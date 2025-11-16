11 najlepszych alternatyw dla Zulip do komunikacji i współpracy zespołowej

Wydajność Twojego zespołu zależy od tego, jak skutecznie wszyscy się komunikują.

Chociaż oparte na tematach wątki rozmów w Zulip sprawdzają się dobrze w przypadku zespołów asynchronicznych, mogą okazać się niewystarczające, jeśli szukasz głębszej integracji, wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami lub lepszego wsparcia wideo.

Istnieje wiele elastycznych platform do współpracy zespołowej, które mogą lepiej pasować do sposobu działania Twojego zespołu. W tym blogu przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Zulip, które pomagają utrzymać przepływ komunikacji i realizację projektów, niezależnie od tego, gdzie i kiedy pracuje Twój zespół.

🔎 Czy wiesz, że... Powrót do pracy po zmianie kontekstu może zająć około 23 minut. Wybór platformy, która pozwala przechowywać tematy, zadania i rozmowy w jednym miejscu, ogranicza zakłócenia, dzięki czemu Twój zespół może pracować w przepływie, bez konieczności nadrabiania zaległości.

Najlepsze alternatywy dla Zulip w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Wszechstronna współpraca; data powstania zadań, dokumentów i tablic dzięki AI bezpośrednio z czatu ClickUp. Wszechstronna współpraca; data powstania zadań, dokumentów i tablic dzięki AI bezpośrednio z czatu ClickUp. Dostępny Free Plan; możliwość niestandardowych dostosowań do potrzeb przedsiębiorstw. Slack Integracje Kanały, wątki, ponad 2400 integracji Free; płatne plan zaczynają się od 7 USD miesięcznie. Microsoft Teams Użytkownicy Microsoft 365 Integracja z pakietem Office, połączenia, kanały Free; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie. Mattermost Organizacje dbające o bezpieczeństwo Samodzielne hostowanie, zgodność z przepisami Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie. Rocket. Chat Wdrożenie na własnym serwerze Oprogramowanie open source, niestandardowe dostosowanie Free; płatne plan zaczynają się od 8 USD miesięcznie. Discord Budowanie społeczności Kanały głosowe, serwery Free; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw Twist Komunikacja asynchroniczna Najpierw wątek, potem skupienie Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie. Pumble Małe zespoły z ograniczonym budżetem Unlimited historia, kanały Free; płatne plany zaczynają się od 3 USD miesięcznie. Zoom Komunikacja oparta na wideo Wideo HD, czat zespołowy Free; płatne plany zaczynają się od 17 USD miesięcznie. Flock Usprawnione cykle pracy Wbudowane narzędzia zwiększające wydajność Free; płatne plany zaczynają się od 3 USD miesięcznie. Google Workspace Użytkownicy ekosystemu Google Integracja z Gmailem, Dyskiem i spotkaniami Płatne plany zaczynają się od 3 USD miesięcznie.

Czym jest Zulip?

Zulip to otwarte oprogramowanie do komunikacji zespołowej, które organizuje rozmowy w strumienie i konkretne tematy. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości, które porządkują czaty chronologicznie, Zulip wykorzystuje unikalny system wątków, który łączy natychmiastowość komunikacji w czasie rzeczywistym z organizacją wątków e-mailowych.

Platforma oferuje takie funkcje jak:

Wątek tematyczny ułatwiający organizację dyskusji

Zaawansowana funkcja wyszukiwania

Wsparcie markdown do formatowania tekstu sformatowanego

Możliwości udostępniania plików

Integracje z różnymi narzędziami i usługami

Wsparcie wielu platform, w tym aplikacji mobilnych

Zulip jest szczególnie popularny wśród zespołów programistów i organizacji, które preferują alternatywne rozwiązania open source z silnymi mechanizmami kontroli prywatności.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszy czat zespołowy stworzył fiński lekarz. W 1988 roku Jarkko Oikarinen pracując w szpitalu w Finlandii stworzył Internet Relay Chat (IRC), aby usprawnić komunikację między lekarzami.

Limitacje Zulip

Model strumieni i tematów Zulip oferuje charakterystyczne podejście do komunikacji zespołowej. Jednak ten unikalny system ma kilka istotnych wad, które mogą wpływać na wydajność zespołu i efektywność współpracy.

Stroma krzywa uczenia się : strumienie i tematy mogą dezorientować użytkowników zaznajomionych z tradycyjnymi układami czatów.

Limity możliwości wideo-konferencji : brak solidnej opcji natywnej; opiera się na integracjach stron trzecich.

Podstawowe zarządzanie zadaniami : oferuje wsparcie dla danych powstania zadań, ale nie posiada pełnych funkcji zarządzania projektami.

