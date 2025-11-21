11 najlepszych alternatyw dla YouCanBookMe do inteligentniejszego planowania

Twoje potrzeby w zakresie planowania przekroczyły możliwości obecnego narzędzia.

Być może potrzebujesz lepszej synchronizacji kalendarza, niestandardowych cykli pracy dostosowanych do Twoich procesów lub automatyzacji wykraczającej poza podstawowe potwierdzenia rezerwacji.

Odpowiednie rozwiązanie do planowania powinno dostosowywać się do Twojego stylu pracy.

Te alternatywy dla YouCanBookMe oferują zaawansowane funkcje, których szukasz, od płynnej integracji po niestandardowe formularze rezerwacyjne, które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom.

Czas znaleźć idealny harmonogram. ⏰

Alternatywy dla YouCanBookMe w skrócie

Oto porównanie najlepszych narzędzi do planowania.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Wbudowane planowanie zadań, dokumenty i aktualizacje w czasie rzeczywistym Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla wielofunkcyjnych zespołów projektowych Kalendarz AI, szablon rezerwacji spotkań, formularze, przypomnienia, synchronizacja kalendarza, czat, inteligentne blokowanie czasu, wbudowany asystent AI Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Calendly Szybka rezerwacja spotkań i prezentacji jednym kliknięciemWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych zespołów i osób pracujących samodzielnie Rodzaje wydarzeń, wykrywanie strefy czasowej, pytania kwalifikacyjne, czasy buforowe, pobieranie opłat Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Planowanie Acuity Procesy umawiania spotkań oparte na usługach z formularzem zgłoszeniowymWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla studiów, trenerów i terapeutów Niestandardowe formularze zgłoszeniowe, powtarzające się rezerwacje, pakiety dla klientów, zautomatyzowane przepływy pracy, listy oczekujących Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie. SimplyBook. me Rezerwacje w wielu lokalizacjach biznesowychWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla sklepów detalicznych, spa i firm posiadających wiele branch Zarządzanie wieloma lokalizacjami, kampanie rabatowe, programy lojalnościowe, osadzanie widżetów, rezerwacje wielodniowe Free; płatne plan zaczynają się od 9,90 USD miesięcznie. Setmore Systemy udostępniania rezerwacji dla niewielkich zespołów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych dostawców usług i zespołów wewnętrznych Strony rezerwacyjne dla pracowników, przypomnienia SMS/e-mail, integracja z mediami społecznościowymi, podstawowy CRM, eksport danych Free; płatne plan zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika. Doodle Planowanie oparte na ankietach dotyczące dostępności grupyWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla struktur opartych na komitetach lub ustawień zespołów międzyzespołowych Narzędzia do planowania spotkań, takie jak ankiety, widoczność dostępności, terminy odpowiedzi Free; płatne plany zaczynają się od 14,95 USD miesięcznie za użytkownika. OnceHub Kwalifikacja potencjalnych klientów + automatyzacja cykli pracy spotkańWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów sprzedaży, marketingu i wdrażania nowych pracowników Formularze wstępnej kwalifikacji, chatboty, inteligentne przekierowywanie, strony firmowe, analityka rezerwacji Free; płatne plan zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Optymalizacja kalendarza pod kątem intensywnej pracy i spotkańWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów zdalnych korzystających z Google Workspace Inteligentna funkcja Smart Focus Bloki czasowe, analiza harmonogramu, synchronizacja ze Slackiem, automatyczne przenoszenie spotkań, synchronizacja kalendarza Free; płatne plany zaczynają się od 7,75 USD miesięcznie za użytkownika. Rezerwacje Microsoft Planowanie w ekosystemie Microsoft 365Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla szkół, klinik i firm korzystających z oprogramowania MS Integracja Teams, automatyczne zaproszenia, dostęp do bazy danych klientów, synchronizacja z Outlookiem Od 6 USD miesięcznie (z pakietem Microsoft 365 Basic) Rezerwacje Zoho Spotkania w połączeniu z CRM i fakturowaniem Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów wsparcia, sprzedaży i sukcesu klienta Synchronizacja Zoho CRM, fakturowanie, historia klienta, pola niestandardowe, szczegółowe śledzenie przyjęć Płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika. Spotkania Square Planowanie połączone z płatnościami dla firm usługowychWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla salonów, konsultantów i właścicieli sklepów detalicznych Depozyty, karty podarunkowe, punkty sprzedaży, przypomnienia o płatnościach SMS-em i obsługa opłat za anulowanie rezerwacji Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za lokalizację.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla YouCanBookMe?

Oto dlaczego warto rozważyć alternatywne rozwiązania dla YouCanBookMe:

Niestandardowe strony rezerwacji: Tworzy linki do harmonogramów z wyraźnym brandingiem, dopasowane do charakteru Twojej firmy.

Integracje niszowe: Połączenie z konkretnymi systemami CRM lub narzędziami, takimi jak Zapier, zapewniając płynniejsze działanie.

Inteligentniejsza automatyzacja: Automatyzacja przypomnień, działań następczych lub formularzy rejestracyjnych klientów w celu oszczędności czasu.

Planowanie pracy zespołu: Oferuje zaawansowane funkcje rezerwacji grupowej lub rotacyjnej dla złożonych zespołów.

