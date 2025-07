10 najlepszych narzędzi AI dla dyrektorów generalnych, które warto wykorzystać w 2025 r

Bycie dyrektorem generalnym oznacza dziś podejmowanie szybszych decyzji, wyprzedzanie trendów i kierowanie zespołami w obliczu ciągłych zmian. W tym miejscu pojawia się sztuczna inteligencja — nie jako modne hasło, ale jako praktyczna zaleta.

Od analiz w czasie rzeczywistym i inteligentniejszego planowania po bardziej precyzyjną komunikację i szybszą realizację — narzędzia AI pomagają dyrektorom generalnym pracować wydajniej i jasno wytyczać kierunki działania.

Na tej liście zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi AI, które mogą wykorzystać przyszłościowo myślący prezesi, aby przyspieszyć rozwój, usprawnić działalność i skupić się na tym, co najważniejsze.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje *Ceny ClickUp Zarządzanie projektami i wydajność oparte na AI • ClickUp Brain do tworzenia natychmiastowych podsumowań, odpowiedzi i generowania treści • Autopilot Agents do automatyzacji zadań • Niestandardowe cykle pracy, pulpity, dokumenty, zadania i tablice Plan Free Forever; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Jasper AI Data powstania • Dostosuj ton i styl pisania • Śledź skuteczność treści AI • Ponad 50 szablonów postów na bloga, skryptów i nie tylko Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD/użytkownika/miesiąc Midjourney Tworzenie wariantów obrazów • Wybierz spośród modeli takich jak V6 i Niji • Dostosuj ustawienia obrazów • Organizuj obrazy w zakładce Archiwum • Prawa komercyjne i prywatna data powstania Plany płatne zaczynają się od 10 USD miesięcznie Zapier Automatyzacja cyklu pracy • Połącz ponad 7000 aplikacji • Automatyzacja cyklu pracy bez kodowania • Narzędzia AI do sprzedaży, wsparcia i tworzenia treści • Szablony do generowania leadów, odpowiedzi i podsumowań rozmów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD/użytkownik/miesiąc Notion AI Współpraca w zarządzaniu bazami danych • Automatyczne wypełnianie tabel i podsumowywanie danych • Wielojęzyczne tworzenie szkiców • Rozszerzanie wiadomości do e-maili lub raportów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD za licencję miesięcznie Perplexity AI Znajdź wiarygodne źródła danych • Tryb dogłębnych badań • Odpowiedzi poparte zweryfikowanymi źródłami • Upraszcza złożone zapytania Niestandardowe ceny Uzasadnienie (Jina AI) Złożone podejmowanie decyzji oparte na danych • Analiza SWOT, zalety/wady i analiza przyczynowo-skutkowa • Aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym • Zaawansowane analizy oparte na technologii GPT Plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Moveworks Platforma agentów AI • Automatyzacja i wyszukiwanie w całym stosie technologicznym • Niestandardowi agenci typu low-code • Bezpieczeństwo na poziomie FedRAMP® Niestandardowe ceny Pega GenAI Zwiększ wydajność i kreatywność • Twórz samoobsługowe chatboty • Symulatory szkoleniowe AI dla agentów • Analiza danych operacyjnych Niestandardowe ceny Prezent Komunikacja biznesowa • Ponad 35 000 slajdów zatwierdzonych przez marki • Kreator historii z szablonami opracowanymi przez ekspertów • ASTRID AI do generowania treści Niestandardowe ceny

Oto krótka lista 10 najlepszych narzędzi AI dla asystentów wykonawczych i dyrektorów generalnych.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i wydajności oparte na sztucznej inteligencji)

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby być o krok przed konkurencją

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, to najlepsze narzędzie AI dla dyrektorów generalnych, którzy chcą zwiększyć wydajność, przejrzystość i innowacyjność w swoich organizacjach. Dzięki ClickUp zyskujesz jeden, ujednolicony obszar roboczy, który łączy projekty, ludzi i dane, wspomagany przez AI.

Sercem możliwości AI ClickUp jest ClickUp Brain, wbudowany asystent AI. ClickUp Brain może błyskawicznie podsumowywać spotkania, generować raporty, tworzyć szkice e-maili, a nawet tworzyć plany projektów — zwalniając Twój czas na podejmowanie strategicznych decyzji.