Komfort użytkowania na urządzeniach mobilnych : aplikacje mobilne mogą wydawać się mniej dopracowane niż ich odpowiedniki na komputery stacjonarne.

Mniejsza społeczność : mniej integracji i mniejszy ekosystem wsparcia niż w przypadku głównych konkurentów.

Interfejs użytkownika : interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi platformami współpracy.

Zarządzanie ustawieniami powiadomień: ustawienia powiadomień mogą być mniej intuicyjne niż w innych narzędziach.

Wraz z rozwojem zespołów i wzrostem złożoności potrzeb komunikacyjnych, te limity często stają się bardziej widoczne, co skłania organizacje do poszukiwania alternatywnych platform.

🧠 Ciekawostka: Termin „zmęczenie Zoomem” zyskał popularność podczas pandemii COVID-19, ponieważ ludzie coraz częściej korzystali z wideo-konferencji w pracy, edukacji i kontaktach społecznych. Termin ten, ukuty przez profesora Uniwersytetu Stanforda Jeremy'ego Bailensona, opisuje zmęczenie spowodowane wirtualnymi spotkaniami. Jest ono spowodowane ciągłym kontaktem wzrokowym, patrzeniem na własną twarz, limitowanymi ruchami fizycznymi, przeciążeniem poznawczym, brakiem swobodnych przerw i presją, aby być cały czas „w gotowości”.

Najlepsze alternatywy dla Zulip

Oto nasza lista najlepszych alternatyw dla Zulip. Te narzędzia pomogą Ci odkryć inne systemy, które usprawnią współpracę i komunikację między różnorodnymi zespołami.

ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do współpracy z zarządzaniem projektami)

Nieskooperowane narzędzia komunikacyjne ograniczają się do rozmów. Z kolei ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to dzięki w pełni kontekstowej sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Jest to szczególnie cenne dla zespołów pracujących zdalnie, programistów, firm i profesjonalistów, którzy potrzebują wydajnej komunikacji w czasie rzeczywistym, ściśle zintegrowanej z ich cyklem pracy.

Problem z nowoczesnymi aplikacjami do czatu polega na tym, że funkcjonują one oddzielnie od miejsca pracy. Kontaktujesz się ze współpracownikiem w sprawie zadania, otrzymujesz aktualizację, a następnie ręcznie aktualizujesz zadanie, aby odzwierciedlić tę aktualizację. Albo przeszukujesz wątki czatu linia po linii, aby uzyskać kontekst potrzebny do wykonania zadania. Wszystko to kończy się wraz z ClickUp Chat.

Dzięki wbudowanej aplikacji do przesyłania wiadomości ClickUp możesz natychmiast przekształcić czaty w zadania ClickUp, a także przypisać je odpowiedniej osobie i ustawić termin wykonania. Ułatwia to rejestrowanie elementów, które pojawiają się w rozmowie, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Możesz również użyć AI do podsumowania wątków, przypisania wiadomości lub znalezienia powiązanych zadań — wszystko to bezpośrednio z czatu.

Ponieważ ClickUp łączy czat zespołowy z zarządzaniem zadaniami, każda dyskusja w naturalny sposób przekształca się w przydzielone zadanie z jasno określonymi własnością i terminami.

Przypisuj wiele zadań bezpośrednio w czacie ClickUp

Ale to nie wszystko. Dzięki ClickUp AI możesz tworzyć dokumenty ClickUp Docs i tablice ClickUp Whiteboards bezpośrednio z okna czatu, bez przerywania przepływu, a wszystko to możliwe dzięki ClickUp AI.

Funkcja SyncUps w ClickUp jeszcze bardziej usprawnia komunikację w zespole, integrując spotkania z cyklem pracy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi konferencyjnych, które funkcjonują niezależnie od Twojej pracy, SyncUps łączy spotkania wideo w czasie rzeczywistym z harmonogramami współpracy, notatkami, nagraniami i automatycznym tworzeniem zadań — wszystko to bezpośrednio w kontekście Twojego projektu.

Współpracuj twarzą w twarz ze swoimi współpracownikami w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp SyncUps.

Dzięki SyncUps możesz tworzyć ustrukturyzowane szablony spotkań, wspólnie dodawać elementy porządku obrad przed rozpoczęciem spotkania, nagrywać kluczowe dyskusje do późniejszego wykorzystania oraz natychmiast przekształcać tematy rozmów w zadania, które można przydzielić.

