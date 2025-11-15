Glean vs. Elasticsearch: która AI jest najlepsza do wyszukiwania i zarządzania wiedzą?

Narzędzia AI, takie jak Glean i Elasticsearch, zrewolucjonizowały sposób wyszukiwania, pobierania i zarządzania danymi.

Która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom? Potrzebujesz narzędzia, które wyróżnia się szybkim i dokładnym wyszukiwaniem w wewnętrznej bazie wiedzy, czy takiego, które pomaga tworzyć intuicyjną i skalowalną wiki?

W tym wpisie na blogu porównamy dwa narzędzia do wyszukiwania dla przedsiębiorstw: Glean i Elasticsearch, ocenimy ich funkcje i wydajność oraz omówimy, jak wpływają one na system zarządzania wiedzą, aby uzyskać trafne wyniki wyszukiwania. Przedstawimy również solidną alternatywę dla obu narzędzi — ClickUp!

🔎 Czy wiesz, że... Pierwsza wyszukiwarka internetowa, „Archie”, została uruchomiona w 1990 roku. Stworzony przez studentów uniwersytetu Alana Emtage'a, Petera Deutscha i Billa Heelena, Archie indeksował pliki na publicznych serwerach FTP, pomagając użytkownikom w lokalizacji i pobieraniu ich. Jego nazwa pochodzi od słowa „archive” (archiwum), z pominięciem litery „v”. Chociaż był przełomowy, Archie stopniowo zniknął pod koniec lat 90.

Glean vs. Elasticsearch — najlepsza alternatywa w skrócie

Funkcja Glean Elasticsearch Najlepsza alternatywa: ClickUp ⭐️ Funkcja wyszukiwania Wyszukiwanie oparte na AI wykorzystujące duże modele językowe i uczenie maszynowe w celu generowania spersonalizowanych, trafnych wyników. Wysokowydajne wyszukiwanie pełnotekstowe w danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Możliwość dostosowania za pomocą Query DSL dla programistów. Ujednolicone wyszukiwanie w przedsiębiorstwie obejmujące zadania, dokumenty, komentarze i nie tylko — bez konieczności konfiguracji. Stworzone dla zespołów, które potrzebują szybkich, praktycznych wyników. Pobieranie i wzbogacanie danych Integruje się z ponad 100 narzędziami, organizując dane w ujednolicony sposób, aby zapewnić płynne wyszukiwanie na różnych platformach. Wspiera złożone transformacje danych, mapowanie, niestandardową tokenizację i indeks. Dobrze integruje się z narzędziami do obsługi dużych zbiorów danych, takimi jak Hadoop i Spark. Automatycznie pobiera dane z zadań, dokumentów i połączonych aplikacji, takich jak Slack lub Google Drive. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Doświadczenie użytkownika i interfejs Przeznaczony dla użytkowników bez wiedzy technicznej. Prosty, intuicyjny interfejs z podpowiedziami w języku naturalnym i organizacją danych. Wymaga wiedzy technicznej. Pełny potencjał można wykorzystać dzięki zrozumieniu algorytmów wyszukiwania i języka zapytań DSL. Stworzone z myślą o codziennych użytkownikach — wyszukiwanie to tylko jedna z funkcji znanego obszaru roboczego, w którym zespoły już zarządzają zadaniami. Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami Wbudowane narzędzia do zarządzania dostępem do danych i prywatnością, zapewniające zgodność z przepisami. Bardziej konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa, odpowiednie dla złożonych wymagań dotyczących zgodności i bezpieczeństwa. Szczegółowe kontrole uprawnień w obszarach roboczych, folderach i zadaniach. Spotkanie z potrzebami większości zespołów bez dodatkowych kosztów. Skalowalność i wydajność Zoptymalizowany do wyszukiwania opartego na AI w dużych zbiorach danych, ale brakuje mu precyzyjnej kontroli i skalowalności horyzontalnej. Skalowalność horyzontalna dzięki architekturze rozproszonej, zapewniająca wysoką dostępność i szybkie działanie nawet przy rosnącej ilości danych. Z łatwością obsługuje rosnące zespoły i projekty. Wydajność pozostaje niezawodna nawet przy zwiększaniu rozmiaru i złożoności obszarów roboczych.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest Glean?

za pośrednictwem Glean

Glean to platforma AI przeznaczona do pracy, zaprojektowana, aby pomóc firmom w utrzymaniu kontroli nad danymi, narzędziami i zadaniami. Łączy się z istniejącymi aplikacjami Twojej firmy — takimi jak Google Workspace, Slack, Salesforce i inne — i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zrozumieć, jak działa Twoja organizacja. Wynikiem jest bardziej inteligentne wyszukiwanie, lepsze rekomendacje i szybsze odpowiedzi, które mają sens w konkretnym kontekście pracy.

