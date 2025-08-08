10 najlepszych alternatyw dla Moxie do zarządzania Twoją firmą w 2025 roku

Moxie sprawdza się dobrze dla freelancerów pracujących samodzielnie i mikroprzedsiębiorstw. Obejmuje podstawowe funkcje, w tym umowy, faktury i prostą komunikację z klientami.

Jednak wraz z rozwojem firmy podstawowe narzędzia przestają wystarczać. Potrzebujesz lepszych narzędzi do zarządzania projektami, współpracy z innymi i skalowania bez konieczności łączenia różnych rozwiązań.

Po osiągnięciu pułapu możliwości Moxie wielu właścicieli małych firm przechodzi na narzędzia, które dostosowują się do ich rzeczywistego sposobu pracy — niezależnie od tego, czy chodzi o szybsze fakturowanie, dokładniejsze śledzenie zadań, czy współpracę zespołu w jednym miejscu.

Sprawdź 10 inteligentnych alternatyw dla Moxie, które pomogą Ci zaoszczędzić czas na pracy administratora, być na bieżąco z zadaniami klientów i prowadzić firmę bez dodatkowych narzędzi.

Najlepsze alternatywy dla Moxie w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Dokumenty, CRM, formularze, faktury, śledzenie czasu, automatyzacja Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych, jednoosobowych firm i rozwijających się zespołów, które chcą scentralizować pracę z klientami, rozliczenia i komunikację w jednym miejscu Dostępny plan Free; płatne plany od 7 USD miesięcznie Agency Handy Pulpity, cykle pracy zatwierdzania, zarządzanie plikami i portale firmowe Najlepsze dla agencji kreatywnych zarządzających wieloma projektami dla klientów i poprawkami Płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Dubsado Niestandardowe formularze, harmonogram, cykle pracy, zarządzanie umowami i automatyzacja Najlepsze rozwiązanie dla trenerów, konsultantów i dostawców usług, którzy potrzebują w pełni zautomatyzowanej, spersonalizowanej obsługi klienta Plany płatne zaczynają się od 20 USD miesięcznie HoneyBook Oferty, umowy, płatności, przypomnienia Najlepsze rozwiązanie dla freelancerów i twórców, którzy potrzebują przejrzystego, przyjaznego dla klientów przepływu rezerwacji i rozliczeń Plany płatne zaczynają się od 36 USD miesięcznie Bonsai Oferty, śledzenie czasu, bankowość dla freelancerów, narzędzia podatkowe Najlepsze rozwiązanie dla freelancerów, którzy chcą zarządzać pracą, finansami i podatkami w jednym pulpicie nawigacyjnym Plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie Moxo Portal firmowy, komunikacja, udostępnianie plików, mobilny interfejs użytkownika Najlepsze rozwiązanie dla konsultantów, kancelarii prawnych i specjalistów z branży finansowej oferujących portale dla klientów z możliwością zastosowania własnej etykiety Niestandardowe ceny Plutio Skrzynka odbiorcza, wielojęzyczne wsparcie, śledzenie czasu, portale dla klientów Najlepsze rozwiązanie dla jednoosobowych przedsiębiorców zarządzających wieloma usługami i klientami z całego świata za pomocą jednej aplikacji Płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie 17hats Szablony cyklu pracy, harmonogramy, umowy, automatyzacja Najlepsze rozwiązanie dla fotografów, organizatorów wydarzeń i kreatywnych profesjonalistów prowadzących działalność usługową Plany płatne zaczynają się od 60 USD miesięcznie SuiteCRM Otwarta platforma CRM, modułowy pulpit, samodzielna instalacja Najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów znających się na technologii, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim CRM i cyklami pracy Free (open source); dostępne płatne plany wsparcia Capsule CRM Kontakty na osi czasu, śledzenie zadań, widoki potoku, aplikacja mobilna Najlepsze dla małych zespołów, które potrzebują lekkiego systemu CRM bez zbędnej złożoności Plany płatne zaczynają się od 21 USD miesięcznie

Czego należy szukać w alternatywach dla Moxie

Przerośnięcie narzędzia takiego jak Moxie nie następuje z dnia na dzień; to proces stopniowy. Obsługujesz więcej projektów klientów, wysyłasz więcej faktur, koordynujesz działania za pośrednictwem poczty e-mail, Slacka i arkuszy kalkulacyjnych.

Nagle nie jesteś już tylko freelancerem, ale prowadzisz firmę.