W przeciwieństwie do samodzielnych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Zulip, możesz również udostępniać dokumenty, obrazy i pliki z zakończonego zintegrowanego ekosystemu pracy bezpośrednio w ClickUp Chat, dzięki czemu zasoby są zawsze pod ręką. Dzięki temu najważniejsze informacje są łatwe do wyszukania i dostępne. Ta funkcja wyszukiwania jest zunifikowana w czacie i zadaniach ClickUp i nie ogranicza się do historii czatu.

A jeśli ktoś zadaje pytanie na czacie grupowym, po prostu pozwól, aby odpowiedział na nie Twój agent ClickUp. Zespoły mogą szybko uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru roboczego, generować pomysły na zawartość lub zlecać powtarzalne zadania dzięki ClickUp AI głęboko zintegrowanej z czatem. Dzięki temu rozmowy są wydajne i skupiają się na pracy o wysokiej wartości.

Skorzystaj z funkcji Auto-Answers Agent w ClickUp Chat, aby szybciej uzyskać wgląd w dane.

ClickUp Brain usprawnia komunikację między różnorodnymi zespołami, wprowadzając funkcje AI bezpośrednio do rozmów. Pomaga w tworzeniu odpowiedzi, podsumowywaniu długich dyskusji i generowaniu kreatywnych rozwiązań — wszystko to w kontekście czatu.

ClickUp Brain MAX, dedykowany komputerowy asystent AI, łączy czat, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich aplikacjach służbowych i w Internecie. Dzięki czatowi AI obsługującemu wiele modeli, odpowiedziom kontekstowym i funkcji zamiany głosu na tekst, Brain MAX pomaga szybciej tworzyć, wyszukiwać i automatyzować pracę, eliminując chaos związany z niepołączonymi narzędziami AI.

Dzięki zintegrowanemu czatowi, zarządzaniu projektami, bezpośrednim wiadomościom, udostępnianiu plików i wbudowanej funkcji wideo ClickUp usprawnia cykl pracy, zmniejsza zmęczenie aplikacjami i zapewnia, że rozmowy Twojego zespołu zawsze prowadzą do działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości czatu i łącz je z zadaniami lub dokumentami, aby zapewnić płynną integrację przepływu pracy.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi bez udziału człowieka dzięki agentom czatu ClickUp.

Zorganizowane kanały oparte na projektach i zadaniach, czaty grupowe i prywatne wiadomości bezpośrednie – wszystko w ramach jednej platformy.

Wykorzystaj inteligentne powiadomienia i automatyzację cyklu pracy, aby zachować koncentrację i uniknąć nadmiaru powiadomień.

Korzystaj z wątków rozmów i zaawansowanej wyszukiwarki, aby łatwo śledzić dyskusje i szybko znajdować informacje z przeszłości.

Limitacje ClickUp

Ze względu na bogaty zestaw funkcji może być konieczne poświęcenie czasu na naukę obsługi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp zmniejszył chaos związany z zarządzaniem wieloma zespołami, platformami i projektami. Nie muszę już przełączać się między aplikacjami do czatu, dokumentów, zadań i aktualizacji. Dzięki temu moja firma stała się bardziej wydajna, spójna i produktywna — zwłaszcza w tak dynamicznym biurze jak nasze.

ClickUp zmniejszył chaos związany z zarządzaniem wieloma zespołami, platformami i projektami. Nie muszę już przełączać się między aplikacjami do czatu, dokumentów, zadań i aktualizacji. Dzięki temu moja firma stała się bardziej wydajna, spójna i produktywna — zwłaszcza w tak dynamicznym biurze jak nasze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Rozważ użycie funkcji ClickUp, takich jak „@mentions”, aby zwrócić bezpośrednią uwagę danej osoby, ale unikaj nadużywania tej funkcji, aby zapobiec przeciążeniu powiadomieniami i niepotrzebnym rozpraszaniu uwagi. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania na czacie sprzyja tworzeniu atmosfery szacunku i efektywnej komunikacji, poprawiając współpracę w zespole i wydajność.

2. Slack (najlepszy pod względem integracji i ekosystemu)

za pośrednictwem Slack

Slack pozostaje popularnym wyborem do komunikacji zespołowej, organizując rozmowy w kanałach poświęconych projektom, tematom lub działom.

Jego rozbudowany ekosystem integracji łączy się z ponad 2000 aplikacjami innych firm, usprawniając cykl pracy bezpośrednio w ramach rozmów. W przeciwieństwie do tematycznych wątków Zulip, Slack wykorzystuje kanały i wątki, aby zmniejszyć bałagan.