Niezależnie od tego, czy poruszasz się po chaotycznych cyklach pracy, poszukujesz rozproszonych informacji, czy po prostu chcesz pracować szybciej, Glean dostosowuje się do Twoich potrzeb. Integruje się nawet płynnie z aplikacjami, z których już korzystają Twoi pracownicy.

Funkcje Glean

Funkcja nr 1: Kreator podpowiedzi i zaawansowane podpowiedzi

Kreator poleceń Glean pozwala tworzyć polecenia wyszukiwania w języku naturalnym. Możesz zacząć od prostych poleceń, aby znaleźć dokumenty lub podsumować ich zawartość. Jednak bardziej skomplikowane zadania wymagają zaawansowanych poleceń.

za pośrednictwem Glean

Tradycyjnie wymagałoby to wielu systemów lub podpowiedzi. Dzięki zaawansowanym podpowiedziom Glean pozwala podzielić zadanie na mniejsze kroki, z których każdy obejmuje określone wyszukiwania lub działania, a następnie połączyć je w spójny, zautomatyzowany cykl pracy. Każdy krok opiera się na poprzednim, zapewniając głębszy wgląd w miarę postępów.

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% całego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund! Funkcja Enterprise Search w ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — dokumenty, e-maile i czaty — dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między narzędziami. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Funkcja nr 2: Biblioteki podpowiedzi ułatwiające opanowanie AI

Biblioteka podpowiedzi to miejsce, w którym znajdują się wszystkie Twoje niestandardowe podpowiedzi. Zamiast tworzyć nowe od podstaw, możesz łatwo przeglądać istniejące podpowiedzi stworzone przez Twój zespół. Każdy członek zespołu może odkrywać i ponownie wykorzystywać skuteczne podpowiedzi, co zmniejsza redundancję i przyspiesza wdrażanie.

za pośrednictwem Glean

Glean sugeruje nawet popularne podpowiedzi na podstawie roli i poprzednich wzorców użytkowania. Działa to jak wspólna baza wiedzy, która stale się powiększa, gdy Twój zespół uczy się tworzyć wiki z cyklami pracy opartymi na AI. Dzięki sugestiom dotyczącym rozpoczęcia pracy nie będziesz musiał tracić czasu na budowanie wszystkiego od podstaw.

Funkcja nr 3: Sztuczna inteligencja dla każdej roli

Platforma Glean nie wymaga kodowania, co oznacza, że każdy, od sprzedawców po pracowników wsparcie, może zautomatyzować swoje cykle pracy za pomocą prostego języka naturalnego.

za pośrednictwem Glean

Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie odpowiedzi dla klienta, podsumowanie dokumentów, czy znalezienie istotnych informacji ukrytych w poprzednich rozmowach, Glean rozumie kontekst i pomaga w realizacji zadań bez dodatkowych ustawień lub wiedzy technicznej.

Funkcja nr 4: Inteligentne kolekcje usprawniające zarządzanie wiedzą

za pośrednictwem Glean

Glean pomaga zmniejszyć bałagan związany z rozproszonymi dokumentami i trudnymi do znalezienia linkami, umożliwiając zespołom organizowanie kluczowych informacji w jednym miejscu. Dzięki funkcji Kolekcje zespoły mogą grupować powiązane pliki, notatki, linki i rozmowy — niezależnie od tego, skąd pochodzą, czy to z Dysku Google, Slacka, czy narzędzi wewnętrznych.

Ułatwia to śledzenie materiałów projektowych, udostępnianie aktualizacji i zapewnienie wszystkim dostępu do tych samych informacji bez konieczności przeszukiwania wielu platform.