Ta zmiana niesie ze sobą nowe wymagania: automatyzację, widoczność, współpracę nad projektami oraz możliwość zarządzania wszystkim w jednym miejscu. I właśnie w tym momencie wielu użytkowników Moxie zaczyna rozglądać się za innymi rozwiązaniami.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy przechodzeniu na bardziej wydajną i kompleksową platformę:

Automatyzacja, która oszczędza czas: Poszukaj niezbędnych narzędzi, które zamieniają przesłane formularze w zadania, uruchamiają działania następcze lub automatycznie generują faktury

Wbudowany system CRM i portale dla klientów: Wyjdź poza komunikację jednokierunkową; potrzebujesz widoków dla klientów, udostępniania plików i aktualizacji projektów w czasie rzeczywistym

Fakturowanie i śledzenie czasu w jednym miejscu: Poświęć mniej czasu na przełączanie się między aplikacjami, a więcej na otrzymywanie płatności dzięki fakturowaniu, śledzeniu i dostarczaniu w jednym miejscu

Współpraca wielu użytkowników: Konfiguruj wspólne pulpity, przypisuj zadania i twórz widoki kalendarza, gdy tylko dołączysz wykonawców lub zespół

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

10 najlepszych alternatyw dla Moxie w 2025 roku

Nowoczesne narzędzia biznesowe powinny zapewniać kontrolę, przejrzystość i przestrzeń do rozwoju. Te alternatywy dla Moxie idą o krok dalej. Łączą zarządzanie projektami, fakturowanie, CRM i współpracę, aby pomóc Ci zrezygnować z łączenia różnych systemów i zacząć prowadzić działalność w jednym miejscu.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i klientami)

Konsoliduj zadania, współpracę i dokumenty bez wysiłku dzięki platformie do zarządzania pracą ClickUp opartej na sztucznej inteligencji

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Jako alternatywa dla Moxie, pomaga zarządzać pracą, której klienci nie widzą — ofertami, osiami czasu, aktualizacjami i płatnościami — wszystko z jednego pulpitu. Możesz planować wydarzenia, śledzić niestandardowe zamówienia i udostępniać postępy bez konieczności śledzenia plików lub wiadomości w różnych aplikacjach.

Aby natychmiast rozpocząć proces wdrażania klientów lub obsługi ich zgłoszeń, skorzystaj z formularzy ClickUp. Te dynamiczne formularze zamieniają każde przesłane zgłoszenie w szczegółowe zadanie, idealne do śledzenia nowych projektów, zgłoszeń serwisowych lub opinii. Zamiast ręcznie kopiować szczegóły z e-maili lub arkuszy kalkulacyjnych, możesz scentralizować i usprawnić proces wdrażania lub obsługi zapytań.

Zobacz każdy etap transakcji i natychmiast przypisuj zadania w ClickUp CRM

Chcesz zobaczyć wszystkie informacje o swoich klientach w jednym widoku? ClickUp CRM pozwala zarządzać potencjalnymi klientami, śledzić rozmowy i sprawdzać status projektów w przejrzystym, konfigurowalnym widoku. Możesz sortować według etapu transakcji, planować działania następcze i przypisywać zadania członkom zespołu bez przechodzenia do oddzielnego narzędzia CRM.

Jest to idealne rozwiązanie dla samodzielnych założycieli i małych zespołów, które nie potrzebują rozbudowanego narzędzia sprzedażowego, a jedynie prosty sposób na zarządzanie relacjami z każdym klientem.

Wybierz jeden z ponad 10 widoków, aby zorganizować swoje projekty za pomocą ClickUp CRM

Chcesz wysłać brief do klienta? Wygeneruj szkic natychmiast w ClickUp Docs za pomocą AI. Potrzebujesz opinii? Dodaj komentarz i przypisz go natychmiast jako zadanie do wykonania dla współpracownika. Niezależnie od tego, czy projektujesz bukiety ślubne, czy planujesz sesję zdjęciową, ClickUp łączy Twoje aktualizacje, zadania i pliki, dzięki czemu nic nie zgubi się w skrzynkach odbiorczych.

Przechodząc do rozliczanych godzin i faktur, funkcja śledzenia czasu ClickUp pomaga rejestrować rozliczane godziny bezpośrednio w zadaniach lub projektach. Możesz śledzić czas w czasie rzeczywistym lub wprowadzać go ręcznie, a następnie generować raporty lub faktury na podstawie przepracowanych godzin.