Kreator przepływu pracy Slack umożliwia niestandardową automatyzację bez konieczności kodowania, a narzędzia wyszukiwania i podsumowywania oparte na sztucznej inteligencji pomagają zespołom znaleźć informacje i nadrobić zaległości w dyskusjach. Oferuje również solidną funkcję wyszukiwania we wszystkich wiadomościach i plikach, narady do szybkich połączeń audio/wideo oraz dokumenty canvas do wspólnego tworzenia dokumentacji.

Najlepsze funkcje Slacka

Organizuj rozmowy w kanałach publicznych i prywatnych.

Rozpocznij natychmiastowe dyskusje audio z udostępnianiem ekranu

Stwórz niestandardowe powiadomienia na podstawie słów kluczowych i ważności

Popraw współpracę w miejscu pracy dzięki Slack Connect.

Limitacje Slacka

Może przytłaczać dużą liczbą kanałów i powiadomień.

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami i funkcje AI w porównaniu z narzędziami ukierunkowanymi na projekty.

Ceny Slack

Free

Pro : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business+ : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4,5/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Slacku w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Doceniam możliwość tworzenia wielu grup, co pomaga skutecznie organizować komunikację. Ponadto szczególnie przydatna jest dla mnie funkcja huddle; jej nieformalny charakter pozwala na szybką, indywidualną interakcję, która pozwala rozwiązywać problemy skuteczniej niż wiadomości tekstowe.

Doceniam możliwość tworzenia wielu grup, co pomaga skutecznie organizować komunikację. Ponadto szczególnie przydatna jest dla mnie funkcja huddle; jej nieformalny charakter pozwala na szybką, indywidualną interakcję, która pozwala rozwiązywać problemy skuteczniej niż wiadomości tekstowe.

3. Microsoft Teams (najlepszy dla użytkowników Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Od swobodnych rozmów po współpracę nad dokumentami — Microsoft Teams znosi granice między komunikacją a wydajnością, głęboko integrując aplikacje pakietu Office z rozmowami. Teams pozwala omawiać takie kwestie, jak prognozy kwartalne, jednocześnie w widoku rzeczywistego pliku Excel, co pozwala podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje, o ile pracujesz w ekosystemie Microsoft 365.

Dla tych organizacji łączy czat, pliki i spotkania w jednym miejscu. Teams oferuje również kompleksowe hub współpracy z głęboką integracją z pakietem aplikacji wydajnościowych Microsoft.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Osadź niezbędne aplikacje i narzędzia w kanałach komunikacyjnych

Chroń poufne rozmowy dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom.

Twórz bardziej angażujące spotkania dzięki trybowi Together.

Ułatwiaj dyskusje w małych grupach dzięki dedykowanym pokojom do rozmów w mniejszych grupach.

Organizuj transmisje na dużą skalę dzięki kompleksowym narzędziom do wydarzeń na żywo.

Limiti Microsoft Teams

Może wymagać dużych zasobów i działać wolno na starszym sprzęcie.

Bardziej złożony interfejs użytkownika w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do czatu

Ceny Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 8000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Teams w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Bardzo podoba mi się to, że Teams przechowuje wszystko w jednym miejscu — czaty, spotkania, pliki, a nawet listy zadań. Jest to niezwykle pomocne podczas pracy z zespołem, ponieważ nie trzeba ciągle przełączać się między różnymi aplikacjami. Podoba mi się również to, jak łączy się z Outlookiem i innymi narzędziami Microsoftu, dzięki czemu planowanie spotkań lub udostępnianie dokumentów jest naprawdę łatwe. Pomaga mi to utrzymać porządek i być na bieżąco z projektami.

Bardzo podoba mi się to, że Teams przechowuje wszystko w jednym miejscu — czaty, spotkania, pliki, a nawet listy zadań. Jest to niezwykle pomocne podczas pracy z zespołem, ponieważ nie trzeba ciągle przełączać się między różnymi aplikacjami. Podoba mi się również to, jak łączy się z Outlookiem i innymi narzędziami Microsoftu, dzięki czemu planowanie spotkań lub udostępnianie dokumentów jest naprawdę łatwe. Pomaga mi to utrzymać porządek i być na bieżąco z projektami.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy zestaw 176 emotikonów został stworzony w 1999 roku przez japońskiego projektanta Shigetaka Kurity dla mobilnej platformy internetowej NTT DoCoMo. Emotikony te, często używane obecnie w rozmowach w miejscu pracy, mają na celu usprawnienie komunikacji cyfrowej poprzez dodanie niuansów emocjonalnych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Microsoft Teams

4. Mattermost (najlepszy dla organizacji dbających o bezpieczeństwo)

za pośrednictwem Mattermost

„Jak zapewnić nowoczesną współpracę bez narażania bezpieczeństwa?” To pytanie codziennie stawia przed wyzwaniem organizacje dbające o bezpieczeństwo. Mattermost rozwiązuje ten problem dzięki możliwościom samodzielnego hostingu i funkcjom bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, które zapewniają zakończoną suwerenność danych. Robi to bez poświęcania współpracy, której oczekują zespoły.

Mattermost oferuje otwartą platformę komunikacyjną dla zespołów z zabezpieczeniami i funkcjami zgodności na poziomie korporacyjnym. Podobnie jak Zulip, Mattermost stawia na prywatność i skupia się na dostarczaniu bezpiecznej, samodzielnie hostowanej alternatywy dla platform czatowych w chmurze.

Najlepsze funkcje Mattermost

Formatuj wiadomości za pomocą Markdown, aby zapewnić bogatą komunikację.

Przeszukuj wszystkie historyczne wiadomości

Zautomatyzuj przepływ pracy dzięki niestandardowym poleceniom /

Zlóż połączenie bezpośrednio z Active Directory i LDAP

Dostosuj niestandardową funkcjonalność dzięki wtyczkom open source.

Śledzenie zgodności dzięki kompleksowemu rejestrowaniu audytowemu.

Ograniczenia Mattermost

Samodzielne hostowanie wymaga wiedzy technicznej i odpowiedniej infrastruktury.

Interfejs użytkownika nie jest tak dopracowany jak w niektórych komercyjnych alternatywach.

Ceny Mattermost

Free

Professional : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mattermost

G2 : 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mattermost w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się, że Mattermost jest oprogramowaniem typu open source i oferuje pełną kontrolę nad wdrażaniem i bezpieczeństwem danych. Doskonale nadaje się dla przedsiębiorstw o rygorystycznych wymaganiach dotyczących zgodności. Interfejs jest przejrzysty, obsługuje rozmowy w wątku i dobrze integruje się z narzędziami DevOps, takimi jak Jira i GitLab. Komunikacja w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików przebiegają płynnie, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów pracujących zdalnie.

*Podoba mi się, że Mattermost jest oprogramowaniem typu open source i oferuje pełną kontrolę nad wdrażaniem i bezpieczeństwem danych. Doskonale nadaje się dla przedsiębiorstw o rygorystycznych wymaganiach dotyczących zgodności. Interfejs jest przejrzysty, oferuje wsparcie dla rozmów w wątku i dobrze integruje się z narzędziami DevOps, takimi jak Jira i GitLab. Komunikacja w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików przebiegają płynnie, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów pracujących zdalnie.

5. Rocket. Chat (najlepszy do samodzielnego wdrażania)

za pośrednictwem Rocket.Chat

Samodzielne hostowanie zapewnia organizacjom pełną kontrolę nad danymi komunikacyjnymi, a Rocket. Chat umożliwia to dzięki przechowywaniu wszystkich danych w ramach własnej infrastruktury. Takie ustawienia są przydatne dla zespołów o rygorystycznych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa lub tych, które potrzebują platformy z możliwością szerokiej personalizacji.

W przeciwieństwie do narzędzi działających wyłącznie w chmurze, które ograniczają użytkownika do predefiniowanych funkcji, Rocket. Chat oferuje elastyczność w tworzeniu środowiska współpracy dostosowanego do potrzeb Twojego zespołu. Podobnie jak Zulip, zapewnia organizacjom kontrolę nad ich komunikacją, jednocześnie zapewniając wsparcie dla pełnego zakresu funkcji czatu zespołowego.

Najlepsze funkcje Rocket. Chat

Zabezpiecz poufne rozmowy dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Współpracuj z partnerami zewnętrznymi dzięki kontrolowanemu dostępowi dla gości.

Angażuj niestandardowych klientów bezpośrednio dzięki zintegrowanemu czatowi na żywo

Płynnie udostępniaj i przeglądaj pliki w ramach rozmów

Zarządzaj uprawnieniami dzięki konfigurowalnym rolom użytkowników.

Zintegruj się z systemami zewnętrznymi dzięki kompleksowemu API.

Ograniczenia Rocket. Chat

Wymaga zasobów technicznych do samodzielnego hostingu i konserwacji.

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z komercyjnymi alternatywami.

