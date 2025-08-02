11 najlepszych alternatyw dla Descript do edycji wideo i audio opartej na AI w 2025 roku

Descript jest szeroko stosowany do transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji, edycji wideo i nagrywania ekranu, co czyni go solidnym punktem wyjścia dla wielu twórców. Jednak wraz ze wzrostem potrzeb w zakresie treści możesz potrzebować narzędzi zapewniających większą kontrolę nad edycją, lepsze nagrania lektorskie lub bardziej elastyczne cykle pracy.

W tym przewodniku zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Descript — od narzędzi stworzonych dla podcasterów i nauczycieli po platformy do edycji filmowej, transkrypcji wielojęzycznej i współpracy opartej na sztucznej inteligencji.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Descript?

Descript sprawia, że edycja nie jest już tak trudna, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę z treściami audio lub wideo. Jednak po wejściu w rytm pracy kilka rzeczy może wydawać się nie tak. Oto kilka typowych wyzwań, z którymi borykają się użytkownicy:

Dłuższe filmy mogą się zacinać i być nieuporządkowane

Jakość dźwięku często wymaga poprawy za pomocą zewnętrznych narzędzi

Edycja wielościeżkowa jest ograniczona i niezbyt intuicyjna

Słaba integracja z oprogramowaniem do współpracy nad treściami

Ceny znacznie wzrastają poza plan podstawowy

Szablony scenariuszy nie obsługują złożonego planowania wideo

Narzędzia AI mają trudności z rozpoznaniem kontekstu w hałaśliwym lub technicznym dźwięku

Ponadto, jeśli opracowujesz szczegółowe strategie komunikacyjne lub zarządzasz większymi projektami medialnymi i materiałami wideo, możesz potrzebować narzędzi oferujących bardziej zaawansowane funkcje.

👀 Czy wiesz, że... Ustawa o komunikacji i dostępności wideo w XXI wieku (CVAA) nakłada obowiązek, aby wszystkie filmy online wyemitowane wcześniej w telewizji z napisami zamkniętymi pozostały opatrzone napisami podczas strumieniowego przesyłania. Platformy wyświetlające treści telewizyjne online muszą zachować jakość, synchronizację i dokładność napisów zgodnie ze standardami FCC.

Alternatywy dla Descript w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto porównanie najlepszych alternatyw dla Descript z naszej listy pod względem kluczowych funkcji, zastosowań i cen.

Narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości, które potrzebują śledzenia zadań opartego na sztucznej inteligencji, zdalnej współpracy i tworzenia treści ClickUp Clips, transkrypcja AI, podsumowania spotkań, integracja zadań, dokumenty, automatyzacja, szablony projektów Free; Niestandardowe ceny dostępne dla przedsiębiorstw Otter. ai Nagrywanie i transkrypcja spotkań z agentami AI Transkrypcja na żywo, odtwarzanie spotkań, automatyczne streszczenia, synchronizacja z Salesforce, widżety mobilne, skróty Siri Free; Plany płatne od 16,99 USD/miesiąc Murf AI Dodawanie wysokiej jakości lektora do treści wideo Nakładki głosowe z funkcją zamiany tekstu na mowę, ponad 120 głosów, edycja skryptów, kontrola wysokości tonu/szybkości/akcentu, synchronizacja audio Plany płatne zaczynają się od 29 USD miesięcznie VEED. IO Edycja wideo z naciskiem na branding i szybkie tworzenie treści Zestawy dla marek, generator napisów, usuwanie wypełniaczy, audiogramy, edycja w przeglądarce, wsparcie dla systemu iOS Free; Plany płatne od 12 USD/miesiąc Maestra Tłumaczenie i transkrypcja wideo w czasie rzeczywistym w ponad 125 językach Wielojęzyczna transkrypcja, redaktor napisów, klonowanie głosu, usuwanie wypełniaczy, lektorskie nagrania, napisy na żywo Plany płatne już od 12 USD miesięcznie Camtasia Edycja wideo oparta na osi czasu z interaktywnymi funkcjami szkoleniowymi Zrzuty ekranu, wielościeżkowa oś czasu, quizy, animowane adnotacje, eksport do LMS, wbudowana funkcja nagrywania, szablony treści Cena od 179,88 USD rocznie Riverside. fm Nagrywanie podcastów i wideo w wysokiej rozdzielczości Lokalne nagrywanie w rozdzielczości 4K, oddzielne ścieżki, Magic Clips, przesyłanie na żywo do chmury, transkrypcja AI Free; płatne plany od 29 USD/miesiąc Trint Szybka, wielojęzyczna transkrypcja i wspólna edycja transkrypcja w ponad 40 językach, tłumaczenie na ponad 50 języków, etykiety mówców, transkrypcje z funkcją wyszukiwania, streszczenia Plany płatne zaczynają się od 80 USD miesięcznie DaVinci Resolve Projekty z dużą ilością efektów specjalnych, edycja kinowa i profesjonalna kontrola Edycja osi czasu, korekcja kolorów, grafika ruchowa, narzędzia audio Fairlight i funkcje projektowania graficznego Niestandardowe ceny Reduct Edycja wideo oparta na wywiadach z cyklem pracy opartym na współpracy Edycja tekstowa, wyszukiwanie przybliżone, zaznaczanie fragmentów, etykiety zespołowe, relacje oparte na historiach Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie Rev Transkrypcje o jakości ludzkiej, napisy i dokładność na poziomie prawnym Transkrypcje redagowane przez ludzi, napisy w językach obcych, napisy na żywo, integracja z Zoom, zgodność z przepisami prawa Plany płatne zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie

11 najlepszych alternatyw dla Descript

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Teraz, gdy znasz już wady tego narzędzia, przyjrzyjmy się alternatywom dla Descript, które mogą wypełnić te luki, zapewniając jednocześnie płynne działanie. Przyjrzyjmy się ich wyróżniającym się funkcjom, ograniczeniom, cenom i opiniom użytkowników, abyś mógł znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla swoich potrzeb w zakresie audio i wideo.

Niezależnie od tego, czy polegasz na edycji opartej na transkrypcji, potrzebujesz lepszych narzędzi do zarządzania materiałami wideo, czy po prostu chcesz szybciej i bardziej elastycznie edytować filmy, na naszej liście znajdziesz platformę dostosowaną do cyklu pracy związanego z tworzeniem treści.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania cyklami pracy związanymi z edycją audio i wideo)

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, z łatwością dostosowuje się do zarządzania całym cyklem pracy związanym z produkcją wideo lub podcastów. W przeciwieństwie do Descript, który koncentruje się wyłącznie na edycji i transkrypcji, ClickUp pomaga planować, przypisywać i śledzić każdy krok, od pisania scenariusza po postprodukcję.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów zajmujących się wieloma projektami, napiętymi terminami i licznymi zmiennymi elementami. Platforma nagrywa krótkie filmy wideo, generuje notatki ze spotkań, podsumowania i transkrypcje oparte na sztucznej inteligencji AI oraz oferuje płynną integrację zadań, aby zapewnić ciągłość realizacji projektów.

Chcesz szybko rozpocząć nagrywanie ekranu? ClickUp Clips, nagrywaj i udostępniaj swój ekran bezpośrednio z obszaru roboczego — bez dodatkowych narzędzi.

Po zakończeniu nagrywania skopiuj link i umieść go w dokumentach lub zadaniach ClickUp, aby poprowadzić swój zespół przez kolejne kroki.

Twórz wideo i osadzaj nagrania ekranu za pomocą ClickUp Clips

Twórz filmy i osadzaj nagrania ekranu z dowolnej zakładki, mikrofonu lub ekranu dzięki ClickUp Clips

ClickUp Clips to darmowy program do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, który umożliwia udostępnianie aktualizacji, samouczków lub opinii bez konieczności pisania długich wiadomości lub organizowania spotkań. Pobierz swój Clip lub udostępnij publiczny link — nawet poza obszarem roboczym.

Każdy film jest zapisywany w hubie do późniejszego wykorzystania. Niezależnie od tego, czy kierujesz redaktorem, nagrywasz samouczek, czy tworzysz film korporacyjny, Clips oferuje prostszą alternatywę dla złożonej edycji Descript.

Prowadź spotkania asynchroniczne i uprość proces przekazywania informacji zwrotnych

Pomiń codzienne stand-upy i długie rozmowy wideo. Korzystaj z czatu ClickUp, aby współpracować w kontekście, dodawać komentarze i oznaczyć członków zespołu. Korzystaj z SyncUps, aby przełączać się do rozmów wideo lub głosowych w czasie rzeczywistym z zespołem — bez opuszczania ClickUp. Udostępniaj swój ekran, łącz zadania, rób notatki i nagrywaj sesję dla wszystkich, którzy ją przegapili. Jest to idealne rozwiązanie do szybkich narad produkcyjnych, przeglądów lub edycji w locie.

Automatycznie transkrybuj klipy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp oferuje również narzędzia do transkrypcji AI, które automatycznie generują tekst na podstawie mowy w plikach audio i wideo. Aby rozpocząć, uruchom ClickUp Brain w swoim obszarze roboczym, który automatycznie transkrybuje każdy utworzony klip.

Automatycznie transkrybuj klipy i uzyskaj natychmiastowy wgląd dzięki ClickUp Brain

Możesz nawet zadawać pytania dotyczące klipu i transkrypcji, a ClickUp Brain natychmiast wygeneruje dokładne informacje i spostrzeżenia. Co więcej, wbudowana sztuczna inteligencja może sugerować ulepszenia procesu edycji wideo i tworzenia treści.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz nawet użyć ClickUp Brain Max do funkcji Talk to Text, aby zamienić swoje pomysły na w pełni sformatowane dokumenty lub zadania — wystarczy kliknąć ikonę mikrofonu, mówić naturalnie, a ClickUp zajmie się pisaniem.

Generuj podsumowania spotkań na żywo dzięki ClickUp AI Notetaker

W przeciwieństwie do Descript lub innych narzędzi do transkrypcji AI, gdzie musisz przesłać lub zaimportować nagrania, aby uzyskać transkrypcje i edytować je ręcznie, ClickUp obsługuje wszystko w czasie rzeczywistym. ClickUp AI Notetaker dołącza do rozmów Zoom lub Google Meet, przetwarza dyskusję i automatycznie generuje podsumowanie z elementami do działania, decyzjami i działaniami następczymi.

Generuj automatyczne podsumowania spotkań i elementy do działania w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp AI Notetaker

Został zaprojektowany, aby ograniczyć ręczne sporządzanie notatek i pomóc zespołom skupić się podczas rozmów, zamiast gorączkowo zapisywać wszystko. Możesz rejestrować dyskusje, tworzyć przejrzyste podsumowania i łączyć je bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami i dokumentami ClickUp.

Jeśli Twój zespół spotyka się co tydzień, aby planować scenariusze lub konspekty, pozwól ClickUp zająć się tym na żywo — nie musisz później przechodzić przez Descript. Otrzymasz natychmiastowe podsumowanie z przypisanymi elementami do wykonania, dzięki czemu zespoły odpowiedzialne za treści mogą przekształcić rozmowy w zadania bez konieczności edycji lub czyszczenia.

📮ClickUp Insight: 50% respondentów naszej ankiety wskazało piątek jako najbardziej produktywny dzień tygodnia. Może to być zjawisko charakterystyczne dla współczesnej pracy. W piątki zazwyczaj odbywa się mniej spotkań, co w połączeniu z kontekstem zgromadzonym w ciągu tygodnia pracy może oznaczać mniej zakłóceń i więcej czasu na głęboką, skoncentrowaną pracę. Chcesz utrzymać wydajność na poziomie piątku przez cały tydzień? Wykorzystaj asynchroniczne praktyki komunikacyjne dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko! Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips, uzyskaj natychmiastowe transkrypcje dzięki ClickUp Brain lub poproś AI Notetaker ClickUp o podsumowanie najważniejszych punktów spotkania!

Najlepsze funkcje ClickUp

Przypisuj zadania powiązane z konkretnymi etapami procesu produkcji, takimi jak edycja ścieżek wideo lub przeglądanie scenariuszy

Organizuj wszystkie swoje projekty związane z treścią za pomocą niestandardowych widoków, takich jak kalendarz, tablica i oś czasu

Zautomatyzuj rutynowe kroki, takie jak przenoszenie zadań ze scenariusza do edycji po przesłaniu surowego wideo dzięki automatyzacji ClickUp

Dostosuj swój obszar roboczy za pomocą szablonów, które wspierają planowanie, recenzowanie i zatwierdzanie, zapewniając płynne zarządzanie projektami produkcji wideo

Zintegruj narzędzia do edycji wideo, przechowywania w chmurze i aplikacje do przesyłania wiadomości, aby wypełnić lukę między planowaniem a produkcją

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni rozbudowanymi funkcjami

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp to narzędzie, z którego codziennie korzystam w naszej agencji do zarządzania zadaniami, pracą zespołową i kreatywnym chaosem. Jest nowoczesne, przejrzyste, intuicyjne i niezwykle konfigurowalne, co pozwala mi dostosować wszystko dokładnie do sposobu, w jaki działa mój umysł. Interfejs użytkownika jest dobrze przemyślany i sprawia, że praca z nim jest naprawdę przyjemna. Doceniam również łatwość łączenia wszystkich elementów, usprawnianie cyklu pracy i wydajną współpracę. Funkcje takie jak tablice, klipy, przypomnienia i notatnik pomagają mi utrzymać wszystko w jednym miejscu. Koniec z rozproszonymi narzędziami, myślami i chaosem. Jest przejrzysty, wydajny i naprawdę przyjemny w użyciu.

ClickUp to narzędzie, z którego codziennie korzystam w naszej agencji do zarządzania zadaniami, pracą zespołową i kreatywnym chaosem. Jest nowoczesne, przejrzyste, intuicyjne i niezwykle konfigurowalne, co pozwala mi dostosować wszystko dokładnie do sposobu, w jaki działa mój umysł. Interfejs użytkownika jest dobrze przemyślany i sprawia, że praca z nim jest naprawdę przyjemna. Doceniam również to, jak łatwo można wszystko połączyć, usprawnić cykle pracy i efektywnie współpracować. Funkcje takie jak tablice, clipy, przypomnienia i notatnik pomagają mi utrzymać wszystko w jednym miejscu. Koniec z rozrzuconymi narzędziami, myślami i chaosem. Jest przejrzysty, wydajny i naprawdę przyjemny w użyciu.

2. Otter. ai (Najlepsze do nagrywania i transkrypcji spotkań z agentami AI)

za pośrednictwem Otter AI

Otter AI może Ci w tym pomóc, transkrybując spotkania i wideo w czasie rzeczywistym i przekształcając je w przejrzyste, uporządkowane podsumowania, które można udostępniać i ponownie wykorzystywać w różnych formatach treści.

W przeciwieństwie do Descript, który koncentruje się bardziej na edycji osi czasu i wymaga ręcznego dopracowywania, Otter usprawnia przechwytywanie i organizację treści mówionych. Dzięki temu możesz skupić się na tworzeniu scenariuszy, przeglądaniu i zmianie przeznaczenia bez dodatkowych kroków edycji.

Asystent AI Otter może automatycznie dołączać do wirtualnych spotkań za pośrednictwem Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, transkrybując całą rozmowę na żywo — identyfikując każdego mówcę, synchronizując udostępnione slajdy i zaznaczając kluczowe elementy działania w momencie ich wypowiedzenia. Wszystko można przeszukiwać, opatrywać sygnaturą czasową i udostępniać, dzięki czemu można powrócić do rozmowy po kilku dniach lub tygodniach bez konieczności odtwarzania całego nagrania.

Otrzymasz również automatyczne podsumowania, słowa kluczowe oraz możliwość przypisywania najważniejszych fragmentów lub komentarzy do członków zespołu, co ułatwia współpracę podczas rozmów lub udostępnianie decyzji interesariuszom. Rozszerzenie Otter dla przeglądarki Chrome i synchronizacja kalendarza gwarantują, że nigdy nie przegapisz spotkania, a dostęp mobilny oznacza, że możesz nagrywać lub przeglądać transkrypcje w dowolnym miejscu.

Funkcja AI: Otter wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania transkrypcji w czasie rzeczywistym, podsumowywania spotkań, identyfikowania mówców i zaznaczania kluczowych momentów — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych — usprawniając cykl pracy po spotkaniu, od sporządzania notatek po udostępnianie.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Importuj i transkrybuj wcześniej nagrane pliki audio lub wideo

Odtwarzaj nagrania wideo z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Synchronizuj informacje o sprzedaży i notatki z rozmów z klientami bezpośrednio z Salesforce za pomocą agenta sprzedaży Otter

Uzyskaj dostęp do widżetów na Androida lub iOS i korzystaj ze skrótów Siri, aby szybko wykonywać czynności

Podkreślaj kluczowe cytaty, generuj streszczenia i dodawaj komentarze w czasie rzeczywistym

Automatycznie dołączaj do spotkań z kalendarza za pomocą asystenta Otter

Ograniczenia Otter. ai

Bezpłatny plan Otter AI ogranicza Cię do 300 minut transkrypcji miesięcznie, z limitem 30 minut na rozmowę

Nawet w planie Enterprise masz limit 6000 minut miesięcznie i tylko cztery godziny sesji nagraniowych

Ceny Otter.ai

Podstawowe: Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się możliwość edycji podsumowań oraz to, że mogę używać paska bocznego do tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem szczegółów. To OGROMNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie notatki można przeszukiwać na stronie internetowej i łatwo je znaleźć. Łatwo zaplanować dołączenie Otter do moich spotkań na początku tygodnia. Łatwo udostępniać notatki mojemu zespołowi.

Podoba mi się możliwość edycji podsumowań oraz to, że mogę używać paska bocznego do tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem szczegółów. To OGROMNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie notatki można przeszukiwać na stronie internetowej i łatwo je znaleźć. Łatwo zaplanować dołączenie Otter do moich spotkań na początku tygodnia. Łatwo udostępniać notatki mojemu zespołowi.

3. Murf AI (najlepsze rozwiązanie do dodawania narracji do reklam i treści wideo)

za pośrednictwem Murf AI

Czysty dźwięk wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla oddziaływania treści wideo. Słaba jakość lektora może rozpraszać widzów lub osłabiać przekaz. Ręczne nagrywanie może być czasochłonne i ryzykowne, ponieważ istnieje ryzyko pojawienia się szumów w tle lub niestabilnej tonacji głosu.

Murf AI to alternatywa dla Descript, która generuje wysokiej jakości nagrania lektorskie oparte na sztucznej inteligencji na podstawie tekstu. Możesz wybierać spośród różnych głosów, tonów i języków, aby dopasować je do odbiorców, co ułatwia utrzymanie jakości dźwięku bez konieczności ręcznego nagrywania.

Przed sfinalizowaniem klipu możesz również odsłuchać skrypty przy użyciu różnych głosów, co jest pomocne dla kreatywnych zespołów testujących różne warianty tonacji. Interfejs studia ułatwia dodawanie muzyki, edycję skryptów i dopasowywanie nagrań lektorskich do obrazów w jednym miejscu.

Funkcja AI: Murf wykorzystuje syntezę głosu opartą na głębokim uczeniu się, aby przekształcić treść pisemną w realistyczną mowę, z kontrolą wysokości, szybkości, nacisku i tonu.

Najlepsze funkcje Murf AI

Natychmiastowo konwertuj tekst na głos za pomocą postaci z lektorem opartym na AI

Edytuj audio, precyzyjnie dostosowując wysokość dźwięku, pauzy, akcenty i prędkość

Wybierz spośród ponad 120 głosów o różnych akcentach, tonach i w różnych językach, które pasują do każdego rodzaju treści

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi do edycji skryptów, aby udoskonalić narrację bezpośrednio na platformie

Zintegruj z edytorem wideo, eksportując wysokiej jakości klipy audio w celu łatwej synchronizacji

Podglądaj nagrania lektorskie w czasie rzeczywistym i zmieniaj głosy w trakcie skryptu, aby uzyskać bardziej dynamiczny efekt

Dodaj muzykę w tle lub efekty dźwiękowe, aby wzbogacić narrację bez dodatkowych narzędzi

Ograniczenia Murf AI

Nie jest to edytor wideo oparty na tekście, więc nie można bezpośrednio wycinać ani zmieniać kolejności klipów wideo

To narzędzie nie może oczyścić ani poprawić dźwięku z rzeczywistych nagrań głosowych

Ceny Murf AI

Twórca: 29 USD/miesiąc

Wzrost: 99 USD/miesiąc

Business: 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Murf AI

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Murf AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Murf studio jest łatwe w użyciu. Jesteśmy gabinetem stomatologicznym i obecnie używamy go do przekształcania nudnej muzyki podczas oczekiwania na połączenie w marketingową prezentację z podkładem muzycznym, aby poinformować naszych pacjentów o naszych usługach. Naszym kolejnym projektem będzie wykorzystanie go na naszej stronie internetowej do tworzenia filmów edukacyjnych dla pacjentów i filmów marketingowych, które chcielibyśmy opublikować

Murf studio jest łatwe w użyciu. Jesteśmy gabinetem stomatologicznym i obecnie używamy go do zamiany nudnej muzyki podczas oczekiwania na połączenie na marketingową prezentację z podkładem muzycznym, aby poinformować naszych pacjentów o naszych usługach. Naszym kolejnym projektem będzie wykorzystanie go na naszej stronie internetowej do stworzenia filmów edukacyjnych dla pacjentów oraz filmów marketingowych, które chcielibyśmy opublikować

🧠 Ciekawostka: Pierwsi redaktorzy ręcznie łączyli paski filmu. Przed pojawieniem się systemów wideo lub cyfrowych redaktorzy używali nożyczek, taśmy i kleju do łączenia kawałków celuloidu, często korzystając z oświetlenia szafki na alkohole, aby dostrzec miejsca cięcia!

4. VEED. IO (najlepsze rozwiązanie do dostosowania procesu edycji wideo do wytycznych marki)

za pośrednictwem VEED.IO

Firmy o spójnym wizerunku marki są 3,5 razy bardziej zauważalne — dotyczy to również wideo. VEED. IO pomaga zachować tę spójność, umożliwiając przycinanie, dodawanie napisów i oznaczanie filmów bezpośrednio w przeglądarce.

W jednym miejscu możesz stosować zestawy marek, dodawać logo, nakładać tekst i tworzyć audiogramy. Podczas gdy Descript lepiej sprawdza się w przypadku cykli pracy wymagających transkrypcji i podcastów, VEED. IO jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego tworzenia wizualnych opowieści i treści markowych wymagających szybkiej realizacji.

VEED jest przeznaczony dla marketerów i zespołów zajmujących się treścią, którzy potrzebują szybkości bez utraty jakości. Platforma zawiera narzędzia do edycji wsadowej, zmiany rozmiaru i eksportu do konkretnych platform, które pomagają przyspieszyć proces tworzenia wideo na potrzeby mediów społecznościowych.

Funkcja AI: VEED wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego generowania napisów, wykrywania wypełniaczy, czyszczenia dźwięku, a nawet automatycznego przycinania treści poprzez identyfikację najważniejszych momentów lub ciszy.

Najlepsze funkcje VEED. IO

Edytuj wideo online z dowolnego urządzenia — z systemem Android, na pulpicie lub iOS — aby mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu

Przycinaj, dodawaj napisy, oznaczaj i eksportuj wideo za pomocą kompleksowej platformy

Korzystaj z przyjaznego interfejsu zaprojektowanego z myślą o łatwej edycji, nawet dla początkujących użytkowników

Oczyść dźwięk, usuwając wypełniacze i niezręczne pauzy

Generuj napisy automatycznie dzięki wbudowanym narzędziom do transkrypcji

Ograniczenia VEED. IO

Duże pliki wideo mogą powodować sporadyczne błędy lub opóźnienia w przeglądarce

Narzędzia do edycji audio są podstawowe i mają ograniczoną elastyczność

Ceny VEED. IO

Free

Lite: 24 USD/miesiąc za redaktora wideo

Pro: 55 USD/miesiąc za redaktora wideo

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje VEED. IO

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 3,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o VEED. IO prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

VEED pozwala mi szybko, łatwo i profesjonalnie tworzyć treści dzięki kompleksowej funkcji tworzenia i edycji wideo online. Łatwość obsługi skraca czas edycji, a narzędzia ułatwiają wprowadzanie osobistych akcentów. Obsługa klienta szybko odpowiada na pytania i służy pomocą. Twórcy stale aktualizują aplikację i dodają nowe funkcje, które pomagają zintegrować filmy z dowolną platformą.

VEED pozwala mi szybko, łatwo i profesjonalnie tworzyć treści dzięki kompleksowej funkcji tworzenia i edycji wideo online. Łatwość obsługi skraca czas edycji, a narzędzia ułatwiają wprowadzanie osobistych akcentów. Obsługa klienta szybko odpowiada na pytania i służy pomocą. Twórcy stale aktualizują aplikację i dodają nowe funkcje, które pomagają zintegrować filmy z dowolną platformą.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze generatory wideo AI do tworzenia oszałamiających treści

5. Maestra (najlepsze rozwiązanie do tłumaczenia i transkrypcji wideo w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Maestra

Jednym z kluczowych ograniczeń Descript jest obsługa treści wielojęzycznych. Chociaż program doskonale sprawdza się w transkrypcji i edycji tekstu, nie posiada wbudowanych narzędzi do tłumaczenia lub dubbingowania. Maestra wypełnia tę lukę — umożliwiając przesyłanie plików audio lub wideo i natychmiastowe tworzenie transkrypcji, napisów i lektora AI w ponad 125 językach.

Możesz edytować napisy w interfejsie tekstowym, klonować swój głos w celu zachowania spójności oraz korzystać z funkcji takich jak napisy na żywo, transkrypcja w czasie rzeczywistym i dubbing — idealnych podczas webinarów i wirtualnych wydarzeń.

Maestra jest szczególnie pomocna dla twórców lub firm z globalną publicznością. Dzięki wsparciu dla klonowania głosu i tworzenia napisów w czasie rzeczywistym łatwiej jest tworzyć treści integracyjne i dostępne dla wszystkich bez konieczności korzystania z wielu narzędzi do edycji.

Funkcje AI: Maestra wykorzystuje AI do automatycznej transkrypcji, tłumaczenia wielojęzycznego i klonowania głosu za pomocą sieci neuronowych, umożliwiając użytkownikom tworzenie dubbingowanych wersji swoich treści w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje Maestra

Automatycznie transkrybuj pliki audio i wideo, aby pominąć ręczną pracę

Generuj transkrypcje w wielu językach podczas edycji multimediów

Usuń wypełniacze i niezręczne pauzy bezpośrednio z transkrypcji

Klonuj swój głos i korzystaj z rozpoznawania głosu, aby zachować spójność tonu w różnych językach

Dostosuj synchronizację, tekst i dźwięk za pomocą zaawansowanych funkcji edycji

Dodaj generowane przez AI nagrania lektorskie w wielu językach, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie

Korzystaj z napisów w czasie rzeczywistym podczas wydarzeń na żywo, webinariów i szkoleń wirtualnych

Ograniczenia Maestra

Brak edycji opartej na osi czasu, co utrudnia precyzyjne dostosowanie treści wizualnych

Automatyczne tłumaczenie spowalnia podczas przetwarzania dużych plików wideo

Ceny Maestra

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: 12 USD/miesiąc

Lite: 29 USD/miesiąc

Podstawowy: 49 USD/miesiąc

Premium: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Maestra

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Maestra prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Szybkość i łatwość przesyłania i transkrypcji napisów w tak wielu różnych językach to cechy, które najbardziej cenię w tym narzędziu. Bardzo podoba mi się również to, że mogę natychmiast pobrać plik tekstowy z moimi transkrypcjami.

Szybkość i łatwość przesyłania i transkrypcji napisów w tak wielu różnych językach to cechy, które najbardziej cenię w tym narzędziu. Bardzo podoba mi się również to, że mogę natychmiast pobrać plik tekstowy z moimi transkrypcjami.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

6. Camtasia (najlepsze do edycji wideo opartej na osi czasu)

za pośrednictwem Camtasia

Jeśli redaktor Descript, który stawia transkrypcję na pierwszym miejscu, wydaje Ci się ograniczający i chcesz mieć większą kontrolę nad obrazem, Camtasia jest solidną alternatywą. Posiada klasyczny interfejs osi czasu, który pozwala na precyzyjne dostosowanie zrzutów ekranu, nakładanie warstw wizualnych i łatwe dodawanie dokładnych adnotacji.

To, co wyróżnia Camtasia, to wbudowany zestaw narzędzi do e-learningu — możesz osadzać quizy, dodawać interaktywne punkty aktywne, eksportować pakiety SCORM i animować objaśnienia, aby przyciągnąć uwagę. Doskonale nadaje się również jako oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych i wdrożeniowych dla Twojej firmy.

Środowisko Camtasia z funkcją przeciągania i upuszczania oraz gotowe szablony znacznie skracają czas produkcji. To doskonały wybór dla projektantów szkoleń, nauczycieli i zespołów HR tworzących treści szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne.

Funkcje AI: Chociaż Camtasia nie posiada natywnych narzędzi generatywnych AI, obsługuje redukcję szumów opartą na AI oraz wyrównanie poziomu głosu w celu oczyszczenia dźwięku. Integruje się z zewnętrznymi skryptami AI lub narzędziami do tworzenia napisów.

Najlepsze funkcje Camtasia

Łącz nagrania z ekranu, kamery internetowej i audio, zachowując pełną kontrolę nad efektem końcowym

Nagrywaj wszystko w synchronizacji, korzystając z wbudowanego ekranu, mikrofonu i aparatu

Przyspiesz realizację projektów dzięki szablonom, przeciąganiu i upuszczaniu zasobów oraz animacjom

Współpracuj w aplikacji internetowej dzięki wspólnemu dostępowi, komentarzom i recenzjom

Popraw jakość dźwięku dzięki usuwaniu szumów, wyrównywaniu poziomu głośności i izolowaniu ścieżek — bez pomocy inżynierów dźwięku

Twórz quizy i interaktywne elementy do e-learningu

Eksportuj pakiety zgodne ze standardem SCORM do wykorzystania na platformach LMS, takich jak Moodle lub Canvas

Ograniczenia Camtasia

Edycja w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne od zespołu są mniej płynne w porównaniu z redaktorami opartymi na chmurze

Aby rozpocząć, wymagana jest instalacja lokalnej aplikacji

Ceny Camtasia

Osoby prywatne

Camtasia Essentials: 179,88 USD/rok

Camtasia Create: 249 USD/rok

Camtasia Pro: 599 USD/rok

Teams i Business

Business: 198,00 $/rok

Enterprise: Niestandardowe ceny

Edukacja

Nauczyciele: 162,36 USD/rok

Studenci: 41,08 USD/rok

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 440 recenzji)

Co mówią o Camtasia prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jest bardziej intuicyjny w użyciu niż inne programy do edycji wideo. Mogę z łatwością korzystać z zaawansowanych technik, aby naprawdę dopracować swoje filmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Niedawno wyprodukowałem serię filmów i udało mi się to zrobić w bardzo krótkim czasie dzięki Camtasia

Jest bardziej intuicyjny w użyciu niż inne programy do edycji wideo. Mogę z łatwością korzystać z zaawansowanych technik, aby naprawdę dopracować swoje filmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Niedawno wyprodukowałem serię filmów i udało mi się to zrobić w bardzo krótkim czasie dzięki Camtasia

👀 Czy wiesz, że... Młodzi widzowie prawie cztery razy częściej niż starsi oglądają programy telewizyjne z napisami, mimo że rzadziej mają problemy ze słuchem.

7. Riverside. fm (najlepsze rozwiązanie do edycji wideo i podcastów w wysokiej rozdzielczości)

za pośrednictwem Riverside.fm

Riverside.fm przewyższa Descript pod względem jakości nagrywania wideo i niezawodności. Nagrywa uczestników lokalnie w rozdzielczości 4K i nieskompresowanym formacie WAV, zapewniając wyniki studyjnej jakości. Nawet niestabilne połączenie internetowe nie ma wpływu na ostateczny wynik.

Pliki są przesyłane do chmury w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko utraty danych. Dzięki temu idealnie nadaje się do edycji podcastów, zdalnych wywiadów i rozmów wideo, które wymagają czystych plików źródłowych o wysokiej rozdzielczości.

Podczas gdy Descript doskonale sprawdza się w edycji tekstu, Riverside.fm jest przeznaczony dla twórców, którzy priorytetowo traktują nagrania o jakości nadawczej z prostą edycją podcastów. Możesz generować transkrypcje, czyścić audio i używać Magic Clips do tworzenia zarówno krótkich, jak i długich treści.

Riverside. fm zawiera również tryb producenta i monitorowanie gości w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem zespołów podcastowych pracujących zdalnie i studiów tworzących treści markowe. Został stworzony, aby symulować doświadczenie studia nagraniowego — nawet gdy Twój zespół pracuje zdalnie.

Funkcja AI: Riverside wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego generowania Magic Clips z nagrań, czyszczenia dźwięku poprzez usuwanie szumów tła oraz transkrypcji mowy na tekst z wykrywaniem mówcy.

Najlepsze funkcje Riverside.fm

Nagrywaj lokalnie wideo w rozdzielczości 4K i nieskompresowanym formacie audio, aby uzyskać jakość studyjną

Przesyłaj nagrania w czasie rzeczywistym do chmury, aby zapobiec utracie danych podczas sesji

Nagraj osobne ścieżki audio i wideo dla każdego uczestnika, aby uprościć edycję

Użyj Magic Clips, aby automatycznie generować krótkie, łatwe do udostępnienia fragmenty dłuższych nagrań

Natychmiast transkrybuj nagrania dzięki wbudowanej transkrypcji AI

Zapraszaj gości i zarządzaj nimi w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom dla producentów i zdalnym sterowaniem

Korzystaj z progresywnego przesyłania, aby chronić swoje pliki w przypadku rozłączenia w trakcie połączenia

Ograniczenia Riverside.fm

Brak edycji wielościeżkowej opartej na osi czasu, co utrudnia tworzenie złożonych aranżacji audio i wideo

Mogą wystąpić problemy z synchronizacją, jeśli lokalne ścieżki nie zostaną poprawnie przesłane

Ceny Riverside.fm

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Na żywo: 39 USD/miesiąc

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Riverside.fm

G2: 4,8/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Riverside.fm prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Możliwości oferowane przez Riverside otworzyły przed naszym podcastem wiele nowych możliwości podniesienia rangi naszej marki dzięki eleganckim treściom wideo. Nieustannie zadziwia mnie, ile czasu funkcje AI Riverside oszczędzają naszemu zespołowi, od „magicznej” edycji audio, przez łatwe generowanie klipów wideo, po ciągłe wprowadzanie nowych funkcji, które usprawniają cykl pracy naszego zespołu.

Możliwości oferowane przez Riverside otworzyły przed naszym podcastem wiele nowych możliwości podniesienia rangi naszej marki dzięki eleganckim treściom wideo. Nieustannie zadziwia mnie, jak wiele czasu funkcje AI Riverside oszczędzają naszemu zespołowi, od „magicznej” edycji audio, przez łatwe generowanie klipów wideo, po ciągłe wprowadzanie nowych funkcji, które usprawniają cykl pracy naszego zespołu.

8. Trint (najlepsze narzędzie do generowania i edycji wielojęzycznych transkrypcji)

za pośrednictwem Trint

Trint oferuje szybszą i dokładniejszą transkrypcję oraz lepsze wsparcie wielojęzyczne niż Descript. Transkrypcja jest dostępna w ponad 40 językach, a tłumaczenie w ponad 50, dzięki czemu doskonale nadaje się dla globalnych zespołów i dziennikarzy.

Zawiera również wbudowane funkcje współpracy, które umożliwiają edycję transkrypcji wraz z członkami zespołu, oznaczanie mówców, zaznaczanie cytatów i generowanie podsumowań. Jeśli potrzebujesz transkrypcji z możliwością wyszukiwania i udostępniania przy minimalnej edycji, Trint jest ukierunkowaną i wydajną alternatywą dla Descript.

Redaktor internetowy Trint łączy audio z tekstem, dzięki czemu każde słowo jest powiązane z odpowiednim znacznikiem czasu. Możesz również konwertować transkrypcje na scenariusze, skrypty lub pliki z napisami, co jest przydatne dla zespołów przekształcających wywiady w artykuły lub wideo.

Funkcja AI: Trint wykorzystuje AI do transkrypcji w czasie rzeczywistym, tłumaczenia wielojęzycznego i automatycznego streszczania, pomagając użytkownikom szybko przejść od surowych nagrań do gotowych materiałów.

Najlepsze funkcje Trint

Popraw dokładność, dodając niestandardowe słownictwo obejmujące nazwy marek lub terminy branżowe

Kliknij dowolne słowo w transkrypcji, aby przejść do odpowiedniego momentu w pliku audio lub wideo

Dodawaj komentarze i notatki z datą i godziną, aby usprawnić proces recenzowania i zatwierdzania

Zmieniaj kolejność fragmentów transkrypcji, aby tworzyć scenariusze, artykuły lub nagrania lektorskie

Eksportuj transkrypcje w wielu formatach lub publikuj je jako interaktywne, przeszukiwalne strony internetowe

Generuj automatyczne szkice historii lub podpisy do mediów społecznościowych bezpośrednio z transkrypcji

Przetłumacz wywiady na ponad 50 języków, aby dotrzeć do międzynarodowej publiczności

Ograniczenia Trint

Brak pełnych profesjonalnych funkcji edycji wideo, więc do dostosowania obrazu lub ścieżek audio potrzebne będzie osobne narzędzie

Nie zawiera zaawansowanych narzędzi audio, takich jak usuwanie szumów lub czyszczenie wypełniaczy

Ceny Trint

Dostępna wersja próbna Free

Pakiet startowy: 80 USD/miesiąc za licencję

Zaawansowane: 100 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Trint prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Proces transkrypcji jest bardzo solidny. Obsługa klienta jest fantastyczna i korzystam z Trint przy każdym projekcie obejmującym wywiad z klientem. Oznaczanie wideo do produkcji nie może być prostsze!

Proces transkrypcji jest bardzo solidny. Obsługa klienta jest fantastyczna i korzystam z Trint przy każdym projekcie obejmującym wywiad z klientem. Oznaczanie wideo do produkcji nie może być prostsze!

9. DaVinci Resolve (najlepsze do efektów specjalnych i edycji filmów animowanych)

za pośrednictwem DaVinci Resolve

Jeśli tworzysz filmy animowane, projekty z dużą ilością efektów specjalnych lub coś bardziej złożonego niż wideo z gadającą głową, Descript prawdopodobnie nie będzie wystarczający. Jest przeznaczony do szybkiej edycji i podcastów, a nie do głębokiego wizualnego opowiadania historii lub precyzyjnej, wielowarstwowej kontroli.

Z kolei DaVinci Resolve to profesjonalne narzędzie używane przez redaktorów i studia do łączenia edycji wideo, korekcji kolorów, grafiki ruchowej i miksowania dźwięku w jednej potężnej platformie. W przeciwieństwie do podejścia Descript, które stawia transkrypcję na pierwszym miejscu,

Resolve zapewnia kreatywną kontrolę na poziomie klatek, aż do każdej klatki. Dzięki zaawansowanym narzędziom do kompozycji możesz nawet projektować wizualizacje marki bezpośrednio na osi czasu.

Resolve obsługuje cykle pracy wielu użytkowników i procesy postprodukcji na poziomie studyjnym, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów pracujących nad produkcjami kinowymi, komercyjnymi lub dokumentalnymi.

Funkcje AI: DaVinci Resolve wykorzystuje sztuczną inteligencję do inteligentnego maskowania, rozpoznawania twarzy, izolacji głosu, automatycznego cięcia scen i redukcji szumów tła, zwiększając precyzję twórczą na dużą skalę.

Najlepsze funkcje DaVinci Resolve

Edytuj filmy wideo za pomocą szczegółowego interfejsu opartego na osi czasu, który zapewnia pełną kontrolę

Korekcja kolorów materiału filmowego za pomocą wiodących w branży narzędzi do formatów HDR, RAW i log

Dodaj efekty wizualne i animacje za pomocą wbudowanych narzędzi Fusion

Miksuj i masteruj dźwięk za pomocą Fairlight, profesjonalnego pakietu do postprodukcji audio

Zarządzaj projektami dla wielu użytkowników dzięki cyklom pracy umożliwiającym współpracę w czasie rzeczywistym

Korzystaj z funkcji śledzenia twarzy i inteligentnych filtrów, aby ulepszyć obiekty lub stworzyć stylizowane efekty

Uzyskaj dostęp do ogromnego ekosystemu wtyczek do grafiki ruchowej, LUT i kompozycji 3D

Ograniczenia DaVinci Resolve

Dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z profesjonalnych narzędzi do edycji, nauka obsługi może być trudna

Wymaga systemu o wysokiej wydajności, ponieważ na starszych komputerach może występować opóźnienie lub awaria

Ceny DaVinci Resolve

Oceny i recenzje DaVinci Resolve

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 250 recenzji)

Co mówią o DaVinci Resolve prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Davinci Resolve ma mnóstwo funkcji, a jednocześnie nie ma przytłaczającego interfejsu. Byłem w stanie używać go od razu i od tego czasu wdrażam coraz więcej jego funkcji. Używam go często do edycji filmów, a nawet do bardziej skomplikowanych procesów edycji wideo. Obsługuje wiele formatów wideo i audio, a ja lubię integrować różne niestandardowe prezentacje stworzone przez innych użytkowników z moimi filmami. Wsparcie społeczności jest bardzo przydatne do nauki wszystkiego, co można zrobić w aplikacji.

Davinci Resolve ma mnóstwo funkcji, a jednocześnie nie ma przytłaczającego interfejsu. Byłem w stanie od razu zacząć z niego korzystać i od tego czasu wdrażam coraz więcej jego funkcji. Używam go często do edycji wideo, a nawet do bardziej skomplikowanych procesów edycji wideo. Obsługuje wiele formatów wideo i audio, a ja lubię integrować różne niestandardowe prezentacje stworzone przez innych użytkowników z moimi filmami. Wsparcie społeczności jest bardzo przydatne do nauki wszystkiego, co można zrobić w aplikacji.

🧠 Ciekawostka: Film Jamesa Camerona „Otchłań” wprowadził w pełni komputerowe efekty wodne. ILM spędziło sześć miesięcy na tworzeniu cyfrowego stworzenia wodnego, przekraczając ówczesne limity realizmu!

10. Reduct (najlepsze do edycji filmów opartych na wywiadach)

za pośrednictwem Reduct

Reduct wykracza poza możliwości programu Descript w zakresie edycji transkrypcji, oferując twórcom i zespołom pracującym z wywiadami, badaniami użytkowników lub długimi nagraniami.

Łączy w sobie bardzo dokładną transkrypcję, potężny edytor wideo oparty na tekście oraz narzędzia do współpracy w jednej platformie internetowej. Zamiast przewijać oś czasu, edytujesz wideo jak tekst, zaznaczasz lub usuwasz słowa, a narzędzie przycina materiał filmowy zgodnie z zaznaczeniami.

Reduct jest szczególnie przydatny dla badaczy UX, producentów filmów dokumentalnych lub nauczycieli, którzy pracują z obszernymi wywiadami. Możliwość przeszukiwania nagrań i tworzenia relacji poprzez przeciąganie linii transkrypcji pozwala przekształcić godziny treści w przystępne klipy.

Funkcja AI: Reduct wykorzystuje AI do transkrypcji, wykrywania wypełniaczy, wyszukiwania kontekstowego przy użyciu logiki rozmytej oraz automatycznej synchronizacji zmian w transkrypcji z wideo.

Najlepsze funkcje Reduct

Natychmiast transkrybuj nagrania za pomocą AI lub przejdź na transkrypcję wykonywaną przez ludzi, aby uzyskać większą dokładność

Przeszukuj godziny nagrań za pomocą wyszukiwania przybliżonego, aby szybko znaleźć kluczowe frazy

Edytuj wideo, zaznaczając lub przekreślając tekst transkrypcji, aby przyciąć lub usunąć fragmenty

Oznaczaj i zaznaczaj ważne momenty w czasie rzeczywistym, aby organizować i analizować zawartość

Twórz oparte na fabule relacje, przeciągając linie transkrypcji do sekwencji wideo

Eksportuj rolki z intro/outro z logo marki i generuj podsumowania wideo, które można udostępniać

Wyszukuj według tematu, słowa kluczowego lub nastroju w obszernych bibliotekach badawczych

Zmniejsz ograniczenia

Niestandardowe dostosowanie wizualne jest podstawowe, z mniejszą liczbą opcji brandingu lub stylizacji wyników

Jakość eksportu zależy od oryginalnej rozdzielczości, nie ma wbudowanych narzędzi do ulepszania

Obniż ceny

Osobiste: 15 USD/miesiąc za redaktora

Profesjonalna: 50 USD/miesiąc za redaktora

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zmniejsz liczbę ocen i recenzji

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Reduct prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Najbardziej niesamowitym aspektem Reduct jest bez wątpienia możliwość przeglądania treści wideo tak, jakby to był tekst. Nie musisz już spędzać godzin na czyszczeniu filmów! Wystarczy wpisać słowa kluczowe lub wyrażenia, a Reduct od razu przeskakuje do odpowiednich fragmentów nagrania.

Najbardziej niesamowitym aspektem Reduct jest bez wątpienia możliwość przeglądania treści wideo tak, jakby to był tekst. Nie musisz już spędzać godzin na czyszczeniu filmów! Wystarczy, że wpiszesz słowa kluczowe lub wyrażenia, a Reduct od razu przeskoczy do odpowiednich fragmentów nagrania.

11. Rev (najlepszy do transkrypcji spotkań o wysokim stopniu techniczności)

za pośrednictwem Rev

W przeciwieństwie do Descript, który opiera się na narzędziach AI, Rev. com priorytetowo traktuje transkrypcje i napisy edytowane przez ludzi, aby zapewnić wysoką dokładność — idealne rozwiązanie dla zespołów prawnych, badaczy i profesjonalistów z branży medialnej. Oferuje również zautomatyzowane opcje zapewniające szybszą i bardziej opłacalną realizację.

Możesz zamówić napisy w wielu językach, napisy wypalane oraz napisy na żywo dla Zoom. Rev to niezawodna alternatywa dla zespołów produkujących wywiady, transkrypcje rozpraw sądowych lub globalne materiały szkoleniowe, gdy precyzja jest ważniejsza niż kreatywna elastyczność.

Interfejs użytkownika Rev jest prosty, a edycja transkrypcji i porządkowanie odbywa się w jednym miejscu. Obsługuje również integrację z narzędziami Zoom, Dropbox i YouTube, aby usprawnić dostarczanie treści.

Funkcja AI: Automatyczny silnik transkrypcji Rev wykorzystuje rozpoznawanie mowy do szybkiego przekształcania dźwięku na tekst, a redaktorzy sprawdzają końcowy tekst i zapewniają zgodność z normami.

Najlepsze funkcje Rev

Tłumacz i dodawaj napisy do filmów w wielu językach, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie

Nagrywaj napisy bezpośrednio do filmów, aby łatwo udostępniać je na platformach społecznościowych

Uzyskaj dostęp do napisów na żywo podczas spotkań Zoom, webinarów i wirtualnych wydarzeń

Zintegruj z narzędziami takimi jak Zoom, YouTube i Dropbox, aby zapewnić płynny cykl pracy

Edytuj transkrypcje online za pomocą przejrzystego interfejsu przeglądarki

Zachowaj wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, odpowiedni do użytku prawnego i korporacyjnego

Wybierz między automatyczną a ręczną weryfikacją w zależności od potrzeb

Poproś o etykiety z oznaczeniem czasu dla nagrań z wieloma uczestnikami

Limity Rev

Brak wbudowanych funkcji oprogramowania do zarządzania projektami w zakresie produkcji wideo

Automatyczna transkrypcja może być mniej dokładna w przypadku szumów w tle lub silnych akcentów

Ceny Rev

Podstawowy: 14,99 USD/użytkownik miesięcznie

Pro: 34,99 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się łatwość obsługi aplikacji Rev do nagrywania, która pozwala mi rejestrować myśli w czasie rzeczywistym, zwłaszcza podczas burzy mózgów nad projektami pisarskimi. Niezależnie od tego, czy chodzi o serię powieści, treści kursów, czy rozważania religijne, Rev pomaga mi uchwycić ulotne pomysły twórcze, dzięki czemu mogę później przekształcić je w dopracowaną treść. Aplikacja jest intuicyjna, dźwięk jest czysty, a wszystko jest dobrze zorganizowane.

Podoba mi się łatwość obsługi aplikacji Rev do nagrywania, która pozwala mi rejestrować myśli w czasie rzeczywistym, zwłaszcza podczas burzy mózgów nad projektami pisarskimi. Niezależnie od tego, czy chodzi o serię powieści, treści kursów, czy rozważania religijne, Rev pomaga mi uchwycić ulotne pomysły twórcze, które później mogę przekształcić w dopracowaną treść. Aplikacja jest intuicyjna, dźwięk jest czysty, a wszystko jest dobrze zorganizowane.

Twórz, edytuj i zarządzaj zaawansowanymi cyklami pracy nad treściami wideo dzięki ClickUp

Descript sprawdza się dobrze w przypadku szybkich transkrypcji i podstawowej edycji, ale wraz z rozwojem projektów zaczynają ujawniać się jego ograniczenia. Narzędzia takie jak Murf i Otter. ai oferują większą elastyczność w zakresie bogatszych nagrań lektorskich i transkrypcji. DaVinci Resolve i Camtasia zapewniają zaawansowaną kontrolę edycji, a Riverside. fm i Trint pomagają w pracy z wysokiej jakości plikami źródłowymi i treściami wielojęzycznymi.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, wybierz ClickUp, które połączy wszystko w jednym miejscu. Planuj, twórz scenariusze, nagrywaj, przeglądaj i zarządzaj opiniami — wszystko w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby usprawnić cały proces produkcji wideo — od planowania po publikację.