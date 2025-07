11 najlepszych alternatyw dla Aisera w zakresie automatyzacji opartej na AI w 2025 r

Każda minuta poświęcona na powtarzalne zadania to minuta stracona na strategię, kreatywność i prawdziwy rozwój.

Zastanów się — ile czasu w ciągu dnia pracy poświęcasz na wprowadzanie danych, sortowanie e-maili lub ręczne raportowanie? A co by było, gdyby te zadania wykonywały się same, podczas gdy Ty skupiałbyś się na tym, co naprawdę ma znaczenie?

Właśnie w tym zakresie narzędzia do automatyzacji AI mają ogromne znaczenie. Aisera to znana marka w tej dziedzinie, pomagająca firmom uprościć wsparcie IT, obsługę klienta i operacje.

Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne i niekoniecznie musi sprawdzić się w Twoim przypadku. Być może potrzebujesz większej elastyczności, bardziej rozbudowanych funkcji AI lub po prostu narzędzia, które lepiej współgra z Twoim obecnym stosem technologicznym. Przyjrzymy się wszystkim aspektom, od tworzenia interfejsów konwersacyjnych po zwiększanie wydajności agentów!

A co najlepsze? Istnieje wielu wiodących dostawców, którzy mogą dorównać — a nawet przewyższyć — ofertę Aisera. W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze platformy automatyzacji AI, analizując ich funkcje, ceny i porównując je z Aisera.

Czym jest Aisera?

za pośrednictwem Aisera

Aisera to platforma automatyzacji oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom zoptymalizować zarządzanie usługami IT (ITSM), obsługę klienta i wewnętrzne cykle pracy.

Wykorzystuje konwersacyjną sztuczną inteligencję, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe do automatyzacji rozwiązywania zgłoszeń, umożliwienia samoobsługi i skrócenia czasu reakcji.

Dzięki integracji z platformami takimi jak ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce i Slack, Aisera ma na celu zmniejszenie ręcznego obciążenia pracą i zwiększenie wydajności operacyjnej. Wirtualni agenci oparci na sztucznej inteligencji mogą obsługiwać typowe zgłoszenia do pomocy technicznej, zwalniając ludzkich agentów do bardziej złożonych zadań.

👀 Czy wiesz, że... 92% firm planuje zwiększyć inwestycje w AI, ale tylko 1% liderów uważa, że ich organizacje są w pełni zintegrowane z AI. Wyzwaniem nie jest samo wdrożenie AI, ale jej skuteczne wykorzystanie w celu osiągnięcia rzeczywistych korzyści biznesowych.

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Aisera?

Chociaż Aisera jest potężnym narzędziem do automatyzacji AI, nie zawsze spełnia potrzeby każdej firmy. Oto dlaczego warto wypróbować jej alternatywy:

Limity niestandardowych ustawień : Cykle pracy i automatyzacja mogą nie być wystarczająco elastyczne dla firm o specyficznych potrzebach

Wysokie ceny : Plany przeznaczone dla przedsiębiorstw mogą być kosztowne dla małych i średnich firm

Wyzwania związane z integracją : Może brakować głębszych połączeń z niszowymi narzędziami

Obawy dotyczące wydajności AI : Trudności z złożonymi zapytaniami mogą wymagać ręcznej interwencji

Częste cykle wydawania : Regularne aktualizacje mogą zakłócać stabilność i wymagać częstych dostosowań

Czasochłonne szkolenie AI : Osiągnięcie solidnej wydajności może wymagać znacznego czasu i wysiłku

Dodatkowe koszty za zaawansowane funkcje : dodatki, takie jak wsparcie GPT, mogą nie być domyślnie uwzględnione

Problemy z wydajnością na urządzeniach mobilnych : intensywne korzystanie z urządzeń mobilnych może powodować zauważalne spowolnienia

Wciąż wymaga ręcznego wysiłku: Pomimo dobrych wskaźników defleksji konieczne jest ciągłe dostosowywanie i zarządzanie zawartością

Alternatywy dla Aisera w skrócie

Oto krótki przegląd przypadków użycia i struktur biznesowych dla każdej alternatywy dla Aisera:

