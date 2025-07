Porównanie Perplexity AI i Grok AI: który asystent AI jest lepszy?

Podnieś rękę, jeśli kiedykolwiek wyszukiwałeś coś w Google i skończyłeś z 10 otwartymi zakładkami z wątkami na Reddicie, plikami PDF i blogami. A potem zapomniałeś, czego w ogóle szukałeś.

Od naukowców zajmujących się gęstymi danymi po maniaków sztucznej inteligencji doskonalących szablony poleceń – sztuczna inteligencja po cichu (a czasem głośno) zmieniła zasady gry. Nie chodzi już o znalezienie odpowiedzi, ale o znalezienie właściwych odpowiedzi – i to szybciej.

Dwie nazwy, które często pojawiają się w tych rozmowach, to Perplexity i Grok AI — jedna to wschodząca gwiazda na scenie, a druga to przełomowa firma powiązana z potężnym serwisem społecznościowym.

Jeśli nie możesz się zdecydować między dwoma gigantami sztucznej inteligencji, porównanie Perplexity AI i Grok AI zapewni Ci jasność, której potrzebujesz — niezależnie od tego, czy chcesz prowadzić inteligentniejsze badania, czy po prostu potrzebujesz sztucznej inteligencji, która Cię rozumie. A jeśli potrzebujesz asystenta AI, który kontekstowo odpowiada na Twoje pytania, wyszukuje ważne dane i pomaga Ci osiągnąć więcej, zostań z nami. Przedstawimy Ci ClickUp Brain!

👀 Czy wiesz, że... Sztuczna inteligencja w operacjach IT skraca czas rozwiązywania incydentów nawet o 50%, poprawiając dostępność usług i zadowolenie klientów.

Perplexity AI i Grok AI w skrócie

Oto krótkie porównanie Grok i Perplexity:

Funkcja Perplexity AI Grok AI Bonus: ClickUp Brain Technologia podstawowa Integruje wiele modeli LLM, w tym modele własne, open source i modele innych producentów Zaawansowany model języka naturalnego (LLM) opracowany przez xAI Zastrzeżona sztuczna inteligencja ClickUp Interfejs użytkownika Przejrzysty, prosty Angażujący, konwersacyjny Łatwy w użyciu, zintegrowany z Twoim obszarem roboczym ClickUp Zaawansowane możliwości badawcze Tryb głębokiego wyszukiwania dla odpowiedzi z cytowanymi źródłami DeepSearch i DeeperSearch zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym Wielokrotne przełączanie między modelami LLM, rekomendacje zadań kontekstowych i informacje dostosowane do konkretnego obszaru pracy Synteza Lepsze dzięki szczegółowym podsumowaniom Skutecznie syntetyzuje złożone informacje Podsumowania zadań i analiza danych oparte na sztucznej inteligencji Osobowość Neutralne, oparte na faktach Pełen humoru, z charakterem Faktyczny i wydajny, z wieloma opcjami tonacji generowanych treści Dane w czasie rzeczywistym Uzyskuje dostęp do informacji w czasie rzeczywistym z całego internetu i syntetyzuje je Uzyskuje dostęp do danych na żywo z całej sieci i zapewnia integrację w czasie rzeczywistym z X Zapewnia informacje zwrotne na podstawie danych ClickUp i innych połączonych aplikacji, do których masz dostęp Funkcje multimodalne Obsługuje analizę tekstu, obrazów i plików PDF Generowanie i edycja obrazów; Grok Vision może analizować dane wejściowe z aparatu Twojego urządzenia Obsługuje generowanie i edycję tekstu. Natychmiastowa edycja obrazów za pomocą prostych poleceń tekstowych. Pomoc w kodowaniu Ograniczona pomoc w kodowaniu Zapewnia wskazówki dotyczące kodu i rozwiązania Pomaga w automatyzacji zadań poprzez tworzenie skryptów Tryb głosowy Brak trybu głosowego Oferuje tryb głosowy Grok zapewniający naturalny dialog Tryb głosowy nie jest jeszcze dostępny Podsumowanie dokumentów Podsumowuje artykuły i wiadomości e-mail Podsumowuje dokumenty, zawierając kluczowe informacje Podsumowuje zadania, dokumenty, notatki ze spotkań i projekty Narzędzia do współpracy Oferuje Perplexity Spaces do organizacji i współpracy Ograniczone funkcje współpracy Zwiększa produktywność zespołu w ClickUp; zintegrowany z Dokumentami, Czatem, Kalendarzem i Tablicami Ceny Bezpłatnie 20 USD/miesiąc (Pro) 40 USD/miesiąc na użytkownika lub ceny niestandardowe (Enterprise Pro) Bezpłatnie (tymczasowo) 30 USD/miesiąc (SuperGrok) 8 USD/miesiąc (X Premium) 40 USD/miesiąc (X Premium+) Dostępne jako dodatek do każdego płatnego planu

