Zulip vs. Slack: która aplikacja do czatu zespołowego jest najlepsza dla Ciebie?

Czy wiesz, że mniej niż 28% narzędzi wykorzystywanych w miejscu pracy jest zintegrowanych? Zmusza to pracowników do przełączania się między wieloma narzędziami, podczas gdy mogliby poświęcić ten czas na opracowywanie lepszych strategii biznesowych.

Dlaczego? Źle zaprojektowane narzędzia komunikacyjne, które nie współpracują ze sobą.

Często pracownicy tracą kontekst podczas wielu rozmów. Znalezienie właściwej wiadomości lub dyskusji wśród przewijanych wiadomości przypomina szukanie igły w stogu siana, co powoduje stratę czasu i wysiłku.

Jak to naprawić? Dzięki odpowiedniej platformie do przesyłania wiadomości. Slack i Zulip to dwie popularne opcje, ale mają bardzo różne podejście do komunikacji zespołowej. Która z nich jest odpowiednia dla Ciebie?

W tym artykule porównamy Zulip i Slack, analizując ich funkcje, mocne i słabe strony. A jeśli żadna z tych opcji nie wydaje Ci się odpowiednia, mamy dla Ciebie ClickUp, alternatywę, która przewyższa obie poprzednie!

Zulip vs. Slack w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza:

Funkcja Slack Zulip Bonus+ ClickUp Doświadczenie użytkownika Nowoczesny, dopracowany czat w czasie rzeczywistym Przejrzyste wątki tematyczne Ujednolicony obszar roboczy, zintegrowany czat + zadania Wielojęzyczne wsparcie 9 języków, brak obsługi RTL ponad 20 interfejsów użytkownika, ponad 30 komunikatów Wiele języków, wsparcie RTL Licencjonowanie Zastrzeżony, tylko w chmurze Otwarta licencja, samodzielny hosting Zastrzeżony, tylko w chmurze Integracje ponad 2600 natywnych botów ponad 120 natywnych, Zapier, API ponad 1000 natywnych, API, automatyzacja Bezpieczeństwo i prywatność Kompleksowe szyfrowanie, brak samodzielnego hostingu Samodzielny hosting, pełna kontrola nad danymi SOC 2, RODO, HIPAA, brak samodzielnego hostingu Aplikacje mobilne iOS, Android iOS, Android iOS, Android Wyszukaj Zaawansowane funkcje, filtry, wyszukiwanie plików Pełny tekst, oparty na tematach Globalny, filtry, wyszukiwanie AI Powiadomienia Konfigurowalny, nie przeszkadzaj Szczegółowe, według tematów Niestandardowe, dla poszczególnych zadań, dla poszczególnych czatów Udostępnianie plików Przeciąganie i upuszczanie, podgląd Załączniki, wbudowane Załączniki, dokumenty, komentarze Współpraca Kanały, wątki, spotkania Strumienie, tematy Zadania, dokumenty, tablice, czat Zarządzanie zadaniami Podstawowe przypomnienia, integracje Brak wbudowanych funkcji Zaawansowane: zadania, sprinty, dokumenty Niestandardowe dostosowanie Motywy, emoji, cykle pracy Niestandardowe boty, wtyczki Pola niestandardowe, widoki, automatyzacja Ceny Wersje bezpłatne i płatne Free, płatny hosting Wersje bezpłatne i płatne

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest Zulip?

Zulip to otwarta platforma do czatowania i współpracy, która łączy czat natychmiastowy z wątkami w stylu e-mail. Zaprojektowana dla firm, organizacji non-profit i instytucji edukacyjnych, pomaga zespołom efektywnie zarządzać dyskusjami bez zagubienia się w zagraconych czatach grupowych.

Unikalną cechą Zulip jest to, że jest to rozwiązanie czatu typu open source. Aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od serwerów stron trzecich, możesz po prostu samodzielnie go hostować i stworzyć wewnętrzny interfejs czatu dla swojego zespołu.

Funkcje Zulip

Zulip priorytetowo traktuje komunikację opartą na wątkach, aby dyskusje były na temat. Oferuje dynamiczne formatowanie, wiadomości do współpracy, takie jak ankiety i zadania do wykonania, planowanie wiadomości i wiele więcej.

Oto zestawienie funkcji:

Funkcja nr 1: Wątki rozmów

Zulip, podobnie jak Slack, oferuje również kanały. Jednak jego wyjątkową cechą jest to, że organizuje wiadomości w wątki w ramach strumieni, dzięki czemu dyskusje są przejrzyste i łatwe do śledzenia. Wątki tematyczne Zulip, podobnie jak wątki e-mailowe, zapewniają, że każda rozmowa pozostaje w kontekście, nawet w szybko zmieniającym się czacie.

Możesz:

Odpowiadaj na konkretne wiadomości z kontekstem podczas wielu trwających rozmów

Śledź wiele dyskusji odbywających się w tym samym strumieniu

Przeszukuj historię wiadomości i powracaj do tematów bez konieczności przeglądania niekończących się wiadomości

Dodaj interaktywne elementy, takie jak ankiety i listy rzeczy do zrobienia, do tematów i wątków

Zamiast szukać konkretnej dyskusji na kanale, możesz przejść bezpośrednio do dedykowanego tematu, dodać kryteria i bez wysiłku znaleźć odpowiednią dyskusję.

Funkcja nr 2: Czat hostowany samodzielnie z otwartym kodem źródłowym

Zulip jest w 100% oprogramowaniem typu open source, co daje zespołom i organizacjom pełną kontrolę nad platformą komunikacyjną. W przeciwieństwie do narzędzi zastrzeżonych, Zulip można samodzielnie hostować, dostosowywać i rozszerzać zgodnie z własnymi potrzebami, co czyni go idealnym narzędziem dla skalowalnych firm i przedsiębiorstw.

Pozwala na:

Hostuj Zulip na własnych serwerach, aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Dostosuj funkcje i integracje do swojego cyklu pracy

Dołącz do społeczności Zulip i pomóż ulepszyć platformę

Funkcja nr 3: Asynchroniczny czat z zaawansowaną wyszukiwarką

Zaprojektowany z myślą o zespołach pracujących zdalnie, Zulip oferuje narzędzia do komunikacji asynchronicznej dla pracowników w różnych strefach czasowych. Ponieważ wiadomości są uporządkowane tematycznie, członkowie mogą odpowiadać na odpowiednie dyskusje w dogodnym dla siebie czasie, nie tracąc kontekstu.

W skrzynce odbiorczej masz przegląd wszystkich rozmów z nieprzeczytanymi wiadomościami. Ponadto dostępny jest przycisk wyszukiwania z zaawansowanymi filtrami, które pomogą Ci znaleźć odpowiedni temat.

📮 ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to, że spora ilość czasu jest marnowana na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych rozmów w e-mailach i czatach. 😱Gdyby tylko istniała inteligentna platforma, która łączyłaby zadania, projekty, czat i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale przecież istnieje:

Funkcja nr 4: Wielojęzyczna lokalizacja

83% pracowników notuje, że praca z domu jest dla nich bardziej wydajna i produktywna. Model pracy zdalnej pozwala firmom zatrudniać talenty spoza granic.

Daje to dostęp do najbystrzejszych umysłów, ale wiąże się z barierą językową. Zulip może temu zapobiec dzięki ponad 20 lokalizacjom językowym. Interfejs można przetłumaczyć, aby dostosować go do potrzeb pracowników, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Ceny Zulip

Chmura Zulip:

Free Forever

Standard: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Hosting własny:

Free Forever

Podstawowy: 3,50 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

👀 Czy wiesz, że... Brak zaangażowania pracowników, często wynikający ze słabej komunikacji, kosztuje globalną gospodarkę około 8,9 biliona dolarów w postaci utraconej wydajności.

Czym jest Slack?

za pośrednictwem Slack

Slack to narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, wyposażone w funkcję komunikacji błyskawicznej opartej na kanałach. Możesz stworzyć kanał błyskawicznej komunikacji z klientami i partnerami. Slack porządkuje również dyskusje zespołu w odpowiednich kanałach, gdzie można udostępniać dokumenty, arkusze, prezentacje i nie tylko.

Slack jest popularną aplikacją do komunikacji zespołowej, ponieważ jest bardzo łatwa w użyciu. Członkowie zespołu mogą rozmawiać ze sobą lub prowadzić dyskusje na kanałach, udostępniać pliki, przeszukiwać historię czatu i porządkować wszystkie szczegóły. Ponadto, podobnie jak Zulip, oferuje również aplikację mobilną.