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Czym jest Elasticsearch?

za pośrednictwem Elasticsearch

Elasticsearch to otwarty, rozproszony silnik wyszukiwania i analizy, stworzony do obsługi dużych ilości danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Można go porównać do Google, ale przeznaczony jest do wewnętrznych danych biznesowych. Pobiera i indeksuje informacje z wielu źródeł, takich jak bazy danych, logi, dokumenty lub dane aplikacji, dzięki czemu można je szybko i skutecznie przeszukiwać.

Platforma nie tylko dopasowuje słowa kluczowe, ale także klasyfikuje wyniki na podstawie trafności i kontekstu. Niezależnie od tego, czy próbujesz znaleźć konkretny dokument, analizować zachowania klientów, czy śledzić logi systemowe w czasie rzeczywistym, Elasticsearch jest zaprojektowany tak, aby niemal natychmiast zwracać właściwe dane — nawet spośród milionów rekordów.

Funkcje Elasticsearch

Od integracji funkcji wyszukiwania opartych na AI po skalowanie infrastruktury — Elasticsearch oferuje elastyczność i wydajność, których potrzebujesz. Poniżej przedstawiamy niektóre z jego najlepszych funkcji:

Funkcja nr 1: Wbuduj wyszukiwanie AI w swoje aplikacje

za pośrednictwem Elasticsearch

Silnik Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) dodaje do aplikacji funkcje wyszukiwania semantycznego, pomagając użytkownikom znaleźć wyniki na podstawie znaczenia, a nie tylko dopasowania słów kluczowych. Działa od razu po uruchomieniu, bez konieczności ponownego szkolenia modeli dla konkretnej domeny, co ułatwia rozpoczęcie pracy.

Możesz również połączyć ESRE z zewnętrznymi modelami językowymi, dostosować go do własnych niestandardowych modeli transformatorów lub stworzyć hybrydowe doświadczenia wyszukiwania, które łączą tradycyjne wyszukiwanie z semantyczną trafnością. Ta elastyczność sprawia, że jest on przydatny do dostosowywania funkcji wyszukiwania lub automatyzacji cyklu pracy AI do różnych typów zawartości i potrzeb użytkowników.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie lekceważ metadanych! Nie chodzi tylko o to, czego szukasz — równie ważne jest to, jak rzeczy są oznaczone, skategoryzowane i połączone. Solidne metadane (takie jak daty, autorzy, tagi projektów lub poziomy dostępu) pomagają udoskonalić wyniki wyszukiwania, spersonalizować trafność i odkryć zapomniane skarby w odpowiednim momencie.

Funkcja nr 2: Skalowalność dostosowana do potrzeb każdej firmy

Elasticsearch skaluje się poziomo, co oznacza, że rozwija się wraz z Tobą. Doświadczenie pozostaje spójne, niezależnie od tego, czy korzystasz z jednego węzła, czy klastra składającego się z 300 węzłów.

Obsługuje miliony żądań na sekundę, zapewniając dystrybucję indeksów i zapytań w klastrze w celu płynnego i wydajnego działania. Skalowalność Elasticsearch pozwala na łatwe skalowanie możliwości wyszukiwania danych, jeśli zastanawiasz się , jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności.

Funkcja nr 3: Przechowuj i przeglądaj dane tak, jak chcesz

za pośrednictwem Elasticsearch

Elasticsearch zapewnia elastyczność w zakresie sposobu i miejsca przechowywania danych. W zależności od potrzeb można przechowywać je lokalnie, aby zapewnić szybkie wykonywanie zapytań, lub skorzystać z bardziej skalowalnych opcji, takich jak niedroga pamięć masowa S3.

Dzięki polom uruchomieniowym łatwo jest dostosować się do zmieniających się danych lub wprowadzać nowe zestawy danych w locie. Dla zespołów skupionych na usprawnieniu procesów zarządzania dokumentami Elasticsearch ułatwia organizowanie, zarządzanie i przeszukiwanie danych.

Funkcja nr 4: Wysoka dostępność i wykrywanie awarii

Funkcje takie jak replikacja między klastrami zapewniają, że kopia zapasowa jest zawsze gotowa. Jego rozproszony system został zbudowany z myślą o odporności i niezawodności. Twoje dane pozostają dostępne, nawet gdy coś pójdzie nie tak.

Ceny Elasticsearch

Niestandardowe ceny

Glean a Elasticsearch: porównanie funkcji

Glean i Elasticsearch stawiają czoła temu samemu wyzwaniu: pomagają zespołom pracować wydajniej dzięki wyszukiwaniu w obszarze roboczym. Jednak podchodzą do tego w różny sposób.

