15 darmowych szablonów wyróżnień pracowników, które poprawią morale zespołu i zwiększą uznanie

Jeśli chcesz podnieść morale zespołu i okazać mu zasłużone uznanie za całą wykonaną pracę, wyróżnienia pracowników są najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy jest to comiesięczne wyróżnienie, czy krótka wzmianka podczas spotkania wszystkich pracowników, docenienie indywidualnego wkładu najlepszych pracowników może znacznie przyczynić się do budowania pozytywnej kultury pracy.

Ale bądźmy szczerzy — wymyślanie za każdym razem czegoś nowego i angażującego nie jest takie proste.

Właśnie dlatego wykonaliśmy tę pracę i stworzyliśmy listę najlepszych szablonów wyróżnień dla pracowników, aby wyeliminować zgadywanie i wysiłek związany z uznaniem oraz pomóc Ci uczynić je spójnymi, znaczącymi, a może nawet trochę zabawnymi.

Czym są szablony wyróżnień pracowników?

Szablony wyróżnień pracowników to gotowe formaty używane przez firmy do konsekwentnego i angażującego podkreślania osiągnięć, historii, ról lub osobowości poszczególnych pracowników.

Zazwyczaj są one zamieszczane w wewnętrznych biuletynach, na stronach intranetu, w wywiadach podcastowych lub postach w mediach społecznościowych. Szablony te zazwyczaj zawierają uporządkowane podpowiedzi, takie jak rola zawodowa, ostatnie osiągnięcia, hobby i ciekawostki, które pokazują zawodową i osobistą stronę pracownika.

📌 Pamiętaj: unikaj szablonów zawierających listę nazwisk, tytułów i stażu pracy. Zamiast tego wykorzystaj je do odzwierciedlenia kultury firmy i budowania połączeń, zwłaszcza w zespołach zdalnych lub międzyfunkcyjnych, dodając podpowiedzi dotyczące rytuałów zespołowych, ulubionych emotikonów Slacka lub współpracy między zespołami.

Czym charakteryzuje się dobry szablon wyróżnienia pracownika?

Dobry szablon wyróżnienia pracownika to coś więcej niż tylko estetyka. Powinien budować społeczność, zachęcać do udzielania wartościowych odpowiedzi i być łatwy w ponownym wykorzystaniu.

Oto, co je wyróżnia:

Ustrukturyzowane, ale ludzkie : świetne szablony oferują przejrzysty, powtarzalny układ z miejscem na osobowość. Pomyśl o miejscach na zdjęcia, nagłówkach ról zawodowych i 4–5 dynamicznych podpowiedziach, które łączą pracę i życie prywatne

Podpowiedzi dostosowane do kultury : Najlepsze szablony odzwierciedlają sposób komunikacji Twojego zespołu. Czy świętujecie sukcesy za pomocą GIF-ów? Dodaj przestrzeń na zabawne fakty lub wewnętrzne podziękowania

Stworzone z myślą o zaangażowaniu : powinny zachęcać do interakcji, czy to poprzez pytania zachęcające do komentowania, czy format, który można łatwo udostępnić na Slacku lub LinkedIn

Elastyczne formatowanie : Szablon powinien być łatwy do zmiany rozmiaru lub dostosowania bez naruszania struktury. Wybierz szablon, który daje Ci pełną swobodę formatowania całego dokumentu zgodnie z własnymi preferencjami

Możliwość ponownego wykorzystania i skalowalność: Dobre wyróżnienie powinno być częścią większego systemu uznania. Dlatego często znajdziesz więcej szablonów związanych z urodzinami, kamieniami milowymi lub sukcesami zespołu, dzięki czemu świętowanie w społeczności będzie spójne

Szablony wyróżnień pracowników

Dostępnych jest wiele interesujących formatów prezentacji pracowników. Oto kilka naszych ulubionych szablonów przeznaczonych do różnych zastosowań.

Zacznijmy!

1. Szablon oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces oceny wyników dzięki szablonowi oceny wyników ClickUp

Szablon oceny wyników ClickUp zapewnia menedżerom uporządkowany, powtarzalny sposób śledzenia postępów pracowników i inicjowania konstruktywnych rozmów na temat rozwoju.

Dzięki kolumnom umieszczonym obok siebie, przeznaczonym na samoocenę, ocenę współpracowników i osiągnięcia, szablony te pozwalają uchwycić wkład pracowników z wielu perspektyw, zapewniając jednocześnie, że żadna kluczowa kwestia — taka jak zrozumienie zakresu obowiązków, podstawowe umiejętności, rozwój lub ogólna wydajność — nie zostanie pominięta.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Organizuj informacje zwrotne od siebie, współpracowników i przełożonych w jednym widoku

Obejmują podstawowe umiejętności, wiedzę zawodową, rozwój i ogólną wydajność

Pomagają odkryć prawdziwe historie pracowników, które odzwierciedlają wartości firmy

Doskonałe do coachingu, programów uznania i budowania marki pracodawcy

✅ Idealne dla: specjalistów HR i kierowników zespołów, którzy chcą ułatwić przekazywanie informacji zwrotnych w zakresie wszystkich aspektów pracy poprzez uwzględnienie opinii współpracowników, podwładnych i przełożonych.

2. Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj się i śledź wyniki dzięki szablonowi kwartalnego przeglądu wyników ClickUp

Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp pomaga stworzyć niezawodny rytm rozmów dotyczących wyników bez konieczności zmiany procesu co kwartał.

Menedżerowie mogą monitorować cykle przeglądów za pomocą widoków listy, kalendarza lub Gantta oraz śledzić postępy za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Nie rozpoczęto, W trakcie lub Oczekiwanie na informację zwrotną. Wbudowana automatyzacja ClickUp aktualizuje statusy zadań w miarę postępu przeglądów, oszczędzając czas i eliminując ręczne działania następcze.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Usprawnij kwartalne oceny wyników dzięki ustrukturyzowanym cyklom pracy

Śledź cykle wizualnie za pomocą widoku listy, kalendarza lub Gantta

Automatyzacja aktualizacji statusu w celu zmniejszenia nakładu pracy administratorów

Zachęca do terminowego przekazywania zorganizowanych opinii ukierunkowanych na rozwój

✅ Idealne dla: Rozwijających się zespołów HR, menedżerów ds. zasobów ludzkich i kierowników zespołów w organizacjach, które potrzebują opartego na danych podejścia do śledzenia i zarządzania regularnymi ocenami wyników.

Dowiedz się więcej o automatyzacji ClickUp 👇

3. Szablon karty z pochwałami do wydrukowania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyraź uznanie dla pracowników w prosty i elegancki sposób dzięki szablonowi karty z pochwałami do wydrukowania ClickUp

Szablon karty z pochwałami do wydrukowania ClickUp to prosty i przemyślany sposób na docenienie wkładu zespołu — zarówno tego dużego, jak i małego.

Każda karta może zostać dostosowana poprzez dodanie imienia i nazwiska, zdjęcia oraz rodzaju wyróżnienia, a następnie uporządkowana w kategorie, takie jak „Pracownik miesiąca” lub „Ponad oczekiwania”. Etykiety priorytetów ułatwiają wyróżnienie osiągnięć o dużym znaczeniu, a osoby przypisane umożliwiają współpracę wielu interesariuszy nad pochwałami.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Konfigurowalne karty z polami dla nadawcy, odbiorcy i rodzaju pochwały

Kategoryzuj wyróżnienia, aby ułatwić ich śledzenie

Podkreślaj ważne osiągnięcia za pomocą etykiet priorytetów

Zaangażuj wiele osób w wysiłki związane z wyrażaniem uznania

✅ Idealne dla: kierowników zespołów, menedżerów ds. zasobów ludzkich i koordynatorów HR, którzy chcą, aby wyrażanie uznania stało się stałym elementem cyklu pracy.

📑 Czytaj więcej: Jak wzmocnić głos pracowników w miejscu pracy

4. Szablon planu działania ClickUp dotyczącego zaangażowania pracowników

Pobierz darmowy szablon Zapewnij swojemu zespołowi zasoby niezbędne do utrzymania motywacji dzięki szablonowi planu działania ClickUp dotyczącego zaangażowania pracowników

Szablon planu działania ClickUp dotyczący zaangażowania pracowników przekształca informacje zwrotne w wymierne działania, które poprawiają zaangażowanie i retencję pracowników.

Określ cele, przypisz zadania i ustaw osie czasu za pomocą widoku wykresu Gantta. Śledź inicjatywy za pomocą niestandardowych statusów i kamieni milowych ClickUp — niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie udziału w ankietach, czy uruchomienie programu wyróżnień w całej firmie.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przekształcaj opinie w jasne, możliwe do realizacji plany

Wykorzystaj kamienie milowe do śledzenia i świętowania sukcesów

Podziel złożone cele dotyczące zaangażowania na podzadania

Pomaga utrzymać widoczny i mierzalny postęp

✅ Idealne dla: zespołów HR i kierowników zespołów, którzy poszukują praktycznego sposobu na zwiększenie zaangażowania pracowników w celu ich zatrzymania i motywowania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie pozwól, aby wyniki ankiet pozostały bez echa. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania zaangażowaniem pracowników, aby wykryć trendy, takie jak niskie wyniki w zakresie uznania lub komunikacji menedżerów, a następnie wprowadź je bezpośrednio do planu działania ClickUp. Przypisz właścicieli, ustaw terminy i śledź inicjatywy w czasie rzeczywistym, aby informacje zwrotne stały się widoczne i wymierne postępy.

5. Szablon matrycy bonusów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz uporządkowany system śledzenia wyników zespołu, nagród i zachęt dzięki szablonowi matrycy premii ClickUp

Szablon matrycy bonusów ClickUp zapewnia przejrzystą strukturę do śledzenia nagród i zachęt opartych na wynikach.

Skorzystaj z dedykowanej listy premii z takimi statusami, jak Otwarte, W trakcie rozpatrywania, Wypłacone lub Zakończone. W widoku tabeli dopasuj cele wydajności do nagród i wyróżnij wyjątkowe osiągnięcia, łącząc je z konkretnymi kamieniami milowymi.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledź nagrody i zachęty w jednym scentralizowanym widoku

Wykorzystaj widok tabeli, aby dostosować cele do nagród

Zapewnij przejrzystość dystrybucji premii

Integruje uznanie bezpośrednio z kamieniami milowymi wydajności

✅ Idealne dla: kierowników zespołów i menedżerów, którzy chcą motywować pracowników poprzez przejrzystość systemu nagród.

Jeśli chodzi o widoczność i śledzenie w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain idzie jeszcze dalej. Dzięki jednej podpowiedzi możesz natychmiast wyświetlić aktualizacje dotyczące zatwierdzonych premii, oczekujących ocen lub zakończonych wypłat bez konieczności ręcznego przeszukiwania obszaru roboczego. Wykorzystaj ClickUp Brain jako przestrzeń wiedzy firmy

6. Szablon formularza oceny ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz kompleksowe i skuteczne oceny swojego zespołu dzięki szablonowi formularza oceny ClickUp

Szablon formularza oceny ClickUp łączy wymierne wskaźniki z otwartymi komentarzami w jednym, łatwym w użyciu formacie.

Śledź przepracowane godziny, zadania oczekujące, nagrody i obszary wymagające poprawy za pomocą list rozwijanych, skal ocen i pól niestandardowych. W pełni konfigurowalny, idealny do spójnych, powtarzalnych ocen w różnych zespołach.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Ocenia zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie w jednym miejscu

W pełni konfigurowalne dzięki skalom ocen, listom rozwijanym i polom

Śledź postępy, nagrody i obszary rozwoju

Integruje się bezpośrednio jako narzędzie do zbierania opinii pracowników w obszarze roboczym ClickUp, zapewniając widoczność

✅ Idealne dla: kierowników działów i liderów zespołów, którzy chcą śledzić wyniki pracowników, ich rozwój i postępy w realizacji celów za pomocą mierzalnych danych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zwiększyć obiektywność i uzyskać bardziej całościowy widok wkładu i osiągnięć, zintegruj oprogramowanie do uznawania pracowników z formularzami oceny, aby połączyć uznanie w czasie rzeczywistym z ocenami wyników.

7. Szablon wyróżnienia pracownika autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Szablon „Pracownik w centrum uwagi” autorstwa Template.net ułatwia wyróżnienie indywidualnych osiągnięć, dając jednocześnie członkom zespołu możliwość podzielenia się swoimi historiami. Pomaga to stworzyć pozytywną atmosferę w pracy, poprawia morale i zwiększa wydajność pracowników.

Możesz uwzględnić doświadczenie zawodowe, zainteresowania osobiste i wkład w pracę zespołu. Projekt można w pełni dostosować — dostosuj czcionki, kolory i elementy wizualne, aby odzwierciedlić tożsamość marki.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Łączą profesjonalne osiągnięcia z osobistymi akcentami

Możliwość dostosowania do wyglądu i stylu Twojej firmy

Obsługa elementów wizualnych, takich jak ikony, wykresy lub infografiki

Pomagają budować połączenia między zespołami zdalnymi lub wielofunkcyjnymi

✅ Idealne dla: zespołów HR, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej i kierowników zespołów, którzy chcą docenić pracowników w spersonalizowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

🧠 Sposób na budowanie kultury: Dodaj podpowiedź „Co powinniśmy im podarować?” do szablonu wyróżnienia. Dzięki temu członkowie zespołu będą mogli sugerować pomysły oparte na wspólnych chwilach, aby prezenty dla pracowników były bardziej osobiste i oparte na współpracy.

8. Szablon wyróżnienia pracownika miesiąca autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Świętuj sukcesy poszczególnych pracowników dzięki szablonowi wyróżnienia pracownika miesiąca od Canva. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia tworzenie eleganckich wyróżnień, a ton wypowiedzi — formalny, zabawny lub swobodny — można łatwo dostosować, zmieniając układ, czcionki i elementy wizualne.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zawierają dedykowane bloki treści dla unikalnych sekcji, takich jak Ciekawostki lub Podziękowania dla współpracowników

Obsługa integracji multimediów, takich jak zdjęcia, ikony lub grafiki marki

Współpracuje płynnie z narzędziami do planowania i publikowania Canva, co przyspiesza wdrażanie

✅ Idealne dla: zespołów, które potrzebują elastycznego sposobu na docenianie osiągnięć pracowników, nie wymagającego umiejętności projektowania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W wyróżnieniach wykorzystaj prawdziwe opinie pracowników, aby podkreślić wpływ danej osoby. Autentyczne cytaty dodają głębi, budują wiarygodność i służą jako mini studia przypadków pokazujące, jak wygląda świetna praca w Twoim zespole.

9. Szablon powitania pracownika autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Stwórz ciepłe, zapadające w pamięć prezentacje nowych pracowników dzięki szablonowi powitania pracownika od Canva. Szablon ten ułatwia przedstawienie roli, doświadczenia i osobowości nowego członka zespołu w eleganckim formacie zgodnym z identyfikacją wizualną firmy, który można wykorzystać w aplikacjach do komunikacji zespołowej, wiadomościach e-mail lub wewnętrznych pulpitach.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Pomóż nowym pracownikom poczuć się częścią kultury firmy od pierwszego dnia dzięki podpowiedziom, które pobudzają zaangażowanie zespołu

Obsługa dodatków multimedialnych, takich jak wideo powitalne, pliki GIF lub interaktywne ankiety

Działa płynnie zarówno w przypadku zespołów zdalnych, jak i pracujących w biurze, dzięki czemu wdrażanie nowych pracowników jest bardziej osobiste

✨ Idealne dla: osób odpowiedzialnych za obsługę kadr i kierowników zespołów, którzy chcą stworzyć przemyślane, spójne z wizerunkiem marki powitanie dla nowych pracowników.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety zwiększające wydajność. Tak niskie wskaźniki sugerują, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać cykl pracy automatyzacji na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem szkiców lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do pracy, która ma wszystko!

10. Szablon certyfikatu pracownika miesiąca Microsoft Word autorstwa Microsoft 365

za pośrednictwem Microsoft 365

Szablon certyfikatu pracownika miesiąca Microsoft Word firmy Microsoft 365 to gotowy do użycia, formalny sposób na wyrażenie uznania za poświęcenie, pasję i wyjątkowe wyniki. Możesz szybko wpisać imiona i nazwiska, daty oraz szczegóły dotyczące nagrody, a następnie wydrukować lub udostępnić cyfrowo, aby zapewnić elegancką prezentację podczas spotkań lub wydarzeń.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

W pełni konfigurowalny układ, czcionki i kolory, które można dopasować do wizerunku firmy

Nadają się do różnych programów uznania, nie tylko do wyboru „Pracownika miesiąca”

Możliwość wydrukowania lub udostępnienia online zapewnia elastyczne opcje wręczania nagród

✅ Idealne dla: zespołów HR, które konfigurują program nagród w celu formalnego uznania osiągnięć pracowników.

11. Szablon PPT „Pracownik w centrum uwagi” autorstwa SlideModel

za pośrednictwem SlideModel

Szablon PPT Employee Spotlight Template by SlideModel został zaprojektowany z myślą o szybkim, wizualnym uznaniu podczas spotkań, zebrań lub prezentacji dla nowych pracowników. Gotowe układy slajdów ułatwiają wyróżnienie osiągnięć członków zespołu bez konieczności spędzania godzin nad projektowaniem.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Gotowe slajdy na zdjęcia, role, osiągnięcia i osobiste sukcesy

Kolory, czcionki i układy można dostosować do wyglądu firmy

Płynna współpraca z innymi narzędziami do prezentacji, umożliwiająca udostępnianie na wielu platformach

✅ Idealne dla: menedżerów lub zespołów HR, którzy chcą wyrazić uznanie dla pracowników podczas spotkań, prezentacji wewnętrznych, sesji wprowadzających lub ogólnofirmowych spotkań.

📚 Więcej informacji: Darmowe szablony kamieni milowych do śledzenia postępów projektu

12. Szablon „Pracownik tygodnia” autorstwa Postermywall

Szablon Employee Spotlight Template by PosterMyWall pomaga tworzyć wyróżniające się plakaty, ulotki lub cyfrowe podziękowania do mediów społecznościowych i platform wewnętrznych. Jest przeznaczony do szybkiej edycji, dzięki czemu w ciągu kilku minut możesz przejść od pomysłu do opublikowanego posta.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Niestandardowe dostosowywanie tekstu, obrazów i układów za pomocą przeciągania i upuszczania

Zoptymalizowane zarówno do formatu drukowanego, jak i cyfrowego, w tym do aplikacji do komunikacji zespołowej

Dostęp do galerii przykładów wyróżnień, które mogą posłużyć jako inspiracja do tworzenia własnych projektów

✅ Idealne dla: zespołów HR lub menedżerów, którzy potrzebują szybkiego, atrakcyjnego i łatwego w użyciu rozwiązania bez konieczności zatrudniania zewnętrznych zasobów.

13. Kolorowy szablon wyróżnienia pracownika autorstwa Postermywall

Ten żywy szablon „Pracownik w centrum uwagi” od PosterMyWall jest idealny dla marek, które chcą, aby posty z uznaniem dla pracowników były widoczne. Jego odważny design i elastyczny układ ułatwiają wyróżnienie wyjątkowych momentów w sposób, który przyciąga uwagę.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Jasne, przyciągające wzrok schematy kolorów zaprojektowane z myślą o udostępnianiu w mediach społecznościowych

Łatwa edycja metodą „przeciągnij i upuść” bez konieczności posiadania umiejętności projektowania

Eksportuj w wielu formatach do stron internetowych, biuletynów i aplikacji do komunikacji zespołowej

✅ Idealne dla: Małych i średnich firm, które chcą podkreślić osiągnięcia pracowników w wielu kanałach.

14. Szablon wideo „Pracownik w centrum uwagi” autorstwa Animoto

Szablon wideo „Pracownik w centrum uwagi” firmy Animoto pozwala opowiadać historie uznania za pomocą krótkich, angażujących filmów wideo. Możesz łączyć obrazy, tekst i ścieżki dźwiękowe, aby stworzyć bardziej zapadające w pamięć prezentacje niż same statyczne posty.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Gotowe bloki wideo dotyczące kamieni milowych, ciekawostek i najważniejszych osiągnięć zawodowych

Wbudowana biblioteka muzyczna dopasowana do tonu Twojej prezentacji

Proste narzędzia do edycji kolorów marki, czcionek i przejść

✅ Idealne dla: zespołów HR i menedżerów ds. zasobów ludzkich, którzy chcą tworzyć angażujące prezentacje pracowników w formie wideo.

15. Szablon członka zespołu miesiąca w Google Slides autorstwa Slides Carnival

za pośrednictwem Slides Carnival

Szablon Członek miesiąca zespołu Google Slides autorstwa Slides Carnival to gotowy do prezentacji format służący do wyróżniania osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w danym miesiącu. Dzięki 22 gotowym slajdom możesz zaprezentować osiągnięcia w elegancki i interaktywny sposób.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zawiera wykresy, ramki i animacje, które sprawiają, że prezentacje są interesujące

Współpracuje z Canva, zapewniając dodatkową elastyczność twórczą

Nadają się zarówno do spotkań osobistych, jak i do komunikacji zdalnej za pośrednictwem aplikacji

✅ Idealne dla: zespołów, które chcą wyróżnić osoby osiągające najlepsze wyniki w danym miesiącu podczas prezentacji zespołowych.

Świętuj sukcesy, popraw morale i buduj kulturę dzięki ClickUp

Wyróżnianie pracowników nie powinno być zadaniem wykonywanym od czasu do czasu. ClickUp staje się powtarzalnym systemem, który można uruchomić równolegle ze wszystkimi zadaniami zarządzanymi przez zespół.

Użyj dokumentów ClickUp do tworzenia i przechowywania opisów wyróżnień, tablic do burzy mózgów nad nowymi pomysłami na uznanie oraz pól niestandardowych do śledzenia kamieni milowych i osobistych zainteresowań. Zautomatyzuj przypomnienia, aby żadna świetna praca nie pozostała niezauważona. A dzięki widokom takim jak kalendarz i tablica możesz planować, publikować i świętować wyróżnienia w rytmie, który wydaje się zamierzony.

Ponadto dzięki ponad 1000 gotowych szablonów zawsze masz punkt wyjścia. Nie ma pustych stron, nie ma zamieszania, tylko znaczące uznanie wbudowane w cykl pracy.

Wypróbuj ClickUp za darmo i zbuduj kulturę, którą Twój zespół będzie chciał kontynuować.