10 najlepszych alternatyw dla Speechmatics zapewniających dokładne zamianę mowy na tekst w 2025 r

Technologia zamiany mowy na tekst przeszła długą drogę. To, co kiedyś zajmowało godziny, teraz zajmuje kilka minut, a wyniki są lepsze niż kiedykolwiek.
Speechmatics to jedna z najlepszych marek w przestrzeni. Jest dokładna, szybka i oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu języków. Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne.
Być może potrzebujesz transkrypcji w czasie rzeczywistym, etykiet mówców lub lepszych integracji, które będą pasować do Twojego cyklu pracy i budżetu. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, podcasterem, dziennikarzem czy specjalistą ds. zawartości, na pewno znajdziesz narzędzie, które będzie pasować do Twoich potrzeb.
W tym przewodniku znajdziesz najlepsze alternatywy dla Speechmatics. Każdy konkurent oferuje coś innego — funkcje, ceny lub wydajność. Dodatkowo przedstawimy Ci rewolucyjną funkcję ClickUp Talk to Text, która nie tylko transkrybuje Twój tekst, ale także wykonuje pracę za Ciebie!
Najlepsze alternatywy dla Speechmatics w skrócie
Zapoznaj się z krótkim zestawieniem najlepszych alternatyw dla Speechmatics, aby usprawnić cykl pracy zamiany mowy na tekst!
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Wszystkie zespoły, niezależnie od wielkości, potrzebujące zadań, transkrypcji i współpracy w jednym miejscu
|Talk to Text, ClickUp Brain i Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, zadania ClickUp, AI-powered dokumente
|Free Forever Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw
|Deepgram
|Średniej wielkości zespoły programistów potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym opartej na API
|Model Nova-3, transkrypcja w czasie rzeczywistym, diarizacja mówców, inteligentny format
|Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem
|Google Speech-to-Text
|Duże zespoły potrzebujące dokładnych, wielojęzycznych transkrypcji na dużą skalę
|ponad 125 języków, tryb pracy w czasie rzeczywistym i tryb wsadowy, niestandardowe słownictwo, ID mówcy
|Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem
|Otter. ai
|Małe zespoły potrzebujące automatycznych notatek i podsumowań ze spotkań
|Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia, elementy do wykonania, Otter Chat
|Free, płatny od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc
|AssemblyAI
|Zespoły programistów, które potrzebują transkrypcji z funkcjami AI, takimi jak analiza nastrojów i redagowanie treści
|Przetwarzanie w czasie rzeczywistym i wsadowe, analiza nastrojów, redagowanie danych osobowych, wykrywanie języka
|Free; płatne od 0,12 USD za godzinę
|Rev. ai
|Małe i duże zespoły potrzebujące szybkiej i bardzo dokładnej transkrypcji
|Streaming i asynchroniczność, niestandardowe słowniki, opcja transkrypcji przez człowieka
|Opłata od 14,99 USD za użytkownika miesięcznie
|Whisper
|Programiści indywidualni potrzebujący otwartego oprogramowania do wielojęzycznej transkrypcji offline
|Wielojęzyczność, tłumaczenie na język angielski, otwarte oprogramowanie, lokalne wdrożenie
|Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem
|DeepSpeech
|Osoby potrzebujące transkrypcji offline w czasie rzeczywistym na urządzeniach lokalnych
|Korzystanie w trybie offline, w czasie rzeczywistym, wstępnie wyszkolone modele, wieloplatformowość, otwarte oprogramowanie
|Free (open source)
|Gladia
|Średniej wielkości zespoły potrzebujące inteligentnej, wielojęzycznej transkrypcji z analizą danych
|ponad 100 języków, przełączanie kodów, diarizacja, streszczanie, analiza nastrojów
|Free; płatne od 0,612 USD za godzinę
|Braina
|Użytkownicy indywidualni potrzebujący funkcji dyktowania offline z asystentem AI
|Dyktowanie, wsparcie wielu języków, polecenia głosowe, tryb offline i asystent AI
|Free, płatne od 99 USD rocznie
Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Speechmatics?
Wybór odpowiedniego narzędzia do zamiany mowy na tekst zależy od sposobu pracy, potrzebnych funkcji i budżetu. Oto kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas porównywania alternatywnych rozwiązań:
- Wysoka dokładność transkrypcji: Priorytetowo traktuj narzędzia do transkrypcji, które zapewniają spójne, wiarygodne wyniki, nawet w przypadku akcentów, hałasów w tle lub niszowego słownictwa
- Przetwarzanie w czasie rzeczywistym i przetwarzanie wsadowe: Wybierz narzędzie, które umożliwia transkrypcję dźwięku na żywo lub zbiorcze przesyłanie plików, w zależności od Twojego cyklu pracy
- Słownictwo niestandardowe: dodaj własne terminy lub język specyficzny dla branży, aby poprawić rozpoznawanie i ograniczyć ręczne edycje
- Opcje integracji: Stwórz połączenie między narzędziem a istniejącymi platformami, takimi jak oprogramowanie do edycji, oprogramowanie do tworzenia wideo szkoleniowego, pamięć w chmurze lub CMS, aby usprawnić proces
- Skalowalne ceny: wybierz plan dostosowany do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy transkrybujesz kilka minut, czy zarządzasz godzinami nagrań audio tygodniowo
- Obsługa wielu języków: upewnij się, że narzędzie zapewnia wsparcie dla języków i dialektów, z którymi pracujesz, zwłaszcza w przypadku zawartości globalnej
- Identyfikacja mówców: Umożliwia jasne przypisywanie etykiet do mówców, aby transkrypcje były łatwiejsze do śledzenia i edycji
- Formaty eksportu: Zapisuj transkrypcje w formatach plików, których potrzebujesz — niezależnie od tego, czy są to pliki TXT, SRT czy JSON do wykorzystania w postprodukcji lub programowaniu
- Przyjazne dla programistów API: skorzystaj z solidnych, dobrze udokumentowanych API, jeśli chcesz wbudować funkcję transkrypcji w swoje aplikacje lub systemy
Najlepsze alternatywy dla Speechmatics
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywie dla Speechmatics, przeanalizujmy najlepsze narzędzia do rozpoznawania mowy, które warto wypróbować.
1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i transkrypcji na jednej platformie)
ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że nie tylko rejestruje ono przebieg spotkań, ale także pomaga przekształcić każdą rozmowę w działanie i wynik! Jest to atrakcyjna opcja dla użytkowników Speechmatics, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują platformy do zamiany mowy na tekst, która posiada pełny kontekst Twojej pracy i może wykonywać zadania za Ciebie.
Dzięki ClickUp nie musisz przechodzić z jednego narzędzia do drugiego. Łączy ono zaawansowane funkcje zamiany mowy na tekst z zarządzaniem zadaniami i projektami opartym na sztucznej inteligencji. Gotowy, aby pożegnać się z chaotyczną pracą?
ClickUp Talk to Text
Talk to Text firmy ClickUp to potężne narzędzie do dyktowania oparte na AI, zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy poprzez konwersję mowy na dopracowany, gotowy do użycia tekst.
Oto, co oferuje:
- automatyczna edycja AI:* W przeciwieństwie do standardowego rozpoznawania mowy, funkcja Talk to Text w ClickUp nie tylko transkrybuje, ale także inteligentnie edytuje mowę w czasie rzeczywistym. Możesz wybrać poziom dopracowania, od minimalnych poprawek po profesjonalne udoskonalenia
- *wspomnienia i linki uwzględniające kontekst: Sztuczna inteligencja rozpoznaje, kiedy wspominasz współpracowników, zadania lub dokumenty, i automatycznie wstawia odpowiednie linki lub wzmianki, dzięki czemu Twoje notatki są praktyczne i połączone z ekosystemem ClickUp
- Słownictwo osobiste: narzędzie uczy się unikalnych terminów, żargonu branżowego i pseudonimów, zapewniając dokładne i spersonalizowane transkrypcje
- obsługa wielu języków: *Dyktuj w swoim ojczystym języku, ponieważ ClickUp obsługuje ponad 50 języków dla globalnych zespołów
- ujednolicone wyszukiwanie i integracja: *dyktuj w dowolnym miejscu w ClickUp, korzystaj z zaawansowanych modeli AI i wyszukuj informacje we wszystkich podłączonych aplikacjach bez konieczności przełączania się między narzędziami
Funkcja Talk to Text jest wbudowana w ClickUp Brain MAX, komputerowy dodatek AI firmy ClickUp. Oto krótki przewodnik dotyczący korzystania z tej superaplikacji AI:
ClickUp Brain
Gdy transkrypcja jest gotowa, zadanie ClickUp Brain przejmuje kontrolę. Jest to wbudowany asystent AI, który skanuje całą rozmowę, wyodrębnia kluczowe punkty i podsumowuje to, co zostało powiedziane. Następnie wykonuje potężną czynność — przekształca te spostrzeżenia w zadania — rzeczywiste, możliwe do śledzenia działania.
Każde zadanie ClickUp utworzone przez Brain znajduje się na tablicy projektu. Możesz dodawać terminy, przypisywać właścicieli i dzielić zadania na podzadania, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i połączone.
ClickUp AI Notetaker
Kolejna propozycja to ClickUp AI Notetaker. Umów się na rozmowę, a aplikacja po cichu dołączy do spotkania w Zoom, Google Meet lub Teams. Nie musisz włączać nagrywania. Aplikacja słucha, transkrybuje i zapisuje rozmowę w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.
Twoje transkrypcje, pliki wideo i streszczenia są zapisywane bezpośrednio w prywatnych dokumentach ClickUp Docs, co zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp. Co więcej, wszystkie transkrypcje spotkań są w pełni przeszukiwalne, co pozwala użytkownikom szybko znaleźć, kto co powiedział, nawet jeśli opuścili spotkanie lub potrzebują streszczenia TL;DR.
ClickUp Clips
Chcesz dodać więcej kontekstu do zadania? Skorzystaj z ClickUp Clips. Nagraj swój ekran, wyjaśnij kolejny krok lub przeprowadź swój zespół przez proces podejmowania decyzji. Klip zostanie zapisany w zadaniu. Teraz Twój zespół nie musi pytać dwa razy — ma Twój głos i ekran w jednym miejscu.
Jeśli potrzebujesz odpowiedzi opartych na kontekście dotyczących jakiejkolwiek pracy, dokumentu lub rozmowy w ClickUp, po prostu zapytaj Brain. W ciągu kilku sekund znajdzie to, czego potrzebujesz.
Dzięki automatyzacji tworzenia podsumowań i udostępniania wiedzy zespoły mogą ograniczyć czas poświęcany na wyszukiwanie informacji i niepotrzebne spotkania oraz skupić się na zadaniach o wysokim priorytecie.
clickUp oferuje również wsparcie dla integracji* z narzędziami do spotkań i usługami transkrypcji innych firm. Na przykład, jeśli używasz Tactiq do transkrypcji, możesz użyć wyzwalacza automatyzacji, aby utworzyć odpowiednie zadanie ClickUp, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych działań następczych, niezależnie od platformy.
Teams mogą również korzystać z API lub platform integracyjnych w celu synchronizacji danych między ClickUp a innymi narzędziami do spotkań lub analiz, co dodatkowo usprawnia cykl pracy.
W ClickUp każda funkcja stanowi element kolejnej. Spotkanie staje się transkrypcją. Transkrypcja staje się zadaniem. Zadanie staje się projektem. A projekt zostaje zrobione — wszystko w jednym miejscu.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Korzystaj z ClickUp Chat, aby wysyłać kontekstowe wiadomości do kanału swojego zespołu, zapewniając, że spostrzeżenia i kolejne kroki mają widoczność dla całego zespołu. Organizuj i śledź powtarzające się spotkania, agendy, punkty dyskusji i elementy w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Recurring Meeting Notes Template
- Stwórz silniejszą strategię komunikacyjną, współpracując na tablicach ClickUp Whiteboards i przekształcając pomysły w zadania
- Rejestruj godziny pracy za pomocą ClickUp Śledzenie Czasu w celu rozliczeń lub zwiększenia wydajności
- Dostosuj cykl pracy za pomocą statusów niestandardowych i pól niestandardowych, aby kategoryzować, zarządzać i wizualizować notatki ze spotkań oraz zadania do wykonania
- Przełączaj widoki — lista, tablica, kalendarz, wykres Gantt — aby dopasować je do sposobu pracy swojego zespołu
- Kontroluj, kto ma dostęp do poszczególnych informacji, dzięki uprawnieniom opartym na roli, które zapewniają większe bezpieczeństwo danych
Limitacje ClickUp
- Wstępne ustawienia mogą zająć trochę czasu, aby dostosować je do niestandardowych preferencji dla Twojego cyklu pracy
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Recenzent G2 pisze:
ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresu Gantt sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe.
ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresu Gantt sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe.
2. Deepgram (najlepszy do przetwarzania mowy na tekst w czasie rzeczywistym, przyjazny dla programistów i skalowalny)
Interfejs API Deepgram do zamiany mowy na tekst jest przeznaczony dla programistów, którzy potrzebują szybkiej i dokładnej transkrypcji w czasie rzeczywistym.
Model Nova-3 radzi sobie z trudnymi warunkami audio — hałasem w tle, przesłuchami i wieloma mówcami. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz rozmowy, wywiady czy transmisje na żywo, Deepgram zapewnia czysty wynik przy niskim opóźnieniu.
Chroni również poufne dane. Dzięki wbudowanej funkcji redagowania i inteligentnego formatu możesz tworzyć czytelne, bezpieczne transkrypcje bez dodatkowej edycji. Jeśli chcesz wbudować funkcje głosowe w aplikację lub usługę, Deepgram zapewnia narzędzia, które pozwolą Ci to zrobić — szybko i na dużą skalę.
Najlepsze funkcje Deepgram
- Wykonuj czyste transkrypcje dzięki modelowi Nova-3 — nawet w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku wielu mówców
- Przesyłaj strumień audio w czasie rzeczywistym dzięki API o niskim opóźnieniu, stworzonemu z myślą o zastosowaniach na żywo
- Automatycznie identyfikuj mówców, aby rozdzielić głosy i przyporządkować rozmowom etykietę
- Natychmiastowe formatowanie transkrypcji dzięki wbudowanej interpunkcji i przejrzystej strukturze
- Chroń poufne informacje dzięki automatycznemu usuwaniu danych osobowych podczas transkrypcji
- Pracuj w ponad 30 językach dzięki wbudowanemu wsparciu globalnych zespołów i zawartości
Limits Deepgram
- Brak wbudowanego redaktora transkrypcji lub interfejsu użytkownika — tylko API
Ceny Deepgram
- Płać na bieżąco: 200 USD darmowego kredytu
- Wzrost: ponad 4000 USD rocznie
- Enterprise: 15 000 USD+ rocznie
Oceny i recenzje Deepgram
- G2: 4,6/5 (ponad 270 recenzji)
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
Co mówią o Deepgram prawdziwi użytkownicy?
W recenzji G2 czytamy:
Funkcja, która najbardziej nas interesuje, to możliwość transkrypcji Deepgram z wysoką dokładnością. Włączyliśmy API Deepgram do naszego istniejącego cyklu pracy z naszą technologią generowania transkrypcji nagrań spotkań do naszych zastosowań jakościowych, gdzie generuje on wiarygodne wyniki z wysoką dokładnością.
Funkcja, która najbardziej nas interesuje, to możliwość transkrypcji Deepgram z wysoką dokładnością. Włączyliśmy interfejsy API Deepgram do naszego istniejącego przepływu pracy z naszą technologią generowania transkrypcji nagrań spotkań do naszych zastosowań jakościowych, gdzie generuje on wiarygodne wyniki z wysoką dokładnością.
📮 ClickUp Insight: 47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało wykorzystać AI do wykonywania zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą.
Ta różnica może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać, jak bardzo AI może zmienić sposób pracy, zmniejszając obciążenie poznawcze i pozwalając zaoszczędzić czas.
🔥 ClickUp Brain wypełnia tę lukę, płynnie integrując sztuczną inteligencję z Twoim cyklem pracy. Od podsumowywania wątków i tworzenia zawartości po rozkładanie złożonych projektów na części i generowanie podzadań — nasza sztuczna inteligencja potrafi wszystko. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zaczynać od zera.
💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas potrzebny na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki dostosowywalnym narzędziom do raportowania ClickUp — dzięki temu jej zespoły mogą poświęcać mniej czasu na format, a więcej na prognozę.
3. Google Speech-to-Text (najlepsze rozwiązanie do wielojęzycznej transkrypcji na poziomie przedsiębiorstwa)
Obsługujesz globalne pliki audio w różnych językach i strefach czasowych? Usługa Google Cloud Speech-to-Text transkrybuje dużą ilość zawartości w czasie rzeczywistym.
API oferuje wsparcie dla ponad 125 języków i umożliwia dodawanie znaków interpunkcyjnych, filtrowanie wulgaryzmów oraz dzielenie tekstu na przejrzyste, czytelne fragmenty.
Chcesz wiedzieć, kto co powiedział? Dzięki funkcji diarizacji mówców i znacznikom czasu na poziomie słów nie ma problemu. Możesz też dopracować wyniki, używając niestandardowego słownictwa i dostosowując model.
Jeśli Twoje zastosowanie ma charakter globalny, szybki i złożony, silnik transkrypcji Google będzie w stanie nadążyć.
Najlepsze funkcje Google Speech-to-Text
- Transkrybuj na swój sposób, korzystając z trybu strumieniowego, wsadowego lub asynchronicznego
- Dodaj własne terminy, korzystając z niestandardowego słownika, aby uzyskać większą dokładność
- Precyzyjnie śledź dźwięk dzięki znacznikom czasu na poziomie słów, co ułatwia przeglądanie
- Dostosuj wyniki, dostosowując modele do swojego przypadku użycia
- Automatyczne rozdzielanie mówców dzięki wbudowanej funkcji diarizacji
Ograniczenia funkcji zamiany mowy na tekst w Google
- Trudności z silnymi akcentami i dialektami
- Niższa dokładność w hałaśliwym otoczeniu
Ceny služby Google Speech-to-Text
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Google Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Google Speech-to-Text w praktyce?
Recenzja G2 mówi:
Podoba mi się dokładność transkrypcji zawartości w porównaniu z innym oprogramowaniem. Dzięki doskonałej AI i uczeniu maszynowemu identyfikuje ono błędnie napisane/niezrozumiałe słowa i poprawia je.
Podoba mi się dokładność transkrypcji zawartości w porównaniu z innym oprogramowaniem. Dzięki doskonałej AI i uczeniu maszynowemu identyfikuje ono błędnie napisane/niezrozumiałe słowa i poprawia je.
💡 Porada dla profesjonalistów: Dobra dokumentacja zapobiega utknięciu w pracy. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby szybko przekształcić chaotyczne notatki w przejrzyste dokumenty, które można udostępniać.
4. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji sporządzania notatek i podsumowań ze spotkań)
Jeśli większość dnia spędzasz na spotkaniach, Otter. ai jest właśnie dla Ciebie. Słucha, zapisuje i porządkuje Twoje rozmowy, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie.
Łączy się z rozmowami w Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet. Podczas rozmowy transkrybuje ją w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu spotkania generuje podsumowanie oparte na AI i wyodrębnia elementy, które należy podjąć.
Dzięki Otter Chat możesz zadawać pytania dotyczące poprzednich spotkań i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi. Chcesz znaleźć informację, którą ktoś podał w zeszłym tygodniu? Po prostu zapytaj. Jeśli Twój zespół potrzebuje przejrzystych, łatwych do przeszukiwania notatek ze spotkań, które nie wymagają żadnego wysiłku, Otter. ai jest doskonałym wyborem.
Najlepsze funkcje Otter. ai
- Transkrybuj spotkania na żywo dzięki rejestrowaniu w czasie rzeczywistym
- Automatycznie podsumowuj kluczowe punkty po każdej rozmowie
- Podkreśl kolejne kroki dzięki wbudowanej funkcji wykrywania elementów działań
- Łatwo połącz się dzięki integracjom z Zoom, Teams i Google Meet
- Szybko wyszukuj poprzednie spotkania za pomocą Otter Chat, który działa jak inteligentny asystent
- Pracuj w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym i aplikacjom komputerowym na systemy iOS, Android i przeglądarki internetowe
Ograniczenia Otter.ai
- Eksportowane transkrypcje mogą mieć problemy z formatem
Ceny Otter. ai
- Podstawowy: Free
- Pro: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika
- Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Otter. ai
- G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)
Co mówią użytkownicy Otter.ai w praktyce?
W recenzji G2 czytamy:
Otter. ai to doskonałe narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest funkcja znakowania czasu i jej dokładność. Korzystam z wersji premium już od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.
Otter. ai to doskonałe narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest funkcja znakowania czasu i jej dokładność. Korzystam z wersji premium już od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe narzędzia do nagrywania ekranu bez znaku wodnego
5. AssemblyAI (najlepsze rozwiązanie dla programistów tworzących aplikacje oparte na technologii rozpoznawania mowy na dużą skalę)
AssemblyAI oferuje potężny API, który zamienia dźwięk na tekst — i oferuje wiele innych funkcji dla programistów.
Otrzymujesz transkrypcję w czasie rzeczywistym i asynchroniczną. Model Universal jest bardzo dokładny, nawet w przypadku nagrania z hałasem. Wsparcie ponad 99 języków i automatyczne wykrywanie języka.
Chcesz czegoś więcej niż tylko słów? AssemblyAI oferuje inteligentne funkcje, takie jak analiza nastrojów, wykrywanie tematów i moderacja zawartości. Automatycznie usuwa nawet poufne informacje.
Jeśli chcesz wbudować funkcje głosowe w swoją aplikację, to narzędzie zapewni Ci elastyczność skalowania i inteligencję niezbędną do rozwoju.
Najlepsze funkcje AssemblyAI
- Transkrybuj na żywo lub później dzięki przetwarzaniu w czasie rzeczywistym i przetwarzaniu wsadowym
- Analizuj rozmowy z uwzględnieniem nastrojów, tagowania tematów i moderacji zawartości
- Automatycznie ukrywaj poufne informacje dzięki redagowaniu danych osobowych
- Natychmiastowe wykrywanie języków dzięki wsparciu dla ponad 99 języków i dialektów
- Oznaczaj prelegentów w jasny sposób dzięki wbudowanej funkcji diarizacji dla nagrań audio z udziałem wielu osób
Ograniczenia AssemblyAI
- Dostęp do streamingu jest dostępny tylko w płatnych planach
- Tylko w chmurze, bez wdrażania lokalnego
Ceny AssemblyAI
- Bezpłatnie: 50 USD darmowego kredytu
- Płać na bieżąco: od 0,15 USD za godzinę
- Niestandardowe: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AssemblyAI
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
👀 Czy wiesz, że... Tylko 7% komunikacji pochodzi z faktycznie używanych słów. Reszta to ton i mowa ciała, które mogą zdecydować o tym, czy Twoja wiadomość zostanie dobrze odebrana.
Jeśli kierujesz zespołem, liczy się nie tylko to, co mówisz, ale także to, jak to mówisz. Dowiedz się, jak dostosować swój styl komunikacji, aby osiągać lepsze wyniki.
6. Rev. ai (najlepsze rozwiązanie do szybkiego zamiany mowy na tekst z dokładnością na poziomie ludzkim)
Rev. ai to kolejne narzędzie dla programistów, którzy potrzebują dokładnego rozpoznawania mowy. Oferuje ono zarówno transkrypcję w czasie rzeczywistym, jak i asynchroniczną za pośrednictwem prostego API.
Platforma oferuje wsparcie dla ponad 30 języków i oferuje takie funkcje, jak diarizacja mówców, niestandardowe słowniki i analiza nastrojów. Została zaprojektowana tak, aby z dużą dokładnością obsługiwać różnorodne dane audio. Rev. ai zapewnia również usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi w sytuacjach, w których niezbędna jest najwyższa dokładność.
Najlepsze funkcje Rev. ai
- Transkrybuj dźwięk na żywo lub nagrany z async i wsparciem strumieniowania
- Wytrenuj narzędzie, używając niestandardowego słownictwa zawierającego terminy specyficzne dla danej branży
- Szybko uzyskaj wgląd w dane dzięki analizie nastrojów i tematów
- Automatyczne wykrywanie języków w celu usprawnienia transkrypcji wielojęzycznej
- Wybierz dokładność na poziomie ludzkim dzięki ręcznym transkrypcjom o 99% dokładności
Ograniczenia Rev. ai
- Każda sesja strumieniowania ma limit 3 godzin
- Obecnie nie są dostępne żadne opcje wdrożenia lokalnego
Ceny Rev. ai
- Reverb Transcription: 0,20 USD/godz
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Rev. ai
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do komunikacji biznesowej zapewniające skuteczną wymianę wiadomości
7. Whisper (najlepszy do transkrypcji wielojęzycznej typu open source z elastycznym wdrożeniem)
Whisper to model zamiany mowy na tekst typu open source opracowany przez OpenAI. Został on wytrenowany na podstawie setek tysięcy godzin nagrań audio w wielu językach. Dzięki temu ma przewagę w zakresie obsługi akcentów, szumów tła lub swobodnej mowy.
Może transkrybować w ponad 99 językach — a także tłumaczyć je na język angielski. Możesz uruchomić Whisper lokalnie, aby uzyskać pełną kontrolę, lub skorzystać z API OpenAI, jeśli wolisz rozwiązanie hostowane.
Zostało stworzone z myślą o programistach, którzy oczekują mocy, dokładności i elastyczności — a wszystko to bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych.
Najlepsze funkcje Whisper
- Natychmiastowe tłumaczenie mowy na język angielski z wielu języków
- Dostosuj i wdrażaj dzięki dostępowi do otwartego oprogramowania
- Korzystaj z niego w trybie offline, aby uzyskać zakończoną kontrolę i prywatność na urządzeniach lokalnych
- Łatwa integracja poprzez API lub wewnątrz własnych aplikacji
- Radź sobie z trudnymi plikami audio dzięki modelowi stworzonemu z myślą o akcentach i szumach tła
Limit Whisper
- API oferuje obecnie wsparcie dla plików o rozmiarze do 25 MB
- Może wstawiać tekst, który nie został faktycznie wypowiedziany
Ceny Whisper
- Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 0,006 USD za minutę za pośrednictwem OpenAI API
- Hosting własny: Free (open source)
Oceny i recenzje Whisper
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystasz z API do transkrypcji? Możesz zobaczyć komunikaty o statusie, takie jak „weryfikacja — powodzenie — oczekiwanie” — oznacza to po prostu, że Twoje żądanie jest przetwarzane. W celu debugowania poszukaj identyfikatora ID ray w swoich logach. Pomaga on dokładnie śledzić, gdzie zostało skierowane żądanie i co działo się za kulisami.
8. DeepSpeech (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji offline w czasie rzeczywistym na urządzeniach lokalnych)
DeepSpeech to silnik zamiany mowy na tekst typu open source stworzony przez Mozillę. Działa w trybie offline, zapewniając pełną kontrolę nad danymi.
Model oparty jest na głębokim uczeniu się i działa na urządzeniach tak małych jak Raspberry Pi. Można go używać w systemach Windows, Mac lub Linux bez dostępu do Internetu.
Oferuje wstępnie wyszkolone modele języka angielskiego, ale w razie potrzeby można je dostosować do innych języków. Chociaż Mozilla nie zajmuje się już aktywnie jego utrzymaniem, społeczność open source nadal zapewnia wsparcie.
Jeśli potrzebujesz prywatnej transkrypcji offline w czasie rzeczywistym, DeepSpeech jest dobrym punktem wyjścia.
Najlepsze funkcje DeepSpeech
- Transkrybuj offline bez konieczności połączenia z Internetem
- Działa na dowolnym komputerze z systemem Windows, Mac, Linux lub Raspberry Pi
- Szybki start dzięki gotowym do użycia, wstępnie wytrenowanym modelom języka angielskiego
- Przetwarzaj dźwięk na żywo dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym
- Twórz własne rozwiązania przy użyciu wsparcia dla języków Python, C++, JavaScript lub . NET
Ograniczenia DeepSpeech
- Ograniczone do języka angielskiego, chyba że zostało niestandardowo przeszkolone
- Dokładność może spaść w przypadku akcentów lub hałaśliwego dźwięku
Ceny DeepSpeech
- Free i otwarte oprogramowanie na licencji Mozilla Public License
Oceny i recenzje DeepSpeech
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej: Excel, Word i ClickUp
9. Gladia (najlepsza do wielojęzycznej transkrypcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem inteligencji audio)
Gladia zamienia mowę na tekst, ale to nie wszystko. Rozpoznaje emocje, wybiera mówców i podsumowuje wypowiedzi – wszystko to za pomocą jednego wywołania API.
Działa w ponad 100 językach i obsługuje zmianę kodu w środku zdania. Oznacza to, że nie będzie miał problemów, gdy rozmówcy będą przełączać się między językiem angielskim, francuskim lub hiszpańskim w tej samej rozmowie.
Jeśli tworzysz funkcje głosowe dla globalnej publiczności i potrzebujesz czegoś więcej niż tylko surowego tekstu, Gladia zapewni Twoim transkrypcjom prawdziwą inteligencję.
Najlepsze funkcje Gladia
- Wyraźne rozdzielenie mówców dzięki automatycznej diarizacji
- Szybko dodawaj kontekst, korzystając z funkcji analizy audio, takich jak streszczenia i ocena nastroju
- Wytrenuj narzędzie, używając niestandardowego słownictwa dla terminów branżowych
- Śledź każde słowo dzięki szczegółowym znacznikom czasu na poziomie słów
- Transkrybuj mieszane języki dzięki wsparciu przełączania kodów dla akcentów i dialektów
Limitacje Gladia
- Wymaga integracji z istniejącymi aplikacjami
- Obecnie nie są dostępne żadne opcje wdrożenia lokalnego
Ceny Gladia
- Free: 0 USD/miesiąc (w tym 10 godzin miesięcznie)
- Pro i Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Gladia
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
10. Braina (najlepsza do dyktowania offline z funkcjami asystenta AI)
Braina to narzędzie do zamiany mowy na tekst, które pełni również funkcję osobistego asystenta. Umożliwia dyktowanie w dowolnej aplikacji — Word, Gmail lub przeglądarce — i oferuje wsparcie dla ponad 100 języków.
Działa w trybie offline, nie wymaga szkolenia głosowego i obsługuje terminy techniczne, takie jak żargon medyczny lub prawniczy. Można również nauczyć go niestandardowych słów i zwrotów. Oprócz dyktowania, Braina może otwierać pliki, odtwarzać muzykę, wyszukiwać informacje w Internecie, a nawet automatyzować zadania — wszystko za pomocą głosu.
Najlepsze funkcje Braina
- Dyktuj głosowo w dowolnym miejscu — w programie Word, przeglądarkach lub dowolnej aplikacji
- Dodaj własne terminy, korzystając z niestandardowego słownika nazw lub terminów niszowych
- Pracuj w trybie offline bez konieczności połączenia z Internetem
- Steruj komputerem bez użycia rąk za pomocą komend głosowych
- Używaj telefonu jako bezprzewodowego mikrofonu dzięki integracji z urządzeniami mobilnymi
Limits Braina
- Niedostępne dla systemów macOS i Linux
- W porównaniu z nowoczesnymi aplikacjami może wydawać się przestarzały
Ceny Braina
- Braina Lite: Free
- Braina Pro: 99 USD/rok
- Braina Pro Plus: 199 USD za 2 lata
- Braina Pro Ultra: 299 USD za 3 lata
Oceny i recenzje Braina
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: 3,8/5 (ponad 20 recenzji)
Co mówią o Braina prawdziwi użytkownicy?
W recenzji Capterra czytamy:
Miałem trudności z opanowaniem obsługi tego programu i chociaż Braina miała wszystkie potrzebne mi funkcje i działała całkiem dobrze, była dla mnie zbyt droga. Ogólna ocena moja to jednak A+.
Miałem trudności z opanowaniem obsługi tego programu i chociaż Braina miała wszystkie potrzebne mi funkcje i działała całkiem dobrze, była dla mnie zbyt droga. Ogólna ocena moja to jednak A+.
Zmień sposób prowadzenia spotkań i sporządzania transkrypcji dzięki ClickUp
Transkrypcja to dopiero początek. ClickUp przekształca notatki ze spotkań w konkretne działania. Pomaga przydzielać zadania, śledzić postępy i utrzymywać płynność pracy — bez konieczności przełączania się między narzędziami. Został stworzony z myślą o głębszym zrozumieniu rozmów, pomagając zespołom reagować szybciej i skuteczniej.
Dzięki ClickUp AI Notetaker otrzymujesz nie tylko transkrypcje. Otrzymujesz inteligentne podsumowania, kolejne kroki i aktualizacje w czasie rzeczywistym powiązane z Twoją rzeczywistą pracą.
Wszystko znajduje się w jednym miejscu — notatki, zadania, dokumenty, projekty, osoby, a nawet multimedia udostępniane podczas spotkań. Ponadto zawsze możesz zweryfikować informacje w kontekście swojego obszaru roboczego — bez konieczności przeszukiwania niepowiązanych plików.
Niezależnie od tego, czy działasz w branży technologicznej, edukacyjnej czy innej szybko zmieniającej się branży, jeśli chcesz zastąpić Speechmatics, ClickUp oferuje więcej niż tylko dokładne transkrypcje. Zapewnia system, który pozwala realizować zadania.
Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zamień rozmowy w zakończone zadania.