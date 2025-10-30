11 najlepszych alternatyw dla Survicate w zakresie opinii niestandardowych klientów i ankiet

Ponad połowa klientów milczy po złych doświadczeniach, a to milczenie kosztuje więcej niż jednego niezadowolonego użytkownika. Ukrywa wzorce, spowalnia rozwój i sprawia, że podejmujesz decyzje na podstawie domysłów.

Rozwiązaniem zawsze było zbieranie opinii niestandardowych, zanim sytuacja się pogorszy.

Narzędzia takie jak Survicate pomagają wypełnić te luki dzięki funkcjom takim jak logika ankiet i dystrybucja wielokanałowa. Nie jest to jednak jedyna opcja i może nie być najlepszym rozwiązaniem dla Twojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na lepszych cenach, głębszym wglądzie w dane czy bardziej intuicyjnym doświadczeniu, istnieje wiele dobrych alternatyw. Oto najlepsze alternatywy dla Survicate, które pomogą Ci zbierać opinie, zwiększyć satysfakcję i podejmować bardziej pewne decyzje dotyczące produktów.

🎯 W tym przewodniku znajdziesz: Narzędzia wykraczające poza ankiety — pomyśl o sztucznej inteligencji analizującej nastroje + spostrzeżeniach w czasie rzeczywistym.

Opcje dla zespołów każdej wielkości i o każdym budżecie

Ukierunkowane cykle pracy, które pozwalają przekształcić opinie w decyzje

Dlaczego warto poszukać alternatywy dla Survicate?

Jak wyjaśnia użytkownik Survicate:

Gdyby posiadał bardziej zaawansowane funkcje i zaawansowane narzędzia analityczne, moglibyśmy go wykorzystać również do złożonych ankiet.

Chociaż Survicate świetnie nadaje się do podstawowych ankiet online, nie spełnia oczekiwań firm, które chcą zarządzać swoją ogólną reputacją. Oto kilka wyzwań, z którymi możesz się spotkać, korzystając z tego narzędzia:

Limity w opcjach ankiet: ograniczenia dotyczące typów i formatów pytań mogą zmniejszyć elastyczność przeprowadzania różnorodnych lub złożonych ankiet.

Wyzwania związane z kierowaniem reklam do odbiorców: Limit możliwości filtrowania utrudnia dotarcie do określonych segmentów klientów w celu uzyskania celowych opinii.

Problemy z wydajnością: sporadyczne opóźnienia lub zawieszanie się systemu mogą utrudniać efektywne edytowanie i zarządzanie wieloma ankietami.

Limity w niestandardowym dostosowywaniu: Mniejsza liczba opcji projektowania i brandingu utrudnia dopasowanie ankiet do tożsamości marki.

Podstawowe funkcje analityczne: Brak zaawansowanych narzędzi do raportowania i funkcji, takich jak analiza nastrojów w wielu kanałach.

Limited scalability : Bardziej odpowiedni dla małych i średnich zespołów, może nie wystarczyć dla większych organizacji.

Kwestie cenowe: Oferuje mniej funkcji niż konkurencyjne produkty w podobnej cenie, co sprawia, że dla niektórych użytkowników jest mniej opłacalny.

