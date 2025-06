10 najlepszych alternatyw dla Atlassian Rovo w 2025 roku

Asystenci oparci na sztucznej inteligencji szybko stają się niezbędnym narzędziem dla zespołów, które chcą usprawnić swój cykl pracy.

71% firm już wykorzystuje AI w procesach zarządzania projektami.

Dla wielu osób Atlassian Rovo upraszcza zarządzanie projektami dzięki AI — łączy cykle pracy, automatyzuje powtarzalne zadania i dostarcza informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Jednak Rovo ma również swoje ograniczenia. Niektóre zespoły zauważyły, że brakuje mu zaawansowanych funkcji i nie zawsze dobrze współpracuje z narzędziami innych producentów.

Jeśli więc jesteś gotowy na zmianę zestawu narzędzi, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Poznaj kilka znakomitych alternatyw dla Rovo, które mogą okazać się właśnie tym, czego potrzebuje Twój zespół!

👀 Czy wiesz, że? AI szybko stała się jedną z najbardziej transformacyjnych technologii. Od 2017 r. jej wykorzystanie wzrosło ponad dwukrotnie. Przewiduje się, że do końca dekady globalny rynek AI wzrośnie do 1811 mld dolarów.

Czym jest Atlassian Rovo?

Atlassian Rovo to asystent pracy oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności poprzez połączenie informacji z Jira, Confluence i innych narzędzi w ekosystemie Atlassian.

Wykorzystuje wykres pracy zespołowej Atlassian, aby zapewnić inteligentne wyszukiwanie, automatyzację zadań i kontekstowe informacje.

Rovo zwiększa wydajność dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Rovo Search, które wyszukują odpowiednie informacje w narzędziach takich jak Google Drive i Slack w ramach Atlassian. Rovo Chat umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, a Rovo Agents pomaga w tworzeniu treści, rekomendacjach i inicjatywach związanych z kulturą zespołu.

🧠 Ciekawostka: Szacuje się, że w ciągu tej dekady AI zautomatyzuje nawet 800 milionów miejsc pracy i stworzy około 97 milionów nowych ról związanych z AI.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Rovo?

Chociaż Rovo oferuje zaawansowane wyszukiwanie oparte na AI i automatyzację cyklu pracy, może nie być odpowiednie dla każdego zespołu.

Niektórzy użytkownicy mogą uznać generowane przez AI spostrzeżenia za zbyt ogólne, podczas gdy inni mają problemy z ograniczoną integracją poza ekosystemem Atlassian.

Jeśli Twój zespół potrzebuje większej personalizacji, głębszej automatyzacji lub narzędzia, które działa na wielu platformach, rozważenie alternatywnych rozwiązań może być właściwym posunięciem.

Limity Atlassian Rovo

Przyjrzyjmy się kilku wadom Rovo, które sprawiają, że zespoły rozważają alternatywne rozwiązania:

Ograniczona integracja : Najlepsza w ekosystemie Atlassian, ale brakuje jej płynnej łączności z narzędziami innych producentów

Informacje generowane przez AI : mogą wydawać się bezosobowe i pozbawione głębokiego zrozumienia kontekstu

Sztywna automatyzacja : Mniejsza elastyczność w porównaniu z niektórymi alternatywami, które oferują konfigurowalne cykle pracy i głębszą automatyzację opartą na sztucznej inteligencji

Kwestie związane ze skalowalnością: Może nie być tak elastyczny dla szybko rozwijających się zespołów wymagających szerszej funkcjonalności AI

