10 najlepszych alternatyw i konkurentów Quickbase w 2025 r

Rynek platform low-code przeżywa boom, a Quickbase jest jednym z jego największych graczy.

Ale nie wszyscy są fanami tego rozwiązania. Być może interfejs wydaje się nieporęczny, ceny są zbyt wysokie lub po prostu potrzebujesz czegoś bardziej elastycznego. Niezależnie od powodu, nie musisz ograniczać się do jednej platformy do tworzenia aplikacji.

Istnieje wiele świetnych alternatyw, od bogatych w funkcje potężnych narzędzi po rozwiązania przyjazne dla budżetu. Sprawdź najlepszych konkurentów Quickbase i znajdź platformę odpowiednią dla swojej firmy.

Czym jest Quickbase?

Quickbase to platforma typu low-code, która pozwala tworzyć niestandardowe aplikacje bez zmagania się ze skomplikowanym kodem. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację cyklu pracy, zarządzanie projektami, czy też rozwiązywanie konkretnych wyzwań biznesowych, wszystko to można zrobić za pomocą kilku kliknięć.

Pobiera dane z wielu systemów, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między arkuszami kalkulacyjnymi. Automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, zwiększając wydajność zespołu. Intuicyjny kreator typu „przeciągnij i upuść” sprawia, że projektowanie niestandardowych aplikacji biznesowych jest proste.

Jesteś w ciągłym ruchu? Quickbase ma aplikację mobilną na iOS i Androida, dzięki której wszyscy są zsynchronizowani. Administratorzy mogą łatwo zarządzać użytkownikami, egzekwować zabezpieczenia i zapewnić integralność danych, a zespoły pracują wydajniej dzięki interaktywnym raportom i praktycznym informacjom.

Ograniczenia Quickbase

Quickbase to solidne narzędzie do tworzenia niestandardowych aplikacji, ale nie jest pozbawione wad. Oto kilka problemów, które możesz napotkać:

Ograniczenia piaskownicy : Funkcja piaskownicy Quickbase, dostępna tylko w niektórych planach, pozwala na użycie tylko jednej piaskownicy na aplikację na żywo i nie zapewnia wsparcia dla akcji, webhooków ani połączonych tabel

Wyzwania związane z pobieraniem danych : Pobieranie danych z połączonych tabel jest często skomplikowane, co utrudnia szybkie uzyskanie potrzebnych informacji

Dynamiczne ustawienia formularzy : Konfiguracja formularzy, które zmieniają się w zależności od danych wprowadzonych przez użytkownika, wymaga dodatkowego wysiłku i czasu

Eksportowanie konfiguracji : Podsumowywanie lub eksportowanie ustawień konfiguracji aplikacji nie jest proste, co utrudnia dokumentację

Braki w aplikacji mobilnej : Wersja mobilna nie posiada kluczowych funkcji aplikacji internetowej, co może stanowić ograniczenie dla użytkowników mobilnych

Krzywa uczenia się: Pomimo tego, że Quickbase jest platformą niewymagającą kodowania, opanowanie jej może być trudne, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z bazami danych lub tworzeniem aplikacji

Te problemy mogą sprawić, że zaczniesz rozglądać się za konkurentami Quickbase, którzy idealnie dopasują się do cyklu pracy Twojego zespołu.

👀 Czy wiesz, że... Według amerykańskiego Departamentu Pracy i Statystyki w ciągu najbliższej dekady liczba miejsc pracy dla programistów wzrośnie o 17% (znacznie szybciej niż średnia)!

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Quickbase?

Wybierając alternatywę dla Quickbase, skup się na swoich celach.

Tworzysz proste cykle pracy lub potrzebujesz platformy, która poradzi sobie ze złożonymi procesami biznesowymi? Szukasz łatwej personalizacji, a bezpieczeństwo jest dla Ciebie priorytetem?

