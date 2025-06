ClickUp vs. Jotform: które narzędzie odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania projektami?

Żonglowanie niekończącymi się zadaniami, śledzenie postępów w wielu projektach i radzenie sobie z rozproszonymi formularzami, które nie do końca pasują do Twojego cyklu pracy, może być stresujące.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem, wdrażasz nowych użytkowników i pracowników, czy gromadzisz dane klientów, posiadanie odpowiedniego oprogramowania może zadecydować o Twojej wydajności.

ClickUp i Jotform oferują zaawansowane funkcje gromadzenia danych, ale które z nich upraszczają cykl pracy?

Podczas gdy ClickUp wyróżnia się w śledzeniu projektów i zarządzaniu zadaniami, Jotform jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia formularzy i gromadzenia danych z logiką warunkową. Wybór między nimi zależy od Twoich priorytetów. Przyjrzyjmy się im bliżej, abyś mógł znaleźć najlepsze narzędzie!

ClickUp vs. Jotform w skrócie

Oto krótkie porównanie funkcji ClickUp i Jotform:

Funkcja ClickUp Jotform Główny obszar zainteresowania Kompleksowa platforma do zarządzania projektami, śledzenia zadań, dokumentów, formularzy i automatyzacji cyklu pracy Koncentruje się na tworzeniu formularzy, gromadzeniu danych i automatyzacji cyklu pracy Tworzenie formularza Kreator formularzy typu „przeciągnij i upuść” z niestandardowym brandingiem, logiką warunkową i bezpośrednią integracją z zadaniami i cyklami pracy Kreator formularzy typu „przeciągnij i upuść” z niestandardowym brandingiem i logiką warunkową Niestandardowe Umiarkowane możliwości dostosowywania formularzy, najlepsze rozwiązanie do procesów wewnętrznych i śledzenia zadań; wsparcie dla pól niestandardowych i automatyzacji Wysoka konfigurowalność dzięki logice warunkowej i opcjom integracji Odpowiedzi z formularza Przesłane formularze natychmiast tworzą lub aktualizują zadania, uruchamiają automatyzację i integrują się z cyklami pracy projektów Automatycznie generuj odpowiedzi w formularzach, analizuj dane, uruchamiaj cykle pracy i korzystaj z analiz opartych na AI automatyzacja Zaawansowana automatyzacja: przypisywanie zadań, powiadomienia, wyzwalacze cyklu pracy, podsumowania zadań oparte na AI i wiele więcej Automatyczne generowanie odpowiedzi w formularzach, analiza danych, wyzwalacze cyklu pracy, analizy oparte na AI Zarządzanie projektami Funkcja tabel (widok siatki, kalendarza, kart) do śledzenia przesłanych danych, brak zaawansowanych zależności zadań i wizualizacji projektu Funkcja tabel (widok siatki, kalendarza, kart) do śledzenia przesłanych danych, brak zaawansowanych zależności zadań i wizualizacji projektów Narzędzia do współpracy Współpraca w czasie rzeczywistym nad zadaniami, komentarzami, dokumentami, tablicami, czatem i powiadomieniami Współpraca zespołowa w tabelach, ograniczone opcje zarządzania zadaniami Funkcje oparte na sztucznej inteligencji AI do podsumowań zadań, przewidywania terminów, automatyzacji cyklu pracy, notatek ze spotkań i generowania treści AI do analizy danych, automatycznych odpowiedzi, identyfikacji trendów i generowania raportów Integracje ponad 1000 integracji: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub i wiele innych ponad 150 integracji z systemami CRM, narzędziami do marketingu e-mailowego i procesorami płatności Integracja płatności Brak bezpośredniej obsługi płatności w formularzach Akceptuj płatności przez PayPal i Stripe bezpośrednio z formularzy

Czym jest ClickUp?

Uzyskaj jedną platformę do zarządzania zadaniami, automatyzacji cyklu pracy i współpracy dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wydajnością i projektami, które usprawnia pracę zespołów, działów i firm. Centralizuje zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami i dostosowywanie cyklu pracy, jednocześnie znacznie ograniczając niepotrzebne przełączanie się między aplikacjami.

Jeśli zarządzasz złożonymi projektami, śledzisz wydajność zespołu lub usprawnia codziennych zadań, ClickUp oferuje wysoce konfigurowalne rozwiązanie. Kreator formularzy, śledzenie zadań, wykresy Gantta i automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji pomagają firmom każdej wielkości zachować porządek i wydajność.

Dzięki ClickUp zespoły mogą współpracować, śledzić postępy i analizować dane, co czyni go potężną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań do zarządzania projektami.

Funkcje ClickUp

ClickUp oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia cyklu pracy i zwiększenia wydajności. Każde narzędzie w ramach tej platformy sprawia, że zarządzanie zadaniami jest łatwe, od śledzenia projektów po automatyzację.

Poniżej przedstawiono trzy kluczowe funkcje, które wyróżniają ClickUp.

1. Widok formularza ClickUp: zbieraj i automatyzuj przesłane dane bez wysiłku

Dzięki widokowi formularza ClickUp możesz natychmiast przekształcić przesłane formularze w zadania do wykonania

Formularze służą nie tylko do gromadzenia informacji — powinny wyzwalać działania. Widok formularza ClickUp płynnie przekształca odpowiedzi z formularzy w zadania, pomagając zespołom natychmiast reagować na dane. Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, przetwarzasz zgłoszenia zadań, czy zarządzasz ankietami pracowników,

Widok formularza ClickUp integruje się bezpośrednio z cyklami pracy. Zawiera:

Logika warunkowa: dynamiczne wyświetlanie lub ukrywanie pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi w celu zebrania bardziej trafnych danych

Pola AI: Dodaj pola oparte na sztucznej inteligencji do formularzy/zadań, które automatycznie generują podsumowania, tłumaczenia lub aktualizacje postępów

AI Insights: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania przesłanych formularzy, podsumowywania opinii, wyróżniania najczęściej zadawanych pytań i identyfikowania trendów na podstawie danych z formularzy

Automatyzacja cyklu pracy: Wyzwalaj automatyzację na podstawie odpowiedzi w formularzach, aby natychmiast tworzyć zadania, przypisywać członków zespołu i ustalać priorytety

Personalizacja: Personalizuj formularze za pomocą niestandardowego brandingu, obrazów okładek, stylów przycisków i różnych typów pól (tekst, lista rozwijana, oceny itp.)

Ukryte pola: Zbieraj dodatkowe informacje dzięki ukrytym polom, które nie są widoczne dla respondentów, ale są uwzględnione w przesłanych formularzach

ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu formularza opinii ClickUp, aby usprawnić proces zbierania opinii klientów. Szablon ten automatycznie porządkuje odpowiedzi, kategoryzuje opinie i uruchamia działania następcze w zależności od pilności. Niezależnie od tego, czy ulepszasz produkt, udoskonalasz obsługę klienta, czy śledzisz satysfakcję pracowników, analiza oparta na sztucznej inteligencji AI ujawni trendy i kluczowe informacje. Dzięki temu spędzasz mniej czasu na sortowaniu danych, a więcej na podejmowaniu działań. Zobacz więcej darmowych szablonów formularzy opinii tutaj.

2. Zadania ClickUp: uproszczone i zautomatyzowane zarządzanie zadaniami

Usprawnij pracę dzięki inteligentnej automatyzacji i śledzeniu w czasie rzeczywistym dzięki zadaniom ClickUp

ClickUp Tasks integruje wszystkie informacje z formularzy i przekształca każde zgłoszenie w indywidualne zadanie, ułatwiając śledzenie, ustalanie priorytetów i automatyzację pracy. Dzięki zależnościom zadań, niestandardowym statusom i wielu widokom, takim jak lista, Kanban i wykresy Gantta, zespoły mogą wizualizować cykle pracy związane z przesyłaniem formularzy, np. cykl śledzenia błędów, na pierwszy rzut oka.

Inteligentne powiadomienia zapewniają, że żadne aktualizacje nie zostaną pominięte, a zadania pozostają zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu projekty są realizowane bez konieczności mikrozarządzania. Dzięki zadaniom ClickUp możesz:

Ustal powiązania między zadaniami, zapewniając zespołom skupienie się na zadaniach o wysokim priorytecie

Przełączaj się między listą, diagramami Kanban, wykresami Gantta i kalendarzami, aby uzyskać elastyczny cykl pracy

Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące postępów zadań, komentarzy lub zmian bez przeładowywania skrzynki odbiorczej

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

3. Automatyzacja ClickUp: Pozbądź się powtarzalnych zadań

Wyeliminuj zbędną pracę i zautomatyzuj cykle pracy bez wysiłku dzięki automatyzacji ClickUp

Jeśli po przesłaniu każdego formularza musisz ręcznie przydzielać zadania, prawdopodobnie oznacza to utratę wielu godzin wydajności w ciągu kwartału. Automatyzacja i agenci AI ClickUp mogą pomóc w obsłudze tych żmudnych zadań.

Agenty AI Autopilot ClickUp zapewniają inteligentną automatyzację bezpośrednio w obszarze roboczym, płynnie współpracując zarówno w widoku listy, jak i czatu. Agenci ci proaktywnie zarządzają powtarzalnymi zadaniami, usprawniają komunikację i dbają o to, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Dzięki automatyzacji i agentom AI ClickUp możesz:

Automatyzacja list zadań: Agenci AI Autopilot mogą automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy i uruchamiać powiadomienia na podstawie niestandardowych reguł lub zmian w listach w czasie rzeczywistym. Mogą również generować podsumowania zadań, analizować dane projektu i sugerować kolejne kroki, dzięki czemu projekty są realizowane bez ręcznej interwencji

Automatyzacja w czacie: W czacie ClickUp agenci AI monitorują rozmowy, podsumowują dyskusje, a nawet mogą tworzyć lub aktualizować zadania na podstawie aktywności w czacie. Wyświetlają elementy wymagające działania, wysyłają przypomnienia i dbają o to, aby ważne aktualizacje nigdy nie zostały pominięte

Wgląd oparty na AI: Wykorzystaj Wykorzystaj ClickUp AI do generowania inteligentnych podsumowań, analizowania trendów i dostarczania proaktywnych rekomendacji — niezależnie od tego, czy pracujesz na liście, czy współpracujesz na czacie

Płynna integracja: Połącz się z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Zapier, umożliwiając agentom AI koordynowanie cyklu pracy i synchronizację informacji w całym zestawie narzędzi

Dzięki agentom AI Autopilot dostępnym zarówno na liście, jak i w czacie, ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi większą automatyzację, inteligentniejszą współpracę i skupienie się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Ponadto dzięki potężnej funkcji AI ClickUp Brain możesz generować przejrzysty, dostosowany do Twoich potrzeb układ oparty na celach, niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie opinii użytkowników, czy przyjmowanie zgłoszeń. Gdy poprosisz ClickUp AI o utworzenie formularza, wygeneruje on dobrze zorganizowany formularz zawierający wszystkie niezbędne informacje.

Uzyskaj szczegółowe formularze opinii w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Ceny ClickUp

📚 Więcej informacji: Najlepsze alternatywy dla Jotform, które warto wypróbować

Czym jest Jotform?

za pośrednictwem Jotform

Jotform to oprogramowanie do tworzenia formularzy online, które upraszcza gromadzenie danych, automatyzację i zarządzanie cyklem pracy. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” użytkownicy mogą w ciągu kilku minut tworzyć niestandardowe formularze, ankiety i formularze płatności.

Jotform integruje się również z ponad 150 aplikacjami biznesowymi, umożliwiając płynne połączenia z systemami CRM, narzędziami do marketingu e-mailowego i chmurą.

Od zarządzania opiniami klientów po wdrażanie nowych pracowników — logika warunkowa i automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji Jotform usprawniają procesy, dzięki czemu odpowiedzi z formularzy można natychmiast wykorzystać w praktyce.

Funkcje Jotform

Jotform wykracza poza tradycyjne formularze. To potężne narzędzie do automatyzacji cyklu pracy. Dzięki przetwarzaniu formularzy opartemu na sztucznej inteligencji, integracji z narzędziami do zarządzania projektami i automatycznemu tworzeniu zadań, Jotform pomaga firmom śledzić, analizować i reagować na odpowiedzi z formularzy.

Przyjrzyjmy się trzem wyróżniającym się funkcjom.

1. Kreator formularzy: niestandardowe formularze z logiką warunkową

za pośrednictwem Jotform

Jotform ułatwia tworzenie formularzy dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Firmy mogą tworzyć profesjonalnie wyglądające formularze z niestandardowym brandingiem, logiką warunkową i sugestiami formularzy opartymi na sztucznej inteligencji. Dzięki kreatorowi formularzy możesz:

Wyświetlaj lub ukrywaj pola na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, dzięki czemu formularze są dynamiczne i wydajne

Wyślij dane z formularza do Arkuszy Google, Slack, Trello lub dowolnej z ponad 150 aplikacji biznesowych Jotform

Akceptuj płatności za pośrednictwem PayPal, Stripe lub Square bezpośrednio z formularzy

🧠 Ciekawostka: Widziałeś kota na stronie internetowej, blogu lub w kampaniach e-mailowych Jotform? To Podo — maskotka marki. Ten kot mówi kilkunastoma językami i pomaga użytkownikom odkrywać nowe funkcje marki!

2. Tabele Jotform: elastyczna funkcja zarządzania zadaniami

za pośrednictwem Jotform

Tabele Jotform działają jako hybrydowa baza danych w formie arkusza kalkulacyjnego, pomagając zespołom śledzić projekty, zarządzać przesłanymi dokumentami i organizować dane w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do zarządzania zadaniami, Jotform Tables zapewnia dynamiczne widoki i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym do śledzenia odpowiedzi w formularzach. Pomaga to:

Przełączaj się między widokiem siatki, kalendarza lub kart, aby organizować zadania w stylu ClickUp

Przekształcaj wpisy z formularzy w zadania i przypisuj je członkom zespołu

Zmiany w przesłanym formularzu są natychmiast odzwierciedlane w połączonych tabelach Jotform

✨ Dodatkowa wskazówka: Możesz skorzystać z gotowych szablonów tabel Jotform, aby śledzić opinie użytkowników, ankiety pracowników i rejestracje wydarzeń bez konieczności korzystania z oddzielnego menedżera zadań.

3. Jotform AI: Automatyzacja cyklu pracy i lepszy wgląd w dane

za pośrednictwem Jotform

Jotform AI przenosi automatyzację na wyższy poziom, umożliwiając natychmiastowe odpowiedzi, inteligentne analizy i ulepszenia cyklu pracy. Może automatycznie analizować przesłane formularze, generować raporty, a nawet odpowiadać na zapytania klientów. Dzięki generatorowi formularzy Jotform AI możesz:

Automatyczna odpowiedź na przesłane formularze na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków

Identyfikuj trendy, wyodrębniaj kluczowe informacje i twórz wizualne raporty

Przypisuj przesłane dane do odpowiednich osób lub uruchamiaj cykle pracy projektów

🎯 Dodatkowa wskazówka: Jotform AI może pomóc w podsumowaniu wyników ankiety w ciągu kilku sekund, oszczędzając godziny ręcznego wprowadzania danych i analizy.

Ceny Jotform

Plan Free

Bronze: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Silver: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Gold : 129 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

📚 Więcej informacji: Darmowe szablony wyników ankiet dla lepszego projektowania i analizy ankiet

ClickUp vs. Jotform: porównanie funkcji

ClickUp i Jotform oferują zaawansowane narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, tworzenia formularzy i zarządzania danymi.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania skoncentrowanego na śledzeniu projektów, współpracy i automatyzacji zadań, ClickUp jest lepszym wyborem. Jeśli jednak priorytetem jest dla Ciebie gromadzenie danych, automatyzacja oparta na formularzach i analizy oparte na sztucznej inteligencji, Jotform będzie lepszym wyborem.

Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom między nimi.

#Funkcja 1: Kreator formularzy i personalizacja

Widok formularza ClickUp umożliwia użytkownikom automatyczne zbieranie odpowiedzi z formularzy i przekształcanie ich w zadania. Formularze integrują się bezpośrednio z systemem zarządzania projektami ClickUp, dzięki czemu odpowiedzi z formularzy uruchamiają cykle pracy, przypisują zadania i automatyzują działania. Formularze synchronizują się również z pulpitami nawigacyjnymi, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym. Dostępne są również funkcje takie jak niestandardowe oznakowanie, logika warunkowa i pola oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają lepiej gromadzić dane.

Kreator formularzy Jotform oferuje również logikę warunkową, niestandardowe oznakowanie marki oraz ponad 150 integracji z systemami CRM, procesorami płatności i narzędziami marketingowymi. Użytkownicy mogą akceptować płatności, generować raporty i osadzać formularze na różnych platformach.

🏆 Zwycięzca: Remis. Formularze ClickUp są przydatne do śledzenia zadań wewnętrznych i zintegrowanych systemów CRM. Jotform oferuje więcej opcji dostosowywania i pobierania płatności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamiast zadawać ogólne pytania, takie jak „Co o tym sądzisz?”, używaj pytań ukierunkowanych, np. „Jakie konkretne funkcje poprawiłyby Twoje wrażenia?”. Dzięki temu odpowiedzi będą bardziej uporządkowane, co ułatwi podejmowanie decyzji. Dowiedz się więcej o tym, jak skutecznie prosić o opinie.

#Funkcja 2: Śledzenie zadań i projektów

ClickUp to w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala użytkownikom zarządzać zadaniami, zależnościami, priorytetami i terminami. Niestandardowe widoki, takie jak widok listy, tabeli, Kanban i Gantt, zapewniają różne sposoby wizualizacji pracy. Zespoły mogą współpracować nad zadaniami, ustawiać zależności i automatyzować procesy pracy.

Tabele Jotform działają jako lekki narzędzie do śledzenia projektów. Użytkownicy mogą konwertować przesłane formularze na wpisy w tabeli, przypisywać statusy i organizować dane w widoku siatki, kalendarza lub stylu Kanban. Brakuje jednak zależności między zadaniami, śledzenia obciążenia pracą lub zaawansowanych narzędzi do wizualizacji projektów, takich jak ClickUp.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa tę rundę! Jest znacznie lepszy w zarządzaniu zadaniami, śledzeniu projektów i współpracy. Funkcja tabeli Jotform jest przydatna do organizowania odpowiedzi z formularzy, ale nie dorównuje kompleksowym możliwościom zarządzania projektami ClickUp.

📚 Więcej informacji: Jak przeprowadzić badania użytkowników

#Funkcja 3. Automatyzacja i funkcje oparte na sztucznej inteligencji

Automatyzacja ClickUp umożliwia użytkownikom tworzenie cykli pracy opartych na wyzwalaczach do zarządzania zadaniami. Użytkownicy mogą zautomatyzować tworzenie zadań, przypisywanie zadań, powiadomienia i aktualizacje statusu. ClickUp AI dodatkowo zwiększa wydajność, podsumowując dyskusje, generując raporty, zapewniając natychmiastowy wgląd w dane i przewidując terminy realizacji projektów.

AI i automatyzacja Jotform koncentrują się na cyklach pracy opartych na formularzach. AI może analizować dane i zapewniać obsługę klienta za pomocą agentów AI. Formularze mogą automatycznie kierować przesłane dane, uruchamiać cykle zatwierdzania i generować raporty.

🏆 Zwycięzca: ClickUp jest zwycięzcą w tej kategorii. ClickUp wyróżnia się automatyzacją zadań i zarządzaniem cyklem pracy opartym na sztucznej inteligencji, a także analizą danych opartą na sztucznej inteligencji, podczas gdy Jotform jest lepszy w przypadku cyklu pracy opartego na formularzach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Informacje zwrotne nie służą wyłącznie do identyfikowania problemów — są narzędziem ciągłego doskonalenia i zwiększania zaangażowania. Zbierając opinie pracowników, upewnij się, że istnieje proces ich dalszego wykorzystania. Zapoznaj się z przykładami opinii pracowników z prawdziwego życia, aby udoskonalić swoje podejście.

ClickUp vs. Jotform na Reddicie

Użytkownicy Reddit podzielili się różnymi opiniami na temat ClickUp i Jotform, odzwierciedlając wartość, jaką każda z tych platform wniesie do Twojej organizacji. Przyjrzyjmy się kluczowym opiniom użytkowników i temu, co mówią one o rzeczywistym wykorzystaniu tych narzędzi.

Wielu użytkowników docenia formularze ClickUp jako prosty sposób na przekształcanie przesłanych formularzy w zadania, ale niektórzy zauważają, że powiadomienia e-mailowe wymagają ręcznej konfiguracji. Jeden z użytkowników mówi:

Wprowadziłem nowy system dla moich klientów, dzięki któremu jeśli mają dla mnie nowy odcinek podcastu do edycji, wystarczy, że wypełnią kilka pól w formularzu ClickUp. Głównym problemem jest to, że nie otrzymuję powiadomień o przesłanych formularzach. Czy ktoś wie, jak skonfigurować powiadomienia e-mail dla formularzy?

Wprowadziłem nowy system dla moich klientów, dzięki któremu jeśli mają dla mnie nowy odcinek podcastu do edycji, wystarczy, że wypełnią kilka pól w formularzu ClickUp. Głównym problemem jest to, że nie otrzymuję powiadomień o przesłanych formularzach. Czy ktoś wie, jak skonfigurować powiadomienia e-mail dla formularzy?

O automatyzacji ClickUp jeden z użytkowników mówi:

Zawsze mnie zaskakuje, że tak mało osób o tym wie, ale ClickUp oferuje świetne wsparcie i szkolenia, a jeśli chcesz przejść bezpośrednio do źródła. W przeciwnym razie myślę, że warto skonfigurować automatyzację, aby przypisywać przesłane formularze/zadania do Ciebie, a następnie upewnić się, że otrzymujesz powiadomienia o przypisaniu zadania.

Zawsze mnie zaskakuje, że tak mało osób o tym wie, ale ClickUp oferuje świetne wsparcie i szkolenia, a jeśli chcesz przejść bezpośrednio do źródła. W przeciwnym razie myślę, że warto skonfigurować automatyzację, aby przypisywać przesłane formularze/zadania do Ciebie, a następnie upewnić się, że otrzymujesz powiadomienia o przypisaniu zadania.

Użytkownik zwraca uwagę, że Jotform jest łatwy w użyciu, ale brakuje mu możliwości głębokiej personalizacji. Mówi:

Jotform jest bardzo prosty, co może być zaletą w przypadku małych firm o prostych wymaganiach. Jednak jeśli prowadzisz dużą firmę i potrzebujesz tworzyć cykle pracy lub integracje, może to stanowić wyzwanie lub nie być funkcją dostępną w Jotform.

Jotform jest bardzo prosty – co może być zaletą w przypadku małych firm o prostych wymaganiach. Jednak jeśli prowadzisz dużą firmę i musisz tworzyć cykle pracy lub integracje, może to stanowić wyzwanie lub nie być funkcją dostępną w Jotform.

Inny użytkownik zwraca uwagę, że bezpłatny plan Jotform zawiera cenne funkcje, ale ma ograniczenia integracyjne. Mówi:

Jotform oferuje wiele dodatkowych funkcji za darmo w porównaniu z Formstack. Potrzebuję jednak, aby ten sam plik PDF był automatycznie przesyłany do SharePoint w celu przechowywania – a taka integracja nie jest dostępna w Jotform.

Jotform oferuje wiele dodatkowych funkcji za darmo w porównaniu z Formstack. Potrzebuję jednak, aby ten sam plik PDF był automatycznie przesyłany do SharePoint w celu przechowywania – a taka integracja nie jest dostępna w Jotform.

📚 Więcej informacji: Narzędzia do ankiet pracowniczych dla zespołów HR

ClickUp vs. Jotform: które narzędzie do tworzenia formularzy jest najlepsze?

Jeśli chodzi o tworzenie formularzy i automatyzację cyklu pracy, zarówno ClickUp, jak i Jotform oferują zaawansowane funkcje.

Jednak po porównaniu ich funkcjonalności, możliwości automatyzacji i opcji integracji, ClickUp okazuje się lepszym rozwiązaniem dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami formularzy.

Podczas gdy Jotform doskonale nadaje się do samodzielnego tworzenia formularzy i gromadzenia danych, ClickUp wykracza poza formularze. Umożliwia użytkownikom przekształcanie odpowiedzi w zadania do wykonania, automatyzację procesów i śledzenie projektów — wszystko w jednym obszarze roboczym. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko kreatora formularzy, ClickUp jest inteligentniejszym wyborem dla rozwijających się zespołów i firm.

Chcesz usprawnić cykl pracy? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo już dziś!