Jak wykorzystać AI do rozwoju biznesu (przykłady zastosowań i narzędzia)

AI zmienia sposób, w jaki firmy się rozwijają, nawiązują kontakty z klientami i szybciej finalizują transakcje. Od pisania e-maili sprzedażowych o wysokiej konwersji po identyfikowanie nowych potencjalnych klientów — sztuczna inteligencja pomaga firmom pracować inteligentniej na każdym etapie rozwoju biznesu.

McKinsey szacuje, że AI może zwiększyć globalne zyski przedsiębiorstw nawet o 4,6 biliona dolarów, zmieniając sposób, w jaki zespoły wprowadzają produkty na rynek, sprzedają je i zapewniają wsparcie.

Jeśli zastanawiasz się, jak faktycznie wykorzystać AI w strategii rozwoju swojej firmy, ten blog wyjaśni Ci to na podstawie rzeczywistych przypadków użycia, narzędzi i przykładów, z których możesz zacząć korzystać już dziś.

Zrozumienie AI dla rozwoju biznesu

Rozwój biznesu obejmuje tworzenie i wdrażanie strategii mających na celu stymulowanie wzrostu poprzez skupienie się na wewnętrznych operacjach biznesowych i zewnętrznych możliwościach rynkowych. Oznacza to przeprowadzanie badań rynkowych, analiz branżowych, śledzenie konkurencji i gromadzenie prognoz na przyszłość.

Proces ten ma wpływ na każdy dział firmy, od marketingu po zasoby ludzkie. Dlatego konieczne jest analizowanie różnych aspektów, gromadzenie danych i planowanie przyszłych działań w oparciu o uzyskane informacje.

Sztuczna inteligencja jest Twoim asystentem, pomagającym w realizacji tych procesów. Oto, w jaki sposób Ci pomaga:

Uczenie maszynowe: identyfikuje trendy i anomalie w danych w celu uzyskania znaczących wniosków

Modelowanie predykcyjne: Udoskonala algorytmy w celu przewidywania potrzeb klientów, zmian rynkowych i możliwości sprzedaży

Przetwarzanie języka naturalnego: Wykorzystuje chatboty i wirtualnych asystentów do obsługi klienta i wsparcia w czasie rzeczywistym

Analiza nastrojów: Monitoruje media społecznościowe i opinie, aby ocenić nastroje klientów i odpowiednio dostosować strategie

Analiza scenariuszy: Symuluje różne scenariusze biznesowe, aby pomóc w planowaniu strategii i przewidywaniu potencjalnych wyzwań

🧠 Ciekawostka: Chociaż 76% konsumentów obawia się dezinformacji związanej ze sztuczną inteligencją, 65% pozostałych decyduje się jej zaufać.

Jak wykorzystać AI w rozwoju biznesu

Poniższy cytat Sama Altmana, współzałożyciela i dyrektora generalnego OpenAI, podsumowuje, dlaczego warto włączyć AI do planu rozwoju firmy:

Obecnie wszyscy mówią o byciu firmą AI. Po uruchomieniu App Store dla iPhone'ów wszyscy mówili o byciu firmą mobilną. Jednak obecnie żadna firma produkująca oprogramowanie nie twierdzi, że jest firmą mobilną, ponieważ nieposiadanie aplikacji mobilnej jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia będzie również brak integracji inteligencji ze wszystkimi produktami i usługami. Będzie to po prostu oczekiwana i oczywista rzecz.

AI nie jest już tylko trendem. Niezależnie od tego, czy chcesz złożyć zamówienie online, sterować urządzeniami domowymi, czy wykonywać połączenia telefoniczne, AI jest w centrum wszystkiego.

Oto sześć przykładów zastosowania AI, które mogą zmniejszyć obciążenie pracą i zwiększyć wydajność operacyjną:

1. Automatyzacja rutynowych zadań

Zadania takie jak planowanie spotkań, wysyłanie e-maili i wprowadzanie danych są czasochłonne i frustrujące. Są również bardziej podatne na błędy, ponieważ długie okresy monotonnej pracy mogą zmniejszyć koncentrację.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą przejąć powtarzalne zadania i zastąpić je inteligentną automatyzacją. Oprogramowanie do automatyzacji zadań, takie jak wirtualni asystenci, może również analizować kalendarz i ustalać priorytety zadań na podstawie terminów i ważności projektów, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę.