Niezależnie od potrzeb, oto kluczowe czynniki, o których należy pamiętać:

Łatwość użytkowania i dostosowywania : Nikt nie chce zmagać się ze skomplikowanymi ustawieniami. Doskonała platforma bez kodowania powinna umożliwiać łatwe tworzenie cykli pracy, formularzy i pulpitów za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść”

Skalowalność i wydajność : Wraz z rozwojem firmy powinna rozwijać się również platforma do tworzenia aplikacji. Obsługa dużych zbiorów danych, niestandardowych baz danych i złożonych procesów nie powinna spowalniać pracy

Integracja i automatyzacja : Solidna platforma typu low-code powinna oferować płynną integrację z systemami CRM, ERP, Google Workspace, bazami danych SQL i narzędziami innych firm w celu usprawnienia zarządzania danymi

Współpraca i zarządzanie użytkownikami : Praca zespołowa w czasie rzeczywistym, dostęp oparty na rolach, cykle zatwierdzania i powiadomienia zapewniają łączność zespołu i płynny przebieg projektów

Bezpieczeństwo i zgodność : Twoje aplikacje biznesowe wymagają najwyższej klasy ochrony. Poszukaj uprawnień opartych na rolach, szyfrowania, dzienników audytowych oraz zgodności z SOC 2, HIPAA i RODO

Raportowanie i analityka : Doskonałe oprogramowanie dla biznesu to nie tylko zarządzanie danymi — to także pomoc w ich interpretacji. Wbudowane narzędzia do raportowania, pulpity nawigacyjne i wizualizacji danych przekształcają surowe dane w użyteczne informacje

Dostępność mobilna : Praca nie zawsze odbywa się przy biurku. Aplikacja zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych z dostępem offline zapewnia stałą łączność, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz

Ceny i licencje: Nikt nie lubi ukrytych opłat. Przejrzyste ceny, które skalują się wraz z rozwojem firmy, bez niespodziewanych kosztów integracji, dodatkowych użytkowników lub zaawansowanych funkcji, są koniecznością

Alternatywy dla Quickbase w skrócie

10 najlepszych alternatyw dla Quickbase

Gotowy na zmianę? Te 10 alternatyw dla Quickbase pomoże Ci tworzyć niestandardowe aplikacje bez konieczności kodowania:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i niestandardowych cykli pracy)

Scentralizuj swoje dane, projekty i wszystko pomiędzy dzięki ClickUp, jednej platformie spełniającej wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami

Jeśli szukasz alternatywy dla Quickbase, która oferuje zarządzanie zadaniami, niestandardowe cykle pracy i automatyzację bez kodowania, ClickUp może być idealnym rozwiązaniem. Jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują potężnych narzędzi low-code bez problemów związanych z tradycyjnymi platformami baz danych.

ClickUp naprawdę wyróżnia się dzięki automatyzacji opartej na niewielkiej ilości kodu i agentom opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki automatyzacji możesz skonfigurować niestandardowe reguły, które automatycznie przypisują zadania, aktualizują statusy lub wysyłają powiadomienia — bez konieczności pisania kodu.

Wizualny kreator automatyzacji ułatwia każdemu usprawnienie procesów i wyeliminowanie powtarzalnych zadań. Ale to nie wszystko: agenci AI ClickUp, dostępni na listach i w czacie ClickUp, przenoszą automatyzację na wyższy poziom. Ci inteligentni asystenci mogą wykonywać rutynowe zadania, odpowiadać na pytania, a nawet pomagać w zarządzaniu projektami, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co najważniejsze.

Skorzystaj z agenta AI ClickUp, aby zautomatyzować powtarzające się zadania

A co najlepsze, wszystko to jest głęboko zintegrowane z zadaniami ClickUp. Możesz tworzyć zadania z bogatymi szczegółami, polami niestandardowymi, zależnościami i listami kontrolnymi, zapewniając efektywne śledzenie i zarządzanie każdym aspektem projektu. Platforma obsługuje zaawansowane filtrowanie, sortowanie i grupowanie, umożliwiając zespołom dostosowanie obszaru roboczego do unikalnych procesów i potrzeb w zakresie raportowania.

Usprawnij cykl pracy — twórz, śledź i zarządzaj każdym zadaniem bezpośrednio w ClickUp

Ponadto zarządzanie projektami oparte na sztucznej inteligencji ClickUp idzie o krok dalej, zapewniając pełną kontrolę nad planowaniem, śledzeniem i wykonywaniem pracy. Wolisz wykresy Gantta do osi czasu? Potrzebujesz widoku obciążenia pracą, aby zrównoważyć zasoby? Chcesz prostą tablicę Kanban? Masz wiele opcji — a dokładniej ponad 15 sposobów wizualizacji projektów.

Jeśli priorytetem jest organizacja danych, widok tabeli ClickUp zmienia ClickUp w niestandardową bazę danych — idealną do CRM lub śledzenia wszystkiego, czego potrzebuje Twój zespół. Dzięki gotowym szablonom ustawienia są szybkie, więc możesz skupić się na pracy zamiast na formatowaniu.