Alternatywy dla Survicate w skrócie

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Wszystkie rozmiary zespołów (osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa) Formularze opinii z automatyzacją, logiką warunkową, analizami opartymi na AI i narzędziami do współpracy zespołowej. Free Forever Plan; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Typeform Zespoły kreatywne Interaktywny interfejs użytkownika i spersonalizowane ścieżki pytań Plany płatne zaczynają się od 29 USD; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw. Qualtrics Przedsiębiorstwa Niestandardowa logika osadzania ankiet w witrynach internetowych, integracja z Google Analytics oraz analiza Stats iQ i Text iQ z wykorzystaniem AI i uczenia maszynowego. Niestandardowe ceny Formularze Google Osoby prywatne i małe firmy Elastyczny kreator formularzy, funkcje personalizacji, wbudowane narzędzia do wizualizacji danych Free Plan; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw SurveyMonkey Małe i średnie przedsiębiorstwa Baza pytań, logika ankiet, wsparcie wielu języków i wbudowane narzędzia analityczne. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 11 USD. Jotform Małe i średnie przedsiębiorstwa Integracje płatności, funkcje automatyzacji, zgodność z HIPAA Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 39 USD. Zoho Survey Średnie przedsiębiorstwa Wielojęzyczne wsparcie, dystrybucja e-maili, raportowanie w czasie rzeczywistym i integracja z CRM. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD. GetFeedback Średnie i duże przedsiębiorstwa Kreator typu „przeciągnij i upuść”, śledzenie NPS, integracja z Salesforce i ankiety zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Niestandardowe ceny Formularz. app Osoby prywatne i małe firmy Kreator formularzy bez kodowania, lista produktów i wsparcie płatności Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD. ProProfs Survey Maker Małe firmy i zespoły kreatywne Konfigurowalne szablony, logika punktacji i rozgałęzień, analizy w czasie rzeczywistym i integracje. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 39 USD. Formstack Średnie i duże przedsiębiorstwa Podpisy elektroniczne, automatyzacja cyklu pracy i funkcje szyfrowania danych Ceny płatnych planów zaczynają się od 99 USD.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Survicate

Inwestycja w odpowiednie narzędzie do obsługi klienta to najprostszy sposób na zapewnienie sukcesu zespołowi CS. Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do tworzenia ankiet i formularzy online, które mogą poprawić komfort użytkowania dzięki analizie danych.

ClickUp (najlepszy do tworzenia dostosowywalnych formularzy, gromadzenia danych i zarządzania opiniami)

Przekształć odpowiedzi klientów w wyniki dzięki formularzom ClickUp.

ClickUp, pierwsze zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, stanowi wspólny punkt odniesienia dla firm, marketerów i zespołów produktowych. Jest to w pełni funkcjonalna platforma zwiększająca wydajność, która zapewnia organizację współpracy, cyklu pracy i kluczowych danych.

Funkcja dostosowywalnych formularzy ClickUp pozwala użytkownikom w łatwy sposób tworzyć ankiety z opiniami o marce za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, z wsparciem dla wielu różnych typów pól (tekst, lista rozwijana, oceny i inne).

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie po zakupie, przeprowadzasz ankiety NPS, czy zbierasz sugestie dotyczące funkcji produktu, możesz dostosować wszystkie pytania do swojej grupy docelowej.

W przeciwieństwie do sztywnych narzędzi ankietowych, formularze te są dostosowane do Twojego przepływu pracy i natychmiast tworzą połączenie między przesłanymi zadaniami a zadaniami ClickUp, które można wykonać. Koniec z kopiowaniem i wklejaniem danych z jednej platformy do drugiej lub problemami z importowaniem plików. Ta bezpośrednia integracja z zadaniem ClickUp usprawnia zarządzanie opiniami, zamieniając każdą opinię klienta w zadanie, które można śledzić.

Zintegruj formularze ClickUp z portalem klienta, aby śledzić problemy i opinie klientów, a następnie przekształcić je w zadania, które można zrealizować.

Aby udostępnić swój formularz, niezależnie od tego, czy chcesz zebrać opinie klientów, sugestie dotyczące produktów, czy oceny satysfakcji, możesz to zrobić za pomocą linku lub osadzić go na stronie internetowej.

Widok formularza ClickUp pełni również funkcję centrum dowodzenia.

Znajduje się on bezpośrednio w pasku widoków, pasku bocznym lub hub formularzy, umożliwiając tworzenie formularzy i zarządzanie nimi bezpośrednio z poziomu projektu, nad którym pracujesz. Nie musisz przerywać pracy, aby zaktualizować ankietę lub uruchomić nową. Jest to płynne i elastyczne rozwiązanie, które przenosi formularze opinii bezpośrednio do centrum codziennych operacji.

Odpowiadaj klientom, którzy przesyłają opinie za pośrednictwem formularzy, korzystając z automatyzacji ClickUp

Gdy zaczną napływać odpowiedzi, będziesz potrzebować systemu, który oferuje więcej niż tylko przechowywanie danych. Wybierz ClickUp Automatyzacje + AI Agentów, Twojego niestrudzonego lidera operacyjnego.

