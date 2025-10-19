8 najlepszych programów do kontroli kosztów w projektach budowlanych w 2025 r

Budżety budowlane mają swoje własne życie. W momencie, gdy stracisz nad nimi kontrolę, koszty gwałtownie wzrosną. McKinsey podaje , że 98% megaprojektów przekracza budżet o ponad 30% i boryka się z poważnymi opóźnieniami. Wyobraź sobie zmiany w projekcie w trakcie budowy, brakujące karty czasu pracy i jeden błąd w Excelu, który przeradza się w sześciocyfrową katastrofę.

Jednak 80% wykonawców nadal polega na ręcznym śledzeniu, co prowadzi do błędów i chaosu. Rozwiązanie? Oprogramowanie do kontroli kosztów w budownictwie, które automatyzuje wydatki, sygnalizuje anomalie w czasie rzeczywistym i gromadzi wszystkie elementy w jednym przejrzystym pulpicie.

W tym przewodniku omówimy najlepsze narzędzia do kontroli kosztów w budownictwie, które pomogą Ci uniknąć przekroczenia budżetu, podejmować decyzje w oparciu o dane oraz realizować każdy projekt zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu. 🏗️

W jednej chwili wszystko idzie zgodnie z planem, a w następnej budżet wymyka się spod kontroli. Te narzędzia pomogą Ci zachować przewagę — wcześnie wykrywać problemy i kontrolować koszty.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do kontroli kosztów w budownictwie

Place budowy są jak orkiestry — jedna fałszywa notatka i całe wykonanie się psuje. Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko księgi rachunkowej; potrzebujesz batuty dyrygenta, aby zharmonizować budżety, terminy i zasoby w czasie rzeczywistym.

🧠 Czy wiesz, że: W 1989 roku firma Hard Dollar po raz pierwszy zastosowała cyfrowe rozwiązanie w tradycyjnym szacowaniu kosztów, zastępując żmudne obliczenia matematyczne automatyczną magią.

Oto, w czym powinno pomóc Ci oprogramowanie do zarządzania kosztami budowy:

Śledzenie kosztów : monitoruj wydatki na materiały, robociznę i sprzęt w czasie rzeczywistym

Automatyzowane powiadomienia budżetowe : wysyłaj powiadomienia, gdy koszty przekroczą z góry określone limity, pomagając zespołom podjąć natychmiastowe działania

zaawansowana prognoza: *Przewiduj przyszłe wydatki na podstawie danych historycznych i trendów wydatkowych, aby uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek finansowych

Niestandardowe pulpity nawigacyjne : Uzyskaj spersonalizowane wyświetlanie ważnych danych i wskaźników, które chcesz śledzić podczas : Uzyskaj spersonalizowane wyświetlanie ważnych danych i wskaźników, które chcesz śledzić podczas zarządzania projektami budowlanymi

zarządzanie zasobami: * Śledź wykorzystanie siły roboczej, materiałów i sprzętu, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów

Integracja: Zintegruj z popularnymi platformami, takimi jak QuickBooks, Xero i Sage, aby zapewnić płynny cykl pracy

Zarządzanie zmianami i modyfikacjami: Śledzenie zmian zakresu, aktualizowanie budżetów i zachowanie przejrzystości finansowej wobec interesariuszy

Zarządzanie podwykonawcami i zapytaniami ofertowymi: Automatyzacja porównywania ofert, zapewnienie dokładności umów i zapobieganie niepotrzebnym wzrostom kosztów

Najlepsze oprogramowanie do kontroli kosztów w projektach budowlanych

Wybraliśmy najlepsze oprogramowanie do kontroli kosztów, które usprawnia procesy pracy firm budowlanych, kierowników projektów, kosztorysantów, zespołów finansowych i wykonawców. Niezależnie od tego, czy realizujesz projekty na dużą skalę, czy zarządzasz projektami mieszkaniowymi, narzędzia te pomogą Ci utrzymać budżet na odpowiednim poziomie.