Narzędzie Przykład zastosowania Najlepsze dla Ceny ClickUp Automatyzacja zadań i cyklu pracy Teams zarządzające projektami i procesami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika Moveworks Automatyzacja wsparcia IT oparta na sztucznej inteligencji Przedsiębiorstwa automatyzujące pomoc techniczną IT Niestandardowe ceny Amelia Interakcje z klientami/pracownikami oparte na AI Firmy potrzebujące agentów AI działających jak ludzie Niestandardowe ceny Kore. ai Konwersacyjna sztuczna inteligencja i automatyzacja chatbotów Przedsiębiorstwa potrzebujące zaawansowanych botów AI Niestandardowe ceny IBM Watson Assistant Chatbot AI do obsługi klienta i pomocy IT Firmy poszukujące wysoce konfigurowalnej sztucznej inteligencji Dostępny plan Free Lite; płatne plany zaczynają się od 140 USD/miesiąc Drift Chatboty AI dla sprzedaży i marketingu Firmy skupiające się na generowaniu leadów Niestandardowe ceny Zendesk AI Automatyzacja obsługi klienta oparta na AI Firmy korzystające z Zendesk do wsparcia Plany płatne zaczynają się od 55 USD/agent/miesiąc (rozliczane rocznie) ServiceNow Zarządzanie usługami IT i automatyzacja Duże organizacje zarządzające usługami IT Niestandardowe ceny Cognigy Automatyzacja centrum kontaktowego oparta na AI Przedsiębiorstwa potrzebujące AI do obsługi głosu i czatu Niestandardowe ceny Ada Chatbot AI bez kodowania do obsługi klienta Firmy poszukujące łatwych ustawień chatbota Niestandardowe ceny Yellow. ai Angażowanie klientów oparte na AI Firmy potrzebujące AI do obsługi głosu i czatu Plan Free dla maksymalnie 100 MTU/miesiąc; płatne plany zaczynają się od 10 000 USD/rok

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Priorytetowo traktuj platformy z przejrzystymi cenami i skalowalnymi funkcjami, aby nie być uzależnionym od sztywnego systemu w miarę rozwoju firmy.

11 najlepszych alternatyw dla Aisera

Szukasz alternatywy dla Aisera? Oto najlepsze opcje, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania projektami)

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, podsumowania zadań i inteligentne sugestie dzięki ClickUp Brain — Twojemu zawsze dostępnemu agentowi AI

Jeśli porównujesz ClickUp i Aisera, kluczowa różnica sprowadza się do zakresu i elastyczności.

Aisera została stworzona z myślą o automatyzacji IT i obsługi klienta. ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, rozszerza AI i automatyzację na każdy element cyklu pracy — zarządzanie projektami, organizowanie zadań i koordynowanie pracy zespołów bez dodatkowego wysiłku.

Sercem tego rozwiązania jest ClickUp Brain, asystent AI, który działa w zadaniach, dokumentach i czacie.

ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe podsumowania, automatycznie generuje aktualizacje i sugeruje kolejne kroki w zadaniach. Może nawet pisać lub udoskonalać podzadania i komentarze w oparciu o kontekst projektu, pomagając Ci działać szybciej bez zbędnych powtórzeń.

Zwiększ wydajność dzięki ClickUp Brain, korzystając z analiz opartych na sztucznej inteligencji, natychmiastowych odpowiedzi i inteligentniejszych decyzji

W ramach ClickUp Docs Brain działa jak wbudowany redaktor i badacz. Poproś go o podsumowanie długich dokumentów, przepisanie akapitów, wygenerowanie nowej treści od podstaw lub udzielenie odpowiedzi na pytania na podstawie tego, co już zostało napisane. W ciągu kilku sekund może przekształcić Twoje rozproszone myśli w uporządkowany wynik.

Dodaj do tego fakt, że możesz czerpać istniejącą wiedzę z treści w ClickUp i poprzez połączone narzędzia innych firm, a otrzymasz podstawę agentycznej sztucznej inteligencji, która dostosowuje się do Twoich potrzeb.