Twórz błyskawiczne arkusze kalkulacyjne i dynamiczne wizualne bazy danych dzięki widokowi tabeli ClickUp

Współpraca jest również bardzo prosta. Komentarze w aplikacji, udostępnianie plików i wzmianki kontekstualizują dyskusje, a szablony planów komunikacji pomagają rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Dzięki integracji ze Slackiem i Google Workspace masz pewność, że wszystko pozostaje połączone.

Oczywiście dostępna jest również funkcja śledzenia czasu pracy w projektach ClickUp — ponieważ wiedza o tym, gdzie spędza czas Twój zespół, jest równie ważna jak samo zarządzanie pracą. Generuj raporty, identyfikuj wąskie gardła i zapewnij płynny przebieg cyklu pracy, aby każda minuta była dobrze wykorzystana.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zoptymalizuj cykl pracy dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji ClickUp Brain i dostosuj ją do potrzeb swojego zespołu

Dzięki czatu ClickUp możesz prowadzić rozmowy dotyczące projektu wraz z zadaniami. Oznaczaj członków zespołu, łącz projekty i prowadź dyskusje na temat konkretnych kwestii

Śledź i osiągaj swoje cele dzięki ClickUp Goals , niezależnie od tego, czy są to cele dzienne, tygodniowe, kwartalne czy roczne, w jednej prostej przestrzeni

Nakreśl strategie i procesy w Tablice ClickUp , a następnie połącz je bezpośrednio z zadaniami i projektami, aby uprościć cykl pracy

Zapewnij sobie powodzenie dzięki gotowym szablonom do zarządzania projektami i dostosuj je do konkretnych potrzeb swojego zespołu

Limity ClickUp

Niektóre widoki ClickUp nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Szeroki zakres funkcji może stanowić wyzwanie dla użytkowników biznesowych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Uwielbiam ClickUp i sposób, w jaki automatyzuje procesy, od zmiany własności na podstawie statusu zadania po śledzenie czasu spędzonego przez użytkowników nad zadaniem. To świetne narzędzie do współpracy nad projektami wymagającymi zaangażowania wielu osób, w tym podmiotów zewnętrznych.

Uwielbiam ClickUp i sposób, w jaki automatyzuje procesy, od zmiany własności na podstawie statusu zadania po śledzenie czasu spędzonego przez użytkowników nad zadaniem. To świetne narzędzie do współpracy nad projektami wymagającymi zaangażowania wielu osób, w tym podmiotów zewnętrznych.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika korzystania z niej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

2. Airtable (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych baz danych i zarządzania nimi)

Jako internetowa platforma SaaS, Airtable ułatwia tworzenie baz danych od podstaw, dostosowywanie pól, łączenie tabel i automatyzację procesów. Łączy w sobie łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego z mocą bazy danych, co czyni go silną alternatywą dla Quickbase.

Dzięki konfigurowalnym polom, połączonym tabelom i automatyzacji usprawnia cykle pracy bez komplikacji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, procesami sprzedaży, czy kalendarzami treści, to oprogramowanie do obsługi baz danych zapewnia uporządkowanie, dostępność i łatwość zarządzania wszystkimi danymi — bez konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania.

Najlepsze funkcje Airtable

Twórz i łącz bazy danych za pomocą intuicyjnego interfejsu w stylu arkusza kalkulacyjnego

Zautomatyzuj zadania dzięki cyklom pracy opartym na wyzwalaczach i automatycznemu zarządzaniu procesami opartemu na sztucznej inteligencji AI

Przełączaj się między widokami Kanban, Gantt, kalendarza i siatki, aby uzyskać lepszą wizualizację

Zintegruj z Salesforce, Slack, Google Workspace i innymi dzięki natywnym połączeniom i otwartemu API

Uzyskaj dostęp do baz danych i aktualizuj je z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Limity Airtable

Plan dla zespołów pozwala na maksymalnie 50 000 wpisów na bazę, a każda tabela może zawierać maksymalnie 50 000 rekordów

Edytowanie wielu komórek lub wybieranie nieprzylegających danych nie jest możliwe, co spowalnia pracę

Ceny Airtable

Free

Team : 20 USD/miesiąc

Business : 45 USD/miesiąc

Skala Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4,6/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą Airtable jest jego elastyczność. Używamy go do wszystkiego, od śledzenia projektów klientów po automatyzację zadań. Jednym z wyróżniających się przykładów było skonfigurowanie niestandardowej integracji Stripe dla klienta przy użyciu funkcji skryptów i webhooków Airtable — zadziałało to idealnie i zaoszczędziło nam mnóstwo czasu.

