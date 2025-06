10 najlepszych alternatyw dla Trint do transkrypcji opartej na AI w 2025 roku

Korzystałeś już z Trint. Działa jako narzędzie do transkrypcji, ale tylko do pewnego momentu.

Ponieważ transkrypcja staje się tylko jedną z części większego cyklu pracy — tworzenia treści, badań użytkowników, dokumentacji spotkań — narzędzia takie jak Trint mogą zacząć wydawać się ograniczające. Eksportowanie jest nieporęczne. Współpraca wydaje się sztuczna. A integracja transkrypcji z rzeczywistym cyklem pracy często wymaga zbyt wielu obejść.

Słabe punkty szybko ujawniają się w zespołach, które potrzebują czegoś więcej niż tylko transkrypcji, które chcą organizować, edytować, współpracować, zmieniać przeznaczenie i wyciągać wnioski z treści.

Niezależnie od tego, czy szukasz szczegółowych funkcji edycji, analiz opartych na sztucznej inteligencji, czy lepszych sposobów współpracy z zespołem, znajdziesz alternatywę dla Trint dostosowaną do Twojego cyklu pracy.

Poznaj najlepsze narzędzia do transkrypcji wraz z ich kluczowymi funkcjami, ograniczeniami i cenami, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Trint?

Trint to popularne narzędzie do transkrypcji oparte na sztucznej inteligencji, które konwertuje pliki audio i wideo na dokumenty tekstowe z możliwością wyszukiwania, edycji i współpracy.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywne rozwiązania dla Trint, które oferują wsparcie w zakresie transkrypcji:

Ograniczenia dokładności: Trint dobrze radzi sobie z czystymi plikami audio, ale może mieć problemy z silnymi akcentami, przesłuchami lub szumami tła. Być może potrzebujesz rozwiązania, które generuje transkrypcje z większą precyzją, a nawet oferuje transkrypcje wykonane przez ludzi jako kopię zapasową dla ważnych nagrań

Ograniczone opcje eksportu i formatów: Trint może wydawać się ograniczony, jeśli potrzebujesz eksportować transkrypcje w określonych formatach plików, takich jak SRT, VTT lub niestandardowe szablony. Poszukaj alternatyw dla Trint, które oferują szerszy zakres formatów, aby zintegrować transkrypcje z cyklem pracy lub procesem tworzenia treści

Interfejs użytkownika i narzędzia do edycji: Inne platformy wyróżniają się, jeśli preferujesz bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs z przejrzystym układem, mniejszą liczbą kliknięć i płynniejszym przepływem edycji. Oferują one zaawansowane funkcje, takie jak komentarze w tekście, notatki mówców i precyzyjne kodowanie czasu

Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz w zespole, kluczowe znaczenie mają współpraca w czasie rzeczywistym, historia wersji i zarządzanie rolami użytkowników. Niektóre narzędzia do transkrypcji wykraczają poza podstawowe funkcje, oferując zintegrowane narzędzia do przekazywania opinii i opcje udostępniania

Wsparcie dla języków i mówców: Chociaż Trint obsługuje wiele języków, jego wykrywanie mówców nie zawsze jest najdokładniejsze. Jeśli często transkrybujesz wywiady z wieloma mówcami lub treści globalne, rozważ narzędzia z silniejszymi modelami wielojęzycznymi i bardziej zaawansowaną separacją mówców

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Potrzebujesz solidnych protokołów bezpieczeństwa, zwłaszcza w branżach podlegających ścisłej regulacji. Wybierz oprogramowanie do transkrypcji zgodne z HIPAA, RODO i innymi przepisami branżowymi, zapewniające ochronę danych na poziomie przedsiębiorstwa

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby uzyskać wyjątkową dokładność, zwłaszcza podczas pracy z treściami technicznymi lub w hałaśliwym otoczeniu, wybierz narzędzia do transkrypcji z rozbudowanym wsparciem wielu języków, dokładną identyfikacją mówców i wbudowaną funkcją tworzenia napisów. Najlepsze alternatywy dla Trint dostosowują się do różnych potrzeb w zakresie transkrypcji — od wywiadów po treści globalne — bez utraty precyzji.

Alternatywy dla Trint w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Trint zapewniających dokładną transkrypcję:

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp AI Notetaker, dokumenty do współpracy, zarządzanie zadaniami, edycja w czasie rzeczywistym, wgląd w ClickUp Brain Przedsiębiorstwa, średnie firmy, małe firmy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Otter. ai Transkrypcja w czasie rzeczywistym, podsumowania spotkań, elementy do działania, przechwytywanie slajdów, transkrypcje z możliwością wyszukiwania Małe firmy, profesjonaliści Plan Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Descript Edycja oparta na skryptach, klonowanie głosu, edycja wielościeżkowa, usuwanie wypełniaczy, kontrola osi czasu wideo/audio Twórcy treści, podcasterzy Plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD/użytkownika/miesiąc Happy Scribe AI i transkrypcja wykonywana przez ludzi, redaktor napisów, transkrypcja dosłowna i wsparcie SDH Badacze, prawnicy, nauczyciele Model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem; ceny zaczynają się od 12 USD/godzinę Sonix Wielojęzyczne wsparcie, wykrywanie tematów, ulepszanie dźwięku, przesyłanie wielu ścieżek, ocena pewności Średnie przedsiębiorstwa, profesjonaliści Plan Free; transkrypcja od 5 USD/godz. (Premium) Verbit Napisy CART w czasie rzeczywistym, streszczenia Gen. V AI, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami (HIPAA, RODO), etykiety mówców, tłumaczenie Enterprise, edukacja, prawo Bezpłatnie przez 30 minut; płatne plany już od 29 USD miesięcznie Temi Szybka transkrypcja AI, innowacyjne narzędzia do edycji, aplikacja mobilna i dostosowywanie znaczników czasu Małe firmy, samodzielni profesjonaliści Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; ceny zaczynają się od 0,25 USD za minutę nagrania Rev AI + transkrypcja wykonywana przez człowieka, asystent AI, wgląd w wiele plików, niestandardowe szablony Średnie przedsiębiorstwa, badacze Transkrypcja AI już od 14,99 USD miesięcznie Scribie 4-etapowy proces zapewniający dokładność, obsługa akcentów, śledzenie statusu w czasie rzeczywistym, niestandardowe formatowanie Małe firmy, globalne zespoły Ceny zaczynają się od 0,80 USD/min Amberscript Wbudowane napisy, wyrównanie kodu czasowego, nagrywanie mobilne, zarządzanie dostępem zespołu, zgodność z RODO/SOC2 Przedsiębiorstwa, zespoły medialne Ceny już od 8 USD/godz TranscribeMe Transkrypcja głosu z WhatsApp/Telegram, integracja z ChatGPT, wielojęzyczne tłumaczenia w czasie rzeczywistym, formaty wyjściowe dostosowane do potrzeb branży Przedsiębiorstwa, badacze, użytkownicy mobilni Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Trint

Zapoznaj się z każdą alternatywą dla Trint wraz z jej funkcjami, cenami, ocenami i opiniami użytkowników:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do nagrywania, transkrypcji i łatwej integracji treści z cyklami pracy)

Nagrywaj wiadomości wideo lub audio, transkrybuj pliki i natychmiast uzyskuj wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

Jeśli szukasz alternatywy dla Trint, prawdopodobnie oczekujesz od narzędzia czegoś więcej niż tylko transkrypcji. Potrzebujesz kompleksowej platformy, która transkrybuje i pozwala wyciągać wnioski, przypisywać zadania i współpracować z członkami zespołu.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, łączy te możliwości, aby przekształcić rozmowy w usprawnione cykle pracy i praktyczne wyniki. A co najważniejsze, ma przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia rozpoczęcie pracy nawet użytkownikom bez wiedzy technicznej.

AI Notetaker firmy ClickUp automatycznie transkrybuje spotkania i notatki głosowe, aby uchwycić kluczowe punkty, decyzje i elementy do działania w momencie ich wystąpienia.

Dzięki płynnej integracji z platformami takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, ClickUp sprawia, że nagrywanie i transkrypcja treści audio i wideo jest dziecinnie prosta. Po każdym spotkaniu narzędzie AI do robienia notatek generuje inteligentne podsumowania spotkań za pośrednictwem ClickUp Docs, zapewniając zwięzły przegląd dyskusji.

Uchwyć każdy szczegół — użyj AI Notetaker od ClickUp, aby błyskawicznie zapisywać pomysły, zadania do wykonania i notatki ze spotkań

Transkrypcja pozostaje przeszukiwalna, co pozwala szybko znaleźć potrzebne informacje. A co najlepsze? Wszelkie elementy wymagające działania z rozmowy można natychmiast przekształcić w zadania, które można śledzić, dzięki czemu łatwo zachować porządek i śledzić kluczowe punkty.

Na przykład zadania takie jak finalizacja projektu kampanii marketingowej lub przegląd budżetu kwartalnego mogą być przypisywane automatycznie. Alternatywnie możesz również wypróbować darmowe szablony notatek ze spotkań, aby sporządzać protokoły spotkań w uporządkowanym formacie i łatwo informować wszystkich o aktualnym stanie rzeczy.

Teraz, gdy masz już transkrypcję, ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, analizuje treść i wyodrębnia kluczowe informacje. Dzięki ClickUp Brain możesz łatwo wyodrębnić przydatne informacje z notatek ze spotkań, transkrypcji i dokumentów oraz szybciej podejmować mądrzejsze decyzje.

Zadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące notatek ze spotkań i uzyskaj konkretne informacje w ciągu kilku minut dzięki ClickUp Brain

Możesz zadawać pytania w języku naturalnym, takie jak "Jakie są elementy działania wynikające z tego spotkania?" lub "Jaki jest status zadań omówionych podczas rozmowy w zeszłym tygodniu?" i uzyskać natychmiastowe, cenne informacje. To Twój asystent, który zapewnia, że zawsze pracujesz z najbardziej odpowiednimi danymi i dostarcza informacje potrzebne do realizacji projektów.

Dodatkowo ClickUp Docs może pomóc w organizacji i współpracy między różnymi działami. Funkcje edycji w czasie rzeczywistym ułatwiają edycję i wyjaśnianie wszelkich kwestii poruszonych podczas spotkania w notatkach, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.

Organizuj transkrypcje i współpracuj nad dokumentami bez wysiłku dzięki ClickUp Docs

Dzięki funkcjom takim jak osadzone zadania, listy kontrolne i łatwe formatowanie, ClickUp Docs przechowuje wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu, zapewniając Ci stałą kontrolę i koordynację działań zespołu. Możesz również bezpośrednio łączyć się z innymi zadaniami ClickUp, przypisywać obowiązki i śledzić postępy — wszystko w ramach jednego dokumentu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Używaj list kontrolnych, aby zapewnić zakończenie zadania: Wykorzystaj Wykorzystaj listy kontrolne ClickUp , aby dostosować się do elementów działania z transkrypcji, a każdy element można odznaczyć jako zakończony

Monitoruj postęp: Śledź realizację zadań lub elementów działań zidentyfikowanych w transkrypcji za pomocą zadań ClickUp i zapewnij zespołowi spójność i terminowość działań

Angażuj się poprzez komentarze i wzmianki : użyj funkcji : użyj funkcji ClickUp Assign Comments , aby bezpośrednio wspomnieć członków zespołu w dokumencie i zadawać pytania lub udzielać informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Korzystaj z historii wersji : śledź zmiany w dokumentach za pomocą : śledź zmiany w dokumentach za pomocą ClickUp Docs i w razie potrzeby przywracaj poprzednie wersje

Łatwe nagrywanie klipów wideo: Użyj Użyj ClickUp Clips , aby nagrywać ekran i natychmiast transkrybować wideo za pomocą ClickUp Brain

Limity ClickUp

Platforma może wydawać się nieco przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp Brain pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań na żywo i współpracy)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do transkrypcji, które umożliwia robienie notatek w czasie rzeczywistym, nagrywanie spotkań i wspólną transkrypcję. Po połączeniu kalendarza OtterPilot automatycznie dołącza do rozmów w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, transkrybuje wszystko w czasie rzeczywistym, a nawet przechwytuje slajdy i udostępnione ekrany podczas rozmowy.

Ta sztuczna inteligencja do notatek ze spotkań wyodrębnia również kluczowe wnioski i elementy do działania. Następnie, zamiast przewijać strony tekstu, możesz zadawać pytania typu "Co zdecydowaliśmy w sprawie kolejnych kroków?", a Otterpilot wskaże Ci bezpośrednio odpowiedź. Możesz również nauczyć go nazw, akronimów lub żargonu, których często używa Twój zespół, aby pomóc mu za każdym razem poprawnie zrozumieć szczegóły.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatycznie generuj jasne i zwięzłe podsumowania spotkań oraz rejestruj kluczowe spostrzeżenia, decyzje i zadania do wykonania

Organizuj transkrypcje spotkań i udostępniaj notatki określonym zespołom lub projektom za pośrednictwem kanałów

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), aby wzmocnić ochronę swojego konta i zapewnić bezpieczeństwo spotkań oraz danych przed nieautoryzowanym dostępem

Ograniczenia Otter.ai

Czasami, gdy mówca ma silny akcent, transkrypcja może być mniej dokładna i generować tekst, który jest niejasny lub trudny do zrozumienia

Ceny Otter.ai

Podstawowe : Free

Pro : 16,99 USD/użytkownik

Business : 30 USD/użytkownik

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Recenzja Capterra mówi:

Podoba mi się funkcja natychmiastowej transkrypcji oraz to, że można "ustawić i zapomnieć" o Otter podczas spotkań — aplikacja poprosi o dołączenie do rozmowy i sporządzi notatki, podsumuje rozmowy, a nawet wykona zrzuty ekranu, aby nie zapomnieć żadnych szczegółów.

Podoba mi się funkcja natychmiastowej transkrypcji oraz to, że można "ustawić i zapomnieć" o Otter podczas spotkań — aplikacja poprosi o dołączenie do rozmowy i sporządzi notatki, podsumuje rozmowy, a nawet wykona zrzuty ekranu, aby nie zapomnieć żadnych szczegółów.

3. Descript (najlepszy do edycji audio i wideo ze zintegrowaną transkrypcją)

za pośrednictwem Descript

Descript to narzędzie do edycji audio i wideo oparte na sztucznej inteligencji, które oferuje trzy metody edycji treści: Script, Canvas i Timeline.

Dzięki interfejsowi Script możesz bezpośrednio modyfikować transkrypcję, aby usuwać, zmieniać kolejność lub dostosowywać sekcje bez wpływu na oryginalne multimedia. Funkcja Canvas dodaje elementy wizualne, takie jak tytuły, podpisy i obrazy. Oś czasu zapewnia szczegółową kontrolę nad dźwiękiem, umożliwiając dostosowywanie zanikania, kolejności warstw i synchronizację elementów.

Trint to narzędzie do transkrypcji stworzone z myślą o dokładnej transkrypcji i współpracy zespołowej. Oferuje przeszukiwalne transkrypcje, etykiety mówców i narzędzia do cyklu pracy. Descript to pełnoprawny edytor audio/wideo, w którym transkrypcja jest tylko punktem wyjścia. Edytując tekst, możesz wycinać, zmieniać kolejność i publikować multimedia.

Najlepsze funkcje Descript

Twórz modele głosowe na podstawie nagrań i generuj nowe linie tekstu, wpisując je samodzielnie — idealne rozwiązanie do poprawiania błędów lub dodawania treści

Edytuj wiele plików audio w jednym transkrypcie i używaj sekwencji, aby precyzyjnie dostosować każdy utwór

Zamień pliki audio w atrakcyjne wizualizacje z dostosowywalnymi projektami, aby udostępniać najciekawsze fragmenty podcastów online

Ograniczenia Descript

W tej chwili transkrypcja działa niezawodnie tylko dla języka angielskiego. Platforma nadal wymaga szerszego wsparcia językowego, aby była wydajna

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD za osobę miesięcznie

Twórca: 35 USD za osobę miesięcznie

Business: 65 USD za osobę miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

Recenzja G2 mówi:

Descript sprawdza się znakomicie w mojej pracy. Pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na zadaniach takich jak edycja podcastów. Bardzo podoba mi się również funkcja AI, którą można wykorzystać podczas tworzenia notatek do programów itp. Jest łatwy w użyciu, intuicyjny, łatwy w instalacji i edycji. Używam go prawie codziennie w pracy i podoba mi się, że wszystko jest zapisywane w chmurze, dzięki czemu nie tracę plików i nie muszę ich przechowywać na komputerze.

Descript sprawdza się znakomicie w mojej pracy. Pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na zadaniach takich jak edycja podcastów. Bardzo podoba mi się również funkcja AI, z której można korzystać podczas tworzenia notatek do programów itp. Jest łatwy w użyciu, intuicyjny, łatwy w instalacji i edycji. Używam go prawie codziennie w pracy i podoba mi się, że wszystko jest zapisywane w chmurze, dzięki czemu nie tracę plików i nie muszę ich przechowywać na komputerze.

🧠 Czy wiesz, że... Szef kuchni i autor Jamie Oliver, który ma dysleksję, zmagał się z tradycyjnymi metodami pisania. Aby pokonać tę trudność, nagrał swoje pierwsze książki za pomocą dyktafonu, co pozwoliło mu dyktować swoje pomysły zamiast je zapisywać.

4. Happy Scribe (najlepszy do transkrypcji wielojęzycznej i tworzenia napisów)

za pośrednictwem Happy Scribe

Happy Scribe, narzędzie do transkrypcji i tworzenia napisów oparte na sztucznej inteligencji, pozwala szybko transkrybować i tworzyć napisy do treści. Możesz zacząć od szybkich transkrypcji generowanych przez AI, które są dokładne w około 85% w ponad 120 obsługiwanych językach i dialektach.

Możesz również zamówić usługę transkrypcji wykonywaną przez człowieka, jeśli zajmujesz się transkrypcjami wymagającymi wysokiej dokładności, takimi jak postępowania prawne, dokumentacja medyczna lub wywiady badawcze. Zapewnia to do 99% dokładności dzięki profesjonalnej korekcie.

Obsługuje również SDH (napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących). Wykraczają one poza dialogi mówione i obejmują sygnały niewerbalne, takie jak muzyka, śmiech lub dźwięki w tle, dzięki czemu zawartość wideo jest bardziej inkluzywna.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Zdefiniuj szczegółowe reguły poprawiania gramatyki, etykiet mówców i formatowania napisów, aby zachować spójność wszystkich transkrypcji i napisów

Twórz specjalistyczne słowniki nazw marek, terminów technicznych lub regionalnego slangu, aby zapewnić wysoką dokładność i przyspieszyć cykl pracy związany z tworzeniem napisów i transkrypcją

Użyj analizatora składniowego, aby podzielić ciągłą mowę na precyzyjne segmenty napisów z dokładnym synchronizacją, co zapewni lepszą jakość napisów

Limity Happy Scribe

Funkcja "dodaj słownictwo" nie wydaje się działać skutecznie, co prowadzi do powtarzających się drobnych błędów w większości transkrypcji podcastów

Ceny Happy Scribe

Pakiet startowy: Płać w miarę korzystania od 12 USD za 60 minut

Lite: 9 USD miesięcznie · 0,15 USD/min

Pro: 29 USD miesięcznie · 0,05 USD/min

Business: 49 USD miesięcznie · 0,01 USD/min (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Happy Scribe?

Recenzja TrustPilot mówi:

Kiedyś uwielbiałem korzystać z Happy Scribe, ponieważ jest to bez wątpienia jedno z najbardziej dostępnych narzędzi do pracy z napisami (co, uwierz mi, ma ogromne znaczenie, gdy robisz to samodzielnie). Aplikacja jest bardzo intuicyjna, pełna przydatnych funkcji, a co najważniejsze, nigdy nie czujesz się "sam na sam z tekstem". Masz wbudowane tłumaczenie, wsparcie AI, a nawet opcję zamówienia tłumaczenia przez człowieka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zasadniczo jest mnóstwo funkcji, ale wszystkie są naprawdę przydatne w prawdziwym życiu.

Kiedyś uwielbiałem korzystać z Happy Scribe, ponieważ jest to bez wątpienia jedno z najbardziej dostępnych narzędzi do pracy z napisami (co, uwierz mi, ma ogromne znaczenie, gdy sam je tworzysz). Aplikacja jest bardzo intuicyjna, pełna przydatnych funkcji, a co najważniejsze, nigdy nie czujesz się "sam na sam z tekstem". Masz wbudowane tłumaczenie, wsparcie AI, a nawet opcję zamówienia tłumaczenia przez człowieka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zasadniczo jest mnóstwo funkcji, ale wszystkie są naprawdę przydatne w prawdziwym życiu.

5. Sonix (najlepszy do organizowania i podsumowywania wielojęzycznych transkrypcji)

za pośrednictwem Sonix

Sonix umożliwia transkrypcję plików audio i wideo w ponad 53 językach. Funkcja wykrywania tematów i podmiotów automatycznie porządkuje transkrypcję, oznaczając kluczowe tematy i nazwy, dzięki czemu można łatwo znaleźć potrzebne informacje.

Automatyczne dostosowywanie kodu czasowego zapewnia idealną synchronizację napisów z dźwiękiem, nawet po edycji. Trint, oferując niezawodną transkrypcję, nie zapewnia takiego poziomu automatycznej organizacji i wymaga od użytkowników ręcznego wyszukiwania i etykietowania treści.

Następnie chcesz przesłać wiele transkrypcji? Wielościeżkowe przesyłanie Sonix pozwala to zrobić i połączyć je w jedną transkrypcję z dokładnymi etykietami mówców. Funkcja redukcji szumów i ulepszonego przetwarzania dźwięku pozwala wyczyścić dźwięki tła i zapewnić precyzyjną transkrypcję, jeśli nagranie nie jest wyraźne.

Najlepsze funkcje Sonix

Wykorzystaj filtrowanie szumów oparte na sztucznej inteligencji Sonix, aby poprawić klarowność transkrypcji nawet w hałaśliwym otoczeniu

Automatycznie wykrywaj słowa o niskim poziomie pewności, aby skupić się na obszarach, które mogą wymagać ręcznej weryfikacji lub korekty

Generuj zwięzłe streszczenia transkrypcji w formie zdań lub wypunktowanej listy

Ograniczenia Sonix

Obsługuje przesyłanie plików do transkrypcji, ale nie oferuje funkcji zamiany mowy na tekst na żywo

Cennik Sonix

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Sonix?

Recenzja Capterra mówi:

Jest to jedna z niewielu usług, która obsługuje transkrypcje i tłumaczenia w wielu językach. Podobał mi się przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość eksportowania do programów takich jak Adobe i Atlas. Największą zaletą jest łatwość edycji transkrypcji.

Jest to jedna z niewielu usług, która obsługuje transkrypcje i tłumaczenia wielojęzyczne. Podobał mi się przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika oraz możliwość eksportowania do oprogramowania takiego jak Adobe i Atlas. Największą zaletą jest łatwość edycji transkrypcji.

📮ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety polega obecnie na narzędziach AI w celu uproszczenia i przyspieszenia realizacji zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

6. Verbit (najlepszy do transkrypcji na poziomie przedsiębiorstwa i zapewnienia zgodności)

za pośrednictwem Verbit

Verbit to profesjonalne oprogramowanie do transkrypcji, które łączy w sobie autorski silnik AI, Captivate™, z doświadczonymi redaktorami, aby osiągnąć ponad 99% dokładności. To właśnie wyróżnia je jako alternatywę dla Trint.

Jeśli potrzebujesz transkrypcji w czasie rzeczywistym, usługa transkrypcji na żywo i tworzenia napisów Verbit zapewnia wsparcie podczas wydarzeń, seminariów internetowych i spotkań.

Dzięki Gen. V™ AI zyskujesz dodatkową wartość, taką jak streszczenia, podświetlane słowa kluczowe i sugerowane tytuły, które pomogą Ci w pełni wykorzystać zawartość. Verbit oferuje tłumaczenia i dubbing oparte na sztucznej inteligencji dla odbiorców na całym świecie, dzięki czemu Twoja wiadomość będzie jasna i naturalna w ponad 50 językach.

Najlepsze funkcje Verbit

Dostarczaj dokładne napisy w czasie rzeczywistym (CART) w ramach komunikacji, aby zapewnić dostępność na żywo podczas wydarzeń, zajęć i spotkań

Spełnij rygorystyczne normy, takie jak HIPAA, SOC 2 i RODO, aby chronić dane osobowe, prawne lub medyczne podczas całego procesu transkrypcji

Wybierz jedną z wielu opcji wyjściowych, w tym Word, PDF, SRT, VTT, CSV i JSON, aby dopasować cykl pracy do potrzeb produkcji wydawniczej

Limity Verbit

Jednym z kluczowych ograniczeń jest to, że transkrypcje są prezentowane jako duże, nieustrukturyzowane bloki tekstu. Może to utrudniać ich śledzenie i sprawiać, że są mniej przyjazne dla użytkownika

Ceny Verbit

Free : do 30 minut

Obsługa samodzielna: 29 USD/miesiąc

Pełna obsługa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Verbit

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Verbit?

Recenzja G2 mówi:

Ogólnie rzecz biorąc, Verbit zapewnia doskonały czas realizacji napisów. Jest to szczególnie ważne, gdy uczniowie z udogodnieniami czekają na wideo z napisami. Dokładność jest znakomita. Jako instytucja medyczna mamy do czynienia z wieloma terminami technicznymi. Możemy dostarczyć Verbit dokumentację terminologiczną, której ludzcy weryfikatorzy mogą nie znać, aby zwiększyć dokładność napisów.

Ogólnie rzecz biorąc, Verbit zapewnia doskonały czas realizacji napisów. Jest to szczególnie ważne, gdy uczniowie z udogodnieniami czekają na wideo z napisami. Dokładność jest znakomita. Jako instytucja medyczna mamy do czynienia z wieloma terminami technicznymi. Możemy dostarczyć Verbit dokumentację terminologii, która może być nieznana osobom sprawdzającym, aby zwiększyć dokładność napisów.

7. Temi (najlepsze rozwiązanie do szybkiej i niedrogiej automatycznej transkrypcji)

za pośrednictwem Temi

Temi, oparte na technologii Rev, to oprogramowanie do zamiany mowy na tekst, które szybko dostarcza transkrypcje gotowe do przeglądu bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Trint oferuje również stosunkowo szybką realizację, ale jego interfejs jest bardziej dostosowany do profesjonalnych użytkowników, którzy potrzebują bardziej zaawansowanych narzędzi do organizowania i analizowania transkrypcji.

Aplikacja mobilna Temi umożliwia nagrywanie i transkrypcję audio bezpośrednio z telefonu. Oferuje nieograniczoną ilość nagrań i strumieniowe przesyłanie głosu na tekst w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Temi

Wybierz format MS Word, PDF, SRT, VTT lub JSON, aby płynnie zintegrować transkrypcje z cyklem pracy

Szybko identyfikuj i usuwaj słowa wypełniające, takie jak "um" i "uh", jednym dotknięciem podczas edycji

Dostosuj i zmień znaczniki czasu, aby zapewnić dokładną synchronizację z treścią audio lub wideo

Ograniczenia Temi

Temi nie oferuje transkrypcji na żywo ani w czasie rzeczywistym. Przetwarza nagrania po ich przesłaniu

Ceny Temi

Wersja próbna Free

Płatność: 0,25 USD za minutę nagrania audio

Oceny i recenzje Temi

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Temi prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Po transkrypcji zawartość można edytować. Na przykład na stronie Temi można dodać nazwiska mówców. Po pobraniu tekst można łatwo poprawić, co pozwala na udostępnianie dopracowanej transkrypcji.

Po transkrypcji zawartość można edytować. Na przykład na stronie Temi można dodać nazwiska mówców. Po pobraniu tekst można łatwo poprawić, co pozwala na udostępnianie dopracowanej transkrypcji.

🧠 Ciekawostka: W okresie renesansu stenografia zyskała popularność jako metoda szybkiej transkrypcji. Znane postacie, takie jak Samuel Pepys i Isaac Newton, używały stenografii do szybkiego dokumentowania wydarzeń i pomysłów. W tym okresie pojawiła się stenografia, która znacząco wpłynęła na współczesne metody transkrypcji.

8. Rev (najlepszy do przełączania się między transkrypcją AI a transkrypcją ludzką na żądanie)

za pośrednictwem Rev

Rev oferuje oprogramowanie do zamiany mowy na tekst oraz usługi transkrypcji wykonywane przez ludzi, które pomogą Ci wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Dostępne są również szablony AI, które można zastosować, jeśli wykonujesz powtarzalne zadania, takie jak wywiady lub rozmowy badawcze. Dzięki nim nie musisz za każdym razem poprawiać etykiet mówców ani restrukturyzować całego tekstu.

Asystent AI jest wbudowany w redaktora, więc możesz poprosić go o podsumowanie, sporządzenie listy głównych punktów lub znalezienie wszystkich zadanych pytań. A jeśli pracujesz z wieloma transkrypcjami, Multifile Insights pozwala dostrzec powtarzające się wzorce. W ten sposób możesz śledzić powracające tematy i zrozumieć ich sens bez konieczności czytania każdego słowa.

Najlepsze funkcje Rev

Zachowaj zgodność transkrypcji z dźwiękiem dzięki automatycznemu przewijaniu i podświetlaniu bieżącego słowa

Odtwarzaj, wstrzymuj, przewijaj, dostosowuj prędkość, dodawaj komentarze, udostępniaj klipy, zaznaczaj tekst i cofaj/ponawiaszaj zmiany z łatwością

Szybko znajdź i zamień określone słowa lub frazy w całym transkrypcie, aby edytować je zbiorczo

Dodaj zakładki do najważniejszych fragmentów transkrypcji lub pliku audio, aby szybko i łatwo do nich wrócić

Ograniczenia Rev

Rev nie oferuje współedycji w czasie rzeczywistym, komentarzy w tekście ani udostępniania dokumentów, które sprawiają wrażenie współpracy. Jest to raczej narzędzie do samodzielnego przekazywania zadań

Ceny Rev

Podstawowy: 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: 34,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Scribie (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji o wysokiej dokładności z obsługą akcentów)

za pośrednictwem Scribie

Scribie to usługa transkrypcji, która oferuje dokładne transkrypcje w ramach solidnego 4-etapowego procesu. Proces ten obejmuje transkrypcję surową oraz dokładną weryfikację, korektę i końcową kontrolę jakości, co daje wynik na poziomie ponad 99% dokładności. Dodatkowo, w zależności od pilności zadania, możesz wybrać jedną z elastycznych opcji realizacji, w tym usługi ekspresowe (8–12 godzin), 1-dniowe lub 3-godzinne.

Z kolei Trint opiera się głównie na sztucznej inteligencji, która zapewnia szybszą realizację, ale może nie oddawać niuansów i dokładności ludzkiej weryfikacji.

Jako alternatywa dla Trint, Scribie umożliwia transkrypcję z różnymi akcentami, takimi jak indyjski, afrykański i inne akcenty obce, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla globalnych projektów.

Najlepsze funkcje Scribie

Współpracuj efektywnie, udostępniając pliki członkom zespołu i zapewniając im opcje przeglądania lub edycji, co pozwala na płynną pracę zespołową

Usprawnij cykl pracy, organizując transkrypcje w folderach, aby ułatwić zarządzanie i dostęp

Otrzymuj transkrypcje w różnych formatach, takich jak Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text i zwykły tekst, aby móc korzystać z nich w różnych aplikacjach

Ograniczenia Scribie

Redaktor jest trudny w obsłudze, ponieważ sterowany jest za pomocą komend klawiaturowych i często trzeba korzystać z papierowej ściągawki

Ceny Scribie

Zaawansowane: 0,80 USD/min

Oceny i recenzje Scribie

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Scribie?

Recenzja G2 mówi:

Jedną z głównych zalet Scribie jest jego dokładność. Transkrypcje są wykonywane szybko, co ma kluczowe znaczenie dla firm i osób prywatnych. Scribie oferuje różne terminy realizacji, w zakresie od 36 godzin do 5 dni, a także opcję ekspresową dla tych, którzy potrzebują transkrypcji jeszcze szybciej.

Jedną z głównych zalet Scribie jest jego dokładność. Transkrypcje są wykonywane szybko, co ma kluczowe znaczenie dla firm i osób prywatnych. Scribie oferuje różne terminy realizacji, w zakresie od 36 godzin do 5 dni, a także opcję ekspresową dla tych, którzy potrzebują transkrypcji jeszcze szybciej.

10. Amberscript (najlepszy do osadzania napisów i cyklu pracy zespołowej)

za pośrednictwem Amberscript

Amberscript to platforma do transkrypcji i tworzenia napisów, oferująca usługi automatyczne i wykonywane przez ludzi. Burn-In Captions to kluczowa funkcja, która pozwala osadzać napisy bezpośrednio w filmach wideo, dzięki czemu są one wyświetlane spójnie nawet na platformach, które nie obsługują oddzielnych plików napisów.

Dostosowanie kodu czasowego pozwala dostosować synchronizację po edycji, dzięki czemu treść audio i napisy pozostają idealnie zsynchronizowane. Wbudowany pulpit nawigacyjny obsługuje złożone projekty i oferuje narzędzia do śledzenia postępów, organizowania plików, zarządzania dostępem zespołu i łatwego przełączania się między językami.

Najlepsze funkcje Amberscript

Nagrywaj spotkania, wykłady i notatki głosowe w podróży, a następnie konwertuj je na tekst bezpośrednio z telefonu, aby szybko i łatwo uzyskać transkrypcję

Dostosuj swoje transkrypcje dzięki opcjom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak streszczenia, wersje anonimowe zapewniające prywatność lub przejrzyste formaty ułatwiające czytanie

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich plików dzięki szyfrowaniu SSL, szyfrowanej pamięci i zgodności z normami takimi jak SOC2, które zapewniają bezpieczne przetwarzanie poufnych informacji

Ograniczenia Amberscript

Transkrypcja oparta na uczeniu maszynowym działa najlepiej w przypadku języka angielskiego. W przypadku innych języków, takich jak niemiecki, występuje więcej pominięć i błędów

Cennik Amberscript

Tworzone maszynowo: Jednorazowy kredyt: 8 USD/godz. Subskrypcja miesięczna: 6,4 USD/godz. Subskrypcja roczna: 5 USD/godz

Jednorazowy kredyt: 8 USD/godzina

Subskrypcja miesięczna: 6,4 USD/godz

Subskrypcja roczna: 5 USD/godz

Stworzone przez ludzi: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Jednorazowy kredyt: 8 USD/godz

Subskrypcja miesięczna: 6,4 USD/godz

Subskrypcja roczna: 5 USD/godz

Oceny i recenzje AmberScript

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o AmberScript prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Ich usługi są płynne i profesjonalne, oferują rozwiązania dostosowane do potrzeb mojej firmy. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które opierają się wyłącznie na AI, Amberscript zapewnia kompleksową obsługę, dzięki której czujesz, że pracujesz z prawdziwymi ludźmi, którzy rozumieją Twoje cele. Jeśli zarządzasz dużymi projektami audio i wideo i potrzebujesz łatwej, dokładnej i profesjonalnej transkrypcji lub napisów, Amberscript jest najlepszym wyborem. To rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy wymagają jakości i niezawodności. Gorąco polecam!

Ich usługi są płynne i profesjonalne, oferują rozwiązania dostosowane do potrzeb mojej firmy. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które opierają się wyłącznie na AI, Amberscript zapewnia kompleksową obsługę, dzięki której czujesz, że pracujesz z prawdziwymi ludźmi, którzy rozumieją Twoje cele. Jeśli zarządzasz dużymi projektami audio i wideo i potrzebujesz łatwej, dokładnej i profesjonalnej transkrypcji lub napisów, Amberscript jest najlepszym wyborem. To rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy wymagają jakości i niezawodności. Gorąco polecam!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy Twój zespół zakończy transkrypcję lub tworzenie napisów w preferowanej alternatywie dla Trint, następnym krokiem jest realizacja. Niezależnie od tego, czy planujesz premierę wideo, wewnętrzną recenzję, czy pętlę informacji zwrotnych, szablony listy zadań ClickUp pomogą Ci zbudować zautomatyzowany, powtarzalny i łatwy do śledzenia proces.

11. TranscribeMe (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji notatek głosowych i wielojęzycznych funkcji AI)

za pośrednictwem TranscribeMe

TranscribeMe, cyfrowe oprogramowanie do transkrypcji i alternatywa dla Trint, wykorzystuje konwersacyjne podejście do transkrypcji. Obsługuje transkrypcję notatek głosowych z aplikacji takich jak WhatsApp i Telegram. Jeśli często komunikujesz się za pomocą wiadomości głosowych, możesz przekształcić je w czysty, przeszukiwalny tekst bez konieczności przesyłania lub ponownego nagrywania.

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji integruje się również z ChatGPT, dzięki czemu możesz zadawać pytania, uzyskiwać szybkie podsumowania, a nawet przeformułowywać fragmenty transkrypcji bezpośrednio na platformie. A jeśli masz do czynienia z treściami wielojęzycznymi, tłumaczenie w czasie rzeczywistym pomoże Ci transkrybować i zrozumieć mowę w różnych językach bez konieczności korzystania z oddzielnego narzędzia.

Najlepsze funkcje TranscribeMe

Płynnie zintegruj usługi TranscribeMe z istniejącymi systemami dzięki solidnemu i dobrze udokumentowanemu API

Dostosuj transkrypcje do konkretnych potrzeb branży dzięki specjalistycznym formatom, takim jak SRT do napisów zamkniętych, NVivo do badań jakościowych oraz formatom do badań rynkowych

Korzystaj z usług transkrypcji bezpośrednio przez platformy komunikacyjne i unikaj konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Limity TranscribeMe

Ograniczenia TranscribeMe

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, TranscribeMe nie posiada zintegrowanego redaktora, który umożliwia użytkownikom edycję transkrypcji bezpośrednio w interfejsie przeglądarki

Ceny TranscribeMe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TranscribeMe

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o TranscribeMe?

Recenzja Capterra mówi:

TranscribeMe znacznie skraca czas potrzebny na transkrypcję. Dzięki temu znacznie łatwiej jest szybko wykonać duże zadania transkrypcji.

TranscribeMe znacznie skraca czas potrzebny na transkrypcję. Dzięki temu znacznie łatwiej jest szybko wykonać duże zadania transkrypcji.

ClickUp: wszechstronna alternatywa dla Trint, która zamienia rozmowy w działania

Trint i jego alternatywy mogą pomóc Ci szybciej transkrybować, ale na tym kończą się ich możliwości. Nie pomagają one w porządkowaniu wypowiedzi, łączeniu pomysłów podczas edycji plików ani przekształcaniu spostrzeżeń w działania. Jeśli do wykonania zadań potrzebujesz czegoś więcej niż tylko transkrypcji, to masz problem.

Potrzebujesz rozwiązania, które wykracza poza standardowe funkcje. Takiego, które pomoże Ci rejestrować, rozumieć i wykorzystywać informacje z spotkań i rozmów.

Właśnie tym wyróżnia się ClickUp. Dzięki AI Notetaker, ClickUp Brain i zintegrowanym dokumentom ClickUp nie tylko rejestruje to, co zostało powiedziane. Pomaga przekształcić te słowa w pracę. Wszystko pozostaje połączone w jednym miejscu, od inteligentnych podsumowań po przeszukiwalny kontekst i dokumenty do współpracy.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby przekształcić transkrypcje w działania.