Oto krótkie zestawienie różnic między nimi:

Glean Elasticsearch Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie z funkcjami AI bez konieczności pisania kodu. Wysoce konfigurowalna, skalowalna platforma wyszukiwania Możliwość szybkiego porządkowania i wyszukiwania wewnętrznej wiedzy dzięki spersonalizowanym odpowiedziom i wynikom uwzględniającym kontekst. Obsługuje duże zbiory danych i złożone zapytania, zapewniając elastyczność platformy wyszukiwania pełnotekstowego dla przedsiębiorstw. Zapewnia użytkownikom bez wiedzy technicznej możliwości wyszukiwania opartego na AI, analizy danych i podpowiedzi w języku naturalnym. Oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniające zgodność z przepisami i kompleksowe zarządzanie danymi. Usprawnia zarządzanie wiedzą dzięki inteligentnym kolekcjom i linkom Go Links zapewniającym szybki dostęp. Wsparcie danych na dużą skalę i oferuje architekturę rozproszoną do skalowania horyzontalnego.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej kluczowym funkcjom, aby sprawdzić, w czym każde z tych narzędzi się wyróżnia.

Funkcja nr 1: Funkcjonalność wyszukiwania

Glean to oparta na AI platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która wykorzystuje modele LLM i uczenie maszynowe do generowania bardziej spersonalizowanych i dokładnych wyników wyszukiwania. Koncentruje się na dostarczaniu trafnych odpowiedzi poprzez zrozumienie kontekstu każdego zapytania.

Z drugiej strony, Elasticsearch koncentruje się na szybkim, wysokowydajnym wyszukiwaniu tekstowym w danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Jego Query DSL (język specyficzny dla domeny) pozwala na niestandardowe dostosowanie zapytań, dając programistom precyzyjną kontrolę nad zapytaniami wyszukiwania i rankingiem wyników.

🏆 Zwycięzca: Glean. Wyszukiwanie oparte na AI dostarcza bardziej spersonalizowanych i kontekstowych wyników, dzięki czemu jest bardziej efektywne dla użytkowników nietechnicznych, którzy chcą uzyskać intuicyjne, trafne odpowiedzi bez ręcznego dostosowywania zapytań wyszukiwania.

Funkcja nr 2: Pozyskiwanie i wzbogacanie danych

Z jednej strony Glean integruje się z ponad 100 narzędziami, organizując dane w ujednolicony sposób, aby zapewnić płynne wyszukiwanie na różnych platformach. Z drugiej strony zapewnia wysoką elastyczność w zakresie pozyskiwania danych.

Jego potoki pozyskiwania danych zapewniają wsparcie dla złożonych transformacji i mapowania danych, umożliwiając użytkownikom ustawienie niestandardowych procesów tokenizacji i indeksowania dostosowanych do ich potrzeb.

Elasticsearch płynnie integruje się z narzędziami do obsługi dużych zbiorów danych, takimi jak Hadoop i Spark, dzięki czemu idealnie nadaje się do operacji na danych na większą skalę.

🏆 Zwycięzca: Elasticsearch wygrywa dzięki możliwości dostosowania i szczegółowej kontroli nad procesami pozyskiwania danych, co pozwala firmom precyzyjnie dostosować proces indeksowania danych do swoich potrzeb.

Funkcja nr 3: Doświadczenie użytkownika i interfejs

Interfejs Glean został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Został stworzony z myślą o użytkownikach nieposiadających wiedzy technicznej, więc nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy, aby z niego korzystać. Funkcje takie jak podpowiedzi w języku naturalnym i możliwość organizowania danych w kolekcje sprawiają, że Glean jest bardzo przystępny.

Elasticsearch jest jednak znacznie bardziej techniczny. Chociaż zapewnia solidną funkcję, użytkownicy muszą dogłębnie zrozumieć algorytmy wyszukiwania i Query DSL, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

🏆 Zwycięzca: Glean wygrywa dzięki dostawcy przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, umożliwiając zespołom szybkie wyszukiwanie informacji i utrzymanie wysokiej wydajności.

Funkcja nr 4: Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Glean posiada wbudowane narzędzia zarządzania, które zapewniają odpowiedni dostęp do danych i prywatność, pomagając organizacjom w przestrzeganiu wewnętrznych zasad i zewnętrznych przepisów.