Elastyczność Airtable to jego największa zaleta. Używamy go do wszystkiego, od śledzenia projektów klientów po automatyzację zadań. Jednym z wyróżniających się przykładów było skonfigurowanie niestandardowej integracji Stripe dla klienta przy użyciu funkcji skryptów i webhooków Airtable — zadziałało idealnie i zaoszczędziło nam mnóstwo czasu.

3. Zoho Creator (najlepsze rozwiązanie do tworzenia aplikacji o niskim poziomie kodowania do automatyzacji cyklu pracy)

A gdyby Twoja aplikacja typu low-code mogła zrobić coś więcej niż tylko wykonywać polecenia? Zia AI firmy Zoho Creator zapewnia inteligentne prognozy, analizę nastrojów i wgląd w dane bezpośrednio w cyklach pracy, dzięki czemu aplikacje nie tylko działają, ale także się uczą.

Wbudowane integracje płatności, takie jak PayPal i Razorpay, płynnie obsługują transakcje; nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. To jedna z przewag nad Quickbase, który opiera się na integracjach płatności za pośrednictwem Zapier lub Pipedream.

Najlepsze funkcje Zoho Creator

Uprość tworzenie aplikacji dzięki platformie typu low-code, która jest łatwa w użyciu, ale wystarczająco wydajna, aby obsłużyć złożone cykle pracy

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki analizom biznesowym (BI) i interaktywnym pulpitom

Połącz się z istniejącymi narzędziami za pomocą gotowych integracji i interfejsów API REST

Zapewnij niezawodność dzięki 99,9% dostępności i zabezpieczeniom klasy Enterprise

Limity Zoho Creator

Limity importu podformularzy, pól formuł i przesyłania plików mogą utrudniać pracę z złożonymi danymi

Funkcje AI, takie jak prognozowanie, OCR i AR, mają ograniczenia użytkowania, co ogranicza zaawansowane cykle pracy

Ceny Zoho Creator

Standard : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : 37 USD/miesiąc na użytkownika

Flex: Ceny niestandardowe; dostępne w ramach rocznej subskrypcji

Oceny i recenzje Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Zoho Creator prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą Zoho Creator jest platforma niewymagająca kodowania, która pozwala nam tworzyć aplikacje dla naszych firm w oparciu o nasze potrzeby, bez konieczności pisania stałych linii kodu. Jest to również łatwy sposób na uzyskanie danych z formularzy i tworzenie na ich podstawie wykresów, tak jakbyś miał kilka połączonych ze sobą formularzy i mógł wyodrębnić informacje ze wszystkich z nich.

Największą zaletą Zoho Creator jest platforma bez kodowania, która pozwala nam tworzyć aplikacje dla naszych firm w oparciu o nasze potrzeby, bez konieczności pisania stałych linii kodu. Jest to również łatwy sposób na uzyskanie danych z formularzy i tworzenie na ich podstawie wykresów, tak jakbyś miał kilka połączonych formularzy i mógł wyodrębnić informacje ze wszystkich z nich.

4. Smartsheet (najlepszy do zarządzania projektami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych)

Smartsheet oferuje intuicyjny interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego z wbudowanymi widokami siatki, karty, Gantta i kalendarza — bez dodatkowych ustawień. Śledzenie ścieżki krytycznej pomaga zespołom natychmiast identyfikować wąskie gardła. Jest to natywna funkcja, której brakuje w Quickbase.