🧠 Ciekawostka: Slack powstał jako narzędzie komunikacji wewnętrznej dla firmy zajmującej się tworzeniem gier o nazwie Tiny Speck podczas pracy nad grą Glitch. Gra nie odniosła sukcesu, ale Slack stał się ogromnym powodzeniem!

Funkcje Slack

Największą zaletą Slacka jest łatwy w obsłudze i wysoce konfigurowalny interfejs. Twój zespół może dostosować motywy i skonfigurować preferencje na paskach menu.

Oprócz estetycznego wyglądu Slack oferuje imponujące funkcje czatu i zarządzania zadaniami, takie jak:

Funkcja nr 1: Czaty oparte na kanałach

za pośrednictwem Slack

W przeciwieństwie do Zulip, który koncentruje się na wątkach tematycznych, Slack oferuje kanały, dzięki którym rozmowy są przechowywane w jednym miejscu, zamiast być rozrzucone po setkach bezpośrednich wiadomości. Można je skonfigurować dla zespołów, projektów lub dyskusji między działami.

Możesz również skorzystać z trików Slacka, takich jak ustawianie przypomnień poprzez wpisanie ukośnika, a następnie słowa „remind” (/remind). Następnie wzmianka o konkretnej osobie lub kanale oraz data i godzina przypomnienia.

Czat oparty na kanałach Slack umożliwia:

Twórz prywatne kanały dla wewnętrznych zespołów

Twórz kanały zewnętrzne do komunikacji z klientami, dostawcami i partnerami

Przypinaj ważne wiadomości i udostępniaj pliki bez przeszkód

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ustal godziny pracy ze swoim zespołem i ustaw profil Slack na „nie przeszkadzać”. Jeśli ktoś wyśle wiadomość w tym okresie, nie otrzymasz powiadomienia. Jeśli nadawca uzna, że wiadomość jest wystarczająco pilna, może wybrać opcję powiadomienia.

Funkcja nr 2: Natywne połączenia audio i wideo

za pośrednictwem Slack

Możesz szybko dołączyć do czatu głosowego lub rozpocząć spotkanie wideo bezpośrednio ze Slacka. Aplikacja do czatu oferuje funkcję huddles, która umożliwia nawiązywanie natychmiastowych połączeń 1:1 z bezpośrednich wiadomości lub rozpoczynanie dyskusji na kanałach w celu komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym. Możesz również udostępniać swój ekran, aby omawiać prezentacje i Dokumenty Google w czasie rzeczywistym.

Funkcja nr 3: Zautomatyzowane cykle pracy

za pośrednictwem Slack

W Slacku można skonfigurować automatyczne cykle pracy, wpisując proste komendy lub korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania. To oprogramowanie komunikacyjne pozwala również zautomatyzować cykle pracy za pomocą AI. Wystarczy poprosić wbudowaną sztuczną inteligencję Slacka o utworzenie konkretnej automatyzacji, a ta skonfiguruje ją dla Ciebie w odpowiednim kanale w ciągu kilku sekund.

Funkcja nr 4: Szablony

za pośrednictwem Slack

Szablony Slacka upraszczają zarządzanie zadaniami dzięki gotowym strukturom do organizacji projektów, wdrażania nowych pracowników, kampanii marketingowych i nie tylko. Platforma oferuje również szablony planów komunikacji, które pomagają ustalać agendy spotkań, prośby o pomoc i zasoby.

Funkcja nr 5: Podsumowania i wyszukiwanie oparte na AI

za pośrednictwem Slack

AI Slack ułatwia komunikację w zespole i zarządzanie zadaniami dzięki podsumowaniom kanałów. Może nawet sporządzać transkrypcje spotkań i notatki podczas narad, dzięki czemu możesz całkowicie skupić się na dyskusji.

Szukasz konkretnych informacji? Powiedz Slack AI, czego szukasz, a znajdzie on odpowiednie dane w dowolnym miejscu w aplikacji do czatu.

Ceny Slack

Free

Zalety: 8,75 USD/użytkownika miesięcznie

Business+: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Możesz dodać Slack AI do wszystkich płatnych planów za dodatkową opłatą w wysokości 10 USD/użytkownik/miesiąc

🧠 Ciekawostka: Microsoft Teams doświadczył poważnej awarii na całym świecie tylko dlatego, że ktoś zapomniał odnowić certyfikat uwierzytelniający.

Zulip kontra Slack: porównanie funkcji

Jeśli nadal masz trudności z wyborem między Slackiem a Zulipem, oto porównanie ich funkcji i zalet:

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat różnic między Slackiem a Zulipem, oto bardziej szczegółowe porównanie z jasnymi zwycięzcami w każdej kategorii:

1. Doświadczenie użytkownika i interfejs

Zulip koncentruje się na funkcjonalności i uporządkowanej komunikacji. Jego przejrzysty interfejs ma charakter użytkowy, priorytetowo traktując organizację nad estetyką. Unikalny system strumieni i tematów poprawia przejrzystość wiadomości. Jednak nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić. Możliwości dostosowywania są minimalne, a opcje projektowania ograniczone.

W porównaniu z Zulip, Slack jest bardziej dopracowaną i nowoczesną platformą czatową z bardziej intuicyjnym interfejsem użytkownika. Płynne animacje zapewniają atrakcyjne wrażenia wizualne. Nawigacja jest prostsza, a model czatu w czasie rzeczywistym Slack sprawia, że aplikacja działa szybciej i jest bardziej responsywna.

🏆 Zwycięzca: SlackJeśli estetyka jest dla Ciebie równie ważna jak funkcjonalność, Slack jest Twoim zwycięzcą.

2. Wielojęzyczne wsparcie

Porównując Slack i Zulip, warto pamiętać, że ten drugi jest dostępny w ponad 20 językach. Oznacza to, że cały interfejs platformy można przetłumaczyć na jeden z tych języków. Ponadto Zulip obsługuje ponad 30 języków, dzięki czemu można wysyłać i odbierać wiadomości, nawet jeśli preferowany język nie jest jednym z tych zlokalizowanych. W sumie w Zulip można korzystać z 64 języków.

Jednak Slack obsługuje obecnie tylko dziewięć języków. Platforma nie obsługuje jeszcze języków pisanych od prawej do lewej. Można jednak nadal wysyłać i odbierać wiadomości w językach, których Slack nie obsługuje, dostosowując ustawienia sprawdzania pisowni.

🏆 Zwycięzca: ZulipJeśli masz członków zespołu, którzy nie są native speakerami i pracują w różnych krajach i regionach, Zulip jest zdecydowanym zwycięzcą.

3. Model licencjonowania oprogramowania

Najważniejszą zaletą Zulip jest to, że jest to platforma typu open source. Możesz użyć jej kodu źródłowego do modyfikowania i dostosowywania własnego interfejsu czatu. Takie możliwości samodzielnego hostingu zapewniają dużą elastyczność, szczególnie dla organizacji zajmujących się danymi wrażliwymi i podlegającymi ścisłym regulacjom.

W przeciwieństwie do tego Slack jest oprogramowaniem zastrzeżonym. Nie można uzyskać dostępu do jego kodu źródłowego w celu stworzenia wewnętrznej platformy czatu.

🏆 Zwycięzca: ZulipJeśli jesteś programistą, firmą dbającą o prywatność lub zespołem, który preferuje samodzielny hosting i dostosowywanie do własnych potrzeb zamiast uzależnienia od jednego dostawcy, Zulip jest zwycięzcą.

4. Rozbudowane integracje

Zulip oferuje ponad 120 natywnych integracji. Można jednak zsynchronizować więcej platform dzięki integracji z Zapier i IFTTT. Zulip pozwala również na pisanie własnych integracji przy użyciu kodu open source. Będzie to jednak trudne, jeśli nie masz zespołu programistów.

Z drugiej strony Slack integruje się z ponad 2600 aplikacjami. Niektóre z najlepszych integracji Slacka to Microsoft Teams, Asana i ClickUp. Tworzą one scentralizowany ekosystem zarządzania projektami i komunikacji, nawet jeśli nie masz doświadczenia w kodowaniu.

🏆 Zwycięzca: SlackSlack to najlepszy wybór dla prostego systemu bezpośrednich wiadomości, który łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą technologiczną. Zulip jest bardziej odpowiedni dla tych, którzy chcą zbudować wewnętrzny system komunikacji i mają odpowiedni zespół programistów do zaprojektowania integracji.

5. Bezpieczeństwo i prywatność

Slack oferuje bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa oraz certyfikaty zgodności, takie jak SOC 2 i ISO 27001. Zapewnia bezpieczeństwo czatów dzięki kompleksowemu szyfrowaniu danych. Jednak ponieważ jest to platforma zastrzeżona, nie masz zbyt dużej kontroli nad polityką prywatności Slacka.

Zulip natomiast pozwala zbudować własny bezpieczny system przy użyciu kodu open source. Funkcja samodzielnego hostingu zapewnia większą kontrolę nad prywatnością, co czyni go dobrym wyborem dla dużych przedsiębiorstw.

🏆 Zwycięzca: ZulipW porównaniu Slack vs. Zulip, ten drugi wygrywa pod względem prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ dzięki otwartemu kodowi źródłowemu Zulip możesz zbudować własny system komunikacji.

Zulip vs. Slack na Reddicie

Opinie użytkowników Reddita na temat Slacka i Zulipa są dość podzielone. Niektórzy preferują dopracowany interfejs i integracje Slacka, podczas gdy inni wolą Zulipa ze względu na uporządkowane wątki i elastyczność open source.

Oto przykładowa opinia użytkownika Reddit na temat Zulip jako alternatywy dla Slacka, zamieszczona na r/programming:

Słuchaj, to dobrze, że jest to oprogramowanie open source i hostowane samodzielnie, ale problem wszystkich „produktów” do przesyłania wiadomości nie wynika wyłącznie z faktu, że są one zastrzeżone, ale z tego, że skupiają się na tworzeniu rozwiązań dla jednego klienta. IRC i XMPP mają wiele problemów, ale są to protokoły, więc każdy może napisać klienta, jakiego potrzebuje (graficznego, z wierszem poleceń, boty itp.) i używać go z dowolną usługą korzystającą z tych protokołów. Tworząc nowe protokoły klient-serwer dla konkretnej domeny, po prostu ograniczasz wybór użytkowników.

Słuchaj, to dobrze, że jest to oprogramowanie open source i hostowane samodzielnie, ale problem wszystkich „produktów” do przesyłania wiadomości nie wynika wyłącznie z faktu, że są one zastrzeżone, ale z tego, że skupiają się na tworzeniu rozwiązań dla jednego klienta. IRC i XMPP mają wiele problemów, ale są to protokoły, więc każdy może napisać klienta, jakiego potrzebuje (graficznego, z wierszem poleceń, boty itp.) i używać go z dowolną usługą korzystającą z tych protokołów. Tworząc nowe protokoły klient-serwer specyficzne dla danej domeny, po prostu ograniczasz wybór użytkowników.

Jednak niektórzy użytkownicy Reddita również zachwalają Zulip, na przykład użytkownik r/self-hosted:

…Absolutnie uwielbiam układ kanałów i podtematów w Zulip. Jest to obecnie pierwsza pozycja na mojej liście, którą zamierzam zaproponować mojemu zespołowi w przyszłym tygodniu. Jest bardzo intuicyjna i bardzo mi się podoba…

…Absolutnie uwielbiam układ kanałów i podtematów w Zulip. Jest to obecnie pierwsza pozycja na mojej liście, którą zamierzam zaproponować mojemu zespołowi w przyszłym tygodniu. Jest bardzo intuicyjna i bardzo mi się podoba…

Z drugiej strony użytkownicy Reddit chwalą Slack za prostotę jako oprogramowanie komunikacyjne. Uważają, że jego uporządkowana komunikacja i przypomnienia w czasie rzeczywistym są idealne dla małych zespołów.

Użytkownik Reddit zwrócił na to uwagę w r/Slack:

Na pierwszy rzut oka wykonuje proste zadania w prosty sposób... Produkt ma głębię, która nie przeszkadza, jeśli potrzebujesz tylko prostego narzędzia do komunikacji. Jest to FANTASTYCZNE narzędzie do spontanicznych spotkań w celu wymiany informacji, podczas gdy inne produkty (rymuje się z „beams”) narzucają zbyt skomplikowaną strukturę na wiele miejsc, w których mogą znajdować się wiadomości... Moja ulubiona funkcja, którą chętnie pokazywałem innym, to narzędzie /remind, dzięki któremu można używać języka naturalnego, a Slack wysyła przypomnienie...

Na pierwszy rzut oka wykonuje proste zadania w prosty sposób... Produkt ma głębię, która nie przeszkadza, jeśli potrzebujesz tylko prostego narzędzia do komunikacji. Jest to FANTASTYCZNE narzędzie do spontanicznych spotkań w celu wymiany informacji, podczas gdy inne produkty (rymuje się z „beams”) narzucają zbyt skomplikowaną strukturę w wielu miejscach, w których mają być umieszczane wiadomości...

Moja ulubiona funkcja, którą chętnie pokazywałem innym, to narzędzie /remind, które pozwala używać języka naturalnego, a Slack wysyła przypomnienie...

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Slacka i Zulip

Zarówno Slack, jak i Zulip mają swoje wady. Jeśli chcesz mieć to, co najlepsze z obu światów, czyli elastyczność i możliwość współpracy oferowaną przez Zulip oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji Slacka, wybierz ClickUp, aplikację, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy.

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty, WhatsApp, w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty, WhatsApp, w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

👀 Czy wiesz, że... 75% pracowników korzysta z narzędzi AI, i to bez nadzoru pracodawcy.

Przewaga ClickUp nr 1: Czat ClickUp

Slack to niesamowite narzędzie komunikacyjne dla małych zespołów. Brakuje mu jednak funkcji zarządzania zadaniami, które są niezbędne w rozwijających się organizacjach o dynamicznym cyklu pracy. ClickUp Chat wypełnia tę lukę, łącząc rozmowy zespołów, zadania i projekty w jednym, konfigurowalnym miejscu.

Dzięki czatowi ClickUp możesz:

Twórz rozmowy oparte na kanałach dla konkretnych tematów i projektów

Ogłaszaj komunikaty i „kontynuuj” poprzednie wiadomości

Wysyłaj wiadomości do poszczególnych członków zespołu lub całego zespołu

Połącz poszczególne rozmowy z odpowiednimi zadaniami i uporządkuj je w określonych folderach i listach

Wykorzystaj AI w czacie, aby odpowiadać na pytania, podsumowywać wątki, a nawet tworzyć agentów, którzy mogą segregować konkretne pytania

Zamień wiadomości w zadania jednym kliknięciem

W przeciwieństwie do czatów tematycznych Zulip, ClickUp oferuje doskonałą strukturę komunikacji. Wszystkie dyskusje będą starannie przechowywane w powiązanych projektach i mogą być koordynowane przez agentów AI

ClickUp przewaga nr 2: ClickUp Brain

Największa zaleta ClickUp? To asystent AI! ClickUp Brain wypełnia lukę między czatem a zadaniami, usprawniając współpracę zespołową. Pomaga przekształcić rozmowy w działania, zapewnić wszystkim spójność i zadbać o to, aby nic nie umknęło uwadze.

Natychmiastowe tworzenie zadań na podstawie wiadomości czatu

Wzmianki i dyskusje na temat zadań bezpośrednio na czacie

Podsumowuj wątki czatu lub dyskusje dotyczące zadań za pomocą AI

Uzyskaj inteligentne sugestie dotyczące tworzenia lub aktualizowania zadań na podstawie kontekstu czatu

Aktualizuj szczegóły zadania (status, osoba przypisana, termin) bezpośrednio z czatu

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym na czacie o zmianach w zadaniach

Zobacz powiązane zadania, dokumenty i komentarze obok czatu

Ustaw automatyczne przypomnienia i działania następcze dla elementów wymagających działania

Wyszukuj zarówno czaty, jak i zadania dzięki ujednoliconej wyszukiwarce AI

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Czy wiesz, że ClickUp Brain korzysta z więcej niż jednego modelu AI, a nawet przeszukuje internet za Ciebie? Oznacza to, że kiedy zadajesz pytanie, pobiera informacje z Twojego obszaru roboczego, oferuje opcję sprawdzenia różnych modeli AI i przeszukuje internet, aby udzielić Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś konkretnego, czy po prostu chcesz uzyskać najświeższe informacje, Brain jest do Twojej dyspozycji!

Dodawaj komentarze do zadań i dyskusji za pomocą ClickUp Przypisuj komentarze

Delegowanie zadań na czacie jest trudne. Twoi współpracownicy mogą przeoczyć instrukcje. Mogą nie zauważyć konkretnej wiadomości, nawet jeśli korzystają z natychmiastowych powiadomień czatu Slack.

Dzięki funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp możesz dodawać swoje uwagi bezpośrednio do zadania. Możesz jej używać do:

Utwórz element do wykonania bezpośrednio w komentarzu

Wzmianka o odpowiednich członkach zespołu w celu przypisania elementu do wykonania

Rozwiązuj lub przypisuj komentarze bezpośrednio w komentarzu

Organizuj komentarze dotyczące projektów w jednym miejscu i łatwo wyszukuj te właściwe

Możesz również poprosić ClickUp Brain o podsumowanie przypisanych komentarzy i dyskusji.

ClickUp One Up #4: Zadania ClickUp

Uporządkuj swoje zadania w folderach i listach dzięki zadaniom ClickUp

Zulip to przede wszystkim platforma czatowa z minimalnymi funkcjami zarządzania zadaniami. Slack pozwala planować zadania, ale nie ma funkcji organizacji opartej na projektach.

Jednak zadania ClickUp pozwalają zorganizować każdy krok projektów w łatwą do śledzenia listę zadań. Możesz:

Dostosuj widok zadań, wybierając spośród ponad 15 niestandardowych widoków, takich jak tablice, listy lub kalendarze

Przeciągaj i upuszczaj zadania oraz monitoruj postępy na wykresach Gantta ClickUp

Śledź aktywność w ramach każdego zadania w kolumnie Aktywność po prawej stronie

Zaplanuj automatyczne cykle pracy dzięki ponad 50 wyzwalaczom akcji

Zamień dokumenty w zadania dzięki ClickUp Brain

Twórz podzadania i listy kontrolne w ramach zadań, aby wszyscy byli na bieżąco, nawet w przypadku najdrobniejszych szczegółów

ClickUp One Up #5: Kalendarz ClickUp

Planuj zadania w kalendarzu ClickUp

Dzięki kalendarzowi ClickUp możesz stworzyć idealny harmonogram. Pozwala on na:

Automatycznie blokuj czas w kalendarzu zgodnie z listą rzeczy do zrobienia na dany dzień

Nakładaj wiele kalendarzy, aby uzyskać ujednolicony widok

Oznaczaj zadania, wydarzenia i listy kolorami, aby ułatwić organizację

Filtruj według osoby przypisanej, statusu, priorytetu lub pól niestandardowych

Generuj przeszukiwalne transkrypcje spotkań za pomocą Notetaker ClickUp i automatycznie przypisuj elementy do wykonania

Zobacz zależności i obciążenie pracą bezpośrednio w kalendarzu

Współpracuj w połączonym obszarze roboczym dostosowanym do potrzeb Twojego zespołu

Aż 61% czasu pracowników poświęca się na aktualizowanie, wyszukiwanie i zarządzanie informacjami w rozproszonych systemach. Można temu zapobiec, inwestując w narzędzie, które oferuje organizację i szeroką integrację.

Otrzymujesz niektóre z tych korzyści, takie jak elastyczność wewnętrznego Zulip, która pozwala tworzyć własne projekty open source w interfejsie Zulip, oraz łatwą komunikację błyskawiczną w pracy dzięki Slack. Oba rozwiązania mają jednak pewne wady.

Nie chcesz iść na kompromis? Wyjdź poza zwykłe aplikacje do czatu i wybierz niezrównane funkcje współpracy i zarządzania zadaniami oparte na sztucznej inteligencji ClickUp. Zamień dyskusje na czacie, dokumenty, a nawet komentarze w zadania i elementy do wykonania.

ClickUp Brain generuje natychmiastowe podsumowania postępów i dyskusji. Ponadto otrzymasz dokładne protokoły ze spotkań, łatwy czat i dynamiczne widoki list rzeczy do zrobienia.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i pozwól swojemu zespołowi skupić się na tym, co ważne, bez tracenia czasu na rozproszone dane.