Chcesz natychmiast przydzielić zadania związane z ankietą właścicielowi produktu? Powiadomić dział obsługi klienta, gdy wynik spadnie poniżej określonego progu? Zautomatyzować kolejne kroki w oparciu o nastroje? To proste. Automatyzacja agentyczna w ClickUp zapewnia, że Twój zespół pozostaje responsywny, nie będąc przytłoczonym pracą ręczną.

Ta automatyzacja nie tylko oszczędza czas, ale także gwarantuje, że opinie trafiają do odpowiednich członków zespołu i są szybko przetwarzane, co zwiększa ogólną wydajność przepływu pracy.

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, skorzystaj z narzędzia ClickUp Dashboards. Pozwala ono uzyskać informacje z formularzy, zadań ClickUp i osi czasu, umożliwiając wizualizację opinii klientów, czasu reakcji zespołu lub statusu działań następczych.

Dodaj karty z wynikami ankiet, trendami lub zgodnością z umową SLA, a uzyskasz aktualny obraz całego ekosystemu opinii.

Teraz dodajmy do tego trochę sztucznej inteligencji. ClickUp Brain umożliwia zespołom szybkie uzyskiwanie praktycznych wniosków z dużych ilości ankiet dotyczących opinii o stronach internetowych i ankiet online, co pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące produktów i usług. Wszystko to w ramach Twojej przestrzeni roboczej.

Analizuj przesłane opinie klientów w czasie rzeczywistym i uzyskaj wgląd w dane dzięki sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain MAX możesz uzyskać głębszy wgląd w dane. Brain MAX zapewnia dostęp do ulepszonych modeli AI, funkcji Talk-to-Text, bardziej szczegółowych analiz i zaawansowanych automatyzacji, umożliwiając analizę złożonych opinii na dużą skalę, generowanie szczegółowych raportów i automatyzację zaawansowanych cykli pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj pytania w formularzu na podstawie ankiet przeprowadzonych w produkcie, dzięki czemu doświadczenie użytkownika będzie bardziej adekwatne dzięki logice warunkowej

Twórz pola niestandardowe w formularzach ClickUp, aby uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebujesz

Dodaj elementy wizualne zgodne z pytaniami, korzystając z bloków informacyjnych i opisów pytań

Analizuj przesłane formularze w czasie rzeczywistym, podsumowuj ścieżkę klienta, identyfikuj wspólne tematy i podkreślaj kluczowe problemy dzięki spostrzeżeniom AI

Zarządzaj raportowaniem błędów, prośbami o nowe funkcje, retrospektywami sprintów i opiniami na temat procesów wewnętrznych za pomocą dostosowywalnych formularzy dla zespołów programistycznych

Prześlij formularz za pomocą aplikacji mobilnej ClickUp

Limitations ClickUp

Dla początkujących może to być trudniejsze do opanowania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji TrustRadius czytamy:

Nasze zespoły wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych procesów. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre procesy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, komu należy przydzielić zadanie. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub pokazują możliwe problemy z wydajnością.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby ChatGPT pisał za Ciebie? A może potrzebujesz Claude'a do pracy nad kodem? W obszarze roboczym ClickUp możesz przełączać się między różnymi modelami LLM!

2. Typeform (najlepszy do interaktywnego gromadzenia danych)

za pośrednictwem Typeform

Jeśli Survicate wydaje się zbyt utylitarne, Typeform oferuje bardziej dopracowaną, przyjazną dla użytkownika alternatywę. Układ z jednym pytaniem na raz tworzy naturalny przepływ rozmowy na każdym urządzeniu, zwiększając zaangażowanie i jakość odpowiedzi.

Narzędzie wykorzystuje analizę opartą na AI, która bada nastroje, zachowania i intencje, pomagając zrozumieć, co mówią użytkownicy i dlaczego. Jest to również solidna alternatywa dla Jotform dla zespołów, które chcą uprościć ankiety bez utraty wglądu w dane.