Smartsheet upraszcza również automatyzację cyklu pracy dzięki regułom bez kodowania dla alertów, zatwierdzeń i przypisywania zadań, zapewniając płynność procesów bez ręcznego wysiłku. Dzięki temu jest to uporządkowana, wizualna i łatwa w użyciu alternatywa dla bardziej zorientowanego na bazy danych podejścia Quickbase, szczególnie dla zespołów zajmujących się wieloma projektami jednocześnie.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zautomatyzuj cykle pracy i synchronizuj dane między aplikacjami dzięki Bridge, aby usprawnić procesy

Mapuj i łącz duże zbiory danych w arkuszach i raportach dzięki DataMesh

Przesyłaj, pobieraj i centralizuj dane z systemów CRM, ERP i baz danych za pomocą Data Shuttle

Zarządzaj zasobami cyfrowymi bez wysiłku dzięki Brandfolder, który zapewnia płynną organizację i dystrybucję

Zabezpiecz poufne dane za pomocą kluczy szyfrujących zarządzanych przez klienta (CMEK), które zapewniają pełną kontrolę

Limity Smartsheet

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w programie Excel lub Arkuszach Google, takich jak powielanie kolumn lub wstawianie danych do wielu komórek jednocześnie

Aplikacja mobilna może zawierać błędy, często wymagające ponownej instalacji w celu naprawienia awarii

Ceny Smartsheet

Free

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2 : 4,4/5 (ponad 19 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się wszechstronność Smartsheet i możliwość wykorzystania go do wielu różnych zastosowań. Czasami używam go po prostu jako bardziej zaawansowaną i interaktywną wersję Excela, a innym razem korzystam z pulpitu i funkcji automatyzacji, aby tworzyć bardzo potężne narzędzia, które znacznie ułatwiają pracę i pomagają ją lepiej zorganizować.

Podoba mi się wszechstronność Smartsheet i możliwość wykorzystania go do wielu różnych zastosowań. Czasami używam go po prostu jako bardziej zaawansowaną i interaktywną wersję Excela, a innym razem korzystam z pulpitu i funkcji automatyzacji, aby tworzyć bardzo potężne narzędzia, które znacznie ułatwiają pracę i pomagają ją lepiej zorganizować.

5. Appian (najlepszy do automatyzacji złożonych procesów biznesowych za pomocą robotyzacji procesów)

Appian wyróżnia się koordynacją procesów, zapewniając płynną koordynację zadań wykonywanych przez ludzi i automatyzację cyfrową. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, a technologia struktury danych ujednolica dane z wielu źródeł bez konieczności stosowania skomplikowanego kodowania.

Narzędzie to wyróżnia się również przetwarzaniem dokumentów opartym na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanym zarządzaniem sprawami, co czyni je doskonałym wyborem dla organizacji obsługujących złożone cykle pracy. Dzięki wbudowanej automatyzacji zatwierdzania, przypisywania zadań i integracji z głównymi narzędziami dla przedsiębiorstw usprawnia ono operacje, zapewniając jednocześnie połączenie wszystkich elementów.

Najlepsze funkcje Appian

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki RPA, AI i IDP, aby przyspieszyć realizację zadań

Ujednolicenie danych biznesowych dzięki zintegrowanej strukturze danych

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki dynamicznemu raportowaniu i analizie procesów

Popraw komfort użytkowania dzięki aplikacjom mobilnym i portalom internetowym

Zarządzaj złożonymi sprawami dzięki modułowym, skalowalnym aplikacjom

Ograniczenia Appian

Do korzystania z zaawansowanych funkcji wymagana jest znajomość kodowania

Brak możliwości przypisywania komentarzy do konkretnych członków zespołu

Ceny Appian

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Appian

G2 : 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Appian prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwo jest skonfigurować integrację z systemami innych firm, a gotowe standardowe układy i komponenty interfejsu użytkownika oraz zaawansowane możliwości modelowania procesów są doskonałe.

Łatwo jest skonfigurować integrację z systemami innych firm, a gotowe standardowe układy i komponenty interfejsu użytkownika oraz zaawansowane funkcje modelowania procesów są doskonałe.

👀 Czy wiesz, że... Accenture przewiduje, że AI może wspierać lub zwiększać wydajność 40% godzin pracy! W przypadku tworzenia niestandardowych aplikacji o niskim poziomie kodowania oznacza to szybsze cykle pracy, inteligentniejszą automatyzację i mniej pracy ręcznej.

6. Platforma Mendix (najlepsza do szybkiego tworzenia aplikacji i automatyzacji procesów)

Generatywna sztuczna inteligencja i inne technologie mogą zautomatyzować od 60 do 70% czynności wykonywanych w pracy, ograniczając powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych i porządkowanie plików. Firma Mendix idzie o krok dalej, oferując Maia, asystenta AI, który sugeruje mikroprzepływy, widżety i komponenty logiczne przyspieszające rozwój.

Jego modułowa architektura zapewnia modułowość, umożliwiając zespołom szybkie tworzenie i ponowne wykorzystywanie komponentów aplikacji, co ułatwia dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Najlepsze funkcje platformy Mendix

Z łatwością realizuj złożone zadania dzięki zaawansowanemu środowisku IDE i narzędziom opartym na sztucznej inteligencji AI

Zbuduj elastyczne przedsiębiorstwo dzięki gotowym integracjom, szablonom i rozszerzeniom

Przyspiesz rozwój dzięki funkcjom wspomaganym przez AI i niestandardowym modelom ML

Wdrażaj w dowolnym miejscu za pomocą jednego kliknięcia — w chmurze publicznej, prywatnej lub hybrydowej

Limity platformy Mendix

Data Grid zawiera nagłówki do sortowania, ale nie obsługuje akcji po kliknięciu, więc otwarcie szczegółów w oknie podręcznym bezpośrednio z tabeli nie jest możliwe

Ceny platformy Mendix

Free

Standard : od 1027 USD miesięcznie (900 EUR miesięcznie)

Premium: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje platformy Mendix

G2 : 4,4/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o platformie Mendix prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Mendix to świetna platforma typu low-code i no-code, która ma ogromny potencjał, aby umożliwić szybkie tworzenie aplikacji w biznesie. Najbardziej podoba mi się w Mendix czas realizacji projektu (TAT). Dzięki Mendix możemy łatwo dostarczyć aplikację w ciągu 3 tygodni od zera, od momentu opracowania do wdrożenia, co w przypadku tradycyjnego kodowania zajmuje zazwyczaj miesiące.

Mendix to świetna platforma typu low-code i no-code, która ma ogromny potencjał, aby umożliwić szybkie tworzenie aplikacji w biznesie. Najbardziej podoba mi się w Mendix czas realizacji projektu (TAT). Dzięki Mendix możemy łatwo dostarczyć aplikację w ciągu 3 tygodni od zera, od rozwoju do wdrożenia, co w przypadku tradycyjnego kodowania zajmuje zazwyczaj miesiące.

🧠 Ciekawostka: Korzenie rozwoju oprogramowania typu low-code sięgają lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to pojawiły się narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD), takie jak Delphi firmy Borland, PowerBuilder i Visual Basic firmy Microsoft.

7. Caspio (najlepsze rozwiązanie dla małych firm, które chcą tworzyć niestandardowe aplikacje bazodanowe bez umiejętności kodowania)

Caspio zapewnia prawdziwie bezkodowe doświadczenie, ułatwiając użytkownikom bez wiedzy technicznej tworzenie internetowych aplikacji baz danych. Quickbase przewyższa w zakresie automatyzacji — wystarczy pomyśleć o wyzwalaczach baz danych, zaplanowanych zadaniach i webhookach, które zapewniają przepływ danych w czasie rzeczywistym bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

A jeśli chodzi o integrację, natywne API REST firmy Caspio eliminuje konieczność stosowania żmudnych rozwiązań, z którymi często borykają się użytkownicy Quickbase.

Najlepsze funkcje Caspio

Przyspiesz rozwój dzięki asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji do planowania i projektowania aplikacji

Rozszerz funkcjonalność dzięki REST API i funkcjom SQL

Bezpiecznie przetwarzaj płatności online dzięki wbudowanej integracji z PayPal i Stripe

Przechowuj pliki i zarządzaj nimi za pomocą FileStor CDN i usług przechowywania w chmurze

Wykorzystaj bazę danych SQL klasy korporacyjnej o wysokiej skalowalności i bezpieczeństwie

Ograniczenia Caspio

Niektórzy klienci uważają limit DataPage za restrykcyjny, nawet w płatnych planach z dużymi wymaganiami dotyczącymi liczby stron

Wiadomości Webhook są ograniczone do 10 MB

Ceny Caspio

Lite : 100 USD/miesiąc

Plus : 300 USD/miesiąc

Business : 600 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Caspio prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Platforma Caspio była łatwa w użyciu i udało mi się uruchomić aplikację w ciągu tygodnia od nauki obsługi oprogramowania. Obsługa klienta jest świetna i bardzo chętna do pomocy w przypadku wszelkich problemów.

Platforma Caspio była łatwa w użyciu i udało mi się uruchomić aplikację w ciągu tygodnia od nauki obsługi oprogramowania. Obsługa klienta jest świetna i bardzo chętna do pomocy w przypadku wszelkich problemów.

