Najlepsze darmowe szablony estetycznych dokumentów Google, które wyróżnią Cię z tłumu

Niezależnie od tego, czy piszesz CV, tworzysz ofertę, czy projektujesz planer, wygląd dokumentu jest równie ważny jak jego treść. Przejrzysty, estetyczny szablon sprawia, że dokument jest bardziej atrakcyjny, czytelny i profesjonalny. ✨

W tym blogu zebraliśmy najlepsze darmowe szablony Dokumentów Google, które pomogą wyróżnić Twoje dokumenty bez konieczności spędzania godzin na formatowaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, twórcą, właścicielem firmy czy freelancerem, znajdziesz tu coś dla siebie.

Zacznijmy więc i nadajmy Twoim dokumentom blask, na jaki zasługują.

🧠 Ciekawostka: Badania pokazują, że większość ludzi przegląda strony internetowe w kształcie litery F — szybko przesuwając wzrok w górę, po lewej stronie i ledwo zauważając resztę. Jeśli kluczowe informacje nie znajdują się w tych miejscach, równie dobrze mogą być niewidoczne!

Darmowe szablony estetycznych dokumentów Google

Oto siedem najlepszych szablonów Dokumentów Google, które możesz wybrać w zależności od potrzeb:

1. Szablon estetycznego artykułu autorstwa Template.net

Szukasz sposobu, aby przyciągnąć uwagę czytelników lub wyróżnić się spośród innych, wyglądających identycznie komunikatów prasowych? Szablon estetycznego artykułu autorstwa Template.net nadaje Twoim tekstom świeży, nowoczesny wygląd, jednocześnie zapewniając porządek i łatwość przeglądania.

Jego uporządkowany układ pomaga również zachować profesjonalny wygląd tekstu, jednocześnie przykuwając uwagę czytelników.

Ten szablon oferuje:

Przejrzysta typografia, dzięki której treść jest łatwa do przeczytania

Inteligentne odstępy i układ, które w naturalny sposób prowadzą czytelników przez tekst

Wbudowane formatowanie nagłówków, cytatów i objaśnień, które zachowuje harmonię wizualną

Wstępnie ustawione sekcje, które pomagają logicznie uporządkować pomysły

Idealne dla: blogerów, marketerów, pisarzy i zespołów, które chcą mieć pięknie sformatowane, łatwe do czytania dokumenty.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz ulepszyć ten szablon? Skorzystaj z dodatku Extensis Fonts. Wystarczy kliknąć Dodatki > Pobierz dodatki > wyszukać „Extensis Fonts”. Dzięki temu uzyskasz dostęp do setek pięknych czcionek, które sprawią, że Twoje artykuły będą się wyróżniać, nie naruszając czystego wyglądu szablonu.

2. Szablon estetycznej osi czasu autorstwa Template.net

Szablon Estetyczna oś czasu autorstwa Template.net to idealne połączenie funkcjonalności i elegancji, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby związane z planowaniem. Ten konfigurowalny i edytowalny szablon został zaprojektowany, aby dodać odrobinę wyrafinowania do Twoich harmonogramów, dzięki czemu idealnie nadaje się do kreatywnych projektów i wydarzeń.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Łatwo dostosuj szablon do unikalnych wymagań swojego projektu

Wykorzystaj atrakcyjną wizualnie strukturę, która poprawia czytelność i zaangażowanie

Edytuj i udostępniaj w formatach Dokumenty Google i PDF

Idealne dla: Profesjonalistów, organizatorów wydarzeń i osób kreatywnych poszukujących stylowego i wydajnego sposobu na uporządkowanie harmonogramów.

3. Szablon estetycznej notatki autorstwa Template.net

Ulepsz swoje notatki dzięki szablonowi Estetyczne notatki autorstwa Template.net. Szablon ten, zaprojektowany z myślą o połączeniu funkcjonalności i atrakcyjnego wyglądu, zapewnia uporządkowanie i atrakcyjność notatek.