Najlepsze alternatywy dla Rovo w skrócie

Oto krótki przegląd dziesięciu najlepszych alternatyw dla Atlassian Rovo wraz z ich kluczowymi funkcjami, przykładami zastosowań i cenami:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Niestandardowe cykle pracy, dokumenty i automatyzacja – AI Notetaker, czat i agenci Autopilot – Ponad 15 widoków zadań i ponad 1000 integracji – Śledzenie czasu, śledzenie celów i kontrola uprawnień Zespoły każdej wielkości potrzebujące w pełni zintegrowanego obszaru roboczego do zarządzania projektami i wiedzą opartego na sztucznej inteligencji Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Jira – Planowanie zaległości i sprintów wspomagane przez AI – Tablice agile z zależnościami i automatyzacją – Kontrola wersji i dostępu – Integracja z narzędziami CI/CD Zespoły agile i programistyczne zarządzające złożonymi cyklami rozwoju Dostępny plan Free; płatne plany od 8 do 14 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Trello – Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji dzięki Butler – Wizualne tablice Kanban – Szablony projektów i widoki między tablicami – Starzenie kart i powiadomienia Osoby indywidualne i małe zespoły preferujące wizualne zarządzanie zadaniami z lekkim wsparciem AI Dostępny plan Free; płatne plany od 6 do 17 USD. 50 USD/użytkownik/miesiąc Asana – Przewidywanie terminów i automatyzacja formularzy oparta na AI – Wykres pracy zapewniający kompleksową widoczność – Integracje działów (Slack, Loom, Salesforce) – Optymalizacja cyklu pracy oparta na AI Wielofunkcyjne małe i średnie zespoły koordynujące złożone cykle pracy i kampanie Dostępny plan Free; płatne plany od 13,49 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla poziomów przedsiębiorstwa Ada – Rozumiejący kontekst chatbot AI do obsługi klienta – Zautomatyzowana samoobsługa i przekazywanie spraw agentom – Sugestie oparte na uczeniu maszynowym i śledzenie zachowań – Niestandardowe szkolenia dla segmentów odbiorców Zespoły obsługujące klientów automatyzują wsparcie i zmniejszają obciążenie pracą agentów Niestandardowe ceny; wersja próbna dostępna na żądanie Haystack – Metryki inżynieryjne (czas przeglądu, PR, rezygnacje) – Integracje GitHub/GitLab – Wykrywanie wąskich gardeł i informacje o zespole – Raportowanie problemów w cyklu pracy Liderzy inżynierii i zespoły programistów optymalizujące cykle pracy DevOps Dostępny plan Free (Studio); niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw TestRail – Sugestie i analizy testów oparte na sztucznej inteligencji – Uprawnienia oparte na rolach i możliwość ponownego wykorzystania testów – Rejestrowanie sesji ad hoc i integracja z Jira – Śledzenie błędów w czasie rzeczywistym Zespoły ds. kontroli jakości potrzebujące ustrukturyzowanego zarządzania przypadkami testowymi i wglądu w dane Dostępna wersja próbna; płatne plany od 38 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Guru – Karty wiedzy oparte na sztucznej inteligencji i sugestie w aplikacji – Integracja ze Slackiem/Teams/przeglądarką – Dostęp offline i wykrywanie redundancji – Weryfikacja i rekomendacje wyszukiwania Wewnętrzne zespoły ds. wdrażania usprawniają dostarczanie wiedzy na temat cyklu pracy Dostępny plan Free; płatne plany od 18 USD/użytkownik/miesiąc; dostępne ceny niestandardowe AlloBrain – Podsumowania AI i analizy spotkań – Transkrypcja w czasie rzeczywistym i analiza zaangażowania – Synchronizacja z CRM i narzędziami do zadań – Oznaczanie ryzyka i zastrzeżeń podczas rozmów Zespoły ds. sprzedaży i obsługi klienta automatyzujące rejestrowanie spotkań i działania następcze Niestandardowe ceny Notion – Generowanie treści oparte na AI i sugestie dotyczące struktury – Wiki, bazy danych, kalendarze, osadzanie – Historia wersji i modułowy obszar roboczy Małe i średnie firmy organizujące projekty, dokumenty i współpracę w elastycznym, ujednoliconym obszarze roboczym Dostępny plan Free; płatne plany od 12 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

👀 Czy wiesz, że: Pomimo obaw związanych z automatyzacją, 49% pracodawców uważa, że AI pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia. Wdrożenie AI może pomóc firmom zachować konkurencyjność i stworzyć nowe możliwości.

10 najlepszych alternatyw dla Rovo

Chcesz poznać najlepsze alternatywy dla Rovo? Zapoznaj się z ich najlepszymi funkcjami, ograniczeniami, cenami i wpływem:

1. ClickUp (Najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami z AI)

Wypróbuj zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji ClickUp Zarządzaj zadaniami z priorytetami, zależnościami, listami kontrolnymi i komentarzami w wątku, aby uzyskać pełny kontekst dzięki ClickUp Task Management

Podczas gdy Rovo pełni przede wszystkim funkcję asystenta opartego na sztucznej inteligencji, ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp Twój zespół może ustawić niestandardowe statusy zadań, aby śledzić postępy, priorytety i zależności, zapewniając realizację zadań we właściwej kolejności, a nawet śledzić czas wykonania zadania, tak aby żadna informacja nie została pominięta.

