieć, czy scenariusz jest już gotowy lub czy materiał filmowy został przesłany. ClickUp Brain pobierze najnowsze aktualizacje bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego.

Wreszcie, dzięki ClickUp Clips możesz nagrywać krótkie wideo bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, bez opuszczania platformy. Dodatkowo, podczas nagrywania Clip, ClickUp, potężna alternatywa dla Veed.io, automatycznie generuje transkrypcję Twojej narracji. Pomaga to Twojemu zespołowi przejrzeć lub odnieść się do kluczowych punktów bez konieczności ponownego oglądania całego wideo.

Nagrywaj, udostępniaj i organizuj wideo bez wysiłku dzięki ClickUp Clips

ClickUp Brain, jako narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, dodatkowo usprawnia ten proces, umożliwiając interakcję z klipami i ich transkrypcjami. Możesz poprosić Brain o podsumowanie klipu, wyodrębnienie działań do wykonania lub wyjaśnienie fragmentów transkrypcji, co pomoże Twojemu zespołowi zachować spójność i skupienie.

Klipy są również automatycznie zapisywane i połączone z zadaniami lub dokumentami. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest utrata ważnych informacji w wątkach e-maili lub aplikacjach do przesyłania wiadomości. To prosty sposób na utrzymanie przepływu komunikacji wizualnej w całym projekcie.

Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie projektami produkcji wideo, ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony stworzone specjalnie z myślą o kreatywnych procesach pracy. Szablon produkcji wideo ClickUp pomaga zarządzać każdym etapem projektu dzięki przejrzystym zadaniom, harmonogramom i narzędziom do współpracy, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

W przypadku planowania wizualnego szablon scenariusza ClickUp zapewnia uporządkowany układ, który pozwala zorganizować sceny, czas i kierunek wizualny, aby zapewnić spójność działań zespołu. Te bezpłatne szablony scenariuszy usprawniają kreatywne procesy pracy, łącząc elementy wizualne, notatki, terminy i współpracę w jednej uporządkowanej przestrzeni.

W ten sposób ClickUp pozwala zarządzać całym procesem produkcji wideo, od planowania i tworzenia scenariusza po współpracę i dostarczenie produktu, a wszystko to w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfiguruj niestandardowe pulpity nawigacyjne: uzyskaj ogólny widok na postęp, terminy i obciążenie pracą oraz śledź zadania na wszystkich scenach produkcji wideo za pomocą uzyskaj ogólny widok na postęp, terminy i obciążenie pracą oraz śledź zadania na wszystkich scenach produkcji wideo za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

*planowanie za pomocą zintegrowanych kalendarzy: Wykorzystaj kalendarz ClickUp , aby łatwo planować sesje zdjęciowe, przeglądy lub daty premiery i synchronizować te wydarzenia z zespołem

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Oszczędzaj czas, ustawiając Oszczędzaj czas, ustawiając automatyzacje ClickUp , które przenoszą zadania po zatwierdzeniu, przypisują członków zespołu po zmianie statusu lub wysyłają przypomnienia o zbliżających się terminach

Natychmiastowa współpraca: Korzystaj Korzystaj z czatu ClickUp , aby omawiać zadania, przekazywać opinie i współpracować bez konieczności przełączania się między platformami

Limitacje ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp Brain pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi.

🌼 Dowiedz się, jak zbudować skalowalną operację związaną z zawartością wideo za pomocą ClickUp. 👇🏼

za pośrednictwem Kapwing

Kapwing, narzędzie do edycji wideo oparte na sztucznej inteligencji, ułatwia datę powstania wideo każdemu, nawet osobom bez umiejętności edycji wideo. Wystarczy wpisać tekst, a sztuczna inteligencja wygeneruje zakończony film z muzyką, efektami dźwiękowymi i przejściami. Dzięki Magic Subtitles możesz natychmiast uzyskać napisy wygenerowane przez sztuczną inteligencję i dostosować ich styl oraz animacje do swojej marki. Smart B-Roll automatycznie analizuje wideo i wstawia elementy wizualne pasujące do kluczowych punktów w miarę montażu wideo.