Jeśli co miesiąc wysyłasz tę samą fakturę lub powtarzasz kroki związane z rejestracją klienta, ClickUp oszczędza Ci konieczności wykonywania tych czynności dwukrotnie. Utwórz szablony raz, zautomatyzuj przypomnienia lub zatwierdzanie i kontynuuj proces, skupiając się na pracy, za którą płacą Ci klienci.

A co najlepsze w ClickUp jako alternatywie dla Moxie? ClickUp Brain może zająć się całym cyklem pracy. Na przykład, gdy pojawiają się nowe zadania, AI Prioritize ustala priorytet każdego zadania, dzięki czemu zawsze wiesz, od czego zacząć. Autopilot Agents może monitorować zadania przeterminowane lub zablokowane i podejmować odpowiednie działania, takie jak wysyłanie przypomnień lub aktualizowanie statusów.

Możesz również użyć AI do szybkiego podsumowania długich dokumentów lub wątków, tworzenia aktualizacji lub nowych zadań i dokumentów z podpowiedzią. W ten sposób spędzasz mniej czasu na zadaniach administracyjnych, a więcej na wykonywaniu pracy!

Szablony ClickUp można dostosowywać, wielokrotnie wykorzystywać i łatwo dołączać do zadań projektu lub rekordów CRM.

✅ Szablon faktury dla freelancerów ClickUp: Najlepszy dla dostawców usług indywidualnych rozliczających się według stawki godzinowej lub projektu. Dodaj zestawienie usług, rejestry czasu i informacje o kliencie, a następnie wyślij bezpośrednio przez ClickUp lub wyeksportuj jako plik PDF

Pobierz darmowy szablon Wystawiaj klientom przejrzyste i profesjonalne faktury dzięki szablonowi faktury dla freelancerów ClickUp

✅ Szablon faktury ClickUp: przeznaczony do powtarzających się projektów lub małych zespołów. Dodawaj pozycje, szczegóły podatkowe, warunki płatności i elementy brandingowe, dzięki czemu nie musisz co miesiąc tworzyć tego samego formatu

Pobierz darmowy szablon Śledź status faktur, terminy i rodzaje płatności dzięki szablonowi faktury ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz filtrowane pulpity nawigacyjne, aby w jednym miejscu przeglądać status projektów, zgłoszenia klientów i zadania przeterminowane

Organizuj obszar roboczy według działów (sprzedaż, operacje, finanse) za pomocą przestrzeni i folderów

Twórz niestandardowe cykle pracy projektów z logiką warunkową i zależnościami zadań

Osadzaj linki do płatności, kalendarze lub formularze bezpośrednio w dokumentach ClickUp

Skonfiguruj powtarzające się zadania dla projektów stałych lub comiesięcznych przeglądów usług

Korzystaj z celów kamieni milowych , aby śledzić kluczowe wyniki pracy dla klientów i warunki umów

Twórz widoki dla klientów z uprawnieniami ukrywającymi notatki wewnętrzne lub wersje robocze

Wykorzystaj AI i automatyzację, aby automatycznie przypisywać zadania, ustalać ich priorytety i aktualizować je

Wykorzystaj zintegrowane narzędzia do współpracy, takie jak czat ClickUp, SyncUps, przypisywane komentarze i udostępniaj aktualizacje klientom lub współpracownikom

Skorzystaj z ponad 1000 integracji , aby połączyć się ze swoimi ulubionymi narzędziami

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może wydawać się przytłaczający bez wstępnych wskazówek dotyczących ustawień

Korzystanie z urządzeń mobilnych nie jest tak płynne w przypadku zarządzania złożonymi dokumentami lub formularzami w podróży

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Celine R., kierownik ds. projektowania UX/UI, mówi:

Korzystam z ClickUp od samego początku i z podziwem obserwuję jego ewolucję w kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania.

Korzystam z ClickUp od samego początku i z fascynacją obserwuję jego ewolucję w kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji świadczy o zaangażowaniu zespołu w poprawę komfortu użytkowania.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zwiększyć wydajność swoich cykli pracy dziesięciokrotnie? Wypróbuj Brain MAX, komputerowy asystent AI od ClickUp. Zapewnia on zaawansowane funkcje wyszukiwania dla przedsiębiorstw oraz komendy głosowe, które pozwolą Ci znaleźć dowolny dokument, czat lub aktualizację projektu we wszystkich połączonych aplikacjach za pomocą jednego wyszukiwania lub polecenia głosowego. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, zbierasz opinie klientów, czy zarządzasz terminami, Brain MAX zapewnia dostęp do wszystkich informacji na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju firmy, a nie na zarządzaniu narzędziami.

2. Agency Handy (najlepsze rozwiązanie dla agencji zarządzających dostawami dla klientów)

za pośrednictwem Agency Handy

Agency Handy zostało stworzone dla kreatywnych zespołów, które działają w oparciu o pętle informacji zwrotnych. Pozwala organizować pracę klientów w uporządkowane pulpity, przypisywać zadania i zarządzać zmianami w plikach bez konieczności wysyłania wielu e-maili. Wszystko jest widoczne, możliwe do śledzenia i dostosowane do terminów.

Każdy aspekt Twojej pracy, od wstępnych koncepcji po ostateczne zatwierdzenia, staje się przejrzysty, możliwy do śledzenia i skrupulatnie powiązany z terminami. To, co naprawdę wyróżnia Agency Handy, to zaawansowane cykle pracy związane z zatwierdzaniem przez klientów.

Niezależnie od tego, czy prezentujesz nową koncepcję logo, wielostronicową broszurę, czy jakikolwiek inny kreatywny zasób, możesz go płynnie udostępnić, poprosić o konkretne opinie i formalnie poprosić o zatwierdzenie bezpośrednio na platformie. Dzięki temu Twoja praca nie traci tempa i nie utknie na zawsze w przepełnionej skrzynce odbiorczej e-mail.

Najlepsze funkcje Agency Handy

Twórz pulpity za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” dla każdego projektu klienta

Usprawnij proces zatwierdzania dzięki wbudowanym przepływom zatwierdzania, które ograniczają liczbę poprawek

Śledź zasoby, makiety i wersje za pomocą wizualnego menedżera plików

Dostosuj portale klientów, aby udostępniać dokumenty i zapewniać aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym

Limity Agency Handy

Ograniczone opcje integracji poza podstawowymi narzędziami kreatywnymi

Może być zbyt rozbudowane dla zespołów zarządzających mniejszymi, prostszymi projektami

Przystępne ceny dla agencji

Freelancer: 19 USD/miesiąc

Pakiet startowy dla zespołów: 99 USD/miesiąc

Business Pro: 199 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Agency Handy

Za mało recenzji

Co mówią o Agency Handy prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Handy to fantastyczne narzędzie do obsługi klientów dla agencji dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, który ułatwia klientom dostęp do platformy i poruszanie się po niej.

Handy to fantastyczne narzędzie do obsługi klientów dla agencji dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, który ułatwia klientom dostęp do platformy i poruszanie się po niej.

3. Dubsado (najlepszy do dostosowywania cyklu pracy i automatyzacji)

za pośrednictwem Dubsado

Dubsado jest przeznaczony dla firm usługowych, które chcą mieć większą kontrolę nad tym, jak klienci przechodzą przez proces obsługi. Od momentu rozpoczęcia współpracy po jej zakończenie, Dubsado zapewnia narzędzia do tworzenia niestandardowych formularzy, automatyzacji umów i usprawnienia planowania — wszystko pod Twoją marką.

Główną zaletą platformy jest możliwość tworzenia bardzo szczegółowych i inteligentnych cykli pracy. Możesz skonfigurować automatyczne działania następcze, przypisywać konkretne zadania, wyzwalać spersonalizowane wiadomości e-mail i dynamicznie aktualizować statusy klientów na podstawie konkretnych działań klientów lub kamieni milowych projektu.

Dla konsultantów indywidualnych lub zespołów zarządzających dużą liczbą klientów, ta zaawansowana automatyzacja znacznie zmniejsza nakłady administracyjne bez uszczerbku dla spersonalizowanego podejścia, które ma kluczowe znaczenie dla relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Dubsado

Twórz w pełni konfigurowalne formularze zgłoszeniowe i strony do pozyskiwania potencjalnych klientów

Zautomatyzuj generowanie umów i faktur dzięki wbudowanemu wsparciu dla podpisów elektronicznych

Planuj spotkania bez wysiłku dzięki wykrywaniu stref czasowych i ustawieniom bufora

Projektuj cykle pracy przy użyciu logiki warunkowej i wyzwalaczy zadań, aby zapewnić płynną automatyzację

Ograniczenia Dubsado

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie znają automatyzacji cyklu pracy

Ograniczone narzędzia do raportowania i analizy w porównaniu z konkurencją

Ceny Dubsado

Dostępna wersja próbna (bez limitu czasowego, maksymalnie trzech klientów)

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Premier: 40 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dubsado

G2: 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Dubsado prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra mówi:

Zdecydowanie spełniło swoje zadanie, była to najlepsza platforma na rynku dla naszych potrzeb, ale mogła być o wiele lepsza.

Zdecydowanie spełniło swoje zadanie, była to najlepsza platforma na rynku dla naszych potrzeb, ale mogła być o wiele lepsza.

4. HoneyBook (najlepszy dla freelancerów zajmujących się umowami i płatnościami)

za pośrednictwem HoneyBook

HoneyBook jest przeznaczony dla freelancerów i osób pracujących samodzielnie, które chcą uprościć swoje działania. Łączy oferty, umowy i płatności w jeden przejrzysty przepływ, dzięki czemu klienci mogą podpisywać dokumenty i dokonywać płatności w ciągu kilku minut, a nie dni. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne ani ustawienia zaplecza.

Wyróżnia się wyjątkową obsługą klienta. Przy minimalnym wysiłku możesz bez problemu wysyłać profesjonalnie przygotowane oferty, ustalać jasne harmonogramy płatności i automatyzować przypomnienia o płatnościach.

Jeśli nieustannie zmagasz się z egzekwowaniem zaległych faktur lub ręcznym zarządzaniem procesem wdrażania klientów, HoneyBook zapewnia usprawnione i intuicyjne rozwiązanie, które pozwala na ścisłą organizację zadań finansowych i administracyjnych.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Korzystaj z gotowych szablonów ofert, umów i faktur, aby zaoszczędzić czas

Łatwo planuj płatności i wysyłaj automatyczne przypomnienia, aby być na bieżąco

Scentralizuj całą komunikację dotyczącą projektów dzięki dedykowanemu portalowi dla klientów

Zarządzaj projektami z dowolnego miejsca dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Limity HoneyBook

Ograniczone możliwości dostosowywania zaawansowanych cykli pracy

Brak natywnych narzędzi do śledzenia czasu i szczegółowego raportowania

Ceny HoneyBook

Pakiet startowy: 36 USD/miesiąc

Essentials: 59 USD/miesiąc

Premium: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HoneyBook

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o HoneyBook prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się, że mam dostęp do praktycznie wszystkiego, czego potrzebuję, w jednym miejscu. Dzięki temu moja firma stała się bardziej profesjonalna.

Podoba mi się, że mam dostęp do praktycznie wszystkiego, czego potrzebuję, w jednym miejscu. Dzięki temu moja firma stała się bardziej profesjonalna.

📮 ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do pracy, która ma wszystko, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

5. Bonsai (najlepsza jako kompleksowa platforma dla freelancerów)

za pośrednictwem Bonsai

Bonsai pozwala obsługiwać oferty, umowy, faktury i podatki bez opuszczania jednej platformy. Jest elegancki i minimalistyczny, a jednocześnie oferuje wystarczającą moc administracyjną, aby samodzielnie prowadzić firmę bez poczucia przytłoczenia.

Oprócz podstawowych funkcji niezbędnych w biznesie, Bonsai wyróżnia się wbudowanym kontem biznesowym, funkcjami automatycznego śledzenia podatków, w pełni konfigurowalnymi umowami i usprawnionymi cyklami pracy związanymi z wdrażaniem klientów.

Jeśli masz dość ręcznego łączenia usług takich jak Stripe do płatności, QuickBooks do księgowości i Dokumenty Google do dokumentacji, Bonsai zapewnia spójne, przejrzyste ustawienia, które konsolidują wszystkie te funkcje w jednym wydajnym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Bonsai

Uprość finanse dzięki wbudowanej funkcji bankowości dla freelancerów — śledź szacunkowe podatki, odpisy i cele oszczędnościowe

Usprawnij proces od złożenia oferty do płatności dzięki podpisom elektronicznym i rozliczaniu według kamieni milowych

Śledź czas i zamieniaj go na faktury jednym kliknięciem

Skorzystaj z gotowych szablonów umów, umów o zachowaniu poufności i dokumentów wprowadzających, aby działać szybciej

Ograniczenia Bonsai

Ograniczona elastyczność dla zespołów lub agencji z wieloma użytkownikami

Niektóre funkcje finansowe są obecnie dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych

Ceny Bonsai

Podstawowy: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Podstawowy pakiet: 25 USD/użytkownik miesięcznie

Premium: 39 USD/użytkownik miesięcznie

Elite: 59 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Bonsai

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Bonsai prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

To niesamowite, że można wysyłać umowy, oferty, faktury i formularze do klientów za pomocą jednej platformy. Bardzo podoba mi się, że Bonsai to kompleksowe rozwiązanie dla freelancerów i małych firm.

To niesamowite, że można wysyłać umowy, oferty, faktury i formularze do klientów za pomocą jednej platformy. Bardzo podoba mi się, że Bonsai to kompleksowe rozwiązanie dla freelancerów i małych firm.

👀 Czy wiesz, że... W 2023 r. freelancerzy zarobili łącznie 1,27 bln dolarów, co wystarczy, aby konkurować z PKB takich krajów jak Korea Południowa.

6. Moxo (najlepsze rozwiązanie dla portali klientów z białą etykietą)

za pośrednictwem Moxo

Jeśli chcesz zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie, Moxo oferuje narzędzia, które Ci to umożliwią. Od bezpiecznego udostępniania dokumentów po komunikację w czasie rzeczywistym i obszary robocze z brandingiem — to rozwiązanie stworzone dla firm, które chcą wyglądać profesjonalnie i zapewnić sobie ochronę.

Moxo naprawdę wyróżnia się dzięki solidnym funkcjom white label, co oznacza, że Twoi klienci nigdy nie zobaczą interfejsu strony trzeciej; zamiast tego całe doświadczenie jest płynnie zintegrowane z Twoją marką.

Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantem prawnym zarządzającym poufnymi informacjami, czy doradcą finansowym zapewniającym spersonalizowane porady, możesz bez wysiłku uruchomić profesjonalny, dostosowany do urządzeń mobilnych hub dla klientów, który będzie całkowicie Twój i wzmocni tożsamość Twojej marki w każdym punkcie kontaktu.

Najlepsze funkcje Moxo

Twórz bezpieczne portale dla klientów z Twoim logo, kolorami i niestandardową domeną

Zapewnij płynne wdrażanie i obsługę dzięki cyklom pracy zorientowanym na urządzenia mobilne

Zautomatyzuj kroki zatwierdzania i śledź każdą interakcję z klientem w czasie rzeczywistym

Zintegruj czat, udostępnianie plików i podpisy elektroniczne, aby zapewnić klientom spójną obsługę

Limity Moxo

Ograniczone możliwości dostosowywania poza elementami brandingowymi

Nie nadaje się do zarządzania projektami w zespołach wewnętrznych

Ceny Moxo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Moxo

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Moxo prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra mówi:

Moxo bardzo pomogło nam usprawnić komunikację i korespondencję z klientami. Bardzo podoba nam się możliwość komunikowania się z nimi w jednym wyznaczonym miejscu (zamiast poprzez wiadomości tekstowe, WhatsApp itp.) oraz udostępniania plików.

Moxo bardzo pomogło nam usprawnić komunikację i korespondencję z klientami. Bardzo podoba nam się możliwość komunikowania się z nimi w jednym wyznaczonym miejscu (zamiast SMS-ów, WhatsApp itp.) oraz wzajemnego udostępniania plików.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji wdrażania pod wspólną marką Moxo, aby wysłać klientom powitalną wiadomość, która będzie wyglądać tak, jakby pochodziła od Twojej firmy, a nie od dostawcy oprogramowania.

7. Plutio (najlepsze rozwiązanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących wiele usług)

za pośrednictwem Plutio

Prowadzenie jednoosobowej działalności często oznacza ciągłą zmianę ról — kierownika projektu, opiekuna klienta, marketera i nie tylko. Plutio łączy to wszystko w jednym przejrzystym pulpicie, w którym możesz zarządzać klientami, wysyłać oferty, śledzić czas i czatować — wszystko bez opuszczania aplikacji.

Wyróżniające funkcje Plutio to wspólna skrzynka odbiorcza, wielojęzyczne portale dla klientów oraz wbudowany system CRM. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu uproszczenia rozproszonych działań pojedynczych osób i przekształcenia ich w skoncentrowany cykl pracy, który wydaje się wykonalny, nawet gdy pełnisz wiele ról.

Najlepsze funkcje Plutio

Oferuj wielojęzyczne portale dla klientów, aby zapewnić im bardziej integracyjne doświadczenia

Zarządzaj wiadomościami e-mail, czatami i komentarzami do zadań z jednej skrzynki odbiorczej

Wysyłaj spersonalizowane oferty z wbudowanymi podpisami elektronicznymi, aby przyspieszyć proces zatwierdzania

Śledź zadania, rejestruj czas i generuj faktury — wszystko w jednym miejscu

Limity Plutio

Może wydawać się zbyt rozbudowany dla prostych usług

Ograniczona integracja z usługami innych firm w porównaniu z innymi platformami

Ceny Plutio

Solo: 19 USD/miesiąc

Studio: 39 USD/miesiąc

Agencja: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Plutio

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Plutio prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Wszystkie zadania związane z zarządzaniem firmą mogę wykonać w jednym miejscu. Np. oferty, faktury i rachunki, rejestracja czasu pracy, zarządzanie zadaniami itp.

