ponad 15 najlepszych GPT dla zespołów sprzedaży, które pomogą zamknąć więcej transakcji

Sprzedaż to nie tylko perswazja. To znajomość konkurencji, zrozumienie rynku i dostarczanie wartości, zanim potencjalny klient o to poprosi. Właśnie tu pojawiają się narzędzia sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji. Nie tylko pomagają — bez nich byłbyś w niekorzystnej sytuacji.

Odpowiedni GPT może udoskonalić prezentacje, spersonalizować działania marketingowe i przewidzieć potrzeby klientów, zanim jeszcze klikną „Odpowiedz”

Ale które z nich są naprawdę warte Twojej uwagi? Przyjrzyjmy się najlepszym GPT dla sprzedaży i przekonajmy się.

Czym są GPT?

Generative Pre-trained Transformers (GPT) to duże modele językowe (LLM), które wykorzystują głębokie uczenie się do rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego.

Te wszechstronne modele, takie jak GPT-3 i GPT-4, charakteryzują się szerokim zrozumieniem języka i świata. Ich możliwości obejmują szeroki szyk zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego.

Wyobraź sobie, że masz doświadczonego trenera sprzedaży, analityka danych i eksperta ds. copywritingu w jednym — dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowych do dopracowania Twoich prezentacji, napisania przekonujących e-maili i analizy nastrojów klientów.

Oto, co GPT mogą zrobić dla zespołów sprzedaży.

GPT są szkolone na podstawie setek miliardów słów i najnowszych zbiorów danych. Są niezwykle biegłe w odpowiadaniu na zapytania, podsumowywaniu informacji i przewidywaniu najlepszego kolejnego ruchu w rozmowie sprzedażowej.

Na co należy zwrócić uwagę w GPT dla sprzedaży?

Aby sfinalizować transakcję, nie wystarczy tylko bezbłędna prezentacja — potrzebny jest również doskonały timing, personalizacja i zrozumienie potrzeb potencjalnego klienta. Najlepsi sprzedawcy posiadają te cechy, a Twoje narzędzie GPT również powinno je mieć.

Na co więc należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszych GPT dla sprzedaży? Porównanie różnych narzędzi AI do sprzedaży na podstawie cen nie wystarczy. Przyjrzyjmy się cechom narzędzi AI, które poprawiają wydajność zespołów sprzedaży:

Dokładność i kontekst : poszukaj GPT, które rozumieją Twoją branżę. Narzędzie dostosowane do opieki zdrowotnej pozwoli na przykład tworzyć bardziej trafną i przekonującą treść dla sprzedaży produktów medycznych

Płynna integracja : Zapewnij płynną współpracę GPT z istniejącymi narzędziami sprzedażowymi, aby zapewnić nieprzerwany cykl pracy. Warto rozważyć również narzędzia AI do sprzedaży z integracją CRM

Adaptacyjność : wybierz narzędzia, które uczą się tonu, stylu i strategii Twojego zespołu, dostosowując się z czasem do głosu Twojej marki

Automatyzacja : Nadaj priorytet GPT, które automatyzują działania następcze, wprowadzanie danych i inne powtarzalne zadania, aby uwolnić swój zespół do pracy z klientami.

Ocena treści : Rozważając narzędzia sprzedaży oparte na AI do wychodzących połączeń zimnych, wybierz zaawansowane narzędzia, które oceniają trafność, ton, a nawet nastrój, aby zapewnić, że wiadomości zostaną dobrze odebrane

Informacje o konkurencji : Wybierz GPT z funkcjami benchmarkingu, aby śledzić widoczność marki i identyfikować luki

Narzędzia do współpracy : wybierz GPT, które usprawniają pracę zespołową dzięki alertom w czasie rzeczywistym, wsparciu wielu użytkowników i konfigurowalnym raportom

Łatwość obsługi: Najlepsze oprogramowanie AI dla zespołów sprzedaży oferuje intuicyjny interfejs, minimalizując czas szkolenia i maksymalizując wydajność

18 najlepszych GPT dla sprzedaży w skrócie

Najlepsze GPT dla zespołów sprzedaży i menedżerów

Oto obszerna lista najlepszych GPT idealnych dla sprzedaży:

1. Sales Guru GPT (najlepsze narzędzie do udoskonalania prezentacji sprzedażowych)

za pośrednictwem Sales Guru GPT

Sales Guru GPT to jak posiadanie doświadczonego mentora sprzedaży na wyciągnięcie ręki. Pomaga zespołom udoskonalać prezentacje, radzić sobie z zastrzeżeniami i pewnie finalizować transakcje.

To narzędzie pozwala wcielić się w realistyczne scenariusze z odgrywaniem ról, aby doskonalić umiejętności konwersacyjne w praktycznym środowisku. Jeśli zmagasz się z obiekcjami typu „Przemyślę to”, ten trener AI pomoże Ci znaleźć odpowiednie słowa.

Masz zespół nowicjuszy lub profesjonalistów? To nie ma znaczenia. Ten dodatek ChatGPT może poprawić Twoje wyniki sprzedaży.

Przykładowe podpowiedzi: Pomóż mi napisać prezentację sprzedażową dla mojego kalkulatora ROI

Jak korzystać z metodologii sprzedaży Challenger?

To jest główny argument, z którym spotykam się podczas sprzedaży. Jak najlepiej sobie z nim poradzić?