Czym jest Perplexity AI?

Perplexity AI to zaawansowana wyszukiwarka oparta na sztucznej inteligencji, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego. Łączy wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym z inteligencją konwersacyjną, aby pomóc Ci w badaniach, nauce i odkrywaniu jak nigdy dotąd.

Pomyśl o tym jak o Google, ale bardziej pomocnym i kontekstowym. Nie wyświetla tylko linków, ale wyjaśnia rzeczy, podaje źródła i pozwala zgłębiać tematy bez gubienia się.

Niezależnie od tego, czy chcesz odświeżyć swoją wiedzę na temat polityki klimatycznej, tworzyć pomysły na treści, czy też zrozumieć modele języka naturalnego (LLM) bez posiadania tytułu doktora, Perplexity sprawia, że badania nie są już tak żmudne. Pomaga również zwiększyć produktywność dzięki sztucznej inteligencji.

🧠 Ciekawostka: Perplexity AI odnotowało 45 milionów odwiedzin w grudniu 2023 r., co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z początkiem działalności, kiedy to w grudniu 2022 r. odnotowano 2,2 miliona odwiedzin.

Funkcje Perplexity AI

Perplexity AI jest stworzony dla głębokich myślicieli, ciekawskich umysłów i wszystkich, którzy mają dość powierzchownych wyników wyszukiwania.

Od badań naukowych po kreatywne poszukiwania – oto kluczowe funkcje, które to umożliwiają.

Funkcja nr 1: Tryb głębokich badań

za pośrednictwem Perplexity

To prawdziwa perełka. Tryb Deep Research Perplexity przeprowadza wiele równoczesnych wyszukiwań w Internecie, zbiera wyczerpujące informacje z całej sieci i tworzy szczegółowe raporty. Dzięki temu badania są szybsze i znacznie łatwiejsze dla wszystkich.

Jest to idealne rozwiązanie do analizy polityki, badań naukowych i złożonych tematów, takich jak etyka sztucznej inteligencji czy informatyka kwantowa.

Funkcja nr 2: Przejrzystość źródeł

za pośrednictwem Perplexity

Nigdy więcej nie będziesz musiał zadawać sobie pytania: „Skąd to się wzięło?”. Źródło każdej odpowiedzi jest podane – niezależnie od tego, czy jest to czasopismo naukowe, strona rządowa czy popularna publikacja.

To przełomowe rozwiązanie dla profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej, obsługi klienta i środowisk akademickich, gdzie zweryfikowane dane mają kluczowe znaczenie.

Funkcja nr 3: Możliwości multimodalne

za pośrednictwem Perplexity

Perplexity obsługuje tekst, obrazy, pliki PDF, a nawet pliki audio, umożliwiając użytkownikom przesyłanie plików lub zadawanie pytań w różnych formatach. Pozwala również eksportować wygenerowane dane w różnych formatach.