Z kolei Elasticsearch oferuje bardziej niezawodne i wysoce konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa, co czyni go lepszym wyborem dla przedsiębiorstw o złożonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

🏆 Zwycięzca: Elasticsearch. Jest to oczywisty zwycięzca, jeśli potrzebujesz bardziej niezawodnych, wysoce konfigurowalnych funkcji bezpieczeństwa.

Funkcja nr 5: Skalowalność i wydajność

Glean optymalizuje wyszukiwanie w miejscu pracy oparte na AI w dużych zbiorach danych i zapewnia dobrą skalowalność. Nie oferuje jednak tak samo wydajnych funkcji wyszukiwania, precyzyjnej kontroli nad zasobami systemowymi i skalowania horyzontalnego jak Elasticsearch.

Elasticsearch wykorzystuje architekturę dystrybucyjną zbudowaną z myślą o skalowalności horyzontalnej, co pozwala na łatwą skalowalność w wielu węzłach. Zapewnia to wysoką dostępność i szybkie działanie nawet przy rosnącej ilości danych.

🏆 Zwycięzca: Elasticsearch jest tutaj zwycięzcą dzięki swojej dystrybucyjnej, skalowalnej architekturze, która zapewnia płynne działanie w przypadku dużych zbiorów danych i wielu węzłów.

Glean vs. Elasticsearch na Reddicie

Użytkownicy Reddit często mają zdecydowane opinie na temat różnic między Glean a Elasticsearch, a ich widoki są kształtowane przez konkretne potrzeby i cykl pracy.

Ogólna opinia często skłania się ku Glean w przypadku użytkowników poszukujących prostoty i szybkiej integracji z popularnymi narzędziami. Na przykład jeden z użytkowników Reddit, Old_Cauliflower6316, zamieszcza wzmiankę na r/Llamaindex:

*Moim zdaniem, jeśli przypadek użycia jest prosty, wybrałbym produkt taki jak Glean. Ma on dużą bazę klientów, sprawdzoną wartość i elastyczność. Przez „prosty” rozumiem integrację z popularnymi źródłami danych, takimi jak Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira itp., oraz oferowanie znanego doświadczenia z chatbotem/wyszukiwarką.

*Moim zdaniem, jeśli przypadek użycia jest prosty, wybrałbym produkt taki jak Glean. Ma on dużą bazę klientów, sprawdzoną wartość i elastyczność. Przez „prosty” rozumiem integrację z popularnymi źródłami danych, takimi jak Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira itp., oraz oferowanie znanego doświadczenia z chatbotem/wyszukiwarką.

Z kolei Elasticsearch jest preferowany przez użytkowników, którzy potrzebują solidnych, konfigurowalnych funkcji wyszukiwania, zwłaszcza w większych, bardziej złożonych środowiskach. Wielu użytkowników Reddita docenia elastyczność, skalowalność i otwarty charakter Elasticsearch, który zapewnia większą kontrolę nad indeksowaniem i zapytaniami użytkowników. Użytkownik Reddita o pseudonimie elk-content-share udostępnia swoją opinię na r/elasticsearch:

App Search to rozwiązanie wyszukiwania firmy Elastic oparte na Elasticsearch, które pomaga zintegrować wyszukiwarkę z niestandardową aplikacją.

App Search to rozwiązanie wyszukiwania firmy Elastic oparte na Elasticsearch, które pomaga zintegrować wyszukiwarkę z niestandardową aplikacją.

Podkreśla to mocne strony Elasticsearch w zakresie niestandardowych aplikacji i obsługi dużych, zróżnicowanych zbiorów danych, które wymagają szczegółowej kontroli nad indeksowaniem wyszukiwania i wydajnością.

Jednak kilku użytkowników miało neutralne opinie na temat obu wyszukiwarek. Na przykład unixmonster dodaje wzmiankę:

Często korzystam z Glean. Jest bardzo prosty w ustawieniu i oferuje bogaty zestaw API, które umożliwiają tworzenie własnych narzędzi, jeśli tylko zechcesz.

Często korzystam z Glean. Jest bardzo prosty w ustawieniu i oferuje bogaty zestaw API, które umożliwiają tworzenie własnych narzędzi, jeśli tylko zechcesz.