8. Oracle APEX (najlepszy do tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej z integracją Oracle Cloud)

Oracle APEX to platforma typu low-code przeznaczona do tworzenia bezpiecznych i skalowalnych aplikacji internetowych przy minimalnym nakładzie kodowania. Jedną z jej wyróżniających funkcji są interaktywne raporty, które umożliwiają użytkownikom filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie i dostosowywanie widoku danych do własnych potrzeb.

Platforma zawiera również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym asystenta APEX AI, który pomaga programistom generować, optymalizować i debugować zapytania SQL oraz udoskonalać HTML, JavaScript i PL/SQL.

Najlepsze funkcje Oracle APEX

Edytuj wiele wierszy jednocześnie dzięki interaktywnym tabelom — kliknij, edytuj, zapisz, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym

Wizualizuj dane za pomocą wykresów Oracle JET — słupkowych, kołowych, liniowych i innych

Wysyłaj zapytania do źródeł danych REST i manipuluj nimi za pomocą języka SQL; nie są potrzebne żadne połączenia z bazą danych

Włącz funkcję PWA w jednym kroku, aby uzyskać dostęp offline i optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych

Łatwa lokalizacja dzięki tłumaczeniom opartym na formacie XLIFF, formatowaniu liczb i wsparciu dla RTL

Limity Oracle APEX

APEX może sprawić, że poczujesz się odsunięty na bok, jeśli nie jesteś częścią ekosystemu Oracle

Wymaga nauki, zwłaszcza jeśli nie znasz środowiska Oracle

Ceny Oracle APEX

Zawsze bezpłatnie

Usługa tworzenia aplikacji APEX : 122 USD/miesiąc

APEX z autonomiczną bazą danych: 502 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Oracle APEX

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało opinii

Co mówią o Oracle APEX prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Moje ulubione funkcje to przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacje, udostępnianie danych zewnętrznych oraz możliwość skalowania i wdrażania aplikacji w chmurze lub lokalnie.

Moje ulubione funkcje to przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych w aplikacje, udostępnianie danych zewnętrznych oraz możliwość skalowania i wdrażania aplikacji w chmurze lub lokalnie.

9. Monday. com (Najlepszy do tworzenia dostosowywalnych cykli pracy)

W przeciwieństwie do Quickbase, który wymaga kodowania w celu zaawansowanego dostosowania, Monday. com’s Apps Framework umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji, pulpitów i integracji przy niewielkim nakładzie pracy lub bez konieczności kodowania.

Jego receptury automatyzacji obsługują powtarzalne zadania, zmniejszając potrzebę tworzenia skryptów, a ponad 200 natywnych integracji zapewnia płynne połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Workspace i Salesforce.

Monday. com najlepsze funkcje

Planuj i realizuj sprinty efektywnie dzięki funkcji ustalania priorytetów i wizualizacji planu działania

Zautomatyzuj zadania programistów, aby wyeliminować ręczne prace i zwiększyć wydajność

Śledź postępy dzięki analizom w czasie rzeczywistym i dostrzegaj trendy w poszczególnych sprintach

Ujednolicenie zespołów dzięki wspólnym planom działania i wiki produktów umożliwiającym współpracę

Zintegruj z GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk i innymi, aby synchronizować kod, śledzić problemy, automatyzować cykle pracy i scentralizować współpracę

Skorzystaj z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aby kategoryzować błędy, podsumowywać dokumenty i natychmiast przypisywać zadania

Limity Monday.com

Opcje automatyzacji i integracji mogą być przytłaczające, utrudniając nowym użytkownikom poruszanie się po systemie

Użytkownicy nie mogą wyświetlić wszystkich notatek związanych z zadaniem bez otwierania każdej z nich osobno, co może spowolnić cykl pracy

Monday. com ceny

Free

Podstawowy : 12 USD/licencja miesięcznie

Standard : 14 USD/licencja miesięcznie

Pro : 24 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Monday. com oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 12 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o Monday prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Niektóre funkcje wymagają zaawansowanych ustawień, aby działały wydajnie — np. zależności lub złożona automatyzacja — co może spowolnić wdrażanie nowych współpracowników. Ponadto aplikacja mobilna nie działa tak płynnie, jeśli chodzi o obsługę dużych tablic lub aktualizacji o dużej objętości, co ogranicza elastyczność w podróży.

Niektóre funkcje wymagają zaawansowanych ustawień, aby działały wydajnie — np. zależności lub złożona automatyzacja — co może spowolnić wdrażanie nowych współpracowników. Ponadto aplikacja mobilna nie działa tak płynnie, jeśli chodzi o obsługę dużych tablic lub aktualizacji o dużej objętości, co ogranicza elastyczność w podróży.

🧠 Ciekawostka: Firma Forrester Research po raz pierwszy wprowadziła termin „tworzenie oprogramowania z niskim poziomem kodowania” w raporcie z 2011 r. poświęconym nowym platformom zwiększającym wydajność niestandardowych aplikacji.

10. Kintone (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji i cykli pracy dla małych firm)

Kintone przechowuje całą komunikację w ramach cyklu pracy, dzięki czemu nic nie ginie w natłoku zadań.

Kolejna duża zaleta? Szczegółowe ustawienia uprawnień. Administratorzy mogą kontrolować dostęp na poziomie pól, rekordów i aplikacji, wykraczając poza uprawnienia oparte na rolach w Quickbase. Chcesz ukryć określone pola lub dostosować widoczność w zależności od warunków? Kintone ułatwia to zadanie, zapewniając zespołom większą elastyczność w zarządzaniu poufnymi danymi przy jednoczesnym zachowaniu płynnej współpracy.

Najlepsze funkcje Kintone

Dostosuj ponad 25 typów pól danych z warunkami

Twórz unikalne widoki i wizualizuj dane za pomocą wykresów i diagramów

Połącz powiązane aplikacje, aby wyeliminować powielanie pracy i scentralizować informacje

Zautomatyzuj cykle pracy, skonfiguruj przypomnienia i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym

Kontroluj dostęp dzięki szczegółowym uprawnieniom i śledź zmiany dzięki historii zmian

Ograniczenia Kintone

Określenie zbyt wielu warunków filtrowania może uniemożliwić otwarcie ekranu „Widok”

Pojedyncze załączniki mogą mieć maksymalny rozmiar 1 GB

Ceny Kintone

Profesjonalny: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowe: 20 USD miesięcznie za użytkownika (wymagane minimum 5 użytkowników)

Oceny i recenzje Kintone

G2 : 4,6/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Kintone prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Musieliśmy przenieść nasz system prognozowania i wyceny z Excela do formatu bazy danych. Bardzo podoba mi się to, że mamy wszystkie funkcje Excela wraz z uprawnieniami i elastycznością bazy danych. Udało nam się wdrożyć w pełni funkcjonalny system w ułamku czasu i nadal mamy całą elastyczność, którą tak ceniliśmy w Excelu. Migracja przebiegła bardzo sprawnie, a ustawienia były dziecinnie proste. Poleciłem Kintone kilku znajomym z branży. Korzystamy z niego codziennie w całym zespole i zintegrowaliśmy go z naszym systemem domo do raportowania.

Musieliśmy przenieść nasz system prognozowania i wyceny z programu Excel do formatu bazy danych. Bardzo podoba mi się to, że mamy wszystkie funkcje programu Excel wraz z uprawnieniami i elastycznością bazy danych. Udało nam się wdrożyć w pełni funkcjonalny system w ułamku czasu i nadal mamy całą elastyczność, którą tak ceniliśmy w programie Excel. Migracja przebiegła bardzo sprawnie, a ustawienia były dziecinnie proste. Poleciłem Kintone kilku znajomym z branży. Korzystamy z niego codziennie w całym zespole i zintegrowaliśmy go z naszym systemem domo do raportowania.

Znajdź idealną alternatywę dla Quickbase dla swojego zespołu

Quickbase doskonale nadaje się do niestandardowych aplikacji, ale jeśli ograniczają Cię jego ograniczenia — ceny, braki integracyjne lub stroma krzywa uczenia się — być może nadszedł czas na zmianę.

Odpowiednia alternatywa powinna pasować do cyklu pracy, skalować się wraz z rozwojem firmy i oferować elastyczność bez sztywnych struktur.

ClickUp łączy zarządzanie projektami z konfigurowalnymi cyklami pracy, automatyzacją i współpracą w czasie rzeczywistym. Twórz cykle pracy bez kodowania, śledź projekty od początku do końca i zapewnij spójność działań zespołu — wszystko w jednym miejscu.

Szukasz elastycznego, kompleksowego rozwiązania? Zarejestruj się w ClickUp za darmo.