Ceny Rocket. Chat

Starter : Free

Pro : 8 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rocket. Chat

G2 : 4,2/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Rocket. Chat w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Możesz dostosować aplikację do swoich potrzeb i w prosty sposób dodać widżet czatu na żywo do swojej aplikacji internetowej bez konieczności importowania dodatkowych modułów – wystarczy uruchomić skrypt JavaScript w aplikacji internetowej. Funkcjonalność jest bardzo dobra, ale znalezienie sposobu na prawidłowe korzystanie z niej może być nieco trudne 🙂

Możesz dostosować aplikację do swoich potrzeb i w prosty sposób dodać widżet czatu na żywo do swojej aplikacji internetowej bez konieczności importowania dodatkowych modułów – wystarczy uruchomić skrypt JavaScript w aplikacji internetowej. Funkcjonalność jest bardzo dobra, ale znalezienie sposobu na prawidłowe korzystanie z niej może być nieco trudne 🙂

6. Discord (najlepszy do budowania społeczności)

za pośrednictwem Discord

Discord to wszechstronna platforma komunikacyjna, wspierająca zarówno kanały tekstowe, jak i głosowe w ramach konfigurowalnych serwerów. Pierwotnie stworzona dla graczy, obecnie służy różnorodnym społecznościom, oferując takie funkcje, jak wysokiej jakości udostępnianie ekranu, transmisje na żywo oraz kanały sceniczne do dużych wydarzeń audio.

Discord oferuje formatowanie tekstu, niestandardowe emoji, uprawnienia oparte na rolach umożliwiające szczegółową kontrolę dostępu oraz boty, które dodają funkcje od moderacji po odtwarzanie muzyki.

W przeciwieństwie do ustrukturyzowanych wątków Zulip, Discord organizuje rozmowy na serwerach, kanałach i wątkach, oferując zaawansowane funkcje czatu głosowego.

Najlepsze funkcje Discord

Dostępność sygnału z bogatymi wskaźnikami obecności

Strukturyzuj rozmowy dzięki wątkom w kanałach

Organizuj wiele obszarów roboczych za pomocą folderów serwer

Zautomatyzuj zadania dzięki rozbudowanym możliwościom botów.

Prezentuj przed dużymi grupami dzięki dedykowanym kanałom scenicznym.

Limity Discord

Limity rozmiaru plików udostępnianych w ramach bezpłatnego pakietu

Mniej formalny wygląd może nie pasować do profesjonalnych środowisk.

Ceny Discord

Free

Nitro Basic : Ceny niestandardowe

Nitro: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Discord

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Discordzie w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwe ustawienie, obsługa i komunikacja ze współpracownikami. Wyjątkowy interfejs zarówno dla szkół, jak i firm. *

Łatwe ustawienie, obsługa i komunikacja ze współpracownikami. Wyjątkowy interfejs zarówno dla szkół, jak i firm. *

7. Twist (najlepszy do komunikacji asynchronicznej)

za pośrednictwem Twist

Ciągłe powiadomienia, presja natychmiastowej odpowiedzi i poczucie, że nigdy nie nadążasz? Twist kończy się systemem powiadomień, który zachęca do skupienia się na pracy poprzez grupowanie aktualizacji, a funkcja skrzynki odbiorczej pomaga użytkownikom nadrobić zaległości w ważnych wątkach bez konieczności przewijania niekończących się logów czatu.

Twist promuje komunikację asynchroniczną, organizując dyskusje w wątki zamiast chaotycznych strumieni w czasie rzeczywistym. Podobnie jak Zulip, Twist organizuje rozmowy w kanały i wątki, ale kładzie jeszcze większy nacisk na skoncentrowane i przemyślane dyskusje. Każdy wątek ma jasny temat z chronologicznymi wiadomościami, co ułatwia śledzenie rozmów nawet po dłuższej nieobecności.

Platforma posiada funkcję kanałów dla różnych zespołów lub projektów, bezpośrednie wiadomości oraz kompleksową wyszukiwarkę obejmującą wszystkie rozmowy.

Najlepsze funkcje Twist

Znajdź dowolną informację dzięki zaawansowanej wyszukiwarce obejmującej wszystkie rozmowy.

Zintegruj się z popularnymi narzędziami, takimi jak GitHub, Zapier i Todoist, jednocześnie zapewniając wsparcie dla udostępniania plików i formatowania markdown.

Twórz przemyślane wiadomości za pomocą redaktora podobnego do redaktora e-mail.

Ograniczenia Twist

Brak natywnej funkcji wideo-konferencji

Mniej bogate w funkcje niż platformy typu „wszystko w jednym”

Ceny Twist

Free

Unlimited: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Twist

G2 : 3,9/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Twist prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Cały zespół był zachwycony, ponieważ zamiast rozpraszać się za każdym razem, gdy ktoś wysyłał wiadomość na jakimś kanale, pracownicy mogli wreszcie poświęcić czas na pracę o wysokiej wydajności, sprawdzanie e-maila oraz powiadomień Twist, kiedy tylko mieli na to ochotę.

Cały zespół był zachwycony, ponieważ zamiast rozpraszać się za każdym razem, gdy ktoś wysyłał wiadomość na jakimś kanale, pracownicy mogli wreszcie poświęcić czas na pracę o wysokiej wydajności, sprawdzanie e-maila oraz powiadomień Twist, kiedy tylko mieli na to ochotę.

8. Pumble (najlepszy dla małych zespołów z ograniczonym budżetem)

za pośrednictwem Pumble

Zespoły dbające o budżet uwielbiają Pumble za nieograniczoną historię wiadomości i podstawowe funkcje komunikacyjne, które nie wiążą się z kosztami na poziomie przedsiębiorstwa.

Zamiast rezygnować z podstawowych funkcji, małe zespoły mogą wdrożyć zakończone rozwiązanie komunikacyjne, które rozwija się wraz z ich potrzebami. Ta alternatywa dla Slacka oferuje ekonomiczną platformę komunikacyjną dla zespołów z nieograniczoną historią wiadomości, nawet w ramach bezpłatnego planu.

W przeciwieństwie do specjalistycznego podejścia Zulip do tworzenia wątków, Pumble oferuje proste, podobne do Slacka doświadczenie, które koncentruje się na podstawowych funkcji komunikacyjnych bez wysokich kosztów.

Najlepsze funkcje Pumble

Współpracuj z partnerami zewnętrznymi dzięki dostępowi dla gości.

Korzystaj z komunikacji w aplikacjach mobilnych na iOS i Androida.

Formatuj wiadomości dzięki rozbudowanym funkcjom tekstu sformatowanego

Znajdź poprzednie rozmowy dzięki kompleksowej wyszukiwarce.

Kontroluj przerwy dzięki konfigurowalnym powiadomieniom

Łącz się za pomocą połączeń wideo z możliwością udostępniania ekranu.

Limity Pumble

Ograniczone zaawansowane funkcje w porównaniu z alternatywami premium

Mniej integracji z narzędziami innych firm

Ceny Pumble

Free

Pro : 2,99 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pumble

G2 : zbyt mało dostępnych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią o Pumble prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Zasadniczo jest to Slack, ale lepszy. Opcja płatna ma rozsądną cenę, więc to również jest fantastyczne.

Zasadniczo jest to Slack, ale lepszy. Opcja płatna ma rozsądną cenę, więc to też jest fantastyczne.

📖 Przeczytaj również: Alternatywy dla Pumble do czatu i komunikacji zespołowej

9. Zoom (najlepszy do komunikacji opartej głównie na wideo)

za pośrednictwem Zoom

Tekstowe wiadomości mają swoje ograniczenia — ton, emocje i niuanse często giną w tłumaczeniu. Dlatego rozmowy na czacie mogą szybko przerodzić się w długie wątki z wieloma wyjaśnieniami. To spowalnia pracę wszystkich.

Zoom to rozumie. Stawia interakcję twarzą w twarz na pierwszym planie, ułatwiając zespołom przejście z czatu do wideokonferencji bez żadnych utrudnień — bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub szukania linków do spotkań. Podczas gdy Zulip koncentruje się na ustrukturyzowanym tekście, Zoom przyjmuje bardziej realistyczne, ludzkie podejście, w którym wideo odgrywa główną rolę, a czat jest pomocnym dodatkiem.

Najlepsze funkcje Zoom

Prezentuj pomysły w przejrzysty sposób dzięki zaawansowanym funkcjom udostępniania ekranu

Twórz mniejsze grupy dyskusyjne dzięki pokojom do rozmów w mniejszych grupach

Spersonalizuj doświadczenie wideo dzięki wirtualnym tłem

Rejestruj ważne spotkania dzięki funkcji nagrywania i transkrypcji

Efektywne planowanie dzięki integracji kalendarza

Współpracuj wizualnie dzięki interaktywnej tablicy

Limitacje Zoom

Funkcje czatu nie są tak rozbudowane jak w dedykowanych platformach.

Organizacja rozmów może stać się uciążliwa.

Ceny Zoom

Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 21,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4,5/5 (ponad 56 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoomie w praktyce?

Recenzent G2 pisze:

Platforma jest bardzo niezawodna, nawet w przypadku dużych spotkań, a funkcje takie jak asystent AI, pokoje do rozmów w mniejszych grupach i trwałe tablice sprawiają, że współpraca jest bardziej uporządkowana i wydajna.

Platforma jest bardzo niezawodna, nawet w przypadku dużych spotkań, a funkcje takie jak asystent AI, pokoje do rozmów w mniejszych grupach i trwałe tablice sprawiają, że współpraca jest bardziej uporządkowana i wydajna.

10. Flock (najlepszy do usprawnienia cyklu pracy)

za pośrednictwem Flock

Każda rozmowa na czacie kończy się tym samym problemem: „Kto co robi i do kiedy?”

Flock rozwiązuje ten podstawowy problem związany ze współpracą, osadzając narzędzia zwiększające wydajność bezpośrednio w miejscu, gdzie odbywają się rozmowy. Gdy czat zespołowy w naturalny sposób rozszerza się o ankiety, zadania i przypomnienia, cykl pracy pozostaje nieprzerwany, a odpowiedzialność staje się automatyczna.

Flock łączy bezpośrednie wiadomości z zintegrowanymi narzędziami zwiększającymi wydajność, tworząc płynny cykl pracy. W przeciwieństwie do Zulip, który koncentruje się na ustrukturyzowanych wątkach, Flock kładzie nacisk na praktyczną wydajność. Otacza rozmowy funkcjami zorientowanymi na działanie, które pomagają zespołom przejść od dyskusji do realizacji bez zmiany kontekstu.

Najlepsze funkcje Flock

Ustąp twarzą w twarz dzięki połączeniu wideo

Twórz niestandardowe listy mailingowe do komunikacji ukierunkowanej

Koordynuj harmonogramy dzięki integracji udostępnianego kalendarza

Szybko znajdź informacje dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania.

Zautomatyzuj cykl pracy dzięki niestandardowym poleceniom /.

Stwórz połączenie z narzędziami zewnętrznymi dzięki solidnym integracjom.

Ograniczenia Flock

Interfejs mniej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika niż w przypadku niektórych konkurentów.

Mobilna funkcja nie dorównuje pulpitowej funkcji

Ceny Flock

Free

Pro : 3 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Flock

G2 : 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Flock w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Łatwy w instalacji i obsłudze, prawie nie wymaga pomocy ze strony kierownictwa. Dzięki interfejsowi można go łatwo modyfikować i zarządzać nim w celu przesłania zawartości i innych rzeczy. *

Łatwy w instalacji i obsłudze, prawie nie wymaga pomocy ze strony kierownictwa. Dzięki interfejsowi można go łatwo modyfikować i zarządzać nim w celu przesłanych zawartości i innych rzeczy. *

11. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników ekosystemu Google)

za pośrednictwem obszarów roboczych Google

Google sprawia, że praca zespołowa staje się naturalna, umieszczając czat dokładnie tam, gdzie odbywa się praca — w Gmailu, Dysku, Dokumentach Google i Spotkaniach. Oznacza to mniej przełączania się między aplikacjami i więcej rozmów prowadzonych w kontekście, a nie w losowych silosach. Ogranicza to typowe czynniki rozpraszające uwagę i pozwala wszystkim zachować koncentrację.

Google Chat jest częścią tych ustawień. Jest wbudowany w Google Workspace, więc jeśli Twój zespół już korzysta z narzędzi Google, będzie to dobre rozwiązanie. W przeciwieństwie do bardziej ustrukturyzowanych wątków Zulip, Google Chat jest płynny i prosty, umożliwiając zespołom rozmowę bez zakłócania ich cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Google obszar roboczy

Rozpocznij rozmowy wideo w Google Meet jednym kliknięciem z czatu.

Udzielaj się w udostępnianiu plików w Dysku i współpracuj nad nimi bez opuszczania rozmów.

Przydzielaj i śledź zadania w ramach przestrzeni komunikacyjnych.

Znajdź dowolną wiadomość lub plik dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania Google.

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji Smart Canvas i zintegrowanych Dokumentów Google.

Korzystaj z płynnej komunikacji na wszystkich urządzeniach dzięki zsynchronizowanym aplikacjom.

Ograniczenia Google obszar roboczy

Mniej bogate w funkcje niż dedykowane platformy do czatu zespołowego

Opcje tworzenia wątków i organizacji są bardziej limitowane niż w przypadku specjalistycznych narzędzi.

Ceny Google obszar roboczy

Business Starter : 3 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business Plus : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2 : 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Workspace w praktyce?

Recenzent G2 pisze:

To, co naprawdę wyróżnia tę aplikację, to płynna integracja z narzędziami takimi jak Gmail, Dysk, Dokumenty, Arkusze i Meet. Dzięki temu nasz zespół może współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy tworzymy dokumenty, udostępniamy pliki, czy planujemy spotkania.

To, co naprawdę wyróżnia tę aplikację, to płynna integracja z narzędziami takimi jak Gmail, Dysk, Dokumenty, Arkusze i Meet. Dzięki temu nasz zespół może współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy tworzymy dokumenty, udostępniamy pliki, czy planujemy spotkania.