A co z połączeniem z zespołem? Brain pomaga również w pełni wykorzystać rozmowy związane z pracą w ramach czatu ClickUp. Brain włącza się do rozmów, aby wyświetlić odpowiednie zadania, zasugerować odpowiedzi i podsumować dyskusje w czasie rzeczywistym. Pomaga to wyeliminować zakłócenia i skupić się na tym, co ważne, bez konieczności przełączania zakładek.

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp w czacie

Chcesz wiedzieć, co sprawia, że ClickUp naprawdę wyróżnia się jako narzędzie do zarządzania projektami i automatyzacji? ClickUp Brain pozwala wybrać model AI, z którym chcesz pracować — Gemini, ChatGPT lub Claude — bezpośrednio z obszaru roboczego.

Wybierz między Gemini, ChatGPT i Claude — bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp, aby uzyskać inteligentniejszą i bardziej elastyczną pomoc AI

Niezależnie od tego, czy redagujesz dokument, zadajesz pytanie, czy podsumowujesz zadanie, możesz przełączać się między najlepszymi modelami LLMs w zależności od stylu wyjściowego lub wymaganej głębi. Ta elastyczność stanowi ogromny czynnik wyróżniający, zapewniając zespołom większą kontrolę, lepszą obsługę kontekstu i wyniki o wyższej jakości — a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki automatyzacji ClickUp, automatyzując cykle pracy, wyzwalacze i działania bez wysiłku

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz wyeliminować powtarzalne zadania w każdym zespole — bez konieczności kodowania. W przeciwieństwie do cyklu pracy Aisera, który koncentruje się na IT, ClickUp oferuje elastyczną automatyzację dla marketingu, sprzedaży, HR i nie tylko.

Zautomatyzuj etapy zadań, wysyłaj aktualizacje i uruchamiaj akcje bez ręcznej pracy. Wystarczy opisać cykl pracy prostym językiem, a ClickUp AI Automation Builder zajmie się resztą — przypisywaniem zadań, oznaczaniem interesariuszy czy generowaniem raportów.

Oprócz automatyzacji ClickUp to w pełni zintegrowany obszar roboczy, który zastępuje oddzielne narzędzia, łącząc zadania, dokumenty, cele i współpracę, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na pracy i zachować wydajność.

👀 Czy wiesz, że... Shipt, Inc. , firma świadcząca usługi dostawcze należąca do Target Corporation, efektywnie zarządza projektami na dużą skalę, korzystając z formularzy, etykiet i automatyzacji ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi platformy ze względu na jej rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) ​

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Podoba mi się automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne pozwalają nam, użytkownikom, wizualizować wydajność projektów i uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym. Oferuje nam elastyczne widoki pracy, w tym 10 różnych widoków, które pomagają nam, użytkownikom, skupić się na priorytetach w wybrany przez nas sposób, a wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala mi ustawić szacowany czas dla każdego zadania i śledzić postępy.

Podoba mi się automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne pozwalają nam, użytkownikom, wizualizować wydajność projektów i uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym. Oferuje nam elastyczne widoki pracy, w tym 10 różnych widoków, które pomagają nam, użytkownikom, skupić się na priorytetach w wybrany przez nas sposób, a wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala mi ustawić szacowany czas dla każdego zadania i śledzić postępy.

🧠 Ciekawostka: Najwcześniejsze systemy automatyzacji AI działały na kartach perforowanych — obecnie AI może przewidywać cykle pracy i natychmiast wykonywać zadania.

2. Moveworks (najlepsze rozwiązanie do wsparcia pracowników opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Moveworks

Masz dość czekania na wsparcie IT w celu zresetowania hasła lub na dział kadr w celu przetworzenia prostej prośby?

Moveworks eliminuje te wąskie gardła, działając jako zawsze dostępny, generatywny asystent oparty na sztucznej inteligencji dla pracowników. Zamiast rejestrować zgłoszenia lub szukać zespołów wsparcia, pracownicy mogą zadawać pytania Moveworks w języku naturalnym i uzyskać natychmiastowe rozwiązania.