Najlepsze funkcje Sales Guru GPT

Weź udział w scenariuszach z odgrywaniem ról, aby symulować rozmowy sprzedażowe i udoskonalić swoje podejście

Otrzymuj dostosowane podpowiedzi dotyczące pokonywania zastrzeżeń, prezentowania produktów i obsługi trudnych potencjalnych klientów

Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat strategii sprzedaży, aby poprawić komunikację i techniki zamykania transakcji

Przećwicz prezentacje produktów i prezentacje sprzedażowe, aby wywrzeć większe wrażenie i zwiększyć pewność siebie

Ograniczenia Sales Guru GPT

Potrzebujesz ręcznej regulacji tonu, aby zapewnić zgodność odpowiedzi z tonem marki i oczekiwaniami klientów?

Ceny Sales Guru GPT

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Oceny i recenzje Sales Guru GPT

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

2. Sales Cold Email Coach (najlepszy do pisania i sprawdzania wiadomości e-mail do zimnych kontaktów)

za pośrednictwem Sales Cold Email Coach

Zimne e-maile są dla wielu irytujące. Ale jeśli są zrobione dobrze, mogą stać się siłą napędową Twojej sprzedaży.

Od nawiązania rozmowy z nowymi potencjalnymi klientami po działania następcze — ten dodatek AI pozwala dostosować wiadomości e-mail, aby poprawić wskaźniki odpowiedzi.

Pokaż mu napisany przez siebie e-mail, a GPT wskaże dokładnie, co nie działa i jak to naprawić. Zadaje inteligentne pytania dotyczące tego, do kogo kierujesz swoją ofertę i jakie problemy mają Twoi klienci, a następnie pomaga tworzyć e-maile, które są trafne i oparte na faktach.

Przykładowe podpowiedzi: Oto e-mail, który napisałem. Czy możesz go przejrzeć i zaproponować zmiany, aby był bardziej wyrazisty?

Pomóż mi napisać szablon e-maila do osoby na stanowisku [tytuł stanowiska] w branży [branża] dotyczącego mojego produktu

Czy możesz mi pomóc ustalić, o co zapytać w e-mailu, aby odkryć słabe punkty?

Najlepsze funkcje Sales Cold Email Coach

Twórz spersonalizowane e-maile, które są zwięzłe, angażujące i dostosowane do każdego potencjalnego klienta

Otrzymuj recenzje i opinie dotyczące projektów, aby poprawić przejrzystość, trafność i współczynniki konwersji

Skup się na rozwiązywaniu problemów, podkreślając wyzwania potencjalnych klientów zamiast tradycyjnej prezentacji oferty

Limity Sales Cold Email Coach

Oferuje ograniczoną funkcjonalność, skupiając się wyłącznie na pisaniu wiadomości e-mail, a nie na szerszych strategiach sprzedaży

Aby osiągnąć najlepsze wyniki i zoptymalizować skuteczność e-maili, konieczne jest przeprowadzenie eksperymentów z podpowiedziami

Ceny Sales Cold Email Coach

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Oceny i recenzje Sales Cold Email Coach

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

3. SalesGPT (najlepsze rozwiązanie do strategii sprzedaży opartych na AI)

za pośrednictwem SalesGPT

Prosty skrypt lub e-mail z przypomnieniem wymaga dużo przemyśleń i burzy mózgów. Dla zespołów, które nie są ekspertami, może to być czasochłonne i koszmarne zadanie. SalesGPT jest jak osobisty asystent sprzedaży, który służy pomocą. Zapewnia Twojemu zespołowi konkretne, skuteczne techniki sprzedaży, które automatycznie dostosowują się do każdego klienta i sytuacji sprzedażowej.

Tworzy przekonujące prezentacje, pokonuje obiekcje i pomaga szybciej finalizować transakcje, zwiększając wydajność sprzedaży. To narzędzie GPT może również dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć konwersję. Potraktuj je jako wirtualnego stratega sprzedaży, który pomaga szybciej finalizować więcej transakcji.

Przykładowe podpowiedzi: Odkryj najlepszy sposób radzenia sobie z zastrzeżeniami dotyczącymi ceny podczas rozmowy sprzedażowej

Twórz wiadomości uzupełniające po prezentacji produktu dla klienta korporacyjnego

Jakie pytanie warto zadać kierownikowi ds. operacji detalicznych?

Najlepsze funkcje SalesGPT

Rozpoznaj kontekst sprzedaży, aby generować dostosowane odpowiedzi w zależności od sceny rozmowy

Angażuj klientów za pośrednictwem wielu kanałów, w tym połączeń głosowych, e-maili, SMS-ów i komunikatorów, takich jak WhatsApp i Telegram

Zyskaj unikalną wiedzę na temat sprzedaży, nowe strategie i triki

Ograniczenia SalesGPT

Wymaga wiedzy technicznej w celu dostosowania narzędzia do konkretnych potrzeb biznesowych

Zależy od wysokiej jakości danych, ponieważ jego wydajność jest tak dobra, jak dane, które wprowadzisz

Ceny SalesGPT

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Oceny i recenzje SalesGPT

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

4. Przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży (najlepsze rozwiązanie do uproszczenia działań sprzedażowych)

przez SDR

Dotarcie do potencjalnych klientów jest trudne. Sales Development Representative ułatwia to zadanie. Pomaga przedstawicielom ds. rozwoju sprzedaży (SDR) tworzyć spersonalizowane wiadomości, radzić sobie z zastrzeżeniami i umawiać więcej spotkań. Dzięki analizom opartym na AI upraszcza działania outreachowe i poprawia wskaźniki odpowiedzi.