Najlepsze funkcje Typeform

Wysyłaj przesłane formularzy i interakcje jako wydarzenia w Google Analytics

Dodaj własne logo i elementy marki, aby zaprojektować tożsamość swojej firmy

Uzyskaj szczegółową analizę raportu z ankiety zawierającą średnie i najpopularniejsze odpowiedzi

Ograniczenia Typeform

Jego automatyzowane ustawienia e-mail są nieporęczne

Możliwości niestandardowego dostosowywania wykraczające poza dostarczone szablony ankiet mają limit

Ceny Typeform

Core Basic : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Core Plus : 59 USD/miesiąc za 3 użytkowników

Podstawowa działalność : 99 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Core Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)

Co mówią o Typeform prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Korzystam z Typeform do sprawdzania nowych klientów. Jest to niezwykle pomocne, ponieważ minimalizuje potrzebę zadawania im pytań osobiście. Mogę sortować klientów i przeglądać dane, aby ułatwić marketing. *

3. Qualtrics (najlepszy do identyfikowania i rozwiązywania problemów niestandardowych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Qualtrics

Nie każdy niestandardowy klient poinformuje Cię, gdy coś jest nie tak, ale jego działania będą o tym świadczyć.

Gwałtowne kliknięcia, chaotyczne przewijanie lub porzucanie formularza w połowie wypełniania mogą sygnalizować frustrację. Sztuczna inteligencja Qualtrics wykrywa takie zachowania, aby zidentyfikować, kiedy użytkownicy mają trudności. Możesz zidentyfikować problem w czasie rzeczywistym i planować rozwiązanie.

Qualtrics generuje również prognozy dotyczące całej ścieżki użytkownika, łącząc poszczególne elementy za pomocą połączenia. Możesz śledzić nastroje od pierwszej wizyty na stronie internetowej do ostatniego zgłoszenia do wsparcia. Dzięki temu zespół może uzyskać kompleksowy obraz sytuacji, co sprzyja utrzymaniu klientów, lojalności i ulepszaniu produktów.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Umieść ankiety na swojej stronie internetowej, korzystając z niestandardowej logiki wyświetlania, jako wyzwalacz pytań na podstawie zachowań użytkowników.

Zintegruj z Google Analytics do śledzenia zaangażowania w ankiety, wskaźników rezygnacji i zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Wdrażaj funkcje AI i uczenia maszynowego dzięki StatsiQ do złożonych analiz statystycznych oraz Text iQ do interpretacji otwartych opinii.

Ograniczenia Qualtrics

Komunikacja z pracownikami obsługi niestandardowej może być trudna.

Ograniczone możliwości niestandardowego raportowania

Ceny Qualtrics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Qualtrics prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Platforma Qualtrics oferuje szerokie możliwości integracji z różnymi systemami SAP i innymi systemami, a także różne kanały komunikacji do dystrybucji ankiet.

Platforma Qualtrics oferuje szerokie możliwości integracji z różnymi systemami SAP i innymi systemami, a także różne kanały komunikacji do dystrybucji ankiet.

👀 Czy wiesz, że: 81% konsumentów uważa, że AI jest niezbędna w nowoczesnej obsłudze klienta.

4. Formularze Google (najlepsze do tworzenia formularzy w ekosystemie Google)

za pośrednictwem Google Formularzy

Jesteś już głęboko osadzony w ekosystemie Google?

Google Formularze to najlepszy wybór, jeśli chodzi o bezpłatne i proste gromadzenie danych. Dzięki płynnej integracji z Google Drive formularze są łatwo dostępne, można je edytować i udostępniać.

Inteligentne reguły walidacji danych zapobiegają przesyłaniu przez użytkowników nieprawidłowych lub niekompletnych danych, oszczędzając czas potrzebny na późniejsze sprawdzanie i porządkowanie odpowiedzi. Dzięki wbudowanym regułom można skonfigurować automatyczne kontrole w celu walidacji określonych danych wejściowych w oparciu o żądany typ danych.

Najlepsze funkcje Google Formularz

Zapewnij klientom możliwość tworzenia, edytowania i odpowiadania na formularze Google Forms z dowolnego urządzenia.

Wybieraj spośród wielu typów pytań, przeciągaj i upuszczaj elementy oraz stosuj wyselekcjonowane motywy.

Twórz proste wykresy kołowe, wykresy słupkowe i liniowe, aby wizualizować odpowiedzi ankietowe i uzyskać przegląd danych, co pozwoli ocenić trendy i wzorce.

Ograniczenia Google Forms

Biblioteka szablonów ankiet ma limit.

Brak inteligentnych sugestii, pomijania logiki i branch

Ceny Google Formularz

Free

Formularze dla pracy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje w Formularzach Google

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 10 800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Formularzach w praktyce?

W recenzji Capterra czytamy:

Bardzo podoba mi się możliwość łatwego tworzenia formularzy zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Bardzo podoba mi się możliwość łatwego tworzenia formularzy zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

📖 Przeczytaj również: Jak utworzyć ankietę w Google Forms

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do wykonywania codziennych zadań osobistych, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A co z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy? Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji obsługującej wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji, podobnie jak 60,2% użytkowników ClickUp! Zobacz, jak to działa tutaj. 👇🏼

5. Survey Monkey (najlepszy do zbierania szczegółowych informacji)

za pośrednictwem Survey Monkey

Formularze SurveyMonkey wykorzystują trzy mechanizmy: logikę pomijania, piping i logikę odwracania.

Skip Logic kieruje respondentów tylko do odpowiednich pytań na podstawie ich poprzednich odpowiedzi, eliminując niepotrzebne kroki i usprawniając przepływ ankiety. Piping idzie o krok dalej, przenosząc odpowiedzi do kolejnych pytań, tworząc dynamiczne, spersonalizowane doświadczenie, które bardziej przypomina rozmowę.

Wreszcie, Flip Logic losowo rozmieszcza odpowiedzi, aby zminimalizować stronniczość, zapewniając, że kolejność opcji nie wpływa na sposób, w jaki respondenci odpowiadają na pytania rankingowe lub wielokrotnego wyboru.

Najlepsze funkcje Survey Monkey

Śledź odpowiedzi, widok wskaźników uczestnictwa na żywo i monitoruj wskaźniki zakończenia, aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym.

Porównaj dane historyczne, śledź zmiany w czasie i porównuj wyniki z normami branżowymi lub wynikami wewnętrznymi.

Generuj wykresy słupkowe, wykresy kołowe, mapy cieplne i wykresy trendów, które ułatwiają interpretację złożonych danych.

Wybierz spośród ponad 400 szablonów SurveyMonkey , aby szybko tworzyć ankiety dotyczące opinii klientów, zaangażowania pracowników, badań rynkowych i nie tylko.

Ograniczenia Survey Monkey

Problemy z opóźnieniami w działaniu narzędzia mogą utrudniać zakończenie ankiety.

Nie powiadamia klientów, jeśli ankieta jest zakończona bez uaktualnionego planu cenowego.

Ceny Survey Monkey

Podstawowy : Free

Indywidualny abonament miesięczny: 11 USD/miesiąc

Indywidualna korzyść roczna : 24 USD/miesiąc

Indywidualny plan Premier Annual: 59 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Survey Monkey

G2: 4,4/5 (ponad 22 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o SurveyMonkey prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Doceniam to, jak łatwo można tworzyć i dystrybucjonować ankiety przy minimalnym wysiłku. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” sprawia, że tworzenie ankiet jest dziecinnie proste, nawet dla osób bez doświadczenia technicznego.

Doceniam to, jak łatwo można tworzyć i rozpowszechniać ankiety przy minimalnym wysiłku. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” sprawia, że tworzenie ankiet jest dziecinnie proste, nawet dla osób bez doświadczenia technicznego.

6. Jotform (najlepszy do zbierania danych offline)

za pośrednictwem Jotform

Jotform to potężna alternatywa dla Survicate, która wyróżnia się łatwością tworzenia wysoce niestandardowych ankiet dotyczących opinii klientów i formularzy online.

Oferuje tysiące w pełni konfigurowalnych szablonów ankiet, zaawansowane opcje projektowania, w tym niestandardowy CSS, oraz intuicyjny kreator formularzy typu „przeciągnij i upuść”, umożliwiający dostosowanie ankiet do Twojej marki i konkretnych potrzeb.

Jest to również świetna alternatywa dla SurveyMonkey, ponieważ nie wymaga połączenia z Internetem do gromadzenia danych. Narzędzie to pozwala klientom wypełniać formularze, dodawać podpisy i przesyłać odpowiedzi w trybie offline. Po ponownym połączeniu się z Internetem wszystkie dane są automatycznie synchronizowane.

Najlepsze funkcje Jotform

Pobieraj zebrane opinie w różnych formatach (CSV, Excel, PDF) do celów raportowania, analizy lub przechowywania.

Zablokuj formularz za pomocą funkcji bezpieczeństwa trybu kiosku, aby zapobiec przedwczesnemu zamknięciu i zapewnić nieprzerwane, kontrolowane zbieranie opinii.

Zautomatyzuj subskrypcje, członkostwa i płatności ratalne, aby bezproblemowo pobierać przychody.

Ograniczenia Jotform

Nie masz zbyt dużej kontroli nad wyglądem szablonów ankiet.

Tworzenie branch może stanowić wyzwanie.

Ceny Jotform

Starter: Free Forever

Brąz: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Marki, które inwestują w personalizację, mają o 71% większe szanse na zwiększenie lojalności niestandardowych klientów.

7. Zoho Survey (najlepsze rozwiązanie do tłumaczenia otwartych odpowiedzi ankietowych)

za pośrednictwem Zoho Survey

Klient z Hiszpanii zostawia szczegółową recenzję produktu w języku hiszpańskim, a sprzedawca we Francji od razu dostaje ją w języku francuskim dzięki funkcji tłumaczenia odpowiedzi Zoho Survey. Automatycznie tłumaczy krótkie odpowiedzi, szczegółowe wyjaśnienia i dane w formie matrycy na wybrany język.

Zoho oferuje również szeroki zakres typów pytań i zaawansowaną logikę ankiet, umożliwiając bardziej złożone i skierowane zbieranie opinii w porównaniu z Survicate.

Najlepsze funkcje Zoho Survey

Twórz ankiety w ponad 75 językach dla zróżnicowanej bazy klientów.

Twórz zgłoszenia do wsparcia na podstawie odpowiedzi z ankiet dzięki integracji z Zoho Desk.

Zastosuj zaawansowane filtrowanie, aby skupić się na konkretnych odpowiedziach, korzystając z warunków takich jak odpowiedzi na pytania, dane demograficzne lub zmienne niestandardowe.

Uzyskaj głębszy wgląd w satysfakcję klientów i trendy w opiniach dzięki kompleksowym funkcjom raportowania i analizy badań użytkowników.

Ograniczenia Zoho Survey

Po przesłaniu ankiety Twoi klienci mogą trafić na spamową reklamę Zoho Survey.

Integracja z zewnętrznymi systemami CRM może stanowić wyzwanie.

Ceny Zoho Survey

Free Forever

Podstawowy: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 68 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Survey

G2: 4,4/5 (ponad 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Zoho Survey?

W recenzji G2 czytamy:

Bardzo podoba mi się sposób prezentacji wyników w postaci przejrzystych wykresów, raportów i łatwych w użyciu filtrów. Korzystałem z tego narzędzia zarówno do wewnętrznych ocen zespołu, jak i do formularzy opinii klientów i wszystko działało bez zarzutu. *

Bardzo podoba mi się sposób prezentacji wyników w postaci przejrzystych wykresów, raportów i łatwych w użyciu filtrów. Korzystałem z tego narzędzia zarówno do wewnętrznych ocen zespołu, jak i do formularzy opinii klientów i wszystko działało bez zarzutu. *

8. GetFeedback (najlepsze rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami klientów zintegrowane z Salesforce)

za pośrednictwem GetFeedback

Narzędzia do zbierania opinii klientów mogą wpływać na decyzje biznesowe, a GetFeedback wpisuje się w tę wizję.

Po zebraniu odpowiedzi narzędzie mapuje je bezpośrednio do rekordów Salesforce, łącząc opinie klientów z istniejącymi danymi CRM. Dzięki temu uzyskujesz widok satysfakcji klientów w czasie rzeczywistym.

Teams mogą następnie śledzić trendy CX, identyfikować problemy i mierzyć bezpośredni wpływ opinii na utrzymanie klientów i przychody.

Najlepsze funkcje GetFeedback

Wizualizuj wnioski dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym w pulpitach Salesforce.

Wyzwalacz automatycznych cykli pracy, powiadamiając zespoły serwisowe o konieczności rozwiązania problemów, zanim się one nasilą.

Rozpocznij spersonalizowane działania lub tworzenie spraw bezpośrednio w Salesforce, aby zamknąć pętlę dotyczącą obaw klientów.

Limit GetFeedback

Możliwości raportowania i wizualizacji są ograniczone.

Wysyłanie linku do ankiety za pośrednictwem e-maila lub kampanii wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ceny GetFeedback

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GetFeedback

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

9. Formularz. app (najlepsza do tworzenia formularzy z wbudowaną funkcją e-commerce i automatyzacją)

za pośrednictwem Forms.app

W przeciwieństwie do Survicate, które koncentruje się głównie na ankietach i opiniach klientów, aplikacja Forms. oferuje wsparcie dla cykli pracy transakcyjnych, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm, które potrzebują czegoś więcej niż tylko zbierania opinii.

Wyobraź sobie piekarnię, która sprzedaje torty niestandardowe. Korzystając z funkcji koszyka produktów w aplikacji Forms., piekarnia może stworzyć formularz zawierający listę wszystkich dostępnych smaków, rozmiarów, nadzień i opcji dekoracji. Klienci mogą łatwo wybrać swoje preferencje, przesłać zdjęcia referencyjne swojego projektu i natychmiast zobaczyć aktualną cenę całkowitą w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu kalkulatorowi.

Najlepsze funkcje formularza aplikacji Forms.

Korzystaj ze wszystkich dostępnych funkcji bez konieczności rejestracji, aby uzyskać płynny dostęp.

Wyświetlaj pytania pojedynczo dzięki ankietom z widokiem kroku po kroku, aby zwiększyć zaangażowanie.

Gromadź dane tylko z określonych obszarów geograficznych dzięki ograniczeniom geolokalizacyjnym.

Skorzystaj z ponad 5000 konfigurowalnych szablonów ankiet i wsparcia dla nieograniczonej liczby ankiet (w przypadku płatnych planów).

Ograniczenia aplikacji Formularzy.

Brak animowanych formularzy i niemożność tworzenia podobnych bez użycia kodu.

Użytkownicy trybu Free nie mogą dodawać swojego logo.

Ceny formularzy. Forms.

Free Forever

Podstawowy: 25 USD/miesiąc

Pro: 35 USD/miesiąc

Premium: 99 USD/miesiąc

Formularze. Oceny i recenzje aplikacji

G2: 4,5/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o aplikacji Formularz. app?

W recenzji Capterra czytamy:

Możesz dodać swoje logo nawet w ramach Free Plan. Używam go do zbierania rejestracji i mogę łatwo śledzić ten proces.

Możesz dodać swoje logo nawet w ramach Free Plan. Używam go do zbierania rejestracji i mogę łatwo śledzić ten proces.

10. ProProfs Survey Maker (najlepszy do zrozumienia ryzyka utraty klientów)

za pośrednictwem ProProfs Survey

ProProfs natychmiast dostarcza ankiety Net Promoter Score (NPS) do klientów za pośrednictwem e-mail, osadzonych stron internetowych, wyskakujących okienek w aplikacjach i mediów społecznościowych. W miarę napływania odpowiedzi zaawansowane funkcje tej alternatywy dla Survicate generują raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, pomagając firmom w śledzeniu trendów w czasie.

Dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym firmy mogą szybko analizować wartości NPS, identyfikować obszary wymagające poprawy i wykrywać potencjalne ryzyko utraty klientów.

Najlepsze funkcje Proprofs Survey Maker

Określ temat swojej ankiety w generatorze formularzy AI , a szablon będzie gotowy w ciągu kilku sekund.

Przypisz pozytywne i negatywne wartości do każdej opinii użytkownika , aby ocenić wynik wysiłku klienta.

Wykorzystaj to oprogramowanie do ankietowania pracowników i podziel ich na promotorów, osoby pasywne lub krytyków, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Szybkie data powstania ankiet i rozszerzenie możliwości niestandardowego dostosowania do wyglądu Twojej marki.

Limitacji programu Proprofs Survey Maker

Biblioteka szablonów ma limit.

Może wydawać się, że raportowanie jest dość podstawowe w porównaniu z konkurencją.

Ceny Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials: 39,99 USD/miesiąc

Biznes: 69,99 USD/miesiąc

Enterprise: 149,99 USD/miesiąc (tylko plany roczne)

Oceny i recenzje Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

11. Formstack (najlepszy do automatyzacji gromadzenia danych w ramach procesów biznesowych)

za pośrednictwem Formstack

Formstack koncentruje się na tym, co dzieje się po zebraniu danych. Wbudowana automatyzacja, wstępnie wypełnione formularze i dynamiczne zatwierdzanie kierują informacje do odpowiednich osób, wypełniają dokumenty, wyzwalają zatwierdzanie i synchronizują się z Twoimi systemami.

Na przykład przesłany formularz potencjalnego klienta jest natychmiast kierowany do wyznaczonego przedstawiciela handlowego, a formularz przyjęcia pacjenta trafia do systemu dokumentacji.

Ta alternatywa dla Survicate oferuje wsparcie zaawansowanych funkcji, takich jak logika warunkowa, dynamiczne formularze i płynne osadzanie na stronach internetowych, ułatwiając projektowanie interaktywnych ankiet z logo marki, które zwiększają zaangażowanie. Intuicyjny interfejs i szerokie możliwości integracji pomagają zespołom usprawnić gromadzenie danych i uzyskać lepszy wgląd w poziom satysfakcji klientów.

Najlepsze funkcje Formstack

Automatycznie wypełniaj formularze, korzystając z danych z systemów CRM lub innych systemów, aby ograniczyć utrudnienia i błędy.

Zautomatyzuj rejestrację wydarzeń i komunikację następczą.

Zintegruj procesy zatwierdzania, logikę pomijania i cykle pracy dla wielu użytkowników, aby zapewnić sprawne przesyłanie danych w całej organizacji.

Obsługuj branże wymagające ścisłej ochrony danych, takie jak opieka zdrowotna, finanse i edukacja, dzięki szyfrowaniu, solidnym wymaganiom SMTP i standardom zgodności.

Ograniczenia Formstack

Tworzenie większych formularzy może powodować opóźnienia lub brak reakcji narzędzia.

Ankiety połączone w Formstack z oprogramowaniem do obsługi płatności może stanowić wyzwanie.

Ceny Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc

Pakiet: 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 100 recenzji)

👀 Czy wiesz, że: Organizacje posiadające najlepsze programy edukacyjne dla klientów odnotowują 20-procentowy wzrost wskaźnika lojalności klientów.

Twórz formularze online dzięki najlepszej alternatywie dla Survicate — ClickUp.

Zbieranie opinii klientów nie powinno być żmudnym obowiązkiem.

Odpowiednie narzędzie do ankiet nie tylko zbiera opinie, ale także zarządza cyklem pracy, usprawnia współpracę i pomaga przekształcić odpowiedzi w działania.

Chociaż Survicate oferuje solidne funkcje, nie zawsze może zapewnić spotkanie z Twoimi potrzebami.

Dzięki automatyzacji opartej na AI, elastycznemu tworzeniu formularzy i płynnej integracji, ClickUp jest idealną alternatywą dla Survicate – to kompleksowe środowisko pracy, które pozwala zbierać odpowiedzi i realizować projekty.

Zbieraj informacje, wykorzystuj je i poprawiaj komfort użytkowania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby skuteczniej zbierać opinie.