Zobaczmy, co każde z nich ma do zaoferowania.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami budowlanymi i śledzenia kosztów)

Śledź projekty budowlane od etapu przedsprzedażowego, przez koncepcję, aż po realizację

ClickUp to wiodąca platforma do zarządzania projektami w chmurze, której zaufały tysiące zespołów na całym świecie, w tym również z branży budowlanej. Usprawnia ona złożone procesy pracy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym i zintegrowanym narzędziom dostosowanym do potrzeb Twojej firmy.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi pomaga zespołom zarządzać projektami, łącząc wszystkie elementy, od przedsprzedaży po dostawę, w jednej intuicyjnej platformie. Zespoły mogą scentralizować wszystkie dokumenty związane z projektem, takie jak plany, umowy, zatwierdzenia i pozwolenia, w ClickUp Docs. Aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym, ClickUp Chat utrzymuje połączenie dyskusji z pracą, umożliwiając osadzanie zadań i dokumentów w interfejsie czatu opartym na AI.

Zachowaj informacje zwrotne i dyskusje w kontekście — załączone do zadań, dokumentów lub list — bez konieczności przełączania się między narzędziami dzięki czatowi ClickUp

Śledzenie czasu pracy zespołu jest łatwe dzięki globalnemu timerowi czasu. Ponadto można ustawić szacunki i tworzyć raporty pokazujące, jak przebiegają projekty. Można również wysyłać niestandardowe zapytania ofertowe i formularze zatwierdzeń do wykonawców i projektantów, przydzielać zadania i zapewniać płynny przebieg pracy.

Panele finansowe ClickUp pokazują, na co wydajesz pieniądze, umożliwiając monitorowanie alokacji budżetu, rzeczywistych wydatków i zysków w czasie rzeczywistym. Możesz również tworzyć niestandardowe pulpity do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak procentowe zakończenie projektu i zgodność z budżetem.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby uzyskać wgląd w swoje finanse dzięki ClickUp

W ClickUp otrzymujesz w pełni konfigurowalne szablony zarządzania budową, które zawierają narzędzia do zarządzania zadaniami, projektami i zasobami, a także funkcje budżetowania.

Jednym z takich szablonów jest szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp. Pomaga on w śledzeniu i kontroli każdej wydanej w trakcie projektu pieniędzy.

Pobierz bezpłatny szablon Szacuj, zatwierdzaj i śledź wszystkie wydatki związane z projektem od początku do końca dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania kosztami projektu

Obejmuje ono sześć niestandardowych statusów do śledzenia kosztów projektu i umożliwia kategoryzowanie zadań za pomocą atrybutów w celu zarządzania zadaniami. Oferuje również niestandardowe widoki, takie jak Lista projektów, Tabela kosztów projektu i Tablica procesu zatwierdzania, ułatwiające dostęp do informacji i ich organizację.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź i monitoruj koszty projektu w czasie rzeczywistym

Zadbaj o plan budżetu i zarządzaj nieoczekiwanymi wydatkami

Podejmuj świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i budżetowania

Kolejnym pomocnym szablonem jest szablon analizy kosztów projektu ClickUp, który pomaga porównać koszty wielu projektów.

Pobierz bezpłatny szablon Analizuj wyniki projektów za pomocą szablonu analizy kosztów projektu ClickUp

Obejmuje ono niestandardowe statusy, takie jak zakończone, W trakcie realizacji i do zrobienia, które umożliwiają śledzenie wszystkich elementów kosztów; pięć niestandardowych pól do rejestrowania kluczowych szczegółów dotyczących kosztów; oraz konfigurowalne widoki, które pozwalają utrzymać porządek i zapewniają łatwy dostęp do wszystkich informacji.

Ten szablon można wykorzystać do:

Uzyskaj jasny obraz wszystkich wydatków związanych z projektem

Pomaga zidentyfikować możliwości obniżenia kosztów

Prognozuj przyszłe koszty i plan nadchodzące wydatki

Najlepsze funkcje ClickUp

Monitorowanie projektu: Dodaj pola niestandardowe ClickUp , takie jak szacowany budżet, rzeczywiste wydatki i odchylenie kosztów, aby śledzić i porównywać postępy finansowe na każdym etapie projektu budowlanego

śledzenie kosztów związanych z czasem: *Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu ClickUp , aby rejestrować godziny poświęcone na zadania i porównywać je z pierwotnymi planami, co ułatwia tworzenie szczegółowych kart czasu pracy

Automatyzacja: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzację ClickUp , aby automatycznie powiadamiać architekta o zatwierdzeniu planów, zapewniając płynne przekazanie projektu i natychmiastowe podjęcie kolejnych kroków bez konieczności ręcznego monitorowania

Chcesz wiedzieć, jak zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji? Obejrzyj ten wideo.