Dzięki temu jest to niezwykle przydatne narzędzie do zadań kreatywnych, syntezy danych, a nawet przeglądania opinii użytkowników lub raportów biznesowych poprzez przesłanie pliku PDF. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie interakcji z użytkownikiem i zrozumienia kontekstu.

Funkcja nr 4: Zaawansowane modele AI

Jeśli przejdziesz na Perplexity Pro, odblokujesz GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet i Sonar Large — każde z tych narzędzi zostało stworzone z myślą o dogłębnych informacjach, danych w czasie rzeczywistym i zaawansowanym rozumowaniu.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących nad narzędziami do zarządzania projektami AI, badaniami rynku lub złożonymi zadaniami, takimi jak analiza danych statystycznych.

Perplexity AI to Twój asystent badawczy, partner do wyszukiwania zaawansowanych informacji, a czasem także kreatywny pomocnik. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji, przeszukujesz wiele źródeł, czy próbujesz zoptymalizować zadania w ciągu kilku sekund, Perplexity AI został zaprojektowany tak, aby idealnie wpasować się w istniejące procesy pracy.

Ceny Perplexity AI

Standard: Bezpłatny na zawsze

Perplexity Pro: 20 USD/miesiąc

Perplexity Enterprise: 40 USD/miesiąc na użytkownika lub ceny niestandardowe

Czym jest Grok AI?

Grok AI to asystent AI nowej generacji stworzony przez xAI. Został zaprojektowany, aby dostarczać odpowiedzi w czasie rzeczywistym, bez filtrowania, z odpowiednią dawką humoru i inteligencji.

W przeciwieństwie do zwykłych chatbotów, Grok nie tylko odpowiada — rozumuje, wyszukuje informacje, podsumowuje, a nawet pomaga w pisaniu kodu.

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem, programistą, czy po prostu osobą, która preferuje prawdę z odrobiną sarkazmu, Grok zapewnia dostęp do potężnych narzędzi AI na wyciągnięcie ręki. Oferuje również świadomość w czasie rzeczywistym, aby poprawić Twoje wrażenia.

🧠 Ciekawostka: Nazwa „Grok” pochodzi z powieści Roberta A. Heinleina z 1961 roku pt. „Obcy w obcej ziemi” i oznacza głębokie zrozumienie. Została wybrana, aby podkreślić zdolność Grok AI do zaawansowanego rozumowania.

Funkcje Grok AI

Grok AI oferuje imponujący zestaw funkcji, które wyróżniają go na tle innych rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji. Oto dlaczego.

Funkcja nr 1: Dogłębne badania

za pośrednictwem Grok AI

Chcesz zagłębić się w dany temat? Funkcja DeepSearch Grok przeszukuje X (dawniej Twitter) i szeroko pojęty internet, aby wydobyć niszowe informacje, podsumować wyniki i przejrzyście przedstawić swoje rozumowanie — idealne rozwiązanie do wszystkiego, od analizy polityki po analizę trendów. Dodatkowo łączy również źródła!

DeeperSearch (wprowadzony w marcu 2025 r.) idzie o krok dalej, oferując jeszcze bardziej dogłębne doświadczenie. Zapewnia rozszerzone wyszukiwanie i głębsze rozumowanie poprzez analizę szerszych zestawów danych, dostarczając dłuższe i bardziej szczegółowe odpowiedzi.

Ponadto zapamiętuje poprzednie rozmowy, zapewniając bardziej spersonalizowane odpowiedzi bogate w kontekst.

Połącz go z trybem Big Brain Mode (tak, naprawdę tak się nazywa i naprawdę działa!), który zapewnia logiczny przebieg i zaawansowane rozumowanie, pozwalające z imponującą jasnością odpowiadać na złożone pytania.