Jeśli w Twoim wideo występuje wielu mówców, możesz użyć funkcji Speaker Focus, aby skierować kamerę na osobę, która właśnie mówi, i pomóc widzom zachować połączenie. Podczas pracy w różnych językach funkcja Lip Sync zapewnia dopasowanie dźwięku do ruchów ust mówcy, dzięki czemu tłumaczenia są płynne i naturalne. A dzięki funkcji Split Vocals możesz łatwo oddzielić głosy od muzyki w tle, co daje Ci większą kontrolę nad jakością dźwięku i edycją.

Najlepsze funkcje Kapwing

Współpraca w czasie rzeczywistym: umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję tego samego wideo i wnoszenie do niego własnego wkładu, poprawiając wydajność zespołu

łatwe tłumaczenie wideo:* Konwertuj audio na ponad 70 języków za pomocą głosów generowanych przez /AI lub klonowania głosu, aby dotrzeć do globalnej publiczności

automatyczne usuwanie ciszy:* użyj funkcji Smart Cut, aby wykrywać i wycinać ciche fragmenty w twoich wideo i zaoszczędzić czas poświęcany na ręczną edycję

Ograniczenia Kapwing

Jakość dźwięku może znacznie spaść podczas eksportowania zawartości wideo

Ceny Kapwing

Free Forever

Pro: 24 USD za członka miesięcznie

Biznes: 64 USD za członka/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kapwing

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Kapwing w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się sekcja szablonów Kapwing. Zawiera ona tysiące szablonów zaprojektowanych przez profesjonalistów i pomaga nam stworzyć wyjątkowe filmy, po prostu zmieniając ich zawartość za pomocą zdjęć, wideo i tekstu.

Podoba mi się sekcja szablonów Kapwing. Zawiera ona tysiące szablonów zaprojektowanych przez profesjonalistów i pomaga nam stworzyć wyjątkowe filmy, po prostu zmieniając ich zawartość za pomocą zdjęć, wideo i tekstu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Kapwing świetnie nadaje się do szybkiej edycji. Jeśli jednak zastanawiasz się, jak Twoje filmy wpisują się w szerszą strategię marketingową, zapoznaj się z tym przewodnikiem po oprogramowaniu do marketingu wideo. Zawiera on porównanie narzędzi, które pomagają nie tylko tworzyć zawartość, ale także planować, dystrybucję i śledzenie.

3. Descript (najlepszy do edycji wideo za pomocą transkrypcji i wspólnego tworzenia scenariuszy)

za pośrednictwem Descript

Descript to platforma oparta na AI do edycji audio i wideo. Jako alternatywa dla Veed.io, umożliwia użytkownikom modyfikowanie plików multimedialnych za pomocą interfejsu tekstowego, dzięki czemu jest tak intuicyjna, jak edycja dokumentu. Dzięki funkcjom takim jak Overdub (klonowanie głosu za pomocą AI), usuwanie wypełniaczy, edycja wielościeżkowa i poprawa jakości dźwięku na poziomie studyjnym, możesz tworzyć profesjonalną zawartość bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności edycji.

Jeśli tworzysz krótkie filmy na YouTube, Description oferuje wsparcie dla nagrywania ekranu. Ten redaktor wideo oparty na AI umożliwia zespołom marketingowym współpracę z członkami zespołu.

Najlepsze funkcje Descript

Edycja za pomocą osi czasu : widok swojej kompozycji w czasie i dokonaj precyzyjnych korekt zarówno w mediach, jak i w dopasowaniu skryptu, aby uzyskać tradycyjne wrażenia z edycji

Organizuj za pomocą projektów i kompozycji: Utrzymuj porządek w swojej pracy, rozróżniając projekty (aktywna przestrzeń do edycji) i kompozycje (wersje ostateczne lub robocze do eksportu)

Zdalne nagrywanie za pomocą SquadCast: płynne nagrywanie dźwięku z współpracownikami z dowolnego miejsca, integracja bezpośrednio z Descript w celu zapewnienia płynnych sesji zdalnych

Ograniczenia Descript

Możliwości integracyjne platformy nie są zbyt intuicyjne

Ceny Descript

Free Forever

Hobbysta: 24 USD miesięcznie za członka

Twórca: 35 USD za członka miesięcznie

Biznes: 50 USD za członka miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Descript to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą usprawnić proces edycji audio i wideo – zwłaszcza dla początkujących. Posiada świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja tekstowa. Możliwość edycji plików multimedialnych tak łatwo, jak edycji dokumentu Word, pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku.

Descript to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą usprawnić proces edycji audio i wideo – zwłaszcza dla początkujących. Posiada świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja tekstowa. Możliwość edycji plików multimedialnych tak łatwo, jak edycji dokumentu Word, pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku.

za pośrednictwem InVideo AI

InVideo. io to internetowa platforma do tworzenia wideo przeznaczona dla marketerów, menedżerów mediów społecznościowych i zespołów zajmujących się zawartością. Możesz szybko generować filmy marketingowe za pomocą podpowiedzi tekstowych, przekształcać treści blogów w krótkie filmy lub tworzyć zbiorczo materiały wizualne do kampanii reklamowych. Oferuje również zestaw marek, narzędzia do nagrywania lektora, integrację z bazami danych i automatyczne dostosowywanie rozmiaru do wielu platform.

Biblioteka gotowych szablonów, dynamiczne animacje tekstu i interfejs typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że nadaje się on do tworzenia szerokiego zakresu wideo, co czyni go dobrą alternatywą dla Veed.io.

Podczas gdy Veed.io lepiej nadaje się do precyzyjnej edycji surowego materiału filmowego lub podcastów, InVideo jest lepszym rozwiązaniem, gdy potrzebujesz gotowych do publikacji, imponujących wideo o dużej objętości, które można stworzyć przy minimalnym wysiłku.

Dzięki InVideo AI możesz łatwo przekształcić artykuły prasowe, filmy z YouTube lub strony blogów w niesamowite wideo, po prostu wklejając link. Platforma automatycznie przetwarza zawartość, tworząc wideo z odpowiednimi efektami wizualnymi, lektorem i przejściami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje InVideo

dostęp do zasobów stockowych:* Przeglądaj ponad 16 milionów wideo, obrazów i ścieżek audio wolnych od opłat licencyjnych, aby bez wysiłku ulepszyć swoją zawartość

Wybierz dostosowywalne szablony: Wybierz spośród ponad 5000 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów dostosowanych do różnych okazji i branż

twórz angażujące wideo bez twarzy:* Twórz wysokiej jakości wideo bez prezenterów na ekranie, wykorzystując elementy wizualne i lektora, aby skutecznie przekazać swoją wiadomość

Limits InVideo

Biblioteka szablonów nie oferuje zbyt wielu możliwości niestandardowego dostosowywania. Może to utrudniać tworzenie spersonalizowanych wideo dostosowanych do potrzeb Twojej marki

Ceny InVideo

Free Forever

Dodatkowo: 35 USD/miesiąc

Maksymalnie: 60 USD/miesiąc

Generative: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje InVideo

G2: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o InVideo prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Intuicyjny interfejs InVideo pozwala nam z łatwością tworzyć dopracowane dzieła audiowizualne. Funkcja klonowania głosu pomaga zachować spójność narracji bez powtarzania narracji.

Intuicyjny interfejs InVideo pozwala nam z łatwością tworzyć dopracowane dzieła audiowizualne. Funkcja klonowania głosu pomaga zachować spójność narracji bez powtarzania narracji.

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony scenariuszy podcastów dla podcasterów

5. CapCut (najlepszy do edycji na urządzeniach mobilnych z kreatywnymi efektami wizualnymi)

za pośrednictwem CapCut

CapCut to aplikacja do edycji wideo opracowana przez ByteDance, spółkę nadrzędną TikTok. Dzięki precyzyjnemu narzędziu do dzielenia klipów można je wycinać dokładnie w wybranym miejscu, co idealnie nadaje się do synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub precyzyjnego przycinania materiału filmowego. Jeśli chcesz uzyskać bardziej kreatywny efekt, funkcja odwrócenia wideo pozwala odtwarzać klipy od tyłu, nadając filmom niepowtarzalny i nieoczekiwany charakter.

Będziesz mieć dostęp do obszernej biblioteki muzyki wolnej od opłat licencyjnych, uporządkowanej według nastroju i gatunku, dzięki czemu łatwo znajdziesz idealną ścieżkę dźwiękową do swojego projektu. Jeśli wolisz, możesz również zaimportować własny plik audio.

Najlepsze funkcje CapCut

Kontroluj tempo wideo: precyzyjnie dostosowuj prędkość, tworząc płynne efekty zwolnionego tempa lub dynamiczne efekty poklatkowe, aby dopasować je do swojej wizji

Natychmiastowe ulepszanie grafiki: zastosuj zakres filtrów estetycznych, aby dostosować ton, kolor i jasność, uzyskując dopracowany, profesjonalny wygląd

*dodaj kreatywne efekty: Wykorzystaj efekty specjalne, takie jak podzielony ekran, humorystyczne, oniryczne nakładki i efekty imprezowe, aby Twoja zawartość się wyróżniała

Ograniczenia CapCut

Bezpłatna wersja CapCut umieszcza znak wodny na wideo, który można usunąć tylko w ramach subskrypcji premium

Ceny CapCut

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Pro: 9,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje CapCut

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, stosując limit swojego zestawu narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, zakończone o przepływy pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, jak pisać dla avatara ekranowego? Te bezpłatne szablony do tworzenia zawartości pomogą Ci stworzyć jasne, angażujące scenariusze — zwłaszcza w przypadku często zadawanych pytań, prezentacji produktów i filmów szkoleniowych.

6. HeyGen (najlepszy do tworzenia wideo z realistycznymi awatarami AI)

za pośrednictwem HeyGen

HeyGen, pierwotnie wprowadzony na rynek pod nazwą Surreal, to narzędzie do tworzenia wideo. Dzięki funkcji AI Avatar Creation możesz wybierać spośród ponad 300 awatarów reprezentujących zakres grup etnicznych, grup wiekowych i stylów. Wystarczy wrzucić scenariusz, a awatar przemówi za Ciebie, synchronizując ruchy ust z tekstem.

Możesz również pracować z nieruchomymi lub ruchomymi awatarami do ogłoszeń, szkoleń, komunikacji z klientami i reklam. Funkcja Avatar IV idzie o krok dalej, umożliwiając przesłanie zdjęcia i skryptu lub klipu głosowego w celu wygenerowania niestandardowego awatara, który wygląda i brzmi jak Ty.

A kiedy nadejdzie czas na dopracowanie szczegółów, Editing Studio zapewni Ci wszystkie narzędzia potrzebne do udoskonalenia wideo za pomocą tekstu, tła i efektów.

Najlepsze funkcje HeyGen

*podpowiedz dowolną treść: Zamień często zadawane pytania, dokument produktu lub niestandardowe skrypty w angażującą zawartość wideo z awatarami AI

dostosuj awatary dzięki nieograniczonym możliwościom wyglądu:* zmieniaj stroje, tła i pozy awatarów, aby idealnie pasowały do Twojej marki lub przekazu

Zaangażuj odbiorców za pomocą ekspresji: wybierz spośród ekspresji takich jak profesjonalna, poważna lub lekka, aby nadać odpowiedni ton

Ograniczenia HeyGen

Głos awatara może czasami brzmieć nienaturalnie, zwłaszcza podczas wyrażania złożonych emocji w dłuższych zdaniach

Ceny HeyGen

Free Forever

Twórca: 29 USD miesięcznie

Zespół: 39 USD za członka miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HeyGen

G2: 4,8/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 290 recenzji)

Co mówią o HeyGen prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam intuicyjność i przyjazność dla początkujących HeyGen! Stworzyłem trzy awatary w różnych ustawieniach dla mojego uniwersyteckiego projektu wideo i każdy z nich wyglądał profesjonalnie. Synchronizacja ruchu warg jest niesamowita i pomogła mi wyrazić pomysły w języku angielskim jaśniej niż sam bym to zrobił. Awatary wyglądają naturalnie, a opcje niestandardowe są doskonałe — od usuwania tła po zmianę strojów. To tak, jakby mieć osobistego prezentera na żądanie!

Uwielbiam intuicyjność i przyjazność dla początkujących HeyGen! Stworzyłem trzy awatary w różnych ustawieniach dla mojego uniwersyteckiego projektu wideo i każdy z nich wyglądał profesjonalnie. Synchronizacja ruchu warg jest niesamowita i pomogła mi wyrazić pomysły w języku angielskim jaśniej niż sam bym to zrobił. Awatary wyglądają naturalnie, a opcje dostosowywania są doskonałe — od usuwania tła po zmianę strojów. To tak, jakby mieć osobistego prezentera na żądanie!

7. Synthesia (najlepsza do lokalnej zawartości wideo z możliwością niestandardowego dostosowania głosu i awatara)

za pośrednictwem Synthesia

Synthesia to oparta na AI platforma do danych powstania wideo, która umożliwia użytkownikom produkcję profesjonalnej jakości wideo bez konieczności korzystania z kamer, mikrofonów czy aktorów.

Wpisz temat, cele i ton, jaki chcesz osiągnąć, a generator scenariuszy AI Synthesia napisze scenariusz za Ciebie. Gdy scenariusz będzie gotowy, możesz wybierać spośród szerokiego zakresu, czyli ponad 230 awatarów AI reprezentujących różne środowiska i style.

Synthesia pozwala tworzyć wideo od podstaw przy użyciu avatarów AI, które mogą mówić w ponad 140 językach — bez konieczności filmowania, edycji czy angażowania zespołu produkcyjnego. Jeśli chcesz tworzyć wielojęzyczne szkoleniowe, marketingowe lub informacyjne wideo bez pełnoprawnego zespołu, jest to dobra alternatywa dla Veed.io.

Natomiast Veed.io koncentruje się na edycji istniejącego materiału wideo, oferując narzędzia do przycinania, dodawania napisów i efektów. Jedno narzędzie służy do tworzenia wideo z wykorzystaniem AAI, a drugie do ulepszania już nagranych materiałów.

Najlepsze funkcje Synthesia

oceń skuteczność zawartości:* Mierz liczbę widoków, punkty rezygnacji i oceny zaangażowania, aby ocenić skuteczność zawartości

Usprawnij współpracę: Wspólnie edytuj skrypty i wideo z członkami zespołu, udostępniaj opinie za pomocą komentarzy i zarządzaj wersjami projektów w jednym obszarze roboczym

Zapewnij dokładną wymowę: Określ akcenty sylabowe i poprawki fonetyczne za pomocą funkcji „Diction”, aby zapewnić dokładne brzmienie nazw, terminów i akcentów

Ograniczenia Synthesia (limit)

Integracja może być nieco z limitem. Nie ma jeszcze wielu natywnych połączeń z platformami LMS, dyskami w chmurze lub narzędziami takimi jak Asana i Jira, więc w większości przypadków będziesz polegać na eksporcie i imporcie danych

Ceny Synthesia

Free strona poświęcona wideo opartym na AI

Pakiet startowy: 29 USD miesięcznie

Twórca: 89 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Synthesia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

W ciągu ostatniego roku firma Synthesia wydała wiele aktualizacji, które maksymalnie upraszczają obsługę, pokazując, że uwzględnia opinie użytkowników i wdraża je w życie.

W ciągu ostatniego roku firma Synthesia wydała wiele aktualizacji, które maksymalnie upraszczają obsługę, pokazując, że uwzględnia opinie użytkowników i wdraża je.

📚 Przeczytaj również: Alternatywy dla Synthesia AI do tworzenia AIGC wideo

8. Colossyan Creator (najlepszy do konwersji dokumentów i slajdów na lekcje wideo)

za pośrednictwem Colossyan Creator

Colossyan Creator pomaga konwertować pliki PDF i prezentacje PowerPoint na dopracowane formaty wideo, oszczędzając czas i ulepszając sposób prezentacji informacji. Dzięki integracji z funkcją nagrywania ekranu można również rejestrować działania na ekranie bezpośrednio w platformie. Dzięki temu narzędzie to nadaje się do tworzenia samouczków lub filmów o produktach, które wymagają wizualizacji kroku po kroku.