Niektóre z kluczowych funkcji to:

Przejrzysta struktura — sekcje na nagłówki, punkty i kluczowe informacje sprawiają, że wszystko jest łatwe do przejrzenia

Przejrzyste układy i subtelne elementy projektu sprawiają, że notatki są przyjemne dla oka i łatwe do ponownego przejrzenia

Nadają się do różnych potrzeb związanych z robieniem notatek, od wykładów na zajęciach po podsumowania spotkań

Idealne dla: studentów, profesjonalistów i wszystkich, którzy chcą ulepszyć swoje notatki, dodając im stylu i wydajności.

4. Szablon estetycznego papieru do notatek cyfrowych autorstwa Template.net

Kto powiedział, że notatki do nauki muszą wyglądać nudno? Szablon estetycznego cyfrowego papieru do notatek autorstwa Template.net pomoże Ci zamienić sesje nauki w kreatywną podróż wraz z Twoimi współpracownikami. Zawiera kilka przydatnych funkcji, które sprawiają, że jest to wyjątkowy wybór.

Możesz:

Wybierz jeden z wielu dobrze zaprojektowanych szablonów z subtelnymi wzorami i przejrzystymi czcionkami, dzięki którym notatki będą bardziej atrakcyjne

Używaj ich w formacie Word, Dokumenty Google lub PDF — w zależności od potrzeb

Dostosuj układ, dodaj osobiste notatki i dostosuj szablon do różnych tematów i stylów nauki

Idealne dla: Studentów, którzy chcą uporządkować swoje notatki i nadać im atrakcyjniejszy wygląd.

5. Szablon estetycznych dokumentów autorstwa Template.net

Profesjonalnie wyglądające CV, raporty i materiały marketingowe nie muszą być nudne i proste. Szablon Aesthetic Docs Template autorstwa Template.net może być idealnym wyborem, aby dodać odrobinę osobowości do nowego dokumentu.

Oto, dlaczego warto sprawdzić ten szablon:

Edytowalne arkusze tekstowe umożliwiające łatwą personalizację czcionek, kolorów i układów w celu dopasowania do Twojej marki

Wstępnie sformatowane sekcje do podkreślenia doświadczenia zawodowego, umiejętności i wykształcenia

Wbudowane style do tworzenia dopasowanych listów motywacyjnych i profesjonalnych materiałów reklamowych

Kompatybilność z programami Microsoft Word i Dokumenty Google w zakresie edycji i udostępniania

Gotowe sekcje, które pozwolą zaprezentować Twoje profesjonalne usługi i osiągnięcia

Idealne dla: osób poszukujących pracy i profesjonalistów, którzy chcą tworzyć eleganckie, atrakcyjne wizualnie dokumenty, które się wyróżniają.

6. Profesjonalny dokument projektu autorstwa Canva

dzięki Canva

Musisz szybko wysłać dwustronicowe podsumowanie projektu? Skorzystaj z profesjonalnego szablonu dokumentu „Dokumentacja projektu” od Canva, aby szybko rozpocząć pracę.

Ten szablon dzieli złożone projekty na przejrzyste, niewielkie sekcje. Możesz pobrać go z Canva jako plik DOCX i przesłać do Dokumentów Google, aby łatwo udostępniać i wspólnie edytować.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dodaj nazwę projektu, daty, szczegóły dotyczące kierownika, cele i grupę docelową

Określ zakres, wyniki dokumentów i zapisz kluczowe decyzje

Śledź zadania, przypisuj własność, monitoruj terminy i zarządzaj harmonogramami

Dokumentuj wyniki, dodawaj wykresy i listy rekomendacji

Dostosuj kolory marki, czcionki i elementy projektu lub dodaj obrazy wygenerowane przez AI

Idealne dla: kierowników projektów, zespołów, freelancerów i firm, które potrzebują uporządkowanego i przejrzystego sposobu na efektywne planowanie, śledzenie i prezentowanie szczegółów projektów.