Zarządzanie mobilne: umożliwia obsługę rezerwacji w dowolnym miejscu dzięki niezawodnym aplikacjom mobilnym.

Wnikliwe raporty: śledzenie wzorców rezerwacji lub danych klienta za pomocą szczegółowych analiz.

Unikalne opcje planowania: Oferuje podstawowe funkcje planowania, takie jak ankiety grupowe lub rezerwacje wielu usług.

🧠 Ciekawostka: Słowo „kalendarz” istnieje co najmniej od 1487 roku. Po raz pierwszy pojawiło się jako czasownik w brytyjskich protokołach parlamentarnych. Jest również odnotowane jako rzeczownik z okresu średnioangielskiego.

Najlepsze alternatywy dla YouCanBookMe

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla YouCanBookMe. 👇

Ułatw sobie planowanie czasu dzięki kalendarzowi ClickUp Przygotowanie bloków i czas na działania następcze wokół zaplanowanych spotkań z kalendarzem ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Każdy etap cyklu pracy rezerwacji, od przyjęcia zamówienia do działań następczych, może odbywać się w jednym miejscu, z pełną widocznością i automatyzacją.

Kalendarz oparty na AI do automatycznego planowania

Zacznij od kalendarza ClickUp. Jest to dynamiczny kalendarz obszaru roboczego, który pokazuje Twój harmonogram i aktywnie pomaga w planowaniu i dostosowywaniu.

Możesz planować spotkania, automatycznie blokować czas, aby nadać priorytet pracy, i natychmiast zmieniać harmonogram, gdy coś się zmieni. Wsparcie widoków dziennych, tygodniowych i miesięcznych oraz synchronizuje się z Kalendarzem Google i Outlookiem, zapewniając płynną koordynację.

Załóżmy, że zarządzasz spotkaniami z interesariuszami, przeglądami sprintów i synchronizacją wewnętrzną w wielu strefach czasowych. Możesz użyć kalendarza AI, aby uporządkować każdy rodzaj spotkania w oddzielnych widokach oznaczonych kolorami, zarezerwować czas na przygotowanie przed rozmowami i ustawić bufory po ich zakończeniu, aby zaktualizować zadania lub wysłać informacje uzupełniające.

Notatnik spotkań oparty na AI

Zamień dyskusje na żywo w praktyczne aktualizacje projektów dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Podczas spotkań sztuczna inteligencja ClickUp dołącza do rozmów, aby nagrywać, transkrybować i łączyć kluczowe wnioski z odpowiednimi dokumentami i zadaniami.

Dodaj ClickUp Brain do zestawu, a otrzymasz aktualizacje w czasie rzeczywistym, które analizują Twoje obciążenie pracą i kalendarz, aby stworzyć inteligentny harmonogram, który zrównoważy spotkania i zadania o wysokim priorytetzie.

Na przykład, prowadzisz rozmowę dotyczącą planu rozwoju produktu. ClickUp rejestruje dyskusję, tworzy zadania dla zespołu produktowego i aktualizuje połączony dokument planowania.

Prośby o spotkanie za pomocą formularzy

Zbieraj informacje dotyczące rezerwacji za pomocą formularzy ClickUp

Następnie użyj formularzy ClickUp do zarządzania prośbami o spotkanie lub rezerwacjami usług.

Każde przesłane formularza staje się zadaniem, zakończonym z danymi formularza, niestandardowymi tagami i osobami przypisanymi. Możesz dodawać listy rozwijane, kalendarze lub pola tekstowe, aby zebrać dokładnie to, czego potrzebuje Twój zespół.

Na przykład zespół HR może skorzystać z formularza „Umów się na spotkanie 1:1”. Po wypełnieniu formularza przez pracownika tworzone jest zadanie oznaczone tagiem działu, przypisywane do partnera HR i dodawane do kalendarza.

Planowanie tras z wykorzystaniem automatyzacji ClickUp

Następnie połącz wszystko za pomocą automatyzacji ClickUp. Możesz ustawić reguły przypisywania zadań na podstawie odpowiedzi w formularzu, publikować przypomnienia w czacie ClickUp, a nawet wysyłać dokumenty lub listy kontrolne do osoby zgłaszającej.

Załóżmy, że ktoś umawia się na rozmowę wstępną, korzystając z formularza zgłoszeniowego. Automatyzacje mogą przypisać zadanie kierownikowi projektu, wysłać klientowi listę kontrolną do przygotowania się i opublikować wiadomość potwierdzającą na kanale czatu #aktualności-klientów.

Uprość proces rezerwacji dzięki gotowemu szablonowi

Pobierz darmowy szablon Stwórz zakończony system rezerwacji w kilka minut dzięki szablonowi rezerwacji spotkań ClickUp.

Aby przyspieszyć ustawienia, skorzystaj z szablonu ClickUp do rezerwacji spotkań. Zawiera on gotowy formularz, automatyczne kierowanie zadań oraz widok kalendarza, który pozwala śledzić wszystkie potwierdzone rezerwacje. Możesz dostosować pola formularza, dostosować kroki automatyzacji i połączyć dokumenty przygotowawcze z każdym zadaniem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybkie przypomnienia, które pozostają w pamięci: Twórz Twórz przypomnienia ClickUp na podstawie zadań lub komentarzy, aby być na bieżąco przed i po spotkaniach.