Prezesi mogą zadawać ClickUp Brain pytania dotyczące dowolnego projektu, dokumentu lub KPI i uzyskać natychmiastowe, praktyczne odpowiedzi.

Oto przykład działania ClickUp Brain 👇

Zadawaj pytania, generuj kontekstowe odpowiedzi i osiągaj więcej dzięki ClickUp Brain

Jednak sztuczna inteligencja ClickUp to coś więcej niż tylko inteligentne sugestie. Dzięki agentom ClickUp Autopilot CEO mogą zautomatyzować całe cykle pracy i delegować rutynowe zadania agentom opartym na sztucznej inteligencji. Agenci Autopilot mogą przydzielać zadania, śledzić terminy, aktualizować statusy projektów, a nawet uruchamiać przypomnienia, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte, a Ty możesz skupić się na strategii wysokiego szczebla.

Pulpit AI ClickUp z kartami AI umożliwia zarządzanie wieloma działami lub projektami z jednego, ujednoliconego widoku. Zamiast żonglować kilkoma aplikacjami, możesz skonsolidować wszystkie krytyczne aktualizacje, zadania o priorytecie i terminy w konfigurowalnych kartach pulpitu, co ułatwia nadzór na wysokim poziomie.

Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak pulpity nawigacyjne ClickUp AI i karty AI ułatwiają liderom takim jak Ty uzyskanie natychmiastowej widoczności postępów zespołu, priorytetów i ryzyka.

Automatyzacja ClickUp pozwala skonfigurować reguły obsługi powtarzalnych zadań, od wdrażania nowych pracowników po zarządzanie zatwierdzeniami. W połączeniu z AI automatyzacja dostosowuje się do potrzeb Twojej firmy i skaluje wraz z jej rozwojem.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne w ClickUp, aby śledzić wskaźniki ważne dla Twojej firmy

Dla dyrektorów generalnych, którzy potrzebują widoczności w czasie rzeczywistym, pulpity ClickUp zapewniają konfigurowalne raporty na żywo dotyczące każdego aspektu działalności — sprzedaży, marketingu, operacji i nie tylko.

Dokumenty ClickUp i tablice ClickUp umożliwiają płynną współpracę i burzę mózgów, a zadania ClickUp zapewniają spójność i odpowiedzialność zespołów.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain: asystent AI zapewniający natychmiastowe odpowiedzi, podsumowania i generowanie treści

Agenci Autopilot: Automatyzacja i delegowanie rutynowych zadań agentom opartym na sztucznej inteligencji

Pulpity AI: dodaj karty AI, aby automatycznie analizować i podsumowywać dane

Automatyzacja ClickUp: usprawnij cykle pracy i ogranicz wysiłek ręczny

Pulpity ClickUp: analizy biznesowe w czasie rzeczywistym i śledzenie KPI

ClickUp Dokumenty i tablice: scentralizowana wiedza i wspólne burze mózgów

Zadania ClickUp : przypisuj zadania, śledź ich realizację i zarządzaj pracą różnych zespołów

Konfigurowalne cykle pracy: dostosuj ClickUp do swoich unikalnych procesów biznesowych

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy muszą przejść proces nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy

Alexis Valentin, globalny dyrektor ds. rozwoju biznesowego w Pigment, mówi:

Nasz zespół jest bardzo zadowolony z ClickUp, ponieważ na tej platformie można znaleźć wszystko, co potrzebne do wykonania pracy, a ponadto jest ona niezwykle łatwa w użyciu w porównaniu z innymi narzędziami.

📖 Przeczytaj również: Podcasty poświęcone sztucznej inteligencji, dzięki którym dowiesz się więcej na ten temat

2. Jasper AI (najlepsze narzędzie do tworzenia treści)

za pośrednictwem Jasper AI

Zarządzanie czasem i przekazywanie właściwego komunikatu ma kluczowe znaczenie dla zapracowanych dyrektorów generalnych. Jasper AI to narzędzie, które pomaga tworzyć treści dostosowane do głosu i celów Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz atrakcyjnych wpisów na blogu, przekonujących tekstów marketingowych, czy angażujących aktualizacji w mediach społecznościowych, Jasper pomoże Ci je wszystkie stworzyć.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Dostosuj ton i styl pisania do swojej marki, aby zapewnić spójność komunikatów we wszystkich treściach

Śledź skuteczność treści generowanych przez AI, aby udoskonalić i zoptymalizować strategię treści

Skorzystaj z ponad 50 szablonów, aby szybko tworzyć różnorodne treści, od wpisów na blogu po scenariusze wideo

Ograniczenia Jasper AI

Wykorzystanie pełnego potencjału AI wymaga długiego procesu nauki

Niektórzy użytkownicy uważają, że wydajność jest niejednolita, a częste awarie i błędy

Ceny Jasper AI

Twórca : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 69 USD/miesiąc na użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Jasper AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Konsekwentnie dostarcza pierwsze wersje tekstów, które idealnie pasują do naszego tonu wypowiedzi, oszczędzając nam czas i wysiłek.

3. Midjourney (najlepsze narzędzie do tworzenia różnych wersji obrazów)

za pośrednictwem Midjourney

Jeśli chcesz wywrzeć wizualne wrażenie, MidJourney oferuje potężne narzędzie AI do tworzenia oszałamiających obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Idealne dla dyrektorów generalnych, którzy potrzebują szybkich, ale imponujących wizualizacji, pomaga przekształcić pomysły w fotorealistyczne obrazy. Dzięki obsłudze przez Discord możesz precyzyjnie dostosować swoje żądania i uzyskać wiele wariantów obrazów.

Aby stworzyć obrazy, wystarczy podać podpowiedzi tekstowe opisujące Twoją wizję, a MidJourney zajmie się resztą. Możesz generować materiały wizualne do celów personal brandingu, takie jak posty na blogu, biuletyny i marketing treści. Projektuj atrakcyjne materiały wizualne do prezentacji dla inwestorów, raportów i ofert lub szybko testuj kreatywne kierunki przed zatrudnieniem projektanta.

Najlepsze funkcje Midjourney

Wybierz jeden z wielu modeli AI, takich jak V6 i Niji, aby tworzyć różnorodne style artystyczne

Dostosuj ustawienia obrazów o wysokiej rozdzielczości, zmieniając jasność, kontrast i nasycenie

Efektywnie organizuj i filtruj obrazy za pomocą zakładki Archiwum

Uzyskaj prawa do komercyjnego wykorzystania i prywatne funkcje daty powstania, aby zyskać większą kontrolę

Limity Midjourney

Ograniczona dostępność poza Discord

Ceny Midjourney

Podstawowy: 10 USD/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Pro: 60 USD/miesiąc

Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych ocen

👀 Czy wiesz, że... 55% decydentów biznesowych zgadza się, że korzyści płynące z technologii AI znacznie przewyższają potencjalne wady.

4. Zapier (najlepsze narzędzie do automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Zapier

Automatyzacja zadań administracyjnych może znacznie zwiększyć wydajność. Dzięki Zapier możesz synchronizować harmonogramy spotkań między Kalendarzem Google a Slackiem, automatycznie przekazywać e-maile do narzędzi takich jak Asana lub Trello lub generować raporty, łącząc dane z platform takich jak Arkusze Google z Notion.

Najlepsze funkcje Zapier

Połącz ponad 7000 aplikacji, aby uzyskać płynną integrację

Zautomatyzuj proste i złożone cykle pracy bez pisania ani jednej linii kodu

Twórz spersonalizowane cykle pracy przy użyciu gotowych szablonów do zadań takich jak odpowiadanie na e-maile, podsumowywanie rozmów i zarządzanie potencjalnymi klientami

Wykorzystaj AI, aby zoptymalizować procesy sprzedaży, obsługi klienta i generowania treści

Ograniczenia Zapier

Użytkownicy muszą ostrożnie obsługiwać złożone, wieloetapowe cykle pracy, ponieważ zaawansowane ustawienia mogą wymagać niestandardowego kodowania

Ceny Zapier

Free Forever

Profesjonalna : 29,99 USD/miesiąc za użytkownika

Team: 103,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Zapier prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Udało nam się stworzyć „Zaps” (automatyzacje), które sprawiają, że aplikacje komunikują się ze sobą bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Udało nam się stworzyć „Zaps” (automatyzacje), które sprawiają, że aplikacje komunikują się ze sobą bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

📖 Przeczytaj również: Skuteczna poranna rutyna CEO dla aspirujących liderów

5. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania bazami danych)

za pośrednictwem Notion AI

Zarządzanie operacjami i kierowanie zespołami może być przytłaczające bez odpowiednich narzędzi. Notion AI działa jako kompleksowy hub do organizowania informacji i automatyzacji podstawowych funkcji, zwalniając cenny czas kadry kierowniczej.

Najlepsze funkcje Notion AI

Automatyczne wypełnianie tabel i przekształcanie złożonych informacji w jasne, przydatne wnioski

Poproś Notion AI o sporządzenie komunikatów lub przetłumaczenie ich na wiele języków, takich jak hiszpański lub japoński

Podaj kluczowy komunikat, a AI rozbuduje go do szczegółowego e-maila lub raportu

Ograniczenia Notion AI

Dostęp do funkcji Notion AI jest obecnie niedostępny w aplikacjach mobilnych

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo : 12 USD miesięcznie za licencję

Business : 18 USD miesięcznie za licencję

Enterprise : Ceny niestandardowe

Notion AI: Dodaj do swojego obszaru roboczego za 10 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Nowy asystent AI Notion całkowicie zmienił moje życie, pozwalając mi zaoszczędzić wiele godzin pracy dzięki tworzeniu podsumowań i e-maili do potencjalnych klientów i mojego zespołu. Notion AI pomaga mi szybciej wykonywać nieuniknione zadania administracyjne, dzięki czemu mogę skupić się na pracy na wysokim poziomie (która jest również bardziej dochodowa!).

6. Perplexity AI (najlepsze narzędzie do wyszukiwania wiarygodnych źródeł danych)

za pośrednictwem Perplexity AI

Jeśli potrzebujesz szybkich i dokładnych odpowiedzi, Perplexity AI jest Twoim niezawodnym partnerem. To, co wyróżnia Perplexity AI, to możliwość pobierania zweryfikowanych danych z wielu źródeł w Internecie i oferowania szczegółowych, opartych na faktach odpowiedzi, którym możesz zaufać.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Zaoszczędź godziny ręcznej pracy dzięki Perplexity Deep Research

Wykonuj zadania na poziomie eksperckim, od finansów po rozwój produktów

Skorzystaj z przyjaznego interfejsu, aby szybko znaleźć i rozszyfrować odpowiedzi

Ograniczenia Perplexity AI

Może udzielać zbyt krótkich odpowiedzi na bardziej złożone pytania

Może brakować najnowszych danych, jeśli nie są one indeksowane w bazie źródłowej

Ceny Perplexity AI

Ceny zależą od wielkości tokenów i liczby wniosków

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Perplexity AI użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzja G2 mówi:

Jako analityk prowadzę wiele badań, aby zrozumieć firmy, rynki i inne szczegóły, które są bardzo przydatne dla mojego zespołu sprzedaży. Najlepsze jest to, że większość potrzebnej pomocy otrzymuję tutaj, co pozwala mi zaoszczędzić czas, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu.

🧠 Ciekawostka: 51% dyrektorów generalnych zatrudnia pracowników do pełnienia nowych ról związanych z generatywną sztuczną inteligencją, które wcześniej nie istniały, ale tylko 44% oceniło jej wpływ na swoją siłę roboczą!

7. Rationale by Jina AI (najlepsze rozwiązanie do podejmowania złożonych decyzji opartych na danych)

za pośrednictwem Rationale by Jina AI

Podejmowanie trudnych decyzji jako dyrektor generalny nigdy nie jest łatwe, ale co by było, gdybyś miał asystenta AI, który poprowadziłby Cię przez ten proces? Poznaj Rationale, potężne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc liderom biznesowym, takim jak Ty, w podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji.

To narzędzie zostało stworzone, aby zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz do podejmowania racjonalnych, opartych na danych decyzji, które są zgodne z celami i strategią Twojej firmy.

Najważniejsze funkcje Rationale by Jina AI

Korzystaj z wyszukiwania internetowego w czasie rzeczywistym, aby poprzeć swoje stwierdzenia wiarygodnymi, aktualnymi źródłami

Wykorzystaj zaawansowane algorytmy GPT i uczenia kontekstowego, aby uzyskać jasne i praktyczne informacje

Analizuj decyzje za pomocą analizy SWOT, zestawienia zalet i wad lub analizy przyczynowo-skutkowej

Uzasadnienie autorstwa Jina Ograniczenia AI

Ponieważ zależy to od jakości danych internetowych, niewiarygodne źródła mogą wpływać na dokładność

Uzasadnienie Jina AI – ceny

Lite: 9,99 USD/miesiąc

Standard: 39,99 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 99,99 USD/miesiąc

Uzasadnienie autorstwa Jina AI – oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

👀 Czy wiesz, że... 64% dyrektorów generalnych uważa, że powodzenie generatywnej sztucznej inteligencji zależy bardziej od jej przyjęcia przez ludzi niż od samej technologii. Firmy, które nie wdrożą tej technologii, narażają się na stagnację, podczas gdy te, które to zrobią, mogą spodziewać się szybkiej transformacji.

8. Moveworks (najlepsza platforma agentów AI)

za pośrednictwem Moveworks

Jako jeden z wiodących asystentów AI, Moveworks pozwala Twoim pracownikom pracować mądrzej, a nie ciężej. Zapewnia płynny dostęp do odpowiednich informacji we wszystkich systemach i formatach, eliminując czas poświęcany na zadania ręczne.

Platforma ta integruje ponad 100 narzędzi, dzięki czemu można ją dostosować do unikalnego zestawu technologii stosowanych w Twojej firmie.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już zabezpieczona? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Najlepsze funkcje Moveworks

Z łatwością wyszukuj i automatyzuj zadania w całym stosie technologicznym

Zwiększ wydajność o 90% dzięki wsparciu i integracji opartej na sztucznej inteligencji

Skorzystaj z najwyższych standardów bezpieczeństwa, ponieważ jest to jedyna platforma AI typu agentowego dostępna na rynku FedRAMP®

Umożliwia programistom tworzenie niestandardowych agentów AI przy użyciu automatyzacji opartej na niskim poziomie kodowania

Ograniczenia Moveworks

Brak darmowego planu lub wersji próbnej

Czas reakcji zespołu wsparcia może być czasami długi

Ceny Moveworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Moveworks

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Przykłady zastosowań i aplikacje AI dla zespołów Enterprise

9. Pega GenAI (najlepsze rozwiązanie zwiększające wydajność i kreatywność)

za pośrednictwem Pega GenAI

Pega GenAI łączy sztuczną inteligencję i automatyzację w celu poprawy wydajności i optymalizacji cyklu pracy, zapewniając jednocześnie płynną integrację zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa.

Platforma pomaga również uzyskać praktyczne informacje na temat klientów, którzy nie są odpowiednio obsługiwani, oraz opracować nowe sposoby postępowania w celu poprawy trafności. Na podstawie prognozowanych informacji można zmieniać źródła danych i zwiększyć wydajność agentów.

Najlepsze funkcje Pega GenAI

Zwiększ wydajność agentów i stwórz samoobsługowe chatboty

Wdrażaj i szkol agentów za pomocą symulatorów opartych na AI

Zapewnij kompleksową widoczność dzięki wizualizacji danych operacyjnych

Ograniczenia Pega GenAI

Nowe wersje aplikacji mogą wprowadzać przestarzałe zasady

Aktualizacja aplikacji do nowszych wersji może wiązać się z nowymi wyzwaniami

Ceny Pega GenAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pega GenAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,2/5 (ponad 250 recenzji)

10. Prezent (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji biznesowej)

Jeśli Twoja komunikacja biznesowa wymaga usprawnienia, Prezent oferuje inteligentne rozwiązanie. Dzięki Prezent Standard możesz w kilka sekund tworzyć spersonalizowane prezentacje zgodne z wizerunkiem marki. Dodatkowo uzyskasz dostęp do treści opracowanych przez ekspertów, które pomogą Ci poprawić komunikację. Największą zaletą jest to, że rozwiązanie nie opiera się na generatywnej sztucznej inteligencji ani poufnych danych, dzięki czemu wszystko jest bezpieczne.

Prezent najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do ponad 35 000 slajdów zatwierdzonych przez marki

Skorzystaj z narzędzia Story Builder, aby tworzyć prezentacje przy użyciu szablonów opracowanych przez ekspertów

Generuj treści w kilka minut dzięki ASTRID AI

Ograniczenia prezentacji

Skupia się głównie na aspektach komercyjnych, oferując ograniczoną liczbę szablonów dotyczących spraw medycznych

Wciąż opracowujemy szkolenia AI dla specjalistycznych szablonów

Ceny prezentacyjne

Standardowe: Ceny niestandardowe

Premium: Niestandardowe ceny

Prezentacje ocen i recenzji

G2: 4,5/5 (ponad 92 recenzje)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Prezent prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Wcześniej spędzaliśmy niezliczone godziny na formatowaniu slajdów i dopracowywaniu elementów wizualnych. Teraz, dzięki Prezent, cały ten proces stał się płynny i wydajny.

📖 Przeczytaj również: AI w miejscu pracy: sposoby na poprawę wydajności i efektywności

Jako dyrektor generalny musisz podejmować strategiczne decyzje, optymalizować działalność biznesową i wyprzedzać konkurencję. Narzędzia AI pomogą Ci efektywniej zarządzać tymi obowiązkami.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w platformach AI, które zapewniają wsparcie dyrektorom generalnym i innym liderom biznesowym:

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym: Wybierz AI, która natychmiast analizuje raporty finansowe, trendy rynkowe i dane operacyjne, aby podejmować lepsze decyzje

Analityka predykcyjna wspierająca podejmowanie decyzji: Wybierz Wybierz narzędzia AI do podejmowania decyzji , które prognozują przychody, ryzyko i wyniki operacyjne przy użyciu modeli uczenia maszynowego

Automatyzacja zadań administracyjnych: Wybierz AI, która zajmie się planowaniem, sortowaniem e-maili i zatwierdzaniem dokumentów, aby zoptymalizować Wybierz AI, która zajmie się planowaniem, sortowaniem e-maili i zatwierdzaniem dokumentów, aby zoptymalizować dzień z życia dyrektora generalnego

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w komunikacji: Wykorzystaj AI do podsumowywania raportów, tworzenia szkiców e-maili i wyodrębniania kluczowych informacji z rozmów

Konfigurowalne modele AI: Wybierz narzędzia, które dostosowują się do Twojej branży i stylu przywództwa, udoskonalając rekomendacje w oparciu o cele specyficzne dla firmy

Etyczna sztuczna inteligencja i wykrywanie stronniczości: Wybierz sztuczną inteligencję, która identyfikuje stronniczość w procesie rekrutacji, finansów i podejmowania decyzji, aby zachować przejrzystość i uczciwość

💡 Czy wiesz, że... 74% dyrektorów generalnych przyznaje, że może stracić pracę w ciągu dwóch lat, jeśli nie zapewni wymiernych korzyści biznesowych dzięki AI.

Zwiększ powodzenie swojej działalności dzięki ClickUp

Narzędzia AI zmieniają podejście dyrektorów generalnych do rozwoju biznesu, oferując nowe sposoby zwiększania wydajności, usprawniania procesu podejmowania decyzji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie tych narzędzi pozwala kadrze kierowniczej skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu, podczas gdy AI zajmuje się czynnościami powtarzalnymi lub czasochłonnymi.

ClickUp jest doskonałym przykładem tego, jak AI może wspierać funkcje kierownicze. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Brain, który automatyzuje zarządzanie zadaniami, integracje z istniejącymi narzędziami i konfigurowalne pulpity, dyrektorzy generalni mogą uzyskać głębszy wgląd w działalność swojej firmy. Ten poziom wydajności pozwala kadrze kierowniczej podejmować bardziej świadome decyzje i skupić się na tym, co najważniejsze.

Chcesz zobaczyć, jak narzędzia AI, takie jak ClickUp, mogą podnieść poziom Twojego przywództwa? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!