Aby Twoje wideo było bardziej dynamiczne, możesz dodać wiele awatarów w rozmowach opartych na scenariuszach i tworzyć realistyczne dialogi, które zwiększają zaangażowanie widzów. Dzięki narzędziom do tworzenia zestawów marek możesz łatwo zachować spójność swojego wideo, stosując logo, czcionki i kolory we wszystkich projektach.

Najlepsze funkcje Colossyan Creator

Wykorzystaj asystenta scenariusza AI: użyj GPT-3, aby udoskonalić scenariusz, generować pomysły i poprawić gramatykę w każdym głównym języku za pomocą prostej komendy klawiaturowej

Zwiększ interakcję z widzami: Spraw, aby Twoje wideo było bardziej angażujące, dzięki funkcji wielu awatarów Side View AI prowadzących rozmowy, aby opowiedzieć historię

*twórz globalną zawartość: Twórz filmy w ponad 70 językach, z różnymi akcentami i głosami, łatwo przełączając języki w redaktorze wideo opartym na AI

Ograniczenia Colossyan Creator

Obecnie elementy identyfikacji wizualnej marki, takie jak kolory i logo, można dodawać wyłącznie w procesie postprodukcji. Nie ma możliwości ustawienia ich z wyprzedzeniem i wykorzystania jako szablonów

Ceny Colossyan Creator

Free Plan

Pakiet startowy: 27 USD/miesiąc

Biznes: 88 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje twórców Colossyan

G2: 4,6/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Colossyan Creator?

Recenzja G2 mówi:

Colossyan to imponujące narzędzie do tworzenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwia generowanie profesjonalnie wyglądającej zawartości bez konieczności posiadania rozległych umiejętności edycji wideo. Awatar AI jest realistyczny, a funkcja zamiany tekstu na mowę działa płynnie i oferuje różnorodne opcje głosowe.

Colossyan to imponujące narzędzie do tworzenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwia generowanie profesjonalnie wyglądającej zawartości bez konieczności posiadania rozległych umiejętności edycji wideo. Awatarzy AI są realistyczne, a funkcja zamiany tekstu na mowę działa płynnie i oferuje różnorodne opcje głosowe.

9. Camtasia (najlepsza do szczegółowych nagrań ekranu i zawartości edukacyjnej)

za pośrednictwem Camtasia

Camtasia to aplikacja komputerowa do nagrywania ekranu i edycji wideo. Dostępna na platformy Windows i macOS, służy do tworzenia samouczków, materiałów szkoleniowych i prezentacji. Narzędzie pozwala użytkownikom na jednoczesne przechwytywanie obrazu z ekranu, kamery internetowej, mikrofonu i dźwięku systemowego. Redaktor oparty na osi czasu wspiera przycinanie, dodawanie objaśnień, przejść, napisów i efektów kursora.

Natomiast Veed.io to redaktor wideo w przeglądarce skupiający się na edycji istniejących materiałów wideo, oferujący narzędzia takie jak przycinanie, napisy i efekty. Podczas gdy Camtasia jest przydatna do tworzenia treści instruktażowych na podstawie nagrań ekranu, Veed.io nadaje się do szybkiej edycji wcześniej nagranych filmów, zwłaszcza przeznaczonych do mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Camtasia

Warstwy z wielościeżkową osią czasu: Łatwo organizuj i łącz multimedia, audio i efekty na wielu ścieżkach, aby tworzyć złożone edycje wideo z pełną elastycznością

*eksportuj w wielu formatach: wybieraj spośród wielu formatów i udostępniaj swoje wideo bezpośrednio na platformach takich jak YouTube, Vimeo lub Google Drive, aby ułatwić ich dystrybucję

Podkreślaj za pomocą inteligentnych narzędzi do ustawiania ostrości i powiększania: Użyj funkcji powiększania i przesuwania, aby podkreślić kluczowe obszary na ekranie i skupić uwagę odbiorców na istotnych szczegółach podczas złożonych prezentacji

Limitacje programu Camtasia

Narzędzie do usuwania tła ma trudności z zapewnieniem czystych wyników, nawet przy użyciu zielonego ekranu

Ceny Camtasia

Essentials: 14,99 USD/miesiąc

Tworzenie: 20,75 USD/miesiąc

Pro: 41,58 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1550 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Camtasia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z Camtasia od 2013 roku i jest to najlepsze narzędzie do tworzenia wideo screencast. Posiada wszystko, czego potrzebujesz do nagrywania ekranu, kamery internetowej i dźwięku, a także wbudowany redaktor nieliniowy.