Dostęp do połączeń jednym kliknięciem: dołącz do Zoom, spotkania lub Teams bezpośrednio z kalendarza, widoku zadań lub powiadomień.

Śledzenie czasu dostosowane do Twojego przepływu pracy: Rejestruj czas trwania rozmów telefonicznych związanych z zadaniami, aby śledzić wysiłek, rozliczać klientów lub przeglądać obciążenie pracą za pomocą funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Harmonogramy udostępniane w skrócie: Wyświetl kalendarze zespołów obok siebie, aby znaleźć najlepszy termin dla wszystkich.

Limitations ClickUp

ClickUp nie oferuje publicznego, spersonalizowanego linku do rezerwacji, za pomocą którego inne osoby mogą wybrać termin z Twojego kalendarza na żywo.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Prosto z recenzji G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie dostosowuje się do unikalnych cykli pracy naszego zespołu. Ponad 20 członków zespołu korzysta z niego codziennie — w tym pracownicy działu kontroli jakości, programiści, projektanci i kierownicy — dzięki czemu wszyscy są zgrani, nie czując się przytłoczeni. Elastyczność widoków (lista, tablica, oś czasu itp.) pozwala każdej osobie pracować w sposób, który najbardziej jej odpowiada, jednocześnie przyczyniając się do ujednolicenia procesu. Szczególnie podoba nam się to, że zadania, dokumenty, sprinty i cele są ze sobą powiązane — dzięki temu nie musimy korzystać z wielu narzędzi, a współpraca jest przejrzysta i szybka. *

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak płynnie dostosowuje się do unikalnych cykli pracy naszego zespołu. Ponad 20 członków zespołu korzysta z niego codziennie — w tym pracownicy działu kontroli jakości, programiści, projektanci i kierownicy — dzięki czemu wszyscy są zgrani, nie czując się przytłoczeni. Elastyczność widoków (lista, tablica, oś czasu itp.) pozwala każdej osobie pracować w sposób, który najbardziej jej odpowiada, jednocześnie przyczyniając się do ujednolicenia procesu. Szczególnie podoba nam się to, że zadania, dokumenty, sprinty i cele są ze sobą powiązane — dzięki temu nie musimy korzystać z wielu narzędzi, a współpraca jest przejrzysta i szybka. *

2. Calendly (najlepszy do szybkiej rezerwacji jednym kliknięciem)

za pośrednictwem Calendly

Znasz te irytujące wymiany e-maili, kiedy Ty i ktoś inny próbujecie ustalić termin spotkania? Calendly eliminuje tę rozmowę, zanim się rozpocznie. Ludzie mogą sprawdzić, kiedy masz wolny czas i zarezerwować termin bez typowego pytania „A może we wtorek?”.

Narzędzie do samodzielnego planowania synchronizuje się z kalendarzem Google, Outlook lub Apple i automatycznie blokuje czas. Wyróżnia się ono sposobem obsługi stref czasowych. Nie musisz już zastanawiać się, czy godzina 15:00 czasu wschodnioamerykańskiego jest odpowiednia dla klienta z zachodniego wybrzeża. Wystarczy udostępnić link, a osoby zainteresowane same dokonają rezerwacji.

Najlepsze funkcje Calendly

Utwórz wiele typów wydarzeń dla różnych długości i celów spotkań.

Ustaw czas buforowy między spotkaniami, aby zapobiec planowaniu spotkań jeden po drugim.

Dodaj pytania kwalifikacyjne, aby sprawdzić potencjalnych klientów przed spotkaniami.

Połącz Stripe lub PayPal, aby pobierać opłaty podczas procesu rezerwacji.

Limitacje Calendly

Wersja bezpłatna ogranicza użytkowników do jednego typu wydarzenia.

Integracja z kalendarzem iCloud została wycofana dla nowych użytkowników.

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 15 000 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4,7/5 (ponad 2395 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Calendly w prawdziwym życiu?

Opinia prawdziwego recenzenta G2:

Ogromna oszczędność czasu: koniec z niekończącą się wymianą e-maili w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Po prostu udostępniam link, a klienci wybierają dogodny termin – i gotowe, spotkanie zostaje natychmiast zaplanowane i dodane do mojego kalendarza... Czasami aplikacja mobilna zawiesza się lub ulega awarii. Ponowna instalacja lub restart pomaga, ale jest to uciążliwe, gdy próbujesz skonfigurować aplikację w biegu. Kilka przypomnień trafiło również do mojego folderu spam. *

Ogromna oszczędność czasu: koniec z niekończącą się wymianą e-maili w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Po prostu udostępniam link, a klienci wybierają dogodny termin – i gotowe, spotkanie zostaje natychmiast zaplanowane i dodane do mojego kalendarza... Czasami aplikacja mobilna zawiesza się lub ulega awarii. Ponowna instalacja lub restart pomaga, ale jest to uciążliwe, gdy próbujesz skonfigurować aplikację w biegu. Kilka przypomnień trafiło również do mojego folderu spam. *

🔍 Czy wiesz, że... Wczesne badania dotyczące korzystania z kalendarzy, sięgające 1982 roku, wykazały, że profesjonaliści często korzystają z wielu kalendarzy, z których każdy służy innemu celowi. Kalendarze papierowe przez lata pozostawały dominujące, ponieważ oferowały większą elastyczność, lepszy układ graficzny i łatwiejsze archiwizowanie niż wczesne alternatywy cyfrowe.

3. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie do zarządzania terminami spotkań w przypadku usług)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Acuity to internetowe narzędzie do planowania przeznaczone specjalnie dla firm usługowych. Oczywiście można w nim rezerwować terminy, ale można też zbierać formularze rejestracyjne, sprzedawać pakiety i obsługiwać zajęcia grupowe.

Platforma rozumie kontekst i dostosowuje się do różnych typów klientów. Instance, przedstawiciel zespołu sprzedaży wymaga innej logiki rezerwacji niż konsultant biznesowy. Klienci mogą opłacać sesje z góry, rezerwować powtarzające się spotkania, a nawet dołączać do list oczekujących, gdy ich preferowane terminy są już zajęte.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Przypisz konkretnych członków, pomieszczenia lub sprzęt do różnych rodzajów wizyt.

Twórz pakiety ofert i programy członkowskie dla stałych związków z klientami.

Twórz tygodniowe harmonogramy zajęć grupowych i warsztatów wraz z opcjami rezerwacji indywidualnych.

Skonfiguruj automatyzowane cykle pracy, które wyzwalają się na podstawie określonych działań związanych z rezerwacją.

Ograniczenia harmonogramowania Acuity

Limity możliwości niestandardowego dostosowania wyglądu sprawiają, że strony rezerwacyjne wyglądają nudno.

Opcje procesorów płatności są limitowane wyłącznie do PayPal, Stripe i Square.

Ceny Acuity Scheduling

Free wersja próbna

Pakiet podstawowy: 20 USD miesięcznie

Standard: 34 USD miesięcznie

Premium: 61 USD miesięcznie

Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5730 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Acuity Scheduling w praktyce?

W recenzji użytkownika napisano:

Planowanie w Acuity jest dla mnie super ważne w roli. Ma fajny, prosty interfejs, dzięki czemu łatwo to wszystko ustawić, wdrożyć, używać i zarządzać. Daje nam szeroki zakres funkcji i elastyczność, co pozwala nam planować różne spotkania, jak spotkania z klientami, rozmowy grupowe i wiele innych. Możliwości niestandardowego dostosowywania Acuity Scheduling są na najwyższym poziomie, pozwalając nam na zmianę terminów, anulowanie i dodawanie spotkań oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w naszych kalendarzach.

Planowanie w Acuity jest dla mnie super ważne w roli. Ma fajny, prosty interfejs, dzięki czemu łatwo to wszystko ustawić, wdrożyć, używać i zarządzać. Daje nam szeroki zakres funkcji i elastyczność, co pozwala nam planować różne spotkania, jak spotkania z klientami, rozmowy grupowe i wiele innych. Możliwości niestandardowego dostosowywania Acuity Scheduling są na najwyższym poziomie, pozwalając nam na zmianę terminów, anulowanie i dodawanie spotkań oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w naszych kalendarzach.

4. SimplyBook. me (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania firmą posiadającą wiele lokalizacji)

za pośrednictwem SimplyBook.me

SimplyBook.me umożliwia zarządzanie harmonogramami w wielu lokalizacjach z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. Instance, lokalizacja w centrum miasta może oferować inne usługi niż branch na przedmieściach, a system bez problemu radzi sobie z takimi różnicami.

Co wyróżnia tę platformę? Wbudowany silnik promocyjny, który umożliwia prowadzenie programów poleceń, oferowanie rabatów lub nagradzanie lojalnych klientów bezpośrednio w przepływie rezerwacji. Klient rezerwuje dziś sesję strategiczną i otrzymuje kod rabatowy na następny raz, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Najlepsze funkcje SimplyBook.me

Osadź niestandardowe widżety rezerwacyjne, które idealnie pasują do wyglądu Twojej strony internetowej.

Wprowadź kody rabat i programy lojalnościowe, aby zatrzymać klientów.

Przetwarzaj złożone rezerwacje wielodniowe dotyczące rozszerzonych usług lub wydarzeń.

Zastosuj różne zasady rezerwacji i dostępność dla różnych kategorii usług.

SimplyBook.me limity

Zaawansowane funkcje promocyjne wymagają planów subskrypcyjnych wyższego poziomu.

Interfejs staje się nieuporządkowany podczas zarządzania wieloma lokalizacjami jednocześnie.

Cennik SimplyBook.me

Free

Podstawowy: około 11,49 USD/miesiąc (9,9 EUR/miesiąc)

Standard: około 34,69 USD/miesiąc (29,9 EUR/miesiąc)

Premium: Około 69,50 USD/miesiąc (59,9 EUR/miesiąc)

Oceny i recenzje SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1265 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SimplyBook.me?

Krótki fragment recenzji G2:

Możliwe jest uzupełnienie powyższych funkcji o dodatkowe opcje wykraczające poza rezerwację, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie do cyfrowego promowania firmy. Interfejs platformy można zoptymalizować, aby był łatwo dostępny. Szerszy zasięg rynkowy można osiągnąć poprzez zwiększenie jego zasięgu.