Podobnie Draxenato pisze o Elasticsearch:

Jak wszystko, ELS ma swoje mocne i słabe strony. Doskonale nadaje się do scenariuszy charakteryzujących się dużą prędkością, dużą ilością danych i małą pamięcią danych. Bardzo szybko renderuje ogromną ilość metryk w sposób zrozumiały dla człowieka, np. logi zapory sieciowej, wiele małych dokumentów o dużej częstotliwości. Można go dostosować, aby był bardziej wydajny w innych przypadkach użycia, np. w przypadku dużej biblioteki plików PDF, ale jeśli taki jest Twój przypadek użycia, warto rozważyć inne rozwiązania. *

Jak wszystko, ELS ma swoje mocne i słabe strony. Doskonale nadaje się do scenariuszy charakteryzujących się dużą prędkością, dużą ilością danych i małą pamięcią danych. Bardzo szybko renderuje ogromną ilość metryk w sposób zrozumiały dla człowieka, np. logi zapory sieciowej, wiele małych dokumentów o dużej częstotliwości. Można go dostosować, aby był bardziej wydajny w innych przypadkach użycia, np. w przypadku dużej biblioteki plików PDF, ale jeśli taki jest Twój przypadek użycia, warto rozważyć inne rozwiązania. *

Według serwisu Reddit, najważniejsze jest to, że jeśli potrzebujesz rozwiązania, które działa od razu po uruchomieniu z narzędziami już używanymi przez Twój zespół, Glean zapewnia prostotę. Jeśli jednak lubisz precyzyjnie dostosowywać każdy element, Elasticsearch może być bardziej odpowiedni dla Ciebie.

🧠 Ciekawostka: Oryginalny algorytm Google do rankingu stron internetowych, PageRank, został nazwany na cześć Larry'ego Page'a, nie tylko dlatego, że ocenia strony, ale także na cześć jego współtwórcy, Page'a.

Spotkanie z ClickUp — najlepszą alternatywę dla Glean i Elasticsearch.

Jeśli połączysz mocne strony Glean i Elasticsearch, wynik będzie wyglądał jak ClickUp!

Dzisiejsza praca jest nieefektywna. 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu istotnych informacji w różnych narzędziach. Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, co obniża wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki pierwszemu na świecie zintegrowanemu obszarowi roboczemu opartemu na sztucznej inteligencji, który łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najzakończonej na świecie sztucznej inteligencji do pracy.

Obecnie ponad trzy miliony zespołów korzysta z ClickUp, aby pracować szybciej dzięki bardziej wydajnym cyklom pracy, scentralizowanej wiedzy i czatowi ukierunkowanemu na konkretne zadania, który eliminuje czynniki rozpraszające uwagę i zwiększa wydajność organizacji.

Przejdźmy do szczegółów.

Przewaga ClickUp nr 1: wszechstronna funkcja wyszukiwania

ClickUp zdecydowanie wygrywa pod względem wydajności wyszukiwania. Dzięki ClickUp Enterprise Search otrzymujesz zunifikowaną, inteligentną wyszukiwarkę, która integruje się z każdym narzędziem używanym przez Twój zespół.

W przeciwieństwie do Glean, który czasami ma trudności z wyświetleniem prawidłowych informacji, ClickUp oferuje trafne wyniki w czasie rzeczywistym dzięki Connected AI.

Wyszukuj płynnie w Slacku, Notion, Dokumentach Google i całym swoim obszarze roboczym dzięki funkcji Enterprise Search w ClickUp.

Oto, czym wyróżnia się wyszukiwarka ClickUp Enterprise Search:

Ujednolicone wyszukiwanie : przeszukuj wszystkie podłączone narzędzia za pomocą komend w języku naturalnym — od Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce i innych.

Kontekst w czasie rzeczywistym : nie tylko znajdziesz pliki, ale także zobaczysz rozmowy na ich temat, co doda ważnego kontekstu.

Dostęp do centrum dowodzenia: za pomocą jednego naciśnięcia klawisza uzyskaj dostęp do wszystkiego w ClickUp i powiązanych narzędziach bez opuszczania platformy.

Dzięki ClickUp możesz błyskawicznie przeszukiwać zadania, dokumenty, wiki, czaty, cele, a nawet zintegrowane narzędzia innych firm — wszystko z jednej platformy. Oznacza to koniec przełączania się między aplikacjami, przeszukiwania dokumentów lub gubienia informacji rozproszonych w silosach, czyli tzw. rozrostu pracy. Wszystko to kończy się dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji.

