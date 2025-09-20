10 najlepszych alternatyw dla Speechmatics zapewniających dokładne zamianę mowy na tekst w 2025 r

Technologia zamiany mowy na tekst przeszła długą drogę. To, co kiedyś zajmowało godziny, teraz zajmuje kilka minut, a wyniki są lepsze niż kiedykolwiek.

Speechmatics to jedna z najlepszych marek w przestrzeni. Jest dokładna, szybka i oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu języków. Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne.

Być może potrzebujesz transkrypcji w czasie rzeczywistym, etykiet mówców lub lepszych integracji, które będą pasować do Twojego cyklu pracy i budżetu. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, podcasterem, dziennikarzem czy specjalistą ds. zawartości, na pewno znajdziesz narzędzie, które będzie pasować do Twoich potrzeb.

W tym przewodniku znajdziesz najlepsze alternatywy dla Speechmatics. Każdy konkurent oferuje coś innego — funkcje, ceny lub wydajność. Dodatkowo przedstawimy Ci rewolucyjną funkcję ClickUp Talk to Text, która nie tylko transkrybuje Twój tekst, ale także wykonuje pracę za Ciebie!

Najlepsze alternatywy dla Speechmatics w skrócie

Zapoznaj się z krótkim zestawieniem najlepszych alternatyw dla Speechmatics, aby usprawnić cykl pracy zamiany mowy na tekst!

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Wszystkie zespoły, niezależnie od wielkości, potrzebujące zadań, transkrypcji i współpracy w jednym miejscu Talk to Text, ClickUp Brain i Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, zadania ClickUp, AI-powered dokumente Free Forever Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Deepgram Średniej wielkości zespoły programistów potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym opartej na API Model Nova-3, transkrypcja w czasie rzeczywistym, diarizacja mówców, inteligentny format Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem Google Speech-to-Text Duże zespoły potrzebujące dokładnych, wielojęzycznych transkrypcji na dużą skalę ponad 125 języków, tryb pracy w czasie rzeczywistym i tryb wsadowy, niestandardowe słownictwo, ID mówcy Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem Otter. ai Małe zespoły potrzebujące automatycznych notatek i podsumowań ze spotkań Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia, elementy do wykonania, Otter Chat Free, płatny od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc AssemblyAI Zespoły programistów, które potrzebują transkrypcji z funkcjami AI, takimi jak analiza nastrojów i redagowanie treści Przetwarzanie w czasie rzeczywistym i wsadowe, analiza nastrojów, redagowanie danych osobowych, wykrywanie języka Free; płatne od 0,12 USD za godzinę Rev. ai Małe i duże zespoły potrzebujące szybkiej i bardzo dokładnej transkrypcji Streaming i asynchroniczność, niestandardowe słowniki, opcja transkrypcji przez człowieka Opłata od 14,99 USD za użytkownika miesięcznie Whisper Programiści indywidualni potrzebujący otwartego oprogramowania do wielojęzycznej transkrypcji offline Wielojęzyczność, tłumaczenie na język angielski, otwarte oprogramowanie, lokalne wdrożenie Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem DeepSpeech Osoby potrzebujące transkrypcji offline w czasie rzeczywistym na urządzeniach lokalnych Korzystanie w trybie offline, w czasie rzeczywistym, wstępnie wyszkolone modele, wieloplatformowość, otwarte oprogramowanie Free (open source) Gladia Średniej wielkości zespoły potrzebujące inteligentnej, wielojęzycznej transkrypcji z analizą danych ponad 100 języków, przełączanie kodów, diarizacja, streszczanie, analiza nastrojów Free; płatne od 0,612 USD za godzinę Braina Użytkownicy indywidualni potrzebujący funkcji dyktowania offline z asystentem AI Dyktowanie, wsparcie wielu języków, polecenia głosowe, tryb offline i asystent AI Free, płatne od 99 USD rocznie

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Speechmatics?

Wybór odpowiedniego narzędzia do zamiany mowy na tekst zależy od sposobu pracy, potrzebnych funkcji i budżetu. Oto kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas porównywania alternatywnych rozwiązań:

Wysoka dokładność transkrypcji : Priorytetowo traktuj : Priorytetowo traktuj narzędzia do transkrypcji , które zapewniają spójne, wiarygodne wyniki, nawet w przypadku akcentów, hałasów w tle lub niszowego słownictwa

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym i przetwarzanie wsadowe : Wybierz narzędzie, które umożliwia transkrypcję dźwięku na żywo lub zbiorcze przesyłanie plików, w zależności od Twojego cyklu pracy

Słownictwo niestandardowe : dodaj własne terminy lub język specyficzny dla branży, aby poprawić rozpoznawanie i ograniczyć ręczne edycje

Opcje integracji : Stwórz połączenie między narzędziem a istniejącymi platformami, takimi jak oprogramowanie do edycji, : Stwórz połączenie między narzędziem a istniejącymi platformami, takimi jak oprogramowanie do edycji, oprogramowanie do tworzenia wideo szkoleniowego , pamięć w chmurze lub CMS, aby usprawnić proces

Skalowalne ceny : wybierz plan dostosowany do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy transkrybujesz kilka minut, czy zarządzasz godzinami nagrań audio tygodniowo

Obsługa wielu języków : upewnij się, że narzędzie zapewnia wsparcie dla języków i dialektów, z którymi pracujesz, zwłaszcza w przypadku zawartości globalnej

Identyfikacja mówców : Umożliwia jasne przypisywanie etykiet do mówców, aby transkrypcje były łatwiejsze do śledzenia i edycji

Formaty eksportu : Zapisuj transkrypcje w formatach plików, których potrzebujesz — niezależnie od tego, czy są to pliki TXT, SRT czy JSON do wykorzystania w postprodukcji lub programowaniu

Przyjazne dla programistów API: skorzystaj z solidnych, dobrze udokumentowanych API, jeśli chcesz wbudować funkcję transkrypcji w swoje aplikacje lub systemy

Najlepsze alternatywy dla Speechmatics

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywie dla Speechmatics, przeanalizujmy najlepsze narzędzia do rozpoznawania mowy, które warto wypróbować.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i transkrypcji na jednej platformie)

Wypróbuj ClickUp Talk to Text Nagrywaj pomysły lub notatki w podróży dzięki ClickUp Talk To Text

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że nie tylko rejestruje ono przebieg spotkań, ale także pomaga przekształcić każdą rozmowę w działanie i wynik! Jest to atrakcyjna opcja dla użytkowników Speechmatics, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują platformy do zamiany mowy na tekst, która posiada pełny kontekst Twojej pracy i może wykonywać zadania za Ciebie.

Dzięki ClickUp nie musisz przechodzić z jednego narzędzia do drugiego. Łączy ono zaawansowane funkcje zamiany mowy na tekst z zarządzaniem zadaniami i projektami opartym na sztucznej inteligencji. Gotowy, aby pożegnać się z chaotyczną pracą?

ClickUp Talk to Text

Talk to Text firmy ClickUp to potężne narzędzie do dyktowania oparte na AI, zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy poprzez konwersję mowy na dopracowany, gotowy do użycia tekst.

Przekształć swoje pomysły w tekst, który można wykorzystać w praktyce, dzięki funkcji Talk to Text

Oto, co oferuje:

automatyczna edycja AI:* W przeciwieństwie do standardowego rozpoznawania mowy, funkcja Talk to Text w ClickUp nie tylko transkrybuje, ale także inteligentnie edytuje mowę w czasie rzeczywistym. Możesz wybrać poziom dopracowania, od minimalnych poprawek po profesjonalne udoskonalenia

*wspomnienia i linki uwzględniające kontekst: Sztuczna inteligencja rozpoznaje, kiedy wspominasz współpracowników, zadania lub dokumenty, i automatycznie wstawia odpowiednie linki lub wzmianki, dzięki czemu Twoje notatki są praktyczne i połączone z ekosystemem ClickUp

Słownictwo osobiste: narzędzie uczy się unikalnych terminów, żargonu branżowego i pseudonimów, zapewniając dokładne i spersonalizowane transkrypcje

obsługa wielu języków: *Dyktuj w swoim ojczystym języku, ponieważ ClickUp obsługuje ponad 50 języków dla globalnych zespołów

ujednolicone wyszukiwanie i integracja: *dyktuj w dowolnym miejscu w ClickUp, korzystaj z zaawansowanych modeli AI i wyszukuj informacje we wszystkich podłączonych aplikacjach bez konieczności przełączania się między narzędziami

Funkcja Talk to Text jest wbudowana w ClickUp Brain MAX, komputerowy dodatek AI firmy ClickUp. Oto krótki przewodnik dotyczący korzystania z tej superaplikacji AI:

ClickUp Brain

Gdy transkrypcja jest gotowa, zadanie ClickUp Brain przejmuje kontrolę. Jest to wbudowany asystent AI, który skanuje całą rozmowę, wyodrębnia kluczowe punkty i podsumowuje to, co zostało powiedziane. Następnie wykonuje potężną czynność — przekształca te spostrzeżenia w zadania — rzeczywiste, możliwe do śledzenia działania.

Podsumowuj swoje rozmowy za pomocą ClickUp Brain

Każde zadanie ClickUp utworzone przez Brain znajduje się na tablicy projektu. Możesz dodawać terminy, przypisywać właścicieli i dzielić zadania na podzadania, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i połączone.

ClickUp AI Notetaker

Kolejna propozycja to ClickUp AI Notetaker. Umów się na rozmowę, a aplikacja po cichu dołączy do spotkania w Zoom, Google Meet lub Teams. Nie musisz włączać nagrywania. Aplikacja słucha, transkrybuje i zapisuje rozmowę w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

Twórz dokładne transkrypcje z etykietami mówców, podsumowaniami, nagraniami i zadaniami do wykonania, umieszczonymi w jednym dokumencie w formie listy, korzystając z ClickUp AI Notetaker

Twoje transkrypcje, pliki wideo i streszczenia są zapisywane bezpośrednio w prywatnych dokumentach ClickUp Docs, co zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp. Co więcej, wszystkie transkrypcje spotkań są w pełni przeszukiwalne, co pozwala użytkownikom szybko znaleźć, kto co powiedział, nawet jeśli opuścili spotkanie lub potrzebują streszczenia TL;DR.

ClickUp Clips

Chcesz dodać więcej kontekstu do zadania? Skorzystaj z ClickUp Clips. Nagraj swój ekran, wyjaśnij kolejny krok lub przeprowadź swój zespół przez proces podejmowania decyzji. Klip zostanie zapisany w zadaniu. Teraz Twój zespół nie musi pytać dwa razy — ma Twój głos i ekran w jednym miejscu.

Komunikuj się asynchronicznie ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Clips

Jeśli potrzebujesz odpowiedzi opartych na kontekście dotyczących jakiejkolwiek pracy, dokumentu lub rozmowy w ClickUp, po prostu zapytaj Brain. W ciągu kilku sekund znajdzie to, czego potrzebujesz.

Dzięki automatyzacji tworzenia podsumowań i udostępniania wiedzy zespoły mogą ograniczyć czas poświęcany na wyszukiwanie informacji i niepotrzebne spotkania oraz skupić się na zadaniach o wysokim priorytecie.

clickUp oferuje również wsparcie dla integracji* z narzędziami do spotkań i usługami transkrypcji innych firm. Na przykład, jeśli używasz Tactiq do transkrypcji, możesz użyć wyzwalacza automatyzacji, aby utworzyć odpowiednie zadanie ClickUp, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych działań następczych, niezależnie od platformy. Teams mogą również korzystać z API lub platform integracyjnych w celu synchronizacji danych między ClickUp a innymi narzędziami do spotkań lub analiz, co dodatkowo usprawnia cykl pracy.

W ClickUp każda funkcja stanowi element kolejnej. Spotkanie staje się transkrypcją. Transkrypcja staje się zadaniem. Zadanie staje się projektem. A projekt zostaje zrobione — wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Wstępne ustawienia mogą zająć trochę czasu, aby dostosować je do niestandardowych preferencji dla Twojego cyklu pracy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresu Gantt sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe.

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresu Gantt sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe.

2. Deepgram (najlepszy do przetwarzania mowy na tekst w czasie rzeczywistym, przyjazny dla programistów i skalowalny)

za pośrednictwem Deepgram

Interfejs API Deepgram do zamiany mowy na tekst jest przeznaczony dla programistów, którzy potrzebują szybkiej i dokładnej transkrypcji w czasie rzeczywistym.

Model Nova-3 radzi sobie z trudnymi warunkami audio — hałasem w tle, przesłuchami i wieloma mówcami. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz rozmowy, wywiady czy transmisje na żywo, Deepgram zapewnia czysty wynik przy niskim opóźnieniu.

Chroni również poufne dane. Dzięki wbudowanej funkcji redagowania i inteligentnego formatu możesz tworzyć czytelne, bezpieczne transkrypcje bez dodatkowej edycji. Jeśli chcesz wbudować funkcje głosowe w aplikację lub usługę, Deepgram zapewnia narzędzia, które pozwolą Ci to zrobić — szybko i na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Deepgram

Wykonuj czyste transkrypcje dzięki modelowi Nova-3 — nawet w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku wielu mówców

Przesyłaj strumień audio w czasie rzeczywistym dzięki API o niskim opóźnieniu, stworzonemu z myślą o zastosowaniach na żywo

Automatycznie identyfikuj mówców, aby rozdzielić głosy i przyporządkować rozmowom etykietę

Natychmiastowe formatowanie transkrypcji dzięki wbudowanej interpunkcji i przejrzystej strukturze

Chroń poufne informacje dzięki automatycznemu usuwaniu danych osobowych podczas transkrypcji

Pracuj w ponad 30 językach dzięki wbudowanemu wsparciu globalnych zespołów i zawartości

Limits Deepgram

Brak wbudowanego redaktora transkrypcji lub interfejsu użytkownika — tylko API

Ceny Deepgram

Płać na bieżąco : 200 USD darmowego kredytu

Wzrost : ponad 4000 USD rocznie

Enterprise: 15 000 USD+ rocznie

Oceny i recenzje Deepgram

G2 : 4,6/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Deepgram prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Funkcja, która najbardziej nas interesuje, to możliwość transkrypcji Deepgram z wysoką dokładnością. Włączyliśmy API Deepgram do naszego istniejącego cyklu pracy z naszą technologią generowania transkrypcji nagrań spotkań do naszych zastosowań jakościowych, gdzie generuje on wiarygodne wyniki z wysoką dokładnością.

Funkcja, która najbardziej nas interesuje, to możliwość transkrypcji Deepgram z wysoką dokładnością. Włączyliśmy interfejsy API Deepgram do naszego istniejącego przepływu pracy z naszą technologią generowania transkrypcji nagrań spotkań do naszych zastosowań jakościowych, gdzie generuje on wiarygodne wyniki z wysoką dokładnością.

3. Google Speech-to-Text (najlepsze rozwiązanie do wielojęzycznej transkrypcji na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Google Speech-to-Text

Obsługujesz globalne pliki audio w różnych językach i strefach czasowych? Usługa Google Cloud Speech-to-Text transkrybuje dużą ilość zawartości w czasie rzeczywistym.

API oferuje wsparcie dla ponad 125 języków i umożliwia dodawanie znaków interpunkcyjnych, filtrowanie wulgaryzmów oraz dzielenie tekstu na przejrzyste, czytelne fragmenty.

Chcesz wiedzieć, kto co powiedział? Dzięki funkcji diarizacji mówców i znacznikom czasu na poziomie słów nie ma problemu. Możesz też dopracować wyniki, używając niestandardowego słownictwa i dostosowując model.

Jeśli Twoje zastosowanie ma charakter globalny, szybki i złożony, silnik transkrypcji Google będzie w stanie nadążyć.

Najlepsze funkcje Google Speech-to-Text

Transkrybuj na swój sposób, korzystając z trybu strumieniowego, wsadowego lub asynchronicznego

Dodaj własne terminy, korzystając z niestandardowego słownika, aby uzyskać większą dokładność

Precyzyjnie śledź dźwięk dzięki znacznikom czasu na poziomie słów, co ułatwia przeglądanie

Dostosuj wyniki, dostosowując modele do swojego przypadku użycia

Automatyczne rozdzielanie mówców dzięki wbudowanej funkcji diarizacji

Ograniczenia funkcji zamiany mowy na tekst w Google

Trudności z silnymi akcentami i dialektami

Niższa dokładność w hałaśliwym otoczeniu

Ceny služby Google Speech-to-Text

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Speech-to-Text w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się dokładność transkrypcji zawartości w porównaniu z innym oprogramowaniem. Dzięki doskonałej AI i uczeniu maszynowemu identyfikuje ono błędnie napisane/niezrozumiałe słowa i poprawia je.

Podoba mi się dokładność transkrypcji zawartości w porównaniu z innym oprogramowaniem. Dzięki doskonałej AI i uczeniu maszynowemu identyfikuje ono błędnie napisane/niezrozumiałe słowa i poprawia je.

4. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji sporządzania notatek i podsumowań ze spotkań)

za pośrednictwem Otter.ai

Jeśli większość dnia spędzasz na spotkaniach, Otter. ai jest właśnie dla Ciebie. Słucha, zapisuje i porządkuje Twoje rozmowy, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie.

Łączy się z rozmowami w Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet. Podczas rozmowy transkrybuje ją w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu spotkania generuje podsumowanie oparte na AI i wyodrębnia elementy, które należy podjąć.

Dzięki Otter Chat możesz zadawać pytania dotyczące poprzednich spotkań i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi. Chcesz znaleźć informację, którą ktoś podał w zeszłym tygodniu? Po prostu zapytaj. Jeśli Twój zespół potrzebuje przejrzystych, łatwych do przeszukiwania notatek ze spotkań, które nie wymagają żadnego wysiłku, Otter. ai jest doskonałym wyborem.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Transkrybuj spotkania na żywo dzięki rejestrowaniu w czasie rzeczywistym

Automatycznie podsumowuj kluczowe punkty po każdej rozmowie

Podkreśl kolejne kroki dzięki wbudowanej funkcji wykrywania elementów działań

Łatwo połącz się dzięki integracjom z Zoom, Teams i Google Meet

Szybko wyszukuj poprzednie spotkania za pomocą Otter Chat, który działa jak inteligentny asystent

Pracuj w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym i aplikacjom komputerowym na systemy iOS, Android i przeglądarki internetowe

Ograniczenia Otter.ai

Eksportowane transkrypcje mogą mieć problemy z formatem

Ceny Otter. ai

Podstawowy : Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią użytkownicy Otter.ai w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Otter. ai to doskonałe narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest funkcja znakowania czasu i jej dokładność. Korzystam z wersji premium już od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

Otter. ai to doskonałe narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest funkcja znakowania czasu i jej dokładność. Korzystam z wersji premium już od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

5. AssemblyAI (najlepsze rozwiązanie dla programistów tworzących aplikacje oparte na technologii rozpoznawania mowy na dużą skalę)

za pośrednictwem AssemblyAI

AssemblyAI oferuje potężny API, który zamienia dźwięk na tekst — i oferuje wiele innych funkcji dla programistów.

Otrzymujesz transkrypcję w czasie rzeczywistym i asynchroniczną. Model Universal jest bardzo dokładny, nawet w przypadku nagrania z hałasem. Wsparcie ponad 99 języków i automatyczne wykrywanie języka.

Chcesz czegoś więcej niż tylko słów? AssemblyAI oferuje inteligentne funkcje, takie jak analiza nastrojów, wykrywanie tematów i moderacja zawartości. Automatycznie usuwa nawet poufne informacje.

Jeśli chcesz wbudować funkcje głosowe w swoją aplikację, to narzędzie zapewni Ci elastyczność skalowania i inteligencję niezbędną do rozwoju.

Najlepsze funkcje AssemblyAI

Transkrybuj na żywo lub później dzięki przetwarzaniu w czasie rzeczywistym i przetwarzaniu wsadowym

Analizuj rozmowy z uwzględnieniem nastrojów, tagowania tematów i moderacji zawartości

Automatycznie ukrywaj poufne informacje dzięki redagowaniu danych osobowych

Natychmiastowe wykrywanie języków dzięki wsparciu dla ponad 99 języków i dialektów

Oznaczaj prelegentów w jasny sposób dzięki wbudowanej funkcji diarizacji dla nagrań audio z udziałem wielu osób

Ograniczenia AssemblyAI

Dostęp do streamingu jest dostępny tylko w płatnych planach

Tylko w chmurze, bez wdrażania lokalnego

Ceny AssemblyAI

Bezpłatnie : 50 USD darmowego kredytu

Płać na bieżąco : od 0,15 USD za godzinę

Niestandardowe: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AssemblyAI

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Rev. ai (najlepsze rozwiązanie do szybkiego zamiany mowy na tekst z dokładnością na poziomie ludzkim)

za pośrednictwem Rev.ai

Rev. ai to kolejne narzędzie dla programistów, którzy potrzebują dokładnego rozpoznawania mowy. Oferuje ono zarówno transkrypcję w czasie rzeczywistym, jak i asynchroniczną za pośrednictwem prostego API.

Platforma oferuje wsparcie dla ponad 30 języków i oferuje takie funkcje, jak diarizacja mówców, niestandardowe słowniki i analiza nastrojów. Została zaprojektowana tak, aby z dużą dokładnością obsługiwać różnorodne dane audio. Rev. ai zapewnia również usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi w sytuacjach, w których niezbędna jest najwyższa dokładność.

Najlepsze funkcje Rev. ai

Transkrybuj dźwięk na żywo lub nagrany z async i wsparciem strumieniowania

Wytrenuj narzędzie, używając niestandardowego słownictwa zawierającego terminy specyficzne dla danej branży

Szybko uzyskaj wgląd w dane dzięki analizie nastrojów i tematów

Automatyczne wykrywanie języków w celu usprawnienia transkrypcji wielojęzycznej

Wybierz dokładność na poziomie ludzkim dzięki ręcznym transkrypcjom o 99% dokładności

Ograniczenia Rev. ai

Każda sesja strumieniowania ma limit 3 godzin

Obecnie nie są dostępne żadne opcje wdrożenia lokalnego

Ceny Rev. ai

Reverb Transcription: 0,20 USD/godz

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rev. ai

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

7. Whisper (najlepszy do transkrypcji wielojęzycznej typu open source z elastycznym wdrożeniem)

za pośrednictwem OpenAI Whisper

Whisper to model zamiany mowy na tekst typu open source opracowany przez OpenAI. Został on wytrenowany na podstawie setek tysięcy godzin nagrań audio w wielu językach. Dzięki temu ma przewagę w zakresie obsługi akcentów, szumów tła lub swobodnej mowy.

Może transkrybować w ponad 99 językach — a także tłumaczyć je na język angielski. Możesz uruchomić Whisper lokalnie, aby uzyskać pełną kontrolę, lub skorzystać z API OpenAI, jeśli wolisz rozwiązanie hostowane.

Zostało stworzone z myślą o programistach, którzy oczekują mocy, dokładności i elastyczności — a wszystko to bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych.

Najlepsze funkcje Whisper

Natychmiastowe tłumaczenie mowy na język angielski z wielu języków

Dostosuj i wdrażaj dzięki dostępowi do otwartego oprogramowania

Korzystaj z niego w trybie offline, aby uzyskać zakończoną kontrolę i prywatność na urządzeniach lokalnych

Łatwa integracja poprzez API lub wewnątrz własnych aplikacji

Radź sobie z trudnymi plikami audio dzięki modelowi stworzonemu z myślą o akcentach i szumach tła

Limit Whisper

API oferuje obecnie wsparcie dla plików o rozmiarze do 25 MB

Może wstawiać tekst, który nie został faktycznie wypowiedziany

Ceny Whisper

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem : 0,006 USD za minutę za pośrednictwem OpenAI API

Hosting własny: Free (open source)

Oceny i recenzje Whisper

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. DeepSpeech (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji offline w czasie rzeczywistym na urządzeniach lokalnych)

za pośrednictwem DeepSpeech

DeepSpeech to silnik zamiany mowy na tekst typu open source stworzony przez Mozillę. Działa w trybie offline, zapewniając pełną kontrolę nad danymi.

Model oparty jest na głębokim uczeniu się i działa na urządzeniach tak małych jak Raspberry Pi. Można go używać w systemach Windows, Mac lub Linux bez dostępu do Internetu.

Oferuje wstępnie wyszkolone modele języka angielskiego, ale w razie potrzeby można je dostosować do innych języków. Chociaż Mozilla nie zajmuje się już aktywnie jego utrzymaniem, społeczność open source nadal zapewnia wsparcie.

Jeśli potrzebujesz prywatnej transkrypcji offline w czasie rzeczywistym, DeepSpeech jest dobrym punktem wyjścia.

Najlepsze funkcje DeepSpeech

Transkrybuj offline bez konieczności połączenia z Internetem

Działa na dowolnym komputerze z systemem Windows, Mac, Linux lub Raspberry Pi

Szybki start dzięki gotowym do użycia, wstępnie wytrenowanym modelom języka angielskiego

Przetwarzaj dźwięk na żywo dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym

Twórz własne rozwiązania przy użyciu wsparcia dla języków Python, C++, JavaScript lub . NET

Ograniczenia DeepSpeech

Ograniczone do języka angielskiego, chyba że zostało niestandardowo przeszkolone

Dokładność może spaść w przypadku akcentów lub hałaśliwego dźwięku

Ceny DeepSpeech

Free i otwarte oprogramowanie na licencji Mozilla Public License

Oceny i recenzje DeepSpeech

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. Gladia (najlepsza do wielojęzycznej transkrypcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem inteligencji audio)

za pośrednictwem Gladia

Gladia zamienia mowę na tekst, ale to nie wszystko. Rozpoznaje emocje, wybiera mówców i podsumowuje wypowiedzi – wszystko to za pomocą jednego wywołania API.

Działa w ponad 100 językach i obsługuje zmianę kodu w środku zdania. Oznacza to, że nie będzie miał problemów, gdy rozmówcy będą przełączać się między językiem angielskim, francuskim lub hiszpańskim w tej samej rozmowie.

Jeśli tworzysz funkcje głosowe dla globalnej publiczności i potrzebujesz czegoś więcej niż tylko surowego tekstu, Gladia zapewni Twoim transkrypcjom prawdziwą inteligencję.

Najlepsze funkcje Gladia

Wyraźne rozdzielenie mówców dzięki automatycznej diarizacji

Szybko dodawaj kontekst, korzystając z funkcji analizy audio, takich jak streszczenia i ocena nastroju

Wytrenuj narzędzie, używając niestandardowego słownictwa dla terminów branżowych

Śledź każde słowo dzięki szczegółowym znacznikom czasu na poziomie słów

Transkrybuj mieszane języki dzięki wsparciu przełączania kodów dla akcentów i dialektów

Limitacje Gladia

Wymaga integracji z istniejącymi aplikacjami

Obecnie nie są dostępne żadne opcje wdrożenia lokalnego

Ceny Gladia

Free : 0 USD/miesiąc (w tym 10 godzin miesięcznie)

Pro i Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gladia

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. Braina (najlepsza do dyktowania offline z funkcjami asystenta AI)

za pośrednictwem Braina

Braina to narzędzie do zamiany mowy na tekst, które pełni również funkcję osobistego asystenta. Umożliwia dyktowanie w dowolnej aplikacji — Word, Gmail lub przeglądarce — i oferuje wsparcie dla ponad 100 języków.

Działa w trybie offline, nie wymaga szkolenia głosowego i obsługuje terminy techniczne, takie jak żargon medyczny lub prawniczy. Można również nauczyć go niestandardowych słów i zwrotów. Oprócz dyktowania, Braina może otwierać pliki, odtwarzać muzykę, wyszukiwać informacje w Internecie, a nawet automatyzować zadania — wszystko za pomocą głosu.

Najlepsze funkcje Braina

Dyktuj głosowo w dowolnym miejscu — w programie Word, przeglądarkach lub dowolnej aplikacji

Dodaj własne terminy, korzystając z niestandardowego słownika nazw lub terminów niszowych

Pracuj w trybie offline bez konieczności połączenia z Internetem

Steruj komputerem bez użycia rąk za pomocą komend głosowych

Używaj telefonu jako bezprzewodowego mikrofonu dzięki integracji z urządzeniami mobilnymi

Limits Braina

Niedostępne dla systemów macOS i Linux

W porównaniu z nowoczesnymi aplikacjami może wydawać się przestarzały

Ceny Braina

Braina Lite : Free

Braina Pro : 99 USD/rok

Braina Pro Plus : 199 USD za 2 lata

Braina Pro Ultra: 299 USD za 3 lata

Oceny i recenzje Braina

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 3,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Braina prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Miałem trudności z opanowaniem obsługi tego programu i chociaż Braina miała wszystkie potrzebne mi funkcje i działała całkiem dobrze, była dla mnie zbyt droga. Ogólna ocena moja to jednak A+.

Miałem trudności z opanowaniem obsługi tego programu i chociaż Braina miała wszystkie potrzebne mi funkcje i działała całkiem dobrze, była dla mnie zbyt droga. Ogólna ocena moja to jednak A+.