A kiedy Twoje zespoły współpracują, funkcja wykrywania współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp zapewnia wszystkim spójność, pokazując, kto nad czym pracuje. Zapobiega to konfliktom wersji w udostępnionych dokumentach ClickUp. W przeciwieństwie do Rovo, które opiera się na zewnętrznym zarządzaniu dokumentami, ClickUp ułatwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie ważnych dokumentów bez opuszczania platformy.

Współpraca staje się dziecinnie prosta dzięki funkcji natychmiastowego wykrywania współpracy na żywo w ClickUp

Jednak to, co sprawia, że ClickUp jest tak wiele lepszy od Rovo, to jego elastyczność. Niestandardowe cykle pracy ClickUp pozwalają zespołom tworzyć procesy dokładnie dopasowane do ich potrzeb — w przeciwieństwie do Rovo, które opiera się na predefiniowanych sugestiach opartych na sztucznej inteligencji.

📌 Na przykład, możesz wyświetlić swoje zaplanowane, bieżące i zakończone zadania w pakiecie do zarządzania projektami ClickUp, korzystając z ponad 15 widoków ClickUp — od wykresów Gantta i tablic Kanban po listy i kalendarz.

Dopasuj unikalny proces swojego zespołu dzięki niestandardowym cyklom pracy ClickUp

Twoje zespoły mogą również konfigurować wyzwalacze, działania i warunki za pomocą prostych komend w języku naturalnym oraz kreatora bez kodowania dzięki automatyzacji ClickUp. Powierz ClickUp wykonywanie powtarzalnych zadań, aby stały się one przeszłością. Zaoszczędzisz czas i zmniejszysz liczbę błędów.

Zautomatyzuj pracę i skup się na tym, co najważniejsze dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp doskonale sprawdza się również w utrzymywaniu połączenia wszystkich narzędzi. Dzięki integracjom ClickUp zespoły mogą płynnie łączyć Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint i Google Workspace, eliminując konieczność przełączania się między wieloma platformami.

Martwisz się, że informacje będą rozproszone po wszystkich tych narzędziach? Jedną z największych zalet ClickUp jest ClickUp Connected Search — potężna funkcja, która pozwala użytkownikom błyskawicznie znaleźć nie tylko zadania, komentarze i dokumenty w ClickUp, ale także pliki zewnętrzne.

Zamiast przeszukiwać wiele aplikacji, wszystko można znaleźć w jednym miejscu, co sprawia, że praca jest szybsza i bardziej wydajna.

Wyszukuj na różnych platformach, w plikach i aplikacjach dzięki funkcji ClickUp Connected Search

Oczywiście ClickUp Brain, kontekstowy asystent AI ClickUp, przenosi wydajność na wyższy poziom, wykorzystując sztuczną inteligencję do podsumowywania aktualizacji, generowania treści na żądanie i sugerowania inteligentniejszych sposobów pracy na podstawie danych z obszaru roboczego.

Generuj zawartość, pobieraj informacje z obszarów roboczych i osiągaj więcej w krótszym czasie dzięki ClickUp Brain

W przeciwieństwie do Rovo, które koncentruje się wyłącznie na rekomendacjach opartych na sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja ClickUp jest wbudowana w platformę za pośrednictwem Autopilot Agents, aby aktywnie pomagać zespołom w realizacji zadań, a nie tylko dostarczać im informacje.

Oto kilka z nieskończonych możliwości automatyzacji i oszczędności czasu dzięki natywnym funkcjom AI ClickUp:

🧠 Automatycznie generuj notatki ze spotkań i podsumowania dzięki ClickUp AI Notetaker

✍️ Twórz szkice briefów projektowych, dokumentów lub historii użytkowników dzięki sztucznej inteligencji, która rozumie kontekst obszaru roboczego i cele zespołu

✅ Automatycznie przypisuj zadania za pomocą AI Assign, gdy zostanie zaktualizowany określony status lub gdy zostaną usunięte przeszkody, zapewniając płynne przekazywanie zadań

📌 Zautomatyzuj raportowanie dzienne, tygodniowe lub miesięczne dzięki wbudowanym lub niestandardowym agentom Autopilot

Wyszkol niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp, aby obsługiwać asynchroniczne cykle pracy

🔍 Ujawnij informacje w całym obszarze roboczym, takie jak typowe opinie klientów lub powtarzające się nieefektywności procesów, zadając pytania w języku naturalnym

🗂️ Automatycznie ustalaj priorytety i planuj zadania za pomocą kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji AI

Najlepsze funkcje ClickUp

Planuj za pomocą widoków listy, tablicy, kalendarza, Gantta i mapy myśli

Zwiększ wydajność dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu, zarządzania obciążeniem pracą i alokacji zasobów

Zautomatyzuj zadania, generowanie treści i analizę danych projektowych dzięki natywnym funkcjom AI i agentom

Usprawnij komunikację dzięki czatowi ClickUp

Dostosuj cele, ustawiając zadania i śledząc postępy w jednym miejscu

Kontroluj dostęp dzięki szczegółowym uprawnieniom do zadań i dokumentów

Limity ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Może wydawać się zbyt skomplikowany i przesadzony dla prostych cykli pracy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp to szwajcarski scyzoryk wśród systemów zarządzania projektami… Ciągłe aktualizacje i wprowadzanie nowych funkcji przez ClickUp pokazują, że firma naprawdę słucha opinii użytkowników. Ostatnia aktualizacja AI naprawdę pomaga mi znaleźć rzeczy, które wymagają mojej uwagi. Elastyczność i opcje dostosowywania mogą być nieco zniechęcające… ale nauka przynosi ogromne korzyści w zakresie wydajności.

ClickUp to szwajcarski scyzoryk wśród systemów zarządzania projektami… Ciągłe aktualizacje ClickUp i wprowadzanie nowych funkcji pokazują, że firma naprawdę słucha opinii użytkowników. Najnowsza aktualizacja AI naprawdę pomaga mi znaleźć rzeczy, które wymagają mojej uwagi. Elastyczność i opcje dostosowywania mogą być nieco zniechęcające… ale nauka przynosi ogromne korzyści w zakresie wydajności.

2. Jira (najlepsze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do procesów agile i tworzenia oprogramowania)

za pośrednictwem Jira

Jira to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone dla zespołów Agile i zespołów programistów. Stworzone przez firmę Atlassian, pomaga zespołom planować sprinty, śledzić postępy i precyzyjnie zarządzać wydaniami.

Funkcje AI Jira pomagają w ustalaniu priorytetów zaległych zadań, śledzeniu błędów i dystrybucji obciążenia pracą, zmniejszając wysiłek ręczny. System dostosowuje się do różnych metodologii Agile, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla zespołów stosujących Scrum, Kanban lub podejście hybrydowe.

Najlepsze funkcje Jira

Kontroluj dostęp na poziomie projektu, problemu i pola dla różnych ról

Wizualizuj osie czasu projektów i zaznaczaj przeszkody wraz z zależnościami

Połącz problemy z wydaniami i zautomatyzuj aktualizacje wersji

Wyzwalaj działania, takie jak automatyczne przypisywanie zadań lub powiadamianie zespołów na podstawie warunków

Ograniczenia Jira

Niestandardowe dostosowanie wymaga czasu, aby skonfigurować skutecznie, w przeciwieństwie do prostszych alternatyw Jira

Interfejs może wydawać się zagracony dzięki rozbudowanym przyciskom, narzędziom i funkcjom

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Jira

Free

Standard : 8 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 14 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4,3/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 100 recenzji)

Co mówią o Jira prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Zwinne tablice i narzędzia do planowania sprintów naprawdę poprawiły sposób, w jaki planujemy i wykonujemy naszą pracę. Przyzwyczajenie się do nich zajęło trochę czasu, ale kiedy już opanowaliśmy ich obsługę, Jira stała się podstawowym elementem zarządzania naszymi projektami.

Zwinne tablice i narzędzia do planowania sprintów naprawdę poprawiły sposób, w jaki planujemy i wykonujemy naszą pracę. Przyzwyczajenie się do nich zajęło trochę czasu, ale kiedy już opanowaliśmy ich obsługę, Jira stała się podstawowym elementem zarządzania naszymi projektami.

👀 Czy wiesz, że? Popyt na generatywne produkty AI ma przynieść 280 miliardów dolarów nowych przychodów z oprogramowania, zmieniając krajobraz technologiczny.

3. Trello (najlepsze narzędzie AI do zarządzania zadaniami dla współpracy wizualnej)

za pośrednictwem Trello

Jeśli potrzebujesz alternatywy dla Rovo, która sprawi, że zarządzanie zadaniami stanie się bardziej wizualne i intuicyjne, Trello jest doskonałym wyborem. Zaprojektowany dla zespołów, które cenią sobie współpracę, Trello wykorzystuje AI do uproszczenia organizacji zadań, automatyzacji cyklu pracy i dostarczania inteligentnych rekomendacji.

System tablic i kart Trello jest łatwy do zrozumienia: każde zadanie otrzymuje własną kartę, która jest umieszczana na odpowiedniej tablicy (do zrobienia, w trakcie, gotowe), co ułatwia śledzenie zadań zarówno osobom indywidualnym, jak i zespołom. Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji (Butler) pomaga ograniczyć powtarzalne zadania, sugerując działania na podstawie wzorców użytkowania.

Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, powiadomieniom i analizom opartym na sztucznej inteligencji, Trello zapewnia zespołom spójność bez konieczności ciągłego ręcznego aktualizowania informacji.

Najlepsze funkcje Trello

Priorytetyzuj zadania dzięki systemowi starzenia kart. Karty stają się niewidoczne, gdy są nieaktywne, aby podkreślić zaniedbane zadania

Skorzystaj z gotowych szablonów do zarządzania projektami, takich jak plany rozwoju produktów, plany marketingowe i śledzenie sprintów

Aktualizuj tablice na pulpicie i urządzeniach mobilnych bez opóźnień

Widok zadań na wielu tablicach w uporządkowanym formacie tabeli

Ograniczenia Trello

Ograniczone raportowanie i analityka w porównaniu z innymi narzędziami

Automatyzacja AI (Butler) ma limity użytkowania w planach niższych poziomów

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 300 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Trello jest wspaniałym narzędziem do utrzymania organizacji i postępów. Uważam, że jest bardzo skuteczne. Jego płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Slack, upraszcza zarządzanie różnymi zadaniami w scentralizowanej lokalizacji.

Trello to wspaniałe narzędzie do utrzymania organizacji i postępów, które okazało się dla mnie bardzo skuteczne. Jego płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Slack, upraszcza zarządzanie różnymi zadaniami w jednej lokalizacji.

4. Asana (najlepsza automatyzacja cyklu pracy AI do koordynacji zespołu)

za pośrednictwem Asana

Asana została stworzona, aby pomóc zespołom w planowaniu, zarządzaniu i automatyzacji pracy nad projektami. Dzięki automatyzacji cyklu pracy opartej na sztucznej inteligencji AI Asana eliminuje ręczne aktualizacje, optymalizuje przydzielanie zadań i przewiduje potencjalne wąskie gardła, zanim wpłyną one na terminy.

Oprócz zarządzania projektami, Asana jest szeroko stosowana w kampaniach marketingowych, wprowadzaniu produktów na rynek i cyklach pracy operacyjnej. Teams może zautomatyzować powtarzające się procesy, zapewniając spójność bez dodatkowego wysiłku.

Możesz również usprawnić współpracę między działami dzięki integracji narzędzi, takich jak Slack, Salesforce i Google Workspace.

Najlepsze funkcje Asana

Dostosuj cele zespołu do mierzalnych wyników

Połącz projekty, zadania i podzadania, aby uzyskać całościowy widok cyklu pracy dzięki modelowi danych wykresu pracy

Sugeruj realistyczne terminy na podstawie trendów dotyczących realizacji zadań w przeszłości dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji AI

Załączaj wideo z Loom do zadań, aby zapewnić lepszy kontekst i przejrzystość

Twórz formularze, które dostosowują się do danych wprowadzanych przez użytkowników, aby usprawnić obsługę zgłoszeń

Ograniczenia Asana

Zbyt wiele aktywnych projektów może przytłaczać

Automatyzacja AI jest ograniczona w planach bezpłatnych i niższych

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4,4/5 (ponad 11 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 300 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

To narzędzie pomaga mi organizować obciążenie pracą i w prosty sposób komunikować zadania i projekty członkom zespołu oraz kierownikom. Jest łatwe w użyciu i naprawdę pomocne w zwiększaniu organizacji mojej pracy.

To narzędzie pomaga mi organizować obciążenie pracą i w prosty sposób komunikować zadania i projekty członkom zespołu oraz kierownikom. Jest łatwe w użyciu i naprawdę pomocne w zwiększaniu organizacji mojej pracy.

🧠 Ciekawostka: Prawie 88% respondentów naszej ankiety korzysta obecnie z narzędzi AI w celu uproszczenia i przyspieszenia realizacji zadań osobistych.

5. Ada (najlepszy chatbot AI do obsługi klienta i samoobsługi)

za pośrednictwem Ada

Ada to opcja dla osób poszukujących opartej na sztucznej inteligencji alternatywy dla Rovo, która usprawnia interakcje z klientami. Jest przeznaczona dla firm, które chcą zautomatyzować obsługę klienta i zmniejszyć obciążenie pracą agentów dzięki sztucznej inteligencji.

Połączona technologia AI nieustannie ulepsza odpowiedzi Ady na podstawie wcześniejszych interakcji, zapewniając klientom zawsze dokładne i pomocne informacje.

Najlepsze funkcje Ada

Dostosuj odpowiedzi chatbota na podstawie wcześniejszych interakcji dzięki uczeniu maszynowemu

Dostosuj odpowiedzi chatbota do różnych grup użytkowników

Zachowaj kontekst podczas przechodzenia z automatycznego wsparcia na wsparcie na żywo

Uzyskaj wgląd w czasy odpowiedzi, nierozwiązane zapytania i wskaźniki zaangażowania

Angażuj użytkowników na podstawie ich zachowań (np. wysyłaj podpowiedzi, gdy użytkownicy mają trudności)

Ograniczenia Ada

Złożone zapytania mogą nadal wymagać interwencji człowieka

Niestandardowe szkolenia AI wymagają czasu, aby poprawić dokładność

Ceny Ada

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ada

G2 : 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Ada prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Największym atutem Ada jest ŁATWOŚĆ obsługi. Jeśli cenisz oprogramowanie, które ma niską barierę wejścia i jest bardzo przyjazne dla pracowników nietechnicznych, to jest to jeden z najlepszych wyborów, jakich możesz dokonać. Cały czas dodają nowe funkcje i szybko doganiają inne platformy czatowe, ale to właśnie łatwość obsługi sprawia, że pozostaniemy lojalni.

Największym atutem Ada jest ŁATWOŚĆ obsługi. Jeśli cenisz oprogramowanie, które ma niską barierę wejścia i jest bardzo przyjazne dla pracowników nietechnicznych, to jest to jeden z najlepszych wyborów, jakich możesz dokonać. Cały czas dodają nowe funkcje i szybko doganiają inne platformy czatowe, ale to właśnie łatwość obsługi sprawia, że pozostaniemy lojalni.

🧠 Ciekawostka: Chatboty oparte na sztucznej inteligencji zmieniają oblicze obsługi klienta. 25% firm z branży turystycznej i hotelarskiej już korzysta z nich w celu zapewnienia całodobowej obsługi klienta, poprawiając wydajność i satysfakcję.

6. Haystack (najlepsza platforma analityczna oparta na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Haystack

Potrzebujesz opartej na sztucznej inteligencji alternatywy dla Rovo do analizy inżynieryjnej? Haystack pomaga zespołom programistów śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, wykrywać wąskie gardła i poprawiać wydajność.

Haystack analizuje wzorce commitów, pull requestów i wdrożeń, aby zapewnić wgląd w wydajność zespołu w czasie rzeczywistym. Identyfikuje nieefektywności cyklu pracy, wskazuje zadania, które postępują wolno, i zaleca optymalizację procesów inżynieryjnych.

Najlepsze funkcje Haystack

Mierz średni czas przeglądu i identyfikuj wąskie gardła w cyklach pracy

Podkreśl obszary kodu źródłowego o wysokim wskaźniku rezygnacji lub zadłużeniu technicznym

Analizuj wzorce wzajemnej oceny i zależności między zespołami

Włącz raportowanie problemów w cyklu pracy bez przypisywania odpowiedzialności

Zintegruj z GitHub, GitLab i Bitbucket

Ograniczenia Haystack

Ograniczona integracja poza narzędziami inżynieryjnymi

Nieodpowiednie dla zespołów niezwiązanych z oprogramowaniem

Brak wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami

Ceny Haystack

Studio: Free

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Haystack

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Haystack prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że wszystkie potrzebne mi aplikacje są łatwo dostępne. Zamiast korzystać z zakładki ulubionych, mogę kliknąć Haystack i znaleźć wszystko, czego potrzebuję. Korzystam z Haystack codziennie.

Podoba mi się, że wszystkie potrzebne mi aplikacje są łatwo dostępne. Zamiast korzystać z zakładki ulubionych, mogę kliknąć Haystack i znaleźć wszystko, czego potrzebuję. Korzystam z Haystack codziennie.

🧠 Ciekawostka: Dla 89% pracowników największą zaletą AI jest mniej powtarzalnych zadań i więcej czasu na pracę, która ma znaczenie.

7. TestRail (najlepsze zarządzanie przypadkami testowymi AI dla zespołów QA)

za pośrednictwem TestRail

TestRail to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zarządzania przypadkami testowymi, które pomaga zespołom ds. kontroli jakości organizować, wykonywać i analizować testy oprogramowania. Jest przeznaczone dla zespołów, które potrzebują ustrukturyzowanych procesów testowania, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji.

Dzięki sugestiom testów opartym na sztucznej inteligencji i rozpoznawaniu wzorców błędów TestRail pomaga zespołom poprawić pokrycie testów, jednocześnie redukując zbędne przypadki. Integruje się z Jira, Selenium i potokami CI/CD, zapewniając płynną współpracę między zespołami kontroli jakości i rozwoju.

Najlepsze funkcje TestRail

Przeprowadź ten sam test z różnymi danymi wejściowymi bez powielania wysiłku

Ustaw uprawnienia oparte na rolach do przeglądania, edytowania i wykonywania przypadków testowych

Dokumentuj sesje testów ad hoc za pomocą zrzutów ekranu i notatek

Przesyłaj wyniki nieudanych testów bezpośrednio poprzez integrację z Jira, Azure DevOps lub GitHub Issues

Limity TestRail

Złożone ustawienia dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z zarządzania przypadkami testowymi

Brak wbudowanego śledzenia błędów (wymaga integracji)

Ceny TestRail

Plan profesjonalny: 38 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TestRail

G2 : 4,4/5 (ponad 590 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o TestRail prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Łatwość obsługi, krzywa uczenia się jest naprawdę bardzo płynna, początkujący tester nauczył się obsługiwać system w mniej niż tydzień, system zbyt szybko wdrożył mój projekt testowy, obsługa klienta jest dobra, choć mogłaby być lepsza, gdyby odpowiedzi były szybsze. Używam go prawie codziennie i mogę śledzić pracę moich testerów.

Łatwość obsługi, krzywa uczenia się jest naprawdę bardzo płynna, młodszy tester nauczył się obsługiwać system w mniej niż tydzień, system zbyt szybko wdrożył mój projekt testowy, obsługa klienta jest dobra, choć mogłaby być lepsza, gdyby odpowiedzi były szybsze. Używam go prawie codziennie i mogę śledzić pracę moich testerów.

👀 Czy wiesz, że... 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do prowadzenia rozmów, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach.

8. Guru (najlepszy system zarządzania wiedzą oparty na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Guru

W przeciwieństwie do statycznych baz wiedzy, Guru wykorzystuje AI, aby wyświetlać odpowiednią wiedzę wtedy, gdy zespoły jej potrzebują.

Dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji ta platforma zarządzania wiedzą sugeruje odpowiedzi w ramach cyklu pracy, zmniejszając czas poświęcany przez pracowników na poszukiwanie informacji.

Integruje się również z Slackiem, Microsoft Teams i przeglądarkami internetowymi, ułatwiając zespołom znalezienie sprawdzonej wiedzy bez konieczności przełączania się między aplikacjami podczas korzystania z AI w miejscu pracy.

Najlepsze funkcje Guru

Zamień pytania i odpowiedzi ze Slacka w karty wiedzy, które można ponownie wykorzystać

Sugeruj istotne informacje na podstawie tego, nad czym pracują użytkownicy

Zidentyfikuj zbędne karty wiedzy, aby zapobiec bałaganowi

Widok i wyszukiwanie kart wiedzy nawet bez połączenia z Internetem

Limity Guru

Może nie być idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów o ograniczonych potrzebach w zakresie dokumentacji

Brak dostępu offline do bazy wiedzy

Ceny Guru

Free

Wszystko w jednym: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ekspertów

G2 : 4,7/5 (ponad 2090 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Guru prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Guru sprawia, że dostęp do zaufanych informacji jest niezwykle łatwy i nie zakłóca cyklu pracy. Rozszerzenie przeglądarki jest niezawodne i wyświetla odpowiedzi bezpośrednio w narzędziach takich jak Gmail i Zendesk. Wyszukiwanie jest szybkie i niezawodne, a system weryfikacji pomaga zachować dokładność i aktualność treści

Guru zapewnia niezwykle łatwy dostęp do sprawdzonych informacji bez zakłócania cyklu pracy. Rozszerzenie przeglądarki jest niezawodne i wyświetla odpowiedzi bezpośrednio w narzędziach takich jak Gmail i Zendesk. Wyszukiwanie jest szybkie i niezawodne, a system weryfikacji pomaga zachować dokładność i aktualność treści

9. AlloBrain (najlepszy asystent AI do analizy spotkań i tworzenia podsumowań)

za pośrednictwem AlloBrain

Masz trudności z nadążaniem za notatkami ze spotkań z klientami i działaniami następczymi? AlloBrain to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który transkrybuje, podsumowuje i wyodrębnia kluczowe informacje w czasie rzeczywistym, upraszczając pracę.

Integruje się z Zoom, Microsoft Teams i Google Workspace, ułatwiając rejestrowanie dyskusji bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Generuje użyteczne informacje na podstawie nieustrukturyzowanych danych pochodzących z rozmów z klientami. Łączy się z istniejącymi systemami, aby automatycznie wypełniać CRM, oznaczać zastrzeżenia, identyfikować możliwości sprzedaży i wykrywać problemy w cyklu pracy — bez obaw o przypisanie autorstwa. Jeśli Twoim celem jest skalowanie wiedzy, a nie administratorów, AlloBrain jest idealnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje AlloBrain

Odfiltruj szum w tle i wypełniacze, aby uzyskać bardziej przejrzyste notatki ze spotkań

Proponuj tematy do dyskusji na podstawie poprzednich spotkań i wydarzeń z kalendarza

Wykrywaj poziom zaangażowania i zmiany nastrojów w czasie rzeczywistym

Synchronizuj elementy do wykonania bezpośrednio z Google Drive, ClickUp, Monday.com i Todoist

Oznaczaj ważne wzmianki, takie jak terminy, ryzyko lub obawy interesariuszy

Limity AlloBrain

Brak wsparcia dla transkrypcji spotkań offline

Ograniczona integracja poza platformami do wideokonferencji

Ceny AlloBrain

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AlloBrain

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... 35% kadry kierowniczej uważa wirtualnych asystentów za najlepszy przykład zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w sprzedaży i obsłudze klienta.

10. Notion (najlepszy obszar roboczy wzbogacony o AI do dokumentów, wiki i projektów)

za pośrednictwem Notion

Notion to oparta na sztucznej inteligencji alternatywa dla Rovo dla zespołów poszukujących elastycznego obszaru roboczego, który łączy dokumentację, zarządzanie projektami i udostępnianie wiedzy w jednym miejscu.

Dzięki wyszukiwaniu wzbogaconemu o AI i sugestiom dotyczącym zawartości Notion ułatwia organizowanie i wyszukiwanie informacji w różnych zespołach.

Korzystając z Notion AI, możesz tworzyć niestandardowe wiki, zarządzać projektami za pomocą tablic Kanban i automatyzować powtarzalne zadania. Modułowa struktura pozwala firmom dostosować obszary robocze do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o współpracę biznesową, rozwój produktów, czy osobistą wydajność.

Najlepsze funkcje Notion

Przeprowadzaj obliczenia i twórz dynamiczne filtry w tabelach

Przywróć poprzednie wersje dokumentu w przypadku przypadkowych zmian

Zaproponuj sposoby strukturyzowania treści, aby ułatwić ich wyszukiwanie

Wyświetlaj kalendarze, problemy GitHub lub Dokumenty Google bezpośrednio na stronach Notion

Śledź zaangażowanie i wkład poszczególnych osób w różne projekty

Limity Notion

Funkcje AI są ograniczone w planie Free

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu do zarządzania projektami

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Uwielbiam Notion i używam go do śledzenia wszystkich moich zadań. Poleciłem go również innym, zwłaszcza osobom rozpoczynającym działalność w przestrzeni start-upowej.

Uwielbiam Notion i używam go do śledzenia wszystkich moich zadań. Poleciłem go również innym, zwłaszcza osobom z branży start-upowej.

Dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Rovo

Narzędzia takie jak Jira, Trello, Asana i Notion mają swoje nisze — niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie sprintów, proste śledzenie zadań czy dokumentację. Ale jeśli szukasz obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, który potrafi wszystko i myśli kilka kroków naprzód? Właśnie tam prowadzi ClickUp.

ClickUp wykracza poza zarządzanie projektami dzięki ClickUp AI, wbudowanemu bezpośrednio w cykle pracy. Wykorzystaj AI do natychmiastowego podsumowywania zadań, automatycznego generowania podzadań, pisania aktualizacji lub burzy mózgów nad treścią — dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Dzięki Autopilot Agents możesz zautomatyzować powtarzalne procesy, przypisywać zadania na podstawie wyzwalaczy i zapewnić asynchroniczny przebieg projektów i rozmów bez ręcznego nadzoru.

To prawdziwe centrum dowodzenia dla zadań, dokumentów, czatów, celów i pulpitów — z płynną integracją ze Slackiem, Zoomem, Dyskiem Google i nie tylko. Niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, czy rozwijającym się przedsiębiorstwem, ClickUp dostosowuje się do Twojego zespołu, a nie na odwrót.

Wypróbuj ClickUp za darmo — i pozwól AI wykonać ciężką pracę.