Integruje się z systemami przedsiębiorstwa, takimi jak ServiceNow, Workday i Microsoft Teams, pobierając odpowiednie informacje w celu automatycznego rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje Moveworks

Zmniejsza przestoje i zapewnia większą wydajność zespołów bez interwencji człowieka

Interpretuje i odpowiada na prośby pracowników dzięki zrozumieniu języka naturalnego

Łatwe połączenie z systemami IT i HR przedsiębiorstwa

Rozwiązuje typowe problemy pracowników bez interwencji człowieka

Obsługa wielu języków dla zespołów międzynarodowych

Ograniczenia Moveworks

Ma ograniczone opcje dostosowywania do indywidualnych potrzeb klientów

Wydajność zależy od jakości integracji z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa

Ceny Moveworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Moveworks

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Moveworks prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Od momentu wdrożenia Moveworks odnotowaliśmy 50% spadek wolumenu w ciągu 4 lat. Oszczędności w dziale IT Service Desk pozwoliły nam opłacić umowę z Moveworks i nadal generować dodatkowe oszczędności! Moveworks bardzo ułatwiło nam rozpoczęcie współpracy. Mamy dobre wspólne programy zapewniające powodzenie i działamy na tej samej stronie.

Od momentu wdrożenia Moveworks odnotowaliśmy 50% spadek wolumenu w ciągu 4 lat. Oszczędności w dziale pomocy technicznej IT pozwoliły nam opłacić umowę z Moveworks i nadal generować dodatkowe oszczędności! Moveworks bardzo ułatwiło nam rozpoczęcie współpracy. Mamy dobre programy wspólnego powodzenia i działamy zgodnie.

📮ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia AI oparte na konwersacji, takie jak ChatGPT i Claude. Niższy poziom adopcji asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain to asystent AI obsługujący czat, który może pomóc w wielu różnych sytuacjach. Z kolei agenci oparci na AI w kanałach czatu ClickUp mogą odpowiadać na pytania, klasyfikować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!

3. Amelia (najlepsza dla obsługi klienta AI)

za pośrednictwem Amelia

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, które opierają się na sztywnych skryptach, Amelia AI rozumie kontekst, intencje, a nawet emocje, dzięki czemu interakcje z klientami są bardziej naturalne.

Możesz używać Amelii do zapewnienia całodobowej obsługi klienta, zajmującej się wszystkim, od zapytań dotyczących zamówień i szablonów cyklu pracy po rozwiązywanie problemów. Amelia nieustannie uczy się na podstawie poprzednich interakcji, z czasem poprawiając swoje odpowiedzi.

Jeśli klient jest sfrustrowany lub po prostu potrzebuje szybkiej informacji, Amelia dostosowuje nawet ton wypowiedzi do sytuacji, dodając ludzki wymiar do wsparcia opartego na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Amelii

Zapewnia całodobową obsługę klienta

Inteligentne rozpoznawanie emocji klientów i reagowanie na nie

Skutecznie skaluje mapy procesów , aby obsługiwać wiele interakcji jednocześnie

Ograniczenia Amelii

Wymaga złożonych ustawień i wstępnej implementacji

Powoduje problemy podczas integracji ze starszymi wersjami systemów

Ceny Amelii

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Amelia

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,9/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Amelii prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Podoba mi się, jak działa backend wtyczki i jak ładnie wygląda – to bardzo odświeżająca zmiana w porównaniu z wieloma innymi wtyczkami. Dzięki temu możemy wykonywać wiele skomplikowanych rezerwacji bez konieczności zatrudniania niestandardowej firmy programistycznej. Podoba mi się również to, że licencja jest dożywotnia, a ceny są bardzo przystępne dla małych firm.

Podoba mi się, jak działa backend wtyczki i jak ładnie wygląda – to bardzo odświeżająca zmiana w porównaniu z wieloma innymi wtyczkami. Dzięki temu możemy wykonywać wiele skomplikowanych rezerwacji bez konieczności zatrudniania niestandardowej firmy programistycznej. Podoba mi się również to, że licencja jest dożywotnia, a ceny są bardzo przystępne dla małych firm.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wybierając najlepszą alternatywę dla Aisera, skup się na tym, jak dobrze platforma integruje się z istniejącymi narzędziami i cyklami pracy. Automatyzacja oparta na AI jest skuteczna tylko wtedy, gdy łączy się z systemami CRM, ITSM lub obsługą klienta.