Wszystkie zadania związane z zarządzaniem firmą mogę wykonać w jednym miejscu. Np. oferty, faktury i rachunki, rejestracja czasu pracy, zarządzanie zadaniami itp.

📖 Przeczytaj również: Optymalizacja cyklu pracy dzięki elastycznemu śledzeniu czasu

8. 17hats (Najlepsze dla profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami i fotografów)

za pośrednictwem 17hats

Jeśli Twoja firma rozwija się dzięki serii powtarzalnych kroków, takich jak wstępne konsultacje, szczegółowa wycena, podpisanie umowy, wykonanie usług (np. sesja zdjęciowa lub wydarzenie) i ostateczna faktura, 17hats pomoże Ci usystematyzować każdy aspekt.

Jest dostosowany do potrzeb profesjonalistów z branży kreatywnej i usługowej związanej z organizacją wydarzeń, w tym fotografów, organizatorów wydarzeń i projektantów, którzy potrzebują ustrukturyzowanych cykli pracy bez konieczności budowania ich od podstaw.

Wszystko w 17hats działa w oparciu o wysoce konfigurowalne szablony, od ofert i umów z logo firmy po automatyczne wiadomości z przypomnieniami i notatki z podziękowaniami. To systematyczne podejście znacznie skraca czas poświęcany na żmudną wymianę e-maili, pozwalając Ci przeznaczyć więcej czasu na bezpośrednią obsługę klientów lub przygotowanie się do kolejnego zadania.

najlepsze funkcje 17hats

Skorzystaj z szablonów cyklu pracy dostosowanych do wydarzeń, fotografii i projektów kreatywnych

Planuj spotkania z klientami za pomocą wbudowanych narzędzi, które synchronizują się z Twoim kalendarzem

Zautomatyzuj działania następcze, przypomnienia i notatki z podziękowaniami za pomocą sekwencji e-maili

Usprawnij proces wdrażania klientów dzięki zintegrowanym narzędziom do fakturowania i zawierania umów

ograniczenia 17hats

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami

Mniej elastyczne dla zespołów lub firm oferujących złożone usługi

ceny 17hats

Miesięcznie: 60 USD/miesiąc

oceny i recenzje 17hats

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o 17hats prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

17hats pozwala mi mieć wszystkie zadania administracyjne związane z moją działalnością oraz wszystkie dokumenty i zapisy dotyczące każdego klienta w jednym miejscu. Najlepsze jest to, że większość zadań jest zautomatyzowana, co eliminuje potrzebę zatrudniania asystenta do tych zadań.

17hats pozwala mi mieć wszystkie zadania administracyjne związane z moją działalnością oraz wszystkie dokumenty dotyczące każdego klienta w jednym miejscu. Najlepsze jest to, że większość zadań jest zautomatyzowana, co eliminuje potrzebę zatrudniania asystenta do tych zadań.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony faktur w Arkuszach Google

9. SuiteCRM (Najlepszy CRM typu open source dla małych zespołów)

za pośrednictwem SuiteCRM

SuiteCRM zapewnia pełną kontrolę nad systemem CRM — bez uzależnienia od dostawcy i bez przymusowych aktualizacji. Jest to oprogramowanie typu open source, więc małe zespoły dysponujące zasobami technicznymi mogą dostosować cykle pracy, pola i pulpity do swoich potrzeb.

Każdy moduł w SuiteCRM, od kompleksowego zarządzania kontaktami i śledzenia potencjalnych klientów po wydajne rozwiązywanie spraw, można dostosować do własnych potrzeb. To sprawia, że jest to solidny wybór dla zespołów znających się na IT, poszukujących ekonomicznego, wysoce elastycznego rozwiązania CRM, które oferuje szerokie możliwości rozwoju, pod warunkiem, że są one gotowe zainwestować pewien wysiłek w jego początkowe ustawienia i bieżące zarządzanie.