Sposoby wdrożenia automatyzacji AI:

Integracja CRM: Wykorzystaj CRM z obsługą AI do automatycznego rejestrowania interakcji z klientami, aktualizowania informacji kontaktowych i oznaczania zadań o wysokim priorytecie

Chatboty: Wdroż chatboty na swojej stronie internetowej i w kanałach społecznościowych, aby obsługiwać typowe zapytania i utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów nawet po godzinach pracy

2. Wykorzystaj analitykę predykcyjną do podejmowania strategicznych decyzji

Analityka predykcyjna oparta na AI wykorzystuje dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym do prognozowania trendów rynkowych, zachowań klientów i nadchodzących zmian.

Analiza tych opartych na danych spostrzeżeń pomoże Ci przewidzieć możliwości i wyzwania, umożliwiając dobre zaplanowanie kolejnych kroków.

Oto, w jaki sposób systemy AI przeprowadzają analizę danych:

Prognozowanie sprzedaży: Analizuj dane dotyczące sprzedaży z przeszłości i warunki rynkowe za pomocą modeli AI, aby przewidywać przyszłe wyniki, kierować alokacją zasobów i planowaniem strategicznym

Identyfikacja trendów: Monitoruj media społecznościowe, wiadomości i raporty branżowe, aby identyfikować pojawiające się trendy lub zmiany nastrojów klientów

Zarządzanie ryzykiem: Wykorzystaj AI do identyfikacji potencjalnych zagrożeń w procesie sprzedaży poprzez analizę zmiennych, takich jak zmienność rynku i działania konkurencji

3. Personalizacja interakcji z klientami i zwiększenie ich zaangażowania

Bez lojalnych klientów nie ma sprzedaży ani marek. Najlepszym sposobem na zbudowanie bazy klientów jest nawiązanie znaczących relacji.

AI może segmentować odbiorców i personalizować doświadczenia poszczególnych osób, analizując ich unikalne preferencje, interakcje i zachowania.

To dostosowane do potrzeb podejście do zarządzania relacjami z klientami sprawia, że czują się oni wysłuchani i zadbani, a także buduje bardziej znaczące połączenia.

Wprowadź narzędzia AI tutaj, aby:

Dostosuj strategie marketingowe: Analizuj dane klientów i automatyzuj spersonalizowane kampanie e-mailowe, kampanie w mediach społecznościowych oraz rekomendacje produktów

Mapa ścieżki klienta: Wykorzystaj AI do tworzenia szczegółowych map ścieżek klientów, aby zidentyfikować punkty newralgiczne i możliwości zaangażowania

🧠 Ciekawostka: Co najmniej 65% firm wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję w jednej funkcji biznesowej, a kilka z nich robi to w więcej niż jednej. Dwa najczęstsze przypadki użycia to marketing i sprzedaż oraz rozwój produktów i usług.

4. Zoptymalizuj generowanie i kwalifikację potencjalnych klientów

Aby znaleźć wysokiej jakości potencjalnych klientów, musisz stworzyć ukierunkowane materiały marketingowe. Chociaż badania mogą być przytłaczające dla każdego, algorytmy są zbudowane w inny sposób.

AI może przeglądać duże ilości danych w celu identyfikacji potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji, oszczędzając czas i wysiłek zespołu sprzedaży.

Wykorzystaj systemy AI, aby poprawić przyszłą sprzedaż:

Systemy oceny potencjalnych klientów: Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania, zachowań i danych demograficznych, a następnie skoncentruj działania zespołu sprzedaży na najbardziej obiecujących możliwościach

Analiza behawioralna: Analizuj interakcje potencjalnych klientów z kanałami cyfrowymi, aby określić najlepszy czas i metodę dotarcia do nich

Segmentacja rynku: Podziel rynek na bardziej szczegółowe segmenty, aby opracować bardziej zróżnicowane strategie targetowania i komunikacji, które będą trafiać do konkretnych grup lub branż

5. Przeprowadź analizę konkurencji i badania rynku

Jak wyróżnić się, jeśli więcej niż dwie firmy sprzedają ten sam produkt lub oferują podobne usługi? Poprzez zróżnicowanie produktów — marketing Twojej USP!

Wymaga to dogłębnego zrozumienia sytuacji rynkowej, w tym aktualnych trendów, słabych punktów konkurencji i oczekiwań klientów. Narzędzia AI mogą pomóc w śledzeniu i analizowaniu tych wskaźników w czasie rzeczywistym.

Oto, w jaki sposób modele AI pomagają uzyskać przewagę konkurencyjną:

Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych: Śledź wzmianki o Twojej marce, konkurencji i trendach branżowych, uzyskując wgląd w nastroje rynkowe

Analiza porównawcza konkurencji: Porównaj swoje wyniki z benchmarkami branżowymi, aby zidentyfikować obszary, w których możesz wprowadzić ulepszenia lub innowacje

Analiza luk w treści: Analizuj strategie treści konkurencji i znajdź luki w swoich, aby poruszyć tematy, które przemawiają do Twoich odbiorców

6. Ustal konkurencyjne ceny

Nikt nie chce zaniżać wartości swoich wysiłków ani odstraszać klientów nierealistycznymi cenami. Odpowiednia równowaga w strategii cenowej zwiększa udział w rynku i przyciąga więcej klientów.

AI może sugerować nowe ceny w oparciu o popyt rynkowy, ceny konkurencji i zachowania klientów. Zachowaj konkurencyjność, maksymalizując przychody.

Oto jak wykorzystać AI w sprzedaży :

Dane w czasie rzeczywistym: Analizuj warunki rynkowe i ceny konkurencji, aby zaproponować optymalne strategie cenowe

Modelowanie scenariuszy: Symuluj różne scenariusze cenowe i ich wpływ na przychody, aby podejmować decyzje oparte na danych, które równoważą rentowność i wartość dla klienta

Spersonalizowane rabaty: zrozumieć zachowania klientów i historię zakupów, aby dostosować rabaty/zachęty, zwiększając konwersję i lojalność klientów

📌 Przykład: AI w rozwoju biznesu Zobacz, jak firma Accenture pomogła Procter & Gamble (P&G) wdrożyć AI w celu usprawnienia procesu rozwoju produktów. Wyzwania stojące przed firmą P&G: Nadążanie za wymaganiami rynku

Złożone formułowanie produktów

Ręczny i czasochłonny proces rozwoju

Nierównowaga zmiennych, takich jak składniki, ograniczenia i preferencje regionalne Rozwiązanie firmy Accenture: Accenture wspólnie z P&G stworzyło zestaw narzędzi Human + Machine. Pomógł on opracować dwa kluczowe podejścia — Explainable AI i Generative Networks. Podczas gdy wyjaśnialna sztuczna inteligencja przyniosła niewielkie, ale znaczące ulepszenia istniejących produktów poprzez dopracowanie receptur, sieci generatywne pomogły programistom odkryć zupełnie nowe receptury. Ten ostatni system łączył wcześniej niebranych pod uwagę składników, aby zaproponować nowe kombinacje. W ten sposób firma P&G zoptymalizowała istniejące produkty i uczestniczyła w procesie innowacji produktowej. Wyniki tej współpracy: Generowanie i testowanie nowych pomysłów na receptury

Sugerowanie alternatyw w przypadku konieczności zastąpienia składnika

Szybsza reakcja na zmiany rynkowe i zakłócenia w łańcuchu dostaw

Oszczędność kosztów rozwoju i eliminacja konieczności przeprowadzania testów fizycznych

Szybsze tworzenie spersonalizowanych produktów dla konkretnych rynków

Teraz, gdy już wiesz, jak wykorzystać AI do zarządzania operacyjnego, zapoznaj się z tymi narzędziami, aby zintegrować AI z rozwojem biznesu.

1. Buffer

za pośrednictwem Buffer

Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób AI może pomóc małym firmom, to narzędzie jest dla Ciebie.

Możesz używać Buffer i wbudowanego asystenta AI do pisania, planowania i publikowania treści w mediach społecznościowych, jednocześnie gromadząc informacje. Intuicyjny pulpit pozwala planować posty na wielu platformach, eliminując kłopotliwe ręczne publikowanie.

2. DreamHost AI Business Advisor

za pośrednictwem DreamHost AI Business Advisor

DreamHost AI Business Advisor to narzędzie AI wspomagające podejmowanie decyzji. Jeśli prowadzisz wiele firm i potrzebujesz spersonalizowanych porad, wypróbuj to narzędzie.

Wykorzystuje ChatGPT 4. 0 do odpowiadania na zapytania, posiada wbudowaną bibliotekę podpowiedzi i z czasem coraz lepiej zapamiętuje kontekst.

3. Notta

za pośrednictwem Notta

Notta nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy podczas spotkań, wskazując najważniejsze koncepcje i elementy do zrobienia. Nie trać czasu na długie transkrypcje — pozwól, aby to narzędzie AI wykonało za Ciebie ciężką pracę.

4. ClickUp

Używaj ClickUp do współpracy, zarządzania i śledzenia zadań, komunikacji i projektów

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana, aby pomóc firmom usprawnić działalność, zarządzać projektami i zintensyfikować współpracę. Jako narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp oferuje inteligentne funkcje, które wspierają rozwój biznesu poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, dostarczanie praktycznych informacji i usprawnianie procesu podejmowania decyzji. Ta kompleksowa aplikacja do pracy zapewnia zarządzanie wiedzą, komunikację w zespole i kompletne rozwiązania do zarządzania projektami, a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji.

Możesz zintegrować oprogramowanie do zarządzania biznesem z obszarem roboczym i zarządzać każdym aspektem cyklu pracy za pomocą AI. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z jego możliwości.

ClickUp dla AI w rozwoju biznesu

Wbudowany asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, to zintegrowane rozwiązanie do obsługi różnych procesów biznesowych. Oto, jak może Ci pomóc:

1. Automatyzacja rutynowych zadań

ClickUp Brain przejmuje powtarzalne, czasochłonne zadania, automatycznie generując podsumowania projektów, aktualizując raporty z postępów i tworząc listy zadań na podstawie transkrypcji spotkań.

Automatyzacja AI pozwala Twojemu zespołowi poświęcić mniej czasu na zadania administracyjne, a więcej na pracę strategiczną.

Podsumowuj wątki i transkrypcje spotkań za pomocą ClickUp Brain

Bonus: Użytkownicy Brain mogą wybierać spośród różnych modeli AI, takich jak ChatGPT i Claude

Wyobraź sobie, że masz asystenta, który ustala Twoje zadania i monitoruje ich postęp. AI ClickUp Brain tworzy podzadania, uruchamia automatyczne stand-upy i dostarcza aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym na podstawie danych kontekstowych z cyklu pracy.

Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco, co eliminuje konieczność organizowania zbędnych spotkań i ręcznego sprawdzania statusu zadań.

Skonfiguruj automatyczne zadania i monitoruj postępy dzięki ClickUp

3. Scentralizowany hub komunikacyjny

ClickUp Brain tworzy scentralizowaną przestrzeń dla Twojej organizacji, łącząc zadania, dokumenty i komunikację zespołu, dzięki czemu sesje burzy mózgów są wydajne.

Możesz łatwo uzyskać dostęp do kontekstów historycznych i wniosków opartych na danych, aby omówić pomysł na nowy produkt lub udoskonalić strategię marketingową.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i kontynuowania projektów. Jest to prawdziwa walka — ciągłe monitorowanie, zamieszanie związane z wersjami i brak widoczności negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

4. Analityka predykcyjna dla decyzji strategicznych

ClickUp Brain nie ogranicza się do zarządzania projektami wewnętrznymi — rozszerza swoje możliwości na zewnętrzne badania rynku. Narzędzie może agregować dane z połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub i Salesforce, aby uzyskać kompleksowy widok trendów rynkowych i zachowań klientów.

Może na przykład analizować wyniki ostatniej kampanii marketingowej i sugerować optymalne strategie dla przyszłych kampanii lub tworzyć alerty dotyczące nowych segmentów klientów.

5. Dostosowane zaangażowanie klientów

ClickUp Brain integruje się z systemami CRM, aby zapewnić spersonalizowane informacje na temat zachowań klientów. AI może śledzić interakcje, przewidywać potrzeby, a nawet automatyzować komunikację następczą, zapewniając satysfakcję klientów.

Sprawdź, jak wystarczy wpisać @𝗕𝗿𝗮𝗶𝗻 w ClickUp, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie i inteligentne sugestie. 👇

Oprócz ClickUp Brain możesz uzyskać dostęp do pulpitów ClickUp, aby wizualizować w czasie rzeczywistym postępy projektu, wydajność zespołu i procesy operacyjne. To klucz do zapewnienia generowania danych i ich aktywnego wykorzystania w celu poprawy wydajności.

Oto, jak pulpity ClickUp mogą Ci pomóc:

Wizualizuj spersonalizowane pulpity nawigacyjne z wykresami, diagramami, listami i kartami dostosowanymi do Twojego unikalnego cyklu pracy i potrzeb biznesowych

Monitoruj postępy projektów, obciążenie pracą zespołów i kluczowe wskaźniki KPI dzięki aktualizacjom, które umożliwiają podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i elastyczne reagowanie

Stwórz pulpit KPI i wizualizuj wskaźniki za pomocą ClickUp Dashboards

Skorzystaj z gotowych szablonów pulpitów zaprojektowanych z myślą o konkretnych funkcjach, takich jak kampanie marketingowe, sprinty oprogramowania, przeglądy sprzedaży i wizualizacja CRM

Zadawaj pytania AI i otrzymuj kontekstowe informacje we wszystkich pulpitach, ograniczając konieczność ręcznego wyszukiwania danych

Skonfiguruj pulpity, które będą pełnić funkcję osobistych centrów dowodzenia, aby ustalać priorytety zadań, śledzić codzienne cele i zwiększać indywidualną wydajność

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z pulpitu ClickUp, aby analizować wskaźniki wydajności w trybie side-by-side, uzyskując jasny wgląd w trendy, postępy i obszary wymagające uwagi. Możesz przekształcić surowe dane w informacje biznesowe, porównując różne zestawy danych — niezależnie od tego, czy chodzi o wyniki w różnych okresach, w różnych zespołach czy między projektami.

Ponadto zapewnij zgodność z przepisami i bezpieczeństwo danych dzięki solidnym funkcjom zarządzania ClickUp, wzbogaconym o monitorowanie i alerty oparte na sztucznej inteligencji.

Mary Zargarian, dyrektor generalna i główna konsultantka w Zargarian Consulting LLC, powiedziała:

ClickUp to serce naszej działalności – nasza podstawowa platforma do zarządzania biznesem. Udało nam się skonsolidować współpracę i raportowanie w jednym systemie, zapewniając naszemu zespołowi widoczność naszej pracy, a klientom – widoczność tego, co robimy dla ich biznesu.

Korzyści z AI w rozwoju biznesu

Narzędzia AI pomagają zarządzać różnymi aspektami działalności. 89% specjalistów IT i decydentów biznesowych uważa, że AI i uczenie maszynowe są niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych. Oto pięć powodów, dla których nie należy lekceważyć AI:

Wprowadź podejmowanie decyzji oparte na analizie: Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby podejmować trafniejsze decyzje zamiast polegać na intuicji

Zwiększ wydajność: Przekaż duże zbiory danych i zadania AI i wykorzystaj jej zdolność do pracy wykraczającej poza podstawowe obciążenie człowieka

Zapewnij spersonalizowane doświadczenia: Pozwól AI zapamiętać i zapisać informacje o każdym kliencie, aby dostosować interakcje z Twoją firmą i zdobyć ich lojalność

Zmniejsz liczbę błędów ludzkich: Przyspiesz powtarzalne zadania dzięki automatyzacji AI i uczeniu maszynowemu bez obawy o popełnienie błędów

Poznaj lepiej swoją firmę: Przeanalizuj wszystko, co dotyczy Twojej firmy, i odkryj nieznane dotąd możliwości rozwoju produktów, integracji usług i nie tylko

👀 Czy wiesz, że... Około 49% liderów technologicznych włączyło AI do swojej podstawowej strategii biznesowej, a jedna trzecia uwzględniła ją w swoich produktach i usługach.

Wyzwania związane z AI w rozwoju biznesu

Przed wdrożeniem tych metod, które zrewolucjonizują rozwój biznesu, należy pamiętać o trzech wyzwaniach. Rozważ potencjalne rozwiązania, aby zapewnić odpowiedzialne praktyki w zakresie AI.

1. Brak umiejętności

Chociaż 75% firm wdrożyło AI, tylko 35% posiada umiejętności i szkolenia niezbędne do skutecznego wykorzystania tej technologii. Ta luka w specjalistycznej wiedzy często utrudnia przedsiębiorstwom pomyślne wdrożenie procesów AI, potencjalnie hamując innowacje i wzrost.

Programy szkoleniowe i warsztaty podnoszące kwalifikacje pracowników w zakresie koncepcji, narzędzi i najlepszych praktyk AI mogą pomóc w opanowaniu tej sytuacji. Firmy mogą również zatrudnić specjalistów lub konsultantów AI, aby wypełnić lukę w wiedzy podczas wdrażania.

2. Wysokie koszty wdrożenia

Rozwiązania AI mogą być kosztowne, a koszty związane są z zakupem oprogramowania, modernizacją infrastruktury i bieżącą konserwacją. Dla wielu firm te początkowe inwestycje mogą stanowić ograniczenie.

Rozważ rozpoczęcie od niewielkiego projektu pilotażowego AI w konkretnym obszarze działalności, aby sprawdzić zwrot z inwestycji przed rozszerzeniem jego zastosowania. Rozwiązania AI oparte na chmurze oferują niższe koszty początkowe i opcje skalowalności, co czyni je opłacalną alternatywą dla rozwiązań lokalnych.

3. Jakość i dostępność danych

AI opiera się na danych, aby skutecznie przetwarzać i analizować informacje. Dostarczanie dokładnych informacji i tworzenie skutecznych strategii rozwoju biznesowego wymaga bezbłędnych, kompletnych, spójnych i trafnych danych.

Jednak wiele organizacji ma trudności z przestrzeganiem tych standardów, co skutkuje wypaczoną analityką i podejmowaniem błędnych decyzji.

Ustanowienie jasnych standardów dotyczących danych, zapewnienie spójności między źródłami oraz regularna ocena jakości danych i audyty mogą znacznie poprawić ich wiarygodność i dokładność.

Przyszłość AI w rozwoju biznesu

W raporcie PWC „Sizing the Prize Report” wspomniano o ostatecznej korzyści wynikającej z zastosowania AI w rozwoju biznesu:

Nagrodą jest znacznie większa wydajność w znacznie bardziej odpowiedni sposób, niż Twoja firma mogłaby kiedykolwiek osiągnąć bez nieskończonych możliwości AI.

Nagrodą jest znacznie większa wydajność w znacznie bardziej odpowiedni sposób, niż Twoja firma mogłaby kiedykolwiek osiągnąć bez nieskończonych możliwości AI.

Raport ujawnił również, że do 2030 r. AI może wnieść do światowej gospodarki nawet 15,7 biliona dolarów — więcej niż obecna łączna produkcja Chin i Indii.

Aby stać się częścią tych liczb, zobacz, z jakimi trendami AI musisz być na bieżąco!

1. Strategia Person Plus AI

Zgodnie ze swoją nazwą strategia Person Plus AI koncentruje się na łączeniu wiedzy eksperckiej z technologią, zamiast przeciwstawiać je sobie. Podczas gdy narzędzia AI analizują duże zbiory danych i automatyzują powtarzalne zadania, ludzie mogą skupić się na wdrażaniu sugerowanych rozwiązań.

2. Generatywna sztuczna inteligencja

Oprócz tworzenia treści generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, aby zrobić o wiele więcej. Podczas gdy 76% marketerów używa jej do pisania, 53% docenia również jej zdolność do analizowania danych, personalizowania komunikatów, tworzenia kampanii marketingowych i optymalizacji strategii SEO.

Ci sami marketerzy stwierdzili również, że generatywna sztuczna inteligencja może wyeliminować żmudną pracę i zaoszczędzić im ponad pięć godzin tygodniowo, co odpowiada ponad miesiącowi w skali roku.

3. Konwersacyjna sztuczna inteligencja

Czy korzystałeś już z Alexy lub Siri? Te wirtualne asystentki i chatboty wykorzystują ogromne ilości danych, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do naśladowania ludzkich rozmów, rozpoznawania mowy i rozumienia tekstu wprowadzanego w wielu językach.

Ciągła pętla interakcji między ludźmi i procesami uczenia maszynowego pomaga poprawić pamięć i kontekst, zapewniając tym samym lepsze reakcje.

Poruszanie się po tych trendach podczas planowania sposobów pokonywania wyzwań może pomóc w opracowaniu strategii rozwoju biznesowego z wykorzystaniem AI! Czy jesteś gotowy?

👀 Czy wiesz, że... 78% osób uważa, że korzyści płynące z AI przewyższają ryzyko.

Zwiększ wydajność swojej firmy dzięki ClickUp Brain

AI szybko zmienia rozwój biznesu, sprawiając, że staje się on niezbędny, a nie opcjonalny. Aby utrzymać przewagę, potrzebujesz odpowiednich narzędzi i umiejętności, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać jego potencjał.

ClickUp wraz z ClickUp Brain oferuje kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla specjalistów ds. rozwoju biznesu. Dzięki zaawansowanym funkcjom AI możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, uzyskać praktyczne informacje i usprawnić cały cykl pracy.

Chcesz, aby Twój zespół był na bieżąco? ClickUp University zapewnia kompleksowe szkolenia dotyczące wszystkiego, od podstaw po zaawansowane funkcje, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości platformy. Ponadto możesz wypróbować ClickUp za darmo i osobiście przekonać się o jego możliwościach.

Dzięki ponad 1000 integracji ClickUp płynnie dostosowuje się do istniejących procesów, stając się cyfrowym asystentem zapewniającym inteligentniejszy i szybszy rozwój firmy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj przyszłość rozwoju biznesu!