4. Kore. ai (Najlepsze rozwiązanie dla konwersacyjnej sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej)

za pośrednictwem Kore.ai

Kore. ai zostało stworzone do tworzenia interfejsów konwersacyjnych, które działają w kanałach globalnych. Wirtualni asystenci oparci na AI wykraczają poza podstawowe skrypty — interpretują kontekst, intencje i nastroje, aby zapewnić bardziej naturalną interakcję.

Firmy mogą go używać do automatyzacji cyklu pracy, poprawy obsługi klienta i usprawnienia zadań wewnętrznych. Dzięki opcjom bezkodowym i niskokodowym zespoły mogą tworzyć i uruchamiać asystentów AI bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Kore. ai

Automatyzacja interakcji z klientami i pracownikami dzięki inteligentnym chatbotom

Popraw dokładność chatbotów dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego

Wdraża asystentów AI w wielu kanałach, w tym w aplikacjach głosowych i komunikacyjnych

Integracja z systemami przedsiębiorstwa, takimi jak CRM i zarządzanie usługami IT

Ograniczenia Kore. ai

Wymaga wstępnego szkolenia modeli AI, aby działały optymalnie

Może wiązać się z wyższymi kosztami zaawansowanych wdrożeń w przedsiębiorstwach

Ceny Kore. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kore. ai

G2: 4,7/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Kore. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Najlepsze narzędzie do projektowania chatbotów. Bardzo podobała mi się sesja szkoleniowa. Mentorka była bardzo dobrze zorientowana w temacie i potrafiła wyjaśnić wszystkie zapytania. Cała sesja została przeprowadzona w sposób wspaniały.

Najlepsze narzędzie do projektowania chatbotów. Bardzo podobała mi się sesja szkoleniowa. Mentorka była bardzo dobrze zorientowana w temacie i potrafiła wyjaśnić wszystkie zapytania. Cała sesja została przeprowadzona w sposób znakomity.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja automatyzacji sięga czasów starożytnych, a jej wczesnymi przykładami są mechanizm z Antykithiry, starożytny grecki komputer analogowy służący do przewidywania pozycji astronomicznych. Obecnie narzędzia automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji ewoluowały, aby obsługiwać złożone zadania w różnych branżach.

5. IBM Watson Assistant (najlepszy do interakcji z klientami opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem IBM Watson Assistant

Dla firm, które potrzebują zaawansowanych interakcji z klientami opartych na sztucznej inteligencji, IBM Watson Assistant oferuje inteligentniejsze podejście.

W przeciwieństwie do podstawowych chatbotów z gotowymi odpowiedziami, uczy się on na podstawie prawdziwych rozmów, aby z czasem poprawiać swoją dokładność. Integruje się z centrami kontaktowymi, stronami internetowymi i platformami komunikacyjnymi, aby skrócić czas oczekiwania i zwiększyć satysfakcję klientów.

Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym zespoły uzyskują również wgląd w dane w czasie rzeczywistym, co pozwala im dostosować strategie wsparcia.

Najlepsze funkcje IBM Watson Assistant

Zapewnij inteligentniejsze interakcje z klientami dzięki chatbotom opartym na AI

Uczy się na podstawie poprzednich rozmów, aby z czasem poprawiać dokładność

Zmniejsz koszty wsparcia dzięki automatyzacji rutynowych zapytań

Integracja z centrami kontaktowymi przedsiębiorstw i systemami CRM

Limity IBM Watson Assistant

Może być skomplikowany w konfiguracji dla firm bez doświadczenia w dziedzinie AI

Aby uzyskać najlepsze wyniki, konieczne jest ciągłe szkolenie i udoskonalanie

Ceny IBM Watson Assistant

Lite: Free

Dodatkowo: 140 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson Assistant

G2: 4,4/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o IBM Watson Assistant użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 brzmi:

Najbardziej podoba mi się w IBM Watsonx Assistant to przede wszystkim łatwość rozpoczęcia pracy, ale także możliwość tworzenia złożonych projektów po zapoznaniu się z frameworkiem.

Najbardziej podoba mi się w IBM Watsonx Assistant to przede wszystkim łatwość rozpoczęcia pracy, ale także możliwość tworzenia złożonych projektów po zapoznaniu się z frameworkiem.