Możliwe jest uzupełnienie powyższych funkcji o dodatkowe opcje wykraczające poza rezerwację, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie do cyfrowego promowania firmy. Interfejs platformy można zoptymalizować, aby był łatwo dostępny. Szerszy zasięg rynkowy można osiągnąć poprzez zwiększenie jego zasięgu.

⚡ Archiwum szablonów: Skorzystaj z szablonu listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp, aby uporządkować zadania według terminów wykonania i przejrzyście wizualizować swój harmonogram. Ten uroczy szablon kalendarza idealnie nadaje się do śledzenia codziennych, tygodniowych lub miesięcznych priorytetów dzięki łatwej obsłudze metodą „przeciągnij i upuść”.

5. Setmore (najlepszy do koordynacji małych zespołów)

za pośrednictwem Setmore

Małe zespoły borykają się z typowym problemem związanym z planowaniem: potrzebują czegoś więcej niż osobisty kalendarz, ale mniej niż rozwiązanie na poziomie przedsiębiorstwa. Setmore idealnie wypełnia tę lukę. Każdy członek zespołu kontroluje swoją dostępność, korzystając z udostępnianego systemu rezerwacji.

Integracja z mediami społecznościowymi jest również bardzo wygodna; użytkownicy mogą rezerwować terminy bezpośrednio z Twojej strony na Facebooku lub Instagramie, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury.

Najlepsze funkcje Setmore

Generuj strony rezerwacyjne dostosowane do personelu dla różnych dostawców usług.

Eksportuj dane niestandardowych klientów i historię spotkań do zewnętrznej dokumentacji

Zautomatyzuj przypomnienia SMS-owe i e-mailowe, aby zminimalizować liczbę nieobecności na wizytach.

Ograniczenia Setmore

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy wymagają płatnych aktualizacji subskrypcji.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych problemów z synchronizacją i planowaniem między kalendarzami zewnętrznymi.

Ceny Setmore

Free

Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Setmore

G2: 4,5/5 (ponad 265 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 955 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Setmore w prawdziwym życiu?

Zobacz, co mówi ta recenzja Capterra:

Setmore ma niesamowite funkcje, które sprawiają, że rezerwowanie spotkań i zarządzanie moim harmonogramem jest niezwykle łatwe. Opcje premium mają tak wiele funkcji, które są przydatne dla osób samozatrudnionych i małych zespołów... Szkoda, że nie ma synchronizacji z kalendarzem Google i wersji darmowej.

Setmore ma niesamowite funkcje, które sprawiają, że rezerwowanie spotkań i zarządzanie moim harmonogramem jest niezwykle łatwe. Opcje premium mają tak wiele funkcji, które są przydatne dla osób samozatrudnionych i małych zespołów... Szkoda, że nie ma synchronizacji z kalendarzem Google i wersji darmowej.

📮 ClickUp Insight: Nasze dane z ankiety dotyczącej efektywności spotkań pokazują, że 25% spotkań obejmuje ośmiu lub więcej uczestników. Chociaż duże spotkania mogą być cenne dla koordynacji działań i podejmowania decyzji, często stwarzają one wyzwania. W rzeczywistości, kolejne badanie przeprowadzone przez ClickUp wykazało, że 64% osób boryka się z niejasnością kolejnych kroków podczas prawie połowy swoich spotkań. Jako aplikacja do pracy, która spełnia wszystkie potrzeby, rozwiązujemy ten problem, oferując kompleksowe rozwiązanie do zarządzania spotkaniami. ClickUp Spotkania zmienia sposób współpracy zespołów dzięki dynamicznym agendom, a AI Notetaker rejestruje wszystkie cenne spostrzeżenia, eliminując niejasności związane z dalszymi działaniami i zapewniając wszystkim spójność! 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp odnotowują aż 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!

6. Doodle (najlepsze do koordynacji spotkań grupowych)

za pośrednictwem Doodle

Doodle pozwala zaproponować kilka terminów i poprosić uczestników o głosowanie na najlepszy z nich, bez konieczności zakładania konta. Gdy wszyscy udzielą odpowiedzi, wybierasz najpopularniejszą opcję, a aplikacja automatycznie wysyła zaproszenia do kalendarza. Aplikacja integruje się również z Google Meet, Outlookiem i Microsoft Teams.

Dodatkowo platforma posiada funkcję strony rezerwacyjnej. Jest to doskonałe rozwiązanie dla kierowników zespołów lub menedżerów projektów, którzy chcą ustalić godziny otwarcia biura bez konieczności ręcznego planowania harmonogramu pracy pracowników.

Najlepsze funkcje Doodle

Ustal terminy odpowiedzi, aby przyspieszyć procesy planowania.

Wyświetlanie zbiorczych wzorców dostępności w celu określenia optymalnych terminów spotkań

Zintegruj popularne aplikacje kalendarzowe, aby automatycznie sprawdzać dostępność w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia dotyczące doodli

Ograniczone funkcje w zakresie tradycyjnych potrzeb związanych z planowaniem indywidualnych spotkań

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia o terminach, wymagają płatnych planów.

Ceny doodle

Free

Zalety: 14,95 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 19,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Doodle

G2: 4. 4/5 (ponad 2060 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1830 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ocenach Doodle?

Oto opinia z pierwszej ręki zaczerpnięta z recenzji G2:

Doodle znacznie ułatwiło przeprowadzanie ankiet dotyczących najlepszych terminów spotkań. Dzięki temu zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu i uniknęliśmy stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach... Myślę, że fajnym rozwiązaniem byłoby dodanie linku umożliwiającego wyświetlenie wyników ankiety bez konieczności udzielania odpowiedzi – czasami muszę udostępnić wyniki pracownikom, którzy nie biorą udziału w głosowaniu, ale są zainteresowani wynikami...

Doodle znacznie ułatwiło przeprowadzanie ankiet dotyczących najlepszych terminów spotkań. Dzięki temu zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu i uniknęliśmy stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach... Myślę, że fajnym rozwiązaniem byłoby dodanie linku umożliwiającego wyświetlenie wyników ankiety bez konieczności udzielania odpowiedzi – czasami muszę udostępnić wyniki pracownikom, którzy nie biorą udziału w głosowaniu, ale są zainteresowani wynikami...*

🔍 Czy wiesz, że... W 1993 roku naukowcy doszli do wniosku, że podstawową funkcją kalendarza nie jest tylko śledzenie dat. Służy on również wsparciu pamięci prospektywnej, co oznacza, że pomaga ludziom zapamiętać rzeczy, które muszą zrobić w przyszłości.

7. OnceHub (najlepszy do cykli pracy kwalifikacji potencjalnych klientów)

za pośrednictwem OnceHub

OnceHub wbudował chatboty, formularze i logikę routingu bezpośrednio w proces planowania.

Kiedy potencjalny klient odwiedza Twoją stronę rezerwacji i odpowiada na kilka pytań kwalifikacyjnych, jest automatycznie kierowany do odpowiedniego sprzedawcy. Możesz śledzić, gdzie ludzie rezygnują z rezerwacji, i odpowiednio optymalizować proces.

Pulpit nawigacyjny platformy zapewnia przejrzysty obraz postępów potencjalnych klientów, od pierwszej interakcji po potwierdzone spotkania. Można go również zintegrować z systemem CRM i narzędziami marketingowymi, aby uruchamiać działania w oparciu o zachowania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje OnceHub

Twórz lejki rezerwacyjne o wielu krokach, które wstępnie kwalifikują potencjalnych klientów przed zaplanowaniem spotkań.

Wdrażaj inteligentne chatboty, które zajmują się wstępną selekcją i zbieraniem informacji.

Przekierowywanie przychodzących spotkań do określonych członków zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów

Twórz niestandardowe strony rezerwacyjne, które pasują do Twojej marki

Limitacje OnceHub

Złożoność platformy może przytłaczać użytkowników, którzy potrzebują prostych funkcji planowania.

Niektóre zaawansowane integracje wymagają wiedzy technicznej, aby je poprawnie wdrożyć.

Ceny OnceHub

Free

Harmonogram: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Trasa: 23 USD miesięcznie za użytkownika

Engage: 47 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje OnceHub

G2: 4. 3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o OnceHub w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

OnceHub jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o zespołach powodzenia sprzedaży, które potrzebują przestrzeni do planowania, komunikowania się i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami oraz integracji z innymi narzędziami, aby zapewnić wszystkim użytkownikom spójne doświadczenia. Na początku może wydawać się ono mało intuicyjne, ponieważ funkcje są pogrupowane w różnych sekcjach. Jednak po zapoznaniu się z nim można szybko wprowadzać zmiany.

OnceHub jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o zespołach sprzedaży, które potrzebują przestrzeni do planowania, komunikowania się i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami oraz integracji z innymi narzędziami, aby zapewnić wszystkim użytkownikom spójne doświadczenia... Na początku może nie być zbyt intuicyjny dla użytkowników, ponieważ funkcje są pogrupowane w różnych sekcjach. Jednak po przyzwyczajeniu się do niego można szybko wprowadzać zmiany.

🧠 Ciekawostka: Kiedy ludzie ustawią przypomnienia w kalendarzu lub napiszą notatki samoprzylepne, praktykują odciążanie poznawcze, czyli zlecają zadania związane z pamięcią narzędziom zewnętrznym. Możemy odciążać się bardziej niż to konieczne, nie tylko dlatego, że wątpimy w naszą pamięć, ale także dlatego, że chcemy całkowicie uniknąć wysiłku umysłowego związanego z zapamiętywaniem.

8. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (najlepsze rozwiązanie do zarządzania kalendarzem z naciskiem na wydajność)

zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Dla zespołów pracujących zdalnie znalezienie czasu na nieprzerwaną pracę może wydawać się niemożliwe, zwłaszcza gdy w globalnych kalendarzach pojawiają się spotkania. Clockwise rozwiązuje ten problem, automatycznie identyfikując i chroniąc okresy czasu przeznaczone na pracę, jednocześnie zapewniając synchronizację.