Chcesz wykorzystać AI do kwalifikacji potencjalnych klientów przez zespół sprzedaży? To narzędzie przeszukuje internet w celu tworzenia list potencjalnych klientów, gromadzi informacje o firmach, aby je kwalifikować i priorytetyzować, a także tworzy spersonalizowane podejścia na podstawie profili LinkedIn.

Przykładowe podpowiedzi: Znajdź 10 firm SaaS w Stanach Zjednoczonych, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy otrzymały finansowanie

Wygeneruj plik CSV z kontaktami z tych profili LinkedIn

Pokaż mi, jak zautomatyzować e-maile z przypomnieniami za pośrednictwem Gmaila

Najlepsze funkcje przedstawiciela ds. rozwoju sprzedaży

Automatycznie generuj potencjalnych klientów, identyfikując i kompilując idealnych kandydatów

Zwiększ zaangażowanie dzięki spersonalizowanym wiadomościom e-mail i komunikatom

Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych, oszczędzając przedstawicielom handlowym wiele godzin pracy każdego tygodnia

Zintegruj je płynnie z systemami CRM, aby rejestrować i śledzić interakcje z potencjalnymi klientami

Limity przedstawiciela ds. rozwoju sprzedaży

Aby uzyskać dostęp do narzędzi takich jak LinkedIn Sales Navigator, Apollo. io i innych, które umożliwiają wykonywanie zadań związanych z generowaniem leadów i automatyzacją sprzedaży, może być wymagana subskrypcja

Wymagają nauki obsługi, ponieważ najlepsze funkcje wymagają odpowiednich ustawień i dostosowania

Ceny dla przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Oceny i recenzje przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

5. Pitch Perfect (najlepsze narzędzie do doskonalenia prezentacji sprzedażowych)

za pośrednictwem Pitch Perfect

Doskonała prezentacja może zadecydować o sukcesie lub porażce transakcji. Wykorzystanie Pitch Perfect GPT ma tutaj sens. Może pomóc przedstawicielom handlowym w dopracowaniu komunikatów, tworzeniu przekonujących prezentacji i pewnym przekazywaniu informacji.

Wspiera cały cykl sprzedaży, tworząc dostosowane do branży i odbiorców prezentacje, które przynoszą wyniki.

Wykorzystując informacje z CRM, takie jak etap procesu sprzedaży, znane zastrzeżenia lub bolączki kupujących, Pitch Perfect może dostarczać wiadomości dostosowane do kontekstu i spersonalizowane wiadomości uzupełniające. Dostosowuje ton i format wiadomości do stylu organizacji.

Przykładowe podpowiedzi: Napisz wiadomość na LinkedIn do dyrektora finansowego rozwijającego się startupu. Oferujemy [typ produktu] dla [typ firmy docelowej]. Zachowaj nieformalny, ale wiarygodny ton

Proszę o skrypt rozmowy z małą firmą zarządzającą nieruchomościami. Oferujemy [rodzaj oprogramowania]. Celem jest odkrycie problemów

Stwórz atrakcyjny scenariusz prezentacji sprzedażowej na wirtualne spotkanie dzięki [ICP]. Sprzedajemy [typ produktu], który pomaga [korzyści płynące z produktu]

Najlepsze funkcje Pitch Perfect

Komunikuj się w przekonujący sposób, korzystając ze sprawdzonych strategii sprzedaży, takich jak wywieranie presji, sprzedaż oparta na wyzwaniach i storytelling

Dostosuj ton i styl do odbiorców, od prezentacji korporacyjnych po nieformalne rozmowy

Zoptymalizuj działania w wielu kanałach, w tym e-mail, LinkedIn, zimnych telefonach i spotkaniach osobistych

Limity Pitch Perfect

Brakuje ludzkich emocji, wymaga ręcznej personalizacji

Brak coachingu na żywo, ponieważ nie zastępuje on mentoringu w czasie rzeczywistym

Idealna oferta cenowa

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Oceny i recenzje Pitch Perfect

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

6. Meeting Summarizer Pro (najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań sprzedażowych)

za pośrednictwem Meeting Summarizer Pro

Spotkania są niezbędne, ale często czasochłonne. A długie spotkania nie należą do ulubionych zajęć nikogo. Jeszcze gorzej mają osoby, które nie uczestniczyły w sesji na żywo. Muszą wysłuchać nagrania lub przeczytać cały zapis. To nudne!

Pomocna w tym przypadku jest aplikacja Meeting Summarizer Pro, dzięki której nigdy nie przegapisz kluczowych punktów. Aplikacja ta słucha, transkrybuje i podsumowuje dyskusje w zwięzłych notatkach. Koniec z przeglądaniem długich nagrań — teraz w ciągu kilku sekund otrzymujesz praktyczne informacje.

Przykładowe podpowiedzi: Podsumuj transkrypcję z sesji opinii klientów, zawierającą jasne wnioski

Proszę podsumować niniejszy kwartalny przegląd działalności, wyraźnie zaznaczając wszystkie dane finansowe, cele i wskaźniki wydajności

Podsumuj transkrypcję wczorajszego spotkania inauguracyjnego projektu z rozmowy Zoom. Dodaj elementy do wykonania według nazwy i śledź wszystkie wzmianki o terminach lub budżetach

Najlepsze funkcje Meeting Summarizer Pro

Generuj oparte na AI podsumowania, które w ciągu kilku sekund skondensują długie spotkania do praktycznych wniosków

Automatycznie wyodrębniaj elementy wymagające działania, aby zapewnić jasność działań następczych i przypisanie ich odpowiednim osobom

Wyróżnij dane i kluczowe wskaźniki, aby uzyskać łatwy dostęp do ważnych liczb, terminów i zobowiązań

Limity Meeting Summarizer Pro

Brak subiektywności w ustalaniu priorytetów, co utrudnia określenie, które tematy są strategicznie ważniejsze

Wykorzystuje sztywny format podsumowań, który może nie odpowiadać spersonalizowanym preferencjom zespołu

Ceny Meeting Summarizer Pro

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny Meeting Summarizer Pro

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

7. Sales Negotiation Coach (najlepszy do opanowania sztuki negocjacji)

za pośrednictwem Sales Negotiation Coach

Negocjacje są sercem sprzedaży. Sales Negotiation Coach pomaga udoskonalić prezentację, radzić sobie z zastrzeżeniami i pewnie finalizować transakcje. Działa jak osobisty mentor, oferując strategie w czasie rzeczywistym oparte na sprawdzonych technikach negocjacyjnych.

To narzędzie pozwala Ci wcielić się w realistyczne scenariusze, w których pełnisz rolę dostawcy usług próbującego sfinalizować transakcję, a jednocześnie przedstawia Ci oczekiwane zastrzeżenia i obawy potencjalnego klienta. Otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną, która wskazuje, co zadziałało, a co nie, oraz jak można poprawić swoje działania.

Przykładowe podpowiedzi: Jestem [Twoja rola] i przedstawiam ofertę dla [Twój ICP]. Rozpocznij negocjacje

Sprzedaję [produkt lub usługę]. Odegrajmy scenę rozmowy sprzedażowej

Oferuję [produkt lub usługę] sceptycznemu [Twój ICP]. Zagraj rolę kupującego

Najlepsze funkcje Sales Negotiation Coach

Udoskonal obsługę zastrzeżeń dzięki argumentom opartym na AI, które pomogą Ci przezwyciężyć typowe przeszkody w sprzedaży

Uzyskaj informacje dotyczące strategii transakcji dostosowane do złożoności negocjacji i zachowań klientów

Wykorzystaj scenariuszowe odgrywanie ról, aby przećwiczyć rzeczywiste rozmowy sprzedażowe przed faktyczną prezentacją

Ograniczenia trenera negocjacji sprzedażowych

Brak dogłębnej świadomości kontekstowej, co zmniejsza skuteczność w złożonych, wieloetapowych transakcjach

Oferuje ograniczoną możliwość dostosowania do branży, najlepiej sprawdza się w sprzedaży ogólnej, a nie na rynkach niszowych

Ceny trenera negocjacji sprzedażowych

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny Sales Negotiation Coach

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

8. SalesMentor AI (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego coachingu sprzedaży)

za pośrednictwem SalesMentor AI

Świetni sprzedawcy nie rodzą się – są szkoleni. SalesMentor AI działa jak osobisty trener sprzedaży, oferując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i wskazówki, które pomogą poprawić umiejętności sprzedażowe.

Pomaga użytkownikom poprawić umiejętności pozyskiwania klientów, komunikacji i finalizowania transakcji dzięki takim funkcjom, jak niestandardowe plany sukcesu sprzedaży, moduły rozwoju umiejętności, sprawdzone scenariusze i śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym.

Dzięki integracji z narzędziami CRM i oferowaniu technik negocjacyjnych SalesMentor AI usprawnia proces sprzedaży. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym profesjonalistą, to narzędzie pomoże Ci udoskonalić prezentacje, radzić sobie z zastrzeżeniami i szybciej finalizować transakcje.

Przykładowe podpowiedzi: Daj mi skrypt, który pomoże mi odpowiedzieć na obiekcję „Już współpracujemy z innym dostawcą” podczas zimnej rozmowy telefonicznej

Oceń moje umiejętności sprzedażowe. Jestem dobry w rozmowach odkrywczych, ale mam trudności z zamykaniem transakcji o wysokiej wartości

Napisz pierwszy e-mail do potencjalnych klientów [typ Twojej firmy] z branży [branża], kierując go do osób z tytułu [stan w firmie]

Najlepsze funkcje SalesMentor AI

Udoskonal rozmowy handlowe, e-maile i prezentacje dzięki coachingowi sprzedaży w czasie rzeczywistym

Generuj odpowiedzi oparte na AI, aby skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami klientów

Symuluj ćwiczenia z odgrywaniem ról, aby pomóc przedstawicielom handlowym przećwiczyć odpowiedzi i zwiększyć pewność siebie

Śledź analizy wydajności, aby mierzyć postępy i sugerować praktyczne ulepszenia

Ograniczenia SalesMentor AI

Brak dostosowania do specyfiki branży, wymagający ręcznych dostosowań dla niszowych rynków

Od jakości danych wejściowych zależy uzyskanie lepszych wyników po dostarczeniu szczegółowych informacji o sprzedaży

Ceny SalesMentor AI

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny SalesMentor AI

GA: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

9. Sales Content Creator Pro (najlepsze narzędzie do tworzenia treści, które sprzedają)

za pośrednictwem Sales Content Creator Pro

Doskonała treść sprzedażowa to nie tylko słowa. To perswazja, jasność i wpływ. Sales Content Creator Pro pomaga zespołom sprzedaży tworzyć wysokowydajne e-maile, prezentacje, opisy produktów, treści wspierające sprzedaż, posty w mediach społecznościowych i wiele więcej za pomocą kilku naciśnięć klawiszy.

Ponadto pomaga w tworzeniu treści związanych ze sprzedażą, oszczędzając czas i zapewniając spójność. Odpowiadając na typowe zastrzeżenia, podkreślając wyjątkowe propozycje wartości i dostosowując się do aktualnych trendów rynkowych, zapewnia przedstawicielom handlowym zawsze przekonujące komunikaty zgodne z wizerunkiem marki.

Przykładowe podpowiedzi: Napisz e-mail B2B przedstawiający nasz nowy produkt oparty na AI dla [persona] w średnich firmach technologicznych

Stwórz 2-minutowy scenariusz prezentacji naszego [produktu/usługi] skierowanego do [docelowych odbiorców]

Sporządź listę 5 najczęstszych zastrzeżeń potencjalnych klientów dotyczących przejścia na nasz produkt i odpowiedz na nie

Najlepsze funkcje Sales Content Creator Pro

Generuj oparte na AI teksty sprzedażowe do atrakcyjnych e-maili, prezentacji i postów w mediach społecznościowych

Dynamicznie dostosowuj komunikaty, aby dopasować je do głosu marki i konkretnych segmentów odbiorców

Twórz treści w wielu formatach na potrzeby e-maili, stron docelowych, tekstów reklamowych i prezentacji

Ograniczenia Sales Content Creator Pro

Wymaga edycji przez człowieka, ponieważ wygenerowana treść często wymaga personalizacji i dopracowania pod kątem emocjonalnym

Brak powszechnej wiarygodności, niewielka baza użytkowników i ograniczona liczba ocen lub recenzji

Ceny Sales Content Creator Pro

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Oceny i recenzje Sales Content Creator Pro

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Zbyt mało ocen

10. Revenue Catalyst (najlepsze rozwiązanie do zwiększania przychodów ze sprzedaży)

za pośrednictwem Revenue Catalyst

Revenue Catalyst jest przeznaczony dla zespołów sprzedaży, które chcą szybciej osiągać cele dotyczące przychodów. Analizuje dane sprzedaży, identyfikuje możliwości i oferuje oparte na AI spostrzeżenia, które pozwalają skutecznie finalizować transakcje.

Ułatwia również zadania takie jak pisanie e-maili do nowych klientów, tworzenie list potencjalnych klientów i opracowywanie dostosowanych ofert dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym i sprawdzonych strategii.

Czy Twoi przedstawiciele handlowi tracą czas na zarządzanie procesem sprzedaży lub optymalizację strategii cenowych? To narzędzie, dzięki rekomendacjom opartym na danych, może ułatwić im pracę (i życie). To jak posiadanie szybkiego, skoncentrowanego asystenta sprzedaży, który nigdy nie marnuje czasu, zawsze przekazuje jasne komunikaty i dba o to, aby każde działanie było ukierunkowane na wynik.

Przykładowe podpowiedzi: Znajdź decydentów w [nazwa firmy] i podsumuj ich role

Napisz e-mail do dyrektora ds. sprzedaży w firmie [Nazwa firmy], oferując [swoje rozwiązanie]

Wyszukaj [stronę internetową konkurencji] i sporządź listę kluczowych czynników wyróżniających ją na tle naszego produktu

Najlepsze funkcje Revenue Catalyst

Prognozuj trendy przychodów dzięki modelom prognozowania opartym na AI

Priorytetowo traktuj potencjalnych klientów o wysokiej wartości, automatycznie identyfikując najlepszych kandydatów

Generuj raporty wydajności, aby śledzić powodzenie zespołów sprzedaży i obszary wymagające poprawy

Limity Revenue Catalyst

Problemy z integracją CRM, wymagające ręcznego wprowadzania danych w przypadku braku kompatybilności z istniejącymi cyklami pracy CRM

Utrata szczegółów wcześniejszych rozmów i zachowanie tylko ostatnich interakcji

Ceny Revenue Catalyst

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny Revenue Catalyst

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

11. SalesResearcher (najlepsze narzędzie do gromadzenia informacji o potencjalnych klientach)

za pośrednictwem SalesResearcher

Znalezienie odpowiednich potencjalnych klientów to połowa sukcesu w sprzedaży. SalesResearcher GPT wyróżnia się właśnie w tym zakresie. To narzędzie pomaga sprzedawcom, zapewniając im szybki dostęp do opartych na badaniach informacji o każdej firmie, która jest ich celem — bez konieczności samodzielnego przeszukiwania stron internetowych.

Ułatwia generowanie leadów poprzez gromadzenie informacji o potencjalnych klientach, konkurencji i trendach branżowych. Dokładnie analizuje działalność firmy, jej produkty, najnowsze zmiany, takie jak finansowanie lub zatrudnienie, kim są jej klienci, a nawet kim są jej konkurenci.

Ten dodatek GPT pomaga przedstawicielom handlowym utrzymać przewagę dzięki danym w czasie rzeczywistym i strategicznym rekomendacjom.

Przykładowe podpowiedzi: Czym zajmuje się [firma docelowa], kim są jej klienci i jak mogę zaprezentować im moje rozwiązanie B2B SaaS?

Proszę o szczegółowe informacje na temat działalności [celowej firmy] oraz sposobów, w jakie agencje mogą jej sprzedawać swoje usługi

Powiedz mi, jak pozycjonuje się [firma docelowa], kto korzysta z jej usług i z kim konkuruje

Najlepsze funkcje SalesResearcher

Zbierz informacje o potencjalnych klientach z ich stron internetowych i innych źródeł online

Generuj wnioski z rozmów, które przedstawiają wyniki badań w łatwym do odczytania formacie — tak jakby pochodziły od dobrze poinformowanego współpracownika

Analizuj konkurencję, aby porównać mocne i słabe strony swojej marki w branży

Wykorzystaj dostosowane strategie sprzedaży, aby stworzyć spersonalizowane podejście do pozyskiwania i angażowania potencjalnych klientów

Ograniczenia SalesResearcher

Luki w niszowych branżach, zwłaszcza w przypadku małych lub dyskretnych firm o ograniczonej obecności w Internecie

Ceny SalesResearcher

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Recenzje i oceny SalesResearcher

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

12. Impossible Sales Rep (najlepsze rozwiązanie do radzenia sobie z trudnymi zastrzeżeniami)

za pośrednictwem Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep znacznie ułatwia zawieranie transakcji. Ten dodatek oparty na AI pomaga zespołom sprzedaży dopracować prezentację, radzić sobie z zastrzeżeniami i prowadzić trudne negocjacje.

Zamiast wysyłać ogólne wiadomości, najpierw bada firmę potencjalnego klienta, aby dokładnie zrozumieć, czym się zajmuje. Łączy tę wiedzę z dogłębnym zrozumieniem Twojego produktu lub usługi, aby stworzyć e-mail, który jest trafny, aktualny i dostosowany do potrzeb odbiorcy.

To tak, jakbyś miał eksperta ds. sprzedaży, który wkracza do akcji, gdy wszyscy utknęli i nie mogą znaleźć wyjścia.

Przykładowe podpowiedzi: Pomagam [docelowym klientom zrobić X za pomocą Y]. Czy możesz napisać e-mail do dyrektora marketingu [docelowej firmy]?

Zbadaj [nazwa firmy] i stwórz spersonalizowaną ofertę dla [swój produkt] w oparciu o najnowsze informacje, dane finansowe i plan działania

Stwórz prezentację sprzedażową dla odbiorców znających się na technologii [typ klienta], uwzględniając ich aktualne trendy w zatrudnianiu

Najlepsze funkcje Impossible Sales Rep

Skutecznie radź sobie z zastrzeżeniami dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji, które pomogą przezwyciężyć wah

Zoptymalizuj prezentacje sprzedażowe, udoskonalając skrypty, aby uzyskać maksymalne zaangażowanie

Skutecznie kwalifikuj potencjalnych klientów, aby zidentyfikować tych o wysokiej wartości

Dostarczaj analizy oparte na danych z poprzednich rozmów sprzedażowych

Nieograniczone możliwości przedstawicieli handlowych

Brak ludzkiej intuicji sprawia, że odpowiedzi generowane przez AI wymagają czasem dopracowania

Zmagaj się z niuansami branżowymi, które mogą nie być w pełni dostosowane do niszowych rynków

Niezrównane ceny dla przedstawicieli handlowych

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Recenzje i oceny Impossible Sales Rep

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

13. E-mail GPT (najlepszy do tworzenia e-maili sprzedażowych)

Pisanie e-maili sprzedażowych jest dość łatwe. Tak uważa większość ludzi, dopóki nie usiądą przed komputerem i nie zaczną pisać. Jeśli nie masz doświadczonego autora e-maili, to narzędzie do marketingu e-mailowego oparte na AI może Ci to ułatwić. W ciągu kilku sekund tworzy spersonalizowane e-maile o wysokiej konwersji.

Dzięki obsłudze działań następczych, wyjaśnień lub trudnych interakcji z klientami w eleganckim i spójnym tonie, zespoły sprzedaży mogą skupić się bardziej na finalizowaniu transakcji i budowaniu relacji, zamiast tracić czas na pisanie odpowiedzi od podstaw.

Niezależnie od tego, czy wysyłasz e-maile do nowych klientów, kontynuujesz rozmowy, czy wysyłasz oferty, to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji sprawi, że Twoje wiadomości będą się wyróżniać.

Przykładowe podpowiedzi: Sporządź e-mail z przeprosinami dla klienta za nieodbycie spotkania

Użytkownik nie rozumie opłaty rozliczeniowej i prosi o wyjaśnienie; pomóż napisać uprzejmą odpowiedź

Napisz e-mail z przypomnieniem do klienta, którego produkt został wysłany w zeszłym tygodniu

Najlepsze funkcje GPT dla poczty e-mail

Personalizuj e-maile na dużą skalę, dostosowując ich zawartość do różnych potencjalnych klientów

Dynamicznie dostosowuj ton, aby brzmieć bardziej naturalnie i angażująco

Natychmiast sugeruj odpowiedzi, aby zapewnić płynny przepływ rozmów

Limity GPT dla poczty e-mail

Wymaga ręcznej edycji, ponieważ wyniki generowane przez AI mogą wymagać dostosowania, aby dopasować je do tonu marki

Brak subiektywnych opinii, neutralne odpowiedzi

Ceny GPT dla poczty e-mail

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Recenzje i oceny GPT w wiadomościach e-mail

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

14. Sales Strategist Advisor (najlepszy do planów sprzedaży opartych na danych)

za pośrednictwem Sales Strategist Advisor

Same rozmowy nie zapewniają powodzenia sprzedaży — potrzebny jest strategiczny plan sprzedaży.

Sales Strategist Advisor GPT przyda się tutaj. Dzięki temu GPT Twoje zespoły sprzedaży mogą tworzyć inteligentniejsze podejścia, udoskonalać komunikaty i skuteczniej finalizować transakcje.

Narzędzie to dostosowuje się do stylu użytkownika i rynku, niezależnie od tego, czy potrzebuje on analizy konkurencji, konfigurowalnych szablonów e-maili, czy scenariuszy odgrywania ról w celu doskonalenia swoich umiejętności. Zapewnia również bieżące aktualizacje trendów rynkowych, wielojęzyczne wsparcie dla globalnego zasięgu oraz interaktywne pulpity do śledzenia wydajności.

Dzięki temu narzędziu nawiązywanie kontaktów, pokonywanie zastrzeżeń, opracowywanie strategii sprzedaży nowego produktu i wiele innych zadań stanie się niezwykle łatwe. Sales Strategist Advisor pomoże Ci udoskonalić strategię sprzedaży.

Przykładowe podpowiedzi: Symuluj scenariusz sprzeciwu podczas rozmowy sprzedażowej, w którym kupujący twierdzi, że nasz produkt jest zbyt drogi

Przeanalizuj strategię sprzedaży [konkurencji] i zaproponuj 3 sposoby, dzięki którym możemy osiągnąć lepsze wyniki w generowaniu leadów

Utwórz wiadomość e-mail do potencjalnych klientów, kierując ją do osób zainteresowanych [produktem] w firmach o [wielkości] zatrudniających [liczba pracowników]

Najlepsze funkcje Sales Strategist Advisor

Prognozuj trendy sprzedaży dzięki prognozowaniu opartemu na AI, aby lepiej planować

Symuluj scenariusze sprzedaży za pomocą wirtualnych ćwiczeń z odgrywaniem ról

Zintegruj je z systemami CRM do obsługi sprzedaży, aby usprawnić zarządzanie danymi

Dostosuj prezentacje sprzedażowe do profilu i potrzeb nabywców

Ograniczenia doradcy ds. strategii sprzedaży

Nie zastępują one doświadczenia, ponieważ ludzka ocena sytuacji nadal ma kluczowe znaczenie

Nie można modyfikować podstawowych funkcji, zmiany wymagają interwencji programisty

Ceny doradcy ds. strategii sprzedaży

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny Sales Strategist Advisor

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

15. Sales Insights GPT (najlepsze narzędzie do odkrywania trendów sprzedażowych)

za pośrednictwem Sales Insights GPT

Dane są bezużyteczne, jeśli nie wiesz, co oznaczają. Sales Insights GPT przekształca surowe dane sprzedażowe w praktyczne informacje.

Łączy zaawansowane najlepsze praktyki RevOps, dane dotyczące intencji kupujących oraz informacje oparte na sztucznej inteligencji. Twoi przedstawiciele handlowi mogą korzystać z tego narzędzia do analizowania trendów, identyfikowania możliwości i udoskonalania strategii sprzedaży.

Zamiast zgadywać, co działa, otrzymujesz jasne rekomendacje oparte na danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację działań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek, wykrywanie ryzyka w lejku sprzedażowym, czy modelowanie planów kwotowych, to narzędzie umożliwia zespołom sprzedaży szybsze działanie, inteligentniejszą pracę i zamykanie większej liczby transakcji.

Przykładowe podpowiedzi: Pomóż mi przeprojektować obszary sprzedaży przy użyciu danych dotyczących TAM, białych plam i obciążenia przedstawicieli handlowych

Modeluj plan obciążenia sprzedaży na przyszły rok, korzystając z kwot, wskaźników wzrostu i założeń dotyczących fluktuacji pracowników

Wygeneruj 3 szablony e-maili wychodzących o wysokiej konwersji dla [ICP] przy użyciu sygnałów intencyjnych i danych firmograficznych

Najlepsze funkcje Sales Insights GPT

Zoptymalizuj terytoria sprzedaży poprzez ich efektywne definiowanie, planowanie i mapowanie

Uzyskaj wskazówki w czasie rzeczywistym dotyczące wszystkich aspektów, od stanu potencjalnych klientów po realizację transakcji i prognozy

Analizuj konkurencję w sposób strategiczny, aby odkrywać możliwości rynkowe

Wprowadź metodyki sprzedaży oparte na ramach takich jak MEDDPIC dla rozwiązań w chmurze

Sales Insights Ograniczenia GPT

Ograniczony zakres branżowy, ponieważ rozwiązanie jest skierowane głównie do rynków SaaS i technologicznych

Ceny Sales Insights GPT

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Sales Insights GPT – recenzje i oceny

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

16. Competitor Scout (najlepsze narzędzie do analizy konkurencji)

za pośrednictwem Competitor Scout

Poznaj swoją konkurencję. Zdobądź więcej kontraktów. Competitor Scout to jak posiadanie doświadczonego stratega DTC, który daje sprzedawcom wyraźną przewagę, odkrywając dokładnie, jak konkurenci pozycjonują i sprzedają swoje produkty online. Pomaga zespołom sprzedaży śledzić strategie konkurencji, zmiany cen i trendy rynkowe w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy przygotowują się do spotkania z klientem, czy dopracowują strategię sprzedaży, zespoły sprzedaży otrzymują dogłębne i przystępne informacje z wielu źródeł, które pozwalają im prowadzić bardziej przemyślane rozmowy.

Jeśli chcesz prześcignąć konkurencję, to narzędzie wykona za Ciebie najtrudniejsze zadania.

Przykładowe podpowiedzi: Porównaj moją stronę produktu [produkt] z najlepszymi konkurentami DTC i zaproponuj ulepszenia CRO

Przeanalizuj strategię płatnych reklam dla najlepszych marek z branży [branża] przy użyciu Meta i TikTok

Jaka powinna być moja propozycja wartości dla [typ produktu] konkurującego z [konkurent]?

Najlepsze funkcje Competitor Scout

Przeprowadź analizę SWOT, aby wskazać możliwości rynkowe

Zrozum, co cieszy się popularnością na rynku — od komunikacji i cen po funkcje produktów

Przeanalizuj strategie marketingu cyfrowego, stosując inżynierię odwrotną kampanii reklamowych konkurencji

Analizuj trendy i zachowania konsumentów, aby przewidywać zmiany na rynku

Ograniczenia Competitor Scout

Wymaga ręcznej weryfikacji, ponieważ niektóre raporty mogą być niedokładne

Oferuje ograniczone rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie materiałów wizualnych tylko w pewnym zakresie

Ceny Competitor Scout

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny Competitor Scout

G2: Zbyt mało ocen

Capterra: zbyt mało ocen

17. Sales Manager (najlepszy do zarządzania zespołami sprzedaży)

za pośrednictwem Sales Manager

Doskonały kierownik sprzedaży nie tylko śledzi wyniki, ale także opracowuje strategię, motywuje zespoły i optymalizuje cykle pracy. Sales Manager pozwala kierownikom sprzedaży skupić się właśnie na tych zadaniach. Upraszcza zadania i pozwala zespołom skoncentrować się na finalizowaniu transakcji.

To narzędzie służy jako strategiczny partner dla liderów sprzedaży, oferując wsparcie w czasie rzeczywistym w dostosowywaniu celów zespołu do szerszych celów korporacyjnych. Poprawia analizę danych, usprawnia korzystanie z CRM i zapewnia praktyczne informacje na temat trendów rynkowych, strategii sprzedaży i wskaźników wydajności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z wąskimi gardłami w procesie sprzedaży, motywowanie słabo wydajnych przedstawicieli handlowych, czy burzę mózgów nad nowymi kampaniami marketingowymi, narzędzie to zapewnia praktyczne, oparte na doświadczeniu porady w przejrzystym i praktycznym formacie.

Przykładowe podpowiedzi: Zidentyfikuj możliwości szkoleniowe na podstawie trendów dotyczących słabych wyników trzech zespołów sprzedaży na różnych obszarach

Przedstaw 3 kreatywne pomysły na konkurs sprzedaży B2B, które przyspieszą realizację projektów w przypadku wolno działających kont Enterprise

Jakie są aktualne trendy w sprzedaży B2B na rynku [region], o których powinienem poinformować mój zespół?

Najlepsze funkcje Sales Manager

Twórz dokładne prognozy sprzedaży dzięki prognozom i raportom

Zarządzaj limitami i celami, ustawiając realistyczne, ale ambitne cele sprzedażowe

Uzyskaj wskazówki dotyczące rozwiązywania typowych problemów zespołów sprzedaży

Organizuj procesy sprzedaży, aby ustalać priorytety potencjalnych klientów i poprawiać konwersję

Ograniczenia Sales Manager

Brak kreatywności w obliczu wyjątkowych wyzwań, wymagających burzy mózgów w celu opracowania innowacyjnych taktyk sprzedaży

Zawiera sporadycznie nieaktualne informacje, ale w razie potrzeby może pobierać aktualizacje w czasie rzeczywistym

Ceny dla menedżerów sprzedaży

Free Forever (ograniczone użytkowanie)

Wliczone w płatne plany ChatGPT

Recenzje i oceny menedżerów sprzedaży

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

18. Email Wizard (najlepszy do automatyzacji wysyłania wiadomości e-mail)

za pośrednictwem kreatora e-maili

Niezależnie od tego, czy chodzi o zimne e-maile, czy wiadomości uzupełniające, pisanie e-maili sprzedażowych, które przekładają się na wyniki, to sztuka. Jeśli nie masz w tym zakresie eksperta, Twoje wysiłki w zakresie e-mailingu sprzedażowego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Kreator e-maili GPT ułatwia tworzenie e-maili sprzedażowych. Tworzy atrakcyjne wiadomości e-mail, personalizuje kontakty i optymalizuje tematy wiadomości, aby zwiększyć współczynnik otwarć.

Przykładowe podpowiedzi: Napisz trzyzdaniowy e-mail z ofertą moich usług dla startupu SaaS

Utwórz e-mail z ofertą [produktu lub usługi] dla firm [typu i wielkości] w formacie studium przypadku

Napisz e-mail z zimną ofertą dla agencji projektowej, której celem są [typ i wielkość firmy] o słabym zaangażowaniu na Instagramie

Najlepsze funkcje Kreatora e-maili

Twórz skuteczne e-maile, które przyciągają uwagę i zachęcają do odpowiedzi

Spersonalizuj działania marketingowe na dużą skalę, aby każda wiadomość była dostosowana do indywidualnych potrzeb

Analizuj strony internetowe i CV, aby dostosować oferty do potrzeb odbiorców

Ograniczenia kreatora e-maili

Wymagają ręcznej regulacji tonu, aby dostosować się do głosu marki

Ograniczone do treści tekstowych, co oznacza, że nie można projektować rozbudowanych szablonów e-maili

Ceny kreatora e-maili

Free Forever (ograniczone użycie)

Zawarte w płatnych planach ChatGPT

Recenzje i oceny E-mail Wizard

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

Sprzedaż to dynamiczna dziedzina, a narzędzia AI dla sprzedaży to nie tylko przewaga konkurencyjna — to konieczność.