🧠 Ciekawostka: Kolory w dokumentach nie tylko ładnie wyglądają — wpływają również na nastrój i reakcje odbiorców. Na przykład kolor niebieski symbolizuje zaufanie i profesjonalizm, dlatego dominuje w raportach korporacyjnych i prezentacjach biznesowych.

dzięki Canva

Zatrudnianie nowych pracowników może szybko stać się mechanicznym procesem. Jednak ambitni pracownicy to coś więcej niż tylko podstawowe CV. Poznaj ich lepiej dzięki kompleksowemu szablonowi dokumentu rekrutacyjnego Canva.

Skorzystaj z tego przyjemnego szablonu, aby śledzić cele zawodowe, marzenia, ambicje i umiejętności kandydatów.

Ten szablon umożliwia:

Śledź odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska, monitoruj status aplikacji i szybko wyszukuj konkretne aplikacje

Prowadź listę kontrolną rozmów kwalifikacyjnych, przechowuj notatki dotyczące badań firmy i uzyskaj dostęp do materiałów przygotowawczych w Dokumentach Google

Zapisuj doświadczenia z rozmów kwalifikacyjnych, notatki dotyczące obszarów wymagających poprawy i śledź postępy w procesie rekrutacji

Działy HR i firmy mogą spersonalizować szablon, aby uzyskać profesjonalny wygląd zgodny z wizerunkiem marki

Idealne dla: zespołów HR poszukujących uporządkowanego sposobu oceny kandydatów i śledzenia postępów rekrutacji, a także osób poszukujących pracy, które chcą uporządkować proces poszukiwania zatrudnienia.

Co sprawia, że szablon Dokumentów Google jest estetyczny?

Doskonały szablon Dokumentów Google to coś więcej niż tylko ładny wygląd — pomaga również zwiększyć wydajność, organizację i funkcjonalność, a przy tym wygląda jak milion dolarów!

Oto kilka szczegółowych wskazówek, które wyróżniają najlepsze szablony Google:

Przejrzysta, uporządkowana struktura: Dobrze zaprojektowany szablon Dokumentów Google ma logiczny przepływ, dzięki czemu informacje są łatwe do odczytania i nawigacji, niezależnie od tego, czy jest to szablon CV, lista rzeczy do zrobienia, czy propozycja projektu

Personalizacja i elastyczność: Najlepsze szablony Dokumentów Google umożliwiają edycję kolorów, czcionek i formatowania, aby dopasować je do swojego stylu, zachowując jednocześnie elegancki wygląd

Atrakcyjny wygląd z sensem : wysokiej jakości szablony dokumentów łączą styl i czytelność, wykorzystując czcionki, kolory i układy, które podkreślają zawartość, a nie odwracają od niej uwagę

Profesjonalny, a jednocześnie niepowtarzalny wygląd : odpowiedni szablon Dokumentów Google łączy kreatywność i profesjonalizm, dzięki czemu Twój dokument będzie się wyróżniał, ale nie będzie przesadzony

Kompatybilność i dostępność: świetny szablon Dokumentów Google działa płynnie na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu można z niego łatwo korzystać, edytować go i współpracować nad nim w dowolnym miejscu i czasie

Ograniczenia korzystania z Dokumentów Google jako szablonów estetycznych

Jeśli chcesz tworzyć skuteczne szablony dokumentów, Dokumenty Google to oczywisty wybór. Zanim jednak zaczniesz tworzyć nowy dokument, zapoznaj się z kilkoma kluczowymi wadami, które warto wziąć pod uwagę:

Ograniczona elastyczność projektowania: Wprowadzanie rozległych zmian w projekcie lub dodawanie unikalnych elementów może być trudne w Dokumentach Google. W przeciwieństwie do specjalistycznego oprogramowania do projektowania, masz do dyspozycji tylko podstawowe opcje formatowania, które mogą nie odpowiadać Twojej wizji kreatywnej