Najlepsze funkcje SuiteCRM

Wdrażaj na własnych serwerach z pełnym dostępem do kodu źródłowego

Twórz niestandardowe pulpity za pomocą modułowego kreatora typu „przeciągnij i upuść”

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki potężnemu silnikowi i warunkowym wyzwalaczom

Rozszerz funkcjonalność dzięki ogromnej bibliotece wtyczek i motywów stworzonych przez społeczność

Limity SuiteCRM

Wymaga ustawień technicznych i bieżącej konserwacji

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi systemami CRM typu SaaS

Ceny SuiteCRM

Free (open-source, self-hosted)

Płatne plany wsparcia są dostępne od partnerów zewnętrznych

Oceny i recenzje SuiteCRM

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o SuiteCRM prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra mówi:

Używamy SuiteCRM jako centralnego repozytorium obsługi klienta. Śledzimy wszystkie kontakty z klientami, zarówno zaplanowane, jak i zakończone. Jest to niezbędny hub dla naszego zespołu, dzięki któremu mamy pewność, że wszystkie kontakty z klientami są dobrze poinformowane.

Korzystamy z SuiteCRM jako centralnego repozytorium obsługi klienta. Śledzimy wszystkie kontakty z klientami, zarówno te zaplanowane, jak i zakończone. Jest to niezbędny hub dla naszego zespołu, dzięki któremu mamy pewność, że wszystkie kontakty z klientami są dobrze poinformowane.

🧠 Ciekawostka: Termin „open source” został ukuty w 1998 roku, aby uczynić oprogramowanie darmowe bardziej przyjaznym dla biznesu — wcześniej większość firm całkowicie go unikała.

10. Capsule CRM (Najlepszy lekki system CRM z funkcją śledzenia klientów)

za pośrednictwem Capsule CRM

Capsule CRM zapewnia przejrzystą, skoncentrowaną obsługę bez zbędnych elementów. Jest idealny dla małych zespołów, które chcą śledzić sprzedaż, zarządzać relacjami i monitorować zadania — wszystko z poziomu scentralizowanego, prostego pulpitu.

Wszystkie te niezbędne funkcje są scentralizowane w jednym, prostym pulpicie, co zapewnia prostotę i łatwość użytkowania. Przyjazny dla urządzeń mobilnych projekt w połączeniu z automatycznymi przypomnieniami i kompleksową historią kontaktów pomaga zachować kontrolę nad priorytetami biznesowymi.

Najlepsze funkcje Capsule CRM

Zarządzaj wizualnymi procesami sprzedaży za pomocą scen z funkcją przeciągania i upuszczania dla każdej transakcji

Synchronizuj e-maile z Gmailem i Outlookiem bezpośrednio w obszarze roboczym

Widok osi czasu kontaktów wraz z notatkami, połączeniami i zadaniami — wszystko w jednym miejscu

Korzystaj z niestandardowych etykiet, pól i cykli pracy, aby segmentować i personalizować zarządzanie klientami

Limity Capsule CRM

Ograniczone raportowanie i analityka w planach niższych poziomów

Brak wbudowanej funkcji fakturowania ani zaawansowanej automatyzacji

Ceny Capsule CRM

Plan Free

Pakiet startowy: 21 USD/użytkownik miesięcznie

Wzrost: 38 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 60 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Capsule CRM

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Capsule CRM prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Funkcje Capsule CRM są podstawowe. Bardzo brakuje mi HubSpot i tego, jak wiele mogłem dzięki niemu zrobić. Jednak to, co robi Capsule, robi bardzo dobrze i prosto, a ponadto spełnia wszystkie nasze potrzeby bez złożoności charakterystycznej dla większych opcji.

Funkcje Capsule CRM są podstawowe. Bardzo brakuje mi HubSpot i tego, jak wiele mogłem dzięki niemu zrobić. Jednak Capsule wykonuje swoje zadania bardzo dobrze i w prosty sposób, spełniając wszystkie nasze potrzeby bez złożoności charakterystycznej dla większych opcji.

Zrób więcej dzięki ClickUp, który rozwija się wraz z Tobą

Przerośnięcie narzędzia takiego jak Moxie to dobry znak — Twoja firma się rozwija. Oznacza to jednak również, że Twoje systemy również muszą ewoluować. Więcej klientów, produktów i elementów wymagających dostosowania wymaga platformy, która nadąża za zmianami bez zwiększania złożoności.

ClickUp zapewnia Ci taką kontrolę. Wszystko jest zsynchronizowane, od formularzy klientów po umowy, dokumenty i pulpity nawigacyjne, dzięki czemu możesz skalować działalność bez łączenia narzędzi. Niezależnie od tego, czy zarządzasz pracą solo, czy kierujesz zespołem, zyskujesz przejrzystość, możliwość dostosowania i prawdziwą współpracę — wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp i przejmij kontrolę nad każdym projektem klienta od pierwszego dnia.