ClickUp’s One-Up #2: kontekstowa przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI ClickUp, który zmienia sposób, w jaki zespoły wyszukują i wykorzystują wiedzę. Wykracza poza wyszukiwanie słów kluczowych, rozumiejąc kontekst, wyświetlając istotne informacje, a nawet odpowiadając na pytania w języku naturalnym.

Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnego dokumentu, aktualizacji projektu, czy historycznych decyzji, ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe, dokładne wyniki — coś, co wymaga znacznego niestandardowego dostosowania w Elasticsearch i jest mniej intuicyjne w Glean.

Potrafi przeglądać historię zadań i czaty oraz rozszyfrować odpowiedź w czasie rzeczywistym na każde pytanie, które wpiszesz!

Oto próbka działania ClickUp Brain👇

Zbieraj informacje z Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub i innych serwisów — wszystko w ramach ClickUp Brain, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Dzięki ClickUp Brain zyskujesz:

Natychmiastowe odpowiedzi: wystarczy zapytać ClickUp Brain, a wyświetli on najbardziej trafne wyniki z zadań, dokumentów, komentarzy i połączonych aplikacji.

Podsumowania projektów i automatyczne aktualizacje: ClickUp generuje automatyczne aktualizacje statusu, raporty z codziennych spotkań i raporty z postępów prac.

Tworzenie zawartości za pomocą sztucznej inteligencji: pisz e-maili, twórz briefy projektowe i generuj aktualizacje zadań w ciągu kilku sekund, korzystając z narzędzi do tworzenia zawartości opartych na sztucznej inteligencji

Organizacjom, które potrzebują jeszcze większej inteligencji, ClickUp Brain MAX oferuje zaawansowane funkcje AI, w tym głębokie wyszukiwanie semantyczne, automatyczne podsumowania i inteligentne rekomendacje. Potrafi analizować ogromne ilości danych w całym obszarze roboczym, ułatwiając odkrywanie spostrzeżeń, trendów i połączeń, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte.

📮 ClickUp Insight: Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Po prostu zapytaj kolegę — ale jakim kosztem? Prawie połowa pracowników regularnie przerywa pracę kolegów z zespołu, aby uzyskać informacje. A za każdym razem, gdy to robią? Ponowne skupienie się zajmuje nawet 23 minuty. To godziny utraconej wydajności każdego tygodnia. Właśnie dlatego potrzebujesz scentralizowanego mózgu dla swojej organizacji. Wspomagany AI współpracownik, znany jako ClickUp Brain, może zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu — odpowiedzi, spostrzeżenia, pliki, kontekst, cokolwiek zechcesz!

Przewaga ClickUp nr 3: Wybierz swój model LLM

Wybierz najlepszy model LLM do swojego zadania w ClickUp Brain.

W przeciwieństwie do narzędzi takich jak Glean, które oferują tylko jeden wbudowany model, lub Elasticsearch, które wymaga ustawień przez programistę w celu zintegrowania sztucznej inteligencji, ClickUp Brain pozwala przełączać się między premium zewnętrznymi modelami sztucznej inteligencji, takimi jak ChatGPT, Gemini i Claude, bezpośrednio w obszarze roboczym — bez przełączania zakładek i dodatkowych logowań. Chcesz tworzyć zawartość za pomocą Claude lub rozwiązywać problemy z kodem za pomocą ChatGPT? Nie ma problemu.

Ta elastyczność oznacza, że sztuczna inteligencja dostosowuje się do zadania i Twojego stylu pracy. A gdy pojawiają się nowsze, inteligentniejsze modele, ClickUp Brain jest gotowy, aby je wdrożyć — dzięki czemu Twój asystent AI ewoluuje wraz z Twoją pracą.

Przewaga ClickUp nr 4: Kompleksowe zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą nie musi być skomplikowane. ClickUp Knowledge Management jest prosty, ale potężny. Dzięki ClickUp możesz przechowywać, organizować i współpracować nad wiedzą firmy bez problemów, z którymi możesz się spotkać w Glean lub Elasticsearch.

Oto, co wyróżnia tę technologię:

Wiki oparte na AI : każdy dokument można przekształcić w dobrze zorganizowaną, łatwą w nawigacji wiki.