Harmonogram AI dostosowuje spotkania do dostępności wszystkich osób, uwzględnia różnice stref czasowych i blokuje nieprzerwane okna pracy. Dostosowuje się również w czasie rzeczywistym: po przeniesieniu spotkania Clockwise ponownie kalibruje Twój dzień, przenosząc inne wydarzenia, aby zachować przepływ pracy.

Najlepsze funkcje Clockwise

Koordynuj harmonogramy zespołów za pomocą narzędzi do spotkań online , aby zminimalizować zakłócenia podczas godzin o wysokiej wydajności.

Analizuj wzorce spotkań i sugeruj usprawnienia dotyczące ogólnej efektywności kalendarza.

Blok rozpraszające uwagę strony internetowe i aplikacje podczas zaplanowanych okresów skupienia.

Limity zgodne z ruchem wskazówek zegara

Skupia się przede wszystkim na integracji z Kalendarzem Google, ustalając limit użytkowników innych platform.

Niektóre funkcje automatyzacji mogą wydawać się uciążliwe dla użytkowników preferujących większą kontrolę ręczną.

Ceny zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Free

Teams: 7,75 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 11,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwo: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje zgodne z ruchem wskazówek zegara

G2: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clockwise?

Na podstawie jednej recenzji G2:

Clockwise zasadniczo odciąża mnie od zarządzania własnym harmonogramem. Chroni mój czas skupienia, a ja mogę po prostu podać link do spotkania, a Clockwise zajmie się zabezpieczeniem ważnych elementów mojego harmonogramu... Chciałbym mieć możliwość bardziej szczegółowego planowania zadań lub projektów w ramach mojego czasu skupienia. Jeśli dodam zadanie lub wydarzenie do kalendarza, Clockwise dostosowuje mój czas skupienia, ale czasami chcę, aby czas blokowany na to zadanie był uwzględniony w czasie skupienia.

Clockwise zasadniczo odciąża mnie od zarządzania własnym harmonogramem. Chroni mój czas skupienia, a ja mogę po prostu podać link do spotkania, a Clockwise zajmie się zabezpieczeniem ważnych elementów mojego harmonogramu... Chciałbym mieć możliwość bardziej szczegółowego planowania zadań lub projektów w ramach mojego czasu skupienia. Jeśli dodam zadanie lub wydarzenie do kalendarza, Clockwise dostosowuje mój czas skupienia, ale czasami chcę, aby czas blokowany na to zadanie był uwzględniony w czasie skupienia.

9. Microsoft Bookings (najlepsze rozwiązanie do integracji z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Bookings

Jeśli Twoja organizacja korzysta z Microsoft 365, Bookings płynnie wkomponuje się w istniejący przepływ pracy. Spotkania są automatycznie synchronizowane z Outlookiem, zaproszenia na spotkania zawierają linki do Teams, a dane klientów trafiają do istniejących systemów Microsoft. Narzędzie automatycznie wysyła również przypomnienia i potwierdzenia e-mailem (oraz SMS-em, jeśli korzystasz z Teams Premium).

Najlepsze funkcje Microsoft Bookings

Projektuj markowe strony rezerwacyjne, które są zgodne ze standardami identyfikacji wizualnej Twojej organizacji.

Generuj automatyczne połączone linki do spotkań w Microsoft Teams dla wirtualnych spotkań

Dostęp do informacji o klientach poprzez zintegrowany system baz danych klientów firmy Microsoft.

Limity usługi Microsoft Bookings

Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcji planowania, wymagana jest aktywna subskrypcja Microsoft 365.

Opcje integracji z usługami innych firm są ograniczone.

Ceny usługi Microsoft Bookings

6 USD miesięcznie (w ramach pakietu Microsoft 365 Business Basic)

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 145 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Bookings?

W recenzji użytkownika napisano:

Microsoft Bookings działa, ale jest nieporęczny. Tworzy dodatkowe konta użytkowników zarówno w Microsoft 365 Administrator, jak i Teams tylko po to, aby uruchomić stronę rezerwacji. Interfejs jest przestarzały, możliwości niestandardowego dostosowania są ograniczone, a ustawienia mogą być zbyt techniczne. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft, ale nie jest ono zbyt przyjazne dla użytkownika. Dałbym mu ocenę 5/10. To typowe dla Microsoftu. Stworzone dla użytkowników IT, a nie dla użytkowników końcowych.

Microsoft Bookings działa, ale jest nieporęczny. Tworzy dodatkowe konta użytkowników zarówno w Microsoft 365 Administrator, jak i Teams tylko po to, aby uruchomić stronę rezerwacji. Interfejs jest przestarzały, możliwości niestandardowego dostosowania są ograniczone, a ustawienia mogą być zbyt techniczne. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft, ale nie jest ono zbyt przyjazne dla użytkownika. Dałbym mu ocenę 5/10. To typowe dla Microsoftu. Stworzone dla użytkowników IT, a nie dla użytkowników końcowych.

🔍 Czy wiesz, że... Psychologia kolorów wpływa na sposób, w jaki korzystamy z kalendarzy. Kolory takie jak czerwony są wyzwalaczem poczucia pilności, niebieski stanowi wsparcie dla koncentracji, a zielony wywołuje spokój. Wszystkie one wpływają na to, jak ustalamy priorytety, planujemy i zapamiętujemy zadania. Celowe wykorzystanie kolorów może poprawić pamięć, zmniejszyć stres, a nawet usprawnić zarządzanie czasem.