Ogólny wygląd i styl: Ponieważ te szablony dokumentów są powszechnie dostępne, istnieje ryzyko, że Twoje dokumenty będą wyglądały tak samo jak wszystkie inne

Problemy z formatowaniem: Dokument starannie zaprojektowany może wyglądać inaczej po otwarciu na innych urządzeniach lub w innym oprogramowaniu. Ta niespójność może być szczególnie problematyczna, gdy liczy się wizualna prezentacja

Brak natywnej integracji zarządzania zadaniami: Poza przypisywaniem zadań współpracownikom niewiele można zrobić w zakresie śledzenia postępów, czasu pracy i innych aspektów

Podstawowe funkcje AI: Dokumenty Google nadal nadrabiają zaległości w zakresie funkcji AI w porównaniu z innymi platformami. Podczas gdy funkcje Gemini są nadal wdrażane, współpraca może być bardziej złożona, jeśli nie wszyscy mają do nich dostęp

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz dostosować Dokumenty Google? Pomiń samodzielne modyfikacje — po prostu zintegruj je z ClickUp i natychmiast dodaj kontekst do swoich zadań jak czarodziej wydajności!

Alternatywa dla estetycznych szablonów Dokumentów Google

Chociaż Dokumenty Google oferują estetyczne szablony do tworzenia uporządkowanej dokumentacji, ich główną wadą jest brak natywnej integracji z zarządzaniem zadaniami.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Davide Mameli, kierownik działu Business w ICM.S, mówi:

Przed ClickUp pracowaliśmy w dwóch oddzielnych narzędziach. Częste przechodzenie między jednym narzędziem do zarządzania zadaniami a innym do dokumentacji było nieefektywne dla naszego zespołu.

Przed ClickUp pracowaliśmy w dwóch oddzielnych narzędziach. Częste przechodzenie między jednym narzędziem do zarządzania zadaniami a innym do dokumentacji było nieefektywne dla naszego zespołu.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak utworzyć szablon👇

Oto 10 najlepszych szablonów ClickUp, które wykraczają poza szablony Dokumentów Google:

1. Szablon zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, organizuj i śledź swoje projekty z łatwością, korzystając z szablonu zarządzania projektami ClickUp

Czy kiedykolwiek próbowałeś rozszyfrować chaotyczny plan projektu, który wygląda, jakby został sporządzony w pośpiechu? Estetyczny szablon do zarządzania projektami pozwala uporządkować plany, jest przyjemny dla oka i bardzo dobrze zorganizowany. Dzięki temu mniej czasu spędzasz na wpatrywaniu się w chaos, a więcej na wykonywaniu zadań.

Szablon zarządzania projektami ClickUp to nasz wybór, który pomoże Twojemu zespołowi tworzyć jasne cele projektów, przypisywać zadania i monitorować postępy w jednym centralnym hubie.

Oto, co możesz zrobić za pomocą tego szablonu:

Twórz i śledź cele projektów dzięki dedykowanym sekcjom, które pomagają wszystkim pozostać na bieżąco z celami i wynikami

Ustaw niestandardowe statusy, takie jak „Zakończone”, „W trakcie” i „Wstrzymane”, aby zachować przejrzystą widoczność postępów projektu

Dodaj ważne informacje o projekcie, korzystając z pól niestandardowych, aby zaplanować koszty, poziomy problemów i pozostałe budżety

Uzyskaj dostęp do wielu widoków, w tym przewodnika na start, tablicy aktywności i wydajności zespołu, aby spojrzeć na swój projekt z różnych perspektyw

Idealne dla: kierowników projektów i liderów zespołów, którzy chcą organizować złożone projekty i zapewnić wszystkim synchronizację.

2. Szablon bazy wiedzy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz kompleksową bibliotekę wiedzy dla swojego zespołu dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Podobnie jak estetyczne aplikacje do planowania pomagają organizować życie osobiste, tak dobrze zorganizowana baza wiedzy pozwala utrzymać porządek w informacjach zespołu i zapewnia do nich łatwy dostęp.

Szablon bazy wiedzy ClickUp stanowi gotową do użycia strukturę do stworzenia centralnego hubu informacyjnego dla Twojego zespołu.

Oto, co otrzymujesz wraz z tym szablonem:

Ustrukturyzowane ustawienia z sekcjami przeznaczonymi na artykuły informacyjne, często zadawane pytania i niezbędną dokumentację, dzięki czemu informacje są uporządkowane i łatwe do znalezienia

Gotowe obszary na strony powitalne, misję firmy, podstawowe wartości, podręczniki dla pracowników i informacje o działach — dzięki temu nie musisz zaczynać od zera

Proste narzędzia do tworzenia dokumentów, które pozwalają tworzyć nową zawartość lub importować istniejące dokumenty z innych platform

Inteligentne funkcje wyszukiwania w połączeniu z AI pomagają członkom zespołu znaleźć konkretne informacje bez konieczności przeszukiwania folderów

Idealne dla: zespołów, które chcą stworzyć uporządkowaną bibliotekę informacji i dokumentacji firmowej z możliwością wyszukiwania.

3. Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, śledź i realizuj kampanie marketingowe z niestandardowymi statusami i widokami, korzystając z szablonu planu kampanii marketingowej ClickUp

Chcesz prowadzić kampanie marketingowe, które przynoszą wyniki? Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp pomoże Ci zaplanować całą kampanię w jednym miejscu.

Co sprawia, że ten szablon jest wyjątkowo korzystny:

Skonfiguruj siedem pól niestandardowych, aby śledzić ważne informacje, takie jak budżety, kierownicy kampanii i typy kampanii — idealne do kontrolowania wydatków i obowiązków

Przełączaj się między widokami listy, Gantta, obciążenia pracą i kalendarza, aby zobaczyć postępy kampanii dokładnie tak, jak tego potrzebujesz

Zsynchronizuj pracę wszystkich dzięki wbudowanym komentarzom, etykietom i ostrzeżeniom o zależnościach

Zintegruj Arkusze Google lub Prezentacje Google, aby przechowywać zewnętrzne dane kampanii i briefy marketingowe

Idealne dla: zespołów marketingowych, które potrzebują uporządkowanego sposobu planowania, realizacji i śledzenia wyników kampanii.

4. Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz notatki ze spotkań, przekształcaj je w zadania i śledź postępy projektu dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Notatki ze spotkań są porozrzucane po całym biurze? Skorzystaj z szablonu notatek ze spotkań ClickUp, aby w inteligentny i uporządkowany sposób rejestrować, organizować i śledzić informacje ze spotkań.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledź etapy spotkań dzięki spersonalizowanym statusom

Kategoryzuj i przypisuj szczegóły spotkań za pomocą pól niestandardowych

Wizualizuj notatki w estetyczny sposób dzięki wielu widokom, takim jak lista, Gantt i kalendarz

Współpracuj bez wysiłku dzięki nagrywaniu ekranu, narzędziom opartym na sztucznej inteligencji i automatyzacji

Idealne dla: Profesjonalistów i zespołów, którzy poszukują bardziej wydajnego sposobu dokumentowania spotkań i zarządzania nimi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp AI Notetaker jako pomocnika podczas spotkań — pozwól mu transkrybować dyskusje, a następnie natychmiast przekształcaj kluczowe punkty w zadania do wykonania, podsumowania i działania następcze. Koniec z gorączkowym przypominaniem sobie, kto co obiecał!

5. Szablon podręcznika pracownika ClickUp dla wykonawców

Pobierz darmowy szablon Stwórz przejrzysty, kompleksowy podręcznik dla wykonawców, korzystając z szablonu Podręcznika pracownika dla wykonawców ClickUp

Podręczniki dla pracowników często kończą jako nudne, zapomniane instrukcje, które odkurza się tylko w sytuacjach kryzysowych.

Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp dla wykonawców pomaga stworzyć uporządkowany przewodnik, który jest również bogaty wizualnie. Dzięki temu szablonowi możesz łatwo informować wykonawców i dostosowywać ich do zasad firmy.

Oto, co jeszcze oferuje ta tabela:

Śledź sekcje podręcznika od początku do końca, korzystając z niestandardowych statusów, takich jak „Wersja robocza”, „Do przeglądu” i „Ostateczna wersja”

Dodaj szczegółowe informacje dzięki polom niestandardowym, w których można wpisać nazwy wykonawców, daty rozpoczęcia i listy kontrolne zgodności

Uporządkuj wszystko dzięki wielu widokom — listy, Gantta, kalendarza i innym — aby zarządzać sekcjami podręcznika na swój własny sposób

Pracujcie razem płynnie, korzystając z wbudowanych komentarzy, załączników i powiadomień

Idealne dla: zespołów HR i menedżerów, którzy muszą tworzyć i utrzymywać jasne wytyczne dla kontrahentów.

6. Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz przejrzyste, kompleksowe dokumenty zawierające wymagania dotyczące produktów dzięki szablonowi dokumentu wymagań dotyczących produktów ClickUp

Potrzebujesz estetycznego huba dla dokumentu wymagań produktu (PRD)?

Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp pomaga zespołom produktowym nakreślić plany rozwoju i śledzić postępy w jednym centralnym miejscu.

Oto cechy wyróżniające ten szablon:

Wbudowana funkcja śledzenia zadań pozwala przypisywać osoby zatwierdzające, aktualizować status zadania za pomocą paska procentowego i monitorować postępy bezpośrednio w PRD

Kontrola wersji pozwala śledzić i dokumentować wszystkie zmiany, dzięki czemu w razie potrzeby możesz wrócić do wcześniejszych wersji

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają członkom zespołu wspólną edycję dokumentów, pozostawianie opinii i utrzymywanie przepływu informacji

Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów programistów, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu dokumentowania i śledzenia wymagań dotyczących produktów.

7. Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i organizuj harmonogram treści za pomocą szablonu tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Twój hub do planowania mediów społecznościowych powinien być tak samo atrakcyjny wizualnie jak Twoje posty! Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp to świetny sposób na planowanie postów w mediach społecznościowych, artykułów na bloga, biuletynów i innych treści. Widok etykiet, typów treści, terminów i innych informacji w jednym miejscu sprawia, że nigdy nie przegapisz żadnego posta.

Ten szablon może Ci pomóc:

Śledź zawartość na różnych etapach za pomocą opcji statusu, takich jak „Pomysł”, „W trakcie opracowywania”, „W trakcie przeglądu” i „Opublikowane”, aby zachować przejrzystą widoczność przepływu treści

Dodaj pola niestandardowe dla typu zawartości, daty publikacji, grupy docelowej i słów kluczowych, aby uporządkować zawartość i ułatwić wyszukiwanie

Przełączaj się między widokami Tablica, Lista, Kalendarz i Oś czasu, aby przeglądać harmonogram zawartości z różnych perspektyw i dostrzegać wszelkie luki

Przechowuj wszystkie szablony briefów projektowych i zasoby treści w jednym miejscu

Idealne dla: menedżerów treści, zespołów ds. mediów społecznościowych i specjalistów ds. marketingu, którzy muszą utrzymywać spójny harmonogram publikacji.

8. Szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, śledź i realizuj kreatywne projekty z łatwością, korzystając z szablonu osi czasu projektu kreatywnego ClickUp

Kreatywne zespoły znają tę rutynę — żonglowanie wieloma projektami, terminami i opiniami klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu porządku we wszystkim.

Właśnie w tym pomaga szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp. Ułatwia organizowanie szablonów projektów graficznych i zasobów kreatywnych, zapewniając jednocześnie przejrzystą widoczność postępów projektu.

Oto, co zyskujesz dzięki temu szablonowi:

Wbudowane pola niestandardowe do kategoryzowania zadań według fazy projektu, typu zatwierdzenia i ostatecznego formatu wyjściowego

Widoki osi czasu, wykresów Gantta i tablic, które pozwalają wizualizować postępy projektu na swój własny sposób

Funkcje współpracy umożliwiające udostępnianie plików, zbieranie opinii i komunikację w jednym miejscu

Śledzenie terminów dzięki widokowi kalendarza, aby nie przegapić kamieni milowych

Idealne dla: agencji kreatywnych, zespołów marketingowych i działów projektowych, które chcą uporządkować cykl pracy i terminowo realizować projekty.

9. Szablon zarządzania agencją ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj projekty klientów, zadania zespołów i cykle pracy agencji w jednym centralnym hubie dzięki szablonowi ClickUp Agency Management

Zarządzanie wieloma projektami klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności zespołu agencji może być chaotyczne. Szablon zarządzania agencją ClickUp pomaga śledzić projekty, terminy i komunikację z klientami z jednej zorganizowanej przestrzeni.

Ten szablon zawiera wiele funkcji, które pomogą Twojej agencji osiągnąć sukces:

Niestandardowe opcje statusu, takie jak „Nie rozpoczęte”, „W trakcie” i „Zakończone”, umożliwiają monitorowanie scen projektu na pierwszy rzut oka

Wiele widoków, w tym lista, tablica i oś czasu umowy, aby zobaczyć swoją pracę z różnych perspektyw w zależności od potrzeb

Wbudowane funkcje śledzenia czasu i zależności zadań, aby projekty przebiegały płynnie

Pulpity analityczne do pomiaru wskaźników powodzenia projektów i satysfakcji klientów

Idealne dla: agencji marketingowych i kreatywnych, które chcą scentralizować pracę klientów i usprawnić współpracę zespołową.

10. Szablon projektu architektonicznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Precyzyjnie zarządzaj projektami architektonicznymi, śledź ich realizację i dostarczaj je dzięki szablonowi ClickUp Architectural Design Template

Szablon projektu architektonicznego ClickUp organizuje wszystkie etapy złożonych projektów architektonicznych w jednym centralnym hubie, od wstępnych koncepcji po ostateczne wyniki.

Niektóre kluczowe funkcje szablonu:

Niestandardowe statusy do śledzenia postępów na każdym etapie, w tym „Zakończone”, „W trakcie”, „Wymaga poprawek” i „Do zrobienia”

Widok dokumentu do szczegółowej dokumentacji projektu, widok tablicy do organizacji w stylu Kanban i widok listy do kompleksowego planowania

Wbudowane narzędzia do zarządzania dokumentami umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym nad projektami architektonicznymi

Pola niestandardowe do przechowywania istotnych informacji o projekcie, takich jak nazwa projektu, nazwa klienta, kierownik projektu, budżet i terminy

Funkcje śledzenia celów umożliwiające ustalanie i monitorowanie zadań, motywowanie zespołów i rozliczanie ich z obowiązków

Idealne dla: firm architektonicznych i zespołów projektowych, które chcą uprościć cykl pracy nad projektami i usprawnić współpracę.

Ożyw swoje dokumenty dzięki ClickUp

Estetyczne szablony Dokumentów Google nie tylko sprawiają, że Twoja praca wygląda dobrze — pomagają również jasno się komunikować, zachować porządek i wywrzeć trwałe wrażenie. A co najlepsze? Nie musisz zaczynać od zera ani spędzać godzin na formatowaniu.

Nie można jednak ignorować jego ograniczeń, takich jak brak płynnej współpracy i elastyczności. W tym miejscu wkracza ClickUp. Pomyśl o współpracy w czasie rzeczywistym, zagnieżdżonych stronach, opcjach stylizacji i wbudowanym zarządzaniu projektami — wypróbuj ClickUp!

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś.