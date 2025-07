10 alternatyw dla Circleback AI dla zespołów i spotkań w 2025 roku

Jeśli ostatnio spędziłeś więcej czasu na rozmowach przez Zoom niż na przerwach na lunch, prawdopodobnie wypróbowałeś Circleback AI — cichego współpracownika, który sporządza notatki ze spotkań, pisze podsumowania i śledzi elementy wymagające działania.

Jest to przydatne narzędzie, ale może szybko stać się kosztowne. Jeśli Twoje spotkania są szybkie lub chaotyczne, notatki mogą nie być trafne. Ponadto brakuje mu głębszych funkcji dostosowywania i współpracy zespołowej, których potrzebuje wiele zespołów GTM.

Jeśli podstawowe ustawienia przestały Ci wystarczać, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Circleback AI — narzędzia do sporządzania notatek ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji, które naprawdę rozumieją, jak nowoczesne zespoły spotykają się, udostępniają informacje i realizują zadania.

Od inteligentniejszych transkrypcji po płynną integrację — te narzędzia przywracają przejrzystość i kontrolę nad kalendarzem, dzięki czemu nie musisz już zastanawiać się, co dokładnie wydarzyło się podczas spotkania.

Czego należy szukać w alternatywie dla Circleback AI

Według magazynu Forbes każdego dnia odbywa się około 55 milionów spotkań, z czego połowa to strata czasu.

Narzędzie do transkrypcji pomoże Ci zaoszczędzić czas i wdrożyć wnioski ze spotkań dzięki dokładnym notatkom i sugestiom, dzięki czemu po spotkaniu będziesz mógł faktycznie pracować wydajnie.

Jeśli Circleback AI nie spełnia Twoich oczekiwań, sprawdź poniższe cechy, które pomogą Ci wybrać alternatywę:

Dokładne zapisywanie spotkań : Zapisuj transkrypcje w czasie rzeczywistym z etykietami mówców — nawet w przypadku chaotycznych lub szybkich rozmów. Poszukaj funkcji takich jak redukcja szumów, oznaczanie czasu i wsparcie dla różnych akcentów, aby notatki były krystalicznie czyste

Inteligentna pomoc AI : wyodrębniaj elementy wymagające działania, analizuj nastroje i automatyzuj działania następcze z poprzednich spotkań. Dodatkowe punkty, jeśli : wyodrębniaj elementy wymagające działania, analizuj nastroje i automatyzuj działania następcze z poprzednich spotkań. Dodatkowe punkty, jeśli oprogramowanie do zamiany mowy na tekst ulepsza się, ucząc się wzorców Twojego zespołu w miarę upływu czasu

Integracja z wieloma platformami : synchronizacja z Zoom, Google Meet, Slack, Notion i CRM w celu usprawnienia cyklu pracy. Najlepszy program do sporządzania notatek powinien automatycznie wysyłać notatki do istniejących narzędzi technologicznych

Niestandardowe opcje podsumowania : dostosuj ton, długość i format podsumowań — niezależnie od tego, czy potrzebujesz punktorów, czy pełnych opisów — aby każdy mógł uzyskać dostęp do transkrypcji spotkań w sposób, który najbardziej mu odpowiada

Szablony: Korzystaj z Korzystaj z szablonów notatek ze spotkań podczas rozmów handlowych, spotkań standupowych, retrospekcji i nie tylko. Szablony ograniczają pracę ręczną i zapewniają spójność wyników pracy zespołu

Funkcje ułatwiające współpracę : Współpracuj nad notatkami ze spotkań dzięki wspólnym pulpitom, etykietom zespołów i edytowalnym podsumowaniom, aby wszyscy byli na bieżąco i odpowiedzialni za swoje zadania

Bezpieczeństwo klasy Enterprise : Chroń swoje dane dzięki kompleksowemu szyfrowaniu, bezpiecznej pamięci w chmurze, dostępowi opartemu na rolach oraz zgodności z normami takimi jak SOC 2, RODO czy HIPAA

Eksport gotowej zawartości: eksportuj dopracowane notatki ze spotkań w wielu formatach — w tym PDF, markdown lub bezpośrednio do menedżera zadań — aby szybko przekształcić spostrzeżenia w działania

🧠 Ciekawostka: Whisper firmy OpenAI, system rozpoznawania mowy oparty na sztucznej inteligencji, może czasami halucynować i tworzyć całe frazy i zdania. Wyobraź sobie, że dzieje się to w notatkach ze spotkania! Jeśli Twoje narzędzie nie radzi sobie z szybkimi rozmowami, nakładaniem się głosów lub różnicami akcentów, może to skutkować tworzeniem fałszywych elementów do działania lub, co gorsza, pominięciem tych krytycznych.

Alternatywy dla Circleback AI w skrócie

Oto przykłady zastosowań i kluczowe funkcje każdego z programów do sporządzania notatek ze spotkań AI, które omawiamy na tym blogu:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Wszystkie rozmiary zespołów Notatnik oparty na sztucznej inteligencji, podsumowania spotkań, nagrywanie, dokumenty do współpracy, szablony, automatyzacja zadań Free Forever; Unlimited: płatne plany zaczynają się od 7 USD Fireflies. ai Służba zdrowia, firmy VC Automatyczne transkrypcje, analiza nastrojów, inteligentne filtry, podsumowania AI Free Forever; płatne plany od 18 USD Sembly AI Średnie i duże przedsiębiorstwa Czat AI, najważniejsze informacje, inteligentne etykietowanie, generowanie propozycji Osobisty: Free Forever; płatne plany od 15 USD Fathom Średnie przedsiębiorstwa Podsumowania na żywo, synchronizacja z CRM, eksport w czasie rzeczywistym, obsługa wielu języków Free Forever; płatne plany od 19 USD tl;dv Globalne zespoły Wielojęzyczne transkrypcje, wykrywanie konkurencji/frazy Free Forever; płatne plany od 29 USD Aplikacja Fellow Małe i średnie przedsiębiorstwa Agendy spotkań AI, transkrypcje kontekstowe, elementy do działania Free Forever; Plany płatne od 19 USD MeetGeek AI Enterprise Jednoczesne nagrywanie, integracja z dialerem, automatyczne działania następcze Podstawowy: Free Forever; płatne plany od 19 USD Tactiq Małe firmy, przedsiębiorcy indywidualni Dostosowywanie cyklu pracy, podsumowania ChatGPT, działania następcze Free Forever; płatne plany od 12 USD Rev Badania, media, prawo Wyodrębnianie kluczowych faktów, wielojęzyczne napisy, transkrypcja przez człowieka/AI Free Forever; Plany płatne od 14,99 USD Grain Duże firmy informatyczne Playlisty, przewodniki krok po kroku, analiza trendów Free Forever; płatne plany od 19 USD/miesiąc/użytkownik

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Circleback AI

Teraz, gdy już wiesz, jak wygląda idealna alternatywa dla Circleback AI, przejdźmy do funkcji najlepszych opcji.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań i automatyzacji zadań oparte na sztucznej inteligencji)

Śledź każdą minutę swoich spotkań i generuj praktyczne podsumowania dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp to aplikacja do pracy, która zawiera wbudowany notatnik AI i zintegrowany kalendarz*, ułatwiający organizowanie spotkań, rejestrowanie spostrzeżeń i przekształcanie dyskusji w działania.

Jako solidna alternatywa dla Circleback AI, ClickUp wykracza daleko poza pasywną transkrypcję i robienie notatek.

Aktywnie słucha, rozumie i przekształca spotkania w uporządkowane wyniki, które Twój zespół może faktycznie wykorzystać. Niezależnie od tego, czy jesteś zespołem sprzedaży, założycielem firmy, czy liderem GTM, który musi radzić sobie z wieloma rozmowami telefonicznymi, platforma zapewnia, że każdy krytyczny moment zostanie uchwycony, przetworzony i zapisany bez utraty ani jednej sekundy.

Rejestruj dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Zacznij usprawniać swoje spotkania, korzystając z ClickUp AI Notetaker, który automatycznie dołącza do rozmów w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams.

Rejestruje spotkania trwające do godziny i dostarcza je w czasie rzeczywistym, wraz z transkrypcjami z możliwością wyszukiwania i etykietami mówców. Dzięki temu nawet w szybkich rozmowach masz jasność, kto co powiedział i kiedy. Transkrypcje są następnie przechowywane jako prywatne dokumenty ClickUp, oznaczone nazwami spotkań i datami, co ułatwia ich wyszukiwanie i odwoływanie się do nich.

Generuj podsumowania spotkań za pomocą ClickUp Brain

Gdy transkrypcja jest gotowa, ClickUp Brain przejmuje kontrolę. Ten asystent AI do notatek ze spotkań skanuje dyskusję i natychmiast identyfikuje elementy wymagające działania, a także pomaga przekształcić je w zadania ClickUp z terminami i osobami przypisanymi.

Koniec z przeglądaniem niekończących się notatek — po prostu zapytaj Brain i uzyskaj jasne, zwięzłe informacje, na podstawie których Twój zespół będzie mógł podjąć działania. W ciągu kilku sekund dowiesz się, czy klient wspomniał o prośbie dotyczącej funkcji lub czy współpracownik obiecał dostarczyć produkt.

Współpracuj nad agendami spotkań i notatkami dzięki dokumentom ClickUp

Aby wspierać bieżącą współpracę, ClickUp Docs umożliwia Twojemu zespołowi wspólną edycję agend spotkań i protokołów w czasie rzeczywistym. Możesz dodawać komentarze, etykiety i przypisywać zadania do wykonania bezpośrednio w dokumencie.

Dostępne we wszystkich obszarach roboczych, notatki można formatować w celu wizualnej organizacji, a gdy są gotowe, zamienić dowolny element w zadanie — wraz z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami. To prosty sposób, aby w ciągu kilku sekund przejść od „tylko pomysłu” do rzeczywistego rezultatu.

Ponadto w ClickUp masz do dyspozycji agentów Autopilot, których można skonfigurować tak, aby wysyłali podsumowania spotkań na odpowiednie kanały czatu, pomagali członkom zespołu znaleźć odpowiedzi na podstawie transkrypcji spotkań i nie tylko.

Zautomatyzuj proste zadania dzięki agentom Autopilot ClickUp

Potrzebujesz dokumentacji wizualnej? Użyj ClickUp Clips, aby nagrywać spotkania lub udostępniać krótkie filmy wideo w celu asynchronicznej aktualizacji informacji. Klipy te można osadzać w zadaniach, dokumentach i czatach, aby zapewnić dodatkowy kontekst, ułatwiając późniejszą weryfikację lub wdrożenie innych osób.

Oprócz wszystkich tych funkcji, szablony notatek ClickUp mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku, pomagając zespołom zwiększyć wydajność.

Pobierz darmowy szablon Łatwo organizuj transkrypcje spotkań dzięki szablonowi protokołów spotkań ClickUp

Szablon protokołu spotkania ClickUp pomaga na przykład w tworzeniu porządków spotkań oraz organizowaniu uczestników, notatek i kolejnych kroków, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów.

Ułatwia również kontynuowanie działań, umożliwiając przekształcanie protokołów ze spotkań bezpośrednio w zadania.

Dodatkowo, w przypadku niezbędnych spotkań indywidualnych, możesz wypróbować szablon ClickUp Employee & Manager 1:1.

Pobierz darmowy szablon Śledź rozmowy między pracownikami a kierownikami dzięki szablonowi ClickUp Employee & Manager 1:1

Ten szablon pomaga dostosować cele, śledzić dyskusje i przekazywać informacje zwrotne, które prowadzą do rzeczywistej poprawy. Możesz planować powtarzające się sesje, monitorować postępy i upewnić się, że każde spotkanie przynosi wyniki.

Dzięki zaawansowanej transkrypcji, inteligentnym podsumowaniom, płynnej współpracy, ścisłej integracji zadań oraz gotowym do użycia, integracyjnym szablonom, ClickUp sprawia, że Circleback AI wydaje się jedynie pierwszym szkicem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tłumacz notatki ze spotkań na ponad 10 języków, w tym hiszpański, francuski, arabski i chiński

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z czatu ClickUp do natychmiastowej komunikacji w zespole oraz notatnika ClickUp , aby szybko zapisywać pomysły, zadania do wykonania lub osobiste notatki podczas spotkania

Zarządzaj agendami, twórz listy kontrolne oraz automatyzuj przygotowania do spotkań i zadania następcze bez żadnych ręcznych ustawień dzięki ClickUp Meetings

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji biznesowych, takich jak Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly i Zapier, aby zbudować scentralizowany stos technologiczny

automatyzacji Płynnie konwertuj notatki ze spotkań lub wiadomości czatu na zadania do wykonania, przypisuj właścicieli, ustalaj terminy i automatyzuj działania następcze dzięki zadaniom ClickUp

Korzystaj z gotowych szablonów agend spotkań i notatek lub twórz własne, aby ujednolicić procesy i zapewnić spójność między zespołami dzięki szablonom ClickUp

Burza mózgów, tworzenie map pomysłów i wizualna współpraca dzięki tablicom ClickUp podczas spotkań lub po ich zakończeniu

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozbudowane funkcje za przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp jest bardzo intuicyjny i elastyczny. Szczególnie podoba mi się funkcja etykietowania – naprawdę pomaga nam uporządkować wszystkie nasze projekty według jednostek biznesowych, a następnie raportować czas poświęcony na poszczególne jednostki i zasoby. Zespół bardzo łatwo nauczył się obsługi programu i zaczął z niego korzystać od razu po wdrożeniu. Używamy go codziennie. Teraz wszystko przechowujemy w jednym miejscu – wszystkie nasze zadania i wszystkie notatki. Bardzo łatwo jest przekształcić elementy działania ze spotkania w zadania, co w przeszłości było bardzo uciążliwe. Wcześniej korzystaliśmy z EasyProjects, który miał fatalną wyszukiwarkę, więc nigdy nie można było znaleźć tego, czego się potrzebowało, a ponadto był zbyt skomplikowany. Podoba nam się również funkcja kalendarza, który wcześniej musieliśmy prowadzić osobno w Sharepoint. Teraz mamy wszystko, czego potrzebujemy, w jednym miejscu!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj formularzy ClickUp, aby zbierać opinie po każdym spotkaniu i dowiedzieć się, jak Twój zespół ocenia jego przebieg oraz co można było zrobić, aby było ono bardziej efektywne

2. Fireflies. ai (Najlepsze do analizowania nastrojów podczas spotkań online)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Podczas gdy Circleback AI często ogranicza się do podstawowych transkrypcji, Fireflies. ai oferuje inteligentne analizy i funkcje współpracy, które wykraczają daleko poza notatki ze spotkań AI.

Oprócz śledzenia informacji o spotkaniach, to oprogramowanie do zarządzania spotkaniami wyróżnia się funkcją analizy nastrojów, pokazującą dokładnie, jak uczestnicy spotkania czuli się podczas dyskusji.

Fireflies. ai pomaga również firmom z branży opieki zdrowotnej w automatyzacji notatek klinicznych i rejestrowaniu informacji o pacjentach. Możesz przechowywać poufne informacje medyczne i zachować zgodność z zabezpieczeniami na poziomie przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Automatycznie rejestruj spotkania w systemie CRM wraz z elementami do działania i załączonymi notatkami

Wyszukuj transkrypcje według mówcy, tematu lub nastroju za pomocą inteligentnych filtrów

Zamień rozmowy głosowe na zadania, zgłoszenia i działania następcze w ramach istniejącej infrastruktury technologicznej

Natychmiastowe podsumowywanie długich rozmów dzięki generowanym przez AI streszczeniom spotkań i punktom kluczowym

Ograniczenia Fireflies. ai

Narzędzie do transkrypcji może być kosztowne dla małych firm i start-upów

Ceny Fireflies. ai

Free Forever

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 680 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Fireflies. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W przypadku niektórych spotkań Teams (w zależności od uprawnień lub ustawień spotkania) dołączenie bota może być opóźnione lub może wymagać ręcznego zaproszenia. Nie jest to duży problem, ale należy o tym pamiętać. W hałaśliwym otoczeniu Fireflies nadal doskonale wychwytuje rozmowy, ale czasami zdarza się, że źle interpretuje wypowiedziane słowa i trzeba ręcznie poprawiać notatki ze spotkania – co zresztą jest bardzo łatwe do zrobienia za pomocą platformy internetowej. Byłoby świetnie, gdyby aplikacja mogła podsumowywać i nagrywać rozmowy telefoniczne – ta funkcja nie jest obecnie dostępna.

📮 ClickUp Insight: Poniedziałkowy blues? Okazuje się, że poniedziałek jest najsłabszym ogniwem tygodniowej wydajności (gra słów niezamierzona), a 35% pracowników uznaje go za najmniej produktywny dzień tygodnia. Spadek wydajności można przypisać czasowi i energii poświęcanej w poniedziałkowe poranki na poszukiwanie aktualizacji i ustalenie priorytetów na nadchodzący tydzień. Pomocna może być tutaj aplikacja do pracy, taka jak ClickUp, która oferuje wszystkie potrzebne funkcje. Na przykład ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może w ciągu kilku sekund „nadrobić zaległości” we wszystkich krytycznych aktualizacjach i priorytetach. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy, w tym zintegrowane aplikacje, można znaleźć za pomocą funkcji Connected Search ClickUp. Dzięki funkcji Knowledge Management ClickUp stworzenie wspólnego punktu odniesienia dla Twojej organizacji jest łatwe! 💁

3. Sembly AI (najlepsze rozwiązanie do generowania automatycznych propozycji na podstawie spotkań)

za pośrednictwem Sembly.ai

Dzięki identyfikacji mówców w czasie rzeczywistym i śledzeniu słów kluczowych, Sembly AI pomaga pokonać ograniczenia transkrypcji Circleback AI. Platforma ta zamienia spotkania w przeszukiwalne repozytorium, co czyni ją solidną alternatywą.

Możesz również generować propozycje na podstawie dyskusji, a Twoje zespoły mogą oznaczyć konkretne momenty i przypisywać zadania bezpośrednio w Sembly AI. Co więcej, wbudowany czat AI może odpowiadać na pytania dotyczące spotkania i wyciągać wnioski z kilku spotkań jednocześnie, pomagając Ci wykonać najlepszą pracę.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Automatyczne wykrywanie i etykietowanie mówców w celu uporządkowania transkrypcji

Skorzystaj z Semblian 2. 0, bota opartego na sztucznej inteligencji, aby generować elementy do działania, decyzje i najważniejsze informacje

Przeszukuj transkrypcje spotkań za pomocą słów kluczowych, filtrów lub nazwisk mówców

Eksportuj notatki ze spotkań i podsumowania do narzędzi takich jak Notion, Slack lub Trello, aby ułatwić przekazywanie informacji i kontynuować współpracę na różnych platformach

Limity Sembly AI

Ceny rosną wraz ze wzrostem wielkości zespołu

Ceny Sembly AI

Osobiste: Free Forever

Profesjonalna: 15 USD/miesiąc

Zespół: 29 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Sembly AI prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam czat AI. Można przetwarzać notatki ze spotkania, podając podpowiedzi czatowi AI. Było to znacznie szybsze i lepsze niż w przypadku człowieka. Nie chcę tego mówić, ale tak jest. 🙂

🧠 Ciekawostka: Największa liczba uczestników wirtualnej konferencji biznesowej w ciągu jednego tygodnia wyniosła aż 21 261 osób podczas The Home Service Super Summit i CONQUER® (USA). Trafiło to nawet do Księgi Rekordów Guinnessa!

4. Fathom (najlepsze rozwiązanie do oznaczania najważniejszych fragmentów w czasie rzeczywistym podczas spotkań)

za pośrednictwem Fathom

Czy nie chciałbyś móc zaznaczać ważne fragmenty spotkania w trakcie jego trwania, zamiast gorączkowo szukać ich po zakończeniu? W przeciwieństwie do Circleback AI, Fathom pozwala oznaczyć kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i uzyskać natychmiastowe podsumowania z oznaczeniem czasu, co pozwala na bardziej produktywne spotkania. Koniec z przewijaniem i ponownym oglądaniem.

Platforma synchronizuje również najważniejsze informacje ze spotkań, decyzje i elementy do wykonania z systemem CRM w czasie rzeczywistym. Możesz również nagrywać i udostępniać konkretne fragmenty dyskusji podczas spotkania. Ponadto może tłumaczyć i podsumowywać rozmowy w 28 językach obcych, w tym francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Poznaj najlepsze funkcje

Podkreślaj i podsumowuj kluczowe momenty na żywo podczas spotkań, wraz z rozpoznawaniem mówców

Synchronizuj notatki z wielu spotkań i podsumowania bezpośrednio z narzędziami takimi jak HubSpot i Salesforce

Natychmiastowe udostępnianie podsumowań spotkań za pośrednictwem poczty e-mail lub Slack

Automatycznie kategoryzuj spostrzeżenia według tematu, projektu i mówcy

Poznaj ograniczenia

Uczestnik spotkania korzystający z notatnika AI zajmuje całe okno użytkownika, nawet podczas spotkań dwuosobowych, co jest dość rozpraszające

Poznaj ceny Fathom

Free Forever

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja dla zespołów: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4900 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 770 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Od pewnego czasu szukaliśmy narzędzia do sporządzania notatek. Rozważaliśmy Decisions, ale po dyskusji jako mała firma doszliśmy do wniosku, że cena nie jest dla nas realistyczna. Następnie przeprowadziliśmy badania, które doprowadziły nas do Fathom. Po wypróbowaniu wersji próbnej Decisions i Fathom jako całości, zdecydowanie polecam Fathom zamiast Decisions, ponieważ lepiej sprawdza się jako narzędzie do sporządzania notatek, z linkami do oryginalnego spotkania, dzięki czemu można odsłuchać komunikację, aby upewnić się, że pobrane informacje są prawidłowe, i wykorzystać je jako podstawę do przyszłych odniesień, aby często korzystać z nich podczas sprawdzania spotkań. Wdrożyliśmy to bardzo szybko, ponieważ jest to produkt łatwy do wdrożenia w naszej codziennej pracy

5. tl;dv (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznych)

Jeśli pracujesz z zespołami międzynarodowymi, wiesz, jak ważne jest wielojęzyczne wsparcie w narzędziach do transkrypcji. Kto chce tłumaczyć każdą transkrypcję na inne narzędzie, aby zespoły mogły współpracować ponad granicami? tl;dv ułatwia wielojęzyczną transkrypcję.

Platforma przetwarza również dyskusje i wyniki spotkań, a także wysyła odpowiednie e-maile z podsumowaniem. Nie jest to możliwe w przypadku Circleback AI.

tl:dv najlepsze funkcje

Automatyczna aktualizacja CRM zgodnie z dyskusjami podczas spotkań z klientami

Śledź wzmianki o konkurencji oraz inne ważne szczegóły z ostatnich 20 spotkań

Co tydzień wysyłaj automatyczne aktualizacje dotyczące spotkań do swojej skrzynki odbiorczej

Tłumacz transkrypcje spotkań na ponad 30 języków

ograniczenia tl:dv

Interfejs jest nieco zagmatwany dla początkujących użytkowników

tl:dv ceny

Free Forever

Pro: 29 USD miesięcznie za licencję

Business: 65 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje tl:dv

G2: 4,7/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o tl:dv prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

tl;dv stało się nieodzowną częścią mojego codziennego cyklu pracy. Używam go do nagrywania, transkrypcji i podsumowywania wszystkich moich spotkań — zarówno wewnętrznych z moim zespołem, jak i zewnętrznych z klientami i dostawcami. Transkrypcje są bardzo dokładne, podsumowania oszczędzają mi mnóstwo czasu, a podsumowania AI są zaskakująco trafne. Znacznie poprawiło to komunikację i odpowiedzialność w mojej organizacji, zwłaszcza podczas powracania do punktów działania lub udostępniania kluczowych wniosków nieobecnym interesariuszom.

👀 Czy wiesz, że... Prezesi spędzają 72% swojego czasu na spotkaniach. To bardzo wiele rozmów. Poleganie na dokładnych notatkach ze spotkań opartych na sztucznej inteligencji staje się nie tylko luksusem, ale koniecznością

6. Aplikacja Fellow. (Najlepsza do planowania nadchodzących spotkań)

za pośrednictwem Fellow.app

Podczas gdy Circleback ma ograniczone funkcje wspólnego ustawiania agend nadchodzących spotkań, aplikacja Fellow. wyróżnia się w tej dziedzinie. Możesz jej używać jako asystenta sztucznej inteligencji do planowania agend spotkań, wybierania uczestników, a nawet organizowania spotkań indywidualnych bezpośrednio na platformie.

Oczywiście, w czasie rzeczywistym generowane będą również transkrypcje wszystkich spotkań.

Najlepsze funkcje aplikacji Fellow

Twórz dokładne notatki ze spotkań, nawet podczas najbardziej technicznych dyskusji

Automatycznie generuj agendy spotkań i punkty do omówienia dzięki AI

Podziel transkrypcje spotkań na rozdziały kontekstowe, elementy do działania i decyzje

Ogranicz czas spotkań i zmaksymalizuj ich efektywność dzięki wbudowanym wytycznym AI dotyczącym spotkań

Ograniczenia aplikacji Fellow

Często ma minutę opóźnienia w przechwytywaniu transkrypcji spotkań

Ceny aplikacji Fellow

Free Forever

Solo: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 11 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 23 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Fellow

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o aplikacji Fellow. prawdziwi klienci?

Recenzja Capterra mówi :

Moim ulubionym obszarem w Fellow są elementy do wykonania. W ten sposób realizuję swoje zadania. Polegam na elementach do wykonania we wszystkich aspektach mojej pracy, a także w zadaniach osobistych. Panel elementów do wykonania jest niesamowity. Pozwala mi ustalać priorytety na liście zadań, co jest ogromną zaletą, pomagającą mi najpierw wykonać najważniejsze zadania.

7. MeetGeek. ai (Najlepsze rozwiązanie do śledzenia kontekstu spotkań)

za pośrednictwem MeetGeek.ai

Od spotkań zespołu w języku angielskim po prezentacje dla klientów w języku francuskim — MeetGeek, w przeciwieństwie do Circleback AI, doskonale oddaje atmosferę spotkań. Rozpoznaje język, rodzaj spotkania i kontekst jak profesjonalista, dzięki czemu notatki są zawsze trafne. Nie musisz naciskać żadnych przycisków ani martwić się o ustawienia!

Jego mocne strony to automatyczne nagrywanie wideo, dokładna transkrypcja oraz natychmiastowe dostarczanie generowanych przez AI notatek ze spotkań i podsumowań zaraz po zakończeniu rozmowy.

W przeciwieństwie do Circleback AI, MeetGeek kładzie duży nacisk na szczegółową analizę spotkań i spersonalizowane szablony notatek. Oferuje również solidną integrację, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów zarządzających wielojęzycznymi spotkaniami lub wymagających głębokiej automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje MeetGeek. ai

Nagrywaj wiele spotkań i generuj transkrypcje jednocześnie

Oceń, ile możesz zaoszczędzić na kosztach spotkań, korzystając z kalkulatora ROI

Transkrybuj i nagrywaj rozmowy telefoniczne dzięki integracji z dialerem

Zautomatyzuj wprowadzanie danych ze spotkań i działania następcze

Zintegruj z innymi narzędziami, aby synchronizować notatki, elementy do wykonania i spostrzeżenia w cyklu pracy

Ograniczenia MeetGeek. ai

Jeśli nie zaplanowałeś transkrypcji spotkania z wyprzedzeniem, musisz transkrybować je od środka

Ceny MeetGeek. ai

Podstawowy: Free Forever

Pro: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek. ai

G2: 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o MeetGeek. ai prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się to, że ma rozszerzenie do przeglądarki Chrome i mogę ręcznie zaprosić go do trwającego spotkania. [Ale] udostępnianie nagrania spotkania i notatek zajmuje około 30 minut, co jest zbyt długo.

8. Tactiq (najlepszy dla małych firm i jednoosobowych przedsiębiorców)

za pośrednictwem Tactiq

Tactiq zapewnia transkrypcje spotkań na żywo, dostosowane do poszczególnych mówców, dla Google Meet, Zoom i Microsoft Teams bez nagrywania spotkania lub konieczności dołączania bota. Takie podejście priorytetowo traktuje prywatność i komfort uczestników, ponieważ generowana jest tylko transkrypcja, a dźwięk nie jest przechowywany.

To narzędzie — rozszerzenie Chrome — jest przydatną alternatywą dla Circleback, jeśli szukasz niedrogiego generatora protokołów spotkań opartego na sztucznej inteligencji. Jego nieinwazyjna konfiguracja bez botów, skupienie się na transkrypcji na żywo podczas spotkania oraz możliwość natychmiastowego podjęcia działań sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą uniknąć nagrań i usprawnić działania następcze bezpośrednio z transkrypcji.

Najlepsze funkcje Tactiq

Oznaczaj, etykietuj i eksportuj kluczowe momenty lub elementy do działania w różnych formatach

Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Notion i HubSpot, aby zapewnić płynną współpracę

Natychmiast generuj podsumowania ChatGPT, elementy do działania i kluczowe informacje

Wykorzystaj podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji AI, aby generować niestandardowe podsumowania, e-maile z przypomnieniami lub aktualizacje projektów

Ograniczenia Tactiq

Niektóre tłumaczenia (np. hiszpańskie) nie są wystarczająco dopracowane

Ceny Tactiq

Free Forever

Pro : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Team : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Tactiq mówią prawdziwi klienci?

Recenzja Product Hunt mówi :

Supermoce dla spotkań. Samo posiadanie archiwum zawierającego informacje o tym, kto co powiedział podczas danego spotkania, jest warte swojej ceny, ale możliwość poproszenia o takie rzeczy jak podsumowania i elementy do działania to prawdziwa rewolucja!

9. Rev (najlepsze rozwiązanie dla zespołów badawczych, firm medialnych i kancelarii prawnych)

za pośrednictwem Rev

Zespoły prawne i badawcze nie mogą sobie pozwolić na stratę czasu podczas wirtualnych rozmów. Potrzebują dokładnych, wiarygodnych transkrypcji spotkań, które zapewnią przejrzystość dokumentacji spraw, zgodność z przepisami i łatwy dostęp do danych.

W przeciwieństwie do Circleback AI, Rev został stworzony z myślą o cyklach pracy badawczej. Możesz transkrybować wywiady i spotkania, a następnie sprawdzać dokładność transkrypcji wykonanych przez ludzi. Pozwala na przesyłanie wielu plików audio i wideo zawierających zeznania, wywiady i zeznania pisemne, a także na szybkie wyszukiwanie kluczowych faktów i sprzeczności w plikach.

Najlepsze funkcje Rev

Prześlij pliki audio/wideo lub zintegruj z Zoom, aby łatwo generować transkrypcje

Otrzymuj transkrypcje z oznaczeniami czasu, identyfikacją mówców i edytowalnym tekstem

Wybierz transkrypcję wykonywaną przez człowieka lub AI w oparciu o szybkość, dokładność i budżet

Dodaj do swoich filmów globalne napisy przetłumaczone przez ludzi w ponad 17 językach

Zidentyfikuj kluczowe fakty i sprzeczności w plikach

Ograniczenia Rev

Funkcja przesyłania wideo działa czasami wolno

Ceny Rev

Free Forever

Podstawowy : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 34,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Rev oszczędza mi mnóstwo czasu podczas transkrypcji wywiadów wideo, dzięki czemu artykuły można pisać na podstawie tekstu. Podoba mi się również to, że potrafi odfiltrować zbędne wypełniacze i „eee” podczas wywiadów, dzięki czemu transkrypcje są znacznie łatwiejsze do czytania i wykorzystania bez konieczności wprowadzania zmian lub z niewielkimi zmianami. Ogólnie rzecz biorąc, Rev jest bardzo łatwy w użyciu.

🧠 Ciekawostka: Pszczoły również organizują spotkania! Podczas poszukiwania nowego domu setki pszczół badają różne opcje gniazd i przegrupowują się, aby podjąć wspólną decyzję. Podobnie jak Twój zespół ocenia aktualizacje projektu lub opinie klientów podczas spotkań, pszczoły współpracują, aby osiągnąć najlepszy wynik, udowadniając, że nawet w naturze skuteczne spotkania (i dobre notatki!) mają znaczenie.

10. Grain (najlepsze rozwiązanie do wewnętrznych szkoleń z zakresu oprogramowania)

za pośrednictwem Grain

Udostępnianie zasobów technicznych swoim stażystom nie powinno przypominać rozwiązywania zagadki. Jednak w przypadku Circleback AI tak właśnie jest. Cały ten żargon i złożoność? To tylko spowalnia pracę.

Grain sprawia, że wszystko jest proste. Przekształca transkrypcje w jasne, krok po kroku przewodniki, z których może korzystać Twój zespół. Możesz również tworzyć listy odtwarzania i historie, aby organizować nagrania i transkrypcje spotkań. Jeśli chcesz śledzić, kiedy ktoś wspomina ważną frazę, skonfiguruj powiadomienia o słowach kluczowych, a Grain powiadomi Cię o tym.

Najlepsze funkcje Grain

Organizuj i udostępniaj transkrypcje spotkań w formacie opowieści i przewodnika krok po kroku

Dołącz przewodniki, wskazówki lub ważne notatki do konkretnych elementów protokołu spotkania, aby ułatwić zrozumienie

Stwórz listę odtwarzania zasobów bezpośrednio na platformie i udostępnij ją swoim uczestnikom szkolenia

Wykrywaj trendy i śledź kluczowe terminy z transkrypcji spotkań

Limity dotyczące ziarna

Rozpoznawanie fraz w inteligentnych etykietach jest ograniczone

Ceny ziarna

Free Forever

Pakiet startowy: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grain

G2: 4,6/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Grain mówią prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Grain bardzo łatwo dostosowałem do potrzeb naszej firmy i wdrożyłem. Zach bardzo szybko odpowiadał na moje pytania podczas okresu próbnego i mogliśmy od razu zacząć korzystać z rozwiązania. Tworzenie nowych szablonów było proste, a nasz zespół wiele nauczył się dzięki funkcji coachingu. Zintegrowaliśmy Grain z naszym kontem HubSpot i już widzimy znaczną poprawę jakości danych.

Wykorzystaj każdą minutę spotkania dzięki ClickUp

Dzięki odpowiedniej alternatywie dla Circleback AI Twój zespół przestanie szukać notatek i zacznie działać w oparciu o rzeczywiste wnioski.

Chociaż wszystkie wyżej wymienione narzędzia mogą pomóc w transkrypcji spotkań, ClickUp wyróżnia się wysoce konfigurowalnym układem, precyzyjnym nagrywaniem i sporządzaniem notatek oraz dokładnymi podsumowaniami generowanymi przez AI.

Możesz współpracować ze swoim zespołem nad agendą spotkań, omawiać przyszłe pomysły i faktycznie realizować wnioski ze spotkań dzięki zaplanowanym zadaniom. Wybierając ClickUp, wybierasz katapultę wydajności swoich spotkań!

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby samemu przekonać się o zaletach automatycznych notatek.