10. Zoho Bookings (najlepszy do kompleksowego zarządzania klientami)

za pośrednictwem Zoho Bookings

Jeśli pracujesz jako freelancer w dziedzinie coachingu, doradztwa lub tworzenia zawartości, Zoho Bookings pomoże Ci usprawnić wszystkie Twoje usługi z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego.

Możesz tworzyć osobne strony usług, ustawiać zasady dostępności i synchronizować je z Kalendarzem Google, Outlookiem lub kalendarzem Zoho, unikając typowych problemów związanych z planowaniem w pracy.

Kiedy ktoś rezerwuje termin, system tworzy profil klienta, śledzi jego historię i utrzymuje połączenie z szerszym ekosystemem Zoho. Możesz przeglądać poprzednie spotkania, notatki z poprzednich interakcji, a nawet generować faktury.

Najlepsze funkcje Zoho Bookings

Umożliwiaj klientom łatwe rezerwowanie powtarzających się spotkań, w tym sesji tygodniowych/miesięcznych.

Zaprojektuj pola niestandardowe, aby przechwytywać informacje branżowe istotne dla Twojej działalności.

Informuj klientów na każdym kroku za pomocą e-maili z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji.

Limit Zoho Bookings

Platforma działa optymalnie w połączeniu z innymi aplikacjami Zoho, co ogranicza jej wartość jako samodzielnego rozwiązania.

Opcje niestandardowego dostosowywania mogą wymagać wiedzy technicznej, aby je skutecznie wdrożyć.

Ceny Zoho Bookings

Podstawowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Bookings

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Bookings?

Recenzja Capterra ujmuje to w następujący sposób:

Jest to aplikacja Zoho, co sprawia, że jest dla mnie wygodna... Rezerwacje nie zawsze automatycznie umieszczają link do spotkania Zoho w zaproszeniu, co powoduje zamieszanie i dodatkową pracę związaną z ręcznym dodawaniem go. Byłoby również wspaniale, gdybym mógł akceptować lub odrzucać spotkania zarezerwowane przez użytkowników, zanim trafią one do mojego kalendarza.

Jest to aplikacja Zoho, co sprawia, że jest dla mnie wygodna... Rezerwacje nie zawsze automatycznie umieszczają link do spotkania Zoho w zaproszeniu, co powoduje zamieszanie i dodatkową pracę związaną z ręcznym dodawaniem go. Byłoby również wspaniale, gdybym mógł akceptować lub odrzucać spotkania zarezerwowane przez użytkowników, zanim trafią one do mojego kalendarza.

11. Square Appointments (najlepsze rozwiązanie do rezerwacji zintegrowanych z płatnościami)

za pośrednictwem Square Appointments

Square Appointments to doskonałe narzędzie dla konsultantów i freelancerów, którzy wymagają wpłaty zaliczki w momencie rezerwacji.

Aplikacja do planowania integruje się z infrastrukturą płatniczą Square, umożliwiając pobieranie zaliczek, przetwarzanie opłat za anulowanie rezerwacji, a nawet sprzedaż kart w ramach przepływu rezerwacji. Otrzymujesz również podstawowe funkcje punktu sprzedaży (PoS), umożliwiające klientom płacenie za elementy detaliczne podczas wizyty.

Najlepsze funkcje Square Appointments

Sprzedawaj karty podarunkowe i zarządzaj ofertami promocyjnymi bezpośrednio na platformie rezerwacyjnej.

Akceptuj płatności osobiście i korzystaj z podstawowych funkcji zarządzania zapasami elementów detalicznych.

Wysyłaj przypomnienia o płatnościach w automatyzacji i przetwarzaj opłaty za anulowanie

Generuj szczegółowe raporty finansowe łączące dane dotyczące wizyt i informacje o płatnościach.

Ograniczenia Square Appointments

Ograniczone funkcje zaawansowanego planowania i organizacji kalendarza

Możliwości integracji są ograniczone do narzędzi biznesowych Square.

Cennik Square Appointments

Free

Dodatkowo: 49 USD miesięcznie za lokalizację

Premium: 149 USD miesięcznie za lokalizację

Oceny i recenzje Square Appointments

G2: 4,3/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 235 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Square Appointments?

W recenzji użytkownika napisano:

Square Appointments świetnie nadaje się do efektywnego planowania i zarządzania spotkaniami z klientami, ale dostęp do zaawansowanych narzędzi wymaga wyższego poziomu subskrypcji.

Square Appointments świetnie nadaje się do efektywnego planowania i zarządzania spotkaniami z klientami, ale dostęp do zaawansowanych narzędzi wymaga wyższego poziomu subskrypcji.

🔍 Czy wiesz, że... Nawet krótkie, kilkuminutowe przerwy mogą znacznie zwiększyć Twoją energię i zmniejszyć zmęczenie w pracy. Dlatego jeśli wykonujesz intensywną pracę umysłową, możesz potrzebować więcej niż 10 minut, aby zregenerować siły i osiągnąć najlepszą wydajność. Zaplanuj swój kalendarz odpowiednio do tego.