Korzystam z Camtasia od 2013 roku i jest to najlepsze narzędzie do tworzenia wideo screencast. Posiada wszystko, czego potrzebujesz do nagrywania ekranu, kamery internetowej i dźwięku, a także wbudowany redaktor nieliniowy.

10. Simplified (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia klipów wideo gotowych do publikacji w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Simplified

Simplified to platforma do tworzenia zawartości oparta na sztucznej inteligencji, która integruje narzędzia do pisania, projektowania graficznego, edycji wideo i zarządzania mediami społecznościowymi w jednym interfejsie.

Alternatywa dla Veed.io obejmuje również funkcje edycji wideo oraz narzędzie do planowania i publikowania zawartości w mediach społecznościowych na wielu kanałach.

Funkcja wycinania AI Simplified automatycznie konwertuje kluczowe momenty materiału filmowego na krótkie klipy, odpowiednie do różnych treści w mediach społecznościowych. Dodatkowo automatyczny generator napisów ułatwia dodawanie napisów w wielu językach.

Uproszczone najlepsze funkcje

Wskaźnik popularności: Uzyskaj wskaźnik wydajności swojego wideo i śledź, jak angażująca i skuteczna jest Twoja zawartość

Magic Resizer: Automatycznie dostosowuje wideo do różnych formatów mediów społecznościowych i zapewnia optymalną prezentację na różnych platformach

Automatyczne wykrywanie mówców: automatycznie identyfikuj i oddzielaj różnych mówców w wideo, aby łatwo edytować ścieżki audio i zarządzać nimi

Uproszczone limity

Narzędzie nie zawiera zaawansowanych funkcji audio, takich jak wsparcie dla wielu ścieżek, precyzyjna kontrola miksowania czy skuteczna redukcja szumów

Uproszczone ceny

Free

Jedna: 29 USD/miesiąc

Biznes: 79 USD/miesiąc

Wzrost: 119 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Uproszczone oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Simplified prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Jest to narzędzie oparte na AI, które służy jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia zawartości w mediach społecznościowych. Pozwala mi ono bez wysiłku tworzyć szkice scenariuszy, przekształcać je w różne formaty odpowiednie dla różnych platform, generować obrazy, projektować miniaturki, a nawet z łatwością planować publikacje.

Jest to narzędzie oparte na AI, które służy jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia zawartości w mediach społecznościowych. Pozwala mi ono bez wysiłku tworzyć szkice scenariuszy, przekształcać je w różne formaty odpowiednie dla różnych platform, generować obrazy, projektować miniaturki, a nawet z łatwością planować publikacje.

Przejmij kontrolę nad edycją wideo od początku do końca dzięki ClickUp

Veed.io i jego alternatywy pomogą Ci rozpocząć pracę. Jeśli szukasz tylko samodzielnego narzędzia do edycji, sprawdzą się one doskonale.

Ich limitem jest brak struktury i elastyczności niezbędnej do zarządzania projektami od początku do końca.

Będziesz potrzebować zaawansowanego narzędzia z funkcjami wspierającymi każdy etap procesu tworzenia zawartości wideo, w tym edycję wideo. Właśnie tym ClickUp ustawia się jako ustawienie.

Dzięki funkcjom takim jak dokumnt do pisania scenariuszy i planowania zawartości, Tablice do wizualnego przedstawiania pomysłów, ClickUp Brain do generowania zawartości za pomocą AI oraz Clip do łatwego nagrywania i udostępniania krótkich aktualizacji wideo, ClickUp zapewnia jedną platformę do obsługi każdego kroku procesu.

Wypróbuj ClickUp za darmo, aby wyjść poza podstawową edycję i przejść do bardziej zaawansowanego, kompleksowego obszaru roboczego.