Ten tryb przydziela dodatkową moc obliczeniową i jest szczególnie przydatny do odpowiadania na pytania z dziedzin takich jak informatyka kwantowa, ekonomia czy filozofia. W tych obszarach proste, oparte na faktach odpowiedzi mogą okazać się niewystarczające.

Funkcja nr 2: Pomoc w kodowaniu

za pośrednictwem Grok AI

Programiści, poznajcie swojego kumpla do burzy mózgów. Grok pomaga generować czyste fragmenty kodu, prowadzi przez najlepsze praktyki i wyjaśnia pojęcia — niezależnie od tego, czy majsterkujesz w Pythonie, czy pracujesz nad projektem React. Nie debuguje, ale pomaga szybko wyjść z impasu.

Funkcja nr 3: Generowanie obrazów

za pośrednictwem Grok AI

Grok przekształca tekst w oszałamiające wizualne rzeczywistości dzięki zaawansowanym funkcjom generowania obrazów. Od abstrakcyjnej sztuki po realistyczne przedstawienia ludzi lub krajobrazów — użytkownicy mogą tworzyć obrazy takie jak „cyberpunkowe miasto nocą” lub „wydra rzeczna grająca na ukulele”

Funkcja nr 4: Integracja wyszukiwania w czasie rzeczywistym

Co wyróżnia Grok? Korzysta bezpośrednio z pulsu serwisu X — ponad 580 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie — aby dostarczać Ci wiadomości w czasie rzeczywistym, najświeższe informacje i pojawiające się trendy. W przeciwieństwie do ogólnych robotów indeksujących, może inteligentnie wybierać między przeszukiwaniem publicznych postów w serwisie X a skanowaniem całej sieci w czasie rzeczywistym, w zależności od Twoich potrzeb.

Jest to idealne rozwiązanie dla dziennikarzy, marketerów i wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami lub kontrowersyjnymi opiniami.

Funkcja nr 5: Zaawansowane modele wnioskowania

Oparty na Grok-3, Grok wykorzystuje uczenie się przez wzmocnienie i ogromne okna kontekstowe, aby zrozumieć długie treści i pytania wieloczęściowe.

Tryb Think Mode łączy ze sobą złożone idee, dzięki czemu jest nieocenionym pomocnikiem w badaniach naukowych, tworzeniu strategii lub myśleniu o szerszej perspektywie.

Ceny Grok AI

Grok 3: Bezpłatny

SuperGrok: 30 USD/miesiąc

X Premium: 8 USD/miesiąc

X Premium+: 40 USD/miesiąc

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest już zintegrowana z Twoim środowiskiem pracy i jest bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie polecenia w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym środowisku pracy. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Perplexity AI kontra Grok AI: porównanie funkcji

Wybór między Perplexity AI a Grok AI przypomina nieco wybór między bibliotekarzem naukowym a dowcipnym dziennikarzem — obaj mają swoje mocne strony i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

Przeanalizujmy porównanie Perplexity AI i Grok AI funkcja po funkcji, abyś mógł zdecydować, który asystent AI zasługuje na miejsce w Twoim cyfrowym zestawie narzędzi.

Funkcja nr 1: Interfejs użytkownika

Perplexity AI: Elegancki, przejrzysty i wolny od elementów rozpraszających uwagę, stworzony z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie wydajność. Układ jest intuicyjny, niezależnie od tego, czy zadajesz zwykłe pytania, czy zagłębiasz się w tematy akademickie.

Grok AI: Konwersacyjny i niekonwencjonalny, Grok sprawia wrażenie, jakbyś rozmawiał z inteligentnym przyjacielem, który cały dzień czyta X. Jego interfejs w stylu komunikatora, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, został stworzony z myślą o płynnej interakcji.

🏆 Zwycięzca: Remis. Wolisz przejrzystość? Wybierz Perplexity. Chcesz bardziej ożywionej rozmowy? Grok jest dla Ciebie.

Funkcja nr 2: Zaawansowane możliwości badawcze

Perplexity AI: Funkcja Deep Research dogłębnie analizuje, szybko czyta i cytuje źródła jak profesjonalista akademicki. Została stworzona, aby w ciągu kilku minut dostarczać wysokiej jakości odpowiedzi wraz z możliwością eksportowania i udostępniania stron.

Grok AI: Grok’s DeeperSearch przeszukuje X i internet w poszukiwaniu szczegółowych informacji i syntetyzuje złożone tematy, nadając im głębię narracyjną. Jednak może działać wolniej i być mniej uporządkowany pod względem cytowań.

🏆 Zwycięzca: Perplexity AI za szybkość i lepsze możliwości badawcze.

Cechy #3: Osobowość i zaangażowanie

Perplexity AI: Profesjonalny, oparty na faktach i konkretny. Doskonały, gdy nie chcesz zbędnych informacji.

Grok AI: Dodaje humor, sarkazm, a nawet memy w odpowiednim momencie, zwłaszcza w trybie Persona. Dzięki temu nauka lub przeglądanie stron internetowych staje się mniej nudne i bardziej dynamiczne.

🏆 Zwycięzca: Grok wygrywa dzięki bardziej ludzkiej osobowości!

Funkcja nr 4: Integracja danych w czasie rzeczywistym

Perplexity AI: Oferuje spójne doświadczenie badawcze w Internecie i na urządzeniach mobilnych, ale na tym kończą się jego możliwości.

Grok AI: W pełni zintegrowany z X, zapewniający dostęp w czasie rzeczywistym do trendów, najświeższych wiadomości i opinii publicznej. To Twoje okno na aktualny nastrój w Internecie.

🏆 Zwycięzca: Grok ma przewagę dzięki dostępowi do X.

Cechy #5: Koszt i dostępność

Perplexity AI: Oferuje bogatą wersję bezpłatną oraz wersję Pro za 20 USD miesięcznie.

Grok AI: Chociaż Grok 3 jest obecnie dostępny za darmo, ma to być rozwiązanie tymczasowe. Zaawansowany dostęp jest dostępny w planie X Premium+ lub można go kupić osobno w ramach subskrypcji SuperGrok (30–40 USD/miesiąc). Może to nie być atrakcyjne dla zwykłych użytkowników.

🏆 Zwycięzca: Perplexity AI za bardziej przystępną cenę.

Perplexity AI kontra Grok AI na Reddicie

Nic nie daje lepszego obrazu porównania produktów niż opinie klientów, prawda? Dlatego zwróciliśmy się do serwisu Reddit, aby sprawdzić, co użytkownicy sądzą o porównaniu Perplexity AI i Grok AI.

Oto nasze wnioski.

Użytkownik oplast na r/perplexity_ai uważa, że możliwości badawcze Perplexity są obiecujące.

…Perplexity opisałbym raczej jako narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie z funkcjami podobnymi do chatbota. Po prawie dwóch latach użytkowania uważam, że jest to najdokładniejsze narzędzie do badań, które wyróżnia się precyzyjnymi, aktualnymi i trafnymi odpowiedziami popartymi cytowanymi źródłami…

…Perplexity opisałbym raczej jako narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie z funkcjami podobnymi do chatbota. Po prawie dwóch latach użytkowania uważam, że jest to najdokładniejsze narzędzie do badań, które wyróżnia się precyzyjnymi, aktualnymi i trafnymi odpowiedziami popartymi cytowanymi źródłami…

Jednak w innej recenzji Perplexity AI autorstwa 4sater wyrażono obawy dotyczące nieprawidłowości w generowaniu treści.

Głównym problemem Deep Research firmy Perplexity jest szalony poziom halucynacji. Czasami cały raport może być tekstem halucynacyjnym zawierającym nieistotne linki, które zawierają słowa kluczowe z zapytania, ale w rzeczywistości nie odpowiadają na pytanie ani nie zawierają informacji, które Perplexity rzekomo „zacytowało” z tego źródła.

Głównym problemem Deep Research firmy Perplexity jest szalony poziom halucynacji. Czasami cały raport może być tekstem halucynacyjnym zawierającym nieistotne linki, które zawierają słowa kluczowe z zapytania, ale w rzeczywistości nie odpowiadają na pytanie ani nie zawierają informacji, które Perplexity rzekomo „zacytowało” z tego źródła.

Jeśli chodzi o Grok, użytkownik Objective-Row-2791 napisał na r/grok:

Świetnie się bawię z Grok, wygląda na to, że ogromne inwestycje w procesory graficzne się opłacają. Bardzo podoba mi się to, że jest neutralny i nie cenzuruje zbytnio treści. Odpowiedzi są również bardzo naturalne.

Świetnie się bawię z Grok, wygląda na to, że ogromne inwestycje w procesory graficzne się opłacają. Bardzo podoba mi się to, że jest neutralny i nie cenzuruje zbytnio treści. Odpowiedzi są również bardzo naturalne.

Z drugiej strony, inny użytkownik, Istmnck, wyraził niezadowolenie z cen Grok.

*Ceny są nieco nieadekwatne. Opłata premium w wysokości 8 USD jest bezużyteczna ze względu na niski limit wiadomości, a opłata premium plus w wysokości 40 USD to zbyt dużo

*Ceny są nieco nieadekwatne. Opłata premium w wysokości 8 USD jest bezużyteczna ze względu na niski limit wiadomości, a opłata premium plus w wysokości 40 USD to zbyt dużo

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Perplexity AI i Grok AI

Oczywiście, Perplexity AI świetnie nadaje się do badań, a korzystanie z Grok AI zapewnia inteligentne i trafne wyniki. Ale jeśli chcesz nie tylko zdobywać wiedzę, ale także realizować zadania, to ClickUp jest miejscem, w którym spełnią się Twoje marzenia o produktywności.

To centrum produktywności oparte na sztucznej inteligencji, które nie tylko udziela odpowiedzi, ale także przekształca je w działania. Oto, w jaki sposób ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, wyprzedza zarówno Perplexity, jak i Grok, stając się Twoim asystentem do zarządzania pracą opartym na sztucznej inteligencji.

ClickUp’s One Up #1: Osobisty strateg pracy oparty na sztucznej inteligencji

W przeciwieństwie do silnika wiedzy Perplexity lub dowcipnych odpowiedzi Grok, ClickUp Brain jest zintegrowany z Twoim przepływem pracy.

Może on streszczać dokumenty, generować pomysły, przeprowadzać badania rynku, a także pomagać w dopracowywaniu tekstów. To tak, jakbyś miał sztuczną inteligencję, która nie tylko myśli, ale także myśli zgodnie z konkretnymi celami Twojego zespołu.

Generuj teksty, zbieraj pomysły lub pisz czysty kod bez odrywania się od zadania dzięki ClickUp Brain

Chcesz wygenerować kod? Gotowe. Chcesz wymyślić pomysły na nadchodzące kampanie? Też gotowe. Chcesz dostosować swój głos do czegoś nietypowego, takiego jak Grok? Nie szukaj dalej!

A co więcej? ClickUp umożliwia dostęp do innych narzędzi i modeli pisania opartych na sztucznej inteligencji bezpośrednio w obszarze roboczym. Dzięki temu nie musisz przełączać się między kartami ChatGPT, Claude i obszarem roboczym — wszystko robisz w jednym miejscu.

Korzystaj z ulubionych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude, bezpośrednio w swoim miejscu pracy dzięki ClickUp Brain

Chcesz ograniczyć przełączanie się między aplikacjami lub w pełni wykorzystać swój zestaw narzędzi technologicznych? ClickUp Brain to oczywisty wybór!

Ale to nie wszystko. Podczas gdy Perplexity i Grok analizują tylko źródła publiczne, ClickUp Brain idzie o krok dalej, analizując wszystkie dane wewnętrzne projektu bezpośrednio z obszaru roboczego. Dzięki temu otrzymujesz badania zewnętrzne i wewnętrzne w jednym połączonym narzędziu AI!

Uzyskaj odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, pochodzące z rzeczywistych zadań, dokumentów i danych projektowych dzięki ClickUp Brain

Oto, co pisze użytkownik Reddit na r/clickup:

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym pakietem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym pakietem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. Szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp’s One Up #2: Zamień pomysły w działanie

Czy eksportowanie treści z narzędzi AI również sprawia Ci trudności? Czasami plik nie chce się wyeksportować lub formatowanie skopiowanej treści jest całkowicie zniekształcone. Dzięki ClickUp Docs nie musisz się już tym martwić.

Połącz zadania ClickUp z dokumentami ClickUp, aby ułatwić sobie codzienną pracę

Możesz tworzyć dokumenty zawierające wygenerowaną treść bezpośrednio z Brain lub używać narzędzia AI w dokumencie. Twórz wiki, SOP, burze mózgów i notatki zespołowe, a następnie natychmiast łącz je z zadaniami, przypisuj działania i komentuj wspólnie w czasie rzeczywistym.

Zamień każdy genialny wynik AI w edytowalny i gotowy do użycia dokument dzięki ClickUp Docs.

W przeciwieństwie do pasywnych funkcji dokumentów w Perplexity lub Grok, ClickUp Docs są w pełni zintegrowane z Twoimi procesami roboczymi — nie trzeba kopiować i wklejać.

Ponadto oferują one funkcje śledzenia historii wersji i kontroli uprawnień, dzięki czemu wszystko pozostaje bezpieczne i pod Twoją kontrolą.

ClickUp’s One Up #3: Znajdź to. Natychmiast!

Po co tracić czas na przeszukiwanie wątków e-maili, wiadomości Slacka lub 10 różnych folderów, skoro ClickUp Connected Search przeszukuje całe Twoje miejsce pracy?

W ciągu kilku sekund możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, od zadań po dokumenty, komentarze i załączniki. Najlepsze jest to, że rozszerza się na zintegrowane aplikacje w ClickUp, więc niezależnie od tego, gdzie pracujesz, informacje nigdy nie zostaną utracone.

Znajdź dokładnie to, czego potrzebujesz, z dowolnego miejsca w swoim środowisku pracy dzięki ClickUp Connected Search

ClickUp’s One Up #4: Mądrze zarządzaj swoją wiedzą

Ale nawet z funkcjami wyszukiwania, rozproszonymi standardowymi procedurami operacyjnymi i ukrytymi notatkami zespołu produktywność spada, prawda? ClickUp Knowledge Management zamienia wiedzę Twojego zespołu w żywe, oddychające źródło informacji.

Twórz piękne, wyszukiwalne centra zawierające zasady, podręczniki i często zadawane pytania, do których każdy ma dostęp, może je edytować i aktualizować. W przeciwieństwie do Perplexity i Grok, które pomagają jednostkom w nauce, ClickUp pomaga zachować i skalować zbiorową inteligencję.

Spraw, aby zbiorowa wiedza Twojego zespołu była łatwa do wyszukiwania, uporządkowana i skalowalna dzięki ClickUp Knowledge Management

Jeśli jednak nadal masz problemy z zarządzaniem wiedzą, ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie!

Szablon bazy wiedzy ClickUp pomaga stworzyć uporządkowane, oparte na współpracy i łatwe w nawigacji wewnętrzne centrum wiedzy, które zapewnia spójność i dostęp do informacji dla całego zespołu.

Pobierz darmowy szablon Stwórz centrum wiedzy w kilka minut i umożliw swojemu zespołowi naukę, dzielenie się wiedzą i współpracę bez wysiłku dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Oto, w jaki sposób ten szablon może Ci pomóc.

Skorzystaj z przewodników i samouczków dostępnych w bazie wiedzy ClickUp, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp

Twórz szczegółowe artykuły za pomocą poleceń „/slash” i bogatego formatowania, aby uprościć złożone tematy do przejrzystych, praktycznych dokumentów

Dodaj osadzone filmy lub klipy, aby wyjaśnić przebieg pracy i uatrakcyjnić dokumenty pod względem wizualnym

Odpowiadaj na najczęściej zadawane pytania dzięki wbudowanej sekcji FAQ, aby ograniczyć powtarzające się zapytania i zwiększyć samodzielność zespołu

Linki do powiązanych dokumentów, zadań lub zasobów, które pomogą użytkownikom pogłębić wiedzę bez opuszczania strony

Oto, co inny użytkownik Reddit, here4theplantstuff, mówi o zarządzaniu wiedzą w ClickUp.

Podoba mi się, że odwołuje się do innych dokumentów i treści. Na przykład stworzyłem szablon dokumentu dla briefów kreatywnych i teraz, gdy proszę go o napisanie pełnego briefu na podstawie krótkiego akapitu, zapisuje go w formie mojego szablonu, co jest bardzo przydatne.

Podoba mi się, że odwołuje się do innych dokumentów i treści. Na przykład stworzyłem szablon dokumentu dla briefów kreatywnych i teraz, gdy proszę go o napisanie pełnego briefu na podstawie krótkiego akapitu, zapisuje go w formie mojego szablonu, co jest bardzo przydatne.

ClickUp’s One Up #5: Ustaw i zapomnij

Jeśli myślisz, że to już koniec magii sztucznej inteligencji, czeka Cię niespodzianka. Dla kierowników projektów, którzy muszą pogodzić wiele harmonogramów, ClickUp dla zespołów zarządzających projektami może być przełomowym rozwiązaniem.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zmień harmonogramy całych projektów za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki ClickUp Automations

ClickUp Automations pomaga automatycznie tworzyć podzadania dla typowych procesów (takich jak wdrażanie nowych pracowników, kontrola jakości lub przygotowanie do uruchomienia), przypisywać zależności, a nawet zmieniać całe harmonogramy za pomocą kilku kliknięć, gdy coś się zmieni na wyższym poziomie.

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji automatyzacji? Skorzystaj z gotowych przykładów automatyzacji, aby rozpocząć pracę — bez konieczności mikrozarządzania.

Ponadto ClickUp oferuje przystępną strukturę cenową, w tym bezpłatny plan.

ClickUp nie tylko spełnia wszystkie wymagania dotyczące narzędzi AI, ale także pomaga przejść w kierunku w pełni opartego na AI przepływu pracy. Jest to solidna alternatywa dla Perplexity i Grok AI.

Zorganizuj swoją sztuczną inteligencję dzięki ClickUp

Jak pokazuje porównanie Perplexity AI i Grok AI, niezależnie od tego, czy wybierzesz Grok, Perplexity, czy inne narzędzie AI, nie ma jednej najlepszej aplikacji AI. Perplexity AI pomaga Ci zagłębić się w temat. Grok AI dodaje odrobinę zabawy i stylu. A ClickUp? Pomaga Ci osiągnąć zamierzone cele.

Dzięki badaniom rynkowym opartym na sztucznej inteligencji, tworzeniu treści, automatyzacji w czasie rzeczywistym, wbudowanej współpracy i łatwemu zarządzaniu projektami, ClickUp nie tylko odpowiada na pytania — pomaga również dostarczać odpowiedzi.

Jeśli chcesz przekształcić szczegółowe informacje w wyniki, rozmowy we współpracę, a pomysły w realne efekty, ClickUp jest narzędziem, którego potrzebujesz. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś i przekonaj się o zmianie!