Kontrola wersji i uprawnienia : możesz śledzić każdą zmianę i precyzyjnie zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników.

Współpraca w czasie rzeczywistym: członkowie zespołu mogą płynnie współpracować, łącząc połączone zadania, dodając komentarze i współpracując przy użyciu : członkowie zespołu mogą płynnie współpracować, łącząc połączone zadania, dodając komentarze i współpracując przy użyciu narzędzi do współpracy nad dokumentami

Zaktualizuj swoje bazy wiedzy dzięki podsumowaniom i rekomendacjom opartym na AI, korzystając z ClickUp Knowledge Management.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, ClickUp oferuje bogatą bibliotekę szablonów, w tym szablony baz wiedzy, które mogą usprawnić Twój postęp.

Na przykład instancja szablonu bazy wiedzy ClickUp centralizuje często zadawane pytania, szczegóły projektów i kluczowe informacje w jednym hubie wyszukiwania. Zmniejsza to przestoje i eliminuje silosy informacyjne. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, intuicyjnej organizacji i w pełni konfigurowalnym układom, instancja ta idealnie wpisuje się w unikalne cykle pracy Twojego zespołu, sprawiając, że udostępnianie wiedzy jest wydajne i łatwe.

Pobierz bezpłatny szablon Zwiększ wydajność zespołu i usprawnij udostępnianie wiedzy dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp.

Oto jak możesz wykorzystać ten szablon:

Utwórz specjalną sekcję z często zadawanymi pytaniami, aby szybko rozwiązywać problemy i ograniczyć powtarzalne zadania.

Określ jasne instrukcje dotyczące typowych zadań, zapewniając spójność i wydajność w całym zespole.

Utrzymuj osie czasu projektów, wymagania i oceny ryzyka w porządku i łatwo dostępne.

Ale to nie wszystko! Funkcja Connected Search w ClickUp zapewnia natychmiastowe wyszukiwanie konkretnych informacji, dzięki czemu nie musisz przeglądać długich dokumentów ani rozproszonych plików.

Menedżer produktu TravelLocal, Thomas Clifford, udostępnił, w jaki sposób ClickUp stał się kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami, bazą wiedzy i nie tylko:

Korzystamy z ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Zostało ono również wdrożone do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

Korzystamy z ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Zostało ono również wdrożone do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

ClickUp – zaleta nr 5: Automatyzacja i współpraca nad dokumentami

Dzięki ClickUp Automatyzacji możesz również zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie zgłoszeń, aktualizowanie statusów i wysyłanie powiadomień. Na przykład zespoły HR mogą zautomatyzować proces przeglądu aktualizacji zasad, a zespoły obsługi klienta mogą automatycznie eskalować zgłoszenia na podstawie analizy nastrojów.

Ale ClickUp nie poprzestaje na tym. Dodaje również dodatkowe funkcje do ClickUp Dokumenów, zmieniając je z prostych narzędzi do robienia notatek w dynamiczne przestrzenie do współpracy.

Twórz, edytuj i współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z bogatych formatów, stron zagnieżdżonych i kontroli wersji w ClickUp Dokumencie.

Na przykład zespoły marketingowe mogą przypisywać zadania bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu wszyscy znają swoją rolę w projekcie. Menedżerowie produktu mogą również bezpośrednio łączyć historie użytkowników, komentarze i makiety z dokumentacją funkcji, przekształcając statyczne dokumenty w interaktywne plany działania.

Twoje poszukiwania najlepszego narzędzia do wyszukiwania dla przedsiębiorstw kończą się wraz z ClickUp.

Podczas gdy narzędzia takie jak Glean oferują funkcję szybkiego wyszukiwania, a Elasticsearch doskonale radzi sobie z obsługą ogromnych zapytań dotyczących danych, ClickUp łączy w sobie najlepsze cechy obu rozwiązań. Jego wyszukiwanie oparte na AI, płynna integracja i współpraca nad dokumentami są dostępne w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Twój zespół otrzymuje zakończone rozwiązanie wykraczające poza wyszukiwanie i indeks, które pozwala zautomatyzować cykle pracy, zarządzać projektami oraz utrzymywać uporządkowaną i dostępną bazę wiedzy zawierającą aktualne informacje.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i przekonaj się na własne oczy, jak wygląda transformacja!