Limitacje ClickUp

Ze względu na bogaty zestaw funkcji nauka obsługi może być trudna

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja serwisu G2:

ClickUp spełnia wszystkie obietnice, będąc prawdziwie wszechstronnym narzędziem do zarządzania wszystkim, czego potrzebuję. Integruje się z większością innych narzędzi, z których korzystają moi klienci, i od wielu lat jest niezbędnym elementem mojej codziennej pracy.

ClickUp spełnia wszystkie obietnice, będąc prawdziwie wszechstronnym narzędziem do zarządzania wszystkim, czego potrzebuję. Integruje się z większością innych narzędzi, z których korzystają moi klienci, i od wielu lat jest niezbędnym elementem mojej codziennej pracy.

2. Procore (najlepsze do kontroli dokumentów i współpracy)

za pośrednictwem Procore

Procore to oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które pomaga zespołom budowlanym zminimalizować błędy wynikające z powielania danych i rozbieżności w arkuszach kalkulacyjnych poprzez przechowywanie wszystkich danych finansowych, takich jak budżety, umowy, zlecenia zmian i faktury, w jednym systemie. Zintegrowane karty czasu pracy pomagają w śledzeniu godzin pracy i związanych z nimi kosztów bezpośrednio w odniesieniu do budżetu.

Ponadto dzięki pulpitom nawigacyjnym dla właścicieli i kadry kierowniczej możesz natychmiast generować raporty dotyczące kosztów, raporty dotyczące odchyleń i podsumowania rentowności, aby zwiększyć przejrzystość.

Najlepsze funkcje Procore:

Zintegruj je z ponad 400 narzędziami, w tym systemami ERP, takimi jak SAP, Sage, QuickBooks, oprogramowaniem BIM i innymi narzędziami budowlanymi

Umożliwiaj zespołom polowym robienie zdjęć, przesyłanie zapytań, rejestrowanie problemów i zarządzanie listami zadań bezpośrednio z placów budowy za pomocą aplikacji mobilnej

Zapewnij dostęp oparty na roli i konfigurowalne cykle pracy, które umożliwiają kontrolę nad tym, kto może mieć widok, edytować lub zatwierdzać elementy projektu

Ograniczenia Procore

Dla firm, które nie mają dedykowanych zespołów zarządzania projektami ani ekspertów technicznych, poruszanie się po interfejsie Procore może wydawać się pracą na pełen etat

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Procore?

Oto recenzja serwisu G2:

Jesteśmy komercyjnym generalnym wykonawcą, a Procore stało się niezbędnym elementem naszej działalności. Używamy go do zarządzania projektami, planowania, zawierania umów, fakturowania — do wszystkiego. Korzystamy z niemal wszystkich oferowanych przez niego funkcji i szczerze mówiąc, nie moglibyśmy prowadzić naszej działalności bez niego.

Jesteśmy komercyjnym generalnym wykonawcą, a Procore stało się niezbędnym elementem naszej działalności. Używamy go do zarządzania projektami, planowania, zawierania umów, fakturowania — do wszystkiego. Korzystamy z niemal wszystkich oferowanych przez niego funkcji i szczerze mówiąc, nie moglibyśmy prowadzić naszej działalności bez niego.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z oprogramowania, które zapewnia pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, automatyczne alerty i funkcje prognozy, umożliwiając zespołom budowlanym wczesne wykrywanie odchyleń kosztów. Pomaga to zarządzać ryzykiem związanym z kosztami projektu, podejmować działania naprawcze i utrzymać rentowność projektu.

3. RedTeam (najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność finansową w czasie rzeczywistym i wydajność operacyjną)

za pośrednictwem RedTeam

RedTeam umożliwia przekształcenie szacunków kosztów w rzeczywiste budżety projektów, ułatwiając śledzenie wszelkich zmian od pierwotnej oferty do ostatecznych kwot. Możesz podzielić budżet na segmenty według działów, kodów kosztów i innych niestandardowych kryteriów, aby poprawić kontrolę kosztów.

Dzięki aplikacji mobilnej zespoły działające w branży budowlanej mogą uzyskać dostęp do informacji o projekcie, aktualizować statusy i zarządzać zadaniami z dowolnego miejsca, zwiększając wydajność i poprawiając komunikację na miejscu.

Najlepsze funkcje RedTeam:

Porównaj oferty wielu podwykonawców w jednym miejscu i wybierz najlepszą opcję

Śledź rzeczywiste koszty w porównaniu z kosztami budżetowymi dla poszczególnych faz projektu lub zadań i monitoruj odchylenia kosztów w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj data powstania zleceń zmian na podstawie obserwacji na miejscu budowy i połączone proponowane zmiany z pierwotnymi umowami

Ograniczenia RedTeam

Narzędzie nie posiada takich funkcji, jak lista zadań do zrobienia i monitorowania pracowników oraz śledzenia codziennych postępów

Ceny RedTeam

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RedTeam

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o RedTeam?

Oto recenzja serwisu G2:

Integracja z interesariuszami projektu, takimi jak architekci, inżynierowie i podwykonawcy, w jednym miejscu. To zdecydowanie oszczędza mój czas i wysiłek.

Integracja z interesariuszami projektu, takimi jak architekci, inżynierowie i podwykonawcy, w jednym miejscu. To zdecydowanie oszczędza mój czas i wysiłek.

⚡ Archiwum szablonów: doskonałe szablony kosztorysów umożliwiające dokładne prognozowanie kosztów w programach ClickUp, Excel i Word

4. CoConstruct (najlepsze do zarządzania budownictwem mieszkaniowym)

za pośrednictwem CoConstruct

CoConstruct zostało zaprojektowane specjalnie dla firm zajmujących się budową niestandardowych domów i remontami. To narzędzie do kontroli kosztów budowy porządkuje budżety według kodów kosztów, zapewniając menedżerom przejrzysty widok wydatków, tego, co zostało już wydane, oraz tego, co jest jeszcze do zrobienia.

Narzędzie oferuje scentralizowany arkusz wyboru, który integruje procesy projektowania, szacowania i produkcji w jednej lokalizacji. W miarę dokonywania wyborów przez klientów dane finansowe są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy mają natychmiastową widoczność w koszty projektu.

Najlepsze funkcje CoConstruct

Monitoruj koszty szacunkowe i rzeczywiste oraz generuj faktury bezpośrednio na podstawie zakończonych prac

Korzystaj z wykresów Gantt, widoków kalendarza i podświetlania ścieżki krytycznej, aby efektywnie zarządzać harmonogramami

Rejestruj codzienne działania, warunki pogodowe i udostępniaj zdjęcia oraz aktualizacje postępów klientom z placu budowy

Ograniczenia CoConstruct

Narzędzie do szacowania kosztów nie pozwala na załadowanie do systemu wszystkich różnych szacunków otrzymanych od podwykonawców i wybranie odpowiednich opcji

Ceny CoConstruct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CoConstruct

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o CoConstruct prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

CoConstruct to bardzo przydatne narzędzie. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób. Funkcje budżetów, zamówień zakupu i zmian zamówień są stosunkowo płynne i łatwe w użyciu.

CoConstruct to bardzo przydatne narzędzie. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób. Funkcje budżetów, zamówień zakupu i zmian zamówień są stosunkowo płynne i łatwe w użyciu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz opanować skuteczne zarządzanie budżetem klienta? Zacznij od następujących kroków: Zacznij od szczegółowego budżetu, dzieląc go na jasne kategorie i kamienie milowe

Ustal progi wydatków wymagające zatwierdzenia i korzystaj z automatyzacji cykli pracy, aby zarządzać zmianami w zamówieniach

Regularnie dostarczaj jasne aktualizacje finansowe pokazujące postępy w realizacji budżetu, rzeczywiste koszty oraz wszelkie ryzyka lub odchylenia wraz z proponowanymi rozwiązaniami

Zawsze przeznaczaj rezerwę na nieprzewidziane wydatki (5–10%), prowadź śledzenie jej wykorzystania oddzielnie i unikaj wykorzystywania jej na nieistotne elementy

5. Autodesk Build (najlepsze rozwiązanie do śledzenia wydajności projektu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Autodesk Build

Autodesk Build łączy dane zarówno z placu budowy, jak i z biura, dzięki czemu można zidentyfikować czynniki powodujące zmiany w budżecie. Wykonawcy mogą również wykorzystać to oprogramowanie do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami, takich jak przekroczenia budżetu i brak płynnej koordynacji między architektami, podwykonawcami, zespołami projektowymi i terenowymi.

Funkcje planowania i śledzenia postępów pomagają monitorować oś czasu projektu, a narzędzia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem zapewniają zgodność z przepisami i normami.

Narzędzie to pozwala również tworzyć oparte na regułach cykle pracy zatwierdzania oraz niestandardowe szablony, które ułatwiają obsługę umów i zmian.

Najlepsze funkcje programu Autodesk Build

Monitoruj budżety projektów, śledź wydatki, generuj faktury i zarządzaj zmianami zamówień w czasie rzeczywistym

Usprawnij data powstania, śledzenie i rozwiązywanie zapytań ofertowych oraz zgłoszeń, zapewniając terminowe zatwierdzanie

Zsynchronizuj dane finansowe, integrując Autodesk Build z systemami księgowymi, takimi jak Sage, Viewpoint i JD Edwards

Ograniczenia programu Autodesk Build

Po przesłaniu zadania i przypisaniu go innej osobie zostaje ono zablokowane, co utrudnia wprowadzanie zmian lub poprawianie błędów bez angażowania wielu osób w celu ponownego przypisania zadania

Ceny Autodesk Build

Cena za użytkownika : 140 USD miesięcznie za użytkownika

Ceny dla nieograniczonej liczby użytkowników: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje programu Autodesk Build

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Autodesk Build?

Oto recenzja serwisu G2:

Wszystko jest płynne; wiem, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty, mogę przeglądać rysunki i robić wszelkiego rodzaju notatki oraz pomiary, które są mi potrzebne, a następnie sprawdzać je w razie potrzeby. Widzę, kto i kiedy wprowadza zmiany oraz koordynuję je. Mogę korzystać z aplikacji w podróży i jak dotąd nie musiałem korzystać z obsługi klienta, ponieważ jest ona naprawdę intuicyjna i łatwa w użyciu.

Wszystko jest płynne; wiem, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty, mogę przeglądać rysunki i robić wszelkiego rodzaju notatki oraz pomiary, które są mi potrzebne, a następnie sprawdzać je w razie potrzeby. Widzę, kto i kiedy wprowadza zmiany oraz mogę je koordynować. Mogę korzystać z aplikacji w podróży i jak dotąd nie musiałem korzystać z obsługi klienta, ponieważ jest ona naprawdę intuicyjna i łatwa w użyciu.

🎯 Sposób na zwiększenie wydajności: Zamiast ręcznie tworzyć strukturę podziału kosztów (CBS) od podstaw dla każdego projektu, skorzystaj z cyfrowego szablonu CBS dla branży budowlanej. Jak to pomaga? Oszczędza czas podczas ustawień projektu, eliminując powtarzalne czynności

Zapewnia spójność między projektami, ułatwiając raportowanie i analizę

Umożliwia szybkie wprowadzanie zmian — wystarczy skopiować szablon i zmodyfikować tylko elementy dotyczące konkretnego projektu

6. Fieldwire (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami na placu budowy i koordynacji prac w terenie)

za pośrednictwem Fieldwire

Fieldwire oferuje dedykowany moduł budżetowy, który umożliwia profesjonalistom z branży budowlanej zarządzanie budżetami projektów przez cały cykl życia projektu. Możesz organizować wydatki, definiując kody kosztów dla różnych kategorii, takich jak materiały, robocizna, sprzęt i podwykonawcy. Można je również zaimportować z szablonu Excel, aby przyspieszyć ustawienia.

Narzędzie to umożliwia wprowadzenie rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach każdego elementu budżetowego oraz załączenie dokumentów wspierających, takich jak paragony i faktury. Ponieważ wpisy te są aktualizowane w czasie rzeczywistym, wszystkie zainteresowane strony mają natychmiastową widoczność w porównaniu z pierwotnym budżetem.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Stwórz połączenie z systemami takimi jak Google Drive i Power BI za pośrednictwem interfejsu API REST Fieldwire, aby wyodrębniać, analizować i automatyzować dane

Dodaj załącznik powiązanych dokumentów, takich jak zapytania ofertowe i zadania, do zleceń zmian, aby zapewnić kompleksową dokumentację

Generuj szczegółowe raporty dotyczące postępów w realizacji zadań, inspekcji i innych wskaźników, aby uzyskać wgląd w wyniki projektu

Ograniczenia Fieldwire

Przesyłanie i zmiana nazw rysunków może być trudne, ponieważ nie ma możliwości niestandardowego dostosowania sposobu ich nazewnictwa

Ceny Fieldwire

Podstawowe

Pro : 54 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes : 74 USD za użytkownika miesięcznie

Business Plus: 104 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fieldwire

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fieldwire?

Oto recenzja serwisu G2:

W mojej firmie używam Fieldwire do większości zadań. To świetny sposób na śledzenie postępów projektu, zarządzanie czasem i kontrolowanie odpowiedzialności pracowników. Oprócz tego można uzyskać potwierdzenie wykonania pracy oraz zdjęcia przed i po wraz z metadanymi, takimi jak czas i lokalizacja GPS.

W mojej firmie używam Fieldwire do większości zadań. To świetny sposób na śledzenie postępów projektu, zarządzanie czasem i kontrolowanie odpowiedzialności pracowników. A także na dokumentowanie wykonanych prac oraz zdjęcia przed i po wraz z metadanymi, takimi jak czas i lokalizacja GPS.

7. CMiC (najlepsze rozwiązanie do ujednolicania danych finansowych i zarządzania projektami)

za pośrednictwem CMiC

CMiC to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), które zapewnia narzędzia finansowe do zarządzania kosztami projektów budowlanych, w tym księgę główną, zobowiązania i należności oraz raportowanie finansowe. Integruje księgowość, zaopatrzenie, płace i dane z systemów zarządzania projektami w ramach jednej platformy bazodanowej, dzięki czemu wszystkie zespoły pracują w oparciu o jedno źródło informacji.

W przypadku pracowników terenowych funkcje takie jak śledzenie czasu pracy, monitorowanie wykorzystania sprzętu i zarządzanie zleceniami pracy pomagają zwiększyć wydajność i wysyłać aktualizacje w czasie rzeczywistym do centralnego systemu.

Najlepsze funkcje CMiC

Zapewnij zespołom w polu dostęp w czasie rzeczywistym do danych projektu dzięki aplikacji mobilnej

Skorzystaj z narzędzi analitycznych, aby uzyskać praktyczne informacje na temat wydajności projektu, kondycji finansowej i wykorzystania zasobów

Wykorzystaj generowane przez AI przepływy pracy i automatyzację procesów do zarządzania zmianami w projekcie i zadaniami podwykonawców

Ograniczenia CMiC

Ustawienia zaplecza są złożone i wymagają rozległej wiedzy lub wsparcia ze strony CMiC, aby zapewnić odpowiednią kontrolę bez wpływu na jakość danych

Ceny CMiC

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CMiC

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,1/5 (ponad 170 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CMiC?

Oto recenzja serwisu G2:

CMiC jest łatwy w obsłudze. Układ jest intuicyjny i można go w znacznym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Pobieranie i przesyłanie plików jest łatwe, a dostęp do nich można uzyskać na wiele sposobów.

CMiC jest łatwy w obsłudze. Układ jest intuicyjny i można go w znacznym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Pobieranie i przesyłanie plików jest łatwe, a dostęp do nich można uzyskać na wiele sposobów.

📚 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia i oprogramowanie do raportowania

8. Sage Intacct (najlepsze rozwiązanie do księgowości w chmurze i zapewniające wgląd w widoczność finansową w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Sage Intacct

Sage Intacct to kompleksowy pakiet modułów finansowych, obejmujący księgę główną, zobowiązania, należności, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie zamówieniami, zakupy, fakturowanie i rozliczenia. Pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym oferują szczegółową analizę danych i trendów, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji opartych na danych.

Narzędzie to konsoliduje wiele podmiotów, spółek zależnych i walut, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla globalnych operacji. Dzięki funkcjom Smart Events i Smart Rules można nawet zautomatyzować udostępnianie raportów i powiadomień.

Najlepsze funkcje Sage Intacct:

Rejestruj i zarządzaj zmianami zamówień, automatycznie aktualizując budżety projektów i prognozy kosztów

Zainicjuj proces zapytania ofertowego i zarządzaj nim, aby poprosić dostawców o złożenie ofert i zebrać je

Zautomatyzuj zadania i przepływy pracy dzięki Sage Copilot, asystentowi AI platformy

Ograniczenia Sage Intacct

Oprogramowanie może czasami działać wolno, zwłaszcza podczas przetwarzania dużych zbiorów danych lub generowania złożonych raportów

Ceny Sage Intacct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sage Intacct

G2: 4,3/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sage Intacct?

Oto recenzja serwisu G2:

Sage Intacct pozwoliło nam usprawnić niemal wszystkie procesy księgowe, które wcześniej wykonywaliśmy w innych systemach oprogramowania. Wyeliminowało to potrzebę stosowania papieru i szafek na dokumenty: zautomatyzowane systemy kart kredytowych firmy, płatności ACH i automatyczne budżetowanie dzięki integracji z Martus.

Sage Intacct pozwoliło nam usprawnić niemal wszystkie procesy księgowe, które wcześniej wykonywaliśmy w innych systemach oprogramowania. Wyeliminowało to potrzebę stosowania papieru i szafek na dokumenty: zautomatyzowane systemy kart kredytowych firmy, płatności ACH i automatyczne budżetowanie dzięki integracji z Martus.

Buildertrend został stworzony z myślą o właścicielach domów: wybór materiałów, komunikacja z klientem i proste planowanie, które pozwala na koordynację projektów i klientów. Łączy wybory z budżetami i zmianami zamówień, dzięki czemu można pokazać klientowi, jak wybrana modernizacja wpływa na wynik finansowy, bez konieczności przeglądania dziesiątek arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli Twoja firma kładzie duży nacisk na interakcję z klientami i potrzebujesz nowoczesnego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych narzędzia, które pozwala właścicielom być na bieżąco, Buildertrend spełni te wymagania.

Viewpoint to platforma ERP, która skupia się na szczegółowych danych finansowych, płacach i rozliczaniu kosztów pracy dla dużych wykonawców i ciężkich robót budowlanych. Została stworzona z myślą o obsłudze księgowości wielu podmiotów, płac związkowych i złożonej hierarchii projektów — czyli takich zadań back-office, których potrzebują większe firmy. Możesz liczyć na solidne raportowanie i ścisłą integrację z cyklami pracy księgowymi. To rodzaj silnika, który uruchamiasz, gdy arkusze kalkulacyjne i małe aplikacje przestają wystarczać.

Foundation Software to pakiet do rozliczania kosztów zadań, który koncentruje się na fakturowaniu AIA, płacach i kalkulacji kosztów projektów. Jest prosty i konkretny: wystarczy wprowadzić koszty, przypisać je do zadań i uzyskać wiarygodne raportowanie finansowe bez zbędnych dodatków. Dla zespołów, które chcą mieć solidną kontrolę księgową i przejrzystą ścieżkę audytu, Foundation jest praktycznym, rozsądnym wyborem.

Kontroluj koszty budowy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej platformy do kontroli kosztów sprowadza się do trzech kwestii: płynnego wpasowania się w cykl pracy zespołu, współdziałania z istniejącymi systemami oraz zapewnienia przejrzystej widoczności finansowej. Przy tak wielu opcjach dostępnych na rynku najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przetestowanie kilku wersji demonstracyjnych — tylko wtedy dowiesz się, która z nich naprawdę pasuje do Twoich procesów.

Jeśli potrzebujesz elastycznego, przyjaznego dla użytkownika rozwiązania stworzonego z myślą o budownictwie, ClickUp spełnia wszystkie wymagania. Konsoliduje ono szacunki, harmonogramy, budżety i komunikację w jednym intuicyjnym hub — dzięki czemu możesz wykryć przekroczenia kosztów, zanim do nich dojdzie, i utrzymać każdy projekt na właściwym torze.

Chcesz budować mądrzej? Wypróbuj ClickUp już dziś i przejmij kontrolę nad swoimi zyskami.