6. Drift (najlepszy do rozmów sprzedażowych i marketingowych opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Drift

Chatboty oparte na sztucznej inteligencji firmy Drift angażują odwiedzających stronę internetową w czasie rzeczywistym, kwalifikując potencjalnych klientów, odpowiadając na pytania, a nawet planując spotkania — bez konieczności interwencji przedstawiciela obsługi klienta.

Zaprojektowana dla firm B2B, konwersacyjna sztuczna inteligencja Drift personalizuje interakcje w oparciu o zachowania odwiedzających, zapewniając potencjalnym klientom odpowiedni komunikat we właściwym czasie.

Dzięki temu odwiedzający mogą wyrazić swoje intencje za pomocą pytań otwartych i otrzymać natychmiastowe, dostosowane do ich potrzeb odpowiedzi, co skutecznie pielęgnuje potencjalnych klientów i przyspiesza proces komunikacji.

Najlepsze funkcje Drift

Automatycznie kwalifikuj potencjalnych klientów i planuj spotkania sprzedażowe

Personalizuj odpowiedzi w oparciu o zachowania i intencje odwiedzających

Zintegruj z systemami CRM, takimi jak HubSpot i Salesforce

Ograniczenia Drift

Brak zaawansowanych opcji dostosowywania do niestandardowych cykli pracy chatbotów

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymagana jest strona internetowa o dużym natężeniu ruchu

Ceny Drift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,4/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Drift prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

*Zapewnia skategoryzowany i uporządkowany formularz zapytań. Praca z nim sprawia, że zadania są naprawdę łatwe. Używam go codziennie przez 8 godzin bez przerwy. Po prostu działa!

*Zapewnia skategoryzowany i uporządkowany formularz zapytań. Praca z nim sprawia, że zadania są naprawdę łatwe. Używam go codziennie przez 8 godzin bez przerwy. Po prostu działa!

🧠 Ciekawostka: Specjaliści z branży prawnej, podatkowej, księgowej i przeciwdziałania oszustwom przewidują, że dzięki AI zaoszczędzą nawet 200 godzin rocznie. Może to przełożyć się na wzrost wydajności o 100 000 dolarów rocznie na jednego prawnika.

7. Zendesk AI (najlepszy do obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Zendesk AI

Zintegrowana z platformą Zendesk sztuczna inteligencja Zendesk AI pomaga zespołom wsparcia ograniczyć nakład pracy. Automatyzuje odpowiedzi, ustala priorytety zgłoszeń i odrzuca typowe zapytania, zanim trafią one do konsultanta.

Dzięki uczeniu maszynowemu Zendesk AI może nawet przewidywać potrzeby klientów i sugerować odpowiednie artykuły pomocy lub automatyczne odpowiedzi, co pozwala skrócić czas poświęcany na powtarzające się pytania.

Najlepsze funkcje Zendesk AI

Automatyzacja cyklu obsługi klienta dzięki obsłudze zgłoszeń opartej na AI

Sugeruje odpowiednie artykuły pomocy na podstawie zapytań klientów

Zwiększa wydajność agentów dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji

Integracja z szerszą platformą wsparcia Zendesk

Ograniczenia Zendesk AI

Działa najlepiej tylko w firmach, które już korzystają z ekosystemu Zendesk

Brak zaawansowanych opcji dostosowywania zachowania AI

Ceny Zendesk AI

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc za agenta

Pakiet Team: 69 USD/miesiąc za agenta

Pakiet Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

Pakiet Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Wdrożenie narzędzi AI przez Grant Thornton pozwoliło pracownikom zaoszczędzić do 7,5 godziny tygodniowo, dzięki czemu mogą oni skupić się na bardziej wartościowej pracy dla klientów. ​

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie pomocy technicznej dla zespołów IT

8. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT opartego na AI)

za pośrednictwem ServiceNow

Zarządzanie wsparciem IT może wydawać się niekończącym się cyklem zgłoszeń, zaległości i wąskich gardeł. ServiceNow wykorzystuje AI, aby przerwać ten cykl, automatyzując rutynowe zadania w celu poprawy wydajności, ustalając priorytety zgłoszeń serwisowych, a nawet przewidując problemy, zanim się nasilą.

Dzięki wirtualnym agentom opartym na sztucznej inteligencji pracownicy mogą uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na typowe pytania dotyczące IT i HR bez otwierania zgłoszenia.

Jednocześnie inteligencja predykcyjna zapewnia zespołom IT skupienie się na najpilniejszych problemach, skracając czas reakcji i ograniczając przestoje w całej organizacji.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Automatyzacja zarządzania usługami IT dzięki generatorom cyklu pracy opartym na AI

Natychmiastowe rozwiązywanie zapytań pracowników za pomocą wirtualnych agentów

Przewiduj i zapobiegaj problemom IT, zanim wpłyną one na działalność firmy

Inteligentne priorytetyzowanie zgłoszeń serwisowych na podstawie pilności

Limity ServiceNow

Wymaga znacznej konfiguracji w celu pełnego wdrożenia

Może być kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ceny ServiceNow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,4/5 (ponad 2270 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o ServiceNow prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się sposób, w jaki ServiceNow centralizuje zgłoszenia do pomocy technicznej i cykle pracy w sposób ułatwiający śledzenie i zarządzanie. Zapewnia to zarówno klientom, jak i zespołom wewnętrznym przejrzystą widoczność statusu zgłoszeń, a funkcje automatyzacji zmniejszają nakład pracy ręcznej i skracają czas reakcji. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, zwłaszcza podczas dostosowywania pulpitów nawigacyjnych lub tworzenia elementów katalogu usług.

Podoba mi się sposób, w jaki ServiceNow centralizuje zgłoszenia do pomocy technicznej i cykle pracy w sposób ułatwiający śledzenie i zarządzanie. Zapewnia to zarówno klientom, jak i zespołom wewnętrznym przejrzystą widoczność statusu zgłoszeń, a funkcje automatyzacji zmniejszają nakład pracy ręcznej i skracają czas reakcji. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, zwłaszcza podczas dostosowywania pulpitów nawigacyjnych lub tworzenia elementów katalogu usług.

za pośrednictwem Cognigy

Cognigy to w pełni funkcjonalna platforma konwersacyjnej sztucznej inteligencji przeznaczona dla centrów kontaktowych. Niezależnie od tego, czy interakcje odbywają się za pomocą głosu, czy tekstu, Cognigy umożliwia firmom świadczenie obsługi klienta na skalę przemysłową w sposób zbliżony do ludzkiego.

Dzięki potężnym modelom AI i głębokiej integracji z platformami obsługi klienta Cognigy pomaga firmom wykorzystać AI do automatyzacji zadań i typowych zapytań, jednocześnie zapewniając spersonalizowane doświadczenia.

Ponadto interfejs bez kodowania ułatwia zespołom dostosowywanie rozmów bez pomocy programisty.

Najlepsze funkcje Cognigy

Zautomatyzuj interakcje z klientami dzięki czatbotom i botom głosowym opartym na sztucznej inteligencji

Wsparcie dla doświadczeń wielokanałowych na telefonach, w aplikacjach do przesyłania wiadomości i na stronach internetowych

Personalizuj rozmowy z klientami dzięki zaawansowanym modelom AI

Zintegruj z narzędziami CRM i obsługi klienta, aby uzyskać podpowiedzi i wsparcie

Ograniczenia Cognigy

Wymaga wstępnego szkolenia w celu optymalizacji odpowiedzi AI

Może wymagać dostosowania do specyficznych zastosowań branżowych

Ceny Cognigy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cognigy

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Pierwszy chatbot, ELIZA, został opracowany w 1966 roku przez profesora MIT Josepha Weizenbauma w celu symulacji psychoterapeuty.

10. Ada (najlepsze rozwiązanie do samoobsługi klientów opartej na AI)

za pośrednictwem Ada

Dzisiejsi klienci oczekują natychmiastowych odpowiedzi, a Ada pomaga firmom sprostać tym wymaganiom. Ta platforma chatbotów oparta na sztucznej inteligencji pozwala firmom zautomatyzować obsługę klienta, zachowując jednocześnie spersonalizowany charakter.

Asystent AI firmy Ada nie tylko udziela ogólnych odpowiedzi — pobiera dane w czasie rzeczywistym z systemów biznesowych, aby udzielać dokładnych odpowiedzi uwzględniających kontekst.

Od obsługi zwrotów i rozwiązywania problemów po odpowiadanie na często zadawane pytania — Ada zarządza interakcjami z klientami w całym cyklu życia bez konieczności angażowania pracowników obsługi klienta do każdego zgłoszenia.

Najlepsze funkcje Ada

Automatyzacja obsługi klienta dzięki chatbotom opartym na AI

Zapewnia spersonalizowane odpowiedzi dzięki podejściu opartemu na analizie danych

Skróć czas oczekiwania na obsługę klienta dzięki natychmiastowej samoobsłudze

Integracja z istniejącymi systemami biznesowymi w celu inteligentnej automatyzacji

Ograniczenia Ada

Najlepiej sprawdza się w firmach obsługujących ustrukturyzowane zapytania klientów

Może wymagać ciągłego szkolenia AI w przypadku bardzo technicznych przypadków wsparcia

Ceny Ada

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ada

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Ada prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ADA jest łatwa w użyciu i łatwo zrozumieć, jak działa ich system. Sposób konfiguracji automatycznych odpowiedzi jest również łatwy do wykonania, ponieważ opcje, takie jak pole tekstowe, wideo i obrazy, można przeciągać i upuszczać do przepływu czatu, a dostępne działania sprawiają, że przepływ czatu działa prawidłowo.

ADA jest łatwa w użyciu i łatwo zrozumieć, jak działa ich system. Sposób konfiguracji automatycznych odpowiedzi jest również łatwy do wykonania, ponieważ opcje, takie jak pole tekstowe, wideo i obrazy, można przeciągać i upuszczać do przepływu czatu, a dostępne działania sprawiają, że przepływ czatu działa prawidłowo.

11. Yellow. ai (Najlepsze rozwiązanie do obsługi klientów oparte na AI)

za pośrednictwem Yellow.ai

Angażowanie klientów w wielu kanałach może być trudne, ale Yellow. ai ułatwia to zadanie. Ta platforma konwersacyjnej sztucznej inteligencji pomaga firmom zautomatyzować interakcje z klientami, zachowując ich spersonalizowany i angażujący charakter.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z WhatsApp, mediów społecznościowych, czy połączeń głosowych, chatboty Yellow.ai zapewniają pomoc w czasie rzeczywistym, odpowiadają na często zadawane pytania, a nawet kończą transakcje.

Firmy mogą również korzystać z Yellow. ai jako platformy współpracy w zakresie automatyzacji marketingu, zapewniającej klientom terminowe i trafne komunikaty.

Najlepsze funkcje Yellow. ai

Automatyzacja rozmów z klientami w wielu kanałach

Zwiększ zaangażowanie dzięki personalizacji opartej na AI

Umożliwia interakcje głosowe i czatowe z odpowiedziami przypominającymi ludzkie

Wykorzystuje AI do automatyzacji marketingu i proaktywnego docierania do klientów

Ograniczenia Yellow. ai

Wymaga ustawień w celu dostosowania odpowiedzi AI do tonu marki

Może nie zapewniać wsparcia w przypadku bardzo złożonych zapytań klientów bez udziału człowieka

Ceny Yellow.ai

Free

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Yellow. ai

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Najlepsza alternatywa dla Aisera do automatyzacji opartej na AI

Wszystkie narzędzia z tej listy oferują zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Jednak jeśli chodzi o rozwiązanie łączące automatyzację, zarządzanie projektami i łatwą współpracę opartą na sztucznej inteligencji w jednym miejscu, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi AI, które skupiają się tylko na jednej funkcji, ClickUp oferuje znacznie więcej.

Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, pomoc opartą na sztucznej inteligencji oraz automatyzację cyklu pracy. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły mogą pracować wydajniej bez konieczności przełączania się między platformami. Jeśli szukasz platformy opartej na sztucznej inteligencji, która zapewnia automatyzację i optymalizację wydajności w całej organizacji, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Zarejestruj się teraz w ClickUp za darmo i przekonaj się, jak AI może pomóc Ci osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku.